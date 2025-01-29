เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในสิงคโปร์

คุณทราบหรือไม่ว่าตลาดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 71.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2031? นั่นคือการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 8.2% จาก 35.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนสิ่งนี้? มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไปสู่การเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อภายในฟังก์ชัน HR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่เช่นสิงคโปร์ ที่การมีส่วนร่วมของพนักงานสูงนั้นเท่ากับการผลิตที่สูง
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นรอบตัวเรา การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสำคัญ—แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง. เครื่องมือ HR ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน จัดการงาน และขยายธุรกิจของคุณ.
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทดสอบและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 10 อันดับในสิงคโปร์ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ HR มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่คุณไม่ควรละเลย มาดูรายละเอียดเหล่านี้กันเพื่อให้คุณทราบแน่ชัดว่าควรพิจารณาอะไรบ้าง:
- ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์: เลือกซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในแหล่งเดียวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ทำให้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- บริการตนเองสำหรับพนักงาน: ซอฟต์แวร์ของคุณควรให้อำนาจแก่พนักงานในการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณและทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสรรหาบุคลากร: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาของคุณ ควรช่วยให้คุณสามารถค้นหา ประเมิน และจ้างผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของคุณ—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงของสิงคโปร์
- การรับเข้าและการออกจากงาน: ระบบ HR ของคุณต้องรับประกันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมหรือออกจากบริษัทของคุณ ขั้นตอนที่คล่องตัวในพื้นที่นี้จะช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน: อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่รับประกันความถูกต้องและทันเวลาของค่าตอบแทน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการเงินที่เข้มงวดของสิงคโปร์ เช่น พระราชบัญญัติการจ้างงาน และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (CPF) กฎหมายเหล่านี้ควบคุมการจ่ายเงินเดือนให้ทันเวลาและการสมทบเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานอย่างถูกต้องตามลำดับ
- การติดตามเวลา: ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือติดตามเวลาอย่างแม่นยำซึ่งจำเป็นสำหรับความถูกต้องของเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาทำงาน เช่น ข้อบังคับในพระราชบัญญัติการจ้างงาน พ.ศ. 2511 เกี่ยวกับค่าล่วงเวลา
- การจัดตารางการทำงานของพนักงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณช่วยให้การสร้างและจัดการตารางการทำงานของพนักงานเป็นเรื่องง่าย การจัดตารางที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดและครอบคลุมทุกความต้องการในการดำเนินงานภายในวัฒนธรรมการทำงานที่รวดเร็วของสิงคโปร์
- การจัดการประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย, ติดตาม, และวิเคราะห์เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลได้ การจัดการประสิทธิภาพอย่างกระตือรือร้นช่วยส่งเสริมการเติบโตและการบรรลุเป้าหมายภายในทีมของคุณ
- การเรียนรู้และการพัฒนา: ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณควรสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะ, อำนวยความสะดวกในการเติบโตของพนักงาน, และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันในสิงคโปร์
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: การเลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ เช่น พระราชบัญญัติการจ้างงาน และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยจัดการภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจ้างงาน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และสิทธิของพนักงาน
ซอฟต์แวร์ HR 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ด้วยตลาดที่เต็มไปด้วยโซลูชันมากมาย การระบุเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ากังวลไป ฉันได้ทำงานส่วนนี้ให้คุณแล้ว! จากการทดสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
จากประสบการณ์ของฉันแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์และงานด้านทรัพยากรบุคคลของเราอย่างสิ้นเชิง คุณสมบัติเฉพาะด้านการสรรหาของพวกเขาช่วยให้กระบวนการจ้างงานง่ายขึ้น และช่วยให้เราจัดการผู้สมัคร ใบสมัคร และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือการปรับแต่งอย่างละเอียดที่ ClickUp มอบให้ การที่ ClickUp เข้าใจว่าไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคลใดที่เหมือนกัน ทำให้ฉันสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ด้วยการผสานรวม ClickUp ฉันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ กว่า 1,000 รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ภายในองค์กรของเรา
ขณะจัดการเงินเดือน ClickUp ยัง ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับข้อบังคับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในสิงคโปร์ มันจะสอดคล้องกับตารางการจ่ายเงินสมทบ CPF อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลเงินเดือนของคุณเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด การผสานการทำงานนี้ช่วยลดภาระงานและความเครียดของคุณ ทำให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่การดูแลทีมและขยายธุรกิจของคุณ
เมื่อได้ผู้สมัครที่เหมาะสมแล้วฟีลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ฉันสามารถติดตามสถานะการอนุมัติและชี้แจงรายการที่ต้องดำเนินการได้ ฟังก์ชันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้าทำงานไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากนี้ ฉันต้องการที่จะ ทำให้กระบวนการจ้างงานของฉันเป็นระบบอัตโนมัติ มาโดยตลอด แต่กระบวนการนี้ดูซับซ้อนจนกระทั่งฉันได้พบกับเครื่องมือClickUp Automationฉันสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้สมัคร มอบหมายงานสำหรับการเริ่มต้นงาน และแม้กระทั่งเตือนฉันเมื่อถึงเวลาสำหรับการประเมินผลการทำงาน
นอกจากนี้มุมมองปฏิทินของ ClickUpยังมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการสัมภาษณ์ การฝึกอบรม และการประชุมทบทวนต่างๆ โดยช่วยให้มั่นใจว่าเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดได้รับการติดตามและวางแผนอย่างชัดเจน
สำหรับงาน HR ประจำวันของฉัน ClickUp Brainมีประโยชน์อย่างมาก ผู้จัดการความรู้ AI สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคลากรใน ClickUp Workspace ของฉันได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้อย่างมาก ผู้จัดการโครงการ AI ยังช่วยอัตโนมัติการอัปเดตและสรุปโครงการ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มด้าน HR ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่าการอัปเดตตามปกติ
สุดท้ายนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับงานทรัพยากรบุคคล เช่นเทมเพลตการประเมินผลงาน เทมเพลตฐานความรู้ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประหยัดเวลา
เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpได้เปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มัน สร้างคลังข้อมูลที่รวมศูนย์และง่ายต่อการนำทาง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลจัดระเบียบ ติดตาม และอัปเดตเอกสารสำคัญทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นคู่มือพนักงาน นโยบาย HRMS และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนภายในของเรา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้แม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpยังมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการ จัดการและเข้าถึงข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการระบบศูนย์กลางที่สามารถค้นหาได้ง่าย เพื่อจัดระเบียบและอัปเดตข้อมูลพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลพนักงาน ติดตามสถานะการทำงานที่แตกต่างกัน และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีม HR ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่จำเป็นได้ทันที เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การจัดการแรงงานของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แยกย่อยโครงการ HR ออกเป็นงานที่ปรับแต่งได้ ทำให้การจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการประเมินผลพนักงานเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Tasks
- กำหนดและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอัตราการเต้นของหัวใจอย่างชัดเจน ตั้งแต่การปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของพนักงานไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายการสรรหาด้วยClickUp Goals
- สร้างเอกสารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานโดยใช้ClickUp Docs ตั้งแต่คู่มือนโยบายไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรมสำหรับระบบการจัดการการเรียนรู้ของคุณ ให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และทันสมัย
- ส่งเสริมการวางแผนร่วมกันและการระดมความคิดระหว่างทีม HR ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงเส้นทางพัฒนาพนักงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง หรือการปรับโครงสร้างทีม
- จากการติดตามตัวชี้วัดการสรรหาบุคลากรไปจนถึงการตรวจสอบระดับความผูกพันของพนักงานแดชบอร์ดของ ClickUpมอบภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลในทันที
- รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน การทำแบบสำรวจ หรือการจัดการใบสมัครงานด้วยClickUp Forms
- กำหนดและจัดการกิจกรรม การประชุม และกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ปฏิทินของ ClickUp ทำให้ทุกคนทำงานตรงตามกำหนดด้วยวันที่สำคัญ เช่น วงจรการประเมินผลการทำงานและการฝึกอบรม
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวโน้มประสิทธิภาพของทีม HR ของคุณด้วยฟีเจอร์Pulse ของ ClickUpเครื่องมือนี้ให้รายงานกิจกรรมในระดับสูงที่ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าใครกำลังออนไลน์และกำลังทำงานอะไรอยู่
- ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น PDPA โดยข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ APAC (สิงคโปร์และซิดนีย์)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหวาดกลัวได้ อาจต้องใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ในการคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Talenox: ระบบ HRIS สำหรับการจัดการวงจรชีวิตพนักงานอย่างไร้รอยต่อ
Talenox เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการโปรไฟล์พนักงาน การประมวลผลเงินเดือน ไปจนถึงการจัดการคำขอลา ด้วย Talenox คุณสามารถเข้าถึง จัดการ และปกป้องข้อมูลของบริษัทและพนักงานได้ใน ที่เก็บข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว
นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานรวมของ Talenox กับธนาคารและซอฟต์แวร์บัญชีที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์ เช่น DBS และ OCBC ช่วย ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายและปราศจากข้อผิดพลาดระบบ HRISออนไลน์ของ Talenox นำกระบวนการทำงานในสำนักงานมาไว้บนคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Talenox
- จัดการและปกป้องข้อมูลของบริษัทและพนักงานไว้ในที่เก็บข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือน, ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น, และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับธนาคารและซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero และ QuickBooks
- ตั้งค่าล่วงหน้าประเภทการลาที่จำเป็น เช่น การลาพักร้อนและการลาป่วย ให้พนักงานสามารถยื่นคำขอและจัดการการลาของตนได้โดยตรงผ่านบัญชีของตนเอง
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Talenox
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนมากจนต้องลองผิดลองถูกอยู่บ้างจึงจะใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ Talenox
- พื้นฐาน: $20/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Talenox
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Zoho People: ซอฟต์แวร์ HR บนคลาวด์สำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่
Zoho People เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความโดดเด่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมทั้งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
มันช่วยให้มี ระบบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ (PDPA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ข้อมูลของพนักงานทุกคนที่ถูกจัดการภายใน Zoho People ได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งทำให้ผมมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
ลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ของ Zoho People มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ Zoho People 5.0 ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วยการ อัตโนมัติงานประจำ และมอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติเด่นของ Zoho People
- ใช้กระบวนการทำงานอัจฉริยะและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังคนด้วยระบบติดตามและจัดตารางงานขั้นสูง
- ดำเนินการตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผล
- ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเลือกการเรียนแบบผสมผสานและการจัดการหลักสูตรแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Zoho People
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าบางอินเทอร์เฟซอาจดูรก มีองค์ประกอบทับซ้อนกันและมีเมนูแบบเลื่อนลงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้การนำทางและการใช้งานซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Zoho People
- ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น: $0. 73/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $1. 46/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $2. 20/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $2. 93/ผู้ใช้/เดือน
- People Plus: $5.49/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Zoho People
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
4. ZingHR: การจัดการโครงการทรัพยากรบุคคลด้วย AI
ZingHR เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีพลวัต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการขยายความต้องการทางธุรกิจของคุณ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI, ML และบล็อกเชนอย่างมีกลยุทธ์ ZingHR จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดา ฟีเจอร์ล้ำสมัยบางส่วนของมัน ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนแบบไร้สัมผัส, การจดจำใบหน้า, การเริ่มต้นงานแบบดิจิทัล, และแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ด้วยหุ่นยนต์
ZingHR ให้บริการเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงซึ่งช่วยให้การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์เป็นไปอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสมบัตินี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายล่าสุดโดยไม่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ ZingHR
- ใช้เทคโนโลยี HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Zero Touch Payroll เพื่อปรับกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่ล้ำสมัย
- ปรับแต่งการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น BFSI, IT-ITES, ยา และสุขภาพ
- สร้างการจัดการประสิทธิภาพที่นำโดย ESG เข้าไปในนโยบาย HR ของคุณด้วยการสนับสนุนเฉพาะจาก ZingHR
ข้อจำกัดของ ZingHR
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแดชบอร์ดอาจโหลดช้า
- ต้องรีเฟรชหลายครั้งเพื่อทำเครื่องหมาย WFH และลา ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกอย่างมากสำหรับผู้ใช้บ่อยครั้ง
ราคาของ ZingHR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ ZingHR
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
5. PeopleHum: ซอฟต์แวร์ HR สำหรับการจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร
จากประสบการณ์ของฉัน PeopleHum ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเกษียณอายุ
คุณสมบัติด้าน AI และระบบอัตโนมัติได้เพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในที่ทำงานของฉันอย่างมาก คุณสมบัติหลักของ PeopleHum ได้แก่ การสรรหาบุคลากรอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การจ้างงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ HRIS ที่ปลอดภัยช่วยให้ฉันจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
เครื่องมือนี้ยังรองรับทั้ง ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแรงงานในบริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์
คุณสมบัติเด่นของ PeopleHum
- จัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดอย่างปลอดภัยด้วยระบบ HRIS ที่ครอบคลุมของเรา
- เปลี่ยนจากการบริหารต้นทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้
- ปรับแต่งแนวทางทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น BFSI, IT-ITES, เภสัชกรรม และการดูแลสุขภาพ
ข้อจำกัดของ PeopleHum
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในบางเทมเพลตฟรี
ราคาของ PeopleHum
- พื้นฐาน: $2/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก PeopleHum
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. QuickHR: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์
QuickHR เป็นซอฟต์แวร์ HR บนระบบคลาวด์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ HR ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดการฐานข้อมูลพนักงานไปจนถึงการจ่ายเงินเดือน การลา และการเคลม
โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Amazon ที่ปลอดภัย รับประกันบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้พร้อมระบบกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติในตัว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการนำทางที่ซับซ้อน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์กรที่ดีขึ้นได้
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ เครื่องมือทางการเงินของสิงคโปร์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น QuickBooks และ Xero และทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนและการบัญชีง่ายขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการรักษาความถูกต้องทางการเงินและการปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่น
คุณสมบัติเด่นของ QuickHR
- จัดการฐานข้อมูลพนักงาน, เงินเดือน, การลา, และการเรียกร้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานแบบเรียลไทม์กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับจัดการเงินเดือน รวมถึงเครื่องมือบัญชียอดนิยมอย่าง QuickBooks และ Xero
- รับการแจ้งเตือนสำหรับการอนุมัติการลาและสถานะการเรียกร้อง และดูใบแจ้งเงินเดือนแบบละเอียดได้ทุกที่
ข้อจำกัดของ QuickHR
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์และการรายงานยังไม่ได้รับการผสานรวมอย่างสมบูรณ์
- รายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ที่ดีขึ้นจะเป็นประโยชน์
ราคาของ QuickHR
- จำเป็น: $5/ผู้ใช้/เดือน
- ปรับปรุงแล้ว: $10/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $15/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว QuickHR
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
7. Swingvy: ซอฟต์แวร์ HR สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
Swingvy เป็นระบบ HR และเงินเดือนบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CPF (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง), MOM (กระทรวงแรงงาน), และ IRAS (กรมสรรพากรสิงคโปร์) ได้อย่างง่ายดาย
ระบบ HR ออนไลน์ที่ทรงพลังของ Swingvy ช่วยให้การรับเข้าทำงาน การจ่ายเงินเดือน การจัดการการลา การประมวลผลคำร้อง และการสนับสนุนพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยการ ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Xero, Google และ Outlook คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Swingvy
- รวมศูนย์ข้อมูลและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ดำเนินการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างละเอียดและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผสานระบบเงินเดือนกับระบบบัญชีเช่น Xero
- ระบบอัตโนมัติการจัดการการลา, การติดตามเวลา, และการขอค่าชดเชยเพื่อลดการทำงานด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Swingvy
- ไม่มีการให้บริการทางโทรศัพท์หรือแชทสด
- ใบแจ้งเงินเดือนต้องส่งให้พนักงานด้วยตนเอง
ราคาของ Swingvy
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- เงินเดือน: $5/ผู้ใช้/เดือน
- เวลา: $3/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Swingvy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. JustLogin: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก
จากประสบการณ์ของฉัน JustLogin ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างแท้จริง ระบบนี้ช่วยให้การบริหารงานบุคคลทุกด้านเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์สำหรับการบันทึกเวลาเข้าออกและการลาของพนักงานแบบเรียลไทม์
ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปีในธุรกิจด้านบุคลากร JustLogin ได้พัฒนา ซอฟต์แวร์ HRMS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทุกขั้นตอนของงานทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการจัดการการลา แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้เก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดอย่างปลอดภัย ทำให้การจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับเข้าทำงานจนถึงการประมวลผลเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย
JustLogin ยังใช้ประโยชน์จาก แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย สำหรับพนักงาน ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน HR เช่น การยื่นคำขอลา การดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน และข้อมูลติดต่อของเพื่อนร่วมงานได้ทุกที่ทุกเวลา นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างสิงคโปร์
คุณสมบัติเด่นของ JustLogin
- จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในแพลตฟอร์มแบบบูรณาการบนคลาวด์
- ให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้น
- ลงเวลาเข้า/ออกงานด้วยการจดจำใบหน้าและระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
- ถ่ายรูป, สแกน และส่งใบเสร็จเพื่อการขอคืนค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ JustLogin
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าระบบมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
ราคาของ JustLogin
- ราคาตามความต้องการ
JustLogin คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
9. คาร์บอเนต HR: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR ที่เรียบง่าย
Carbonate ทำให้การจ้างงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานกับ YouRHired และการ เริ่มต้นใช้งานอย่างราบรื่นผ่านพอร์ทัลการเรียนรู้ออนไลน์ มันทำให้การลงชื่อเข้าใช้งานง่ายขึ้นด้วย การจดจำใบหน้าและการติดตามตำแหน่ง และทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นอัตโนมัติตามกฎทั้งหมด
แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้การขอลาและการอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว การขอเบิกค่าใช้จ่ายทำได้ง่ายด้วยคุณสมบัติการถ่ายรูป, การสแกน, และการส่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา โดยรวมแล้ว Carbonate ทำให้ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของคาร์บอเนต
- ทำให้การสรรหาบุคลากรง่ายขึ้นด้วยการผสานระบบกับ YouRHired และมอบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการอบรมพนักงานใหม่
- ระบบเงินเดือนอัตโนมัติ, เชื่อมต่อกับ CPF และปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและดำเนินการประเมินผลได้อย่างราบรื่น
- จัดการคู่มือพนักงานและเอกสารต่างๆ โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองผ่านพื้นที่ทำงานดิจิทัล
ข้อจำกัดของคาร์บอเนต
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าระบบมีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
การกำหนดราคาคาร์บอเนต
- พื้นฐาน: $8/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $8/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวคาร์บอเนต
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
10. HReasily: การจัดการทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์
HReasily ช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา พร้อมมอบโซลูชันดิจิทัลเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสามารถในการจัดการการประมวลผล เงินเดือนหลายสกุลเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นในสิงคโปร์
พนักงานของฉันสามารถใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อยื่นและอนุมัติการลา, ยื่นคำร้อง, รับสลิปเงินเดือน, และบันทึกเวลาเข้า/ออกงานได้ทุกที่ทุกเวลา. ระบบ HReasily สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ของฉัน, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วม.
คุณสมบัติเด่นของ HReasily
- ระบบอัตโนมัติการประมวลผลเงินเดือน, รับประกันความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างและจัดการการเรียกร้องของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
- จัดการและอนุมัติคำขอลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงฟังก์ชัน HR ทั้งหมดได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ HReasily
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มักจะทำงานช้าลง
การกำหนดราคาอย่างง่ายดาย
- พื้นฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
HReasily คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ปลดล็อกความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล: เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้
การเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน กุญแจสำคัญคือการระบุเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาที่ราบรื่น การจัดการพนักงานอย่างครอบคลุม หรือการวิเคราะห์ขั้นสูง
ตอนนี้คุณมีภาพรวมที่ละเอียดของตัวเลือกซอฟต์แวร์ HR ชั้นนำแล้ว ถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป
แม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม ทำไมต้องลงทุนในเครื่องมือเฉพาะงาน เมื่อคุณสามารถมีโซลูชันเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการวงจรชีวิตพนักงาน ไปจนถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด?
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสศักยภาพที่แท้จริงของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ!