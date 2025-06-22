เทมเพลตรายการบาร์ฟรีสำหรับการจัดการสต็อกและลดของเสีย

คืนวันเสาร์จบลงแล้ว บาร์เละเทะไปหมด รายการสต็อกไม่ตรงกัน ขวดหายไป และไม่มีใครจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปบ้าง นี่คือความจริงสำหรับผู้จัดการบาร์ส่วนใหญ่ที่บริหารสินค้าคงคลังโดยไม่มีระบบที่เชื่อถือได้ การสั่งของมากเกินไปก็กินกำไรของคุณ การสั่งของน้อยเกินไปก็ทำให้บริการแย่ และอย่าพูดถึงต้นทุนการเทเครื่องดื่มที่ไม่เคยตรงกับยอดขายที่จุดขายเลย
เทมเพลตจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ พวกมันจะนำโครงสร้างเข้ามา เทมเพลตสินค้าคงคลังบาร์ฟรีของบล็อกนี้จะช่วยให้คุณบันทึกสิ่งที่มีอยู่ ตรวจพบช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว และสั่งซื้อใหม่ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ไม่ว่าคุณจะบริหารบาร์คนเดียวหรือจัดการทีมงานที่ยุ่งเหยิง ให้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการสินค้าคงคลังของคุณรวดเร็ว สะอาด และง่ายขึ้นมาก
อะไรคือแบบฟอร์มสินค้าคงคลังบาร์?
เทมเพลตสินค้าคงคลังสำหรับบาร์เป็นสเปรดชีตหรือเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้บาร์ติดตามสินค้าคงคลัง ตรวจสอบการใช้งาน และลดการสูญเสีย แทนที่จะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับบันทึกจำนวนขวด บันทึกการส่งสินค้า และคำนวณต้นทุนสินค้าคงคลังของบาร์ ทั้งหมดในที่เดียว
พวกมันมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการบาร์ที่ยุ่งซึ่งต้องการรักษาความเป็นระเบียบโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการอัปเดตสินค้าคงคลังด้วยตนเอง
แม่แบบสินค้าคงคลังของบาร์ส่วนใหญ่ให้คุณ:
- ติดตามจำนวนสินค้าคงคลังและระดับส่วนผสม
- คำนวณต้นทุนการเทและอัตราการใช้งาน
- ติดตามจุดสั่งซื้อใหม่และระดับสินค้าคงคลัง
- บันทึกการส่งมอบและอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์
- ทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้นและลดของเสีย
บริหารบาร์เพียงแห่งเดียวหรือดูแลหลายสาขาพร้อมกัน? ด้วยเทมเพลตสินค้าที่เหมาะสม การจัดการจะรวดเร็ว มีระเบียบ และควบคุมกำไรได้ง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งระบบการจัดการบ้านที่มีประสิทธิภาพ
15 แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังบาร์ฟรี
ไม่มีบาร์สองแห่งที่จัดการสินค้าคงคลังในแบบเดียวกัน บางแห่งต้องการแค่สเปรดชีตง่ายๆ ในขณะที่บางแห่งต้องการระบบที่ละเอียดมากขึ้น เราได้รวบรวมเทมเพลตสินค้าคงคลังสำหรับบาร์ที่มีประโยชน์ที่สุดไว้ให้คุณแล้ว เพื่อให้คุณข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและติดตามสิ่งที่สำคัญได้
1. แม่แบบสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpมอบวิธีการที่ใช้งานได้จริงให้กับผู้จัดการบาร์ในการติดตามสต็อก จัดการคำสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย และลดข้อผิดพลาดในสินค้าคงคลัง ออกแบบมาเพื่อรักษาความมีระเบียบของห่วงโซ่อุปทานของคุณในหลายสถานที่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการสั่งซื้อเกิน การสั่งซื้อซ้ำที่พลาด และสูญเสียที่ซ่อนอยู่
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างรวมศูนย์ไว้ที่เดียว คุณจึงไม่ต้องวุ่นวายระหว่างให้บริการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ดูและจัดระเบียบรายการสินค้าทั้งหมดตามประเภทหรือหมวดหมู่
- ติดตามรายละเอียดผู้ขาย รวมถึงรายการสินค้าและข้อมูลติดต่อ
- บันทึกใบสั่งซื้อและจัดการการสั่งซื้อใหม่โดยใช้มุมมองที่มีอยู่ในตัว
- เข้าถึงคำแนะนำการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมอง "เริ่มต้นที่นี่"
- ตรวจสอบสถานะงาน เช่น เปิดหรือเสร็จสมบูรณ์ เพื่อระบุการดำเนินการที่รอดำเนินการ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และความคืบหน้าของงาน
🍸 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบาร์ที่ต้องการสร้างระบบสต็อกสินค้าที่ติดตั้งได้รวดเร็ว ดูแลง่าย และขยายขนาดได้สะดวก
2. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
การจัดการสินค้าหลายสิบรายการ, การอัปเดตคำสั่งซื้อ, และค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ในเวลาไม่นาน.แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้คุณติดตามการเคลื่อนไหว, มูลค่า, และความพร้อมใช้งานของสินค้า, ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาสินค้าที่มีในสต็อกหรือต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม.
มันช่วยให้กระบวนการทำงานที่วุ่นวายมีความชัดเจน และช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่สำคัญได้อย่างทันท่วงที
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามปริมาณและต้นทุนของรายการโดยใช้มุมมองตาราง
- ติดตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของสต็อกด้วยมุมมองไทม์ไลน์
- ดูการอัปเดตคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์และมูลค่าสินค้าคงคลังในทุกมุมมอง
- จัดระเบียบสินค้าคงคลังโดยใช้ป้ายสถานะ เช่น มีสินค้า และ สินค้าหมด
- มอบหมายงานประจำสำหรับการตรวจสอบหรือการสั่งซื้อใหม่
- อัปเดตความคืบหน้าและแจ้งเตือนทีมของคุณโดยอัตโนมัติ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถทดลองใช้มุมมองต่าง ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด👇
🍸 เหมาะสำหรับ: ทีมบริการด้านการต้อนรับที่ต้องการระบบวางแผนสินค้าคงคลังที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดการสต็อกจำนวนมาก ควบคุมต้นทุน และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในที่ทำงาน—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่ทำงานเดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
3. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลัง ClickUp
การบริหารบาร์หมายถึงการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าอะไรกำลังเคลื่อนไหวและอะไรที่ไม่เคลื่อนไหว.แบบรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของสต็อกได้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม, แบ่งปันการอัปเดตกับทีมของคุณ, และตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อใหม่ได้ดีขึ้น.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลสต็อกบาร์การใช้งานตามระยะเวลา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างรายงานที่มีโครงสร้างสำหรับแต่ละรอบการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- จัดระเบียบงานรายงานตามหมวดหมู่หรือสถานะ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อติดตามความคืบหน้าและการอัปเดต
- รวมข้อมูลสินค้าคงคลังจากทุกแหล่งไว้ในที่เดียวเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น
- ส่งออกรายงานที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
- จัดการประชุมทบทวนเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกัน
🍸 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบาร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและการรายงานเป็นประจำเพื่อลดของเสีย ปรับปรุงการคาดการณ์ และประสานการตัดสินใจของทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม:อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านสำหรับโฮมออฟฟิศของคุณ
4. แม่แบบสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp
การบริหารร้านอาหารที่คึกคักหมายถึงการติดตามมากกว่าแค่สิ่งที่อยู่ในเมนู.เทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหารของ ClickUpมอบวิธีการที่เป็นประโยชน์ให้คุณจัดการสต็อกวัตถุดิบ ลดของเสีย และทำให้การเติมสต็อกเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้การบริการช้าลง.
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับครัวที่มีการหมุนเวียนสูงซึ่งต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทุกมุมมองสนับสนุนความเร็ว โครงสร้าง และความแม่นยำ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามการใช้ส่วนผสมรายสัปดาห์ผ่านมุมมองการใช้รายสัปดาห์
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยแดชบอร์ดการจัดเก็บสินค้าและสินค้าหมด
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังต่ำและต้องการเติมสินค้าด้วยมุมมองการสั่งซื้อใหม่
- จัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ เช่น อายุการเก็บรักษา ต้นทุน และปริมาณไว้ในที่เดียว
- สร้างรายงานที่มีโครงสร้างโดยใช้มุมมองตารางหรือแอปสินค้าคงคลังที่รองรับ
- กำหนดสถานะที่กำหนดเอง เช่น รายการใหม่ หรือ สั่งซื้อใหม่ เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
🍸 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องจัดการกับคำสั่งซื้อจำนวนมาก, สินค้าที่เสื่อมสภาพได้, และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในครัว.
5. เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในขณะที่ต้องติดตามระดับสต็อกที่ผันผวน? ทุกอย่างอาจบานปลายก่อนที่คุณจะพูดว่า "เตกีล่าหายไปไหนหมด?"
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpผสานระบบทั้งสองเข้าด้วยกัน ให้คุณติดตามคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และความคืบหน้าของผู้จัดหาได้ทั้งหมดในที่เดียว ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้การสั่งซื้อสอดคล้องกับความต้องการสินค้าจริง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างงานเฉพาะสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อและกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับทีม
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าตั้งแต่การร้องขอจนถึงการส่งมอบ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยืนยันรายละเอียดคำสั่งซื้อและแจ้งเตือนความล่าช้า
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลที่สำคัญ
- ติดตามข้อมูลการซื้อสินค้า สถานะสินค้าคงคลัง และต้นทุนได้พร้อมกัน
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ขายโดยใช้แม่แบบรายการผู้ขาย
🍸 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องจัดการคำสั่งซื้อบ่อยครั้งและต้องการควบคุมการจัดหา การจัดส่ง และความรับผิดชอบของทีมอย่างเข้มงวด
👀 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดในการจัดการสต็อกแอลกอฮอล์มีมาตั้งแต่ 2000 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อโรงเตี๊ยมในเมโสโปเตเมียให้บริการนักเดินทางและมักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ชาวกรีกและโรมันโบราณก็มี "ผู้ประกอบการโรงเตี๊ยม" ที่จัดการไวน์ส่วนรวมและคอยดูแลสต็อกอย่างระมัดระวัง—ซึ่งเป็นรูปแบบแรกของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. แม่แบบสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงาน ClickUp
หยุดเสียเวลาในการค้นหาเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์หรือสงสัยว่าใครเป็นคนสั่งซื้อแพ็กกระดาษโน้ตติดสุดท้ายไป.เทมเพลตสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานของ ClickUpช่วยให้การติดตามสินค้าคงคลังง่ายขึ้นและโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วเช่นบาร์.
มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจายด้วยระบบเดียวที่จัดระเบียบสำหรับการติดตามสินค้า ทีมสามารถเติมสินค้าจำเป็นและตรวจสอบการใช้งานได้โดยไม่ต้องสงสัยอะไรอีก
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ใช้มุมมองรายการลำดับความสำคัญเพื่อติดตามและจัดลำดับอุปกรณ์เร่งด่วนอย่างรวดเร็ว
- จัดระเบียบคำขอด้วยมุมมองคำสั่งซื้อตามแผนกเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานของทีม
- ดูภาพรวมระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันโดยใช้มุมมองสินค้าคงคลัง
- แนะนำสมาชิกใหม่ให้ผ่านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับงานได้เร็วขึ้น
- ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันโดยการอัปเดตสถานะเมื่องานเปลี่ยนจาก "เปิด" เป็น "เสร็จสิ้น"
- ตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดด้วยการตรวจสอบคำสั่งซื้อผ่านมุมมองงานที่ชัดเจน
🍸 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสำนักงานหลังบาร์ที่ต้องการความสมดุลระหว่างงานประจำวันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง และต้องการระบบที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนและค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น
7. แม่แบบทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายของ ClickUp
เหมาะสำหรับทีมบาร์ขนาดเล็กหรือธุรกิจใหม่,แบบฟอร์ม ClickUp Simple Business Inventory Register Templateนี้มอบวิธีการที่ไม่ซับซ้อนในการติดตามสต็อก, คำสั่งซื้อ, และค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องจมอยู่ในความซับซ้อน
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่คงที่ และสิ่งที่ต้องสั่งซื้อใหม่ การจัดวางยังคงเบาและประสิทธิภาพสูง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจได้มากขึ้นและลดภาระงานด้านเอกสารลง
เทมเพลตนี้สามารถให้คุณ:
- ใช้รายการสินค้าคงคลังเพื่อตรวจสอบระดับสินค้าทั้งหมดในที่เดียว
- ระบุสินค้าคงคลังต่ำได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองสินค้าคงคลังที่สำคัญ
- เพิ่มสินค้าใหม่ได้ทันทีโดยใช้แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง
- ตั้งค่าและจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็วผ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- จัดระเบียบรายการเป็นสามสถานะ—ใช้งานอยู่, ไม่ใช้งาน, สินค้าใหม่—เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในรายการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ
🍸 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบาร์ที่ต้องการระบบจัดการสินค้าคงคลังพื้นฐานเพื่อความเป็นระเบียบ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับเครื่องมือหลายประเภท
8. แม่แบบใบสั่งซื้อสินค้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpมอบวิธีที่ชัดเจนและรวมศูนย์ให้กับธุรกิจในการขอ, ติดตาม, และจัดการคำสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ มันทำให้การประสานงานกับผู้ขายง่ายขึ้น, รักษาการจัดส่งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา, และช่วยให้ทีมลดการคาดเดาในกระบวนการจัดซื้อ
คุณจะใช้เวลาในการติดตามการอัปเดตน้อยลง และมีเวลาในการรักษาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนมากขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามคำขอจัดหาสินค้าทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมุมมองรายการคำสั่งซื้อใหม่
- กรอกรายละเอียดเช่น ประเภทการจัดหา, ระยะเวลาการจัดส่ง, และข้อมูลของผู้ขอในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อการจัดหา
- จัดเรียงและจัดการคำสั่งซื้อตามแผนกโดยใช้มุมมองคำสั่งซื้อตามแผนก
- ติดตามความคืบหน้าการจัดส่งด้วยมุมมองตัวติดตามคำสั่งซื้อสินค้า
- เข้าถึงคู่มือเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- อัปเดตสถานะ เช่น "รอการอนุมัติ", "อยู่ระหว่างดำเนินการ", หรือ "เสร็จสมบูรณ์" เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
🍸 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดซื้อหรือผู้จัดการที่ดูแลกระบวนการจัดซื้อหลายรายการและต้องการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรระหว่างทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
9. แม่แบบบาร์สินค้าคงคลังใน Excel และ Google Sheets โดย Coefficient
เทมเพลตสินค้าคงคลังบาร์สำหรับ Excel และ Google Sheets โดย Coefficient ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังบาร์ในโลกจริง
เทมเพลตฟรีนี้มีหมวดหมู่แยกสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องผสม และอุปกรณ์บาร์ ซึ่งคุณสามารถติดตามปริมาณ สถานที่ ต้นทุนต่อหน่วย และจุดสั่งซื้อใหม่ได้ในมุมมองที่ชัดเจนเพียงหน้าเดียว ไม่ว่าคุณจะบริหารเลานจ์ที่คึกคักหรือผับขนาดเล็ก เทมเพลตนี้จะช่วยให้การตรวจสอบสต็อกประจำสัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่าย และจัดการสินค้าคงคลังใน Excel ได้อย่างสะดวก
🍸เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบาร์ที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและใช้สเปรดชีตในการติดตามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องผสม และแก้ว โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Excel
10. แม่แบบบาร์สินค้าคงคลังในสเปรดชีต โดย Superjoin
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เทมเพลต Spreadsheet Bar Inventory โดย Superjoin ครอบคลุมทุกมุมของสินค้าคงคลังในบาร์ของคุณ—ตั้งแต่เหล้าไปจนถึงเครื่องดื่มผสมและแม้กระทั่งเครื่องตกแต่ง เทมเพลตสเปรดชีตนี้ช่วยให้คุณบันทึกปริมาณ ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย และวันที่ซื้อ ในขณะที่รักษาความถูกต้องและง่ายต่อการอัปเดตรายการสินค้าคงคลังของคุณ
ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและมีพื้นที่สำหรับรายการที่กำหนดเองได้ จึงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการการควบคุมที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่
🍸เหมาะสำหรับ: พนักงานบาร์และทีมบริการที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามระดับสต็อกและสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1862 เจอร์รี่ โธมัส ได้ตีพิมพ์หนังสือ "How to Mix Drinks"ซึ่งเป็นคู่มือการเป็นบาร์เทนเดอร์เล่มแรกของโลก นอกเหนือจากสูตรเครื่องดื่มแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมและบริหารสต็อกบาร์อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในศตวรรษที่ 19 การจัดการสินค้าคงคลังก็เป็นส่วนสำคัญของศิลปะการเป็นบาร์เทนเดอร์
11. แบบฟอร์มสเปรดชีตสำหรับสินค้าคงคลังสุรา โดย Jotform
เทมเพลตสเปรดชีตสินค้าคงคลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย Jotform มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการติดตามชื่อแบรนด์, ความแรงของแอลกอฮอล์, ราคา, และปริมาณ—เหมาะสำหรับบาร์หรือร้านขายเหล้าที่เน้นดิจิทัล รองรับการจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับที่ราบรื่น ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังตามประสิทธิภาพ, อายุ, หรือความถี่ในการสั่งซื้อใหม่
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งป้าย แท็บ และคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบาร์ของคุณ
🍸เหมาะสำหรับ: บาร์ ร้านขายสุรา และร้านอาหารที่ต้องการแปลงระบบติดตามสินค้าคงคลังเป็นดิจิทัล และปรับปรุงการตัดสินใจด้วยรายงานที่ละเอียด
12. แบบฟอร์มสินค้าคงคลังบาร์ โดย Template.Net
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการติดตามสต็อกบาร์ของคุณ แบบฟอร์มบาร์อินเวนทอรีโดย Template.Net เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับเหล้า เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มผสม แบบฟอร์มบาร์อินเวนทอรีแบบมินิมอลนี้ช่วยให้คุณบันทึกปริมาณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีช่องหรือสูตรที่ไม่จำเป็น
คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้, แชร์กับพนักงาน, หรือใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบสต็อกแบบแมนนวลอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่คึกคัก
🍸เหมาะสำหรับ: เจ้าของบาร์หรือผู้ประสานงานอีเวนต์ที่จัดการสินค้าคงคลังขนาดเล็กและต้องการรูปแบบที่รวดเร็วและสะอาดสำหรับการติดตามรายวันหรือรายสัปดาห์
13. แบบแปลนการจัดวางสต็อกสินค้าในบาร์ โดย Template.net
สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายในใจ, แบบแปลนการจัดสต็อกบาร์โดย Template. Net มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดกลุ่มและรายการสินค้าแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยหมวดหมู่สินค้าที่ชัดเจน เช่น สุรา, ไวน์, เบียร์, น้ำผลไม้, และน้ำเชื่อม คุณสามารถบันทึกทุกอย่างไว้ในแผ่นเดียวโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป
การตั้งค่าคอลัมน์ขั้นต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตประจำวันอย่างรวดเร็วหรือการตรวจสอบสินค้าคงคลังพื้นฐานในบาร์ประเภทต่างๆ
🍸เหมาะสำหรับ: บาร์ขนาดเล็ก ผู้จัดงาน หรือเลานจ์โรงแรมที่ต้องการวิธีติดตามสินค้าหลากหลายประเภทอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย
14. แบบฟอร์มสเปรดชีตสินค้าคงคลังบาร์ โดย Backbar
เทมเพลตสเปรดชีตสินค้าคงคลังสำหรับบาร์โดย Backbar ช่วยให้ผู้จัดการบาร์คำนวณต้นทุนต่อออนซ์ ราคาต่อหน่วยบริโภค และระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
รูปแบบที่สะอาดตาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเหล้า, เบียร์, และไวน์พร้อมราคาต่อหน่วยที่ถูกต้องและการคำนวณการเสิร์ฟตามที่คุณต้องการ. สร้างขึ้นใน Excel และออกแบบมาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการสั่งซื้อง่ายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงการมองเห็นสต็อก.
🍸เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบาร์และร้านอาหารที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าคงคลังและต้นทุนการเสิร์ฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงเรียกว่า จิ๊กเกอร์? ต้องขอบคุณกองทัพเรือหลวงอังกฤษ คำนี้มาจาก"จิ๊กเกอร์มาส"— เสาเรือที่เล็กที่สุดบนเรือ — และเป็นคำสแลงสำหรับเหล้ารัมที่ลูกเรือได้รับเป็นรายวัน (เสิร์ฟในถ้วยโลหะ แน่นอน) ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 ที่นิวยอร์ก วิสกี้ถูกเสิร์ฟให้กับคนงานชาวไอริชที่ทำงานในคลอง
15. แม่แบบสินค้าคงคลังแบบแถบสเปรดชีต โดย File Drop
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังแบบสเปรดชีตโดย File Drop มอบระบบที่มองเห็นและใช้รหัสสีสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังของบาร์แบบเรียลไทม์ แต่ละแถวจะแสดงรายละเอียดชื่อสินค้า, แบรนด์, รหัสสินค้า, ระดับสต็อก, ต้นทุนต่อหน่วย และสถานะการสั่งซื้อใหม่
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเน้นรายการที่ต้องการความสนใจ ช่วยให้หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อเกินหรือสินค้าหมดสต็อก
🍸เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบาร์และทีมงานในธุรกิจบริการที่ต้องการ Google Sheet ที่ดูเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนความต้องการเติมสินค้าและช่วยให้การสั่งซื้อสินค้าประจำสัปดาห์เป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มสินค้าคงคลังของบาร์ดี?
หากแผ่นรายการสินค้าคงคลังของบาร์คุณในปัจจุบันรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติมากกว่าระบบ อาจเป็นเพราะขาดรายละเอียดสำคัญไป แม่แบบรายการสินค้าคงคลังที่ดีไม่เพียงแค่ติดตามว่ามีอะไรในสต็อกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรกำลังขายดี อะไรหายไป และอะไรกำลังทำให้คุณเสียเงิน
มองหาแม่แบบที่รองรับ:
- ฟิลด์ที่แก้ไขได้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดขวด ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยการเสิร์ฟได้
- หมวดหมู่ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับเบียร์ ไวน์ สุรา เครื่องเคียง และอุปกรณ์สำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
- การคำนวณต้นทุนอัตโนมัติ เช่น เปอร์เซ็นต์ต้นทุนการเทและการติดตามความคลาดเคลื่อน
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น—ไม่ว่าคุณจะชอบ Excel, Google Sheets หรือClickUpDoc
- สรุปภาพเพื่อติดตามการใช้งานและระบุแนวโน้มในเมตริกสินค้าคงคลังของคุณ
ท้ายที่สุดแล้ว เทมเพลตที่ดีจะมอบอำนาจให้คุณควบคุมได้ มันช่วยให้คุณตรวจพบการหดหายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สั่งซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด และก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการสาขาเดียวหรือหลายสาขา
ทำการจัดการสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
ข้อผิดพลาดในสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความประมาท—แต่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่รกและการคาดเดา เทมเพลตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น มันให้โครงสร้าง ลดการทำงานซ้ำ และควบคุมทุกคำสั่งซื้อ ขวด และซัพพลายเออร์ให้อยู่ในระเบียบ
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง. เทมเพลตที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าของมันยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการนับจำนวนรายวัน, การติดตามผู้จัดจำหน่าย, และการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่—ทั้งหมดในที่ทำงานเดียว. คุณได้รับการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่กำลังจะหมด, สิ่งที่กำลังมา, และสิ่งที่ต้องการการอนุมัติ.
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อควบคุมสินค้าคงคลังของบาร์ของคุณ ก่อนที่มันจะควบคุมคุณ