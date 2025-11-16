บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีใช้การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
16 พฤศจิกายน 2568

การพิมพ์เอกสารยาว ๆ เป็นเรื่องที่ทรมาน โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องแข่งขันกับเวลาที่จำกัดหรือมีอาการบาดเจ็บที่ทำให้การใช้คีย์บอร์ดเป็นเรื่องยาก

💬 คุณทราบหรือไม่? เกือบ72% ของพนักงานประสบกับความไม่สบายจากการพิมพ์ ตามผลสำรวจล่าสุดของ ClickUp

นั่นคือจุดที่การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google Docs มีประโยชน์ ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวของ Google Docsนี้สามารถเปลี่ยนคำพูดของคุณให้กลายเป็นข้อความที่เขียนได้

สมมติว่าคุณเป็นนักเรียนที่กำลังทำรายงานวิจัย, นักธุรกิจที่กำลังร่างรายงาน, หรือใครก็ตามที่ชอบพูดมากกว่าพิมพ์, การพิมพ์ด้วยเสียงสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการใช้คีย์บอร์ดได้.

ในการเริ่มต้น คุณเพียงแค่ต้องมีไมโครโฟนที่ใช้งานได้และเบราว์เซอร์ Chrome เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เพียงพูด และคำพูดของคุณจะปรากฏเป็นข้อความปกติในเอกสาร คุณยังสามารถพูดคำสั่งเช่น "หยุดฟัง" เพื่อหยุดการป้อนเสียงเมื่อจำเป็น

เราจะพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs ตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐานไปจนถึงเคล็ดลับระดับมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังจะแนะนำคุณให้รู้จักกับฟีเจอร์ Talk to Text ที่ปฏิวัติวงการใน ClickUpซึ่งไม่เพียงแค่ถอดเสียงของคุณเท่านั้น แต่ยังทำงานแทนคุณอีกด้วย!

ไปกันเถอะ! 🚀

การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs คืออะไร?

การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวซึ่งช่วยให้คุณพูดความคิดของคุณแทนการพิมพ์

ขับเคลื่อนด้วยการจดจำเสียง เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจดบันทึก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือต้องการบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว

ด้วยคำสั่งเสียงที่ง่าย คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน จัดรูปแบบข้อความ และนำทางเอกสารของคุณได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์ หากคุณกำลังใช้ Google Docs อยู่แล้ว การพิมพ์ด้วยเสียงถือเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องคิดมากในการเพิ่มความเร็วและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google เข้าใจมากกว่า 100 ภาษา—และแม้แต่สัญลักษณ์อีโมจิด้วย พูดว่า "หน้ายิ้ม" หรือ "อีโมจิคœur" แล้วปุ๊บ 😄❤️—มันจะพิมพ์ออกมาเลย ใครจะต้องการแป้นพิมพ์เมื่อคุณสามารถ พูดเป็นอีโมจิ ได้ล่ะ?

📖 อ่านเพิ่มเติม: ควบคุม Google Docs อย่างมืออาชีพ: คีย์ลัดยอดนิยมสำหรับการเขียนที่รวดเร็วขึ้น

วิธีเปิดใช้งานการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs

การพิมพ์ด้วยเสียงไม่ได้ซ่อนอยู่ในมุมมืดหรือการปรับแต่งของ Google Docs— มันแค่รอให้คุณเปิดใช้งาน ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

นี่คือวิธีเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Google Docs ใน Google Chrome (ใช่, ต้องเป็น Chrome)

เปิด Google Docs ใน Google Chrome: พิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ เครื่องมือ ในเมนูด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: เลือก การพิมพ์ด้วยเสียง… จากเมนูดรอปดาวน์

การพิมพ์ด้วยเสียง: การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs

ขั้นตอนที่ 4: ไอคอนรูปไมโครโฟนขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของเอกสารของคุณ คลิกที่ ไอคอนไมโครโฟน เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มพูด

นั่นแหละ—ตอนนี้คีย์บอร์ดของคุณสามารถพักได้แล้ว

ตัวเลือกภาษาและสำเนียง

การพิมพ์ด้วยเสียงไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น Google มีความสามารถในการรองรับสำเนียง ภาษาถิ่น และแม้แต่คำสแลงเฉพาะภูมิภาคได้อย่างแม่นยำ

ดังนั้น หากคุณมีวิธีการพูดเฉพาะตัว ระบบก็น่าจะเข้าใจคุณได้

ตัวเลือกภาษาและสำเนียง
  • คลิก ลูกศรแบบเลื่อนลง บนกล่องไมโครโฟน
  • เลื่อนดูรายการ ภาษาและสำเนียง
  • เลือกอันที่ตรงกับเสียงหรือภูมิภาคของคุณมากที่สุด

ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณพูดในสภาพแวดล้อมทางภาษาที่สอดคล้องกับวิธีที่คุณพูด

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1952 ห้องปฏิบัติการเบลล์ได้พัฒนา "ออเดรย์" ระบบจดจำเสียงพูดระบบแรกที่สามารถจดจำตัวเลขที่พูดออกมา (0-9)

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องบันทึกเสียง AI ยอดนิยมสำหรับการถอดเสียงและการสร้างเนื้อหา

วิธีใช้การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs อย่างมีประสิทธิภาพ

การพูดคุยกับแล็ปท็อปของคุณอาจรู้สึกแปลกๆ ในตอนแรก แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว การพิมพ์ด้วยเสียงสามารถช่วยเพิ่มความเร็วได้อย่างมาก

เคล็ดลับคือ? เรียนรู้วิธีพูด ภาษาของ Google—อย่างแท้จริง

คำสั่งเสียงและเครื่องหมายวรรคตอน

Google Docs ไม่ได้แค่ถอดคำพูดเท่านั้น—แต่ยังฟังคำสั่งของคุณด้วย พูดให้ถูกต้อง แล้วมันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณเหมือนผู้ช่วยที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี

  • พูดว่า จุด เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์เพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน
  • ใช้บรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่เพื่อจัดรูปแบบเอกสารของคุณตามต้องการ
  • ต้องการแก้ไขอะไรไหม? ลองใช้คำสั่งเช่น เลือกคำสุดท้าย, ลบ, หรือ ไปที่ท้ายย่อหน้า
  • คุณสามารถใช้คำสั่งตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้เพื่อจัดรูปแบบข้อความได้ทันที
  • เพื่อเพิ่มโครงสร้าง ให้ใช้: แทรกตาราง (ระบบจะขอให้คุณระบุจำนวนแถวและคอลัมน์) แทรกลิงก์ ตามด้วยข้อความลิงก์และ URL แทรกความคิดเห็น เพื่อทิ้งบันทึกสำหรับทำงานร่วมกัน
  • แทรกตาราง (ระบบจะขอให้คุณระบุจำนวนแถวและคอลัมน์)
  • แทรก ลิงก์ ตามด้วยข้อความลิงก์และ URL
  • แทรกความคิดเห็นเพื่อทิ้งบันทึกการทำงานร่วมกัน
  • แทรกตาราง (ระบบจะขอให้คุณระบุจำนวนแถวและคอลัมน์)
  • แทรก ลิงก์ ตามด้วยข้อความลิงก์และ URL
  • แทรกความคิดเห็นเพื่อทิ้งบันทึกการทำงานร่วมกัน

จำไว้ว่า: มันพิมพ์ตามที่ได้ยิน ไม่ใช่ตามที่คุณตั้งใจ—ดังนั้นการพูดให้ชัดเจนจึงสำคัญที่สุด

📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่า 42% ของทีมใช้คลิปบันทึก (21%) หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ (21%) สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม การสมัครสมาชิกแยกต่างหาก การเข้าสู่ระบบ และต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เข้าถึงวิดีโอคลิป ข้อความเสียง กระบวนการทำงานของโครงการ เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว— ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำไมต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการและข้อมูลที่กระจัดกระจาย เมื่อมีโซลูชันเดียวที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้?

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

เคล็ดลับเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น

นี่คือจุดที่เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง คนส่วนใหญ่พลาดรายละเอียดเหล่านี้และโทษการพิมพ์ด้วยเสียงสำหรับข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้จริง

  • ใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบคาร์ดิออยด์ (USB หรือแบบหูฟัง) ไมโครโฟนเหล่านี้สามารถตัดเสียงรบกวนจากด้านหลังและรับเสียงเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น—เสียงของคุณ ไมโครโฟนในตัวเครื่องใช้ได้ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ
  • ฝึกให้ Google รู้จักเสียงของคุณ โดยการใช้การพิมพ์ด้วยเสียงบ่อยๆ เครื่องมือของ Google จะปรับตัวให้เข้ากับผู้พูดบ่อยและปรับปรุงความแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการออกเสียงในภูมิภาค
  • หลีกเลี่ยงการย้อนกลับไปแก้ไขหรือแก้ไขข้อความกลางประโยค จงจบความคิดของคุณก่อน แล้ว ค่อยแก้ไข การขัดจังหวะการไหลของประโยคจะทำให้อัลกอริทึมสับสน
  • ออกเสียงให้ชัดเจนกว่าปกติเล็กน้อย อย่าพูดเหมือนหุ่นยนต์—แค่พูดช้าลงเล็กน้อย โดยเฉพาะคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน หรือคำศัพท์ทางเทคนิค
  • อย่านั่งใกล้ไมโครโฟนเกินไป—ระยะที่เหมาะสมคือ 6–8 นิ้ว หากใกล้เกินไป เสียงพ่นลม (เช่น เสียง พ, ท, บ) จะทำให้เสียงพูดผิดเพี้ยน หากไกลเกินไป Google จะจับรายละเอียดเสียงไม่ได้
  • จัดระเบียบสภาพแวดล้อมของคุณ ปิดพัดลม เพลง และการแจ้งเตือน—แม้แต่เสียงเบาๆ ก็อาจถูกรับรู้และตีความว่าเป็นเศษคำพูดได้
  • ใช้เอกสารใน Chrome ไม่ใช่เบราว์เซอร์อื่น. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับ Chrome และเบราว์เซอร์อื่นมักทำให้เกิดความล่าช้าหรือพลาดคำสั่งบางอย่าง
  • เริ่มการพิมพ์ด้วยเสียงใหม่ทุก 10–15 นาที ระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ความแม่นยำอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเชื่อมต่อไม่เสถียรหรือมีแท็บเปิดมากเกินไป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเอกสาร "Voice Typing Sandbox" สำหรับฝึกฝนโดยเฉพาะ—ใช้เป็นประจำเพื่อฝึกเสียงของคุณ ทดสอบคำสั่ง และสร้างความคล่องแคล่ว เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมือประมวลผลเสียงของ Google จะปรับตัวให้เข้ากับโทนเสียง สำเนียง และจังหวะการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในเอกสารทั้งหมดได้อย่างมาก ดูแลมันเหมือนกับการวอร์มเสียงสำหรับการเขียน—เพียง 5 นาทีต่อวันสามารถยกระดับการทำงานของคุณได้มากกว่าการอัปเกรดไมโครโฟนใดๆ

ปัญหาทั่วไปและข้อจำกัดของ Google Docs การแปลงเสียงเป็นข้อความ

การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google Docs ทำได้ค่อนข้างดีสำหรับสิ่งที่ทำงานได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ

มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกสิ่งทุกอย่าง และถ้าคุณใช้งานหนักเกินไป มันก็จะแสดงออกมาให้เห็น นี่คือจุดที่มักจะเกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้งานเกินกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน:

1. ความแม่นยำลดลงเมื่อมีคำเทคนิคหรือชื่อเฉพาะ

การพิมพ์ด้วยเสียงมักสะดุดกับเนื้อหาที่มีศัพท์เฉพาะจำนวนมาก อักษรย่อเฉพาะอุตสาหกรรม และคำนามเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 'CRISPR-Cas9' อาจถูกตีความว่า 'crisp a snack' เนื่องจากอาศัยการออกเสียงเป็นหลักแทนที่จะพิจารณาจากบริบท ดังนั้นแม้ว่าจะใกล้เคียงกับเสียงที่พูด แต่การสะกดหรือความหมายอาจผิดพลาดโดยสิ้นเชิง

2. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่สอดคล้องกันในบทสนทนาที่ยาว

เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องหมายวรรคตอนจะเริ่มไม่สม่ำเสมอ: จุดหายไป เครื่องหมายจุลภาคปรากฏในตำแหน่งแปลกๆ และการแบ่งประโยคไม่ได้รับการจดจำเสมอ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนซึ่งมีอนุประโยคมักทำให้ระบบสับสน และเนื่องจากระบบไม่สามารถอ่านน้ำเสียงของคุณได้ เครื่องหมายวรรคตอนจึงต้องถูกกำหนดอย่างชัดเจน—หรือไม่ก็เดาเอา (ซึ่งเดาไม่ค่อยถูกต้อง)

3. การต่อสู้กับภาษาหลายภาษาและอคติต่อสำเนียง

แม้ว่าจะรองรับมากกว่า 100 ภาษา แต่การพิมพ์ด้วยเสียงยังไม่รองรับการสลับภาษาในระหว่างการพูดได้ดีนัก การพูดผสมภาษา เช่น ภาษาอังกฤษผสมภาษาฮินดี มักจะถูกถอดความออกมาเป็นภาษาที่ไม่มีความหมาย เนื่องจากระบบยึดติดกับภาษาเดียวและพยายามแปลทุกอย่างผ่านมุมมองของภาษานั้น

4. ไม่มีโหมดออฟไลน์ (ต้องพึ่งพา Chrome)

การพิมพ์ด้วยเสียงทำงานได้เฉพาะใน Google Chrome และต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร—ไม่มีตัวเลือกสำรองแบบออฟไลน์ นั่นทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเดินทาง การรายงานภาคสนาม หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถเชื่อถือ Wi-Fi ได้ มันรวดเร็ว แต่ถูกจำกัด

5. คุณสมบัติการจัดรูปแบบมีจำกัดและไม่สะดวก

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อทำให้ตัวอักษรหนา เอียง หรือขีดเส้นใต้ได้ แต่สิ่งที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้น เช่น การจัดรายการแบบมีหัวข้อย่อยซ้อนกัน การจัดรูปแบบตารางให้เรียบร้อย หรือการทำหัวข้อส่วน มักจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดรูปแบบที่มีโครงสร้าง ดังนั้นการเยื้องบรรทัด การเว้นระยะ หรือปรับแต่งเลย์เอาต์จึงทำได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มเสียงบรรยายลงในวิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

ปรับปรุงกระบวนการแปลงเสียงเป็นข้อความให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

คุณเริ่มคุ้นเคยกับการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs แล้วใช่ไหม เยี่ยมมาก! ตอนนี้ถึงส่วนที่สนุกแล้ว: การเปลี่ยนความฉลาดที่พูดออกมาทั้งหมดให้กลายเป็นงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาและเอาชนะทุกทางเลือกของ Google Docs มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแปลงความคิดของคุณเป็นข้อความ ให้โครงสร้าง และช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการจดบันทึกไปสู่การลงมือทำ ทั้งหมดนี้ในแอปเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซับซ้อนและไม่จำเป็น

อย่างไรหรือ? ClickUp คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

แต่ก่อนอื่น มาไขรหัสการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความกันก่อน

เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วย ClickUpTalk to Text

ClickUp พูดเป็นข้อความ
ลองใช้ ClickUp Talk to Text
บันทึกไอเดียหรือบันทึกย่อขณะเดินทางด้วย ClickUp Talk To Text

ด้วย ฟีเจอร์ Talk to Text ของ ClickUpไอเดียที่คุณพูดจะถูกแปลงเป็นบันทึกที่ถอดความอย่างสมบูรณ์แบบและเรียบเรียงอย่างเรียบร้อย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงาน รายการเตือนความจำ และสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า นี่คือก้าวต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs และต้องการประสบการณ์การทำงานที่ผสานรวมอย่างแท้จริงด้วยพลังของ AI

การแปลงข้อความเป็นคำพูดใน ClickUp Brain MAX
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นข้อความที่ใช้งานได้จริงด้วยฟีเจอร์ Talk to Text

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google Docs:

  • การแก้ไขด้วยปัญญาประดิษฐ์: ปรับปรุงคำพูดของคุณให้เป็นข้อความที่ชัดเจนและเรียบร้อยโดยอัตโนมัติ คำว่า "เอ่อ" และ "อืม" จะถูกแก้ไขและตัดออก คุณสามารถเลือกระดับการแก้ไขได้ตั้งแต่การปรับแต่งเล็กน้อยไปจนถึงการขัดเกลาในระดับมืออาชีพ
  • การกล่าวถึงและลิงก์ที่เข้าใจบริบท: กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม, งาน, หรือเอกสารขณะที่คุณพูด และ AI ของ ClickUp จะแทรกลิงก์หรือแท็กที่ถูกต้องทันที—ทำให้บันทึกของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้และเชื่อมโยงกัน
  • คำศัพท์ส่วนตัว: ปรับให้เข้ากับคำศัพท์เฉพาะตัวของคุณ, คำศัพท์ทางอุตสาหกรรม, และชื่อเล่น, ทำให้การถอดเสียงของคุณถูกต้องและส่วนตัว
  • หลายภาษาและหลายแพลตฟอร์ม: พิมพ์ตามคำบอกในกว่า 50 ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความหลากหลายทั่วโลก
  • กระบวนการทำงานด้วย AI แบบบูรณาการ: เปลี่ยนบันทึกเสียงที่พูดเป็นงานได้ทันที มอบหมายงาน หรือสรุปการประชุมด้วย ClickUp Brain และ AI Notetaker โดยไม่ต้องคัดลอก-วางหรือสลับแอป

ฟีเจอร์การแปลงเสียงเป็นข้อความถูกฝังอยู่ใน ClickUp Brain MAX นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้แอป AI Super App นี้:

สร้างเอกสาร ClickUp แบบโต้ตอบ

คลิกอัพ ด็อกส์
เปลี่ยนความคิดเห็นใน ClickUp Doc ของคุณให้เป็นงานได้อย่างรวดเร็ว—เพิ่มผู้รับผิดชอบ กำหนดรายละเอียด และรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน

ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาที่คุณพิมพ์ด้วยเสียง ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิด การจดบันทึกระหว่างการสนทนา หรือการร่างโครงร่างสำหรับบล็อกโพสต์ถัดไป คุณสามารถใช้การป้อนเสียงจากโทรศัพท์ Android ของคุณเพื่อกรอกเอกสารได้แบบเรียลไทม์

เปิดเอกสาร แตะไอคอนไมโครโฟนบนแป้นพิมพ์ แล้วเริ่มพูด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนคำพูดของคุณให้กลายเป็นงานได้เพียงแค่คลิกเดียว และมั่นใจได้ว่างานเหล่านั้นจะถูกดำเนินการตามที่ควรจะเป็น ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับทีมหรือตัวคุณเอง และเพิ่มการกระทำให้กับความคิดของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพิมพ์ให้เร็วขึ้น: เคล็ดลับสำหรับนักเรียนและมืออาชีพ

📣 เสียงจากลูกค้า: ตามที่Vladimir Janovsky ผู้อำนวยการฝ่ายความเป็นเลิศทางธุรกิจนวัตกรรมแห่ง AstraZeneca CE กล่าวไว้ว่า:

แม้ว่าเราจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผสาน ClickUp เข้ากับโครงการของทีมข้ามสายงาน แต่ประโยชน์ของมันได้ปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของทีมที่มีหลายประเทศ แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งสามารถจัดการกับความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่ครอบคลุมหลายประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารและการประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น

แม้ว่าเราจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผสาน ClickUp เข้ากับโครงการของทีมข้ามสายงาน แต่ประโยชน์ของมันได้ปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของทีมที่มีหลายประเทศ ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้สามารถจัดการกับความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่ครอบคลุมหลายประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารและการประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ใช้ ClickUp AI Notetaker สำหรับการประชุม

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
เก็บรักษาเอกสารทางการศึกษาทั้งหมด, ไฟล์วิดีโอ, และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว และติดแท็กบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ClickUp AI Notetaker

ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นหรือต้องการบันทึกไฮไลท์การประชุม?ClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการโทรของคุณโดยอัตโนมัติ ฟัง และถอดความบันทึกการประชุมของคุณ

มันสามารถเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณในระหว่างการโทรกับลูกค้าหรือการประชุมทีมเพื่อสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และช่วยให้คุณซิงค์บันทึกการประชุมของคุณไปยังงานของคุณได้โดยตรง ตอนนี้คุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาอีกต่อไป!

เมื่อบันทึกของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถเน้นข้อความที่ต้องดำเนินการหรือคำพูดสำคัญได้ นี่เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เป็นผู้พูดแต่ยังต้องการจับทุกรายละเอียด เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้แม่แบบบันทึกการประชุมเหล่านี้!

⚡เคล็ดลับเพิ่มเติม: คุณสามารถบันทึกและส่งข้อความเสียงสำหรับงานต่างๆ ได้โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงของ ClickUp! เพียงแตะไอคอนไมโครโฟนในส่วนความคิดเห็นของงานหรือแชทใดๆ เพื่อเริ่มบันทึก คุณยังสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์แนบก่อนกดส่งได้อีกด้วย

คุณยังสามารถใช้ Clips Hub เพื่อส่งคลิปเสียงได้โดยตรง—รวดเร็ว แม่นยำ และไม่ต้องพิมพ์อะไรเลย

งานใน ClickUp
เพิ่มบันทึกเสียงลงในงาน ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยคลิกที่ไอคอนไมโครโฟน

ปรับปรุงเนื้อหาด้วยผู้ช่วยเขียน AI

ClickUp Brain: พิมพ์ด้วยเสียงในเอกสาร Google
บันทึกความคิดของคุณด้วยเสียงผ่าน ClickUp Brain และให้ระบบสร้างเนื้อหาโดยที่คุณไม่ต้องพิมพ์

ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นตัวแก้ไขเนื้อหาในตัวของคุณภายใน ClickUp Docs มันช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณโดยแนะนำการใช้คำที่ชัดเจนขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และแม้กระทั่งปรับโทนเสียง ไม่ว่าคุณต้องการให้เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือกระชับ

แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือเขียนใหม่ทั้งหมด คุณสามารถไฮไลต์ข้อความแล้วให้ ClickUp Brain ปรับปรุงให้ทันที คุณยังสามารถสรุปเนื้อหาได้ง่ายและดึงประเด็นสำคัญได้ในพริบตา

💡 โบนัส: หากคุณต้องการ—

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บ
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว และใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude, และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
  • ใช้ AI ที่สอดคล้องกับบริบทของงาน อุตสาหกรรม และกระบวนการทำงานของคุณ

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI สำหรับเดสก์ท็อปที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ นี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ AI อีกตัวที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปอื่นๆ ทั้งหมด พร้อมที่จะเลิกใช้AI ที่กระจัดกระจายแล้วหรือยัง?

สมองสูงสุด

ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป

Google Docs กับ ClickUp: พิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
แนบ Google Docs, Slides, Sheets และอื่นๆ ของคุณในแชทหรืออีเมลจาก ClickUp

คุณสามารถเชื่อมต่อGoogle Docs กับ ClickUp ได้อย่างแน่นอน และไม่ใช่แค่สะดวกเท่านั้น—แต่ยังทรงพลังอีกด้วย ClickUp ช่วยให้คุณฝัง Google Docs ลงในรายการงาน เอกสาร หรือแดชบอร์ดได้โดยตรง โดยใช้คำสั่ง /embed หรือฟังก์ชัน 'เพิ่มมุมมอง'

นั่นหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ รายงาน หรือข้อความที่พิมพ์ด้วยเสียงของคุณไม่ได้ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยว แต่จะอยู่ใน กระบวนการทำงาน ของคุณโดยตรง คุณสามารถแสดงความคิดเห็นใน Google Doc ได้จากภายใน ClickUp มอบหมายให้สมาชิกในทีมติดตามส่วนที่ต้องการ หรือสร้างงานที่เชื่อมโยงกับย่อหน้าเฉพาะได้

นอกจากนี้ยังรองรับการซิงค์แบบสองทิศทาง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำในเอกสารต้นฉบับจะสะท้อนทันที ต้องการติดตามว่าใครกำลังแก้ไขอะไรหรือเชื่อมต่อเนื้อหาของคุณกับสปรินต์ใช่ไหม? คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, วันที่ครบกำหนด, ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา, และแม้กระทั่งการเตือนอัตโนมัติรอบๆ เอกสารที่ฝังอยู่ได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp

ทำให้เสียงของคุณเป็นศูนย์บัญชาการของคุณด้วย ClickUp

จากบันทึกสั้น ๆ ไปจนถึงเอกสารเต็มรูปแบบ การพิมพ์ด้วยเสียงช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด

จับคู่กับ ClickUp แล้วคำพูดของคุณจะไม่ใช่แค่ข้อความในเอกสารอีกต่อไป—แต่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนงาน กระตุ้นการอัปเดต และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า

คุณสามารถฝังเอกสาร Google เหล่านั้น เปลี่ยนคำสั่งเสียงให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามคำสั่งทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบได้ การพูดคุยผ่านงานของคุณไม่เคยมีเหตุผลมากไปกว่านี้—หรือทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นนี้มาก่อน

ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!