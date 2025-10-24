เทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 แบบฟรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าประจำวันของคุณ

สำหรับพนักงานออฟฟิศจำนวนมาก ชีวิตได้กลายเป็นเรื่องนั่งนิ่งอย่างน่าตกใจ การอยู่นิ่งได้กลายเป็นค่าเริ่มต้นของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำงานที่โต๊ะ หรือการเลื่อนหน้าจออย่างไม่รู้จบ ความท้าทายเล็กๆ ในชีวิตประจำวันช่วยให้คุณยังคงกระฉับกระเฉงและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้ โดยไม่ต้องเคร่งเครียดเหมือนทหารฝึกหนัก
คุณไม่จำเป็นต้องมีตารางที่โหดร้ายเพื่อรู้สึกดีขึ้น—คุณเพียงแค่ต้องการความสม่ำเสมอเท่านั้น แบบทดสอบ 75 Soft ฟรีนี้มอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันช่วยติดตามนิสัยประจำวันของคุณ ตรวจสอบเป้าหมายส่วนตัวของคุณ และทำให้การเดินทางเพื่อฟิตเนสของคุณดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีความเครียด
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายประจำวัน หรือการผ่อนคลายด้วยหนังสือแทนการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุด 75 Soft Challenge ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตจริง—รวมถึงตารางเวลาที่ยุ่งเหยิง ความต้องการในการทำงาน และแม้แต่โอกาสทางสังคมที่อาจทำให้คุณหลุดจากเป้าหมาย
แม่แบบที่มั่นคงช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันกันเถอะ
อะไรคือ 75 แบบเทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล?
เทมเพลต 75 Soft Challenge เป็นเครื่องมือติดตามที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณติดตามงานประจำวันของคุณตลอด 75 วัน เทมเพลตเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนสำหรับการดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ มื้ออาหาร และนิสัยประจำวันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย
พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ บันทึกความก้าวหน้า และยึดมั่นในเป้าหมายส่วนตัวของคุณ โดยไม่ต้องสร้างแพลนเนอร์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หรือเพียงแค่ต้องการระบบที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนกิจวัตรประจำวันของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการรับผิดชอบต่อตนเองโดยไม่รู้สึกหนักใจ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต 75 ซอฟต์ชาเลนจ์ดี?
เทมเพลตแบบนุ่ม 75 ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างง่ายและช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวัน คุณควรจะสามารถเปิดมัน ติดตามสิ่งที่สำคัญ และดำเนินการต่อไปได้
- ตัวติดตามงานประจำวัน: ทำเครื่องหมายเสร็จสำหรับออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การดื่มน้ำ และงานประจำวันอื่นๆ
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น: ปรับพื้นที่ตามเป้าหมายส่วนตัวและกิจวัตรของคุณ
- เครื่องติดตามการวัดร่างกาย: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณในขณะที่คุณทำกิจกรรม
- บันทึกนิสัย: ติดตาม นิสัยที่คุณกำลังสร้างหรือทำลาย
- ปฏิทินความก้าวหน้า: ดูว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้กี่วันแล้ว
- ตัวติดตามอาหารและน้ำ: บันทึกอาหารและปริมาณน้ำที่ดื่มไว้ในที่เดียว
- พื้นที่สำหรับอารมณ์หรือการสะท้อน: จดบันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือมีอะไรที่โดดเด่นในวันนั้น
- เวอร์ชันพิมพ์หรือดิจิทัล: ใช้บนอุปกรณ์ของคุณหรือพิมพ์ออกมา—อะไรก็ได้ที่สะดวก
- การออกแบบที่เรียบง่าย: เน้นการติดตามโดยไม่มีความยุ่งเหยิงหรือสิ่งรบกวน
🔎 คุณรู้หรือไม่? การไม่เคลื่อนไหวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 147% และเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึง 80% อย่างไรก็ตาม การมีกิจวัตรที่สม่ำเสมอ ติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม รับประทานอาหารที่สมดุล และออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้
75 แบบฟอร์มติดตามความท้าทายแบบง่ายยอดนิยม สรุปให้เห็นชัด
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เริ่มต้นและผู้รักการออกกำลังกายที่ติดตามการออกกำลังกาย 75 วัน
|งานต่อเซสชัน; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนครั้ง/ระยะเวลา/ประเภท; สถานะ (เสร็จสิ้น/พลาด/ต้องทำ); มุมมองรายสัปดาห์และบันทึกทั้งหมด
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับนิสัยประจำวัน (การอ่าน การดื่มน้ำ การนอนหลับ)
|ฟิลด์นิสัยที่กำหนดเอง; มุมมองความคืบหน้าในรูปแบบรายการหรือตาราง; การอัปเดตสถานะ; แท็กสำหรับลำดับความสำคัญ/ประเภท
|รายการ/ตาราง ClickUp
|แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|75 การวางแผนมื้ออาหารแบบเบาและการเตรียมของชำ
|หมวดหมู่โภชนาการ (แคลอรี่/คาร์โบไฮเดรต/โปรตีน); สูตรอาหาร + แฟ้มช้อปปิ้ง; แผนบอร์ดและปฏิทิน; สถานะมื้ออาหาร
|ClickUp บอร์ด/ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การฟื้นฟู, การมีสติ, กิจวัตรการพักผ่อน
|การดูแลตนเองประจำวัน; สนามอารมณ์/พลังงาน; การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ; ผู้ช่วยสร้างกิจวัตรที่ยืดหยุ่น
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การสร้างวันซ้ำ (การออกกำลังกาย, การอ่าน, อาหาร)
|หมวดหมู่และลำดับความสำคัญของงาน; การจัดตารางปฏิทิน; การติดตามบอร์ด/รายการ; ส่วนที่กำหนดเอง (น้ำ, การเคลื่อนไหว, การอ่าน)
|ClickUp ปฏิทิน/รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามประจำวันอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
|ฟิลด์ประเภท/สถานที่/สตรีค; กำหนดเวลา & การแจ้งเตือน; แถบความคืบหน้า; มุมมองหลายแบบ (ปฏิทิน/บอร์ด/แกนต์)
|คลิกอัพ รายการ/ปฏิทิน/บอร์ด/แกนต์
|เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เป้าหมายระยะยาวที่เชื่อมโยงกับ 75 Soft
|เป้าหมายแยกตามไทม์ไลน์; ฟิลด์ความคืบหน้าแบบกำหนดเอง; มุมมองการดำเนินการ/ติดตาม/สรุป; ข้อเสนอแนะสำหรับการสะท้อนผล
|ClickUp รายการ/เอกสาร/บอร์ด
|เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงผสมผสานระหว่างนิสัยและงาน
|15 สถานะที่กำหนดเอง; การจัดระเบียบแบบรายการ/บอร์ด; การจัดตารางเวลา + การติดตามเวลาในตัว; การแจ้งเตือน/ป้ายกำกับ/ตัวกรอง
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
|เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|โครงสร้างรายวันแบบอ่อน 75/เข้มงวด 75
|งานประจำวัน & หลักชัย; ความคืบหน้าแบบภาพ 75 วัน; มุมมองตารางเวลา/หลักชัย/การประเมิน; การทบทวนประจำสัปดาห์
|คลิกอัพ รายการ/ปฏิทิน/แดชบอร์ด
|75 แบบฝึกหัดท้าทายแบบซอฟต์ โดย ลาโทยา ราเชลล์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ที่ใช้สมุดวางแผนแบบกระดาษที่ต้องการพื้นที่สำหรับการทบทวน
|แผ่นติดตามที่พิมพ์ได้; การบันทึกประจำวัน (การเคลื่อนไหว, การดื่มน้ำ, การอ่าน); พื้นที่สำหรับบันทึกและตั้งเป้าหมาย; การดำเนินชีวิตที่สมดุลและค่อยเป็นค่อยไป
|ไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์
|75 วัน แผนการท้าทายแบบนุ่มนวล โดย 101 Planners
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|พัดแบบเรียบง่าย แก้ไขได้ และพิมพ์ได้
|กรอกข้อมูลใน PDF หรือพิมพ์; ติดตามรายวันบนกระดาษแผ่นเดียว; แสดงปฏิทิน 75 วัน; มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อคิด/ปรับแผน
|แก้ไขได้/พิมพ์ได้
|75 ความท้าทายแบบนุ่มนวล (แกลเลอรีความโดดเด่น)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ iPad/แท็บเล็ตที่มี Apple Pencil
|บันทึกข้อความด้วยลายมือ; นิสัยการใช้ช่องทำเครื่องหมาย; เพิ่มบันทึกเสียง/รูปภาพ; ดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดระเบียบในแอปเดียว
|แพลนเนอร์ดิจิทัลที่โดดเด่น
|75 วัน ซอฟต์ชาเลนจ์ พิมพ์ได้ โดย SnapyBiz
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ปรับระดับความยากและรูปแบบได้
|ช่องแก้ไขได้; โหมดง่าย/ปานกลาง/ยาก; ตารางรายวันแบบมินิมอล; ขนาดกระดาษ A4/A5/US Letter
|แก้ไขได้/พิมพ์ได้
13 แม่แบบติดตามความท้าทาย 75 ซอฟต์ ฟรี
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างตัวติดตามของคุณเองตั้งแต่ต้น. แบบฟอร์มสำเร็จรูป 75 แบบที่นุ่มนวลเหล่านี้ช่วยคุณเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง, รักษาความเป็นระเบียบ, และจบภารกิจ. มาเริ่มกันเลย:
1. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
หากคุณกำลังใช้ ClickUp สำหรับการทำงานอยู่แล้ว การเพิ่มการติดตามการออกกำลังกายและ 75 Soft Challenge ในพื้นที่เดียวกันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแม่แบบบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpจะเปลี่ยนการออกกำลังกายของคุณให้กลายเป็นงานที่คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ พร้อมด้วยบันทึกย่อ จำนวนครั้ง เวลา อุปกรณ์ และรายละเอียดของเทรนเนอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปหรือสมุดบันทึกแยกต่างหาก ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว พร้อมมุมมองที่ให้คุณสลับจากแผนรายสัปดาห์ไปยังบันทึกเต็มรูปแบบได้ในไม่กี่วินาที
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- กำหนดภารกิจสำหรับแต่ละเซสชั่นการออกกำลังกาย
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามจำนวนครั้งที่ทำ, ระยะเวลา, และประเภทของการออกกำลังกาย
- จัดระเบียบการออกกำลังกายตามสถานะ เช่น เสร็จสิ้น, พลาด, หรือต้องทำ
- มองเห็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองหลากหลาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่กำลังมองหาพื้นที่กลางในการจัดการการออกกำลังกาย งานประจำวัน และการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมดในแอปเดียว
2. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
หาก 75 Soft Challenge ของคุณเน้นไปที่การสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการออกกำลังกายแม่แบบ ClickUp Personal Habit Trackerนี้เหมาะสำหรับคุณ เป็นเครื่องมือติดตามที่เรียบง่ายและสะดวก ซึ่งคุณสามารถตั้งเป้าหมายที่กำหนดเองได้ เช่น "อ่าน 15 หน้า" หรือ "ดื่มน้ำ 64 ออนซ์" และดูความก้าวหน้าของคุณได้
คุณไม่ได้แค่ทำตามรายการ—คุณกำลังสร้างจังหวะชีวิต ClickUp ช่วยให้คุณติดแท็ก กรอง และจัดลำดับความสำคัญของนิสัยต่างๆ เพื่อให้กิจวัตรของคุณไม่สะดุด แม้ในวันที่ชีวิตวุ่นวาย
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- ติดตามเป้าหมายรายวันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับนิสัยเฉพาะ เช่น จำนวนก้าว การอ่าน หรือการดื่มน้ำ
- ดูความคืบหน้าในรูปแบบตารางหรือรายการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบจัดระเบียบอย่างไร
- ใช้การอัปเดตสถานะเพื่อทำเครื่องหมายนิสัยว่าเปิดหรือเสร็จสมบูรณ์
- จัดกลุ่มนิสัยตามลำดับความสำคัญหรือประเภทโดยใช้แท็กที่มีอยู่
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลตแบบนุ่ม 75 เพื่อสร้างโครงสร้างและความรับผิดชอบรอบๆ นิสัยที่ไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การอ่าน การนอน หรือการกินอย่างมีสติ
3. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
นี่คือตัวช่วยควบคุมการวางแผนมื้ออาหารของคุณโดยไม่ต้องกลายเป็นงานประจำเต็มเวลาแม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบสูตรอาหาร สร้างรายการส่วนผสม และติดตามเป้าหมายโภชนาการที่สมดุลได้ในแดชบอร์ดเดียว
เหมาะสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม 75 Soft Challenge และต้องการหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารในนาทีสุดท้ายหรือมื้ออาหารที่ไม่วางแผนไว้ คุณสามารถลากและวางมื้ออาหารลงในปฏิทิน จัดเรียงตามประเภท และบันทึกค่าโภชนาการ เช่น แคลอรี่สุทธิและโปรตีนได้อีกด้วย คุณยังสามารถติดตามมื้ออาหารทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ กิจวัตรตอนเช้าจนถึงมื้อดึกได้อีกด้วย รวดเร็ว มองเห็นภาพชัดเจน และยืดหยุ่น
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- ติดตามมื้ออาหารโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น คาร์โบไฮเดรตสุทธิ, แคลอรี่, และประเภทของมื้ออาหาร
- จัดระเบียบสูตรอาหารและรายการซื้อของในโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- ใช้มุมมองกระดานและปฏิทินเพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณตลอดทั้งสัปดาห์
- ตั้งค่าสถานะสำหรับแต่ละงานอาหารเพื่อทราบว่าอะไรเตรียมไว้แล้ว รอการดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการปฏิบัติตามเทมเพลต 75-ซอฟท์ชาเลนจ์ พร้อมรักษาการวางแผนมื้ออาหาร โภชนาการ และการซื้อของให้กระชับและจัดการได้ง่าย
🔊 ลูกค้าพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
4. แม่แบบแผนดูแลตนเอง ClickUp
หากความท้าทาย 75 วันแบบซอฟต์นี้เน้นเรื่องการชะลอตัวลงพอๆ กับการลงมือทำแผนดูแลตัวเองด้วยเทมเพลต ClickUpนี้ก็เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง แผนนี้จะช่วยให้คุณแบ่งเวลาสำหรับนิสัยที่ไม่ได้ถูกติดตามในสมาร์ทวอทช์ของคุณ—เช่น การพักผ่อน กิจวัตรประจำวัน การนอนหลับ และการฟื้นฟูร่างกาย
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของคุณ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับภารกิจดูแลตัวเอง และใช้ช่องเพื่อติดตามอารมณ์หรือระดับพลังงานได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย คุณจึงไม่รู้สึกว่าการวางแผนดูแลตัวเองกลายเป็นภาระอีกอย่างหนึ่ง
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- เพิ่มกิจกรรมดูแลตัวเองประจำวัน เช่น การเขียนบันทึก การดูแลผิว หรือเวลาพักจากอุปกรณ์ดิจิทัล
- ติดตามระดับพลังงานทางอารมณ์หรือทางกายภาพของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดวันพักผ่อนหรือเวลาสำหรับการทบทวนตัวเอง
- สร้างกิจวัตรที่ยืดหยุ่นซึ่งสนับสนุนทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการพักผ่อน
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังสร้างนิสัยประจำวันเกี่ยวกับการฟื้นฟู การมีสติ และการพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการดูแลสุขภาพที่สมดุลมากขึ้น
🚀 ผลกระทบในโลกจริงของ ClickUp: ทีมที่ใช้เทมเพลตของ ClickUp รายงานว่า เวลาในการวางแผนโครงการลดลงถึง 83%— ด้วยเพลย์บุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและดำเนินการทำงาน การยึดมั่นในสิ่งเช่น 75 Soft Challenge กลายเป็นเรื่องปกติ
5. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
แม่แบบแผนงานรายวันนี้ จาก ClickUpไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำธรรมดา—แต่เป็นศูนย์บัญชาการส่วนตัวของคุณ คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นงานตามหมวดหมู่ เช่น เป้าหมายส่วนตัว การออกกำลังกาย หรือการทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างด้วยธงและตัวกรองที่มีมาให้
ปฏิทินและมุมมองรายการช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณในรูปแบบที่มองเห็นและจัดการได้ง่าย ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีความสับสน หากคุณกำลังทำ 75 Soft Challenge เทมเพลตนี้สามารถนำโครงสร้างมาสู่การออกกำลังกาย เวลาอ่านหนังสือ การดูแลตัวเอง และมื้ออาหารของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- จัดระเบียบวันของคุณตามประเภทของงาน, ความสำคัญ, หรือกำหนดเวลา
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางกิจวัตรประจำวันและสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ
- ติดตามความคืบหน้าของทุกกิจกรรมโดยใช้มุมมองกระดานหรือรายการ
- ปรับแต่งส่วนสำหรับการดื่มน้ำ, กิจกรรมทางกาย, หรือการอ่าน
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังสร้างกิจวัตรประจำวันแบบทำซ้ำได้ ซึ่งผสมผสานระหว่างโครงสร้างกับความยืดหยุ่น—โดยเฉพาะในช่วงท้าทาย 75 วันแบบไม่เคร่งครัด หรือช่วงพัฒนาตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เกือบ60% ของพนักงานใช้เวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดการกับกิจวัตรง่ายๆ ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไปนี้ และรวมนิสัย งาน บันทึก และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในมุมมองเดียว—เพื่อให้ความท้าทาย 75 Soft Challenge ของคุณไม่สะดุดเพราะความวุ่นวายทางดิจิทัล
6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
สำหรับผู้ที่ชอบความคมชัดและชัดเจน,แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpนี้ตรงประเด็น. มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยคุณวางแผนวันของคุณด้วยความสะดวกสูงสุด.
สร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา จัดระเบียบตามหมวดหมู่ (เช่น ฟิตเนส อาหาร การอ่าน) และติดตามความคืบหน้าของความท้าทาย 75 อย่างของคุณโดยไม่มีความวุ่นวาย มันโดดเด่นมากที่เห็นว่าการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ และทำให้สำเร็จนั้นง่ายเพียงใด
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้างพร้อมฟิลด์ต่างๆ เช่น หมวดหมู่ของงาน สถานที่ และตัวนับจำนวนวันที่ทำต่อเนื่อง
- กำหนดเส้นตาย, การแจ้งเตือน, และแถบความคืบหน้าแบบภาพสำหรับแต่ละงาน
- จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและความสำคัญด้วยป้ายกำกับที่มีมาให้
- ใช้มุมมองหลายแบบ—ปฏิทิน, รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์—เพื่อวางแผนวันของคุณในแบบที่คุณต้องการ
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามประจำวันแบบตรงไปตรงมาและชัดเจน ที่ช่วยให้มองเห็นงาน 습นิสัย และเป้าหมายส่วนตัวได้ชัดเจน และสามารถทำได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
🔎 คุณทราบหรือไม่? หากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป คาดว่าภาวะขาดการเคลื่อนไหวทางกายจะเพิ่มขึ้นถึง 35%ทั่วโลกภายในปี 2030 เทมเพลตช่วยย้อนกลับแนวโน้มนี้ได้ด้วยการสร้างโครงสร้างและความรับผิดชอบ
7. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
นี่ช่วยให้คุณหยุดการวนเวียนอยู่กับเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และเริ่มทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณ
ด้วยตัวเลือกสถานะที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น "เป็นไปตามแผน" และ "บรรลุเป้าหมายแล้ว" คุณสามารถทราบสถานะของคุณได้ทันทีเพียงแค่ดูแวบเดียว คุณสามารถวางแผนเป้าหมายส่วนตัว แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ และบันทึกความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- แยกย่อยเป้าหมายการพัฒนาตามไตรมาส, สัปดาห์, หรือกรอบเวลาที่กำหนดเอง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกความคืบหน้า, ช่วงเวลางาน, และความสำเร็จ
- สลับระหว่างมุมมองการวางแผน เช่น ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวติดตาม และสรุป
- สะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอด้วยช่องสำหรับการทบทวน เช่น "คุณพอใจกับความก้าวหน้าของคุณมากน้อยเพียงใด?"
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลต 75 Soft Challenge เป็นส่วน หนึ่งของแผนดูแลตนเองที่เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างกิจวัตร และวัดผลลัพธ์ได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มพลังงานหลังเลิกงาน
8. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
หากคุณกำลังจัดการกับการออกกำลังกาย การอ่าน การรับประทานอาหาร และการดูแลตัวเองในขณะที่ทำงานหรือมีงานเสริมอยู่ด้วยแบบฟอร์ม ClickUp Personal Productivity Templateนี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่รายการงานเท่านั้น แต่เป็นระบบเต็มรูปแบบสำหรับการติดตามเวลา จัดระเบียบเป้าหมาย และบันทึกความก้าวหน้าของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มงานส่วนตัว เช่น การเตรียมอาหารหรือการเดินเร็ว ควบคู่ไปกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยไม่สูญเสียสมาธิ ด้วยตัวเลือกสถานะที่ละเอียดและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปอย่างแน่นอน
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณผ่านสถานะที่กำหนดเอง 15 สถานะ และดูอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ยังค้างอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว
- จัดลำดับความสำคัญของนิสัยประจำวันและเป้าหมายส่วนตัวของคุณด้วยมุมมองรายการและกระดาน
- กำหนดเวลาทำงานและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับตัวจับเวลาในตัวของ ClickUp
- ตั้งการแจ้งเตือน, ป้ายกำกับ, และตัวกรองเพื่อให้คุณมีความชัดเจนและตรงตามกำหนดเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการใช้ตัวติดตามความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 รายการควบคู่กับวันที่ยุ่งวุ่นวาย และต้องการวางแผนอย่างเรียบง่ายโดยไม่ให้รายละเอียดหลุดลอยไป
🔎 คุณรู้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายทั่วโลกจากการไม่เคลื่อนไหว: 54,000 ล้านดอลลาร์ในค่ารักษาพยาบาล และ 13,700 ล้านดอลลาร์ในความสูญเสียทางผลิตภาพทุกปี การกระทำเล็ก ๆ ในแต่ละวันที่ติดตามด้วยแพลนเนอร์ฟรีสามารถสร้างความแตกต่างได้จริง
9. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้นของ ClickUp
นี่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ติดตามการท้าทายสุขภาพที่มีโครงสร้าง เช่นClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template ซึ่งให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับการกระทำรายวัน จุดตรวจสอบรายสัปดาห์ และเป้าหมายท้าทาย
มันจัดระเบียบนิสัย เป้าหมาย และการประเมินของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการจำว่าคุณดื่มน้ำทุกวันหรือทำกิจกรรมทางกายเสร็จแล้วหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งนี้คนเดียวหรือกับกลุ่ม มันก็ช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- มอบหมายและติดตามงานประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ หรือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
- ติดตามความคืบหน้าของคุณตลอด 75 วันด้วยการอัปเดตสถานะแบบภาพ
- ใช้หลายมุมมองเพื่อจัดการตารางเวลา, จุดสำคัญ, และการประเมินผล
- บันทึกชัยชนะ, ทบทวนทุกสัปดาห์, และปรับแผนของคุณเมื่อจำเป็น
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลต 75 Soft challenge ฟรี หรือ 75 Hard ที่ต้องการตัวติดตามแบบครบวงจรที่มีโครงสร้าง เตือนความจำ และมุมมองความคืบหน้าชัดเจน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้ยิมสำหรับการออกกำลังกายแบบ 75 Softซอฟต์แวร์จัดการยิมสามารถช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่การจองเซสชันไปจนถึงการติดตามการเข้าร่วม
10. แม่แบบความท้าทายแบบนุ่ม 75 โดย LaToya Rachelle
เทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วันนี้โดดเด่นด้วยแนวทางที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวในการสร้างนิสัยใหม่ ออกแบบโดย LaToya Rachelle เทมเพลตนี้ถูกคิดมาอย่างพิถีพิถันเพื่อผสานการดูแลตัวเอง สุขภาพกาย และกิจวัตรประจำวันไว้ในรูปแบบที่พิมพ์ได้เพียงฉบับเดียว คุณไม่ได้แค่ทำเครื่องหมายในช่องสำเร็จเท่านั้น แต่กำลังสร้างเจตนาและเป้าหมายให้กับแต่ละวันของคุณ
การจัดวางมีความสงบและง่ายต่อการติดตาม เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบสมุดวางแผนรายวันที่สามารถถือได้ ทำเครื่องหมาย และทบทวนได้
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- พิมพ์และปรับแต่งบันทึกความท้าทายของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับสะท้อนความคิดและบันทึกย่อ
- ติดตามนิสัยต่าง ๆ เช่น การอ่าน การดื่มน้ำ และการเคลื่อนไหว ด้วยการตรวจสอบประจำวันอย่างชัดเจน
- มุ่งเน้นเป้าหมายที่สมดุลซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าโดยไม่กดดัน
- สร้างวินัยในรูปแบบที่ยืดหยุ่น มีสติ และให้กำลังใจ
🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ชอบใช้แบบฝึกหัด 75 ข้อในรูปแบบกระดาษที่มีความท้าทายและฟรี ผสมผสานระหว่างการใช้งานจริงกับแรงบันดาลใจส่วนตัว
11. แม่แบบแพลนเนอร์ 75 วันแบบซอฟท์ชาเลนจ์ โดย 101 Planners
สมุดวางแผนความท้าทายแบบนุ่ม 75 วัน โดย 101 Planners เป็นแบบพิมพ์ได้ที่ไม่ยุ่งยาก เน้นความเรียบง่ายและมีโครงสร้าง ไม่เหมือนกับเทมเพลตส่วนใหญ่ แบบนี้แบ่งความท้าทายออกเป็นส่วนๆ ที่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจนและแก้ไขได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามนิสัยและสะท้อนความคิดได้ตลอดเวลา
คุณสามารถพิมพ์ตรงลงในไฟล์ PDF ได้โดยตรง หรือพิมพ์ออกมาแล้วเขียนด้วยมือก็ได้ ไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็นให้รบกวน—มีเพียงพื้นที่สำหรับบันทึกความก้าวหน้าของคุณ ทำเครื่องหมายกิจวัตรประจำวัน และรักษาความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายส่วนตัวของคุณ
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่เพื่อปรับแต่งทางดิจิทัลหรือพิมพ์ใช้ทุกวัน
- ติดตามกิจกรรมทางกาย, อาหาร, การอ่าน, การดื่มน้ำ, และอื่น ๆ บนแผ่นเดียว
- บันทึกความก้าวหน้าด้วยมุมมองปฏิทิน 75 วันเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
- เพิ่มข้อคิดส่วนตัวหรือการปรับเปลี่ยนตามที่คุณดำเนินผ่านความท้าทาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาเทมเพลตความท้าทาย 75 ระดับง่ายที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีขั้นตอนลงทะเบียน และมีความยืดหยุ่นสูง
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แอปติดตามนิสัยช่วยให้คุณมีโครงสร้างและความรับผิดชอบแบบเรียลไทม์ เลือกแอปที่มีระบบนับวันต่อเนื่อง การแจ้งเตือน และเป้าหมายที่ปรับแต่งได้
12. 75 ความท้าทายแบบนุ่มนวล โดย Notability
สำหรับผู้ที่ชอบทำงานบน iPad หรือแท็บเล็ต แม่แบบความท้าทายแบบนุ่ม 75 แบบบน Notability มอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เหมาะกับการเขียนด้วยลายมือ นี่ไม่ใช่แค่ตัวติดตามทั่วไป—มันมีความสะอาดตา ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อการใส่คำอธิบายประกอบโดยเฉพาะ
ไม่ว่าคุณจะชอบจดบันทึก วงกลมเหตุการณ์สำคัญ หรือเน้นชัยชนะ ความยืดหยุ่นของ Notability ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ คุณสามารถซิงค์บันทึกเสียงกับการเช็คอินของคุณได้ ทำให้การเดินทางด้านฟิตเนสของคุณมีความสะท้อนและส่วนตัวมากขึ้น
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- ดาวน์โหลดแพลนเนอร์ดิจิทัลและจดบันทึกหรือใส่ข้อความได้โดยตรงด้วย Apple Pencil หรือปากกาสไตลัส
- ทำเครื่องหมายกิจวัตรประจำวัน เช่น ดื่มน้ำ การเคลื่อนไหว และการอ่าน ในบันทึกของคุณได้เลย
- เพิ่มบันทึกเสียง ภาพความคืบหน้า หรือความรู้สึกในแต่ละวัน
- เก็บทุกอย่างไว้ในแอปเดียวโดยไม่ต้องพิมพ์หรือใช้เครื่องมือภายนอก
🔑เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ iPad ที่ต้องการวิธีจัดการความท้าทาย 75 ระดับแบบซอฟต์ที่มีปฏิสัมพันธ์และสามารถวาดมือได้อย่างอิสระ พร้อมความยืดหยุ่นเต็มที่ในการวาด บันทึก หรือพิมพ์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การฝึกฝนการปรับโครงสร้างสมองใหม่เช่น การสลับมือในการทำกิจกรรมง่าย ๆ การเขียนบันทึกประจำวัน หรือการเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ ๆ สามารถช่วยปรับสมองของคุณให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
13. ความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วัน พิมพ์ได้ฟรี โดย SnapyBiz
ความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วัน ที่พิมพ์ได้ฟรีจาก SnapyBiz นี้เน้นเรื่องความยืดหยุ่น สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้—มีคอลัมน์และแถวว่างให้คุณสร้างความท้าทายในแบบของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการออกกำลังกาย งานประจำวัน การควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด หรือการอ่านหนังสือ คุณสามารถปรับแต่งตัวติดตามนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
นอกจากนี้ยังมีระดับความยากให้เลือกถึงสามระดับ ได้แก่ ง่าย ปานกลาง และยาก เพื่อให้คุณไม่ถูกจำกัดอยู่กับแผนที่เหมาะกับทุกคน นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้เหมาะกับขนาดกระดาษ A4, A5, และ US Letter ทำให้การพิมพ์ที่บ้านเป็นเรื่องง่าย
🌟 คุณสมบัติเด่น:
- เลือกไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อการปรับแต่งอย่างเต็มที่
- ปรับระดับความยากของภารกิจให้สอดคล้องกับความเร็วปัจจุบันของคุณ
- ติดตามนิสัยประจำวันด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและทำเครื่องหมายได้ง่าย
- ใช้เป็นสมุดวางแผน รายการตรวจสอบ หรือบันทึกภาพ—ทั้งหมดนี้จากเอกสารพิมพ์เพียงฉบับเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างการท้าทาย 75-soft ที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิธีการติดตามที่ชื่นชอบ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีใน Google Sheets, Excel และ ClickUp
รักษาความต่อเนื่องด้วย 75 ความท้าทายแบบนุ่มนวลด้วย ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบที่ซับซ้อนหรือแอปราคาแพงเพื่อสร้างนิสัยที่ดีขึ้น—สิ่งที่คุณต้องการคือสิ่งที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามการดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร หรือจัดสรรเวลาสำหรับการดูแลตัวเอง 75 แบบฟอร์มท้าทายแบบเบาๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายยิ่งขึ้น
เลือกแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ—ฟรีสำหรับพิมพ์, ดิจิทัล, มีโครงสร้าง, หรือยืดหยุ่น—และให้กิจวัตรประจำวันของคุณได้รับการรีเซ็ตตามที่ต้องการ
คุณต้องการเครื่องมือเดียวที่เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—นิสัย, เป้าหมาย, แผนอาหาร, การออกกำลังกาย, และความก้าวหน้า?
ลองใช้เทมเพลต 75 Soft Challenge ของ ClickUp ฟรี เพื่อปรับกระบวนการท้าทายของคุณให้มีประสิทธิภาพและจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรก