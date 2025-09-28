บล็อก ClickUp
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนฟรีเพื่อการรายงานทางการเงินที่ชัดเจน

28 กันยายน 2568

กำลังจัดการกับการชำระเงินล่าช้า ใบแจ้งหนี้ที่ไม่เป็นระเบียบ และความวุ่นวายของกระแสเงินสดอยู่หรือไม่? สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การติดตามรายได้อาจรู้สึกเหมือนกับการควบคุมความเสียหายในนาทีสุดท้ายมากกว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาด

การต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหาเงิน—แต่คือการรู้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรเข้ามา มีอะไรออกไป และสถานะทางการเงินของคุณเป็นอย่างไร

นั่นคือจุดที่แม่แบบงบกำไรขาดทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง รูปแบบที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถช่วยแยกแยะรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขั้นต้นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการคำนวณด้วยตนเอง

มาสำรวจเทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณติดตามรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขั้นต้น ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนหรือแบบที่เรียบง่ายกว่า

อะไรคือแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน?

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนเป็นเอกสารทางการเงินที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ใช้สำหรับติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการบันทึกตัวเลขสำคัญ เช่นกำไรสุทธิตาม KPI, ต้นทุนขาย, กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ เป็นไปอย่างง่ายดาย

แม่แบบที่ดีควรมีรูปแบบที่สะท้อนถึงงบกำไรขาดทุนของมืออาชีพ โดยมีรายการที่ชัดเจนสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีของบริษัท

ตัวอย่างเช่น แม่แบบงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนจะแยกกำไรขั้นต้นออกจากรายได้จากการดำเนินงาน เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการดำเนินงานในแต่ละวันส่งผลต่อKPI ทางการเงินของบริษัทอย่างไร

🔍 คุณรู้หรือไม่?44% ของชาวอเมริกันไม่มีงบประมาณ และในจำนวนนั้นเพียง 38% เท่านั้นที่ทำตามงบประมาณจริง ๆ นั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความตั้งใจและการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือติดตามทางการเงินที่ชัดเจน เช่น งบกำไรขาดทุนหรือแบบฟอร์มงบรายได้ที่สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน

ไม่ว่าคุณจะจัดการบัญชีโครงการด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์บัญชี การมีแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่เหมาะสมสามารถลดชั่วโมงการทำงานของคุณได้หลายชั่วโมง

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, มอบโครงสร้างของสเปรดชีตให้กับทีมการเงิน โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเอง

นี่คือเทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกรายได้ ติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคำนวณกำไรสุทธิ:

1. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน: แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป ClickUp
ติดตามธุรกรรมทางการเงินอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp

แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกและจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทคุณ ออกแบบมาด้วยความยืดหยุ่นในใจ รวมถึงฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มุมมอง และสถานะงานในตัว เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ตรวจสอบรายการเดบิตและเครดิตด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้
  • สร้างและสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น กำไรขาดทุนและงบดุล
  • เพิ่มป้ายสถานะให้กับงานธุรกรรมแต่ละรายการเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการทั้งงบกำไรขาดทุนและเอกสารสนับสนุน เช่น งบดุลหรืองบกระแสเงินสด

📮 ClickUp Insight: น้อยกว่า 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจล่าสุดของเราที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายใหญ่ในชีวิต เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการเริ่มต้นธุรกิจ ทำไม? เพราะความฝันใหญ่เหล่านั้นมักรู้สึกหนักเกินไปหรือไกลเกินกว่าจะเริ่มวางแผนได้ 🔭

แต่ด้วยแม่แบบแผนชีวิต หรือแม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคุณสามารถเปลี่ยนความฝันระยะยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีด้วยมุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกำหนดเวลาที่แน่นอน เปลี่ยน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้เลย!

2. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp
ติดตามผลการดำเนินงานของงบประมาณและแนวโน้มการใช้จ่ายด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณของClickUpมีโครงสร้างเหมือนเอกสารที่มีชีวิต. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณบ่อยครั้งโดยไม่ต้องสร้างใหม่จากศูนย์.

แทนที่จะเป็นเพียงตัวเลข มันช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินอย่างไร นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความแตกต่างของงบประมาณโครงการล่วงหน้า ตรวจพบการใช้จ่ายเกินได้เร็ว และสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นในแต่ละเดือน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในรูปแบบที่ชัดเจน
  • ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการตรวจสอบและอัปเดตรายงาน
  • ใช้รูปแบบเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน, บันทึก, และการมีส่วนร่วมของทีม

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณ และปรับการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน

เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่โจดี้ ซาลิส ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม บริษัท Inform Communications Ltd กล่าวถึง ClickUp:

การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในทุกแผนกของบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติด้วย จึงไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใด

การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากในทุกแผนกของบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีความสับสนว่าใครควรทำงานส่วนใด

3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน: แบบฟอร์มติดตามยอดขาย ClickUp
สร้างภาพรวมประสิทธิภาพในระดับผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Tracker

เทมเพลตติดตามการขายจาก ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมการขายตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย โดยไม่พลาดรายละเอียดระหว่างขั้นตอน คุณสามารถติดแท็กคำสั่งซื้อของลูกค้า ติดตามประสิทธิภาพตามผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบเป้าหมายทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมีโครงสร้างเพียงพอสำหรับการรายงาน แต่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการดำเนินงานขายแบบเรียลไทม์

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพข้ามช่วงเวลา ผลิตภัณฑ์ และตัวแทนโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • บันทึกการคืนสินค้าของลูกค้าและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • ติดตามการบรรลุเป้าหมายและอัปเดตความคืบหน้าของยอดขายแบบเรียลไทม์

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมสร้างรายได้ที่ต้องการการมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการขายตามยอดขายสุทธิ หมวดหมู่สินค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ

4. แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp
ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ยอดขายรายเดือนกับเทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp

แม่แบบรายงานการขายรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างรายงานรายเดือนที่ไม่เพียงแค่แสดงตัวเลขเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร

ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการนำเสนอสรุปยอดขายสุทธิ กำไร/ขาดทุน และเป้าหมายประสิทธิภาพที่สะอาดและมีข้อมูลสนับสนุน คุณสามารถเพิ่มกราฟ สรุป และบันทึกของทีมได้ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าอะไรกำลังทำงานและอะไรต้องการความสนใจ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างภาพแนวโน้มโดยใช้ตารางและกราฟที่ฝังไว้
  • แยกวิเคราะห์ผลงานของแต่ละบุคคลหรือทีมตามช่วงเวลาที่รายงาน
  • จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก บันทึก และข้อเสนอแนะในรูปแบบที่ทำงานร่วมกันได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเตรียมรายงานประจำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน เปรียบเทียบรายได้สุทธิในช่วงเวลาต่างๆ และซิงค์เป้าหมายรายได้ทางธุรกิจ

🧠 เกร็ดความรู้: เครื่องบันทึกเงินสดเครื่องแรกที่สร้างขึ้นในปี1879 โดยเจ้าของร้านเหล้าในรัฐโอไฮโอ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็ว—แต่เพื่อป้องกันพนักงานขโมยเงิน วันนี้ เทมเพลตงบกำไรขาดทุนก็ทำหน้าที่เดียวกัน: ติดตามทุกดอลลาร์อย่างละเอียดไม่ให้มีเงินตกหล่นแม้แต่บาทเดียว

5. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน: แบบฟอร์มบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp
จัดการการชำระเงินให้กับผู้ขายอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp

เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ ติดตามวันครบกำหนด และตรวจสอบการชำระเงินให้กับผู้ขาย มันแทนที่สเปรดชีตและอีเมลด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้

ใช้เพื่อแปลงการติดตามบิลเป็นดิจิทัล มอบหมายการติดตามผล และควบคุมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดเรียงงานตามขั้นตอนของการชำระเงินหรือสถานะการตรวจสอบ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรับการแจ้งเตือนยอดค้างชำระ
  • ดูใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการหรือชำระแล้วทั้งหมดตามช่วงเวลาหรือหมวดหมู่การชำระเงิน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ต้องจัดการการชำระเงินให้กับผู้ขายเป็นประจำ, ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด, และปรับให้กระแสเงินสดสอดคล้องกับรอบการชำระเงิน.

💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ควบคุมการรายงานทางการเงินของคุณด้วย AI ระดับสูง:

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ สำหรับเทมเพลตงบกำไรขาดทุน บันทึกทางการเงิน และเอกสารบัญชีที่จำเป็น
  • ใช้Talk to Textเพื่อถามคำถาม, ป้อนข้อมูลทางการเงิน, หรือจัดการรายงานการเงินของคุณด้วยเสียง—อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
  • รับโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งมอบการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทสำหรับกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณ

ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปเดสก์ท็อป AI สำหรับการทำงาน ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเข้าใจกระบวนการทางการเงินของคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ บอกลาเครื่องมือที่มากเกินไป ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างและอัปเดตงบกำไรขาดทุน มอบหมายงานด้านการเงิน และปรับปรุงกระบวนการรายงานทั้งหมดของคุณให้ราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว

6. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
ติดตามและจัดระเบียบค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUp

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการบันทึก จัดหมวดหมู่ และรายงานการใช้จ่ายระหว่างแผนกต่างๆ ด้วยรูปแบบเอกสารและฟิลด์ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มใบเสร็จ ระบุการอนุมัติ และเน้นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นประจำได้

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการเงินที่ต้องจัดการการจ่ายเงินให้กับผู้ขายเป็นประจำ หรือทีมที่ต้องการมองเห็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ต้นทุนขาย (COGS), งบประมาณการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการตลาด

นอกจากนี้ เครื่องมือClickUp สำหรับการเงินยังช่วยให้คุณรวมทุกงานด้านการเงินไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามยอดขายรวมไปจนถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คุณจะได้รับทุกอย่างภายในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงแห่งเดียว คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพกระแสเงินสด มอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตาย และใช้การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำเพื่อให้คุณติดตามวงจรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกค่าใช้จ่ายตามวันที่ ผู้รับเงิน และหมวดหมู่ในที่เดียว
  • กำหนดสถานะการอนุมัติ เช่น อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น
  • ติดตามการใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่เพื่อแจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินตั้งแต่เนิ่นๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการการตรวจสอบค่าใช้จ่าย, ติดตามค่าใช้จ่ายของผู้ขาย, และรักษาบันทึกการสูญเสียที่แม่นยำในช่วงเวลาที่กำหนด

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มแท็บการคาดการณ์แบบหมุนเวียนเป็นชั้นๆ แทนที่จะใช้รูปแบบคงที่ 12 เดือน ให้ตั้งค่าส่วนการคาดการณ์แบบหมุนเวียน 3 เดือนหรือ 6 เดือนที่เชื่อมโยงกับงบกำไรขาดทุนของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับการคาดการณ์ได้ทันทีตามฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในยอดขายสุทธิหรือรายได้จากการดำเนินงาน

7. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน: แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ClickUp
เปลี่ยนข้อมูลทางการเงินให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและสรุปข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนจากหลายรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามรายได้ก่อนหักภาษีและกำไรสุทธิ รวมถึงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลที่ค้นพบ ฝังแผนภูมิ และเพิ่มความคิดเห็น ทำให้เอกสารนี้มากกว่าเอกสารนิ่ง สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือและการนำเสนอ ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อมูลเท่านั้น

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เน้นแนวโน้มของกำไรสุทธิ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
  • สร้างแดชบอร์ดภาพเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามสถานะรายงานที่ดำเนินอยู่ด้วยตัวบ่งชี้ความคืบหน้าตามงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ทำบทวิจารณ์รายเดือนหรือรายไตรมาส สรุปงบกำไรขาดทุน หรือนำเสนอสถานะทางการเงินโดยรวมต่อผู้บริหาร

🔍 คุณทราบหรือไม่:82% ของธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวเนื่องจากการจัดการกระแสเงินสดที่ไม่ดีหรือไม่เข้าใจว่าเงินของพวกเขาไปไหนบ้าง การมีแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการแสดงอย่างชัดเจนว่ามีรายได้เข้ามาเท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และเหลือเท่าไร

8. แม่แบบงบการเงินแบบฟอร์มาของ ClickUp Pro

เทมเพลตเอกสารประมาณการ ClickUp Pro Forma
คาดการณ์การเงินในอนาคตด้วยเทมเพลตงบการเงินคาดการณ์ของ ClickUp Pro Forma

เทมเพลตงบการเงินคาดการณ์ล่วงหน้าของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการคาดการณ์ทางการเงินที่มองไปข้างหน้าโดยอิงจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสภาวะตลาด

ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอแก่ผู้ลงทุน, วางแผนการขยายสินค้า, หรือคำนวณตัวเลขสำหรับกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่กล้าหาญ, นี่คือสิ่งที่คุณต้องมี. นอกจากนี้, มุมมองและฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยให้คุณสามารถแยกแยะยอดขายรวม, ต้นทุนการขาย, และกำไรสุทธิในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างง่ายดาย.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แยกการคาดการณ์ตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร, ค่าแรงงานโดยตรง, อุปกรณ์สำนักงาน, วัตถุดิบ, เป็นต้น
  • ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายกำไรโดยใช้มุมมองตามเหตุการณ์สำคัญ
  • รวมศูนย์การวางแผนทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียวพร้อมมุมมองที่สามารถแก้ไขได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, นักวิเคราะห์, และทีมการเงินที่กำลังสร้างงบกำไรขาดทุนหลายขั้นตอนสำหรับการสร้างแบบจำลองการเติบโต, เอกสารเสนอขายการลงทุน, หรือการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์.

💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ร่างและทำงานร่วมกันในงบการเงินคาดการณ์ได้โดยตรงในClickUp Docs พร้อมเชื่อมโยงกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

9. แม่แบบบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน: แบบฟอร์มบันทึกบัญชีและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
บันทึกทุกธุรกรรมแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลต ClickUp Journal และ Ledger

คุณกำลังประสบปัญหาในการรักษาบันทึกธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องโดยปราศจากความยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp ดูสิ มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกประจำวัน แบ่งเป็นช่องเครดิตและเดบิต และอัปเดตยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติ

รูปแบบการจัดทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบประวัติการทำธุรกรรมสำหรับการเตรียมภาษี, การตรวจสอบ, หรือการวางแผนงบประมาณ, โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสารหลายแผ่น.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกรายได้ทางธุรกิจ, การชำระเงินให้กับผู้ขาย, หรืออุปกรณ์สำนักงาน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการคำนวณเดบิต เครดิต และยอดคงเหลือ
  • ตรวจสอบและปรับปรุงรายการในกิจการปกติหรือรายการพิเศษ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี, และทีมการเงินที่ทำรายการบัญชีเป็นประจำ, ตรวจสอบกำไรสุทธิ, และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีในช่วงเวลาใด ๆ

10. แม่แบบการติดตามสินทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ ClickUp
บันทึก จัดหมวดหมู่ และติดตามทรัพย์สินด้วยเทมเพลตการติดตามทรัพย์สินของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์โดย ClickUpมอบระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการสินทรัพย์ทั้งดิจิทัลและทางกายภาพ ไม่ว่าคุณจะติดตามแล็ปท็อป, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, หรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน การตั้งค่าตามงานนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสามารถป้อนข้อมูลสำคัญ เช่น ต้นทุนการได้มา ปีที่ตรวจสอบ หรือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ จากนั้นอัปเดตสถานะเมื่อมีการขาย โอน หรือตัดจำหน่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาบันทึกที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแท็กทางการเงินและการดำเนินงาน
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาสินทรัพย์
  • ติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการจำหน่ายในมุมมองเดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการหรือฝ่ายบริหารจัดการที่ดูแลค่าใช้จ่ายด้านทุน ตรวจสอบบันทึกสินค้าคงคลัง และติดตามงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

🤓 เคล็ดลับแบบเป็นกันเอง: ติดตามค่าใช้จ่ายในรายการที่ต้องการด้วยแท็ก ภายในเทมเพลตใบแจ้งยอดของคุณ ให้ทำเครื่องหมายรายการที่อาจซื้อในอนาคตหรือรายการที่ไม่จำเป็นด้วยป้ายกำกับเช่น 'รายการที่ต้องการ' หรือ 'เลื่อนออกไป' จากนั้นกรองออกเมื่อต้องการรายงาน แต่ยังคงเก็บไว้ในเอกสารงบประมาณของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญในภายหลัง

11. แม่แบบงบกำไรขาดทุนโดย Vertex42

ผ่านทาง Vertex42

เทมเพลตงบกำไรขาดทุนของ Vertex42 มีรูปแบบหลายขั้นตอนและขั้นตอนเดียว เพื่อให้คุณสามารถเลือกระดับรายละเอียดที่เหมาะกับความต้องการในการรายงานของคุณได้ รุ่นหลายขั้นตอนมีหมวดหมู่สำหรับกำไรขั้นต้น รายได้จากการดำเนินงาน และรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม รุ่นขั้นตอนเดียวจะเรียบง่ายเหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แยกต้นทุนขายออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและหักออกอย่างชัดเจน
  • บันทึกยอดขายสุทธิ, รายได้จากดอกเบี้ย, และภาษีโดยใช้หมวดหมู่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ปรับแต่งส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจเฉพาะของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการไฟล์ Excel ที่สามารถพิมพ์และแก้ไขได้ สำหรับงบกำไรขาดทุนที่สอดคล้องกับมาตรฐานงบการเงินทั่วไป

12. แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนประจำปีโดยสถาบันการเงินองค์กร (CFI)

ผ่านทาง สถาบันการเงินองค์กร

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนของ CFI มาพร้อมกับสองรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้: รูปแบบหนึ่งสำหรับการรายงานประจำปี และอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการติดตามรายเดือน. สร้างขึ้นเพื่อการจำลองทางการเงิน เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพื่อทำนายหรือวิเคราะห์แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย.

เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับการจัดรูปแบบล่วงหน้าด้วยสูตรคำนวณกำไรขั้นต้น รายได้จากการดำเนินงาน และกำไรก่อนหักภาษี ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งรายการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • คำนวณรายได้สุทธิ ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ
  • สลับระหว่างมุมมองรายเดือนและรายปีเพื่อตอบสนองความต้องการในการรายงานที่แตกต่างกัน
  • แทรกหรือลบแถวสำหรับรายการใหม่โดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงิน, สตาร์ทอัพ, และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังมองหาแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ยืดหยุ่นบน Excel ซึ่งรองรับการสร้างแบบจำลองเชิงลึกและการเปรียบเทียบระหว่างปี

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อปรับแต่งงบกำไรขาดทุนของคุณ อย่าลืมเผื่อพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิด เช่น การขายสินทรัพย์อย่างกะทันหัน หรือการตกลงทางกฎหมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเหล่านี้อาจทำให้ตัวเลขของคุณคลาดเคลื่อนอย่างมาก ดังนั้นควรแยกหมวดหมู่ไว้ต่างหากเพื่อให้รายงานของคุณชัดเจน ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

13. แม่แบบงบกำไรขาดทุนโดย Xero

ผ่านX e ro

เทมเพลตรายได้ของ Xero นำเสนอในรูปแบบ PDF ที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและการคำนวณกำไรสุทธิที่แม่นยำ เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานทันที คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตหรือสูตรคำนวณแยกต่างหาก

เพียงกรอกข้อมูลในช่องรายได้ ต้นทุนขายรวม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แล้วแบบฟอร์มจะคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักภาษีให้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการรูปแบบเอกสารทางการเงินที่เรียบง่าย สามารถใช้งานซ้ำได้ และไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกและเปรียบเทียบข้อความคำสั่งข้ามช่วงเวลาการรายงานที่แตกต่างกัน
  • ระบุช่องว่างในรายได้ทางธุรกิจและพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมได้
  • ส่งออกรายงานของคุณเพื่อการตรวจสอบภายในหรือการนำเสนอภายนอก

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการรายงานกำไรขาดทุนที่รวดเร็วและพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ Excel หรือซอฟต์แวร์บัญชี

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ดี?

แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนที่ดีช่วยให้คุณติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิได้โดยไม่ต้องทำงานที่ไม่จำเป็น นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน:

  • หมวดหมู่ที่กำหนดเอง: จัดกลุ่มรายได้ของบริษัทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของคุณเป็นหมวดหมู่ที่มีเหตุผล เช่น รายได้จากการขาย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือแหล่งรายได้อื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบและตีความข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งเทมเพลตรายได้ฟรีให้เหมาะกับการใช้งานของคุณเอง
  • การคำนวณอัตโนมัติ: ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในสเปรดชีตด้วยการตั้งค่าฟิลด์ให้คำนวณตัวเลขสำคัญ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย กำไร และภาษีโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความมั่นใจในยอดรวมของคุณ
  • รูปแบบหลายขั้นตอน: ใช้รูปแบบงบกำไรขาดทุนหลายขั้นตอนเพื่อแยกข้อมูลประสิทธิภาพหลัก เช่น กำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี
  • ช่วงเวลาที่แก้ไขได้: ปรับช่วงเวลาการรายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือช่วงที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการภายในหรือความคาดหวังของนักลงทุน มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อติดตามการเงินของธุรกิจขนาดเล็กในระยะยาว
  • ความชัดเจนของรายการ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าที่ขายแล้ว รายได้รวม หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปได้อย่างง่ายดาย ความชัดเจนของรายการที่ชัดเจนช่วยให้คุณระบุปัญหาเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่ใช่การดำเนินงาน การตั้งราคา หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • พร้อมพิมพ์และแชร์: ส่งออกเทมเพลตรายงานการขาดทุนของคุณในรูปแบบ PDF หรือสเปรดชีตเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับการแชร์ผลลัพธ์กับนักบัญชี ทีมภายใน หรือระหว่างการทบทวนงบประมาณ
  • พื้นที่สำหรับบันทึก: เพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายความผิดปกติ ใต้รายการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์หรือการดำเนินงานที่หยุดดำเนินการแล้ว สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางการตรวจสอบหรือการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การจัดรูปแบบอย่างง่าย: รักษาแบบอักษร, ระยะห่าง, และสีให้สะอาดเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขได้ ไม่ใช่การจัดวาง. เหมาะสำหรับรายงานที่เกิดซ้ำหรือการทบทวนอย่างเป็นทางการ

ทำให้รายได้จากการดำเนินงานและกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินสดง่ายขึ้นด้วย ClickUp

การจัดการข้อมูลทางการเงินของบริษัทคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเทมเพลตงบกำไรขาดทุนที่เหมาะสมและเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุน คุณสามารถติดตามรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรสุทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมรายงานประจำเดือน, ทำนายด้วยเอกสารแบบโปรฟอร์มา, หรือติดตามการทำธุรกรรมรายวัน, แม่แบบของ ClickUp จะให้ความชัดเจนและควบคุมได้

พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกำไร ไม่ใช่การแก้ไขสูตร

พร้อมที่จะทำความสะอาดกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณและติดตามทุกสิ่งในที่เดียวหรือไม่? รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตทางการเงินของ ClickUp ได้ฟรีและเริ่มสร้างรายงานที่ชาญฉลาดขึ้นวันนี้

