10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ AI จาก Anthropic ที่ดีที่สุดในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดนับตั้งแต่ไฟฟ้า
และมันก็ได้ทำตามสัญญานั้นแล้ว
ประมาณ72% ของผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าAI ช่วยให้พวกเขาค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น และ 66% กล่าวว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพึ่งพา Claude AI ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic ในฐานะผู้ช่วย AI ที่สุภาพ ใส่ใจความปลอดภัย และมีการควบคุมอย่างรอบคอบ แต่พูดตามตรง—บางครั้งมันก็ระมัดระวัง เกินไป
ความมุ่งมั่นของ Anthropic ต่อ AI ที่มีจริยธรรมนั้นน่าชื่นชม แต่แล้วภูมิทัศน์ของ AI ในวงกว้างล่ะ? มันเต็มไปด้วยคู่แข่งที่ทะเยอทะยานซึ่งมีความสามารถด้าน AI ขั้นสูง ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และมีการตอบสนองแบบ "ขออภัย ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้" น้อยลง
ทีมของคุณอาจชอบพวกเขาเมื่อคุณต้องการคำตอบที่ปรับแต่งได้มากขึ้นและตรงไปตรงมา หรือสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีปริมาณมากโดยไม่สะดุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือกำลังมองหาโมเดล AI หลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ คู่มือนี้จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Anthropic ที่มีให้บริการ
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือก AI ของ Anthropic?
Anthropic มีจุดเด่นมากมายในฐานะแพลตฟอร์ม AI เช่น การสอดคล้องทางจริยธรรมและความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลที่องค์กรอาจพิจารณาทางเลือกอื่นในวงการ AI:
- ความต้องการความสามารถที่กว้างขึ้น: ตัวเลือกอื่น ๆ บางตัวรองรับการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, และเสียง ซึ่งช่วยขยายวิธีการที่คุณสามารถใช้ AI ในกระบวนการทำงานของคุณ
- ราคาที่ดีกว่าหรือความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส: เครื่องมือแบบโอเพนซอร์สหรือที่มีราคาแข่งขันได้มอบอิสระให้กับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กมากขึ้น โดยไม่ต้องลดทอนคุณภาพของผลลัพธ์
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น: ทางเลือกของ Anthropic หลายตัวถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม ทำให้การเพิ่มเทคโนโลยี AI เข้ากับชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การควบคุมและการปรับแต่งที่มากขึ้น: แพลตฟอร์ม AI บางแห่งมีการเข้าถึง API ที่ลึกขึ้น ตัวเลือกการฝึกอบรมโมเดล และคุณสมบัติการปรับขนาดสำหรับทีมที่กำลังสร้างเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้น: ผู้ให้บริการ AI บางรายมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของอุตสาหกรรมได้ดีกว่าและนำเสนอการป้องกันในระดับองค์กร
- ข้อจำกัดการใช้งานน้อยลง: ทางเลือกบางอย่างมีขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นหรือไม่มีขีดจำกัดข้อความ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นเวลานานหรือการทำงานวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลมาก
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานทางเทคนิค: เครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับการเขียนโค้ดขั้นสูง, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, หรือการวิจัยและพัฒนา มีขอบเขตที่กว้างกว่าแนวทางทั่วไปของ Anthropic
👀 คุณทราบหรือไม่? โมเดล AI สมัยใหม่ เช่น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)สามารถประมวลผลหน้าต่างบริบทได้สูงสุดถึง 200,000 โทเคน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อความหลายร้อยหน้า ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างคำตอบจากเอกสารหรือบทสนทนายาวมากได้อย่างแม่นยำ ความสามารถนี้กำลังเปลี่ยนแปลงการใช้งานในวงการกฎหมาย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
ทางเลือก AI ของ Anthropic ในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติสำหรับแต่ละทางเลือกของ Anthropic AI ที่เราครอบคลุมในโพสต์นี้:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ผ่านเอกสาร งานอัตโนมัติ การประชุมสแตนด์อัพ และการเข้าถึงหลายโมเดล (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek)
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่จัดการโครงการ, เนื้อหา, และความรู้ในที่ทำงานเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|โอเพ่นเอไอ จีพีที-4
|การสร้างข้อความและโค้ดขั้นสูง; GPTs ที่มีหน่วยความจำและคำสั่ง; การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ (ภาพ, เสียง, ไฟล์)
|บุคคลไปจนถึงทีมองค์กรที่สร้างเนื้อหา ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการวิเคราะห์
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน (GPT-3. 5); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Google Gemini
|โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบหลายรูปแบบ; ผสานการทำงานกับแอป Google Workspace; สรุปเนื้อหาได้อย่างทรงพลัง, ช่วยงานเอกสาร, และวิเคราะห์ภาพ
|บุคคลทั่วไปถึงทีมขนาดกลางที่ใช้เครื่องมือ Google Workspace และ AI คอยช่วย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
|AI ที่ฝังตัวอยู่ใน Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); เชื่อมต่อกับ Microsoft Graph; รองรับการเขียนโค้ดผ่าน GitHub Copilot
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft สำหรับเนื้อหา การประชุม และการพัฒนา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|IBM Watsonx
|แบบจำลองพื้นฐานสำหรับงานโค้ด ภาษา และภูมิสารสนเทศ; เครื่องมือการกำกับดูแลแบบจำลอง; กรอบการทำงานด้านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ AI
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ AI ที่มีความปลอดภัย, ปฏิบัติตามข้อกำหนด, และมีการกำกับดูแล สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะทางอุตสาหกรรม
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI พร้อมการอ้างอิง; การค้นหาแบบมืออาชีพพร้อมการเข้าถึงเว็บ
|บุคคล นักวิจัย และนักวิเคราะห์ที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|กอดใบหน้า
|การโฮสต์ การฝึกอบรม และการปรับใช้โมเดลโอเพนซอร์ส (Transformers, Diffusers); การเข้าถึงโมเดลมากกว่า 300,000 รายการ; อินเทอร์เฟซสำหรับการอนุมาน & AutoTrain
|นักพัฒนาและทีม ML ที่กำลังสร้างหรือปรับแต่งโมเดล NLP และวิชั่น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|มิสทรัล เอไอ
|โมเดลน้ำหนักเปิด (Mistral-7B, Mixtral); การอนุมานที่รวดเร็ว, รองรับการโฮสต์ตัวเอง; ปรับแต่งสำหรับการให้เหตุผลและประสิทธิภาพ
|วิศวกร ML และทีมโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังปรับใช้โมเดลเปิดที่มีน้ำหนักเบา
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สอดคล้อง
|โมเดลภาษาที่พร้อมใช้งาน RAG, ชุดคำสั่ง, การฝังคำหลายภาษา, API ของโมเดล, เครื่องมือค้นหาเชิงความหมาย
|ทีม AI/ML ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LLM แบบกำหนดเอง
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อเมซอน เบดร็อก
|บริการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อเข้าถึงโมเดลจาก Anthropic, Cohere, Mistral, Meta และ Amazon Titan; ผสานรวมกับระบบนิเวศของ AWS
|ทีมองค์กรที่สร้างแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์ภายในโครงสร้างพื้นฐานของ AWS
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ทางเลือกทางมานุษยวิทยาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาดูรายละเอียดกันเถอะ เรามั่นใจว่าคุณจะได้โซลูชัน AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณภายในสิ้นบทความนี้!
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
บางทีคุณอาจเป็นนักพัฒนาที่กำลังจัดการกับการวางแผนสปรินต์, ความสัมพันธ์ของงาน, และการติดตามบั๊กในสามแพลตฟอร์ม หรือคุณอาจเป็นนักวิจัย AI ที่พยายามจัดการกับชุดข้อมูล, อัตโนมัติการทดลอง, และทำงานร่วมกับทีมของคุณ—โดยไม่เสียสติ (หรือไฟล์ของคุณ) คุณต้องการบางสิ่งที่จัดการกับเวิร์กโฟลว์ในโลกจริง, อัตโนมัติการดำเนินงาน, และผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบการทำงานประจำวันของคุณ
พบกับClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานและเป็นศูนย์กลางประสิทธิภาพของคุณ ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับยุคการทำงานยุคใหม่ จุดเด่นที่เหนือชั้นของ ClickUp ในฐานะทางเลือก Anthropic คือการรวมฟีเจอร์การจัดการโครงการ การจัดการงาน และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่ผสานรวมได้อย่างลงตัวที่สุดในโลก
ในขณะที่ Anthropic AI มีความเชี่ยวชาญในการสนทนาที่มีโครงสร้างและกรอบจริยธรรม ClickUp อยู่ในแนวหน้า—ช่วยเหลือทีมให้ทำงานได้จริงผ่าน AI ที่สร้างและดำเนินการได้ (ไม่ใช่แค่พูดคุยเท่านั้น!)
ที่ศูนย์กลางของความสามารถ AI ที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp คือClickUp Brain คิดถึงมันเหมือนผู้จัดการปฏิบัติการ AI ที่ทำงานเชิงรุกของคุณ มันสรุปการอัปเดตงาน สร้างเนื้อหา (ตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ง่าย ๆ ไปจนถึงรายงานโครงการที่ซับซ้อน) จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ และแนะนำการทำงานของทีมตามบริบทแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและผู้ช่วย AIเพื่อทำงานซ้ำ ๆ อีกต่อไป
สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกคือความจริงที่ว่ามันไม่ได้จำกัดคุณไว้กับโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพียงโมเดลเดียว แต่คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างLLM ชั้นนำอย่างGPT, Claude (จาก Anthropic เอง), DeepSeek, Gemini และอื่นๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว
ดังนั้น หากคุณชื่นชอบน้ำเสียงที่รอบคอบและระมัดระวังของ AI จาก Anthropic แต่ต้องการอิสระในการสลับไปใช้สิ่งที่เร็วขึ้นหรือสร้างสรรค์มากขึ้นสำหรับงานประเภทต่างๆ คุณสามารถทำได้ทั้งสองอย่าง สิ่งนี้มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับทีมของคุณในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ น้ำเสียง และความถูกต้องทางเทคนิค โดยไม่ต้องสลับบริบท
ต่างจาก Anthropic ที่มีลักษณะการสนทนาเป็นธรรมชาติมากกว่า ClickUp AI ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์โดยเฉพาะ เครื่องยนต์ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ต้องการให้งานย้ายเมื่อกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหรือไม่? มอบหมายสมาชิกในทีมตามความพร้อมใช้งาน? หรือกระตุ้นการอัปเดตโครงการเมื่อมีความคืบหน้า? คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้มากกว่า 100 ประเภทของเวิร์กโฟลว์โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ทำให้ง่ายต่อการปรับ AI ให้สอดคล้องกับตรรกะทางธุรกิจจริง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกฝนClickUp Autopilot Agentsให้จัดการงานโครงการ เช่น การคัดกรองคำขอที่เข้ามา การตรวจสอบเนื้อหา ก่อนเผยแพร่ การตอบคำถามที่พบบ่อยในแชท หรือการส่งงานไปยังเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ ด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดเองและคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ ตัวแทนที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้จะทำงานเหมือนผู้ประสานงานโครงการ AI ของคุณ—ช่วยประหยัดเวลาของทีมจากการทำงานซ้ำๆ ที่ไม่จำเป็นทุกสัปดาห์
นอกเหนือจากการจัดการงานและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณคิดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย แล้วทำได้อย่างไร?
- ระบบจัดการงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันไม่เพียงแต่จัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์สิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจตามนิสัย กำหนดเวลา และปริมาณงานของคุณ
- สามารถแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้, ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, และแนะนำเซสชั่นการทำงานอย่างลึกซึ้งตามเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด, ด้วยAI Calendar ของ ClickUp
- ClickUp ยังจัดโครงสร้างความรู้ในลักษณะที่ทีมสามารถเข้าถึง ใช้ และต่อยอดได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทีมวิจัยที่ต้องประสานงานข้ามเขตเวลา หรือธุรกิจที่กำลังมองหาความร่วมมือด้าน AI แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกสูญหายและไม่มีงานซ้ำซ้อน มันเชื่อมต่อผู้คน ทรัพยากร และข้อมูลต่างๆ เหมือนเครือข่ายประสาท ทำให้คุณมีความชัดเจนแบบเรียลไทม์และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain MAX(ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ) ร่วมกับ Talk to Text เพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์—บันทึกการอัปเดต คำสั่ง หรือคำอธิบายงานโดยตรงเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของคุณ AI ในตัวจะถอดเสียงและปรับแต่งเสียงที่บันทึกไว้ (เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า) รู้จักบริบทของโครงการและการกล่าวถึง @ อย่างชาญฉลาด และสามารถเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานหรือเอกสารที่มีโครงสร้างได้อีกด้วย
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brain MAX
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คำถามภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาเอกสาร, งาน, การกล่าวถึง, และความคิดเห็นที่สำคัญได้อย่างง่ายดายภายใน Workspace ของคุณ
- ดึงไฟล์ ข้อความ และข้อมูลเชิงลึกจากแอปที่เชื่อมต่อของคุณ เช่น Google Drive, GitHub และ Slack โดยใช้การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรของ ClickUp
- สร้างการอัปเดตแบบคลิกเดียว รายงานสถานะ และสรุปงานด้วย ClickUp Brain
- สร้างเนื้อหาที่ไร้ที่ติตั้งแต่เอกสารทางเทคนิคไปจนถึงสื่อการตลาดในโทนและสไตล์ที่คุณต้องการ
- สร้างเทมเพลต AI เพื่อเริ่มต้นงานที่คุณทำเป็นประจำทุกวัน
- รับรองความปลอดภัยและความมั่นคงในการดำเนินงานด้วยระบบความปลอดภัยข้อมูลของ ClickUp ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2, GDPR และ HIPAA พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, และการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย
- สร้างระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการทำงานร่วมกันด้วยClickUp ที่มีการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่ตรงกับฟังก์ชันการทำงานของเวอร์ชันเดสก์ท็อปอย่างสมบูรณ์
ราคาของ ClickUp
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp เป็นเสมือนสมองดิจิทัลที่สองของบริษัทผลิตสื่อโสตทัศน์ของเรา Onix Medios อย่างแท้จริง สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระดับการปรับแต่ง: คุณสามารถสร้างระบบการจัดการของคุณเองที่ตรงกับวิธีคิดและทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ […] คู่ของฉันและฉันได้ใช้มันมา 3-4 ปีแล้ว หลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ ClickUp มานานกว่า 7 ปีแนะนำให้กับเรา […] ฉันยังให้ความสำคัญมากที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ฟีเจอร์ใหม่ ๆ การผสานการทำงานที่ดีขึ้น และตอนนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้มีโอกาสมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ มันรู้สึกมีชีวิตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เหมือนกับสตาร์ทอัพเลยทีเดียว
ClickUp เป็นเสมือนสมองดิจิทัลที่สองของบริษัทผลิตสื่อโสตทัศน์ของเรา Onix Medios อย่างแท้จริง สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระดับการปรับแต่ง: คุณสามารถสร้างระบบการจัดการของคุณเองที่ตรงกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ […] คู่ของฉันและฉันได้ใช้มันมา 3-4 ปีแล้ว หลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ ClickUp มานานกว่า 7 ปีแนะนำให้กับเรา […] ฉันยังให้ความสำคัญมากที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ฟีเจอร์ใหม่ ๆ การผสานการทำงานที่ดีขึ้น และตอนนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้มีโอกาสมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ มันรู้สึกมีชีวิตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เหมือนกับสตาร์ทอัพเลยทีเดียว
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
2. OpenAI GPT-5 (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาขั้นสูง)
GPT-5 เป็นโมเดลภาษาที่ล้ำหน้าที่สุดของ OpenAI เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2025 มีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) โดยให้การสร้างข้อความคุณภาพสูง ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด และการให้เหตุผลในบริบทยาว
คุณสามารถเข้าถึงมันได้ผ่าน OpenAI's API ทำให้การสร้างแชทบอท ผู้ช่วยการเขียน และเครื่องมือการตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ระบบนิเวศนี้มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาและตัวเลือกการกำหนดราคาที่ชัดเจน GPT-5 ยังมีความสามารถหลายรูปแบบที่ทรงพลัง—สามารถประมวลผลข้อความ รูปภาพ และเสียง—ทำให้สามารถใส่คำบรรยายในรูปภาพ จัดประเภทเนื้อหาภาพ และแม้กระทั่งตีความแผนภูมิได้
สำหรับทีมที่ทำงานกับสื่อผสม—การตลาด, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, หรือการสนับสนุน—นี่คือตัวเลือกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติเด่นของ OpenAI GPT-5
- เข้าใจความละเอียดอ่อนในคำสั่งที่ซับซ้อน ทำให้การตอบสนองมีความตระหนักในบริบทและเหมาะสมยิ่งขึ้น
- รักษาบริบทของการสนทนาตลอดการแลกเปลี่ยนที่ยาวนานมาก (สูงสุดประมาณ 256,000 โทเค็น)
- ส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมลดการเกิดภาพหลอนและอคติเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
- จัดการข้อมูลที่ยาวขึ้น—ได้ถึง 25,000 คำ—พร้อมรักษาความสอดคล้องและความเกี่ยวข้องของคำตอบ
ข้อจำกัดของ OpenAI GPT-5
- นักวิจัยด้านความปลอดภัยสามารถเจลเบรค GPT-5 ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
- แม้จะมีเกณฑ์มาตรฐานที่แข็งแกร่ง ผู้ใช้งานกลุ่มแรกได้รายงานข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์/ภูมิศาสตร์บางประการ
ราคาของ OpenAI GPT-5 (ผ่าน ChatGPT)
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ OpenAI GPT-5
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OpenAI GPT-4 อย่างไรบ้าง?
ดูเหมือนว่าจะดีกว่า o3 อยู่บ้าง – ซึ่งขอเตือนความจำว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา – และดีกว่า GPT-4 รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมาก และแม้แต่ผู้ใช้ฟรีก็สามารถเข้าถึงได้
ดูเหมือนว่าจะดีกว่า o3 อยู่บ้าง – ซึ่งเป็นการเตือนความจำว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา – และดีกว่า GPT-4 รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมาก และแม้แต่ผู้ใช้ฟรีก็สามารถเข้าถึงได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่จะมี GPT แชทบอทอย่างELIZA(ทศวรรษ 1960) และALICE(ทศวรรษ 1990) อาศัยสคริปต์ตามกฎเพื่อเลียนแบบการสนทนา แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในยุคนั้น แต่พวกมันขาดการสร้างการตอบสนองแบบไดนามิกที่โมเดล AI มอบให้ในปัจจุบัน
3. Google Gemini AI (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)
ไม่เหมือนกับ AI ของ Anthropic แพลตฟอร์มของ Google Gemini ผสานความสามารถหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถโต้ตอบกับข้อความ รูปภาพ และเสียงได้อย่างราบรื่น การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้บริการของ Google อยู่แล้ว
Gemini ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัวโดยการสร้าง แก้ไข และวิเคราะห์เนื้อหาภายในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคย เช่น Google Docs, Sheets และ Slides นอกจากนี้ยังช่วยร่างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพและทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
มุ่งเน้นที่ความสามารถในการขยายขนาดและความปลอดภัยระดับองค์กร Gemini ให้บริการแก่ธุรกิจที่ต้องการเทคโนโลยี AI ที่ชาญฉลาดและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini AI
- สร้างข้อความ, รูปภาพ, และเสียง, และแปลระหว่าง 100+ ภาษา
- เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน Google Search เพื่อให้ได้คำตอบที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องซึ่งมีพื้นฐานจากข้อมูลล่าสุด
- ใช้ประโยชน์จากกราฟความรู้ขนาดใหญ่ของ Google เพื่อนำเสนอคำตอบที่มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นระบบในหลากหลายสาขา เช่น บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Gmail, Docs, Sheets และ Slides พร้อมแนะนำข้อมูลอัจฉริยะ สรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้ข้อมูลเชิงลึก และสร้างเนื้อหาได้โดยตรงในขั้นตอนการทำงานของคุณ
- สนับสนุนระบบอัตโนมัติระดับองค์กรครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของ Google
ข้อจำกัดของ Google Gemini AI
- สามารถสะท้อนอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรมได้ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่จำกัดหรือมุมมองที่เอนเอียง
ราคาของ Google Gemini AI
- เจมินี ฟรี
- Gemini Advanced: $19.99/เดือน (รวมอยู่ใน Google One AI Premium)
- ธุรกิจ Gemini: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ Google Gemini AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 อ่านว่า:
ต่างจากแชทบอทแบบดั้งเดิมที่จัดการได้เฉพาะข้อความเท่านั้น Gemini สามารถเข้าใจและประมวลผลข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้อย่างราบรื่น
ต่างจากแชทบอทแบบดั้งเดิมที่จัดการได้เฉพาะข้อความเท่านั้น Gemini สามารถเข้าใจและประมวลผลข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้อย่างราบรื่น
4. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ในระบบนิเวศของ Microsoft)
ในฐานะหนึ่งในแอป AI ชั้นนำในตลาดปัจจุบันMicrosoft Copilot ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft โดยอัตโนมัติในการทำงานและให้ความช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดในแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams และเครื่องมือค้นหา Bing
ใน Word, Copilot ช่วยร่างเอกสารโดยเสนอเนื้อหาตามข้อมูลที่มีอยู่ ใน Excel, มันวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างภาพข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อน การผสานรวมของ Copilot กับ Microsoft 365 ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยอดเยี่ยม การผสมผสานนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Anthropic AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- สร้างโค้ดสั้น ๆ, รับคำแนะนำเพื่อเติมคำอัตโนมัติในฟังก์ชัน, และแก้ไขข้อผิดพลาดข้ามภาษา
- อัตโนมัติภารกิจ, สร้างเนื้อหา, วิเคราะห์ข้อมูล, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือในแอปของไมโครซอฟต์
- จัดการอีเมลโดยการสรุปหัวข้อ, แนะนำคำตอบ, และสร้างกำหนดการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Visual Studio Code และ GitHub เพื่อกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น
- เปิดใช้งานตัวแทนที่กำหนดเองสำหรับเอกสาร ข้อมูลเชิงลึก และการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ด้วย Copilot Studio
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 โดยจำกัดความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
- มีความชันในการเรียนรู้สูงสำหรับการปรับแต่งและความสามารถขั้นสูง
ราคาของ Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: ฟรี
- Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ไมโครซอฟต์ 365 โคปิลอต: $31.50/เดือน
รีวิวและคะแนนของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ร่างอีเมล และแม้แต่สรุปเอกสารยาว ๆ ให้ด้วย รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยที่สามารถจัดการงานซ้ำ ๆ ได้ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่าได้ การผสานรวมกับเครื่องมือ Office ทำให้การทำงานข้ามแอปต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาบ่อย ๆ
มันสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ร่างอีเมล และแม้แต่สรุปเอกสารยาว ๆ ให้ด้วย รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยที่สามารถจัดการงานซ้ำ ๆ ได้ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่าได้ การผสานรวมกับเครื่องมือ Office ทำให้การทำงานข้ามแอปต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาบ่อย ๆ
5. IBM Watson (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิต)
IBM Watsonx เป็นชุดผลิตภัณฑ์ AI ที่ออกแบบมาเพื่อผสาน AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกฟังก์ชัน ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลโอเพนซอร์ส การนำโมเดลของคุณเองมาใช้ หรือการนำโมเดลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสามารถปรับแต่ง, ปรับให้เหมาะสม, หรือปรับใช้โมเดลพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลส่วนตัว—และนำไปใช้งานตามที่คุณเห็นสมควร ผ่านระบบคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือแบบผสมผสาน
เช่นเดียวกับ Anthropic AI, Watsonx โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ AI ที่มีความรับผิดชอบ โดยมั่นใจว่าผลลัพธ์ของคุณสร้างขึ้นจากข้อมูลที่เชื่อถือได้และกระบวนการที่มีการควบคุม เทคโนโลยี AI ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นและรับประกันการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การเงิน การดูแลสุขภาพ และรัฐบาล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson
- วิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนหลายเทราไบต์—ตั้งแต่ความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงบันทึกจากเซ็นเซอร์—เพื่อค้นหาแนวโน้ม ตรวจจับความผิดปกติ และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้
- สร้าง, ฝึกอบรม, และนำไปใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning models) โดยใช้เฟรมเวิร์กที่คุ้นเคย (เช่น scikit-learn, XGBoost, หรือ TensorFlow) เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและทำนายผลลัพธ์
- ปรับแต่งการฝึกอบรมโมเดลเพื่อผสานข้อมูลธุรกิจของคุณเองเข้ากับโมเดล IBM Watson Assistant
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานเฉพาะทางในอุตสาหกรรม เช่น การวิเคราะห์การถอดรหัสพันธุกรรมในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การตรวจจับการฉ้อโกงในบริการทางการเงิน หรือการประเมินความเสี่ยงของสัญญาในกระบวนการทางกฎหมาย โดยใช้ชุดเครื่องมือ NLP และ ML ของ IBM
ข้อจำกัดของ IBM Watson
- โมเดลพื้นฐานของ IBM (เช่น ซีรีส์ Granite) ได้รับการปรับแต่งอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจมากกว่า โดยมีขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลทั่วไปน้อยกว่าโมเดลที่กว้างกว่า เช่น GPT-4 หรือ Claude 3
- เมื่อเปรียบเทียบกับ OpenAI หรือ Hugging Face, IBM Watson มีชุมชนที่จำกัดมากกว่า ซึ่งอาจหมายถึงการผสานการทำงานแบบพร้อมใช้, บทเรียน, และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนน้อยกว่า
ราคาของ IBM Watson
- ไลท์: ฟรี
- บวก: เริ่มต้นที่ $140/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
IBM Watson รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IBM Watson อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2:
มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและขยายระบบ AI ได้อย่างมั่นใจ ด้วยการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์ส การกำกับดูแลระดับองค์กร และโมเดลพื้นฐานที่ติดตั้งไว้แล้ว ทำให้มันทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา AI ในโลกแห่งความเป็นจริง
มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและขยายระบบ AI ได้อย่างมั่นใจ ด้วยการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์ส การกำกับดูแลระดับองค์กร และโมเดลพื้นฐานที่ติดตั้งมาพร้อม ทำให้มันทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา AI ในโลกแห่งความเป็นจริง
👀 คุณรู้หรือไม่? ผลกระทบของ AI เชิงสร้างสรรค์ต่อผลิตภาพอาจเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจโลกได้ถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
6. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและค้นหาเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
การวิจัยเชิงลึกของ Perplexity AI มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Anthropic AI เมื่อคุณถามคำถามกับ Perplexity ไม่เพียงแต่จะให้คำตอบเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปยังผลการค้นหาบนเว็บและเอกสารที่ใช้ในการสร้างคำตอบนั้นอีกด้วย การมุ่งเน้นที่ความแม่นยำยังช่วยให้นักวิจัยทางวิชาการและนักวิจัยตลาดสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
แม้ว่าจะขาดการปรับแต่งในระดับองค์กรหรือการผสานข้อมูลส่วนตัว แต่ด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และคำตอบที่ตรงประเด็น ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทั้งผู้ทำงานด้านความรู้และผู้ที่ใฝ่รู้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- เร่งการวิจัยด้วยคำตอบที่อ้างอิงสดและดึงข้อมูลโดยตรงจากวารสารวิชาการ, สื่อข่าว, ฟอรัม และเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
- สำรวจหัวข้อที่ซับซ้อนได้ทันที เช่น แนวโน้มตลาด มาตรฐานทางเทคนิค หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดหลายแท็บ
- แนะนำคำถามติดตามอัตโนมัติเพื่อชี้นำการสำรวจเชิงลึกและเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพของทีมด้วยการเปลี่ยนชั่วโมงของการค้นหาด้วยมือให้กลายเป็นนาทีของข้อมูลเชิงลึกคุณภาพสูงที่มีแหล่งที่มา—โดยเฉพาะสำหรับนักวิเคราะห์ นักวางกลยุทธ์ และผู้สร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- พึ่งพาการให้คำตอบโดยอิงจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีอยู่ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคิดริเริ่มหรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี: จำกัดจำนวนการค้นหาต่อวัน
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีมและองค์กร: ราคาตามตกลง
Perplexity AI รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
คำตอบที่ยอดเยี่ยม, ความสามารถในการท่องเว็บ, การค้นหาวิดีโอ ว้าว. ทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นมาก, ความสามารถในการอัปโหลดไฟล์ pdf, เป็นต้น และถามคำถามจากมัน.
คำตอบที่ยอดเยี่ยม, ความสามารถในการท่องเว็บ, การค้นหาวิดีโอ ว้าว. ทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นมาก, ความสามารถในการอัปโหลดไฟล์ pdf, เป็นต้น และถามคำถามจากมัน.
7. Hugging Face (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและปรับใช้ AI แบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้)
นี่คือแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งทำให้ AI เป็นประชาธิปไตยด้วยโมเดลโอเพนซอร์ส (เช่น BERT, GPT-4) และเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการปรับแต่ง Hugging Face ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางและชุดเครื่องมือ ช่วยให้คุณสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทด้านการดูแลสุขภาพของคุณต้องการผู้ช่วย AI คุณสามารถปรับแต่งโมเดลให้เข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์ได้
ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม ทดสอบแบบจำลองต่าง ๆ ก่อนที่จะผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันการผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face
- เข้าถึงโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วหลายพันแบบสำหรับงาน AI ที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างข้อความและการจดจำภาพ
- สร้างและแสดงตัวอย่างการทำงานของ AI โดยไม่ต้องติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
- เชื่อมต่อกับนักวิจัยด้าน AI ที่แบ่งปันโค้ด โมเดล และโซลูชันสำหรับความท้าทายในการนำไปใช้
- สร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้กับ Model Hub และการผสานรวมกับ PyTorch/TensorFlow
ข้อจำกัดของ Hugging Face
- ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
- ระดับฟรีจำกัดการคำนวณสำหรับการฝึกโมเดล AI ของคุณเอง
การกำหนดราคา Hugging Face
- HF Hub: ฟรี
- บัญชีโปร: $9/เดือน
- ศูนย์กลางสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
รีวิวและคะแนนของ Hugging Face
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hugging Face อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ทุกวันพวกเขาจะแสดงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ ให้คุณดู ให้คุณใช้งานได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และรู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาหรือไม่
ทุกวันพวกเขาจะแสดงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่แตกต่างกันให้คุณดู ให้คุณใช้งานได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และรู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาหรือไม่
8. Mistral AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งได้)
ด้วยความโปร่งใสและความไว้วางใจเป็นหัวใจหลัก Mistral AI เป็นผู้มีส่วนร่วมระดับโลกที่มั่นคงในการพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์สและนโยบาย AI
มันผสานรวม AI ประสิทธิภาพสูงเข้ากับความยั่งยืน นำเสนอโมเดลที่ประหยัดพลังงานซึ่งเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Mistral เป็นที่รู้จักในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรมและยั่งยืน โดยทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวงการนี้อย่างมีความรับผิดชอบ
มันนำเสนอโมเดล AI ที่สามารถปรับแต่งได้ระดับองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ รวมถึงระบบภายในองค์กร, คลาวด์, และอุปกรณ์ขอบเครือข่าย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนแบบมืออาชีพจากวิศวกร AI ชั้นนำเพื่อให้การนำไปใช้และการส่งมอบโซลูชันเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Mistral AI
- สร้างข้อความที่หลากหลาย ตั้งแต่บทความและบล็อกไปจนถึงเนื้อหาสร้างสรรค์ เช่น บทกวีและบทภาพยนตร์
- เพิ่มพลังให้แชทบอทอัจฉริยะและผู้ช่วยเสมือนในการจัดการคำถามของลูกค้าอัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- วิเคราะห์ข้อความเพื่อหาความรู้สึก, จัดหมวดหมู่เช่นการตรวจจับสแปม, และติดตามความรู้สึกต่อแบรนด์
- ใช้ความสามารถหลายภาษาสำหรับการแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ข้อจำกัดของ Mistral AI
- ในฐานะผู้เล่นใหม่ มีชุมชนและระบบนิเวศที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและมั่นคง ซึ่งอาจจำกัดทรัพยากรที่มีอยู่และการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Mistral AI
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/เดือน
- ทีม: $24. 99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ Mistral AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mistral AI อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ด้วยพารามิเตอร์ 7 พันล้านตัว แบบจำลองนี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับขนาดของมัน มันเป็นเพื่อนคู่คิดในการเขียนโค้ดหรือเครื่องมือสรุปข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
ด้วยพารามิเตอร์ 7 พันล้านตัว แบบจำลองนี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับขนาดของมัน มันเป็นเพื่อนคู่ใจในการเขียนโค้ดหรือเครื่องมือสรุปข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อผสานระบบ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและมีโครงสร้างที่ดีจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลอง AI ได้อย่างมาก และลดข้อผิดพลาด เช่น การเกิดภาพหลอนหรือความลำเอียง การลงทุนเวลาในการทำความสะอาดและติดป้ายกำกับข้อมูลตั้งแต่แรกจะช่วยประหยัดทรัพยากรและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
9. Cohere AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจภาษาธรรมชาติขนาดใหญ่)
Cohere ทำให้การผสานรวม NLP ง่ายขึ้นด้วย API ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการสร้างข้อความ การค้นหาเชิงความหมาย และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟังก์ชัน NLP ลงในแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่ Anthropic AI ไม่ได้นำเสนอ ความเรียบง่ายในการผสานรวมนี้ช่วยเร่งการนำโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้ในฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลาย
นอกจากนี้ การมุ่งเน้นที่ความต้องการขององค์กรยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงโซลูชันที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้สำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการสร้างเนื้อหา ความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการเข้าถึงของ Cohere ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเหมือนกับ Anthropic
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cohere AI
- ทำงานร่วมกับมากกว่า 100 ภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร, การสนับสนุนลูกค้า, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และการสร้างเนื้อหาในตลาดที่หลากหลาย
- ปรับแต่งการค้นหา การจัดประเภท และการเรียกคืนข้อมูลให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
- ใช้ความสามารถด้าน NLP ของ Cohere สำหรับการสรุปแบบเรียลไทม์ การสกัดหัวข้อ และการจัดประเภทข้อความ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานวิจัย การติดแท็กเนื้อหา และการดูแลเนื้อหาให้เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Cohere AI
- ให้ความสำคัญน้อยลงกับงาน AI ที่ไม่ใช่การสนทนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทำงานอัตโนมัติ
- ต้องการการผสานระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับโซลูชันสำหรับองค์กรที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาของ Cohere AI
- ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Cohere AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Amazon Bedrock (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน Gen AI)
ในฐานะบริการที่จัดการอย่างครบวงจร Amazon Bedrock มอบแบบจำลองพื้นฐาน (FMs) จาก Amazon และบริษัท AI ชั้นนำอื่น ๆ ผ่านทาง API คุณสามารถเลือกจากแบบจำลองพื้นฐานที่หลากหลายเพื่อเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของคุณ
ด้วยประสบการณ์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Bedrock คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานบริการได้อย่างรวดเร็ว ทดลองกับ FM และปรับแต่งด้วยข้อมูลของคุณเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไปใน Anthropic AI นอกจากนี้ยังช่วยให้การผสานรวมและการปรับใช้โมเดลเข้ากับแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้เครื่องมือและความสามารถของ AWS
ตัวแทนของ Bedrock ช่วยให้การสร้างแอป Gen AI ที่ให้คำตอบที่ทันสมัยจากความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์และจัดการกับงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Bedrock
- เข้าถึงโมเดลหลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงแอปพลิเคชันข้อความ เนื้อหาภาพ และ AI ที่ปลอดภัย
- ขจัดความต้องการในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยสถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของ AWS Bedrock
- PLOY แอปพลิเคชันทั่วโลกผ่านเครือข่ายของ AWS
ข้อจำกัดของ Amazon Bedrock
- ปัจจุบัน Bedrock มุ่งเน้นไปที่การอนุมานแบบจำลอง ไม่ใช่การฝึกฝน แม้ว่าคุณจะสามารถปรับแต่งแบบจำลองผ่านวิศวกรรมคำสั่งหรือการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเรียกคืนข้อมูล (RAG) ได้ แต่คุณไม่สามารถปรับแต่งแบบจำลองพื้นฐานได้โดยตรงภายใน Bedrock เหมือนกับที่คุณสามารถทำได้กับบางแบบจำลองของ Anthropic หรือแบบจำลองโอเพนซอร์ส
- คุณอาจเผชิญกับการเรียกเก็บเงินหลายชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรวม Bedrock กับบริการต่างๆ เช่น Amazon SageMaker, RDS หรือ Lambda
ราคาของ Amazon Bedrock
- ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Amazon Bedrock
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amazon Bedrock อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบมากที่มีการบันทึกการใช้งาน API ที่ AWS bedrock ให้ไว้เป็นอย่างดี พวกเขามีโมเดลของตัวเองให้ใช้ รวมถึงโมเดลจากบริษัทอื่น ๆ เช่น Meta ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็น API คุณจึงสามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม AWS ได้อย่างง่ายดาย
ฉันชอบมากที่มีการบันทึกไว้อย่างดีในการใช้ API ที่ AWS bedrock จัดเตรียมไว้ให้ พวกเขาให้ทั้งโมเดลของตัวเองและของบริษัทยี่ห้ออื่น ๆ เช่น Meta ด้วย เป็น API ที่คุณสามารถใช้งานได้ง่ายมากกับแพลตฟอร์ม AWS เช่นกัน
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp: ทางเลือก AI สุดยอดจาก Anthropic
ทางเลือก AI ของ Anthropic ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก เครื่องมือแต่ละชิ้นที่กล่าวถึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยปรับปรุงโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และเพิ่มผลผลิต
อย่างไรก็ตาม ClickUp Brain โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับธุรกิจ นักวิจัยด้าน AI นักพัฒนา และองค์กรต่างๆ ที่กำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Anthropic AI ในด้านการทำงานอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมจัดการงาน, ทำงานร่วมกัน, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดนี้เน้นที่ความปลอดภัยของข้อมูลและการผสานรวมที่ราบรื่น
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!