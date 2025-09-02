บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeHero ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2 กันยายน 2568

เวลา 9 โมงเช้า และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณก็รู้สึกท่วมท้นแล้ว คุณมีการประชุมซ้อนกัน กำหนดส่งงานใกล้เข้ามา และงานหนึ่งที่ต้องเลื่อนไปทำพรุ่งนี้เสมอ

หากคุณเคยลองใช้ TimeHero คุณน่าจะชอบวิธีการจัดตารางเวลาของมัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องการอะไรที่นวัตกรรมมากขึ้น ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้มากขึ้นหรือไม่

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeHero ซึ่งแต่ละตัวมีระบบอัตโนมัติสำหรับงานอัจฉริยะ การจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาด และการจัดการเวลา 🕰️

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน TimeHero

เมื่อเครื่องมือเริ่มเป็นอุปสรรคมากกว่าการช่วยเหลือ นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนที่ควรพิจารณาตัวเลือกอื่น นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงได้แบ่งปันเกี่ยวกับจุดที่ TimeHero ยังขาดอยู่ 📈

  • เคร่งครัดเกินไปกับการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือจัดตารางงานมักจะจัดลำดับงานใหม่ในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนต้องการทำงานจริง
  • การปรับแต่งไม่เพียงพอ: ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น การจัดรูปแบบปฏิทินหรือการจัดวางโครงการให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของตน
  • ขาดการเชื่อมต่อที่สำคัญบางประการ: ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงการขาดการซิงค์แบบสองทางกับ Google Calendar และ iCalendar
  • การแจ้งเตือนไม่สม่ำเสมอ: การแจ้งเตือนไม่ตรงเวลาเสมอ ซึ่งอาจทำให้ลำดับความสำคัญในแต่ละวันผิดเพี้ยน
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: แม้ว่าจะดูสะอาดตา แต่การเจาะลึกเข้าไปในเครื่องมือขั้นสูงอาจรู้สึกไม่คล่องตัวหรือสับสน

🧠 เกร็ดความรู้: ก่อนที่ปฏิทินจะเป็นสิ่งที่เราแตะบนโทรศัพท์ ผู้คนในสกอตแลนด์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ติดตามเวลาโดยใช้ดวงจันทร์แล้ว ประมาณ8,000 ปีก่อนคริสตกาล พวกเขาได้ขุดหลุม 12 หลุมใน Warren Field จัดเรียงให้ตรงกับระยะของดวงจันทร์ สร้างปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่รู้จักกัน

ทางเลือกของ TimeHero ในพริบตา

นี่คือตารางเพื่อช่วยคุณเลือกจากตัวเลือกที่ดีที่สุดของ TimeHero 📊

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพ• ปฏิทินและมุมมองปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI • ตัวแทนสมอง + อัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด • มุมมองปริมาณงานสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต • ระบบอัตโนมัติ งานประจำ และผู้จดบันทึก AIเหมาะที่สุดสำหรับ ทุกทีม (บุคคล → องค์กร) ที่ต้องการ การวางแผนงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดแผนฟรีพร้อมใช้งาน; องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การเคลื่อนไหว• การจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI และการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ • การบล็อกเวลาทำงานเชิงลึก • อีเมลวางแผนประจำวัน • ซิงค์กับ Google/Outlookเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาด้วย AI แบบไดนามิก ที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
Todoist• การสร้างงานตามภาษาธรรมชาติ • ระบบกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบเกม • ระดับความสำคัญและการติดตามความคืบหน้า • การซิงค์หลายแพลตฟอร์มเหมาะที่สุดสำหรับ บุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ ที่ต้องการ ติดตามงานส่วนตัวอย่างง่ายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
เรียกคืน• การประชุมอัจฉริยะพร้อมเวลาสำรอง • ตัวจัดตารางนิสัยสำหรับกิจวัตรประจำวัน • การจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติ • การผสานกับ Google & Outlookเหมาะที่สุดสำหรับ มืออาชีพ ที่ต้องการ การป้องกันปฏิทินอัจฉริยะ & การปกป้องเวลาโฟกัสแผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
TickTick• การติดตามนิสัย + งาน • ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว • มุมมองหลายแบบ (รายการ, Kanban, ปฏิทิน) • แปลงบันทึกเสียงเป็นงานเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดการงานและสร้างนิสัยในเครื่องมือเดียวมีแผนฟรีให้บริการ; แผนรายปีแบบชำระเงิน $35.99 ต่อปี
Taskade• กระบวนการทำงานแบบภาพด้วยแผนผังความคิดและคัมบัง • แชทวิดีโอและแสดงความคิดเห็นในตัว • ตัวสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI และตัวแทน AI • งานย่อยและรายการซ้อนไม่จำกัดเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมระยะไกล ที่ต้องการ การวางแผนงาน/ความคิดด้วยภาพพร้อมการทำงานร่วมกันแผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
Trello• กระดานคัมบังและกระบวนการทำงานแบบใช้การ์ด • ระบบอัตโนมัติแบบ Butler • Power-Ups สำหรับส่วนขยาย • การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Slack, Drive, Jira)เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมที่จัดการงานแบบง่าย เน้นภาพเป็นหลักแผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Things3• การจัดตารางเวลาด้วยภาษาธรรมชาติ • ปุ่ม Magic Plus สำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว • สมุดบันทึก & เครื่องมือการจัดโครงสร้าง • การซิงค์กับระบบนิเวศของ Apple อย่างไร้รอยต่อเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ Apple (บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, มืออาชีพ) ที่ต้องการ การจัดการงานแบบไร้สิ่งรบกวนไม่มีแผนฟรี; ซื้อครั้งเดียวต่ออุปกรณ์
Wrike• การอนุญาตแบบละเอียดและกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด • การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการปริมาณงาน • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ • การติดตามเวลาด้วย AIเหมาะที่สุดสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และองค์กรที่มีความซับซ้อน ที่ต้องการ การควบคุมโครงการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
สุนสามา• พิธีการวางแผนประจำวันพร้อมคำแนะนำ • ดึงงานจากเครื่องมือหลากหลาย • ปฏิทิน + การผสานงาน • การติดตามเวลาเพื่อข้อมูลเชิงลึกเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ทำงานด้านความรู้ ที่ต้องการ การวางแผนและโฟกัสในแต่ละวันอย่างมีสติทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
อาคิฟลอว์• ศูนย์ควบคุมคำสั่งที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก • การจัดสรรเวลาสำหรับงานต่างๆ • กล่องข้อความรวมและแจ้งเตือนอัจฉริยะ • การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งระหว่างเครื่องมือต่างๆเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ที่ชื่นชอบ การจัดสรรเวลาและการจัดการงานแบบรวมศูนย์ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดแอปพลิเคชันปฏิทินคาดว่าจะถึง 16.37 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 10.4% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Timehero ที่คุณควรใช้

TimeHero เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดการตารางงานอัตโนมัติและบล็อกเวลาในปฏิทินต่างๆ ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนวันทำงานตามงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มักจะไม่สามารถรองรับความต้องการของทีมที่ต้องการการควบคุมงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งขึ้น และการสนับสนุน AI ที่ฝังตัวอยู่ได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น, ถนัดในการจัดการงานที่ทำซ้ำ, หรือแค่...ไม่ชอบกำหนดตารางเวลาแบบเข้มงวด, รายการนี้มีบางสิ่งสำหรับคุณ 🎯

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานพร้อมการจัดการเวลาและการทำงานอัตโนมัติแบบบูรณาการ)

ClickUp Calendar
รับปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ฟรี
สร้างและปรับตารางเวลาประจำวันของคุณตามลำดับความสำคัญ, ข้อผูกพัน, และความชอบของคุณโดยใช้ ClickUp Calendar

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

มันประกอบด้วยคุณสมบัติเพื่อเพิ่มชั้นของความสามารถในการมองเห็น, การร่วมมือของทีม, และการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI เข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

กำหนดเวลาด้วย ClickUp Calendar

เมื่อวางแผนวันของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้เริ่มต้นด้วยปฏิทิน ClickUp มันจะสร้างตารางเวลาประจำวันของคุณโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงกำหนดเวลาของงาน การประชุม ปริมาณงาน และความพร้อมของทีม

สมมติว่าคุณกำลังวางแผนแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ในสามภูมิภาค คุณต้องการเวลาในการตรวจสอบการออกแบบแคมเปญ ติดตามความคืบหน้ากับผู้นำในแต่ละภูมิภาคทุกวัน และประสานงานการรับข้อเสนอแนะปฏิทิน AIจะบล็อกช่วงเวลาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และปรับงานของคุณหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง

ทุกการประชุมจะซิงค์โดยตรงกับ Google Calendar ของคุณ และคุณยังได้รับการสนับสนุนสำหรับเครื่องมือประชุมออนไลน์หลักทั้งหมด เช่น Google Meet, Zoom หรือ Teams ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? มันช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ แทนที่จะต้องสลับแท็บหลายหน้า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมเปิดตัวกับลูกค้าใช่ไหม? เพียงเปิดใช้งานClickUp AI Notetakerในปฏิทินของคุณ ระบบจะเข้าร่วมการประชุมที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนาและถอดความเนื้อหา พร้อมสกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความจำเป็นในการพิมพ์หรือติดตามข้อมูลด้วยตนเอง

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Autopilot Agents

จัดโครงสร้างรูปแบบการทำงานประจำสัปดาห์ด้วย AI วางแผนอัจฉริยะของ ClickUp Brain: ทางเลือกแทน TimeHero
จัดโครงสร้างรูปแบบการทำงานประจำสัปดาห์โดยใช้การวางแผนอัจฉริยะด้วย AI ของ ClickUp Brain

ตอนนี้เพิ่มClickUp Brainเข้าไปเพื่อปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุด ผู้ช่วย AI นี้ไม่ได้เดาว่าอะไรสำคัญ แต่จะศึกษาวิธีการทำงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำของมันทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับคุณ

สมมติว่าในแต่ละวันของคุณมีการทำงานออกแบบที่ต้องใช้สมาธิในช่วงเช้า การประชุมทางโทรศัพท์ในช่วงบ่าย และการประชุมทบทวนงานอย่างละเอียดสัปดาห์ละสองครั้ง ClickUp Brain จะนำรูปแบบเหล่านี้ ระยะเวลาของแต่ละงาน และกำหนดส่งงานปัจจุบันมาใช้ในการจัดโครงสร้างสัปดาห์ของคุณ

จากนั้นClickUp Autopilot Agentsจะดำเนินการให้ก้าวไปอีกขั้น แทนที่คุณจะต้องจัดเรียงงานใหม่ตลอดเวลาเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสร้าง Custom Autopilot Agents เพื่อปรับลำดับความสำคัญใหม่ มอบหมายเจ้าของงานใหม่ และแม้กระทั่งเลื่อนกำหนดส่งงานสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับงานหลักของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากการประชุมกับลูกค้าถูกย้ายเวลา ตัวแทนของคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปลดบล็อกเวลาทำงาน และจัดตารางงานที่ต้องส่งใหม่โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

ดำเนินการด้วยงาน ClickUp

แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ ClickUp Tasks : ทางเลือกของ Timehero
แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ ClickUp Tasks

คุณได้วางแผนวันของคุณไว้แล้ว และถึงเวลาที่จะเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นแล้ว มาใช้ClickUp Tasks ที่ซึ่งทุกการมอบหมายงานอยู่ ทุกงานรองรับการประมาณเวลาและการติดตามเวลา ฟิลด์ที่กำหนดเอง งานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคิดเห็นแบบมีลำดับเพื่อเพิ่มบริบท

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประสานงานการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คุณสามารถสร้างงานสำหรับออกแบบ UX, ร่างเนื้อหา, การส่งมอบงานพัฒนา, การตรวจสอบคุณภาพ (QA), และการเปิดตัวขั้นสุดท้าย และติดแท็กแต่ละงานด้วยเจ้าของงาน, กำหนดเวลา, และความสำคัญ

สร้างภาพเส้นเวลาด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ปรับเส้นเวลาของงานและสมดุลปริมาณงานด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp: ทางเลือกของ Timehero
ปรับเส้นเวลาของงานและสมดุลปริมาณงานด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ทุกอย่างจะซิงค์แบบเรียลไทม์ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งคุณสามารถเลื่อนไทม์ไลน์ของงานและโครงการ รวมถึงมองเห็นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ในทันที คุณสามารถดูงานของคุณได้ทั้งแบบรายวัน, กลุ่ม 4 วัน, สัปดาห์ หรือเดือน การเลื่อนกำหนดหรืออัปเดตวันครบกำหนดก็ง่ายเพียงแค่ลากและวางไทม์ไลน์ของงานเท่านั้น

คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับงานตามผู้รับผิดชอบหรือความสำคัญ แสดงฟิลด์ที่กำหนดเอง กรองงานตามสถานะ และแม้กระทั่งรวมงานที่เกิดซ้ำหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อวางแผนโครงการได้ดียิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนไทม์ไลน์ของงานได้อย่างชัดเจน มุมมองปริมาณงานใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนความสามารถของทีมของคุณ สมมติว่านักออกแบบของคุณมีกำหนดส่งงานสามงานในสัปดาห์เดียวกัน มุมมองปริมาณงานจะเน้นให้เห็นถึงความหนักหน่วงนี้ทันที เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานใหม่หรือกระจายงานใหม่ก่อนที่งานจะล่าช้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อัตโนมัติการอัปเดตงาน: ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การมอบหมายเจ้าของงาน, การเปลี่ยนสถานะ, และการเลื่อนกำหนดเวลา โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ด้วยClickUp Automations
  • รับคำแนะนำงานอัจฉริยะ: ให้ ClickUp Brain แนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานเฉพาะงาน โดยพิจารณาจากความพยายาม ความสำคัญ และความพร้อมใช้งาน
  • ตั้งเวลาทำงานซ้ำ: รักษาการทำงานประจำ เช่น การซิงค์รายสัปดาห์ รายงานประจำเดือน หรือการทบทวนรายไตรมาส ให้เป็นไปตามกำหนดโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
  • มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีม: ดูว่าใครทำงานถึงขีดจำกัดแล้วและใครสามารถรับงานเพิ่มได้ ด้วยการดูการจัดสรรงานผ่านมุมมองภาระงานของ ClickUp
  • เขียนได้เร็วขึ้นด้วย AI: ให้ ClickUp Brain ช่วยร่างคำอธิบายงาน, ตอบอีเมล, สรุปโครงการ หรือบันทึกติดตามผลได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • วางแผนวันของคุณด้วยคำสั่งเสียง: ใช้ฟีเจอร์Talk to TextในClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณ เพื่อสั่งการแผนประจำวัน นัดหมายประชุม และแม้กระทั่งทำงานด้วยคำสั่งเสียง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การล่าช้าเป็นครั้งคราวหรือประสิทธิภาพที่ช้าลงในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:

ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? แตกกระจาย

ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? ระเบิด

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจสมดุลชีวิตการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰

แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp อย่างเช่นการดูปริมาณงานและการติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปจริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อใด

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและระบบอัตโนมัติของงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)

การเคลื่อนไหว: ทางเลือกของ Timehero
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

รู้สึกท่วมท้นกับการจัดตารางงานในแต่ละวันหรือไม่? Motion ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยจะจัดตารางงานให้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ระยะเวลาที่ประเมินไว้ และชั่วโมงการทำงานของคุณ

เมื่อมีการประชุมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลงเครื่องมือจัดตารางงานจะปรับตัวได้ทันที ช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดตารางใหม่ด้วยตนเองซ้ำๆ มันเรียนรู้จากรูปแบบการทำงานของคุณเพื่อแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสอย่างเต็มที่ และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าที่ง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของการเคลื่อนไหว

  • สร้างโปรเจกต์ได้ไม่จำกัดและจัดระเบียบงานในพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าหรือโครงการต่างๆ
  • บล็อกเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิสูงตามลำดับความสำคัญของงานและระยะเวลาที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อระบบศูนย์กลาง
  • รับอีเมลวางแผนรายวันพร้อมคำแนะนำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ โดยอิงจากโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมากกว่า
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือยังล้าหลังเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • Pro AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ AI: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (115+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางให้โดยเลือกโครงการหรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ... ข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือต้องจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยในโครงการและแม่แบบเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่างๆ ทำได้ง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการ เช่น การเขียนตัวแปรสำหรับชื่อ หรือการเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยอัตโนมัติ แทนที่จะเป็นระดับส่วนตัว

ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางของฉันด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ...ข้อเสียเพียงเล็กน้อยคือต้องตั้งค่าทุกอย่างให้เหมาะสมในโปรเจกต์และเทมเพลตเพื่อการใช้งานอย่างมีเหตุผล การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนต่างๆ นั้นง่าย แต่ยังไม่ซับซ้อนเท่าที่ฉันต้องการในแง่ของการเขียนตัวแปรสำหรับชื่อหรือการเริ่มโปรเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับองค์กรแทนที่จะเป็นระดับส่วนตัว

3. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ)

Todoist: การจัดการงานส่วนตัวที่ง่ายขึ้นด้วยทางเลือกแทน Motion
ผ่านทางTodoist

Todoist สร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและความแข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาช่วยให้การบันทึกงานเป็นเรื่องง่าย ขณะที่ความสามารถของ AI สามารถเปลี่ยนวลีภาษาธรรมชาติ เช่น 'ส่งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 9 โมงเช้า' ให้กลายเป็นงานที่กำหนดเวลาไว้โดยอัตโนมัติ

ระบบ 'กรรม' เพิ่มการแข่งขันที่เป็นมิตรให้กับพื้นที่ทำงาน โดยให้คะแนนสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์และทำให้การทำงานมีลักษณะเป็นเกม ผู้ใช้หลายคนเริ่มต้นด้วยแอปวางแผนรายวันนี้สำหรับงานส่วนตัวแต่ไม่นานก็พบว่าตัวเองใช้มันสำหรับโครงการงานที่ซับซ้อนเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดระเบียบโครงการด้วยส่วนต่าง ๆ งานย่อย และระดับความสำคัญที่แบ่งสีเพื่อความชัดเจนในลำดับชั้นที่มองเห็นได้
  • ติดตามแนวโน้มการผลิตผ่านรายงานความคืบหน้าแบบภาพ รวมถึงความสำเร็จรายวันและรายสัปดาห์
  • เข้าถึงงานได้อย่างราบรื่นทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์มด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Todoist

  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ขาดความสามารถในการติดตามเวลาหากไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม และไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ในตัว

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:

ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว ตอนนี้ฉันทำภารกิจเสร็จไปแล้ว 57,500 รายการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเห็นการพัฒนาอย่างมากในชีวิตของโปรแกรมนี้ ฉันคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมือและตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย ฉันไม่สามารถจินตนาการชีวิตของฉันได้หากไม่มีเครื่องมืออย่าง Todoist ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน หากใครต้องการจัดระเบียบงานประจำวันหลายร้อยอย่าง Todoist คือตัวเลือกที่ดีที่สุด! ฉันใช้มันทุกวัน

ฉันใช้ Todoist มาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว ตอนนี้ฉันทำสำเร็จ 57,500 งานแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเห็นความก้าวหน้าอย่างมากในชีวิตของโปรแกรมนี้ ฉันคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมือและตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย ฉันไม่สามารถจินตนาการชีวิตของฉันได้หากไม่มีเครื่องมืออย่าง Todoist ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน หากใครต้องการจัดระเบียบงานประจำวันหลายร้อยอย่าง Todoist คือตัวเลือกที่ดีที่สุด! ฉันใช้มันทุกวัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเร่งด่วน การมีระบบการจัดลำดับความสำคัญที่คุณสามารถพึ่งพาได้เป็นสิ่งที่มีค่า ใช้ Eisenhower Matrix เพื่อจัดเรียงสิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญจริง ๆ กับสิ่งที่สามารถรอได้ มอบหมายให้ผู้อื่น หรือยกเลิกไปเลย

4. เรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินอย่างชาญฉลาด)

กู้คืน: สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว
ผ่านทางReclaim

Reclaim AI เป็นผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะที่ทำงานหนักแทนคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงาน กำหนดกิจวัตรประจำวัน หรือจัดเวลาพักระหว่างการประชุม ระบบสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตารางงานที่ไม่คาดคิดได้ ช่วยให้ลำดับความสำคัญของคุณยังคงเดิมแม้แผนงานจะเปลี่ยนแปลง

ซอฟต์แวร์จัดการประชุมเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว เช่น Google Calendar และ Outlook และทำงานเบื้องหลังเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวโดยไม่ทำให้วันของคุณยุ่งเกินไป มีประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือไม่? เครื่องมือจะปรับตารางเวลาของคุณทันที ล้าหลังงานหรือไม่? มันจะจัดตารางใหม่ให้คุณ และใช่ มันยังสร้างเวลาพักและเวลาว่างไว้ให้ด้วย

กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ให้ระบบจัดตารางการประชุมพร้อมเวลาสำรองโดยอิงตามความพร้อมใช้งาน ความชอบ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และแม้แต่เขตเวลาที่แตกต่างกัน ด้วยฟีเจอร์ Smart Meetings
  • จัดสรรเวลาสำหรับงานที่ทำซ้ำและกิจวัตรประจำวันด้วยตัวจัดตารางนิสัย
  • ติดตามการจัดสรรเวลาในโครงการต่างๆ และลำดับความสำคัญส่วนตัวของคุณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลา

เรียกคืนข้อจำกัด

  • คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงานเฉพาะทาง
  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมอย่างครอบคลุม

คืนราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง (เรียกเก็บรายปี)

กู้คืนคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

ฉันชอบที่การประชุมภายในทีมของฉันสามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ฉันสามารถเสนอเวลาว่างได้มากขึ้นเมื่อมีประชุมกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สำคัญ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้กับทีม และฉันชอบการผสานมันเข้ากับวันทำงานของฉัน

ฉันชอบที่การประชุมภายในทีมของฉันสามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ฉันสามารถเสนอเวลาว่างได้มากขึ้นเมื่อมีประชุมกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สำคัญ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้กับทีม และฉันชอบการผสานมันเข้ากับวันทำงานของฉัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสาน Calendly ที่ดีที่สุด

5. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยพร้อมการจัดการงาน)

TickTick: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion เพื่อทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้น
ผ่านTickTick

ต้องการจัดการงานที่ต้องทำและสร้างนิสัยที่ดีขึ้นไปด้วยกันหรือไม่? TickTick ผสานสองสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่เหมือนกับผู้จัดการงานเฉพาะทาง มันช่วยให้คุณพัฒนาพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ โดยติดตามนิสัยประจำวันควบคู่ไปกับงานประจำ

ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวช่วยส่งเสริมการทำงานที่มุ่งเน้นในช่วงเวลาที่กำหนดตามด้วยการพักฟื้น งานต่างๆ มีชีวิตชีวาด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ไฟล์แนบ และบันทึกเสียง ผู้ใช้หลายคนเปลี่ยนจากแอปอื่นๆ มาใช้ TickTick โดยเฉพาะเพราะการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เปลี่ยนประโยคง่ายๆ ให้เป็นงานที่กำหนดเวลาพร้อมการเตือนและวันที่ครบกำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • ติดตามนิสัยควบคู่กับงานด้วยสถิติและสถิติต่อเนื่องในตัวที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณ
  • ดูงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการ, แคนบาน, และปฏิทิน, ตามสไตล์การทำงานของคุณ
  • สร้างบันทึกเสียงที่แปลงเป็นงานข้อความโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ TickTick

  • คุณสมบัติพรีเมียมถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • มุมมองปฏิทินมีความน้อยกว่าแอปปฏิทินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ราคาของ TickTick

  • แผนรายปี: $35.99/ปี

คะแนนและรีวิวของ TickTick

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้รีวิวบน Capterra คนหนึ่งกล่าวว่า:

การคัดลอกรายการงานจากอีเมลนั้นง่ายมาก ระบบจะแยกแต่ละบรรทัดเป็นงานแยกกันโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรยังมีประโยชน์มาก แน่นอนว่ามีมุมมองปฏิทินด้วย บางปุ่มลัดอาจใช้งานยากเล็กน้อยในแง่ของตำแหน่งบนแป้นพิมพ์ เช่น สัญลักษณ์ ~ การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังไม่ดีเท่า Todoist แต่โดยรวมก็เพียงพอแล้ว

การคัดลอกรายการงานจากอีเมลนั้นง่ายมาก ระบบจะแยกแต่ละบรรทัดเป็นงานแยกกันโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรยังมีประโยชน์มาก แน่นอนว่ามีมุมมองปฏิทินด้วย บางคีย์ลัดอาจใช้งานยากเล็กน้อยในแง่ของตำแหน่งบนแป้นพิมพ์ เช่น สัญลักษณ์ ~ การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังไม่ดีเท่า Todoist แต่โดยรวมก็เพียงพอแล้ว

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ต้องการทำงานให้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยการจัดตารางงานที่สำคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด—ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่ ช่วงบ่ายแก่ หรือในความเงียบสงบของยามค่ำคืน การทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการใช้เวลาที่ดีที่สุดของสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบมีภาพ)

Taskade: ทางเลือกสำหรับ Timehero
ผ่านทางTaska de

Taskade ผสานการจัดการงานเข้ากับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ในแพ็กเกจที่ดึงดูดสายตา เน้นการจัดระเบียบด้วยภาพผ่านแผนผังความคิด แผนผังองค์กร และกระดานคัมบัง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แชทวิดีโอและแสดงความคิดเห็นในตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแอปสำหรับการสนทนาทีม

เครื่องมือนี้ยังมีการสร้างงานและการวางแผนโครงการโดยใช้ AI ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอธิบายเป้าหมายและให้ Taskade สร้างโครงสร้างที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เพิ่มการแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และการติดตามกำหนดการอัจฉริยะ คุณก็จะได้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินงาน

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • สร้างแม่แบบตารางเวลาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโครงการหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าอย่างมาก
  • จัดระเบียบงานเป็นลำดับชั้นพร้อมงานย่อยไม่จำกัดและรายการซ้อนเพื่อชี้แจงความเชื่อมโยงของงาน
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติจากคำอธิบายโครงการระดับสูงด้วย AI Workflow Generator และเทมเพลตคำสั่ง AI
  • ใช้เอเจนต์ AI ที่เข้าใจบริบท เรียนรู้จากเอกสารและโครงการของคุณ และจัดการงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Taskade

  • ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวกับโครงการที่มีขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการรายงานที่น้อยกว่าเครื่องมือสำหรับองค์กร

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • ทีม: $100/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2ที่พึงพอใจได้กล่าวไว้ว่า:

Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกเช่นการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก เนื่องจาก Taskade เป็นระบบคลาวด์ การนำไปใช้จึงง่าย การสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือผ่านการสตรีมสดตามปกติ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ค่อนข้างง่าย แม้ว่าจะไม่ได้ใช้มากนักในสถานการณ์ของเรา

Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกเช่นการถอดเสียงเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก เนื่องจาก Taskade เป็นระบบคลาวด์ การนำไปใช้จึงง่าย การสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือผ่านการสตรีมสดตามปกติ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ค่อนข้างง่าย แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ในสถานการณ์ของเรา

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: อย่าปล่อยให้งานเข้ามาแทรกแซงเวลาพักผ่อนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่คุณ 'พร้อมทำงาน' และเมื่อไหร่ที่คุณ 'หยุดงาน' ปฏิทินของคุณควรสะท้อนถึงเวลาส่วนตัวของคุณด้วย ไม่ใช่แค่การประชุมและกำหนดเส้นตายเท่านั้น 26% ของพนักงานในการสำรวจของ ClickUp บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตัดขาดจากงานคือการทำกิจกรรมอดิเรก!

7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban ที่ใช้งานง่าย)

Trello: เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อแสดงภาพงาน
ผ่านทางAtlassian

Trello ทำให้การจัดการงานแบบภาพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เครื่องมือที่ใช้กระดานนี้เป็นตัวแทนของงานในรูปแบบของการ์ดที่เคลื่อนผ่านคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเสร็จสิ้น ความเรียบง่ายของมันซ่อนฟีเจอร์ที่ทรงพลัง เช่น กฎการทำงานอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองปฏิทิน

คุณยังสามารถผสานแพลตฟอร์มกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อให้การทำงานของคุณเชื่อมต่อกันได้ สำหรับทีม Trello มีบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้, การติดตามวันครบกำหนด, และการ @mentions สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ได้ เช่นการติดตามปฏิทินเนื้อหา, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์, การวางแผนงานแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ปรับแต่งบอร์ดด้วยป้ายสีสันสดใส, วันที่ครบกำหนด, รายการตรวจสอบ, และไฟล์แนบเพื่อให้ข้อมูลสามารถสแกนได้
  • ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ ที่คุณกำหนดเองเป็นอัตโนมัติด้วย Butler, เครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Trello
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่าน Power-Ups เพื่อเพิ่มการติดตามเวลา, มุมมองปฏิทิน, และฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Trello

  • แผนพื้นฐานฟรีจำกัดการใช้ Power-Ups ไว้ที่หนึ่งครั้งต่อบอร์ด
  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

Trello น่าจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในธุรกิจ... ฉันไม่ชอบที่ทุกคนต้องใช้แผนเดียวกัน ฉันใช้ Trello ในหลายองค์กรและชอบที่จะเป็นสมาชิกพรีเมียม อย่างไรก็ตาม บางทีมที่ฉันทำงานด้วยไม่มีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย...

Trello น่าจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์ที่พบได้ทั่วไปในธุรกิจ... ฉันไม่ชอบที่ทุกคนต้องใช้แผนเดียวกัน ฉันใช้ Trello ในหลายองค์กรและชอบที่จะเป็นสมาชิกพรีเมียม อย่างไรก็ตาม บางทีมที่ฉันทำงานด้วยไม่มีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย...

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การประชุมติดกันไม่ใช่เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ เพิ่มเวลาพัก 10–15 นาทีระหว่างแต่ละการประชุมเพื่อให้คุณได้ยืดเส้นยืดสาย พิจารณาทบทวน หรือเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆ ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณเอง

8. Things3 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานบนอุปกรณ์ Apple)

Things3 : ทางเลือกของ Timehero
ผ่านทางThings3

Things 3 ช่วยให้การจัดการงานสะอาด เรียบง่าย และมุ่งเน้นอย่างสดชื่น ด้วยคุณสมบัติเช่น การจัดตารางตามภาษาธรรมชาติ กำหนดเส้นตายของโครงการ และสมุดบันทึกเพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ

หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Apple อย่างลึกซึ้ง คุณจะชื่นชอบความราบรื่นในการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ Quick Find ทำให้การเข้าถึงสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว และปุ่ม Magic Plus ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้ตรงจุดที่ต้องการ คุณจะได้รับเครื่องมือการจัดโครงสร้างอัจฉริยะ เช่น หัวข้อส่วนและการวางแผน 'เย็นนี้' สำหรับการแบ่งเวลาแบบเบาๆ ทั้งหมดนี้อยู่ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Things3

  • บันทึกงานได้ทันทีด้วยคีย์ลัดหรือปุ่ม Magic Plus เพื่อการป้อนข้อมูลที่ไร้ความยุ่งยาก
  • ติดแท็กงานด้วยป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้เพื่อกรองตามบริบท ความสำคัญ หรือขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
  • กำหนดเส้นตายและแจ้งเตือนโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการวางแผนที่เข้าใจง่าย
  • ค้นหาคำหลักทั่วโลกเพื่อแสดงงาน โครงการ หรือบันทึกได้ทันที

ข้อจำกัดของ Things3

  • ผู้ใช้ต้องชำระเงินสำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
  • คุณไม่สามารถแชร์รายการและงานของคุณกับผู้อื่นได้ และคุณไม่สามารถแนบไฟล์กับงานได้เช่นกัน

ราคาของ Things3

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Things3

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Things3 อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:

รูปลักษณ์เรียบง่ายและผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย...มันไม่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Make ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่น่าทึ่งและมีประสิทธิภาพได้

รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายอย่างชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย...มันไม่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Make ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่น่าทึ่งและมีประสิทธิภาพได้

🔍 คุณรู้หรือไม่? ชาวอียิปต์โบราณได้สร้างปฏิทินอัจฉริยะพวกเขาสร้างปฏิทินสุริยคติ 365 วันโดยมี 12 เดือน เดือนละ 30 วัน และเพิ่มวันพิเศษอีก 5 วันเรียกว่า 'เอปาโกเมนอล' ที่ท้ายปี นวัตกรรมนี้ช่วยให้ปฏิทินของพวกเขาสอดคล้องกับการเกิดน้ำท่วมประจำปีของแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเกษตร

9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการระดับองค์กร)

Wrike: เครื่องมือจัดการโครงการสำหรับกำหนดตารางงาน
ผ่านทางWrike

Wrike มอบความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ สามารถจัดการการจัดสรรทรัพยากรที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการทำงานร่วมกันข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ทีมองค์กรหลายทีมเลือกใช้ Wrike โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการควบคุมสิทธิ์และการทำงานของกระบวนการอนุมัติที่ละเอียด Wrike โดดเด่นเมื่อจัดการโครงการที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการพึ่งพาอาศัยกันของทีมที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะโครงการ การใช้ทรัพยากร และประสิทธิภาพของทีม เพื่อระบุจุดคอขวด
  • จัดการปริมาณงานอย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าของทีม และทำให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างสมดุล
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลา และให้ผู้ใช้บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองผ่านการแนะนำของ AI

ข้อจำกัดของ Wrike

  • การติดตามเวลาให้บริการเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น
  • มันไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุม

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3,760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,785 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ตรงจากรีวิวในCapterra:

ฉันชอบวิธีที่ Wrike ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของเราทั้งหมด ในโครงการ ข้อมูลภายในฟิลด์จะ "คัดลอก/ทำซ้ำ" ได้เฉพาะในระดับงาน/โครงการเดียวกันเท่านั้น วิธีเดียวที่จะนำข้อมูลจากงานระดับบนสุดไปคัดลอกไปยังงานย่อยได้ คือการจ่ายเงินเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระบบ (integrations) และจ่ายเงินให้วิศวกรโซลูชันของพวกเขาเขียนโค้ดเพื่อสร้าง "การเชื่อมต่อระหว่าง Wrike กับ Wrike" หรือทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังงานย่อยด้วยตนเอง

ฉันชอบวิธีที่ Wrike ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของเราทั้งหมด ในโครงการ ข้อมูลภายในฟิลด์จะ "คัดลอก/ทำซ้ำ" ได้เฉพาะในระดับงาน/โครงการเดียวกันเท่านั้น วิธีเดียวที่จะนำข้อมูลจากงานระดับบนสุดไปคัดลอกไปยังงานย่อยได้ คือการจ่ายเงินเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระบบ (integrations) และจ่ายเงินให้วิศวกรโซลูชันของพวกเขาเขียนโค้ดเพื่อสร้าง "การเชื่อมต่อระหว่าง Wrike กับ Wrike" หรือทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังงานย่อยด้วยตนเอง

10. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวันอย่างมีสติ)

Sunsama: เครื่องมือจัดการงานพร้อมติดตามเป้าหมาย : ทางเลือกแทน Timehero
ผ่านทางSunsama

ฝันถึงวันทำงานที่สงบและมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นหรือไม่? Sunsama ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนี้ผสานการจัดการงานเข้ากับพิธีการวางแผนประจำวันซึ่งส่งเสริมการมีสติในงาน มันขอให้คุณเลือกงานสำหรับวันของคุณ โดยเคารพขีดจำกัดทางความคิดอย่างมีเจตนา

มันส่งคำถามให้คิดทบทวนทุกวันเพื่อช่วยคุณพัฒนาการวางแผนที่ดีขึ้นในระยะยาว. นอกจากนี้ การผสานกับปฏิทินยังแสดงให้คุณเห็นว่า รายการงานของคุณแปลเป็นเวลาที่ต้องใช้ได้อย่างไร ซึ่งช่วยป้องกันการรับภาระมากเกินไปและลดความเครียด.

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • วางแผนแต่ละวันด้วยพิธีกรรมที่มีคำแนะนำซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
  • ดึงงานจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, Asana, Trello, และ GitHub มาไว้ในแผนประจำวันแบบรวมกัน
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อระบุรูปแบบและปรับปรุงการประมาณเวลาในอนาคต

ข้อจำกัดของ Sunsama

  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงาน
  • มันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลักมากกว่าการใช้งานเป็นทีมหรือธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของซันซามา

  • การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Sunsama

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

Sunsama จำเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานของเราใช้ Sunsama ในการจัดการประชุม โดยเฉพาะการประชุมสครัมสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งมักมีวาระการประชุมยาว... หน้าการประชุมมักจะรีโหลดบ่อยครั้ง บางครั้งเนื้อหาหายไป บางครั้งผู้ร่วมงานไม่สามารถเห็นข้อมูลที่เพิ่มใหม่หรือไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง แม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และความยากลำบากของเราก็เกิดขึ้นน้อยลง แต่ยังคงมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีก

Sunsama จำเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้ดียิ่งขึ้น ทีมของเราใช้ Sunsama ในการจัดการประชุม โดยเฉพาะการประชุมสครัมสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งมักมีวาระการประชุมยาว... หน้าการประชุมมักจะรีโหลดบ่อยครั้ง บางครั้งเนื้อหาหายไป บางครั้งผู้ร่วมงานไม่สามารถเห็นข้อมูลที่เพิ่มใหม่หรือไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง แม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และความยากลำบากของเราก็เกิดขึ้นน้อยลง แต่ยังคงมีพื้นที่ให้ปรับปรุงได้อีก

11. Akiflow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบรวมศูนย์)

Akiflow: ทางเลือกในการเคลื่อนไหวสำหรับการจัดการงานส่วนบุคคล : ทางเลือกของ Timehero
ผ่านทางAkiflow

Akiflow เชื่อมต่ออีเมลกิจกรรมปฏิทินการจัดการโครงการและงานจากแอปยอดนิยมต่างๆ เข้าด้วยกันในศูนย์ควบคุมเดียว วิธีการที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นอันดับแรกนี้ดึงดูดใจผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและชอบพิมพ์คำสั่งมากกว่าการคลิกไอคอน

คุณสมบัติการบล็อกเวลาช่วยเปลี่ยนรายการงานให้เป็นบล็อกปฏิทินที่ชัดเจน Akiflow ยังมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ป้องกันการทับซ้อนของงาน, กล่องจดหมายกลางสำหรับรวบรวมสิ่งที่ต้องทำจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ, และทางลัดการบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มงานได้ทันทีจากทุกที่

คุณสมบัติเด่นของ Akiflow

  • สร้างช่วงเวลาทำงานจากงานโดยตรงด้วยทางลัดคีย์บอร์ดง่ายๆ
  • จัดการอีเมลโดยตรงภายใน Akiflow โดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานหรือกำหนดเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง
  • ปรับแต่งมุมมองให้แสดงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รบกวนสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อศูนย์ควบคุมที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Akiflow

  • ต้องใช้เวลาตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเชื่อมต่อและยืนยันบัญชีต่างๆ
  • อาจเกิดการซิงค์ล่าช้าเป็นครั้งคราวกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ

ราคาของ Akiflow

  • โปรรายเดือน: 34 ดอลลาร์/เดือน
  • โปรรายปี: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Akiflow

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?

รีวิวหนึ่งบน Redditกล่าวไว้ว่า:

ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ฉันชอบที่สามารถมีกรอบเวลาที่ฉันสามารถโยนงานหลายอย่างที่ต้องการทำลงไป และกรอบเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ […] ฉันยังคิดว่ามันค่อนข้างยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางงานและโครงการต่าง ๆ ในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้าได้ แทนที่จะต้องมีทุกอย่างกองอยู่ในโฟลเดอร์รอการกำหนดตารางเวลา […] พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้

ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ฉันชอบที่สามารถมีกรอบเวลาที่ฉันสามารถโยนงานหลายอย่างที่ต้องการทำลงไป และกรอบเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ […] ฉันยังคิดว่ามันค่อนข้างยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางงานและโครงการต่าง ๆ ในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้าได้ แทนที่จะต้องเก็บทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์รอการกำหนดตารางเวลา […] พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้

ถึงเวลาหันมาใช้ ClickUp แล้ว

ทุกทีมมีจังหวะของตัวเอง และเครื่องมือที่เหมาะสมจะสอดคล้องกับจังหวะนั้น รายการนี้เน้นทางเลือกของ TimeHero ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมยุคใหม่ ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญด้วย AI ไปจนถึงการประสานปฏิทินและการมองเห็นงานอย่างละเอียด เครื่องมือแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถนำทุกอย่างมารวมกันเป็นระบบที่ขยายตัวได้โดยไม่สะดุด

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ผสานโครงสร้างเข้ากับความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว นำเสนอการจัดการโครงการแบบหลายชั้น การจัดตารางงานอัจฉริยะ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการงานของลูกค้าหรือลำดับความสำคัญส่วนตัว เครื่องมือนี้มอบการควบคุมให้คุณโดยไม่ต้องยุ่งยาก

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅