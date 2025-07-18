เทมเพลต Microsoft Planner ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการ

การเริ่มต้นโครงการใหม่โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนอาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามสร้างบ้านโดยไม่มีแบบแปลน ซึ่งมักนำไปสู่ความหงุดหงิดและความล่าช้า
🔎 คุณทราบหรือไม่: การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า39% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจาก การวางแผนที่ไม่ดี, เครื่องมือที่ล้าสมัย, หรือการจัดการงานที่ไม่ชัดเจน.
สำหรับทีมที่ใช้งานระบบ Microsoft 365 อย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว Microsoft Planner เป็นวิธีที่ใช้งานง่ายในการจัดการงาน มันมาพร้อมกับเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคง ทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้นและส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบ
ดังนั้น อ่านต่อเพื่อค้นหาเทมเพลต Microsoft Planner ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการพลังและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ลองพิจารณาสำรวจเทมเพลตทางเลือกจากแพลตฟอร์มอย่างClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Microsoft Planner ดี?
แม่แบบ Microsoft Planner ที่ดีช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายและมอบกรอบการทำงานที่เป็นระบบให้กับทีมของคุณ เพื่อความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในทุกงานและทุกโครงการ
นี่คือห้าลักษณะของเทมเพลต Microsoft Planner ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน:
- โครงสร้างงานที่ชัดเจน: มองหาเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการ์ดงานและรายการตรวจสอบที่เป็นระเบียบ
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น: ค้นหาแม่แบบ Microsoft Planner ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของทีม โครงการ หรือกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
- ความรับผิดชอบในตัว: เลือกเทมเพลตที่ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า
- การผสานรวม Microsoft 365: เลือกเทมเพลตที่เชื่อมต่อโปรเจกต์ Microsoft ของคุณกับ Microsoft Teams, Outlook และแอปอื่นๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
- การตั้งค่าที่ประหยัดเวลา: เลือกแม่แบบ Microsoft Planner ที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้คุณสามารถจัดตารางงานและดำเนินแผนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Microsoft Planner ใน Teams เพื่อจัดระเบียบงาน
7 แม่แบบ Microsoft Planner ฟรีสำหรับทีมและบุคคล
🔎 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของการวางแผนประจำวันแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องใหม่ โรเบิร์ต เอทคิน ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 1773 ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสมุดบันทึกที่เราใช้ในปัจจุบัน
ตอนนี้ด้วยแอปและเครื่องมือวางแผนดิจิทัลผู้จัดการโครงการ นักเรียน และทีมงานสามารถข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งด้วยเทมเพลตแผนงานที่พร้อมใช้งานซึ่งมีให้ใช้ฟรี
1. แม่แบบตารางเวลาประจำสัปดาห์โดย Microsoft
ควบคุมสัปดาห์ของคุณด้วย เทมเพลตวางแผนตารางงานรายสัปดาห์ ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพจาก Microsoft ผสมผสานโครงสร้างของปฏิทินเข้ากับความยืดหยุ่นของรายการงาน ทำให้ง่ายต่อการมีสมาธิและบรรลุเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์
นี่คือเทมเพลต Microsoft Planner ที่ง่ายมากสำหรับผู้เริ่มต้น ประกอบด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับเป้าหมายรายสัปดาห์ รายการสิ่งที่ต้องทำ และวันที่ครบกำหนด ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ
การจัดระเบียบสัปดาห์ของคุณง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าคุณจะจัดการชั้นเรียน งานของลูกค้า หรือผลงานของทีม
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- รับเลย์เอาต์ที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อเพิ่มสมาธิและวางแผนได้รวดเร็วขึ้น
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเข้าถึงภาพ กราฟิก และการเปลี่ยนฉากที่ราบรื่น
- แชร์ตารางเวลาที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายทางออนไลน์ ข้ามทีม หรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไม่กี่คลิก
เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ฟรีแลนซ์, และผู้จัดการโครงการที่ต้องบาลานซ์เป้าหมายและกำหนดเวลาในแต่ละสัปดาห์
2. แม่แบบวางแผนงบประมาณวันหยุดโดย Microsoft
ทำให้การใช้จ่ายในช่วงวันหยุดปราศจากความเครียดด้วย เทมเพลตวางแผนงบประมาณวันหยุด จาก Microsoft สร้างขึ้นใน Excel ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณได้โดยไม่สูญเสียความสนุก เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบตัวเลขและวางแผนวันหยุดของคุณได้อย่างราบรื่นในขณะที่วางแผนของขวัญ กิจกรรม และการเดินทางในช่วงวันหยุด
ด้วยสูตรคำนวณงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ติดตั้งไว้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเฉลิมฉลองได้มากขึ้นและลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเกินไปได้ เป็นวิธีชาญฉลาดในการจัดการงานและติดตามการซื้อสินค้า
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- คำนวณความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญ การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งด้วยภาพและแบบอักษรที่กำหนดเองให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่คำนึงถึงงบประมาณในการจัดการโครงการวันหยุดทั้งที่ทำงานหรือที่บ้าน
3. แม่แบบแผนงานโครงการ Gantt โดย Microsoft
กำลังมองหาแม่แบบ Microsoft Planner สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile อยู่หรือไม่? รักษาความสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นด้วย แม่แบบ Gantt Project Planner จาก Microsoft
สร้างขึ้นบนแบบจำลองแผนภูมิแกนต์ที่เชื่อถือได้, เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นโดยให้เส้นเวลาที่ชัดเจนของทุกงานและการมอบหมายให้กับสมาชิกทีม.
ติดตามวันเริ่มต้น, ระยะเวลา, และความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในขณะที่รักษาโครงการของคุณให้เป็นระเบียบตั้งแต่วันแรก. ตัววางแผนที่ใช้ Excel นี้สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดโครงการและตารางเวลาของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวสินค้าใหม่หรือจัดการกับงานที่กำลังดำเนินอยู่.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างภาพเส้นเวลาของงานโดยใช้แถบสไตล์แกนต์
- ติดตามความคืบหน้า สถานะ และกำหนดเวลาของทีมคุณ
- มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย, แชร์การอัปเดต, และรักษาความสอดคล้องในทุกขั้นตอนของโครงการ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน เจ้าของงาน และทีมข้ามสายงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แผนงานที่จัดทำอย่างดีไม่ใช่แค่เอกสาร แต่เป็นดาวเหนือของทีมคุณ เอกสารที่มีชีวิตชีวานี้จะระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมุ่งความพยายามไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายร่วมกัน การกำหนดขอบเขตของโครงการ—สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต—จะช่วยป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ และช่วยให้คุณมองเห็นเส้นตายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน
4. แม่แบบติดตามโครงการโดย Microsoft
รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในกำหนดเวลาและอยู่ในขอบเขตด้วย เทมเพลตติดตามโครงการ จาก Microsoft เทมเพลตการวางแผนที่ครอบคลุมนี้ใช้ Excel เป็นศูนย์กลางในการติดตามทุกแง่มุมของโครงการของคุณ ตั้งแต่แต่ละงานและกำหนดเวลาไปจนถึงความคืบหน้าโดยรวมและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนและเรียลไทม์ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามสถานะโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
- ดูข้อมูลงานโดยละเอียดและการอัปเดตความคืบหน้าพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- กรองและจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้ที่ดูแลโครงการที่มีความหลากหลายและต้องการการติดตามอย่างละเอียด
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการโดย Microsoft
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของโครงการ ที่เรียบง่ายจาก Microsoft ช่วยแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ทุกสมาชิกในทีมมีความชัดเจนและรับผิดชอบได้
นี่คือหนึ่งในเทมเพลต Microsoft Planner ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทีมในการมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบงานโครงการในรูปแบบที่เรียบง่ายและชัดเจน
- มอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย
- อัปเดตสถานะงานอย่างรวดเร็วเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์
เหมาะสำหรับ: ผู้ร่วมโครงการ, สมาชิกทีม, และผู้ที่ต้องการรายการหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
6. แม่แบบปฏิทินนัดหมายรายวันโดย Microsoft
รักษาวันของคุณให้เป็นไปตามแผนด้วย เทมเพลตปฏิทินนัดหมายรายวัน จาก Microsoft เครื่องมือวางแผนนี้ที่ใช้ Excel เป็นฐานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการประชุม, นัดหมาย, และงานสำคัญต่าง ๆ ตามชั่วโมง—ให้คุณควบคุมตารางเวลาประจำวันได้อย่างเต็มที่
มันนำเสนอโครงสร้างการบล็อกเวลาอย่างง่ายพร้อมคอลัมน์สำหรับเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และบันทึก ช่วยให้คุณสามารถลดการจองซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด
ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือบริหารสำนักงานที่ยุ่งวุ่นวาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและปราศจากความเครียด
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แบ่งวันของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยการจัดตารางเวลาเป็นรายชั่วโมง
- เพิ่มรายละเอียดการประชุม, การแจ้งเตือน, หรือลำดับความสำคัญของงานในส่วนบันทึก
- ใช้ในรูปแบบดิจิทัลหรือพิมพ์ออกมาเพื่อจัดการวันของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, เจ้าหน้าที่ธุรการ, และทุกคนที่ทำงานได้ดีภายใต้โครงสร้างและตรงต่อเวลา
7. แม่แบบติดตามการวางแผนกิจกรรมโดย Microsoft
ทำให้การวางแผนงานเป็นเรื่องง่ายด้วย เทมเพลตติดตามการวางแผนงาน จาก Microsoft ออกแบบมาใน Excel ตัวติดตามแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการประสานงานงานอีเวนต์—ตั้งแต่การระดมความคิดและการหาผู้จัดหาสินค้าไปจนถึงการติดตามแขกและการจัดทำงบประมาณ
เทมเพลต MS Planner สำหรับการวางแผนงานอีเวนต์นี้ถูกจัดโครงสร้างด้วยตารางที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา และตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดสัมมนาองค์กร งานแต่งงาน หรือกิจกรรมระดมทุนในชุมชน สิ่งนี้จะช่วยให้ความชัดเจนเกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามไทม์ไลน์, งาน, และค่าใช้จ่ายในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการดูแลเหตุการณ์อย่างราบรื่น
- มอบหมายเจ้าของ, อัปเดตสถานะ, และติดตามความคืบหน้าของการวางแผนได้ในพริบตา
- ปรับแต่งตัวติดตามได้อย่างง่ายดายให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และข้อกำหนดเฉพาะของงานคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงาน, ผู้ดูแลสำนักงาน, และผู้ที่จัดการกิจกรรมหลายขั้นตอนที่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของไมโครซอฟต์
แม้ว่าแม่แบบ Microsoft Planner จะมอบโครงสร้างและความสะดวกสบาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ผู้ใช้ควรพิจารณา:
- ตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐาน: เทมเพลตจำนวนมากใน Microsoft Planner มีรูปแบบที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะหรือความต้องการที่ไม่ซ้ำกัน
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: มีการทำงานอัตโนมัติในตัวสำหรับงานที่ทำซ้ำ การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือนน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการขั้นสูง
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: การจัดการโครงการข้ามสายงานหรือไทม์ไลน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงอาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีแอปหรือการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบพื้นฐาน: แม้ว่าการผสานกับ Microsoft Teams จะช่วยได้ แต่การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ยังคงมีข้อจำกัดในหลายเทมเพลต
- โครงสร้างแบบไฟล์: แม่แบบมักใช้ไฟล์ Excel หรือ Word เป็นพื้นฐาน ซึ่งทำให้การควบคุมเวอร์ชันและการจัดการการเข้าถึงกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน Microsoft Planner อยู่ใช่ไหม? แม้ว่า Planner จะไม่มีความสามารถนี้โดยตรง แต่เรามีวิธีแก้ไขให้คุณ
- สร้างแผนใหม่
- เมื่อคุณพอใจแล้ว ให้คลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน และเลือก 'คัดลอกแผน'
- ตั้งชื่อแผนที่คัดลอกใหม่
หรือเลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างแท้จริงจาก ClickUp😎
ทางเลือกแทนเทมเพลต Microsoft Planner จาก ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:20%ของวันทำงานโดยเฉลี่ยถูกใช้ไปกับงานที่ 'สำคัญ' และ 'จำเป็น' ในขณะที่เวลาที่เหลือถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่ 'ไม่มีคุณค่า' หรือ 'มีคุณค่าน้อยมาก'
มันง่ายอย่างน่าประหลาดที่จะหลงไปกับงานจุกจิกและมองข้ามสิ่งที่สำคัญ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตแพลนเนอร์ขั้นสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่
ในขณะที่ Microsoft Planner ใหม่เหมาะสำหรับพื้นฐาน ClickUp มอบเทมเพลตที่หลากหลายกว่าและแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นมากกว่า เทมเพลตของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น มุมมองแบบไดนามิก การทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการรายงานในระดับกว้าง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อสำหรับทุกโครงการ
1. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerช่วยให้คุณจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยความชัดเจนและเป้าหมายที่ชัดเจน ตั้งแต่การบล็อกเวลาสำหรับการประชุมและงานต่างๆ ไปจนถึงการจัดระเบียบงานส่วนตัว เทมเพลตนี้จะเปลี่ยนความวุ่นวายในแต่ละวันของคุณให้กลายเป็นกิจวัตรที่จัดการได้
การออกแบบที่ยืดหยุ่นของมันรวมถึงช่องสำหรับจัดลำดับความสำคัญของงาน, กำหนดเวลา, บันทึก, และการประมาณเวลาในตัว, ช่วยให้สามารถวางแผนอย่างละเอียดโดยไม่มีความยุ่งเหยิง
เมื่อใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน เครื่องมือวางแผนนี้จะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดการกับทั้งงานประจำและงานครั้งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดโครงสร้างวันของคุณโดยใช้ลำดับความสำคัญ การประมาณเวลา และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- จัดระเบียบและกรองงานด้วย มุมมองรายการ เพื่อรักษาสมาธิ
- แบ่งตารางเวลาของคุณออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น งาน ส่วนตัว และเป้าหมาย
- เพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ และบันทึกเพื่อบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- รับการแจ้งเตือนและติดตามงานที่ล่าช้าได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, หรือใครก็ตามที่ต้องจัดการกับงานหลายอย่างตลอดทั้งวัน
นี่คือสิ่งที่Karthik Itharajula, หัวหน้าฝ่ายการใส่คำอธิบายที่ Carscan. AI, พูดเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp เราสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตได้ทุกวัน และยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะทั้งหมดของเราได้ เช่น การย้ายจากสถานะกำลังดำเนินการไปยังเสร็จสิ้น และจากนั้นไปยังสถานะกำลังตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถทราบถึงสถานะได้
ด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp เราสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตได้ทุกวัน และยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะทั้งหมดของเราได้ เช่น การย้ายจากสถานะกำลังดำเนินการไปยังสถานะเสร็จสมบูรณ์ และจากนั้นไปยังสถานะกำลังตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถทราบถึงสถานะได้
2. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUpมอบพื้นที่ที่เชื่อถือได้สำหรับการบันทึกทุกอย่างตั้งแต่การอัปเดตโครงการไปจนถึงการสะท้อนความคิดส่วนตัว ออกแบบมาเพื่อความสม่ำเสมอและความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงช่องกรอกข้อมูลพร้อมเวลา แท็กสำหรับการจัดหมวดหมู่ และบล็อกข้อความแบบสมบูรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียด
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกไดอารี่การทำงาน ติดตามนิสัย หรือบันทึกกิจกรรมสำคัญสำหรับการประเมินผลการทำงาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถทบทวนได้อย่างเป็นระบบด้วยฟังก์ชันการกรองและการค้นหาที่ทรงพลัง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกข้อมูลเชิงลึกประจำวัน ความสำเร็จ หรือความท้าทายในรูปแบบบันทึกที่มีโครงสร้าง
- ติดแท็กข้อมูลตามโครงการ หัวข้อ หรือภารกิจ เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น
- ค้นหาและกรองบันทึกเพื่อค้นหาข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
- รักษาความสม่ำเสมอในการสะท้อนความคิดในแต่ละวัน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้ทำงานด้านความรู้, หัวหน้าทีม, หรือบุคคลที่ต้องการสร้างนิสัยการสะท้อนคิด
3. ตารางเวลาชั่วโมงประจำวันใน ClickUp
หากคุณเคยสงสัยว่าวันของคุณหายไปไหนไปบ้างแล้ว,เทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบวันของคุณเป็นชั่วโมง ๆอย่างมีโครงสร้าง เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีตารางงานแน่น, รวมถึงบล็อกเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับการประชุม, ช่วงโฟกัส, การพักผ่อน, และงานที่ต้องทำ
คำอธิบายงาน การประมาณเวลา และหมวดหมู่ที่มีรหัสสีช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ การรองรับงานที่เกิดซ้ำ การซิงค์ปฏิทิน และการจัดตารางแบบลากและวางยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการทับซ้อนหรือการพลาดนัดหมาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนทั้งวันของคุณเป็นช่วงเวลาชั่วโมงอย่างละเอียด
- ปรับงานได้ง่ายด้วยการลากและวางใน มุมมองปฏิทิน
- วางแผนงานสำหรับแต่ละวันและติดตามความคืบหน้าด้วย มุมมองตารางประจำวัน
- แสดงภาพการกระจายเวลาตามหมวดหมู่
- ตั้งการแจ้งเตือนและรูปแบบที่เกิดซ้ำสำหรับกิจวัตรที่สม่ำเสมอ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่จัดการวันทำงานหรือกิจวัตรที่มีโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงบ่อย
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agents ช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
4. แม่แบบวางแผนโครงการ ClickUp
จากกำหนดเวลาและงบประมาณไปจนถึงบทบาทของทีมและการพึ่งพาของงาน การวางแผนโครงการจะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็วหากไม่มีระบบที่เหมาะสมแม่แบบผู้วางแผนโครงการ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการทุกอย่างได้
ออกแบบมาเพื่อชี้แจงโครงการใด ๆ ให้ชัดเจน เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, รายการงาน, และเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีวิดเจ็ตอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถวางแผนข้ามเฟส, จัดสรรทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้าได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมาย, จุดสำคัญ, และงานย่อยที่สามารถทำได้
- มอบหมายความรับผิดชอบพร้อมกำหนดเส้นตาย ความเชื่อมโยง และลำดับความสำคัญ
- ใช้ประโยชน์จากวิดเจ็ตเพื่อติดตามตัวชี้วัด เช่น เวลา ต้นทุน หรืออัตราการเสร็จสิ้น
- ติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการด้วย มุมมองติดตามงบประมาณ
- รับภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย มุมมองแผงโครงการ
- ติดตามตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ เช่น 'ความเสี่ยง', 'งบประมาณ', 'ความคืบหน้าของงาน', ฯลฯ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 10 ฟิลด์
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้ประกอบการ, และทีมที่ทำงานร่วมกันในการเปิดตัวโครงการใหม่
5. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
การวางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดสามารถกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณกำลังจัดทริปครอบครัวหรือการพักผ่อนของบริษัท เวลาเที่ยวบิน การจองโรงแรม การแชร์แผนการเดินทาง การติดตามงบประมาณ... และอย่าลืมการซิงค์ปฏิทินของทุกคนด้วย
เทมเพลตวางแผนวันหยุดของ ClickUpรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดเตรียมการเดินทางหรือการพักผ่อนในช่วงเทศกาล
ประกอบด้วยช่องสำหรับจุดหมายปลายทาง การจองการเดินทาง รายการของที่ต้องแพ็ก ไอเดียของขวัญ และการติดตามงบประมาณ มุมมองแบบไทม์ไลน์และปฏิทินช่วยให้ง่ายต่อการประสานงานกับเพื่อนหรือครอบครัว ในขณะที่รายการตรวจสอบงานช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนกำหนดการเดินทางด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการเดินทาง กิจกรรม และการจอง
- ติดตามงบประมาณวันหยุดของคุณด้วยช่องประมาณการค่าใช้จ่ายและรายการตรวจสอบ
- แชร์และทำงานร่วมกันในรายการบรรจุและตารางเวลาได้กับผู้อื่น
- แนบใบเสร็จการจอง เอกสารการเดินทาง ตารางเวลา หรือลิงก์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขณะเดินทาง
เหมาะสำหรับ: ครอบครัว, นักเดินทางคนเดียว, หรือผู้ประสานงานการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
6. แม่แบบ ClickUp Wedding Planner
กำลังวางแผนงานแต่งงานอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp Wedding Plannerคือพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับการจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนของงานแต่งงาน มาพร้อมกับหมวดหมู่ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนงบประมาณ การจัดการผู้จัดหา การจัดทำรายชื่อแขก กระดานออกแบบ และไทม์ไลน์
คุณสามารถแบ่งแผนของคุณออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม การเตรียมการ พิธีการ และงานเลี้ยง โครงสร้างงานที่มีความยืดหยุ่นรองรับการวางแผนร่วมกัน ในขณะที่แบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติสามารถช่วยให้การรวบรวมการตอบรับ การอนุมัติผู้ขาย และการติดตามกำหนดเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามทุกงานโดยใช้แท็ก เช่น สถานที่จัดงานแต่งงาน, ธีมงาน, และขนาดสัญญา
- ติดตามการตอบรับของแขก แผนผังที่นั่ง และบันทึกเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ผู้วางแผน หรือผู้จัดหาได้อย่างง่ายดาย
- ใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละขั้นตอนของงานแต่งงาน
เหมาะสำหรับ: คู่รักหรือผู้วางแผนงานแต่งงานมืออาชีพที่จัดการรายละเอียดด้านโลจิสติกส์อย่างละเอียด
7. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดสัมมนาองค์กร, การออกไปทำกิจกรรมของทีม, หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรม การเรียกเก็บเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวก สลับระหว่างมุมมองปฏิทิน บอร์ด หรือไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงบประมาณและช่องติดตามการชำระเงิน คุณยังสามารถกำหนดบทบาท อัตโนมัติการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดได้อีกด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมงานก่อนเริ่มกิจกรรมไปจนถึงการติดตามผลหลังจบงาน
- จัดการไฟล์, บันทึก, และเอกสารการตลาดในที่ทำงานเดียว
- ติดตามหมายเลขการลงทะเบียน, การตอบรับ, และกำหนดการส่งเสริมการขาย
- ร่วมมือแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีม ผู้ขาย หรือคนที่คุณรัก
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอีเวนต์, นักวางแผนอิสระ, ผู้ประสานงานงานแต่งงาน, คู่รักที่มีเวลาจำกัด หรือแม้แต่ทีมงานขนาดเล็กที่วางแผนกิจกรรมภายในองค์กร
นี่คือสิ่งที่ Alaina Maracotta หัวหน้าฝ่ายการตลาดกิจกรรมของ Vida Health กล่าวถึง ClickUp:
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การตลาดที่สำคัญกว่า
8. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerออกแบบมาสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการมุมมองที่กว้างแต่ละเอียดของสัปดาห์ของพวกเขา มันให้พื้นที่แบ่งส่วนสำหรับเป้าหมายประจำวัน ผลลัพธ์สำคัญ และงานที่ถูกบล็อกเวลา
ด้วยการลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่และการผสานรวมกับการติดตามเวลา ทำให้ง่ายต่อการปรับสมดุลปริมาณงานในแต่ละวันและหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสปรินต์ การวางแผนประจำที่จัดขึ้นซ้ำ หรือ การทบทวนประสิทธิภาพการทำงานรายสัปดาห์
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าตลอดสัปดาห์ด้วย กระดานวางแผน
- จัดระเบียบแต่ละวันในสัปดาห์ด้วยแท็กและประเภทงานที่กำหนดเอง
- มองเห็นภาระงานตามเวลาที่จัดสรรในแต่ละวันได้พร้อมกันในมุมมองเดียว
- ซิงค์กับปฏิทินและใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดการ
- ทบทวนความสำเร็จประจำสัปดาห์ อุปสรรค และความก้าวหน้าโดยใช้บันทึกที่มีอยู่ในระบบ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ, ทีมที่มีความคล่องตัว, และฟรีแลนซ์ที่จัดการงานที่ต้องส่งมอบรายสัปดาห์หรือเป้าหมายส่วนตัว
9. แม่แบบแผนงานรายเดือน ClickUp
การวางแผนล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่หนักใจ โดยเฉพาะเมื่อคุณมีสมุดวางแผนรายเดือนที่ชาญฉลาดคอยเป็นแนวทาง
เทมเพลต ClickUp Monthly Plannerนำเสนอภาพรวมในระดับมหภาคสำหรับการจัดการเป้าหมาย กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญในช่วงระยะเวลา 30 วัน มีพื้นที่แบ่งสีสำหรับระบุจุดเน้นประจำเดือน การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนความสามารถในการดำเนินงาน
ติดตามผลงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าประจำเดือนและเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมทีมประจำ เพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพและความคืบหน้าที่ทันเวลา สามารถแบ่งแต่ละสัปดาห์ออกเป็นหมวดหมู่การดำเนินงาน เช่น งานเชิงกลยุทธ์ งานเชิงยุทธวิธี หรืองานเชิงสร้างสรรค์
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เพิ่มแท็ก, วันที่ครบกำหนด, และการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- แบ่งเดือนของคุณออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่สามารถทำได้ และเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ
- ติดตามโครงการหรือแคมเปญที่เกิดขึ้นซ้ำโดยใช้มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์
- จัดระเบียบและมอบหมายงานระหว่างแผนกและสมาชิกในทีมด้วย มุมมองกระดานแผนก
- ติดตามปริมาณงานของทีมอย่างใกล้ชิดด้วย มุมมองความจุปริมาณงานรายเดือน
- ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ให้สะท้อน KPI หรือแถบความคืบหน้าเฉพาะ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ดำเนินแคมเปญรายเดือน, ผู้ประกอบการเดี่ยวที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว, หรือผู้จัดการที่ดูแลหลายกระบวนการทำงาน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ
10. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
การวางแผนไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา คุณต้องการระบบที่ไม่เพียงแค่แสดงรายการงาน แต่ยังแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าควรทำเมื่อใด
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpมอบไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้สำหรับงานประจำวันของคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายและทำงานได้ตามกำหนด เทมเพลตนี้ผสานความชัดเจนของงานที่ต้องทำเข้ากับพลังของการวางแผนตามเวลา
วางแผนรายการที่ต้องทำของคุณบนปฏิทิน ปรับกำหนดเวลาได้อย่างสะดวกด้วยภาพ และจัดกลุ่มงานตามความสำคัญหรือโครงการ นอกจากนี้ยังมีตัวกรองที่มีประโยชน์และมุมมองที่กำหนดเองได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงงานตามวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จับคู่การวางแผนตามปฏิทินกับรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยืดหยุ่น
- จัดระเบียบงานใหม่ด้วยภาพด้วยการลากและวางกำหนดการ
- กำหนดลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามการประชุมและงานที่กำลังจะมาถึงด้วย มุมมองคำขอประชุม
- ซิงค์กับปฏิทินภายนอกเพื่อกำหนดตารางเวลาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและปราศจากความขัดแย้ง
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและผู้ที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันในการจัดการงานส่วนตัวและงานที่ทำงาน
11. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
บางวัน แม้แต่การจำได้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนก็รู้สึกเหมือนเป็นงานหนึ่งไปแล้วนั่นคือจุดที่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpโดดเด่นอย่างเงียบๆ มันมอบโครงสร้างให้กับวันของคุณ ทำให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องทำและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องลังเล
ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด คุณสามารถจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดตารางเวลาในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย โดยไม่รู้สึกหนักใจ
มีหัวข้อที่ชัดเจนสำหรับชื่องาน สถานะ วันที่ครบกำหนด และบันทึก—ทั้งหมดในรายการเลื่อนเดียว ฟิลเตอร์อัจฉริยะและแท็กช่วยให้คุณเน้นการกระทำที่เร่งด่วนหรือมีความสำคัญสูงได้อีกด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดการลำดับความสำคัญประจำวันด้วยฟิลด์สถานะ, วันที่ครบกำหนด, และรายการตรวจสอบ
- จัดระเบียบงานและงานย่อยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
- ระดมความคิดและวางแผนเป้าหมายประจำวันด้วยClickUp Whiteboards
- รับการแจ้งเตือนอัจฉริยะและการผสานการทำงานเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาในทุกเครื่องมือ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการทำงาน, ผู้ช่วย, หรือสมาชิกในทีมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานประจำวัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
12. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
เทมเพลต ClickUp Weekly Checklistเหมาะสำหรับมืออาชีพหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบความพึงพอใจจากการขีดฆ่ารายการที่เสร็จสิ้นแล้วในรายการ มีแถวรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละวัน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจวัตรประจำวัน การติดตามนิสัย หรือกระบวนการดำเนินงาน
แม่แบบหมวดหมู่ย่อยพร้อมใช้งานนี้มาพร้อมกับรูปแบบที่เรียบง่ายแต่เข้าใจง่าย ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์ที่เป็นจริงและมุ่งเน้นไปที่งานของคุณ จัดหมวดหมู่ตามประเภท เช่น ส่วนตัว, พักผ่อน, งาน, งานบ้าน, ฯลฯ และกำหนดวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งเพื่อควบคุมเวลาได้ดีขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างรายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำโดยจัดเรียงตามวันในสัปดาห์ และติดตามอัตราการเสร็จสิ้นหรือแนวโน้มพฤติกรรมในระยะยาว
- ใช้ มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ เพื่อวางแผนงานที่ต้องทำในแต่ละวัน
- ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่ช่วยมอบหมาย อัปเดต หรือย้ายงานเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
- ไม่พลาดกำหนดส่งงานด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
- ตรวจพบงานที่รอการดำเนินการจากผู้อื่นได้ทันทีพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานทางไกลและทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบสัปดาห์ของตนตามหมวดหมู่หรือพื้นที่โฟกัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและพลังงานให้สูงสุด
13. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp
เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpกำหนดแนวทางโดยให้ระบบรายเดือนเพื่อรักษาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยคุณวางแผนกิจกรรม แคมเปญ วันหยุด และเหตุการณ์สำคัญตลอด 12 เดือน ด้วยโครงสร้างที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งช่วยให้คาดการณ์จุดติดขัดของภาระงานและกระจายเป้าหมายตามฤดูกาล
ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแยกแยะระหว่างประเภทของงาน—กำหนดเวลาทางการเงิน, โครงการของทีม, ปฏิทินเนื้อหา, หรือการสรรหาบุคลากร. การผสานรวมกับเป้าหมายและการรายงานช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างภาพและวางแผนทั้งปีของคุณครอบคลุมทั้งเดือนและไตรมาส
- กำหนดธีม, KPI, และเป้าหมายให้กับแต่ละเดือน
- ใช้การแบ่งสีเพื่อแยกแยะแผนส่วนตัว, แผนทางอาชีพ, หรือแผนของทีม
- เชื่อมต่อเหตุการณ์ในปฏิทินกับโครงการหรือเป้าหมาย
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, หัวหน้าทีม, หรือผู้ที่กำลังจัดการแผนระยะยาว
14. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งสัปดาห์การทำงานออกเป็นช่วงเวลาที่จัดการได้ง่าย ต่างจากรายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิม รูปแบบนี้เน้นการกำหนดเวลาสำหรับงานและการแสดงสถานะความพร้อมใช้งาน
คุณสามารถฝังสิ่งนี้ไว้ในที่ทำงานของคุณและจับคู่กับการซิงค์แบบเรียลไทม์กับปฏิทินส่วนตัวได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในแต่ละวัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แบ่งแต่ละวันในสัปดาห์ออกเป็นส่วนๆ สำหรับการทำงานเชิงลึก การประชุมทางโทรศัพท์ หรืองานธุรการ
- รับภาพรวมของงานทั้งหมดในโครงการของคุณด้วย มุมมองงานทั้งหมด
- มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้โดยใช้ มุมมองสัปดาห์นี้
- ปรับแต่งมุมมองเพื่อสะท้อนบล็อกที่เกิดซ้ำหรืองานลอย
- ผสานรวมกับการติดตามเวลาเพื่อการจัดสรรชั่วโมงอย่างถูกต้อง
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการต่อในบล็อกที่ยังไม่สมบูรณ์
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ความรู้, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, หรือสมาชิกทีมแบบผสมผสาน
15. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUpออกแบบมาเพื่อให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เทมเพลตการวางแผนนี้จะเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของตารางงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนของคุณให้กลายเป็นปฏิทินที่เรียบง่ายและจัดการได้ สำหรับการวางแผนโครงการ กิจกรรม หรือผลงานที่ต้องส่งในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือน
คุณสามารถจับคู่สิ่งนี้กับแดชบอร์ดหรือแบบฟอร์มเพื่อสร้างคิวคำขอ วางแผนทรัพยากร หรือจัดการปฏิทินบรรณาธิการหรือการผลิตได้ มันทำให้การมอบหมายงาน การเลื่อนงาน และการแสดงภาพงานในอินเทอร์เฟซปฏิทินที่ยืดหยุ่นเป็นเรื่องง่าย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดเวลาและติดตามกิจกรรมสำคัญบนปฏิทินแบบลากและวาง
- วางแผนเดือนของคุณล่วงหน้าโดยใช้ มุมมองแผนผังรายเดือน
- ติดแท็กเหตุการณ์ตามธีม ทีม หรือสถานะเพื่อให้เป็นระเบียบ
- ปรับเส้นเวลาได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองเส้นเวลา
- ใช้วิดเจ็ตเพื่อประเมินความก้าวหน้า อุปสรรค หรือข้อจำกัดด้านเวลา
เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการเนื้อหา, และทีมผลิตภัณฑ์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนงานฟรี & ตัวอย่าง
16. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp
เทมเพลตบล็อกแพลนเนอร์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับบล็อกเกอร์มืออาชีพและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการพื้นที่ศูนย์กลางในการจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา มีหมวดหมู่ที่เป็นระบบสำหรับการระดมไอเดียหัวข้อ การวิจัยคีย์เวิร์ด สรุปเนื้อหา กำหนดเวลา และสถานะการเผยแพร่
ด้วยฟิลด์สถานะต่างๆ เช่น หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ไฟล์สื่อ ประเภทบล็อก กระบวนการเขียนบล็อก และอื่นๆ วงจรการผลิตเนื้อหาทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บเมทาดาทา อัปเดตเวอร์ชันบทความ และแสดงความคิดเห็นโดยใช้เธรดความคิดเห็นแบบร่วมมือได้อีกด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามกระบวนการเขียนผ่านสถานะที่กำหนดเองและกำหนดเวลา
- ดูการวางแผนบรรณาธิการแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือนด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- เชื่อมโยงบทความกับสรุป, เอกสารคำค้นหา, และสินทรัพย์ของแคมเปญ
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างหัวข้อบล็อก โครงร่าง และแม้แต่ร่างคร่าวๆ ได้ทันที
- ตรวจสอบและทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับบล็อกด้วย มุมมองติดตามการแก้ไข
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหา, บล็อกเกอร์เดี่ยว, และเอเจนซีที่บริหารจัดการบล็อกของลูกค้าหลายราย และต้องการความสม่ำเสมอในเนื้อหา
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (+เทมเพลต)
17. แม่แบบผู้วางแผนการเดินทาง ClickUp
เทมเพลต ClickUp Travel Plannerคือศูนย์ควบคุมสำหรับการจัดการโลจิสติกส์การเดินทาง รายละเอียดกำหนดการเดินทาง และเอกสารการเดินทางของคุณ แต่ละทริปสามารถวางแผนด้วยงานเฉพาะสำหรับที่พัก การเดินทาง งบประมาณ และการวางแผนกิจกรรม
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเรียงตามวันที่ออกเดินทาง, ขั้นตอนการเดินทาง, หรือขนาดของกลุ่ม. แนบตั๋ว, การยืนยัน, หรือแผนที่โดยตรงภายในคำอธิบายงานเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายขณะเดินทาง.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนกำหนดการเดินทางรายวันโดยใช้ปฏิทินหรือมุมมองรายการ
- เก็บตั๋วอิเล็กทรอนิกส์, บัตรประจำตัว, และการยืนยันอย่างปลอดภัยไว้ในเอกสารแนบของงาน
- กำหนดผู้เดินทาง, ติดตามวันที่, ติดต่อฉุกเฉิน, และสร้างตารางเวลาเมื่อประสานงานการหยุดงานระหว่างทีมหรือสมาชิกในครอบครัว
- รักษาการควบคุมระหว่างการเดินทางหลายจุดหมายปลายทางหรือการเดินทางเป็นกลุ่มโดยใช้รายการตรวจสอบและมุมมองไทม์ไลน์
- บันทึกทุกกิจกรรม (เที่ยวบิน, ที่พัก, การเช่า, ฯลฯ) พร้อมเส้นเวลาและฟิลด์ที่กำหนดเอง
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง, นักเดินทางธุรกิจ, หรือผู้ที่วางแผนการเดินทางหลายเส้นทาง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทางร่วมกัน (เช่น การต่ออายุหนังสือเดินทางหรือการจองคนดูแลสัตว์เลี้ยง) และใช้ซ้ำสำหรับวันหยุดครั้งต่อไป จะช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัวในครั้งต่อไป
18. แม่แบบวางแผนเว็บไซต์ ClickUp
การออกแบบเว็บไซต์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเลือกฟอนต์และสีเท่านั้น.ClickUp Website Planner Templateช่วยให้คุณวางแผนทุกขั้นตอนของการสร้างเว็บไซต์ของคุณ ตั้งแต่การวิจัยเบื้องต้นจนถึงวันเปิดตัว.
วางแผนผังงานของคุณ ติดตามความคิดเห็น จัดระเบียบเนื้อหา และรักษาโครงการของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยมุมมอง ClickUp หลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการเว็บ
เทมเพลตนี้รองรับการติดตามความคิดเห็นจากการทดสอบผู้ใช้ การตั้งค่า SEO และรายการตรวจสอบการเปิดตัว กำหนดเวลาที่ผสานรวมช่วยให้ทีมสามารถปรับการพัฒนาและการอัปเดตเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบข้อเสนอแนะจากการทดสอบในแต่ละรอบให้อยู่ในบริบท และติดตามรายการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานจริงเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ตกหล่น
- ข้อกำหนดของเอกสารด้วย มุมมองสเปคเว็บไซต์
- ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อค้นคว้าและเปรียบเทียบแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์อื่น ๆ
- สร้างงานที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดวาง, การนำทาง, เนื้อหา, และการวางแผนคุณสมบัติ
- วางแผนเวลาที่จะเริ่มและเสร็จสิ้นแต่ละงานสำหรับเว็บไซต์ด้วย มุมมองไทม์ไลน์
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่แตกต่างกัน 5 แบบ: ถูกบล็อก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน, และต้องทำ
เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่สร้างสรรค์, ทีมผลิตภัณฑ์, หรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์ที่มีอยู่
19. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
ตามชื่อของมัน,เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยผู้จัดการโครงการ, พนักงาน, และฟรีแลนซ์วางแผนวันของพวกเขา, มอบหมายงาน, และติดตามเวลาการทำงานของกะ. มันถูกจัดโครงสร้างด้วยรูปแบบไทม์ไลน์แนวตั้งที่ระบุแต่ละชั่วโมงตั้งแต่เช้าถึงเย็น.
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุม การนัดหมาย หรือการประชุมงานที่ต้องการความมุ่งมั่น เทมเพลตนี้จะช่วยส่งเสริมความชัดเจนผ่านการใช้สีแบ่งส่วนและช่องกรอกระยะเวลาของงาน การวางแผนงานแบบรายชั่วโมงช่วยให้มองเห็นช่องว่างของเวลาหรือตารางงานที่แน่นเกินไปได้อย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังช่วยติดตามการจ่ายเงินเดือนอีกด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- หลีกเลี่ยงการเกิดการชนของตารางเวลาโดยการดูทุกอย่างในไทม์ไลน์เดียวผ่าน มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์
- ติดตามความรับผิดชอบที่ต้องทำตามเวลาด้วยสถานะงาน เช่น 'อยู่', 'ไม่อยู่', 'ต้องทำ', และ 'เสร็จแล้ว'
- ซิงค์การแบ่งเวลาเป็นรายชั่วโมงไปยังเครื่องมือปฏิทินส่วนตัวของคุณ
- ปรับแต่งและติดตามทุกงานใหม่ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และภาพข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ติดตามจำนวนเงินที่แต่ละงานทำให้คุณได้รับด้วย มุมมองการจ่ายเงินจริง
- ดูว่าแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายมีรายได้เท่าไรโดยใช้ มุมมองการจ่ายเงินต่อผู้รับมอบหมาย
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, หรือพนักงานที่ทำงานเป็นกะ ซึ่งต้องการการแยกย่อยเป็นรายชั่วโมงเพื่อติดตาม, จัดการ, และทำภารกิจประจำวันให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ.
20. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpมอบวิธีการที่ไดนามิกและมองเห็นได้ในการวางแผนเป้าหมาย ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่เหมือนกับเทมเพลตแบบรายการทั่วไปเวอร์ชันนี้ใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpเพื่อจัดวางงานที่เชื่อมโยงกันและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
ใช้รูปร่าง เส้น และโน้ตติดเพื่อสร้างภาพโครงการหรือกระบวนการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหรือการปรับทีมให้สอดคล้องกันระหว่างการประชุมเริ่มต้นและการวางแผนสปรินต์แบบอไจล์
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างลิงก์งานเพื่อสะท้อนการพึ่งพาของโครงการจริง
- จัดประชุมเชิงกลยุทธ์ด้วยโน้ตติดผนังแบบโต้ตอบ แผนผัง และแผนภูมิ
- แยกแยะทรัพยากรที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้น
- ดูการอัปเดตสถานะและอุปสรรคในขณะที่ทีมของคุณดำเนินไปในแต่ละขั้นตอน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีการวางแผนงานที่มองเห็นได้และทำงานร่วมกันได้
21. แม่แบบตารางการจัดการเวลา ClickUp
เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามการจัดสรรเวลาในบทบาทและโครงการต่างๆ ประกอบด้วยระดับความสำคัญ เวลาที่ใช้โดยประมาณต่อแต่ละงาน ช่องกรอกเวลาที่ใช้ และรายละเอียดกิจกรรมประจำวัน
รูปแบบที่เน้นประสิทธิภาพของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกิจวัตรของคุณโดยการติดตามการสูญเสียเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำหรือจุดติดขัด ตัวเลือกการวิเคราะห์รายสัปดาห์และการรายงานสะสมช่วยให้มองเห็นรูปแบบการผลิตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนและประเมินการใช้เวลาของคุณในแต่ละวัน
- วิเคราะห์ข้อมูลเวลาตามหมวดหมู่ ลูกค้า หรือความสำคัญ
- ตรวจสอบสรุปประจำสัปดาห์เพื่อระบุจุดที่เสียเวลา
- ปรับตารางเวลาที่กำลังจะมาถึงตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานโดยใช้ มุมมองปริมาณงาน
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และมืออาชีพที่มีงานยุ่งที่ต้องการปรับปรุงนิสัยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
22. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ การมุ่งมั่นและรักษาความสอดคล้องคือจุดที่ความสำเร็จที่แท้จริงเกิดขึ้นแม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดและติดตามเป้าหมายที่ทะเยอทะยานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าควรมุ่งไปที่อะไร
กำหนดหมวดหมู่เป้าหมาย เช่น สุขภาพ การเงิน หรืออาชีพ และกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) หรือตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับแต่ละเป้าหมาย แถบความคืบหน้าและฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpช่วยติดตามว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายมากเพียงใด คุณยังสามารถเชื่อมโยงงาน งานย่อย และเอกสาร ClickUp Docsเข้ากับแต่ละรายการเป้าหมายได้โดยตรง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นกรอบเวลาที่จัดการได้และรายการดำเนินการ
- แนบตัวชี้วัด, นิสัย, และเอกสารไว้กับแต่ละรายการเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพและการอัปเดต
- วัดผลลัพธ์และเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยตัวบ่งชี้ภาพและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ
- สร้างปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในทีมทำงานสอดคล้องกัน
เหมาะสำหรับ: องค์กร, ผู้จัดการโครงการ, และทีมที่ต้องการการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลาตามปฏิทินที่ราบรื่นตลอดทั้งปี
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนชีวิต (พร้อมเทมเพลต!)
23. แม่แบบกล่องเวลา ClickUp
เทมเพลตกล่องเวลาของ ClickUpช่วยให้การทำงานมีสมาธิและปราศจากสิ่งรบกวนโดยการจัดสรรช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับงานเฉพาะ แรงบันดาลใจจากเทคนิค timeboxing รูปแบบนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด วัตถุประสงค์ของงาน และขีดจำกัดเวลาได้
แม่แบบนี้ส่งเสริมการมีสติและป้องกันการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบโดยการจำกัดเวลาที่มีให้สำหรับแต่ละความพยายาม
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดช่วงเวลาที่เข้มงวดให้กับงานเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีสมาธิ
- ลดการสลับบริบทด้วยการกำหนดขอบเขตเวลาอย่างตั้งใจ
- ผสานการทำงานของตัวจับเวลาและตัวเตือนความจำเพื่อการควบคุมเซสชันที่ดีขึ้น
- วิเคราะห์งานใดที่ใช้เวลาเกินหรือต่ำกว่ากรอบเวลาที่กำหนด
- สร้างภาพเส้นเวลาของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วย มุมมองตารางเวลาแบบกล่อง
เหมาะสำหรับ: ผู้สร้าง, นักพัฒนา, หรือใครก็ตามที่ต้องการปรับปรุงสมาธิผ่านการแบ่งเวลาอย่างเป็นระบบ
24. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
การเริ่มต้นบทบาทใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและอาจทำให้รู้สึกหนักใจเล็กน้อย ในช่วง 90 วันแรก ความคาดหวังจะสูง และเส้นทางการเรียนรู้อาจดูชันแผนแม่บท 30-60-90 วันของ ClickUpมอบพื้นที่เฉพาะให้คุณในการตั้งเป้าหมายสำหรับเดือนแรก สร้างแรงผลักดันในเดือนที่สอง และเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงภายในวันที่ 90
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ, บันทึกความสำเร็จและอุปสรรค, และปรับการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและธุรกิจ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบและติดตามงานทั้งหมดในการปฐมนิเทศด้วย มุมมองบอร์ดการปฐมนิเทศ
- ใช้ความคิดเห็นและรายการตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างโปร่งใส
- บันทึกพัฒนาการการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้พื้นที่ที่มีอยู่เพื่อจดบันทึกข้อสังเกต ความสำเร็จ และความท้าทาย เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงได้ในเวลาจริง
- แบ่งปันแผนของคุณกับผู้จัดการหรือทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและความคืบหน้า
เหมาะสำหรับ: พนักงานใหม่ ผู้จัดการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ ทีม HR ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ และหัวหน้าทีมที่ให้การแนะนำสมาชิกใหม่ในทีม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในฐานะพนักงานใหม่ อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลืออย่างชัดเจนเมื่อต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นขอคำแนะนำ ทรัพยากร หรือการสนับสนุน การสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพและช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
25. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
การวางแผนมื้ออาหารมักรู้สึกเหมือนเป็นปริศนาประจำวัน: จะทำอาหารอะไร จะซื้ออะไรบ้าง และจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้ทุกอย่างลงตัวกับตารางของคุณแม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายและมอบระบบที่ชัดเจนในการวางแผนมื้ออาหาร เก็บสูตรอาหาร ติดตามวัตถุดิบ และเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ถัดไป
เทมเพลตนี้ยังรองรับการวางแผนแบบต่อเนื่อง ช่วยให้คุณสามารถสร้างปฏิทินอาหารที่ใช้ซ้ำได้ กำหนดวันที่เตรียมอาหาร และติดตามรายการซื้อของพร้อมงานย่อยและแท็ก
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เพิ่มคำแนะนำการเตรียม, เวลาในการปรุง, และส่วนผสมต่อมื้อ
- เชื่อมโยงงานช้อปปิ้งกับวันหรือบัตรมื้ออาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เตรียมล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารในนาทีสุดท้ายด้วยฟีเจอร์ สรุปแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์
- จัดระเบียบสูตรอาหารตามประเภทมื้ออาหารผ่าน กระดานประเภทมื้ออาหาร
- จัดกลุ่มมื้ออาหารตามประเภทของมื้อ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น), เป้าหมายด้านโภชนาการ, หรือความชอบของครอบครัว
เหมาะสำหรับ: ครอบครัว, ผู้เตรียมอาหารล่วงหน้า, หรือใครก็ตามที่จัดการกับกิจวัตรการรับประทานอาหารตามตารางเวลา
เลือกเทมเพลต ClickUp Planner สำหรับการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร—การเตรียมอาหารล่วงหน้า การวางแผนงานแต่งงาน หรือการเปิดตัวเว็บไซต์—การมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก เทมเพลตแพลนเนอร์ของ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงรายการตรวจสอบธรรมดาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการเวลาและจัดระเบียบทั้งแผนงานใหม่และแผนงานที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ทางเลือกเทมเพลต Microsoft Planner เหล่านี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูงมากมาย รวมถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
ควบคุมรายการที่ต้องทำและกำหนดเวลาของคุณด้วยการสมัครใช้ ClickUpวันนี้