Slack vs. GroupMe: แอปส่งข้อความตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำโครงการ ผู้จัดการทีม หรือเพียงแค่พยายามไม่ให้การสนทนาในกลุ่มกลายเป็นความวุ่นวาย แอปส่งข้อความที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
ข่าวดี—ไม่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมน้อยเกินไปที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และทำให้คุณเชื่อมต่อ จัดระเบียบ และทำงานอย่างชาญฉลาด (ไม่ทำงานหนัก)
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือส่งข้อความหรือสื่อสารที่จะมีชุดคุณสมบัติที่เหมือนกัน และตามตรง คุณอาจไม่ต้องการทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมและนักเรียนหารือเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ชื่อสองชื่อก็ปรากฏขึ้นมาซ้ำ ๆ คือ Slack และ GroupMe.
เราจะเปรียบเทียบทั้งสองอย่างเคียงข้างกันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอันไหนเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด
การเปรียบเทียบ Slack และ GroupMe อย่างรวดเร็ว
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|กรุ๊ปมี
|การผสานรวม
|การผสานแอปมากกว่า 2,000 รายการ (Google Drive, Trello, ฯลฯ)
|ไม่มีการผสานรวมแอปหลัก
|การจัดการโครงการ
|รายการงานในตัว เอกสารแบบร่วมมือ (Canvas)
|ไม่มีเครื่องมือจัดการงาน
|การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ
|การประชุมกลุ่มย่อย, การผสานรวมกับ Zoom และ Teams
|การโทรวิดีโอผ่าน Microsoft Teams เท่านั้น
|การเข้าถึง
|เดสก์ท็อป, มือถือ, เว็บ; รองรับการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม
|มือถือ, เว็บ; สนับสนุน SMS (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)
|ขีดจำกัดของผู้ใช้
|ไม่มีขีดจำกัดที่แน่นอน; เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|สูงสุด 10,000 คนต่อกลุ่ม
และเมื่อคุณคิดว่าคุณได้เห็นทุกอย่างแล้ว เรามีตัวเลือกพิเศษที่อาจเปลี่ยนวิธีการทำงานและการสนทนาของคุณไปอย่างสิ้นเชิง ลองใช้ClickUpแทน
Slack คืออะไร?
Slack เป็น แอปส่งข้อความสำหรับทีม ช่วยให้ผู้คนสามารถพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับหัวข้อต่างๆ โครงการ หรือแผนกต่างๆ ได้
นอกจากนี้ยังให้คุณแชร์ไฟล์, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, และเชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Google Drive หรือ Zoom. คุณสามารถเริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแอป.
Slack มีเป้าหมายเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการทำงานอยู่ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องพึ่งพาอีเมลยาวเหยียดหรือข้อความที่กระจัดกระจาย
คุณสมบัติของ Slack
Slack มีฟีเจอร์ที่ทำให้การสื่อสารในทีมชัดเจน เป็นระเบียบ และจัดการได้ง่าย นี่คือสิ่งที่ Slack มอบให้:
คุณสมบัติ #1: ช่องทาง
ช่องทางจัดกลุ่มการสนทนาตามทีม โครงการ หรือหัวข้อ แต่ละช่องทางเป็นพื้นที่เฉพาะที่รวบรวมข้อความ ไฟล์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน
ช่องทางสาธารณะ เปิดให้ข้อมูลแก่ทุกคนในบริษัท ในขณะที่ ช่องทางส่วนตัว จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกที่กำหนด การตั้งค่านี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สมาชิกใหม่สามารถติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติ #2: ข้อความโดยตรง
ข้อความโดยตรงช่วยให้สามารถสนทนาส่วนตัวระหว่างสองคนหรือมากกว่าได้ มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว การสนทนาข้างเคียง หรือการพูดคุยเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ผู้ใช้สามารถสร้างข้อความส่วนตัวแบบกลุ่มสำหรับทีมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีช่องทางทั้งหมด ทุกอย่างจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
คุณสมบัติที่ 3: การแชร์ไฟล์
Slack ทำให้การอัปโหลดและแชร์เอกสาร, สเปรดชีต, รูปภาพ, PDF และวิดีโอเป็นเรื่องง่าย โดยสามารถแชร์ได้โดยตรงในการสนทนา ไฟล์ที่แชร์ในช่องหรือ DM จะยังคงเชื่อมโยงกับประวัติการสนทนา
ผู้ใช้สามารถ ค้นหาไฟล์ภายหลัง ได้โดยใช้คำค้นหา ประเภทไฟล์ หรือผู้ที่แชร์ไฟล์นั้น ๆ ทำให้การค้นหาเอกสารหรือไฟล์ที่จำเป็นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแอปพลิเคชันหลายตัว
คุณสมบัติที่ 4: การผสานระบบ
Slack เชื่อมต่อกับแอปนับพันเช่น Google Drive, Zoom, Trello, Asana และ Salesforce การผสานการทำงานเหล่านี้จะนำการแจ้งเตือน การอัปเดตโครงการ และงานใหม่ ๆ มาแสดงใน Slack โดยตรง
ทีมสามารถดำเนินการกับงานหลายอย่างได้—เช่น การอนุมัติเอกสารหรือเข้าร่วมการประชุม—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาและ รักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
คุณสมบัติที่ 5: การประชุมกลุ่มย่อย
Slack Huddles มอบการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอแบบ เบา ที่สามารถเริ่มได้ทันทีจากทุกช่องหรือ DM ทำงานได้ดีสำหรับการเช็คอินอย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น หรือระดมความคิดโดยไม่ต้องจัดประชุมอย่างเป็นทางการ
การประชุมกลุ่มย่อยยังรองรับการ แชร์หน้าจอ อีกด้วย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงผลงานของตนได้แบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกันได้ทันที
คุณสมบัติ #6: Slack AI
Slack AI มอบฟังก์ชันการค้นหาและการสรุปข้อมูลที่ทรงพลังในแผนการชำระเงินของ Slack ผู้ใช้สามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่กระชับพร้อมการอ้างอิงจากประวัติการสนทนาของทีม ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
แพลตฟอร์มสามารถสร้างสรุปของช่องทางและหัวข้อที่ยาวได้โดยอัตโนมัติ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของการหารือโดยไม่ต้องอ่านทุกข้อความ
การตั้งราคาแบบหลวม
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
👀 คุณรู้หรือไม่?
การศึกษาเผยให้เห็นว่าความเหงากำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและประสิทธิภาพของพนักงาน—และขณะนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่แท้จริง ส่วนสำคัญของปัญหาคืออะไร? ทีมที่พึ่งพาอีเมลและแอปแชทเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้การสนทนากระจัดกระจายและจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมาย นั่นคือเหตุผลที่การเลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมมีความสำคัญยิ่งทีมของคุณรู้สึกเชื่อมโยงกันมากเท่าไร พวกเขาก็จะร่วมมือกัน สนับสนุนกัน และรักษาความผูกพันได้ดีขึ้นเท่านั้น
GroupMe คืออะไร?
GroupMe เป็นเครื่องมือแชทของ Microsoft สำหรับ การแชทกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ช่วยให้ผู้คนสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และ GIF ในกลุ่มส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวได้อีกด้วย
มันทำงานผ่าน Wi-Fi, ข้อมูลมือถือ, หรือแม้กระทั่ง SMS. ผู้ที่ไม่มีแอปสามารถเข้าร่วมและคุยได้ผ่านข้อความปกติ.
GroupMe มุ่งเน้นการสื่อสารในกลุ่มให้เรียบง่าย ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียน เพื่อน ครอบครัว ชมรม และทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีติดต่อกันที่ง่ายดายโดยไม่ต้องมีฟีเจอร์เพิ่มเติม
คุณสมบัติของ Groupme
GroupMe ทำให้การสื่อสารในกลุ่มเป็นเรื่องง่ายและสะดวก นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:
คุณสมบัติ #1: การแชทกลุ่ม
คุณสามารถสร้าง กลุ่มส่วนตัว สำหรับเพื่อน ครอบครัว ชมรม หรือทีมได้ แต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นห้องแชทของตัวเอง ซึ่งผู้คนสามารถส่งข้อความ แชร์สื่อ และแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้
ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถสร้างกลุ่มได้มากเพียงใด คุณสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของชีวิตคุณไว้ได้
คุณสมบัติ #2: ข้อความโดยตรง
GroupMe ช่วยให้คุณส่ง ข้อความส่วนตัวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ เหมาะสำหรับเมื่อคุณต้องการพูดคุยแบบส่วนตัวอย่างรวดเร็วหรือแชร์บางสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้ทั้งกลุ่มเห็น
ข้อความโดยตรงทำงานเหมือนกับการแชทกลุ่ม แต่จะอยู่ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งเท่านั้น
คุณสมบัติที่ 3. การสนับสนุนทาง SMS
GroupMe ทำงานได้แม้ว่าจะมีคนในกลุ่มไม่มีแอป ผู้คนสามารถ เข้าร่วมและแชทผ่านการส่งข้อความปกติได้
สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นที่จะรวมทุกคนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมีสมาร์ทโฟน โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเพียงแค่ชอบใช้ SMS
คุณสมบัติที่ 4: การแชร์สื่อ
คุณสามารถส่งรูปภาพ, วิดีโอ, และ GIF ได้โดยตรงไปยังแชทใด ๆ หรือสร้างโพลเพื่อรับความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับแผนการได้อย่างรวดเร็ว. สื่อจะปรากฏในบทสนทนา ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันช่วงเวลา, การอัปเดต, หรือรายละเอียดของกิจกรรม.
ทุกอย่างยังคงเชื่อมโยง กับประวัติการแชท ดังนั้นคุณสามารถเลื่อนย้อนกลับและค้นหาไฟล์ที่แชร์ได้เมื่อต้องการ
คุณสมบัติ #5: การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง
GroupMe ให้คุณควบคุมการแจ้งเตือนของคุณได้ คุณสามารถปิดเสียงกลุ่มเฉพาะ ปิดการแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่ยุ่ง หรือปรับแต่งเสียงสำหรับแชทต่างๆ ได้
ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้โดยไม่รู้สึกถูกกวนใจจากการแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดเวลา
ราคาของ GroupMe
- ฟรีตลอดไป
GroupMe สามารถใช้งานได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้บน iOS, Android หรือใช้ผ่านเว็บได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนใด ๆ หากคุณใช้ SMS ในการส่งหรือรับข้อความ อาจมีค่าบริการข้อความตามอัตราปกติจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
แอปยังมีตัวเลือกการซื้อในแอปเพิ่มเติม เช่น แพ็กอีโมจิ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ $0.99 ถึง $1.99 ไม่มีระดับพรีเมียมหรือการอัปเกรดที่ต้องชำระเงิน—เพียงแค่คุณสมบัติหลักที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน
Slack vs. GroupMe: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตามที่เราได้เห็นแล้ว ทั้ง Slack และ GroupMe เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความ แต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน Slack ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน พร้อมเครื่องมือมากมายสำหรับโครงการและการทำงานร่วมกัน GroupMe มุ่งเน้นไปที่การแชทกลุ่มอย่างง่ายสำหรับการใช้งานทั่วไป
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|กรุ๊ปมี
|โบนัส: ClickUp
|การส่งข้อความ
|การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ในช่องทางและข้อความส่วนตัว
|กลุ่มแชทและข้อความส่วนตัว
|แชทแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นแบบมีลำดับบนงานและเอกสารเพื่อการหารือในทีมที่มีบริบท
|การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ
|การรวมกลุ่มสำหรับการสนทนาเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็ว. ผสานการทำงานกับ Zoom และ Teams.
|การโทรผ่านวิดีโอแบบตัวต่อตัวและกลุ่มผ่าน Microsoft Teams
|การโทรเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์ภายในแชท; เชื่อมต่อได้กับ Zoom, Google Meet และแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ
|การแชร์ไฟล์
|แชร์เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้โดยตรงในแชท
|แชร์รูปภาพ, วิดีโอ, และ GIF ในแชทกลุ่มและข้อความส่วนตัว
|เพิ่มไฟล์และกล่าวถึงงานหรือบุคคลโดยตรงในแชท; การแชร์รองรับ Google Drive, Dropbox และการผสานรวมอื่นๆ อีกมากมาย
|คุณสมบัติของ AI
|Slack AI สำหรับการค้นหาแชท, สรุปหัวข้อ, และสรุปช่อง; การผสานรวมกับ Agentforce
|Microsoft Copilot สำหรับฟังก์ชันการค้นหาพื้นฐาน
|ClickUp Brain ผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบในแชท งาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมตัวแทน AI สำหรับงานและกระบวนการทำงานเฉพาะด้าน
|การผสานรวม
|เชื่อมต่อกับแอปกว่า 2,000 แอป เช่น Google Drive, Trello, Salesforce
|จำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานโดยไม่มีการผสานรวมแอปหลัก
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, GitHub, Zoom และอื่นๆ
|การจัดการโครงการ
|เครื่องมือในตัว เช่น รายการสำหรับงาน และแคนวาสสำหรับเอกสารร่วมกัน
|การวางแผนกิจกรรมพื้นฐานภายในกลุ่ม ไม่มีเครื่องมือจัดการงาน
|การจัดการงานขั้นสูง เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด เป้าหมาย ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
|การปรับแต่ง
|การแจ้งเตือน, กระบวนการทำงาน, และธีมที่สามารถปรับแต่งได้
|การแจ้งเตือนและตั้งค่ากลุ่มที่ปรับแต่งได้; ธีมที่มีให้เลือกจำกัด
|เวิร์กโฟลว์ สถานะ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
|การเข้าถึง
|เดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ. รองรับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ภายนอก
|มือถือและเว็บ รองรับ SMS สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (เฉพาะในสหรัฐอเมริกา)
|เดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ. ตัวเลือกการแชร์สำหรับผู้มาเยือนและสาธารณะ
|ขีดจำกัดของผู้ใช้
|ไม่มีขีดจำกัดที่แน่นอน; เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่
|สูงสุด 10,000 คนต่อกลุ่ม
|ไม่มีขีดจำกัดผู้ใช้ที่เข้มงวด; สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
|ค่าใช้จ่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินมีคุณสมบัติเพิ่มเติมและการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
|ใช้ฟรี ไม่มีเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินจะปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูงและการเชื่อมต่อ
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติมาตรฐานแต่จำเป็นของ Slack และ GroupMe อย่างละเอียด และดูว่าพวกมันทำงานอย่างไร
คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความ (การส่งข้อความกลุ่มและการส่งข้อความส่วนตัว)
Slack ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ ใช้ช่องทาง (channels) เพื่อจัดระเบียบการสนทนาตามทีม โครงการ หรือหัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับการตอบกลับแบบเป็นหัวข้อ เพื่อให้ผู้คนสามารถตอบกลับข้อความเฉพาะได้โดยไม่รบกวนการสนทนาหลัก มีฟีเจอร์ข้อความส่วนตัวสำหรับการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ คุณสามารถค้นหาข้อความและไฟล์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
GroupMe ถูกสร้างขึ้นสำหรับการแชทกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ คุณสร้างกลุ่ม, เชิญผู้คน, และเริ่มแชทได้ ข้อความส่วนตัวก็สามารถใช้ได้สำหรับการสนทนาส่วนตัว GroupMe รองรับ SMS ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการสนทนาได้แม้ไม่ได้ดาวน์โหลดแอป
🏆 ผู้ชนะ: Slack
ทั้งสองแอปจัดการการส่งข้อความได้ดี แต่ Slack มีวิธีการจัดระเบียบการสนทนาและจัดการได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะเมื่อจำนวนข้อความเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติ #2: การแชร์สื่อและไฟล์
การแชร์ไฟล์ใน Slack ก็เหมือนกับการขยายขอบเขตการทำงาน คุณสามารถใส่เอกสาร ลิงก์ไฟล์จาก Google Drive หรือแชร์วิดีโอได้—ทั้งหมดนี้ในระหว่างการสนทนา
ทุกสิ่งที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้พร้อมกับการแชท และการค้นหาจะดึงขึ้นมาเมื่อต้องการ นั่นมีความสำคัญเมื่อทีมต้องพึ่งพาไฟล์เดียวกันซ้ำๆ
GroupMe เน้นที่พื้นฐาน คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอสั้นๆ หรือมีมได้ แค่นั้นเอง มันเหมาะสำหรับการอัปเดตแบบไม่เป็นทางการ เช่น รูปถ่ายจากการเดินทาง คำเชิญงานอีเวนต์ ลิงก์เพลง แต่ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: Slack
หากคุณกำลังคุยกันแบบไม่เป็นทางการ GroupMe ก็เพียงพอแล้ว หากไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่คุณทำงาน Slack จัดการได้ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 3: การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
Slack มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Huddles ซึ่งเป็นการโทรแบบรวดเร็วและไม่เป็นทางการที่สามารถเริ่มได้จากทุกช่องหรือข้อความโดยตรง คุณสามารถเปิดวิดีโอแชร์หน้าจอ และเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมได้
ฮัดเดิลถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาแบบฉับพลันโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุม. ในแผนฟรี ฮัดเดิลจำกัดผู้เข้าร่วมไว้ที่สองคน; แผนชำระเงินอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมได้ถึงห้าสิบคน.
GroupMe ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams สำหรับฟีเจอร์การโทร คุณสามารถเริ่มการโทรแบบวิดีโอได้โดยตรงจากแชทกลุ่มหรือกำหนดเวลาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การตั้งค่านี้มีประโยชน์สำหรับการประชุมที่ใหญ่ขึ้นและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า GroupMe รองรับการโทรได้สูงสุดถึง 100 คน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน!
ทั้งสองแอปมีตัวเลือกการโทรให้เลือกใช้ และคุณควรเลือกตามความเหมาะสม Slack's Huddles เหมาะสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็วและกะทันหัน ในขณะที่ การผสานรวมของ GroupMe กับ Teams เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มที่มีการนัดหมายล่วงหน้าและมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
Slack เทียบกับ GroupMe บน Reddit
เราได้เข้าไปดูใน Reddit เพื่อดูว่าผู้คนเปรียบเทียบ Slack และ GroupMe อย่างไร ในหลายกระทู้ ผู้ใช้ได้แบ่งปันเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมเครื่องมือหนึ่งอาจทำงานได้ดีกว่าอีกเครื่องมือหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการสื่อสารในกลุ่ม
ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Slack จัดการกลุ่มที่ใหญ่กว่าหรือมีการจัดระเบียบมากกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
Slack สามารถแสดงข้อความได้ 16 บรรทัด, รูปภาพ, และ gfycat ในพื้นที่เดียวกันที่ GroupMe สามารถแสดงได้เพียงสองรูปภาพและหนึ่งบรรทัดของข้อความเท่านั้น.
Slack สามารถแสดงข้อความได้ 16 บรรทัด, รูปภาพ, และ gfycat ในพื้นที่เดียวกันที่ GroupMe สามารถแสดงได้เพียงสองรูปภาพและข้อความหนึ่งบรรทัดเท่านั้น.
ผู้ใช้ยังชื่นชมวิธีที่ Slack แยกการสนทนาออกจากกัน:
หลายช่องทางต่อกลุ่ม ช่วยให้เรามีช่องทางสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยุ่งยากในการสลับระหว่างช่องทางต่างๆ GroupMe รวมทุกช่องทางและการแชทเข้าด้วยกันสำหรับทุกกลุ่ม
หลายช่องทางต่อกลุ่ม ช่วยให้เรามีช่องทางสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยุ่งยากในการสลับระหว่างช่องทางต่างๆ GroupMe รวมทุกช่องทางและการแชทเข้าด้วยกันสำหรับทุกกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม GroupMeยังคงทำงานได้ดีสำหรับการสื่อสารที่เรียบง่าย
GroupMe. ใช้ได้ผลสำหรับเรา.
GroupMe. ใช้ได้ผลสำหรับเรา.
ผู้ใช้ Reddit ดูเหมือนจะเห็นพ้องกันว่า: หากกลุ่มของคุณต้องการโครงสร้างและฟีเจอร์ที่เน้นธุรกิจ Slack เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า หากคุณเพียงแค่ต้องการติดต่อกันโดยไม่ต้องตั้งค่ามากนัก GroupMe ก็ตอบโจทย์ได้ดี
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack เทียบกับ GroupMe
แน่นอน Slack และ GroupMe สามารถทำงานได้—แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่ข้อความและสื่อล่ะ?
บางทีคุณอาจเบื่อกับการสลับแอปไปมาเพียงเพื่อติดตามงาน แบ่งปันอัปเดต หรือจัดระเบียบการสนทนา หรือบางทีคุณอาจต้องการเครื่องมือที่การแชท เอกสาร และกำหนดเวลาทำงานร่วมกันได้จริง นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน รวบรวมงาน, แชท, เอกสาร, และเป้าหมายไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่ออะไร ClickUp ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในมุมมองเดียว
ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีข้อมูลแยกส่วน มีเพียงพื้นที่ทำงานเดียวที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน—ข้อความนำไปสู่การกระทำ เอกสารสนับสนุนงาน และเป้าหมายยังคงมองเห็นได้ชัดเจน หาก Slack และ GroupMe รู้สึกจำกัด ClickUp คือการอัปเกรดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นรูปแบบหลักในการสื่อสารภายในทีม ซึ่งมักทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ทำให้ทีมยากที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว—การสนทนาแบบมีลำดับ, ข้อความ, ความคิดเห็น, งาน, และเอกสาร—เพื่อการร่วมมือในทีมที่ง่ายขึ้น
มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Slack และ GroupMe
ClickUp's One Up #1: รวบรวมการสนทนาไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatรวมการสนทนาและการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ในแชท และเพียงคลิกเดียว เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้ทันที ไม่ต้องคัดลอกโน้ตหรือกังวลเรื่องบริบทหาย—ทุกอย่างเชื่อมโยงและจัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
ต้องการติดตามหัวข้อที่ยาว? AI ของ ClickUp สามารถ สรุปการสนทนา เน้นจุดสำคัญ และแนะนำรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย เหมือนมีผู้ช่วยคอยอัปเดตข้อมูลให้คุณโดยไม่ต้องวุ่นวายกับข้อมูลที่มากเกินไป
ClickUp Chat รองรับ ช่องทาง สำหรับการสนทนาทั่วทั้งทีมและ ข้อความโดยตรง สำหรับการสนทนาส่วนตัว คุณยังสามารถเริ่ม การโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ ได้โดยตรงจากแชท ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยการผสานแชทเข้ากับงาน เอกสาร และเป้าหมายต่างๆ ClickUp ช่วยให้การสื่อสารของคุณเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่การแชท—แต่คือการทำให้งานสำเร็จ
ClickUp's One Up #2: เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Assigned Comments
ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายในการทำงานที่ยุ่งเหยิง แทนที่จะทิ้งข้อความไว้และหวังว่าจะมีใครติดตาม คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นใด ๆ ให้กับสมาชิกในทีมและเปลี่ยนให้เป็น งานที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
ความคิดเห็นจะปรากฏในคิวงานของพวกเขาและจะคงอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถูกทำเครื่องหมายว่าแก้ไขแล้ว นั่นหมายความว่าไม่มีการคาดเดา ไม่มีการเตือนซ้ำ และไม่มีรายละเอียดตกหล่น ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานข้ามงาน เอกสาร และการแชท ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารหรือชี้ประเด็นบางอย่างในเธรด คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานนั้นจะได้รับการดำเนินการ
เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและการสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทีมต้องจัดการกับหลายความสำคัญพร้อมกัน
ClickUp's One Up #3: ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp Tasks
งานใน ClickUpคือจุดเริ่มต้นของทุกการทำงาน ไม่ว่าคุณจะติดตามงานแก้ไขด่วนหรือบริหารโครงการขนาดใหญ่ งานแต่ละรายการช่วยให้คุณมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย เพิ่มบริบทด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อย เพิ่มรายการตรวจสอบ และสร้างการพึ่งพาเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องทำก่อน ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ทำให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งถัดไป
แต่ละงานมีพื้นที่สำหรับความคิดเห็น ไฟล์ ลิงก์ และการอัปเดต คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่นหรือค้นหาในแชท—ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ClickUp Tasks มอบ การควบคุมโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน ให้กับคุณ เป็นรากฐานที่ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ สอดคล้อง และก้าวไปข้างหน้า
ClickUp's One Up #4: ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI แบบองค์รวมที่แทรกซึมในทุกแง่มุมของงานคุณภายใน ClickUp ออกแบบมาไม่เพียงแค่เพื่อวิเคราะห์งานที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างและจัดการงานเหล่านั้นอย่างแข็งขันอีกด้วย
ClickUp Brain ไม่เพียงแค่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับโครงการ ขอสรุป หรือแม้แต่สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากแชท
ต้องการค้นหาเอกสาร อัปเดตงาน หรือตรวจสอบสถานะโครงการอย่างรวดเร็วใช่ไหม? เพียงถาม ClickUp Brain ในแชทของคุณ แล้วมันจะมอบ คำตอบที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องสลับแท็บหรือค้นหาในกระทู้อีกต่อไป
การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่แพ้กันด้วยคุณสมบัติระดับองค์กรของ ClickUp Brain คุณสามารถ สร้าง, อัปเดต, หรือค้นหา งานได้ โดยใช้ภาษาธรรมชาติ—เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
ต้องการมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด หรือตรวจสอบความคืบหน้าใช่ไหม? ClickUp Brain จัดการทุกอย่างได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและโครงการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยคุณ จัดลำดับความสำคัญของงานและระบุอุปสรรค ได้อีกด้วย
กำลังเข้าร่วมประชุมอยู่หรือไม่? ให้ClickUp AI Notetakerบันทึกและถอดความการประชุมให้คุณ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญและแนะนำงานที่ควรติดตามต่อ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถใช้Autopilot Agents ใน ClickUpเพื่อค้นหาคำตอบ สร้างเนื้อหา หรือทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติได้อีกด้วย
สำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่น Slack, ClickUp Brain นำทุกอย่างมารวมกันไว้ในที่เดียวที่พวกเขาต้องการ ผลลัพธ์? การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น, ข้อผิดพลาดน้อยลง, และกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่ออย่างแท้จริง
ClickUp One Up #5: เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1,000+ ด้วยระบบเชื่อมต่อ
ด้วยระบบแชทในตัวที่ทรงพลัง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และความคิดเห็นเฉพาะงาน ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แอปแยกต่างหากอย่าง Slack แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเฉพาะทาง ทีมงานสามารถสื่อสาร จัดการโครงการ และทำงานอัตโนมัติได้ทั้งหมดในที่เดียว
หากทีมของคุณยังใช้ Slack อยู่ ClickUp ผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถค่อยๆ รวมงานของคุณไว้ที่เดียวได้โดยไม่พลาดอะไรเลย คิดซะว่าเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรของคุณ—รวมการแชทไว้ด้วย
ClickUp: วิธีที่ดีกว่าในการแชท, ร่วมมือ, และทำงานให้เสร็จ
Slack และ GroupMe ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเอง แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับแชทแบบเรียลไทม์ จัดการงาน เอกสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp คือคำตอบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
มันไม่ใช่แค่การส่งข้อความเท่านั้น แต่เป็นฐานที่มั่นของทีมคุณสำหรับการทำงานที่เป็นระบบ เชื่อมโยงกัน และมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้แผนฟรีตลอดไปกับ ClickUpและรวมการสนทนา โครงการ และเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียว