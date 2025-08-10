10 อันดับซอฟต์แวร์จองห้องสำหรับสำนักงานในปี 2025

คุณเคยพบว่าตัวเองเดินวนเวียนอยู่ในสำนักงานพร้อมกับแล็ปท็อปในมือเพื่อตามหาห้องประชุมว่างหรือไม่? คุณทราบหรือไม่ว่า40% ของพนักงาน เช่นเดียวกับคุณ เสียเวลาถึง 30 นาทีต่อวันเพียงเพื่อพยายามหาห้องประชุมที่เหมาะสม?
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องน่าหงุดหงิด—แต่มันคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสำคัญกับลูกค้าหรือการประสานงานทีมแบบเร่งด่วน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเสียเวลาไปกับการแย่งชิงพื้นที่ห้องประชุมหรือสืบหาตารางนัดหมายในปฏิทิน
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จองห้องเข้ามามีบทบาท ระบบจองที่เหมาะสมจะช่วยขจัดปัญหาการจองซ้อน ป้องกันการไม่มาตามนัด และทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยข้อมูลห้องว่างแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
เราได้รวบรวมเครื่องมือจองห้องที่ดีที่สุด (ClickUpเป็นผู้นำในกลุ่ม!) เพื่อช่วยให้คุณจัดการพื้นที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และควบคุมปฏิทินของคุณได้อีกครั้ง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จองห้อง?
ซอฟต์แวร์จองห้องที่เหมาะสมควรทำมากกว่าแค่จองห้องไว้ให้คุณ มันควรสามารถคิดล่วงหน้า ไม่รบกวนคุณ และทำให้แน่ใจว่าทุกการประชุมเริ่มต้นตรงเวลา (โดยมีคนที่เหมาะสมอยู่ในห้องจริงๆ)
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในระบบจัดตารางห้องประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ:
- การตรวจสอบห้องว่างแบบเรียลไทม์: เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณเห็นได้ทันทีว่าห้องใดว่าง กำลังใช้งาน หรือถูกจองแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาถามแบบเก้อเขินว่า 'มีใครอยู่ในนี้ไหม?' ไม่ต้องเดาสุ่ม และไม่ต้องกังวลเรื่องความขัดแย้งในการจองห้องประชุม
- การผสานปฏิทินและอีเมล: ซอฟต์แวร์ที่ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือธุรกิจที่มีอยู่และ Google Workspace, ปฏิทิน, Microsoft Outlook และการแจ้งเตือนอีเมล ทีมงานของคุณจะไม่พลาดการจองหรือต้องสลับแอปถึงห้าแอปเพียงเพื่อจองห้องเดียว
- แผนผังพื้นที่แบบโต้ตอบ: คุณสมบัติที่แสดงภาพห้องแบบโต้ตอบและภาพของผังสำนักงาน ซึ่งคุณสามารถคลิกที่พื้นที่ประชุมและจองได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์จองห้องประชุมประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งหากคุณมีสำนักงานขนาดใหญ่และการทำงานแบบผสมผสาน
- กฎการจองอัจฉริยะ: เครื่องมือที่ตั้งค่าข้อจำกัด เช่น จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด ระยะเวลาการจอง และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนสำหรับทีมเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบียบแม้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงและหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดตารางงานในที่ทำงาน
- เช็คอินและเช็คเอาท์แบบไม่ต้องสัมผัส: ซอฟต์แวร์ที่มีรหัส QR หรือเซ็นเซอร์เพื่อยืนยันว่าใครกำลังใช้พื้นที่ ช่วยลดการจองที่ไม่ได้ใช้งานจริง นอกจากนี้ยังช่วยติดตามการใช้งานพื้นที่เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- คุณสมบัติการจัดการผู้เยี่ยมชม: คุณสมบัติสำหรับการจองห้องประชุมสำหรับการเยี่ยมชมของลูกค้าหรือผู้ขาย และเชื่อมโยงกับการลงชื่อเข้าใช้ของผู้มาเยือน
- การวิเคราะห์การใช้งานและรายงาน: ซอฟต์แวร์ที่ติดตามว่าห้องใดถูกใช้งานมากที่สุด การจองถูกยกเลิกบ่อยแค่ไหน และจุดที่คุณสูญเสียประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
ซอฟต์แวร์จองห้องที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือซอฟต์แวร์จองห้องที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณสามารถเลือกใช้ได้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจองห้องและการประสานงานทีมอย่างไร้รอยต่อ; เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงาน, แม่แบบการประชุม, การเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook และ Calendly, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, และแม่แบบการจัดการพื้นที่สำนักงาน
|ฟรีตลอดไป, ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Skedda
|การควบคุมการเข้าถึงแบบอัตโนมัติสำหรับห้องประชุมเฉพาะ; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|กฎการจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนการเช็คอินของผู้มาเยือน, การแจ้งเตือนทาง Slack/อีเมล, แผนที่แบบโต้ตอบ, และการชำระเงินออนไลน์
|เริ่มต้นที่ $99/เดือน
|คาเดนซ์
|ทีมไฮบริด; สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรขนาดใหญ่
|การแจ้งสถานะห้องแบบเรียลไทม์, ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า, การแจ้งเตือนผ่าน Slack/MS Teams, การผสานการทำงานกับ Outlook/Google Calendar และการวิเคราะห์การใช้งานห้องแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
|ออฟฟิศอาร์แอนด์ดี
|ปรับแต่งห้องประชุม; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|การจองการประชุมที่เกิดซ้ำ สถานะห้องแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์การใช้งานห้อง และความสามารถในการจองสำหรับผู้ดูแลระบบ
|เริ่มต้นที่ $99-$185/เดือน
|อินสเปซ
|การวิเคราะห์การใช้ห้องและสถานที่ทำงาน; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|การเช็คอินผ่าน NFC, แผนที่แบบโต้ตอบ, กฎการจอง, ป้ายดิจิทัล, และตัวชี้วัดที่สามารถนำไปใช้ได้
|เริ่มต้นที่ $3.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
|รูมซิลล่า
|การจองห้องด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การจองผ่านคิวอาร์โค้ด, การยกเลิกอัตโนมัติ, กฎการอนุมัติ, แผนที่แบบโต้ตอบ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $12/ทรัพยากร
|โรบิน
|องค์กรที่มีพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่และทีมงานที่ทำงานจากระยะไกล; องค์กร
|ระบบโต๊ะทำงานร่วม, การจองล่วงหน้าแบบพิเศษ, แผนที่สำนักงานแบบโต้ตอบ, การเช็คอินด้วยระบบ AI, และการคุ้มครองการประชุมที่ถูกยกเลิก
|ราคาตามความต้องการ
|ทีม บาย ไอออฟฟิศ
|หน่วยงานรัฐบาล; รัฐบาล, องค์กร
|การรับรอง FedRAMP, แผนที่สำนักงานแบบโต้ตอบ, การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานด้วย AI, และการผสานรวมการจัดการผู้เยี่ยมชม
|ราคาตามสั่ง
|รูมแรคคูน
|โรงแรมและรีสอร์ท; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) และองค์กรขนาดใหญ่ (ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ)
|การอัปเดตความพร้อมของห้องอัตโนมัติ, การเรียกเก็บเงินที่ปลอดภัย, ระบบจองที่ปรับแต่งได้, และการรายงานแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $236/เดือน
|ทูต
|การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องประชุมและการจัดการพื้นที่สำนักงาน; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|การแสดงสถานะพร้อมใช้งานด้วยรหัสสี, จอแสดงตารางเวลาแบบดิจิทัล, การผสานรวมกับ Slack/Teams และการแจ้งเตือนสิ้นสุดการประชุมโดยอัตโนมัติ
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $131/เดือน ต่อสถานที่
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์จองห้องที่ดีที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์จัดตารางห้องที่ใช้กันมากที่สุดซึ่งสามารถยกระดับระบบการจองของคุณได้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจองห้องและการประสานงานทีมอย่างไร้รอยต่อ)
ลองนึกภาพนี้: คุณเหลือเวลาอีกเพียงห้านาทีก็จะถึงเวลาประชุมสำคัญกับลูกค้า แต่ห้องประชุมที่คุณคิดว่าคุณจองไว้แล้วกลับมีคนใช้อยู่—อีกแล้ว คุณตรวจสอบปฏิทินแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจน ทีมของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ไม่มีใครรู้ว่าใครจองอะไรไว้ และตอนนี้คุณกำลังวุ่นวายหาห้องสำรอง
เข้าสู่ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ นี่คือศูนย์กลางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบจองอัจฉริยะที่รวมการจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกัน การติดตามงาน และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว
ClickUp Calendar
ปฏิทิน AI ของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการจองห้องประชุมของคุณ แทนที่จะต้องยืนรออย่างเก้อเขินในทางเดินหรือเกิดปัญหาจองซ้ำซ้อน คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนว่าห้องไหนว่าง เมื่อไหร่ และใช้ได้นานแค่ไหน
ต้องการบล็อกเวลาสำหรับการระดมความคิดหรือการประชุมประจำสัปดาห์ทั้งหมดใช่ไหม? เพียงเลือกช่วงเวลาของคุณ
แต่มันไม่ได้หยุดแค่การจองเท่านั้น ปฏิทินนี้ขับเคลื่อนด้วย AI มันสามารถปรับแต่งกระบวนการประชุมทั้งหมดของคุณให้เหมาะสมที่สุด ปฏิทินจะจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามความพร้อมใช้งานและส่งการแจ้งเตือนออกไปเพื่อให้ไม่มีใครพลาดการประชุม—หรือเดินเข้าไปโดยไม่ได้รับเชิญ
ClickUp Brain
ClickUp's AI ตรวจสอบงาน, กำหนดเวลาที่ต้องทำ, และเวลาว่างของทีมคุณเพื่อแนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสม
ClickUp Brainยังสามารถบล็อกเวลาทำงานโดยอัตโนมัติและจัดตารางใหม่เมื่อเกิดความขัดแย้ง ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำงานซ้อนกันและไม่ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานในนาทีสุดท้าย
งานใน ClickUp
ต่อไป มาพูดถึงClickUp Tasks— โครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานของการประสานงานในห้องประชุมของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมที่กำหนดไว้ทุกครั้งให้กลายเป็นงานได้ เพียงติดแท็กห้อง มอบหมายให้กับทีมของคุณ กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จสิ้น
นี่สร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกัน—ทุกคนรู้ว่าใครใช้พื้นที่อะไร, นานแค่ไหน, และทำไม. ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าห้องประชุม B ถูกจองไว้เพื่อใคร. ยิ่งไปกว่านั้น, คุณสามารถเพิ่มงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อให้การประชุมของคุณเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ.
การเชื่อมต่อ ClickUp
และเนื่องจาก ClickUp สามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับ Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams,และเครื่องมือการจัดการตารางเวลาชั้นนำอื่น ๆ ระบบการจองทั้งหมดของคุณจะสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลเป็นงานได้โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Outlookหรือคุณสามารถสร้างงานใหม่จากอีเมลของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก Outlook
การอัปเดตงานในปฏิทินของคุณก็กลายเป็นเรื่องง่ายผ่านClickUp Google Calendar integration. และหากคุณต้องการแก้ไขหรือเพิ่มกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ มันจะปรากฎใน ClickUp โดยอัตโนมัติ.
ในทำนองเดียวกันการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Calendlyช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมบน Calendly และให้ปรากฏใน ClickUp ได้
นอกเหนือจากการจัดการ การจัดตารางเวลา และการประสานงานแล้ว ClickUp ยังโดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย มันไม่เพียงแค่ยกเลิกความวุ่นวายที่มาพร้อมกับการจองห้องประชุมเท่านั้น แต่ยังทำให้การประชุมเองกลายเป็นเรื่องที่ไร้ความยุ่งยากอย่างสิ้นเชิง
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI Notetakerคือสมาชิกในทีมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ มันเข้าร่วมการประชุมของคุณ ฟังอย่างตั้งใจ สรุปประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุม และที่สำคัญที่สุด—สร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะกลายเป็นงานใน ClickUp ทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลง
นั่นหมายความว่าทุกการจองห้องจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่มีการบันทึกไว้และการติดตามผล ไม่ใช่แค่บันทึกที่ไม่ชัดเจนหรือประเด็นสำคัญที่ถูกลืม
เทมเพลตแบบฟอร์มการจองการประชุม ClickUp
ต้องการวิธีที่ง่ายสำหรับทีมของคุณในการขอห้องหรือจองการประชุมหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการจองการประชุมของ ClickUp
มันช่วยให้ทีมสามารถจองห้องประชุมได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก และทำให้ทุกคำขอประชุมชัดเจนและสอดคล้องกัน ป้องกันการชนกันของตารางประชุม นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ เช่น วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมวาระการประชุม และทรัพยากรที่จำเป็น
สำหรับผู้ที่บริหารจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่—ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย พื้นที่ทำงานร่วม หรือสำนักงานใหญ่ขององค์กร—เทมเพลตการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUpจะยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
มันช่วยให้คุณกำหนดโต๊ะทำงานและพื้นที่ประชุม ติดตามการใช้งานห้อง จัดการคำขอบำรุงรักษา และแม้กระทั่งปรับแต่งการจัดวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถมองเห็นพื้นที่ของคุณได้ชัดเจน วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารสำนักงานของคุณได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
ในโลกที่ปฏิทินซ้อนทับกันและตารางงานแน่นขนัด ClickUp คือผู้จัดการการประชุมแบบครบวงจรของคุณ มันช่วยให้คุณจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกพื้นที่ งาน และเพื่อนร่วมทีมทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้สมาชิกจองห้องผ่านClickUp Forms, จัดการพื้นที่หลายแห่ง, และทำให้การเรียกเก็บเงินหรือการเข้าถึงเป็นไปอย่างราบรื่น
- เปลี่ยนการจองห้องประชุมให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์มากกว่า 50 รายการ
- ประสานงานการจองห้องเรียนและห้องประชุม, ซิงค์กับปฏิทินการศึกษา, และอัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับบุคลากรและนักเรียน
- ผสานการจองห้องกับการจัดการโครงการ เพื่อให้การประชุม งาน และติดตามผลทั้งหมดถูกติดตามในที่เดียว
- แปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา
- บันทึกการประชุมด้วยClickUp AI Notetaker และบันทึกการประชุมด้วยClickUp Clipsเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว ป้องกันการประชุมซ้ำซ้อน
- เข้าถึงแม่แบบวาระการประชุม PowerPointเพื่อจัดระเบียบและโครงสร้างการสนทนาของคุณสำหรับการประชุมที่สั้นลง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpกล่าวว่า,
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานการตลาดที่สำคัญกว่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทีมหลังจากการประชุมทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยลดจำนวนการประชุมที่ไม่จำเป็นและทำให้ห้องประชุมพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมเร่งด่วน
2. Skedda (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมการเข้าถึงอัตโนมัติสำหรับห้องประชุมเฉพาะ)
ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024 อัตราการเข้าใช้ออฟฟิศโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จาก 30% เป็น 60% ซึ่งหมายความว่า มีผู้คนมากขึ้น การประชุมมากขึ้น และใช่... โอกาสในการเกิดปัญหาพื้นที่ขัดแย้งก็เพิ่มขึ้นด้วย
แพลตฟอร์มที่เรียบหรูและรวมศูนย์ของ Skedda ช่วยให้คุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการจัดโต๊ะทำงาน การจองห้องประชุม และการจัดระเบียบพื้นที่ส่วนกลาง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย การชำระเงินออนไลน์ และการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้จัดการสำนักงานและผู้ประกอบการพื้นที่ทำงานร่วมกันสามารถจัดการการจองได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
คุณยังสามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงสำหรับห้องเฉพาะได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่สำหรับการประชุมที่มีความสำคัญสูงของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Skedda
- ปรับแต่งเงื่อนไขการจอง, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง, และกฎสำหรับอุปกรณ์เฉพาะทางและห้องประชุมที่แตกต่างกัน
- ให้ผู้เข้าชมเช็คอินผ่านแท็บเล็ตที่กำหนดไว้ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมาถึง
- ส่งการแจ้งเตือนการเช็คอินผ่าน Slack และอีเมล และปล่อยพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการจองที่ไม่มีผู้เข้าพัก
- ให้ทีมระยะไกลสามารถค้นหาบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของตนได้อย่างง่ายดายด้วยแผนที่ละเอียดแบบโต้ตอบและภาพแผนผังชั้น
ข้อจำกัดของ Skedda
- บางครั้งแสดงรายการนัดหมายในเขตเวลาที่ไม่ถูกต้อง
- ขาดคุณสมบัติการปรับแต่ง
ราคาของ Skedda
- เริ่มต้น: $99/เดือน
- เพิ่มเติม: $149/เดือน
- พรีเมียร์: 199 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Skedda
- G2: 4. 8/5 ดาว (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 ดาว (220+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไป, 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป, และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น
ในการสำรวจของ ClickUp อีกครั้งหนึ่ง พบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมแทนหากสามารถทำได้
ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI บันทึกทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจาก ClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ก็ตาม
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
3. Kadence (เหมาะที่สุดสำหรับทีมแบบไฮบริด)
64% ของพนักงานระบุว่าบริษัทของตนกำลังดำเนินงานในรูปแบบไฮบริด หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น Kadence คือซอฟต์แวร์จัดตารางห้องประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ระบบจองห้องประชุมนี้มอบระบบจองห้องที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อทีมไฮบริดโดยเฉพาะ ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับห้องประชุมที่พร้อมใช้งานในหลายสถานที่
คุณสามารถกรองห้องตามสถานที่, ความจุ, หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และจองได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อปของคุณ ระบบแสดงห้องและฟังก์ชันการจองอย่างรวดเร็วช่วยให้การจัดตารางห้องประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่มีปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Kadence
- เข้าถึงข้อมูลเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ทำงาน
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเวลาที่ทีมของคุณจะเข้ามาที่สำนักงานและเมื่อมีการยกเลิกในนาทีสุดท้ายผ่าน Slack และ MS Teams alerts
- ปรับแต่งการตั้งค่าห้องประชุมของคุณด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ
- จองห้องประชุมได้โดยตรงจากปฏิทิน Outlook และ Google ของคุณ
- ช่วยผู้จัดการสำนักงานลดความขัดแย้งในการจองด้วยการแจ้งเตือนการเช็คอิน, การปล่อยห้องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้ และการวิเคราะห์การใช้งานห้องแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Kadence
- มักเกิดปัญหาขัดข้องเมื่อคุณพยายามเปลี่ยนการจองห้อง
- ส่วนข้อมูลเชิงลึกไม่ละเอียดมากนัก
ราคา Kadence
- มาตรฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Kadence
- G2: 4. 6/5 ดาว (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kadence อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เป็นระบบที่ใช้งานง่ายหากตั้งค่าอย่างถูกต้อง สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงไม่กี่คลิกของปุ่มเพื่อดูว่าที่นั่งหรือห้องใดว่างอยู่ และคลิกเพื่อยืนยัน การต้องเช็คอินทุกครั้งที่คุณจองนั้นค่อนข้างน่ารำคาญ และหากคุณไม่ทำตามเวลาที่กำหนด การจองของคุณจะถูกยกเลิก
เป็นระบบที่ใช้งานง่ายหากตั้งค่าอย่างถูกต้อง สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงไม่กี่คลิกของปุ่มเพื่อดูว่าที่นั่งหรือห้องใดว่างอยู่ และคลิกเพื่อยืนยัน การต้องเช็คอินทุกครั้งที่คุณจองนั้นค่อนข้างน่ารำคาญ และหากคุณไม่ทำตามเวลาที่กำหนด การจองของคุณจะถูกยกเลิก
4. OfficeRnD (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งห้องประชุม)
ทุกทีมต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันขณะจัดการประชุมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด อุปกรณ์ประชุมทางวิดีโอสำหรับการติดต่อกับลูกค้า หรือเก้าอี้เสริมสำหรับการประชุมแบบผสมผสาน
ด้วย OfficeRnD คุณสามารถปรับแต่งห้องประชุมให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ตั้งแต่การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกไปจนถึงการตั้งกฎการจองอัจฉริยะที่ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายและไม่เครียด และเมื่อมีงานยุ่ง ผู้จัดการสำนักงานหรือผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาจองพื้นที่แทนผู้อื่นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้ห้องที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันและสภาพแวดล้อมองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
คุณสมบัติเด่นของ OfficeRnD
- จองห้องประชุมสำหรับประชุมประจำได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มรายละเอียดการประชุมที่สำคัญและทรัพยากรต่าง ๆ ได้โดยตรงในแต่ละการจอง
- เน้นความพร้อมใช้งานของพื้นที่ด้วยสถานะห้องแบบรวมศูนย์
- ติดตามการจองและการเช็คอิน, อัตราการใช้ห้อง, ระยะเวลาการจองเฉลี่ย, และอัตราการไม่มาใช้บริการ
ข้อจำกัดของ OfficeRnD
- มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังเริ่มต้นซึ่งมีงบประมาณจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่าการใช้งานซอฟต์แวร์ค่อนข้างซับซ้อน
ราคา OfficeRnD
- สำหรับพื้นที่ทำงานร่วมและพื้นที่ยืดหยุ่น: เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $185/เดือน เติบโต: เริ่มต้นที่ $289/เดือน ขยาย: ราคาตามความต้องการ
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $185/เดือน
- เติบโต: เริ่มต้นที่ $289/เดือน
- ขนาด: ราคาตามตกลง
- สำหรับที่ทำงานสมัยใหม่: เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $99/เดือน ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $399/เดือน ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
- เริ่มต้น: เริ่มต้นเพียง $99/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $185/เดือน
- เติบโต: เริ่มต้นที่ $289/เดือน
- ขนาด: ราคาตามตกลง
- เริ่มต้น: เริ่มต้นเพียง $99/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
OfficeRnD คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OfficeRnD อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบความราบรื่นของแพลตฟอร์มนี้มาก มันใช้งานง่ายและนำทางได้ง่ายมาก สำหรับความต้องการขององค์กรของเราและข้อกำหนดเมื่อมีคนจองห้องในสำนักงานของเรา ฟีเจอร์บริการการประชุมเป็นสิ่งจำเป็น มันจะเป็นประโยชน์ถ้ามีตัวเลือกในการเปิดใช้งานข้อกำหนดสำหรับแบบฟอร์มนั้นเพื่อให้ทีมของเราสามารถเตรียมการสำหรับการมาถึงของพนักงานของเราที่สำนักงานได้
ฉันชอบความราบรื่นของแพลตฟอร์มนี้มาก มันใช้งานง่ายและนำทางได้ง่าย สำหรับความต้องการขององค์กรของเราและข้อกำหนดเมื่อมีคนจองห้องในสำนักงานของเรา ฟีเจอร์บริการประชุมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานข้อกำหนดสำหรับแบบฟอร์มนั้นจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้ทีมของเราสามารถเตรียมการสำหรับการมาถึงของพนักงานที่สำนักงานได้
5. อินสเปซ (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในห้องและการวิเคราะห์สถานที่ทำงาน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้งานห้องประชุมและโต๊ะทำงานของคุณ ระบบเช็คอินที่รองรับ NFC ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจองใช้พื้นที่เป็นการจองที่มีผู้เข้าร่วมจริงเท่านั้น และจะปล่อยห้องที่ไม่ได้ใช้งานให้ผู้อื่นโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากการจัดการการจองห้องของคุณแล้ว ยังแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ถูกใช้อย่างไร และสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับทีมของคุณ
คุณสามารถดูห้องประชุมที่ว่างได้ทันที ตรวจสอบตารางเวลา และจองพื้นที่จากอุปกรณ์ใดก็ได้ รวมถึงแผงควบคุมห้องแบบอินเทอร์แอคทีฟ นอกจากนี้ยังมีระบบข้อความที่ปรับแต่งได้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการประสานงานที่ง่ายดายเพื่อการประชุมกับลูกค้าและทีมงานที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ inspace
- กำหนดกฎการจอง, จัดการบทบาทผู้ใช้, และทำให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถจองพื้นที่เฉพาะได้
- เสนอป้ายดิจิทัลให้ผู้เข้าชมเพื่อจองห้องประชุม
- เข้าถึงแผนผังชั้นแบบโต้ตอบบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม และให้พนักงานจองโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ที่จอดรถ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ
- ได้รับประโยชน์จากระบบควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดและตัวชี้วัดที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดด้านพื้นที่
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ค่อยราบรื่น
- บางครั้งคุณอาจต้องรีเฟรชหน้าเว็บสองสามครั้งเพื่อจองห้อง
ราคา inspace
- เริ่มต้น: $3. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $7.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว inspace
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Roomzilla (เหมาะที่สุดสำหรับการจองห้องด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว)
ไม่มีใครอยากต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอนเพียงเพื่อจองห้องประชุม มันยิ่งน่าหงุดหงิดมากขึ้นเมื่อเป็นการประชุมที่เร่งด่วน
Roomzilla ช่วยให้คุณจองห้องพักได้เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด ฟีเจอร์การยกเลิกอัตโนมัติและคิวการอนุมัติช่วยลดการไม่มาใช้บริการและทำให้กระบวนการจองเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการจองแบบฮอตเดสก์, เดสก์โฮเตลลิ่ง และการจองห้องประชุมแบบดั้งเดิม ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับสถานที่ทำงานที่ทันสมัยและยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Roomzilla
- เข้าถึงการเช็คอินดิจิทัลและการยกเลิกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน
- จองห้องและพื้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
- กำหนดกฎการอนุมัติสำหรับห้องหรือทรัพยากรเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ
- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแผนที่แบบโต้ตอบและการอัปเดตการจองแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Roomzilla
- ฟีเจอร์การรายงานไม่ละเอียดเพียงพอ
- ไม่มีแอปมือถือ
ราคาของ Roomzilla
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ทรัพยากร
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อห้อง และ 12 ดอลลาร์ต่อโต๊ะต่ออุปกรณ์
คะแนนและรีวิวของ Roomzilla
- G2: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. โรบิน (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มีพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่และทีมงานที่ทำงานทางไกล)
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการห้องประชุมในพื้นที่สำนักงานที่กว้างขวางและหลายสถานที่อาจเป็นฝันร้ายในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน Robin เป็นซอฟต์แวร์จองห้องประชุมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านห้องประชุมขององค์กรเหล่านี้
ด้วยระบบโต๊ะทำงานร่วมกัน การจองแบบมีลำดับความสำคัญ และการแสดงภาพรวมของห้องแบบศูนย์กลาง คุณสามารถค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาการจองซ้อนสำหรับทีมที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงานได้ คุณสามารถจองที่จอดรถและปรับการแสดงผลห้องรวมถึงการจัดวางสำนักงานให้เหมาะสมด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Robin
- จองห้องผ่าน Microsoft Outlook และ MS Teams
- เข้าถึงคำแนะนำห้องพักอัตโนมัติและแผนที่สำนักงานแบบโต้ตอบ
- ใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย AI สำหรับการเช็คอินอัตโนมัติ การป้องกันการประชุมที่ถูกทิ้ง และการแนะนำพื้นที่อย่างชาญฉลาด
- เสนอให้พนักงานและผู้มาเยือนใช้คีออสก์แบบโต้ตอบพร้อมแผนที่เพื่อนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในสำนักงานของคุณ
ข้อจำกัดของโรบิน
- การแก้ไขแผนผังพื้นมีความซับซ้อนเล็กน้อยและมักต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ
- ระบบการจองผ่าน Outlook ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
การตั้งราคาแบบโรบิน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโรบิน
- G2: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Robin อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่การจัดการห้องและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละห้องมีอยู่นั้นง่ายมาก ฉันชอบประสบการณ์ผู้ใช้ของแอปนี้ ทำให้พนักงานของเราใช้งานได้ง่ายมาก
ฉันชอบที่การจัดการห้องและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละห้องมีอยู่นั้นง่ายมาก ฉันชอบประสบการณ์ผู้ใช้ของแอปนี้ ทำให้พนักงานของเราใช้งานได้ง่ายมาก
8. Teem โดย iOFFICE (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานรัฐบาล)
Teem by iOffice เป็นระบบจองห้องประชุมที่ได้รับการรับรองจาก FedRAMP เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทที่ต้องจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง
มันรวมการจองโต๊ะและห้องกับการวิเคราะห์สถานที่ทำงานและการนำทางไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังมี Eptura AI ที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นอกเหนือจากการจองห้องประชุมแล้ว คุณยังสามารถใช้ระบบนี้ในการจัดตารางการบำรุงรักษาพื้นที่สำนักงาน ส่งคำขอบริการ และติดตามตารางการประชุมรวมถึงงบประมาณอุปกรณ์ได้อีกด้วย
ซอฟต์แวร์จองห้องประชุมนี้มีประโยชน์สำหรับองค์กรและสถาบันการศึกษาที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการจองสถานที่ทำงานและการไหลเวียนของผู้เยี่ยมชม
คุณสมบัติเด่นของ Teem by iOFFICE
- เข้าถึงแผนที่สำนักงานแบบโต้ตอบเพื่อจองและค้นหาห้องประชุม
- ใช้ AI ในการจองพื้นที่ทำงานตามความต้องการของคุณ และให้พนักงานเลือกโต๊ะทำงานใกล้กับเพื่อนร่วมงาน
- ดูข้อมูลการใช้พื้นที่ทำงาน การจอง และข้อมูลการเช่าของคุณในแดชบอร์ดการวิเคราะห์
- ผสานการทำงานกับระบบการจัดการผู้เยี่ยมชมและโซลูชันป้ายดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์การจองห้องประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ Teem by iOFFICE
- ผู้ใช้รายงานการบริการลูกค้าที่ไม่ดี
- เครื่องมือนี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคาของ Teem โดย iOFFICE
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Teem by iOFFICE
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. RoomRaccoon (เหมาะที่สุดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท)
การจองซ้อนทับกัน การอัปเดตด้วยมือ และคำขอจองที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้พนักงานโรงแรมที่มีการจัดการดีที่สุดรู้สึกหนักใจได้ RoomRaccoon คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมแบบครบวงจรที่โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติทั้งในส่วนหน้าและหลังของแผนกต้อนรับ สำหรับสภาพแวดล้อมในธุรกิจการบริการ
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (PMS) ของระบบประกอบด้วยเครื่องมือจองที่แข็งแกร่ง, ผู้จัดการช่องทาง, และการรายงานแบบเรียลไทม์, ช่วยให้โรงแรมและบ้านพักสามารถปรับปรุงการจองห้องให้ราบรื่นและเพิ่มรายได้ให้สูงสุด
นี่คือโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์
คุณสมบัติเด่นของ RoomRaccoon
- อัปเดตความพร้อมของห้องในทุกแพลตฟอร์มการจองโดยอัตโนมัติ
- รับชำระเงินโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มด้วยการเรียกเก็บเงินที่ปลอดภัยและอัตโนมัติ
- ส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติสำหรับการยืนยัน การแจ้งเตือน และการเสนอขายเพิ่มเติม
- บริหารจัดการห้องพัก ห้องประชุม และพื้นที่จัดงานผ่านเครื่องมือการจองที่ปรับแต่งได้และการเชื่อมต่อมากกว่า 300 รายการ
- ติดตามอัตราการเข้าพัก รายได้ และแนวโน้มการจองด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวเพื่อการจัดการพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ RoomRaccoon
- มันแพงกว่าทางเลือกอื่น
- ขาดการผสานรวมกับบริการของบุคคลที่สาม
ราคาของ RoomRaccoon
- รายการ: $236/เดือน
- เริ่มต้น: 300 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 441 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 620 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ RoomRaccoon
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง RoomRaccoon อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ระบบใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับโรงแรมบูติกของเรา ข้อดีคือไม่ต้องตั้งค่าแผนที่และราคาทั้งหมดสำหรับ OTA ซึ่งอาจซับซ้อนได้ สิ่งที่ดีคือพวกเขามีบทความและบริการลูกค้าคอยช่วยเหลือ
ระบบใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับโรงแรมบูติกของเรา ข้อดีคือไม่ต้องตั้งค่าแผนที่และราคาทั้งหมดสำหรับ OTA ซึ่งอาจซับซ้อนได้ สิ่งที่ดีคือพวกเขามีบทความและบริการลูกค้าคอยช่วยเหลือ
10. เอนวอย (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องประชุมและการจัดการพื้นที่สำนักงาน)
Envoy เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางห้องประชุมสำหรับการจองห้องและการจัดการพื้นที่ที่ใช้งานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ด้วยตัวบ่งชี้ความพร้อมใช้งานที่แสดงด้วยสีและหน้าจอแสดงตารางเวลาดิจิทัลหน้าห้องประชุมแต่ละห้อง คุณสามารถค้นหาและจองพื้นที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ระบบการจองห้องประชุมยังส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อจองพื้นที่ขนาดเล็กและปล่อยห้องผ่าน Slack
การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเตือนสิ้นสุดการประชุมโดยอัตโนมัติทำให้ระบบจองห้องประชุมนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการลดการใช้พื้นที่อย่างสูญเปล่า
คุณสมบัติเด่นของ Envoy
- ยืนยันการจองห้องโดยแตะที่เช็คอินที่ห้อง หรือใน Slack หรือ Teams โดยตรง
- ระบุห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สำนักงาน
- ปล่อยห้องอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการประชุมเร่งด่วน
- ค้นหาและจองห้องพักที่ใกล้ที่สุดและว่างจากแอปมือถือ Envoy ด้วยฟังก์ชันระบุตำแหน่ง
ข้อจำกัดของทูต
- ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วในการโหลด
- ราคาอาจเพิ่มขึ้นหากคุณมีทีมใหญ่
การกำหนดราคาของ Envoy
- ผู้เยี่ยมชม: พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป มาตรฐาน: $131/เดือน ต่อสถานที่ พรีเมียม: $395/เดือน ต่อสถานที่ องค์กร: ราคาตามตกลง
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 131 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
- พรีเมียม: $395/เดือน ต่อสถานที่
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เคาน์เตอร์ต้อนรับเสมือนจริง: 199 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
- สถานที่ทำงาน: มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ พรีเมียม พลัส: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- พรีเมียม พลัส: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- เชื่อมต่อ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 131 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
- พรีเมียม: $395/เดือน ต่อสถานที่
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- พรีเมียม พลัส: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
คะแนนและรีวิวของทูต
- G2: 4. 8/5 ดาว (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 420 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Envoy อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า:
ความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่น. มันง่ายมากที่จะเพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ที่เราต้องการบันทึก และเอกสารการฝึกอบรมก็ทำออกมาได้ดีมาก. ซอฟต์แวร์มีความเป็นธรรมชาติในตัวเอง แต่เอกสารก็ง่ายต่อการติดตาม.
ความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่น. มันง่ายมากที่จะเพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ที่เราต้องการบันทึก และเอกสารการฝึกอบรมก็ทำออกมาได้ดีมาก. ซอฟต์แวร์มีความเป็นธรรมชาติในตัวเอง แต่เอกสารก็ง่ายต่อการติดตาม.
