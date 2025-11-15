7 หน้าที่ของการตลาด (พร้อมตัวอย่าง)

เมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่คุณชื่นชอบและรู้อยู่แล้วว่าต้องการสั่งอะไร นั่นคือการตลาดที่กำลังทำงานอย่างเงียบๆ
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้แบรนด์รู้สึกคุ้นเคย บรรยากาศรู้สึกถูกต้อง และคุณก็ไม่รู้ตัวว่าไปติดตามพวกเขาบน Instagram ไปเสียแล้ว
แต่การตลาดนั้นใหญ่กว่าโฆษณาที่ชาญฉลาดหรือโลโก้ที่ยอดเยี่ยมมากนัก
มันคือทุกสิ่งที่ทำให้ผู้ชมของคุณไม่เพียงแค่รับรู้ว่าคุณขายอะไร แต่ยังรู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมัน
เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบต่อหลายส่วนของธุรกิจ วิชาชีพนี้จึงถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดหน้าที่หลัก—แต่ละหน้าที่มีความสำคัญในการกำหนดวิธีที่แบรนด์จะปรากฏตัวในโลก
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่กำลังลับคมกลยุทธ์ของคุณ หรือผู้ก่อตั้งที่กำลังพยายามเติบโตด้วยทรัพยากรที่จำกัด เสาหลักทั้งเจ็ดนี้คือรากฐานที่คุณจะสร้างขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยฟังก์ชันการตลาดทั้งเจ็ดออกมาเป็นข้อ ๆ พร้อมยกตัวอย่างจริง แนะนำช่องทางที่ดีที่สุดในการนำไปใช้ และแบ่งปันวิธีบริหารจัดการทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อะไรคือ 7 หน้าที่ของการตลาด?
ฟังก์ชันการตลาดทั้งเจ็ดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการซ้ำ
นี่คือเจ็ดขั้นตอนสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด👇
- โปรโมชั่น: ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดทางอีเมล และการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล. เป้าหมายคือการดึงดูดความสนใจ สร้างการรับรู้ และทำให้ผู้คนใกล้กับการตัดสินใจซื้อ.
- การขาย: เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับลูกค้าที่มีศักยภาพ เน้นย้ำถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อ
- การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ: มุ่งเน้นไปที่การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิจัย การอัปเดต และการปรับปรุงตามสิ่งที่ผู้คนต้องการและสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำอยู่
- การจัดการข้อมูลการตลาด: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
- การกำหนดราคา: ค้นหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิ่งที่ลูกค้าเต็มใจจ่าย สิ่งที่คู่แข่งของคุณคิดราคา และสิ่งที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้
- การเงิน: ครอบคลุมวิธีการที่คุณวางแผนงบประมาณและจัดหาเงินทุนสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณ ตั้งแต่การกันเงินสำหรับโฆษณาไปจนถึงการลงทุนในเครื่องมือหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงินช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการนำกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของคุณไปสู่การปฏิบัติ
- การจัดจำหน่าย: รับประกันว่าสินค้าของคุณจะถึงมือลูกค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ ในร้านค้า หรือจัดส่งถึงบ้าน เป้าหมายคือการทำให้การเข้าถึงสินค้าของคุณง่าย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ด้วยClickUp สำหรับทีมการตลาด คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ ผู้ช่วย AI ในตัว และแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมดนี้ช่วยรวมศูนย์ฟังก์ชันการตลาดอื่นๆ ของคุณไว้ที่เดียว นอกเหนือจากสิ่งต่อไปนี้
1. การส่งเสริม
ในขั้นตอนการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ คุณสื่อสารข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ
แบรนด์ใช้แคมเปญการตลาดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่ พวกเขายังใช้มันเพื่อรักษาความตื่นเต้นให้คงอยู่หลังจากการเปิดตัว
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: โฆษณา"So Win" ของ Nike ในงาน Super Bowl LIXสร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก คว้ารางวัล Super Clio Award และเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
แคมเปญนี้นำเสนอภาพขาวดำความยาว 60 วินาทีที่มีนักกีฬาหญิงปรากฏอยู่ ช่วยให้นิคายสามารถต่อยอดการเติบโตของการรับชมกีฬาของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
นี่คือช่องทางบางส่วนที่คุณสามารถใช้ในกลยุทธ์การโปรโมตของคุณ
- การโฆษณา: การซื้อพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google, YouTube, Instagram, โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- โซเชียลมีเดีย: โพสต์แบบออร์แกนิก, รีล, สตอรี่, และไลฟ์บน Instagram, TikTok, LinkedIn และทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเลื่อนดูทุกวัน
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: การร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้สร้างเนื้อหาเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว
- การตลาดเนื้อหา: บล็อก วิดีโอ บทเรียน และกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจ ซึ่งส่งเสริมการขายอย่างแนบเนียนพร้อมมอบคุณค่า
- การตลาดผ่านอีเมล: การสื่อสารโดยตรงผ่านจดหมายข่าว ข้อเสนอพิเศษ การประกาศผลิตภัณฑ์ และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์
- กิจกรรม: สัมมนาออนไลน์, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ร้านค้าชั่วคราว, หรือบูธแสดงสินค้าที่ผู้คนสามารถสัมผัสแบรนด์ของคุณได้แบบเรียลไทม์
- การประชาสัมพันธ์: การรายงานข่าวในสื่อ, การสัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์, และการแถลงข่าวเพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอกและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
- การส่งเสริมการขาย: กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาจำกัด รหัสแนะนำ หรือโปรแกรมสะสมแต้ม ที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์อัตโนมัติที่ใช้ AI ในแพลตฟอร์ม SaaS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณจะเปิดตัว:
- คุณเผยแพร่บทความบล็อกที่มีชื่อว่า "5 วิธีที่ AI สามารถลดภาระการประชุมรายสัปดาห์ของคุณลงครึ่งหนึ่ง"
- คุณกำลังโฆษณาบน YouTube โดยแสดงการสาธิตผลิตภัณฑ์ของกระบวนการทำงานอัตโนมัติใหม่
- คุณร่วมมือกับผู้สร้างผลงานด้านประสิทธิภาพบน LinkedIn เพื่อแบ่งปันผลลัพธ์ของพวกเขาโดยใช้แพลตฟอร์มของคุณ
- คุณแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณและส่งคำเชิญเข้าถึงก่อนใครให้กับผู้ใช้ระดับสูง
คุณสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในสเปรดชีตหรือรวมศูนย์ไว้ในClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp มอบระบบที่ปรับขนาดได้ให้กับทีมการตลาดของคุณสำหรับการทำงานร่วมกัน การมองเห็น การดำเนินการ และการติดตาม มาดูกันว่าทำได้อย่างไร
คิดถึงClickUp Tasksเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่คุณใช้เพื่อจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญการตลาดของคุณ
เมื่อคุณดำเนินการโปรโมชันหลายช่องทาง แต่ละงาน เช่น 'เปิดตัวโฆษณา Instagram' หรือ 'สรุปเนื้อหาอีเมล' สามารถแบ่งย่อยออกเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และงานย่อยได้ คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ แนบไฟล์สำคัญ และเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณทราบเสมอว่าอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน
เมื่อคุณต้องการเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น, จุดสำคัญ, และงานถัดไปสำหรับการก้าวหน้าของโครงการ, คุณสามารถใช้ClickUp Views ได้. พวกมันช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในรูปแบบของรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, หรือแผนภูมิแกนต์.
✅ ลองทำตามนี้: ใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics, Meta Audience Insights หรือ Instagram polls เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และสนใจอะไร จากนั้นคุณสามารถวางแผนการโปรโมทของคุณเหมือนกับการทำแคมเปญ ผสมผสานช่องทางที่มีผู้เข้าถึงสูง (เช่น โฆษณาแบบเสียเงิน) กับช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือสูง (เช่น อีเมล, การนำเสนอข่าว, หรือการแนะนำจากผู้มีอิทธิพล) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างคู่มือการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ชมบทเรียนนี้:
2. การขาย
ในขั้นตอนการขาย งานของนักการตลาดของคุณคือการนำพาลูกค้าที่มีศักยภาพจาก "สิ่งนี้ดูน่าสนใจ" ไปสู่ "ฉันต้องการสิ่งนี้" หนึ่งในเจ็ดหน้าที่ของการตลาด การขายเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจข้อมูลประชากรของลูกค้า การสื่อสารคุณค่า และการสร้างความไว้วางใจตลอดเส้นทาง
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:แอปพลิเคชันจดจำใบหน้าของ Sephoraนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อถึง 25% และการเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงการซื้อในร้านถึง 15% ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้สินค้าเสมือนจริงได้ Sephora ได้เชื่อมช่องว่างระหว่างการค้าปลีกทางดิจิทัลและทางกายภาพ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
กลยุทธ์การขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ:
- การขายตรง: การสนทนาแบบตัวต่อตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนจะปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- การสาธิตผลิตภัณฑ์: การสาธิตสดเพื่อช่วยให้ผู้คนเห็นการทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและวิธีที่ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา
- การขายเชิงปรึกษา: การตั้งคำถาม เข้าใจปัญหา และนำเสนอทางแก้ไข ไม่ใช่แค่การนำเสนอคุณสมบัติ
- การจัดการข้อโต้แย้ง: การตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อความลังเลที่พบบ่อย เช่น ราคา เวลา หรือคุณสมบัติ
- การติดตามผล CRM: ใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp หรือ Salesforce ในการดำเนินแคมเปญ CRMเพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและติดตามการสนทนา
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพ SaaS ของคุณที่ให้บริการซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจจากการสัมมนาออนไลน์ฟรี และจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานกลางโดยใช้ClickUp CRM(จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง) สมาชิกทีมขายจะตรวจสอบคำตอบในแบบฟอร์มและส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางในกระบวนการขาย เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ
ด้วยClickUp AutomationsและAI Agents คุณสามารถทำให้กระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์มเสร็จ คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับพนักงานขายเฉพาะราย และกำหนดวันที่ครบกำหนดตามระดับความสำคัญ
หลังจากที่มีการบันทึกการโทรสาธิตว่าเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลติดตามผลและแนบกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสถานะงานเมื่อดีลเคลื่อนที่ไปตามขั้นตอนของกระบวนการขาย (เช่น จาก 'ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม' เป็น 'นัดสาธิตแล้ว') หรือแจ้งเตือนทีมของคุณทางอีเมลเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูงต้องการการดูแล
หากทีมการตลาดของคุณยังลังเลอยู่ วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยชน์ของ ClickUp Automations
3. การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการคือการทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณขายนั้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของคุณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต. หน้าที่นี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการเปิดตัว แต่ยังรวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงสิ่งที่ให้บริการอยู่แล้ว และบางครั้งอาจสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน. หากคุณไม่พัฒนาตัวเอง คู่แข่งของคุณก็จะทำ.
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: แคมเปญ "Real Beauty AI" ของ Doveสามารถเข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคนในเดือนแรก โดยใช้ AI เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของฟิลเตอร์ความงาม แคมเปญนี้กระตุ้นให้เกิดการกล่าวถึง Dove บนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 40% และเสริมสร้างชื่อเสียงในด้านความแท้จริงของแบรนด์
นี่คือกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่ควรนำมาใช้:
- วงจรป้อนกลับของตลาด: สร้างช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า เช่น แบบสำรวจ คะแนน NPS ตั๋วสนับสนุน และรีวิวผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล
- การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง: ทดสอบอย่างละเอียดก่อนการเปิดตัวครั้งใหญ่ ดำเนินการโปรแกรมเบต้า การทดสอบ A/B หรือการเปิดตัวแบบจำกัดวงเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังสร้างนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริง
- การอัปเดตและปรับปรุงคุณสมบัติ: ใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง, ปรับปรุงการใช้งาน, หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่
- การวิจัยผู้ใช้และตลาด: สร้างสมดุลระหว่างแนวโน้มตลาดโดยรวม (สิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังทำ) กับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้โดยตรง (สิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นี่คือวิธีที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณดำเนินการจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้น
เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภารกิจในแผนงาน
ขอให้ Brain 'สร้างแผนงานเนื้อหาสำหรับไตรมาสที่ 3 สำหรับ SEO, การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และแคมเปญอีเมลสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของฉัน ' คุณจะได้รับงานหรืองานย่อย พร้อมกำหนดเวลา เจ้าของงาน และระดับความสำคัญ
ถามคำถามเกี่ยวกับแผนที่มีอยู่
ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่วางแผนไว้แล้วหรือยัง? ถาม Brain:
มีฟีเจอร์ใดบ้างที่กำหนดไว้สำหรับเดือนกันยายน? กิจกรรม Product Hunt ที่วางแผนไว้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง?
สรุปแผนผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ
เมื่อคุณกำลังทำงานกับเอกสารแผนงานที่ซับซ้อน คุณสามารถขอให้ Brain สรุปข้อมูลสำคัญได้ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตผู้บริหาร การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจดหมายข่าวภายในองค์กร
Brain MAX คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนโฉมการตลาดด้วยการผสานการผสานลึก, การทำงานอัตโนมัติ, และพลังของแบบจำลอง AI ชั้นนำหลายตัวเข้าด้วยกัน ด้วย Brain MAX คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 1.1 วันต่อสัปดาห์ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 86% ด้วยการปรับปรุงการวางแผนแคมเปญ, การสร้างเนื้อหา, และการวิเคราะห์ข้อมูลให้ราบรื่นในที่เดียว
ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อระดมความคิดอย่างรวดเร็ว เขียนร่างโพสต์ หรือวางแผนกลยุทธ์ และให้ชุดโมเดล AI ของ Brain MAX (เช่น GPT, Claude และ Gemini) ช่วยสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ระบบสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ระบุแนวโน้ม และแนะนำการปรับปรุง เพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ตั้งแต่การอัตโนมัติการจัดตารางโซเชียลไปจนถึงการจัดระเบียบความคิดเห็นของทีม, Brain MAX ช่วยให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ, ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และนำหน้าอยู่เสมอ.
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาด?
4. การจัดการข้อมูลการตลาด (MIM)
MIM เป็นฟังก์ชันหลักของการตลาด เนื่องจากช่วยให้ผู้ทำการตลาดใช้ข้อมูลที่ทันเวลา, มีความเกี่ยวข้อง, และถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด, และติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญ
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: ในปี 2024,Tombras สร้างความฮือฮาด้วยแคมเปญ"ป้ายโฆษณาอัจฉริยะเหนือความคาดหมาย" ที่ปรับตามสภาพอากาศสำหรับ PODS โดยใช้โฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI กว่า 6,000 ชิ้นบนรถบรรทุกทั่วเมืองนิวยอร์ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพอากาศ, ตำแหน่งที่ตั้ง, และการจราจร แนวทางนวัตกรรมนี้ส่งผลให้จำนวนเซสชันบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 60% และคำขอใบเสนอราคาเพิ่มขึ้น 33% สำหรับ PODS ในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตประจำสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาของบริษัทในรอบหลายปี
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้สำหรับ MIM:
- แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics, Mixpanel หรือ Meta Insights เพื่อดูว่าเนื้อหาใดที่ได้ผล ผู้คนหลุดออกที่ใด และพวกเขามีการมีส่วนร่วมอย่างไรในช่องทางต่าง ๆ
- การวิจัยตลาดและคู่แข่ง: ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยรายงานอุตสาหกรรม รีวิวจากลูกค้า และการตรวจสอบคู่แข่ง เพื่อจับแนวโน้มและปรับตำแหน่งของคุณในกลยุทธ์การขายและการตลาด
- การแบ่งกลุ่มข้อมูล: แยกกลุ่มผู้ชมของคุณตามสถานที่ พฤติกรรม หรือประวัติการซื้อ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งอีเมล ข้อเสนอ และโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แดชบอร์ดและรายงาน: สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจสิ่งที่กำลังทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือ CRM: คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์ม CRM เช่น ClickUp เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามกิจกรรมการขาย และปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมตามพฤติกรรมที่ผ่านมา
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังทำการตลาดแพลตฟอร์ม SaaS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต้องการปรับปรุงแคมเปญอีเมลสำหรับผู้ใช้ฟรีเมียม
ภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpคุณสามารถมอบหมายการติดตามผล ติดตามขั้นตอนของดีล และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อการจัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ประการแรก เพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดเรียงและกรองสัญญาตามบุคลิกภาพ พฤติกรรม หรือขั้นตอนของช่องทางการขาย ให้ใช้มุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แหล่งที่มาของลีด ข้อมูลการมีส่วนร่วมล่าสุด กลุ่มลูกค้า ขั้นตอนการซื้อ ฯลฯ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฐานลูกค้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์สัญญา ลูกค้า และดีลต่างๆ ได้อีกด้วย เพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาเพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารของคุณ ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ด้วย CRM นี้ คุณจะได้รับฟังก์ชันการตลาดทั้ง 7 อย่างในเครื่องมือเดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดสำหรับทีม
5. การกำหนดราคา
ขั้นตอนการกำหนดราคาคือจุดที่คุณตัดสินใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณควรมีราคาเท่าไร (แน่นอน) และทำไมมันถึงคุ้มค่า
มันคือการรักษาสมดุล: การครอบคลุมต้นทุนของคุณ, การรักษาความสามารถในการแข่งขัน, และการสะท้อนคุณค่าที่ลูกค้าเห็น. หากทำได้ถูกต้อง, กลยุทธ์การตั้งราคาของคุณจะสนับสนุนทั้งการเติบโตของตลาดและกำไรที่แข็งแรง.
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:การเปิดร้านป๊อปอัพแบบกิลลาร์ของชิลีส์ในแมนฮัตตันดึงดูดผู้คนมากกว่า 10,000 คนในสุดสัปดาห์เดียว และสร้างการรับรู้ทางสื่อถึง 6,000 ล้านครั้ง
แคมเปญนี้เน้นย้ำถึงการขึ้นราคาของอาหารจานด่วนและส่งเสริมเบอร์เกอร์ใหม่ของ Chili's ที่ชื่อว่า Big QP ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 12% ในสัปดาห์เปิดตัว
นี่คือกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่คุณสามารถใช้ได้:
- การกำหนดราคาตามคุณค่า: กำหนดราคาของคุณตามสิ่งที่ลูกค้าคิดว่ามีคุณค่า ไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนของคุณหรือราคาของคู่แข่ง วิธีนี้ใช้ได้ดีเป็นพิเศษสำหรับสินค้าที่มีเอกลักษณ์หรือสินค้าพรีเมียมที่มูลค่าที่รับรู้มีความสำคัญมากที่สุด
- การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไร: เพิ่มอัตรากำไรคงที่บนต้นทุนการผลิตสินค้าของคุณ วิธีนี้ง่ายและเชื่อถือได้ แต่คุณต้องระวังการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- การกำหนดราคาเจาะตลาด: เปิดตัวด้วยราคาที่ต่ำกว่าเพื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาดในช่วงแรก จากนั้นค่อยปรับราคาขึ้นเมื่อคุณชนะใจลูกค้าด้วยเครื่องมือการกำหนดราคา
- ราคาที่แข่งขันได้: ตั้งราคาสินค้าของคุณให้ใกล้เคียงกับสินค้าที่คล้ายกันในตลาด วิธีนี้เหมาะสำหรับหมวดหมู่ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงราคา
- ราคาแบบแพ็กเกจ: รวมสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกันเป็นแพ็กเกจเพื่อความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อแยก
- การกำหนดราคาแบบไดนามิก: ปรับราคาแบบเรียลไทม์ตามความต้องการ, สินค้าคงคลัง, หรือเวลา; สถานที่เช่นสายการบินหรือแอปเรียกรถมักทำเช่นนี้บ่อย
📌 ตัวอย่าง: ที่ ClickUpเราใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบฟรีเมียม+ ระดับตามมูลค่า แต่ละระดับจะสอดคล้องกับขนาด ความซับซ้อน และความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเติบโตแบบ land-and-expand: เริ่มต้นขนาดเล็ก ขยายการใช้งาน และอัปเกรดเมื่อทีมและกระบวนการทำงานของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น
การทดลองใช้ฟรีนั้นล้มเหลว และผู้ก่อตั้ง SaaS ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมัน หากผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการตัวนับถอยหลังเพื่อบังคับให้ตัดสินใจ แสดงว่าคุณกำลังแก้ปัญหาผิดจุด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับการทดลองใช้ฟรี: วันที่ 1-3: ผู้ใช้ลงทะเบียน สำรวจเล็กน้อย แล้วเสียสมาธิ วันที่ 4-10: เงียบหายไป อาจล็อกอินครั้งหนึ่ง วันที่ 11-13: อีเมลแจ้งเตือนอย่างตื่นตระหนก "การทดลองใช้ของคุณกำลังจะหมดอายุเร็วๆ นี้!" วันที่ 14: ถึงเวลาตัดสินใจแล้ว ยกเว้นว่าพวกเขาไม่เคยใช้มันจริงๆ นี่คือการบังคับให้ตัดสินใจที่ยังไม่มีใครพร้อมจะทำ เราสร้าง ClickUp ให้เป็นบริการฟรีตลอดไปตั้งแต่วันแรก ผู้คนคิดว่าเราบ้า "คุณจะหาเงินจากมันไม่ได้หรอก" "ผู้ใช้จะอยู่แค่เวอร์ชันฟรีตลอดไป" "คุณต้องมีอะไรเร่งด่วนถึงจะเปลี่ยนผู้ใช้เป็นลูกค้าได้" ผิดทั้งหมด บริการฟรีตลอดไปช่วยกำจัดแรงกดดันเทียมที่ทำให้ผู้ใช้รีบผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้เวลาในการสร้างกระบวนการทำงานที่แท้จริงและสัมผัสคุณค่าที่แท้จริงได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาถึงขีดจำกัดของบริการฟรี พวกเขาก็จะอัปเกรดเพราะต้องการ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับโดยตัวนับเวลา การเปลี่ยนจากบริการฟรีเป็นบริการเสียเงินของเราดีกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม และลูกค้าของเราอยู่กับเราเป็นเวลานานขึ้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะจ่ายเงินหลังจากได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริง
👀 คุณรู้หรือไม่? การกำหนดราคาตามการใช้งานกำลังเข้ามาแทนที่การกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่งใน SaaS จากผลสำรวจของ OpenViewพบว่า 39% ของบริษัทคิดค่าบริการตามการใช้งานเนื่องจากวิธีนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานในขนาดเล็กและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ก่อน และเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและใช้งานอย่างต่อเนื่อง ก็จะนำไปสู่การขยายการใช้งานอย่างราบรื่น
6. การเงิน
ในการตลาด การเงินมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร การจัดลำดับความสำคัญของแคมเปญ และการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
ลองพิจารณาการทดลองในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง ทุกทีมที่มุ่งเน้นการเติบโตต้องการทดสอบช่องทางใหม่หรือกลยุทธ์สร้างสรรค์ แต่หากไม่มีมาตรการควบคุม การทดสอบ A/B อาจกลายเป็นเพียงการคาดเดาที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็ว
ฝ่ายการเงินกำหนดวงเงินการใช้จ่ายที่ปลอดภัยและได้รับการอนุมัติล่วงหน้า เพื่อให้ทีมสามารถสำรวจได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้จ่ายเกินแผนการตลาด
นี่คือวิธีที่การเงินสนับสนุนการตลาด:
- ข้อมูลป้อนเข้าด้านราคา: ฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตภัณฑ์อาจเสนอราคา แต่ฝ่ายการเงินจะพิจารณาผลกระทบต่ออัตรากำไร ระยะเวลาคืนทุน และกลยุทธ์การขายแบบรวมชุด
- การจำแนกแหล่งที่มา: ฝ่ายการเงินทำงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ที่เครดิตให้กับแคมเปญนั้นถูกต้อง
- การเล่าเรื่องประสิทธิภาพการใช้เงินทุน: ในสตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังเติบโต การเงินและการตลาดร่วมกันเล่าเรื่องราวของการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น "เราขยายขนาดของท่อการขายเป็น 2 เท่าโดยลดต้นทุนการหาลูกค้าลง 20%")
- การกำกับดูแลผู้ขายเชิงสร้างสรรค์: ฝ่ายการเงินตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายเดือน สัญญาซอฟต์แวร์ และข้อตกลงกับฟรีแลนซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่นี่ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ทีมการตลาดและแผนกการตลาดการเงิน คุณจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังวางแผนการเติบโตแบบเร่งด่วนในไตรมาสที่ 4 สำหรับแพลตฟอร์ม SaaS ของคุณ และจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ $75,000 สำหรับการโฆษณาแบบชำระเงิน เนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด และการสัมมนาออนไลน์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ คุณจะใช้งบประมาณการตลาดเพื่อวางแผน KPI ด้านการเงินและการตลาด
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันทีล่ะ?
ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
7. การกระจาย
ขั้นตอนการกระจายสินค้าคือขั้นตอนที่คุณนำสินค้าหรือข้อความของคุณไปสู่ผู้ชม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึงการส่งมอบเนื้อหาดิจิทัล การจัดการพันธมิตร การขยายขอบเขตการเข้าถึงของอินฟลูเอนเซอร์ หรือการประสานงานด้านโลจิสติกส์ของร้านค้าปลีก
🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:แคมเปญการตลาดของภาพยนตร์ Barbie ปี 2023ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการโปรโมทภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ โดยทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลที่กำกับโดยผู้หญิง
ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกับแบรนด์มากกว่า 100 ราย เครื่องมือดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Barbie Selfie Generator (ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกของ Mattel ขึ้น 279%) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์เช่น Barbie Dreamhouse Challenge แคมเปญนี้สร้างการรับรู้แบบออร์แกนิกถึง 179 ล้านครั้งและยอดการดูแฮชแท็กถึง 4.6 พันล้านครั้ง ความน่าสนใจของมันมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในกลุ่ม Gen Z โดยมีถึง 93% ที่พบว่าแคมเปญการตลาดนั้นดึงดูดใจ และ 81% ของผู้ชมในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ทั้งหมดนี้ยังจุดประกายให้เกิดกระแส "Barbiecore" ทั่วโลกอีกด้วย
เมื่อสร้างกลยุทธ์การจัดจำหน่าย คุณต้องคำนึงถึงช่องทางที่กระตุ้นการสนทนาได้มากที่สุด คุณยังต้องตอบคำถามสำคัญว่า การเคลื่อนไหวในการเข้าสู่ตลาดของเราสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายขาย การตลาด และการปฏิบัติการหรือไม่
นี่คือองค์ประกอบหลักของขั้นตอนนี้:
- การจัดส่งและโลจิสติกส์: การจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าทางกายภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บจนถึงการจัดส่งถึงหน้าประตูบ้าน คิดถึงการติดตามคำสั่งซื้อ, การบรรจุภัณฑ์, คู่ค้าการจัดส่ง, และระดับสต็อก
- การส่งมอบแบบดิจิทัล: สำหรับซอฟต์แวร์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คอร์สออนไลน์, และสินค้าดิจิทัลอื่น ๆ, ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแบบทันทีและครอบคลุมทั่วโลก
- การจัดวางสินค้าปลีก: การนำสินค้าของคุณไปวางบนชั้นวางสินค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านบูติก หรือร้านป๊อปอัพชั่วคราว
- ขายตรงถึงผู้บริโภค (D2C): การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณเอง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง
- ออมนิแชนแนล: สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ แพลตฟอร์มโซเชียล และร้านค้าจริง
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่—ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ให้กับผู้ใช้ในสามระยะ: ผู้ใช้งานกลุ่มแรก, ผู้ใช้งานขั้นสูง, และฐานผู้ใช้ทั่วไป
คุณใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของการเปิดตัวนี้ผ่านอีเมลการตลาด, การประกาศในแอป, และการมีส่วนร่วมของชุมชน แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เปลี่ยนการกระจายข้อมูลจากกล่องดำให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ควบคุมได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ClickUp เชื่อมโยงการตลาด, การขาย, การปฏิบัติการ, และการขนส่งไว้ในที่ทำงานเดียว. แผงควบคุมให้ทุกคน, ตั้งแต่ผู้จัดการการตลาดไปจนถึงผู้จัดการการขาย, มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายสินค้าว่ากำลังดำเนินไปอย่างไร.
👀 คุณทราบหรือไม่?งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าบริบทของช่องทางมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจของผู้บริโภค
ตัวอย่างเช่น สินค้าหรูหราที่ขายบนแพลตฟอร์มที่มีส่วนลดสูงเช่น Amazon อาจถูกมองว่าสูญเสียคุณภาพแม้ว่าจะเป็นของแท้ก็ตาม
ทำไมฟังก์ชันเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ
เครื่องมืออาจเปลี่ยนไปแล้ว—TikTok แทนทีวี, AI แทนเด็กฝึกงาน
อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานของการตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หน้าที่ทั้งเจ็ดของการตลาดยังคงมีความสำคัญ เพราะเป็นความรับผิดชอบหลักที่จำเป็นในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในรูปแบบที่มีความหมายและสร้างผลกำไร
แต่ละฟังก์ชันจะตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ
|ฟังก์ชัน
|คำถามหลัก
|โปรโมชั่น
|เราได้รับความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างไร?
|การขาย
|เรากำลังเปลี่ยนดอกเบี้ยเป็นรายได้หรือไม่?
|การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ
|เรากำลังสร้างสิ่งที่ผู้คนต้องการจริง ๆ หรือไม่?
|การจัดการข้อมูลการตลาด
|อะไรคือข้อมูลเชิงลึกที่ชี้นำการตัดสินใจของเรา?
|การกำหนดราคา
|เรากำลังสร้างมูลค่าโดยไม่ทำลายความต้องการอยู่หรือไม่?
|การเงิน
|เราสามารถพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้หรือไม่?
|การจัดจำหน่าย
|ผู้คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้เมื่อใดและที่ใดที่พวกเขาต้องการหรือไม่
เจ็ดฟังก์ชันการตลาด: จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 7 หน้าที่ทางการตลาดแล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการกระทำ
และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย หากคุณกำลังวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ หรือประสานงานการเปิดตัวครั้งต่อไปของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ClickUp มอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทุกส่วนของกระบวนการทางการตลาด
ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติและ ClickUp Brain ไปจนถึง CRM และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำการตลาดอย่างชาญฉลาด
