13 เครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม DevOps (2025)

คุณได้เขียนโค้ดแล้ว ผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำแล้ว แต่โชคร้ายที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
การตั้งค่าผิดพลาดเพียงครั้งเดียว วันศุกร์ของคุณอาจกลายเป็นวันซ้อมหนีไฟ นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการปรับใช้ที่เหมาะสมสามารถเป็นตาข่ายนิรภัยของคุณ และบางครั้งอาจช่วยชีวิตวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ช่วยให้ทีม DevOps ปล่อยซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจ เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าทีมสามารถใช้ClickUpเพื่อรวมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 🎯
เครื่องมือการPLOYMENT ซอฟต์แวร์ชั้นนำในมุมมอง
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ชั้นนำ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|เจนกินส์
|ระบบ CI/CD ที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมความยืดหยุ่นของปลั๊กอินสำหรับทีมพัฒนาขนาดเล็กไปจนถึงการตั้งค่า CI ขององค์กรขนาดใหญ่
|ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่หลากหลาย, กระบวนการทำงานแบบประกาศและแบบสคริปต์, การผสานรวมกับเครื่องมือฟรีหลายร้อยรายการ
|ฟรี
|GitLab CI/CD
|แพลตฟอร์ม DevOps เดี่ยวที่รวมการจัดการโค้ดและ CI/CD สำหรับผู้แก้ไขโค้ดและองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ GitLab repos
|ระบบ CI/CD ในตัวพร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน Git, สายงาน DevOps อัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์ตามคำขอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|CircleCI
|การสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพพร้อมการประมวลผลแบบขนานที่รวดเร็วสำหรับทีมที่คล่องตัวซึ่งมุ่งเน้นที่ความเร็วและประสิทธิภาพ
|การสนับสนุนการแคชและการทำงานแบบขนาน, ออร์บสำหรับการกำหนดค่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, การสนับสนุน Docker แบบเนทีฟ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Azure DevOps
|การจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาแบบครบวงจรสำหรับทีมพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft
|Azure Pipelines, การจัดการการปล่อยเวอร์ชัน, การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับบริการ Azure และ Microsoft Configuration Manager
|ราคาตามความต้องการ
|AWS CodeDeploy
|การปรับใช้แบบอัตโนมัติไปยัง Amazon EC2, Lambda และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร สำหรับทีมโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งาน AWS-native และแบบไฮบริด
|การปรับใช้แบบในสถานที่และแบบสีน้ำเงิน/สีเขียว, การผสานรวมบริการ AWS ดั้งเดิม, การเชื่อมต่อเหตุการณ์วงจรชีวิต
|ราคาตามความต้องการ
|Octopus Deploy
|การประสานงานการปล่อยอัตโนมัติและการประสานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทีมที่ต้องการการปล่อยที่ควบคุมได้และทำซ้ำได้
|คู่มือการทำงานสำหรับระบบอัตโนมัติ DevOps การปรับใช้แบบหลายผู้เช่า แพ็คเกจแอปพลิเคชันที่มีการควบคุมเวอร์ชัน
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $360/ปี ต่อ 10 โครงการ
|Argo CD
|การปรับใช้ Kubernetes ที่ใช้ GitOps พร้อมการซิงค์แบบประกาศสำหรับทีมวิศวกรรมแพลตฟอร์มและ DevOps โดยใช้ K8s
|รูปแบบแอป-ออฟ-แอป, การซิงค์ Git แบบประกาศ, การตรวจจับการเบี่ยงเบนอัตโนมัติ
|ฟรี
|Ansible
|ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้ตัวแทนสำหรับการจัดเตรียม, การติดตั้ง, และการจัดการการตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบและทีมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการกับระบบจำนวนมาก
|ระบบอัตโนมัติที่ใช้ Playbook เป็นฐาน, การกำหนดค่าแบบประกาศด้วย YAML, การดำเนินการ SSH แบบไม่ต้องใช้เอเจนต์
|ราคาตามความต้องการ
|ทีมซิตี้
|การผสานรวมอย่างต่อเนื่องพร้อมการปรับแต่งการสร้างอย่างลึกและการทำงานแบบขนานสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุม
|สร้างเชนและจับภาพการพึ่งพา, การรวมกลุ่มตัวแทน, การกำหนดค่าท่อส่งข้อมูลที่ใช้ Kotlin
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้สามคน
|Atlassian Bamboo
|CI/CD ที่ผสานรวมกับ Jira และ Bitbucket สำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือ Atlassian อยู่แล้ว
|วางแผนสาขาสำหรับการสร้างฟีเจอร์, การผสานรวม Jira/Bitbucket อย่างแน่นหนา, โครงการการปรับใช้
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1,200/ปี ต่อผู้ใช้
|เชฟ
|ระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายสำหรับทีมปฏิบัติการที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด
|ตำราอาหารและสูตรอาหาร, Chef Infra และ Chef Automate, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/ปี
|หุ่นเชิด
|การบังคับใช้การกำหนดค่าระบบข้ามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดสำหรับองค์กรไอทีขนาดใหญ่ที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
|ภาษาการกำหนดค่าแบบอิดเมพอต, โมดูล Puppet Forge, การบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาท
|ราคาตามความต้องการ
|สปินเนเกอร์
|การส่งมอบแบบต่อเนื่องหลายคลาวด์ด้วยกลยุทธ์การปรับใช้ขั้นสูงสำหรับทีมที่ปรับใช้บน AWS, GCP, Azure หรือ K8s
|การปรับใช้แบบ Blue/green และ Canary, ขั้นตอนการตัดสินใจด้วยตนเอง, คุณสมบัติการปรับใช้ต่อเนื่อง, การควบคุมแบบรวมศูนย์บนหลายคลาวด์
|ฟรี
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์?
เมื่อประเมินเครื่องมือ DevOps ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่มีผลโดยตรงต่อความเร็วในการปล่อย, ความเสถียร, และการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย. ให้ค้นหา:
- ความยืดหยุ่นของระบบท่อ: รองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน, ขั้นตอนที่มีเงื่อนไข, และการกระตุ้นแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการPLOYMENTที่หลากหลาย
- การรองรับมัลติคลาวด์: ช่วยให้สามารถปรับใช้ระบบได้อย่างสม่ำเสมอใน AWS, Azure, Google Cloud หรือ Kubernetes โดยไม่ต้องเขียนเวิร์กโฟลว์ใหม่
- กลไกการย้อนกลับ: มีตัวเลือกการย้อนกลับอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในกรณีที่การปรับใช้ล้มเหลว
- การสนับสนุน Infrastructure-as-code: ช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันของตรรกะการกำหนดค่าและการปรับใช้ได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือติดตาม: เชื่อมต่อกับ Prometheus, Datadog หรือ New Relic เพื่อติดตามผลกระทบของการปรับใช้แบบเรียลไทม์
- การควบคุมการเข้าถึงและการอนุมัติ: บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, ประตูควบคุมด้วยมือ, และช่วงเวลาการPLOYMENTที่จำกัดเพื่อลดความเสี่ยง
- การจัดการอาร์ติแฟกต์: จัดการบรรจุภัณฑ์และการติดตามส่วนประกอบที่สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำซ้ำได้ข้ามสภาพแวดล้อม
เครื่องมือ 13 อันดับแรกสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์
ชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่แน่นอน. ในเวลาหนึ่งคุณกำลังผสานโค้ดที่สะอาด และในเวลาต่อมาคุณตื่นขึ้นมาตอนตีสอง เพื่อแก้ไขการPLOYMENTที่ล้มเหลว.
เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นี่คือเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ที่เราคัดสรรมาให้คุณ 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD pipeline ที่สามารถปรับแต่งได้สูงพร้อมความยืดหยุ่นของปลั๊กอิน)
Jenkins เป็น เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างสม่ำเสมอ
มันทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์เบื้องหลังเวิร์กโฟลว์การรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) โดยอัตโนมัติงานพัฒนาที่ซ้ำซาก
ความสามารถในการขยายตัวของ Jenkins ช่วยให้ทีมสามารถผสานรวมกับเครื่องมือใด ๆ ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เกือบทุกชนิด คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์การPLOYMENTแบบกำหนดเองได้โดยใช้ไพพ์ไลน์แบบสคริปต์หรือแบบประกาศ (declarative pipelines) จัดการกับหลาย ๆ สภาพแวดล้อม และผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Docker, Kubernetes, และผู้ให้บริการคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins
- กำหนดเวิร์กโฟลว์ CI/CD เป็นโค้ดโดยใช้ Jenkins Pipelines ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันและปรับใช้ซ้ำได้
- ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่านปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการที่เชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ ระบบควบคุมเวอร์ชัน เครื่องมือคอนเทนเนอร์ เฟรมเวิร์กการทดสอบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
- รันงานบนเครื่องหลายเครื่อง (เอเจนต์) เพื่อลดเวลารอสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- ปรับใช้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ GitOps กับ Jenkins X และโปรโมตแอปพลิเคชันระหว่างสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Jenkins
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน
- เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส จึงไม่มีการสนับสนุนลูกค้าอย่างเป็นทางการ
การกำหนดราคา Jenkins
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเจนกินส์
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jenkins อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
Jenkins เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและการนำมาใช้ในระบบนิเวศของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก... การติดตั้งครั้งแรกใช้เวลาและความพยายามมาก จะมีกรณีที่เราต้องแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบแบบแมนนวล
Jenkins เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและการนำมาใช้ในระบบนิเวศของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก... การติดตั้งครั้งแรกใช้เวลาและแรงงานมาก จะมีกรณีที่เราต้องแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบแบบแมนนวล
2. GitLab CI/CD (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการโค้ดและ CI/CD)
GitLab CI/CD ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นเข้ากับแพลตฟอร์ม GitLab ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด รัน และจัดการกระบวนการปรับใช้แบบอัตโนมัติได้โดยตรงควบคู่กับซอร์สโค้ดของพวกเขา
นักพัฒนาจะกำหนดค่า pipeline ผ่าน ไฟล์ .gitlab-ci.yml ซึ่งพวกเขาจะกำหนดงาน ขั้นตอน และเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการ นอกจากนี้ยังรองรับการดำเนินการงานแบบขนานและแบบลำดับ นอกจากนี้ GitLab Duo ยังฝังความสามารถด้าน AI เช่น ข้อเสนอแนะโค้ดและการอธิบายช่องโหว่ความปลอดภัย ไว้ในกระบวนการทำงานของนักพัฒนาโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab CI/CD
- มอบหมายงานให้กับ GitLab-hosted หรือ custom runners บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมการรองรับคอนเทนเนอร์, เชลล์, และเครื่องเสมือน
- ดำเนินการท่อส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการผลักดัน คำขอผสาน หรือตามกำหนดเวลา เพื่อเอาชนะความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ฉีดตัวแปรสภาพแวดล้อมและข้อมูลรับรองที่ได้รับการป้องกันเข้าไปในงานโดยไม่เปิดเผยในบันทึกหรือการกำหนดค่า
- มองเห็นความคืบหน้าของการคอมมิตผ่านขั้นตอนการบิลด์, การทดสอบ, และการPLOY
ข้อจำกัดของ GitLab CI/CD
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สสาธารณะหรือการมองเห็นของชุมชน
- แม้ว่าแพ็กเกจฟรีจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการPLOYMENTที่ขั้นสูงกว่าบางอย่างมีให้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
- คุณสมบัติใหม่บางอย่าง (เช่น ตัวแปร CI/CD) ถูกซ่อนอยู่ในตั้งค่า ทำให้ผู้ใช้ใหม่หาได้ยากขึ้น
ราคาของ GitLab CI/CD
- ฟรี
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ GitLab CI/CD
- G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
คำว่า'ซอฟต์แวร์'ปรากฏในสิ่งพิมพ์เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี 1958 ในวารสารคณิตศาสตร์โดย John W. Tukey จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ซึ่งใช้เพื่ออธิบายกิจวัตรของโปรแกรมและคอมไพเลอร์
3. CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างที่เน้นประสิทธิภาพพร้อมการประมวลผลแบบขนานที่รวดเร็ว)
CircleCI รองรับการจัดการ pipeline ในสภาพแวดล้อมที่โฮสต์เองหรือบนคลาวด์ โดยใช้ การกำหนดค่า YAML ที่เรียบง่าย คุณสามารถรันงานภายใน Docker containers, Linux VMs หรือเครื่อง macOS ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองเลย
คุณสมบัติหลักของ CircleCI คือ Orbs ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแชร์ได้ของค่ากำหนด CircleCI ที่สามารถใช้เพื่อทำให้การผสานรวมที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และลดโค้ดที่ต้องทำซ้ำในคำจำกัดความของ pipeline
แพลตฟอร์มรองรับการประมวลผลแบบขนาน, การปรับขนาดทรัพยากร, และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, ทำให้คุณสามารถจัดการได้ตั้งแต่แอปพลิเคชันมือถือไปจนถึงโค้ดโครงสร้างพื้นฐาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI
- ใช้การแบ่งชุดทดสอบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเร็วในการทดสอบชุดใหญ่บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
- เพิ่มและนำเข้าชิ้นส่วนการตั้งค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีเวอร์ชันสำหรับงานประจำวันและการผสานรวมเครื่องมือ
- ใช้แดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึก เพื่อติดตามระยะเวลาการทำงาน, แนวโน้มการล้มเหลว, และอัตราความสำเร็จ
- กำหนดคลาสการคำนวณเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- แก้ไขข้อผิดพลาดของงานที่ล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเข้าถึง SSH โดยตรงสู่สภาพแวดล้อมการสร้าง
ข้อจำกัดของ CircleCI
- การนำกระบวนการทำงานที่มีการปรับใช้ในระดับองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงและต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบด้วยมือหลายขั้นตอนมาใช้ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- งานที่ต้องใช้ประสิทธิภาพสูงอาจเผชิญกับเวลาการทำงานที่ช้าลงหรือความล่าช้าในการเข้าคิว
ราคา CircleCI
- ฟรี
- ประสิทธิภาพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว CircleCI
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CircleCI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
ระบบ UI ของพวกเขายอดเยี่ยมมาก การตั้งค่า CI pipeline พร้อมด้วยคุณสมบัติของ docker ทั้งหมดและตัวเลือกต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ CI pipeline ของคุณ…. บางครั้งการตั้งค่า CI อาจต้องการการอัปเดต (บางเวอร์ชันเก่าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป เป็นต้น)
ระบบ UI ของพวกเขายอดเยี่ยมมาก การตั้งค่า CI pipeline พร้อมด้วยคุณสมบัติของ docker ทั้งหมดและตัวเลือกต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ CI pipeline ของคุณ…. บางครั้งการตั้งค่า CI อาจต้องการการอัปเดต (บางเวอร์ชันเก่าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป เป็นต้น)
4. Azure DevOps (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาในระบบ Microsoft)
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของไมโครซอฟต์ Azure DevOps ผสานการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD pipelines, แผนการทดสอบ, และการจัดการอาร์ติแฟคต์ไว้ด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและจัดการกระบวนการPLOYMENTซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่พวกเขาใช้สำหรับการร่วมมือกัน
Azure Pipelines รองรับการสร้าง pipeline ทั้งแบบคลาสสิกที่ใช้ GUI และแบบสมัยใหม่ที่ใช้การกำหนดค่าแบบ YAML ซึ่งเป็น 'pipeline-as-code' ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในระดับต่างๆ สามารถใช้งานได้
ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การเปิดประตูปล่อย (release gates) คุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าซอฟต์แวร์จะถูกสร้างและจัดส่งอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps
- ปล่อยไปยัง Azure, AWS, GCP หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรจากสายงานเดียว
- จัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปรับใช้ในชุดเดียว
- เผยแพร่และใช้งานแพ็กเกจ เช่น NuGet, npm และ Maven ได้โดยตรงจาก Azure Artifacts
- ติดตามการปรับใช้ด้วยตนเองใน บอร์ด เพื่อรักษาความโปร่งใสตั้งแต่การร้องขอฟีเจอร์ไปจนถึงการปล่อยสู่การผลิต
ข้อจำกัดของ Azure DevOps
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการประมาณค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือระบบหยุดทำงาน
- แม้ว่าการรองรับระบบมัลติคลาวด์จะมีความแข็งแกร่ง แต่ประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนมักจะเกิดขึ้นเมื่อทำการPLOYไปยัง Azure
ราคา Azure DevOps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Azure DevOps
- G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
แนวคิดของซอฟต์แวร์สมัยใหม่มีต้นกำเนิดมาจากชาร์ลส์ บาเบจในช่วงทศวรรษ 1850 นานก่อนที่คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีอยู่
5. AWS CodeDeploy (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้แบบอัตโนมัติข้าม EC2, Lambda และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร)
AWS CodeDeploy เป็น บริการอัตโนมัติสำหรับการจัดการการปรับใช้ ที่ได้รับการจัดการและเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ AWS มันจัดการการปรับใช้ข้าม EC2, Lambda และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม CI/CD ที่สมบูรณ์ แต่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการPLOYMENT มันใช้ไฟล์การตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการติดตั้งโค้ด, เวลาที่ฮุคทำงาน, และวิธีการเปลี่ยนทิศทางของทราฟฟิก
เครื่องมือนี้รองรับการปรับใช้แบบในสถานที่และแบบสีน้ำเงิน/สีเขียว, ผสานรวมกับ AWS CodePipeline, และลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด, โดยอัตโนมัติการย้อนกลับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodeDeploy
- ควบคุมวงจรชีวิตของฮุคและระบุสคริปต์สำหรับแต่ละขั้นตอนของการปรับใช้ด้วยไฟล์ AppSpec
- เลือกวิธีการเปิดตัว เช่น บลู/กรีน หรือ แคนารี ที่ปรับให้เหมาะสมกับเวลาการทำงานและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
- ตรวจสอบสถานะของยานพาหนะด้วยระบบตรวจสอบสุขภาพในตัวและดำเนินการแก้ไข
- เรียกใช้การย้อนกลับโดยอัตโนมัติโดยใช้ CloudWatch Alarms เพื่อกลับไปใช้เวอร์ชันที่เสถียรล่าสุดหากเมตริกเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ AWS CodeDeploy
- ขาดความสามารถในการรายงานเชิงลึก การแก้ไขข้อผิดพลาด และการตรวจสอบ
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อม AWS; ไม่เหมาะสำหรับการปรับใช้แบบไฮบริดหรือมัลติคลาวด์
ราคา AWS CodeDeploy
- ราคาตามความต้องการ
AWS CodeDeploy คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS CodeDeploy อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
AWS CodeDeploy เกินความคาดหมายของเรา มันได้ทำให้กระบวนการปรับใช้ของเราง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากมือมนุษย์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของเรา ด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS CodeDeploy ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่องของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโซลูชันการปรับใช้ที่แข็งแกร่งและอัตโนมัติ
AWS CodeDeploy เกินความคาดหมายของเรา มันได้ทำให้กระบวนการปรับใช้ของเราง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากมือมนุษย์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของเรา ด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS CodeDeploy ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่องของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโซลูชันการปรับใช้ที่แข็งแกร่งและอัตโนมัติ
6. Octopus Deploy (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปล่อยและการประสานโครงสร้างพื้นฐาน)
Octopus Deploy มุ่งเน้นการทำให้การส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยทำงานต่อจากเครื่องมือ CI ของคุณ ทำการปรับใช้โดยอัตโนมัติไปยัง Kubernetes, หลายคลาวด์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้ใช้ แนวทางแบบจำลอง ที่คุณกำหนดกระบวนการปรับใช้ โครงสร้างพื้นฐาน และวงจรชีวิตการปล่อยเวอร์ชันเพียงครั้งเดียว จากนั้นใช้โมเดลนั้นสำหรับการปรับใช้ทั้งหมดในภายหลัง นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โดยแทนที่สคริปต์ที่กำหนดเองด้วยกระบวนการที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การจำลองสภาพแวดล้อม และการจัดการการปล่อยเวอร์ชันที่มีอยู่ในตัว
คุณสมบัติเด่นของ Octopus Deploy
- จำลองการปรับใช้ระบบที่ซับซ้อนด้วย สภาพแวดล้อม และ ผู้เช่า ในหลายภูมิภาค ลูกค้า หรือการกำหนดค่า
- ทำให้การส่งเสริมการขายเป็นอัตโนมัติด้วย Lifecycle และ Channels โดยใช้กฎเกณฑ์ การอนุมัติ และการจัดตารางเวลาที่สอดคล้องกัน
- บังคับใช้ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการอนุญาตที่ละเอียดและบันทึกการตรวจสอบที่ละเอียด
- วิเคราะห์ความล้มเหลวในการปรับใช้โดยใช้ Octopus AI Assistant เพื่อการวินิจฉัยข้อผิดพลาดที่เข้าใจบริบทและคำแนะนำในการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Octopus Deploy
- นี่คือเครื่องมือสำหรับการPLOYMENTโดยเฉพาะ ซึ่งเพิ่มซอฟต์แวร์อีกหนึ่งชิ้นเข้าไปใน DevOps toolchain แทนที่จะให้โซลูชันแบบครบวงจร
- การกำหนดค่าบางอย่าง เช่น การติดตั้งแบบหลายผู้เช่า อาจรู้สึกใช้งานยาก
ราคา Octopus Deploy
- เริ่มต้น: $360/ปี สำหรับ 10 โครงการ
- มืออาชีพ: $4,170/ปี สำหรับ 20 โครงการ
- องค์กร: 23,400 ดอลลาร์/ปี สำหรับโครงการ 100+
คะแนนและรีวิวของ Octopus Deploy
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
7. Argo CD (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ Kubernetes ที่ใช้ GitOps พร้อมการซิงโครไนซ์แบบประกาศ)
Argo CD เป็นตัวควบคุมการปรับใช้แบบเนทีฟสำหรับ Kubernetes ที่ทำการซิงค์สถานะของแอปพลิเคชันที่ต้องการจาก Git repository ของคุณไปยังคลัสเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่า Git เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว และทำการซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น
ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพของมันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของแอปพลิเคชัน ประวัติการPLOY และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรองรับเครื่องมือPLOYการตั้งค่าเช่น Helm, Kustomize และเครื่องมือPLOYการตั้งค่าอื่น ๆ มันทำงานในรูปแบบการPLOYแบบประกาศ (declarative) โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ manifest และอัปเดตโหลดงานให้สอดคล้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Argo CD
- ซิงค์สถานะของแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้สถานะ Kubernetes ที่ใช้งานจริงตรงกับสถานะที่ต้องการตามที่กำหนดไว้ใน Git เสมอ
- จัดการการเปิดตัวในหลายสภาพแวดล้อมผ่าน โครงการแอป และจัดกลุ่มแอปพลิเคชันภายใต้ขอบเขตเชิงตรรกะ
- มองเห็นและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนของการตั้งค่าโดยใช้ Diff View, เปรียบเทียบสถานะ Git กับสถานะของคลัสเตอร์แบบเคียงข้างกัน
- ใช้ PreSync, Sync, และ PostSync ฮุก เพื่อเปิดใช้งานตรรกะการปรับใช้แบบ canary, blue/green หรือกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Argo CD
- นี่คือเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Kubernetes เท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเครื่องเสมือนหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
- เมื่อการซิงค์ล้มเหลวหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อขัดข้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมักจะไม่ชัดเจนและต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
- มีความสามารถในการย้อนกลับ แต่ไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้
ราคาของ Argo CD
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Argo CD
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Argo CD อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Argo CD คือความสามารถในการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับสถานะที่ต้องการไว้ ซึ่งทำให้การPLOY และจัดการแอปพลิเคชัน Kubernetes ง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยความพยายามน้อยมาก นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังมีความเป็นมิตรและง่ายต่อการนำทาง ทำให้การจัดการการPLOYแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Argo CD คือความสามารถในการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับสถานะที่ต้องการไว้ ซึ่งทำให้การPLOY และจัดการแอปพลิเคชัน Kubernetes ง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยความพยายามน้อยมาก นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังมีความเป็นมิตรและง่ายต่อการนำทาง ทำให้การจัดการการPLOYแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
8. Ansible (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเตรียม การกำหนดค่า และการปรับใช้แบบไม่ต้องใช้ตัวแทนในระดับใหญ่)
Ansible โดย Red Hat เป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่ทรงพลังและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งใช้สำหรับการจัดการการกำหนดค่า การปรับใช้แอปพลิเคชัน และการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ
มันช่วยให้สามารถปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด โดยใช้เพลย์บุ๊ก YAML ที่เรียบง่ายและอ่านเข้าใจได้สำหรับมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเอเจนต์ เช่น SSH หรือ WinRM ทำให้มีน้ำหนักเบา
เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมการทำงานอัตโนมัติแบบร่วมมือกัน โดยให้คุณสามารถแชร์เพลย์บุ๊ก บทบาท และคอลเลกชันต่างๆ ผ่าน Ansible Automation Hub และ Galaxy
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ansible
- เขียนและรัน เพลย์บุ๊ก เพื่อกำหนดสถานะที่ต้องการของแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ไวยากรณ์ YAML แบบประกาศ
- อนุญาตให้มีการอัปเดตแบบต่อเนื่องและตรรกะการประสานงานข้ามหลายสภาพแวดล้อมโดยไม่มีเวลาหยุดทำงาน
- ใช้ประโยชน์จากโมดูลอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Red Hat และพันธมิตร พร้อม ชุดเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง
- จัดการระบบอัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่ด้วย Automation Controller และ Automation Mesh เพื่อการมองเห็นและการดำเนินการแบบกระจาย
ข้อจำกัดของ Ansible
- สำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่มากที่มีโหนดหลายพันตัว โมเดลแบบไม่มีตัวแทนและใช้การส่งข้อมูล (push-based) อาจช้ากว่าเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าที่ใช้ตัวแทน
- จำกัดกระบวนการที่ตระหนักถึงอัตลักษณ์และการผสานความลับอย่างไร้รอยต่อ
- การทำงานของงานแบบเธรดเดียวเริ่มต้นอาจทำให้การทำงานช้าลง
ราคาของ Ansible
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ansible
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
9. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอย่างต่อเนื่องที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับแต่งการสร้างอย่างลึกซึ้ง)
TeamCity ของ JetBrains เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับการส่งมอบในทุกขนาด ตั้งแต่โครงการเดียวไปจนถึงกระบวนการในระดับองค์กร รองรับการสร้างจากหลายที่เก็บอัตโนมัติ การทดสอบแบบขนานอัตโนมัติ และตัวกระตุ้นกระบวนการแบบไดนามิก
TeamCity ให้บริการรายงานการสร้างและการทดสอบที่ยอดเยี่ยม พร้อมข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทีมสามารถระบุข้อผิดพลาดและจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะโฮสต์บนคลาวด์หรือภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับระบบ VCS หลักทั้งหมดและให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity
- ทริกเกอร์การสร้างจะถูกเรียกใช้ตามเงื่อนไขโดยใช้ Adaptable Build Triggers และกรองตามผู้เขียนคอมมิต, เส้นทางไฟล์, หรือสาขา
- เพิ่มประสิทธิภาพรอบการทดสอบด้วยปัญญาการทดสอบและการทำงานแบบขนานอัจฉริยะที่แบ่งการตรวจสอบโค้ดระหว่างตัวแทนตามประวัติการทำงาน
- กำหนดค่าไปป์ไลน์เป็นโค้ดด้วย Kotlin DSL ช่วยให้สามารถจัดการตรรกะของไปป์ไลน์แบบเวอร์ชันและแยกโมดูลได้
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ JetBrains IDEs, ระบบควบคุมเวอร์ชัน และระบบติดตามปัญหา
ข้อจำกัดของ TeamCity
- มีปลั๊กอินให้เลือกใช้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการปรับใช้ต่อเนื่องอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสามารถกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับทีมใหญ่หรือทีมที่กำลังเติบโต
- คู่มือ API และการตั้งค่าขาดความชัดเจน ทำให้การผสานรวมยากขึ้น
ราคาของ TeamCity
- TeamCity Pipelines: $18/เดือน ต่อผู้ใช้สามคน
- TeamCity Cloud Enterprise: $54/เดือน ต่อผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิวของ TeamCity
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TeamCity อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นจากรีวิว G2หนึ่งระบุว่า:
การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย, อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว, การมีบันทึกอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา, และผลลัพธ์การสร้างที่ละเอียดพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเป็นสิ่งที่สะดวก.... การขาดเอกสารประกอบเพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตั้งค่าเริ่มต้น.
การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย, อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว, การมีบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา, และผลลัพธ์การสร้างที่พิถีพิถันพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติที่สะดวกสบาย…. การขาดเอกสารประกอบที่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตั้งค่าเริ่มต้น
10. Atlassian Bamboo (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CI/CD อย่างแน่นแฟ้นกับ Jira และ Bitbucket)
Bamboo เป็นโซลูชัน CI/CD ของ Atlassian ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการปรับใช้ด้วยระบบติดตามย้อนกลับได้เต็มรูปแบบตั้งแต่โค้ด การสร้าง การทดสอบ ไปจนถึงการปล่อยเวอร์ชัน Bamboo รองรับโครงการปรับใช้เฉพาะกิจ กระบวนการทำงานที่แยกตามสาขา และการกู้คืนจากภัยพิบัติที่พร้อมใช้งานทันที
ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Jira และ Bitbucket ทำให้คุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม, การอนุญาต, และตัวกระตุ้นได้. นี่คือตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับองค์กรที่ได้ลงทุนอย่างหนักในระบบนิเวศของ Atlassian และต้องการเครื่องมือ CI/CD ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในระบบดังกล่าว.
คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Bamboo
- เปิดใช้งานการปล่อยเวอร์ชันเฉพาะสาขาโดยใช้ การปรับใช้ตามสาขา เพื่อแยกสายการพัฒนา
- ทำให้การผสานโค้ดข้ามสาขาเป็นอัตโนมัติด้วย การผสานอัตโนมัติ ลดการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง
- จัดการความสามารถของตัวแทนโดยใช้ Elastic และ Remote Agents ปรับขนาดการปรับใช้ตามโหลดหรือสภาพแวดล้อม
- กู้คืนอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดความล้มเหลวด้วย ระบบกู้คืนจากภัยพิบัติ ที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการทำงานระหว่างปัญหาการปรับใช้
ข้อจำกัดของ Atlassian Bamboo
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งหรือเวลาดำเนินการที่ช้า
- ผู้ใช้ถูกบังคับให้ย้ายข้อมูลเนื่องจากเวอร์ชันภายในองค์กรหมดอายุการใช้งาน
ราคาของ Atlassian Bamboo
- ทดลองใช้ฟรี
- ศูนย์ข้อมูล: $1200 (งานไม่จำกัด, ตัวแทนระยะไกลหนึ่งคน)
Atlassian Bamboo คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. เชฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายโดยใช้โค้ด)
เชฟ เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการการกำหนดค่าและการปรับใช้ระบบอัตโนมัติ ที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการส่งมอบแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมคลาวด์, ไฮบริด, และเอดจ์
แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการบนโมเดลแบบประกาศและอิงตัวแทน โดยมี Chef Infra Client ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่จัดการ
โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยโค้ด มันกำหนดสถานะของระบบโดยใช้ 'สูตร' หรือแผนงานแบบโมดูลาร์ที่พัฒนาด้วย Ruby ซึ่งรวบรวมการพึ่งพาทั้งหมดของแอปพลิเคชันให้เป็นอาร์ติแฟกต์ที่พกพาได้และไม่เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของเชฟ
- สร้างบิลด์แบบพกพาโดยใช้ Chef App Delivery เพื่อรวมเอาไลบรารีที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการทำงานไว้ในอาร์ติแฟกต์เดียว
- นำนโยบายที่สอดคล้องกันมาใช้ผ่าน นโยบายในรูปแบบโค้ด เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเป็นไปโดยอัตโนมัติในทุกสภาพแวดล้อม
- ปรับใช้อย่างปลอดภัยในขนาดใหญ่ด้วย Edge Management Agent จัดการการส่งมอบแอปพลิเคชัน การตรวจสอบ และการย้อนกลับบนอุปกรณ์เอดจ์
- บังคับใช้กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่าน Chef InSpec เพื่อตรวจสอบ, ตรวจจับ, และแก้ไขการตั้งค่าผิดพลาดในเวลาจริง
ข้อจำกัดของเชฟ
- การตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบคู่มือการทำอาหาร (เช่น ด้วย Test Kitchen) ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับ Ruby และหลักการเขียนโปรแกรม
- ผู้ใช้พบว่าการติดตั้งและการใช้งานแดชบอร์ด Automate ไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาเชฟ
- ธุรกิจ: $59/ปี ต่อโหนด
- องค์กร: 189 ดอลลาร์/ปี ต่อโหนด
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเชฟ
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงเชฟว่าอย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
Progress chef นั้นง่ายมากในแง่ของการนำไปใช้งาน มีคุณสมบัติมากมายรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การอัตโนมัติการปล่อยเวอร์ชัน การจัดการงาน แดชบอร์ดและการแสดงผล ฯลฯ เอกสารประกอบของ Progress chef สามารถทำให้ง่ายขึ้นและปรับใช้ได้มากขึ้น
Progress chef นั้นง่ายมากในแง่ของการนำไปใช้งาน มีคุณสมบัติมากมายรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การอัตโนมัติการปล่อย, การจัดการงาน, แดชบอร์ดและการแสดงผล ฯลฯ เอกสารของ Progress chef สามารถทำให้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ได้มากขึ้น
12. Puppet (เหมาะที่สุดสำหรับการบังคับใช้การกำหนดค่าระบบที่สอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด)
Puppet เชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานและการปรับใช้แอปพลิเคชันเป็นโค้ดช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างร่วมมือกันผ่านกระบวนการที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ โดยใช้ โมเดลเชิงประกาศ เพื่ออธิบายสถานะของระบบ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ
โมเดลนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการรักษาเสถียรภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับที่กว้างขวาง คุณยังสามารถนำเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยมาใช้เพื่อบังคับใช้กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น CIS Benchmarks และ DISA STIGs ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของหุ่นเชิด
- ใช้ประโยชน์จากภาษาเฉพาะทางที่ประกาศไว้ (DSL) เพื่ออธิบายสถานะเป้าหมายโดยไม่ต้องเขียนกระบวนการแบบฝังตัว
- บังคับใช้การกำหนดค่าแบบ idempotent และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบที่สำคัญยังคงสอดคล้องกับสถานะที่ตั้งใจไว้
- ใช้ 'ผู้ควบคุมหุ่น' กลางเพื่อจัดการการกำหนดค่าโหนดในระบบที่กระจายอยู่
- ขยายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานจากเซิร์ฟเวอร์เพียงไม่กี่เครื่องไปจนถึงหลายหมื่นเครื่อง
- สร้างภาพและรายงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ ผู้ช่วย AI
ข้อจำกัดของหุ่นเชิด
- ผู้ใช้รายงานความล่าช้าเมื่อมีการคิวงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
- การพึ่งพาอย่างมากต่อ Puppet Master; หากมันล่ม โหนดลูกจะไม่สามารถจัดการได้
ราคาของหุ่นเชิด
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวหุ่นเชิด
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
13. Spinnaker (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องในหลายคลาวด์ด้วยการปรับใช้ขั้นสูง)
Spinnaker เป็น แพลตฟอร์มการปรับใช้แบบโอเพนซอร์ส สำหรับทีมที่จัดการแอปพลิเคชันผ่านผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย ถูกสร้างขึ้นและทดสอบโดย Netflix ในเบื้องต้น มันมอบการควบคุมที่ละเอียดอ่อนต่อกระบวนการปรับใช้ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์การเปิดตัวขั้นสูงในตัว
มันถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีความเร็วสูงและเชื่อถือได้ในระดับองค์กร ด้วยระบบเข้าถึงตามบทบาทที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า การดำเนินการที่มีระยะเวลาจำกัด และระบบติดตามการทำงานแบบเนทีฟ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการPLOYMENTในระดับการผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Spinnaker
- สร้างและจัดการสายงานการปรับใช้ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนสำหรับสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์
- ใช้ตัวเลือกเช่น highlander, blue/green, และ canary เพื่อปรับแผนการเปิดตัวให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความต้องการของปริมาณการใช้งาน
- จำกัดเวลาที่ขั้นตอนของท่อส่งข้อมูลบางช่วงสามารถทำงานได้ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ควบคุมดูแล
- ติดตั้ง, กำหนดค่า, และบำรุงรักษาอินสแตนซ์ Spinnaker ของคุณโดยใช้ Spinnaker's Halyard CLI
- ผสานรวมกับผู้ให้บริการระบุตัวตน เช่น LDAP, OAuth, SAML หรือ GitHub Teams เพื่อจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้และการมองเห็นโครงการ
ข้อจำกัดของสปินเนเกอร์
- ไม่มีการแจ้งเตือนหรือการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับพอดหรือบริการที่ล้มเหลว
- เอกสารทางการและชุมชนกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาหรือการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
- นี่คือแพลตฟอร์ม CD ที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับเครื่องมือ CI แยกต่างหาก (เช่น Jenkins หรือ GitLab CI) เพื่อจัดการขั้นตอนการคอมไพล์และการทดสอบในวงจรชีวิต
การกำหนดราคาของ Spinnaker
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของสปินเนเกอร์
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ
หากเครื่องมือการPLOYซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังไม่เหมาะกับคุณ นี่คือตัวเลือกอื่นที่คุณอาจพิจารณา 🤩
