วิธีเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณกำลังจมอยู่กับสเปรดชีตการปฐมนิเทศ, ระบบติดตามผู้สมัครของคุณยังค้างอยู่ที่ปี 2014, และทีมของคุณเพิ่งส่งข้อความมาหาคุณ (อีกครั้ง) ถามว่าสามารถหาข้อมูลนโยบายการลาที่อัปเดตได้ที่ไหน
หากสิ่งนี้รู้สึกคุ้นเคยอย่างเจ็บปวด คุณไม่ได้อยู่คนเดียว การสำรวจของ Gartner พบว่า38% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลกำลังทดลองใช้หรือนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของพวกเขา
ทำไม? กระบวนการ HR ที่ไม่คล่องตัวและขาดความเชื่อมโยงนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทเสียเวลา ทรัพยากรบุคคล และความไว้วางใจ นั่นคือเหตุผลที่การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่ เหมาะสม จึงมีความสำคัญ
แต่ด้วยเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มากมายมหาศาล—ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เงินเดือนพื้นฐานไปจนถึงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (HRIS)—คุณจะเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงของทีมคุณได้อย่างไร?
ในโพสต์นี้ เราจะแยกประเภทของซอฟต์แวร์ HR ที่มีอยู่ให้เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำคู่มือการเลือกซอฟต์แวร์ HR แบบทีละขั้นตอน และแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำได้มากกว่าการติดตามงาน เพื่อสนับสนุนการปฐมนิเทศ การให้บริการตนเองของพนักงาน และการบริหารจัดการบุคลากร
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทศวรรษ 1920 เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการบริหารแรงงาน (ปัจจุบันเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์) ซึ่งขับเคลื่อนโดยการแนะนำเจ้าหน้าที่แรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
ทำไมการเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ตามข้อมูลจาก Gartnerผู้นำด้าน HR ถึง 89%มีแผนที่จะเพิ่มหรือคงงบประมาณด้านเทคโนโลยี HR โดยเน้นที่การจัดการประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการตนเองสำหรับพนักงานเป็นพื้นที่สำคัญหลัก
นี่คือสิ่งที่ควรระวัง:
- กระบวนการ HR ที่มีประสิทธิภาพ: ตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงการบริหารสวัสดิการ ซอฟต์แวร์ HR ที่ชาญฉลาดช่วยอัตโนมัติงาน HR ที่ซ้ำซ้อนและลดภาระงานด้านการบริหาร
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน: แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือการยอมรับในตัว, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ, และพอร์ทัล ESS (ระบบบริการตนเองสำหรับพนักงาน) ช่วยให้สมาชิกในทีมเชื่อมต่อและมีแรงจูงใจมากขึ้น
- การวางแผนกำลังคนอย่างชาญฉลาด:ด้วยการวิเคราะห์และรายงานข้อมูล HRแบบเรียลไทม์ ทีม HR สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการจ้างงาน การจัดตารางงาน และแม้แต่การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ความสามารถในการขยายตัวสำหรับทีมที่กำลังเติบโต:ซอฟต์แวร์ HRบนระบบคลาวด์สามารถปรับให้เข้ากับขนาดและโครงสร้างของบริษัทคุณ ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการพนักงาน 20 หรือ 2,000 คน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของข้อมูลในตัว: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ช่วยให้บันทึกข้อมูลพนักงานของคุณสะอาด เป็นไปตามข้อกำหนด และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
การเลือกซอฟต์แวร์ HR ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางเทคโนโลยีเท่านั้น—มันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน บุคลากร และอนาคตขององค์กรของคุณ
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตการดำเนินงานด้านบุคลากรของ ClickUpออกแบบมาสำหรับทีม HR ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในที่ทำงานเดียว เทมเพลตนี้เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับทีมที่กำลังเติบโตซึ่งต้องจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่าง (การจ้างงาน, ข้อเสนอแนะ, การอัปเดตนโยบาย)
ประกอบด้วย:
- รายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน และการออกจากงาน
- มุมมองเพื่อจัดกิจกรรมตามหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถานะโครงการ หรือความสำคัญ
- แดชบอร์ดที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายเพื่อกำหนด, ตรวจสอบ, และติดตามกระบวนการ HR ที่สำคัญ
ประเภทของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล (และหน้าที่การทำงาน)
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบหลายบทบาท หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกทรัพยากรบุคคลที่ครบครัน การรู้จักประเภทของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่สามารถช่วยประหยัดเวลา ความเครียด และลดการใช้สเปรดชีตที่มากเกินไปได้
มาถอดรหัสตัวอักษรย่อของเทคโนโลยี HR กันเถอะ:
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลัก (หรือที่รู้จักกันในชื่อ สำนักงานใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
คิดถึงสิ่งนี้เหมือนกับระบบประสาทส่วนกลางของการจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ ซอฟต์แวร์ HR หลักจะจัดการกับสิ่งพื้นฐาน—บันทึกพนักงาน, ข้อมูลงาน, แผนผังองค์กร, เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
สิ่งที่มันทำ:
- จัดการข้อมูลและเอกสารของพนักงาน
- จัดการการบริหารผลประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง, การยกเลิกการจ้างงาน, และนโยบายของฝ่ายบุคคล
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
HRIS อาจฟังดูยาวไปหน่อย แต่จริง ๆ แล้วมันคือเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นของระบบ HR หลัก ที่มีการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึก และการบูรณาการที่ดีขึ้น มันคือศูนย์บัญชาการสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคุณ
สิ่งที่มันทำ:
- เก็บทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลเงินเดือนและภาษีไปจนถึงพอร์ทัลบริการตนเอง
- นำเสนอแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลพนักงานและการวางแผนองค์กร
- ผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบบัญชี, ระบบติดตามเวลา, และระบบ CRM
💟 ClickUp Callout: ClickUp Brainเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วย AI ที่ทำงานตามบริบทและครบวงจรในหนึ่งเดียว ช่วยอัตโนมัติงานธุรการที่ซ้ำซาก นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน และเชื่อมต่อเอกสาร HR รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ด้วย Brain คุณสามารถสร้างจดหมายเสนองานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ทันที สรุปความคิดเห็นของผู้สมัคร และทำให้ทุกกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น
เพื่อเพิ่มพลังให้มากยิ่งขึ้นBrain MAXคือผู้ช่วยประจำเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ นำเสนอการค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กรและประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลักสู่ชุดเครื่องมือ HR ของคุณ ด้วย Brain MAX คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอป HR เอกสาร และประวัติพนักงานได้จากแอปเดสก์ท็อปเดียว—ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มหรือกังวลกับการสูญเสียรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป
3. ระบบการจัดการความสามารถ (TMS)
การจ้างคนเก่งเป็นเรื่องยาก การรักษาพวกเขาไว้? ยากยิ่งกว่า เครื่องมือบริหารจัดการบุคลากรช่วยได้ทั้งสองด้าน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง TMS ดูแล ด้านบุคลากรของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด
สิ่งที่มันทำ:
- บริหารจัดการวงจรชีวิตของบุคลากรอย่างครบวงจร: การสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนา
- นำเสนอเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานและโมดูลการเรียนรู้
- ช่วยติดตามการเติบโตในอาชีพและระบุสมาชิกทีมที่มีศักยภาพสูง
4. ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS)
คำเตือน: กล่องจดหมายอีเมลของคุณไม่ใช่ช่องทางในการจ้างงาน แพลตฟอร์ม ATS ช่วยคุณจัดการผู้สมัคร, กำหนดการสัมภาษณ์, และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานอย่างมืออาชีพ
สิ่งที่มันทำ:
- รวมตำแหน่งงานจากบอร์ดหางานต่างๆ ไว้ในที่เดียว
- กรองประวัติย่อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครตั้งแต่ "เพิ่งสมัคร" ถึง "ส่งข้อเสนอแล้ว"
👀 คุณรู้หรือไม่?สถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและแรงงานแห่งรัฐนิวยอร์กที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตร (ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 4 ปี สาขาอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์) เกี่ยวกับระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)
5. ซอฟต์แวร์เงินเดือน
การจ่ายเงินเดือนด้วยมือเป็นเหมือนการเดินขึ้นเขาในหิมะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซอฟต์แวร์เงินเดือนจะทำงานทุกอย่างโดยอัตโนมัติ—ทั้งเงินเดือน ภาษี การหักเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
สิ่งที่มันทำ:
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการเบิกจ่ายคืนให้กับพนักงาน
- จัดการการคำนวณภาษีและรายงานสิ้นปี
- ผสานรวมกับระบบ HR และข้อมูลหลัก
6. ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาและระบบเข้าออก
ใครมาสาย? ใครลาพักร้อน? นักศึกษาฝึกงานใหม่ทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว? ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานรู้คำตอบ
สิ่งที่มันทำ:
- ตรวจสอบการลงเวลาเข้างาน, ตารางกะ, และการขาดงาน
- ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนและการวิเคราะห์ต้นทุนแรงงาน
- สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการติดตามการทำงานทางไกล
7. เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
ไม่มีรีวิวที่คลุมเครือและมาตราส่วนการให้คะแนนที่น่าอึดอัดอีกต่อไป ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานสมัยใหม่ให้ความชัดเจน วงจรการให้ข้อเสนอแนะ และเส้นทางในการเติบโตแก่ทีมของคุณ
สิ่งที่มันทำ:
- ติดตาม OKRs, KPIs และบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับรอบการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและแผนการพัฒนาอาชีพ
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีงานใด ๆ ที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ตัวแทน AI ของ ClickUp จะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
8. พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน (ESS)
อย่าให้ทีม HR ของคุณต้องตอบคำถามว่า "ฉันมีวันลาพักร้อนเหลืออยู่กี่วัน?" ถึง 27 ครั้งต่อวัน ให้พนักงานช่วยเหลือตัวเองได้
สิ่งที่มันทำ:
- ให้พนักงานเข้าถึงสลิปเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ และการขอลาหยุด
- ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส
- เพิ่มการนำเครื่องมือ HR อื่น ๆ ของคุณไปใช้
ดังนั้น... ระบบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดคืออะไร?
คำตอบสั้น ๆ คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล ขนาดของบริษัท และโครงสร้างทีมของคุณ บางแพลตฟอร์มมีชุดบริการครบวงจร (เช่น ระบบ HRIS ที่รวมระบบเงินเดือนและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานไว้ด้วยกัน) ในขณะที่บางแพลตฟอร์มเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ดี
เลือกสแต็กของคุณตาม:
- งานด้านทรัพยากรบุคคลเฉพาะที่คุณกำลังประสบปัญหา
- ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือพื้นฐานหรือแพลตฟอร์ม HR แบบครบวงจร
- ความสามารถในการขยายตัวและความง่ายในการใช้งาน (สวัสดี ทีมงานที่กำลังเติบโต)
คู่มือทีละขั้นตอน: วิธีเลือกซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
การค้นหาซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมไม่ควรรู้สึกเหมือนการถอดรหัสอักษรโบราณ แต่ด้วยเครื่องมือหลายร้อยตัวที่สัญญาว่าจะ "ทำให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นระบบ" จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกสับสน
มาแยกย่อยเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่ เหมาะสมจริง กับทีมของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและปัญหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก่อนที่คุณจะไล่ตามแผงควบคุมที่ดูสวยงามหรือตราสัญลักษณ์ที่ AI สร้างขึ้น ให้ลองพิจารณาสิ่งที่ เสียหายจริง (หรือไม่มีประสิทธิภาพ) ในระบบ HR ปัจจุบันของคุณ เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า:
- เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล 3 อันดับแรกของเราในปีนี้คืออะไร? (เช่น ลดระยะเวลาในการจ้างงานลง 30%, เปิดตัวระบบบริหารผลงาน, อัปเดตกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- จุดที่เกิดปัญหาซ้ำๆ อยู่ตรงไหนบ้าง? (การจ่ายเงินเดือนด้วยระบบแมนนวล, ข้อมูลพนักงานกระจัดกระจาย, ผู้สมัครที่หายตัวไป, นโยบาย HR ที่ไม่ชัดเจน... รายการนี้สามารถยาวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว)
- ใครเป็นเจ้าของอะไรในกระบวนการ HR ของเราในปัจจุบัน? (การไม่ชัดเจนในเรื่องการเป็นเจ้าของมักซ่อนปัญหาที่ลึกกว่าไว้)
ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่มีพนักงาน 20 คน อาจพบว่ากระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ด้วยรายการตรวจสอบทางอีเมลนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ในทางกลับกัน บริษัทที่มีพนักงาน 200 คน อาจพบว่าเครื่องมือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่แยกส่วนกันใช้งานก่อให้เกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นการจ้างสมาชิกทีมคนที่สิบหรือการขยายการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลข้ามแผนกClickUp Human Resourcesมอบความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และการควบคุมที่ทีมของคุณต้องการ ตั้งแต่การจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรและรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ ไปจนถึงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามความผูกพันของพนักงาน ทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
ด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ทีม HR สามารถ:
- จัดให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและนักสรรหามีมุมมองและงานที่สอดคล้องกัน
- อัตโนมัติงาน HR ที่ทำซ้ำ (เช่น การแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะ)
- รวมศูนย์เอกสารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ นโยบาย และข้อมูลพนักงาน
- ติดตามเป้าหมาย วงจรการให้ข้อเสนอแนะ และการหยุดงานแบบเรียลไทม์
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหกชิ้นและสเปรดชีตสิบแผ่น แพลตฟอร์ม HR ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดได้ในที่เดียว—ฉลาด ขยายได้ และใช้งานง่าย
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการทำงานที่ไม่ได้ระบุไว้ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันของคุณ
ก่อนที่คุณจะเพิ่มสิ่งใหม่ใด ๆ ให้คุณซื่อสัตย์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในจานของคุณอยู่แล้วในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคุณ ให้คุณเริ่มต้นการตรวจสอบเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคุณโดยการทำรายการต่อไปนี้:
- ทุกเครื่องมือที่ใช้อยู่ (รวมถึงไฟล์สเปรดชีตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือแอปพลิเคชันฟรี)
- หน้าที่ที่มันทำ (เช่น การติดตามผู้สมัคร, การบันทึกเวลาและการเข้าออก, การบริหารสวัสดิการ)
- สิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ทำให้หงุดหงิด และสิ่งที่ทำซ้ำ
จากนั้นให้เจาะลึกเข้าไปใน "ระบบเงา"—ขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวลที่ไม่มีใครพูดถึง:
- ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรที่ส่งอีเมลความคิดเห็นด้วยตนเอง (แทนการใช้แบบฟอร์ม)
- ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังป้อนข้อมูลพนักงานใหม่ในหลายแพลตฟอร์ม
- นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ Drive ของใครบางคนที่มีชื่อว่า "สำคัญ_2022_FINAL(1). pdf"
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือการค้นหาที่ทรงพลัง—ซึ่งสามารถช่วยคุณค้นหาเอกสารทางการและระบบเงาได้ภายในไม่กี่นาที
ClickUp AI Knowledge Managementมอบศูนย์กลางที่รวมเอกสาร HR, นโยบาย, และขั้นตอนทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยความสามารถในการค้นหาด้วย AI ทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาด้วยตนเอง และทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ทันสมัยได้
มาพร้อมกับ:
- การค้นหาด้วยพลังของ AI: ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจคำถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากฐานความรู้ของคุณ
- เอกสารแบบบูรณาการ: อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการเอกสารได้โดยตรงภายใน ClickUp
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้: เสนอแม่แบบเพื่อมาตรฐานเอกสารให้สอดคล้องกันในเอกสาร HR ของคุณ
- อินเทอร์เฟซแชท AI แบบโต้ตอบ: ตอบคำถามโดยอิงจากข้อมูลขององค์กรของคุณ แม้จะกระจายอยู่ในหลายแหล่ง ด้วยอินเทอร์เฟซแชทอัจฉริยะ
บางครั้งการเริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานก็ง่ายกว่า คลิกที่เทมเพลตของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นได้เลย 👇🏼
เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUpช่วยให้เอกสาร HR ถูกจัดเก็บรวมศูนย์ในโครงสร้างที่สะอาดและง่ายต่อการนำทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้สำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ HR
ประกอบด้วย:
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามการอัปเดตเอกสาร (เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เสร็จสมบูรณ์)
- หลายรูปแบบการดู—รายการ, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, และอื่น ๆ—เพื่อเหมาะกับสไตล์การติดตามของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อให้กฎเกณฑ์ของฝ่ายบุคคล, คำถามที่พบบ่อย, และเอกสารภายในเป็นระเบียบและมีแท็ก
นอกจากนี้แม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUpยังช่วยรวบรวมนโยบายของบริษัทให้เป็นศูนย์กลาง โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น นโยบายการจ่ายเงินเดือนและนโยบายการลาพักร้อนไว้ในเอกสารเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
เพื่อบันทึกและมาตรฐานกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้ใช้แบบแผน SOP ทรัพยากรบุคคลของ ClickUp. ช่วยให้การสร้างและจัดการขั้นตอน เช่น การรับเข้าทำงานและการสัมภาษณ์ออก.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ว่าคุณจะกำลังปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือรักษานโยบายให้สอดคล้องกันในทุกแผนก ใช้เทมเพลต HRเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเอกสารที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่เป็นระเบียบและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: เลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับขนาดทีมและแนวโน้มการเติบโตของคุณ
ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์ม HR ที่ต้องเป็นยานอวกาศ สตาร์ทอัพที่มีพนักงาน 10 คนไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับองค์กร และองค์กรที่กำลังขยายขนาดถึง 200 คนก็ไม่สามารถบริหารงาน HR ด้วยสเปรดชีตและกระทู้ใน Slack ได้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุน ให้ถามตัวเองว่า:
- จำนวนพนักงานปัจจุบันของเราคือเท่าไร และจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไรในอีก 12–24 เดือนข้างหน้า?
- เรามีพนักงานชั่วคราวตามฤดูกาลหรือพนักงานสัญญาจ้างที่ต้องนำมาพิจารณาในกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือไม่?
- เครื่องมือนี้จะรองรับทีมที่มีหลายสถานที่หรือทีมระยะไกลเมื่อเราเติบโตขึ้นหรือไม่?
เป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในวันนี้เท่านั้น—แต่คือการเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่จะไม่ล้มเหลวเมื่อธุรกิจเติบโต
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการจัดสรรบุคลากร ClickUpเป็นเทมเพลตการวางแผนแบบภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนความต้องการจำนวนบุคลากรตามแผนก ช่วงเวลา และบทบาท—ทั้งหมดในไวท์บอร์ดที่ยืดหยุ่นได้เพียงหนึ่งเดียว ประกอบด้วย:
- กระดานไวท์บอร์ดแบบลากและวางเพื่อจัดระเบียบการจ้างงานในอนาคตตามทีม
- การวิเคราะห์ภาพสำหรับการวางแผนกำลังคนในแต่ละไตรมาสหรือโครงการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่บทบาทตามความเร่งด่วน สถานะ และขั้นตอนของการจ้างงาน
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยช่วยสร้างแผนการจ้างงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท (ไม่ใช่แค่การขอทีมแบบเฉพาะกิจ) ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายทีมเพิ่ม 5 หรือ 50 คน เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทิศทางของกำลังคนของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณได้ดี
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม HR ที่มีอินเทอร์เฟซสวยงามและ "แดชบอร์ดที่ได้รับรางวัล" ลองหยุดคิดสักนิด แล้วตรวจสอบเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียด
ถามตัวเองว่า:
- เราต้องสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำกระบวนการจ้างงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่?
- งานการปฐมนิเทศของเราอยู่ในสเปรดชีต ในขณะที่การให้ข้อเสนอแนะกระจัดกระจายอยู่ในกระทู้แชทหรือไม่?
- กี่ครั้งแล้วที่เราต้องป้อนข้อมูลพนักงานซ้ำด้วยตนเองในสองระบบที่แตกต่างกัน?
หากคำตอบคือ 'มากเกินไป' คุณไม่ได้อยู่คนเดียว55% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลรายงานว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของพวกเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ และ 51% ไม่สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนทางเทคโนโลยีได้ นี่คือจุดที่การผสานรวมและความเข้ากันได้ของกระบวนการทำงานกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถต่อรองได้
ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดกลางที่ใช้ Google Workspace, Zoom และ Slack ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น สัปดาห์ของทีม HR ของคุณอาจกลายเป็นงานที่ยุ่งยากจากการต้องส่งออกข้อมูลหลายระบบ การจัดตารางเวลาที่ไม่ตรงกัน และการพลาดการอัปเดตข้อมูล สิ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในสถานการณ์เช่นนี้คือ การมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันแบบครบวงจร!
ClickUp AI Agents ได้รับการออกแบบมาเพื่อ จัดการงานและกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่เน้นด้าน HR ได้มากขึ้น สามารถช่วยคุณในเรื่อง:
- ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะ โพสต์การอัปเดต รายงาน หรือคำตอบในตำแหน่งที่กำหนดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างตัวแทนที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
- การตอบสนองแบบเรียลไทม์: ตอบคำถามหรือนำเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์แก่ทีมของคุณ
- การผสานรวมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน: ติดตั้งเอเจนต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ClickUp รวมถึง Spaces, Folders, Lists และ Chats เพื่อให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
สรุป! เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของทีมคุณ ไม่ใช่ให้ทีมของคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับซอฟต์แวร์
💟 โบนัส: ต้องการนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายในการสรรหาใช่ไหม?แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์การจ้างงาน มอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานจนถึงจดหมายเสนอตำแหน่ง
ขั้นตอนที่ 5: เปรียบเทียบผู้ให้บริการและทดลองใช้งาน
คุณได้คัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณแล้ว ตอนนี้จะทำอะไรต่อไป?
ถึงเวลาที่จะก้าวข้ามรายการคุณสมบัติและดูว่าแต่ละโซลูชันซอฟต์แวร์ HR รู้สึกอย่างไรจริงๆ เมื่อใช้งาน ลองนึกถึงการออกเดท: คุณคงไม่ตกลงคบกันหลังจากแอบดูโปรไฟล์ LinkedIn เพียงครั้งเดียว ใช่ไหม?
กำหนดการสาธิตผลิตภัณฑ์กับผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก—ควรมีหลายท่านจากทีม HR หรือกลุ่มผู้นำเข้าร่วมด้วย ในระหว่างการทดลองใช้ ให้ถาม:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้งานง่ายสำหรับทั้งทีม HR และ พนักงานหรือไม่?
- มันสามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับขนาดบริษัทและโครงสร้างทีมของเราได้หรือไม่?
- ระบบรองรับฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่น การให้บริการตนเองของพนักงาน การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน หรือการบริหารสวัสดิการ ได้ดีเพียงใด?
- มันสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลปัจจุบันของเราได้หรือไม่ (เช่น ซอฟต์แวร์เงินเดือน, เครื่องมือติดตามเวลา, เป็นต้น)?
- มีการสนับสนุนและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานประเภทใดบ้างที่รวมอยู่?
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด? ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหลายคนใช้เพื่อสร้างต้นแบบของกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในอุดมคติของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณสามารถทดลองใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานประสานงานการสัมภาษณ์
- เอกสารฝังตัวสำหรับจัดเก็บ SOP และกรอบการให้ข้อเสนอแนะ
- ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยระบุจุดติดขัดในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าให้ตัวเองถูกจำกัดอยู่ในเครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ทดลองอะไรใหม่ๆ เลย ดังนั้น หากคุณต้องการสำรวจว่าเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นอย่าง ClickUp สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ ตอนนี้แหละคือเวลาที่ควรลองใช้งานดู
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยกรณีศึกษาการใช้ AI
การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทรัพยากรบุคคลไม่ใช่แค่เรื่องที่ "อาจจะ" ทำอีกต่อไปแล้ว มันสามารถช่วยคุณในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการใช้การกำกับดูแลจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นี่คือสถานการณ์ทั่วไปบางประการ:
- กระบวนการสรรหาบุคลากร: คัดกรองประวัติย่อ, กำหนดการสัมภาษณ์, และแม้กระทั่งการประเมินผู้สมัครเบื้องต้น, เร่งกระบวนการจ้างงานโดยใช้ AI
- การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม: ปรับแต่งประสบการณ์การปฐมนิเทศให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสร้างโมดูลการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการประสิทธิภาพ: วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรักษาพนักงาน: ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานและข้อเสนอแนะ, ระบุพื้นที่ที่น่ากังวล, และส่งเสริมมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและการรักษาพนักงาน
- ประสิทธิภาพการบริหาร: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ เช่น การจัดการเงินเดือน การติดตามการมาทำงาน และการบริหารสวัสดิการ ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลา
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
แม้แต่ทีม HR ที่ดีที่สุดก็ยังตกหลุมพรางเหล่านี้ได้ มาทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เป็นเช่นนั้น
ข้อผิดพลาดที่ 1: หลงใหลในคุณสมบัติที่ดูดีแต่ไม่แก้ปัญหาที่แท้จริง
เครื่องมือใหม่นั้นอาจเสนอ "การติดตามอารมณ์" หรือ "บอทส่งข้อความวันเกิด" — แต่มันช่วยแก้ปัญหาคอขวดในการจ่ายเงินเดือนหรือความวุ่นวายในการรับพนักงานใหม่หรือไม่? ควรเริ่มต้นด้วย เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล และจุดที่เจ็บปวดของคุณ (จำขั้นตอนที่ 1 ได้ไหม?) ไม่ใช่รายการสิ่งที่อยากได้แต่ไม่มีประโยชน์ การเลือกซอฟต์แวร์ HR ควรสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ไม่ใช่ความกลัวที่จะพลาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ข้อผิดพลาดที่ 2: การเพิกเฉยต่อความต้องการของผู้ใช้จริงของคุณ
หากทีม HR ของคุณต้องการเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพขั้นสูง แต่ผู้จัดการของคุณต้องการเพียงวิธีง่ายๆ ในการติดตาม OKRs... รู้ไหมว่าอะไร? ความต้องการทั้งสองมีความสำคัญ เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบบริการตนเองสำหรับพนักงานในตัว เพื่อให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่าย
ข้อผิดพลาดที่ 3: มองข้ามความสามารถในการขยายตัวและการปรับแต่ง
สิ่งที่ใช้ได้ผลกับทีม 15 คนในตอนนี้ อาจพังทลายเมื่อมีสมาชิก 50 คน หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่จำกัดคุณไว้เพียงกรอบเดิม ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามขนาดบริษัทและความซับซ้อนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณได้ โดยไม่บังคับให้คุณต้องใช้ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว
ข้อผิดพลาดที่ 4: ไม่ทดสอบแพลตฟอร์มด้วยกรณีการใช้งานจริง
การอ่านรายการคุณสมบัติไม่เหมือนกับการ ใช้งาน เครื่องมือจริง ๆ ควรทดลองใช้ในวงจำกัดก่อน เช่น กำหนดกระบวนการ HR แบบจำลอง เช่น การอนุมัติการลา หรือการวางแผนการสรรหาบุคลากร ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง
ข้อผิดพลาดที่ 5: การปล่อยให้ฝ่ายไอทีหรือฝ่ายกฎหมายไม่ได้รับข้อมูล
คุณได้ตรวจสอบหรือยังว่าข้อมูลการจัดการพนักงานถูกเก็บไว้ที่ไหน? ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่? ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึง? การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมหมายถึงการพิจารณาเรื่องความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเชื่อมต่อระบบตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่เพียงคิดถึงในภายหลัง
ClickUp: วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการเลือกซอฟต์แวร์ HR
การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านบุคลากรในอนาคต ตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายไปจนถึงการหลีกเลี่ยงกับดักเทคโนโลยี HR ที่พบบ่อย คุณมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (และลดความเสียใจ)
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับการปฐมนิเทศ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน, เครื่องมือที่เหมาะสมควรนำมาซึ่งความชัดเจน—ไม่ใช่ความวุ่นวายเพิ่มเติม.
ด้วย ClickUp คุณไม่เพียงแค่ได้การจัดการงานเท่านั้น คุณยังได้รับฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบการสรรหาบุคลากร, แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล, คู่มือพนักงาน, การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย — ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟ
ถึงเวลาแล้วที่จะทิ้งสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย ผู้สมัครที่หายตัวไป และคู่มือปฏิบัติงานที่คลุมเครือไว้เบื้องหลัง ทำให้งาน HR ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสนุก (ใช่แล้ว สนุก)
