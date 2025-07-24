ค้นพบ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาในปี 2025

การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป เราได้ออกจากเซสชันการปฐมนิเทศที่ซ้ำซากจำเจและโยนคู่มือการฝึกอบรมที่เก่าเก็บฝุ่นทิ้งไปแล้ว ทุกวันนี้ การเรียนรู้อยู่รอบตัวเรา: ในงานของเรา ในความผิดพลาดของเรา ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า "เดี๋ยวนะ... ฉันทำยังไงนะ?" และในบางกรณี มันยัง...สนุกอีกด้วย
และเดาสิว่าอะไรกำลังจะร่วมเดินทางไปด้วยกัน? AI.
71% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)กำลัง "สำรวจ ทดลอง หรือบูรณาการ AI เข้ากับงานของพวกเขาแล้ว"
ไม่ว่าจะเป็นการสอนในชั้นเรียนหรือการฝึกอบรมทีม เครื่องมือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของเรา ตั้งแต่เนื้อหาที่แทบจะเขียนได้เองไปจนถึงโมดูล AR/VR ที่ทำให้การฝึกอบรมแบบดั้งเดิมดูด้อยลง บริษัทต่างๆ กำลังละทิ้งวิธีการที่ล้าสมัยและหันมาใช้แนวทางที่ชาญฉลาดและน่าสนใจมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยเครื่องมือ AI เหล่านี้สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา คุณสามารถสร้างเอกสารการปฐมนิเทศได้ทันที ออกแบบภาพประกอบหลักสูตรตามความต้องการ ร่างแผนการสอน สรุปโมดูลการเรียนรู้ทั้งหมด และปรับแต่งเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะกับบทบาทที่แตกต่างกัน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนา:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, วิดีโอสอน, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, แม่แบบ LMS
|ทีม L&D ทุกขนาดที่ต้องการผสานเนื้อหาการฝึกอบรมกับกระบวนการทำงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ซินธิเซีย
|เทมเพลตมากกว่า 200 แบบ, ภาษาให้เลือกมากกว่า 140 ภาษา, อวตาร AI, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, ไลบรารีวิดีโอ
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แจสเปอร์
|เครื่องมือแก้ไขเอกสารด้วย AI, การควบคุมโทนเสียงของแบรนด์, การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่เขียนสคริปต์การฝึกอบรมและคู่มือ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ElevenLabs
|การแปลงข้อความเป็นเสียงใน 32+ ภาษา, ปรับแต่งโทน/สไตล์ได้
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างเสียงพากย์ที่สมบูรณ์แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ภาพประกอบ
|ข้อความ/URL เป็นวิดีโอ, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, คำบรรยาย, การแจกจ่ายคลิป
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ผลิตวิดีโอฝึกอบรมโดยไม่มีทักษะการตัดต่อ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Quizgecko
|ไฟล์สู่แบบทดสอบ/บัตรคำ, การทบทวนแบบเว้นระยะ, การแปลงเป็นพอดแคสต์
|ทีม L&D ขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่นำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบมาใช้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|HeyGen
|175+ ภาษา, อวตารเสมือนจริง, การโคลนอวตาร, การตัดต่อวิดีโอด้วย AI
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ผลิตการแนะนำ/การฝึกอบรมที่ใช้ตัวละครเสมือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ซาววี
|การสร้างวิดีโอ, การผสานกับ Slack, การโค้ชอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, การวางแผนเส้นทางอาชีพ
|ทีม HR/L&D ขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|เวอร์ติ
|การจำลองแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, วิดีโอโต้ตอบ 360°, มนุษย์เสมือนจริง, การวิเคราะห์
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่จัดฝึกอบรมเชิงบทบาทสมจริง
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ผู้ดูแลระบบ/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|7 ครั้ง
|ผู้ช่วย AI สำหรับการเรียนรู้แบบไมโคร, การแปลงเนื้อหาเป็นหลักสูตรไมโคร, การผสานรวม LMS/Slack
|ทีมที่นำเสนอการเรียนรู้แบบสั้นสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ทีม L&D ทุกขนาดกำลังผสานรวมเนื้อหาการเรียนรู้เข้ากับกระบวนการทำงาน
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือรายการเครื่องมือ AI ของเราที่สามารถทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาของคุณง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
คิดว่าการใช้ClickUpแค่สำหรับการจัดการโครงการเท่านั้นหรือ? คิดใหม่ได้เลย! ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม ClickUp จะกลายเป็น แพลตฟอร์ม L&D ที่มีความยืดหยุ่น ที่ช่วยให้คุณออกแบบ, ส่งมอบ, และติดตามการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน อย่างแท้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแผนการสอนหรือขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะตัว คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp มาดูรายละเอียดกันเลย!
การสร้างเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้าด้วยระบบ AI ที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
ClickUp Brain, ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก, ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว. เพียงพิมพ์คำสั่งเช่น "สร้างโมดูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล" และชมขณะที่มันสร้างโครงสร้างรายละเอียดครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจำลองการโจมตีทางอีเมล (phishing simulations) ไปจนถึงโปรโตคอล VPN.
ใช้เพื่อปรับคำแนะนำเนื้อหาให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของที่ทำงานของคุณ สร้างโมดูลที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะ แก้ไขบทเรียนให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ และแม้กระทั่งสร้างคำถามแบบทดสอบจากเอกสารภายในของคุณเอง—เพื่อให้โปรแกรมการเรียนรู้ของคุณรู้สึกไม่เหมือนใครและเหมาะกับคุณมากขึ้น
คุณสามารถเก็บโครงร่างและเอกสารเหล่านี้ไว้ใน ClickUp Docs ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พูดเนื้อหาโมดูล คำถามแบบทดสอบ หรือบันทึกข้อเสนอแนะโดยใช้ฟีเจอร์ Talk‑to‑Text ภายในClickUp Brain MAX Brain MAX คือ "ซูเปอร์แอป" บนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งเข้าใจบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อไว้ และช่วยให้คุณค้นหา พูด และดำเนินการต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยโมเดล AI ล่าสุด เช่น GPT‑4, Claude และ Gemini
ต้องการก้าวไปอีกขั้นไหม?
ใช้ClickUp's Autopilot Agentsเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดตรวจสอบของโปรแกรมการเรียนรู้ของคุณ. ตัวแทนเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งดำเนินการตามคำสั่งอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้:
- สร้างเนื้อหาเชิงรุก: เมื่อผู้ฝึกอบรมทำเครื่องหมายโมดูลว่า "กำลังดำเนินการ" ตัวแทนสามารถแชร์เอกสารแนะนำ รายการตรวจสอบ หรือทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือ
- อัตโนมัติการให้คำแนะนำและสรุป: หลังจากผู้เรียนส่งคำตอบแบบทดสอบหรือการบ้านแล้ว ตัวแทนสามารถสรุปคำตอบที่สำคัญหรือระบุช่องว่างที่พบบ่อยได้
- จัดการการแจ้งเตือน: หากกำหนดเวลาผ่านไปแล้วหรือสถานะยังคงอยู่ใน "ยังไม่ได้เริ่ม" ตัวแทนสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมได้
เครื่องมือวิดีโอที่ช่วยให้การเรียนรู้ติดทนนาน
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอสอนและแนะนำขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ เพียงกดบันทึกและแบ่งปันความรู้ได้ทันที คุณสามารถบรรยายและอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและน่าจดจำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Brain บทถอดความสำหรับคลิปเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหา อ้างอิง หรือทบทวนเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ถามคำถามและรับคำตอบโดยตรงจากบทถอดความ!
ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อ:
- สร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ
- เพิ่มเวลาประทับสำหรับความสะดวกในการนำทาง
- ติดตามว่าใครดูอะไรไปแล้วบ้าง
- แชร์วิดีโออย่างปลอดภัยกับสมาชิกทีมเฉพาะ
กระดานอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
บอกลาการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าเบื่อ กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ แสดงเส้นทางการเรียนรู้ วางแผนเส้นทางการพัฒนาทักษะ และระดมความคิดกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
📌 ตัวอย่างเช่น วาดภาพกระบวนการฝึกอบรมสำหรับโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณใน ClickUp Whiteboards จากนั้นแปลงแต่ละโมดูลเป็นงาน จัดระเบียบในรายการตามหัวข้อหรือแผนก และสลับไปยังมุมมอง Gantt เพื่อวางแผนไทม์ไลน์ กำหนดจุดสำคัญ และจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้แบบรวมศูนย์โดยเชื่อมโยงClickUp Docsของคุณกับงานในกระบวนการฝึกอบรมของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น แนบ ClickUp Doc ที่มีคู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียดหรือ SOP เฉพาะบทบาทกับแต่ละโมดูลในกระบวนการ Whiteboard ของคุณ คุณยังสามารถฝังวิดีโอ แบบทดสอบ หรือแบบฟอร์มความคิดเห็นไว้ภายใน Doc ได้โดยตรง—เพื่อให้ผู้เรียนมีทุกอย่างที่ต้องการในบริบทเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แม่แบบที่ช่วยเร่งการตั้งค่า
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่าระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) หรือไม่? เริ่มต้นอย่างง่าย!แม่แบบการนำไปใช้ของระบบ LMS ของ ClickUpจะช่วยคุณผ่านกระบวนการจนสำเร็จลุล่วงของโครงการของคุณ นี่คือวิธีการ:
- ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของโครงการเพื่อสร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละงานในโครงการ
- จัดระเบียบงานเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์
- อัปเดตสถานะของคุณเมื่อคุณดำเนินไปตามงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูล
- ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม,แบบแผนกรอบการฝึกอบรมของ ClickUpมอบฐานที่มั่นคงสำหรับโปรแกรมของคุณ. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผน, จัดโครงสร้าง, และบริหารจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ. นี่คือวิธีการ:
- มาตรฐานเส้นทางการเรียนรู้ข้ามทีมโดยใช้ภารกิจ, เอกสาร, และเป้าหมายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ติดตามสถานะการเสร็จสิ้น, ชั่วโมงการฝึกอบรม, และคะแนนการประเมินผลแบบเรียลไทม์โดยใช้ แดชบอร์ดและฟิลด์ที่กำหนดเอง ของ ClickUp
- ตรวจพบจุดที่การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพต่ำหรือคะแนนต่ำด้วยรายงานภาพ และจัดสรรเอกสารหรือกำหนดการติดตามผลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้ให้การวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะกับทั้งผู้สอนและผู้เรียน ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของพนักงานและปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรมตามข้อมูลผู้ใช้
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ใช้ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมเชื่อมโยงงานต่าง ๆ, สื่อที่ฝังไว้, และรายการตรวจสอบที่ชัดเจน
- ใช้ClickUp Chatเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารการเรียนรู้ ชี้แจงเป้าหมาย และปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ แทนที่จะใช้ช่องทางที่กระจัดกระจาย ให้เริ่มแชทภายในงานฝึกอบรมหรือโมดูลเฉพาะ—เพื่อให้คำถาม การอัปเดต และข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับเนื้อหาหรืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- กำหนดและติดตามโมดูลการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดายด้วยการรวมสถานะที่กำหนดเอง, วันที่ครบกำหนด,และระบบอัตโนมัติของ ClickUp ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนทำเครื่องหมายโมดูลว่า "กำลังดำเนินการ" ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนผู้ฝึกสอนทันทีหรือมอบหมายงานถัดไป
- สรุป, ร่าง, และสร้างเนื้อหาได้ทันทีด้วย ClickUp Brain—ตั้งแต่เอกสาร SOP และเอกสารการอบรมไปจนถึงแบบทดสอบและคำถามที่พบบ่อย
- รวมเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในพื้นที่ ClickUpที่จัดไว้สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาโดยเฉพาะ พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ มุมมองที่กำหนดเอง และเทมเพลตที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งสำหรับความต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
- คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การรีวิวจาก G2เรียก ClickUp ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม โดยกล่าวว่า:
ฉันสามารถเห็นได้ว่างานกำลังดำเนินไปอย่างไรกับทีม, ได้สร้าง SOP มากมายเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ของเราได้รวดเร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้, และสามารถนำสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันออกไปไว้ในกระบวนการทำงานได้
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้อง มีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
2. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการสอนและการเรียนรู้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
วิดีโอสั้นที่น่าสนใจกำลังเข้ามาแทนที่การฝึกอบรมที่ยาวและน่าเบื่อ—และนั่นก็ถูกต้องแล้ว แต่การถ่ายทำ ตัดต่อ และผลิตวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นนั้นต้องใช้เวลา ความพยายาม และอุปกรณ์การผลิตที่ครบครัน นั่นคือจุดที่เครื่องมือวิดีโอ AIอย่าง Synthesia เข้ามาช่วย
Synthesia เปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมระดับมืออาชีพโดยใช้ AI อวตารที่เหมือนจริงโดยไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือเครื่องมือตัดต่อ ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวโมดูลการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมด้านความสอดคล้อง หรือเนื้อหาเพื่อเพิ่มทักษะ Synthesia ช่วยให้ทีม L&D สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการผลิตและช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เลือกจากเทมเพลตวิดีโอฟรีมากกว่า 200 แบบเพื่อเริ่มสร้างวิดีโอแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม
- เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการพากย์เสียงและแปลภาษาในกว่า 140 ภาษา
- ร่วมมือกับทีมและแก้ไขวิดีโอตามข้อเสนอแนะ พร้อมคลังวิดีโอที่อัปเดต
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การจัดการค่าใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณมีความต้องการด้านวิดีโอที่มาก
- การทำให้อวตารแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากพวกมันถูกสร้างขึ้นโดย AI
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบระดับการปรับแต่งที่มันมอบให้ในขณะที่ยังให้การสนับสนุน AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนที่ฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ ฉันไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนัก ดังนั้นฉันจึงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรม และ Synthesia ก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับจุดอ่อนของฉัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอป AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาการฝึกอบรมที่ใช้ AI)
เบื้องหลังทุกการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพคือแผนการสอน, แนวทางการเรียนรู้, คู่มือการปฐมนิเทศ, และแน่นอน สคริปต์ที่มั่นคง นั่นคือสิ่งที่ Jasper AI ช่วยได้ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่สคริปต์ไปจนถึงคู่มือการฝึกอบรมเต็มรูปแบบได้ในไม่กี่วินาที
มีงานนำเสนอและต้องการเปลี่ยนให้เป็นคู่มือการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? เพียงใส่คำสั่งลงใน Jasper Chat—และ voilà คุณก็จะได้มันแล้ว ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ Jasper ทำให้การสร้างเนื้อหานั้นรวดเร็ว ง่ายดาย และขยายขนาดได้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ยกระดับเนื้อหาการฝึกอบรมองค์กรด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- กำหนดกฎเกณฑ์ของคุณเองสำหรับการใช้งานคำศัพท์ ไวยากรณ์ หรือแม้แต่เครื่องหมายวรรคตอน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรักษาโทนเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ
- เปลี่ยนเป็น 'โหมดบอส' และสร้างไอเดียการเรียนรู้สำหรับองค์กรที่พร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Jasper
- คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อความถูกต้อง
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
มันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันต้องการเขียนเนื้อหาที่ต้องแยกแยะปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย อธิบายกระบวนการทางธุรกิจ ประเมินตัวเลือกต่างๆ หรืออธิบายแนวปฏิบัติด้านการจัดการแบบดั้งเดิมให้ผู้อ่านเข้าใจ
👀 คุณทราบหรือไม่? องค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งมีอัตราการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานสูงกว่าถึง 30–50%
4. ElevenLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียงพูดที่สมจริง)
ในขณะที่การสร้างแผนการสอนที่ซับซ้อนเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการสอน การรักษาความสนใจของพนักงานตลอดการฝึกอบรมในองค์กรเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง นี่คือจุดที่มีประโยชน์ในการมีเครื่องมือที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงพูดได้อย่างง่ายดาย
ElevenLabs เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเสียงพากย์ด้วย AI ที่น่าสนใจ ด้วยคุณสมบัติมากมาย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการแปลงเนื้อหาที่น่าเบื่อให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมที่น่าสนใจ หรือใช้ AI เพื่อพากย์เสียงในหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs
- เลือกจากกว่า 32 ภาษาที่แตกต่างกันเพื่อสร้างวิดีโอ AI ที่ไม่เหมือนใคร
- ให้เสียงกับอวตาร AI ของคุณด้วยการแปลงข้อความเป็นเสียงที่ง่ายดาย
- ปรับแต่งภาษา น้ำเสียง โทนเสียง และสไตล์ของวิดีโอ AI ของคุณ
ข้อจำกัดของ ElevenLabs
- แผนระดับต่ำอาจมีข้อจำกัดสำหรับการผลิตขนาดใหญ่
ราคาของ ElevenLabs
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- ผู้สร้าง: $11/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ElevenLabs อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มีสำเนียงหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษไปจนถึงอเมริกัน รวมถึงบุคลิกและช่วงอายุที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถหาเสียงที่ชอบและบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างไฟล์เสียงได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ขอแนะนำ ElevenLabs อย่างยิ่ง
5. Pictory (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมที่สร้างโดย AI)
หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการสร้างวิดีโอ แต่ต้องการใช้วิดีโอเพื่อฝึกอบรมทีมของคุณล่ะ? ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องใช้บริการจากผู้ตัดต่อวิดีโอที่มีประสบการณ์ รอให้พวกเขาสร้างเนื้อหา ดำเนินการแก้ไขหลายครั้ง และผลิตวิดีโอเพียงหนึ่งเดียว
แต่ไม่ใช่แล้ว ด้วยแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง Pictory คุณสามารถสร้างวิดีโอการฝึกอบรมและสื่อการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอเลย ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Pictory
- แปลงข้อความและ URL ให้เป็นวิดีโอแบบยาวที่น่าสนใจ
- ร่วมมือกับหลายทีมในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- สร้างคลิปสั้นจากวิดีโอที่ยาวเพื่อเนื้อหาที่กระชับและแชร์ได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Pictory
- การสร้างการปรับแต่งเฉพาะบุคคลทำได้ยากเมื่อมีตัวเลือกเสียงพากย์และเทมเพลตที่จำกัด
ราคาของ Pictory
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- ทีม: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pictory
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pictory อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่ดี ฉันชอบมากที่สุดคือเพียงแค่ใช้สคริปต์วิดีโอของฉัน มันก็สามารถสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบและใส่คำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ หากคุณมีเสียงพากย์หรือต้องการสร้างเสียงพากย์ ซอฟต์แวร์จะซิงค์กับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งน่าทึ่งมาก!
6. Quizgecko AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบทดสอบและสื่อการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ผู้เรียนจะจดจำได้มากขึ้นเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น แล้วทำไมต้องยึดติดกับวิธีการล้าสมัย? Quizgecko เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI ในการทำให้การฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์และสนุกสนาน
นี่คือวิธีใหม่ในการยกระดับแผนการสอนของคุณให้โดดเด่น และทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยเนื้อหาไม่ซ้ำซากหรือน่าเบื่อ ไม่ว่าคุณจะสร้างแฟลชการ์ด แบบทดสอบ หรือแม้แต่พอดแคสต์ Quizgecko ก็ช่วยให้คุณถ่ายทอดบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตรึงใจ
คุณสมบัติเด่นของ Quizgecko
- สร้างสื่อการฝึกอบรมโดยการอัปโหลดไฟล์ใด ๆ ขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม และใช้ประโยชน์จาก AI ในการเปลี่ยนให้เป็นแบบทดสอบ, บัตรคำ, และเครื่องมือช่วยการศึกษาอื่น ๆ
- เรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วย Quizgecko AI ที่ช่วยทบทวนข้อมูลที่คุณอาจเข้าใจยากโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Quizgecko
- การสร้างแบบทดสอบได้จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ Quizgecko
- ฟรี
- พรีเมียม: $16/เดือน
- อัลตร้า: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Quizgecko
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quizgecko อย่างไร
รีวิวจากTrustpilotระบุว่า:
Gecko เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนมากทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ผมสนุกกับการใช้แอปอัจฉริยะในการสร้างแบบทดสอบตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายในภายหลังด้วยซ้ำ
7. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา)
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อีกตัวหนึ่ง HeyGen ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับอวตารที่สมจริงที่สุดและแม้กระทั่งโคลนตัวเองเพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมวิดีโอ
ระดับของการปรับแต่งที่ HeyGen นำเสนอเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง ตั้งแต่การแสดงออกทางสีหน้าไปจนถึงพื้นหลัง และแม้กระทั่งการฝึกฝน AI อวตารของคุณให้ตอบคำถามอย่างชาญฉลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมที่ปรับแต่งตามความต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- เลือกจากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดผู้ชมที่กว้างขึ้น
- สร้างวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อน โดยให้ AI อวตารของคุณได้รับการฝึกฝนให้แสดงอารมณ์และการเคลื่อนไหวที่สมจริงราวกับชีวิตจริง
- ใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโออันทรงพลังในตัวเพื่อสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ HeyGen
- บางครั้งการแสดงออกของอวตารอาจดูแข็งกระด้างหรือเหมือนหุ่นยนต์
ราคา HeyGen
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เครื่องมือนี้เปลี่ยนเกมได้จริง ๆ คุณจะพบกับเครื่องมือ "AI" มากมายในทุกวันนี้ แต่เครื่องมือนี้ของจริง ใช้แล้วกับวิดีโอสินค้าบางชิ้น – ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น การลดเวลาและการลงทุนด้านทรัพยากรนั้นมหาศาล และมีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย – ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น, ทรัพยากรบุคคล, การขาย, การฝึกอบรม ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เกือบเก้าในสิบองค์กรกังวลเกี่ยวกับการรักษาพนักงานไว้ ตามรายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานปี 2025 ของ LinkedIn การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาพนักงานไม่ให้ลาออก
8. Zavvy (เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับพนักงาน)
Zavvy by Deel ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้คนที่บริหารทีมหลายทีม เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการให้คำแนะนำที่ดีขึ้น ไปจนถึงการอัตโนมัติการติดตามผลและการแจ้งเตือนการฝึกอบรม Zavvy ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจัดการงานที่ยุ่งเหยิง
Zavvy ช่วยคุณทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การช่วยให้พนักงานของคุณพัฒนาทักษะ มันเกี่ยวกับการสร้างเส้นทางอาชีพที่มีความหมาย การกำหนดสมรรถนะ และการให้การโค้ชที่แท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Zavvy
- สร้างวิดีโอที่ไร้ที่ติและประสบการณ์การเรียนรู้อื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
- ผสานการทำงานกับแอปภายนอกเช่น Slack เพื่อให้คำแนะนำการโค้ช, แชร์ทรัพยากรการเรียนรู้, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zavvy
- แพลตฟอร์มอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Zavvy
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zavvy
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI
ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปสำหรับทุกงานClickUp's AIจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานบางอย่าง เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
9. Virti (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่สมจริงเพื่อปรับปรุงสื่อการฝึกอบรม)
แพลตฟอร์มการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติและวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI ของ Virti เปลี่ยนการเรียนรู้แบบพาสซีฟให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ ลองนึกถึงวิดีโอแบบโต้ตอบที่อวตารตอบสนองต่อผู้เรียนแบบเรียลไทม์
การฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงและอิงสถานการณ์เช่นนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามารถในการจดจำความรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงโดยปราศจากความกดดัน
คุณสมบัติเด่นของ Virti
- สร้างการจำลองแบบโต้ตอบสำหรับแรงงานที่หลากหลายด้วยโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโลกเสมือนจริงที่ปลอดภัย พร้อมประสบการณ์ที่สมจริงอย่างเต็มที่
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Virti
- แม้ว่าจะมีการปรับแต่งได้มากมาย ผู้ใช้ได้สังเกตว่า AI อวตารและเสียงสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้สมจริงมากขึ้น
ราคาของ Virti
- เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ข้อดี: $199/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Virti
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Virti อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่มันสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชีและแล็ปท็อปส่วนตัวของคุณ คุณก็สามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ 360 แบบโต้ตอบหรือแพลตฟอร์ม Virtual Humans
10. 7taps (เหมาะที่สุดสำหรับหลักสูตรไมโครอีเลิร์นนิง)
หากคุณต้องการข้ามกระบวนการที่ใช้เวลานานในการสร้างหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ฝึกอบรม คุณควรลองใช้ 7taps! มันสร้างหลักสูตรไมโครเลิร์นนิงที่มีผลกระทบสูงและใช้ความพยายามน้อยโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนสำหรับแรงงานที่หลากหลาย
7taps ภูมิใจนำเสนอการจดจำความรู้ที่สูงขึ้นถึง 84% ด้วยการเรียนรู้แบบไมโคร พร้อมการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงานเดิมของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการปฏิบัติได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ 7taps
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝึกอบรมของคุณด้วยผู้ช่วยไมโครเลิร์นนิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แปลงไฟล์ PowerPoint, PDF และรูปแบบอื่น ๆ ด้วยไมโครเลิร์นนิงทรานส์ฟอร์เมอร์
- ผสานการทำงานกับแอปภายนอก เช่น Slack หรือระบบ LMS ใด ๆ เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้
ข้อจำกัดของ 7taps
- ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการแปลงเนื้อหาวิชาที่ละเอียดเป็นเนื้อหาไมโครเลิร์นนิงที่มีคุณสมบัติจำกัด
ราคา 7taps
- ฟรี
- เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว 7taps
- G2: 4. 8/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง 7taps อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การสร้างเนื้อหานั้นตรงไปตรงมาและที่ดีที่สุดคือพนักงานชอบมันจริงๆ และมีส่วนร่วมกับเนื้อหามาก ฟีเจอร์ผู้สร้าง AI ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนา?
การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการเติบโตของผู้ฝึกอบรมเมื่อเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ AI ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรก ให้มองหา:
- ระบบอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ช่วยเร่งการเรียนรู้ การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจัดรูปแบบสไลด์ การอัปเดตบันทึกการฝึกอบรม การตอบคำถามที่พบบ่อยของผู้เรียน หรือการกำหนดเวลาการเรียนการสอน จะช่วยเพิ่มเวลาให้กับผู้ฝึกอบรมและนำผู้เรียนไปสู่เส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ปรับเส้นทางการฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล แทนที่จะใช้วิธีการแบบเดียวกันสำหรับทุกคน ทุกคนมีความแตกต่างกันและเรียนรู้ในวิธีของตัวเอง และในฐานะผู้ฝึกอบรม คุณต้องรับประกันว่าการฝึกอบรมของคุณสามารถปรับให้เหมาะกับผู้เรียนที่แตกต่างกันได้
- การผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสะดุด ตัวอย่างเช่น ความคืบหน้าในหลักสูตรสำคัญจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในระบบบริหารจัดการพนักงานของคุณ และนับรวมในการประเมินผล
- การวิเคราะห์: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐานจะช่วยยกระดับผลลัพธ์อย่างแน่นอน
- ความสามารถในการปรับตัว: ปรับเนื้อหาแบบไดนามิกตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสนใจอยู่ เทคนิคการเรียนรู้แบบปรับตัวนี้ช่วยให้ผู้เรียนของคุณมีความสนใจตลอดเวลา
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้นได้
ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมีAI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์แทนการจัดการรูปแบบเอกสาร
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานออนไลน์ที่ดีที่สุด
เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรม? ให้เป็น ClickUp!
ตอนนี้คุณได้สำรวจเครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นด้วยตัวเอง มีเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นเสมอ
กุญแจสำคัญคือการระบุจุดที่คุณประสบปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่ตรงกับปัญหาเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว AI มีไว้เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความพยายามในการจัดการงาน ClickUp คือคำตอบของคุณ
ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ, ทำได้มากขึ้น, และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น—ลองใช้ ClickUp วันนี้!