บล็อก ClickUp

เทมเพลตแคนวาสโครงการฟรีสำหรับการวางแผนโครงการที่ชัดเจน

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
7 กันยายน 2568

หากคุณไม่วางแผน คุณก็กำลังวางแผนที่จะล้มเหลว!

หากคุณไม่วางแผน คุณก็กำลังวางแผนที่จะล้มเหลว!

มันเป็นคำพูดคลาสสิก และถ้าคุณเคยบริหารโครงการ คุณจะเข้าใจความหมายของมันอย่างถ่องแท้ ไอเดียผุดขึ้นมาจากทุกทิศทาง งานกองพะเนินเทินทึก กำหนดส่งงานก็ใกล้เข้ามา และไม่ว่าจะอย่างไร คุณก็ถูกคาดหวังให้จัดการทุกอย่างให้ลงตัว

นั่นคือจุดที่แผนโครงการที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท แต่ถึงแม้แผนจะดีที่สุดเพียงใด ก็อาจล้มเหลวได้หากขาดโครงสร้างที่ชัดเจน

เข้าสู่ Project Canvas มันช่วยให้คุณวางแผนว่าใคร, อะไร, ทำไม, และอย่างไรของโครงการของคุณ ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการวิ่งสปรินท์ของทีม โดยไม่ต้องจมอยู่กับเอกสาร

ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป คุณไม่ต้องเผชิญกับอาการหน้าเปล่าที่น่ากลัวขณะสร้างแคนวาสโครงการของคุณ ในบทความนี้ เราแบ่งปันเทมเพลตแคนวาสโครงการฟรีเพื่อช่วยให้คุณวางแผนอย่างชัดเจน ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และเพลิดเพลินกับกระบวนการ

อะไรคือแม่แบบ Project Canvas?

แม่แบบแคนวาสโครงการ คือรูปแบบหรือโครงร่างสำเร็จรูปที่คุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างแคนวาสโครงการของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น แม่แบบส่วนใหญ่ใช้รูปแบบตารางที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูล แบ่งปัน และอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

แคนวาสโครงการคือเครื่องมือภาพหน้าเดียวที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญของโครงการในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยแยกแผนงานที่ซับซ้อนออกเป็นบล็อกง่ายๆ—วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลา งานที่ต้องทำ ความเสี่ยง และตัวชี้วัดความสำเร็จ—ทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าเดียว

ไม่มีเอกสารยาวหรือบันทึกกระจัดกระจายอีกต่อไป แผ่นผังโครงการจะให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของ:

  • เป้าหมายที่ต้องบรรลุ
  • ผู้คนคือผู้ขับเคลื่อนงาน
  • วัตถุประสงค์เบื้องหลังโครงการ

แม่แบบแคนวาสโครงการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน หรือการประชุมเริ่มต้น เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงก่อนเริ่มงาน

🧠 เกร็ดความรู้: แรงบันดาลใจของ Project Canvas มาจากBusiness Model Canvas ของ Alex Osterwalder. ผู้จัดการโครงการชื่นชอบความเรียบง่ายในหนึ่งหน้าและได้ปรับใช้เพื่อวางแผนโครงการได้เร็วขึ้น ลดความสับสน และลดการหาวลงอย่างมาก.

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแคนวาสโครงการดี?

แม่แบบ Project Canvas ที่ดีจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยไม่ซับซ้อนเกินไป สิ่งที่ควรพิจารณาคือ:

  • รูปแบบเรียบง่าย: อ่านง่าย กรอกง่าย
  • รูปแบบที่ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับทุกประเภทของโครงการหรือขนาดทีม
  • โครงสร้างทางสายตา: ตารางหรือบล็อกที่จัดระเบียบข้อมูลโดยไม่ทำให้ดูรก
  • อัปเดตอย่างรวดเร็ว: การเปลี่ยนแปลงไม่ควรหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
  • เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: สามารถแชร์และหารือกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ฟิลด์และสถานะที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่ให้กระบวนการทำงานของคุณเข้ากับมัน
  • มุมมองหลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด หรือปฏิทินตามต้องการ

หากมันช่วยประหยัดเวลาและทำให้สมองของคุณโล่งขึ้น มันก็ทำหน้าที่ของมันแล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างโมเดลธุรกิจแคนวาสที่สามารถชี้นำกลยุทธ์ของคุณ

แม่แบบโครงการแคนวาส

ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเฉลี่ย 18 นาทีในการสร้างเอกสารจากศูนย์. เทมเพลตสามารถช่วยประหยัด เวลาได้ถึง 10 ชั่วโมงต่อเดือน ให้คุณมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้น 5 วันต่อปี!

นั่นคือเวลาที่เยอะมากในสัปดาห์ของคุณ และน้อยลงมากกับช่วงเวลาที่คิดว่า "เราจะเริ่มตรงไหนดี?"

หากคุณกำลังมองหาที่เดียวเพื่อวางแผนทุกอย่าง พบกับClickUp เครื่องมือจัดการโครงการนี้เป็น แอปสำหรับงานทุกประเภท—ออกแบบมาเพื่อจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด ไทม์ไลน์ และอื่นๆ ทั้งหมดในแท็บเดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป

เราได้รวบรวมเทมเพลต Project Canvas จำนวน 15 แบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ: รูปแบบที่สะอาดตา อัปเดตง่าย สามารถปรับแต่งฟิลด์ได้ และรูปแบบที่ช่วยให้คุณคิดได้ดี

มาเริ่มกันเลย

1. แม่แบบ ClickUp Lean Canvas

เทมเพลต ClickUp Lean Canvas
รับเทมเพลตฟรี
สร้างงานได้ทันทีโดยการกรอกแบบฟอร์ม Lean Canvas ในเทมเพลต ClickUp Lean Canvas

คุณมีไอเดียมากมายล้านไอเดียอยู่ในหัวของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลด ClickUp Lean Canvas Template. เหมาะสำหรับการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่, แม่แบบนี้จะช่วยคุณตรวจสอบไอเดียได้อย่างรวดเร็ว.

มันจะพาคุณผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างซึ่งรวบรวมแก่นของโมเดลธุรกิจของคุณ เช่น ปัญหา, โซลูชัน, กลุ่มลูกค้า, และอื่น ๆ เพียงกรอกแบบฟอร์ม Lean Canvas, กดส่ง, และบูม, งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณจะได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์สองมุมมอง:

  • มุมมองรายการ: ดูความท้าทายทั้งหมดของคุณในที่เดียว พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น วิธีแก้ปัญหาที่คุณกำลังพิจารณา กลุ่มเป้าหมายของคุณ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ
  • มุมมองบอร์ด: จัดกลุ่มปัญหาทางธุรกิจของคุณตามสถานะในรูปแบบที่มองเห็นและลากวางได้ เพื่อให้คุณทราบสถานะของสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน

ตัวอย่างของเทมเพลต lean canvasนี้มีความสะอาด, มีจุดมุ่งหมายชัดเจน, และถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยคุณก้าวไปสู่ความชัดเจน, ทีละความคิด.

📌 เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบแนวคิดทางธุรกิจ, การระบุปัญหาหลัก, และการตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและมองเห็นได้ชัดเจน

💡 โบนัส: หากคุณต้องการ—

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บ
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูด และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้งานของคุณ นี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ AI อีกตัวที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมดของคุณ

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์

2. แม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp

เทมเพลตแผนธุรกิจแบบ ClickUp Lean
รับเทมเพลตฟรี
สร้างไอเดียใหญ่ของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ด้วยเทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp

ทุกธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากกระดานไวท์บอร์ดที่ยุ่งเหยิงแม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมทุกอย่างให้เป็นระเบียบและแบ่งปันได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในเทมเพลตมีอะไรบ้าง?

  • รายการสรุปแผน ให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานในแผนธุรกิจของคุณ คุณจะเห็นว่าใครกำลังจัดการอะไร สถานะของแต่ละงานเป็นอย่างไร และงานถัดไปคืออะไร
  • รายการตามลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยการจัดกลุ่มงานตามความเร่งด่วน
  • Business Model Canvas แบ่งโครงการของคุณออกเป็นองค์ประกอบสำคัญ—ปัญหา, โซลูชัน, ช่องทาง, กลุ่มลูกค้า, และอื่น ๆ
  • เอกสารชื่อโครงการ รวบรวมแผนของคุณไว้ในแพ็กเกจเล็ก ๆ ที่เรียบร้อย โดยสรุปภาพรวมใหญ่ ปัญหาหลัก และวิธีที่คุณวางแผนจะแก้ไข

📌 เหมาะสำหรับ: การแบ่งแผนธุรกิจของคุณออกเป็นงานที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ พร้อมทั้งเก็บทุกอย่างตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการไว้ในที่เดียว

3. แม่แบบแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแคนวาสโมเดลธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
นำโมเดลธุรกิจของคุณให้มีชีวิตชีวาด้วยเทมเพลต ClickUp Business Model Canvas ที่ทุกไอเดียจะติดอยู่!

การวางแผนโมเดลธุรกิจของคุณควรเป็นเรื่องสนุก. แม่แบบ ClickUp Business Model Canvasช่วยแยกแยะให้เห็นภาพชัดเจน ทำให้คุณสามารถบันทึกทุกส่วนได้โดยไม่หลงลืม.

เพื่อเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือภาพนี้ ให้หยิบกระดาษโน้ตจากแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ไอคอนกระดาษโน้ต (หรือกด Shift+N) โน้ตแต่ละอันจะอยู่ในส่วนที่มีสีแตกต่างกันซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ

อย่าลืมเลือกสีของโน้ตติดของคุณให้ตรงกับส่วนของบอร์ดที่คุณกำลังทำงานอยู่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น และหากคุณต้องการเตือนความจำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความหมายของแต่ละส่วน คุณสามารถดูได้ที่ตำนานทางด้านซ้าย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดเป็นภาพที่ต้องการสร้างและจัดระเบียบโมเดลธุรกิจของตนอย่างชัดเจน สีสันสดใส และโต้ตอบได้

4. แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvas

เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvas
รับเทมเพลตฟรี
เปิดตัวสิ่งใหม่ครั้งใหญ่ของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvas—พิมพ์เขียวที่แท้จริงสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ

ไอเดียใหญ่สำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กนั้นน่าตื่นเต้น—แต่ก็วุ่นวายเช่นกัน. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม, จัดระเบียบ, และร่างแผนการเริ่มต้นของคุณทั้งหมดไว้ในที่เดียว.

กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบให้พื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับการจัดวางแนวคิดและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

  • ใช้สถานะที่กำหนดเองเช่น เปิดอยู่ และ เสร็จสิ้น เพื่อติดตามสิ่งที่กำลังดำเนินการ
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเรียง จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบทุกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • ใช้ มุมมองไวท์บอร์ด เฉพาะเพื่อจัดทุกอย่างให้อยู่ในจุดเด่น—ไม่มีแท็บ ไม่มีสิ่งรบกวน

ต้องการพลังการจัดการที่มากขึ้นหรือไม่? เทมเพลตนี้มีให้คุณครบ! ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, กำหนดลำดับความสำคัญ, และแยกงานออกเป็นงานย่อยเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น. การวางแผนธุรกิจแบบครบวงจร แต่ไม่มีความเครียด.

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ เพื่อเริ่มต้น ติดตาม และบริหารจัดการแนวคิดในระยะเริ่มต้น

🧠 เกร็ดความรู้: แม่แบบคือตัวช่วยประหยัดเวลาที่มีมาตั้งแต่โบราณและได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น! "แม่แบบ" แรกสุดที่เคยมีคือแม่แบบไม้ที่ใช้โดยนักเขียนตัวอักษรจีนโบราณเพื่อคัดลอกลายมือ! เร็วมาถึงปัจจุบัน เราใช้แม่แบบแบบลากและวางเพื่อวางแผนงานปาร์ตี้ จัดการโครงการ และแม้กระทั่งออกแบบมีมได้ในไม่กี่นาที

5. แม่แบบระดมความคิดของทีม ClickUp

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประชุมทีมด้วยเทมเพลตระดมสมอง ClickUp Squad ที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านโน้ตสติ๊กกี้ได้

การระดมความคิดกับทีมอาจยุ่งเหยิงได้ แต่เทมเพลตนี้จะช่วยรักษาพลังงานไว้ในขณะที่เพิ่มโครงสร้างที่เพียงพอเทมเพลตการระดมความคิดของ ClickUp Squadถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดแบบเปิดกว้างและร่วมมือกันที่นำไปสู่ผลลัพธ์จริง

คุณจะพบพื้นที่สนทนาเก้าแห่งเพื่อช่วยแนะนำการประชุม หัวข้อที่รวมอยู่บางส่วนได้แก่:

  • ทีมจังหวะ: ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
  • การสื่อสารในทีม: ตัดสินใจว่าจะสื่อสารอย่างไรและจะแบ่งปันอะไร
  • บทบาทในทีม: ชี้แจงว่าใครทำอะไร
  • ทรัพยากรของทีม: หาว่าทีมของคุณต้องการเครื่องมือหรือการสนับสนุนอะไรบ้าง

เลือกหัวข้อหนึ่งเพื่อมุ่งเน้น หรือจะครอบคลุมทั้งหมดทีละหัวข้อก็ได้ เมื่อคุณเลือกส่วนที่ต้องการแล้ว ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมหยิบกระดาษโน้ต บันทึกไอเดียของตน และติดลงบนกระดาน

ต้องการหัวข้อเพิ่มเติมหรือไม่? เพียง คัดลอก องค์ประกอบใด ๆ ด้วย Ctrl/Cmd+D หรือคลิกที่เมนู และเลือก คัดลอก. และเมื่อคุณพร้อมที่จะแบ่งปันความมหัศจรรย์ กดปุ่ม แชร์ และส่งออกไปยังทีมของคุณ.

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระดมความคิดอย่างชัดเจน มีโครงสร้าง และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการระดมสมองเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

6. แม่แบบระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความคิดดิบให้เป็นการกระทำจริงด้วยเทมเพลตระดมความคิดทางธุรกิจของ ClickUp

มีไอเดียผุดขึ้นมาจากทุกมุมใช่ไหม? เทมเพลตระดมความคิดทางธุรกิจของ ClickUpนี้จะให้พื้นที่สำหรับไอเดียเหล่านั้น และวิธีเปลี่ยนให้เป็น action ได้จริง

รูปแบบของไวท์บอร์ดถูกสร้างขึ้นโดยมีสี่หมวดหมู่เป็นแกนหลัก:

  • สิ่งที่เราชื่นชอบ
  • สิ่งที่เราทราบ
  • สิ่งที่เราต้องการ
  • สิ่งที่ผู้คนยินดีจ่าย

แต่ละแถวแสดงถึงข้อมูลที่สมาชิกทีมแต่ละคนป้อนเข้ามา แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการคิดที่ดีที่สุดของทีมคุณได้ เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้กระดาษโน้ตเพื่อจดบันทึกไอเดีย กำหนดรหัสสี และลากไปยังหมวดหมู่ที่ถูกต้องได้ มันรวดเร็ว ยืดหยุ่น และออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

แล้วเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ? เปลี่ยนโน้ตที่ติดอยู่ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่และพร้อมที่จะนำแนวคิดเหล่านั้นจากการระดมความคิดไปสู่การลงมือสร้าง

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 15% ของผู้จัดการเท่านั้นที่ตรวจสอบปริมาณงานก่อนที่จะมอบหมายงานใหม่ อีก 24% มอบหมายงานโดยพิจารณาจากกำหนดเวลาของโครงการเพียงอย่างเดียว

ผลลัพธ์คือ? ทีมจบลงด้วยการทำงานหนักเกินไป, ไม่ถูกใช้ประโยชน์, หรือหมดไฟ

หากไม่มีการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในปริมาณงาน การปรับสมดุลไม่ใช่แค่เรื่องยาก — แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

คุณสมบัติการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณมอบหมายงานได้อย่างมั่นใจ โดยจับคู่ภารกิจกับสมาชิกในทีมตามความสามารถ ความพร้อมใช้งาน และทักษะแบบเรียลไทม์ ลองใช้ AI Cards ของเราเพื่อดูภาพรวมของปริมาณงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญแบบทันทีและตามบริบท

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

7. แม่แบบแผนที่โครงการ ClickUp

เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน ติดตาม และส่งมอบสิ่งสำคัญถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตแผนงานโครงการของ ClickUp

ถัดไปในรายการของเราเหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักวางแผน, และนักรบในวัน เปิดตัว—เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp. เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมไทม์ไลน์, ขั้นตอนการผลิต, และความสามารถของทีมของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี.

ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นได้ถึงห้าแบบ คุณสามารถจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย:

  • มุมมองรายการ: จัดระเบียบงาน การเผยแพร่ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาในรายการอัจฉริยะเดียว
  • มุมมองปริมาณงาน: ดูความจุของทีมคุณได้ในพริบตาและสามารถจัดสรรใหม่ได้หากจำเป็น
  • มุมมองปฏิทิน: ทำเครื่องหมายวันที่สำคัญเพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรต่อไป
  • มุมมองแกนต์: มองเห็นการพึ่งพาและเหตุการณ์สำคัญในไทม์ไลน์แบบภาพ
  • มุมมองบอร์ด: ใช้การลากและวางแบบคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าในแบบของคุณ

ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และพร้อมใช้งานทันที เทมเพลตนี้จะช่วยให้แผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว

📌 เหมาะสำหรับ: การวางแผนไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์, การประสานงานระหว่างทีมข้ามสายงาน, และการเปิดตัวโดยปราศจากความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย

8. แม่แบบกฎบัตรโครงการ ClickUp

เทมเพลตเอกสารกฎบัตรโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เริ่มต้นโครงการถัดไปของคุณอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตเอกสารโครงการ ClickUp Project Charter

ก่อนที่งานจริงจะเริ่มต้นขึ้น การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงความคืบหน้าเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก และเทมเพลตนี้ทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เทมเพลต ClickUp Project Charterเป็นวิธีที่ง่ายดายในการจัดระเบียบวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากร แผนงาน และความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้ในเอกสารเดียวที่ใช้งานได้จริงตลอดเวลา

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ AI เพื่อเร่งความเร็ว และมอบหมายความคิดเห็นระหว่างการตรวจสอบ
  • เพิ่มงานลิงก์หรือโฟลเดอร์ได้โดยตรงจากเอกสาร
  • ครอบคลุมสิ่งสำคัญตั้งแต่การวางโครงร่าง "เหตุผล" ของโครงการไปจนถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
  • พื้นที่สำหรับบันทึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ผลลัพธ์หลัก และความเสี่ยง

📌 เหมาะสำหรับ: การตั้งความคาดหวังของโครงการ, การกำหนดขอบเขต, และการบันทึกข้อมูลทั้งใหญ่และเล็กก่อนการเริ่มต้น.

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: โครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่การทำให้งานเสร็จเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินงานให้ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยการใช้แม่แบบที่เหมาะสม:

จัดการทุกแง่มุมของการวางแผนโครงการด้วยความมั่นใจ ทั้งหมดใน ClickUp

9. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp

เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนอย่างชาญฉลาด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุทุกเป้าหมายสำคัญด้วยเทมเพลตแผนงานโครงการของ ClickUp

คุณเบื่อกับ ไทม์ไลน์โครงการที่ยุ่งเหยิงและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนหรือไม่? แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUpนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายด้วยเค้าโครงที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดระเบียบทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน
  • มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าเพื่อความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ
  • ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์และแบบฟอร์มงานเพื่อการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนตั้งแต่วันแรก

10. แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ข้ามการคาดเดาและจัดตารางงานอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตตารางงานโครงการจาก ClickUp

หากคุณรู้สึกว่าการจัดการกับไทม์ไลน์, ทีม, และงบประมาณเหมือนเป็นงานเต็มเวลา, นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ. แบบแผนตารางโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณอยู่ในระเบียบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น ด้วยแนวทางที่เน้นภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลาดูไม่วุ่นวายเหมือนเดิม.

มันมาพร้อมกับมุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตารางเวลาของคุณชัดเจนและทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง:

  • มุมมองรายการ สำหรับการแยกแยะโครงการแต่ละโครงการอย่างชัดเจน
  • มุมมองบอร์ด เพื่อติดตามขั้นตอนและพัฒนาการในรูปแบบคัมบัง
  • มุมมองไทม์ไลน์ สำหรับการจัดวางแบบเชิงเส้นที่มองเห็นภาพรวม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร
  • ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนของโครงการ, ทีมที่รับผิดชอบ, กรอบเวลา, และ งบประมาณ, คุณสามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่ระยะเวลาไปจนถึงแผนกได้ โดยไม่ต้องสลับแท็บ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและทีมงานที่ต้องการวางแผนโครงการหลายโครงการและติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และงบประมาณในที่เดียว

11. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ทุกโครงการเดินหน้าต่อไปด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

เมื่อคุณกำลังดำเนินโครงการหลายโครงการ การหมุนจานให้ทันทุกด้านไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีอะไรสะดุด นี่คือศูนย์ควบคุมครบวงจรสำหรับจัดการไทม์ไลน์ ทีมงาน งานต่างๆ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องในที่เดียว

เทมเพลตนี้สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดการโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็น:

  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน
  • การประสานงานแคมเปญการตลาดข้ามสายงาน
  • ดูแลงานส่งมอบให้กับลูกค้าโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
  • การบริหารจัดการการดำเนินงานภายในระหว่างแผนกต่างๆ

มันมาพร้อมกับมุมมองในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าตามสถานะ, ลำดับความสำคัญ, หรือกำหนดเวลา, รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กสมาชิกทีม, ตั้งเป้าหมาย, และแนบไฟล์ แผนภูมิแกนต์, เอกสาร, มุมมองภาระงาน, และอื่น ๆ—ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานได้, ไม่ใช่การตั้งค่า

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและต้องการการมองเห็นที่ครบถ้วน ความยืดหยุ่น และการทำงานร่วมกันในที่เดียว

📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดที่ควรลอง

12. เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการด้วย ClickUp

เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วด้วยภาพรวมโครงการที่ชัดเจนราวกับคริสตัล ด้วยเทมเพลต ClickUp Project Management One-Pager

รายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้ผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานช้าลงได้ เมื่อสิ่งที่คุณต้องการมีเพียง อะไร, ทำไม, และ ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องแบ่งปันกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (C-suite executives) แม่แบบ ClickUp Project Management One Pagerจะเข้ามาช่วยนำเสนอเฉพาะสิ่งจำเป็น—ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีความสับสน

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่การจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบรู้สึกเหมือนเกินความจำเป็น:

  • การนำเสนอแนวคิดโครงการใหม่ต่อผู้นำ
  • สรุปเป้าหมายของโครงการและผู้ที่รับผิดชอบให้กับลูกค้า
  • การปรับทีมภายในขนาดเล็กให้สอดคล้องกันในโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • การสร้างเอกสารเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถอ่านได้จริง

ด้วยเอกสาร Doc ที่สะอาดเพียงฉบับเดียว คุณสามารถจัดวางชื่อโครงการ ระยะเวลา เป้าหมาย จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบเขต และตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้ มันเป็นภาพรวมในระดับสูงที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร)

📌 เหมาะสำหรับ: การสื่อสารภาพรวมของโครงการเมื่อความรวดเร็วและความชัดเจนสำคัญกว่าการติดตามในระดับงาน

📣 เสียงจากลูกค้า: คุณสวิตตรี เชื้อแสง ผู้ช่วยรองประธานบริษัท Bubblely กล่าวว่า:

บริษัทของฉันมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นมาก และสามารถควบคุมระยะเวลาของแต่ละโครงการได้ รวมถึงติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ฉันชอบฟังก์ชันการคำนวณที่ให้ภาพรวมตัวเลขอย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แล้วคำนวณด้วยตนเอง

บริษัทของฉันมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นมาก และสามารถควบคุมระยะเวลาของแต่ละโครงการได้ รวมถึงติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ฉันชอบฟังก์ชันการคำนวณที่ให้ภาพรวมตัวเลขอย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แล้วคำนวณด้วยตนเอง

13. แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบอย่างรวดเร็ว ส่งมอบผลงานที่ดีกว่า และเริ่มต้นโครงการลูกค้าทุกโครงการด้วยความชัดเจน ด้วยเทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp

แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUpช่วยกำหนดแนวทางสำหรับความร่วมมือหรือโครงการกับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ปราศจากความสับสน ไม่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อน มีเพียงความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือลูกค้า ทุกคนจะเห็นขอบเขตของโครงการได้อย่างครบถ้วน

ขอบเขตของงานที่คุณจะวางแผนประกอบด้วย:

  • รายละเอียดโครงการสำคัญ เช่น เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ความรับผิดชอบของผู้ขายและลูกค้าในการรักษาความสอดคล้องกัน
  • เหตุการณ์สำคัญและวันที่ที่กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน
  • แผนการสื่อสารและการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

เมื่อทุกชิ้นส่วนพร้อมแล้ว? บันทึกการอนุมัติขั้นสุดท้ายไว้ในเอกสารเพื่อปิดการขายให้เรียบร้อย

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, หรือทีมโครงการที่ทำงานกับลูกค้าภายนอกที่ต้องการข้อตกลงโครงการที่เป็นทางการและได้รับการลงนามแล้ว

14. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่นจนไม่อาจมองข้ามได้ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการจาก ClickUp

เมื่อถึงเวลาที่จะนำเสนอโครงการใหม่ คุณต้องการมากกว่าแค่ไม่กี่จุดและสไลด์ที่ทำให้คนหลับ

นั่นคือจุดที่ ClickUp Project Proposal Whiteboard Templateเข้ามาช่วย แทนที่จะโยนไอเดียทั้งหมดลงในเอกสาร คุณจะได้พื้นที่แบบภาพและโต้ตอบได้เพื่อวางแผนข้อเสนอของคุณ—ตั้งแต่เป้าหมายและกลยุทธ์ไปจนถึงไทม์ไลน์ กิจกรรมสำคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องการ

มันยืดหยุ่นพอที่จะเหมาะกับทุกประเภทของการนำเสนอโครงการ แต่มีโครงสร้างเพียงพอที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

  • เพิ่มโน้ตติดสำหรับวัตถุประสงค์
  • ใช้รูปร่างเพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์
  • แทรกภาพประกอบเพื่อสนับสนุนประเด็นของคุณ

ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้, ย้ายได้, และออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม. นอกจากนี้, ด้วยเครื่องมือWhiteboard ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp, คุณไม่ได้เพียงแค่แบ่งปันความคิด—คุณกำลังเชิญชวนให้มีการให้ความคิดเห็น, ทำให้ทีมมีความสอดคล้อง, และเตรียมเวทีไว้สำหรับการดำเนินการ.

📌 เหมาะสำหรับ: นำเสนอโครงการใหม่ภายในองค์กร, จัดทำข้อเสนอสำหรับลูกค้า, หรือสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนเริ่มโครงการ

🎥 รับชม: เปลี่ยนไอเดียโครงการของคุณให้กลายเป็นจริงด้วย ClickUp Whiteboards! ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการ:

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปหลังจากการนำเสนอใช่ไหม? เพียงคลิกเดียวก็สามารถเปลี่ยนโน้ตติดผนังให้เป็นงานที่ต้องทำ และเริ่มดำเนินการได้ทันทีจากกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณ

15. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกทุกรายละเอียดและรักษาความต้องการของโครงการให้สอดคล้องกับแม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUp

การจัดการความต้องการของลูกค้า, ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ, และการอนุมัติอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้.แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยคุณบันทึกเป้าหมายของโครงการ, ขอบเขต, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, และเป้าหมายที่สำคัญไว้ในที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบเพียงที่เดียว.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามสิ่งที่อยู่ในและนอกขอบเขตได้อย่างง่ายดาย
  • มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงบประมาณ ความเสี่ยง และแผนการสื่อสาร
  • รวมส่วนการลงนามเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูล

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ต้องการกำหนด สื่อสาร และอนุมัติข้อกำหนดของโครงการอย่างชัดเจนก่อนเริ่มงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นและความสับสน

ค้นหาแม่แบบ Project Canvas ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนที่ชัดเจน

หากทีมของคุณกำลังจัดการกับบันทึกที่กระจัดกระจาย เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกัน หรือพลาดกำหนดเวลา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนกระบวนการวางแผนโครงการของคุณใหม่

โครงการแคนวาสที่เหมาะสมควรช่วยให้ทีมของคุณเห็นภาพชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ผลลัพธ์ของโครงการ และเกณฑ์ความสำเร็จทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เทมเพลตผังโครงการฟรีของ ClickUp มอบสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างครบถ้วน

ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นอย่างมั่นใจ ระบบนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนและช่วยให้ทีมของคุณเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมที่จะวางแผนความสำเร็จครั้งใหญ่ถัดไปของคุณหรือยัง?ลองใช้ ClickUp ฟรี