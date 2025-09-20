บล็อก ClickUp
วิธีตั้งเวลาโพสต์ Instagram Stories: เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
Planning

วิธีตั้งเวลาโพสต์ Instagram Stories: เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
20 กันยายน 2568

คุณมีไอเดียเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบ ข้อเสนอพิเศษจำกัดเวลา และกลุ่มเป้าหมายของคุณก็กำลังมีความเคลื่อนไหว แต่พอถึงเวลาที่คุณโพสต์ ผู้ชมของคุณกลับครึ่งหนึ่งออกจากระบบไปแล้ว

ช่องว่างของเวลานั้น? มันคือจุดที่โอกาสหายไปอย่างเงียบๆ—เว้นแต่คุณจะวางแผนโพสต์ Instagram Stories ล่วงหน้าให้ตรงกับช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณมีกิจกรรมมากที่สุด

Instagram Stories มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเนื้อหาของคุณปรากฏต่อหน้าผู้ชมเป้าหมายในขณะที่พวกเขาเข้าสู่ระบบและใช้งานอยู่เท่านั้น

นั่นคือเหตุผลที่การรู้วิธีจัดตารางเวลาสตอรี่ Instagram สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง มันช่วยให้คุณมีความสม่ำเสมอ วางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย และหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้ายที่บั่นทอนข้อความของคุณ ดังนั้น มาดูกันว่าคุณสามารถจัดตารางสตอรี่ให้เผยแพร่ในช่วงที่การมองเห็นสูงสุดได้อย่างไร! 📈

คุณสามารถตั้งเวลาโพสต์ Instagram Stories ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories ได้!

เครื่องมือของ Instagram เอง (เช่น Facebook Business Suite) ช่วยให้ผู้ใช้บัญชีธุรกิจและบัญชีครีเอเตอร์สามารถกำหนดเวลาโพสต์และวางแผนสตอรี่ล่วงหน้าได้

ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและประเภทบัญชีของคุณ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่โดยอัตโนมัติหรือรับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อถึงเวลาโพสต์เรื่องราวได้

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ:

  • ประหยัดเวลา ด้วยการรวบรวมงานเป็นชุด กำหนดเวลาล่วงหน้า และ ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติล่วงหน้า
  • รักษาความสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องเร่งหาไอเดียในนาทีสุดท้าย
  • วางแผนและทบทวน เรื่องราวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เนื้อหาที่ใหญ่ขึ้น
  • ติดตามเรื่องราวของคุณ และประสิทธิภาพของพวกมันด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวของ Instagram

📌 ประเภทเนื้อหา Instagram ที่คุณควรกำหนดเวลา:

อย่าจำกัดกลยุทธ์ของคุณไว้แค่ Stories เพียงอย่างเดียว—ลองพิจารณาการผสมผสานเหล่านี้:

  • โพสต์ฟีด: เนื้อหาที่คงความน่าสนใจตลอดเวลา, เนื้อหาส่งเสริมการขาย, หรือเนื้อหาที่มีคุณค่า
  • เรื่องราว: เบื้องหลัง, โพล, ถาม-ตอบ
  • รีล: เทรนด์, สาธิตสินค้า, หรือคำแนะนำ
  • Carousels: คู่มือแบบขั้นตอนหรือคำรับรอง

ใช้เทมเพลตหรือมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนเวลาในการสร้างโพสต์และอัปโหลดสื่อ!

⭐ เทมเพลตแนะนำ

เทมเพลตการกำหนดเวลาโพสต์ Instagram ของ ClickUp เหมาะสำหรับทุกคนที่จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิทินที่มีหลายรูปแบบ ขั้นตอนการอนุมัติ และวันที่เผยแพร่ การจัดวางแบบภาพในมุมมองปฏิทินทำให้เห็นได้ทันทีว่าเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างไร

แดชบอร์ดปฏิทิน
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและกำหนดเวลาโพสต์ Instagram ล่วงหน้าด้วยเทมเพลตการกำหนดเวลาโพสต์ Instagram ของ ClickUp

แต่ละบล็อกปฏิทินคือบัตรงานที่บรรจุข้อมูลครบถ้วน ให้คุณเห็นทุกอย่างในพริบตา: วันที่เผยแพร่ ธีม (ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ หรือ เคล็ดลับและคำแนะนำ) ขั้นตอนปัจจุบัน (QA หรือ เผยแพร่) รูปแบบเนื้อหา ลิงก์โพสต์ และสถานะการอนุมัติ คุณยังมีตัวบ่งชี้ภาพสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะ เช่น แชร์ไปยังบัญชีอื่น หรือ รอการอนุมัติ

วิธีตั้งเวลาโพสต์ Instagram Stories แบบทีละขั้นตอน

การกำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าได้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถใช้เครื่องมือในตัวของ Instagramหรือแอปของบุคคลที่สามเพื่อทำเช่นนั้นได้

นี่คือวิธีเริ่มต้นการกำหนดเวลาโพสต์สตอรี่บน Instagram ✔️

ใช้ Meta Business Suite

วิธี #1: บนเดสก์ท็อป

เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Meta Business Suite ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเวลาโพสต์สตอรี่ Instagram ของคุณ ให้คุณควบคุมเวลาที่สตอรี่ของคุณจะเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่ นี่คือวิธีการใช้งาน 💻

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ Meta Business Suite

ไปที่business.facebook.comและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook และ Instagram ที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นไปที่แดชบอร์ดหลักภายใต้เครื่องมือเนื้อหาของคุณและค้นหาปุ่ม สร้างเรื่องราว

แดชบอร์ด Meta Business Suite: กำหนดเวลา Instagram Stories
ผ่านทาง Hootsuite

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ (พร้อมเทมเพลต)

ขั้นตอนที่ 2: เลือกบัญชี

มองหาไอคอน Instagram ติดกับปุ่ม แชร์ไปยัง เพื่อยืนยันว่าคุณกำลังกำหนดเวลาสำหรับแพลตฟอร์มและโปรไฟล์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอได้สูงสุด 10 รายการโดยการลาก, วาง, หรืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สร้างแดชบอร์ดเรื่องราว: กำหนดเวลาเรื่องราว Instagram
ผ่านทาง Hootsuite

เคล็ดลับด่วน: คุณสามารถแก้ไขสตอรี่ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนที่มันจะเผยแพร่ โดยไปที่มุมมองปฏิทิน ใช้เครื่องมือ AI สำหรับเขียนคำบรรยายหากคุณติดขัด

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งเรื่องราวของคุณ

หากจำเป็น ให้เพิ่มข้อความทับภาพ ครอบตัดรูปภาพ และใช้สติกเกอร์ รวมถึงลิงก์ที่คลิกได้ โดยใช้ปุ่ม แก้ไข

หลังจากนี้ ที่ด้านล่าง ให้เปลี่ยนจาก แชร์ตอนนี้ เป็น กำหนดเวลา คุณสามารถเลือกเวลาด้วยตนเองหรือใช้ตัวเลือก เวลาที่ใช้งาน ซึ่งจะแนะนำเวลาตามพฤติกรรมของผู้ชม คลิก กำหนดเวลา และคุณก็พร้อมแล้ว!

ตัวเลือกการจัดตารางเวลา: จัดตารางเวลา Instagram Stories
ผ่านทาง Hootsuite

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Meta อนุญาตให้กำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 29 วัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนแคมเปญสื่อหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

วิธี #2: บนอุปกรณ์มือถือ

นี่คือวิธีการกำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories ผ่านแอปพลิเคชันมือถือของ Meta 📱

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและเปิดแอป Meta Business Suite

หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ไปที่ App Store หรือ Google Play เพื่อติดตั้งแอป Meta Business Suite เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชีธุรกิจหรือบัญชีครีเอเตอร์ของคุณบน Instagram

ขั้นตอนที่ 2: แตะที่ 'เรื่องราว' เพื่อเริ่มต้น

จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ตัวเลือก เรื่องราว เพื่อเริ่มสร้างเรื่องราว Instagram ของคุณ ซึ่งจะเป็นการแจ้งให้คุณอัปโหลดเนื้อหาของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: อัปโหลดสื่อของคุณ

เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแชร์ในสตอรี่ของคุณ คุณสามารถอัปโหลดสไลด์ได้หลายภาพพร้อมกัน ทำให้การสร้างลำดับสตอรี่ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องง่าย

ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งเรื่องราวของคุณ

เพิ่มข้อความซ้อนทับ, สติกเกอร์, GIF หรือองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและสอดคล้องกับแบรนด์มากขึ้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือปรับขนาดไฟล์สื่อของคุณได้หากจำเป็น

ขั้นตอนที่ 5: แตะ 'ถัดไป' เพื่อดำเนินการต่อ

เมื่อเรื่องราวของคุณดูเป็นไปตามที่คุณต้องการแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม ถัดไป ที่มุมเพื่อไปยังตัวเลือกการเผยแพร่ ที่นี่คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการแชร์เรื่องราวไปที่ไหน: Instagram, Facebook หรือทั้งสองอย่าง คุณสามารถโพสต์ไปยังทั้งสองพร้อมกันได้หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงกัน

คลังแม่แบบ: แม่แบบการเขียนเนื้อหาชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดเวลาโพสต์สตอรี่ของคุณไว้ล่วงหน้า

หากคุณใช้ iOS ให้แตะ กำหนดเวลาสำหรับภายหลัง หากคุณใช้ Android ให้แตะ เสร็จสิ้น จากนั้นเลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้เรื่องราวถูกเผยแพร่

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้แตะเพื่อยืนยันกำหนดการ เรื่องราวของคุณจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติในเวลาที่คุณเลือก

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากกำหนดเวลาแล้ว ให้ไปที่ส่วน ข้อมูลเชิงลึกของสตอรี่ ใน Meta Business Suite เพื่อตรวจสอบว่าสตอรี่ที่ผ่านมาของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร ตัวชี้วัดเช่น จำนวนการดู, การตอบกลับ, และการออกจากสตอรี่ช่วยให้คุณสังเกตแนวโน้ม ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ และอะไรที่อาจต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป

📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

ใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อจัดระเบียบและจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา

เครื่องมือจากบุคคลที่สามหลายตัวช่วยในการกำหนดเวลาโพสต์สตอรี่ Instagram โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเครื่องมือจัดการโครงการโซเชียลมีเดียสำหรับเบื้องหลังการจัดระเบียบและจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณ

ClickUpก้าวขึ้นมาที่นี่ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย 🤩

โซลูชันการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมแบบภาพ คุณสามารถวางแผนเรื่องราวของคุณในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ แนบไฟล์สื่อสร้างสรรค์ ตั้งค่าการประชุม บล็อกเวลา และกำหนดเส้นตายสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหา

แต่ทำอย่างไร?

พบกับClickUp Calendar! ☑️ รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp Calendar ให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญในการวางแผนเนื้อหาของคุณ

ปฏิทินนี้คือที่ที่ทุกสิ่งมารวมกันสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่ต้องจัดการกับ Instagram Stories, แคมเปญ, การประชุม, และโครงการของลูกค้า

คุณสามารถร่างเรื่องราว Instagram ของคุณทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าได้ โดยใส่แต่ละเรื่องราวลงในซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาของคุณพร้อมด้วยงาน ClickUp ที่ใช้รหัสสี ลิงก์การประชุมทีม ไฟล์ร่างที่แนบมา และไฟล์ออกแบบ โดยรู้แน่ชัดว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่

ระบบอัจฉริยะของแพลตฟอร์มนี้ทำให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ มันถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงระบบอัตโนมัติ ดังนั้นตารางเวลาของคุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ

สมมติว่าการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ของทีมคุณใช้เวลานานกว่ากำหนดและทำให้การออกแบบเรื่องราวขั้นสุดท้ายล่าช้า ClickUp Calendar จะปรับกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญใหม่ และแม้กระทั่งบล็อกเวลาเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นงานได้โดยไม่มีการรบกวน!

ClickUp Calendar: กำหนดเวลา Instagram Stories
เข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยตรงจาก ClickUp Calendar พร้อมด้วยผู้จดบันทึก AI ที่มอบหมายให้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ทุกอย่างยังถูกผสานรวมไว้ด้วยกัน คุณไม่ต้องสลับแท็บเพื่อตรวจสอบคำเชิญประชุม แล้วกระโดดไปยังเครื่องมืออื่นเพื่อดูงาน และกลับมาเพื่อแสดงความคิดเห็น ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถคลิกเข้าไปที่กิจกรรม ตรวจสอบวาระการประชุม เปิดแผนเนื้อหาที่เชื่อมโยง เข้าร่วมประชุม และแท็กเพื่อนร่วมทีม ทั้งหมดนี้ได้จากที่เดียว

หากคุณใช้ Google Calendar อยู่แล้ว ระบบจะซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นทั้งสองทาง ดังนั้นหากคุณย้ายการประชุมทีมใน Google การประชุมนั้นก็จะอัปเดตใน ClickUp ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ClickUp AI Notetakerยังช่วยบันทึกโน้ตการประชุมที่สามารถค้นหาได้ให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นไร้รอยต่อ เพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็นเช่นนั้น

ประโยชน์เพิ่มเติมอีกอย่าง? เมื่อการประชุมของคุณเสร็จสิ้นClickUp Brainจะเริ่มทำงานทันทีเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียนี้จะเปลี่ยนประเด็นการสนทนาให้เป็นงาน มอบหมายงาน อัปเดตเอกสาร และทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไป

และในกรณีที่คุณพลาดการประชุมใด ๆ ไป เพียงสอบถาม Brain เพื่อขอประเด็นการสนทนา (มันมักจะนำหน้าเสมอ 😉)

ClickUp Brain
รับบันทึกการประชุมทันทีจากการโทรซิงค์ครั้งก่อนของคุณด้วย ClickUp Brain

ให้ระบบอัตโนมัติและ AI Autopilot ตัวแทนทำงานหนักแทนคุณ

ClickUp Autopilot Agents
ตอบคำถามที่ซ้ำกันในช่องทางแชทของ ClickUp อัตโนมัติรายงานประจำวันและรายสัปดาห์ จัดลำดับความสำคัญของข้อความและมอบหมายงาน เพิ่มการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Autopilot Agents

ClickUp ไม่เพียงแต่ฉลาด แต่ยังมีความริเริ่มอีกด้วย ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถตั้งค่ากฎที่มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ส่งการแจ้งเตือน และย้ายเนื้อหาผ่านกระบวนการทำงานของคุณได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกนิ้ว

แต่มันยังดีกว่านั้นอีกClickUp's AI Autopilot Agentsทำงานเบื้องหลังเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พวกเขาตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณ แจ้งเตือนจุดติดขัด และสามารถปรับกำหนดเวลาหรือมอบหมายงานใหม่เมื่อมีสิ่งเปลี่ยนแปลง ต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็วหรืออยากให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ? แค่ถามตัวแทนของคุณ มันเหมือนมีสมาชิกทีมเพิ่มเติมที่ไม่เคยหลับเลย

ด้วยระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI, กระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณจะปรับตัวในเวลาจริง—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ได้, ขณะที่ ClickUp จัดการกับส่วนที่เหลือ

💟 โบนัส: พบกับBrain MAX—แอปเดสก์ท็อป AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp ที่ออกแบบมาสำหรับทีมและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ด้วยแอปนี้คุณสามารถจัดตารางวันของคุณ จัดการโครงการ และโพสต์โซเชียลมีเดียอัตโนมัติ—ทั้งหมดด้วยคำแนะนำง่ายๆ จากเดสก์ท็อปของคุณ

มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบ ทำให้คุณสามารถวางแผน ตั้งเตือน และดำเนินกระบวนการจัดตารางงานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยุ่งยากด้วยตนเอง เพียงแค่บอก Brain MAX ถึงสิ่งที่คุณต้องการ แล้วมันจะจัดการงานที่ยุ่งยากให้คุณเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล AI หลากหลายใน MAX เพื่อระดมความคิดและพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์สำหรับโพสต์หรือแคมเปญครั้งใหญ่ถัดไปของคุณได้อีกด้วย

คลังแม่แบบ: ต้องการระดมความคิดสร้างสรรค์, สร้างข้อความที่น่าสนใจ, และประสานงานการออกแบบโดยไม่หลงลืมใช่ไหม? ลองใช้แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณบนแอป Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย

เคล็ดลับการจัดตารางเวลาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Instagram Stories

Instagram Stories หายไปอย่างรวดเร็ว (กระพริบตาแล้วจะหายไปใน 24 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราว ก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่คิดถึงเป็นอันดับสุดท้ายในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ในความเป็นจริง เรื่องราวช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม เพิ่มการมองเห็น และจุดประกายการสนทนาโดยตรงในหลากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

มาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณกัน 🧰

  • โพสต์ในเวลาที่เหมาะสม: ต้องการเพิ่มยอดวิว? ลองโพสต์ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. โดยเฉพาะวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่มีการมีส่วนร่วมสูงสุด วันจันทร์? เงียบเหงาสุดๆ ปรับตารางเวลาของคุณให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ชมโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกของ Instagram 📅
  • รักษาความสม่ำเสมอ: ตั้งเป้าโพสต์สตอรี่วันละหนึ่งถึงเจ็ดเรื่องเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้ติดตามของคุณอยู่เสมอ การทดลองและปรับเปลี่ยนความถี่นี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอจังหวะที่กลุ่มเป้าหมายของคุณตอบสนองได้ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องปกติ 🔁
  • ทำให้สนุกและมีแบรนด์: ยึดมั่นในบรรยากาศของแบรนด์คุณโดยใช้เทมเพลตและสีที่สอดคล้องกัน อย่าลืมเพิ่มสิ่งสนุกๆ เช่น โพล แบบทดสอบ สติกเกอร์ แฮชแท็ก และจีโอแท็ก เพื่อให้มีความโต้ตอบและค้นหาได้ง่ายขึ้น 🎨
  • ผสมผสานและนำกลับมาใช้ใหม่: ใช้การผสมผสานระหว่างเนื้อหาต้นฉบับ 80% และเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดี 20% เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดูสดใหม่เสมอ มีคำรับรองหรือเคล็ดลับดี ๆ ไหม? ทำให้เป็นเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอดกาลและโพสต์ซ้ำเป็นครั้งคราวสำหรับผู้ติดตามใหม่ ♻️
  • คิดแบบมือถือเป็นอันดับแรก: เรื่องราวของคุณควรดูยอดเยี่ยมบนหน้าจอโทรศัพท์ ให้ข้อความสั้น กระชับ ภาพ โดดเด่น และเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่วินาทีแรก 📳
  • รักษาความทันเวลา: ใช้ประโยชน์จากวันหยุด, หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม, และเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้คุณยังคงเกี่ยวข้องอยู่เสมอ. และหากมีอะไรใหญ่เกิดขึ้น? เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณเพื่อให้สอดคล้องอยู่เสมอ 🔀

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ติดตามสิ่งที่ได้ผล อย่าแค่โพสต์สตอรี่ใน Instagram แล้วหายไปเฉยๆ ติดตาม เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ของคุณ ทดสอบรูปแบบและเวลาต่างๆ ถามตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการตามตัวเลขจริง แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของกลยุทธ์ Instagram ของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

สร้าง 'เรื่องราว' แห่งความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp

การดำเนินกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว ตั้งแต่การเลือกเวลาโพสต์ที่ดีที่สุดไปจนถึงการเพิ่มสติกเกอร์โต้ตอบ และไม่ใช่แค่สำหรับโปรไฟล์ Instagram ของคุณอีกต่อไป—แต่สำหรับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องผสมผสานกลยุทธ์ของคุณกับระบบที่มีนวัตกรรมซึ่งให้พื้นที่หายใจมากขึ้นสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการสร้างสิ่งใหม่ ๆ

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยคุณสร้างปฏิทินเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ วางแผนล่วงหน้าด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ ทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็นและการอนุมัติในตัว และปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ

ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅