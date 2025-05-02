Otter AI vs. Fireflies AI: เครื่องมือประชุมตัวไหนดีกว่ากัน?

เคยออกจากประชุมแล้วรู้สึกเหมือนพลาดข้อมูลสำคัญหรือขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปหรือไม่? เรามักพูดเร็วกว่าที่เขียน และการพยายามจดบันทึกการประชุมไปพร้อมกับการโฟกัสกับการสนทนาอาจรู้สึกเหมือนเป็นเกมที่เราแพ้
ผู้ช่วยประชุม AI เช่น Otter AI และ Fireflies AI สัญญาว่าจะถอดเสียงการประชุม จับช่วงเวลาสำคัญ และส่งสรุปหลังการประชุม เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ
ทั้งสองเครื่องมือให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์,สร้างบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์, และช่วยให้การบันทึกข้อมูลร่วมกันง่ายขึ้น. แต่เครื่องมือไหนที่เหมาะกับคุณจริง ๆ? ก่อนที่คุณจะติดอยู่ในหลุมเปรียบเทียบที่ไม่มีที่สิ้นสุด, เราจะแยกแยะความแตกต่างที่สำคัญให้คุณทราบ.
ขอแนะนำทางเลือกที่สามที่มั่นคงให้คุณรู้จักด้วย—ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว—ที่อาจทำให้สองแอปอื่นดูธรรมดาไปเลย!
Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp ในมุมมองที่รวดเร็ว
|Otter AI เหมาะที่สุดสำหรับ
|Fireflies AI เหมาะที่สุดสำหรับ
|ClickUpเหมาะที่สุดสำหรับ
|การถอดความการประชุมสดพร้อมการบันทึกบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
|ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมอย่างลึกซึ้งโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกและการวิเคราะห์การสนทนา
|การจัดตารางเวลา การดำเนินการ และการบันทึกการประชุม—ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานโครงการเดียวกันโดยใช้ClickUp MeetingsและClickUp Brainที่สร้างวาระการประชุมโดย AI
|การระบุผู้พูดพร้อมบันทึกเวลาเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
|การสร้างเสียงสั้นเพื่อตัดและแชร์ช่วงเวลาสำคัญจากการสนทนา
|การจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดด้วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpซึ่งแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซิงค์บันทึกการประชุม และเน้นความขัดแย้งที่สำคัญ
|สรุปหลังการประชุมพร้อมจุดอภิปรายและรายการดำเนินการที่สามารถแก้ไขได้
|กระบวนการทำงานของ AI เช่น การติดตามการขายและการตรวจจับความขัดแย้งผ่าน Fred (แชทบอท AI)
|บันทึกการประชุมสดถูกบันทึก จัดระเบียบ และเชื่อมโยงกับงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ClickUp AI Notetaker
|การผสานการทำงานอย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม (Zoom, Google Meet, Teams)
|การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp, Salesforce, และ HubSpot
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นงานจริงที่สามารถติดตามได้
|สรุปการประชุมอย่างรวดเร็วและการแก้ไขให้น้อยที่สุด
|การติดตามผลอัตโนมัติที่รับประกันว่าไม่มีช่วงเวลาสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการหลุดรอดไป
|การติดตามผลหลังการประชุมทันที รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และการมอบหมายงาน
Otter AI คืออะไร?
Otter AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในฐานะเครื่องมือถอดเสียง มันจะฟังและถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถข้ามการจดบันทึกอย่างเร่งรีบระหว่างการสนทนาได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการประชุม การสัมภาษณ์ และแม้แต่การบรรยายสด
นอกเหนือจากฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความแล้ว ยังจัดระเบียบโน้ตของคุณเพื่อการดำเนินการและสร้างผลกระทบ โดยเปลี่ยนพลังงานของคุณจากการจดบันทึกไปสู่การฟังอย่างตั้งใจ
นอกจากนี้ ยังบันทึกช่วงเวลาสำคัญระหว่างการประชุมออนไลน์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการกลับมาทบทวนในภายหลัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวิดีโอประชุมบน Google Meet หรือกำลังระดมความคิดบน Microsoft Teams Otter AI มุ่งมั่นที่จะทำให้บทสนทนาในการประชุมของคุณชัดเจน สามารถค้นหาได้ และง่ายต่อการทบทวน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือ AI ที่ถอดเสียงการประชุมสามารถระบุผู้พูดได้ด้วยอัลกอริทึมที่วิเคราะห์และแยกแยะรูปแบบคลื่นเสียง— ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ลดทอนลงของเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เสียง!
คุณสมบัติของ Otter AI
ในฐานะเครื่องมือถอดเสียงที่ทรงพลัง Otter AI นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อจับเนื้อหาการประชุมของคุณได้อย่างแม่นยำ มาดูกันว่าฟีเจอร์เหล่านี้มีอะไรบ้าง
1. การประชุมและการบันทึกถอดความ
ชีวิตอาจไม่มีปุ่มย้อนกลับ แต่การประชุมของคุณมีได้ Otter AI ใกล้เคียงกับการมอบปุ่มนี้สำหรับการสนทนาที่สำคัญของคุณ
คุณสมบัติหลักของมันคือการถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ โดยจับทุกคำโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่ต้องทำด้วยตนเอง การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมอย่าง Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ช่วยให้มั่นใจว่าการโทรทุกครั้ง ตั้งแต่การประชุมวิดีโอภายในองค์กรไปจนถึงการโทรกับลูกค้าภายนอก จะได้รับการครอบคลุม
Otter AI ยังมีฟังก์ชันบันทึกหรืออัปโหลดเพื่อให้สามารถถอดเสียงการสนทนาจากประชุมแบบตัวต่อตัวหรือไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย ระบบระบุผู้พูดอัตโนมัติและบันทึกเวลาทำให้การติดตามการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความสับสน
2. การสร้างโครงร่างและสรุป
Otter AI มีแท็บสรุปเฉพาะสำหรับแต่ละการโทรและบันทึกการประชุมสด ฟังก์ชันที่เรียกว่า Highlight Summaries จะจับภาพภาพรวมที่กระชับ จุดดำเนินการสำคัญ และโครงร่างการสนทนาที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากบันทึกการประชุมที่ยาวในภายหลัง
เมื่อการโทรสิ้นสุดลง คุณสามารถมอบหมายจุดดำเนินการให้กับทีมของคุณหรือแก้ไขสรุปตามที่ต้องการได้ คุณยังสามารถคัดลอกและแชร์สรุปด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
3. แชท AI ภายในประชุม
การประชุมสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และผู้เข้าร่วมที่เข้ามาถามคำถามหรือแสดงความสงสัยอาจทำให้การประชุมเสียการไหลได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ คุณสามารถใช้แชทในระหว่างการประชุมของ Otter AI ได้ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถาม เพิ่มบันทึกหรือแม้กระทั่งสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ได้
นี่ช่วยให้การสนทนาเป็นระบบโดยไม่ทำให้ใครหลงทาง และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่เสมอ มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการชี้แจงประเด็นหรืออ้างอิงสิ่งที่เพิ่งกล่าวถึงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องขัดจังหวะผู้พูด
ราคา Otter AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
อะไรคือหิ่งห้อย?
Fireflies เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา นอกจากการถอดความการประชุมแล้ว ยังใช้การวิเคราะห์การสนทนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญในการสนทนาจะไม่สูญหายไป
Fireflies ปรับตัวให้เข้ากับกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรม รวมถึงการขาย การสรรหาบุคลากร การทำพอดแคสต์ และการดูแลสุขภาพ ทำให้มีความหลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
หลังจากการโทรแต่ละครั้ง ระบบจะแชร์สรุปและถอดความโดยอัตโนมัติกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกยังมากกว่าการบันทึกหรือการเล่นซ้ำว่าใครพูดอะไร ช่วยให้ทีมติดตามงานที่ต้องดำเนินการต่อ ระบุช่วงเวลาสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติของไฟร์ฟลายส์
Fireflies ไม่ใช่แค่เครื่องมือถอดความ—ฟีเจอร์ขั้นสูงของมันช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกการประชุม
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการประชุม
1. การสร้างบันทึกการสนทนาและเสียง
Fireflies ทำการถอดความและสรุปการประชุมทั้งในรูปแบบวิดีโอและเสียง แต่ฟีเจอร์เสียงสั้น (soundbite) ของมันคือสิ่งที่ทำให้แตกต่าง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตัดและแชร์ช่วงเวลาสำคัญของการประชุมได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถข้ามการดูการบันทึกทั้งหมดและไปยังประเด็นสำคัญได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นคำขอจากลูกค้า การตัดสินใจในโครงการ หรือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ คุณสามารถดึงข้อมูลส่วนนั้นออกมาและแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ของเสียงสั้น ๆ เพื่อทำให้การติดตามผลและการสรุปข้อมูลรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า"soundbite"ได้รับความนิยมในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เมื่อวลีสั้นๆ ที่กระชับและทรงพลังจากนักการเมืองและบุคคลสาธารณะได้รับความสนใจจากสื่อ ประโยคที่จดจำง่ายและดึงดูดความสนใจเหล่านี้กลายเป็นที่ชื่นชอบของห้องข่าวอย่างรวดเร็ว ทำให้พาดหัวข่าวขายได้ง่ายขึ้น—และจดจำได้ง่ายขึ้นด้วย!
2. การค้นหาอัจฉริยะและการวิเคราะห์ติดตามหัวข้อ
การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการประชุมจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีข้อมูลที่จัดระเบียบไว้อย่างพร้อมใช้งาน Fireflies AI นำเสนอตัวเลือกการค้นหาอัจฉริยะที่แบ่งแยกการบันทึกตามความรู้สึก เวลาการพูดของผู้พูด และตัวกรองที่ต้องการ ช่วยให้คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีตัวติดตามหัวข้อที่คอยตรวจสอบธีมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยใช้คำสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาในหลายการประชุม สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าหัวข้อสำคัญ เช่น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือการอัปเดตโครงการ จะไม่หลุดรอดไป
3. เวิร์กโฟลว์ของแอป AI
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ทำให้ Fireflies AI แตกต่างคือ Fred ซึ่งเป็นแชทบอท AI ที่ติดตั้งมาในตัว Fred ทำได้มากกว่าการสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วและแสดงข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้น—มันคือหัวใจหลักของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลากหลายรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามผลหลังการประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น เฟรดสามารถขับเคลื่อนกระบวนการติดตามการขายที่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสัญญาณความตั้งใจของผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการตรวจจับความขัดแย้งที่ระบุความไม่สอดคล้องหรือความตึงเครียดในการสนทนาของทีม
ไม่ว่าคุณจะติดตามโอกาสทางการขาย แก้ไขปัญหาภายใน หรือรักษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Fred จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีช่วงเวลาสำคัญใดถูกมองข้าม—เปลี่ยน Fireflies AI จากเครื่องมือถอดความธรรมดาให้กลายเป็นผู้ช่วยประชุมเชิงรุก
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Otter AI vs. Fireflies: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Otter AI และ Fireflies ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุม แต่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันเล็กน้อย Otter AI เชี่ยวชาญในการถอดความแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Fireflies เน้นที่การวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติ
นี่คือวิธีการเปรียบเทียบกันโดยตรงในฐานะเครื่องมือสำหรับการประชุม:
|คุณสมบัติ
|Otter AI
|หิ่งห้อย
|การถอดความ
|ใช่ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
|ใช่ การถอดเสียงหลังการสนทนา
|การระบุตัวผู้พูด
|ใช่ บันทึกที่มีการประทับเวลาและป้ายกำกับผู้พูด
|ใช่ บันทึกที่มีการประทับเวลาและป้ายกำกับผู้พูด
|ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
|พื้นฐาน. ให้บริการสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
|ละเอียด. ให้บริการการวิเคราะห์ความรู้สึก, คำคม, และการติดตามหัวข้อ
|การผสานรวม
|แอปพลิเคชันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot
|ตัวเลือกปฏิทินที่หลากหลายมากขึ้น, แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลผลิต, และ API ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|แชทบอทสำหรับคำถามและข้อมูลเชิงลึก
|แชทบอทและกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการขาย การติดตามโครงการ และกรณีการใช้งานอื่นๆ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การประชุมออนไลน์สดและการจดบันทึก
|การวิเคราะห์การประชุมเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ
ในขณะที่สิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างที่สำคัญ นี่คือวิธีที่พวกมันเปรียบเทียบกันในแง่มุมที่กำหนดผลกระทบของเครื่องมือการประชุม
ความเร็วในการถอดเสียง
Otter AI ให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์พร้อมการระบุผู้พูดและบันทึกเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมสด นอกจากนี้ยังปรับปรุงถอดความหลังการประชุมเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
Fireflies ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป แทนที่จะถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ระบบจะบันทึกการประชุมก่อน แล้วจึงประมวลผลถอดความหลังจากการสนทนาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประชุมของคุณ กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 10–15 นาที และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับสรุปเนื้อหาหลังการประชุมทางอีเมล
🏆 ผู้ชนะ: Otter AI มีความได้เปรียบเมื่อพูดถึงการถอดเสียงสด Fireflies ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเช่นกัน หากคุณไม่รังเกียจที่จะรอสักครู่ให้ระบบประมวลผลสายเรียกเข้า
ข้อมูลเชิงลึกและข้อสรุป
Otter AI สร้างสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงประเด็นสำคัญในการอภิปรายและรายการที่ต้องดำเนินการ สรุปที่แก้ไขได้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีความยืดหยุ่นในการแชร์และปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกตามที่ต้องการ
Fireflies ก้าวไปอีกขั้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ ติดตามหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำ การมีส่วนร่วมของผู้พูด และความรู้สึก นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสกัดเสียงสั้น ๆ สร้างเพลย์ลิสต์ของช่วงเวลาสำคัญเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Fireflies ชนะด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก, ข้อมูลเชิงลึก, และเสียงสั้นที่ปรับแต่งได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม สำหรับทีมที่จัดการการสนทนาเบา ๆ และโครงการ Otter AI chat ทำหน้าที่ตอบคำถามอย่างรวดเร็วได้ดีพอสมควร
การรวมการประชุมและกระบวนการทำงาน
สงสัยว่าอะไรที่ผสมผสานได้ดีกว่ากับเครื่องมือที่คุณมีอยู่?
Otter AI สามารถซิงค์กับกิจกรรมใน Zoom, Google Meet และ Teams ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Slack เพื่อแชร์บทสนทนา และสำหรับผู้ใช้ระดับ Enterprise ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce และ HubSpot ได้อีกด้วย
Fireflies มีการผสานรวมกับปฏิทินการประชุมเพิ่มเติมมากมาย รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp นอกจากนี้ยังมีเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรายงานเฉพาะและข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกของโครงการไปจนถึงบัตรรายงานสำหรับผู้จัดการแบบตัวต่อตัว
🏆 ผู้ชนะ: Fireflies ชนะด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแข็งแกร่งและการผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์
Otter AI เทียบกับ Fireflies บน Reddit
เราได้เยี่ยมชม Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีมุมมองอย่างไรในประเด็นถกเถียงระหว่าง Otter AI กับ Fireflies ผู้ใช้หลายคนใน subredditr/productmanagementเห็นพ้องกันว่า Otter AI เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์:
TechTemptressกล่าวว่า:
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บันทึกเสียงต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คำพูดที่ฟังไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อปรับเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บันทึกเสียงต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เทคนิค เสียงพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อปรับเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก
Past_Path9215เน้นย้ำว่าเหตุใด Fireflies จึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการตอบโจทย์ด้านข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติสำหรับพวกเขา:
คุณสามารถทำการปรับแต่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ด้วยแอป AI ฉันใช้แอป/เทมเพลต AI เพื่อเขียนบันทึกตามความต้องการของฉันโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถทำการปรับแต่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ด้วยแอป AI ฉันใช้แอป/เทมเพลต AI เพื่อเขียนบันทึกตามความต้องการของฉันโดยอัตโนมัติ
การถกเถียงระหว่าง Otter AI กับ Fireflies AI บน Reddit แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนตามลำดับความสำคัญของผู้ใช้ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุมที่รวดเร็วมักจะชื่นชอบ Otter AI แม้ว่าจะต้องปรับแต่งเล็กน้อยในบางครั้งสำหรับคำพูดที่ไม่ชัดเจนก็ตาม
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกหลังการประชุม ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ความคุ้มค่า และสรุปเนื้อหาด้วย AI มักจะเลือกใช้ Fireflies AI เนื่องจากความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุม
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Otter AI เทียบกับ Fireflies
คุณได้ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับการประชุมแล้ว ผู้ช่วยเขียนบันทึกด้วย AI ของคุณได้บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมแยกส่วนตามผู้พูด ตอนนี้คุณต้องสร้างและติดตามงาน หรือเพิ่มงานเหล่านั้นไปยังเอกสารของคุณ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเครื่องมือเดียวกัน? มันสามารถทำได้ด้วย ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ต้องการดูว่ามันโดดเด่นกว่าโซลูชันการจัดการประชุมอื่น ๆ อย่างไร? นี่คือคุณสมบัติการประชุมที่ดีที่สุดของมัน
ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker และ ClickUp Brain
ในขณะที่ Otter AI และ Fireflies AI มุ่งเน้นไปที่การถอดความและการสรุปเนื้อหา ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp AI Notetaker ซึ่งไม่เพียงแต่บันทึกการประชุมและจับประเด็นสำคัญเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการภายในแพลตฟอร์ม และเชื่อมต่อกับ งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ClickUp ของคุณอีกด้วย
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้ทันทีจากบันทึกการประชุม โพสต์สรุปหลังประชุมไปยังClickUp Chat และแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการจะไม่ถูกมองข้าม
Brain ยังทำให้เอกสารของคุณสามารถค้นหาได้. ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ และมันจะสแกนบันทึกการประชุมของคุณเพื่อตอบคำถามของคุณ—แม้ว่าคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือการตัดสินใจจากหลายเดือนก่อน.
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp's AI Notetaker ทำงานร่วมกับ Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ดังนั้นการประชุมทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้
ClickUp's One Up #2: การประชุม ClickUp
การประชุมควรขับเคลื่อนการกระทำ ไม่ใช่แค่การสนทนา—ClickUp Meetingsรับประกันสิ่งนี้ ชุดโปรแกรมนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม
เริ่มต้นด้วยการร่างวาระการประชุมโดยใช้หนึ่งในเทมเพลตวาระการประชุมมากมายของ ClickUp หรือเพียงแค่ให้ ClickUp Brain ช่วยจัดการให้คุณ
หาเวลาที่เหมาะสมเพื่อพบปะและส่งคำเชิญโดยใช้ปฏิทิน AI ของ ClickUp (รายละเอียดเพิ่มเติมในอีกสักครู่!) คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องนำทางไปยังแอปปฏิทินภายนอกของคุณ
ใช้รายการตรวจสอบงานที่มีอยู่ใน ClickUpเพื่อช่วยเปลี่ยนวาระการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ดังนั้นจะไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้สำหรับ 'ภายหลัง'
คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ เพื่อส่งสัญญาณถึงความต้องการในการดำเนินการ ก่อนที่งานในรายการตรวจสอบการประชุมของคุณจะสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ได้
กำลังจัดการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำอยู่ใช่ไหม? ยอดเยี่ยมเลย; ตัวเลือกความถี่ที่กำหนดเองของโซลูชันนี้สามารถนำไปใช้กับแต่ละวาระและรายการงานได้อย่างง่ายดาย เมื่อตั้งค่าแล้ว ClickUp ยังส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยเฉพาะเพื่อให้คุณไม่พลาดการสนทนาสำคัญอีกด้วย
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเวลาที่เราประหยัดได้ในการประชุมตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การตลาดที่สำคัญกว่า
หากคุณต้องการปรับแต่งบันทึกการประชุม AI ของคุณClickUp Docsช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้ พร้อมรูปแบบมาร์กดาวน์ที่สมบูรณ์
เอกสารยังช่วยให้คุณสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากข้อความหรือรูปภาพใด ๆ ได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ ด้วยคำสั่งลัดในตัว ทำให้การตั้งค่าความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และแท็กง่ายกว่าที่เคย เพื่อติดตามการสนทนาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันในเอกสารด้วย ความคิดเห็นที่มอบหมาย แต่ละความคิดเห็นสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ เปลี่ยนข้อเสนอแนะแบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ สร้างความรับผิดชอบในกระบวนการทำงานเอกสารของคุณ!
ClickUp's One Up #3: ปฏิทิน ClickUp
ฟีเจอร์ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpช่วยให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถสร้างกิจกรรม จัดการงาน และเลื่อนการประชุมได้โดยตรงจาก ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมา
ต้องการหาเวลาสำหรับการซิงค์ทีมหรือไม่? ClickUp ทำให้การดูตารางเวลาของทุกคนในปฏิทินที่แชร์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเห็นช่วงเวลาว่างที่ตรงกันได้อย่างรวดเร็วและจัดตารางประชุมที่เหมาะกับทุกคนได้ งานที่แบ่งตามสี, ตัวกรองที่ปรับแต่งได้, และตัวเลือกการดูหลายแบบ (วัน, สัปดาห์, เดือน, หรือไทม์ไลน์) ช่วยให้คุณติดตามความสำคัญและป้องกันความขัดแย้งได้
และเนื่องจากการประชุมไม่ได้หยุดอยู่แค่การกำหนดเวลา คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นการกระทำได้โดยการเชื่อมโยงกับงาน เพิ่มวาระการประชุม มอบหมายการติดตามผล และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ClickUp's One Up #4: แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เบื่อกับการค้นหาผ่านบันทึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่?แบบฟอร์มบันทึกการประชุมของ ClickUpคือโซลูชันที่คุณต้องมี. แบบฟอร์มเอกสารนี้ทำให้การบันทึกการประชุมง่ายขึ้นด้วยหน้าเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละวันประชุม. ที่จริงแล้ว ทุกหน้าย่อยมีพื้นที่จัดโครงสร้างไว้สำหรับการเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ลิงก์ทรัพยากร,กำหนดการประชุม, จุดที่ต้องดำเนินการ, และแม้กระทั่งการติดตามความเสี่ยง.
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงานที่เกี่ยวข้องกับประชุมClickUp Meetings Templateเป็นอีกหนึ่งคำตอบในการติดตามหัวข้อการสนทนา จัดเก็บการนำเสนอ และมอบหมายงานติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
บันทึกการประชุมที่สมบูรณ์แบบและข้อมูลเชิงลึกด้วย ClickUp
เครื่องมือประชุมที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่จดบันทึก—แต่ยังช่วยป้องกันความเข้าใจผิด ลดความเครียดจากการสนทนาที่รวดเร็ว และให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัว ติดตามผล และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Otter AI เชี่ยวชาญด้านการถอดเสียง และ Fireflies เน้นการวิเคราะห์การประชุม ClickUp มอบทั้งสองอย่างนี้—และอีกมากมาย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโซลูชันการจัดการประชุมแบบครบวงจร:
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่บันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- การสร้างงานทันที จากประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม—เพื่อให้การติดตามผลไม่ตกหล่น
- ClickUp Brain เพื่อแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน การสื่อสาร และเครื่องมือวางแผนที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปหรือยอมรับโซลูชันที่ไม่ครบถ้วนอีกต่อไป ClickUp รวมข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมเข้ากับงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ประชุม และดำเนินการทุกอย่างได้ในที่เดียว
พร้อมที่จะจัดการประชุมอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp ได้ฟรีวันนี้.