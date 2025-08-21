บล็อก ClickUp

วิธีนำเข้า Trello ไปยัง ClickUp เพื่อการย้ายโครงการอย่างไร้รอยต่อ

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
21 สิงหาคม 2568

เราพบว่า 1 ใน 5 ของผู้เชี่ยวชาญใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปทุกวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์, ข้อความ, หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งหมดในสัปดาห์ที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์กับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที!

เครื่องมือการจัดการโครงการไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อความสวยงามอีกต่อไป—พวกมันกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมในการจัดระเบียบงาน, ติดตามความคืบหน้า, และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับงานง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน, การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด.

Trello เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับหลายทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยบอร์ด Kanban หรือบอร์ด Trelloที่สร้างได้ง่ายเพื่อวางแผนขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน มันเรียบง่าย คล่องตัว และทำงานได้ดี—จนกระทั่งทีมของคุณเริ่มเติบโต นั่นคือเวลาที่ข้อจำกัดมักจะปรากฏขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างTrello กับ ClickUp จะเห็นได้ง่ายว่าทำไมทีมต่างๆ ถึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpมอบทุกฟีเจอร์ที่ Trello มี—และมากกว่านั้น ตั้งแต่เอกสารในตัว กระดานไวท์บอร์ด และการดำเนินการทางอีเมล ไปจนถึงฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณโดยเฉพาะ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายตามความต้องการของคุณที่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ ด้วยClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI ที่เข้าใจบริบทของคุณและรวบรวมโมเดล AI ล่าสุดไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นอีกเลย!

กำลังคิดจะเปลี่ยนอยู่หรือเปล่า แต่กังวลว่าจะสูญเสียงานที่ทำไว้? ไม่ต้องกังวลไป คู่มือนี้จะแสดงวิธีการนำเข้า Trello ไปยัง ClickUp อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดที่คุณสร้างไว้แล้วได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

เรามาดูขั้นตอนในการโอนบอร์ด งาน และการตั้งค่าของคุณอย่างรวดเร็วและราบรื่นกันเถอะ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตบอร์ด Trello ฟรีสำหรับติดตามโครงการ

ทำไมต้องย้ายจาก Trello ไปยัง ClickUp?

หากคุณยังไม่พิจารณาใช้ ClickUp แทน Trello คุณกำลังพลาดอะไรไปเยอะมาก Trello เหมาะสำหรับการติดตามงานที่เรียบง่าย แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การขยายทีม หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน Trello จะถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็ว มาดูกันว่าอะไรทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า:

มากกว่าบอร์ดพื้นฐาน

ในขณะที่ Trello โดดเด่นด้วยวิธีการแบบ Kanban แต่จะหยุดลงเมื่อทีมต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ—บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และอื่นๆ — เพื่อให้คุณสามารถเห็นงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ

มุมมองใน ClickUp
ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ลองคิดแบบนี้: ทีมการตลาดของคุณสามารถวางแผนแคมเปญตามไทม์ไลน์ได้, ทีมพัฒนาสามารถใช้คะแนนสปรินต์และแผนภูมิการเผาผลาญสำหรับโครงการแบบ Agile, และทีมออกแบบสามารถจัดระเบียบงานบนกระดานคัมบัง—ทั้งหมดนี้ในเครื่องมือเดียว

👀 คุณรู้หรือไม่?ระบบคัมบังมีต้นกำเนิดมาจากโตโยต้า โดยคำว่า "คัมบัง" ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง "สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้" หรือ "บัตร" ในปัจจุบัน กระดานคัมบังยังคงใช้หลักการนี้อยู่—แต่ละบัตรคัมบังจะแทนงานหนึ่ง ๆแสดงว่าใครรับผิดชอบ อะไรที่ต้องทำ และอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน ง่ายต่อการมองเห็น มีประสิทธิภาพ และทรงพลัง

เครื่องมือความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

มุมมองแชทของ ClickUp
กล่าวถึงสมาชิกในทีม, แชทสด, แปลงข้อความเป็นงาน, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Chat

เมื่อคุณย้ายข้อมูลและนำอวตารของพื้นที่ทำงาน Trello ของคุณมาด้วย คุณจะรู้สึกถึงการอัปเกรดในการทำงานร่วมกันของทีมคุณทันที Trello ยึดติดกับพื้นฐานด้วยการกล่าวถึง @mentions แต่ ClickUp ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้น

คุณจะได้รับClickUp Chat แบบเรียลไทม์ การแก้ไขเอกสารแบบสดในClickUp Docs ความคิดเห็นเฉพาะงาน และแม้แต่ SyncUps ที่ช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว—ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสื่อสาร ระดมความคิด และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าถูกสร้างไว้ในระบบแล้ว เพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ซึ่งหมายความว่าจะไม่ต้องสลับแอปไปมาสำหรับการสนทนาในทีมอีกต่อไป นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI คุณสามารถเร่งการสร้างงานและการวางแผนโครงการได้เร็วขึ้น

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ClickUp อัตโนมัติ
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง

ClickUp Automationsมีประสิทธิภาพมากกว่า Butler ของ Trello เมื่อคุณคลิกนำเข้าข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดใช่ไหม? ไม่มีปัญหา. สร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติผ่าน AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก,ClickUp Brain.มันเข้าใจบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน, เอกสาร, ผู้คน, และการกระทำ—ทำให้ทุกระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์.

ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำให้เป็นอัตโนมัติ:

  • การมอบหมายงานตามการอัปเดตในฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สถานะอัปเดตเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงตาม
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเหตุการณ์สำคัญในโครงการ

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ทีมเช่น Lulu Pressประมาณการว่าพวกเขาประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานหนึ่งคน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 12% ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

📖 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างการใช้งาน 10 กรณี)

การสนับสนุนที่ดีขึ้นเมื่อคุณต้องการ

ติดขัดอยู่หรือเปล่า? ต่างจาก Trello ที่ให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรเท่านั้น ClickUp มอบความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงให้กับทุกคน เมื่อคุณคลิกปุ่มช่วยเหลือที่มุมล่างซ้าย จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

รีวิวของเราสนับสนุนว่าเราได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม! 😄

ทีมสนับสนุนลูกค้าให้บริการอย่างรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมผ่านการโทรเสียงและวิดีโอคอลก็ง่ายเช่นกัน

ทีมสนับสนุนลูกค้าให้บริการอย่างรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ง่ายขึ้นผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ

นอกจากนี้ แผนฟรีตลอดชีพยังรวมถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอีกด้วย ฉันไม่ทราบว่ามีเครื่องมืออื่นใดที่เสนอฟีเจอร์ที่ครอบคลุมขนาดนี้สำหรับแผนฟรี มันให้บริการทีมของฉันและฉันได้ดีมากสำหรับความต้องการด้าน PM และ CRM ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ แผนฟรีตลอดชีพยังรวมถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอีกด้วย ฉันไม่ทราบว่ามีเครื่องมืออื่นใดที่เสนอฟีเจอร์ที่ครอบคลุมขนาดนี้สำหรับแผนฟรี มันให้บริการทีมของฉันและฉันได้ดีมากสำหรับความต้องการด้าน PM และ CRM ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แผนฟรีที่มอบให้มากกว่า

เวอร์ชันฟรีของ ClickUp ให้คุณใช้ฟีเจอร์ได้มากกว่าเวอร์ชันฟรีของ Trello ซึ่งสำคัญหากคุณกำลังทดลองใช้งานหรือทำงานด้วยงบประมาณที่จำกัด

ด้วยผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของ ClickUp อย่าง ClickUp Brain ซึ่งสามารถทดลองใช้ได้ฟรีในแผนฟรี และใช้งานได้ไม่จำกัดในแผนเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถเร่งความเร็วทุกอย่างตั้งแต่การจัดการความรู้และงาน ไปจนถึงการสร้างเอกสารโครงการ การสรุปรายงานกิจกรรม และการทำงานอัตโนมัติในกิจกรรมประจำวันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

คลิกอัพ สรุปสมอง อัปเดตกิจกรรมงาน
สรุปกิจกรรมในพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถแบ่งงานใหญ่ของคุณออกเป็นงานย่อยและจัดลำดับความสำคัญได้ทันทีตามความเร่งด่วน ผลกระทบ หรือกำหนดเวลา

  • ฟิลด์ AIจะอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ—เช่น สรุปงาน ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่น ๆ—เพื่อให้คุณทราบสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ
  • มอบหมายงานภายในไม่กี่วินาที พร้อมใช้คำอธิบายหรือรายการตรวจสอบที่สร้างโดย AI เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจบริบทอย่างครบถ้วน
  • ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณงานที่ชาญฉลาดจาก AI เพื่อป้องกันการหมดไฟและสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์: ทีมของคุณทำงานในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม—โดยไม่จมอยู่กับสิ่งที่ต้องทำมากมาย

ประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับทีมโครงการ

สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อทีมเริ่มจัดการงานหรือย้ายโครงการจาก Trello ไปยัง ClickUp นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกม:

  • มุมมองโครงการหลายแบบ (เช่น รายการ, กระดาน, แผนกานท์ และอื่นๆ) ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามที่แต่ละคนต้องการ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยติดตามข้อมูลโครงการที่สำคัญโดยไม่ทำให้รก
  • รายงานขั้นสูงและแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการ

จากความยืดหยุ่นสู่การมองเห็น ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello

สิ่งที่คุณสามารถนำเข้าจาก Trello

หากคุณตัดสินใจนำเข้า Trello ไปยัง ClickUp แต่กังวลว่าจะสูญเสียข้อมูลสำคัญ ไม่ต้องกังวล ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะยังคงอยู่ กระบวนการย้ายข้อมูลนั้นง่ายมาก และผู้ใช้ Trello สามารถโอนการตั้งค่าโครงการทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่คุณสามารถย้ายจาก Trello ไปยัง ClickUp ได้:

  • งาน: การ์ด Trello ทั้งหมดของคุณถูกนำเข้าเป็นงานใน ClickUp แล้ว คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดงานใด
  • ผู้รับมอบหมาย: ใครกำลังทำงานอะไรใน Trello? พวกเขาจะยังคงได้รับมอบหมายงานใน ClickUp เช่นกัน
  • สิ่งที่แนบมา: ไฟล์, รูปภาพ, และเอกสาร—ไม่เกิน 1GB—จะถูกโอนย้ายไปพร้อมกับงานของคุณ
  • ความคิดเห็น: ทุกการสนทนาและข้อเสนอแนะที่ทีมของคุณมีจะถูกเก็บรักษาไว้
  • รายการตรวจสอบ: รายการสิ่งที่ต้องทำที่ละเอียดเหล่านั้น? ปรากฏขึ้นตามที่เป็น
  • วันครบกำหนดและวันที่: วันที่สร้าง, วันครบกำหนด, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
  • คำอธิบาย: คำอธิบายการ์ดที่ละเอียดจะถูกถ่ายโอนมาทั้งหมด ดังนั้นบริบทจะไม่สูญหาย
  • แท็ก (ป้ายกำกับ): แท็กของ Trello จะกลายเป็นแท็กของ ClickUp โดยไม่ต้องสร้างใหม่
  • ลำดับความสำคัญ: ลำดับความสำคัญของงานจาก Trello จะถูกสะท้อนในลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpอย่างถูกต้องเหมือนกันทุกประการ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: มีข้อมูลเฉพาะในฟิลด์ของ Trello หรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณแมปฟิลด์เหล่านั้นได้ระหว่างการนำเข้า
  • บอร์ดและรายการ: บอร์ดของ Trello สามารถกลายเป็นพื้นที่ ClickUp ได้ และรายการสามารถกลายเป็นรายการหรือโฟลเดอร์ภายใน ClickUp—โครงสร้างของคุณยังคงคุ้นเคยด้วยลำดับชั้นโครงการของ ClickUp

แม้แต่ภาพแทนตัวและกระบวนการสถานะในพื้นที่ทำงานของคุณก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ใน ClickUp เพื่อรักษาความต่อเนื่องได้ ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ใช้ Trello ที่วางแผนจะย้ายโครงการ ClickUp จะทำให้กระบวนการโอนย้ายเครื่องมือเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และสมบูรณ์

📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!

วิธีนำเข้า Trello ไปยัง ClickUp

การย้ายบอร์ด Trello ของคุณไปยัง ClickUp ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน คู่มือทีละขั้นตอนนี้จะพาคุณผ่านกระบวนการทั้งหมดในการนำข้อมูล Trello ของคุณเข้าสู่ ClickUp

📋 สรุปสั้น:

  1. เปิด ClickUp และไปที่การตั้งค่า
  2. ค้นหาส่วนนำเข้า/ส่งออก และคลิกเริ่มนำเข้า
  3. เลือก Trello เป็นแหล่งข้อมูลนำเข้าของคุณ
  4. ทำตามคำแนะนำในการนำเข้า เลือกบอร์ด และปรับแต่งตัวเลือกการนำเข้า
  5. เริ่มการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่การตั้งค่าการนำเข้าใน ClickUp

เข้าถึงการตั้งค่าการนำเข้าใน ClickUp
  1. เข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณ
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณ
  3. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เครื่องมือนำเข้า

ไปที่เครื่องมือนำเข้า: วิธีนำเข้า trello เข้าสู่ clickup
  1. ภายใน การตั้งค่า, ค้นหา แท็บนำเข้า/ส่งออก
  2. คลิก เริ่มการนำเข้า
  3. เลือก Trello แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อบัญชี Trello ของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Trello ของคุณ: วิธีนำเข้า Trello ไปยัง ClickUp
  1. ระบบจะขอให้คุณอนุญาตการเข้าถึงพื้นที่ทำงาน Trello ของคุณ
  2. เข้าสู่ระบบบัญชี Trello ของคุณเมื่อมีการแจ้งเตือน
  3. ให้สิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อให้ ClickUp สามารถย้ายข้อมูลที่ผู้ใช้ Trello ได้สร้างไว้

ขั้นตอนที่ 4: เลือกสิ่งที่จะนำเข้า

  1. เลือกบอร์ด Trello ที่คุณต้องการนำเข้ามา
  2. เลือกจุดหมายปลายทาง พื้นที่หรือโฟลเดอร์ ใน ClickUp
  3. กำหนดการตั้งค่าการนำเข้า:
  • ความคิดเห็น
  • เอกสารแนบ
  • วันครบกำหนด
  • ป้ายกำกับ (สามารถเชื่อมโยงกับแท็กหรือสถานะใน ClickUp ได้)
  • รายการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มกระบวนการย้ายข้อมูล

  1. ตรวจสอบตัวเลือกของคุณ
  2. คลิก "เริ่มการนำเข้า"
  3. กรุณารอในขณะที่แพลตฟอร์มการย้ายข้อมูล ClickUp Trello ประมวลผลข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า

เมื่อการนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกโอนย้ายอย่างถูกต้อง:

  • บอร์ดที่ถูกเปลี่ยนเป็นรายการหรือโฟลเดอร์
  • การ์ดถูกแปลงเป็นงาน
  • ป้ายกำกับที่เชื่อมโยงกับแท็กหรือสถานะ
  • รายการตรวจสอบที่เก็บรักษาไว้
  • ความคิดเห็นและไฟล์แนบอยู่ในตำแหน่ง
  • วันที่ครบกำหนดถูกต้อง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนเริ่มการย้ายข้อมูล จัดระเบียบรายการโครงการของคุณใน Trello การเริ่มต้นที่สะอาดจะช่วยให้การทำงานใน ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

เรามาตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลจาก Trello ไปยัง ClickUp กัน

ข้อมูล Trello ของฉันจะเป็นอย่างไร?

บอร์ด Trello ของคุณยังคงอยู่ครบถ้วน—การนำเข้าจะสร้างสำเนาใน ClickUp โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นฉบับ

ใช้เวลานานแค่ไหน?

เวลาในการนำเข้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ:

  • จำนวนบอร์ด
  • จำนวนไฟล์แนบ
  • จำนวนความคิดเห็น
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง การนำเข้าบอร์ด 15 แผ่นที่มีมากกว่า 500 ใบ มักใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

หากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นล่ะ?

ศูนย์ช่วยเหลือ ClickUpมีคู่มือการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดและตัวเลือกการสนับสนุนหากคุณพบปัญหาใด ๆ

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

ดังนั้น คุณได้รู้วิธีนำเข้า Trello เข้าสู่ ClickUp แล้ว—แต่กระบวนการนี้อาจไม่ราบรื่นเสมอไป แม้ว่าแพลตฟอร์มจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้ใช้ Trello มักพบเจอเมื่อทำการย้ายข้อมูล นี่คือสิ่งที่ควรระวัง—และวิธีแก้ไขโดยไม่ทำให้คุณหัวเสีย

1. ปัญหาการจับคู่ผู้ใช้

ClickUp ต้องการให้คุณเชื่อมโยงผู้ใช้ Trello ของคุณกับสมาชิก ClickUp ที่มีอยู่ หากคุณข้ามขั้นตอนนี้ งานเหล่านั้นจะยังคงถูกนำเข้า แต่การมอบหมายงานจะไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย

นอกจากนี้ อย่าแปลกใจหากคุณเห็นผู้ใช้ Trello ที่ไม่ใช้งานปรากฏขึ้น หรือมีเพียงไม่กี่คนในทีมที่ปรากฏในรายการแผนที่ นั่นเป็นเพียงวิธีที่ระบบดึงข้อมูลเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ:

  • ก่อนเริ่มต้น เชิญสมาชิกทีมปัจจุบันทุกคนเข้าสู่ ClickUp เพื่อให้พวกเขาปรากฏในระหว่างการแมป
  • หลังจากนำเข้าแล้ว ให้ตรวจสอบงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดผู้รับผิดชอบด้วยตนเองหากจำเป็น

2. ข้อจำกัดในการจัดการไฟล์แนบ

Trello ไม่แสดงขนาดไฟล์ของไฟล์แนบในระหว่างการส่งออก ดังนั้นคุณจะทราบได้เฉพาะหลังจากนำเข้าว่าไฟล์แนบใดถูกข้ามไปเนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาดไฟล์ ClickUp รองรับขนาดไฟล์สูงสุด 1GB ดังนั้นหากมีบางสิ่งที่หายไป นั่นอาจเป็นสาเหตุ

สิ่งที่ต้องทำ:

  • หลังจากนำเข้าแล้ว ตรวจสอบงานที่มีไฟล์แนบ
  • อัปโหลดไฟล์ที่หายไปใหม่ด้วยตนเอง
  • สำหรับบอร์ดที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่จำนวนมาก ควรพิจารณาทำความสะอาดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่จาก Trello ล่วงหน้า หรืออัปเกรดแผนการใช้งาน ClickUp เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ

3. ความไม่สอดคล้องของข้อมูลและข้อผิดพลาดในการนำเข้า

บางงานอาจล้มเหลว และบางงานอาจถูกทำซ้ำสองครั้งหากมีบางอย่างผิดพลาดระหว่างการถ่ายโอน

สิ่งที่ต้องทำ:

  • ตรวจสอบรายงานการนำเข้าทันทีเมื่อการย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น
  • หากงานล้มเหลวหรือซ้ำซ้อน ให้ใช้เครื่องมือเพื่อลองนำเข้าอีกครั้งหรือเก็บถาวร/ลบส่วนเกินด้วยตนเอง

4. ความแตกต่างทางโครงสร้างระหว่างแพลตฟอร์ม

Trello ทำงานบนโครงสร้าง บอร์ด → รายการ → การ์ด ส่วน ClickUp ใช้ เวิร์กสเปซ → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน—ดังนั้นสิ่งต่างๆ อาจไม่ตรงกันพอดีหลังจากการนำเข้า อาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้การจัดวางถูกต้อง

และหากคุณกำลังใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ใน Trello ฟิลด์เหล่านั้นอาจไม่ตรงกันแบบ 1:1 กับ ClickUp เสมอไป คุณอาจต้องกำหนดหรือสร้างใหม่ด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องทำ:

  • หลังจากนำเข้าแล้ว ให้ปรับรายการหรือโฟลเดอร์ใด ๆ ให้ตรงกับรูปแบบที่คุณต้องการ
  • กำหนดค่าใหม่หรือสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ใหม่ด้วยตนเองตามความจำเป็น

เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนจาก Trello ไปยัง ClickUp ไม่จำเป็นต้องทำให้ทีมของคุณเสียสมดุล ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมและการดำเนินการอย่างชาญฉลาดเพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ราบรื่นและน่าตื่นเต้นได้ นี่คือวิธีการย้ายข้อมูลอย่างราบรื่นโดยไม่มีความเครียด

วางแผนเส้นเวลาการย้ายข้อมูลของคุณ

ก่อนที่คุณจะนำ Trello เข้าสู่ ClickUp ให้วางแผนไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้จริง อย่าทำในช่วงที่ทีมของคุณกำลังยุ่งมาก เลือกช่วงเวลาที่ช้าลง เช่น ระหว่างโครงการหรือในช่วงเวลาว่าง

📌 สร้างปฏิทินการย้ายข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งรวมถึง:

  • วันที่สำหรับการฝึกอบรมทีม
  • หน้าต่างสำรองข้อมูลสำหรับข้อมูล Trello ของคุณ
  • วันย้ายของคุณ
  • ช่วงเวลาสำรองเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

สำรองข้อมูล Trello ของคุณ

ก่อนที่คุณจะย้ายข้อมูลทั้งหมด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลสำรองของพื้นที่ทำงาน Trello ของคุณอย่างครบถ้วน ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขทีหลัง ใช่ไหม?

📌 ดาวน์โหลดและจัดเก็บ:

  • โครงสร้างคณะกรรมการ
  • รายละเอียดบัตร, ไฟล์แนบ, และความคิดเห็น
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ข้อมูลผู้รับโอน

ฝึกอบรมทีมงานของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ

อย่ารอจนกว่าจะเปลี่ยนระบบแล้วค่อยให้ทีมของคุณคุ้นเคยกับ ClickUp จัดการประชุมสั้น ๆ ที่เน้นเฉพาะสิ่งที่แต่ละทีมใช้งานจริง

📌 ตัวอย่าง:

  • นักพัฒนา → การวางแผนสปรินต์และการผสาน Git
  • นักออกแบบ → การตรวจปรู๊ฟ, การอัปโหลดไฟล์, และกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
  • PM → ไทม์ไลน์, ความสัมพันธ์, และมุมมองของปริมาณงาน

รักษาการสื่อสารให้ชัดเจน

รวบรวมการอัปเดตและคำถามทั้งหมดไว้ในที่เดียว—เพื่อไม่ให้ใครหลงลืมหรือพลาดข้อมูล

📌 ลองทำสิ่งนี้:

  • ช่อง Slack/Teams เฉพาะสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลเท่านั้น
  • เอกสารคำถามที่พบบ่อยสั้น ๆ พร้อมข้อมูล "อะไรไปไหน"
  • การประชุมสแตนด์อัพ 10 นาทีทุกวันในช่วงสัปดาห์การย้ายข้อมูล

ทดสอบด้วยทีมขนาดเล็กก่อน

เริ่มต้นด้วยกลุ่มนำร่องก่อนที่จะดำเนินการทั้งหมด

📌 สิ่งนี้เปิดโอกาสให้คุณได้:

  • ทดสอบกระบวนการย้ายข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ
  • รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
  • แก้ไขปัญหาเล็กน้อยก่อนที่มันจะลุกลามไปทั่วทั้งทีม

รันทั้งสองเครื่องมือชั่วคราว

ใช่, คุณสามารถใช้ Trello และ ClickUp ทำงานไปพร้อมกันได้—แค่ระวังอย่าให้มันยืดเยื้อไปเรื่อยๆ

  • ทำเครื่องหมายแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างชัดเจนว่าเป็น "แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง"
  • แจ้งวันที่สิ้นสุดเมื่อทุกงานจะย้ายไปยัง ClickUp อย่างเป็นทางการ

บันทึกทุกอย่าง

ติดตามสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ล้มเหลว และสิ่งที่ทำให้ผู้คนสับสน

📌 นี่จะกลายเป็นคู่มือภายในของคุณ:

  • แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วระหว่างการเปลี่ยน
  • ทำให้การเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่ราบรื่น
  • ประหยัดเวลาเมื่อย้ายทีมหรือเครื่องมืออื่น

รวบรวมความคิดเห็นตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง

ถามทีมของคุณว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง—และตั้งใจฟังอย่างแท้จริง

📌 อย่ารอให้ความหงุดหงิดสะสมขึ้นมาก่อน ถามตัวเองว่า:

  • คุณสมบัติของ ClickUp ใดบ้างที่ช่วยได้จริง?
  • อะไรที่ทำให้พวกเขาสับสนหรือทำให้ช้าลง?
  • มีฟีเจอร์ใดใน Trello ที่พวกเขายังขาดอยู่หรือไม่?

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานหรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก ทำให้รู้สึกคุ้มค่าด้วยการเน้นย้ำถึงความสำเร็จ:

  • โครงการแรกที่สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ใน ClickUp
  • เวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบอัตโนมัติหรือแดชบอร์ด
  • สมาชิกในทีมที่ค้นพบวิธีใหม่ที่น่าสนใจในการจัดการงานของพวกเขา

ช่วงเวลาเหล่านี้ช่วยสร้างแรงผลักดันและช่วยให้ทีมของคุณยอมรับแพลตฟอร์มใหม่อย่างเต็มที่

ทำให้การย้ายโครงการของคุณมีความหมาย

การเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการอาจดูเหมือนเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ แต่ด้วยกระบวนการนำเข้าที่ราบรื่นของ ClickUp มันเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาด

เมื่อคุณย้ายข้อมูลจาก Trello คุณไม่ได้เพียงแค่โอนย้ายงานเท่านั้น—คุณกำลังนำความคืบหน้า ความสำคัญ และประวัติของโครงการของทีมคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

และส่วนที่ดีที่สุดคือ? ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค เพียงแค่คลิกนำเข้า ทำตามขั้นตอนที่แนะนำไม่กี่ขั้นตอน และโครงการของคุณก็พร้อมใช้งาน—จัดระเบียบไว้อย่างสมบูรณ์และง่ายต่อการนำทาง

แจ้งให้ทีมของคุณทราบล่วงหน้า แบ่งปันคู่มือนี้ และกำหนดวันที่ย้ายระบบให้ชัดเจน ยิ่งการเปลี่ยนผ่านราบรื่นมากเท่าไร ทีมของคุณก็จะสามารถกลับไปทำงานที่ถนัดได้เร็วขึ้นเท่านั้น

พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง? ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรจริงๆ