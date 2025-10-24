บล็อก ClickUp

เทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 แบบฟรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าประจำวันของคุณ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
24 ตุลาคม 2568

สำหรับพนักงานออฟฟิศจำนวนมาก ชีวิตได้กลายเป็นเรื่องนั่งนิ่งอย่างน่าตกใจ การอยู่นิ่งได้กลายเป็นค่าเริ่มต้นของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำงานที่โต๊ะ หรือการเลื่อนหน้าจออย่างไม่รู้จบ ความท้าทายเล็กๆ ในชีวิตประจำวันช่วยให้คุณยังคงกระฉับกระเฉงและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้ โดยไม่ต้องเคร่งเครียดเหมือนทหารฝึกหนัก

คุณไม่จำเป็นต้องมีตารางที่โหดร้ายเพื่อรู้สึกดีขึ้น—คุณเพียงแค่ต้องการความสม่ำเสมอเท่านั้น แบบทดสอบ 75 Soft ฟรีนี้มอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันช่วยติดตามนิสัยประจำวันของคุณ ตรวจสอบเป้าหมายส่วนตัวของคุณ และทำให้การเดินทางเพื่อฟิตเนสของคุณดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีความเครียด

ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายประจำวัน หรือการผ่อนคลายด้วยหนังสือแทนการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุด 75 Soft Challenge ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตจริง—รวมถึงตารางเวลาที่ยุ่งเหยิง ความต้องการในการทำงาน และแม้แต่โอกาสทางสังคมที่อาจทำให้คุณหลุดจากเป้าหมาย

แม่แบบที่มั่นคงช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันกันเถอะ

อะไรคือ 75 แบบเทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล?

เทมเพลต 75 Soft Challenge เป็นเครื่องมือติดตามที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณติดตามงานประจำวันของคุณตลอด 75 วัน เทมเพลตเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนสำหรับการดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ มื้ออาหาร และนิสัยประจำวันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย

พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ บันทึกความก้าวหน้า และยึดมั่นในเป้าหมายส่วนตัวของคุณ โดยไม่ต้องสร้างแพลนเนอร์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หรือเพียงแค่ต้องการระบบที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนกิจวัตรประจำวันของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการรับผิดชอบต่อตนเองโดยไม่รู้สึกหนักใจ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต 75 ซอฟต์ชาเลนจ์ดี?

เทมเพลตแบบนุ่ม 75 ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างง่ายและช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวัน คุณควรจะสามารถเปิดมัน ติดตามสิ่งที่สำคัญ และดำเนินการต่อไปได้

  • ตัวติดตามงานประจำวัน: ทำเครื่องหมายเสร็จสำหรับออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การดื่มน้ำ และงานประจำวันอื่นๆ
  • รูปแบบที่ยืดหยุ่น: ปรับพื้นที่ตามเป้าหมายส่วนตัวและกิจวัตรของคุณ
  • เครื่องติดตามการวัดร่างกาย: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณในขณะที่คุณทำกิจกรรม
  • บันทึกนิสัย: ติดตาม นิสัยที่คุณกำลังสร้างหรือทำลาย
  • ปฏิทินความก้าวหน้า: ดูว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้กี่วันแล้ว
  • ตัวติดตามอาหารและน้ำ: บันทึกอาหารและปริมาณน้ำที่ดื่มไว้ในที่เดียว
  • พื้นที่สำหรับอารมณ์หรือการสะท้อน: จดบันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือมีอะไรที่โดดเด่นในวันนั้น
  • เวอร์ชันพิมพ์หรือดิจิทัล: ใช้บนอุปกรณ์ของคุณหรือพิมพ์ออกมา—อะไรก็ได้ที่สะดวก
  • การออกแบบที่เรียบง่าย: เน้นการติดตามโดยไม่มีความยุ่งเหยิงหรือสิ่งรบกวน

🔎 คุณรู้หรือไม่? การไม่เคลื่อนไหวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 147% และเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึง 80% อย่างไรก็ตาม การมีกิจวัตรที่สม่ำเสมอ ติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม รับประทานอาหารที่สมดุล และออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้

75 แบบฟอร์มติดตามความท้าทายแบบง่ายยอดนิยม สรุปให้เห็นชัด

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เริ่มต้นและผู้รักการออกกำลังกายที่ติดตามการออกกำลังกาย 75 วันงานต่อเซสชัน; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนครั้ง/ระยะเวลา/ประเภท; สถานะ (เสร็จสิ้น/พลาด/ต้องทำ); มุมมองรายสัปดาห์และบันทึกทั้งหมดคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUpรับเทมเพลตฟรีใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับนิสัยประจำวัน (การอ่าน การดื่มน้ำ การนอนหลับ)ฟิลด์นิสัยที่กำหนดเอง; มุมมองความคืบหน้าในรูปแบบรายการหรือตาราง; การอัปเดตสถานะ; แท็กสำหรับลำดับความสำคัญ/ประเภทรายการ/ตาราง ClickUp
แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUpรับเทมเพลตฟรี75 การวางแผนมื้ออาหารแบบเบาและการเตรียมของชำหมวดหมู่โภชนาการ (แคลอรี่/คาร์โบไฮเดรต/โปรตีน); สูตรอาหาร + แฟ้มช้อปปิ้ง; แผนบอร์ดและปฏิทิน; สถานะมื้ออาหารClickUp บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีการฟื้นฟู, การมีสติ, กิจวัตรการพักผ่อนการดูแลตนเองประจำวัน; สนามอารมณ์/พลังงาน; การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ; ผู้ช่วยสร้างกิจวัตรที่ยืดหยุ่นClickUp รายการ/ปฏิทิน
เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUpรับเทมเพลตฟรีการสร้างวันซ้ำ (การออกกำลังกาย, การอ่าน, อาหาร)หมวดหมู่และลำดับความสำคัญของงาน; การจัดตารางปฏิทิน; การติดตามบอร์ด/รายการ; ส่วนที่กำหนดเอง (น้ำ, การเคลื่อนไหว, การอ่าน)ClickUp ปฏิทิน/รายการ/บอร์ด
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการติดตามประจำวันอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาฟิลด์ประเภท/สถานที่/สตรีค; กำหนดเวลา & การแจ้งเตือน; แถบความคืบหน้า; มุมมองหลายแบบ (ปฏิทิน/บอร์ด/แกนต์)คลิกอัพ รายการ/ปฏิทิน/บอร์ด/แกนต์
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีเป้าหมายระยะยาวที่เชื่อมโยงกับ 75 Softเป้าหมายแยกตามไทม์ไลน์; ฟิลด์ความคืบหน้าแบบกำหนดเอง; มุมมองการดำเนินการ/ติดตาม/สรุป; ข้อเสนอแนะสำหรับการสะท้อนผลClickUp รายการ/เอกสาร/บอร์ด
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUpรับเทมเพลตฟรีตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงผสมผสานระหว่างนิสัยและงาน15 สถานะที่กำหนดเอง; การจัดระเบียบแบบรายการ/บอร์ด; การจัดตารางเวลา + การติดตามเวลาในตัว; การแจ้งเตือน/ป้ายกำกับ/ตัวกรองคลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUpรับเทมเพลตฟรีโครงสร้างรายวันแบบอ่อน 75/เข้มงวด 75งานประจำวัน & หลักชัย; ความคืบหน้าแบบภาพ 75 วัน; มุมมองตารางเวลา/หลักชัย/การประเมิน; การทบทวนประจำสัปดาห์คลิกอัพ รายการ/ปฏิทิน/แดชบอร์ด
75 แบบฝึกหัดท้าทายแบบซอฟต์ โดย ลาโทยา ราเชลล์ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ที่ใช้สมุดวางแผนแบบกระดาษที่ต้องการพื้นที่สำหรับการทบทวนแผ่นติดตามที่พิมพ์ได้; การบันทึกประจำวัน (การเคลื่อนไหว, การดื่มน้ำ, การอ่าน); พื้นที่สำหรับบันทึกและตั้งเป้าหมาย; การดำเนินชีวิตที่สมดุลและค่อยเป็นค่อยไปไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์
75 วัน แผนการท้าทายแบบนุ่มนวล โดย 101 Plannersดาวน์โหลดเทมเพลตพัดแบบเรียบง่าย แก้ไขได้ และพิมพ์ได้กรอกข้อมูลใน PDF หรือพิมพ์; ติดตามรายวันบนกระดาษแผ่นเดียว; แสดงปฏิทิน 75 วัน; มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อคิด/ปรับแผนแก้ไขได้/พิมพ์ได้
75 ความท้าทายแบบนุ่มนวล (แกลเลอรีความโดดเด่น)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ใช้ iPad/แท็บเล็ตที่มี Apple Pencilบันทึกข้อความด้วยลายมือ; นิสัยการใช้ช่องทำเครื่องหมาย; เพิ่มบันทึกเสียง/รูปภาพ; ดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดระเบียบในแอปเดียวแพลนเนอร์ดิจิทัลที่โดดเด่น
75 วัน ซอฟต์ชาเลนจ์ พิมพ์ได้ โดย SnapyBizดาวน์โหลดเทมเพลตปรับระดับความยากและรูปแบบได้ช่องแก้ไขได้; โหมดง่าย/ปานกลาง/ยาก; ตารางรายวันแบบมินิมอล; ขนาดกระดาษ A4/A5/US Letterแก้ไขได้/พิมพ์ได้

13 แม่แบบติดตามความท้าทาย 75 ซอฟต์ ฟรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างตัวติดตามของคุณเองตั้งแต่ต้น. แบบฟอร์มสำเร็จรูป 75 แบบที่นุ่มนวลเหล่านี้ช่วยคุณเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง, รักษาความเป็นระเบียบ, และจบภารกิจ. มาเริ่มกันเลย:

1. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp

เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp; 75 ความท้าทายแบบง่าย ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณอย่างครบถ้วนด้วยเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUp

หากคุณกำลังใช้ ClickUp สำหรับการทำงานอยู่แล้ว การเพิ่มการติดตามการออกกำลังกายและ 75 Soft Challenge ในพื้นที่เดียวกันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแม่แบบบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpจะเปลี่ยนการออกกำลังกายของคุณให้กลายเป็นงานที่คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ พร้อมด้วยบันทึกย่อ จำนวนครั้ง เวลา อุปกรณ์ และรายละเอียดของเทรนเนอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปหรือสมุดบันทึกแยกต่างหาก ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว พร้อมมุมมองที่ให้คุณสลับจากแผนรายสัปดาห์ไปยังบันทึกเต็มรูปแบบได้ในไม่กี่วินาที

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • กำหนดภารกิจสำหรับแต่ละเซสชั่นการออกกำลังกาย
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามจำนวนครั้งที่ทำ, ระยะเวลา, และประเภทของการออกกำลังกาย
  • จัดระเบียบการออกกำลังกายตามสถานะ เช่น เสร็จสิ้น, พลาด, หรือต้องทำ
  • มองเห็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองหลากหลาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่กำลังมองหาพื้นที่กลางในการจัดการการออกกำลังกาย งานประจำวัน และการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมดในแอปเดียว

2. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp: 75 ความท้าทายแบบเบา ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
สร้างนิสัยที่ดีขึ้นด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp

หาก 75 Soft Challenge ของคุณเน้นไปที่การสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการออกกำลังกายแม่แบบ ClickUp Personal Habit Trackerนี้เหมาะสำหรับคุณ เป็นเครื่องมือติดตามที่เรียบง่ายและสะดวก ซึ่งคุณสามารถตั้งเป้าหมายที่กำหนดเองได้ เช่น "อ่าน 15 หน้า" หรือ "ดื่มน้ำ 64 ออนซ์" และดูความก้าวหน้าของคุณได้

คุณไม่ได้แค่ทำตามรายการ—คุณกำลังสร้างจังหวะชีวิต ClickUp ช่วยให้คุณติดแท็ก กรอง และจัดลำดับความสำคัญของนิสัยต่างๆ เพื่อให้กิจวัตรของคุณไม่สะดุด แม้ในวันที่ชีวิตวุ่นวาย

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • ติดตามเป้าหมายรายวันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับนิสัยเฉพาะ เช่น จำนวนก้าว การอ่าน หรือการดื่มน้ำ
  • ดูความคืบหน้าในรูปแบบตารางหรือรายการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบจัดระเบียบอย่างไร
  • ใช้การอัปเดตสถานะเพื่อทำเครื่องหมายนิสัยว่าเปิดหรือเสร็จสมบูรณ์
  • จัดกลุ่มนิสัยตามลำดับความสำคัญหรือประเภทโดยใช้แท็กที่มีอยู่

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลตแบบนุ่ม 75 เพื่อสร้างโครงสร้างและความรับผิดชอบรอบๆ นิสัยที่ไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การอ่าน การนอน หรือการกินอย่างมีสติ

3. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp

แม่แบบวางแผนมื้ออาหาร ClickUp ; แม่แบบความท้าทายแบบง่าย 75 แบบ ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและเตรียมอาหารประจำสัปดาห์ของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp

นี่คือตัวช่วยควบคุมการวางแผนมื้ออาหารของคุณโดยไม่ต้องกลายเป็นงานประจำเต็มเวลาแม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบสูตรอาหาร สร้างรายการส่วนผสม และติดตามเป้าหมายโภชนาการที่สมดุลได้ในแดชบอร์ดเดียว

เหมาะสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม 75 Soft Challenge และต้องการหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารในนาทีสุดท้ายหรือมื้ออาหารที่ไม่วางแผนไว้ คุณสามารถลากและวางมื้ออาหารลงในปฏิทิน จัดเรียงตามประเภท และบันทึกค่าโภชนาการ เช่น แคลอรี่สุทธิและโปรตีนได้อีกด้วย คุณยังสามารถติดตามมื้ออาหารทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ กิจวัตรตอนเช้าจนถึงมื้อดึกได้อีกด้วย รวดเร็ว มองเห็นภาพชัดเจน และยืดหยุ่น

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • ติดตามมื้ออาหารโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น คาร์โบไฮเดรตสุทธิ, แคลอรี่, และประเภทของมื้ออาหาร
  • จัดระเบียบสูตรอาหารและรายการซื้อของในโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • ใช้มุมมองกระดานและปฏิทินเพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณตลอดทั้งสัปดาห์
  • ตั้งค่าสถานะสำหรับแต่ละงานอาหารเพื่อทราบว่าอะไรเตรียมไว้แล้ว รอการดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการปฏิบัติตามเทมเพลต 75-ซอฟท์ชาเลนจ์ พร้อมรักษาการวางแผนมื้ออาหาร โภชนาการ และการซื้อของให้กระชับและจัดการได้ง่าย

🔊 ลูกค้าพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

4. แม่แบบแผนดูแลตนเอง ClickUp

เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp ; เทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 แบบ ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและร่างกายของคุณด้วยเทมเพลตแผนดูแลตนเองจาก ClickUp

หากความท้าทาย 75 วันแบบซอฟต์นี้เน้นเรื่องการชะลอตัวลงพอๆ กับการลงมือทำแผนดูแลตัวเองด้วยเทมเพลต ClickUpนี้ก็เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง แผนนี้จะช่วยให้คุณแบ่งเวลาสำหรับนิสัยที่ไม่ได้ถูกติดตามในสมาร์ทวอทช์ของคุณ—เช่น การพักผ่อน กิจวัตรประจำวัน การนอนหลับ และการฟื้นฟูร่างกาย

คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของคุณ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับภารกิจดูแลตัวเอง และใช้ช่องเพื่อติดตามอารมณ์หรือระดับพลังงานได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย คุณจึงไม่รู้สึกว่าการวางแผนดูแลตัวเองกลายเป็นภาระอีกอย่างหนึ่ง

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • เพิ่มกิจกรรมดูแลตัวเองประจำวัน เช่น การเขียนบันทึก การดูแลผิว หรือเวลาพักจากอุปกรณ์ดิจิทัล
  • ติดตามระดับพลังงานทางอารมณ์หรือทางกายภาพของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดวันพักผ่อนหรือเวลาสำหรับการทบทวนตัวเอง
  • สร้างกิจวัตรที่ยืดหยุ่นซึ่งสนับสนุนทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการพักผ่อน

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังสร้างนิสัยประจำวันเกี่ยวกับการฟื้นฟู การมีสติ และการพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการดูแลสุขภาพที่สมดุลมากขึ้น

🚀 ผลกระทบในโลกจริงของ ClickUp: ทีมที่ใช้เทมเพลตของ ClickUp รายงานว่า เวลาในการวางแผนโครงการลดลงถึง 83%— ด้วยเพลย์บุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและดำเนินการทำงาน การยึดมั่นในสิ่งเช่น 75 Soft Challenge กลายเป็นเรื่องปกติ

5. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp: 75 เทมเพลตความท้าทายแบบเบา ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบทั้งวันของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

แม่แบบแผนงานรายวันนี้ จาก ClickUpไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำธรรมดา—แต่เป็นศูนย์บัญชาการส่วนตัวของคุณ คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นงานตามหมวดหมู่ เช่น เป้าหมายส่วนตัว การออกกำลังกาย หรือการทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างด้วยธงและตัวกรองที่มีมาให้

ปฏิทินและมุมมองรายการช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณในรูปแบบที่มองเห็นและจัดการได้ง่าย ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีความสับสน หากคุณกำลังทำ 75 Soft Challenge เทมเพลตนี้สามารถนำโครงสร้างมาสู่การออกกำลังกาย เวลาอ่านหนังสือ การดูแลตัวเอง และมื้ออาหารของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • จัดระเบียบวันของคุณตามประเภทของงาน, ความสำคัญ, หรือกำหนดเวลา
  • ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางกิจวัตรประจำวันและสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ
  • ติดตามความคืบหน้าของทุกกิจกรรมโดยใช้มุมมองกระดานหรือรายการ
  • ปรับแต่งส่วนสำหรับการดื่มน้ำ, กิจกรรมทางกาย, หรือการอ่าน

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังสร้างกิจวัตรประจำวันแบบทำซ้ำได้ ซึ่งผสมผสานระหว่างโครงสร้างกับความยืดหยุ่น—โดยเฉพาะในช่วงท้าทาย 75 วันแบบไม่เคร่งครัด หรือช่วงพัฒนาตนเอง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เกือบ60% ของพนักงานใช้เวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดการกับกิจวัตรง่ายๆ ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไปนี้ และรวมนิสัย งาน บันทึก และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในมุมมองเดียว—เพื่อให้ความท้าทาย 75 Soft Challenge ของคุณไม่สะดุดเพราะความวุ่นวายทางดิจิทัล

6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp: 75 ความท้าทายแบบง่าย ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
จัดการกับสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

สำหรับผู้ที่ชอบความคมชัดและชัดเจน,แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpนี้ตรงประเด็น. มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยคุณวางแผนวันของคุณด้วยความสะดวกสูงสุด.

สร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา จัดระเบียบตามหมวดหมู่ (เช่น ฟิตเนส อาหาร การอ่าน) และติดตามความคืบหน้าของความท้าทาย 75 อย่างของคุณโดยไม่มีความวุ่นวาย มันโดดเด่นมากที่เห็นว่าการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ และทำให้สำเร็จนั้นง่ายเพียงใด

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้างพร้อมฟิลด์ต่างๆ เช่น หมวดหมู่ของงาน สถานที่ และตัวนับจำนวนวันที่ทำต่อเนื่อง
  • กำหนดเส้นตาย, การแจ้งเตือน, และแถบความคืบหน้าแบบภาพสำหรับแต่ละงาน
  • จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและความสำคัญด้วยป้ายกำกับที่มีมาให้
  • ใช้มุมมองหลายแบบ—ปฏิทิน, รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์—เพื่อวางแผนวันของคุณในแบบที่คุณต้องการ

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามประจำวันแบบตรงไปตรงมาและชัดเจน ที่ช่วยให้มองเห็นงาน 습นิสัย และเป้าหมายส่วนตัวได้ชัดเจน และสามารถทำได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

🔎 คุณทราบหรือไม่? หากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป คาดว่าภาวะขาดการเคลื่อนไหวทางกายจะเพิ่มขึ้นถึง 35%ทั่วโลกภายในปี 2030 เทมเพลตช่วยย้อนกลับแนวโน้มนี้ได้ด้วยการสร้างโครงสร้างและความรับผิดชอบ

7. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp ; เทมเพลตความท้าทายด้านทักษะอ่อน 75 แบบ ฟรี
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามการเติบโตระยะยาวด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUp

นี่ช่วยให้คุณหยุดการวนเวียนอยู่กับเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และเริ่มทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณ

ด้วยตัวเลือกสถานะที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น "เป็นไปตามแผน" และ "บรรลุเป้าหมายแล้ว" คุณสามารถทราบสถานะของคุณได้ทันทีเพียงแค่ดูแวบเดียว คุณสามารถวางแผนเป้าหมายส่วนตัว แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ และบันทึกความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • แยกย่อยเป้าหมายการพัฒนาตามไตรมาส, สัปดาห์, หรือกรอบเวลาที่กำหนดเอง
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกความคืบหน้า, ช่วงเวลางาน, และความสำเร็จ
  • สลับระหว่างมุมมองการวางแผน เช่น ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวติดตาม และสรุป
  • สะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอด้วยช่องสำหรับการทบทวน เช่น "คุณพอใจกับความก้าวหน้าของคุณมากน้อยเพียงใด?"

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลต 75 Soft Challenge เป็นส่วน หนึ่งของแผนดูแลตนเองที่เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างกิจวัตร และวัดผลลัพธ์ได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มพลังงานหลังเลิกงาน

8. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้วันของคุณราบรื่นและบรรลุเป้าหมายด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

หากคุณกำลังจัดการกับการออกกำลังกาย การอ่าน การรับประทานอาหาร และการดูแลตัวเองในขณะที่ทำงานหรือมีงานเสริมอยู่ด้วยแบบฟอร์ม ClickUp Personal Productivity Templateนี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่รายการงานเท่านั้น แต่เป็นระบบเต็มรูปแบบสำหรับการติดตามเวลา จัดระเบียบเป้าหมาย และบันทึกความก้าวหน้าของคุณ

คุณสามารถจัดกลุ่มงานส่วนตัว เช่น การเตรียมอาหารหรือการเดินเร็ว ควบคู่ไปกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยไม่สูญเสียสมาธิ ด้วยตัวเลือกสถานะที่ละเอียดและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปอย่างแน่นอน

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณผ่านสถานะที่กำหนดเอง 15 สถานะ และดูอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ยังค้างอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • จัดลำดับความสำคัญของนิสัยประจำวันและเป้าหมายส่วนตัวของคุณด้วยมุมมองรายการและกระดาน
  • กำหนดเวลาทำงานและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับตัวจับเวลาในตัวของ ClickUp
  • ตั้งการแจ้งเตือน, ป้ายกำกับ, และตัวกรองเพื่อให้คุณมีความชัดเจนและตรงตามกำหนดเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการใช้ตัวติดตามความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 รายการควบคู่กับวันที่ยุ่งวุ่นวาย และต้องการวางแผนอย่างเรียบง่ายโดยไม่ให้รายละเอียดหลุดลอยไป

🔎 คุณรู้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายทั่วโลกจากการไม่เคลื่อนไหว: 54,000 ล้านดอลลาร์ในค่ารักษาพยาบาล และ 13,700 ล้านดอลลาร์ในความสูญเสียทางผลิตภาพทุกปี การกระทำเล็ก ๆ ในแต่ละวันที่ติดตามด้วยแพลนเนอร์ฟรีสามารถสร้างความแตกต่างได้จริง

9. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้นของ ClickUp

เทมเพลตความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความก้าวหน้าของคุณทุกวันด้วยเทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

นี่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ติดตามการท้าทายสุขภาพที่มีโครงสร้าง เช่นClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template ซึ่งให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับการกระทำรายวัน จุดตรวจสอบรายสัปดาห์ และเป้าหมายท้าทาย

มันจัดระเบียบนิสัย เป้าหมาย และการประเมินของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการจำว่าคุณดื่มน้ำทุกวันหรือทำกิจกรรมทางกายเสร็จแล้วหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งนี้คนเดียวหรือกับกลุ่ม มันก็ช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • มอบหมายและติดตามงานประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ หรือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณตลอด 75 วันด้วยการอัปเดตสถานะแบบภาพ
  • ใช้หลายมุมมองเพื่อจัดการตารางเวลา, จุดสำคัญ, และการประเมินผล
  • บันทึกชัยชนะ, ทบทวนทุกสัปดาห์, และปรับแผนของคุณเมื่อจำเป็น

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ใช้เทมเพลต 75 Soft challenge ฟรี หรือ 75 Hard ที่ต้องการตัวติดตามแบบครบวงจรที่มีโครงสร้าง เตือนความจำ และมุมมองความคืบหน้าชัดเจน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้ยิมสำหรับการออกกำลังกายแบบ 75 Softซอฟต์แวร์จัดการยิมสามารถช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่การจองเซสชันไปจนถึงการติดตามการเข้าร่วม

10. แม่แบบความท้าทายแบบนุ่ม 75 โดย LaToya Rachelle

75 แบบฝึกหัดท้าทายแบบซอฟต์ โดย ลาโทยา ราเชลล์
ผ่านทาง LaToya Rachelle

เทมเพลตความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วันนี้โดดเด่นด้วยแนวทางที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวในการสร้างนิสัยใหม่ ออกแบบโดย LaToya Rachelle เทมเพลตนี้ถูกคิดมาอย่างพิถีพิถันเพื่อผสานการดูแลตัวเอง สุขภาพกาย และกิจวัตรประจำวันไว้ในรูปแบบที่พิมพ์ได้เพียงฉบับเดียว คุณไม่ได้แค่ทำเครื่องหมายในช่องสำเร็จเท่านั้น แต่กำลังสร้างเจตนาและเป้าหมายให้กับแต่ละวันของคุณ

การจัดวางมีความสงบและง่ายต่อการติดตาม เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบสมุดวางแผนรายวันที่สามารถถือได้ ทำเครื่องหมาย และทบทวนได้

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • พิมพ์และปรับแต่งบันทึกความท้าทายของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับสะท้อนความคิดและบันทึกย่อ
  • ติดตามนิสัยต่าง ๆ เช่น การอ่าน การดื่มน้ำ และการเคลื่อนไหว ด้วยการตรวจสอบประจำวันอย่างชัดเจน
  • มุ่งเน้นเป้าหมายที่สมดุลซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าโดยไม่กดดัน
  • สร้างวินัยในรูปแบบที่ยืดหยุ่น มีสติ และให้กำลังใจ

🔑เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ชอบใช้แบบฝึกหัด 75 ข้อในรูปแบบกระดาษที่มีความท้าทายและฟรี ผสมผสานระหว่างการใช้งานจริงกับแรงบันดาลใจส่วนตัว

11. แม่แบบแพลนเนอร์ 75 วันแบบซอฟท์ชาเลนจ์ โดย 101 Planners

เทมเพลตแพลนเนอร์ความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วัน โดย 101 Planners
ผ่านทาง 101 แผนงาน

สมุดวางแผนความท้าทายแบบนุ่ม 75 วัน โดย 101 Planners เป็นแบบพิมพ์ได้ที่ไม่ยุ่งยาก เน้นความเรียบง่ายและมีโครงสร้าง ไม่เหมือนกับเทมเพลตส่วนใหญ่ แบบนี้แบ่งความท้าทายออกเป็นส่วนๆ ที่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจนและแก้ไขได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามนิสัยและสะท้อนความคิดได้ตลอดเวลา

คุณสามารถพิมพ์ตรงลงในไฟล์ PDF ได้โดยตรง หรือพิมพ์ออกมาแล้วเขียนด้วยมือก็ได้ ไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็นให้รบกวน—มีเพียงพื้นที่สำหรับบันทึกความก้าวหน้าของคุณ ทำเครื่องหมายกิจวัตรประจำวัน และรักษาความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายส่วนตัวของคุณ

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่เพื่อปรับแต่งทางดิจิทัลหรือพิมพ์ใช้ทุกวัน
  • ติดตามกิจกรรมทางกาย, อาหาร, การอ่าน, การดื่มน้ำ, และอื่น ๆ บนแผ่นเดียว
  • บันทึกความก้าวหน้าด้วยมุมมองปฏิทิน 75 วันเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
  • เพิ่มข้อคิดส่วนตัวหรือการปรับเปลี่ยนตามที่คุณดำเนินผ่านความท้าทาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาเทมเพลตความท้าทาย 75 ระดับง่ายที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีขั้นตอนลงทะเบียน และมีความยืดหยุ่นสูง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แอปติดตามนิสัยช่วยให้คุณมีโครงสร้างและความรับผิดชอบแบบเรียลไทม์ เลือกแอปที่มีระบบนับวันต่อเนื่อง การแจ้งเตือน และเป้าหมายที่ปรับแต่งได้

12. 75 ความท้าทายแบบนุ่มนวล โดย Notability

75 ความท้าทายแบบสบาย ๆ โดย Notability
ผ่านทาง แกลเลอรีความโดดเด่น

สำหรับผู้ที่ชอบทำงานบน iPad หรือแท็บเล็ต แม่แบบความท้าทายแบบนุ่ม 75 แบบบน Notability มอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เหมาะกับการเขียนด้วยลายมือ นี่ไม่ใช่แค่ตัวติดตามทั่วไป—มันมีความสะอาดตา ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อการใส่คำอธิบายประกอบโดยเฉพาะ

ไม่ว่าคุณจะชอบจดบันทึก วงกลมเหตุการณ์สำคัญ หรือเน้นชัยชนะ ความยืดหยุ่นของ Notability ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ คุณสามารถซิงค์บันทึกเสียงกับการเช็คอินของคุณได้ ทำให้การเดินทางด้านฟิตเนสของคุณมีความสะท้อนและส่วนตัวมากขึ้น

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • ดาวน์โหลดแพลนเนอร์ดิจิทัลและจดบันทึกหรือใส่ข้อความได้โดยตรงด้วย Apple Pencil หรือปากกาสไตลัส
  • ทำเครื่องหมายกิจวัตรประจำวัน เช่น ดื่มน้ำ การเคลื่อนไหว และการอ่าน ในบันทึกของคุณได้เลย
  • เพิ่มบันทึกเสียง ภาพความคืบหน้า หรือความรู้สึกในแต่ละวัน
  • เก็บทุกอย่างไว้ในแอปเดียวโดยไม่ต้องพิมพ์หรือใช้เครื่องมือภายนอก

🔑เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ iPad ที่ต้องการวิธีจัดการความท้าทาย 75 ระดับแบบซอฟต์ที่มีปฏิสัมพันธ์และสามารถวาดมือได้อย่างอิสระ พร้อมความยืดหยุ่นเต็มที่ในการวาด บันทึก หรือพิมพ์

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การฝึกฝนการปรับโครงสร้างสมองใหม่เช่น การสลับมือในการทำกิจกรรมง่าย ๆ การเขียนบันทึกประจำวัน หรือการเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ ๆ สามารถช่วยปรับสมองของคุณให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

13. ความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วัน พิมพ์ได้ฟรี โดย SnapyBiz

75-Day Soft Challenge ไฟล์พิมพ์ได้ ฟรี โดย SnapyBiz
ผ่านทาง SnapyBiz

ความท้าทายแบบนุ่มนวล 75 วัน ที่พิมพ์ได้ฟรีจาก SnapyBiz นี้เน้นเรื่องความยืดหยุ่น สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้—มีคอลัมน์และแถวว่างให้คุณสร้างความท้าทายในแบบของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการออกกำลังกาย งานประจำวัน การควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด หรือการอ่านหนังสือ คุณสามารถปรับแต่งตัวติดตามนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

นอกจากนี้ยังมีระดับความยากให้เลือกถึงสามระดับ ได้แก่ ง่าย ปานกลาง และยาก เพื่อให้คุณไม่ถูกจำกัดอยู่กับแผนที่เหมาะกับทุกคน นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้เหมาะกับขนาดกระดาษ A4, A5, และ US Letter ทำให้การพิมพ์ที่บ้านเป็นเรื่องง่าย

🌟 คุณสมบัติเด่น:

  • เลือกไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อการปรับแต่งอย่างเต็มที่
  • ปรับระดับความยากของภารกิจให้สอดคล้องกับความเร็วปัจจุบันของคุณ
  • ติดตามนิสัยประจำวันด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและทำเครื่องหมายได้ง่าย
  • ใช้เป็นสมุดวางแผน รายการตรวจสอบ หรือบันทึกภาพ—ทั้งหมดนี้จากเอกสารพิมพ์เพียงฉบับเดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างการท้าทาย 75-soft ที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิธีการติดตามที่ชื่นชอบ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีใน Google Sheets, Excel และ ClickUp

รักษาความต่อเนื่องด้วย 75 ความท้าทายแบบนุ่มนวลด้วย ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบที่ซับซ้อนหรือแอปราคาแพงเพื่อสร้างนิสัยที่ดีขึ้น—สิ่งที่คุณต้องการคือสิ่งที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามการดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร หรือจัดสรรเวลาสำหรับการดูแลตัวเอง 75 แบบฟอร์มท้าทายแบบเบาๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายยิ่งขึ้น

เลือกแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ—ฟรีสำหรับพิมพ์, ดิจิทัล, มีโครงสร้าง, หรือยืดหยุ่น—และให้กิจวัตรประจำวันของคุณได้รับการรีเซ็ตตามที่ต้องการ

คุณต้องการเครื่องมือเดียวที่เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—นิสัย, เป้าหมาย, แผนอาหาร, การออกกำลังกาย, และความก้าวหน้า?

ลองใช้เทมเพลต 75 Soft Challenge ของ ClickUp ฟรี เพื่อปรับกระบวนการท้าทายของคุณให้มีประสิทธิภาพและจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรก

