บล็อก ClickUp
Google Workspace

เชี่ยวชาญ Google Docs: คีย์ลัดยอดนิยมสำหรับการเขียนที่รวดเร็วขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 กันยายน 2567

รู้สึกเบื่อหน่ายกับการคลิกซ้ำๆ และงานจัดรูปแบบใน Google Docs หรือไม่? ถึงเวลาที่จะควบคุมมันแล้ว

ผู้ใช้หลายคนไม่ทราบถึงเวลาที่พวกเขาเสียไปกับการค้นหาเมนูเพื่อทำสิ่งง่าย ๆ ตั้งแต่การไฮไลต์ข้อความ การจัดตำแหน่งย่อหน้า ไปจนถึงการนำไปใช้กับสไตล์หัวข้อที่ต้องการ หรือการนำทางผ่านเอกสาร

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถทำภารกิจเหล่านี้ให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่กดแป้นพิมพ์ไม่กี่ครั้ง?

นั่นคือจุดที่ทางลัดของ Google Docs มีประโยชน์. พวกมันสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเขียนของคุณได้อย่างมาก และช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกคีย์ลัดที่จำเป็นที่สุดของ Google Docs และมอบเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

อะไรคือคีย์บอร์ดชอร์ตคัตของ Google Docs?

คีย์บอร์ดชอร์ตคัตของ Google Docs คือเครื่องมือแฮ็ก Google Docsที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากขึ้น โดยให้คุณสามารถทำภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะต้องคลิกผ่านเมนูหรือบาร์เครื่องมือเพื่อทำภารกิจที่พบบ่อย เช่น การคัดลอกข้อความ การทำให้หัวข้อเป็นตัวหนา หรือการแทรกลิงก์ คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดชอร์ตคัตเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้ทันที

นี่ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้รักษาสมาธิไว้ได้ เนื่องจากคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคีย์บอร์ดและเมาส์อยู่ตลอดเวลา

ทางลัดมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่คุณทำบ่อย เช่น การจัดรูปแบบข้อความ การนำทางในเอกสารยาว หรือการร่วมมือกับผู้อื่นผ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แต่ ยังช่วยในฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การประยุกต์ใช้สไตล์ การแทรกสื่อ หรือแม้แต่การดูการแก้ไขสดแบบเรียลไทม์

ทางลัดเหล่านี้หลายรายการสามารถปรับแต่งได้และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ เช่น Windows, Mac หรือ Chrome OS อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของทางลัดเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม คือเพื่อให้คุณสามารถควบคุมเอกสารของคุณด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ครั้ง

ประโยชน์ของการใช้ทางลัดใน Google Docs

มีประโยชน์มากมายในการใช้คีย์ลัดของ Google Docs มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:

  • เพิ่มความเร็ว: ทางลัดช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้ รวมถึงการจัดรูปแบบและการนำทางในเอกสาร ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องคลิกผ่านเมนูหรือใช้เมาส์ ทำให้การทำงานซ้ำๆ ใช้เวลาน้อยลงและลดความหงุดหงิด
  • เพิ่มสมาธิ: การวางมือไว้บนแป้นพิมพ์ช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเมาส์และแป้นพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจดจ่อกับเนื้อหาได้มากขึ้น การใช้คีย์ลัดยังช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดชะงักระหว่างเขียนอีกด้วย
  • การนำทางเอกสารที่ดีขึ้น: ทางลัดใน Google Docs ช่วยให้คุณสามารถนำทางผ่านเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว กระโดดไปยังหัวข้อ ย่อหน้า หรือส่วนที่ต้องการโดยไม่ต้องเลื่อนดู การกดปุ่มง่ายๆ ทำให้การย้ายย่อหน้า การเลือกข้อความจำนวนมาก และการแก้ไขคำผิดเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
  • ความถูกต้องและความแม่นยำ: การใช้ทางลัดช่วยลดโอกาสการเลือกตัวเลือกที่ผิดพลาดในเมนู ทำให้การดำเนินการของคุณมีความถูกต้องมากขึ้น คุณสามารถจัดรูปแบบและแก้ไขได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เอกสารมีความสม่ำเสมอและปราศจากข้อผิดพลาด
  • การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง: ในเอกสารที่ทำงานร่วมกัน, ทางลัดสำหรับการเพิ่มความคิดเห็น, การติดตามการเปลี่ยนแปลง, หรือการตรวจสอบการแก้ไขช่วยให้กระบวนการให้คำแนะนำและการตรวจสอบรวดเร็วขึ้น. พวกมันยังช่วยให้คุณแก้ไขคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วหรือนำทางระหว่างการแก้ไข, ทำให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม: ต้องการประหยัดเวลาขณะใช้ Google Docs มากขึ้นหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากรายการแบบฟอร์ม Google Docs และเทมเพลตตารางเวลา Google Docs ที่ครบถ้วนของเรา

วิธีใช้คีย์ลัดแป้นพิมพ์ใน Google Docs

พร้อมใช้ทางลัด Google Docs หรือยัง? นี่คือขั้นตอนที่คุณควรทำตาม:

เรียนรู้เกี่ยวกับทางลัดที่ใช้บ่อย

คีย์ลัด
ผ่านPixabay

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับคีย์ลัดพื้นฐาน เช่น Ctrl + C (คัดลอก), Ctrl + V (วาง), และ Ctrl + Z (ยกเลิก) สำหรับ Windows หรือ Command + C, Command + V, และ Command + Z สำหรับ Mac

คุณจะต้องทำภารกิจเหล่านี้เป็นประจำอย่างแน่นอน ดังนั้นการเรียนรู้คำสั่งลัดบนแป้นพิมพ์ที่พบบ่อยเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น และเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ คุณสามารถค่อยๆ ฝึกฝนไปยังคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นได้ และยังสามารถสร้างคำสั่งลัดตามความต้องการของคุณเองได้อีกด้วย

ใช้คู่มือทางลัดในตัว

รายการลัดแป้นพิมพ์ของ Google Docs

คุณสามารถใช้คู่มือลัด (เช่นนี้!) หรือวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลัดใน Google Docs ได้ อีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับลัดเหล่านี้ขณะเขียนคือการใช้คู่มือในตัวของ Google Docs

เพียงกด Ctrl + / (สำหรับ Windows) หรือ Command + / (สำหรับ Mac) กล่องที่แสดงลัดคีย์บอร์ดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทันที

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ Ctrl + Alt + Z เพื่อเปิดและปิดการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ และใช้ Ctrl + Alt + H เพื่อเปิดเมนูการเข้าถึง

ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน

ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนสิ่งที่คุณได้ศึกษาไว้ ทางลัดที่ง่ายที่สุดคือทางลัดที่ใช้สำหรับการจัดรูปแบบข้อความที่ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น กด Ctrl + I (Windows) หรือ Command + I (Mac) เพื่อทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง นี่จะช่วยให้คุณนำทางลัดไปใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้

คุณยังสามารถเริ่มใช้ทางลัดการนำทาง เช่น Ctrl + Home (Windows) หรือ Command + ลูกศรขึ้น (Mac) เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณใช้ทางลัดเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว คุณสามารถสร้างทางลัดคีย์บอร์ดที่กำหนดเองใน Google Docs ได้

รวมทางลัดสำหรับการดำเนินการขั้นสูง

ทางลัดบางอย่างใน Google Docs อาจมีหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การแทรกลิงก์ คุณต้องกด Ctrl + K (Windows) หรือ Command + K (Mac) จากนั้นพิมพ์หรือวาง URL โดยใช้ Ctrl + V ฝึกฝนการรวมขั้นตอนเพื่อทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณกำลังทำงานในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ให้ใช้ Ctrl + Alt + M (Windows) หรือ Command + Option + M (Mac) เพื่อเพิ่มความคิดเห็นและทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUp กับ Google Driveเพื่อจัดการไฟล์ของคุณในที่เดียว

50 ชั้นนำของคีย์ลัด Google Docs ที่ช่วยประหยัดเวลา

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับเอกสารขนาดเล็กหรือเอกสารขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกัน การเชี่ยวชาญการใช้คีย์ลัดใน Google Docs สามารถปรับปรุงการทำงานของคุณได้อย่างมาก มันจะทำให้กระบวนการสร้างเอกสารของคุณรวดเร็วขึ้น ราบรื่นขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีทางลัดมากกว่าหนึ่งร้อยทางที่เราทราบ แต่ต่อไปนี้คือทางลัด 50 อันดับแรกสำหรับ Google Docs ที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงาน:

ปุ่มลัดการจัดรูปแบบข้อความ

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัด Mac
ทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาCtrl + Bคำสั่ง + B
การเขียนตัวเอียงCtrl + Iคำสั่ง + I
เพื่อเน้นข้อความCtrl + Uคำสั่ง + U
เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรCtrl + Shift + >คำสั่ง + Shift + >
เพื่อลดขนาดตัวอักษรCtrl + Shift + <คำสั่ง + Shift + <
ขีดฆ่าข้อความAlt + Shift + 5Command + Shift + 5
สำหรับตัวอักษรเหนือบรรทัดCtrl + (จุด)คำสั่ง +. (จุด)
สำหรับตัวอักษรตัวเล็กCtrl + , (คอมมา)Command + , (คอมม่า)
เพื่อล้างการจัดรูปแบบCtrl + \คำสั่ง + \

ทางลัดทั่วไป

คำอธิบายแป้นลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Mac
เลือกเอกสารทั้งหมดCtrl + Aคำสั่ง + A
คัดลอกข้อความCtrl + Cคำสั่ง + C
การวางข้อความCtrl + Pคำสั่ง + พิมพ์
ตัดข้อความCtrl + Xคำสั่ง + X
ยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณCtrl + Zคำสั่ง + Z
ทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณCtrl + Yคำสั่ง + Shift + Z
ค้นหาบางสิ่งในเอกสารCtrl + Fคำสั่ง + F
ค้นหาและแทนที่บางสิ่งในเอกสารCtrl + Hคำสั่ง + Shift + H
การแทรกลิงก์Ctrl + Kคำสั่ง + K
เพื่อเปิดไฟล์Ctrl + Oคำสั่ง + O
เพื่อพิมพ์เอกสารของคุณCtrl + Pคำสั่ง + พิมพ์

ปุ่มลัดการจัดรูปแบบย่อหน้า

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัด Mac
จัดข้อความให้ชิดซ้ายและขวาCtrl + Shift + LCtrl + Shift + RCommand + Shift + LCommand + Shift + R
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางCtrl + Shift + Eคำสั่ง + Shift + E
เพื่อจัดข้อความให้เหมาะสมCtrl + Shift + Jคำสั่ง + Shift + J
เพื่อเพิ่มรายการแบบมีเครื่องหมายCtrl + Shift + 8คำสั่ง + Shift + 8
เพื่อเพิ่มรายการที่มีหมายเลขCtrl + Shift + 7คำสั่ง + Shift + 7
เพื่อเพิ่มรายการตรวจสอบCtrl + Shift + 9Command + Shift + 9
เลื่อนขึ้นหนึ่งย่อหน้าCtrl + Shift + ลูกศรขึ้นคำสั่ง + Shift + ลูกศรขึ้น
เลื่อนลงหนึ่งย่อหน้าCtrl + Shift + ลูกศรลงคำสั่ง + Shift + ลูกศรลง
เพื่อใช้ 'ข้อความปกติ'Ctrl + Alt + 0คีย์ลัด: คอมมานด์ + อัลต์ + 0
เพื่อใช้ 'หัวข้อ 1'Ctrl + Alt + 1คำสั่ง + Alt + 1
เพื่อใช้ 'หัวข้อ 2'Ctrl + Alt + 2คำสั่ง + Alt + 2
เพื่อใช้ 'หัวข้อ 3'Ctrl + Alt + 3คำสั่ง + Alt + 3

ทางลัดสำหรับการทำงานร่วมกัน

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Mac
เพิ่มความคิดเห็นCtrl + Alt + MCommand + Option + M
เพื่อแก้ไขความคิดเห็นCtrl + Alt + Shift + ECommand + Option + Shift + E

การจัดการภาพ

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Mac
แทรกภาพAlt + Shift + I, จากนั้น PCommand + Option + I, จากนั้น P
ปรับขนาดภาพให้สัดส่วนกด Shift ค้างไว้แล้วลากมุมกด Shift ค้างไว้แล้วลากมุม

การจัดการเอกสาร

คำอธิบายแป้นลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Mac
บันทึกเอกสารCtrl + Sคำสั่ง + S
เพื่อแทรกการแบ่งหน้าหรือเพิ่มหน้าใหม่ใน Google DocsCtrl + Enterคำสั่ง + Enter
เพื่อเปิดประวัติการแก้ไขCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H
เพื่อปิดเอกสารCtrl + Wคำสั่ง + W
สลับโหมด การดู การแนะนำ การดูCtrl + Alt + Shift + ZCtrl + Alt + Shift + XCtrl + Alt + Shift + CCommand + Shift + Option + ZCommand + Shift + Option + XCommand + Shift + Option + C

ทางลัดการนำทาง

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัด Mac
เพื่อไปยังคำที่สะกดผิดถัดไปCtrl + ' (เครื่องหมายอะพอสทรอฟี)คำสั่ง + ' (เครื่องหมายอัญประกาศ)
ไปยังคำแนะนำถัดไปCtrl + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)Command + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)
ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสารCtrl + Homeคำสั่ง + ลูกศรขึ้น
ไปที่ท้ายเอกสารCtrl + Endคำสั่ง + ลูกศรลง
เพื่อไปยังคำถัดไปและคำก่อนหน้าCtrl + ลูกศรขวา, Ctrl + ลูกศรซ้ายCommand + ลูกศรขวา, Command + ลูกศรซ้าย
เพื่อดูเค้าโครงเอกสารCtrl + Alt, กด A, แล้ว HCommand + Option, กด A, แล้ว H
เพื่อแสดงประวัติการแก้ไขCtrl + Alt + Shift + RCommand + Option + Shift + R
เพื่อแทรกเชิงอรรถCtrl + Alt + Fคำสั่ง + ออปชั่น + F
เพื่อทราบจำนวนคำCtrl + Shift + Cคำสั่ง + Shift + C

ข้อจำกัดของการใช้ Google Docs

แม้ว่า Google Docs จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อยเช่นกัน มาดูข้อจำกัดบางประการกัน:

การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

Google Docs ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับฟีเจอร์ส่วนใหญ่ แม้ว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ได้ แต่ฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ เช่น การทำงานร่วมกันหรือการบันทึกอัตโนมัติจะไม่ทำงานหากไม่มีการเชื่อมต่อ

มันยังจำกัดอีกด้วย เพราะคุณต้องตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ดังนั้น หากคุณสูญเสียการเชื่อมต่ออย่างกะทันหัน คุณจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้

คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Microsoft Word หรือ ClickUp, Google Docs ขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบขั้นสูง, มาโคร, และตัวเลือกการจัดวางที่ซับซ้อนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง:

  • คุณไม่สามารถจัดวางหน้าซ้อนกันได้ ดังนั้น หากคุณกำลังใช้เอกสารที่ซับซ้อนอยู่ การจัดระเบียบเอกสารเหล่านั้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์และจัดระเบียบเอกสารตามโครงการต่างๆ ใน Google Docs ได้ คุณสามารถสร้างได้เฉพาะด้วยตนเองโดยใช้ Google Drive

ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้พวกมันสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ได้

บทความเพิ่มเติม:Microsoft Word กับ Google Docs: เครื่องมือเอกสารตัวไหนดีที่สุด?

คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด

Google Docs ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่จำกัด แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์และแชร์เอกสารของคุณได้ แต่คุณ จะไม่ได้รับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา การติดตามความคืบหน้า หรือสถานะงานที่กำหนดเอง ซึ่งทำให้การใช้งาน Google Docs สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความร่วมมือที่ราบรื่นเป็นเรื่องท้าทาย

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Docs

Google Docs เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการง่าย ๆ ที่ไม่ต้องการการจัดรูปแบบขั้นสูงและการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้มันสำหรับโครงการที่ใหญ่ขึ้น คุณอาจพบว่าตัวเองผิดหวัง

แต่อย่ากังวลไป! เรามีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับGoogle Docs ให้คุณแล้ว ✨

พบกับ ClickUp! เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มอบฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันในเอกสารไปอีกขั้น โซลูชันที่ครอบคลุมนี้ผสานการจัดการงาน การทำงานเป็นทีม และการสร้างเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ลองดูคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน Google Docs:

ClickUp Docs

สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Docs
สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่คุณสมบัติการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นไปจนถึงคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น ClickUp Docs มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ สร้างเอกสาร เช่น ฐานความรู้ คู่มือผู้ใช้ และ SOPs และ เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง หรือโครงการโดยใช้ฟีเจอร์ ความสัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถติดแท็กเอกสารเพื่อ การค้นหาที่ง่าย และสร้างหน้าซ้อนได้สูงสุดถึงห้าชั้น

ใช้ความสัมพันธ์ใน Clickup เพื่อเชื่อมโยงงานและเอกสารจากเวิร์กสเปซ
ใช้ฟีเจอร์ความสัมพันธ์ของ ClickUp เพื่อเชื่อมต่อเอกสาร ClickUp กับงานที่เกี่ยวข้อง

ฟังสิ่งที่ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอของเอจเทค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของคลิกอัพ ด็อกส์:

การประเมินคุณค่าล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการทำงานร่วมกันของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือเอกสารซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังข้อมูลที่ทรงพลัง

การประเมินคุณค่าล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการทำงานร่วมกันของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือเอกสารที่มีโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังข้อมูลที่ทรงพลัง

มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของ ClickUp Docs:

การแบ่งปันและการอนุญาต

แชร์เอกสาร ClickUp ด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว
แชร์เอกสาร ClickUp ด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว

ClickUp Docs ช่วยให้คุณ แชร์หน้าเป็นลิงก์ส่วนตัว ลิงก์สาธารณะ หรือกับ Google เพื่อการจัดทำดัชนี เลือกจากระดับสิทธิ์การเข้าถึงสี่ระดับ:

  • ดูเท่านั้น: ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
  • ความคิดเห็น: ให้ความสามารถแก่บุคคลในการเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็น
  • แก้ไข: อนุญาตให้บุคคลทำการเปลี่ยนแปลงและแชร์กับผู้อื่น
  • เต็ม: อนุญาตให้บุคคลสร้าง แก้ไข แชร์ และลบรายการได้

ตัวเลือกการปรับแต่ง

ClickUp Docs มีฟีเจอร์การปรับแต่งที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถ:

  • แสดง ผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วม ของเอกสารเฉพาะ
  • เลือกขนาดฟอนต์, สี, และไฮไลต์
  • ใช้ ตัวนับคำ เพื่อนับจำนวนคำในเอกสารของคุณ
  • เพิ่ม โครงร่างเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการข้ามไปยังส่วนต่างๆ
  • รวม ภาพหน้าปกแบบกำหนดเอง จากแกลเลอรี, เดสก์ท็อปของคุณ, หรือจาก Unsplash
  • ทำให้การเขียนของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้ อีโมจิ
  • ใช้ แบนเนอร์ สีสันสดใสเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญ
  • ฝัง บุ๊กมาร์ก, ภาพหน้าจอ, PDF และไฟล์อื่นๆ เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแม่แบบเอกสารและแม่แบบจดหมายปะหน้า แล้วบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิง
  • แยกหัวข้อหรือส่วนต่างๆ ในเอกสารโดยเพิ่ม ตัวแบ่ง
  • เปิด โหมดโฟกัส เพื่อจดจ่อกับงานของคุณโดยปราศจากสิ่งรบกวน

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
แก้ไขเอกสาร ClickUp Docs ไปพร้อม ๆ กับสมาชิกในทีมของคุณ

ต่างจาก Google Docs การทำงานร่วมกันใน ClickUp Docs นั้นง่ายกว่ามาก ด้วยคุณสมบัติ การแก้ไขร่วมกัน ทุกคนในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไข และทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน

นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังให้คุณ แท็กผู้ใช้ ในความคิดเห็น มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ อัปเดตข้อมูลพร้อมกัน และ แปลงข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเช่นใครกำลังทำงานกับเอกสารในเวลาจริงเพียงแค่ใช้ การตรวจจับการทำงานร่วมกัน ใน ClickUp ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp รองรับ การผสานรวมมากกว่า 1000 รายการ และจึงช่วยให้คุณสามารถนำไฟล์จาก Google Docs, Google Drive และ Microsoft Office มาใช้ใน ClickUp ได้

📮ClickUp Insight: แบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp พบว่า 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความคิดเห็นในเอกสารเพื่อการร่วมมือแบบไม่พร้อมกัน แม้ว่าจะช่วยลดเวลาในการประชุม แต่ความคิดเห็นที่กระจัดกระจายมักขาดความรับผิดชอบ ทำให้รายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้รับการติดตามและไม่สมบูรณ์ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงการร่วมมือในเอกสารด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย ความคิดเห็นแต่ละรายการสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ เปลี่ยนข้อเสนอแนะแบบพาสซีฟให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ สร้างความรับผิดชอบในกระบวนการทำงานเอกสารของคุณ! 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

คลิกอัพ เบรน

การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
ระดมความคิด เขียน และแก้ไขเนื้อหาได้โดยตรงในเอกสารของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือ ผู้ช่วยเขียน ที่ผสานการทำงานกับเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยประหยัดเวลาและแรงในการทำงาน ตั้งแต่ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ไปจนถึงการสร้างเนื้อหา เช่น อีเมล บล็อก และสรุปข้อมูล ClickUp Brain ดูแลทุกอย่างให้คุณ

คุณสามารถใช้มันเป็น คู่คิดในการระดมความคิด เพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆ และเสนอวิธีการปรับปรุงเนื้อหาที่เขียนได้ ClickUp Brain สามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความชัดเจน ปรับปรุงน้ำเสียง และทำให้เนื้อหาโดยรวมมีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบมากขึ้น

ทางลัดของ ClickUp

คีย์ลัด ClickUp
ใช้คีย์ลัดใน ClickUp เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณโดยไม่ทำให้เสียสมาธิ

ClickUp มี ทางลัดและคีย์ลัด มากมายเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนี่คือคีย์ลัดของ ClickUpที่คุณสามารถใช้ใน ClickUp Docs:

คำอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัด Mac
สร้างความคิดเห็นจากข้อความที่คุณเลือกCtrl + Shift + MCommand + Shift + M
สร้างงานจากข้อความที่คุณเลือกCtrl + Alt + Tคำสั่ง + ออปชั่น + T
จัดข้อความให้ชิดขวาหรือซ้ายCtrl + Shift + Rคำสั่ง + Shift + R
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางCtrl + Shift + Eคำสั่ง + Shift + E
สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์หรือเลขลำดับCtrl + Shift + 9Command + Shift + 9
สร้างรายการตรวจสอบCtrl + Shift + 8คำสั่ง + Shift + 8
สร้างรายการที่มีหมายเลขCtrl + Shift + 7คำสั่ง + Shift + 7
ไฮไลต์บล็อกข้อความที่เลือกCtrl + Shift + Hคำสั่ง + Shift + H
คัดลอกบล็อกข้อความCtrl + Dคำสั่ง + D
ย้ายบล็อกเนื้อหาหนึ่งหรือหลายบล็อกAlt + ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงตัวเลือก + ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
ใช้โค้ดแบบอินไลน์Ctrl + Shift + Cคำสั่ง + Shift + C
เพิ่มลิงก์Ctrl + Kคำสั่ง + K
เพิ่มอิโมจิ:ชื่อของอีโมจิ:ชื่อของอีโมจิ

ยกระดับการทำงานของคุณด้วย ClickUp

ทางลัดของ Google Docs เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการทำงานของคุณให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่การจัดรูปแบบพื้นฐานไปจนถึงการจัดการเอกสารขั้นสูง รายการทางลัดบนแป้นพิมพ์สำหรับ Google นี้จะช่วยให้คุณนำทาง แก้ไข และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณสามารถช่วยประหยัดเวลา ลดความเครียด และให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาได้มากขึ้นแทนที่จะทำภารกิจซ้ำซาก

หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ลองพิจารณาเปลี่ยนมาใช้ ClickUp. ด้วย ClickUp คุณจะได้รับคุณสมบัติการร่วมมือเอกสารทั้งหมดของ Google Docs พร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง การร่วมมือทีมแบบเรียลไทม์ และอีกมากมาย.

ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นผู้นำทีม ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และยกระดับการทำงานของคุณได้สมัครใช้งานฟรีวันนี้และค้นพบวิธีทำงานที่ดีกว่า