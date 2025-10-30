11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trainual สำหรับการฝึกอบรมทีมและการจัดทำเอกสารกระบวนการในปี 2025

การขยายธุรกิจหมายถึงการขยายวิธีการฝึกอบรมบุคลากร นั่นคือจุดที่ Trainual เข้ามาช่วย—ระบบจัดการการฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดทำเอกสาร การปฐมนิเทศ และการรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ มันง่ายและมีโครงสร้าง แต่เมื่อทีมเติบโตขึ้น ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัด
เมื่อสำรวจทางเลือกของ Trainual คุณจะต้องมองหาแพลตฟอร์มที่รวมการจัดการเอกสารที่ง่ายดายเข้ากับระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการส่งมอบเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ หากแพลตฟอร์มนั้นสามารถใช้เป็นระบบจัดการงานหรือระบบ HRIS ได้ด้วย จะถือเป็นข้อดีเพิ่มเติม
เราได้ทำการบ้านให้คุณแล้วและรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Trainual สำหรับการฝึกอบรมทีมและการจัดทำเอกสารกระบวนการ
ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Trainual
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Trainual สำหรับการฝึกอบรมและปฐมนิเทศพนักงาน:
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจใช้งานยาก: ฟังก์ชันการค้นหาอาจมีประโยชน์ในทางทฤษฎี แต่ไม่ได้ทำงานลื่นไหลตามที่คุณคาดหวังเสมอไป หากเนื้อหาของคุณไม่ได้จัดระเบียบไว้อย่างดีหรือไม่ได้ติดแท็กอย่างชัดเจน ผลลัพธ์อาจปรากฏออกมาอย่างไม่เป็นระเบียบ
- การปรับแต่งและการออกแบบที่จำกัด: ผู้ใช้รายงานข้อจำกัดในตัวเลือกการจัดวางเนื้อหา—ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบมักเป็นพื้นฐานและขาดการจัดรูปแบบสัญลักษณ์หลายระดับหรือความสามารถในการสร้างแบรนด์ขั้นสูง
- การรายงานและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: แม้ว่าการรายงานจะสามารถใช้งานได้ แต่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก คุณจะไม่สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ หรือบันทึกกิจกรรมแบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับที่เห็นได้ในเครื่องมืออย่าง Google Docs
- ขาดการนำเข้าเอกสาร: การนำเข้าเอกสารขนาดใหญ่หรือซับซ้อนอาจต้องมีการจัดรูปแบบใหม่ และไม่มีการซิงค์ในตัวของ Google Docs—ยังคงต้องคัดลอกและวาง
- ไม่มีการดำเนินการงานแบบเรียลไทม์: Trainual มุ่งเน้นที่โมดูลการฝึกอบรมและ SOPs แต่ไม่รวมรายการตรวจสอบงานแบบสดหรือการติดตามการดำเนินการในสถานที่จริง คุณจะต้องใช้ระบบการจัดการงานหรือระบบ HRIS สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม
- ข้อจำกัดด้านราคา: ราคาจะปรับตามจำนวนผู้ใช้และต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม เช่น Trainual+ สำหรับการรองรับหลายภาษา โดเมนที่กำหนดเอง และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- หน้าเนื้อหาที่รก: เมื่อคลังการฝึกอบรมของคุณเพิ่มขึ้น หน้าเนื้อหาจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นความยุ่งเหยิง ทุกอย่างถูกแสดงในมุมมองยาวเดียว ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
มาสำรวจทางเลือกของ Trainual ที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้ และมอบความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ทางเลือกของ Trainual ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ และการจัดทำเอกสารกระบวนการ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การฝึกอบรม การจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานด้วยระบบ AI ในแพลตฟอร์มเดียว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรที่กำลังเติบโต
|ClickUp Docs, ฐานความรู้, ผู้ช่วย AI (ClickUp Brain), ระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, สิทธิ์การเข้าถึง
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|เอกสาร360
|ฐานความรู้ภายในและภายนอกที่มีโครงสร้าง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์
|แชทบอท AI (Ask Eddy), การจัดการเวอร์ชันบทความ, โดเมนที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์เชิงลึก
|ราคาตามความต้องการ
|ระบบจัดการการเรียนรู้แบบดูดซับ
|ระบบการจัดการการเรียนรู้ระดับองค์กรพร้อมเครื่องมือ AI ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ดูดซึม สร้างด้วย AI, ผู้ช่วยอัจฉริยะ, รองรับ SCORM/xAPI, พอร์ทัลหลายภาษา
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้จดบันทึก
|เอกสารกระบวนการทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการ, ไอที, และทีมสนับสนุน
|คู่มือมาตรฐานที่สร้างโดยอัตโนมัติ, หน้าบันทึก, ตัวสร้างแบบแมนนวล, การแชร์เพียงคลิกเดียว
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|TalentLMS
|การฝึกอบรมองค์กรในรูปแบบเกมและเข้าถึงได้ง่าย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและทีมการเรียนรู้และพัฒนา
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, TalentCraft AI, การสร้างเกม, การรับรอง
|เริ่มต้นที่ $149 ต่อเดือน
|Lessonly โดย Seismic
|การฝึกอบรมแบบโต้ตอบสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าขนาดทีม: เหมาะสำหรับโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสร้างรายได้และการโค้ช
|การให้คะแนนวิดีโอด้วย AI, การผสานเนื้อหาแบบ Seismic, บทเรียนแบบโต้ตอบ
|ราคาตามความต้องการ
|กระบวนการสตรีท
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีม HR, ทีมปฏิบัติการ, และทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|เครื่องมือสร้างรายการตรวจสอบ, ตัวแทน AI (Cora), การอนุมัติ, การวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์
|ราคาตามความต้องการ
|360Learning
|การฝึกอบรมองค์กรแบบร่วมมือและเน้นการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
|การเรียนรู้ทางสังคม, คำแนะนำจาก AI, การวิเคราะห์กลุ่ม, สถาบันการศึกษาที่ปรับแต่งได้
|เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|กูรู
|ศูนย์ความรู้ภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมคำตอบตามบริบท ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่กระจายตัวและสถานที่ทำงานแบบผสมผสาน
|บัตรความรู้, Guru GPT, การผสานรวมกับเบราว์เซอร์/Slack, การวิเคราะห์
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|ประกอบร่วมกัน
|การเรียนรู้แบบไมโครที่รวดเร็วและมองเห็นภาพได้ชัดเจน พร้อมหลักสูตรแบบโต้ตอบขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและโปรแกรมฝึกอบรมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
|เทมเพลตมากกว่า 40 แบบ, โหมด Headless, แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ, การวิเคราะห์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100/เดือน
|โดเซโบ
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรระดับโลกและการฝึกอบรมลูกค้า
|การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, การโค้ชเสมือนจริง, การค้นหาเชิงลึก, การผสานระบบ CRM/HRIS
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trainual ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือทางเลือกของ Trainual ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมสมัยใหม่เช่นคุณ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียว)
หากแพลตฟอร์มการฝึกอบรมปัจจุบันของคุณทำให้ยากต่อการรักษา SOP ให้สอดคล้องกับงาน หรือต้องการให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างวิกิ เอกสาร และบอร์ดโครงการเพียงเพื่อให้งานเสร็จ ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในที่เดียว
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวมเอกสาร การจัดการโครงการและความช่วยเหลือด้านความรู้ด้วยAI ไว้ในที่ทำงานเดียวClickUp Docsที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ช่วยให้คุณสร้าง SOP แบบไดนามิก คู่มือการปฐมนิเทศ และวิกิภายในองค์กรที่เชื่อมต่อโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น ยังรองรับการทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์อีกด้วย
คุณสามารถมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการจากภายในเอกสาร ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ฝังวิดเจ็ตภาพ เช่น แดชบอร์ดหรือไทม์ไลน์ และแม้กระทั่งล็อกส่วนต่างๆ เพื่อการเข้าถึงตามสิทธิ์ที่กำหนดได้
📌 เคล็ดลับด่วน:ต้องการสร้างวิกิทันทีหรือไม่? เปิด Docs Hub คลิก สร้าง เอกสาร ที่มุมขวาบน และเลือก วิกิเปล่า จากตัวเลือกที่มีอยู่
เพื่อยกระดับไปอีกขั้นClickUp Knowledge Managementมาในรูปแบบของเลเยอร์ที่เปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณค้นหาข้อมูล ลองนึกภาพว่ามีคนพิมพ์ว่า 'นโยบายการลาพักงานของผู้ปกครองของเราคืออะไร?'—ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI คู่หูที่สร้างขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จะสแกนเอกสาร งาน วิกิ และการเชื่อมต่อภายนอกของคุณทันทีเพื่อส่งคำตอบที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดกลับมา
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยคุณร่าง SOP ใหม่จากศูนย์ สรุปรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่มีอยู่ให้กลายเป็นรายการปฏิบัติการขนาดพอดีคำ และสร้างความรู้ภายในโดยอัตโนมัติจากงาน ความคิดเห็น และเอกสารที่ผ่านมา
คุณสามารถขอให้มันเขียนนโยบายใหม่ในโทนที่ต่างออกไป สร้างคู่มือวิธีการทำงานจากขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือแนะนำการอัปเดตเอกสารเมื่อมีงานเปลี่ยนแปลง ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลรักษาด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความรู้และระบบอัตโนมัติ
ClickUp ยกระดับการฝึกอบรมและการจัดทำเอกสารด้วย AI ที่ผสานการทำงานโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ:
คุณสมบัติ AI เหล่านี้เปลี่ยน ClickUp จากเครื่องมือเอกสารธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง—ที่ซึ่งความรู้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆ แต่ทำงานให้คุณอย่างต่อเนื่อง
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารหรือไม่? คลิกที่วิดีโอด้านล่าง 👇
เพื่อเริ่มต้นเอกสารของคุณคุณสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp ได้ ซึ่งมาพร้อมกับโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า รวมถึงโฟลเดอร์ หน้า และฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ SOPs นโยบายภายในเอกสารการปฐมนิเทศ และคำถามที่พบบ่อยไว้ในที่เดียว
คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงาน, มอบหมายเจ้าของ, และติดตามหน้าเว็บที่ต้องการการอัปเดตได้เพื่อให้ฐานความรู้ของคุณสดใหม่และสามารถนำไปใช้ได้
⚡ ไฟล์แม่แบบ: ต้องการเปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมของคุณโดยไม่พลาดขั้นตอนใดหรือไม่?ใช้แม่แบบแผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUpเพื่อวางแผนไทม์ไลน์, มอบหมายงาน, และติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทดลองใช้ไปจนถึงการเปิดตัวเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- งานสำหรับการฝึกอบรมที่พร้อมดำเนินการ: มอบหมายงานโดยตรงจากเอกสารของคุณ เพิ่มรายการตรวจสอบ ความพึ่งพา และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อเปลี่ยนทุกองค์ความรู้ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานด้วยClickUp Tasks
- มุมมองที่เหมาะกับทุกสไตล์การเรียนรู้:ใช้มุมมองของ ClickUpสำหรับ SOP แบบรายการ, การไหลของกระบวนการแบบ Kanban และอื่นๆ
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ตามบทบาท: จัดการการแก้ไข การแชร์ และการมองเห็นตามบทบาทหรือแผนก เพื่อปกป้องเนื้อหาที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การทำงานร่วมกันที่ผสานไว้: แสดงความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ, และรักษาการสนทนาให้อยู่ในเอกสารหรืองานแต่ละชิ้นด้วยClickUp Collaboration Detection
- ปกป้องข้อมูลด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร: ไว้วางใจใน SSO, การอนุญาตแบบละเอียด, และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล AI ที่เข้มงวด—ไม่มีการใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานในการฝึกอบรม AI
- บันทึกความรู้โดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker: บันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมการแนะนำหรือการฝึกอบรมเพื่อค้นหาและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมฉัน ฉันใช้มันทุกวันเพื่อจัดระเบียบวงจรการทดสอบ QA เก็บบันทึกหลักฐาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และติดตามความคืบหน้าของตั๋วงานในหลายทีม ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการของเรา
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมฉัน ฉันใช้มันทุกวันเพื่อจัดระเบียบวงจรการทดสอบ QA เก็บบันทึกหลักฐาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และติดตามความคืบหน้าของตั๋วงานในหลายทีม การทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยประหยัดเวลาได้มากและช่วยให้กระบวนการของเรามีความสม่ำเสมอ
2. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่มีโครงสร้างพร้อมการค้นหาด้วย AI)
Document360 ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการบันทึกกระบวนการที่ทำได้ซ้ำ เนื้อหาการฝึกอบรม และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้
คุณสามารถสร้างฐานความรู้แบบส่วนตัวหรือสาธารณะ จัดระเบียบเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ลำดับชั้น และทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการตรวจสอบและระบบเวอร์ชันของบทความ สำหรับกรณีการใช้งานที่เน้นการฝึกอบรม ทีมงานสามารถฝังบทความวิธีการ SOP และแผนผังการตัดสินใจลงในแอปพลิเคชันเว็บหรือพอร์ทัลที่มีอยู่โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- ใช้โดเมนที่กำหนดเองพร้อม SSL, การสร้างแบรนด์ผ่าน CSS/JS, เมตาที่สร้างโดยอัตโนมัติ และการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อติดตามคำค้นหา, ประสิทธิภาพของบทความ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
- รับแชทบอทขับเคลื่อนด้วย AI 'Ask Eddy' เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้พร้อมคำแนะนำบทความตามบริบท
- แนะนำผู้ใช้ผ่านเส้นทางการช่วยเหลือทีละขั้นตอนภายในพอร์ทัลของคุณด้วยวิดเจ็ตแผนผังการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Document360
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบร่ำรวยบางครั้งอาจรู้สึกไม่คุ้นเคย ทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบเมื่อทำการคัดลอกหรือปรับแต่งสไตล์เอง
ราคาของ Document360
- ราคาตามความต้องการ
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Document360 อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
การสร้างและเผยแพร่บทความนั้นง่ายมาก เว็บไซต์นี้รองรับหลายหมวดหมู่ที่ลูกค้าของเราสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย การนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ทีมงานของเราได้ใช้ Doc360 มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และเราได้สร้างเว็บไซต์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ของเรา การเผยแพร่และอัปเดตบทความก็ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือจำเป็นต้องอัปเดตบทความช่วยเหลือที่มีอยู่
การสร้างและเผยแพร่บทความนั้นง่ายมาก เว็บไซต์นี้รองรับหลายหมวดหมู่ที่ลูกค้าของเราสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย การนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ทีมงานของเราได้ใช้ Doc360 มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และเราได้สร้างเว็บไซต์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ของเรา การเผยแพร่และอัปเดตบทความก็ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือจำเป็นต้องอัปเดตบทความช่วยเหลือที่มีอยู่
👀 คุณรู้หรือไม่? รายงานจาก Forrester พบว่า97% ขององค์กรยังคงดำเนินงานด้วยกระบวนการเอกสารดิจิทัลที่มีน้อยหรือไม่มีเลย นั่นหมายถึงเกือบทุกบริษัทกำลังทำงานด้วยระบบการทำงานแบบแมนนวลที่ล้าสมัย
3. Absorb LMS (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการเรียนรู้ระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Absorb LMS เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้บนคลาวด์ที่มีเครื่องมือ AI สร้างสรรค์สำหรับการสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็ว เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้ และกระบวนการทำงานของผู้ดูแลระบบที่ชาญฉลาด
ทางเลือกของ Trainual ยังรวมความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อขายเนื้อหาการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินผล การรับรอง และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด การรองรับ SCORM, xAPI และพอร์ทัลหลายภาษาอย่างเต็มรูปแบบช่วยให้การส่งมอบมีความหลากหลาย ในขณะที่การควบคุมตามบทบาทและการปฏิบัติตาม SOC 2/GDPR ครอบคลุมความต้องการด้านความปลอดภัยขององค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Absorb LMS
- ใช้ผู้สร้างหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI 'Absorb Create' เพื่อสร้างกรอบหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
- เปิดใช้งานคำสั่งภาษาธรรมชาติและรายงานแบบคลิกเดียวเพื่อปรับปรุงงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือผู้ช่วยอัจฉริยะ Intelligent Assist
- รับแดชบอร์ดรายงานแบบครบวงจรพร้อมการวิเคราะห์ตามกำหนดเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน, การรับรอง, และตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน
ข้อจำกัดของระบบ LMS
- การจัดการห้องสมุดหลักสูตรที่กว้างขวางอาจใช้เวลามาก เนื่องจากแพลตฟอร์มในปัจจุบันยังขาดตัวเลือกการแก้ไขแบบกลุ่มที่แข็งแกร่ง
ราคาของ Absorb LMS
- ราคาตามความต้องการ
ดูดซับคะแนนและรีวิว LMS
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Absorb LMS อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ผลิตภัณฑ์ตรงกับสิ่งที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนการขายเป็นอย่างดี ในฐานะผู้สร้างเนื้อหา LMS การเรียนรู้พื้นฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเอกสารการฝึกอบรมสำหรับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ทำได้ง่ายมาก ทีมงานสนับสนุนยอดเยี่ยม ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ตรงกับสิ่งที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนการขายเป็นอย่างดี ในฐานะผู้สร้างเนื้อหา LMS การเรียนรู้พื้นฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเอกสารการฝึกอบรมสำหรับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ทำได้ง่ายมาก ทีมงานสนับสนุนยอดเยี่ยม ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม:เพิ่มการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้: กลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกสู่ความสำเร็จ
4. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบภาพและทีละขั้นตอน)
Scribe เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารอัตโนมัติที่บันทึกการกระทำบนหน้าจอของคุณ รวมถึงการคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ และภาพหน้าจอ จากนั้นแปลงเป็นคู่มือทีละขั้นตอนที่สามารถแก้ไขได้
คุณสามารถปรับแต่งและใส่คำอธิบายประกอบในแต่ละขั้นตอนได้, ใส่แบรนด์ให้กับผลลัพธ์, ลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, และส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้. Scribe สามารถผสานการทำงานกับทีมผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และบทบาทต่าง ๆ, พร้อมให้บริการการวิเคราะห์เพื่อติดตามและแนะนำการใช้งานในระหว่างทาง.
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ทำให้การแชร์ง่ายขึ้นด้วยการส่งออกและฝังด้วยคลิกเดียว ช่วยให้คู่มือสามารถแชร์ได้ผ่านไฟล์ PDF, โค้ดฝัง, หรือแพลตฟอร์มเช่น ITG หรือ Hudu
- แก้ไขและปรับแต่งเนื้อหา รวมถึงการแก้ไขข้อความ การแทรกเชื่อมโยง การจัดลำดับใหม่ และการจัดรูปแบบหลังจากบันทึกข้อมูล
- การรวบรวมคู่มือหลายฉบับให้เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และประวัติเวอร์ชันโดยใช้ Scribe Pages และ Gallery
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- การแก้ไขบางครั้งอาจทำให้ข้อความที่ไม่มีความสำคัญถูกทำให้ไม่ชัดเจน และคุณสมบัติการตั้งค่าของ AI อาจได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นตามบางความคิดเห็น
ราคาของ Scribe
- ฟรีตลอดไป
- ทีมมืออาชีพ: $15/ผู้ใช้/เดือน (เริ่มต้นที่ห้าที่นั่ง)
- โปรเพอร์ซันนัล: $29/ผู้ใช้/เดือน (เริ่มต้นที่หนึ่งที่นั่ง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribe อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Scribe เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากสำหรับการสร้างคู่มือสำหรับขั้นตอนการทำงานขนาดเล็ก ด้วยคุณสมบัติการแก้ไข คุณสามารถปรับปรุงคู่มือได้อย่างรวดเร็วและมีคู่มือคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์/ขั้นตอนการทำงานของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ตัวเลือกการเปลี่ยนแบรนด์และตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันความรู้ของบริษัทคุณ
Scribe เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากสำหรับการสร้างคู่มือสำหรับกระบวนการทำงานขนาดเล็ก ด้วยคุณสมบัติการแก้ไข คุณสามารถปรับปรุงคู่มือได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทำงานของคุณได้ภายในไม่กี่นาที ตัวเลือกการปรับแบรนด์และตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายต่อการใช้งานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันความรู้ของบริษัทคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เอกสารที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักปรากฏขึ้นระหว่าง 3400 ถึง 3200 ปีก่อนคริสตกาลในเมโสโปเตเมียโบราณ โดยใช้ตัวอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียนซึ่งพัฒนามาจากการเขียนภาพสัญลักษณ์แบบดั้งเดิม
5. TalentLMS (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมที่มีระบบเกมมิ่งในตัว)
TalentLMS เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการจัดการฝึกอบรมพนักงานอย่างมีโครงสร้างโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและการตั้งค่าที่ยาก
ระบบรองรับโปรแกรมการฝึกอบรมหลากหลายประเภทรวมถึงการปฐมนิเทศ การเสริมศักยภาพพันธมิตร และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดหลักสูตร จัดกลุ่มผู้ใช้ตามแผนกหรือภูมิภาค และติดตามความคืบหน้าได้จากแดชบอร์ดกลาง แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom และ Salesforce เพื่อให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน
คุณสมบัติเด่นของ TalentLMS
- ใช้เครื่องมือสร้างหลักสูตรแบบลากและวางที่รองรับ SCORM, xAPI, cmi5 และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
- เข้าถึงเครื่องมือ AI ผ่าน TalentCraft เพื่อสร้างสรุปหลักสูตร คำถามแบบทดสอบ และหัวข้อการเขียน
- เพิ่มองค์ประกอบของเกม เช่น เหรียญตรา คะแนน และกระดานผู้นำ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ข้อจำกัดของ TalentLMS
- ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซไม่รองรับการซื้อจำนวนมากโดยลูกค้าภายนอก จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมหรือหลักสูตรแต่ละราย
ราคาของ TalentLMS
- คอร์: $149/เดือน
- เติบโต: $299/เดือน
- ข้อดี: $579/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TalentLMS
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TalentLMS อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ผมรู้สึกขอบคุณที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมแยกต่างหากผ่านสาขาได้ ยังมีตัวเลือกมากมายในการออกแบบหลักสูตรภายใน TalentLMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มบริการที่ผสานรวมกับ AI อย่าง TalentCraft
ผมรู้สึกขอบคุณที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมแยกต่างหากผ่านสาขาได้ ยังมีตัวเลือกมากมายในการออกแบบหลักสูตรภายใน TalentLMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มบริการที่ผสานรวมกับ AI อย่าง TalentCraft
📮 ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
แล้วเมื่อพวกเขาทำไม่ได้ล่ะ? 1 ใน 6 คนต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ AI ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
6. Lessonly โดย Seismic (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนการขายที่ต้องการการฝึกฝนผ่านวิดีโอ)
Lessonly ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า Seismic Learningเป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมฝ่ายรายได้และฝ่ายสนับสนุนสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามเนื้อหาการเรียนรู้แบบโต้ตอบควบคู่ไปกับทรัพยากรสนับสนุนการขายของ Seismic ที่ใช้ในแต่ละวัน
ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ของทีมที่กำลังเติบโตได้ จากนั้นจัดระเบียบหลักสูตรเหล่านั้นเป็นเส้นทางตามบทบาท และติดตามความคืบหน้าจากแดชบอร์ดของผู้จัดการ
ในทางกลับกัน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการนำเสนอหรือสถานการณ์การให้บริการผ่านวิดีโอและได้รับข้อเสนอแนะแบบมีโครงสร้างจากผู้ฝึกสอนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
คุณสมบัติเด่นของ Lessonly โดย Seismic
- สร้างการจำลองการฝึกปฏิบัติด้วยวิดีโอพร้อมการให้คะแนนโดย AI เพื่อให้พนักงานขายสามารถบันทึกสถานการณ์อีเมล แชท หรือการโทร และรับข้อเสนอแนะพร้อมเวลาที่บันทึกจากผู้จัดการ
- ใช้การผสานเนื้อหา Seismic เพื่อแสดงการฝึกอบรมแบบทันเวลาพอดีถัดจากคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารประกอบภายใน CRM หรือเวิร์กโฟลว์อีเมล
- สร้างบทเรียนแบบโต้ตอบด้วยไฟล์หลายประเภท (วิดีโอ, เอกสาร, สไลด์) พร้อมแบบทดสอบในตัวโดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Seismic
Lessonly โดย Seismic จำกัด
- ตัวเลือกแบบทดสอบและเนื้อหาแบบโต้ตอบมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม LMS ที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน
ราคาของ Lessonly โดย Seismic
- ราคาตามความต้องการ
Lessonly โดย Seismic การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lessonly โดย Seismic อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Lessonly มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับงานของฉัน เพราะมันให้แนวคิด/ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ของฉันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มันเหมือนเป็นครูสำหรับฉัน คอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันต้องทำในที่ทำงานทุกวัน—เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาในกระบวนการนี้
Lessonly มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับงานของฉัน เพราะมันให้แนวคิด/ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ของฉันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มันเหมือนเป็นครูสำหรับฉัน คอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันต้องทำในที่ทำงานทุกวัน—เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาในกระบวนการนี้
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานฟรี
7. Process Street (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ)
Process Street เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทำงานและเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถเปลี่ยนขั้นตอนที่ทำซ้ำให้เป็นรายการตรวจสอบแบบโต้ตอบด้วยตรรกะเงื่อนไข การอนุมัติ และการทำงานอัตโนมัติ ส่งผลให้ทางเลือกแทน Trainual นี้ช่วยให้คุณทำงานฝึกอบรมเป็นอัตโนมัติและมั่นใจได้ว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่าจะมักถูกใช้สำหรับการปฐมนิเทศและการดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) แต่หลายทีมยังพึ่งพาซอฟต์แวร์นี้ในฐานะซอฟต์แวร์ฝึกอบรมแบบเบาสำหรับกระบวนการภายในที่เป็นขั้นตอนอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- รับเครื่องมือสร้างรายการตรวจสอบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมตรรกะเงื่อนไข การอนุมัติ วันที่ครบกำหนด และขั้นตอนย่อย
- ใช้เอเจนต์ AI ที่ฝังอยู่ภายในชื่อ 'Cora' เพื่อตรวจสอบการทำงานของกระบวนการ, แจ้งเตือนงานที่ข้ามไป, และช่วยรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- มองเห็นปัญหาคอขวด สถานะการเสร็จสิ้น และประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยแดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Process Street
- การปรับแต่งรูปแบบมีจำกัด โดยมีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรที่เข้มงวดและตัวเลือกการจัดรูปแบบพื้นฐาน
ราคาของ Process Street
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Process Street อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Process Street ใช้งานง่ายมาก หากคุณกำลังมองหา SOP และระบบที่เขียนไว้แล้ว นี่คือแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้
Process Street ใช้งานง่ายมาก หากคุณกำลังมองหา SOP และระบบที่เขียนไว้แล้ว นี่คือแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดของเครื่องพิมพ์ดีดย้อนกลับไปถึงปี 1714เมื่อชาวอังกฤษชื่อเฮนรี่ มิลล์ ได้จดสิทธิบัตร 'เครื่องจักรเทียม' ลึกลับสำหรับการพิมพ์ตัวอักษร แต่เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกที่ใช้งานได้จริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งปี 1808 โดยนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีชื่อเปเลกรีโน ตูร์รี เพื่อเพื่อนตาบอดของเขา เคาน์เตสคาโรไลนา ฟานโตนี ซึ่งจดหมายที่พิมพ์ด้วยเครื่องของเธอยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้!
8. 360Learning (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมองค์กรแบบร่วมมือ)
360Learning เป็นแพลตฟอร์ม LMS แบบร่วมมือและฝึกอบรมออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมองค์กรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมกันสร้างและแบ่งปันสื่อการฝึกอบรม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเติบโต ช่วยให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเปิดหลักสูตรได้โดยใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทันสมัย ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และฟีเจอร์การทดสอบแบบ A/B ด้วยระบบเกมมิฟิเคชันและการติดตามการรับรองที่ติดตั้งมาในตัว แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการพัฒนาพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ 360Learning
- รับการวิเคราะห์ในตัวพร้อมการติดตามกลุ่มผู้เรียน, อัตราการสำเร็จมากกว่า 90%, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือรายงาน
- ดูคำแนะนำการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยใช้ AI บนหน้าแรก ตามบทบาทของผู้ใช้ ทักษะ และประวัติการใช้งาน
- ใช้ฟีเจอร์ 'สถาบันที่ปรับแต่งได้' เพื่อเปิดใช้งานพอร์ทัลหลายแบรนด์ หน้าแรกที่ปรับแต่งได้ ผู้ดูแลระบบกลุ่ม และแดชบอร์ดการโค้ช
ข้อจำกัดของ 360Learning
- ผู้เรียนไม่สามารถเลือกย่อยโมดูลแต่ละส่วนภายในหลักสูตรได้ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำทั้งโมดูลให้เสร็จสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่กำหนด
ราคาของ 360Learning
- ทีม: $8/ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
360Learning คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง 360Learning อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
การออกแบบของแพลตฟอร์มนี้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก การนำทางผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ และโมดูลต่าง ๆ นั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและตรงไปตรงมา ทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ หน้าจอที่สะอาดและทันสมัยเป็นจุดเด่นที่แท้จริง เพราะช่วยลดการรบกวนสมาธิ และช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ความสะดวกในการใช้งานนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
การออกแบบของแพลตฟอร์มนี้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก การนำทางผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ และโมดูลต่าง ๆ นั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและตรงไปตรงมา ทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ หน้าจอที่สะอาดและทันสมัยเป็นจุดเด่นที่แท้จริง เพราะช่วยลดการรบกวนสมาธิ และช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ความสะดวกในการใช้งานนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกการฝึกอบรมจากหน้าจอของผู้ฝึกอบรม ไม่ใช่ของผู้ฝึกสอน คุณจะได้บันทึกสิ่งที่พนักงานใหม่เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงความลังเล ข้อผิดพลาด และคำถามจริง ๆ ที่พวกเขาถาม ซึ่งจะทำให้เอกสารการฝึกอบรมในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
9. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ความรู้ที่ใช้ AI และคำตอบในตัว)
กูรู เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ใช้การผสานรวมกับเบราว์เซอร์และ Slack เพื่อแสดงบัตรความรู้ที่ตระหนักถึงบริบท
ทีมของคุณสามารถสร้างบัตรความร่วมมือซึ่งจะถูกให้บริการผ่านตัวแทน AIเช่น Guru GPT หรือตัวแทนความรู้ที่ปรับให้เหมาะกับทีมเฉพาะ ระบบยังรวมถึงการติดตามการอ่าน, การแจ้งเตือน, และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการส่งมอบความรู้ที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- กระตุ้นผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาเป็นระยะ ๆ พร้อมรอบการตรวจสอบบัตรความรู้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตลอดเวลา
- แสดงไพ่ที่เกี่ยวข้องบนพื้นผิวตามบริบท การค้นหาล่าสุด หรือหน้าเว็บที่เปิดอยู่ ด้วยทริกเกอร์อัจฉริยะและคำตอบที่แนะนำ
- ใช้ 'รายละเอียดคำตอบ' และแดชบอร์ดวิเคราะห์เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นเหตุผลที่คำตอบถูกให้ไว้ ติดตามการรับทราบการอ่าน ช่องว่างของเนื้อหา และประสิทธิภาพของตัวแทน
ข้อจำกัดของกูรู
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการจัดวางมีจำกัด—ตาราง, รูปภาพ, และตัวเลือกแบบเลื่อนลงมักลดพื้นที่ใช้สอย, และการแก้ไขข้อความขาดการจัดรูปแบบขั้นสูง
การตั้งราคาแบบกูรู
- ทดลองใช้ฟรี: ฟรี 30 วัน พร้อมสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $18/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Guru อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ผม/ฉันขอขอบคุณความคล่องตัวและความง่ายในการใช้งานของ Guru เป็นอย่างยิ่ง การสร้างและแก้ไขการ์ดนั้นทำได้ง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานและการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น อินเทอร์เฟซก็สะอาดและใช้งานง่าย อีกทั้งการทำงานร่วมกันก็ราบรื่นไร้รอยต่อ
ผม/ฉันขอขอบคุณความคล่องตัวและความง่ายในการใช้งานของ Guru เป็นอย่างยิ่ง การสร้างและแก้ไขการ์ดนั้นง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานและการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อินเทอร์เฟซก็สะอาดและใช้งานง่าย อีกทั้งการทำงานร่วมกันก็ราบรื่นไร้รอยต่อ
📗 อ่านเพิ่มเติม: เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริง
10. การประกอบร่วมกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบไมโครและการสร้างหลักสูตรเชิงภาพ)
Coassemble เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้แบบไมโครที่รวดเร็วและน่าสนใจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเอกสารหรือแนวคิดให้กลายเป็นหลักสูตรเชิงโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาผ่านลิงก์หรือ SCORM โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ แพลตฟอร์มทางเลือก Trainual นำเสนอการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier และ PayPal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจกจ่ายและการติดตาม
ประกอบคุณสมบัติที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน
- รับเครื่องมือสร้างคอร์สแบบลากและวาง พร้อมเทมเพลตแบบอินเทอร์แอกทีฟมากกว่า 40 แบบ—แบบทดสอบ, แฟลชการ์ด, วิดีโอ, รายการตรวจสอบ
- ขยายการเข้าถึงด้วยโหมด Headless และลิงก์การชำระเงินที่สามารถแชร์ได้สำหรับการขายคอร์สเรียนนอกสภาพแวดล้อม LMS ปกติ
- ดูข้อมูลการวิเคราะห์บนแดชบอร์ดการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์สำหรับการลดลง, เวลาที่ใช้, และการติดตามความรู้สึก
ข้อจำกัดในการประกอบร่วม
- การสร้างหลักสูตรอาจรู้สึกช้าหรือยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อจัดรูปแบบเลย์เอาต์หรืออัปโหลดสื่อ
การกำหนดราคาแบบร่วมมือ
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coassemble อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
คุณสามารถทำซ้ำหรือสะท้อนกระเบื้อง บทเรียน แบบทดสอบ ฯลฯ ได้ ฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาทำให้การสร้างหลักสูตรใหม่เป็นเรื่องง่ายมาก มีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ชอบการผสานกับ Paperform
คุณสามารถทำซ้ำหรือสะท้อนกระเบื้อง, บทเรียน, แบบทดสอบ, เป็นต้น. คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาซึ่งทำให้การสร้างหลักสูตรใหม่เป็นเรื่องง่ายมาก. คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม. ชอบการผสานกับ Paperform.
11. Docebo (ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้อัตโนมัติขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Docebo เป็นระบบ LMS ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมระดับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับพนักงาน พันธมิตร และลูกค้า มีฟีเจอร์การเขียนเนื้อหาด้วย AI การลงทะเบียนอัตโนมัติ การรองรับหลายภาษา และเส้นทางการเรียนรู้แบบปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการติดตามความคืบหน้าที่ติดตั้งมาในตัว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ Docebo ยังทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง โดยสามารถเชื่อมต่อกับ CRM, HRIS, เครื่องมือการประชุม และอื่นๆ เพื่อทำให้การฝึกอบรมเป็นอัตโนมัติและรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- สร้างโครงร่างหลักสูตร แบบประเมิน การแปล และแม้แต่ผู้บรรยายวิดีโอ AI โดยใช้คำสั่งง่ายๆ ด้วย AI
- ตรวจสอบข้อความและคำพูดในเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องตามบริบท พร้อมความสามารถในการค้นหาเชิงลึก
- นำเสนอการฝึกปฏิบัติที่อิงตามสถานการณ์พร้อมข้อเสนอแนะอัจฉริยะที่ฝังอยู่ในเส้นทางการฝึกอบรมโดยใช้ 'การโค้ชเสมือนจริงด้วย AI'
ข้อจำกัดของ Docebo
- ไม่เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบไมโคร; เนื้อหาของหลักสูตรมีโครงสร้าง ไม่เหมาะสำหรับโมดูลขนาดสั้น
ราคาของ Docebo
- ราคาตามสั่ง
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docebo อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ความยืดหยุ่นในการจัดการแคตตาล็อก แผนการเรียนรู้ และประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ชมของเรา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
ความยืดหยุ่นในการจัดการแคตตาล็อก แผนการเรียนรู้ และประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ชมของเรา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและแหล่งแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และการทำงานของทีมคุณให้ทันสมัยด้วย ClickUp
สิ่งเดียวที่แย่กว่าการฝึกอบรมพนักงานของคุณแล้วให้พวกเขาลาออก คือการไม่ฝึกอบรมพวกเขาเลยแล้วให้พวกเขาอยู่ต่อไป
สิ่งเดียวที่แย่กว่าการฝึกอบรมพนักงานของคุณแล้วให้พวกเขาลาออก คือการไม่ฝึกอบรมพวกเขาเลยแล้วให้พวกเขาอยู่ต่อ
เครื่องมือฝึกอบรมและเครื่องมือแนะนำการใช้งานส่วนใหญ่มักทำงานได้ดีในช่วงเริ่มต้น
แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น กระบวนการต่าง ๆ ก็พัฒนาและทีมแต่ละส่วนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น เครื่องมือเดิม ๆ เหล่านั้นก็มักจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงาน การอัปเดตเนื้อหาดูยุ่งยาก ข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูลอื่น ๆ จนหายาก และผู้คนก็เลิกใช้ระบบไปโดยสิ้นเชิง
ClickUp เปลี่ยนสมการนั้นให้แตกต่างออกไป มันผสานเอกสาร, งาน, และความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าด้วยกันในที่เดียว—ทำให้การเรียนรู้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ ทีมของคุณไม่ได้แค่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถนำไปใช้ได้จริงในเวลาเดียวกัน
พร้อมที่จะก้าวข้ามคู่มือการทำงานแบบเดิมๆ และลองใช้ทางเลือกอื่นของ Trainual ที่มีการโต้ตอบมากขึ้นหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เลย