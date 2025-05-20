บล็อก ClickUp

11 เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

Preethi Anchan
20 พฤษภาคม 2568

เคยไหมที่ต้องนั่งประชุมอย่างเร่งรีบพิมพ์บันทึกข้อมูล แต่กลับพลาดข้อมูลสำคัญเพราะตามไม่ทัน? การต้องแบ่งสมาธิระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับการจดบันทึก ทำให้พวกเราส่วนใหญ่ได้บันทึกที่ไม่ครบถ้วนและพลาดโอกาสสำคัญไป

เข้าสู่เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI—ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณที่บันทึก, ถอดความ, และสรุปบทสนทนาของคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างมีคุณค่า

ผู้ช่วย AI เหล่านี้ได้พัฒนาจากเครื่องมือถอดความอย่างง่ายไปสู่พันธมิตรในการประชุมที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถจัดระเบียบข้อมูล สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น

มาสำรวจผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ "มีใครช่วยจดหน่อย?" กลายเป็นวลีในอดีตกันเถอะ

ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ชั้นนำในพริบตา

ลองดูสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการประชุมของคุณ!

เครื่องมือ เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่การกำหนดเวลาและการจัดการประชุมด้วยระบบ AI, สรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ, บันทึก, งาน, และเอกสารที่ผสานรวม, แม่แบบบันทึกการประชุมมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter. aiธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การระบุผู้พูด, สรุปการประชุมมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
หิ่งห้อยธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางบันทึกการประชุม AI, การค้นหาด้วยคำสั่งเสียง, การผสานระบบ CRMมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
โนชั่น เอไอบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การสร้างบันทึกการประชุมอัตโนมัติ, การจัดการความรู้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร; เพิ่ม AI ให้กับแผน Notion ใด ๆ ได้ในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เข้าใจบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กไฮไลต์การประชุมเพียงคลิกเดียว, สรุปโดย AI, การซิงค์กับ CRMมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
สรุปสั้นบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กการบันทึกโน้ตพร้อมเวลา, สรุปโดย AI, การผสานการทำงานกับ Zoom และ Meetมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Avomaบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจการจดบันทึกด้วย AI, ความฉลาดในการสนทนา, เครื่องมือโค้ชขายทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
เก็บเกี่ยวบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจการค้นหาในที่ทำงานแบบรวมศูนย์ การค้นพบความรู้ด้วย AI การสรุปการประชุมทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับสถาบัน
แทคติคบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กการถอดเสียงสด, ไฮไลท์, ส่งออกเป็นเอกสาร และเครื่องมือมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
หมายเหตุธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางการถอดเสียงหลายภาษา, สรุปโดย AI, อัปโหลดไฟล์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
สะท้อนบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กแอปจดบันทึกด้วย AI พร้อมคำแนะนำ การเชื่อมโยงย้อนกลับ และการถอดเสียงทดลองใช้ฟรี; แผนเดียว ราคาเดียว $10/เดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกโน้ตอัตโนมัติด้วย AI?

พิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เมื่อเลือกผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อดึงคุณค่าสูงสุด:

  • ความถูกต้องของการถอดความ:เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมต้องสามารถสร้างบันทึกที่มีความถูกต้องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจับคำศัพท์ทางเทคนิคและรับมือกับสำเนียงที่แตกต่างกัน
  • ความสามารถในการบันทึกแบบเรียลไทม์: การถอดความแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขได้ทันทีและช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมช้าสามารถติดตามและกลับไปดูประเด็นการสนทนาก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนกระแสการประชุม
  • ตัวเลือกการผสานรวม: เครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AI ควรผสานรวมกับแอปพลิเคชันในกระบวนการทำงานที่คุณใช้อยู่ มันควรสร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ หรือซิงค์บันทึกการประชุมไปยังฐานความรู้ส่วนบุคคลหรือทีมของคุณ ขึ้นอยู่กับบริบทของการประชุม
  • สรุป: ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI ขั้นสูงควรจัดทำบันทึกการประชุมที่กระชับ ผู้ช่วยบันทึกการประชุมควรแยกแยะระหว่างประเด็นการหารือทั่วไปกับการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งเกิดจากการหารือ
  • ความสามารถในการค้นหา: ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งควรมีตัวกรองสำหรับวันที่, ผู้เข้าร่วม, หัวข้อ, และประเภทของเนื้อหา, พร้อมกับการค้นหาเชิงความหมายเพื่อค้นหาข้อมูลตามแนวคิด ไม่ใช่เพียงแค่คำค้นหา
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ควรมีการเข้ารหัสและการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมข้อมูล จำกัดการเข้าถึง และจัดการการบันทึก การเก็บรักษา และการอนุญาตอย่างเหมาะสม
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ควรอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถเน้นจุดสำคัญ เพิ่มบริบท และติดตามความรับผิดชอบได้
  • ความคุ้มค่า: คุณสมบัติควรสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ และควรประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยประมาณเวลาที่ประหยัดได้จากการจดบันทึกด้วยตนเองและการติดตามผล

เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในผู้จดบันทึกการประชุม AI ที่ยอดเยี่ยม นี่คือคำแนะนำยอดนิยมของเราเพื่อช่วยให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสม

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI พร้อมการจัดการงาน)

เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริงด้วย ClickUp AI Notetaker
ลองใช้ ClickUp AI Notetaker
เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นงานที่ทำได้จริงด้วย ClickUp AI Notetaker

ลองจินตนาการดูว่าหากทุกการสนทนาสามารถจัดระเบียบตัวเองเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยClickUpแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ช่องว่างระหว่างการพูดคุยเรื่องงานกับการลงมือทำจริงจะหายไป

มากกว่าแอปจดบันทึกทั่วไป ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ซึ่งการจดบันทึกด้วย AI สามารถเชื่อมต่อกับงานและเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณมีบริบทที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ClickUp AI Notetakerถูกออกแบบมาเพื่อจับเนื้อหาการประชุม (รวมถึงการบันทึกเสียง!) โดยอัตโนมัติในการระบุรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และประเด็นสำคัญในรูปแบบข้อความที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อย คุณยังได้รับป้ายกำกับผู้พูดเพื่อระบุใครพูดอะไรอีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่โดดเด่นคือความสามารถในการเปลี่ยนประเด็นสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้โดยตรง และทำให้ทุกบันทึกการประชุมสามารถค้นหาได้

ClickUp Brain
ทำให้บันทึกการประชุมและถอดความค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถช่วยคุณหาคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะการประชุมโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ มันจะสแกนบันทึกการประชุมของคุณ—แม้กระทั่งบันทึกจากหลายเดือนก่อน—เพื่อดึงข้อมูลสำคัญที่คุณอาจต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาจากอีเมลและกระทู้ Slack

สมองสามารถสร้างวาระการประชุมตามการหารือครั้งก่อนและงานที่ยังไม่ได้ทำเสร็จได้เช่นกัน

ClickUp Brain
ร่างวาระการประชุมที่ครอบคลุมภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

หลังการประชุม คุณจะได้รับบันทึกอัตโนมัติพร้อมรายการดำเนินการส่วนบุคคลในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ บันทึกเหล่านี้จะถูกจัดระเบียบในClickUp Docsเป็นแหล่งข้อมูลแบบไดนามิกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางระหว่าง Docsและงานใน ClickUp รายการดำเนินการที่ระบุในบันทึกของคุณจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการประชุมมีประสิทธิผลตามการออกแบบ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
รับบันทึกอัตโนมัติจาก AI Notetaker ของ ClickUp เข้าสู่กล่องจดหมาย ClickUp ของคุณโดยตรง

คุณสมบัติการประชุมของ ClickUpช่วยเพิ่มประสบการณ์การบันทึกข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการเตรียมการประชุม การดำเนินการ และการติดตามผล

ClickUp Calendar
กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Calendar

ใช้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาเวลาที่สะดวกสำหรับคุณและคู่สนทนาสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม นัดหมายการประชุมได้โดยตรงผ่านปฏิทินและซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ส่งคำเชิญและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

แม่แบบในตัวสำหรับวาระการประชุม, การประชุมแบบยืน, การประชุม 1:1 และการทบทวนงาน ทำให้การเตรียมการประชุมรวดเร็วและสม่ำเสมอ ด้วยทุกอย่างที่เชื่อมต่อกัน—ตั้งแต่ปฏิทินของคุณไปจนถึงเอกสารและงานที่ต้องทำ—ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมมีเป้าหมายและนำไปปฏิบัติได้จริง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การผสานการทำงานกับ Zoom ของ ClickUpเพื่อเริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp!

Notepad ของ ClickUpทำหน้าที่เป็นกระดาษโน้ตดิจิทัลสำหรับจดบันทึกความคิดของคุณอย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้อยู่ในหมวดหมู่ที่มีความหมาย ซึ่งสามารถขยายเป็นเอกสารหรืองานเต็มรูปแบบได้ในภายหลัง

ClickUp Notepad
บันทึกโน้ต ไอเดีย และสิ่งที่ต้องเตือนได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Notepad

แม่แบบบันทึกการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับวาระการประชุม, การประชุมแบบยืน, การประชุมแบบตัวต่อตัว, และการทบทวนทำให้การเตรียมการประชุมรวดเร็วและสม่ำเสมอใน ClickUp.

ตัวอย่างเช่นแม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp มอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกวัตถุประสงค์ ประเด็นการอภิปราย และรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน

ร่างบันทึกการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างบันทึกการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

แม่แบบคือ:

  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • หลากหลาย: ปรับตัวให้เข้ากับประเภทการประชุมที่แตกต่างกันและรองรับความต้องการของทีมที่หลากหลาย
  • เอกสารที่มีประสิทธิภาพ: ทำให้ทุกการประชุมได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน และการติดตามผลที่สามารถทำได้

เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยในการจัดทำเอกสารโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจะเน้นรูปแบบและหัวข้อที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติในแต่ละรายการ สำหรับนักเรียนหรือนักวิจัยเทมเพลตบันทึกการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบการบรรยายด้วยการสรุปโดยใช้ AI และการเชื่อมโยงแนวคิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างสรุปการประชุมอย่างครบถ้วนได้เพียงคลิกเดียว
  • แปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI
  • จัดระเบียบบันทึกด้วยการจัดหมวดหมู่และการติดแท็กด้วยระบบ AI
  • ร่วมมือในการจัดทำเอกสารการประชุม วาระการประชุม และอื่นๆ กับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงคำแนะนำตามบริบทสำหรับเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนขึ้นไป แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา

ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร

ClickUp Meetingsเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมที่ปรับเปลี่ยนได้ ในขณะที่AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสมาชิกใหม่ในทีมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ประสบการณ์การจดบันทึกบนมือถือไม่แข็งแกร่งเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากRedditกล่าวว่า:

.สำหรับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ฉันพบว่ามันละเอียดและชัดเจนมาก ฉันยังชอบที่พวกเขาติดแท็ก/กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลในเอกสารโดยตรง...เราชอบผู้จดบันทึกนี้มากจนถึงตอนนี้และตั้งตารอคุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต!

สำหรับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ฉันพบว่ามีความละเอียดและชัดเจนมาก ฉันยังชอบที่พวกเขาติดแท็ก/มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลในเอกสารโดยตรง...เราชอบผู้จดบันทึกนี้มากจนถึงตอนนี้และตั้งตารอคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต!

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)

Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

หากคุณต้องการบันทึกอย่างละเอียดของทุกคำในประชุมของคุณ Otter AI สามารถทำให้เป็นไปได้ มันเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถค้นหาได้และแชร์ได้ ซึ่งอัปเดตบนหน้าจอขณะที่คำถูกกล่าวออกมา มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทุ่มเทให้กับการบันทึกการหารือของคุณ

เทคโนโลยีการถอดเสียง พูดเป็นข้อความของ OtterAIมอบความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์จากหลายแพลตฟอร์ม บริการนี้มีความหลากหลายสูงและทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับการประชุมเสมือนจริง การสนทนาแบบพบหน้า การสัมภาษณ์ และการบรรยาย

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติผ่านการผสานปฏิทิน
  • สร้างบันทึกและสรุปโดยใช้ AI พร้อมหัวข้อสำคัญที่ระบุไว้
  • ค้นหาทุกการสนทนาของคุณด้วยตัวกรองขั้นสูงและคุณสมบัติ AI
  • บันทึกและจัดระเบียบภาพหน้าจอสำคัญระหว่างการนำเสนอ
  • ผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปตามสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
  • ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: เวอร์ชันฟรี (จำกัดจำนวนนาทีในการบันทึก)
  • ข้อดี: $16.99/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทสนทนาที่ถอดเสียงและค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai

👀 คุณรู้หรือไม่?ระบบบันทึกโน้ตแบบคอร์เนลล์พัฒนาโดยศาสตราจารย์ Walter Pauk แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในปี 1950 โดยจัดระเบียบโน้ตออกเป็นส่วนๆ สำหรับประเด็นสำคัญ รายละเอียด และสรุป เพื่อการจดจำที่ดีขึ้น ระบบนี้ยึดหลัก 5 R ได้แก่ บันทึก (Record) ลดความซับซ้อน (Reduce) ท่องจำ (Recite) สะท้อนคิด (Reflect) และทบทวน (Review)

3. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกในการประชุม)

ไฟร์ฟลายส์.ai
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai เชี่ยวชาญในการบันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาของคุณบนแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ ผู้ช่วย AI ชื่อ 'Fred' สามารถเข้าร่วมการประชุมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อจับการสนทนา

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาการประชุมได้หลายพันครั้งโดยใช้คำค้นหา, ผู้พูด, วันที่, หรือตัวกรองที่กำหนดเอง. ทุกการประชุมจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติพร้อมกับบันทึกการประชุม, ไฟล์เสียง, และสรุปที่สร้างโดย AI.

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • สร้างตัวติดตามหัวข้อที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
  • สร้างสรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการวิเคราะห์ความรู้สึก
  • แชร์คลิปและไฮไลท์กับสมาชิกในทีม
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM, เครื่องมือบริหารโครงการ และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการประมวลผลการประชุมที่ยาวนาน
  • การฝึกอบรมคำศัพท์ตามความต้องการต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • เวอร์ชันฟรี: ฟีเจอร์และนาทีในการถอดเสียงจำกัด
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณมีการประชุมหลายครั้งและแอปเข้าร่วมแทนคุณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณมีการประชุมหลายครั้งและแอปเข้าร่วมแทนคุณ

4. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตแบบร่วมมือ)

เทมเพลตสรุปการประชุม Notion AI
ผ่านทางNotion AI

Notion AI ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมโดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือในการเขียน แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูล มุ่งเน้นการช่วยให้ทีมต่างๆ เปลี่ยนเนื้อหาการประชุมให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างดีและนำไปปฏิบัติได้ภายในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน

ผู้ช่วยเขียน AI สามารถร่างสรุปการประชุมสร้างวาระการประชุม และสร้างรายการดำเนินการตามเนื้อหาการประชุมได้ Notion AI ยังสามารถอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน สกัดประเด็นสำคัญ หรือแปลเนื้อหาเป็นภาษาหรือโทนเสียงที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สร้างรายการดำเนินการจากเนื้อหาการประชุม
  • แปลบันทึกเป็นรูปแบบต่าง ๆ (จุด bullet, ตาราง, เป็นต้น)
  • สร้างการเชื่อมโยงเชิงบริบทระหว่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับปรุงการเขียนด้วยการปรับโทนเสียงและความชัดเจน

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการถอดเสียงสดเป็นหลัก
  • ต้องทำการนำเข้าบันทึกด้วยตนเองสำหรับประเภทการประชุมบางประเภท

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เสริมสำหรับทุกแผน)

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:

ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ในโปรเจกต์ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ในโปรเจกต์ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมพร้อมไฮไลท์อย่างรวดเร็ว)

Fathom: ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางFathom

หลังจากการประชุมทุกครั้ง Fathom จะทำให้ข้อมูลสามารถแชร์และเข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้บันทึก ถอดเสียง และเน้นบทสนทนาได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญด้วยคีย์ลัดหรือคำสั่งเสียงที่ง่ายดาย

สร้างคลิปที่กำหนดเองสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่พลาดการสนทนา ค้นหารายละเอียดสำคัญจากบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากบันทึกการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • เข้าร่วมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด
  • แชร์คลิปเฉพาะพร้อมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ปรับแต่งได้
  • เข้าถึงการบันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด

เข้าใจข้อจำกัด

  • ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด
  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รุ่นทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่นโปร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (4700+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูง

6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุมทางวิดีโอ)

สรุป: ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI
ผ่านทางtl;dv

คุณเคยต้องการแชร์คลิปวิดีโอความยาว 30 วินาทีจากประชุมสองชั่วโมงหรือไม่? tl;dv แก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างคลังวิดีโอที่มีการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์แบบ ทุกบันทึก ความคิดเห็น และไฮไลท์จะเชื่อมโยงไปยังช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้น ทำให้การ 'กรอไปส่วนสำคัญ' ไม่จำเป็นอีกต่อไป

tl;dv (อ่านว่า "ทีแอล-ดีฟ" มาจาก "too long; didn't view" หรือ "ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู") ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกการประชุมวิดีโอ

ในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุม ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึกที่มีการระบุเวลาและสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ของช่วงเวลาสำคัญได้ แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดการประชุมที่รวบรวมการบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว ทำให้คุณสามารถค้นหาการหารือในอดีตได้ง่ายตามวันที่ ผู้เข้าร่วม หรือเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามการดำเนินการและตัดสินใจด้วย AI
  • ผสานการทำงานกับ Slack, Notion และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
  • ใช้เป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์สำหรับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ tl;dv

  • มุ่งเน้นเป็นหลักที่แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ
  • การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)

Avoma: ผู้จดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI
ผ่านทางAvoma

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบันทึกการขายของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าทำไมดีลถึงปิดได้—หรือไม่ได้? Avoma รับฟังการสนทนากับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญของโค้ชการขายที่มีประสบการณ์ มันระบุสัญญาณการซื้อ ข้อคัดค้าน และการกล่าวถึงคู่แข่งที่ผู้จดบันทึกมนุษย์มักพลาดไป

ในฐานะผู้ช่วยประชุม AI และแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาด้านการขาย การติดตามความสำเร็จของลูกค้า และการติดต่อสื่อสารที่สำคัญต่อรายได้อื่นๆ ระบบสามารถระบุหัวข้อต่างๆ เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การอภิปรายเรื่องราคา การกล่าวถึงคู่แข่ง และความรู้สึกของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดแท็กด้วยตนเอง

สำหรับทีมขาย Avoma วิเคราะห์รูปแบบการสนทนาของพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับพนักงานที่เหลือ ระบุอัตราส่วนการพูดต่อฟังที่มีประสิทธิภาพ ความถี่ในการถามคำถาม และการครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด
  • สร้างอีเมลติดตามผลพร้อมรายการดำเนินการ และสร้างงานตามข้อผูกพัน
  • สร้างการนำทางตามหัวข้อสำหรับการบันทึกการประชุม
  • ซิงค์ข้อมูลการประชุมโดยตรงไปยังระบบ CRM
  • บันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การสนทนาบน Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างรายได้
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
  • ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายได้เชิงปัญญา: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Glean (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียน, สำหรับการจดบันทึกทางวิชาการ)

เกิล: ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางGlean

ปริศนาปากกาหรือการมีส่วนร่วมหลอกหลอนห้องบรรยายทั่วโลก นักเรียนต้องเผชิญกับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้: จดบันทึกอย่างละเอียดและพลาดความเข้าใจในแนวคิดสำคัญ หรือมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในขณะที่เสี่ยงต่อการขาดข้อมูลในภายหลัง Glean elegantly ละลายปัญหานี้ด้วยวิธีการบันทึกเสียง

Glean ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกเชิงวิชาการสำหรับนักเรียนในสถาบันการศึกษา ฟังก์ชันหลักของแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้สี่ขั้นตอน จับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเสียง จัดระเบียบเนื้อหาด้วยป้ายกำกับและโครงสร้าง ปรับปรุงบันทึกหลังเลิกเรียน และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

Glean ให้บริการคุณสมบัติการเข้าถึงเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมสำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือมีความพิการ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกการบรรยาย, เพิ่มบันทึกข้อความในระหว่างชั้นเรียนตามจังหวะของตนเอง, และกลับมาปรับปรุงบันทึกของตนได้

รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • บันทึกการบรรยายและชั้นเรียนบนอุปกรณ์ใดก็ได้
  • จดบันทึกได้ตามจังหวะของคุณเองในขณะที่เสียงบันทึกทุกอย่าง
  • ทำงานออนไลน์หรือออฟไลน์ได้บนหลายอุปกรณ์
  • แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  • เข้าถึงเทมเพลตการจดบันทึกทางวิชาการเฉพาะทาง

เก็บเกี่ยวข้อจำกัด

  • มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมทางวิชาการมากกว่าธุรกิจ
  • ให้ความสำคัญน้อยลงกับการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • อาจต้องมีการขอใบอนุญาตจากสถาบันเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด

รวบรวมข้อมูลราคา

  • ทดลองใช้ฟรี: สำหรับนักเรียนแต่ละคน
  • Glean สำหรับบุคคล: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (แปลงจาก 12 ปอนด์สเตอร์ลิง)
  • สถาบัน: ราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ราคาแผนรายบุคคลได้ถูกแปลงจากปอนด์สเตอร์ลิง (£12) เป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อความสอดคล้องกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทความนี้ ราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

รวบรวมคะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Meet และ Zoom)

Tactiq.io: ผู้จดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI
ผ่านทางTactiq.io

การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว แต่บันทึกอยู่ที่ไหน? ช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกนั้นหายไปพร้อมกับส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Tactiq ซึ่งบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับการสนทนา เหมือนกับเลขานุการที่ไม่เห็น มันทำงานอย่างเงียบๆ ภายในเบราว์เซอร์ของคุณบนแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ทำให้คำพูดกลายเป็นข้อความที่จัดระเบียบได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ

Tactiq สามารถบันทึกถอดความอัตโนมัติไปยัง Google Docs ทำให้เนื้อหาการประชุมของคุณพร้อมใช้งานทันทีในระบบจัดการเอกสารที่คุณมีอยู่แล้ว

สำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน Tactiq ช่วยให้สามารถเน้นข้อความร่วมกันได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถทำเครื่องหมายจุดสำคัญระหว่างการประชุมได้ คำอธิบายประกอบแบบร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องลำดับความสำคัญและประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องมีการอภิปรายเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • เน้นช่วงเวลาสำคัญด้วยแท็กที่ปรับแต่งได้
  • ส่งออกเนื้อหาการประชุมไปยังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ
  • เข้าถึงการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา
  • รับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการสนทนาบน Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจดบันทึกด้วย AI แบบสแตนด์อโลน
  • วิธีการที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ราคาของ Tactiq

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

10. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)

Notta.ai: ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางNotta.ai

พิจารณาว่าอุปสรรคทางภาษาสร้างไซโลข้อมูลในองค์กรระดับโลกอย่างไร—รายละเอียดที่สูญหายระหว่างการแปลหรือไม่ได้ถูกแบ่งปันระหว่างทีมเลย

Notta นำเสนอแพลตฟอร์มการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่โดดเด่นในการแปลงเสียงเป็นข้อความได้หลากหลายภาษาด้วยความแม่นยำสูง เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอที่อัปโหลดได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการจัดทำเอกสารหลังการประชุม

นอกเหนือจากการถอดความอย่างง่าย Notta ยังให้บริการสรุปอัจฉริยะที่สกัดประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และการตัดสินใจจากการสนทนา AI วิเคราะห์เนื้อหาตามบริบทเพื่อระบุส่วนสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสาระสำคัญของการสนทนาที่ยืดยาวได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
  • ค้นหาข้ามการถอดความทั้งหมดด้วยตัวกรองที่ทรงพลังและการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
  • แปลงไฟล์และการบันทึกเป็นข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงการถอดความผ่านเว็บและอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดบางประการ

  • คุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือกันที่จำกัด
  • คำศัพท์เฉพาะทางอาจต้องมีการฝึกอบรม

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $13. 49/เดือน
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร?

ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:

การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ

การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ซึ่งจากสมมติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ

11. สะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล)

สะท้อน: ผู้จดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI
ผ่านทางสะท้อน

คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมที่รู้ว่าคุณเคยเจอแนวคิดสำคัญมาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหน? Reflect ทำหน้าที่เป็นสมองที่สองของคุณ—เชื่อมโยงความคิดจากการประชุม การอ่าน และการสะท้อนความคิดส่วนตัว เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้อย่างแม่นยำเมื่อจำเป็น แม้ว่าคุณจะไม่ได้สร้างการเชื่อมโยงนั้นขึ้นมาเองก็ตาม

การสะท้อนแนวคิดการจดบันทึกจากมุมมองการจัดการความรู้ส่วนบุคคล โดยเน้นที่การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและข้อมูลของคุณตลอดเวลา ออกแบบมาสำหรับผู้ทำงานความรู้ส่วนบุคคล นักวิจัย และผู้เรียนตลอดชีวิต โดยจัดระเบียบความคิดและเอกสารอ้างอิงของพวกเขาในระบบที่ฉลาดขึ้นเมื่อใช้งาน

สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างกราฟความรู้ส่วนบุคคลด้วยการเชื่อมต่อแนวคิดโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบข้อมูลด้วยระบบแท็กที่ยืดหยุ่น
  • ใช้บันทึกประจำวันเพื่อสร้างฐานความรู้ตามลำดับเวลา
  • เข้าถึงสภาพแวดล้อมการเขียนที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อบันทึกโน้ตการประชุมบันทึกการสนทนา และเชื่อมโยงเวลาโดยอัตโนมัติกับโน้ตที่คุณพิมพ์ เพื่อให้บันทึกมีความต่อเนื่องและบูรณาการอย่างสมบูรณ์
  • เข้าถึงบันทึกของคุณได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • รับการสนับสนุนสำหรับวิธีการจดบันทึกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล การจดบันทึกประจำวัน และการจัดระเบียบตามโครงการ

สะท้อนข้อจำกัด

  • เน้นการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • มีความเฉพาะทางน้อยกว่าสำหรับเอกสารการประชุมอย่างเป็นทางการ

สะท้อนราคา

  • หนึ่งแผน หนึ่งราคา: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

สะท้อนคะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

โปรดทราบ: ClickUp กำลังเขียนกฎใหม่

การพัฒนาของเครื่องมือบันทึกข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบันทึก ประมวลผล และดำเนินการข้อมูลจากการประชุมและการสนทนา

จาก ClickUp สำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพรอบด้าน ไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Avoma สำหรับทีมขาย หรือ Notta สำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้หลายภาษา คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้เครื่องมือจดบันทึกด้วย AIที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยการทำให้การจัดทำเอกสารเป็นอัตโนมัติ และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพและความเข้าถึงของข้อมูลให้ดีขึ้น

ClickUp's AI Meeting Notetaker ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ถอดความเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงานและเอกสารต่าง ๆ เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นหมายถึงการสลับบริบทน้อยลง และความสอดคล้องที่มากขึ้น

พร้อมที่จะทำให้ทุกการประชุมของคุณเป็นรูปธรรมได้หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลย!