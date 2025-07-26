10 อันดับทางเลือก SavvyCal สำหรับการจัดตารางเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

กำลังจัดการคำขอประชุม ปฏิทินหลายอัน และเขตเวลาอยู่ใช่ไหม? หาก SavvyCal ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอีกต่อไป—ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือฟีเจอร์—คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
การค้นหาโซลูชันการจัดการเวลาที่เหมาะสมอาจใช้เวลานาน แต่เราได้ทำให้มันง่ายขึ้นแล้ว
บล็อกนี้ครอบคลุมทางเลือกยอดนิยมของ SavvyCal พร้อมคุณสมบัติหลัก, ราคา, และรีวิวจากผู้ใช้เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาต่อไปของคุณ
คำเตือน: มีเนื้อหาเปิดเผย หนึ่งในนั้นทำทุกอย่างได้—และใช่แล้ว, มันคือ ClickUp. 🧠📅
ทำไมต้องเลือก 10 ทางเลือกเหล่านี้
SavvyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่มั่นคง แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมต่างๆ เริ่มมองหาทางเลือกอื่น:
- การจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์ที่ล่าช้า: เกิดความล่าช้าเมื่อคุณเข้าถึงหรือกำหนดการประชุม ส่งผลให้ทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วต้องเผชิญกับความล่าช้าในการจองที่จำเป็น
- การขยายตัวมีค่าใช้จ่ายสูง: ด้วยระบบคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้และไม่มีแผนฟรีถาวร SavvyCal อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างรวดเร็วเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำ
- การผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัด: แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นฐานอย่างเช่น Google Calendar แต่ตัวเลือกการผสานรวมโดยตรงของ SavvyCal อาจดูน้อยหรือถูกจำกัด สำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาแอปเฉพาะทางเป็นประจำ วิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นทางเลือกเดียวของคุณ
- คุณสมบัติการจัดตารางทีมแบบเข้มงวด: การนำ SavvyCal's calendar overlay มาใช้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของคุณได้บ้าง แต่ไม่มากนัก มันขาดคุณสมบัติเช่นการจัดตารางแบบหมุนเวียน, การรวมเวลาว่าง, หรือลิงก์การจองแบบไดนามิกซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีการใช้งานน้อยหรือทีมขนาดเล็ก: SavvyCal มีราคาสูงกว่าคู่แข่งที่มีฟีเจอร์คล้ายกัน จึงไม่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังไม่มีแผนฟรีสำหรับมืออาชีพที่จัดตารางงานเป็นครั้งคราว ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือที่ปรึกษาอิสระ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณอาจกำลังสูญเสียเวลาทำงานไปสองวันเต็มทุกสัปดาห์เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพในการประชุมและการตอบอีเมล
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกของ SavvyCal ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|คลิกอัพ
|– รวมปฏิทิน งาน เอกสาร และการแชท – การจัดตารางเวลาด้วย AI การจดบันทึก และการสรุป – มีเทมเพลตมากมาย
|ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการและการประชุมแบบครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Calendly
|– ลิงก์การจองส่วนบุคคล– ตรรกะเส้นทางสำหรับผู้ได้รับเชิญ– การตรวจจับความพร้อมใช้งานอัจฉริยะ
|ที่ปรึกษา, ผู้สรรหาบุคลากร, และทีมขายกำลังทำให้การประชุมกับลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|การเคลื่อนไหว
|– AI จัดตารางประชุมและงานอัตโนมัติ – ช่วงทำงานเชิงลึกแบบไดนามิก – ปรับตารางปฏิทินแบบเรียลไทม์
|มืออาชีพที่ยุ่งและต้องการการวางแผนประจำวันแบบอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|วาดเล่น
|– การโหวตกลุ่มสำหรับช่วงเวลา – ตัวเลือกการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน – แดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบในการติดตามคำตอบ
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้วางแผนงาน, กลุ่มวิชาการที่ประสานงานการประชุมขนาดใหญ่หรือการประชุมที่ยืดหยุ่น
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
|SimplyMeet. me
|– การจองผ่านคิวอาร์โค้ด– การสนับสนุนการนัดหมายแบบชำระเงิน– แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานบนมือถือ
|โค้ช, นักบำบัด, และผู้เชี่ยวชาญอิสระที่จองกับลูกค้า
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ความเฉียบแหลม
|– หน้าตารางเวลาที่กำหนดเอง– แบบฟอร์มการรับข้อมูล + การออกใบแจ้งหนี้– ขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า
|ธุรกิจที่ให้บริการ เช่น ร้านเสริมสวย คลินิก และที่ปรึกษา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Bookings
|– การผสานรวม Zoho CRM อย่างลึกซึ้ง– ประเภทเหตุการณ์ที่กำหนดเอง + ระบบอัตโนมัติแบบเบา– พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า
|ทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho สำหรับวงจรชีวิตจากลูกค้าเป้าหมายสู่การประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|วันแคล
|– ซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทิน– การซ่อนชื่อและการสร้างแบรนด์– การจองอัจฉริยะตามเขตเวลา
|มืออาชีพที่จัดการบัญชีส่วนตัวและบัญชีงานหลายบัญชี
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|Cal. com
|– โอเพ่นซอร์สเต็มรูปแบบ + โฮสต์ได้เอง– ตลาดปลั๊กอินแบบโมดูลาร์– การจัดเส้นทางลูกค้าด้วย API ดั้งเดิม
|นักพัฒนาและทีมเทคโนโลยีที่ต้องการควบคุมการจัดตารางเวลาอย่างเต็มที่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|YouCanBookMe
|– ข้อเสนอแนะการจองอัจฉริยะ– ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม– การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับปฏิทิน + CRM
|ทีมที่ต้องการการซิงค์ปฏิทิน การจองอัตโนมัติ และตรรกะแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SavvyCal ที่คุณควรใช้
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของ SavvyCal และบรรลุความเป็นเลิศในการจัดตารางเวลา? นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดในตลาด:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดตารางเวลาแบบครบวงจร)
กำลังมองหาทางออกจากความวุ่นวายในการติดตามการยืนยันการประชุม ความสับสนเรื่องเขตเวลา และอีเมลที่ไม่มีวันจบสิ้นพร้อมลิงก์ตารางเวลาทีมอยู่หรือไม่? พบกับClickUp— แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่เปลี่ยนความปวดหัวเรื่องการจัดตารางให้กลายเป็นกระบวนการวางแผนที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
วางแผนอย่างชาญฉลาดด้วยปฏิทิน ClickUp
ClickUp Calendarคือเครื่องมือวางแผนแบบภาพที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ ด้วยรูปแบบที่สดใสและโดดเด่น ทำให้คุณมองเห็นและจดจำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ดีที่สุดคือ ระบบจะบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับทุกงานที่คุณสร้างขึ้น ทำให้ตารางเวลาของคุณเริ่มทำงานแทนคุณโดยไม่ต้องปรับแต่งอยู่ตลอดเวลา
วางแผนโครงการ, จัดตารางกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ, และดูทุกอย่างในรูปแบบวัน, สัปดาห์, หรือไทม์ไลน์
ลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่ กรองตามทีม และสร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้—ทั้งหมดในมุมมองเดียว สิ่งนี้จะเพิ่มแรงผลักดันให้กับทุกการประชุมออนไลน์ทันที
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ประหยัดเวลาด้วยการเตรียมแผนตารางเวลาที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าไว้ในศูนย์ทรัพยากรของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นงานใหม่ได้ทันทีเมื่อมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามา โดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าไทม์ไลน์ใหม่
คุณอยากรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพงานควบคู่ไปกับการประชุมของคุณหรือไม่? ClickUp มีโซลูชันเฉพาะสำหรับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน!
เปลี่ยนการประชุมให้เป็นผลลัพธ์ด้วยงานใน ClickUp
ClickUp Tasksคือเครื่องมือที่เปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำ ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมใดๆ
มันมาพร้อมกับ การปรับลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และความเชื่อมโยง เพื่อให้งานของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุด แนบเอกสาร, เชื่อมโยงงานย่อย, และเพิ่มความคิดเห็นสดไปยังงานที่คุณกำหนดไว้เพื่อความชัดเจนสูงสุด
หากธุรกิจของคุณดำเนินการโดยอิงตามงานที่เรียกเก็บเงินและชั่วโมงโครงการการติดตามเวลาของ ClickUpสามารถ วัดทุกหยดของความพยายามของคุณ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เช่น การอัปเดตสถานะตามเงื่อนไข การย้ายไฟล์ และการแจ้งเตือนทันที ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม
ใช้ AI เพื่อวางแผนการประชุมได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain
หากคุณต้องการเพียงแค่ลิงก์สำหรับการจอง SavvyCal คือตัวเลือกที่ชาญฉลาด แต่ถ้าคุณเบื่อกับการจัดตารางเวลาที่ไม่เชื่อมต่อกับสิ่งอื่นที่คุณ ทำในที่ทำงานClickUp Brainคือตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดตารางเวลา—แต่เป็นพื้นที่ทำงานประชุม AI แบบครบวงจรของคุณ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างวาระการประชุม ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ทีมของคุณใช้จัดการโครงการและงานอยู่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนการซิงค์อย่างรวดเร็วหรือเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอให้กับลูกค้า ClickUp Brain ก็พร้อมช่วยให้คุณพร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที มันเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงโน้ตจากการประชุมครั้งก่อน ๆ และแม้กระทั่งแนะนำคำถามที่เหมาะสมให้คุณถาม—ไม่ต้องคัดลอก-วางหรือสลับแอปให้ยุ่งยาก
หากคุณต้องการกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพก่อนการประชุม Brain ก็สามารถจัดการให้ภายในไม่กี่วินาทีเช่นกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกเหนือจากการสื่อสารในทีมแล้ว Brain ยังสามารถสร้าง มอบหมาย และกำหนดเวลาการทำงานจากบันทึกการประชุมที่สำคัญได้ในครั้งเดียว เพียงแค่ถาม แล้ว ClickUp Brain จะทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้า
และด้วย Brain MAX ประสบการณ์จะกลายเป็นเสียงเป็นอันดับแรก ด้วย Talk to Text คุณสามารถสั่งงาน จดบันทึกเตือนความจำ หรือเรียกใช้การกระทำของ AI ได้ด้วยเสียงของคุณเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่แค่การแปลงเสียงเป็นข้อความเท่านั้น—แต่ยังเข้าใจบริบท รู้ขั้นตอนการทำงาน และพร้อมที่จะดำเนินการทันที คิดถึงมันเหมือนเป็นเพื่อน AI ส่วนตัวที่เชื่อมต่อความคิดของคุณไปสู่การปฏิบัติโดยตรง
คุณยังได้รับการเข้าถึงที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ไปยังเครื่องมือของคุณ—ClickUp, Gmail, Slack, Docs และอื่นๆ อีกมากมาย—โดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามหรือสลับไปมาระหว่าง 10 แท็บ มันคือ AI ที่ไม่มีความซับซ้อนเกินจำเป็น
🔍 ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทิน แอปบันทึก และตัวจัดการงานอีกต่อไป ClickUp รวมการจัดตารางเวลา เอกสาร และกิจกรรมติดตามผลไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ล่าสุด เช่น GPT-4, Claude และ Gemini
นั่นคือจุดที่ ClickUp เหนือกว่า SavvyCal ในขณะที่ SavvyCal เน้นที่การจองลิงก์และความยืดหยุ่นของปฏิทิน ClickUp ช่วยขจัดภาระของการประชุมที่ไม่จำเป็น คุณไม่ได้แค่จองเวลา—คุณกำลังทวงคืนเวลานั้นกลับมา
ต้องการเริ่มต้นล่วงหน้าใช่ไหม? ใช้แม่แบบปฏิทินวางแผน
เริ่มต้นจากศูนย์? คุณไม่จำเป็นต้องทำเอง ClickUp มี เทมเพลตที่ใช้งานง่าย สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงปฏิทินเนื้อหา
เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerเป็นโซลูชันพร้อมใช้งานสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการจัดตารางเวลา มีสถานะที่กำหนดเองได้หกรูปแบบและมุมมองสรุปที่สะดวกในการวางแผนและติดตามงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลต เช่น บันทึกเวลา วัตถุประสงค์ ที่อยู่ และงบประมาณ ยังช่วยรวบรวมข้อมูลในทุกจุดดำเนินการ เมื่อมีการอัปเดตวันที่ครบกำหนด ปฏิทินเริ่มต้นและมุมมองไทม์ไลน์จะแสดงผลทันทีแบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงปริมาณงานของทีมแต่ละทีมและจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกวาระการประชุมและสรุปโครงการในรูปแบบมาร์กดาวน์ที่สมบูรณ์ด้วยClickUp Docs
- ถอดเสียงการประชุมสดและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากประเด็นสำคัญด้วยClickUp AI Notetaker
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมและข้อมูลก่อนการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Forms
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมาย, อัปเดตสถานะ, และกระตุ้นการติดตามผลได้ทันทีด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- วางแผนรายการดำเนินการและปรับการสนทนาของทีมให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการประชุมด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองที่กำหนดเองบางรายการยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์มือถือ
- การใช้คุณสมบัติทั้งหมดจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp:
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
Nathan G., โปรแกรมเมอร์ของ Crestron, กล่าวว่า:*
ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม จัดการงาน รายการปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ ฟีเจอร์แชทใหม่ยังทำให้แอปแชทภายนอกอย่าง Slack หรือ Teams กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการลดจำนวนแอปที่ใช้
ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม จัดการงาน รายการปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ ฟีเจอร์แชทใหม่ยังทำให้แอปแชทภายนอกอย่าง Slack หรือ Teams กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการลดจำนวนแอปที่ใช้
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพ)
ต้องการข้ามการตอบกลับเรื่องความพร้อมใช้งานหรือไม่? Calendly ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การจองการประชุมง่ายขึ้น ฟีเจอร์การจองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณส่งลิงก์การประชุมออกไปได้ จากนั้นผู้รับเชิญของคุณสามารถดูช่วงเวลาว่างของคุณและจองเวลาได้
เครื่องมือนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงด้วยตัวเลือกในการกำหนดประเภทเหตุการณ์ตามความต้องการ ทำให้การติดตามงานอย่างรวดเร็วและการทบทวนกลยุทธ์เชิงลึกสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บัฟเฟอร์การโทร ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบตัวเองใหม่ระหว่างการประชุมโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ
Calendly ยังรองรับการกำหนดเส้นทางแบบฟอร์มเพื่อนำผู้รับเชิญไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามคำตอบของพวกเขา—ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับกระบวนการทำงานด้านการขาย การจ้างงาน และการรับลูกค้าใหม่
Calendly สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot และแอปพลิเคชันหลักอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยัน นัดหมาย เตือนความจำ และเลื่อนนัดได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถฝังหน้าจองลงในเว็บไซต์หรือแคมเปญอีเมลของคุณได้โดยตรง เพื่อลดอัตราการยกเลิกและเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ความสามารถของ AI: ด้วยผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI (มีให้บริการในแผนระดับสูงกว่า) Calendly จะวิเคราะห์ความชอบและประวัติการประชุมเพื่อแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุด ลดความขัดแย้งในปฏิทินและการปรับแต่งด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- กระจายภาระงานของคุณให้ทั่วถึงในกลุ่มของคุณด้วยการจัดตารางแบบวนรอบ
- เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเส้นทางไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยใช้การกำหนดเส้นทางตามแบบสอบถามก่อนการประชุม
- จัดการกับตารางเวลาที่ไม่ปกติ เช่น ชั่วโมงวันหยุดหรือกิจกรรมพิเศษ ด้วยการกำหนดวันที่เฉพาะเจาะจง
- ฝังวิดเจ็ตการจองในหน้าแลนดิ้งเพจ จดหมายข่าว หรือศูนย์ช่วยเหลือ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Zoom, HubSpot และ Slack
ข้อจำกัดของ Calendly
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง เช่น รอบการหมุนเวียน, SSO, การสร้างแบรนด์, และการกำหนดเส้นทาง มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- ขาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับระบบเพิ่มประสิทธิภาพและระบบ CRM ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงการสร้างการประชุมเท่านั้น
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Calendly คือมันช่วยป้องกันการเกิดการนัดหมายที่ขัดแย้งกันตามเวลาที่คุณพร้อมให้บริการและเวลาที่ผู้ใช้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหน้าจอพร้อมให้บริการ ทำให้การนัดหมายตามความเข้ากันได้ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นมาก
สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Calendly คือมันช่วยป้องกันการเกิดการนัดหมายที่ขัดแย้งกันตามเวลาที่คุณพร้อมให้บริการและเวลาที่ผู้ใช้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าจอพร้อมให้บริการ ทำให้การนัดหมายตามความสะดวกของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นอย่างมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม:การผสาน Calendly ที่ดีที่สุดที่ควรรู้
3. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดตารางประชุม)
Motion ติดอันดับในรายการนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับการจัดตารางประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ ออกแบบมาเพื่อรองรับงานอีเวนต์ที่ซับซ้อนปฏิทินอัจฉริยะของ Motionจะวิเคราะห์ปริมาณงานของคุณเพื่อสร้างแผนประจำวันที่ดีที่สุด หากมีสายจากลูกค้าหรือกำหนดส่งงานเปลี่ยนแปลง Motion จะปรับตารางวันของคุณใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างลงตัว
เมื่อการประชุมได้รับการยืนยันแล้วเวลาเตรียมตัวจะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติก่อนการประชุมแต่ละครั้ง ระบบ AI ของ Motion ยังช่วยจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสอย่างลึกซึ้งตามงานที่คุณได้กำหนดไว้ล่าสุดและรูปแบบการทำงานของคุณ นอกจากนี้ ปฏิทินที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณจะถูกผสานรวมไว้ในมุมมองเดียว และระบบจะปรับเส้นเวลาของคุณโดยอัตโนมัติหากงานใช้เวลานานขึ้นหรือถูกเลื่อนลำดับความสำคัญ
คุณสามารถกำหนดขอบเขตการประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อนกัน, บล็อกเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานเชิงลึก, หรือกำหนดวันทั้งวันให้เป็นวันปลอดการประชุมได้ ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของ Motion โดยอัตโนมัติเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์, ผู้บริหาร, และมืออาชีพที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทที่ต้องการรักษาความต่อเนื่องโดยไม่ต้องปรับตารางเวลาใหม่ตลอดเวลา
ความสามารถของ AI: AI ของ Motion สร้างและปรับแผนรายวันแบบเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง—โดยอิงจากความเร่งด่วน ความไวต่อเวลา ความชอบในการประชุม และจังหวะการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- สร้างตารางเวลาที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
- หลีกเลี่ยงการโทรติดต่อกันหรือกำหนดวันว่างจากการประชุมล่วงหน้าตามความต้องการที่กำหนดไว้
- สร้างตารางเวลาประจำวันตามความเร่งด่วนและรูปแบบการทำงานของคุณ พร้อมระบบอัตโนมัติที่รวดเร็ว
- จัดตารางงานที่ยังไม่เสร็จใหม่โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาและความสำคัญ
- ซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook ทั้งหมดเข้าด้วยกันในมุมมองเดียว
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ผู้ใช้บางคนพบว่า UI ของมันซับซ้อนในการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าต่างการทำงานแบบไดนามิก
- ไม่มีตัวเลือกการแชร์เพื่อเชิญแขกภายนอกเข้าร่วมทั้งงานและสายการโทร
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะมีการทำงานอัตโนมัติและฟีเจอร์ที่ค่อนข้างพื้นฐาน
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: เริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:รีวิวแอป Motion: การจัดตารางด้วย AI เหมาะกับคุณหรือไม่?
4. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและโพลสำหรับกลุ่ม)
หากคุณกำลังนัดหมายการประชุมใหญ่ข้ามเขตเวลา Doodle สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการได้อย่างไร้กังวล ด้วยฟีเจอร์โหวตกลุ่ม สมาชิกในทีมสามารถระบุเวลาที่สะดวกของตนเอง และ Doodle จะแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกการโหวตแบบ 'หากจำเป็น' ซึ่งให้ทีมสามารถเสนอเวลาสำรองได้ นอกจากนี้ Doodle ยังมีฟีเจอร์เชิญแบบ 1:1 อย่างรวดเร็ว, รายการลงชื่อ, และหน้าจองที่ปรับแต่งตามเขตเวลาท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แดชบอร์ดทีมของ Doodle เพื่อติดตามการตอบรับ, ตั้งการแจ้งเตือน, และจัดการความพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกทีมหลายคน
Doodle สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างดี เช่น Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams และ Zoom ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแม้จะใช้งานแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกหรือฝังแบบสำรวจความคิดเห็นในการประชุมไปยังพอร์ทัลของบริษัทหรืออีเมลเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ความสามารถของ AI: ผู้ช่วยจัดตารางเวลาอัจฉริยะของ Doodle จะแนะนำช่วงเวลาประชุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนโดยวิเคราะห์ผลการสำรวจและความชอบด้านเขตเวลา ช่วยให้ทีมบรรลุข้อตกลงได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- สร้างการประชุมและการสำรวจความคิดเห็นได้ไม่จำกัด เพื่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าใดก็ได้
- ประหยัดเวลาด้วยการจัดตารางเวลาโดยตรงในปฏิทินของผู้อื่นด้วยฟีเจอร์ 'จองแทน'
- สนับสนุนความพร้อมใช้งานอย่างซื่อสัตย์โดยปราศจากแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน ด้วยข้อจำกัดการโหวต ข้อมูลผู้เข้าร่วมที่ซ่อนอยู่ และการเลือกช่วงเวลาแบบไม่ระบุตัวตน
- ส่งออกข้อมูลการสำรวจหรือฝังลิงก์ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันเพื่อการประสานงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Google Workspace, Slack และ Zoom
ข้อจำกัดของดoodle
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและไม่เป็นธรรมชาติ
- การผสานแอปปฏิทินอาจไม่น่าเชื่อถือและอาจทำให้เกิดความขัดแย้งจากการอัปเดตที่พลาดหรือข้อผิดพลาดในการซิงค์
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่คุณสามารถให้ตัวเลือกแก่ทีมของคุณได้โดยการส่ง Doodle ให้พวกเขา
ฉันชอบที่คุณสามารถให้ตัวเลือกแก่ทีมของคุณได้โดยการส่ง Doodle ให้พวกเขา
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลอง
5. SimplyMeet. me (เหมาะที่สุดสำหรับการจองนัดหมายที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก)
SimplyMeet.me เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก อาจมีลักษณะคล้ายกับ Calendly แต่เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วเกือบจะทันที แม้จะมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นหลายระบบก็ตาม
แต่อย่าให้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหลอกคุณไปได้ SimplyMeet.me ยังมีความสามารถในการจองกลุ่มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเวิร์กช็อปและสัมมนาออนไลน์ ที่ซึ่งกลุ่มใหญ่ต้องการช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการแชร์ผ่าน QR code ให้ลูกค้าสแกนและจองจากโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
รองรับการผสานการทำงานกับ Stripe และ PayPal สำหรับการจองแบบชำระเงิน และผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าความพร้อมใช้งานสำหรับตารางเวลาที่เกิดซ้ำหรือข้อเสนอเฉพาะฤดูกาลได้ SimplyMeet.me ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ (white-labeling) เพื่อประสบการณ์การนัดหมายที่มีแบรนด์ของคุณเอง ทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
ความสามารถของ AI: แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ AI อย่างหนัก แต่ SimplyMeet.me ใช้ตรรกะอัจฉริยะเพื่อปรับเขตเวลาโดยอัตโนมัติและแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามประวัติการประชุมที่ผ่านมาและตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า
SimplyMeet.me ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบและบริหารจัดการทุกภาระผูกพันด้วยแดชบอร์ดศูนย์กลางที่แสดงข้อมูลการนัดหมายทั้งหมดที่วางแผนไว้ การประชุมที่ผ่านมา และข้อมูลลูกค้า
- ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินสำหรับการปรึกษาหารือในระหว่างการประชุมเดียวกันให้ราบรื่นด้วยการผสานรวมการชำระเงินหลายช่องทาง
- จัดการการสนทนาและกิจกรรมทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปผู้ดูแลระบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ SimplyMeet.me
- มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟที่จำกัดและต้องพึ่งพา Zapier สำหรับการทำงานอัตโนมัติ ทำให้การตั้งค่าที่ซับซ้อนทำได้ยากขึ้น
- ขาดคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบการประชุมหรือประสิทธิภาพการทำงาน
- แชร์ลิงก์การจองผ่าน QR code เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้นที่งานอีเวนต์หรือหน้าร้าน
- ให้บริการ Zapier, Microsoft 365, และการเชื่อมต่อ Google สำหรับการซิงค์ปฏิทิน
SimplyMeet. me ราคา
- บุคคล: ฟรี
- มืออาชีพ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
SimplyMeet. me คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้โดยทั่วไปต้อง เชื่อมต่อกับผู้คน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
6. Acuity Scheduling (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ)
กำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? Acuity Scheduling เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมด้วยการเน้นที่กระบวนการทำงานแบบบริการเป็นศูนย์กลาง โซลูชันนี้เจาะลึกถึงประเภทการนัดหมายและระยะเวลาการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์และเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
Acuity ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับธีมของแบรนด์ได้อย่างลงตัว คุณสามารถใช้การตั้งค่าการกำหนดค่าเพื่อปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ การสมัครสมาชิกแบบกำหนดเอง และราคาตามปริมาณตามตารางเวลาของผู้ใช้บริการ ด้วยระบบควบคุมการติดแบรนด์และไวท์เลเบล Acuity ช่วยให้ร้านเสริมสวย คลินิก และที่ปรึกษาสามารถสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าตั้งแต่การจองจนถึงการเรียกเก็บเงิน
รองรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน, นัดหมายประจำ, คลาสกลุ่ม, และการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS. นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อได้กับ Stripe, Square, Google Calendar, Zoom, QuickBooks, และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 500 รายการผ่าน Zapier—ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ.
ความสามารถของ AI: Acuity มีตรรกะการกำหนดเวลาอัจฉริยะที่แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดหมายโดยพิจารณาจากระยะเวลาการให้บริการ ความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญ และเขตเวลาของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถปรับความพร้อมโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากตามปริมาณการจอง
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- เชี่ยวชาญการขายเพิ่มมูลค่าด้วยตัวเลือกเสริมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในหน้าการนัดหมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพงานนัดหมายของคุณและติดตามการนัดหมายตามสถานที่เฉพาะด้วยการเข้าถึงทรัพยากรหลายประเภทและจัดเก็บที่อยู่
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดบริการและลูกค้าที่กรอกอัตโนมัติในรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- เสนอบัตรกำนัล, รหัสส่วนลด, และแผนการชำระเงินแบบกำหนดเอง
- ซิงค์ปฏิทินระหว่างสมาชิกในทีมและห้องบริการโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการส่งออกนัดหมาย
- ขาดการปรับแต่งในพอร์ทัล โดยเฉพาะในหน้าลงจอดการกำหนดเวลาของลูกค้า
- การเข้าถึงทรัพยากรและห้องหลายแห่งมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
- คุณสมบัติการรายงานมีจำกัดสำหรับการดำเนินงานหลายสถานที่ขนาดใหญ่
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังเปิดตัว: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจ Powerhouse: $61/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?
A บทวิจารณ์ G2 ระบุว่า:
คุณสามารถเข้ามาโดยไม่มีประสบการณ์ด้าน CRM หรือ CS เลย และใช้สิ่งนี้ได้ มันจะติดตัวคุณเหมือนกับหลังมือของคุณเลย มันเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันในการจัดตารางเวลา การจอง การจัดการปฏิทิน และการติดตามการนัดหมายกับลูกค้า *
คุณสามารถเข้ามาโดยไม่มีประสบการณ์ด้าน CRM หรือ CS เลย และใช้สิ่งนี้ได้ มันจะติดตัวคุณเหมือนกับหลังมือของคุณเลย มันเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันในการจัดตารางเวลา การจอง การจัดการปฏิทิน และการติดตามการนัดหมายกับลูกค้า *
7. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho)
Zoho Bookings เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมที่ต้องการทำงานภายในระบบเดียวกัน และยังมีความสามารถสูงอีกด้วย อินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ช่วยให้การวางแผนประจำวันเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่พื้นที่ทำงานเฉพาะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
โซลูชันนี้ยังแนะนำประเภทการประชุมหลายรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณในระหว่างการตั้งค่า และหากทีมของคุณมีการประชุมเฉพาะทาง ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองได้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การทบทวนผลกำไรไปจนถึงการเฉลิมฉลองวันเกิด
นอกจากนี้ ผู้จัดการยังสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติแบบเบา ๆ ด้วยทริกเกอร์เฉพาะได้เพียงคลิกเดียวสำหรับการประชุมภายในทั้งหมดที่ตามมาหลังการโทรกับลูกค้า Zoho Bookings สามารถผสานการทำงานกับ Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ และระบบชำระเงินของมัน ทำให้สามารถทำให้กระบวนการตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการประชุมและการติดตามผลเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์
ความสามารถของ AI: เมื่อใช้ภายในระบบนิเวศของ Zoho, Zoho Bookings สามารถใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia, เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ, วิเคราะห์แนวโน้มการจอง, และแนะนำการดำเนินการติดตามผลตามพฤติกรรมของลูกค้าและความถี่ของการนัดหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings
- จองวันของคุณตามที่คุณต้องการด้วยกฎง่ายๆ เช่น ปิดการเลื่อนนัดหรือกำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าขั้นต่ำ
- ให้ลูกค้าสามารถอัปเดตการนัดหมายและเข้าถึงประวัติของตนเองได้ด้วยตัวเองผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Zoho ทั้งหมดได้ทันที รวมถึง Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk และแพลตฟอร์มการชำระเงินในตัว
- มอบหมายบริการต่างๆ ให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันและซิงค์ตารางเวลาแบบเรียลไทม์
- ใช้เว็บฮุคและ API เพื่อกระตุ้นการทำงานภายนอกหรือการอัปเดต CRM
ข้อจำกัดของ Zoho Bookings
- มาพร้อมกับแผนฟรีที่มีข้อจำกัดมาก ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และทีมมากกว่า
- การตั้งค่าโดยไม่มีระบบนิเวศของ Zoho ที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ ไม่เป็นธรรมชาติ และต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อและการปรับแต่งมีจำกัดนอกเหนือจากชุด Zoho
ราคาของ Zoho Bookings
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยืดหยุ่น: ราคาตามความต้องการ
Zoho Bookings คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด
8. OneCal (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ปฏิทินและการปรับแต่งส่วนบุคคล)
เพื่อจัดการปฏิทินทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับแท็บ OneCal มักจะปรากฏเป็นตัวเลือกแรกๆ ด้วยการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถควบคุมรายละเอียดที่จะซิงค์ระหว่างปฏิทินต่างๆ ได้ ตั้งแต่ชื่อเรื่องไปจนถึงรายชื่อผู้เข้าร่วม หากคุณต้องการรักษาการนัดหมายส่วนตัวให้เป็นความลับ OneCal สามารถบล็อกเวลาดังกล่าวเป็น 'ไม่ว่าง' ได้ทันที
นอกเหนือจากการซิงค์แล้ว หน้าการจองของ OneCal ยังมีองค์ประกอบเช่น ลิงก์โซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและแสดงแบรนด์ของคุณ คุณยังสามารถใส่ URL ที่กำหนดเองซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางผู้รับเชิญไปยังหน้าทรัพยากรหรือหน้าขอบคุณหลังจากทำการจองเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาษาและการจัดรูปแบบของคำเชิญ ทำให้ประสบการณ์รู้สึกสอดคล้องกับผู้ชมทั่วโลกหรือกลุ่มเฉพาะมากขึ้น
OneCal ยังผสานการทำงานกับ Outlook, Microsoft 365 และ Google Workspace และเสนอการซิงค์แบบหลายทิศทางระหว่างปฏิทินหลายรายการ ทำให้การประชุมไม่ชนกัน แม้จะข้ามบัญชีงานและส่วนตัวก็ตาม
ความสามารถของ AI: OneCal ใช้กฎการซิงค์อัจฉริยะเพื่อตรวจจับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและอัปเดตกิจกรรมที่ทับซ้อนกันโดยอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม—ทำให้ความพร้อมใช้งานของคุณสะท้อนข้อมูลล่าสุดเสมอ แม้จะอยู่ในเขตเวลาหรือบัญชีที่แตกต่างกันก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ OneCal
- ควบคุมสิ่งที่ซิงค์ข้ามปฏิทินส่วนตัว, ปฏิทินงาน, และปฏิทินลูกค้าแต่ละรายของคุณได้ด้วยความสามารถในการซิงค์แบบหลายทิศทาง
- ปกปิดชื่อและรายละเอียดตามความต้องการของคุณด้วยระบบอัตโนมัติ, สีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, การตอบกลับทางอีเมล, และอื่น ๆ
- เปลี่ยนภาษาในการแสดงคำเชิญและรองรับทีมงานทั่วโลกด้วยการแปลลิงก์กำหนดเวลาของ OneCal
- ปรับแต่งหน้าการจองด้วยแบรนด์, ลิงก์เปลี่ยนเส้นทาง, และช่องทางการมีส่วนร่วม
- ผสานการทำงานกับปฏิทินของ Google, Microsoft และ Apple เพื่อการจัดการที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ OneCal
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการแชร์เวลาว่างของทีมหรือการประสานงานกิจกรรมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเรื่องท้าทาย
- รองรับเฉพาะการผสานปฏิทินยอดนิยมเท่านั้น และไม่ซิงค์ไฟล์หรือสื่อระหว่างแพลตฟอร์ม
- การรายงานหรือการวิเคราะห์ที่จำกัดสำหรับการติดตามแนวโน้มการจัดตารางเวลาหรือการไม่มาตามนัด
ราคาของ OneCal
- เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว OneCal
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OneCal อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2 ระบุว่า:
ใช้งานง่ายมาก, การสนับสนุนยอดเยี่ยม, ค่อนข้างง่ายในการผสานและนำไปใช้. ใช้ทุกวัน. ฟังก์ชันการซิงค์ปฏิทินเพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับราคาแล้ว, และหน้าตาผู้ใช้ยอดเยี่ยม.
ใช้งานง่ายมาก, การสนับสนุนยอดเยี่ยม, ค่อนข้างง่ายในการผสานและนำไปใช้. ใช้ทุกวัน. ฟังก์ชันการซิงค์ปฏิทินเพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับราคาแล้ว, และหน้าตาผู้ใช้ยอดเยี่ยม.
9. Cal. com (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นในการจัดตารางแบบโอเพนซอร์ส)
Cal. com เป็นผู้จัดการการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับการควบคุมการกำหนดเวลาอย่างสมบูรณ์ ในฐานะโซลูชันโอเพนซอร์ส คุณสามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และปรับแต่งทุกอย่างให้เป็นแบรนด์ของคุณเอง—ไม่มีโลโก้ Cal. com มีเพียงสไตล์ของคุณเท่านั้น
ตอนนี้ ไม่ใช่แค่การปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคลเท่านั้น โซลูชันนี้ยังมอบสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การจัดตารางแบบหมุนเวียน การจองปฏิทินกลุ่ม และการเชิญเข้าร่วมที่ปรับแต่งได้ เพื่อจัดการประชุมกับลูกค้าหรือทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมี API ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นความต้องการที่ซับซ้อนที่สุด เช่น การส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย การอัปเดตข้อมูลใน CRM หรือการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ตลาดปลั๊กอินของแพลตฟอร์มประกอบด้วยเครื่องมือการชำระเงิน แบบฟอร์มการยินยอม การซิงค์ CRM และอื่นๆ อีกมากมาย—ให้คุณควบคุมระบบการจัดตารางเวลาของคุณได้อย่างเป็นโมดูล
ความสามารถของ AI: แม้ว่า Cal. com จะเน้นการใช้งานโดยนักพัฒนาเป็นหลัก แต่ก็สามารถผสานการทำงานกับบริการ AI ภายนอกผ่าน API ได้—เช่น การสร้างการยืนยันการจองโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์รูปแบบความพร้อมใช้งาน หรือการแนะนำช่วงเวลาการประชุมตามพฤติกรรมในอดีต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แอปโอเพนซอร์สหากธุรกิจของคุณใช้งานบนผู้ให้บริการคลาวด์ที่รองรับการติดตั้งแบบโฮสต์เอง วิธีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มงบประมาณสำหรับการปรับแต่งที่ลึกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cal. com
- ส่งต่อผู้จองตรงไปยังทีมที่เหมาะสมตามรายละเอียดของพวกเขา เช่น อุตสาหกรรมและขนาดบริษัท ด้วยซอฟต์แวร์การส่งต่อลูกค้าที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
- ลดโอกาสที่พลาดไป ด้วยเครื่องคำนวณเขตเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว
- เพิ่มคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การชำระเงิน, การโทรผ่านวิดีโอ, การแจ้งเตือน, และแบบฟอร์มการยินยอมได้ในไม่กี่วินาทีผ่านตลาดปลั๊กอินของ Cal.com
- โฮสต์ด้วยตนเองบนโดเมนของคุณ พร้อมรองรับการปรับแต่งแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ
- สร้างกระบวนการทำงานแบบโมดูลาร์ด้วย Cal. com's developer API และปลั๊กอินชุมชน
ข้อจำกัดของ Cal. com
- การติดตั้งและการบำรุงรักษาต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การใช้ฟีเจอร์ API อาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
- ตัวเลือกแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคน้อยลง
ราคาของ Cal. com:
- บุคคล: ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $37/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Cal. com คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. YouCanBookMe (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อกับปฏิทิน)
หากทีมของคุณต้องจัดการกับโครงการที่มีเวลาจำกัด การนำ YouCanBookMe มาใช้ถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด นอกเหนือจากการซิงค์แบบเรียลไทม์และการบล็อกเวลาว่างแล้ว ยังโดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ Mailchimp และ WordPress ไปจนถึง Google Analytics และ Pixel
YouCanBookMe ยังรองรับการรวมความพร้อมใช้งานของสมาชิกหลายคนและกฎการจองที่ละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการข้ามสายงานหรือการจองวันหยุดพักผ่อน คุณไม่จำเป็นต้องติดตามผลด้วยตนเองอีกต่อไป เพราะระบบจะส่งการยืนยันอัตโนมัติ ตัวเลือกการเลื่อนนัดหมาย หรือชุดข้อความแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มการจองยังสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามความเหมาะสม—ช่วยให้คุณคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเบื้องต้นได้ทันที จัดลำดับความสำคัญของคำขอความช่วยเหลือ หรือส่งต่อประชุมภายในไปยังทีมงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงนี้ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมการส่งข้อความ, แบรนด์, การจัดการเขตเวลา, และพฤติกรรมของการเปลี่ยนเส้นทางหลังการจองได้. คุณยังสามารถผสานรวมเว็บฮุค, Zapier, หรือสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการกระทำใน CRM, ฐานข้อมูล, หรือระบบภายในอื่น ๆ ได้.
ความสามารถของ AI: YouCanBookMe ได้แนะนำฟีเจอร์แนะนำการจองอัจฉริยะที่ปรับเวลาว่างและระยะเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติตามประเภทของการนัดหมาย ความเร่งด่วน และพฤติกรรมการจองที่ผ่านมา
คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe
- คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของสายสนับสนุนด้วยแบบฟอร์มการจองที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไข
- จัดการประชุมกลุ่มใหญ่ในเวลาหนึ่งช่วงเวลาพร้อมการกำหนดความจุของเซสชัน
- เร่งการจองด้วยแบบฟอร์มอัตโนมัติที่กรอกข้อมูลส่วนตัวล่วงหน้า ซึ่งดึงข้อมูลจากลิงก์ URL
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Microsoft Outlook, Mailchimp และ webhooks
- ปรับแต่งแบรนด์, การยืนยัน, การติดตามผล, และหน้าเปลี่ยนเส้นทางสำหรับแต่ละประเภทการจอง
ข้อจำกัดของ YouCanBookMe
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าค่อนข้างนานกว่าปกติเล็กน้อย
- การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเองในแต่ละปฏิทินที่เชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อปฏิทินที่อนุญาตในแผนฟรีและแผนบุคคลมีจำนวนจำกัด
- การเชื่อมต่อปฏิทินที่อนุญาตในแผนฟรีและแผนบุคคลมีจำนวนจำกัด
ราคาของ YouCanBookMe
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBookMe อย่างไรบ้าง?
A รีวิวจาก Capterra ระบุว่า:
ฉันชอบมากที่ YouCanBook.me สามารถซิงค์กับปฏิทินของฉันและบล็อกเวลาที่ฉันไม่ว่างสำหรับการนัดหมายกับผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ ฉันยังชอบความง่ายในการใช้งานสำหรับตัวฉันเองและผู้ที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของฉันด้วย
ฉันชอบมากที่ YouCanBook.me สามารถซิงค์กับปฏิทินของฉันและบล็อกเวลาที่ฉันไม่ว่างสำหรับการนัดหมายกับผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ ฉันยังชอบความง่ายในการใช้งานสำหรับตัวฉันเองและผู้ที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของฉันด้วย
การประชุมและการจัดการเวลาที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เครื่องมือการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมจะปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานอย่างจริงจังให้กับคุณและทีมงานทั้งหมด ด้วยปฏิทินที่เข้าถึงได้และการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การประชุมจะกลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่คุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริง
แม้ว่าในรายการนี้จะมีการแนะนำตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากมาย แต่การตัดสินใจเลือกแอปที่เชื่อมต่อได้ดีกับบัญชีผู้ใช้ Outlook หรือ Google Calendar ของคุณเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ คุณต้องการฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุม การโหวตในกลุ่ม และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทั้งหมดนี้ ClickUp สามารถตอบโจทย์ได้เหนือกว่าแอปอื่น ๆ
การเป็นพันธมิตรกับ ClickUp ยังหมายถึงการรวมการประชุมเข้ากับงาน การวิเคราะห์ และการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
พร้อมที่จะเชี่ยวชาญการจัดการประชุมและการบริหารเวลาแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!