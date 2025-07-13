วิธีอัตโนมัติข้อความใน Slack (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)

คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณใช้เวลามากเกินไปในการส่งอัปเดตเดิมๆ ใน Slack?
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ, หรือนักการตลาด, คุณทราบดีว่าข้อความ Slack ที่ทำด้วยมือสามารถกินเวลาของคุณไปได้รวดเร็วเพียงใด.
ข่าวดี: การทำให้ข้อความใน Slack เป็นอัตโนมัติไม่เพียงแต่เป็นไปได้—แต่มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
ไม่ว่าคุณต้องการตั้งการแจ้งเตือน, ส่งการอัปเดตซ้ำ, หรือเชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือโปรดของคุณ (เช่น ClickUp!), คู่มือนี้จะพาคุณผ่านทุกตัวเลือก.
มาทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณง่ายขึ้นมากด้วยเทคนิคการใช้งาน Slack
🌟 เทมเพลตแนะนำ
ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดระเบียบแชททีมของคุณหรือไม่?เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ! มันรวบรวมข้อความโต้ตอบทันทีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงไม่พลาดการสนทนาที่สำคัญ (หรือข้อความสุ่มๆ อย่าง "มีเวลาสักครู่ไหม?") อีกต่อไป
ด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของการตอบกลับ และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน โดยปราศจากความวุ่นวาย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว
วิธีอัตโนมัติข้อความใน Slack ที่ติดตั้งไว้แล้ว
ก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปสู่การผสานระบบที่ซับซ้อนหรือ ทางเลือกของ Slack, ให้เราดูสิ่งที่ Slack สามารถทำได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชันก่อน.
1. กำหนดเวลาข้อความใน Slack
เคยเขียนข้อความตอนเที่ยงคืนแต่ไม่อยากส่งหาทีมจนถึงเช้าใช่ไหม?การตั้งเวลาส่งของSlack ที่มาในตัวช่วยให้คุณเขียนตอนนี้และส่งในภายหลังได้
วิธีทำ:
- พิมพ์ข้อความของคุณในช่อง Slack หรือ DM
- คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ข้าง ๆ ปุ่มส่ง
- เลือกวันที่และเวลาของคุณ
- เสร็จแล้ว! Slack จะส่งข้อความของคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
🌻 เหมาะสำหรับ: การประกาศ, การแจ้งเตือน, หรือสิ่งที่คุณต้องการส่งในเวลาที่เหมาะสม. ทั้งหมดนี้คือการรักษาความสุภาพบน Slack, ทุกคน!
2. ใช้ Slackbot สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย
Slackbot คือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณภายใน Slack คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับแบบกำหนดเองสำหรับคำสำคัญหรือวลีต่างๆ ได้
ตัวอย่าง:
พิมพ์ "ช่วยฉันจำรหัส WiFi" แล้ว Slackbot จะตอบกลับด้วยข้อมูลที่คุณตั้งค่าไว้
วิธีตั้งค่า:
- ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
- ค้นหา "ปรับแต่ง Slackbot"
- เพิ่มตัวกระตุ้นและการตอบสนองของคุณ
🌻 เหมาะสำหรับ: การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน เช่น คำถามที่พบบ่อย การแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลสั้น ๆ ที่ทีมของคุณถามบ่อย ๆ
💡 บันทึกข้าง: Slack AI คืออะไร?
Slack AI คือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณใน Slack—สามารถสรุปหัวข้อที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว ไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ และช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยการค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แต่ Slack AI นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล อย่างไรก็ตาม Slack AI ไม่ได้ทำการส่งข้อความหรือดำเนินเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติจริงๆ สำหรับการทำงานอัตโนมัติอย่างแท้จริง คุณยังคงต้องใช้ Workflow Builder, เครื่องมือของบุคคลที่สาม หรือ ClickUp
3. ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำด้วย /remind
ต้องการกระตุ้นทีมของคุณทุกวันจันทร์ใช่ไหม? คำสั่ง /remind ใน Slack คือเพื่อนของคุณ
วิธีใช้:
- พิมพ์ /remind [@ใครบางคน หรือ #ช่อง] [อะไร] [เมื่อไหร่]
- ตัวอย่าง: /แจ้งเตือน #การตลาด ประชุมสแตนด์อัพเวลา 10.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
Slack จะจัดการส่วนที่เหลือเอง—ไม่ต้องใช้กระดาษโน้ตอีกต่อไป
🌻เหมาะสำหรับ: การส่งไฟล์, การทำรีวิวหรือภารกิจให้เสร็จตามกำหนดเวลา, หรือแม้กระทั่งการตอบกลับข้อความภายในระยะเวลาที่กำหนด.
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบช่อง Slack ในที่ทำงาน
การอัตโนมัติข้อความ Slack ขั้นสูงด้วยเครื่องมือ
ต้องการกระสุนเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงานขั้นสูงของคุณหรือไม่? มาดูการทำงานอัตโนมัติของ Slack ระดับสองกันเถอะ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างข้อความใน Slack โดยอัตโนมัติตามการทริกเกอร์, เวิร์กโฟลว์, และการผสานรวม
1. ใช้การเชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack
หากคุณกำลังใช้ ClickUp ในการจัดการโครงการอยู่แล้วการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slackนี้จะเปลี่ยนเกมของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- รับการอัปเดต Slack อัตโนมัติเมื่อมีการสร้าง อัปเดต หรือเสร็จสิ้นงานใน ClickUp
- สร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากข้อความใน Slack (ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป!)
- จัดการและอัปเดตงานได้โดยตรงจาก Slack—มอบหมาย, แสดงความคิดเห็น หรือเปลี่ยนสถานะโดยไม่ต้องออกจากแชทของคุณ
วิธีตั้งค่า:
- ใน ClickUp ให้ไปที่ "การผสานการทำงาน" และเลือก Slack
- ทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณ
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนและการดำเนินการที่คุณต้องการ
ตอนนี้การสื่อสารในทีมของคุณยังคงเฉียบคม—โดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณเลย
💟 โบนัส: เพิ่มความสนุกให้กับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณด้วยการตอบกลับ Slackbot แบบกำหนดเอง! คุณสามารถทำให้ Slackbot ตอบกลับด้วยมุกตลก, มีม, หรืออ้างอิงภายในเมื่อมีคนพิมพ์วลีที่กำหนดไว้ เช่น ตอบกลับ "ต้องการแรงบันดาลใจ" ด้วย "คุณทำได้! 💪🔥" เป็นวิธีที่ดีในการรักษาขวัญกำลังใจของทีมและเพิ่มความเป็นตัวคุณในแชทประจำวัน
2. ใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ เช่น Zapier หรือ Make
ต้องการเชื่อมต่อ Slack กับแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอปใช่ไหม? ZapierและMake (เดิมชื่อ Integromat)คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
ตัวอย่าง:
- ส่งข้อความ Slack อัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายใหม่ถูกเพิ่มใน CRM ของคุณ
- โพสต์สรุปประจำวันจาก Google Sheets ไปยังช่อง Slack
- แจ้งเตือนทีมของคุณใน Slack เมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม
วิธีเริ่มต้น:
- ลงทะเบียนกับ Zapier หรือ Make
- เลือก Slack เป็นแอปสำหรับการดำเนินการของคุณ
- ตั้งค่าทริกเกอร์ของคุณ (เช่น "งานใหม่ใน ClickUp" หรือ "แถวใหม่ใน Google Sheets")
- ปรับแต่งข้อความและช่องทางของคุณ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. ใช้ Slack Workflows (เครื่องมือสร้างของ Slack)
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack ช่วยให้คุณสามารถทำงานหลายขั้นตอนให้เป็นอัตโนมัติได้โดยตรงใน Slack ส่วนที่ดีที่สุดคือมีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่จัดการเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบ
สิ่งที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้:
- ข้อความต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ของช่อง
- การเตือนการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- การรวบรวมความคิดเห็นหรือคำขอผ่านแบบฟอร์ม
วิธีใช้:
- คลิกชื่อพื้นที่ทำงานของคุณ > เครื่องมือ > ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์
- เลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นใหม่
- ตั้งค่าตัวกระตุ้น การดำเนินการ และข้อความของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
กรณีการใช้งานสำหรับการอัตโนมัติข้อความใน Slack
ตอนนี้ มาถึงส่วนที่น่าสนใจกันแล้ว หากคุณกำลังบริหารทีม คุณคงทราบดีถึงความเจ็บปวดของการต้องพูดซ้ำ (และพูดซ้ำอีกครั้ง) นี่คือวิธีที่ทีมจริง ๆ ใช้ระบบอัตโนมัติของ Slack เพื่อรักษาสติของพวกเขา:
- เฮ้ ถึงเวลาสแตนด์อัพแล้ว!—โดยไม่ต้องพูดซ้ำเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง: อัตโนมัติการแจ้งเตือนสแตนด์อัพประจำวันเพื่อให้ทีมของคุณได้รับการเตือนอย่างเป็นมิตรเวลา 10:00 น. ตรงเวลา แม้ว่าคุณจะติดอยู่ในรถหรือกำลังประชุมสายอยู่ก็ตาม
- การเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการแบบทันที: เมื่อทีมของคุณส่งฟีเจอร์หรือบรรลุเป้าหมายการขาย ข้อความอัตโนมัติใน Slack จะปรากฏขึ้นใน #wins พร้อมแท็กทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีอีกแล้วคำถามว่า "มีใครบอกทีมหรือยัง?"
- การปฐมนิเทศที่รู้สึกเป็นส่วนตัว (แต่ไม่ต้องทำด้วยมือ): มีพนักงานใหม่เข้าร่วม? ให้ระบบส่งข้อความต้อนรับพร้อมลิงก์ไปยังเอกสารปฐมนิเทศ วิดีโอแนะนำ และแม้แต่ DM "พบกับเพื่อนคู่หูของคุณ" เพื่อให้ทุกทีมใหม่รู้สึกได้รับการต้อนรับ แม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวันหยุดก็ตาม
- การนับถอยหลังถึงกำหนดส่งที่ทุกคนสังเกตเห็นจริงๆ: แทนที่จะอัปเดตสเปรดชีตเงียบๆ ให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติใน Slack ที่ระบุว่า "เฮ้ รายงาน Q3 ครบกำหนดในอีก 2 วัน—ต้องการอะไรไหม?" ในช่องที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม
- การฝึกซ้อมรับมือกับตั๋วสนับสนุนที่วุ่นวาย: เมื่อมีตั๋วสนับสนุนที่มีความสำคัญสูงเข้ามา ให้ Slack แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลที่เหมาะสม (ไม่ใช่ทั้งบริษัท) เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
- การตรวจสอบซ้ำที่ไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์: อัตโนมัติการสำรวจความคิดเห็นรายสัปดาห์ใน Slack ว่า "ทุกคนรู้สึกอย่างไรกับปริมาณงาน?" เพื่อที่คุณจะได้จับสัญญาณความเหนื่อยล้าได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
กฎทอง? ถ้าคุณเคยคิดว่า "ฉันไม่ได้พูดไปเมื่อวานนี้เหรอ?"—อาจถึงเวลาที่ต้องทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
ข้อจำกัดของการใช้ Slack ในการสื่อสาร
Slack เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับการแชทอย่างรวดเร็วและการต่อสู้ด้วย GIFแต่การจัดการโครงการใน Slack มา พร้อมกับข้อบกพร่องบางอย่างที่อาจทำให้คุณปวดหัวได้:
- ข้อมูลสำคัญมักสูญหายไประหว่างการเลื่อนดู: คุณโพสต์อัปเดตที่สำคัญ แต่พอทีมของคุณเข้ามาดูใน Slack ก็ถูกฝังอยู่ใต้มีม แผนกินข้าวกลางวัน และ "คำถามสั้น ๆ" อีกเป็นสิบ ขอให้โชคดีหากต้องหามันเจอในภายหลัง
- คุณสามารถกำหนดเวลาส่งข้อความได้ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาการสนทนาได้: ต้องการส่งการแจ้งเตือนเป็นลำดับ หรือเพียงแค่เตือนใครบางคนหากงานยังไม่เสร็จใช่ไหม? เครื่องมือที่มีอยู่ใน Slack ไม่สามารถจัดการกับตรรกะแบบนั้นได้—คุณต้องทำด้วยตนเอง (หรือไม่ทำเลย)
- ระบบอัตโนมัติเป็นแบบเหมารวม: ต้องการส่งข้อความเฉพาะเมื่อโปรเจกต์ล่าช้า หรือส่งการอัปเดตแบบกำหนดเองตามสถานะงานใช่ไหม? คุณจะต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม และถึงอย่างนั้นก็แทบจะไม่ราบรื่น
- บริบทกระจัดกระจาย: การสนทนาเกี่ยวกับโปรเจกต์อาจอยู่ใน #general, #random, DMs หรือฝังอยู่ในเธรดต่างๆ เมื่อคุณต้องการเรื่องราวทั้งหมด คุณต้องค่อยๆ ประกอบชิ้นส่วนเหมือนจิ๊กซอว์
ระบบ AI ที่มาพร้อมกับSlackสามารถแก้ไขปัญหาของSlackได้มากมาย แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องการปรับปรุงอีกมากเมื่อต้องการสร้างระบบการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และนี่คือจุดที่คู่แข่งของ Slack เข้ามาช่วยได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน
ทำไมต้องใช้ ClickUp เพื่ออัตโนมัติข้อความ
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อวันทำงานของคุณต้องจัดการหลายโปรเจกต์ ติดตามความคืบหน้า แบ่งปันเอกสาร และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน สิ่งต่างๆ อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
ทันใดนั้น คุณก็กำลังสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เป็นสิบๆ แอป ประกอบบทสนทนา งาน และไฟล์เข้าด้วยกัน และพึ่งพาการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัดเพียงเพื่อให้งานของคุณดำเนินต่อไปได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น เพราะ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมแชท งาน เอกสาร การแจ้งเตือน ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว
แทนที่จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสื่อสารทีม, ตัวติดตามโครงการ, แอปบันทึก, และเครื่องมืออัตโนมัติเข้าด้วยกัน, ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
คุณได้รับการสื่อสารที่ราบรื่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง—โดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการการเชื่อมต่อมากมาย
1. แชทแบบบูรณาการ: การสนทนาจริง ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น
ลองนึกภาพการสนทนาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด การระดมความคิด และการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็วอยู่ติดกับงานและเอกสารของคุณ ด้วย ClickUp Chat คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์นั้นในที่สุด!
ผสานรวมอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างงานโดยตรงจากข้อความแชท—เปลี่ยนการสนทนาหรือไอเดียใด ๆ ให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้ไม่มีสิ่งสำคัญหลุดรอดไป
- เริ่มข้อความส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม กับใครก็ได้ในทีมของคุณ—ไม่ต้องสลับแอปหรือพลาดการสนทนา
- แชร์ไฟล์ ลิงก์ และแม้แต่การมอบหมายงาน ได้โดยตรงในแชท เพื่อให้ทุกคนมีบริบทที่ต้องการ อยู่ในที่เดียวกับการสนทนา
- ปักหมุดข้อความสำคัญ เพื่อให้การอัปเดตที่สำคัญ บันทึกการประชุม หรือกำหนดเส้นตายต่างๆ ปรากฏให้เห็นเสมอสำหรับทั้งทีม
- ตอบสนอง, ตอบกลับ, และแก้ไข การสนทนา ให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้—ไม่มีเธรดที่ไร้ที่สิ้นสุดหรือการติดตามผลที่ถูกลืมอีกต่อไป
- จัดโฮสต์ SyncUps (การโทร) ได้โดยตรงจากแชท สำหรับการประชุมทีมอย่างรวดเร็ว, การสแตนด์อัพประจำวัน, หรือการตรวจสอบโครงการ—ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแยกต่างหาก
- ใช้การติดตามผล (ฟีเจอร์เฉพาะ) เพื่อตั้งการแจ้งเตือนหรือรายการที่ต้องดำเนินการบนข้อความแชทใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นและทุกการสนทนาจะนำไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- ใช้ประโยชน์จากตัวแทน AI ในการแชท เพื่อทำให้การอัปเดตตามปกติเป็นอัตโนมัติ ตอบคำถามที่พบบ่อย หรือแม้แต่สรุปบทสนทนา เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ไม่มีอีกแล้วกับช่วงเวลาที่ว่า "เราคุยเรื่องนั้นที่ไหนกันนะ?"
เมื่อฉันตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกใน ClickUp มันเหมือนกับช่วงเวลาที่ทุกอย่างสว่างวาบขึ้นมา ตอนนี้ ด้วยสิ่งง่ายๆ อย่างการเพิ่มแท็ก เทมเพลตงานย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหางานย่อยต่างๆ อีกต่อไป หรือกังวลว่าใครบางคนจะลืมขั้นตอนสำคัญ เราได้เพิ่มระบบอัตโนมัติที่ช่วยมอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, และส่งการแจ้งเตือน; ทุกอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้นอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดเวลา (แม้ว่าเราจะทำได้แน่นอน) แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ราบรื่นและน้อยความเครียดมากขึ้น ที่ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสาร
2. การอัปเดตอัตโนมัติ: ให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดอย่างง่ายดาย
เบื่อกับการต้องแจ้งทีมของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือกำหนดเวลาด้วยตัวเองหรือไม่?เครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากฎที่ทำงานแทนคุณได้:
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีมทันทีเมื่อมีการมอบหมายงาน, เสร็จสิ้น, อัปเดต, หรือเมื่อมีการเพิ่มความคิดเห็น—เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องตามหาคุณ
- ทริกเกอร์ที่กำหนดเองสำหรับทุกสถานการณ์! ต้องการแจ้งเตือนช่องเมื่อมีบั๊กที่มีความสำคัญสูงถูกสร้างขึ้นหรือไม่? หรือส่งการเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดหรือเมื่อมีงานที่ค้างอยู่? เพียงแค่ตั้งค่าเงื่อนไขของคุณ แล้ว ClickUp จะจัดการที่เหลือเอง
- การส่งมอบหลายช่องทาง ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าการอัปเดตจะไปที่ ClickUp Chat เพื่อให้ทีมเห็นได้ทันที ไปที่อีเมลโดยตรงสำหรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ หรือแม้แต่ไปที่ Slack (ด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นของ ClickUp)
- อัตโนมัติการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ สำหรับเมื่อคุณต้องการจัดตารางการตรวจสอบเป็นประจำ, การอัปเดตสถานะ, หรือการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดอะไรเลย—แม้คุณจะไม่อยู่ในสำนักงาน
- เชื่อมต่อการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกระบวนการทำงานขั้นสูงโดยการเชื่อมโยงการทำงานอัตโนมัติหลายอย่างเข้าด้วยกัน—เช่น การมอบหมายผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติเมื่องานย้ายไปยังสถานะ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือการสร้างงานติดตามผลเมื่อมีงานใดถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จสิ้น"
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนและการดำเนินการให้เหมาะกับทีมเฉพาะ, โครงการ หรือแม้แต่ผู้ใช้รายบุคคล เพื่อให้ทุกคนได้รับเฉพาะการอัปเดตที่สำคัญสำหรับพวกเขาเท่านั้น
ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถหยุดการจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ในที่สุด และมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมใหญ่ โดยมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและทำงานตามแผนเสมอ
🎉 เกร็ดความรู้สนุกๆ: Slack มี อีสเตอร์เอ้ก ซ่อนอยู่—เช่น การพิมพ์ /pony ในช่องแชท (ในบางเวิร์กสเปซ) จะทำให้มีม้าโพนี่ตัวจิ๋ววิ่งข้ามหน้าจอของคุณ! 🐴✨อีกอันหนึ่ง? ถ้าคุณพิมพ์ /shrug ระบบจะเพิ่มอีโมจิ ¯\_(ツ)_/¯ อัตโนมัติ เป็นความขี้เล่นแบบ Slack ที่ฝังมาตั้งแต่ต้น
3. การสื่อสารแบบรวมศูนย์: ทำงานด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
ไม่เหมือนกับ Slack ที่การสนทนาอาจกระจัดกระจายไปตามช่องต่างๆ ClickUp จะเชื่อมโยงทุกอย่างไว้กับงานของคุณ:
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน: หารือเกี่ยวกับงานเฉพาะที่ตรงกับจุดที่กำลังดำเนินการอยู่
- การร่วมมือในเอกสาร: แชทและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ประกาศทั่วทั้งโครงการ: ใช้ ClickUp Chat หรือการแจ้งเตือนเพื่อกระจายข้อมูลอัปเดตให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีบริบทที่หายไปอีกแล้ว ไม่มีข้อความที่พลาดอีกต่อไป เพียงแต่การสื่อสารที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
4. ถาม AI: ขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp คู่หูเบื้องหลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างเงียบๆ จัดการรายละเอียดต่างๆ ให้คุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญ นี่คือวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ:
- มีไอเดียดีๆ ในแชทหรือโน้ตเสียงสั้นๆ ใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถบันทึกไอเดียเหล่านั้นได้ทันทีและเปลี่ยนเป็นงานให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้สิ่งสำคัญหลุดลอยไป
- ลืมการรีบจดบันทึกการประชุมไปได้เลย ด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติ บันทึกเสียงและคลิปที่บันทึกไว้จะถูกแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนและค้นหาได้ พร้อมสำหรับการดำเนินการหรือแบ่งปัน
- จมอยู่กับกระทู้ยาวหรือการอัปเดตโปรเจกต์มากมาย? ให้ ClickUp Brain ช่วยกลั่นกรองข้อมูลสำคัญออกมาเป็นสรุปที่กระชับ ช่วยให้ทุกคนติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
- ไม่ต้องรออีกต่อไปเพื่อตั้งการแจ้งเตือน ClickUp Brain จะแนะนำการทำงานอัตโนมัติและขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของทีมและกระบวนการทำงานของโครงการ
- การติดตามผลที่พลาดกลายเป็นอดีตไปแล้ว ระบบ AI จะคอยติดตามการอนุมัติที่ค้างอยู่ รายการที่เกินกำหนด และคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ โดยจะแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่สำคัญที่สุด
- ไม่ต้องปวดหัวกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน—แค่บอก ClickUp Brain ในภาษาที่คุณเข้าใจง่าย แล้วมันจะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนให้คุณเอง
- ถาม AI ได้จากทุกที่ในพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังจมอยู่กับเอกสาร กำลังสนทนากับทีม หรือกำลังจัดการโปรเจกต์ ClickUp Brain ก็พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ—พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จัดระเบียบ และขับเคลื่อนทุกอย่างให้เดินหน้า
ด้วย ClickUp Brain พื้นที่ทำงานของคุณจะรู้สึกไม่เหมือนกับการแสดงกายกรรมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่น—ซึ่งเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
5. การผสานการทำงานที่ทรงพลัง: เชื่อมต่อ ClickUp กับทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบ
มีเครื่องมือโปรดที่ทีมของคุณขาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม?ClickUp Integrationsสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ใช้ได้ดีกับสิ่งที่ทำได้
- อีเมล, ปฏิทิน, และมากกว่านั้น: เชื่อมต่ออีเมลและปฏิทินของคุณกับ ClickUp เพื่อสร้างงานจากอีเมล, ซิงค์การประชุม, และไม่พลาดกำหนดเวลา
- อัตโนมัติด้วย Zapier, Make และอื่นๆ: ต้องการเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอปหรือไม่? ใช้ Zapier หรือ Make เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งการอัปเดต การย้ายไฟล์ หรือการติดตามเวลา
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน: ตั้งแต่ Google Drive และ Dropbox ไปจนถึง GitHub และ Zoom, ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว แบ่งปันไฟล์, ติดตามโค้ด, เปิดการประชุม, และรักษาทุกอย่างให้เชื่อมต่อกัน
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่เพิ่มเครื่องมืออีกชิ้น—คุณกำลังสร้างพื้นที่ทำงานที่ฉลาดขึ้นและเชื่อมต่อกันมากขึ้น ไม่ต้องสลับแท็บหรือเสียบริบทอีกต่อไป มีเพียงขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น การสนทนาที่มีคุณภาพมากขึ้น และทุกอย่างเชื่อมโยงกลับไปยังงานจริงของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แอปส่งข้อความรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด
เชื่อมต่อแชทกับการทำงานโดยใช้ ClickUp
การทำให้ข้อความใน Slack เป็นอัตโนมัติคือการคืนเวลาของคุณ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีข้อมูลที่ต้องการเสมอ ในเวลาที่ต้องการ
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Slack สำรวจการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง หรือยกระดับการทำงานด้วยการผสานรวมอันทรงพลังของ ClickUp คุณกำลังเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
โปรดจำไว้ว่าเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดคือเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน ด้วย ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณ รวมการสื่อสารไว้ในที่เดียว และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน
พร้อมที่จะทิ้งการอัปเดตซ้ำๆ ไว้เบื้องหลังหรือยัง?ลองใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp วันนี้ และ ดูประสิทธิภาพการทำงาน (และความสุข) ของทีมคุณพุ่งสูงขึ้น