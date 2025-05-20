11 เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

เคยไหมที่ต้องนั่งประชุมอย่างเร่งรีบพิมพ์บันทึกข้อมูล แต่กลับพลาดข้อมูลสำคัญเพราะตามไม่ทัน? การต้องแบ่งสมาธิระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับการจดบันทึก ทำให้พวกเราส่วนใหญ่ได้บันทึกที่ไม่ครบถ้วนและพลาดโอกาสสำคัญไป
เข้าสู่เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI—ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณที่บันทึก, ถอดความ, และสรุปบทสนทนาของคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างมีคุณค่า
ผู้ช่วย AI เหล่านี้ได้พัฒนาจากเครื่องมือถอดความอย่างง่ายไปสู่พันธมิตรในการประชุมที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถจัดระเบียบข้อมูล สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างราบรื่น
มาสำรวจผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ "มีใครช่วยจดหน่อย?" กลายเป็นวลีในอดีตกันเถอะ
ผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ชั้นนำในพริบตา
ลองดูสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการประชุมของคุณ!
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่
|การกำหนดเวลาและการจัดการประชุมด้วยระบบ AI, สรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ, บันทึก, งาน, และเอกสารที่ผสานรวม, แม่แบบบันทึกการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การระบุผู้พูด, สรุปการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|บันทึกการประชุม AI, การค้นหาด้วยคำสั่งเสียง, การผสานระบบ CRM
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|โนชั่น เอไอ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI, การสร้างบันทึกการประชุมอัตโนมัติ, การจัดการความรู้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร; เพิ่ม AI ให้กับแผน Notion ใด ๆ ได้ในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|เข้าใจ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ไฮไลต์การประชุมเพียงคลิกเดียว, สรุปโดย AI, การซิงค์กับ CRM
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สรุปสั้น
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|การบันทึกโน้ตพร้อมเวลา, สรุปโดย AI, การผสานการทำงานกับ Zoom และ Meet
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Avoma
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|การจดบันทึกด้วย AI, ความฉลาดในการสนทนา, เครื่องมือโค้ชขาย
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|เก็บเกี่ยว
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|การค้นหาในที่ทำงานแบบรวมศูนย์ การค้นพบความรู้ด้วย AI การสรุปการประชุม
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับสถาบัน
|แทคติค
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|การถอดเสียงสด, ไฮไลท์, ส่งออกเป็นเอกสาร และเครื่องมือ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|หมายเหตุ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การถอดเสียงหลายภาษา, สรุปโดย AI, อัปโหลดไฟล์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สะท้อน
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|แอปจดบันทึกด้วย AI พร้อมคำแนะนำ การเชื่อมโยงย้อนกลับ และการถอดเสียง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนเดียว ราคาเดียว $10/เดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกโน้ตอัตโนมัติด้วย AI?
พิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เมื่อเลือกผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อดึงคุณค่าสูงสุด:
- ความถูกต้องของการถอดความ:เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมต้องสามารถสร้างบันทึกที่มีความถูกต้องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจับคำศัพท์ทางเทคนิคและรับมือกับสำเนียงที่แตกต่างกัน
- ความสามารถในการบันทึกแบบเรียลไทม์: การถอดความแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขได้ทันทีและช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมช้าสามารถติดตามและกลับไปดูประเด็นการสนทนาก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนกระแสการประชุม
- ตัวเลือกการผสานรวม: เครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AI ควรผสานรวมกับแอปพลิเคชันในกระบวนการทำงานที่คุณใช้อยู่ มันควรสร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ หรือซิงค์บันทึกการประชุมไปยังฐานความรู้ส่วนบุคคลหรือทีมของคุณ ขึ้นอยู่กับบริบทของการประชุม
- สรุป: ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI ขั้นสูงควรจัดทำบันทึกการประชุมที่กระชับ ผู้ช่วยบันทึกการประชุมควรแยกแยะระหว่างประเด็นการหารือทั่วไปกับการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งเกิดจากการหารือ
- ความสามารถในการค้นหา: ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งควรมีตัวกรองสำหรับวันที่, ผู้เข้าร่วม, หัวข้อ, และประเภทของเนื้อหา, พร้อมกับการค้นหาเชิงความหมายเพื่อค้นหาข้อมูลตามแนวคิด ไม่ใช่เพียงแค่คำค้นหา
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ควรมีการเข้ารหัสและการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมข้อมูล จำกัดการเข้าถึง และจัดการการบันทึก การเก็บรักษา และการอนุญาตอย่างเหมาะสม
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ควรอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถเน้นจุดสำคัญ เพิ่มบริบท และติดตามความรับผิดชอบได้
- ความคุ้มค่า: คุณสมบัติควรสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ และควรประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยประมาณเวลาที่ประหยัดได้จากการจดบันทึกด้วยตนเองและการติดตามผล
เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในผู้จดบันทึกการประชุม AI ที่ยอดเยี่ยม นี่คือคำแนะนำยอดนิยมของเราเพื่อช่วยให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสม
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI พร้อมการจัดการงาน)
ลองจินตนาการดูว่าหากทุกการสนทนาสามารถจัดระเบียบตัวเองเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยClickUpแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ช่องว่างระหว่างการพูดคุยเรื่องงานกับการลงมือทำจริงจะหายไป
มากกว่าแอปจดบันทึกทั่วไป ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ซึ่งการจดบันทึกด้วย AI สามารถเชื่อมต่อกับงานและเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณมีบริบทที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ClickUp AI Notetakerถูกออกแบบมาเพื่อจับเนื้อหาการประชุม (รวมถึงการบันทึกเสียง!) โดยอัตโนมัติในการระบุรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และประเด็นสำคัญในรูปแบบข้อความที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อย คุณยังได้รับป้ายกำกับผู้พูดเพื่อระบุใครพูดอะไรอีกด้วย
สิ่งที่ทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่โดดเด่นคือความสามารถในการเปลี่ยนประเด็นสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้โดยตรง และทำให้ทุกบันทึกการประชุมสามารถค้นหาได้
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถช่วยคุณหาคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะการประชุมโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ มันจะสแกนบันทึกการประชุมของคุณ—แม้กระทั่งบันทึกจากหลายเดือนก่อน—เพื่อดึงข้อมูลสำคัญที่คุณอาจต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาจากอีเมลและกระทู้ Slack
สมองสามารถสร้างวาระการประชุมตามการหารือครั้งก่อนและงานที่ยังไม่ได้ทำเสร็จได้เช่นกัน
หลังการประชุม คุณจะได้รับบันทึกอัตโนมัติพร้อมรายการดำเนินการส่วนบุคคลในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ บันทึกเหล่านี้จะถูกจัดระเบียบในClickUp Docsเป็นแหล่งข้อมูลแบบไดนามิกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางระหว่าง Docsและงานใน ClickUp รายการดำเนินการที่ระบุในบันทึกของคุณจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการประชุมมีประสิทธิผลตามการออกแบบ
คุณสมบัติการประชุมของ ClickUpช่วยเพิ่มประสบการณ์การบันทึกข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการเตรียมการประชุม การดำเนินการ และการติดตามผล
ใช้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาเวลาที่สะดวกสำหรับคุณและคู่สนทนาสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม นัดหมายการประชุมได้โดยตรงผ่านปฏิทินและซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ส่งคำเชิญและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
แม่แบบในตัวสำหรับวาระการประชุม, การประชุมแบบยืน, การประชุม 1:1 และการทบทวนงาน ทำให้การเตรียมการประชุมรวดเร็วและสม่ำเสมอ ด้วยทุกอย่างที่เชื่อมต่อกัน—ตั้งแต่ปฏิทินของคุณไปจนถึงเอกสารและงานที่ต้องทำ—ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมมีเป้าหมายและนำไปปฏิบัติได้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การผสานการทำงานกับ Zoom ของ ClickUpเพื่อเริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp!
Notepad ของ ClickUpทำหน้าที่เป็นกระดาษโน้ตดิจิทัลสำหรับจดบันทึกความคิดของคุณอย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้อยู่ในหมวดหมู่ที่มีความหมาย ซึ่งสามารถขยายเป็นเอกสารหรืองานเต็มรูปแบบได้ในภายหลัง
แม่แบบบันทึกการประชุมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับวาระการประชุม, การประชุมแบบยืน, การประชุมแบบตัวต่อตัว, และการทบทวนทำให้การเตรียมการประชุมรวดเร็วและสม่ำเสมอใน ClickUp.
ตัวอย่างเช่นแม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp มอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกวัตถุประสงค์ ประเด็นการอภิปราย และรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน
แม่แบบคือ:
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- หลากหลาย: ปรับตัวให้เข้ากับประเภทการประชุมที่แตกต่างกันและรองรับความต้องการของทีมที่หลากหลาย
- เอกสารที่มีประสิทธิภาพ: ทำให้ทุกการประชุมได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน และการติดตามผลที่สามารถทำได้
เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยในการจัดทำเอกสารโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจะเน้นรูปแบบและหัวข้อที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติในแต่ละรายการ สำหรับนักเรียนหรือนักวิจัยเทมเพลตบันทึกการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบการบรรยายด้วยการสรุปโดยใช้ AI และการเชื่อมโยงแนวคิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างสรุปการประชุมอย่างครบถ้วนได้เพียงคลิกเดียว
- แปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI
- จัดระเบียบบันทึกด้วยการจัดหมวดหมู่และการติดแท็กด้วยระบบ AI
- ร่วมมือในการจัดทำเอกสารการประชุม วาระการประชุม และอื่นๆ กับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงคำแนะนำตามบริบทสำหรับเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนขึ้นไป แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา
ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร
ClickUp Meetingsเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมที่ปรับเปลี่ยนได้ ในขณะที่AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสมาชิกใหม่ในทีมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ประสบการณ์การจดบันทึกบนมือถือไม่แข็งแกร่งเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
.สำหรับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ฉันพบว่ามันละเอียดและชัดเจนมาก ฉันยังชอบที่พวกเขาติดแท็ก/กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลในเอกสารโดยตรง...เราชอบผู้จดบันทึกนี้มากจนถึงตอนนี้และตั้งตารอคุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต!
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
หากคุณต้องการบันทึกอย่างละเอียดของทุกคำในประชุมของคุณ Otter AI สามารถทำให้เป็นไปได้ มันเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถค้นหาได้และแชร์ได้ ซึ่งอัปเดตบนหน้าจอขณะที่คำถูกกล่าวออกมา มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทุ่มเทให้กับการบันทึกการหารือของคุณ
เทคโนโลยีการถอดเสียง พูดเป็นข้อความของ OtterAIมอบความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์จากหลายแพลตฟอร์ม บริการนี้มีความหลากหลายสูงและทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับการประชุมเสมือนจริง การสนทนาแบบพบหน้า การสัมภาษณ์ และการบรรยาย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติผ่านการผสานปฏิทิน
- สร้างบันทึกและสรุปโดยใช้ AI พร้อมหัวข้อสำคัญที่ระบุไว้
- ค้นหาทุกการสนทนาของคุณด้วยตัวกรองขั้นสูงและคุณสมบัติ AI
- บันทึกและจัดระเบียบภาพหน้าจอสำคัญระหว่างการนำเสนอ
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปตามสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: เวอร์ชันฟรี (จำกัดจำนวนนาทีในการบันทึก)
- ข้อดี: $16.99/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai
👀 คุณรู้หรือไม่?ระบบบันทึกโน้ตแบบคอร์เนลล์พัฒนาโดยศาสตราจารย์ Walter Pauk แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในปี 1950 โดยจัดระเบียบโน้ตออกเป็นส่วนๆ สำหรับประเด็นสำคัญ รายละเอียด และสรุป เพื่อการจดจำที่ดีขึ้น ระบบนี้ยึดหลัก 5 R ได้แก่ บันทึก (Record) ลดความซับซ้อน (Reduce) ท่องจำ (Recite) สะท้อนคิด (Reflect) และทบทวน (Review)
3. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกในการประชุม)
Fireflies.ai เชี่ยวชาญในการบันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาของคุณบนแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ ผู้ช่วย AI ชื่อ 'Fred' สามารถเข้าร่วมการประชุมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อจับการสนทนา
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาการประชุมได้หลายพันครั้งโดยใช้คำค้นหา, ผู้พูด, วันที่, หรือตัวกรองที่กำหนดเอง. ทุกการประชุมจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติพร้อมกับบันทึกการประชุม, ไฟล์เสียง, และสรุปที่สร้างโดย AI.
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- สร้างตัวติดตามหัวข้อที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
- สร้างสรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการวิเคราะห์ความรู้สึก
- แชร์คลิปและไฮไลท์กับสมาชิกในทีม
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM, เครื่องมือบริหารโครงการ และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการประมวลผลการประชุมที่ยาวนาน
- การฝึกอบรมคำศัพท์ตามความต้องการต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- เวอร์ชันฟรี: ฟีเจอร์และนาทีในการถอดเสียงจำกัด
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณมีการประชุมหลายครั้งและแอปเข้าร่วมแทนคุณ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณมีการประชุมหลายครั้งและแอปเข้าร่วมแทนคุณ
4. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตแบบร่วมมือ)
Notion AI ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมโดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือในการเขียน แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูล มุ่งเน้นการช่วยให้ทีมต่างๆ เปลี่ยนเนื้อหาการประชุมให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างดีและนำไปปฏิบัติได้ภายในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน
ผู้ช่วยเขียน AI สามารถร่างสรุปการประชุมสร้างวาระการประชุม และสร้างรายการดำเนินการตามเนื้อหาการประชุมได้ Notion AI ยังสามารถอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน สกัดประเด็นสำคัญ หรือแปลเนื้อหาเป็นภาษาหรือโทนเสียงที่แตกต่างกันได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สร้างรายการดำเนินการจากเนื้อหาการประชุม
- แปลบันทึกเป็นรูปแบบต่าง ๆ (จุด bullet, ตาราง, เป็นต้น)
- สร้างการเชื่อมโยงเชิงบริบทระหว่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงการเขียนด้วยการปรับโทนเสียงและความชัดเจน
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการถอดเสียงสดเป็นหลัก
- ต้องทำการนำเข้าบันทึกด้วยตนเองสำหรับประเภทการประชุมบางประเภท
ราคาของ Notion AI
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เสริมสำหรับทุกแผน)
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ในโปรเจกต์ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมพร้อมไฮไลท์อย่างรวดเร็ว)
หลังจากการประชุมทุกครั้ง Fathom จะทำให้ข้อมูลสามารถแชร์และเข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้บันทึก ถอดเสียง และเน้นบทสนทนาได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญด้วยคีย์ลัดหรือคำสั่งเสียงที่ง่ายดาย
สร้างคลิปที่กำหนดเองสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่พลาดการสนทนา ค้นหารายละเอียดสำคัญจากบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากบันทึกการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เข้าร่วมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด
- แชร์คลิปเฉพาะพร้อมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ปรับแต่งได้
- เข้าถึงการบันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด
เข้าใจข้อจำกัด
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- รุ่นทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่นโปร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (4700+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูง
6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุมทางวิดีโอ)
คุณเคยต้องการแชร์คลิปวิดีโอความยาว 30 วินาทีจากประชุมสองชั่วโมงหรือไม่? tl;dv แก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างคลังวิดีโอที่มีการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์แบบ ทุกบันทึก ความคิดเห็น และไฮไลท์จะเชื่อมโยงไปยังช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้น ทำให้การ 'กรอไปส่วนสำคัญ' ไม่จำเป็นอีกต่อไป
tl;dv (อ่านว่า "ทีแอล-ดีฟ" มาจาก "too long; didn't view" หรือ "ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู") ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกการประชุมวิดีโอ
ในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุม ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึกที่มีการระบุเวลาและสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ของช่วงเวลาสำคัญได้ แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดการประชุมที่รวบรวมการบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว ทำให้คุณสามารถค้นหาการหารือในอดีตได้ง่ายตามวันที่ ผู้เข้าร่วม หรือเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามการดำเนินการและตัดสินใจด้วย AI
- ผสานการทำงานกับ Slack, Notion และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- ใช้เป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์สำหรับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ tl;dv
- มุ่งเน้นเป็นหลักที่แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ
- การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบันทึกการขายของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าทำไมดีลถึงปิดได้—หรือไม่ได้? Avoma รับฟังการสนทนากับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญของโค้ชการขายที่มีประสบการณ์ มันระบุสัญญาณการซื้อ ข้อคัดค้าน และการกล่าวถึงคู่แข่งที่ผู้จดบันทึกมนุษย์มักพลาดไป
ในฐานะผู้ช่วยประชุม AI และแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาด้านการขาย การติดตามความสำเร็จของลูกค้า และการติดต่อสื่อสารที่สำคัญต่อรายได้อื่นๆ ระบบสามารถระบุหัวข้อต่างๆ เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การอภิปรายเรื่องราคา การกล่าวถึงคู่แข่ง และความรู้สึกของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดแท็กด้วยตนเอง
สำหรับทีมขาย Avoma วิเคราะห์รูปแบบการสนทนาของพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับพนักงานที่เหลือ ระบุอัตราส่วนการพูดต่อฟังที่มีประสิทธิภาพ ความถี่ในการถามคำถาม และการครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด
- สร้างอีเมลติดตามผลพร้อมรายการดำเนินการ และสร้างงานตามข้อผูกพัน
- สร้างการนำทางตามหัวข้อสำหรับการบันทึกการประชุม
- ซิงค์ข้อมูลการประชุมโดยตรงไปยังระบบ CRM
- บันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การสนทนาบน Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Avoma
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างรายได้
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายได้เชิงปัญญา: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Glean (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียน, สำหรับการจดบันทึกทางวิชาการ)
ปริศนาปากกาหรือการมีส่วนร่วมหลอกหลอนห้องบรรยายทั่วโลก นักเรียนต้องเผชิญกับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้: จดบันทึกอย่างละเอียดและพลาดความเข้าใจในแนวคิดสำคัญ หรือมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในขณะที่เสี่ยงต่อการขาดข้อมูลในภายหลัง Glean elegantly ละลายปัญหานี้ด้วยวิธีการบันทึกเสียง
Glean ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกเชิงวิชาการสำหรับนักเรียนในสถาบันการศึกษา ฟังก์ชันหลักของแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่กระบวนการเรียนรู้สี่ขั้นตอน จับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเสียง จัดระเบียบเนื้อหาด้วยป้ายกำกับและโครงสร้าง ปรับปรุงบันทึกหลังเลิกเรียน และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
Glean ให้บริการคุณสมบัติการเข้าถึงเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมสำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือมีความพิการ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกการบรรยาย, เพิ่มบันทึกข้อความในระหว่างชั้นเรียนตามจังหวะของตนเอง, และกลับมาปรับปรุงบันทึกของตนได้
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกการบรรยายและชั้นเรียนบนอุปกรณ์ใดก็ได้
- จดบันทึกได้ตามจังหวะของคุณเองในขณะที่เสียงบันทึกทุกอย่าง
- ทำงานออนไลน์หรือออฟไลน์ได้บนหลายอุปกรณ์
- แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
- เข้าถึงเทมเพลตการจดบันทึกทางวิชาการเฉพาะทาง
เก็บเกี่ยวข้อจำกัด
- มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมทางวิชาการมากกว่าธุรกิจ
- ให้ความสำคัญน้อยลงกับการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- อาจต้องมีการขอใบอนุญาตจากสถาบันเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
รวบรวมข้อมูลราคา
- ทดลองใช้ฟรี: สำหรับนักเรียนแต่ละคน
- Glean สำหรับบุคคล: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (แปลงจาก 12 ปอนด์สเตอร์ลิง)
- สถาบัน: ราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: ราคาแผนรายบุคคลได้ถูกแปลงจากปอนด์สเตอร์ลิง (£12) เป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อความสอดคล้องกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทความนี้ ราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Meet และ Zoom)
การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว แต่บันทึกอยู่ที่ไหน? ช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกนั้นหายไปพร้อมกับส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Tactiq ซึ่งบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับการสนทนา เหมือนกับเลขานุการที่ไม่เห็น มันทำงานอย่างเงียบๆ ภายในเบราว์เซอร์ของคุณบนแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ทำให้คำพูดกลายเป็นข้อความที่จัดระเบียบได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ
Tactiq สามารถบันทึกถอดความอัตโนมัติไปยัง Google Docs ทำให้เนื้อหาการประชุมของคุณพร้อมใช้งานทันทีในระบบจัดการเอกสารที่คุณมีอยู่แล้ว
สำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน Tactiq ช่วยให้สามารถเน้นข้อความร่วมกันได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถทำเครื่องหมายจุดสำคัญระหว่างการประชุมได้ คำอธิบายประกอบแบบร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องลำดับความสำคัญและประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องมีการอภิปรายเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- เน้นช่วงเวลาสำคัญด้วยแท็กที่ปรับแต่งได้
- ส่งออกเนื้อหาการประชุมไปยังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ
- เข้าถึงการสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา
- รับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการสนทนาบน Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Tactiq
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจดบันทึกด้วย AI แบบสแตนด์อโลน
- วิธีการที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
10. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
พิจารณาว่าอุปสรรคทางภาษาสร้างไซโลข้อมูลในองค์กรระดับโลกอย่างไร—รายละเอียดที่สูญหายระหว่างการแปลหรือไม่ได้ถูกแบ่งปันระหว่างทีมเลย
Notta นำเสนอแพลตฟอร์มการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่โดดเด่นในการแปลงเสียงเป็นข้อความได้หลากหลายภาษาด้วยความแม่นยำสูง เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลไฟล์เสียงและวิดีโอที่อัปโหลดได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการจัดทำเอกสารหลังการประชุม
นอกเหนือจากการถอดความอย่างง่าย Notta ยังให้บริการสรุปอัจฉริยะที่สกัดประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และการตัดสินใจจากการสนทนา AI วิเคราะห์เนื้อหาตามบริบทเพื่อระบุส่วนสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสาระสำคัญของการสนทนาที่ยืดยาวได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
- ค้นหาข้ามการถอดความทั้งหมดด้วยตัวกรองที่ทรงพลังและการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
- แปลงไฟล์และการบันทึกเป็นข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงการถอดความผ่านเว็บและอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดบางประการ
- คุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือกันที่จำกัด
- คำศัพท์เฉพาะทางอาจต้องมีการฝึกอบรม
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $13. 49/เดือน
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ
11. สะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล)
คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมที่รู้ว่าคุณเคยเจอแนวคิดสำคัญมาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหน? Reflect ทำหน้าที่เป็นสมองที่สองของคุณ—เชื่อมโยงความคิดจากการประชุม การอ่าน และการสะท้อนความคิดส่วนตัว เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้อย่างแม่นยำเมื่อจำเป็น แม้ว่าคุณจะไม่ได้สร้างการเชื่อมโยงนั้นขึ้นมาเองก็ตาม
การสะท้อนแนวคิดการจดบันทึกจากมุมมองการจัดการความรู้ส่วนบุคคล โดยเน้นที่การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและข้อมูลของคุณตลอดเวลา ออกแบบมาสำหรับผู้ทำงานความรู้ส่วนบุคคล นักวิจัย และผู้เรียนตลอดชีวิต โดยจัดระเบียบความคิดและเอกสารอ้างอิงของพวกเขาในระบบที่ฉลาดขึ้นเมื่อใช้งาน
สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างกราฟความรู้ส่วนบุคคลด้วยการเชื่อมต่อแนวคิดโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบข้อมูลด้วยระบบแท็กที่ยืดหยุ่น
- ใช้บันทึกประจำวันเพื่อสร้างฐานความรู้ตามลำดับเวลา
- เข้าถึงสภาพแวดล้อมการเขียนที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อบันทึกโน้ตการประชุมบันทึกการสนทนา และเชื่อมโยงเวลาโดยอัตโนมัติกับโน้ตที่คุณพิมพ์ เพื่อให้บันทึกมีความต่อเนื่องและบูรณาการอย่างสมบูรณ์
- เข้าถึงบันทึกของคุณได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- รับการสนับสนุนสำหรับวิธีการจดบันทึกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล การจดบันทึกประจำวัน และการจัดระเบียบตามโครงการ
สะท้อนข้อจำกัด
- เน้นการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- มีความเฉพาะทางน้อยกว่าสำหรับเอกสารการประชุมอย่างเป็นทางการ
สะท้อนราคา
- หนึ่งแผน หนึ่งราคา: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
สะท้อนคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
โปรดทราบ: ClickUp กำลังเขียนกฎใหม่
การพัฒนาของเครื่องมือบันทึกข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบันทึก ประมวลผล และดำเนินการข้อมูลจากการประชุมและการสนทนา
จาก ClickUp สำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพรอบด้าน ไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Avoma สำหรับทีมขาย หรือ Notta สำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้หลายภาษา คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้เครื่องมือจดบันทึกด้วย AIที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยการทำให้การจัดทำเอกสารเป็นอัตโนมัติ และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพและความเข้าถึงของข้อมูลให้ดีขึ้น
ClickUp's AI Meeting Notetaker ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ถอดความเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงานและเอกสารต่าง ๆ เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นหมายถึงการสลับบริบทน้อยลง และความสอดคล้องที่มากขึ้น
พร้อมที่จะทำให้ทุกการประชุมของคุณเป็นรูปธรรมได้หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลย!