ค้นพบ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi Anchan
24 กรกฎาคม 2568

การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป เราได้ออกจากเซสชันการปฐมนิเทศที่ซ้ำซากจำเจและโยนคู่มือการฝึกอบรมที่เก่าเก็บฝุ่นทิ้งไปแล้ว ทุกวันนี้ การเรียนรู้อยู่รอบตัวเรา: ในงานของเรา ในความผิดพลาดของเรา ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า "เดี๋ยวนะ... ฉันทำยังไงนะ?" และในบางกรณี มันยัง...สนุกอีกด้วย

และเดาสิว่าอะไรกำลังจะร่วมเดินทางไปด้วยกัน? AI.

71% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)กำลัง "สำรวจ ทดลอง หรือบูรณาการ AI เข้ากับงานของพวกเขาแล้ว"

ไม่ว่าจะเป็นการสอนในชั้นเรียนหรือการฝึกอบรมทีม เครื่องมือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของเรา ตั้งแต่เนื้อหาที่แทบจะเขียนได้เองไปจนถึงโมดูล AR/VR ที่ทำให้การฝึกอบรมแบบดั้งเดิมดูด้อยลง บริษัทต่างๆ กำลังละทิ้งวิธีการที่ล้าสมัยและหันมาใช้แนวทางที่ชาญฉลาดและน่าสนใจมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากร

ด้วยเครื่องมือ AI เหล่านี้สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา คุณสามารถสร้างเอกสารการปฐมนิเทศได้ทันที ออกแบบภาพประกอบหลักสูตรตามความต้องการ ร่างแผนการสอน สรุปโมดูลการเรียนรู้ทั้งหมด และปรับแต่งเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะกับบทบาทที่แตกต่างกัน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย!

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาในภาพรวม

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนา:

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, วิดีโอสอน, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, แม่แบบ LMSทีม L&D ทุกขนาดที่ต้องการผสานเนื้อหาการฝึกอบรมกับกระบวนการทำงานมีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
ซินธิเซียเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ, ภาษาให้เลือกมากกว่า 140 ภาษา, อวตาร AI, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, ไลบรารีวิดีโอทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่น่าสนใจมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แจสเปอร์เครื่องมือแก้ไขเอกสารด้วย AI, การควบคุมโทนเสียงของแบรนด์, การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่เขียนสคริปต์การฝึกอบรมและคู่มือทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ElevenLabsการแปลงข้อความเป็นเสียงใน 32+ ภาษา, ปรับแต่งโทน/สไตล์ได้ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างเสียงพากย์ที่สมบูรณ์แบบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ภาพประกอบข้อความ/URL เป็นวิดีโอ, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, คำบรรยาย, การแจกจ่ายคลิปทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ผลิตวิดีโอฝึกอบรมโดยไม่มีทักษะการตัดต่อทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Quizgeckoไฟล์สู่แบบทดสอบ/บัตรคำ, การทบทวนแบบเว้นระยะ, การแปลงเป็นพอดแคสต์ทีม L&D ขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่นำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบมาใช้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
HeyGen175+ ภาษา, อวตารเสมือนจริง, การโคลนอวตาร, การตัดต่อวิดีโอด้วย AIทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ผลิตการแนะนำ/การฝึกอบรมที่ใช้ตัวละครเสมือนมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ซาววีการสร้างวิดีโอ, การผสานกับ Slack, การโค้ชอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, การวางแผนเส้นทางอาชีพทีม HR/L&D ขนาดเล็กถึงองค์กรที่สร้างโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
เวอร์ติการจำลองแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, วิดีโอโต้ตอบ 360°, มนุษย์เสมือนจริง, การวิเคราะห์ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่จัดฝึกอบรมเชิงบทบาทสมจริงทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ผู้ดูแลระบบ/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
7 ครั้งผู้ช่วย AI สำหรับการเรียนรู้แบบไมโคร, การแปลงเนื้อหาเป็นหลักสูตรไมโคร, การผสานรวม LMS/Slackทีมที่นำเสนอการเรียนรู้แบบสั้นสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทีม L&D ทุกขนาดกำลังผสานรวมเนื้อหาการเรียนรู้เข้ากับกระบวนการทำงาน

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา

นี่คือรายการเครื่องมือ AI ของเราที่สามารถทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาของคุณง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโมดูลการฝึกอบรมทั้งหมดได้ทันทีด้วย AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโมดูลการฝึกอบรมทั้งหมดได้ทันทีด้วย AI

คิดว่าการใช้ClickUpแค่สำหรับการจัดการโครงการเท่านั้นหรือ? คิดใหม่ได้เลย! ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม ClickUp จะกลายเป็น แพลตฟอร์ม L&D ที่มีความยืดหยุ่น ที่ช่วยให้คุณออกแบบ, ส่งมอบ, และติดตามการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน อย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแผนการสอนหรือขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะตัว คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp มาดูรายละเอียดกันเลย!

การสร้างเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้าด้วยระบบ AI ที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง

ClickUp Brain, ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก, ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว. เพียงพิมพ์คำสั่งเช่น "สร้างโมดูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล" และชมขณะที่มันสร้างโครงสร้างรายละเอียดครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจำลองการโจมตีทางอีเมล (phishing simulations) ไปจนถึงโปรโตคอล VPN.

ใช้เพื่อปรับคำแนะนำเนื้อหาให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของที่ทำงานของคุณ สร้างโมดูลที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะ แก้ไขบทเรียนให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ และแม้กระทั่งสร้างคำถามแบบทดสอบจากเอกสารภายในของคุณเอง—เพื่อให้โปรแกรมการเรียนรู้ของคุณรู้สึกไม่เหมือนใครและเหมาะกับคุณมากขึ้น

คุณสามารถเก็บโครงร่างและเอกสารเหล่านี้ไว้ใน ClickUp Docs ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พูดเนื้อหาโมดูล คำถามแบบทดสอบ หรือบันทึกข้อเสนอแนะโดยใช้ฟีเจอร์ Talk‑to‑Text ภายในClickUp Brain MAX Brain MAX คือ "ซูเปอร์แอป" บนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งเข้าใจบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อไว้ และช่วยให้คุณค้นหา พูด และดำเนินการต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยโมเดล AI ล่าสุด เช่น GPT‑4, Claude และ Gemini

จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX
จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

ต้องการก้าวไปอีกขั้นไหม?

ใช้ClickUp's Autopilot Agentsเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดตรวจสอบของโปรแกรมการเรียนรู้ของคุณ. ตัวแทนเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งดำเนินการตามคำสั่งอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้:

  • สร้างเนื้อหาเชิงรุก: เมื่อผู้ฝึกอบรมทำเครื่องหมายโมดูลว่า "กำลังดำเนินการ" ตัวแทนสามารถแชร์เอกสารแนะนำ รายการตรวจสอบ หรือทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือ
  • อัตโนมัติการให้คำแนะนำและสรุป: หลังจากผู้เรียนส่งคำตอบแบบทดสอบหรือการบ้านแล้ว ตัวแทนสามารถสรุปคำตอบที่สำคัญหรือระบุช่องว่างที่พบบ่อยได้
  • จัดการการแจ้งเตือน: หากกำหนดเวลาผ่านไปแล้วหรือสถานะยังคงอยู่ใน "ยังไม่ได้เริ่ม" ตัวแทนสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมได้

เครื่องมือวิดีโอที่ช่วยให้การเรียนรู้ติดทนนาน

ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอสอนและแนะนำขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ เพียงกดบันทึกและแบ่งปันความรู้ได้ทันที คุณสามารถบรรยายและอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและน่าจดจำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Brain บทถอดความสำหรับคลิปเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหา อ้างอิง หรือทบทวนเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ถามคำถามและรับคำตอบโดยตรงจากบทถอดความ!

คลิป ClickUp
บันทึกการเดินผ่านอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Clips และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อ:

  • สร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มเวลาประทับสำหรับความสะดวกในการนำทาง
  • ติดตามว่าใครดูอะไรไปแล้วบ้าง
  • แชร์วิดีโออย่างปลอดภัยกับสมาชิกทีมเฉพาะ

กระดานอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนการเรียนรู้และแผนการสอน

บอกลาการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าเบื่อ กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ แสดงเส้นทางการเรียนรู้ วางแผนเส้นทางการพัฒนาทักษะ และระดมความคิดกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์

📌 ตัวอย่างเช่น วาดภาพกระบวนการฝึกอบรมสำหรับโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณใน ClickUp Whiteboards จากนั้นแปลงแต่ละโมดูลเป็นงาน จัดระเบียบในรายการตามหัวข้อหรือแผนก และสลับไปยังมุมมอง Gantt เพื่อวางแผนไทม์ไลน์ กำหนดจุดสำคัญ และจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้แบบรวมศูนย์โดยเชื่อมโยงClickUp Docsของคุณกับงานในกระบวนการฝึกอบรมของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น แนบ ClickUp Doc ที่มีคู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียดหรือ SOP เฉพาะบทบาทกับแต่ละโมดูลในกระบวนการ Whiteboard ของคุณ คุณยังสามารถฝังวิดีโอ แบบทดสอบ หรือแบบฟอร์มความคิดเห็นไว้ภายใน Doc ได้โดยตรง—เพื่อให้ผู้เรียนมีทุกอย่างที่ต้องการในบริบทเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

แม่แบบที่ช่วยเร่งการตั้งค่า

เปลี่ยนแนวคิดสู่การปฏิบัติด้วยเทมเพลตการนำระบบการจัดการการเรียนรู้ของ ClickUp ไปใช้
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนแนวคิดสู่การปฏิบัติด้วยเทมเพลตการนำระบบการจัดการการเรียนรู้ของ ClickUp ไปใช้

นี่เป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่าระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) หรือไม่? เริ่มต้นอย่างง่าย!แม่แบบการนำไปใช้ของระบบ LMS ของ ClickUpจะช่วยคุณผ่านกระบวนการจนสำเร็จลุล่วงของโครงการของคุณ นี่คือวิธีการ:

  • ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของโครงการเพื่อสร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละงานในโครงการ
  • จัดระเบียบงานเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์
  • อัปเดตสถานะของคุณเมื่อคุณดำเนินไปตามงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูล
  • ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินไปตามแผน

อย่างไรก็ตาม,แบบแผนกรอบการฝึกอบรมของ ClickUpมอบฐานที่มั่นคงสำหรับโปรแกรมของคุณ. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผน, จัดโครงสร้าง, และบริหารจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ. นี่คือวิธีการ:

  • มาตรฐานเส้นทางการเรียนรู้ข้ามทีมโดยใช้ภารกิจ, เอกสาร, และเป้าหมายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ติดตามสถานะการเสร็จสิ้น, ชั่วโมงการฝึกอบรม, และคะแนนการประเมินผลแบบเรียลไทม์โดยใช้ แดชบอร์ดและฟิลด์ที่กำหนดเอง ของ ClickUp
  • ตรวจพบจุดที่การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพต่ำหรือคะแนนต่ำด้วยรายงานภาพ และจัดสรรเอกสารหรือกำหนดการติดตามผลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
วางแผน, กำหนดตารางเวลา, และดำเนินการด้วยเทมเพลตกรอบการฝึกอบรมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, กำหนดตารางเวลา, และดำเนินการด้วยเทมเพลตกรอบการฝึกอบรมของ ClickUp

เทมเพลตนี้ให้การวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะกับทั้งผู้สอนและผู้เรียน ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของพนักงานและปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรมตามข้อมูลผู้ใช้

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ใช้ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมเชื่อมโยงงานต่าง ๆ, สื่อที่ฝังไว้, และรายการตรวจสอบที่ชัดเจน
  • ใช้ClickUp Chatเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารการเรียนรู้ ชี้แจงเป้าหมาย และปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ แทนที่จะใช้ช่องทางที่กระจัดกระจาย ให้เริ่มแชทภายในงานฝึกอบรมหรือโมดูลเฉพาะ—เพื่อให้คำถาม การอัปเดต และข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับเนื้อหาหรืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  • กำหนดและติดตามโมดูลการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดายด้วยการรวมสถานะที่กำหนดเอง, วันที่ครบกำหนด,และระบบอัตโนมัติของ ClickUp ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนทำเครื่องหมายโมดูลว่า "กำลังดำเนินการ" ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนผู้ฝึกสอนทันทีหรือมอบหมายงานถัดไป
  • สรุป, ร่าง, และสร้างเนื้อหาได้ทันทีด้วย ClickUp Brain—ตั้งแต่เอกสาร SOP และเอกสารการอบรมไปจนถึงแบบทดสอบและคำถามที่พบบ่อย
  • รวมเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในพื้นที่ ClickUpที่จัดไว้สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาโดยเฉพาะ พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ มุมมองที่กำหนดเอง และเทมเพลตที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งสำหรับความต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
  • คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การรีวิวจาก G2เรียก ClickUp ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม โดยกล่าวว่า:

ฉันสามารถเห็นได้ว่างานกำลังดำเนินไปอย่างไรกับทีม, ได้สร้าง SOP มากมายเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ของเราได้รวดเร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้, และสามารถนำสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันออกไปไว้ในกระบวนการทำงานได้

ฉันสามารถเห็นได้ว่างานกำลังดำเนินไปอย่างไรกับทีม, ได้สร้างคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) มากมายเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ของเราได้รวดเร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้, และสามารถนำสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันออกไปไว้ในกระบวนการทำงานได้.

📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้อง มีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

2. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการสอนและการเรียนรู้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)

ซินธิเซีย
ผ่านทางSynthesia

วิดีโอสั้นที่น่าสนใจกำลังเข้ามาแทนที่การฝึกอบรมที่ยาวและน่าเบื่อ—และนั่นก็ถูกต้องแล้ว แต่การถ่ายทำ ตัดต่อ และผลิตวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นนั้นต้องใช้เวลา ความพยายาม และอุปกรณ์การผลิตที่ครบครัน นั่นคือจุดที่เครื่องมือวิดีโอ AIอย่าง Synthesia เข้ามาช่วย

Synthesia เปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมระดับมืออาชีพโดยใช้ AI อวตารที่เหมือนจริงโดยไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือเครื่องมือตัดต่อ ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวโมดูลการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมด้านความสอดคล้อง หรือเนื้อหาเพื่อเพิ่มทักษะ Synthesia ช่วยให้ทีม L&D สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการผลิตและช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • เลือกจากเทมเพลตวิดีโอฟรีมากกว่า 200 แบบเพื่อเริ่มสร้างวิดีโอแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม
  • เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการพากย์เสียงและแปลภาษาในกว่า 140 ภาษา
  • ร่วมมือกับทีมและแก้ไขวิดีโอตามข้อเสนอแนะ พร้อมคลังวิดีโอที่อัปเดต

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • การจัดการค่าใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณมีความต้องการด้านวิดีโอที่มาก
  • การทำให้อวตารแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากพวกมันถูกสร้างขึ้นโดย AI

ราคา Synthesia

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้สร้าง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบระดับการปรับแต่งที่มันมอบให้ในขณะที่ยังให้การสนับสนุน AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนที่ฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ ฉันไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนัก ดังนั้นฉันจึงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรม และ Synthesia ก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับจุดอ่อนของฉัน

ฉันชอบระดับการปรับแต่งที่มันมอบให้ในขณะที่ยังให้การสนับสนุน AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนที่ฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ ฉันไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนัก ดังนั้นฉันจึงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรม และ Synthesia เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับจุดอ่อนของฉัน

3. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาการฝึกอบรมที่ใช้ AI)

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

เบื้องหลังทุกการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพคือแผนการสอน, แนวทางการเรียนรู้, คู่มือการปฐมนิเทศ, และแน่นอน สคริปต์ที่มั่นคง นั่นคือสิ่งที่ Jasper AI ช่วยได้ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่สคริปต์ไปจนถึงคู่มือการฝึกอบรมเต็มรูปแบบได้ในไม่กี่วินาที

มีงานนำเสนอและต้องการเปลี่ยนให้เป็นคู่มือการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? เพียงใส่คำสั่งลงใน Jasper Chat—และ voilà คุณก็จะได้มันแล้ว ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ Jasper ทำให้การสร้างเนื้อหานั้นรวดเร็ว ง่ายดาย และขยายขนาดได้

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ยกระดับเนื้อหาการฝึกอบรมองค์กรด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • กำหนดกฎเกณฑ์ของคุณเองสำหรับการใช้งานคำศัพท์ ไวยากรณ์ หรือแม้แต่เครื่องหมายวรรคตอน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรักษาโทนเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ
  • เปลี่ยนเป็น 'โหมดบอส' และสร้างไอเดียการเรียนรู้สำหรับองค์กรที่พร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ Jasper

  • คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อความถูกต้อง

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

มันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันต้องการเขียนเนื้อหาที่ต้องแยกแยะปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย อธิบายกระบวนการทางธุรกิจ ประเมินตัวเลือกต่างๆ หรืออธิบายแนวปฏิบัติด้านการจัดการแบบดั้งเดิมให้ผู้อ่านเข้าใจ

มันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันต้องการเขียนเนื้อหาที่ต้องแยกแยะปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย อธิบายกระบวนการทางธุรกิจ ประเมินทางเลือกต่างๆ หรืออธิบายแนวปฏิบัติด้านการจัดการแบบดั้งเดิมให้ผู้อ่านเข้าใจ

👀 คุณทราบหรือไม่? องค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งมีอัตราการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานสูงกว่าถึง 30–50%

4. ElevenLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียงพูดที่สมจริง)

ElevenLabs
ผ่านทางElevenLabs

ในขณะที่การสร้างแผนการสอนที่ซับซ้อนเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการสอน การรักษาความสนใจของพนักงานตลอดการฝึกอบรมในองค์กรเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง นี่คือจุดที่มีประโยชน์ในการมีเครื่องมือที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงพูดได้อย่างง่ายดาย

ElevenLabs เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเสียงพากย์ด้วย AI ที่น่าสนใจ ด้วยคุณสมบัติมากมาย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการแปลงเนื้อหาที่น่าเบื่อให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมที่น่าสนใจ หรือใช้ AI เพื่อพากย์เสียงในหลายภาษา

คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs

  • เลือกจากกว่า 32 ภาษาที่แตกต่างกันเพื่อสร้างวิดีโอ AI ที่ไม่เหมือนใคร
  • ให้เสียงกับอวตาร AI ของคุณด้วยการแปลงข้อความเป็นเสียงที่ง่ายดาย
  • ปรับแต่งภาษา น้ำเสียง โทนเสียง และสไตล์ของวิดีโอ AI ของคุณ

ข้อจำกัดของ ElevenLabs

  • แผนระดับต่ำอาจมีข้อจำกัดสำหรับการผลิตขนาดใหญ่

ราคาของ ElevenLabs

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน
  • ผู้สร้าง: $11/เดือน
  • ข้อดี: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง ElevenLabs อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มีสำเนียงหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษไปจนถึงอเมริกัน รวมถึงบุคลิกและช่วงอายุที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถหาเสียงที่ชอบและบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างไฟล์เสียงได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ขอแนะนำ ElevenLabs อย่างยิ่ง

มีสำเนียงหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษไปจนถึงอเมริกัน รวมถึงบุคลิกและช่วงอายุที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถหาเสียงที่ชอบและบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นไว้ได้ เพื่อที่จะสร้างไฟล์เสียงได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ขอแนะนำ ElevenLabs อย่างยิ่ง

5. Pictory (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมที่สร้างโดย AI)

Pictory: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่านทางPictory

หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการสร้างวิดีโอ แต่ต้องการใช้วิดีโอเพื่อฝึกอบรมทีมของคุณล่ะ? ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องใช้บริการจากผู้ตัดต่อวิดีโอที่มีประสบการณ์ รอให้พวกเขาสร้างเนื้อหา ดำเนินการแก้ไขหลายครั้ง และผลิตวิดีโอเพียงหนึ่งเดียว

แต่ไม่ใช่แล้ว ด้วยแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง Pictory คุณสามารถสร้างวิดีโอการฝึกอบรมและสื่อการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอเลย ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ Pictory

  • แปลงข้อความและ URL ให้เป็นวิดีโอแบบยาวที่น่าสนใจ
  • ร่วมมือกับหลายทีมในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • สร้างคลิปสั้นจากวิดีโอที่ยาวเพื่อเนื้อหาที่กระชับและแชร์ได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Pictory

  • การสร้างการปรับแต่งเฉพาะบุคคลทำได้ยากเมื่อมีตัวเลือกเสียงพากย์และเทมเพลตที่จำกัด

ราคาของ Pictory

  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • ทีม: $119/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Pictory

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pictory อย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่ดี ฉันชอบมากที่สุดคือเพียงแค่ใช้สคริปต์วิดีโอของฉัน มันก็สามารถสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบและใส่คำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ หากคุณมีเสียงพากย์หรือต้องการสร้างเสียงพากย์ ซอฟต์แวร์จะซิงค์กับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งน่าทึ่งมาก!

ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่ดี ฉันชอบมากที่สุดคือเพียงแค่ใช้สคริปต์วิดีโอของฉัน มันก็สามารถสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบและใส่คำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ หากคุณมีเสียงพากย์หรือต้องการสร้างมัน ซอฟต์แวร์จะซิงค์กับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งน่าทึ่งมาก!

6. Quizgecko AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบทดสอบและสื่อการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Quizgecko: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่านทางQuizgecko

ผู้เรียนจะจดจำได้มากขึ้นเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น แล้วทำไมต้องยึดติดกับวิธีการล้าสมัย? Quizgecko เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI ในการทำให้การฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์และสนุกสนาน

นี่คือวิธีใหม่ในการยกระดับแผนการสอนของคุณให้โดดเด่น และทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยเนื้อหาไม่ซ้ำซากหรือน่าเบื่อ ไม่ว่าคุณจะสร้างแฟลชการ์ด แบบทดสอบ หรือแม้แต่พอดแคสต์ Quizgecko ก็ช่วยให้คุณถ่ายทอดบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตรึงใจ

คุณสมบัติเด่นของ Quizgecko

  • สร้างสื่อการฝึกอบรมโดยการอัปโหลดไฟล์ใด ๆ ขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม และใช้ประโยชน์จาก AI ในการเปลี่ยนให้เป็นแบบทดสอบ, บัตรคำ, และเครื่องมือช่วยการศึกษาอื่น ๆ
  • เรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วย Quizgecko AI ที่ช่วยทบทวนข้อมูลที่คุณอาจเข้าใจยากโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Quizgecko

  • การสร้างแบบทดสอบได้จำกัดในแผนฟรี

ราคาของ Quizgecko

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $16/เดือน
  • อัลตร้า: $29/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Quizgecko

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quizgecko อย่างไร

รีวิวจากTrustpilotระบุว่า:

Gecko เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนมากทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ผมสนุกกับการใช้แอปอัจฉริยะในการสร้างแบบทดสอบตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายในภายหลังด้วยซ้ำ

Gecko เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนมากทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ผมสนุกกับการใช้แอปอัจฉริยะในการสร้างแบบทดสอบตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายในภายหลังด้วยซ้ำ

7. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา)

HeyGen: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่านทางHeyGen

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อีกตัวหนึ่ง HeyGen ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับอวตารที่สมจริงที่สุดและแม้กระทั่งโคลนตัวเองเพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมวิดีโอ

ระดับของการปรับแต่งที่ HeyGen นำเสนอเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง ตั้งแต่การแสดงออกทางสีหน้าไปจนถึงพื้นหลัง และแม้กระทั่งการฝึกฝน AI อวตารของคุณให้ตอบคำถามอย่างชาญฉลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมที่ปรับแต่งตามความต้องการได้

คุณสมบัติเด่นของ HeyGen

  • เลือกจากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดผู้ชมที่กว้างขึ้น
  • สร้างวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อน โดยให้ AI อวตารของคุณได้รับการฝึกฝนให้แสดงอารมณ์และการเคลื่อนไหวที่สมจริงราวกับชีวิตจริง
  • ใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโออันทรงพลังในตัวเพื่อสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ HeyGen

  • บางครั้งการแสดงออกของอวตารอาจดูแข็งกระด้างหรือเหมือนหุ่นยนต์

ราคา HeyGen

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีม: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

HeyGen คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เครื่องมือนี้เปลี่ยนเกมได้จริง ๆ คุณจะพบกับเครื่องมือ "AI" มากมายในทุกวันนี้ แต่เครื่องมือนี้ของจริง ใช้แล้วกับวิดีโอสินค้าบางชิ้น – ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น การลดเวลาและการลงทุนด้านทรัพยากรนั้นมหาศาล และมีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย – ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น, ทรัพยากรบุคคล, การขาย, การฝึกอบรม ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด!

เครื่องมือนี้เปลี่ยนเกมได้จริง ๆ คุณจะพบกับเครื่องมือ "AI" มากมายในทุกวันนี้ แต่เครื่องมือนี้ของจริง ใช้แล้วกับวิดีโอสินค้าบางชิ้น – ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น การลดเวลาและการลงทุนในทรัพยากรนั้นมหาศาล และมีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย – ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น, ทรัพยากรบุคคล, การนำเสนอขาย, การฝึกอบรม ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด!

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เกือบเก้าในสิบองค์กรกังวลเกี่ยวกับการรักษาพนักงานไว้ ตามรายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานปี 2025 ของ LinkedIn การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาพนักงานไม่ให้ลาออก

8. Zavvy (เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับพนักงาน)

Zavvy: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่านทางZavvy

Zavvy by Deel ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้คนที่บริหารทีมหลายทีม เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการให้คำแนะนำที่ดีขึ้น ไปจนถึงการอัตโนมัติการติดตามผลและการแจ้งเตือนการฝึกอบรม Zavvy ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจัดการงานที่ยุ่งเหยิง

Zavvy ช่วยคุณทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การช่วยให้พนักงานของคุณพัฒนาทักษะ มันเกี่ยวกับการสร้างเส้นทางอาชีพที่มีความหมาย การกำหนดสมรรถนะ และการให้การโค้ชที่แท้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Zavvy

  • สร้างวิดีโอที่ไร้ที่ติและประสบการณ์การเรียนรู้อื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
  • ผสานการทำงานกับแอปภายนอกเช่น Slack เพื่อให้คำแนะนำการโค้ช, แชร์ทรัพยากรการเรียนรู้, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Zavvy

  • แพลตฟอร์มอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาของ Zavvy

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zavvy

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI

ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปสำหรับทุกงานClickUp's AIจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานบางอย่าง เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

9. Virti (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่สมจริงเพื่อปรับปรุงสื่อการฝึกอบรม)

Virti: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่านทางVirti

แพลตฟอร์มการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติและวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI ของ Virti เปลี่ยนการเรียนรู้แบบพาสซีฟให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ ลองนึกถึงวิดีโอแบบโต้ตอบที่อวตารตอบสนองต่อผู้เรียนแบบเรียลไทม์

การฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงและอิงสถานการณ์เช่นนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามารถในการจดจำความรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงโดยปราศจากความกดดัน

คุณสมบัติเด่นของ Virti

  • สร้างการจำลองแบบโต้ตอบสำหรับแรงงานที่หลากหลายด้วยโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโลกเสมือนจริงที่ปลอดภัย พร้อมประสบการณ์ที่สมจริงอย่างเต็มที่
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Virti

  • แม้ว่าจะมีการปรับแต่งได้มากมาย ผู้ใช้ได้สังเกตว่า AI อวตารและเสียงสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้สมจริงมากขึ้น

ราคาของ Virti

  • เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ข้อดี: $199/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Virti

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Virti อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบที่มันสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชีและแล็ปท็อปส่วนตัวของคุณ คุณก็สามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ 360 แบบโต้ตอบหรือแพลตฟอร์ม Virtual Humans

ฉันชอบที่มันสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชีและแล็ปท็อปส่วนตัวของคุณ และคุณก็สามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ 360 แบบโต้ตอบหรือแพลตฟอร์ม Virtual Humans

10. 7taps (เหมาะที่สุดสำหรับหลักสูตรไมโครอีเลิร์นนิง)

ผ่าน 7taps: เครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ผ่าน7taps

หากคุณต้องการข้ามกระบวนการที่ใช้เวลานานในการสร้างหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ฝึกอบรม คุณควรลองใช้ 7taps! มันสร้างหลักสูตรไมโครเลิร์นนิงที่มีผลกระทบสูงและใช้ความพยายามน้อยโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนสำหรับแรงงานที่หลากหลาย

7taps ภูมิใจนำเสนอการจดจำความรู้ที่สูงขึ้นถึง 84% ด้วยการเรียนรู้แบบไมโคร พร้อมการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงานเดิมของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการปฏิบัติได้จริง

คุณสมบัติเด่นของ 7taps

  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝึกอบรมของคุณด้วยผู้ช่วยไมโครเลิร์นนิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แปลงไฟล์ PowerPoint, PDF และรูปแบบอื่น ๆ ด้วยไมโครเลิร์นนิงทรานส์ฟอร์เมอร์
  • ผสานการทำงานกับแอปภายนอก เช่น Slack หรือระบบ LMS ใด ๆ เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้

ข้อจำกัดของ 7taps

  • ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการแปลงเนื้อหาวิชาที่ละเอียดเป็นเนื้อหาไมโครเลิร์นนิงที่มีคุณสมบัติจำกัด

ราคา 7taps

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว 7taps

  • G2: 4. 8/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง 7taps อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

การสร้างเนื้อหานั้นตรงไปตรงมาและที่ดีที่สุดคือพนักงานชอบมันจริงๆ และมีส่วนร่วมกับเนื้อหามาก ฟีเจอร์ผู้สร้าง AI ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

การสร้างเนื้อหานั้นตรงไปตรงมาและที่ดีที่สุดคือพนักงานชอบมันจริงๆ และมีส่วนร่วมกับเนื้อหามาก ฟีเจอร์ผู้สร้าง AI ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนา?

การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการเติบโตของผู้ฝึกอบรมเมื่อเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ AI ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรก ให้มองหา:

  • ระบบอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ช่วยเร่งการเรียนรู้ การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจัดรูปแบบสไลด์ การอัปเดตบันทึกการฝึกอบรม การตอบคำถามที่พบบ่อยของผู้เรียน หรือการกำหนดเวลาการเรียนการสอน จะช่วยเพิ่มเวลาให้กับผู้ฝึกอบรมและนำผู้เรียนไปสู่เส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ปรับเส้นทางการฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล แทนที่จะใช้วิธีการแบบเดียวกันสำหรับทุกคน ทุกคนมีความแตกต่างกันและเรียนรู้ในวิธีของตัวเอง และในฐานะผู้ฝึกอบรม คุณต้องรับประกันว่าการฝึกอบรมของคุณสามารถปรับให้เหมาะกับผู้เรียนที่แตกต่างกันได้
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสะดุด ตัวอย่างเช่น ความคืบหน้าในหลักสูตรสำคัญจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในระบบบริหารจัดการพนักงานของคุณ และนับรวมในการประเมินผล
  • การวิเคราะห์: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐานจะช่วยยกระดับผลลัพธ์อย่างแน่นอน
  • ความสามารถในการปรับตัว: ปรับเนื้อหาแบบไดนามิกตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสนใจอยู่ เทคนิคการเรียนรู้แบบปรับตัวนี้ช่วยให้ผู้เรียนของคุณมีความสนใจตลอดเวลา

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาว

ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้นได้

ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมีAI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์แทนการจัดการรูปแบบเอกสาร

เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรม? ให้เป็น ClickUp!

ตอนนี้คุณได้สำรวจเครื่องมือ AI สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นด้วยตัวเอง มีเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นเสมอ

กุญแจสำคัญคือการระบุจุดที่คุณประสบปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่ตรงกับปัญหาเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว AI มีไว้เพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความพยายามในการจัดการงาน ClickUp คือคำตอบของคุณ

ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ, ทำได้มากขึ้น, และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น—ลองใช้ ClickUp วันนี้!