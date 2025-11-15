บล็อก ClickUp

7 หน้าที่ของการตลาด (พร้อมตัวอย่าง)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
15 พฤศจิกายน 2568

เมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่คุณชื่นชอบและรู้อยู่แล้วว่าต้องการสั่งอะไร นั่นคือการตลาดที่กำลังทำงานอย่างเงียบๆ

นั่นคือเหตุผลที่ทำให้แบรนด์รู้สึกคุ้นเคย บรรยากาศรู้สึกถูกต้อง และคุณก็ไม่รู้ตัวว่าไปติดตามพวกเขาบน Instagram ไปเสียแล้ว

แต่การตลาดนั้นใหญ่กว่าโฆษณาที่ชาญฉลาดหรือโลโก้ที่ยอดเยี่ยมมากนัก

มันคือทุกสิ่งที่ทำให้ผู้ชมของคุณไม่เพียงแค่รับรู้ว่าคุณขายอะไร แต่ยังรู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมัน

เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบต่อหลายส่วนของธุรกิจ วิชาชีพนี้จึงถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดหน้าที่หลัก—แต่ละหน้าที่มีความสำคัญในการกำหนดวิธีที่แบรนด์จะปรากฏตัวในโลก

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่กำลังลับคมกลยุทธ์ของคุณ หรือผู้ก่อตั้งที่กำลังพยายามเติบโตด้วยทรัพยากรที่จำกัด เสาหลักทั้งเจ็ดนี้คือรากฐานที่คุณจะสร้างขึ้น

ในโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยฟังก์ชันการตลาดทั้งเจ็ดออกมาเป็นข้อ ๆ พร้อมยกตัวอย่างจริง แนะนำช่องทางที่ดีที่สุดในการนำไปใช้ และแบ่งปันวิธีบริหารจัดการทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อะไรคือ 7 หน้าที่ของการตลาด?

ฟังก์ชันการตลาดทั้งเจ็ดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการซ้ำ

นี่คือเจ็ดขั้นตอนสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด👇

  • โปรโมชั่น: ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดทางอีเมล และการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล. เป้าหมายคือการดึงดูดความสนใจ สร้างการรับรู้ และทำให้ผู้คนใกล้กับการตัดสินใจซื้อ.
  • การขาย: เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับลูกค้าที่มีศักยภาพ เน้นย้ำถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อ
  • การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ: มุ่งเน้นไปที่การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการวิจัย การอัปเดต และการปรับปรุงตามสิ่งที่ผู้คนต้องการและสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำอยู่
  • การจัดการข้อมูลการตลาด: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
  • การกำหนดราคา: ค้นหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิ่งที่ลูกค้าเต็มใจจ่าย สิ่งที่คู่แข่งของคุณคิดราคา และสิ่งที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้
  • การเงิน: ครอบคลุมวิธีการที่คุณวางแผนงบประมาณและจัดหาเงินทุนสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณ ตั้งแต่การกันเงินสำหรับโฆษณาไปจนถึงการลงทุนในเครื่องมือหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงินช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการนำกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของคุณไปสู่การปฏิบัติ
  • การจัดจำหน่าย: รับประกันว่าสินค้าของคุณจะถึงมือลูกค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ ในร้านค้า หรือจัดส่งถึงบ้าน เป้าหมายคือการทำให้การเข้าถึงสินค้าของคุณง่าย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ด้วยClickUp สำหรับทีมการตลาด คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ ผู้ช่วย AI ในตัว และแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมดนี้ช่วยรวมศูนย์ฟังก์ชันการตลาดอื่นๆ ของคุณไว้ที่เดียว นอกเหนือจากสิ่งต่อไปนี้

1. การส่งเสริม

ในขั้นตอนการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ คุณสื่อสารข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ

แบรนด์ใช้แคมเปญการตลาดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่ พวกเขายังใช้มันเพื่อรักษาความตื่นเต้นให้คงอยู่หลังจากการเปิดตัว

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: โฆษณา"So Win" ของ Nike ในงาน Super Bowl LIXสร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก คว้ารางวัล Super Clio Award และเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

แคมเปญนี้นำเสนอภาพขาวดำความยาว 60 วินาทีที่มีนักกีฬาหญิงปรากฏอยู่ ช่วยให้นิคายสามารถต่อยอดการเติบโตของการรับชมกีฬาของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นี่คือช่องทางบางส่วนที่คุณสามารถใช้ในกลยุทธ์การโปรโมตของคุณ

  • การโฆษณา: การซื้อพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google, YouTube, Instagram, โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • โซเชียลมีเดีย: โพสต์แบบออร์แกนิก, รีล, สตอรี่, และไลฟ์บน Instagram, TikTok, LinkedIn และทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเลื่อนดูทุกวัน
  • การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: การร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้สร้างเนื้อหาเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว
  • การตลาดเนื้อหา: บล็อก วิดีโอ บทเรียน และกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจ ซึ่งส่งเสริมการขายอย่างแนบเนียนพร้อมมอบคุณค่า
  • การตลาดผ่านอีเมล: การสื่อสารโดยตรงผ่านจดหมายข่าว ข้อเสนอพิเศษ การประกาศผลิตภัณฑ์ และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์
  • กิจกรรม: สัมมนาออนไลน์, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ร้านค้าชั่วคราว, หรือบูธแสดงสินค้าที่ผู้คนสามารถสัมผัสแบรนด์ของคุณได้แบบเรียลไทม์
  • การประชาสัมพันธ์: การรายงานข่าวในสื่อ, การสัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์, และการแถลงข่าวเพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอกและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
  • การส่งเสริมการขาย: กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาจำกัด รหัสแนะนำ หรือโปรแกรมสะสมแต้ม ที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ

📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์อัตโนมัติที่ใช้ AI ในแพลตฟอร์ม SaaS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณจะเปิดตัว:

  • คุณเผยแพร่บทความบล็อกที่มีชื่อว่า "5 วิธีที่ AI สามารถลดภาระการประชุมรายสัปดาห์ของคุณลงครึ่งหนึ่ง"
  • คุณกำลังโฆษณาบน YouTube โดยแสดงการสาธิตผลิตภัณฑ์ของกระบวนการทำงานอัตโนมัติใหม่
  • คุณร่วมมือกับผู้สร้างผลงานด้านประสิทธิภาพบน LinkedIn เพื่อแบ่งปันผลลัพธ์ของพวกเขาโดยใช้แพลตฟอร์มของคุณ
  • คุณแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณและส่งคำเชิญเข้าถึงก่อนใครให้กับผู้ใช้ระดับสูง

คุณสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในสเปรดชีตหรือรวมศูนย์ไว้ในClickUp สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp มอบระบบที่ปรับขนาดได้ให้กับทีมการตลาดของคุณสำหรับการทำงานร่วมกัน การมองเห็น การดำเนินการ และการติดตาม มาดูกันว่าทำได้อย่างไร

คิดถึงClickUp Tasksเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่คุณใช้เพื่อจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญการตลาดของคุณ

แพลตฟอร์มการจัดการงาน ClickUp: 7 ฟังก์ชันของการตลาด
เพิ่มคำอธิบายงาน ผู้รับผิดชอบ และธงความสำคัญให้กับงานใน ClickUp ของคุณ

เมื่อคุณดำเนินการโปรโมชันหลายช่องทาง แต่ละงาน เช่น 'เปิดตัวโฆษณา Instagram' หรือ 'สรุปเนื้อหาอีเมล' สามารถแบ่งย่อยออกเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และงานย่อยได้ คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ แนบไฟล์สำคัญ และเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณทราบเสมอว่าอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน

เมื่อคุณต้องการเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น, จุดสำคัญ, และงานถัดไปสำหรับการก้าวหน้าของโครงการ, คุณสามารถใช้ClickUp Views ได้. พวกมันช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในรูปแบบของรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, หรือแผนภูมิแกนต์.

ใช้ประโยชน์จากจำนวนการดูใน ClickUp เพื่อวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณและรักษาความโปร่งใส

ลองทำตามนี้: ใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics, Meta Audience Insights หรือ Instagram polls เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน และสนใจอะไร จากนั้นคุณสามารถวางแผนการโปรโมทของคุณเหมือนกับการทำแคมเปญ ผสมผสานช่องทางที่มีผู้เข้าถึงสูง (เช่น โฆษณาแบบเสียเงิน) กับช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือสูง (เช่น อีเมล, การนำเสนอข่าว, หรือการแนะนำจากผู้มีอิทธิพล) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างคู่มือการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ชมบทเรียนนี้:

2. การขาย

ในขั้นตอนการขาย งานของนักการตลาดของคุณคือการนำพาลูกค้าที่มีศักยภาพจาก "สิ่งนี้ดูน่าสนใจ" ไปสู่ "ฉันต้องการสิ่งนี้" หนึ่งในเจ็ดหน้าที่ของการตลาด การขายเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจข้อมูลประชากรของลูกค้า การสื่อสารคุณค่า และการสร้างความไว้วางใจตลอดเส้นทาง

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:แอปพลิเคชันจดจำใบหน้าของ Sephoraนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อถึง 25% และการเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงการซื้อในร้านถึง 15% ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้สินค้าเสมือนจริงได้ Sephora ได้เชื่อมช่องว่างระหว่างการค้าปลีกทางดิจิทัลและทางกายภาพ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

กลยุทธ์การขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ:

  • การขายตรง: การสนทนาแบบตัวต่อตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนจะปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
  • การสาธิตผลิตภัณฑ์: การสาธิตสดเพื่อช่วยให้ผู้คนเห็นการทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและวิธีที่ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา
  • การขายเชิงปรึกษา: การตั้งคำถาม เข้าใจปัญหา และนำเสนอทางแก้ไข ไม่ใช่แค่การนำเสนอคุณสมบัติ
  • การจัดการข้อโต้แย้ง: การตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อความลังเลที่พบบ่อย เช่น ราคา เวลา หรือคุณสมบัติ
  • การติดตามผล CRM: ใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp หรือ Salesforce ในการดำเนินแคมเปญ CRMเพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและติดตามการสนทนา

📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพ SaaS ของคุณที่ให้บริการซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจจากการสัมมนาออนไลน์ฟรี และจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานกลางโดยใช้ClickUp CRM(จะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง) สมาชิกทีมขายจะตรวจสอบคำตอบในแบบฟอร์มและส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางในกระบวนการขาย เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ

ด้วยClickUp AutomationsและAI Agents คุณสามารถทำให้กระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ClickUp Automations: 7 ฟังก์ชันของการตลาด
สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการของคุณเพื่อให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์มเสร็จ คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับพนักงานขายเฉพาะราย และกำหนดวันที่ครบกำหนดตามระดับความสำคัญ

หลังจากที่มีการบันทึกการโทรสาธิตว่าเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลติดตามผลและแนบกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสถานะงานเมื่อดีลเคลื่อนที่ไปตามขั้นตอนของกระบวนการขาย (เช่น จาก 'ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม' เป็น 'นัดสาธิตแล้ว') หรือแจ้งเตือนทีมของคุณทางอีเมลเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูงต้องการการดูแล

หากทีมการตลาดของคุณยังลังเลอยู่ วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยชน์ของ ClickUp Automations

3. การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการคือการทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณขายนั้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของคุณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต. หน้าที่นี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการเปิดตัว แต่ยังรวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงสิ่งที่ให้บริการอยู่แล้ว และบางครั้งอาจสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน. หากคุณไม่พัฒนาตัวเอง คู่แข่งของคุณก็จะทำ.

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: แคมเปญ "Real Beauty AI" ของ Doveสามารถเข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคนในเดือนแรก โดยใช้ AI เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของฟิลเตอร์ความงาม แคมเปญนี้กระตุ้นให้เกิดการกล่าวถึง Dove บนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 40% และเสริมสร้างชื่อเสียงในด้านความแท้จริงของแบรนด์

นี่คือกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่ควรนำมาใช้:

  • วงจรป้อนกลับของตลาด: สร้างช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า เช่น แบบสำรวจ คะแนน NPS ตั๋วสนับสนุน และรีวิวผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล
  • การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง: ทดสอบอย่างละเอียดก่อนการเปิดตัวครั้งใหญ่ ดำเนินการโปรแกรมเบต้า การทดสอบ A/B หรือการเปิดตัวแบบจำกัดวงเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังสร้างนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริง
  • การอัปเดตและปรับปรุงคุณสมบัติ: ใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง, ปรับปรุงการใช้งาน, หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่
  • การวิจัยผู้ใช้และตลาด: สร้างสมดุลระหว่างแนวโน้มตลาดโดยรวม (สิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังทำ) กับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้โดยตรง (สิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นี่คือวิธีที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณดำเนินการจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้น

เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภารกิจในแผนงาน

ขอให้ Brain 'สร้างแผนงานเนื้อหาสำหรับไตรมาสที่ 3 สำหรับ SEO, การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และแคมเปญอีเมลสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของฉัน ' คุณจะได้รับงานหรืองานย่อย พร้อมกำหนดเวลา เจ้าของงาน และระดับความสำคัญ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดแผนที่เนื้อหาผลิตภัณฑ์

ถามคำถามเกี่ยวกับแผนที่มีอยู่

ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่วางแผนไว้แล้วหรือยัง? ถาม Brain:

มีฟีเจอร์ใดบ้างที่กำหนดไว้สำหรับเดือนกันยายน? กิจกรรม Product Hunt ที่วางแผนไว้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง?

Clickup Brain: 7 ฟังก์ชันของการตลาด
ใช้ ClickUp Brain เพื่อดึงคำตอบจากงาน เอกสาร และฟิลด์

สรุปแผนผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ

เมื่อคุณกำลังทำงานกับเอกสารแผนงานที่ซับซ้อน คุณสามารถขอให้ Brain สรุปข้อมูลสำคัญได้ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตผู้บริหาร การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจดหมายข่าวภายในองค์กร

ClickUp Brain สำหรับสรุปเนื้อหา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปอีเมลและรายงาน

Brain MAX คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนโฉมการตลาดด้วยการผสานการผสานลึก, การทำงานอัตโนมัติ, และพลังของแบบจำลอง AI ชั้นนำหลายตัวเข้าด้วยกัน ด้วย Brain MAX คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 1.1 วันต่อสัปดาห์ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 86% ด้วยการปรับปรุงการวางแผนแคมเปญ, การสร้างเนื้อหา, และการวิเคราะห์ข้อมูลให้ราบรื่นในที่เดียว

ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อระดมความคิดอย่างรวดเร็ว เขียนร่างโพสต์ หรือวางแผนกลยุทธ์ และให้ชุดโมเดล AI ของ Brain MAX (เช่น GPT, Claude และ Gemini) ช่วยสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ระบบสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ระบุแนวโน้ม และแนะนำการปรับปรุง เพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ตั้งแต่การอัตโนมัติการจัดตารางโซเชียลไปจนถึงการจัดระเบียบความคิดเห็นของทีม, Brain MAX ช่วยให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ, ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และนำหน้าอยู่เสมอ.

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาด?

4. การจัดการข้อมูลการตลาด (MIM)

MIM เป็นฟังก์ชันหลักของการตลาด เนื่องจากช่วยให้ผู้ทำการตลาดใช้ข้อมูลที่ทันเวลา, มีความเกี่ยวข้อง, และถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด, และติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญ

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว: ในปี 2024,Tombras สร้างความฮือฮาด้วยแคมเปญ"ป้ายโฆษณาอัจฉริยะเหนือความคาดหมาย" ที่ปรับตามสภาพอากาศสำหรับ PODS โดยใช้โฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI กว่า 6,000 ชิ้นบนรถบรรทุกทั่วเมืองนิวยอร์ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพอากาศ, ตำแหน่งที่ตั้ง, และการจราจร แนวทางนวัตกรรมนี้ส่งผลให้จำนวนเซสชันบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 60% และคำขอใบเสนอราคาเพิ่มขึ้น 33% สำหรับ PODS ในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตประจำสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาของบริษัทในรอบหลายปี

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้สำหรับ MIM:

  • แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics, Mixpanel หรือ Meta Insights เพื่อดูว่าเนื้อหาใดที่ได้ผล ผู้คนหลุดออกที่ใด และพวกเขามีการมีส่วนร่วมอย่างไรในช่องทางต่าง ๆ
  • การวิจัยตลาดและคู่แข่ง: ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยรายงานอุตสาหกรรม รีวิวจากลูกค้า และการตรวจสอบคู่แข่ง เพื่อจับแนวโน้มและปรับตำแหน่งของคุณในกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • การแบ่งกลุ่มข้อมูล: แยกกลุ่มผู้ชมของคุณตามสถานที่ พฤติกรรม หรือประวัติการซื้อ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งอีเมล ข้อเสนอ และโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แดชบอร์ดและรายงาน: สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจสิ่งที่กำลังทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมือ CRM: คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์ม CRM เช่น ClickUp เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามกิจกรรมการขาย และปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมตามพฤติกรรมที่ผ่านมา

📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังทำการตลาดแพลตฟอร์ม SaaS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต้องการปรับปรุงแคมเปญอีเมลสำหรับผู้ใช้ฟรีเมียม

ภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpคุณสามารถมอบหมายการติดตามผล ติดตามขั้นตอนของดีล และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อการจัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ติดตาม, แยกส่วน, และจัดการการติดต่อของลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM

ประการแรก เพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดเรียงและกรองสัญญาตามบุคลิกภาพ พฤติกรรม หรือขั้นตอนของช่องทางการขาย ให้ใช้มุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แหล่งที่มาของลีด ข้อมูลการมีส่วนร่วมล่าสุด กลุ่มลูกค้า ขั้นตอนการซื้อ ฯลฯ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฐานลูกค้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์สัญญา ลูกค้า และดีลต่างๆ ได้อีกด้วย เพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาเพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารของคุณ ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ด้วย CRM นี้ คุณจะได้รับฟังก์ชันการตลาดทั้ง 7 อย่างในเครื่องมือเดียว

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดสำหรับทีม

5. การกำหนดราคา

ขั้นตอนการกำหนดราคาคือจุดที่คุณตัดสินใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณควรมีราคาเท่าไร (แน่นอน) และทำไมมันถึงคุ้มค่า

มันคือการรักษาสมดุล: การครอบคลุมต้นทุนของคุณ, การรักษาความสามารถในการแข่งขัน, และการสะท้อนคุณค่าที่ลูกค้าเห็น. หากทำได้ถูกต้อง, กลยุทธ์การตั้งราคาของคุณจะสนับสนุนทั้งการเติบโตของตลาดและกำไรที่แข็งแรง.

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:การเปิดร้านป๊อปอัพแบบกิลลาร์ของชิลีส์ในแมนฮัตตันดึงดูดผู้คนมากกว่า 10,000 คนในสุดสัปดาห์เดียว และสร้างการรับรู้ทางสื่อถึง 6,000 ล้านครั้ง

แคมเปญนี้เน้นย้ำถึงการขึ้นราคาของอาหารจานด่วนและส่งเสริมเบอร์เกอร์ใหม่ของ Chili's ที่ชื่อว่า Big QP ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 12% ในสัปดาห์เปิดตัว

นี่คือกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่คุณสามารถใช้ได้:

  • การกำหนดราคาตามคุณค่า: กำหนดราคาของคุณตามสิ่งที่ลูกค้าคิดว่ามีคุณค่า ไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนของคุณหรือราคาของคู่แข่ง วิธีนี้ใช้ได้ดีเป็นพิเศษสำหรับสินค้าที่มีเอกลักษณ์หรือสินค้าพรีเมียมที่มูลค่าที่รับรู้มีความสำคัญมากที่สุด
  • การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไร: เพิ่มอัตรากำไรคงที่บนต้นทุนการผลิตสินค้าของคุณ วิธีนี้ง่ายและเชื่อถือได้ แต่คุณต้องระวังการเปลี่ยนแปลงของตลาด
  • การกำหนดราคาเจาะตลาด: เปิดตัวด้วยราคาที่ต่ำกว่าเพื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาดในช่วงแรก จากนั้นค่อยปรับราคาขึ้นเมื่อคุณชนะใจลูกค้าด้วยเครื่องมือการกำหนดราคา
  • ราคาที่แข่งขันได้: ตั้งราคาสินค้าของคุณให้ใกล้เคียงกับสินค้าที่คล้ายกันในตลาด วิธีนี้เหมาะสำหรับหมวดหมู่ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงราคา
  • ราคาแบบแพ็กเกจ: รวมสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกันเป็นแพ็กเกจเพื่อความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อแยก
  • การกำหนดราคาแบบไดนามิก: ปรับราคาแบบเรียลไทม์ตามความต้องการ, สินค้าคงคลัง, หรือเวลา; สถานที่เช่นสายการบินหรือแอปเรียกรถมักทำเช่นนี้บ่อย

📌 ตัวอย่าง: ที่ ClickUpเราใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบฟรีเมียม+ ระดับตามมูลค่า แต่ละระดับจะสอดคล้องกับขนาด ความซับซ้อน และความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเติบโตแบบ land-and-expand: เริ่มต้นขนาดเล็ก ขยายการใช้งาน และอัปเกรดเมื่อทีมและกระบวนการทำงานของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น

การทดลองใช้ฟรีนั้นล้มเหลว และผู้ก่อตั้ง SaaS ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมัน หากผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการตัวนับถอยหลังเพื่อบังคับให้ตัดสินใจ แสดงว่าคุณกำลังแก้ปัญหาผิดจุด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับการทดลองใช้ฟรี: วันที่ 1-3: ผู้ใช้ลงทะเบียน สำรวจเล็กน้อย แล้วเสียสมาธิ วันที่ 4-10: เงียบหายไป อาจล็อกอินครั้งหนึ่ง วันที่ 11-13: อีเมลแจ้งเตือนอย่างตื่นตระหนก "การทดลองใช้ของคุณกำลังจะหมดอายุเร็วๆ นี้!" วันที่ 14: ถึงเวลาตัดสินใจแล้ว ยกเว้นว่าพวกเขาไม่เคยใช้มันจริงๆ นี่คือการบังคับให้ตัดสินใจที่ยังไม่มีใครพร้อมจะทำ เราสร้าง ClickUp ให้เป็นบริการฟรีตลอดไปตั้งแต่วันแรก ผู้คนคิดว่าเราบ้า "คุณจะหาเงินจากมันไม่ได้หรอก" "ผู้ใช้จะอยู่แค่เวอร์ชันฟรีตลอดไป" "คุณต้องมีอะไรเร่งด่วนถึงจะเปลี่ยนผู้ใช้เป็นลูกค้าได้" ผิดทั้งหมด บริการฟรีตลอดไปช่วยกำจัดแรงกดดันเทียมที่ทำให้ผู้ใช้รีบผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้เวลาในการสร้างกระบวนการทำงานที่แท้จริงและสัมผัสคุณค่าที่แท้จริงได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาถึงขีดจำกัดของบริการฟรี พวกเขาก็จะอัปเกรดเพราะต้องการ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับโดยตัวนับเวลา การเปลี่ยนจากบริการฟรีเป็นบริการเสียเงินของเราดีกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม และลูกค้าของเราอยู่กับเราเป็นเวลานานขึ้นเพราะพวกเขาเลือกที่จะจ่ายเงินหลังจากได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริง

ราคาของ ClickUp

👀 คุณรู้หรือไม่? การกำหนดราคาตามการใช้งานกำลังเข้ามาแทนที่การกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่งใน SaaS จากผลสำรวจของ OpenViewพบว่า 39% ของบริษัทคิดค่าบริการตามการใช้งานเนื่องจากวิธีนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานในขนาดเล็กและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ก่อน และเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและใช้งานอย่างต่อเนื่อง ก็จะนำไปสู่การขยายการใช้งานอย่างราบรื่น

6. การเงิน

ในการตลาด การเงินมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร การจัดลำดับความสำคัญของแคมเปญ และการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน

ลองพิจารณาการทดลองในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง ทุกทีมที่มุ่งเน้นการเติบโตต้องการทดสอบช่องทางใหม่หรือกลยุทธ์สร้างสรรค์ แต่หากไม่มีมาตรการควบคุม การทดสอบ A/B อาจกลายเป็นเพียงการคาดเดาที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็ว

ฝ่ายการเงินกำหนดวงเงินการใช้จ่ายที่ปลอดภัยและได้รับการอนุมัติล่วงหน้า เพื่อให้ทีมสามารถสำรวจได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้จ่ายเกินแผนการตลาด

นี่คือวิธีที่การเงินสนับสนุนการตลาด:

  • ข้อมูลป้อนเข้าด้านราคา: ฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตภัณฑ์อาจเสนอราคา แต่ฝ่ายการเงินจะพิจารณาผลกระทบต่ออัตรากำไร ระยะเวลาคืนทุน และกลยุทธ์การขายแบบรวมชุด
  • การจำแนกแหล่งที่มา: ฝ่ายการเงินทำงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ที่เครดิตให้กับแคมเปญนั้นถูกต้อง
  • การเล่าเรื่องประสิทธิภาพการใช้เงินทุน: ในสตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังเติบโต การเงินและการตลาดร่วมกันเล่าเรื่องราวของการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น "เราขยายขนาดของท่อการขายเป็น 2 เท่าโดยลดต้นทุนการหาลูกค้าลง 20%")
  • การกำกับดูแลผู้ขายเชิงสร้างสรรค์: ฝ่ายการเงินตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายเดือน สัญญาซอฟต์แวร์ และข้อตกลงกับฟรีแลนซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับผลลัพธ์

ที่นี่ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ทีมการตลาดและแผนกการตลาดการเงิน คุณจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว

📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังวางแผนการเติบโตแบบเร่งด่วนในไตรมาสที่ 4 สำหรับแพลตฟอร์ม SaaS ของคุณ และจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ $75,000 สำหรับการโฆษณาแบบชำระเงิน เนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด และการสัมมนาออนไลน์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ คุณจะใช้งบประมาณการตลาดเพื่อวางแผน KPI ด้านการเงินและการตลาด

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันทีล่ะ?

ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!

7. การกระจาย

ขั้นตอนการกระจายสินค้าคือขั้นตอนที่คุณนำสินค้าหรือข้อความของคุณไปสู่ผู้ชม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึงการส่งมอบเนื้อหาดิจิทัล การจัดการพันธมิตร การขยายขอบเขตการเข้าถึงของอินฟลูเอนเซอร์ หรือการประสานงานด้านโลจิสติกส์ของร้านค้าปลีก

🌸 กรณีศึกษาอย่างรวดเร็ว:แคมเปญการตลาดของภาพยนตร์ Barbie ปี 2023ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการโปรโมทภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ โดยทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลที่กำกับโดยผู้หญิง

ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกับแบรนด์มากกว่า 100 ราย เครื่องมือดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Barbie Selfie Generator (ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกของ Mattel ขึ้น 279%) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์เช่น Barbie Dreamhouse Challenge แคมเปญนี้สร้างการรับรู้แบบออร์แกนิกถึง 179 ล้านครั้งและยอดการดูแฮชแท็กถึง 4.6 พันล้านครั้ง ความน่าสนใจของมันมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในกลุ่ม Gen Z โดยมีถึง 93% ที่พบว่าแคมเปญการตลาดนั้นดึงดูดใจ และ 81% ของผู้ชมในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ทั้งหมดนี้ยังจุดประกายให้เกิดกระแส "Barbiecore" ทั่วโลกอีกด้วย

เมื่อสร้างกลยุทธ์การจัดจำหน่าย คุณต้องคำนึงถึงช่องทางที่กระตุ้นการสนทนาได้มากที่สุด คุณยังต้องตอบคำถามสำคัญว่า การเคลื่อนไหวในการเข้าสู่ตลาดของเราสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายขาย การตลาด และการปฏิบัติการหรือไม่

นี่คือองค์ประกอบหลักของขั้นตอนนี้:

  • การจัดส่งและโลจิสติกส์: การจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าทางกายภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บจนถึงการจัดส่งถึงหน้าประตูบ้าน คิดถึงการติดตามคำสั่งซื้อ, การบรรจุภัณฑ์, คู่ค้าการจัดส่ง, และระดับสต็อก
  • การส่งมอบแบบดิจิทัล: สำหรับซอฟต์แวร์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คอร์สออนไลน์, และสินค้าดิจิทัลอื่น ๆ, ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแบบทันทีและครอบคลุมทั่วโลก
  • การจัดวางสินค้าปลีก: การนำสินค้าของคุณไปวางบนชั้นวางสินค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านบูติก หรือร้านป๊อปอัพชั่วคราว
  • ขายตรงถึงผู้บริโภค (D2C): การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณเอง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง
  • ออมนิแชนแนล: สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ แพลตฟอร์มโซเชียล และร้านค้าจริง

📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่—ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ให้กับผู้ใช้ในสามระยะ: ผู้ใช้งานกลุ่มแรก, ผู้ใช้งานขั้นสูง, และฐานผู้ใช้ทั่วไป

คุณใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของการเปิดตัวนี้ผ่านอีเมลการตลาด, การประกาศในแอป, และการมีส่วนร่วมของชุมชน แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เปลี่ยนการกระจายข้อมูลจากกล่องดำให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ควบคุมได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

แดชบอร์ด ClickUp: 7 ฟังก์ชันของการตลาด
แดชบอร์ด ClickUp ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณผ่านช่องทางต่างๆ

ClickUp เชื่อมโยงการตลาด, การขาย, การปฏิบัติการ, และการขนส่งไว้ในที่ทำงานเดียว. แผงควบคุมให้ทุกคน, ตั้งแต่ผู้จัดการการตลาดไปจนถึงผู้จัดการการขาย, มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายสินค้าว่ากำลังดำเนินไปอย่างไร.

👀 คุณทราบหรือไม่?งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าบริบทของช่องทางมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจของผู้บริโภค

ตัวอย่างเช่น สินค้าหรูหราที่ขายบนแพลตฟอร์มที่มีส่วนลดสูงเช่น Amazon อาจถูกมองว่าสูญเสียคุณภาพแม้ว่าจะเป็นของแท้ก็ตาม

ทำไมฟังก์ชันเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ

เครื่องมืออาจเปลี่ยนไปแล้ว—TikTok แทนทีวี, AI แทนเด็กฝึกงาน

อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานของการตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หน้าที่ทั้งเจ็ดของการตลาดยังคงมีความสำคัญ เพราะเป็นความรับผิดชอบหลักที่จำเป็นในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในรูปแบบที่มีความหมายและสร้างผลกำไร

แต่ละฟังก์ชันจะตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

ฟังก์ชัน คำถามหลัก
โปรโมชั่นเราได้รับความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างไร?
การขายเรากำลังเปลี่ยนดอกเบี้ยเป็นรายได้หรือไม่?
การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการเรากำลังสร้างสิ่งที่ผู้คนต้องการจริง ๆ หรือไม่?
การจัดการข้อมูลการตลาดอะไรคือข้อมูลเชิงลึกที่ชี้นำการตัดสินใจของเรา?
การกำหนดราคาเรากำลังสร้างมูลค่าโดยไม่ทำลายความต้องการอยู่หรือไม่?
การเงินเราสามารถพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้หรือไม่?
การจัดจำหน่ายผู้คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้เมื่อใดและที่ใดที่พวกเขาต้องการหรือไม่

เจ็ดฟังก์ชันการตลาด: จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ด้วย ClickUp

ตอนนี้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 7 หน้าที่ทางการตลาดแล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการกระทำ

และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย หากคุณกำลังวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ หรือประสานงานการเปิดตัวครั้งต่อไปของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ClickUp มอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทุกส่วนของกระบวนการทางการตลาด

ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติและ ClickUp Brain ไปจนถึง CRM และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำการตลาดอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้! ✅