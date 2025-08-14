เทมเพลตตาราง 9 ช่องฟรีสำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้จัดการดาวเด่นของคุณลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีคนสำรอง? ถ้าคุณรู้สึกเหมือนท้องตกลงไป นั่นคือเวลาที่คุณต้องจริงจังกับการสร้างสายงานผู้นำ คุณต้องการคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเมื่อถึงเวลาสำคัญ—โดยไม่ทำให้ธุรกิจสะดุด
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการเคลื่อนย้ายภายในองค์กรไม่ใช่แค่การติ๊กช่องในรายการตรวจสอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น—แต่เป็นข้อได้เปรียบของคุณในการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
👀 คุณรู้หรือไม่: ในความเป็นจริง28% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจะลาออกเพื่อไปทำงานกับบริษัทที่ลงทุนในการเติบโตของพวกเขามากกว่า แล้วทำไมไม่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอนาคต?
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ตาราง 9 ช่องเป็นก้าวแรกที่ชาญฉลาด มันช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการทำงานและศักยภาพในอนาคตของพนักงานได้ในที่เดียว คุณจะเห็นพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและผู้นำในอนาคตที่ควรลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรม และ โอกาส การพัฒนา การสนับสนุนประเภทนี้ช่วยให้ผู้คนเติบโตและที่สำคัญกว่านั้นคืออยู่ต่อ
อะไรคือเทมเพลตตาราง 9 ช่อง?
แม่แบบตารางเก้าช่องเป็น กรอบงานเชิงภาพ ที่ช่วยผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานโดยใช้เมทริกซ์ 3×3 ที่เรียบง่ายแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้ช่วยให้ทีมเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละบุคคลและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
คิดถึงตาราง 9 ช่องเป็นแผนที่ความสามารถที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการพัฒนากำลังคน, กระบวนการบริหารผลงาน, และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง. คุณจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นของกำลังคนทั้งหมดของคุณ. ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าใครคือผู้ที่มีผลงานดี, ผู้ที่มีผลงานคงที่, และผู้ที่ต้องการการผลักดันที่เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ.
นี่คือลักษณะของมัน:
🤔 รู้สึกหนักใจอยู่หรือเปล่า? มาแยกองค์ประกอบของเทมเพลตตาราง 9 ช่องกันเถอะ:
แกนตั้งสำหรับประสิทธิภาพ (ต่ำไปสูง)
นี่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นกำลังทำได้ดีเพียงใดในบทบาทปัจจุบันของพวกเขา
- ประสิทธิภาพต่ำ หมายความว่าพวกเขากำลังทำได้ต่ำกว่าที่คาดหวัง
- ประสิทธิภาพปานกลาง แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังบรรลุเป้าหมายแต่ยังมีพื้นที่ให้พัฒนา
- ประสิทธิภาพสูง หมายถึงพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองความคาดหวัง—แต่ยังเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง
แกนแนวนอนสำหรับศักย์ (ต่ำไปสูง)
นี่วัดความสามารถในการเติบโตในอนาคตของพวกเขา
- ศักยภาพต่ำ บ่งชี้ถึงความสามารถที่จำกัดในการรับผิดชอบงานเพิ่มเติม
- ศักยภาพปานกลาง หมายถึงสามารถเติบโตได้หากได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาที่เหมาะสม
- ศักยภาพสูง บ่งชี้ว่าพวกเขาพร้อมสำหรับบทบาทที่โดดเด่นยิ่งขึ้นหรือโอกาสในการเป็นผู้นำ
ตอนนี้ มาดูกันว่าแต่ละกล่องทั้งเก้าหมายถึงอะไร:
- ประสิทธิภาพต่ำ / ศักยภาพต่ำ: ไม่สามารถบรรลุตามความคาดหวังและจำเป็นต้องประเมินใหม่เพื่อความเหมาะสมกับบทบาท
- ประสิทธิภาพต่ำ / ศักยภาพปานกลาง: มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตเมื่อได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ในบทบาทที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพต่ำ / ศักยภาพสูง: ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปัจจุบัน แต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเมื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
- ประสิทธิภาพปานกลาง / ศักยภาพต่ำ: ตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานได้ แต่ขาดศักยภาพในการเติบโตเกินกว่าบทบาทปัจจุบัน
- ประสิทธิภาพปานกลาง / ศักยภาพปานกลาง: ทำงานอย่างสม่ำเสมอและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเมื่อได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
- ประสิทธิภาพปานกลาง / ศักยภาพสูง: ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและสามารถรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นได้เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างมุ่งเน้น
- ประสิทธิภาพสูง / ศักยภาพต่ำ: โดดเด่นในบทบาทปัจจุบัน แต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งอาวุโสหรือความรับผิดชอบที่ซับซ้อน
- ประสิทธิภาพสูง / ศักยภาพปานกลาง: ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเติบโตได้มากขึ้นด้วยการฝึกอบรมที่มุ่งเป้าหรือโอกาสใหม่ ๆ
- ประสิทธิภาพสูง / ศักยภาพสูง: โดดเด่นในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับแนวหน้า พร้อมสำหรับบทบาทผู้นำหรือตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่มีผลกระทบสูง
👀 คุณทราบหรือไม่: มีเพียง6% ของพนักงานเท่านั้นที่เชื่อว่าองค์กรของตนมีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ในขณะที่ 16% ให้คะแนนความพยายามขององค์กรว่าไม่เพียงพอ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตตาราง 9 ช่องที่ดี?
รายงานของ Deloitte พบว่า86% ของผู้นำธุรกิจถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาทำได้ดี แม่แบบตารางเก้าช่องสามารถช่วยคุณลดช่องว่างนี้ได้ แต่คุณต้องพิจารณาว่ามันมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดหรือไม่
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แม่แบบตาราง 9 ช่องมีประสิทธิภาพ:
- ฉลากกล่องหรือชื่อเรื่อง: ใช้หัวข้อที่ชัดเจน เช่น "ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น" หรือ "ผู้นำในอนาคต" เพื่อให้แต่ละหมวดหมู่เข้าใจได้ง่ายในทันที
- คำอธิบายกล่องที่กำหนดไว้: คำอธิบายสั้น ๆ สำหรับทุกส่วนของตารางเพื่อให้การประเมินพนักงานมีความสม่ำเสมอ
- เกณฑ์ที่ชัดเจนและกระบวนการที่ราบรื่น: คำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับประสิทธิภาพหรือศักยภาพในระดับต่ำ กลาง และสูง เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกลางมากขึ้น
- ส่วนข้อมูลพนักงาน: พื้นที่สำหรับบันทึกชื่อ, ตำแหน่ง, แผนก, และวันที่ตรวจสอบเพื่อการบันทึกที่เป็นระบบและสามารถติดตามได้
- หมายเหตุและช่องแสดงความคิดเห็น: พื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับเพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายการดำเนินการตรวจสอบให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนร่วมกัน
- คำแนะนำในการพัฒนา: ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างทักษะที่เชื่อมโยงกับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง และซอฟต์แวร์ประเมินผลการทำงาน—โดยควรมีระบบให้คะแนนเป็นตัวเลขเพื่อความสม่ำเสมอ
- การเข้ารหัสสี: สัญลักษณ์ทางสายตา (เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว) เพื่อเน้นรูปแบบ พร้อมคำอธิบายในตำนานที่อธิบายแต่ละป้ายกำกับและคะแนน
- ตัวกรองทีมหรือแผนก: ตัวกรองที่กำหนดเองตามทีม, บทบาท, หรือสถานที่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้ามส่วนต่าง ๆ ของบริษัท
- ผู้รับมอบหมายงานแบบไดนามิก: การมอบหมายงานพร้อมการติดตามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและเมื่อใดที่การดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- การผสานรวม: การซิงค์กับเครื่องมือติดตามเป้าหมายและ เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวและทำให้การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตตาราง 9 ช่องฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|แม่แบบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และผู้นำทีมที่ทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
|การประเมินทักษะและการเติบโต, การทบทวนตนเอง/เพื่อนร่วมงาน, การติดตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์, การวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
|เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และพนักงาน สำหรับการวางแผนอาชีพและการทบทวนอย่างเป็นระบบ
|การประเมินตนเอง, ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน, แถบแสดงความก้าวหน้า, การวางแผนเส้นทางอาชีพ
|เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินวัตถุประสงค์และผลสำเร็จในระยะสั้น
|การติดตามเป้าหมาย/OKR, สรุปผลการปฏิบัติงาน, การประเมินทักษะอ่อน, มาตราส่วนการให้คะแนน
|แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินพนักงานรายวัน/รายสัปดาห์
|การติดตามงาน/เป้าหมายสำคัญ, การให้คะแนนดาว, รางวัล/เป้าหมายสำคัญ, คำแนะนำแผนการปรับปรุง
|เทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์สำหรับพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ส่งเสริมการประเมินตนเองและแก้ไขปัญหาประจำสัปดาห์
|การติดตามกิจกรรมรายสัปดาห์, การประเมินตนเอง, การสนับสนุนแผนการปรับปรุง, กลยุทธ์การรักษา
|เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การมองเห็นภาพผลการดำเนินงานและศักยภาพความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการ
|การติดตาม KPI แบบเรียลไทม์, แผนภูมิภาพ, การวิเคราะห์แนวโน้ม, การติดตามการมีส่วนร่วม
|เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
|การติดตามเป้าหมาย/ความสำเร็จ, มุมมองปฏิทิน, การประเมินผลอย่างเป็นระบบ, การระบุความต้องการในการฝึกอบรม
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพด้วยแผนงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง
|การรายงานเหตุการณ์, การติดตามการปรับปรุง, ลายเซ็นดิจิทัล, การดำเนินการแก้ไข
|เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายละเอียดการเปลี่ยนผ่านผู้นำและการบริหารจัดการบุคลากร
|การกำหนดบทบาท, การวางโครงสร้างลำดับชั้น, การติดตามทักษะ/ความสามารถ, การติดตามผลการปฏิบัติงาน
|เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดตารางเวลาและการทำงานอัตโนมัติสำหรับภารกิจการสืบทอดตำแหน่ง
|การอัตโนมัติของงาน, การส่งมอบคำแนะนำ, การจัดทำรายละเอียดของวาระ, การจัดการทรัพยากร
|เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้นำในอนาคต
|แผนการเติบโตส่วนบุคคล, ข้อเสนอแนะแบบร่วมมือ, การติดตามการฝึกอบรม/ทรัพยากร
|เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ระบุและเชื่อมช่องว่างทักษะสำหรับภาวะผู้นำ
|ฟิลด์ทักษะที่กำหนดเอง, การให้คะแนนเป้าหมาย, การแสดงผลบนแดชบอร์ด, ตัวเลือกการเพิ่มทักษะ
|เทมเพลตตาราง 9 ช่อง โดย Whatfix
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการบุคลากร
|ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, การกำหนดตารางที่ชัดเจน, การระบุความต้องการในการฝึกอบรม
|เทมเพลตตาราง 9 ช่อง โดย Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพและทีมที่เริ่มต้นวางแผนการสืบทอดกิจการ
|ช่องที่สามารถแก้ไขได้, การจัดรหัสสี, เกณฑ์แกนที่ชัดเจน
|เทมเพลตรีวิวความสามารถพนักงานแบบตาราง 9 ช่อง โดย TestGorilla
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผนผังภาพแสดงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|Excel พร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้ ติดตามการมีส่วนร่วมในโครงการ
|เทมเพลตการประเมินความสามารถแบบตาราง 9 ช่อง PDF โดย Primalogik
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เอกสารอ้างอิงสำหรับการสร้างตารางกริด 9 ช่องแบบกำหนดเอง
|รูปแบบ PDF, โครงร่างตารางชัดเจน, การระบุช่องว่างทักษะ
16 แม่แบบตาราง 9 ช่อง ฟรี
คุณสามารถสร้างตาราง 9 ช่องขึ้นมาเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น—กำหนดแกน ระบบการให้คะแนน และบทบาทต่าง ๆ ด้วยตัวเอง หรือจะข้ามขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดแล้วใช้เทมเพลตฟรีของ ClickUp ก็ได้
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานในที่เดียว ให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว: สร้างโปรไฟล์บุคลากร กำหนดจุดตรวจสอบความก้าวหน้า มอบหมายข้อเสนอแนะ และติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งข้ามทีม
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ความสามารถ สร้างรายการตรวจสอบ และติดตามผู้นำในอนาคตได้ นอกจากนี้เครื่องมือประเมินผลยังช่วยให้คุณกำหนดแผนพัฒนา ตั้งจุดตรวจสอบการเติบโต และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียวเพื่อการจัดการประสิทธิภาพพนักงานและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ราบรื่น
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานระบบอีเมลและ API เพื่อสร้างภารกิจโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบบางแพลตฟอร์มแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น
1. แม่แบบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
คุณไม่สามารถระบุผู้มีความสามารถระดับถัดไปได้หากไม่เข้าใจว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรในวันนี้ก่อนเอกสารแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นจากกลุ่มผู้มีความสามารถและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาพร้อมรับหน้าที่สำคัญด้วยข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ประเมินทักษะ, เส้นทางการเติบโต, และความเหมาะสมกับบทบาทปัจจุบัน
- รวบรวมการประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมดุล
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประสิทธิภาพและการวางแผนทรัพยากรบุคคล
- เน้นความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
- สร้างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้คุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่มีอยู่ในตัวเพื่อมอบการสนับสนุนที่ทันเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และผู้นำทีมในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUp
ช่วยให้พนักงานของคุณสะท้อน คิดค้น พัฒนา และรับผิดชอบต่อผลกระทบของตนในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp สมาชิกในทีมสามารถใช้เพื่อดำเนินการประเมินตนเอง และผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนโอกาสในการเติบโตทางอาชีพสำหรับพนักงานแต่ละคน
เทมเพลตแผนเส้นทางอาชีพนี้ช่วยให้คุณ:
- เสริมพลังให้พนักงานด้วยการประเมินตนเองและกำหนดเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ติดตามการเติบโตของพวกเขาผ่านแถบความคืบหน้าสำหรับการประเมินผลการทำงาน
- จัดการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพแบบร่วมมือกันเพื่อวางแผนอนาคตของพนักงานในบริษัท
- มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับผู้จัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน, สนับสนุนการวางแผนอาชีพ, และมีการสนทนาที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต.
3. แม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
👀 คุณทราบหรือไม่:63% ของคนลาออกจากงานเพราะได้รับคำติชมไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ? หากไม่มีการให้คำติชมที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพและทำให้แผนการสืบทอดตำแหน่งทั้งหมดของคุณล้มเหลว
ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องปกติด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเพื่อติดตามเป้าหมาย, OKRs, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ
- สรุปข้อเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปัจจุบัน, การบรรลุเป้าหมาย, การปรับปรุง, และจรรยาบรรณในการทำงาน
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในทักษะอ่อน เช่น การแก้ปัญหาและการสื่อสาร
- เน้นย้ำถึงความสำเร็จของพวกเขาและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์สำหรับไตรมาสนี้
- ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในระดับยอดเยี่ยม ดี พอใช้ และไม่ดี และสร้างการจัดอันดับแบบลำดับชั้นสำหรับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: การประเมินความสอดคล้องของพนักงานกับเป้าหมายระยะสั้น การยกย่องความสำเร็จ และการตั้งเป้าหมาย SMART ทุกไตรมาส
4. แม่แบบแบบฟอร์มประเมินพนักงาน ClickUp
การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอช่วยชี้ให้เห็นว่าพนักงานคนใดบ้างที่ทำงานได้ตามหรือเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง คนเหล่านี้มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะรับบทบาทที่มีความสำคัญมากขึ้นในบริษัทของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จ
ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการประเมินผล ClickUp คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและเป้าหมายสำคัญได้อย่างง่ายดาย ค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนสืบทอดตำแหน่งได้อย่างมั่นใจ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้ทำงาน
- ประเมินจำนวนงานที่พวกเขาได้ทำเสร็จเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสิทธิภาพ
- ติดตามความเร็วในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขาเพื่อเข้าใจศักยภาพและการเติบโตของพวกเขา
- เน้นรางวัลและเหตุการณ์สำคัญที่พวกเขาได้รับ พร้อมทั้งให้คะแนนดาวสำหรับทักษะของพนักงาน
- แนะนำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ
- ให้แน่ใจว่าการประเมินอยู่บนเกณฑ์ที่สม่ำเสมอและเป็นกลาง
🔑 เหมาะสำหรับ: การประเมินผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายของพนักงานรายวันและรายสัปดาห์
🧠 เกร็ดความรู้: แจ็ค เวลช์ อดีตซีอีโอผู้เป็นตำนานของ GE เป็นผู้คิดค้นสูตร "4Es และ P" ซึ่งประกอบด้วย Energy, Energize, Edge, Execute และ Passion ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกรอบ 9-box grid
5. แม่แบบรายงานประจำสัปดาห์สำหรับพนักงาน ClickUp
เทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานของ ClickUp ไม่ใช่ตาราง 9 ช่องโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือเสริมที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้พนักงานประเมินความก้าวหน้าของตนเองและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
นอกจากนี้ยังให้แพลตฟอร์มแก่ทีมของคุณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น ๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงความพึงพอใจในที่ทำงาน และรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามกิจกรรมรายสัปดาห์, เวลาที่ใช้, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
- ตรวจพบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในที่ทำงาน—รวมถึงกลยุทธ์การรักษาพนักงาน—เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและสนับสนุนความสำเร็จ
- ส่งเสริมการประเมินตนเองโดยใช้มาตราส่วนการให้คะแนนที่มีอยู่
- แนะนำพนักงานในการสร้างแผนการปรับปรุงของตนเองและให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในผู้สืบทอดและแก้ไขปัญหาทั่วไปที่พวกเขาเผชิญได้อย่างรวดเร็ว
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ!
6. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
การจัดการประสิทธิภาพสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อขยายทีมและพิจารณาการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ใครรับผิดชอบอะไร? พวกเขากำลังพัฒนาขึ้นหรือไม่? ด้วยองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กับคุณ มันรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยภาพที่ชาญฉลาดและอ่านง่าย ช่วยให้คุณติดตามการเติบโตของพนักงานและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัด KPI แบบเรียลไทม์
- วัดค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณในช่วงเวลาของโปรแกรม/โครงการ/เป้าหมาย
- วัดปริมาณเวลาที่ใช้ ความคืบหน้า และงบประมาณผ่านภาพและแผนภูมิ
- วิเคราะห์แนวโน้มผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นและศักยภาพความเป็นผู้นำ
🔑 เหมาะสำหรับ: การมองเห็นผลการดำเนินงานตามโครงการและการมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจศักยภาพการเป็นผู้นำของพนักงาน
7. แม่แบบแผน 30 60 90 วันของ ClickUp
สร้างจุดตรวจสอบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยเทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp ตาราง 9 ช่องนี้จะช่วยให้คุณประเมินพนักงานที่คุณกำลังพิจารณาเพื่อมอบความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งขึ้น และเลือกคนที่ดีที่สุดจากพวกเขา
นอกจากนี้ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณวัดผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าได้ ระบุความต้องการในการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทุกสามสิบวันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทที่สำคัญ
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณ:
- กำหนดเป้าหมายและงานเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน และติดตามความคืบหน้าตามนั้น
- ประเมินว่าพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งล่าสุดกำลังปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของพวกเขาอย่างไร
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญด้วยมุมมองปฏิทิน
- ค้นหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งผู้นำผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
- ใช้กระบวนการประเมินที่มีโครงสร้างเพื่อประเมินศักยภาพการเป็นผู้นำของพนักงานใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: การค้นหาพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งผู้นำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการทักษะที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
8. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับพนักงาน ClickUp
ต้องการให้พนักงานของคุณประสบความสำเร็จในบทบาทผู้นำในอนาคตหรือไม่? เตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จในองค์กรด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการพนักงานของ ClickUp เทมเพลตนี้จะมอบแผนงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการเติบโตสู่ตำแหน่งผู้นำอย่างมั่นใจ การบริหารจัดการบุคลากรไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รายงานเหตุการณ์เพื่อความรับผิดชอบของทั้งพนักงานและผู้บังคับบัญชา
- ระบุข้อค้นพบของคุณ และสนับสนุนด้วยข้อมูล
- สร้างแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงเพื่อพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมรับบทบาทผู้นำ
- เพิ่มไทม์ไลน์ สถานะ และบันทึกสำหรับแต่ละการดำเนินการปรับปรุงในส่วน "การดำเนินการแก้ไข"
- ติดตามความคืบหน้าตามปัญหาที่กำหนดและตั้งเกณฑ์ความสำเร็จเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน
- รับลายเซ็นดิจิทัลจากพนักงานและผู้ตรวจสอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะด้านด้วยแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม
👀 คุณรู้หรือไม่: มีเพียงกว่า20% ขององค์กรที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง CEO ภายใน 18 เดือนข้างหน้า แต่ถึงกระนั้น 45% กังวลว่าพวกเขาจะไม่มีแม้แต่ผู้สมัครภายในองค์กรที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนี้
9. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงให้คุณเห็นว่าพนักงานแต่ละคนอยู่ในระดับใดในแง่ของความสามารถในการเป็นผู้นำ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดบทบาทการเปลี่ยนผ่านและกลยุทธ์การจัดการความสามารถด้วยแบบฟอร์มการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp
มันจะช่วยคุณ:
- วางแผนว่าใครจะเป็นทีมผู้นำของคุณและลำดับชั้นของพวกเขา
- ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
- ชี้แจงทักษะและความสามารถที่พวกเขาต้องพัฒนาสำหรับบทบาทนี้
- พัฒนาสายงานบุคลากรผู้นำเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในอนาคตของคุณ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพเพื่อกำหนดบทบาทผู้นำในอนาคต
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดลำดับผู้นำในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น
10. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร ClickUp
เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งองค์กรของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งกรอบการจัดการบุคลากรที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตของบริษัทของคุณ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับรองว่าผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณจะได้รับการแนะนำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เปลี่ยนแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณให้กลายเป็นภารกิจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเตรียมผู้นำใหม่
- ระบบอัตโนมัติในการส่งมอบข้อเสนอแนะให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา
- ระบุรายละเอียดวาระการประชุมสำหรับทุกบทบาทผู้นำและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดตารางเวลาและอัตโนมัติภารกิจและการกระทำเพื่อสร้างระบบท่อทางการนำ
11. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมต้องการมากกว่าการหาคนที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้สืบทอดของคุณ คุณยังต้องมีขั้นตอนการจัดการความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาด้วยการฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นในการรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น
เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของClickUpสามารถทำสิ่งนั้นให้คุณได้ด้วยแผนการเติบโตของพนักงานที่รวดเร็วและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สร้างแผนพัฒนาอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานทุกคน
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมและผู้บริหารเพื่อส่งมอบข้อเสนอแนะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ช่วยพนักงานเติบโตสู่บทบาทผู้นำด้วยแผนการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายและรักษาแผนการสืบทอดตำแหน่งให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีที่สุด
12. แม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUp
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งในทุกทักษะ—และนั่นก็ไม่เป็นไร แต่ผู้นำในอนาคตของคุณควรมีความสามารถในการปรับตัว มีกลยุทธ์ และเปิดรับการเติบโตแม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUpช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องการการสนับสนุนและแนะนำทีมของคุณไปสู่การพัฒนาที่พวกเขาต้องการเพื่อก้าวขึ้นไปด้วยความมั่นใจ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ตั้งเป้าหมายคะแนนและใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดทักษะ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับทักษะที่เหมาะกับบทบาทผู้นำของบริษัทคุณ
- ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงและติดตามช่องว่างทักษะตามทีมหรือบทบาท
- เสนอทางเลือกในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เหมาะสม
🔑 เหมาะสำหรับ: การนำแผนพัฒนาเป้าหมายมาใช้เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทักษะปัจจุบันของพนักงานกับทักษะที่พวกเขาต้องการสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต
📊🎥 ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าClickUp Dashboardsสามารถช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูล วิเคราะห์ความคืบหน้า และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
13. แม่แบบตาราง 9 ช่อง โดย Whatfix
เทมเพลตตาราง 9 ช่องโดย Whatfixเป็นกรอบการจัดการความสามารถที่ตรงไปตรงมา ซึ่งกำหนดแต่ละช่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณทราบวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งช่องข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ และนำทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้อย่างง่ายดาย
- บริหารจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้นำ
- เน้นความต้องการในการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้พนักงานเติบโต
- ให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับขั้นตอนการดำเนินการและการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรระหว่างผู้นำทีมและผู้จัดการ
- จัดสรรทรัพยากรเพื่อความพยายามในการพัฒนาพนักงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: การส่งเสริมการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการระบุและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสำหรับบทบาทผู้นำ
14. แม่แบบตาราง 9 ช่อง โดย Miro
เทมเพลตตาราง 9 ช่องโดย Miroเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณเพิ่งเริ่มวางแผนสืบทอดตำแหน่ง มันมีรายละเอียดครบถ้วนแต่เข้าใจง่าย พร้อมเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพและศักยภาพที่ชัดเจนระบุไว้ตามแกน X และ Y—คุณจึงไม่ต้องเดาว่าแต่ละช่องในตารางหมายถึงอะไร
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดประเภทผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานเป็นสูง ปานกลาง หรือต่ำในทั้งสองแกน
- เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังจากบทบาทผู้นำของบริษัทคุณ
- ปรับแต่งสีและแก้ไขฟิลด์ตามความต้องการของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่ไม่มีประสบการณ์ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร
15. แบบฟอร์มการประเมินความสามารถด้วยตาราง 9 ช่อง โดย TestGorilla
เทมเพลตการประเมินความสามารถแบบตาราง 9 ช่อง โดย TestGorillaเป็นเอกสาร Excel ที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
มีรูปแบบอ้างอิงพร้อมใช้งานเพื่อให้เห็นการทำงานของตาราง 9 ช่องได้อย่างชัดเจน จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งช่องที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของคุณเอง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงสามถึงหกเดือนที่ผ่านมา
- ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในโครงการและผลลัพธ์สำคัญง่ายขึ้น
- ดูว่าพวกเขาทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นอย่างไร
🔑 เหมาะสำหรับ: การวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างแม่นยำด้วยการแสดงภาพการมีส่วนร่วมของแต่ละพนักงาน
🧠 เกร็ดความรู้: ในเมื่อเรากำลังพูดถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง คุณรู้หรือไม่ว่าซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Succession นั้น เดิมทีถูกเสนอให้เป็นภาพยนตร์ขนาดยาว? เรื่องราวตั้งใจจะติดตามครอบครัวสื่อมวลชนผู้ทรงอิทธิพลหนึ่งครอบครัว แต่โชคดีสำหรับพวกเรา ซีรีส์เรื่องนี้กลับกลายเป็นซีรีส์ดราม่าเข้มข้นที่เราติดตามกันแบบมาราธอนในทุกวันนี้
16. แบบฟอร์มการประเมินความสามารถแบบตาราง 9 ช่องในรูปแบบ PDF โดย Primalogik
ต้องการสร้างเทมเพลตตาราง 9 ช่องจากศูนย์หรือไม่?เทมเพลตการประเมินความสามารถในรูปแบบตาราง 9 ช่อง PDF โดย Primalogikเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มันจัดวางสิ่งที่ควรรวมในแต่ละช่องอย่างแม่นยำเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ทบทวนความสามารถและประเมินความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงขึ้น
- ระบุและแก้ไขช่องว่างทักษะและความต้องการในการฝึกอบรม
🔑 เหมาะสำหรับ: ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างเทมเพลตตาราง 9 ช่องจากศูนย์
สร้างทายาทธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
บริษัทที่มอบตำแหน่งสำคัญให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละไตรมาสมีโอกาสสูงกว่าถึง 2.2 เท่าที่จะมีผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง ต้องการความได้เปรียบเช่นเดียวกันหรือไม่? ใช้เทมเพลตตาราง 9 ช่องสำหรับการตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากรและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยระบุบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ประเมินศักยภาพ และสร้างสายงานผู้นำที่แข็งแกร่ง
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการเทมเพลตตาราง 9 ช่องทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว—ฟรี ปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทที่แตกต่างกัน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานด้านบุคลากร คุณยังจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละพนักงานบนแดชบอร์ดของ ClickUp
สร้างสายงานผู้นำของคุณ—โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย
เริ่มใช้ ClickUpเพื่อวางแผนความสามารถ, ติดตามการเติบโต, และวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในที่เดียว ✅