10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกและสุขภาพจิตแทนการเดินทาง

ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับการเขียนบันทึก:
ฉันเริ่มต้นด้วยเหตุผลด้านสุขภาพจิตเมื่อตอนที่ฉันเข้ารับการบำบัดครั้งแรกในปี 2010! เมื่อเวลาผ่านไป มันค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการระบายความคิดของตัวเองเมื่อฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรอบข้างฟังฉันเลย...
ข้อความแรกของพวกเขาที่พับเก็บไว้นั้นยังคงอยู่กับเรา การเขียนบันทึกได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการสะท้อนตนเอง การติดตามสุขภาพจิต และการจัดการอารมณ์ โดยเฉพาะในโลกที่มักจะเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจนไม่มีเวลาได้นั่งอยู่กับความคิดของตัวเอง
แพลตฟอร์มอย่าง Journey ช่วยให้การเขียนบันทึกเป็นเรื่องง่ายและสม่ำเสมอสำหรับผู้คนนับพัน แต่หากคุณมาพบเราที่นี่ คุณอาจกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไป บางที Journey อาจดูเข้มงวดเกินไป คุณกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือคุณแค่ต้องการเครื่องมือที่เข้ากับจังหวะชีวิตส่วนตัวของคุณมากกว่า
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามอารมณ์ สะท้อนถึงวันที่ยากลำบาก หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้ฟีเจอร์พื้นฐานของการบันทึกประจำวันแบบดิจิทัล เราได้รวบรวมเครื่องมือชั้นนำที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณไว้แล้ว!
ทางเลือกการเดินทางในภาพรวม
หาก Journey ไม่ค่อยเหมาะกับคุณอีกต่อไป ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันมากมายที่มอบความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เครื่องมือด้านสุขภาพจิตที่ลึกซึ้งกว่า หรือเพียงแค่ประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ⤵️
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|– เอกสาร, งาน, การแจ้งเตือน, นิสัย– แม่แบบบันทึกประจำวัน– ข้อมูลเชิงลึกจาก AI (ClickUp Brain)– การติดตามอารมณ์– แดชบอร์ดเป้าหมาย
|บุคคลที่ต้องการการบันทึกประจำวัน การติดตามนิสัย การจัดการงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหนึ่งเดียว
|แผนฟรี; มีราคาพิเศษตามความต้องการ
|วันแรก
|– บันทึกส่วนตัวพร้อมการเข้ารหัส– คำเตือนความทรงจำ "วันนี้เมื่อปีที่แล้ว"– รองรับการบันทึกเสียง รูปภาพ และปฏิทิน
|ผู้ใช้ที่กำลังมองหาการบันทึกประจำวันที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม ปลอดภัย และสะท้อนความคิด พร้อมสื่อมัลติมีเดีย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $2. 92 ต่อเดือน
|เพนซู
|– ฟีเจอร์ไทม์แคปซูล– โหมดเขียนแบบเซน– แท็กสำหรับติดตามรูปแบบอารมณ์
|นักเขียนที่ต้องการบันทึกประจำวันอย่างปลอดภัย ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการสะท้อนตนเองในระยะยาว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อปี
|ไดอารีอัม
|– ไทม์ไลน์และการติดแท็กความทรงจำ– รายการที่มีสื่อหลากหลาย– การรวมข้อมูลสภาพอากาศ สถานที่ และสุขภาพ
|ผู้ใช้ที่ต้องการการติดตามชีวิตอย่างลึกซึ้งพร้อมบันทึกที่ตระหนักถึงตำแหน่งและอารมณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
|บันทึกตาราง
|– การบันทึกประจำวันตามคำแนะนำ – รูปแบบแมนดาลา 9 ช่อง – ระบบติดตามนิสัยที่ปรับแต่งได้
|ผู้เริ่มต้นและนักเขียนที่ชอบการสะท้อนความคิดที่ต้องการการบันทึกแบบมีโครงสร้างและใช้คำถามเป็นแนวทาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อเดือน
|สะท้อน
|– คำสั่งที่สร้างโดย AI– การบันทึกอารมณ์– ความท้าทายในการมีสติ
|ผู้ใช้ที่ต้องการการตรวจสอบอารมณ์รายวันและการเขียนสะท้อนความคิดที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถซื้อสินค้าภายในแอปได้
|Daylio
|– บันทึกอารมณ์ด้วยไอคอน– รายงานภาพ 'ปีในพิกเซล'– เขียนน้อยแต่ติดตามเป้าหมาย
|ผู้ที่ต้องการการบันทึกประจำวันและการติดตามนิสัยในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดและเน้นภาพ
|ฟรี
|บันทึกการเดินทาง
|– แผนที่การเดินทางและบันทึกภาพถ่าย – สมุดบันทึกที่พิมพ์ – บทเรียนออนไลน์ที่สามารถแชร์ได้
|นักเดินทางที่ต้องการบันทึกการเดินทางที่สะท้อนความคิดด้วยเรื่องราวผ่านภาพและของที่ระลึก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อเดือน
|ลองทำดู
|– การเขียนบันทึกผ่านอีเมล – การย้อนดูบันทึกที่ผ่านมา – การเชื่อมต่อกับ Spotify
|ผู้ใช้ที่ชอบการจดบันทึกแบบง่าย ๆ ผ่านอีเมลที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|เอเวอร์โน้ต
|– ค้นหาบันทึกด้วย AI– คลิปเว็บ– ถอดเสียงสื่อ– ไฮบริดระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับการเขียนบันทึก
|นักเขียนที่ผสมผสานการเขียนบันทึกประจำวันเข้ากับการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสะท้อนความคิดที่เน้นสื่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1980 นักจิตวิทยา James Pennebaker ได้แนะนำ การเขียนเชิงแสดงออก—เทคนิคที่คุณสามารถจดบันทึกความคิดและความรู้สึกที่ลึกที่สุดของคุณได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสะกดคำ ไวยากรณ์ หรือการตกแต่ง มันคือการปลดปล่อยอารมณ์ที่บริสุทธิ์และไม่ผ่านการกรอง
ทำไมต้องเลือกทางเลือกในการเดินทาง?
หากคุณใช้ Journey มาสักพักแล้ว คุณอาจรู้สึกคุ้นเคยกับข้อจำกัดทั่วไปเหล่านี้ 👇
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่จำกัด: Journey จัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Drive ซึ่งอาจไม่เหมาะหากคุณต้องการเก็บข้อมูลในเครื่อง การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง หรือการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือบันทึกประจำวันของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แข็งตัว: แอปอาจรู้สึกเก่าหรือรกไปบ้าง ซึ่งทำให้การเขียนไม่ลื่นไหล และไม่เหมาะกับสไตล์การบันทึกที่แตกต่างกัน
- การจำกัดฟีเจอร์สำคัญด้วยระบบสมัครสมาชิก: เครื่องมือหลัก เช่น การซิงค์ข้อมูล การสำรองข้อมูล และการอัปโหลดสื่อ ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเท่านั้น ทำให้เวอร์ชันฟรีรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเวอร์ชันทดลองใช้
- การขาดความลึกซึ้งด้านสุขภาพจิต: Journey ไม่มีฟีเจอร์อย่างเช่น คำแนะนำที่อิงตาม CBT การติดตามอารมณ์ หรือการวิเคราะห์สุขภาพจิต ซึ่งแอปอื่นๆ เริ่มนำมาใช้แล้ว
- ไม่มีการปรับแต่งลึก: คุณไม่สามารถเปลี่ยนสไตล์ตัวอักษร, ธีม, หรือการจัดวางได้มากนัก หากคุณต้องการให้สมุดบันทึกของคุณรู้สึกเป็นของคุณอย่างแท้จริง นี่อาจเป็นข้อเสียใหญ่
- การสนับสนุนแบบออฟไลน์ขั้นต่ำ: การเข้าถึงรายการของคุณโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด ซึ่งไม่เหมาะหากคุณต้องการจดบันทึกขณะเดินทาง
👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อ หม่า ตู้โหวที่บันทึกไดอารี่การเดินทางขณะเดินเท้าขึ้นสู่ภูเขาไท่เพื่อประกอบพิธีกรรมถวายแด่จักรพรรดิ ในสมัยนั้น มีเพียงจักรพรรดิเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ 'เขียนประวัติศาสตร์' แต่บันทึกของหม่าได้ถ่ายทอดเสียงของชีวิตประจำวันในจีนโบราณ!
📘 อ่านเพิ่มเติม: การจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของคุณได้อย่างไร
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกการเดินทาง?
นี่คือสิ่งที่ควรสังเกตเมื่อสำรวจแอปบันทึกประจำวันอื่นๆ ที่สัญญาว่าจะเป็นไดอารี่ดิจิทัลใหม่ของคุณ 👇
- การควบคุมข้อมูล: มองหาตัวเลือกที่อนุญาตให้คุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องหรือเลือกบริการคลาวด์ที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลของคุณเอง
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ตรวจสอบว่าแอปอนุญาตให้บันทึกแบบออฟไลน์ได้หรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถเขียนได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและซิงค์ในภายหลัง
- การแปลงเสียงเป็นข้อความ: สำหรับการบันทึกประจำวันแบบไม่ต้องใช้มือ ให้มองหาแอปที่มีฟังก์ชันการแปลงเสียงเป็นข้อความที่เชื่อถือได้
- การติดตามอารมณ์และนิสัย: มองหาแอปที่มีเครื่องมือติดตามอารมณ์และการสร้างนิสัยในตัว ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนตนเองและการพัฒนาตนเอง
- การส่งออกข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปอนุญาตให้คุณส่งออกข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, DOCX, หรือ Markdown สำหรับการสำรองข้อมูลหรือการโยกย้าย
🧠 ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการเขียนบันทึก:เซ็บ อีแวนส์ ผู้ก่อตั้ง ClickUp แบ่งปันว่าการเขียนบันทึกช่วยให้เขามีความสงบ มีสติ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างไร:
*ฉันได้เขียนบันทึกมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นตอนต้น แต่ได้ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ฉันเขียนในบันทึกของฉันวันละสองครั้ง โดยตั้งเป้าหมาย ความตั้งใจ และพื้นที่ที่มุ่งเน้นสำหรับทั้งงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่ามีค่ามากสำหรับฉัน ทุกเช้าเมื่อฉันเขียนบันทึก ฉันจะอ่านทบทวนวันก่อนหน้าเพื่อจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นและทบทวนบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้ ฉันพบว่าฉันสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นผ่านการเขียนบันทึกประจำวัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพหลังเลิกงาน
ทางเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด
ในขณะที่ Journey มอบประสบการณ์การบันทึกประจำวันที่ดี แอปอื่นๆ หลายตัวก็มีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัวที่อาจเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณมากกว่า มาสำรวจคุณสมบัติของแต่ละแอปอย่างละเอียดกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวัน การติดตามนิสัย และการวางแผนประจำวันในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้)
หากคุณเป็นคนที่ต้องการแอปเดียวเพื่อจัดระเบียบความคิด ติดตามนิสัย และจัดการกิจวัตรประจำวันของคุณClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและมักจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด!
บันทึกเรื่องราวในใจของคุณผ่าน Docs และ Notepad
หัวใจของความยืดหยุ่นนี้คือClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณสร้างบันทึกในรูปแบบไดอารี่ในพื้นที่เขียนที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน คุณสามารถใช้มันเพื่อจดบันทึกความคิดในแต่ละวันเขียนบันทึกความขอบคุณ หรือเขียนบันทึกที่ยาวขึ้นเมื่อคุณต้องการประมวลผลบางสิ่งอย่างลึกซึ้ง
สิ่งที่ทำให้ Docs โดดเด่นคือคุณสามารถจัดระเบียบงานเขียนของคุณได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับอารมณ์ที่แตกต่างกัน ติดแท็กสำหรับหัวข้อที่เกิดซ้ำ และแม้กระทั่งเชื่อมโยงบันทึกประจำวันกับงานหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน
🎯 เคล็ดลับด่วน: ต้องการเร่งการจัดรูปแบบใน ClickUp Docs หรือไม่? คลิกที่จุดจับลาก (⋮⋮) ทางซ้ายของบล็อกใดก็ได้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกของบล็อก
จากตรงนั้น คุณสามารถทำได้ทันที:
- เปลี่ยนเป็น → หัวข้อ, รายการ, คำพูด, แบนเนอร์, หรือบล็อกโค้ด
- บล็อกสี → เพิ่มสีให้กับข้อความหรือพื้นหลังของคุณ
- ซ้ำ → คัดลอกบล็อกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- คัดลอกลิงก์บล็อก → แชร์หรือลิงก์ไปยังบล็อกโดยตรง
- ลบ → ลบทั้งบล็อกอย่างง่ายดาย
จดบันทึกได้อย่างราบรื่นด้วย Notepad
พบกับClickUp Notepad— สถานที่โปรดใหม่ของคุณสำหรับการบันทึกความคิด ไอเดีย และการสะท้อนความคิด!
นี่คือวิธีการ:
- จดบันทึกอะไรก็ได้ ทุกเมื่อ: จับภาพความสำเร็จประจำวัน ความกังวล หรือไอเดียสุดบรรเจิดของคุณได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องใช้กระดาษโน้ตอีกต่อไป
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: สร้างบันทึกแยกสำหรับแต่ละวันหรือแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ความคิดของคุณไม่สูญหายในความยุ่งเหยิง
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์: เริ่มเขียนบันทึกบนแล็ปท็อปของคุณและเสร็จสิ้นบนโทรศัพท์ของคุณ—บันทึกของคุณจะติดตามคุณไปทุกที่
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นผลลัพธ์: เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานหรือการเตือนความจำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อคิดให้กลายเป็นความก้าวหน้าจริง
เปลี่ยนนิสัยให้กลายเป็นงาน
นอกจากนี้ClickUp Tasksยังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนิสัยและกิจวัตรส่วนตัว คุณสามารถตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน การทำสมาธิ การดื่มน้ำ และการติดตามอารมณ์ ทำให้ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุด
แต่ละงานสามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ได้ ดังนั้นคุณสามารถให้คะแนนอารมณ์ ระดับพลังงาน หรือความเครียดในแต่ละวันและเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถดูงานของคุณบนปฏิทิน ในรายการ หรือแม้แต่เป็นไทม์ไลน์ ซึ่งทำให้ง่ายมากที่จะเห็นว่าคุณมีความสม่ำเสมอแค่ไหน หากคุณรู้สึกพึงพอใจจากการทำสิ่งต่างๆ ในรายการให้เสร็จ การตั้งค่านี้สามารถเป็นแรงจูงใจได้อย่างมาก
ขอให้ AI ช่วยเสนอหัวข้อสำหรับการเขียนบันทึกประจำวัน
เพิ่มพลังให้กับแพลตฟอร์มคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกสร้างขึ้นในตัวแพลตฟอร์ม
คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างคำถามสะท้อนความคิด สรุปข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ หรือแม้แต่ช่วยระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นในบันทึกและงานต่าง ๆ ของคุณได้ คุณยังสามารถย้ายคำตอบไปยังเอกสารหรือสร้างเป็นงานใหม่ได้อีกด้วย
ClickUp ผสานการเติบโตส่วนบุคคลเข้ากับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปรายการสิ่งที่ต้องทำหลายแอป ไดอารีดิจิทัล ตัวติดตามเป้าหมายและนิสัย คุณจะได้รับพื้นที่เดียวที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกัน
💡 โบนัส: การเขียนบันทึกไม่จำเป็นต้องมีเพียงมิติเดียว หากคุณต้องการเขียนความคิดขณะเดินทาง หรือพูดคุยหากคุณพิมพ์ได้ คุณสามารถทำได้และมากกว่านั้น นี่คือวิธีการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และสิ่งที่แนบมา
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูด และสั่งการบันทึกประจำวันของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนใช้เสียงของคุณในการบันทึกประจำวัน สร้างบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการเขียนบันทึก
คุณยังมีตัวเลือกในการใช้เทมเพลต ClickUp ที่พร้อมใช้งานหรือปรับแต่งได้ หากคุณพบโครงสร้างที่คุณชอบ เช่น การเช็คอินตอนเช้าหรือการสะท้อนความคิดตอนเย็น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด บันทึกย่อ ติดตามความก้าวหน้า และเปลี่ยนการสะท้อนความคิดให้เป็นการกระทำได้อย่างรวดเร็ว ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนชีวิตประจำวันของคุณพร้อมกำหนดเส้นตายและตารางเวลาได้ในพริบตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจดบันทึกอย่างรวดเร็ว: จดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยClickUp Notepad
- การสะท้อนตนเองอย่างปลอดภัย: จัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวพร้อมงานอัตโนมัติที่ทำซ้ำเป็นประจำ เพื่อสร้างนิสัยการเขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
- การติดตามการเติบโตส่วนบุคคล: ติดตามการเดินทางด้านสุขภาพจิตของคุณโดยการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้บนClickUp Goals
- การแจ้งเตือนที่ทันเวลา: ติดตามการสะท้อนความคิดของคุณอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนสำหรับช่วงเวลาสำคัญในการบันทึกประจำวันด้วยClickUp Reminders
- การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ: ตรวจสอบเป้าหมายด้านสุขภาพจิตของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงการวิเคราะห์ปริมาณงานและสถานะสุขภาพอย่างละเอียดในรูปแบบภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมืออาจมีเส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,
ฉันเริ่มใช้ ClickUp ที่งานเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้นำมาใช้ในงานต่อ ๆ ไปด้วย ฉันยังใช้มันสำหรับการใช้งานส่วนตัวด้วย—บันทึกประจำวัน, ตัวติดตามสุขภาพ, และทุกอย่างจริง ๆ เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้ว ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด และมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ
🎥 ดู: วิธีใช้ ClickUp เป็นสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณ
2. วันแรก (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันส่วนตัวพร้อมการเสริมความจำเชิงบริบท)
เปิดตัวในปี 2011 โดย Bloom Built, Day One ได้พัฒนาเป็นแอปบันทึกประจำวันเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตผ่านการสะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนตัว ฟีเจอร์ 'วันนี้เมื่อปีก่อน' จะนำบันทึกในอดีตกลับมาพร้อมรูปภาพ, เสียง, หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้สะท้อนถึงการเติบโตทางอารมณ์และรูปแบบชีวิต สิ่งนี้ทำให้แอปเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มองหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสะท้อนความคิด เพื่อบันทึกและย้อนกลับไปยังช่วงเวลาในชีวิตด้วยความลึกซึ้ง
คุณสมบัติการถอดเสียงของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นข้อความได้ตลอดเวลา คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาในบันทึกประจำวันของคุณได้อย่างไม่จำกัด ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ หรือภาพวาด
คุณสมบัติเด่นของวันแรก
- สร้างสรุปมุมมองวันนี้ที่รวมเหตุการณ์ในปฏิทินและสื่อต่างๆ เพื่อการปฏิบัติสติในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน
- บันทึกเสียงเป็นข้อความหรือบันทึกเสียงเพื่อเก็บรักษาความคิดที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการประมวลผลอารมณ์ขณะเดินทาง
- รับคำถามที่คัดสรรมาอย่างดี เช่น 'บทเรียนอะไรที่คุณได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้?' เพื่อกระตุ้นการเขียนเชิงสะท้อนคิด
ข้อจำกัดในวันแรก
- ผู้ใช้มักประสบปัญหาการอัปเดตตำแหน่งที่ไม่สอดคล้องกัน โดยตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้วยตนเองจะเปลี่ยนไปเป็นจุดเดียวเมื่อเวลาผ่านไป
ราคาวันแรก
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 92/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิววันแรก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Day One อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
มันง่ายมากที่จะเปิดใช้งาน และมีรายการพร้อมให้เริ่มทันที พิมพ์เพียงเล็กน้อยหรือมากเท่าที่ต้องการ แล้วเสร็จเลย! นอกจากนี้ยังติดตาม 'การเขียนบันทึก' อย่างต่อเนื่อง (ฉันทำได้ 67 วันติดต่อกันแล้ว!)
มันง่ายมากที่จะเปิดใช้งาน และมีรายการพร้อมให้เริ่มใช้งานได้ทันที พิมพ์เพียงเล็กน้อยหรือมากก็ได้ แล้วเสร็จ! นอกจากนี้ยังติดตาม 'การเขียนบันทึก' อย่างต่อเนื่อง (ฉันทำได้ 67 วันติดต่อกันแล้ว!)
🌷 เคล็ดลับการมีสติ: เมื่อคุณรู้สึกติดอยู่ในความคิดหรือถูกดึงด้วยอารมณ์ ให้หยุดและ W. A. K. E. :
- W: ผู้สังเกตการณ์ ('อะไรกำลังเกิดขึ้นภายในตัวฉันในตอนนี้?')
- A: อนุญาต ('ฉันสามารถปล่อยให้สิ่งนี้อยู่ที่นี่สักครู่ได้ไหม?')
- K: รู้ ('อะไรคือความจริงที่อยู่เหนือเสียงรบกวน?')
- E: มีส่วนร่วม ('อะไรคือก้าวต่อไปที่มีความตระหนักรู้มากที่สุด?')
3. Penzu (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกพร้อมประวัติเวอร์ชันเพื่อทบทวนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพจิต)
ในฐานะแพลตฟอร์มบันทึกออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก Penzu มอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการอารมณ์และลดความเครียดผ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์ 'Time Capsule' ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลบันทึกไปยังตัวเองในอนาคต ส่งเสริมการทบทวนตนเองในระยะยาวเกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคล และทำให้แตกต่างจากการบันทึกประจำวันของ Journey ที่เน้นการเขียนแบบทันที
เพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้นและสะท้อนความคิดได้ดีขึ้น เครื่องมือนี้รองรับการติดแท็กบันทึกประจำวันและการบันทึก, การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, ตัวกรองการค้นหา, และการนำทางแบบมีโครงสร้างของบันทึกที่ผ่านมา ยังมีคุณสมบัติ 'กระจกมอง' ที่ส่งบันทึกที่ผ่านมาให้คุณทางอีเมล (เช่น, 'นี่คือสิ่งที่คุณเขียนไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว') เพื่อให้คุณได้ชมการเดินทางของการบันทึกประจำวันของคุณ
ใน Penzu ทุกบันทึกจะเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกการล็อกพื้นฐาน (รหัสผ่านสองชั้น) สำหรับผู้ใช้ฟรี และการเข้ารหัสแบบ AES 256 บิตระดับทหารสำหรับบัญชี Pro
คุณสมบัติเด่นของ Penzu
- เปิดใช้งานโหมดเซนเพื่อพื้นที่เขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน ช่วยเพิ่มสมาธิในขณะเขียนบันทึกความรู้สึก
- ปรับแต่งสมุดบันทึกด้วยรูปภาพส่วนตัว ปกสมุดบันทึก ธีม แบบอักษร และสี
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลแบบกำหนดเอง (รายวัน/รายสัปดาห์) เพื่อส่งเสริมนิสัยการเขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Penzu
- เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เช่น การปรับขนาดรูปภาพและสีของหน้า
ราคาของเพนซู
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19.99 ต่อปี
- โปร+: $4. 16 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Penzu
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Penzu อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustpilotกล่าวว่า:
Penzu เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบายความรู้สึกและเขียนเรื่องราวในแต่ละวัน รวมถึงจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ โดยที่ไม่มีใครรู้
Penzu เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบายความรู้สึกและเขียนเรื่องราวในแต่ละวัน รวมถึงจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ โดยที่ไม่มีใครรู้
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของพวกเขา และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเลย แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น?
เข้าสู่ ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับงานอยู่เสมอ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า
4. ไดอารีอัม (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันตามสถานที่พร้อมการติดตามความทรงจำอย่างลึกซึ้ง)
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 จนกลายเป็นเครื่องมือจดบันทึกข้ามอุปกรณ์ที่ทรงพลัง Diarium ช่วยให้คุณเพิ่มรูปแบบสื่อที่หลากหลาย สไตล์การเขียนหลายแบบ และใช้งานการป้อนข้อความแบบไม่ต้องใช้มือ
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบริการต่างๆ เช่น กิจกรรมในปฏิทิน สภาพอากาศ Fitbit Strava Untappd GitHub Trakt Facebook Last.fm เพื่อเสริมบริบทให้กับบันทึกประจำวันของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกความคิดของคุณด้วยเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับการเขียนบันทึกที่ง่ายและไม่ต้องใช้มือ โดยใช้การจดจำเสียงพูด
คุณสมบัติเด่นของ Diarium
- ออกแบบแท็กติดตามแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมเฉพาะ เช่น คุณภาพการนอนหลับหรือช่วงเวลาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกราฟส่วนตัว
- เฉลิมฉลองวันสำคัญตลอดปีด้วยข้อความพิเศษและเพิ่มบริบทเฉพาะให้กับบันทึกประจำวันของคุณ
- ล็อกแอปด้วยรหัสผ่าน, PIN, ลายนิ้วมือ, Touch ID, Face ID หรือ Windows Hello เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของไดอารี
- ผู้ใช้บางครั้งประสบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์บน Chrome ซึ่งจำเป็นต้องอัปเดตโทรศัพท์ด้วยตนเอง แม้จะมีการอ้างว่าสามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ระดับพรีเมียม
ราคาของไดอารีอัม
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้ (สามารถซื้อได้ในแอป)
คะแนนและรีวิวของไดอาริอัม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Diarium อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า
ฉันใช้ Diarium มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและฉันชอบมันมาก ฉันมาเจอแอปนี้หลังจากลองใช้แอปบันทึกประจำวันอื่นๆ เช่น Journey และ Journalit แอปนี้ดีที่สุด ฉันชอบที่คุณสามารถซื้อแอปได้แทนการจ่ายค่าสมาชิกประจำปี ฉันเก็บรักษาข้อมูลของฉันโดยการดาวน์โหลดบันทึกเสียงทั้งหมดลงในโทรศัพท์และส่งออกบันทึกของฉันเป็นไฟล์ Word ในตอนท้ายของทุกเดือน
ฉันใช้ Diarium มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและฉันชอบมันมาก ฉันมาเจอแอปนี้หลังจากลองใช้แอปบันทึกประจำวันอื่นๆ อย่าง Journey และ Journalit แอปนี้ดีที่สุด ฉันชอบที่สามารถซื้อแอปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกประจำปี ฉันเก็บรักษาข้อมูลของฉันโดยการดาวน์โหลดบันทึกเสียงทั้งหมดลงในโทรศัพท์และส่งออกบันทึกของฉันเป็นไฟล์ Word ในตอนท้ายของทุกเดือน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างกรอบความคิดที่สร้างสรรค์และประสบความสำเร็จมากขึ้น
5. สมุดบันทึกตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกตามหัวข้อเพื่อเอาชนะอาการเขียนไม่ออก)
รูปแบบตาราง 3×3 ของ Grid Diary (โดยมีวันที่/อารมณ์อยู่ในช่องตรงกลาง) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบหัวข้อแปดข้อแยกกันต่อหนึ่งรายการในรูปแบบกระชับ ช่วยให้ลดอาการเขียนไม่ออกและทำให้บันทึกแต่ละรายการมีจุดโฟกัสชัดเจน
มันถูกออกแบบมาเป็นไฮบริดระหว่างสมุดบันทึกและแพลนเนอร์ ที่ให้คุณติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาด้วยเทมเพลตการบันทึกประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมถึงกิจกรรมประจำ
แอปนี้ปรับให้เข้ากับสไตล์การบันทึกประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกความขอบคุณในตอนเช้า บันทึกความสำเร็จ การจดบันทึกแบบบูลเล็ท การบันทึกเพื่อการดึงดูดสิ่งดีๆ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถบันทึกอารมณ์ สภาพอากาศ ข้อมูลกิจกรรม (ผ่าน HealthKit) และจำนวนก้าวหรือระดับพลังงานเพื่อเพิ่มบริบทในชีวิตจริงให้กับแต่ละรายการได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Grid Diary
- ออกแบบผังมณฑล (Mandala) ด้วยโครงสร้างตาราง 9 ช่อง เพื่อวางแผนความคิดของคุณเหมือนแผนผังความคิดเพื่อการสะท้อนคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ใช้การบันทึกประจำวันตามคำแนะนำพร้อมคลังคำถามเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และติดตามการเติบโตส่วนบุคคล
- สร้างระบบการเช็คอินเพื่อติดตามนิสัยและกิจวัตรประจำวันเพิ่มความสม่ำเสมอ ความมีสติ และการดูแลตนเอง
ข้อจำกัดของบันทึกตาราง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาสูญเสียข้อมูลบ่อยครั้งเนื่องจากการบันทึกที่ไม่เสถียร รวมถึงบันทึกประจำวันในอดีต โดยไม่มีการตอบสนองจากฝ่ายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Grid Diary
- ข้อดี: $2.99/เดือน, ทดลองใช้ฟรี 3 วัน
- พรีเมียม: $22.99/ปี, ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
คะแนนและรีวิวของ Grid Diary
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grid Diary อย่างไรบ้าง?
รีวิวในGoogle Playระบุว่า,
มันยอดเยี่ยมมาก เหมาะมากสำหรับการเขียนบันทึกความขอบคุณ เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์เพียงพอที่จะไม่ลดประสบการณ์การใช้งานแอป ตัวเลือกหัวข้อที่ให้เลือกช่วยได้มาก รูปแบบของแอปทำให้รู้สึกว่าคุณกำลังจัดระเบียบความคิดของตัวเองอยู่ จะสมบูรณ์แบบมากถ้าสามารถจัดเรียงตารางใหม่ได้เอง เพื่อให้สามารถวางลำดับตามที่ต้องการได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก แนะนำอย่างยิ่ง
มันยอดเยี่ยมมาก เหมาะมากสำหรับการเขียนบันทึกความขอบคุณ เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์เพียงพอที่จะไม่ลดประสบการณ์การใช้งานแอป คำถามที่ให้เลือกช่วยได้มาก รูปแบบของแอปทำให้รู้สึกว่าคุณกำลังจัดระเบียบความคิดของตัวเอง มันจะสมบูรณ์แบบมากถ้าสามารถจัดเรียงตารางใหม่ได้เอง เพื่อที่จะได้ตั้งค่าให้แสดงตามลำดับที่ต้องการ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก แนะนำอย่างยิ่ง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาที่นำโดย Hans S. Schroderใช้ EEG เพื่อสังเกตกิจกรรมของสมอง พวกเขาพบว่า การเขียนเกี่ยวกับความกังวล ช่วยลดสัญญาณ "ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด" ของสมอง อย่างมีนัยสำคัญ—ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ลดลงอย่างเฉียบพลันที่เกิดจากความกังวลหรือการเสียสมาธิ—เมื่อเทียบกับการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นกลาง
6. Reflectly (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง)
Reflectly เป็นแอปบันทึกประจำวันที่มีบทบาทเสมือนเพื่อน AI ที่แสนเป็นมิตรบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ ช่วยให้คุณเขียนเกี่ยวกับความรู้สึกในแต่ละวันด้วยคำถามและหัวข้อที่ AI แนะนำ มันติดตามอารมณ์ของคุณตลอดเวลาและแสดงกราฟภาพที่น่าสนใจพร้อมข้อมูลแนวโน้มเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบและปัจจัยที่กระตุ้นอารมณ์ของคุณ
แอปนี้ยังผสานองค์ประกอบของจิตวิทยาเชิงบวก เช่น แบบฝึกหัดประจำวันเน้นความกตัญญูและความมีสติ คำคม คำยืนยัน และเคล็ดลับการช่วยเหลือตนเอง เพื่อสนับสนุนการเดินทางด้านสุขภาพจิตของคุณและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก
เพื่อกระตุ้นการจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ จึงมีองค์ประกอบของเกม เช่น การทำต่อเนื่องและการให้รางวัล เพื่อช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการจดบันทึกของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reflectly
- รับคำแนะนำ AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลตามข้อมูลที่คุณเคยป้อนไว้ เพื่อการสำรวจอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ดูกราฟความสัมพันธ์ของอารมณ์เพื่อสังเกตแนวโน้มที่เชื่อมโยงกิจกรรมและอารมณ์ตลอดหลายสัปดาห์
- ทำภารกิจสติประจำวันให้ครบถ้วน เช่น การยืนยันตนเอง เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก
ข้อจำกัดในการสะท้อน
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปเกิดการขัดข้องบ่อยครั้งและเกิดความล้มเหลวทางชีวมิติหลังจากการอัปเดต โดยโปรไฟล์แสดงข้อมูลเป็นศูนย์แม้ว่าจะมีการกรอกข้อมูลหลายครั้งแล้วก็ตาม
การกำหนดราคาอย่างรอบคอบ
- ฟรี (พร้อมการซื้อในแอป)
คะแนนและรีวิวที่สะท้อนความคิด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reflectly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Google Playกล่าวว่า
โดยรวมดีมาก มีประสบการณ์การบันทึกแบบ 'พื้นฐาน' ที่ฟรีและถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละวัน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการรักษาความคิดเชิงบวกได้ ประสบการณ์ 'พรีเมียม' อนุญาตให้มีตัวอักษรมากกว่า 100 ตัวในส่วนหลักของบันทึก (แบบพื้นฐานมีจำกัด) และให้ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลมากขึ้น โดยรวมแล้ว ฉันไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องใช้แบบพรีเมียม และมันก็ไม่คอยถามให้คุณซื้อเพิ่มเติม ฉันชอบมันมาก!
โดยรวมดีมาก มีประสบการณ์การบันทึกแบบ 'พื้นฐาน' ที่ฟรีและถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละวัน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการรักษาความคิดเชิงบวกได้ ประสบการณ์ 'พรีเมียม' อนุญาตให้มีตัวอักษรมากกว่า 100 ตัวในส่วนหลักของบันทึก (แบบพื้นฐานมีจำกัด) และให้ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลมากขึ้น โดยรวมแล้ว ฉันไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องใช้แบบพรีเมียม และมันก็ไม่คอยถามให้คุณซื้อเพิ่มเติม ฉันชอบมันมาก!
คำแนะนำที่เป็นมิตร: หากคุณไม่ต้องการแบ่งปันความคิดของคุณกับใครในทันที คุณสามารถพึ่งพา AI ได้ เพียงถาม 'ฉันรู้สึก [อารมณ์] คุณสามารถช่วยฉันทำความเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอยู่เบื้องลึกได้ไหม โดยไม่ตัดสิน?'
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ทฤษฎีการลดระดับเป้าหมายในการตั้งเป้าหมาย
7. Daylio (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์ด้วยการเขียนน้อยที่สุด)
Daylio ใช้หน้าจอที่แสดงผลด้วยภาพไอคอนสำหรับการบันทึกประจำวัน แทนที่จะเขียนบันทึกเต็มรูปแบบ คุณสามารถบันทึกอารมณ์ของคุณและเลือกกิจกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งทำให้การบันทึกอารมณ์กลายเป็นเกมที่สนุกด้วยไอคอนและท้าทายการบันทึกต่อเนื่องบนโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่กำหนดเองได้ (เช่น 'นอน 8 ชั่วโมง' หรือ 'ออกไปเดินเล่น') และติดตามด้วยสถิติต่อเนื่องรายวันและการแจ้งเตือน แอปจะติดตามรูปแบบระหว่างอารมณ์และกิจกรรมประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติด้วยแผนภูมิและสถิติที่อ่านง่าย เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่านิสัยแต่ละอย่างส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Daylio
- สำรวจปีของคุณในภาพรวมด้วยมุมมองแบบแผนที่ความร้อน 'Year in Pixels'
- ติดตามเป้าหมายและนิสัยด้วยสถิติการทำต่อเนื่องและการแจ้งเตือนเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในระยะยาว
- สร้างรายงานอารมณ์ประจำปีพร้อมภาพรวมทางอารมณ์อย่างละเอียดเพื่อแบ่งปันกับนักบำบัด
ข้อจำกัดของ Daylio
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความคืบหน้าของสถิติแพ้ติดต่อกันหายไป เนื่องจากรายการที่บันทึกหลังเที่ยงคืนไม่ถูกบันทึก
ราคาของ Daylio
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Daylio
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Daylio อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า
ฉันเริ่มใช้มันในปี 2018 และติดตามหลายครั้งต่อวัน ตอนนี้ฉันใช้มันเหมือนกับบันทึกประจำวันมากกว่า ฉันติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง จากนั้นอาจเขียนข้อความสั้น ๆ หรือแนบรูปภาพ ฉันชอบเมื่อความทรงจำกลับมาในภายหลัง และฉันสามารถเห็นได้ว่าฉันมาไกลแค่ไหนตั้งแต่นั้นมา
ฉันเริ่มใช้มันในปี 2018 และติดตามหลายครั้งต่อวัน ตอนนี้ฉันใช้มันเหมือนกับบันทึกประจำวันมากกว่า ฉันติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง จากนั้นอาจเขียนข้อความสั้น ๆ หรือแนบรูปภาพ ฉันชอบเมื่อความทรงจำกลับมาในภายหลัง และฉันสามารถเห็นได้ว่าฉันมาไกลแค่ไหนตั้งแต่นั้นมา
🧠 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ทำไมผู้นำควรเขียนบันทึก?งานวิจัยได้บันทึกไว้ว่าผู้นำที่โดดเด่นใช้เวลาในการสะท้อนความคิด ความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและนำมาใช้ในการตัดสินใจและการสร้างความเข้าใจในทุกๆ วัน
8. ไดอารี่การเดินทาง (เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องการเดินทางพร้อมของที่ระลึกที่พิมพ์ไว้)
ไม่เหมือนกับแอปบันทึกประจำวันทั่วไป Travel Diaries ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกการเดินทาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกการเดินทางที่มีโครงสร้าง โดยมีการจัดเรียงข้อมูลตามวันที่ สถานที่ หรือแผนการเดินทาง
รายการถูกจัดรูปแบบเหมือนนิตยสารท่องเที่ยวจริง โดยผสมผสานข้อความ รูปภาพ และแผนที่เข้าด้วยกันในไดอารี่ดิจิทัลที่หรูหราและเลื่อนดูได้ เพื่อให้บันทึกของคุณรู้สึกเหมือนเรื่องราวการเดินทางที่คัดสรรมาอย่างดี คุณสามารถบันทึกผลงานของคุณออนไลน์และเลือกให้เปลี่ยนเป็นหนังสือจริง ส่งตรงถึงบ้านของคุณได้อีกด้วย
เพิ่มแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และปักหมุดบนแผนที่แบบโต้ตอบเพื่อติดตามเส้นทางของคุณอย่างชัดเจน และให้บริบทเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แก่แต่ละรายการเพื่อแสดงว่าเกิดขึ้นที่ไหน คุณสามารถเก็บบันทึกของคุณไว้เป็นส่วนตัว แบ่งปันกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เลือก หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบบล็อกท่องเที่ยวหากคุณเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเด่นของบันทึกการเดินทาง
- ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวของคุณบนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยฟีเจอร์หมุดการเดินทาง เพื่อบันทึกทุกสถานที่ที่คุณเคยไป
- แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของคุณอย่างคัดสรรโดยการเผยแพร่บันทึกการเดินทางทั้งหมดหรือแต่ละตอนเป็นบล็อกออนไลน์
- เปลี่ยนบันทึกดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นหนังสือที่พิมพ์อย่างมืออาชีพ และสร้างของที่ระลึกที่จับต้องได้จากการผจญภัยของคุณ
ข้อจำกัดของบันทึกการเดินทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้และไม่มีตัวเลือกการซิงค์เมื่อกลับมาออนไลน์
ราคาของไดอารี่การเดินทาง
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ออนไลน์: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พิมพ์: $69.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวบันทึกการเดินทาง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Travel Diaries อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Trustpilotกล่าวว่า
ตอนนี้ฉันได้สั่งสมุดบันทึกผ่านบริษัทนี้ไปแล้วห้าเล่ม ขนาดของสมุดบันทึกเล็กและเคลือบเงา ซึ่งพอดีกับชั้นวางของฉันมาก ดูหรูหรามาก ฉันจะสั่งซื้อเพิ่มเมื่อวันหยุดของฉันมากขึ้น
ตอนนี้ฉันได้สั่งสมุดบันทึกผ่านบริษัทนี้ไปแล้วห้าเล่ม ขนาดของสมุดบันทึกเล็กและเคลือบเงา ซึ่งพอดีกับชั้นวางของฉันมาก ดูหรูหรามาก ฉันจะสั่งซื้อเพิ่มเมื่อวันหยุดของฉันเพิ่มขึ้น
9. Dabble Me (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันทางอีเมลเพื่อเก็บรักษาความทรงจำ)
Dabble Me เป็นแอปบันทึกประจำวันแบบโอเพนซอร์สที่ส่งอีเมลประจำวันไปยังกล่องจดหมายของคุณ โดยจะขอให้คุณสะท้อนความคิดในแต่ละวันด้วยการตอบกลับอย่างง่าย
มันมอบวิธีการที่เบาสบายในการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตโดยไม่ต้องใช้แอปเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้อีเมล นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับความถี่ของอีเมลได้ ตั้งแต่วันละครั้งไปจนถึงเดือนละครั้ง ทำให้คุณสามารถควบคุมจังหวะการบันทึกของคุณได้
คุณจะได้สัมผัสกับความทรงจำอันแสนสุขจากบันทึกในอดีตในวันเดียวกันนี้ เพื่อช่วยให้คุณย้อนคิดถึงการเติบโต การเปลี่ยนแปลง และรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกคิดถึงและเชื่อมโยงทางอารมณ์ เครื่องมือนี้ยึดหลักปรัชญาแบบมินิมอล จึงไม่เน้นการสะสมสถิติ เป้าหมาย หรือการแสดงผลแบบฉูดฉาด แต่ถูกออกแบบมาเพื่อการทบทวนตนเองอย่างสงบ มากกว่าการติดตามผลผลิตหรือประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Dabble Me
- ฝังแทร็ก Spotify ลงในรายการของคุณ เพิ่มมิติทางดนตรีให้กับข้อคิดของคุณ
- นำเข้าข้อมูลเก่าจากบริการต่างๆ เช่น OhLife, Ahhlife และ Trailmix รวมประวัติการบันทึกประจำวันของคุณ
- ติดแท็กข้อมูลด้วยคำสำคัญ เช่น 'ท่องเที่ยว' หรือ 'ครอบครัว' เพื่อจัดระเบียบและค้นหาบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Dabble Me
- คุณสมบัติการปรับแต่งมีน้อย อาจจำกัดการปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการควบคุมมากขึ้น
ราคาของ Dabble Me
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4/เดือน
คะแนนและรีวิว Dabble Me
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งเวลา 10-15 นาที แล้วเขียนทุกอย่างที่วนเวียนอยู่ในหัวออกมา อย่าจัดระเบียบ แก้ไข หรือกังวลเรื่องการสะกด รวมความคิดสุ่ม ความกังวล งานที่ต้องทำ ไอเดีย ความหงุดหงิด สิ่งที่ต้องจำ และคนที่คุณกำลังคิดถึง ทุกอย่างที่นึกออกให้หมด เป้าหมายคือการถ่ายโอนภาระทางความคิดจากสมองลงบนกระดาษ
10. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
Evernote ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกประจำวันด้วยการค้นหาอัจฉริยะและการจัดการงาน ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นที่เป้าหมายด้านสุขภาพจิตและสร้างประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว คุณสามารถบันทึกประจำวันในรูปแบบใดก็ได้—พิมพ์ พูด แนบไฟล์ สแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ หรือแทรกภาพถ่าย—เพื่อให้บันทึกของคุณมีความหลากหลายมากขึ้น
หากคุณชอบที่จะบันทึกประจำวันแยกต่างหาก เช่น บันทึกส่วนตัว บันทึกความขอบคุณ บันทึกการเดินทาง บันทึกการทำงาน เป็นต้น Evernote ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกประจำวันของคุณโดยใช้สมุดบันทึก แท็ก และกองเอกสารเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ละเอียด
คุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังของเครื่องมือนี้ทำให้การค้นหาบันทึกในอดีตเป็นเรื่องง่าย แม้กระทั่งในบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, PDF, และรูปภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้การค้นหาด้วย AI เพื่อถามคำถามในภาษาธรรมชาติและรับคำตอบจากบันทึกของคุณ, PDF, รูปภาพ, และลายมือ
- ถอดเสียงไฟล์สื่อโดยอัตโนมัติเป็นข้อความที่แก้ไขได้ ด้วย AI Transcribe ซึ่งรองรับมากกว่า 50 ภาษา
- ปรับแต่งบันทึกของคุณด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงตาราง รายการตรวจสอบ และบล็อกโค้ด
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแสดงหน้าต่างป๊อปอัปเวอร์ชันฟรีบ่อยครั้งเพื่อผลักดันให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินและจำกัดการซิงค์กับอุปกรณ์เดียว
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ PDF รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ 'ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย' มีประโยชน์กับฉันเป็นพิเศษ
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ PDF รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ 'ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย' นั้นมีประโยชน์กับฉันเป็นพิเศษ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote
มอบบ้านที่ปลอดภัยให้กับความคิดของคุณด้วย ClickUp
ความงดงามของการเขียนบันทึกคือมันไม่ได้ขอให้คุณสมบูรณ์แบบ; มันเพียงขอให้คุณอยู่กับปัจจุบัน และถ้าคุณกำลังมองหาพื้นที่ที่สนับสนุนการมีอยู่ของคุณอย่างแท้จริง ClickUp อาจเป็นจุดหมายของคุณ
ด้วย ClickUp Docs คุณจะได้รับพื้นที่ที่สะอาดและปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อสะท้อนความคิด ไม่ว่าจะเป็นรายการขอบคุณ การเช็คอินประจำวัน หรือการระบายความคิดอย่างอิสระ
ClickUp Tasks ช่วยให้คุณผสานการบันทึกประจำวันเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ พร้อมการติดตามอารมณ์และวงจรนิสัยที่ช่วยให้คุณทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อคุณติดขัด ClickUp Brain จะนำเสนอคำแนะนำที่รอบคอบ การสะท้อนความคิด และแม้แต่บทสรุปเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สำหรับความคิดอย่างรวดเร็วในขณะเดินทาง ClickUp Notepad คือพื้นที่เงียบสงบสำหรับจดบันทึกและผ่อนคลายความคิดของคุณ
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกความต้องการในการบันทึกของคุณสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้!