11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeHero ในปี 2025

เวลา 9 โมงเช้า และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณก็รู้สึกท่วมท้นแล้ว คุณมีการประชุมซ้อนกัน กำหนดส่งงานใกล้เข้ามา และงานหนึ่งที่ต้องเลื่อนไปทำพรุ่งนี้เสมอ
หากคุณเคยลองใช้ TimeHero คุณน่าจะชอบวิธีการจัดตารางเวลาของมัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องการอะไรที่นวัตกรรมมากขึ้น ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้มากขึ้นหรือไม่
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeHero ซึ่งแต่ละตัวมีระบบอัตโนมัติสำหรับงานอัจฉริยะ การจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาด และการจัดการเวลา 🕰️
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน TimeHero
เมื่อเครื่องมือเริ่มเป็นอุปสรรคมากกว่าการช่วยเหลือ นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนที่ควรพิจารณาตัวเลือกอื่น นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงได้แบ่งปันเกี่ยวกับจุดที่ TimeHero ยังขาดอยู่ 📈
- เคร่งครัดเกินไปกับการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือจัดตารางงานมักจะจัดลำดับงานใหม่ในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนต้องการทำงานจริง
- การปรับแต่งไม่เพียงพอ: ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น การจัดรูปแบบปฏิทินหรือการจัดวางโครงการให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของตน
- ขาดการเชื่อมต่อที่สำคัญบางประการ: ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงการขาดการซิงค์แบบสองทางกับ Google Calendar และ iCalendar
- การแจ้งเตือนไม่สม่ำเสมอ: การแจ้งเตือนไม่ตรงเวลาเสมอ ซึ่งอาจทำให้ลำดับความสำคัญในแต่ละวันผิดเพี้ยน
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: แม้ว่าจะดูสะอาดตา แต่การเจาะลึกเข้าไปในเครื่องมือขั้นสูงอาจรู้สึกไม่คล่องตัวหรือสับสน
🧠 เกร็ดความรู้: ก่อนที่ปฏิทินจะเป็นสิ่งที่เราแตะบนโทรศัพท์ ผู้คนในสกอตแลนด์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ติดตามเวลาโดยใช้ดวงจันทร์แล้ว ประมาณ8,000 ปีก่อนคริสตกาล พวกเขาได้ขุดหลุม 12 หลุมใน Warren Field จัดเรียงให้ตรงกับระยะของดวงจันทร์ สร้างปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่รู้จักกัน
ทางเลือกของ TimeHero ในพริบตา
นี่คือตารางเพื่อช่วยคุณเลือกจากตัวเลือกที่ดีที่สุดของ TimeHero 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|• ปฏิทินและมุมมองปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI • ตัวแทนสมอง + อัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด • มุมมองปริมาณงานสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต • ระบบอัตโนมัติ งานประจำ และผู้จดบันทึก AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทุกทีม (บุคคล → องค์กร) ที่ต้องการ การวางแผนงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; องค์กร: ราคาตามความต้องการ
|การเคลื่อนไหว
|• การจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI และการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ • การบล็อกเวลาทำงานเชิงลึก • อีเมลวางแผนประจำวัน • ซิงค์กับ Google/Outlook
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาด้วย AI แบบไดนามิก ที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
|Todoist
|• การสร้างงานตามภาษาธรรมชาติ • ระบบกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบเกม • ระดับความสำคัญและการติดตามความคืบหน้า • การซิงค์หลายแพลตฟอร์ม
|เหมาะที่สุดสำหรับ บุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ ที่ต้องการ ติดตามงานส่วนตัวอย่างง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|เรียกคืน
|• การประชุมอัจฉริยะพร้อมเวลาสำรอง • ตัวจัดตารางนิสัยสำหรับกิจวัตรประจำวัน • การจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติ • การผสานกับ Google & Outlook
|เหมาะที่สุดสำหรับ มืออาชีพ ที่ต้องการ การป้องกันปฏิทินอัจฉริยะ & การปกป้องเวลาโฟกัส
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|TickTick
|• การติดตามนิสัย + งาน • ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว • มุมมองหลายแบบ (รายการ, Kanban, ปฏิทิน) • แปลงบันทึกเสียงเป็นงาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดการงานและสร้างนิสัยในเครื่องมือเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนรายปีแบบชำระเงิน $35.99 ต่อปี
|Taskade
|• กระบวนการทำงานแบบภาพด้วยแผนผังความคิดและคัมบัง • แชทวิดีโอและแสดงความคิดเห็นในตัว • ตัวสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI และตัวแทน AI • งานย่อยและรายการซ้อนไม่จำกัด
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมระยะไกล ที่ต้องการ การวางแผนงาน/ความคิดด้วยภาพพร้อมการทำงานร่วมกัน
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
|Trello
|• กระดานคัมบังและกระบวนการทำงานแบบใช้การ์ด • ระบบอัตโนมัติแบบ Butler • Power-Ups สำหรับส่วนขยาย • การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Slack, Drive, Jira)
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมที่จัดการงานแบบง่าย เน้นภาพเป็นหลัก
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|Things3
|• การจัดตารางเวลาด้วยภาษาธรรมชาติ • ปุ่ม Magic Plus สำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว • สมุดบันทึก & เครื่องมือการจัดโครงสร้าง • การซิงค์กับระบบนิเวศของ Apple อย่างไร้รอยต่อ
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ Apple (บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, มืออาชีพ) ที่ต้องการ การจัดการงานแบบไร้สิ่งรบกวน
|ไม่มีแผนฟรี; ซื้อครั้งเดียวต่ออุปกรณ์
|Wrike
|• การอนุญาตแบบละเอียดและกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด • การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการปริมาณงาน • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ • การติดตามเวลาด้วย AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และองค์กรที่มีความซับซ้อน ที่ต้องการ การควบคุมโครงการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
|สุนสามา
|• พิธีการวางแผนประจำวันพร้อมคำแนะนำ • ดึงงานจากเครื่องมือหลากหลาย • ปฏิทิน + การผสานงาน • การติดตามเวลาเพื่อข้อมูลเชิงลึก
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ทำงานด้านความรู้ ที่ต้องการ การวางแผนและโฟกัสในแต่ละวันอย่างมีสติ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
|อาคิฟลอว์
|• ศูนย์ควบคุมคำสั่งที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก • การจัดสรรเวลาสำหรับงานต่างๆ • กล่องข้อความรวมและแจ้งเตือนอัจฉริยะ • การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งระหว่างเครื่องมือต่างๆ
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ที่ชื่นชอบ การจัดสรรเวลาและการจัดการงานแบบรวมศูนย์
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดแอปพลิเคชันปฏิทินคาดว่าจะถึง 16.37 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 10.4% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Timehero ที่คุณควรใช้
TimeHero เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดการตารางงานอัตโนมัติและบล็อกเวลาในปฏิทินต่างๆ ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนวันทำงานตามงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มักจะไม่สามารถรองรับความต้องการของทีมที่ต้องการการควบคุมงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งขึ้น และการสนับสนุน AI ที่ฝังตัวอยู่ได้
ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น, ถนัดในการจัดการงานที่ทำซ้ำ, หรือแค่...ไม่ชอบกำหนดตารางเวลาแบบเข้มงวด, รายการนี้มีบางสิ่งสำหรับคุณ 🎯
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานพร้อมการจัดการเวลาและการทำงานอัตโนมัติแบบบูรณาการ)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันประกอบด้วยคุณสมบัติเพื่อเพิ่มชั้นของความสามารถในการมองเห็น, การร่วมมือของทีม, และการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI เข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
กำหนดเวลาด้วย ClickUp Calendar
เมื่อวางแผนวันของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้เริ่มต้นด้วยปฏิทิน ClickUp มันจะสร้างตารางเวลาประจำวันของคุณโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงกำหนดเวลาของงาน การประชุม ปริมาณงาน และความพร้อมของทีม
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ในสามภูมิภาค คุณต้องการเวลาในการตรวจสอบการออกแบบแคมเปญ ติดตามความคืบหน้ากับผู้นำในแต่ละภูมิภาคทุกวัน และประสานงานการรับข้อเสนอแนะปฏิทิน AIจะบล็อกช่วงเวลาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และปรับงานของคุณหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
ทุกการประชุมจะซิงค์โดยตรงกับ Google Calendar ของคุณ และคุณยังได้รับการสนับสนุนสำหรับเครื่องมือประชุมออนไลน์หลักทั้งหมด เช่น Google Meet, Zoom หรือ Teams ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? มันช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ แทนที่จะต้องสลับแท็บหลายหน้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมเปิดตัวกับลูกค้าใช่ไหม? เพียงเปิดใช้งานClickUp AI Notetakerในปฏิทินของคุณ ระบบจะเข้าร่วมการประชุมที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนาและถอดความเนื้อหา พร้อมสกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความจำเป็นในการพิมพ์หรือติดตามข้อมูลด้วยตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Autopilot Agents
ตอนนี้เพิ่มClickUp Brainเข้าไปเพื่อปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุด ผู้ช่วย AI นี้ไม่ได้เดาว่าอะไรสำคัญ แต่จะศึกษาวิธีการทำงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำของมันทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับคุณ
สมมติว่าในแต่ละวันของคุณมีการทำงานออกแบบที่ต้องใช้สมาธิในช่วงเช้า การประชุมทางโทรศัพท์ในช่วงบ่าย และการประชุมทบทวนงานอย่างละเอียดสัปดาห์ละสองครั้ง ClickUp Brain จะนำรูปแบบเหล่านี้ ระยะเวลาของแต่ละงาน และกำหนดส่งงานปัจจุบันมาใช้ในการจัดโครงสร้างสัปดาห์ของคุณ
จากนั้นClickUp Autopilot Agentsจะดำเนินการให้ก้าวไปอีกขั้น แทนที่คุณจะต้องจัดเรียงงานใหม่ตลอดเวลาเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสร้าง Custom Autopilot Agents เพื่อปรับลำดับความสำคัญใหม่ มอบหมายเจ้าของงานใหม่ และแม้กระทั่งเลื่อนกำหนดส่งงานสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับงานหลักของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากการประชุมกับลูกค้าถูกย้ายเวลา ตัวแทนของคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปลดบล็อกเวลาทำงาน และจัดตารางงานที่ต้องส่งใหม่โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย
ดำเนินการด้วยงาน ClickUp
คุณได้วางแผนวันของคุณไว้แล้ว และถึงเวลาที่จะเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นแล้ว มาใช้ClickUp Tasks ที่ซึ่งทุกการมอบหมายงานอยู่ ทุกงานรองรับการประมาณเวลาและการติดตามเวลา ฟิลด์ที่กำหนดเอง งานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคิดเห็นแบบมีลำดับเพื่อเพิ่มบริบท
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประสานงานการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คุณสามารถสร้างงานสำหรับออกแบบ UX, ร่างเนื้อหา, การส่งมอบงานพัฒนา, การตรวจสอบคุณภาพ (QA), และการเปิดตัวขั้นสุดท้าย และติดแท็กแต่ละงานด้วยเจ้าของงาน, กำหนดเวลา, และความสำคัญ
สร้างภาพเส้นเวลาด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ทุกอย่างจะซิงค์แบบเรียลไทม์ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งคุณสามารถเลื่อนไทม์ไลน์ของงานและโครงการ รวมถึงมองเห็นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ในทันที คุณสามารถดูงานของคุณได้ทั้งแบบรายวัน, กลุ่ม 4 วัน, สัปดาห์ หรือเดือน การเลื่อนกำหนดหรืออัปเดตวันครบกำหนดก็ง่ายเพียงแค่ลากและวางไทม์ไลน์ของงานเท่านั้น
คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับงานตามผู้รับผิดชอบหรือความสำคัญ แสดงฟิลด์ที่กำหนดเอง กรองงานตามสถานะ และแม้กระทั่งรวมงานที่เกิดซ้ำหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อวางแผนโครงการได้ดียิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนไทม์ไลน์ของงานได้อย่างชัดเจน มุมมองปริมาณงานใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนความสามารถของทีมของคุณ สมมติว่านักออกแบบของคุณมีกำหนดส่งงานสามงานในสัปดาห์เดียวกัน มุมมองปริมาณงานจะเน้นให้เห็นถึงความหนักหน่วงนี้ทันที เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานใหม่หรือกระจายงานใหม่ก่อนที่งานจะล่าช้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการอัปเดตงาน: ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การมอบหมายเจ้าของงาน, การเปลี่ยนสถานะ, และการเลื่อนกำหนดเวลา โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ด้วยClickUp Automations
- รับคำแนะนำงานอัจฉริยะ: ให้ ClickUp Brain แนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานเฉพาะงาน โดยพิจารณาจากความพยายาม ความสำคัญ และความพร้อมใช้งาน
- ตั้งเวลาทำงานซ้ำ: รักษาการทำงานประจำ เช่น การซิงค์รายสัปดาห์ รายงานประจำเดือน หรือการทบทวนรายไตรมาส ให้เป็นไปตามกำหนดโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
- มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีม: ดูว่าใครทำงานถึงขีดจำกัดแล้วและใครสามารถรับงานเพิ่มได้ ด้วยการดูการจัดสรรงานผ่านมุมมองภาระงานของ ClickUp
- เขียนได้เร็วขึ้นด้วย AI: ให้ ClickUp Brain ช่วยร่างคำอธิบายงาน, ตอบอีเมล, สรุปโครงการ หรือบันทึกติดตามผลได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
- วางแผนวันของคุณด้วยคำสั่งเสียง: ใช้ฟีเจอร์Talk to TextในClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ เพื่อสั่งการแผนประจำวัน นัดหมายประชุม และแม้กระทั่งทำงานด้วยคำสั่งเสียง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวหรือประสิทธิภาพที่ช้าลงในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? แตกกระจาย
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? ระเบิด
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจสมดุลชีวิตการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰
แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp อย่างเช่นการดูปริมาณงานและการติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปจริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อใด
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและระบบอัตโนมัติของงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
รู้สึกท่วมท้นกับการจัดตารางงานในแต่ละวันหรือไม่? Motion ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยจะจัดตารางงานให้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ระยะเวลาที่ประเมินไว้ และชั่วโมงการทำงานของคุณ
เมื่อมีการประชุมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลงเครื่องมือจัดตารางงานจะปรับตัวได้ทันที ช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดตารางใหม่ด้วยตนเองซ้ำๆ มันเรียนรู้จากรูปแบบการทำงานของคุณเพื่อแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสอย่างเต็มที่ และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าที่ง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของการเคลื่อนไหว
- สร้างโปรเจกต์ได้ไม่จำกัดและจัดระเบียบงานในพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าหรือโครงการต่างๆ
- บล็อกเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิสูงตามลำดับความสำคัญของงานและระยะเวลาที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อระบบศูนย์กลาง
- รับอีเมลวางแผนรายวันพร้อมคำแนะนำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ โดยอิงจากโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือยังล้าหลังเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (115+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางให้โดยเลือกโครงการหรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ... ข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือต้องจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยในโครงการและแม่แบบเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่างๆ ทำได้ง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการ เช่น การเขียนตัวแปรสำหรับชื่อ หรือการเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยอัตโนมัติ แทนที่จะเป็นระดับส่วนตัว
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางของฉันด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ...ข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือต้องตั้งค่าทุกอย่างให้เหมาะสมในโปรเจกต์และเทมเพลตเพื่อการใช้งานอย่างมีเหตุผล การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่างๆ นั้นง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการในแง่ของการเขียนตัวแปรสำหรับชื่อหรือการเริ่มโปรเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับองค์กรแทนที่จะเป็นระดับส่วนตัว
3. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ)
Todoist สร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและความแข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาช่วยให้การบันทึกงานเป็นเรื่องง่าย ขณะที่ความสามารถของ AI สามารถเปลี่ยนวลีภาษาธรรมชาติ เช่น 'ส่งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 9 โมงเช้า' ให้กลายเป็นงานที่กำหนดเวลาไว้โดยอัตโนมัติ
ระบบ 'กรรม' เพิ่มการแข่งขันที่เป็นมิตรให้กับพื้นที่ทำงาน โดยให้คะแนนสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์และทำให้การทำงานมีลักษณะเป็นเกม ผู้ใช้หลายคนเริ่มต้นด้วยแอปวางแผนรายวันนี้สำหรับงานส่วนตัวแต่ไม่นานก็พบว่าตัวเองใช้มันสำหรับโครงการงานที่ซับซ้อนเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบโครงการด้วยส่วนต่าง ๆ งานย่อย และระดับความสำคัญที่แบ่งสีเพื่อความชัดเจนในลำดับชั้นที่มองเห็นได้
- ติดตามแนวโน้มการผลิตผ่านรายงานความคืบหน้าแบบภาพ รวมถึงความสำเร็จรายวันและรายสัปดาห์
- เข้าถึงงานได้อย่างราบรื่นทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์มด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Todoist
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- ขาดความสามารถในการติดตามเวลาหากไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม และไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ในตัว
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว ตอนนี้ฉันทำภารกิจเสร็จไปแล้ว 57,500 รายการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเห็นการพัฒนาอย่างมากในชีวิตของโปรแกรมนี้ ฉันคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมือและตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย ฉันไม่สามารถจินตนาการชีวิตของฉันได้หากไม่มีเครื่องมืออย่าง Todoist ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน หากใครต้องการจัดระเบียบงานประจำวันหลายร้อยอย่าง Todoist คือตัวเลือกที่ดีที่สุด! ฉันใช้มันทุกวัน
ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว ตอนนี้ฉันทำสำเร็จ 57,500 งานแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเห็นความก้าวหน้าอย่างมากในชีวิตของโปรแกรมนี้ ฉันคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมือและตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย ฉันไม่สามารถจินตนาการชีวิตของฉันได้หากไม่มีเครื่องมืออย่าง Todoist ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน หากใครต้องการจัดระเบียบงานประจำวันหลายร้อยอย่าง Todoist คือตัวเลือกที่ดีที่สุด! ฉันใช้มันทุกวัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเร่งด่วน การมีระบบการจัดลำดับความสำคัญที่คุณสามารถพึ่งพาได้เป็นสิ่งที่มีค่า ใช้ Eisenhower Matrix เพื่อจัดเรียงสิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญจริง ๆ กับสิ่งที่สามารถรอได้ มอบหมายให้ผู้อื่น หรือยกเลิกไปเลย
4. เรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินอย่างชาญฉลาด)
Reclaim AI เป็นผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะที่ทำงานหนักแทนคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงาน กำหนดกิจวัตรประจำวัน หรือจัดเวลาพักระหว่างการประชุม ระบบสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตารางงานที่ไม่คาดคิดได้ ช่วยให้ลำดับความสำคัญของคุณยังคงเดิมแม้แผนงานจะเปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แวร์จัดการประชุมเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว เช่น Google Calendar และ Outlook และทำงานเบื้องหลังเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวโดยไม่ทำให้วันของคุณยุ่งเกินไป มีประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือไม่? เครื่องมือจะปรับตารางเวลาของคุณทันที ล้าหลังงานหรือไม่? มันจะจัดตารางใหม่ให้คุณ และใช่ มันยังสร้างเวลาพักและเวลาว่างไว้ให้ด้วย
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้ระบบจัดตารางการประชุมพร้อมเวลาสำรองโดยอิงตามความพร้อมใช้งาน ความชอบ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และแม้แต่เขตเวลาที่แตกต่างกัน ด้วยฟีเจอร์ Smart Meetings
- จัดสรรเวลาสำหรับงานที่ทำซ้ำและกิจวัตรประจำวันด้วยตัวจัดตารางนิสัย
- ติดตามการจัดสรรเวลาในโครงการต่างๆ และลำดับความสำคัญส่วนตัวของคุณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลา
เรียกคืนข้อจำกัด
- คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงานเฉพาะทาง
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมอย่างครอบคลุม
คืนราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง (เรียกเก็บรายปี)
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันชอบที่การประชุมภายในทีมของฉันสามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ฉันสามารถเสนอเวลาว่างได้มากขึ้นเมื่อมีประชุมกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สำคัญ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้กับทีม และฉันชอบการผสานมันเข้ากับวันทำงานของฉัน
ฉันชอบที่การประชุมภายในทีมของฉันสามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ฉันสามารถเสนอเวลาว่างได้มากขึ้นเมื่อมีประชุมกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สำคัญ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้กับทีม และฉันชอบการผสานมันเข้ากับวันทำงานของฉัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสาน Calendly ที่ดีที่สุด
5. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยพร้อมการจัดการงาน)
ต้องการจัดการงานที่ต้องทำและสร้างนิสัยที่ดีขึ้นไปด้วยกันหรือไม่? TickTick ผสานสองสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่เหมือนกับผู้จัดการงานเฉพาะทาง มันช่วยให้คุณพัฒนาพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ โดยติดตามนิสัยประจำวันควบคู่ไปกับงานประจำ
ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวช่วยส่งเสริมการทำงานที่มุ่งเน้นในช่วงเวลาที่กำหนดตามด้วยการพักฟื้น งานต่างๆ มีชีวิตชีวาด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ไฟล์แนบ และบันทึกเสียง ผู้ใช้หลายคนเปลี่ยนจากแอปอื่นๆ มาใช้ TickTick โดยเฉพาะเพราะการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เปลี่ยนประโยคง่ายๆ ให้เป็นงานที่กำหนดเวลาพร้อมการเตือนและวันที่ครบกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ติดตามนิสัยควบคู่กับงานด้วยสถิติและสถิติต่อเนื่องในตัวที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณ
- ดูงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการ, แคนบาน, และปฏิทิน, ตามสไตล์การทำงานของคุณ
- สร้างบันทึกเสียงที่แปลงเป็นงานข้อความโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ TickTick
- คุณสมบัติพรีเมียมถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- มุมมองปฏิทินมีความน้อยกว่าแอปปฏิทินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ TickTick
- แผนรายปี: $35.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ TickTick
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวบน Capterra คนหนึ่งกล่าวว่า:
การคัดลอกรายการงานจากอีเมลนั้นง่ายมาก ระบบจะแยกแต่ละบรรทัดเป็นงานแยกกันโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรยังมีประโยชน์มาก แน่นอนว่ามีมุมมองปฏิทินด้วย บางปุ่มลัดอาจใช้งานยากเล็กน้อยในแง่ของตำแหน่งบนแป้นพิมพ์ เช่น สัญลักษณ์ ~ การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังไม่ดีเท่า Todoist แต่โดยรวมก็เพียงพอแล้ว
การคัดลอกรายการงานจากอีเมลนั้นง่ายมาก ระบบจะแยกแต่ละบรรทัดเป็นงานแยกกันโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรยังมีประโยชน์มาก แน่นอนว่ามีมุมมองปฏิทินด้วย บางคีย์ลัดอาจใช้งานยากเล็กน้อยในแง่ของตำแหน่งบนแป้นพิมพ์ เช่น สัญลักษณ์ ~ การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังไม่ดีเท่า Todoist แต่โดยรวมก็เพียงพอแล้ว
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ต้องการทำงานให้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยการจัดตารางงานที่สำคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด—ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่ ช่วงบ่ายแก่ หรือในความเงียบสงบของยามค่ำคืน การทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการใช้เวลาที่ดีที่สุดของสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบมีภาพ)
Taskade ผสานการจัดการงานเข้ากับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ในแพ็กเกจที่ดึงดูดสายตา เน้นการจัดระเบียบด้วยภาพผ่านแผนผังความคิด แผนผังองค์กร และกระดานคัมบัง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แชทวิดีโอและแสดงความคิดเห็นในตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแอปสำหรับการสนทนาทีม
เครื่องมือนี้ยังมีการสร้างงานและการวางแผนโครงการโดยใช้ AI ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอธิบายเป้าหมายและให้ Taskade สร้างโครงสร้างที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เพิ่มการแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และการติดตามกำหนดการอัจฉริยะ คุณก็จะได้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- สร้างแม่แบบตารางเวลาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโครงการหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าอย่างมาก
- จัดระเบียบงานเป็นลำดับชั้นพร้อมงานย่อยไม่จำกัดและรายการซ้อนเพื่อชี้แจงความเชื่อมโยงของงาน
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติจากคำอธิบายโครงการระดับสูงด้วย AI Workflow Generator และเทมเพลตคำสั่ง AI
- ใช้เอเจนต์ AI ที่เข้าใจบริบท เรียนรู้จากเอกสารและโครงการของคุณ และจัดการงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Taskade
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวกับโครงการที่มีขนาดใหญ่
- ความสามารถในการรายงานที่น้อยกว่าเครื่องมือสำหรับองค์กร
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ที่พึงพอใจได้กล่าวไว้ว่า:
Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกเช่นการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก เนื่องจาก Taskade เป็นระบบคลาวด์ การนำไปใช้จึงง่าย การสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือผ่านการสตรีมสดตามปกติ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ค่อนข้างง่าย แม้ว่าจะไม่ได้ใช้มากนักในสถานการณ์ของเรา
Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกเช่นการถอดเสียงเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก เนื่องจาก Taskade เป็นระบบคลาวด์ การนำไปใช้จึงง่าย การสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือผ่านการสตรีมสดตามปกติ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ค่อนข้างง่าย แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ในสถานการณ์ของเรา
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: อย่าปล่อยให้งานเข้ามาแทรกแซงเวลาพักผ่อนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่คุณ 'พร้อมทำงาน' และเมื่อไหร่ที่คุณ 'หยุดงาน' ปฏิทินของคุณควรสะท้อนถึงเวลาส่วนตัวของคุณด้วย ไม่ใช่แค่การประชุมและกำหนดเส้นตายเท่านั้น 26% ของพนักงานในการสำรวจของ ClickUp บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตัดขาดจากงานคือการทำกิจกรรมอดิเรก!
7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban ที่ใช้งานง่าย)
Trello ทำให้การจัดการงานแบบภาพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เครื่องมือที่ใช้กระดานนี้เป็นตัวแทนของงานในรูปแบบของการ์ดที่เคลื่อนผ่านคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเสร็จสิ้น ความเรียบง่ายของมันซ่อนฟีเจอร์ที่ทรงพลัง เช่น กฎการทำงานอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองปฏิทิน
คุณยังสามารถผสานแพลตฟอร์มกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อให้การทำงานของคุณเชื่อมต่อกันได้ สำหรับทีม Trello มีบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้, การติดตามวันครบกำหนด, และการ @mentions สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ได้ เช่นการติดตามปฏิทินเนื้อหา, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์, การวางแผนงานแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยป้ายสีสันสดใส, วันที่ครบกำหนด, รายการตรวจสอบ, และไฟล์แนบเพื่อให้ข้อมูลสามารถสแกนได้
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ ที่คุณกำหนดเองเป็นอัตโนมัติด้วย Butler, เครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Trello
- ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่าน Power-Ups เพื่อเพิ่มการติดตามเวลา, มุมมองปฏิทิน, และฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- แผนพื้นฐานฟรีจำกัดการใช้ Power-Ups ไว้ที่หนึ่งครั้งต่อบอร์ด
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
Trello น่าจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในธุรกิจ... ฉันไม่ชอบที่ทุกคนต้องใช้แผนเดียวกัน ฉันใช้ Trello ในหลายองค์กรและชอบที่จะเป็นสมาชิกพรีเมียม อย่างไรก็ตาม บางทีมที่ฉันทำงานด้วยไม่มีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย...
Trello น่าจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์ที่พบได้ทั่วไปในธุรกิจ... ฉันไม่ชอบที่ทุกคนต้องใช้แผนเดียวกัน ฉันใช้ Trello ในหลายองค์กรและชอบที่จะเป็นสมาชิกพรีเมียม อย่างไรก็ตาม บางทีมที่ฉันทำงานด้วยไม่มีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย...
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การประชุมติดกันไม่ใช่เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ เพิ่มเวลาพัก 10–15 นาทีระหว่างแต่ละการประชุมเพื่อให้คุณได้ยืดเส้นยืดสาย พิจารณาทบทวน หรือเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆ ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณเอง
8. Things3 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานบนอุปกรณ์ Apple)
Things 3 ช่วยให้การจัดการงานสะอาด เรียบง่าย และมุ่งเน้นอย่างสดชื่น ด้วยคุณสมบัติเช่น การจัดตารางตามภาษาธรรมชาติ กำหนดเส้นตายของโครงการ และสมุดบันทึกเพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ
หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Apple อย่างลึกซึ้ง คุณจะชื่นชอบความราบรื่นในการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ Quick Find ทำให้การเข้าถึงสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว และปุ่ม Magic Plus ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้ตรงจุดที่ต้องการ คุณจะได้รับเครื่องมือการจัดโครงสร้างอัจฉริยะ เช่น หัวข้อส่วนและการวางแผน 'เย็นนี้' สำหรับการแบ่งเวลาแบบเบาๆ ทั้งหมดนี้อยู่ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Things3
- บันทึกงานได้ทันทีด้วยคีย์ลัดหรือปุ่ม Magic Plus เพื่อการป้อนข้อมูลที่ไร้ความยุ่งยาก
- ติดแท็กงานด้วยป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้เพื่อกรองตามบริบท ความสำคัญ หรือขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
- กำหนดเส้นตายและแจ้งเตือนโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการวางแผนที่เข้าใจง่าย
- ค้นหาคำหลักทั่วโลกเพื่อแสดงงาน โครงการ หรือบันทึกได้ทันที
ข้อจำกัดของ Things3
- ผู้ใช้ต้องชำระเงินสำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
- คุณไม่สามารถแชร์รายการและงานของคุณกับผู้อื่นได้ และคุณไม่สามารถแนบไฟล์กับงานได้เช่นกัน
ราคาของ Things3
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Things3
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Things3 อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
รูปลักษณ์เรียบง่ายและผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย...มันไม่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Make ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่น่าทึ่งและมีประสิทธิภาพได้
รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายอย่างชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย...มันไม่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Make ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่น่าทึ่งและมีประสิทธิภาพได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? ชาวอียิปต์โบราณได้สร้างปฏิทินอัจฉริยะพวกเขาสร้างปฏิทินสุริยคติ 365 วันโดยมี 12 เดือน เดือนละ 30 วัน และเพิ่มวันพิเศษอีก 5 วันเรียกว่า 'เอปาโกเมนอล' ที่ท้ายปี นวัตกรรมนี้ช่วยให้ปฏิทินของพวกเขาสอดคล้องกับการเกิดน้ำท่วมประจำปีของแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเกษตร
9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการระดับองค์กร)
Wrike มอบความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ สามารถจัดการการจัดสรรทรัพยากรที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการทำงานร่วมกันข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ทีมองค์กรหลายทีมเลือกใช้ Wrike โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการควบคุมสิทธิ์และการทำงานของกระบวนการอนุมัติที่ละเอียด Wrike โดดเด่นเมื่อจัดการโครงการที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการพึ่งพาอาศัยกันของทีมที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะโครงการ การใช้ทรัพยากร และประสิทธิภาพของทีม เพื่อระบุจุดคอขวด
- จัดการปริมาณงานอย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าของทีม และทำให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างสมดุล
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลา และให้ผู้ใช้บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองผ่านการแนะนำของ AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- การติดตามเวลาให้บริการเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น
- มันไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุม
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,785 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบวิธีที่ Wrike ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของเราทั้งหมด ในโครงการ ข้อมูลภายในฟิลด์จะ "คัดลอก/ทำซ้ำ" ได้เฉพาะในระดับงาน/โครงการเดียวกันเท่านั้น วิธีเดียวที่จะนำข้อมูลจากงานระดับบนสุดไปคัดลอกไปยังงานย่อยได้ คือการจ่ายเงินเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระบบ (integrations) และจ่ายเงินให้วิศวกรโซลูชันของพวกเขาเขียนโค้ดเพื่อสร้าง "การเชื่อมต่อระหว่าง Wrike กับ Wrike" หรือทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังงานย่อยด้วยตนเอง
ฉันชอบวิธีที่ Wrike ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของเราทั้งหมด ในโครงการ ข้อมูลภายในฟิลด์จะ "คัดลอก/ทำซ้ำ" ได้เฉพาะในระดับงาน/โครงการเดียวกันเท่านั้น วิธีเดียวที่จะนำข้อมูลจากงานระดับบนสุดไปคัดลอกไปยังงานย่อยได้ คือการจ่ายเงินเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระบบ (integrations) และจ่ายเงินให้วิศวกรโซลูชันของพวกเขาเขียนโค้ดเพื่อสร้าง "การเชื่อมต่อระหว่าง Wrike กับ Wrike" หรือทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังงานย่อยด้วยตนเอง
10. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวันอย่างมีสติ)
ฝันถึงวันทำงานที่สงบและมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นหรือไม่? Sunsama ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนี้ผสานการจัดการงานเข้ากับพิธีการวางแผนประจำวันซึ่งส่งเสริมการมีสติในงาน มันขอให้คุณเลือกงานสำหรับวันของคุณ โดยเคารพขีดจำกัดทางความคิดอย่างมีเจตนา
มันส่งคำถามให้คิดทบทวนทุกวันเพื่อช่วยคุณพัฒนาการวางแผนที่ดีขึ้นในระยะยาว. นอกจากนี้ การผสานกับปฏิทินยังแสดงให้คุณเห็นว่า รายการงานของคุณแปลเป็นเวลาที่ต้องใช้ได้อย่างไร ซึ่งช่วยป้องกันการรับภาระมากเกินไปและลดความเครียด.
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- วางแผนแต่ละวันด้วยพิธีกรรมที่มีคำแนะนำซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
- ดึงงานจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, Asana, Trello, และ GitHub มาไว้ในแผนประจำวันแบบรวมกัน
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อระบุรูปแบบและปรับปรุงการประมาณเวลาในอนาคต
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงาน
- มันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลักมากกว่าการใช้งานเป็นทีมหรือธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของซันซามา
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
Sunsama จำเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานของเราใช้ Sunsama ในการจัดการประชุม โดยเฉพาะการประชุมสครัมสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งมักมีวาระการประชุมยาว... หน้าการประชุมมักจะรีโหลดบ่อยครั้ง บางครั้งเนื้อหาหายไป บางครั้งผู้ร่วมงานไม่สามารถเห็นข้อมูลที่เพิ่มใหม่หรือไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง แม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และความยากลำบากของเราก็เกิดขึ้นน้อยลง แต่ยังคงมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีก
Sunsama จำเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้ดียิ่งขึ้น ทีมของเราใช้ Sunsama ในการจัดการประชุม โดยเฉพาะการประชุมสครัมสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งมักมีวาระการประชุมยาว... หน้าการประชุมมักจะรีโหลดบ่อยครั้ง บางครั้งเนื้อหาหายไป บางครั้งผู้ร่วมงานไม่สามารถเห็นข้อมูลที่เพิ่มใหม่หรือไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง แม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และความยากลำบากของเราก็เกิดขึ้นน้อยลง แต่ยังคงมีพื้นที่ให้ปรับปรุงได้อีก
11. Akiflow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบรวมศูนย์)
Akiflow เชื่อมต่ออีเมลกิจกรรมปฏิทินการจัดการโครงการและงานจากแอปยอดนิยมต่างๆ เข้าด้วยกันในศูนย์ควบคุมเดียว วิธีการที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นอันดับแรกนี้ดึงดูดใจผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและชอบพิมพ์คำสั่งมากกว่าการคลิกไอคอน
คุณสมบัติการบล็อกเวลาช่วยเปลี่ยนรายการงานให้เป็นบล็อกปฏิทินที่ชัดเจน Akiflow ยังมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ป้องกันการทับซ้อนของงาน, กล่องจดหมายกลางสำหรับรวบรวมสิ่งที่ต้องทำจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ, และทางลัดการบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มงานได้ทันทีจากทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- สร้างช่วงเวลาทำงานจากงานโดยตรงด้วยทางลัดคีย์บอร์ดง่ายๆ
- จัดการอีเมลโดยตรงภายใน Akiflow โดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานหรือกำหนดเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง
- ปรับแต่งมุมมองให้แสดงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รบกวนสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อศูนย์ควบคุมที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Akiflow
- ต้องใช้เวลาตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเชื่อมต่อและยืนยันบัญชีต่างๆ
- อาจเกิดการซิงค์ล่าช้าเป็นครั้งคราวกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ
ราคาของ Akiflow
- โปรรายเดือน: 34 ดอลลาร์/เดือน
- โปรรายปี: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งบน Redditกล่าวไว้ว่า:
ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ฉันชอบที่สามารถมีกรอบเวลาที่ฉันสามารถโยนงานหลายอย่างที่ต้องการทำลงไป และกรอบเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ […] ฉันยังคิดว่ามันค่อนข้างยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางงานและโครงการต่าง ๆ ในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้าได้ แทนที่จะต้องมีทุกอย่างกองอยู่ในโฟลเดอร์รอการกำหนดตารางเวลา […] พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้
ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ฉันชอบที่สามารถมีกรอบเวลาที่ฉันสามารถโยนงานหลายอย่างที่ต้องการทำลงไป และกรอบเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ […] ฉันยังคิดว่ามันค่อนข้างยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางงานและโครงการต่าง ๆ ในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้าได้ แทนที่จะต้องเก็บทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์รอการกำหนดตารางเวลา […] พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้
ถึงเวลาหันมาใช้ ClickUp แล้ว
ทุกทีมมีจังหวะของตัวเอง และเครื่องมือที่เหมาะสมจะสอดคล้องกับจังหวะนั้น รายการนี้เน้นทางเลือกของ TimeHero ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมยุคใหม่ ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญด้วย AI ไปจนถึงการประสานปฏิทินและการมองเห็นงานอย่างละเอียด เครื่องมือแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถนำทุกอย่างมารวมกันเป็นระบบที่ขยายตัวได้โดยไม่สะดุด
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ผสานโครงสร้างเข้ากับความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว นำเสนอการจัดการโครงการแบบหลายชั้น การจัดตารางงานอัจฉริยะ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการงานของลูกค้าหรือลำดับความสำคัญส่วนตัว เครื่องมือนี้มอบการควบคุมให้คุณโดยไม่ต้องยุ่งยาก
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅