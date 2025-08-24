บล็อก ClickUp

13 เครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม DevOps (2025)

24 สิงหาคม 2568

คุณได้เขียนโค้ดแล้ว ผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำแล้ว แต่โชคร้ายที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น

การตั้งค่าผิดพลาดเพียงครั้งเดียว วันศุกร์ของคุณอาจกลายเป็นวันซ้อมหนีไฟ นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการปรับใช้ที่เหมาะสมสามารถเป็นตาข่ายนิรภัยของคุณ และบางครั้งอาจช่วยชีวิตวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณได้

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ช่วยให้ทีม DevOps ปล่อยซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นใจ เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าทีมสามารถใช้ClickUpเพื่อรวมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 🎯

เครื่องมือการPLOYMENT ซอฟต์แวร์ชั้นนำในมุมมอง

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ชั้นนำ:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
เจนกินส์ระบบ CI/CD ที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมความยืดหยุ่นของปลั๊กอินสำหรับทีมพัฒนาขนาดเล็กไปจนถึงการตั้งค่า CI ขององค์กรขนาดใหญ่ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่หลากหลาย, กระบวนการทำงานแบบประกาศและแบบสคริปต์, การผสานรวมกับเครื่องมือฟรีหลายร้อยรายการฟรี
GitLab CI/CDแพลตฟอร์ม DevOps เดี่ยวที่รวมการจัดการโค้ดและ CI/CD สำหรับผู้แก้ไขโค้ดและองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ GitLab reposระบบ CI/CD ในตัวพร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน Git, สายงาน DevOps อัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์ตามคำขอมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
CircleCIการสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพพร้อมการประมวลผลแบบขนานที่รวดเร็วสำหรับทีมที่คล่องตัวซึ่งมุ่งเน้นที่ความเร็วและประสิทธิภาพการสนับสนุนการแคชและการทำงานแบบขนาน, ออร์บสำหรับการกำหนดค่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, การสนับสนุน Docker แบบเนทีฟมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
Azure DevOpsการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาแบบครบวงจรสำหรับทีมพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีของ MicrosoftAzure Pipelines, การจัดการการปล่อยเวอร์ชัน, การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับบริการ Azure และ Microsoft Configuration Managerราคาตามความต้องการ
AWS CodeDeployการปรับใช้แบบอัตโนมัติไปยัง Amazon EC2, Lambda และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร สำหรับทีมโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งาน AWS-native และแบบไฮบริดการปรับใช้แบบในสถานที่และแบบสีน้ำเงิน/สีเขียว, การผสานรวมบริการ AWS ดั้งเดิม, การเชื่อมต่อเหตุการณ์วงจรชีวิตราคาตามความต้องการ
Octopus Deployการประสานงานการปล่อยอัตโนมัติและการประสานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทีมที่ต้องการการปล่อยที่ควบคุมได้และทำซ้ำได้คู่มือการทำงานสำหรับระบบอัตโนมัติ DevOps การปรับใช้แบบหลายผู้เช่า แพ็คเกจแอปพลิเคชันที่มีการควบคุมเวอร์ชันไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $360/ปี ต่อ 10 โครงการ
Argo CDการปรับใช้ Kubernetes ที่ใช้ GitOps พร้อมการซิงค์แบบประกาศสำหรับทีมวิศวกรรมแพลตฟอร์มและ DevOps โดยใช้ K8sรูปแบบแอป-ออฟ-แอป, การซิงค์ Git แบบประกาศ, การตรวจจับการเบี่ยงเบนอัตโนมัติฟรี
Ansibleระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้ตัวแทนสำหรับการจัดเตรียม, การติดตั้ง, และการจัดการการตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบและทีมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการกับระบบจำนวนมากระบบอัตโนมัติที่ใช้ Playbook เป็นฐาน, การกำหนดค่าแบบประกาศด้วย YAML, การดำเนินการ SSH แบบไม่ต้องใช้เอเจนต์ราคาตามความต้องการ
ทีมซิตี้การผสานรวมอย่างต่อเนื่องพร้อมการปรับแต่งการสร้างอย่างลึกและการทำงานแบบขนานสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมสร้างเชนและจับภาพการพึ่งพา, การรวมกลุ่มตัวแทน, การกำหนดค่าท่อส่งข้อมูลที่ใช้ Kotlinไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้สามคน
Atlassian BambooCI/CD ที่ผสานรวมกับ Jira และ Bitbucket สำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือ Atlassian อยู่แล้ววางแผนสาขาสำหรับการสร้างฟีเจอร์, การผสานรวม Jira/Bitbucket อย่างแน่นหนา, โครงการการปรับใช้ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1,200/ปี ต่อผู้ใช้
เชฟระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายสำหรับทีมปฏิบัติการที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ดตำราอาหารและสูตรอาหาร, Chef Infra และ Chef Automate, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/ปี
หุ่นเชิดการบังคับใช้การกำหนดค่าระบบข้ามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดสำหรับองค์กรไอทีขนาดใหญ่ที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนภาษาการกำหนดค่าแบบอิดเมพอต, โมดูล Puppet Forge, การบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาทราคาตามความต้องการ
สปินเนเกอร์การส่งมอบแบบต่อเนื่องหลายคลาวด์ด้วยกลยุทธ์การปรับใช้ขั้นสูงสำหรับทีมที่ปรับใช้บน AWS, GCP, Azure หรือ K8sการปรับใช้แบบ Blue/green และ Canary, ขั้นตอนการตัดสินใจด้วยตนเอง, คุณสมบัติการปรับใช้ต่อเนื่อง, การควบคุมแบบรวมศูนย์บนหลายคลาวด์ฟรี

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์?

เมื่อประเมินเครื่องมือ DevOps ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่มีผลโดยตรงต่อความเร็วในการปล่อย, ความเสถียร, และการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย. ให้ค้นหา:

  • ความยืดหยุ่นของระบบท่อ: รองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน, ขั้นตอนที่มีเงื่อนไข, และการกระตุ้นแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการPLOYMENTที่หลากหลาย
  • การรองรับมัลติคลาวด์: ช่วยให้สามารถปรับใช้ระบบได้อย่างสม่ำเสมอใน AWS, Azure, Google Cloud หรือ Kubernetes โดยไม่ต้องเขียนเวิร์กโฟลว์ใหม่
  • กลไกการย้อนกลับ: มีตัวเลือกการย้อนกลับอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในกรณีที่การปรับใช้ล้มเหลว
  • การสนับสนุน Infrastructure-as-code: ช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันของตรรกะการกำหนดค่าและการปรับใช้ได้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือติดตาม: เชื่อมต่อกับ Prometheus, Datadog หรือ New Relic เพื่อติดตามผลกระทบของการปรับใช้แบบเรียลไทม์
  • การควบคุมการเข้าถึงและการอนุมัติ: บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, ประตูควบคุมด้วยมือ, และช่วงเวลาการPLOYMENTที่จำกัดเพื่อลดความเสี่ยง
  • การจัดการอาร์ติแฟกต์: จัดการบรรจุภัณฑ์และการติดตามส่วนประกอบที่สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำซ้ำได้ข้ามสภาพแวดล้อม

เครื่องมือ 13 อันดับแรกสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์

ชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่แน่นอน. ในเวลาหนึ่งคุณกำลังผสานโค้ดที่สะอาด และในเวลาต่อมาคุณตื่นขึ้นมาตอนตีสอง เพื่อแก้ไขการPLOYMENTที่ล้มเหลว.

เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นี่คือเครื่องมือการPLOYMENTซอฟต์แวร์ที่เราคัดสรรมาให้คุณ 👇

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. Jenkins (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD pipeline ที่สามารถปรับแต่งได้สูงพร้อมความยืดหยุ่นของปลั๊กอิน)

เจนกินส์: อัตโนมัติการสร้างและการPLOYMENTข้ามสภาพแวดล้อมพร้อมกับการจัดการการติดตั้งซอฟต์แวร์
ผ่านทางJenkins

Jenkins เป็น เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างสม่ำเสมอ

มันทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์เบื้องหลังเวิร์กโฟลว์การรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) โดยอัตโนมัติงานพัฒนาที่ซ้ำซาก

ความสามารถในการขยายตัวของ Jenkins ช่วยให้ทีมสามารถผสานรวมกับเครื่องมือใด ๆ ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เกือบทุกชนิด คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์การPLOYMENTแบบกำหนดเองได้โดยใช้ไพพ์ไลน์แบบสคริปต์หรือแบบประกาศ (declarative pipelines) จัดการกับหลาย ๆ สภาพแวดล้อม และผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Docker, Kubernetes, และผู้ให้บริการคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins

  • กำหนดเวิร์กโฟลว์ CI/CD เป็นโค้ดโดยใช้ Jenkins Pipelines ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันและปรับใช้ซ้ำได้
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่านปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการที่เชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ ระบบควบคุมเวอร์ชัน เครื่องมือคอนเทนเนอร์ เฟรมเวิร์กการทดสอบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • รันงานบนเครื่องหลายเครื่อง (เอเจนต์) เพื่อลดเวลารอสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • ปรับใช้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ GitOps กับ Jenkins X และโปรโมตแอปพลิเคชันระหว่างสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน
  • เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส จึงไม่มีการสนับสนุนลูกค้าอย่างเป็นทางการ

การกำหนดราคา Jenkins

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jenkins อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

Jenkins เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและการนำมาใช้ในระบบนิเวศของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก... การติดตั้งครั้งแรกใช้เวลาและความพยายามมาก จะมีกรณีที่เราต้องแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบแบบแมนนวล

Jenkins เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและการนำมาใช้ในระบบนิเวศของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก... การติดตั้งครั้งแรกใช้เวลาและแรงงานมาก จะมีกรณีที่เราต้องแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบแบบแมนนวล

2. GitLab CI/CD (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการโค้ดและ CI/CD)

GitLab CI/CD: ดำเนินการทดสอบและปรับใช้แอปพลิเคชันจากแพลตฟอร์ม DevOps เดียว พร้อมรองรับแพ็กเกจที่กำหนดเอง
ผ่านทางGitLab

GitLab CI/CD ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นเข้ากับแพลตฟอร์ม GitLab ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด รัน และจัดการกระบวนการปรับใช้แบบอัตโนมัติได้โดยตรงควบคู่กับซอร์สโค้ดของพวกเขา

นักพัฒนาจะกำหนดค่า pipeline ผ่าน ไฟล์ .gitlab-ci.yml ซึ่งพวกเขาจะกำหนดงาน ขั้นตอน และเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการ นอกจากนี้ยังรองรับการดำเนินการงานแบบขนานและแบบลำดับ นอกจากนี้ GitLab Duo ยังฝังความสามารถด้าน AI เช่น ข้อเสนอแนะโค้ดและการอธิบายช่องโหว่ความปลอดภัย ไว้ในกระบวนการทำงานของนักพัฒนาโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab CI/CD

  • มอบหมายงานให้กับ GitLab-hosted หรือ custom runners บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมการรองรับคอนเทนเนอร์, เชลล์, และเครื่องเสมือน
  • ดำเนินการท่อส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการผลักดัน คำขอผสาน หรือตามกำหนดเวลา เพื่อเอาชนะความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ฉีดตัวแปรสภาพแวดล้อมและข้อมูลรับรองที่ได้รับการป้องกันเข้าไปในงานโดยไม่เปิดเผยในบันทึกหรือการกำหนดค่า
  • มองเห็นความคืบหน้าของการคอมมิตผ่านขั้นตอนการบิลด์, การทดสอบ, และการPLOY

ข้อจำกัดของ GitLab CI/CD

  • ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สสาธารณะหรือการมองเห็นของชุมชน
  • แม้ว่าแพ็กเกจฟรีจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการPLOYMENTที่ขั้นสูงกว่าบางอย่างมีให้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
  • คุณสมบัติใหม่บางอย่าง (เช่น ตัวแปร CI/CD) ถูกซ่อนอยู่ในตั้งค่า ทำให้ผู้ใช้ใหม่หาได้ยากขึ้น

ราคาของ GitLab CI/CD

  • ฟรี
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ GitLab CI/CD

  • G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)

3. CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างที่เน้นประสิทธิภาพพร้อมการประมวลผลแบบขนานที่รวดเร็ว)

CircleCI: เร่งความเร็วของวงจรการพัฒนาด้วยการใช้ระบบสายพานการผลิตแบบคลาวด์เนทีฟและฟีเจอร์ขั้นสูงในเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์
ผ่านทางCircleCI

CircleCI รองรับการจัดการ pipeline ในสภาพแวดล้อมที่โฮสต์เองหรือบนคลาวด์ โดยใช้ การกำหนดค่า YAML ที่เรียบง่าย คุณสามารถรันงานภายใน Docker containers, Linux VMs หรือเครื่อง macOS ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองเลย

คุณสมบัติหลักของ CircleCI คือ Orbs ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแชร์ได้ของค่ากำหนด CircleCI ที่สามารถใช้เพื่อทำให้การผสานรวมที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และลดโค้ดที่ต้องทำซ้ำในคำจำกัดความของ pipeline

แพลตฟอร์มรองรับการประมวลผลแบบขนาน, การปรับขนาดทรัพยากร, และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, ทำให้คุณสามารถจัดการได้ตั้งแต่แอปพลิเคชันมือถือไปจนถึงโค้ดโครงสร้างพื้นฐาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI

  • ใช้การแบ่งชุดทดสอบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเร็วในการทดสอบชุดใหญ่บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
  • เพิ่มและนำเข้าชิ้นส่วนการตั้งค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีเวอร์ชันสำหรับงานประจำวันและการผสานรวมเครื่องมือ
  • ใช้แดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึก เพื่อติดตามระยะเวลาการทำงาน, แนวโน้มการล้มเหลว, และอัตราความสำเร็จ
  • กำหนดคลาสการคำนวณเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • แก้ไขข้อผิดพลาดของงานที่ล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเข้าถึง SSH โดยตรงสู่สภาพแวดล้อมการสร้าง

ข้อจำกัดของ CircleCI

  • การนำกระบวนการทำงานที่มีการปรับใช้ในระดับองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงและต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบด้วยมือหลายขั้นตอนมาใช้ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • งานที่ต้องใช้ประสิทธิภาพสูงอาจเผชิญกับเวลาการทำงานที่ช้าลงหรือความล่าช้าในการเข้าคิว

ราคา CircleCI

  • ฟรี
  • ประสิทธิภาพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว CircleCI

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CircleCI อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:

ระบบ UI ของพวกเขายอดเยี่ยมมาก การตั้งค่า CI pipeline พร้อมด้วยคุณสมบัติของ docker ทั้งหมดและตัวเลือกต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ CI pipeline ของคุณ…. บางครั้งการตั้งค่า CI อาจต้องการการอัปเดต (บางเวอร์ชันเก่าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป เป็นต้น)

ระบบ UI ของพวกเขายอดเยี่ยมมาก การตั้งค่า CI pipeline พร้อมด้วยคุณสมบัติของ docker ทั้งหมดและตัวเลือกต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ CI pipeline ของคุณ…. บางครั้งการตั้งค่า CI อาจต้องการการอัปเดต (บางเวอร์ชันเก่าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป เป็นต้น)

4. Azure DevOps (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาในระบบ Microsoft)

Azure DevOps: ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบงานให้เป็นระบบและจัดการการปรับใช้ตั้งแต่โค้ดไปจนถึงการผลิตสำหรับอุปกรณ์ Windows ทุกรุ่น
ผ่านทางAzure DevOps

เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของไมโครซอฟต์ Azure DevOps ผสานการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD pipelines, แผนการทดสอบ, และการจัดการอาร์ติแฟคต์ไว้ด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและจัดการกระบวนการPLOYMENTซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่พวกเขาใช้สำหรับการร่วมมือกัน

Azure Pipelines รองรับการสร้าง pipeline ทั้งแบบคลาสสิกที่ใช้ GUI และแบบสมัยใหม่ที่ใช้การกำหนดค่าแบบ YAML ซึ่งเป็น 'pipeline-as-code' ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในระดับต่างๆ สามารถใช้งานได้

ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การเปิดประตูปล่อย (release gates) คุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าซอฟต์แวร์จะถูกสร้างและจัดส่งอย่างไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps

  • ปล่อยไปยัง Azure, AWS, GCP หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรจากสายงานเดียว
  • จัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปรับใช้ในชุดเดียว
  • เผยแพร่และใช้งานแพ็กเกจ เช่น NuGet, npm และ Maven ได้โดยตรงจาก Azure Artifacts
  • ติดตามการปรับใช้ด้วยตนเองใน บอร์ด เพื่อรักษาความโปร่งใสตั้งแต่การร้องขอฟีเจอร์ไปจนถึงการปล่อยสู่การผลิต

ข้อจำกัดของ Azure DevOps

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการประมาณค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือระบบหยุดทำงาน
  • แม้ว่าการรองรับระบบมัลติคลาวด์จะมีความแข็งแกร่ง แต่ประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนมักจะเกิดขึ้นเมื่อทำการPLOYไปยัง Azure

ราคา Azure DevOps

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Azure DevOps

  • G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

5. AWS CodeDeploy (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้แบบอัตโนมัติข้าม EC2, Lambda และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร)

AWS CodeDeploy: ดำเนินการปรับใช้แอปพลิเคชันไปยัง EC2, Lambda และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร พร้อมเสริมความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการปรับใช้
ผ่านทางAWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy เป็น บริการอัตโนมัติสำหรับการจัดการการปรับใช้ ที่ได้รับการจัดการและเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ AWS มันจัดการการปรับใช้ข้าม EC2, Lambda และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม CI/CD ที่สมบูรณ์ แต่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการPLOYMENT มันใช้ไฟล์การตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการติดตั้งโค้ด, เวลาที่ฮุคทำงาน, และวิธีการเปลี่ยนทิศทางของทราฟฟิก

เครื่องมือนี้รองรับการปรับใช้แบบในสถานที่และแบบสีน้ำเงิน/สีเขียว, ผสานรวมกับ AWS CodePipeline, และลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด, โดยอัตโนมัติการย้อนกลับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodeDeploy

  • ควบคุมวงจรชีวิตของฮุคและระบุสคริปต์สำหรับแต่ละขั้นตอนของการปรับใช้ด้วยไฟล์ AppSpec
  • เลือกวิธีการเปิดตัว เช่น บลู/กรีน หรือ แคนารี ที่ปรับให้เหมาะสมกับเวลาการทำงานและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
  • ตรวจสอบสถานะของยานพาหนะด้วยระบบตรวจสอบสุขภาพในตัวและดำเนินการแก้ไข
  • เรียกใช้การย้อนกลับโดยอัตโนมัติโดยใช้ CloudWatch Alarms เพื่อกลับไปใช้เวอร์ชันที่เสถียรล่าสุดหากเมตริกเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข้อจำกัดของ AWS CodeDeploy

  • ขาดความสามารถในการรายงานเชิงลึก การแก้ไขข้อผิดพลาด และการตรวจสอบ
  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อม AWS; ไม่เหมาะสำหรับการปรับใช้แบบไฮบริดหรือมัลติคลาวด์

ราคา AWS CodeDeploy

  • ราคาตามความต้องการ

AWS CodeDeploy คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS CodeDeploy อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

AWS CodeDeploy เกินความคาดหมายของเรา มันได้ทำให้กระบวนการปรับใช้ของเราง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากมือมนุษย์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของเรา ด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS CodeDeploy ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่องของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโซลูชันการปรับใช้ที่แข็งแกร่งและอัตโนมัติ

AWS CodeDeploy เกินความคาดหมายของเรา มันได้ทำให้กระบวนการปรับใช้ของเราง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากมือมนุษย์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันของเรา ด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS CodeDeploy ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการส่งมอบอย่างต่อเนื่องของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาโซลูชันการปรับใช้ที่แข็งแกร่งและอัตโนมัติ

6. Octopus Deploy (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปล่อยและการประสานโครงสร้างพื้นฐาน)

Octopus Deploy: จัดการเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสำหรับการจัดการการปล่อยและการควบคุมเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย
ผ่านทางOctopus Deploy

Octopus Deploy มุ่งเน้นการทำให้การส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยทำงานต่อจากเครื่องมือ CI ของคุณ ทำการปรับใช้โดยอัตโนมัติไปยัง Kubernetes, หลายคลาวด์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

แพลตฟอร์มนี้ใช้ แนวทางแบบจำลอง ที่คุณกำหนดกระบวนการปรับใช้ โครงสร้างพื้นฐาน และวงจรชีวิตการปล่อยเวอร์ชันเพียงครั้งเดียว จากนั้นใช้โมเดลนั้นสำหรับการปรับใช้ทั้งหมดในภายหลัง นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โดยแทนที่สคริปต์ที่กำหนดเองด้วยกระบวนการที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การจำลองสภาพแวดล้อม และการจัดการการปล่อยเวอร์ชันที่มีอยู่ในตัว

คุณสมบัติเด่นของ Octopus Deploy

  • จำลองการปรับใช้ระบบที่ซับซ้อนด้วย สภาพแวดล้อม และ ผู้เช่า ในหลายภูมิภาค ลูกค้า หรือการกำหนดค่า
  • ทำให้การส่งเสริมการขายเป็นอัตโนมัติด้วย Lifecycle และ Channels โดยใช้กฎเกณฑ์ การอนุมัติ และการจัดตารางเวลาที่สอดคล้องกัน
  • บังคับใช้ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการอนุญาตที่ละเอียดและบันทึกการตรวจสอบที่ละเอียด
  • วิเคราะห์ความล้มเหลวในการปรับใช้โดยใช้ Octopus AI Assistant เพื่อการวินิจฉัยข้อผิดพลาดที่เข้าใจบริบทและคำแนะนำในการแก้ไข

ข้อจำกัดของ Octopus Deploy

  • นี่คือเครื่องมือสำหรับการPLOYMENTโดยเฉพาะ ซึ่งเพิ่มซอฟต์แวร์อีกหนึ่งชิ้นเข้าไปใน DevOps toolchain แทนที่จะให้โซลูชันแบบครบวงจร
  • การกำหนดค่าบางอย่าง เช่น การติดตั้งแบบหลายผู้เช่า อาจรู้สึกใช้งานยาก

ราคา Octopus Deploy

  • เริ่มต้น: $360/ปี สำหรับ 10 โครงการ
  • มืออาชีพ: $4,170/ปี สำหรับ 20 โครงการ
  • องค์กร: 23,400 ดอลลาร์/ปี สำหรับโครงการ 100+

คะแนนและรีวิวของ Octopus Deploy

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

7. Argo CD (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ Kubernetes ที่ใช้ GitOps พร้อมการซิงโครไนซ์แบบประกาศ)

Argo CD สำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์แบบเนทีฟบน Kubernetes
ผ่านทางArgo CD

Argo CD เป็นตัวควบคุมการปรับใช้แบบเนทีฟสำหรับ Kubernetes ที่ทำการซิงค์สถานะของแอปพลิเคชันที่ต้องการจาก Git repository ของคุณไปยังคลัสเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่า Git เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว และทำการซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพของมันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของแอปพลิเคชัน ประวัติการPLOY และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรองรับเครื่องมือPLOYการตั้งค่าเช่น Helm, Kustomize และเครื่องมือPLOYการตั้งค่าอื่น ๆ มันทำงานในรูปแบบการPLOYแบบประกาศ (declarative) โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ manifest และอัปเดตโหลดงานให้สอดคล้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Argo CD

  • ซิงค์สถานะของแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้สถานะ Kubernetes ที่ใช้งานจริงตรงกับสถานะที่ต้องการตามที่กำหนดไว้ใน Git เสมอ
  • จัดการการเปิดตัวในหลายสภาพแวดล้อมผ่าน โครงการแอป และจัดกลุ่มแอปพลิเคชันภายใต้ขอบเขตเชิงตรรกะ
  • มองเห็นและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนของการตั้งค่าโดยใช้ Diff View, เปรียบเทียบสถานะ Git กับสถานะของคลัสเตอร์แบบเคียงข้างกัน
  • ใช้ PreSync, Sync, และ PostSync ฮุก เพื่อเปิดใช้งานตรรกะการปรับใช้แบบ canary, blue/green หรือกำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Argo CD

  • นี่คือเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Kubernetes เท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเครื่องเสมือนหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
  • เมื่อการซิงค์ล้มเหลวหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อขัดข้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมักจะไม่ชัดเจนและต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
  • มีความสามารถในการย้อนกลับ แต่ไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้

ราคาของ Argo CD

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Argo CD

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Argo CD อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Argo CD คือความสามารถในการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับสถานะที่ต้องการไว้ ซึ่งทำให้การPLOY และจัดการแอปพลิเคชัน Kubernetes ง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยความพยายามน้อยมาก นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังมีความเป็นมิตรและง่ายต่อการนำทาง ทำให้การจัดการการPLOYแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Argo CD คือความสามารถในการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับสถานะที่ต้องการไว้ ซึ่งทำให้การPLOY และจัดการแอปพลิเคชัน Kubernetes ง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยความพยายามน้อยมาก นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังมีความเป็นมิตรและง่ายต่อการนำทาง ทำให้การจัดการการPLOYแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น

8. Ansible (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเตรียม การกำหนดค่า และการปรับใช้แบบไม่ต้องใช้ตัวแทนในระดับใหญ่)

Ansible: ใช้เพลย์บุ๊ก YAML ที่เรียบง่ายเพื่อทำให้การกำหนดค่า การปรับใช้ และการอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นอัตโนมัติ
ผ่านAnsible

Ansible โดย Red Hat เป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่ทรงพลังและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งใช้สำหรับการจัดการการกำหนดค่า การปรับใช้แอปพลิเคชัน และการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ

มันช่วยให้สามารถปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด โดยใช้เพลย์บุ๊ก YAML ที่เรียบง่ายและอ่านเข้าใจได้สำหรับมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเอเจนต์ เช่น SSH หรือ WinRM ทำให้มีน้ำหนักเบา

เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมการทำงานอัตโนมัติแบบร่วมมือกัน โดยให้คุณสามารถแชร์เพลย์บุ๊ก บทบาท และคอลเลกชันต่างๆ ผ่าน Ansible Automation Hub และ Galaxy

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ansible

  • เขียนและรัน เพลย์บุ๊ก เพื่อกำหนดสถานะที่ต้องการของแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ไวยากรณ์ YAML แบบประกาศ
  • อนุญาตให้มีการอัปเดตแบบต่อเนื่องและตรรกะการประสานงานข้ามหลายสภาพแวดล้อมโดยไม่มีเวลาหยุดทำงาน
  • ใช้ประโยชน์จากโมดูลอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Red Hat และพันธมิตร พร้อม ชุดเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง
  • จัดการระบบอัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่ด้วย Automation Controller และ Automation Mesh เพื่อการมองเห็นและการดำเนินการแบบกระจาย

ข้อจำกัดของ Ansible

  • สำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่มากที่มีโหนดหลายพันตัว โมเดลแบบไม่มีตัวแทนและใช้การส่งข้อมูล (push-based) อาจช้ากว่าเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าที่ใช้ตัวแทน
  • จำกัดกระบวนการที่ตระหนักถึงอัตลักษณ์และการผสานความลับอย่างไร้รอยต่อ
  • การทำงานของงานแบบเธรดเดียวเริ่มต้นอาจทำให้การทำงานช้าลง

ราคาของ Ansible

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ansible

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

9. TeamCity (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอย่างต่อเนื่องที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับแต่งการสร้างอย่างลึกซึ้ง)

TeamCity: ผสานรวม CI/CD กับประวัติการสร้างเวอร์ชันควบคุมและการรายงานผลการทดสอบ
ผ่านทางTeamCity

TeamCity ของ JetBrains เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับการส่งมอบในทุกขนาด ตั้งแต่โครงการเดียวไปจนถึงกระบวนการในระดับองค์กร รองรับการสร้างจากหลายที่เก็บอัตโนมัติ การทดสอบแบบขนานอัตโนมัติ และตัวกระตุ้นกระบวนการแบบไดนามิก

TeamCity ให้บริการรายงานการสร้างและการทดสอบที่ยอดเยี่ยม พร้อมข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทีมสามารถระบุข้อผิดพลาดและจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะโฮสต์บนคลาวด์หรือภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับระบบ VCS หลักทั้งหมดและให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamCity

  • ทริกเกอร์การสร้างจะถูกเรียกใช้ตามเงื่อนไขโดยใช้ Adaptable Build Triggers และกรองตามผู้เขียนคอมมิต, เส้นทางไฟล์, หรือสาขา
  • เพิ่มประสิทธิภาพรอบการทดสอบด้วยปัญญาการทดสอบและการทำงานแบบขนานอัจฉริยะที่แบ่งการตรวจสอบโค้ดระหว่างตัวแทนตามประวัติการทำงาน
  • กำหนดค่าไปป์ไลน์เป็นโค้ดด้วย Kotlin DSL ช่วยให้สามารถจัดการตรรกะของไปป์ไลน์แบบเวอร์ชันและแยกโมดูลได้
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ JetBrains IDEs, ระบบควบคุมเวอร์ชัน และระบบติดตามปัญหา

ข้อจำกัดของ TeamCity

  • มีปลั๊กอินให้เลือกใช้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการปรับใช้ต่อเนื่องอื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสามารถกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับทีมใหญ่หรือทีมที่กำลังเติบโต
  • คู่มือ API และการตั้งค่าขาดความชัดเจน ทำให้การผสานรวมยากขึ้น

ราคาของ TeamCity

  • TeamCity Pipelines: $18/เดือน ต่อผู้ใช้สามคน
  • TeamCity Cloud Enterprise: $54/เดือน ต่อผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิวของ TeamCity

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TeamCity อย่างไรบ้าง?

ความคิดเห็นจากรีวิว G2หนึ่งระบุว่า:

การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย, อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว, การมีบันทึกอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา, และผลลัพธ์การสร้างที่ละเอียดพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเป็นสิ่งที่สะดวก.... การขาดเอกสารประกอบเพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตั้งค่าเริ่มต้น.

การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย, อัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว, การมีบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา, และผลลัพธ์การสร้างที่พิถีพิถันพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติที่สะดวกสบาย…. การขาดเอกสารประกอบที่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการตั้งค่าเริ่มต้น

10. Atlassian Bamboo (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม CI/CD อย่างแน่นแฟ้นกับ Jira และ Bitbucket)

Atlassian Bamboo: ประสานงานการสร้าง ทดสอบ และการเผยแพร่ด้วยการผสานรวม Jira อย่างไร้รอยต่อ
ผ่านทางAtlassian

Bamboo เป็นโซลูชัน CI/CD ของ Atlassian ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการปรับใช้ด้วยระบบติดตามย้อนกลับได้เต็มรูปแบบตั้งแต่โค้ด การสร้าง การทดสอบ ไปจนถึงการปล่อยเวอร์ชัน Bamboo รองรับโครงการปรับใช้เฉพาะกิจ กระบวนการทำงานที่แยกตามสาขา และการกู้คืนจากภัยพิบัติที่พร้อมใช้งานทันที

ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Jira และ Bitbucket ทำให้คุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม, การอนุญาต, และตัวกระตุ้นได้. นี่คือตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับองค์กรที่ได้ลงทุนอย่างหนักในระบบนิเวศของ Atlassian และต้องการเครื่องมือ CI/CD ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในระบบดังกล่าว.

คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Bamboo

  • เปิดใช้งานการปล่อยเวอร์ชันเฉพาะสาขาโดยใช้ การปรับใช้ตามสาขา เพื่อแยกสายการพัฒนา
  • ทำให้การผสานโค้ดข้ามสาขาเป็นอัตโนมัติด้วย การผสานอัตโนมัติ ลดการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง
  • จัดการความสามารถของตัวแทนโดยใช้ Elastic และ Remote Agents ปรับขนาดการปรับใช้ตามโหลดหรือสภาพแวดล้อม
  • กู้คืนอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดความล้มเหลวด้วย ระบบกู้คืนจากภัยพิบัติ ที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการทำงานระหว่างปัญหาการปรับใช้

ข้อจำกัดของ Atlassian Bamboo

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งหรือเวลาดำเนินการที่ช้า
  • ผู้ใช้ถูกบังคับให้ย้ายข้อมูลเนื่องจากเวอร์ชันภายในองค์กรหมดอายุการใช้งาน

ราคาของ Atlassian Bamboo

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ศูนย์ข้อมูล: $1200 (งานไม่จำกัด, ตัวแทนระยะไกลหนึ่งคน)

Atlassian Bamboo คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. เชฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายโดยใช้โค้ด)

เชฟ: กำหนดโครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดและทำให้งานที่ทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์
ผ่านทางเชฟ

เชฟ เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการการกำหนดค่าและการปรับใช้ระบบอัตโนมัติ ที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการส่งมอบแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมคลาวด์, ไฮบริด, และเอดจ์

แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการบนโมเดลแบบประกาศและอิงตัวแทน โดยมี Chef Infra Client ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่จัดการ

โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยโค้ด มันกำหนดสถานะของระบบโดยใช้ 'สูตร' หรือแผนงานแบบโมดูลาร์ที่พัฒนาด้วย Ruby ซึ่งรวบรวมการพึ่งพาทั้งหมดของแอปพลิเคชันให้เป็นอาร์ติแฟกต์ที่พกพาได้และไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของเชฟ

  • สร้างบิลด์แบบพกพาโดยใช้ Chef App Delivery เพื่อรวมเอาไลบรารีที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการทำงานไว้ในอาร์ติแฟกต์เดียว
  • นำนโยบายที่สอดคล้องกันมาใช้ผ่าน นโยบายในรูปแบบโค้ด เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเป็นไปโดยอัตโนมัติในทุกสภาพแวดล้อม
  • ปรับใช้อย่างปลอดภัยในขนาดใหญ่ด้วย Edge Management Agent จัดการการส่งมอบแอปพลิเคชัน การตรวจสอบ และการย้อนกลับบนอุปกรณ์เอดจ์
  • บังคับใช้กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่าน Chef InSpec เพื่อตรวจสอบ, ตรวจจับ, และแก้ไขการตั้งค่าผิดพลาดในเวลาจริง

ข้อจำกัดของเชฟ

  • การตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบคู่มือการทำอาหาร (เช่น ด้วย Test Kitchen) ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับ Ruby และหลักการเขียนโปรแกรม
  • ผู้ใช้พบว่าการติดตั้งและการใช้งานแดชบอร์ด Automate ไม่เป็นธรรมชาติ

ราคาเชฟ

  • ธุรกิจ: $59/ปี ต่อโหนด
  • องค์กร: 189 ดอลลาร์/ปี ต่อโหนด
  • เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเชฟ

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงเชฟว่าอย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2แบ่งปันว่า:

Progress chef นั้นง่ายมากในแง่ของการนำไปใช้งาน มีคุณสมบัติมากมายรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การอัตโนมัติการปล่อยเวอร์ชัน การจัดการงาน แดชบอร์ดและการแสดงผล ฯลฯ เอกสารประกอบของ Progress chef สามารถทำให้ง่ายขึ้นและปรับใช้ได้มากขึ้น

Progress chef นั้นง่ายมากในแง่ของการนำไปใช้งาน มีคุณสมบัติมากมายรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การอัตโนมัติการปล่อย, การจัดการงาน, แดชบอร์ดและการแสดงผล ฯลฯ เอกสารของ Progress chef สามารถทำให้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ได้มากขึ้น

12. Puppet (เหมาะที่สุดสำหรับการบังคับใช้การกำหนดค่าระบบที่สอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด)

Puppet: จัดการการกำหนดค่าระบบในระดับใหญ่ด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานที่แข็งแกร่ง
ผ่านทางPuppet

Puppet เชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานและการปรับใช้แอปพลิเคชันเป็นโค้ดช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างร่วมมือกันผ่านกระบวนการที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ โดยใช้ โมเดลเชิงประกาศ เพื่ออธิบายสถานะของระบบ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ

โมเดลนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการรักษาเสถียรภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับที่กว้างขวาง คุณยังสามารถนำเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยมาใช้เพื่อบังคับใช้กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น CIS Benchmarks และ DISA STIGs ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของหุ่นเชิด

  • ใช้ประโยชน์จากภาษาเฉพาะทางที่ประกาศไว้ (DSL) เพื่ออธิบายสถานะเป้าหมายโดยไม่ต้องเขียนกระบวนการแบบฝังตัว
  • บังคับใช้การกำหนดค่าแบบ idempotent และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบที่สำคัญยังคงสอดคล้องกับสถานะที่ตั้งใจไว้
  • ใช้ 'ผู้ควบคุมหุ่น' กลางเพื่อจัดการการกำหนดค่าโหนดในระบบที่กระจายอยู่
  • ขยายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานจากเซิร์ฟเวอร์เพียงไม่กี่เครื่องไปจนถึงหลายหมื่นเครื่อง
  • สร้างภาพและรายงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ ผู้ช่วย AI

ข้อจำกัดของหุ่นเชิด

  • ผู้ใช้รายงานความล่าช้าเมื่อมีการคิวงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
  • การพึ่งพาอย่างมากต่อ Puppet Master; หากมันล่ม โหนดลูกจะไม่สามารถจัดการได้

ราคาของหุ่นเชิด

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวหุ่นเชิด

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

13. Spinnaker (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องในหลายคลาวด์ด้วยการปรับใช้ขั้นสูง)

Spinnaker: ติดตั้งแอปพลิเคชันข้ามผู้ให้บริการคลาวด์หลายรายด้วยกลยุทธ์การเปิดตัวขั้นสูงและเครื่องมือการติดตั้งซอฟต์แวร์
ผ่านทางสปินเนเกอร์

Spinnaker เป็น แพลตฟอร์มการปรับใช้แบบโอเพนซอร์ส สำหรับทีมที่จัดการแอปพลิเคชันผ่านผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย ถูกสร้างขึ้นและทดสอบโดย Netflix ในเบื้องต้น มันมอบการควบคุมที่ละเอียดอ่อนต่อกระบวนการปรับใช้ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์การเปิดตัวขั้นสูงในตัว

มันถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีความเร็วสูงและเชื่อถือได้ในระดับองค์กร ด้วยระบบเข้าถึงตามบทบาทที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า การดำเนินการที่มีระยะเวลาจำกัด และระบบติดตามการทำงานแบบเนทีฟ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการPLOYMENTในระดับการผลิต

คุณสมบัติเด่นของ Spinnaker

  • สร้างและจัดการสายงานการปรับใช้ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนสำหรับสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์
  • ใช้ตัวเลือกเช่น highlander, blue/green, และ canary เพื่อปรับแผนการเปิดตัวให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความต้องการของปริมาณการใช้งาน
  • จำกัดเวลาที่ขั้นตอนของท่อส่งข้อมูลบางช่วงสามารถทำงานได้ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ควบคุมดูแล
  • ติดตั้ง, กำหนดค่า, และบำรุงรักษาอินสแตนซ์ Spinnaker ของคุณโดยใช้ Spinnaker's Halyard CLI
  • ผสานรวมกับผู้ให้บริการระบุตัวตน เช่น LDAP, OAuth, SAML หรือ GitHub Teams เพื่อจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้และการมองเห็นโครงการ

ข้อจำกัดของสปินเนเกอร์

  • ไม่มีการแจ้งเตือนหรือการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับพอดหรือบริการที่ล้มเหลว
  • เอกสารทางการและชุมชนกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาหรือการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
  • นี่คือแพลตฟอร์ม CD ที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับเครื่องมือ CI แยกต่างหาก (เช่น Jenkins หรือ GitLab CI) เพื่อจัดการขั้นตอนการคอมไพล์และการทดสอบในวงจรชีวิต

การกำหนดราคาของ Spinnaker

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของสปินเนเกอร์

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ

หากเครื่องมือการPLOYซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังไม่เหมาะกับคุณ นี่คือตัวเลือกอื่นที่คุณอาจพิจารณา 🤩

