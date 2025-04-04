77% ของการประชุมมักจะจบลงด้วยการตัดสินใจที่จะนัดประชุมติดตามผล—ซึ่งเป็นวงจรที่น่าหงุดหงิด แต่มีวิธีที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้
แม่แบบการนำเสนอวาระการประชุมมีประโยชน์มากในการช่วยให้การอภิปรายของคุณมีจุดมุ่งหมายและอยู่ในกรอบ คิดเสียว่ามันเป็นแผนที่ที่ชัดเจน! แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบหัวข้อสำคัญทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เป็นมืออาชีพ และในลักษณะที่ง่ายต่อการมองเห็นและเข้าใจ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมาถึงการประชุมพร้อมที่จะเริ่มต้นได้ทันที
ดังนั้น ทำไมต้องพึ่งพาบันทึกที่กระจัดกระจาย เมื่อคุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างราบรื่น? บล็อกนี้จะสำรวจเทมเพลต PowerPoint สำหรับวาระการประชุมฟรี เพื่อช่วยให้คุณจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุม PowerPoint ดี?
แม่แบบการนำเสนอวาระการประชุม PowerPoint ที่เหมาะสมจะมอบผืนผ้าใบเชิงภาพเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุม คุณสามารถจัดการเวลาของคุณและให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ได้
นี่คือห้าลักษณะที่คุณควรค้นหาในเทมเพลตของวาระการประชุม:
- โครงสร้างและลำดับที่ชัดเจน: มีพื้นที่สำหรับจัดระเบียบหัวข้อการประชุม, ช่วงเวลา, และประเด็นการหารือเพื่อให้การสนทนาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การออกแบบที่ดึงดูดสายตา: ปฏิบัติตามรูปแบบมืออาชีพ, ผังที่สะอาด, และภาพที่ละเอียดอ่อนเช่นไอคอนและไทม์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
- การจัดสรรเวลา: จัดสรรช่วงเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับการหารือเพื่อให้การประชุมไม่เลยเวลาที่กำหนด
- ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ: รวมถึงพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์, ประเด็นการอภิปราย, การมอบหมายผู้พูด, และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ขั้นตอนต่อไป: เน้นย้ำการดำเนินการหลังการประชุม ความรับผิดชอบ และกำหนดเวลาเพื่อให้การติดตามผลเป็นไปอย่างครบถ้วน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 88% ของคนใช้เวลาเกือบทั้งสัปดาห์ทำงานในการสื่อสาร
แม่แบบกำหนดการประชุม PowerPoint ฟรี
การสร้างรายการตรวจสอบการเตรียมการประชุมทุกครั้งที่คุณนัดหมายอาจทำให้เหนื่อยและเสียเวลาอย่างมาก ไม่แปลกที่การประชุมมักเริ่มต้นโดยไม่มีวาระการประชุมที่ครบถ้วนหรือแผนที่มั่นคง!
แต่ข่าวดีก็คือ: เทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้ของ Microsoft PowerPoint ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผน ด้วยดีไซน์สำเร็จรูปเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว
ดูรายการเทมเพลต PowerPoint สำหรับวาระการประชุมนี้ และทำให้การประชุมของคุณมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล!
1. แม่แบบ PowerPoint สำหรับวาระการประชุม โดย SlideModel
ต้องการแบ่งวาระการประชุมของคุณออกเป็นหลายรูปแบบสไลด์หรือไม่?
แม่แบบ PowerPoint สำหรับวาระการประชุมนำเสนอรูปแบบวาระการประชุมที่แตกต่างกันเจ็ดแบบใน 14 สไลด์ แต่ละแบบมีธีมสีเข้มและสีอ่อนให้เลือก คุณสามารถใส่แผนภาพที่มีหมายเลขกำกับ กล่องข้อความสำหรับเวลา ข้อมูลผู้พูด และองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้
ใช้แม่แบบการประชุมฟรีนี้เพื่อ:
- สรุปประเด็นการหารือและเป้าหมายสำคัญสำหรับการประชุมธุรกิจระดับผู้บริหาร
- ปรับแต่งสไลด์วาระการประชุมด้วยสีแบรนด์ รูปร่าง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อการนำเสนอที่ตรงตามความต้องการ
- แชร์วาระการประชุมในรูปแบบที่เข้ากันได้กับเทมเพลต PowerPoint, Keynote และ Google Slides
เหมาะสำหรับ: การนำเสนอที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านภาพและรายละเอียดของวาระการประชุมที่ชัดเจน
2. สไลด์วาระการประชุมแบบง่าย PowerPoint โดย SlideModel
ลองใช้เทมเพลตสไลด์ PowerPoint กำหนดการแบบง่ายหากคุณต้องการการออกแบบที่ตรงไปตรงมา โครงร่าง 6 สไลด์นี้แสดงรายการวาระการประชุมอย่างมีเหตุผล และมีรูปแบบสำหรับวาระการประชุม 3 ข้อ 4 ข้อ และ 6 ข้อ พร้อมกล่องสรุปและตำแหน่งสำหรับรูปภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- เน้นประเด็นการหารือที่สำคัญและบทหลักภายในเอกสารนำเสนอทางธุรกิจ
- ใช้ส่วนประกอบที่แก้ไขได้เพื่อปรับแต่งสไลด์วาระการประชุมให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของการประชุม
- สร้างภาพลักษณ์ที่มืออาชีพและฉลาดสำหรับการประชุมทางธุรกิจด้วยการออกแบบที่สะอาดตา
เหมาะสำหรับ: การสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับโดยไม่ต้องใช้ภาพประกอบที่ซับซ้อน
3. แม่แบบ PowerPoint วาระการประชุม 1 ถึง 7 รายการ โดย SlideModel
ต้องการให้ความสำคัญกับความสนใจของผู้ชมแต่ยังไม่รู้วิธีจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่?
แม่แบบ PowerPoint วาระการประชุม 1 ถึง 7 รายการใช้การออกแบบ สัญลักษณ์หัวข้อยื่นโค้ง เพื่อแสดงสารบัญ—ทางเลือกแทนรูปแบบวาระการประชุมแบบเส้นตรงแบบดั้งเดิม คุณสามารถระบุวาระการประชุมได้สูงสุด 7 รายการเพื่อกำหนดขอบเขตของการประชุม แต่ยังคงรักษาการออกแบบให้เรียบง่ายเพื่อความชัดเจนสูงสุด
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้มีประโยชน์:
- ปรับแบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอที่มีความยาวของวาระการประชุมต่างกัน ตั้งแต่ 1 ถึง 7 รายการ
- เน้นประเด็นการหารือที่สำคัญและจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อความเข้าใจของผู้ฟังที่ดีขึ้น
- ผสานสไลด์วาระการประชุมที่ทันสมัยและน่าสนใจเข้ากับการนำเสนอที่ต้องการความสมดุลระหว่างความดึงดูดทางสายตาและโครงสร้าง
เหมาะสำหรับ: ผู้นำเสนอที่ต้องการสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมทันที
4. แม่แบบสไลด์ประชุมทีมโดย Canva
ต้องการแม่แบบการนำเสนอวาระการประชุมที่ทั้งดูเป็นมืออาชีพและสบายตาใช่ไหม?แม่แบบ PowerPoint วาระการประชุมทีมนี้จะตอบโจทย์คุณ
การออกแบบสีฟ้าและสีม่วงที่สะอาดตาช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ส่วนสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามผลช่วยให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดการประชุมอัปเดตโครงการ โดยระบุแผนธุรกิจและติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงภายในวาระการประชุมเพื่อความรับผิดชอบของทีม
- ติดตามงานติดตามผลและการตัดสินใจจากการประชุมครั้งก่อนเพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้า
- แชร์วาระการประชุมร่วมกับสมาชิกทีมบน Canva เพื่อรับข้อมูลและเข้าถึงแบบเรียลไทม์
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้จัดการโครงการสำหรับการอภิปรายร่วมกัน
5. แบบแผนการประชุมทางธุรกิจ โดย Sliesgo
คุณรู้สึกเบื่อกับการประชุมที่ออกนอกประเด็นหรือไม่?แม่แบบวาระการประชุมธุรกิจนี้ได้กำหนดกรอบเวลาการประชุม การอัปเดตโครงการ และแผนการใช้สื่อมัลติมีเดียไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญ ตรวจสอบกำหนดการและสถานะงานได้อย่างง่ายดายในขณะนี้!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- แสดงไทม์ไลน์ของโครงการและอัปเดตความคืบหน้าในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตา
- ร่างประเด็นการหารือเพื่อการคิดสร้างสรรค์หรือการประชุมกลยุทธ์
- ปรับแต่งสไลด์วาระการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยองค์ประกอบที่แก้ไขได้ใน Google Slides, PowerPoint หรือ Canva
เหมาะสำหรับ: ผู้นำธุรกิจที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
6. เทมเพลต PowerPoint เชิญประชุม โดย Slideegg
หากคำเชิญประชุมของคุณถูกเพิกเฉยอยู่บ่อยครั้ง อาจถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้ว!เทมเพลต PowerPoint สำหรับคำเชิญประชุมนี้จะช่วยให้คุณสร้างคำเชิญที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ เวลา สถานที่ วัตถุประสงค์ และวาระการประชุม
เมื่อพร้อมแล้ว เพียงแชร์ผ่านอีเมลหรือแพลตฟอร์มการนัดหมายออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลและเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วม
ตั้งค่าแม่แบบนี้เพื่อ:
- นำเสนอวาระการประชุมและข้อมูลสำคัญต่อผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะเข้าร่วม
- ปรับแต่งสไลด์เชิญตามแบรนด์ของคุณและรายละเอียดการประชุมเฉพาะ
- แจกจ่ายคำเชิญประชุมที่ดูเป็นมืออาชีพในรูปแบบ PowerPoint และ Google Slides
เหมาะสำหรับ: การสร้างคำเชิญประชุมที่น่าสนใจและให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
7. เทมเพลต PowerPoint สำหรับวาระการประชุม โดย SlideTeam
แม่แบบ PowerPoint สำหรับวาระการประชุมนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมด้วยวาระการประชุมที่ดึงดูดสายตาและสร้างบรรยากาศเชิงบวก มอบสไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน 5 สไลด์สำหรับกระบวนการประชุม 5 ขั้นตอน เพื่อทำให้แผนการประชุมของคุณมีความสร้างสรรค์และชัดเจน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลา
- ปรับแต่งแต่ละสไลด์เพื่อเน้นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บทบาท และกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยการนำเสนอแผนการประชุมที่มีโครงสร้างดีและสร้างแรงบันดาลใจ
เหมาะสำหรับ: เน้นองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น การวางแผนและการตลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20%เมื่อพวกเขาได้ทำงานจากระยะไกล 100%
ข้อจำกัดของการใช้ PowerPoint สำหรับแม่แบบวาระการประชุม
แม่แบบช่วยให้การสร้างวาระการประชุมสำหรับลูกค้าหรือการประชุมทีมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม่แบบวาระการประชุม PowerPoint มีข้อจำกัดที่อาจทำให้คุณทำงานช้าลง
ก่อนที่คุณจะเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับคุณที่สุด คุณต้องระวังอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อไปนี้:
- ทำให้การแก้ไขช้าลง: PowerPoint เน้นการออกแบบเป็นหลักและอาจทำให้คุณติดขัดกับปัญหาเรื่องแบบอักษร ระยะห่าง และการจัดวางสไลด์
- ขัดขวางการทำงานเป็นทีม: การวางแผนวาระการประชุมทีมผ่านเทมเพลตการนำเสนอ PowerPoint หมายถึงการส่งไฟล์สไลด์ไปมาทางอีเมลและการรวมข้อเสนอแนะด้วยตนเอง
- สูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ: ในระหว่างการประชุมนั้นยอดเยี่ยม แต่หลังจากนั้นสไลด์เนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับเครื่องมือการจัดการงาน ทำให้การติดตามผลเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การค้นหาวาระการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ข้อมูลในแม่แบบสไลด์วาระการประชุมไม่สามารถดึงหรือค้นหาได้ง่ายข้ามการประชุมต่างๆ
- การแชร์แบบแยกเดี่ยวที่ดูไม่เหมาะสม: PowerPoint เป็นเครื่องมือสำหรับการนำเสนอ ดังนั้นการแจกเอกสารวาระการประชุมหรือเอกสารดิจิทัลแยกต่างหากจากสไลด์ทั้งหมดจึงทำได้ยาก
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ: ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวสำหรับกระบวนการทำงานของวาระการประชุม ทำให้คุณต้องจัดการการตั้งค่าและการบริหารจัดการทั้งหมดด้วยตนเอง
👀คุณรู้หรือไม่:ในขณะที่พนักงาน 19%รู้สึกว่า การสื่อสารที่มากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของพวกเขา อีก 7% กลับโทษว่ามีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรมากเกินไป
ทางเลือกสำหรับแม่แบบวาระการประชุม PowerPoint
แม้ว่า PowerPoint จะโดดเด่นในการนำเสนอ แต่การใช้เพื่อสร้างวาระการประชุมไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์สำหรับการทำงาน สไลด์ที่นิ่ง การจัดรูปแบบที่ยุ่งยาก และการทำงานร่วมกันที่ไม่คล่องตัว ล้วนเป็นอุปสรรคที่กินเวลาและจำกัดประสิทธิภาพ
วาระการประชุมและการอภิปรายยังคงแยกออกจากงานที่ต้องทำหลังการประชุม กล่าวอีกนัยหนึ่ง PowerPoint ไม่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากการอภิปรายไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยClickUpแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว วิธีที่ไม่เชื่อมโยงนี้จะได้รับการแก้ไข
ClickUp ผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณและช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการไปจนถึงงานต่างๆ ในที่เดียว ไม่ต้องสลับแอปไปมาอีกต่อไป! ตัวอย่างเช่นClickUp Meetingsเปลี่ยนวาระการประชุมแบบคงที่ให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ทำได้จริง
📮ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป เรายังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาประชุมรวมกันถึง 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร แล้วถ้าคุณสามารถลดเวลาเหล่านี้ลงได้ล่ะ?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยืดเยื้อ คุณสามารถทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
คุณสามารถมอบหมายหัวข้อการประชุมให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ ตั้งวันครบกำหนดสำหรับการหารือ และแม้กระทั่งกำหนดสถานที่หรือห้องประชุม เมื่อการประชุมดำเนินไป คุณสามารถบันทึกหัวข้อการดำเนินการและขั้นตอนต่อไปไว้ในหัวข้อการประชุม พร้อมเชื่อมโยงกับบุคคลและกำหนดเวลา
ดังนั้น คุณจะได้รับวาระการประชุมโดยละเอียดพร้อมประเด็นสำคัญสำหรับการอภิปราย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และสิ่งที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบและช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นแผนงานได้จริง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่เราคัดสรรมาเพื่อใช้ในการประชุมครั้งถัดไปของคุณ:
1. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Agendaคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความวุ่นวายในการประชุม และเปลี่ยนการพูดคุยให้กลายเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ กำหนดเป้าหมาย มอบหมายงาน และติดตามความรับผิดชอบของทุกคน—ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- มอบหมายความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมโดยตรงภายในวาระการประชุมเพื่อความรับผิดชอบ
- ติดตามสถานะและพัฒนาการของรายการวาระการประชุมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองภายใน ClickUp
- แยกย่อยงานและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เหมาะสำหรับ: การมอบหมายงานและติดตามผลโดยตรงในวาระการประชุมของพวกเขา
2. แม่แบบการประชุม ClickUp
ลองนึกภาพวาระการประชุมที่มีหัวข้อแยกสีอย่างชัดเจน มีผู้รับผิดชอบกำหนดไว้ และสามารถติดตามรายการดำเนินการได้ทั้งหมด พร้อมแสดงผลพร้อมกันและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเทมเพลตการประชุมของ ClickUpจัดระเบียบทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน—ตั้งแต่การประเมินผู้สมัครงานที่มีความตึงเครียด ไปจนถึงการอัปเดตโครงการสำคัญ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดโครงสร้างการประชุมทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อการอัปเดตโครงการ โดยให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความก้าวหน้า
- จัดการประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบการสัมภาษณ์
- วางแผนการประชุมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ โดยระบุหัวข้อสำคัญและสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและทีมสรรหาบุคลากร
3. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์การประชุมของ ClickUpไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่เป็นแผงควบคุมการประชุมส่วนตัวของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่ชัดเจน ติดตามกำหนดเวลาโดยไม่พลาดทุกจังหวะ และบันทึกการตัดสินใจและการสนทนาที่สำคัญได้แบบเรียลไทม์
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- ติดตามความคืบหน้าของรายการในเช็กลิสต์ด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบสิ่งจำเป็นสำหรับการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงงานหลังการประชุม
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการและกำหนดเส้นตายให้กับสมาชิกในทีม
เหมาะสำหรับ: การสร้างระบบที่เรียบง่ายและขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบภายใน ClickUp
👀 คุณรู้หรือไม่: บริษัทที่มีพนักงาน 100คนสามารถประหยัดเงินได้ถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการลดการประชุมที่ไม่จำเป็นในขณะที่บริษัทที่มีพนักงาน 5,000 คนสามารถประหยัดได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์
4. แม่แบบการประชุม ClickUp ระดับ 10
การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ทุกคนรู้สึกหงุดหงิด—แต่สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเทมเพลตการประชุมระดับ 10 ของ ClickUp จัดโครงสร้างเป้าหมายการประชุมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นช่วงรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส พร้อมทั้งรับรองว่าการประชุมทุกครั้งจะจบลงด้วยรายการดำเนินการที่ชัดเจนและมอบหมายงานเรียบร้อย
ตั้งค่าแม่แบบนี้และใช้เพื่อ:
- จัดประชุมทีมผู้นำประจำสัปดาห์โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าและการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าทีมอยู่ในงบประมาณและกรอบเวลาที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่โปร่งใสและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการประชุมผู้นำ
เหมาะสำหรับ: การนำกรอบการประชุมระดับ 10 ของระบบปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ (EOS) ไปใช้
5. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp 1:1
การจัดประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนและติดตามความต้องการ ความคืบหน้า การติดตามผล ฯลฯ จะจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp ไม่ว่าคุณจะติดตามความคืบหน้ากับพนักงานเมื่อใด เทมเพลตนี้จะมีทรัพยากรที่ช่วยให้คุณทบทวนความจำได้เสมอ
เข้าถึงเทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวมศูนย์วาระการประชุมแบบตัวต่อตัวทั้งหมดของคุณและจัดระเบียบให้เป็นระบบ
- ปรับแต่งกำหนดการรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยปรับการสนทนาให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของพวกเขา
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับหัวข้อในวาระการประชุมและข้อเสนอแนะ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่จัดประชุมทางโทรศัพท์และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแต่ละคน
6. แม่แบบการประชุมทั้งหมดของ ClickUp
การประชุมทั้งหมดของพนักงานเกี่ยวข้องกับเกือบทุกคนในบริษัท ทำให้เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการออกนอกประเด็นและทำให้ทุกคนเสียสมาธิ
อย่างไรก็ตามแม่แบบการประชุม All-Hands ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดวาระการประชุมที่เน้นประเด็นสำคัญได้ เตรียมการนำเสนอโดยใช้เอกสารClickUp Docsแบบร่วมมือกัน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับการประชุมประจำ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการที่มอบหมายไว้ได้โดยตรงภายในกระบวนการประชุม เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามได้
- รักษาการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอและเป็นระเบียบสำหรับการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำทั่วทั้งบริษัท
- มองเห็นความคืบหน้าของการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้รายการ บอร์ด ไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อการกำกับดูแลที่ครอบคลุม
เหมาะสำหรับ: การจัดการประชุมทั่วทั้งบริษัทเป็นประจำ
7. แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp
หากคุณมีการประชุมมากเกินไปและประสบปัญหาในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ให้เปลี่ยนมาใช้เทมเพลต ClickUp Meeting Tracker นี้ มันจะจัดระเบียบภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลลัพธ์การประชุม รวมถึงงานที่ต้องทำ วาระการประชุม บันทึกการประชุม และการติดตามผลหลังการประชุม ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงโดยสรุปวาระการประชุมและประเด็นสำคัญสำหรับการหารือภายในตัวติดตามโดยตรง
- มอบหมายและติดตามรายการดำเนินการและงานติดตามผลให้กับสมาชิกในทีม
- มองเห็นตารางการประชุมและความคืบหน้าโดยใช้ปฏิทิน, กระดาน, และมุมมองการประชุมเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุม
- ปรับแต่งตัวติดตามรายละเอียดการประชุม เช่น ประเภทการประชุม สถานที่ และบุคลากรสำคัญ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการจัดการที่ตรงตามความต้องการ
เหมาะสำหรับ: การติดตามรายละเอียดการประชุม เช่น วาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
👀 คุณรู้หรือไม่: 88% ของผู้คนสามารถนำเสนอภาพรวมของไทม์ไลน์และสถานะของโครงการให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือจัดการโครงการ
วางแผนวาระการประชุมครั้งต่อไปของคุณด้วย ClickUp
วาระการประชุมทำหน้าที่เป็นกรอบที่กำหนดไว้สำหรับการอภิปรายที่มีประสิทธิผล ในขณะที่แม่แบบการนำเสนอ PowerPoint ให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการบูรณาการกับกระบวนการทำงานอื่นๆ
แต่ ClickUp สามารถเอาชนะความท้าทายนั้นและทำงานร่วมกับคุณตลอดการใช้งาน คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างวาระการประชุม รวมกับงานที่มีอยู่และงานใหม่ เชื่อมโยงไทม์ไลน์ของโครงการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกเมื่อที่จำเป็น
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และหยุดการประชุมที่ไม่มีทิศทาง