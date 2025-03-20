10 เครื่องมือชั้นนำใน AI สำหรับโรงแรมเพื่อกำหนดประสบการณ์ของแขกใหม่

อุตสาหกรรมการบริการได้ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับโรงแรม วิธีการที่เราตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
โรงแรม AI ได้เปลี่ยนจากคำฮิตติดปากมาเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน ตามรายงานล่าสุด พบว่ากว่าครึ่ง(58%) ของแขกผู้เข้าพักโรงแรมคิดว่า AI สามารถปรับปรุงการเข้าพักของพวกเขาได้จริง
เมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AIอย่างรอบคอบแล้ว คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว
จากการวิจัยและการทดสอบโดยทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับธุรกิจการบริการไว้ในบทความนี้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ?
เครื่องมือ AI ควรมีความซับซ้อนเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและการทำงานอัตโนมัติของงาน และควรใช้งานง่ายพอที่จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดาย
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาใน AI ของโรงแรม:
- การปรับแต่งสำหรับแขก: เครื่องมือ AI ที่วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของแขกเพื่อเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น ข้อเสนอห้องพักที่ตรงกับความต้องการ ตัวเลือกการรับประทานอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ช่วยยกระดับประสบการณ์โดยรวมของแขก
- การอัตโนมัติของงานประจำ: เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมควรสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การเช็คอิน การจัดห้อง และการตอบคำถามของแขก ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเน้นการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ
- การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่: เครื่องมือ AI ควรผสานรวมกับระบบจัดการทรัพย์สิน (PMS), แพลตฟอร์มการจอง, และซอฟต์แวร์โรงแรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และรายงานควรช่วยให้การตัดสินใจมีข้อมูลสนับสนุนโดยการนำเสนอคุณสมบัติเช่นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดการรายได้, และการติดตามการเข้าพัก
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือ AI ควรสามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของโรงแรมของคุณ โดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่โรงแรมบูติกไปจนถึงรีสอร์ทขนาดใหญ่ พร้อมทั้งรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- ความคุ้มค่า: AI ควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบคุณค่าที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป ควรพิจารณาประโยชน์ระยะยาว เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก มากกว่าแค่ต้นทุนเริ่มต้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จากการสำรวจล่าสุดเกือบ 60% ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาเหนือที่มีอายุต่ำกว่า45 ปี รายงานว่าใช้ AI เพื่อหาแรงบันดาลใจและวางแผนการเดินทาง
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบวิธีที่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบริการโดยการยกระดับประสบการณ์ของแขกและปรับปรุงการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม
มาเข้าสู่ส่วนที่น่าสนใจกันดีกว่า—ทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้มีความโดดเด่นอย่างไรและสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของโรงแรมได้อย่างไร
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโรงแรมแบบครบวงจรด้วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ทำให้การจัดการโรงแรมและการบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย . ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ AI ของมันทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการจัดการความซับซ้อนของการจัดตารางโรงแรม, การประสานงานของพนักงาน, และการดำเนินงานประจำวัน.
โดยการเพิ่มคุณสมบัติ AI ของClickUp Brainเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น ตารางการทำความสะอาดห้อง, คำขอซ่อมบำรุง, และการติดตามการบริการลูกค้าเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์และปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลต้อนรับ เมนูบริการห้องพัก หรือคำถามที่พบบ่อย—ClickUp Brain สามารถสร้าง ปรับแต่ง และจัดระเบียบ ทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย!
ตั้งแต่รายการสำหรับการจัดระเบียบงานที่มีโครงสร้างไปจนถึงบอร์ดสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพ ClickUp มอบมุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ทีมงานสามารถมอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
การรวมศูนย์การสื่อสารและการมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาที่ชัดเจน ช่วยให้เกิดการร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ
มุมมองแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ของ ClickUpแสดงงานและไทม์ไลน์ในแผนงานของแผนกต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรับทราบสถานะของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่งแล้วแผงควบคุม ClickUpยังมีการรายงานรายละเอียดที่ช่วยให้การจัดการโรงแรมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโรงแรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเข้าพักของแขกให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงแรมสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ ทำให้ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเพิ่มความสอดคล้องในการดำเนินงานให้สูงสุด
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ นั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความเข้าใจในลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และจุดบอดในการมองเห็นข้อมูลทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
โดยรวมแล้ว คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในโรงแรม และยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพัก โดยทำให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือโรงแรมอื่น ๆ เพื่อรวมการสื่อสารระหว่างแขกและทีมงาน
- สร้างฐานความรู้โดยใช้ ClickUp Brain ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึง SOPs, แนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดทรัพย์สินได้ทันที
- ใช้สูตรที่กำหนดเองภายในช่องข้อมูลของงานเพื่อคำนวณงบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือตัวชี้วัดเฉพาะอื่น ๆ ได้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการติดตามทางการเงินที่แม่นยำ
- ใช้ClickUp Docsเพื่อพัฒนาสื่อการตลาดเพื่อให้ข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย เช่น คำถามที่พบบ่อย ตัวเลือกการรับประทานอาหาร หรือคู่มือท้องถิ่น สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานหรือแม้แต่สำหรับการบริการตนเองโดยแขก
- เสริมสร้างความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการเปิดใช้งานสิทธิ์และการเข้าถึงตามบทบาทภายใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าชุดคุณลักษณะมีมากเกินไป แต่สามารถใช้คู่มือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น
- เวอร์ชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลบางส่วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
มีความสบายใจมากมายที่มาจากการรู้ว่าความคิดและสิ่งที่ต้องทำได้รับการบันทึกและวางแผนไว้แล้ว มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าได้ นั่นคือความแตกต่างที่ ClickUp ได้สร้างขึ้น มันช่วยให้เกิดความโปร่งใสระหว่างแผนกต่างๆ และสร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
2. Zingle (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์)
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Zingleทำให้การส่งข้อความถึงแขกมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ โดยนำเสนอการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ฉันประทับใจกับการวิเคราะห์ ความรู้สึก ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่แขกอาจต้องการความสนใจเพิ่มเติม สิ่งนี้ช่วยให้โรงแรมสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบการณ์ของแขกเป็นไปอย่างเชิงรุกมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Zingle
- ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยการเปิดใช้งานการจัดหมวดหมู่ข้อความอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
- ติดตามระดับความพึงพอใจของแขกด้วยข้อมูลการสนทนาแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคำสำคัญหรือคำขอเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Zingle
- ผมได้สังเกตเห็นว่า Zingle ไม่สามารถส่งข้อความจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับโรงแรมที่ต้องการติดต่อกับแขกจำนวนมากพร้อมกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การส่งข้อความอัตโนมัติมีข้อจำกัด โดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งสำหรับการกำหนดเวลาหรือแก้ไขเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่จำกัด
การกำหนดราคา Zingle
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Zingle
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
3. Revinate (ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลผู้เข้าพัก)
Revinateมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของแขกและการปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดย ใช้ 알고ริทึม AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแขก และสร้างแคมเปญอีเมลที่มีความไดนามิกและปรับแต่งเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Revinate
- รับภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของฐานข้อมูลของคุณจากแดชบอร์ด Revinate Guests
- ผสานข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของ Revinate (การตลาด, การขายการจอง, Ivy และความคิดเห็นจากแขก) เข้าด้วยกันเป็นมุมมองเดียวแบบรวม
- สร้างตัวกรองช่วงวันที่แบบหมุนเวียนเพื่อติดตามแนวโน้มการมาถึงและการออกของผู้เข้าพัก
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าโดยอิงจากสถิติการมีส่วนร่วมในแคมเปญ คะแนนความรู้สึก ประวัติการขายเพิ่ม การวัดความพึงพอใจของลูกค้า (NPS) และพารามิเตอร์อื่นๆ
ข้อจำกัดของ Revinate
- อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนอยู่บ้าง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ CRM
- ผู้ใช้บางรายได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมลที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการมีส่วนร่วมของแขก
ราคาของ Revinate
- ราคาตามความต้องการ
เรวินาตต์ เรตติ้ง และ รีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
4. ALICE (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิบัติการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
ALICE by Actablเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการดำเนินงานโรงแรมของคุณ มัน รวมศูนย์คำขอจากแขก การมอบหมายงาน และการดูแลทำความสะอาด สิ่งที่ฉันพบว่ามีความเป็นประโยชน์เป็นพิเศษคือวิธีการที่มันผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดตามและจัดการขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่
คุณสมบัติเด่นของ ALICE
- ติดตามการเปลี่ยนห้องในแต่ละคืนได้อย่างทันท่วงทีด้วยการติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองบอร์ด PM ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของห้องพัก
- สร้างตั๋วเฉพาะภายในแต่ละการสนทนาของแขกเพื่อจัดการคำขอได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบฐานข้อมูลที่คัดสรรแล้วของผู้ขาย ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ โดยใช้ Google Places
- ผสาน OpenTable เข้ากับ Actabl อย่างไร้รอยต่อ เพื่อทำการจอง ยืนยัน และแก้ไขการจองโต๊ะอาหารของแขกได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ALICE
- ALICE มักจะสร้างการแจ้งเตือนจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและรบกวนการทำงาน
ราคาของ ALICE
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ALICE
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ALICE ว่าอย่างไร
การสื่อสารของเราได้รับการปรับปรุงอย่างมากในแง่ของความทันเวลาและความสามารถในการสร้าง จัดการ และแก้ไขตั๋วผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
👀 คุณทราบหรือไม่? ข้อมูลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความกระตือรือร้นของผู้บริโภคต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)กำลังแซงหน้าการนำไปใช้ในธุรกิจ
5. Guestline (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพย์สิน)
ในธุรกิจการบริการ การรักษาความสามารถในการแข่งขันหมายถึงการปรับราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดGuestlineช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ระบบการจัดการทรัพย์สินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้ช่วยอัตโนมัติกลยุทธ์การกำหนดราคา และเพิ่มประสิทธิภาพการจองห้องให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มการจองต่าง ๆ ระบบปรับราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถกำหนดราคาแบบไดนามิกตามความต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ Guestline
- ติดตามราคาของคู่แข่งและปรับอัตราค่าห้องพักของโรงแรมคุณแบบไดนามิกเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- ประเมินความต้องการห้องแบบเรียลไทม์เพื่อแนะนำการปรับราคา
- ทำให้การกระทบยอดการชำระเงินเป็นอัตโนมัติด้วยรายงานประจำวันและรายงานสรุปโดยใช้ GuestPay
- ใช้ Rezlynx PMS เพื่อจัดการการกำหนดห้องพัก บันทึกปัญหาการบำรุงรักษา และติดตามสินค้าคงคลังของห้องพักทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Guestline
- Guestline มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้โรงแรมที่มีความต้องการด้านแบรนด์หรือการดำเนินงานเฉพาะเจาะจงใช้งานได้ยาก
- จำเป็นต้องมีการอัปเดตเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
ราคาของ Guestline
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแขก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการนำระบบการจัดการข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพไปใช้
6. Kipsu (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวม)
การสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ Kipsuช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับแขก ทำให้ทีมสามารถ สร้างช่วงเวลาการให้บริการที่เป็นส่วนตัวและตอบสนองได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบทันทีกับแขกหรือการวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงการให้บริการ Kipsu มอบโซลูชันเพื่อปรับปรุงมารยาทการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Kipsu
- รวมการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการรวบรวมข้อความจาก SMS, อีเมล และโซเชียลมีเดีย
- มอบบริการเฉพาะบุคคลแก่แขกผู้เข้าพัก พร้อมฟีเจอร์ครบครันที่ออกแบบมาสำหรับที่พักระดับหรู
- มีส่วนร่วมกับแขกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการมาถึงจนถึงหลังการเช็คเอาท์
- ตอบสนองเชิงรุกด้วยการรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ช่วยให้ทีมของคุณได้เริ่มต้นแก้ไขก่อน เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่อาจเป็นปัญหาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดี
ข้อจำกัดของ Kipsu
- ผู้ใช้พบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว เช่น คำเตือนว่า "ไม่ปลอดภัย" ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดและขัดขวางการสื่อสาร
- มีความท้าทายในการตั้งค่าการผสานรวมที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องซิงค์กับระบบของบุคคลที่สามหรือซอฟต์แวร์รุ่นเก่า
ราคาของ Kipsu
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kipsu
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kipsu ว่าอย่างไร
เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า ใช้งานง่ายมากและมีราคาที่ดี การสื่อสารสามารถทำได้สำหรับตัวเลือกต่างๆ
7. AskSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนแขกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
AskSuiteไม่ใช่แค่แชทบอท AI เท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของโรงแรมง่ายขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของแขก และเพิ่มประสิทธิภาพการจอง ทั้งหมดนี้สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของ AskSuite
- จับและติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ เพิ่มข้อมูลการสอบถามของแขกเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ และกระตุ้นการตอบกลับอย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่มโอกาสในการจองให้สูงสุด
- สร้างใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์สำหรับแขกโดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับให้เข้ากับความพร้อมของห้องและราคาของคุณ
- เร่งเวลาการตอบสนองโดยอัตโนมัติการโต้ตอบกับผู้เข้าพักผ่านหลายแพลตฟอร์ม (เว็บแชท, WhatsApp, Instagram, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ AskSuite
- แม้ว่า Asksuite จะมีการผสานรวมและระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง แต่อาจขาดความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจโรงแรม
- การตั้งค่า Asksuite อาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในขั้นเริ่มต้น
ราคาของ AskSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AkSuite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
👀 คุณรู้หรือไม่? โรงแรม Cosmopolitan ในลาสเวกัสใช้แชทบอท AI ชื่อว่า Rose ซึ่งช่วยให้แขกสามารถส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือในการจองร้านอาหารหรือรับคำแนะนำเกี่ยวกับเมืองได้อย่างรวดเร็ว
8. StayNTouch (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโรงแรมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก)
StayNTouchช่วยให้แขกสามารถเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือที่คีออสได้ ทำให้พวกเขาไม่ต้องต่อแถวและสามารถไปยังห้องพักได้อย่างรวดเร็ว—ทำให้การเข้าพักของพวกเขาสนุกสนานมากขึ้น ระบบการจัดการทรัพย์สินแบบคลาวด์ที่ใช้งานง่ายของพวกเขามีความสะดวกสบาย ทำให้การบริหารโรงแรมง่ายขึ้นมาก
คุณสมบัติเด่นของ StayNTouch
- ผสานการทำงานกับโซลูชันของบุคคลที่สามมากกว่า 1,200 รายการ เพื่อประสบการณ์การจัดการโรงแรมที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการจองและ OTAs ชั้นนำ เช่น Agoda, Booking.com, Hotwire เป็นต้น ช่วยให้คุณสามารถลดการจองเกินและเพิ่มอัตราการเข้าพักได้
- ลดเวลารอในล็อบบี้ด้วยการให้บริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านมือถือ ให้แขกสามารถไปยังห้องพักได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ StayNTouch
- รายงานทางการเงินของ StayNTouch อาจมีความเข้มงวดและขาดการปรับแต่งตามความต้องการของบางโรงแรม
- แอปพลิเคชันมือถือมีประโยชน์สำหรับงานพื้นฐาน แต่ขาดภาพรวมที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสอบถามจากแขกได้ละเอียด หรือสร้างรายงานเฉพาะจากหน้าจอมือถือ
ราคาของ StayNTouch
- StaynTouch PMS: $12/เดือน ต่อห้อง
- StaynTouch 2.0: $17/เดือน ต่อห้อง
คะแนนและรีวิว StayNTouch
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง StayNTouch อย่างไร
เราเริ่มใช้ StaynTouch ตั้งแต่เปิดโรงแรมบูติกของเรา และตั้งแต่นั้นมาเราได้ขยายการใช้งานไปยังทรัพย์สินอื่น ๆ ของเราสองแห่ง การตั้งค่าครั้งแรกทำได้ง่ายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี และพวกเขายังคงสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การมีผู้ติดต่อเฉพาะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย เราชอบความสามารถในการกำหนดหน้าแรกให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนตัวเลือกการรายงานที่ครอบคลุมและการผสานการทำงานต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการนำ Hypercare มาใช้ในบริการลูกค้า
9. IDeaS Revenue Solutions (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายได้)
ตั้งแต่การกำหนดอัตราค่าห้องพักที่เหมาะสมที่สุดไปจนถึงการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำIDeaS Revenue Solutionsช่วยให้การจัดการรายได้เป็นเรื่องง่าย ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำด้านข้อมูลที่แม่นยำช่วยให้โรงแรมสามารถดึงดูดผู้เข้าพักที่เหมาะสมที่สุดด้วยอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุด
คุณสามารถจำลองสถานการณ์โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงราคาและกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ด้วยการวิเคราะห์ 'สมมติว่า' เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำไปใช้จริง
คุณสมบัติเด่นของ IDeaS Revenue
- ใช้การจำลองราคาขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการและช่วงเวลาการจอง
- เพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์โดยใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่จับแนวโน้มตามฤดูกาล ความแตกต่างตามวันในสัปดาห์ และผลกระทบจากเหตุการณ์ในท้องถิ่น
- จัดการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งได้อย่างราบรื่นด้วยแดชบอร์ดแบบศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ
ข้อจำกัดของ IDeaS Revenue Solutions
- การตั้งค่าอาจใช้เวลานานและซับซ้อน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น และต้องมีการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวเลือกการรายงานแบบกำหนดเองมีจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจง ละเอียด หรือมุมมองข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร
ราคาของ IdeaS Revenue Solutions
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ IdeaS Revenue Solutions
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. RoomRaccoon (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการส่วนหน้า)
RoomRaccoonอาจเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่คุณต้องการเพื่อทำให้การดำเนินงานของโรงแรมของคุณง่ายขึ้น ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในที่เดียว มันช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับแขก การจัดงานของพนักงาน และกลยุทธ์การกำหนดราคาได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดการง่ายขึ้นกว่าที่เคย
คุณสมบัติเด่นของ Room Raccoon
- เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และตัดสินใจในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอัตราการเข้าพัก การจัดการรายได้ของโรงแรม และแนวโน้มการจอง
- เพิ่มการจองโดยตรงด้วยระบบจองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพา OTA ของบุคคลที่สาม
- ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อทำให้กระบวนการที่เคาน์เตอร์หน้าร้านเป็นระบบอัตโนมัติและติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน
- ผสานระบบซอฟต์แวร์บัญชี เช่น QuickBooks และ Xero เพื่อสร้างรายงานทางการเงินอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของห้องแรคคูน
- เครื่องมืออาจมีความล่าช้าในการบันทึกและอัปเดตข้อมูลเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- การผสานรวมกับบริการของบุคคลที่สามมีข้อจำกัด
ราคาห้องพักแรคคูน
- ราคาเข้า: $226/เดือน ต่อห้อง
- เริ่มต้น: 287 ดอลลาร์/เดือน ต่อห้อง
- พรีเมียม: 424 ดอลลาร์/เดือน ต่อห้อง
- องค์กร: 593 ดอลลาร์/เดือน ต่อห้อง
คะแนนและรีวิวของห้องแรคคูน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (55+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Room Raccoon ว่าอย่างไร
สินค้าใช้งานง่ายและสะดวกมาก มีความน่าเชื่อถือสูง เราไม่พบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ระบบจองและการเชื่อมต่อกับ OTA ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นิยามใหม่ของการต้อนรับในยุคของ AI ด้วย ClickUp
การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปสำหรับใครก็ตามในอุตสาหกรรมการบริการ; มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน เครื่องมือ AI สำหรับโรงแรมไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งแขกจะประทับใจอย่างแท้จริง
เครื่องมืออย่าง ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอโซลูชันการจัดการที่ครอบคลุม พวกเขาผสมผสานฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงคำขอจากแขก
พร้อมที่จะยกระดับเกมของคุณในอุตสาหกรรมการบริการหรือไม่?
