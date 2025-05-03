11 อันดับทางเลือก Zoho Forms สำหรับการเก็บข้อมูลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Zoho Forms เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับการเก็บข้อมูล, ข้อเสนอแนะของลูกค้า, และการจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงยิ่งขึ้น การผสานรวมที่ไร้รอยต่อ และตัวเลือกการปรับแต่งที่มากขึ้น ทางเลือกอื่นของ Zoho Forms หลายตัวอาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ผู้จัดการโครงการ หรือสมาชิกทีมทรัพยากรบุคคล เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น
อ่านต่อเพื่อสำรวจทางเลือกยอดนิยมบางประการแทน Zoho Forms ที่นำเสนอคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
จุดอ่อนของ Zoho Forms: ข้อจำกัด 6 ประการที่คุณต้องรู้
Zoho Forms ทำงานได้ดีหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการเก็บข้อมูล มันใช้งานง่าย ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho ได้ดี และครอบคลุมพื้นฐานสำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แต่เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น จุดบกพร่องก็เริ่มปรากฏให้เห็น
นี่คือจุดที่เริ่มทำให้ทีมถดถอย:
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษรได้ แต่หากคุณต้องการแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์หรือความสวยงามของแคมเปญ เครื่องมือนี้จะรู้สึกจำกัด
- ขาดเทมเพลตขั้นสูง: ตัวเลือกเทมเพลตมีน้อยมาก ซึ่งบังคับให้ทีมต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด: นอกระบบนิเวศของ Zoho แล้ว ระบบนี้ไม่สามารถทำงานร่วมกับแอปอื่น ๆ ได้ดีนัก โดยเฉพาะเครื่องมือเฉพาะทางที่นักการตลาดและฟรีแลนซ์มักต้องใช้
- ทำงานช้าลงเมื่อมีฟอร์มขนาดใหญ่: หากคุณพยายามรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดในหลายส่วน ประสิทธิภาพของฟอร์มจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- การเรียนรู้ต้องใช้เวลา: สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับชุดโปรแกรมที่ครอบคลุมของ Zoho การจัดวางและตรรกะอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและอาจทำให้การทำงานของคุณช้าลง
- ไม่มีการลากและวางที่แท้จริง: ตัวสร้างแบบฟอร์มมีอยู่ แต่ขาดความยืดหยุ่นและความรวดเร็วของตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ทันสมัยซึ่งผู้อื่นมีให้
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Zoho Forms ในพริบตา
นี่คือทางเลือกของ Zoho Forms ที่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังให้คุณมีพลังมากขึ้น, ปรับแต่งได้ดีขึ้น, และปวดหัวน้อยลง:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งาน
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน
|แปลงคำตอบในแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและกระตุ้นการทำงานของระบบอัตโนมัติในทันที
|Jotform
|แบบฟอร์มแบบไดนามิกพร้อมตรรกะและการชำระเงิน
|สร้างแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมการชำระเงิน, เงื่อนไข, และการทำงานอัตโนมัติ
|Microsoft Forms
|ทีมที่ใช้ Microsoft 365
|การสำรวจภายใน, การปฐมนิเทศ, และการเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วภายในระบบนิเวศของ MS
|Wufoo
|แบบฟอร์มด่วนพร้อมตัวเลือกการชำระเงินในตัว
|รวบรวมการชำระเงิน สร้างแบบสำรวจ และเปิดตัวแบบฟอร์มง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็ว
|เพเปอร์ฟอร์ม
|แบบฟอร์มที่มีแบรนด์พร้อมตรรกะที่ยืดหยุ่น
|สร้างแบบฟอร์มโต้ตอบพร้อมกฎการกำหนดราคา การจัดตารางเวลา และการออกแบบที่กำหนดเอง
|Typeform
|รูปแบบการสนทนา & ประสบการณ์ที่มีแบรนด์
|สร้างแบบฟอร์มคำถามละข้อเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
|Google Forms
|สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ฟรี พร้อมซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
|ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น, แบบสอบถาม, และแบบทดสอบภายในระบบ พร้อมการซิงค์อัตโนมัติไปยัง Google Sheets
|ฟอร์มสแต็ก
|แบบฟอร์มที่ปลอดภัยและการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
|อัตโนมัติกระบวนการในด้านการดูแลสุขภาพ การเงิน และงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด
|Cognito Forms
|กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการทำงานอัตโนมัติตามงาน
|ใช้ตรรกะ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, และการชำระเงินเพื่อขับเคลื่อนแบบฟอร์มหลายขั้นตอน
|123FormBuilder
|แบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กร
|สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA/GDPR พร้อมการผสานการทำงานกับ Salesforce อย่างลึกซึ้ง
|ฟอร์มไซต์
|แบบฟอร์มพื้นฐานพร้อมการสร้างเอกสาร
|สร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งสร้างไฟล์ PDF และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ทางเลือกยอดนิยมแทน Zoho Forms
ไม่ใช่ทุกทีมที่สามารถ—หรือควร—จำกัดตัวเองอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Zoho Forms ที่มีความยืดหยุ่นในการสร้างแบบฟอร์มมากขึ้น ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ดีกว่า และการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อ เราพร้อมช่วยคุณ
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่เหนือกว่าการจัดการงานพื้นฐาน นำเอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, เป้าหมาย, แดชบอร์ด, การติดตามเวลา และอื่นๆ มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์การทำงานและลดการสลับเครื่องมือ
ClickUp Formsถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม ระบบจะสร้างงานใหม่ กำหนดสมาชิกในทีม และส่งการอัปเดตไปยังแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติทันที นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องตรวจสอบการส่งงานด้วยตนเองอีกต่อไป ทุกอย่างจึงพร้อมดำเนินการได้ทันที
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งแต่ละแบบฟอร์มได้ด้วยฟิลด์ตามตรรกะ, รูปภาพ, สีของแบรนด์, และภาพพื้นหลังเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถดูภาพรวมของข้อมูลการส่งแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว แปลงการส่งแบบฟอร์มของคุณให้เป็นแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อให้มีการแสดงผลที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่ออ้างอิง!
แดชบอร์ดยังสามารถช่วยคุณจัดการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มของคุณได้ เช่น อัตราการส่งแบบฟอร์ม, ระยะเวลาในสถานะ, เป็นต้น และยังสามารถเจาะลึกไปยังงานเฉพาะได้เช่นกัน
📮 ClickUp Insight: ประมาณ92%ของพนักงานที่ใช้ความรู้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากเอกสารที่กระจัดกระจาย โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากการแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ClickUp ยังมี เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่มีช่องกรอกข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้า พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, และสถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณติดตามคำตอบ, ประเมินผู้ให้บริการ, และตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อจัดการการลงทะเบียนกิจกรรม, รวบรวมข้อมูลติดต่อ, หรือขอรับใบสมัครงานได้อีกด้วย ClickUp ยังมีเทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อช่วยคุณจัดการความคาดหวังของลูกค้า และสร้างแบบฟอร์ม, แดชบอร์ด, และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ทันที
จากข้อมูลการตอบแบบฟอร์มClickUp Automationสามารถช่วยคุณตั้งค่ากฎเพื่อกำหนดงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนลำดับความสำคัญ อัปเดตสถานะ ส่งอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย—โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการกำจัดงานธุรการที่ซ้ำซาก
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่ทรงพลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล กระตุ้นการดำเนินการตามคำตอบในแบบฟอร์ม และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และแชร์หรือฝังไว้ได้ทุกที่
- เปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยตัวกระตุ้นการตลาดอัตโนมัติและกฎการมอบหมายงาน
- ลดการรายงานด้วยตนเองด้วยสรุปและอัปเดตโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
- สร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์ซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มและงาน
- ค้นหาแบบฟอร์มทั้งหมดของคุณที่จัดระเบียบไว้อย่างศูนย์กลางในศูนย์กลางแบบฟอร์มที่สามารถค้นหาได้ใน ClickUp
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของแบบฟอร์มของคุณผ่านการผสานรวมกว่า 1000 รายการของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มไม่มีให้บริการในแอปมือถือ
- ต้องใช้เวลาสักครู่ในการปรับแต่งแดชบอร์ดให้สมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ฟิลิป สตอร์รี, ผู้ดูแลระบบอาวุโส, กล่าวว่า:
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างมาตรฐานขึ้น เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานรวมกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้การผสานระบบอีเมลและคุณสมบัติ API เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ทรงพลังพร้อมระบบชำระเงินและตรรกะในตัว)
Jotform มุ่งเน้นที่การสร้างแบบฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ใช้งานง่าย แต่ยังมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงสำหรับกระบวนการทำงานที่จริงจัง
มันให้คุณเข้าถึงตรรกะเงื่อนไขอัจฉริยะ, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, และกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว สิ่งที่โดดเด่นคือความเร็ว—คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่สวยงามและหลากหลายฟังก์ชันได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและฝังมันไว้ที่ใดก็ได้
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการข้ามความยุ่งยากทางเทคโนโลยีและเปิดตัวแบบฟอร์มที่ดูดี ใช้งานได้ดี และเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจกว่า 150 รายการ ตั้งแต่การขอความคิดเห็นจากผู้ใช้ไปจนถึงการอนุมัติภายในและการลงทะเบียน มันจัดการกับการขยายขนาดโดยไม่สูญเสียความเรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Jotform
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์และการแจ้งเตือนโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขตามการตอบสนองของผู้ใช้
- รับชำระเงินออนไลน์โดยตรงผ่านแบบฟอร์มด้วย Stripe, PayPal และอื่นๆ
- ใช้เทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบเพื่อสร้างทุกอย่างตั้งแต่แบบสำรวจไปจนถึงแบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 150 รายการ เช่น Google Sheets, Mailchimp, Salesforce และ Slack
ข้อจำกัดของ Jotform
- การตอบสนองบนมือถือไม่สม่ำเสมอในบางอุปกรณ์
- คุณสมบัติบางอย่างอาจรู้สึกซ่อนอยู่หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เงิน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (2,400+ รีวิว)
3. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว)
หากทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft 365 แล้ว Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างแบบสำรวจ แบบสำรวจความคิดเห็นและแบบทดสอบสำหรับพนักงานโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
มันสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับ Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, ผสานรวมกับ Teams สำหรับการตอบสนองร่วมกัน, และใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งการสร้างแบบฟอร์ม.
มันสะอาด, ใช้งานง่าย, และไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยหากคุณกำลังใช้เครื่องมือของ Microsoft อยู่แล้ว สำหรับกรณีการใช้งานภายในองค์กร เช่นการให้ข้อเสนอแนะของพนักงาน, การอบรมพนักงานใหม่, หรือการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว, มันเหมาะกับระบบของ Microsoft ที่คุณมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- สร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำและเทมเพลตอัจฉริยะ
- ผสานการทำงานกับ Excel, SharePoint และ Teams ได้อย่างราบรื่นเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยธีมและสื่อเพื่อประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- เข้าถึงและจัดการการตอบกลับจากทุกอุปกรณ์โดยใช้บัญชี Microsoft 365 ของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- มันมาพร้อมกับการปรับแต่งทางภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวสร้างแบบฟอร์มเฉพาะทาง
- การตอบสนองบนมือถือไม่สม่ำเสมอในบางอุปกรณ์
ราคาของ Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Copilot: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนธุรกิจ (ราคาไม่เปิดเผย)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (200+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ความจริงก็คือ เครื่องมือนี้ได้ช่วยให้กระบวนการเตรียมแบบฟอร์มง่ายขึ้นมากสำหรับฉัน เราเสียเวลาไปมากมายเพราะต้องใช้เวลาและความพยายามในการออกแบบสิ่งที่ดูเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการออกแบบหรือการเขียนโปรแกรม แต่ตอนนี้ ด้วยเพียงการลากและวางองค์ประกอบ ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังดูเรียบร้อยและน่าสนใจอีกด้วย
ความจริงก็คือ เครื่องมือนี้ได้ช่วยให้กระบวนการเตรียมแบบฟอร์มง่ายขึ้นอย่างมากสำหรับฉัน เราเสียเวลาไปมากมายเพราะต้องใช้เวลาและความพยายามในการออกแบบสิ่งที่ดูเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการออกแบบหรือการเขียนโปรแกรม แต่ตอนนี้ ด้วยเพียงการลากและวางองค์ประกอบ ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังดูเรียบร้อยและน่าสนใจอีกด้วย
4. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วพร้อมตัวเลือกการชำระเงินในตัว)
Wufoo เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการสร้างแบบฟอร์มที่รู้จักกันดีในด้านความง่ายในการใช้งานและการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มที่รองรับการชำระเงิน แบบสำรวจ หรือแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว Wufoo มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า องค์ประกอบแบบลากและวาง และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมให้บริการ
มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบางสิ่งที่เบา ไม่ต้องการโค้ด และสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับผู้ให้บริการการชำระเงินหลากหลาย เช่น PayPal, Stripe, และ Square ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับแบบฟอร์มการบริจาค, การชำระเงินสำหรับกิจกรรม, หรือการลงทะเบียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- สร้างและเปิดตัวแบบฟอร์มด้วยเทมเพลตมากกว่า 400 แบบ และเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- เก็บเงินโดยใช้ Stripe, PayPal, Square หรือ Authorize.Net
- ปรับแต่งธีมแบบฟอร์มด้วยแบรนด์ของคุณเองโดยใช้ CSS หรือนักออกแบบในตัว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Salesforce, Mailchimp, WordPress และ Asana
ข้อจำกัดของ Wufoo
- มันไม่รองรับ CAPTCHA ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกสแปมและการใช้งานโดยบอท
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยมีจำกัดสำหรับแบบฟอร์มที่รวมระบบการชำระเงิน
ราคาของ Wufoo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5. 0 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? แบบฟอร์มที่มีการใช้เงื่อนไขตามตรรกะสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้สูงถึง160%—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแบบสำรวจ ใบเสนอราคา หรือการจอง
5. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่มีแบรนด์, การชำระเงิน, และตรรกะที่ยืดหยุ่น)
Paperform ผสมผสานการสร้างแบบฟอร์มเข้ากับอิสระในการออกแบบของตัวแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจ ถูกออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกเหมือนการเขียนเอกสารมากกว่าการลากกล่องไปมา และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่าง
ไม่ว่าคุณจะขายบริการ, จอง, รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, หรือสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมกฎการกำหนดราคาแบบไดนามิก, Paperform จัดการทุกอย่างได้ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว
คุณสามารถปรับแบบฟอร์มของคุณให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, เพิ่มการคำนวณ, และแม้กระทั่งเปลี่ยนแบบฟอร์มของคุณให้กลายเป็นหน้าร้านขนาดเล็กพร้อมระบบชำระเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Paperform
- สร้างแบบฟอร์มโต้ตอบที่รองรับการกำหนดราคาตามตรรกะ การจัดตารางเวลา และการชำระเงินในที่เดียว
- เพิ่มการคำนวณ, การไหลตามเงื่อนไข, และหน้าความสำเร็จแบบไดนามิกโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ฝังลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, รวบรวมการจอง, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติผ่านการผสานระบบมากกว่า 2000 ระบบ
- ปรับแต่งภาพ, ตัวอักษร, รูปแบบ, และพื้นหลังได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Paperform
- ตัวเลือกการค้นหาหรือตัวกรองที่จำกัดสำหรับคำถามแบบเลือกตอบที่มีชุดคำตอบจำนวนมาก
- การส่งข้อมูลบางส่วนไม่สามารถกู้คืนได้เสมอไปหากผู้ใช้หยุดกลางคัน
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
จากผู้ใช้ G2:
ฉันได้ทำการค้นคว้าและใช้โซลูชันอื่น ๆ ไม่กี่ตัวก่อนที่จะค้นพบ Paperform และจนถึงตอนนี้ Paperform เป็นตัวเดียวที่มอบคุณสมบัติและการผสานการทำงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของฉันได้ ฉันมักจะทำงานกับแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก ๆ และอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Paperform ทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ Paperform ยังสื่อสารได้ดีมากกับ Zapier ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของฉันก่อนที่จะเริ่มใช้งานมัน
ฉันได้ทำการค้นคว้าและใช้โซลูชันอื่น ๆ ไม่กี่ตัวก่อนที่จะค้นพบ Paperform และจนถึงตอนนี้ Paperform เป็นตัวเดียวที่มอบคุณสมบัติและการผสานการทำงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของฉันได้ ฉันมักจะทำงานกับแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก ๆ และอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Paperform ทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ Paperform ยังสื่อสารกับ Zapier ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของฉันก่อนที่จะเริ่มใช้งานมัน
6. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มเชิงสนทนาและประสบการณ์ที่มีแบรนด์)
Typeform โดดเด่นจากตัวเลือกอื่น ๆ ของ Zoho Forms ด้วยปรัชญาการออกแบบที่เน้นการพูดคุยกับผู้ชมของคุณ ไม่ใช่การพูดใส่พวกเขา อินเทอร์เฟซที่แสดงคำถามทีละข้อทำให้รู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการกรอกให้สมบูรณ์
คุณสามารถฝังวิดีโอ เพิ่มการติดตามผลตามเงื่อนไข และปรับแต่งแบรนด์ของคุณได้อย่างเต็มที่—ทำให้แบบฟอร์มของคุณเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้า การสำรวจความคิดเห็น และกระบวนการต้อนรับที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนการทำธุรกรรม
Typeform ยังมาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลในตัว และการวิเคราะห์คำตอบด้วย AI ช่วยให้ทีมดึงความหมายที่แท้จริงจากข้อมูลที่รวบรวมได้
คุณสมบัติเด่นของ Typeform
- สร้างแบบฟอร์มที่หลากหลายสำหรับการสำรวจ, การสำรวจความคิดเห็น, แบบทดสอบ, การประเมินผล, และอื่น ๆ
- เพิ่มวิดีโอ, ตัวแปรที่กำหนดเอง, การกระโดดตามตรรกะ, และการติดตามตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เข้าถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบฟอร์มโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกในระดับคำถาม
- ส่งออกคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ เช่น Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack และ Calendly
ข้อจำกัดของ Typeform
- แผนพื้นฐานไม่มีที่นั่งสำหรับผู้ชมเท่านั้น ทำให้ทีมที่ต้องการการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวต้องหาวิธีแก้ไขเอง
- ขีดจำกัดการตอบสนองสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้งานสูง
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- Growth Pro: $349/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
จากผู้ใช้ G2:
ฉันชอบที่คุณมีอิสระมากในการเลือกเส้นทางสำรวจที่แตกต่างกัน หากคุณได้รับข้อเสนอแนะเชิงลบ คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยการถามเพียงหนึ่งบรรทัด ในขณะเดียวกัน หากคุณได้รับข้อเสนอแนะเชิงบวก คุณสามารถขออนุญาตเพื่อใช้เป็นรีวิวในอีกบรรทัดหนึ่งของการสอบถามได้
ฉันชอบที่คุณมีอิสระมากในการเลือกเส้นทางสำรวจที่แตกต่างกัน หากคุณได้รับคำติชมเชิงลบ คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยการถามเพียงหนึ่งบรรทัด ในขณะเดียวกัน หากคุณได้รับคำติชมเชิงบวก คุณสามารถขออนุญาตใช้เป็นรีวิวในอีกบรรทัดหนึ่งของการสอบถามได้
7. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่รวดเร็วและง่ายพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Google Forms เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว มันใช้งานง่าย รวดเร็ว และออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น มันเชื่อมต่อโดยตรงกับ Google Sheets สำหรับการซิงค์ข้อมูลและการวิเคราะห์ได้ทันที
อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการแชร์ที่มั่นคง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล ที่ดีที่สุดคือ มันฟรีทั้งหมดด้วยบัญชี Google—ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่หากคุณกำลังใช้ Workspace อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ทำงานร่วมกันในแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้เครื่องมือแก้ไขที่คุ้นเคยในสไตล์ Google Docs
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือแชร์ผ่านอีเมล โซเชียล หรือลิงก์ที่กำหนดเองได้ในไม่กี่วินาที
- จัดระเบียบคำตอบใน Google Sheets โดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงและรายงานที่ง่ายดาย
- ใช้เทมเพลตสำหรับการสร้างอย่างรวดเร็วหรือสร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ และการลงทะเบียนแบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Google Forms
- มันมาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งทางภาพที่จำกัด และการขาดการแยกเส้นทางตรรกะขั้นสูง
- อาจรู้สึกพื้นฐานเกินไปสำหรับธุรกิจที่ต้องการเวิร์กโฟลว์หรือการผสานรวมที่ทรงพลังมากขึ้น
ราคาของ Google Forms
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 42,000+)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
จากผู้ใช้ G2:
ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อกับ Google สเปรดชีต อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแบบสำรวจของ Google คือการส่งแบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เพื่อการควบคุมของผู้ใช้
ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อกับ Google สเปรดชีต อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแบบสำรวจของ Google คือการส่งแบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เพื่อการควบคุมของผู้ใช้
8. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Formstack ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการทางเลือกแทน Zoho Forms ที่มากกว่าการสร้างแบบฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานแบบครบวงจรที่รวมแบบฟอร์ม, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, เอกสาร และการผสานรวมเข้าไว้ในเครื่องมือเดียว
อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่พลังการทำงานภายในนั้นจริงจัง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการกับอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพ รัฐบาล หรือการเงิน คุณสมบัติต่างๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า การมอบหมายงาน และกระบวนการทำงานตามตรรกะ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มใดๆ ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์ได้ มันอาจไม่หวือหวา แต่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานระดับองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มที่กระตุ้นการสร้างเอกสาร การจัดเส้นทางงาน และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้ Formstack สำหรับ Salesforce เพื่อสร้างและจัดการแบบฟอร์มได้โดยตรงภายในองค์กร Salesforce ของคุณ
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, มอบหมายผู้ตรวจสอบ, และติดตามการอนุมัติผ่านแบบฟอร์มและเอกสาร
- เข้าถึงแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ การมอบหมายงานแบบไดนามิก และตรรกะการกำหนดเส้นทางขั้นสูงโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ข้อจำกัดของ Formstack
- แผงสร้างแบบฟอร์มรู้สึกคับแคบและยากต่อการนำทางเมื่อสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
- การเปลี่ยนชื่อหรือการลบฟิลด์อาจทำให้ตรรกะอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนเสียหายได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Capterra: 4. 0/5. 0 (100+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะขอคำติชมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างไร?
นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถทำตามได้:
- ให้กระชับและตรงประเด็นเพื่อเคารพเวลาของพวกเขา 🕒
- ถามคำถามเฉพาะเจาะจงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ 💬
- มุ่งเน้นไปที่จุดที่ควรปรับปรุงแทนที่จะเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป 🎯
- ส่งเสริมการวิจารณ์ที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเติบโต 👂
9. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังและการทำงานอัตโนมัติของงาน)
Cognito Forms ผสมผสานความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเข้ากับระบบอัตโนมัติได้อย่างลงตัว คุณไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นขั้นตอนการทำงาน มอบหมายงาน สร้างเอกสาร และแม้กระทั่งรับชำระเงินผ่าน Square หรือ PayPal ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Workflow Tasks ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้ผู้ใช้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการได้—คิดถึงการอนุมัติ, การติดตามผล, และการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบไดนามิก
คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนได้ด้วยการทำส่วนที่ซ้ำกัน, การคำนวณ, และตรรกะขั้นสูง ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย. หากคุณต้องการให้แบบฟอร์มของคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าการเก็บข้อมูลแบบง่าย ๆ นี่คือตัวเลือกที่มั่นคง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- อัตโนมัติขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะตามบทบาทและการมอบหมายงานในแอป
- ใช้การค้นหาข้อมูล การคำนวณ และตรรกะเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและสร้างเอกสารโดยตรงจากข้อมูลในแบบฟอร์มที่ส่งมา
- รับชำระเงินผ่าน Stripe, Square หรือ PayPal และกำหนดกฎต่างๆ เช่น ข้อจำกัดจำนวนหรือส่วนลด
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งรูปแบบฟอร์มน้อยลงโดยไม่ต้องเพิ่ม CSS
- การฝังดูเรียบง่ายเมื่อใช้งานทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่ง
ราคาของ Cognito Forms
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- ทีม: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- องค์กร: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
จากผู้ใช้ G2:
แบบฟอร์มคือประตูหน้าของบริษัทฉัน ฉันมักจะใช้หลายบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทั้งหมดของพวกเขา Cognito เริ่มต้นเป็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลพื้นฐานของเรา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยตัวเลือกของระบบอีคอมเมิร์ซ แบบฟอร์ม Cognito ของเราจึงกลายเป็นระบบการขายตั๋วและระบบการทำงานของเงินมัดจำ งานออกแบบนั้นเรียบง่ายและมีการจัดระเบียบอย่างดี
แบบฟอร์มคือประตูหน้าของบริษัทฉัน ฉันมักจะใช้หลายบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทั้งหมดของพวกเขา Cognito เริ่มต้นเป็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลพื้นฐานของเรา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยตัวเลือกของระบบอีคอมเมิร์ซ แบบฟอร์ม Cognito ของเราจึงกลายเป็นระบบการขายตั๋วและระบบการทำงานของเงินมัดจำ การออกแบบนั้นเรียบง่ายและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
10. 123FormBuilder (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการทำงานขององค์กร)
123FormBuilder ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากกว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ หากกระบวนการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน—เช่น ด้านการแพทย์ รัฐบาล หรือการเงิน—แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ GDPR และ HIPAA ไปจนถึงการเข้ารหัสขั้นสูงและตัวเลือกการเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมกับ Salesforce อย่างแน่นหนา รองรับแอปเนทีฟมากกว่า 45 แอป และความสามารถในการสร้างไฟล์ PDF หรือรายงานแบบกำหนดเองได้โดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรับบริจาค ข้อมูลผู้ป่วย หรือการลงทะเบียน ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทั้งการควบคุมและความยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ 123FormBuilder
- สร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล, GDPR, และการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA
- ส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง Salesforce, Google Sheets หรือ CRM ของคุณแบบเรียลไทม์
- สร้างเอกสาร PDF และกระตุ้นกระบวนการทำงานทางอีเมลหลังการส่ง
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 3,000 แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แบบฟอร์มยินยอมไปจนถึงแบบประเมิน
ข้อจำกัดของ 123FormBuilder
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างการอัปเดต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ URL ที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง
- UI อาจรู้สึกไม่สอดคล้องกันในระหว่างการสร้างแบบฟอร์ม
ราคาของ 123FormBuilder
- ฟรีตลอดไป
- ทอง: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลทินัม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพชร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $225/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
123FormBuilder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (170+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม (เช่น คำขอของลูกค้า, ข้อเสนอแนะภายใน, หรือบรีฟสร้างสรรค์) อย่าเพียงแค่ส่งการแจ้งเตือน—ให้ใช้เครื่องมือจัดการงานที่สามารถเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง พร้อมกำหนดเส้นตาย, งานย่อย, และผู้รับผิดชอบ
มันจะช่วยคุณ:
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการติดตามการส่งข้อมูลในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ 📊
- เปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ✅
- กำหนดเส้นตายและงานย่อยเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน 📅
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการติดตามงานด้วยตนเอง 🔄
11. Formsite (เหมาะสำหรับแบบฟอร์มพื้นฐานและความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิม)
Formsite มีมาตั้งแต่ปลายยุค 90—และคุณสัมผัสได้ถึงประสบการณ์นั้น แม้จะไม่ได้โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยหรือนวัตกรรมที่รวดเร็ว แต่ก็ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแท้จริง มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และอัดแน่นด้วยฟีเจอร์สำคัญ เช่น การประมวลผลการชำระเงิน การส่งออกไฟล์ PDF ระบบตรรกะหลายหน้า และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างครอบคลุม
นอกจากนี้ยังมีช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันที่ดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งหาได้ยาก หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มั่นคง แต่ไม่สนใจลูกเล่นหรือ UI ที่สวยงาม Formsite ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในบรรดาตัวเลือกอื่น ๆ ของ Zoho Forms
คุณสมบัติเด่นของ Formsite
- สร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง อัปโหลดรูปภาพและข้อมูล พร้อมด้วยประเภทคำถามมากกว่า 40 แบบ
- รวบรวมการชำระเงินอย่างไร้รอยต่อด้วย Stripe, PayPal, Braintree และ Authorize.net
- การส่งข้อมูลที่ปลอดภัยด้วยการป้องกัน CAPTCHA และการเข้ารหัส SSL
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยผลลัพธ์เป็นไฟล์ PDF, ตัวเลือกบันทึกและส่งกลับ, และตรรกะขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Formsite
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยและไม่ลื่นไหลเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
- ราคาของมันค่อยๆ เพิ่มขึ้นในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ราคาของ Formsite
- ส่วนบุคคล: 24.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $69.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $99.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Formsite
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
จากผู้ใช้ G2:
Formsite เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีการใช้งานไม่จำกัดในสภาพแวดล้อมการขาย แทบทุกแง่มุมสามารถปรับแต่งได้ การสร้างแบบฟอร์มกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการเข้าถึงเทมเพลตหลากหลาย รวมถึงฟีเจอร์ลากและวาง Formsite มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ทรงพลังอื่น ๆ มากมาย เช่น Salesforce ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของคุณ ยังมีตัวเลือก API ให้ใช้งานอีกด้วย การทำงานอัตโนมัติด้วยระบบแจ้งเตือนและการอนุมัติทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
Formsite เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีการใช้งานไม่จำกัดในสภาพแวดล้อมการขาย แทบทุกแง่มุมสามารถปรับแต่งได้ การสร้างแบบฟอร์มกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการเข้าถึงเทมเพลตหลากหลาย รวมถึงฟีเจอร์ลากและวาง Formsite มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ทรงพลังอื่น ๆ มากมาย เช่น Salesforce ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของคุณ ยังมีตัวเลือก API ให้ใช้ด้วย การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนและการอนุมัติทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
เครื่องมือเพิ่มเติมที่ควรค่าแก่การสำรวจ
นี่คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นทางเลือกแทน Zoho Forms:
- FormKeep: ให้บริการระบบหลังบ้านแบบฟอร์มที่มีน้ำหนักเบาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นในการพัฒนาส่วนหน้าโดยไม่ต้องมีการผสานรวมที่ซับซ้อน
- SurveySparrow: นำเสนอแบบสำรวจเชิงสนทนา, ระบบอัตโนมัติสำหรับแบบสำรวจที่จัดขึ้นเป็นประจำ, และการรองรับการใช้งานบนหลายอุปกรณ์
- FormAssembly: มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลระดับองค์กรและการผสานการทำงานกับ Salesforce โดยตรง เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย
ยกระดับแบบฟอร์มและกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
แบบฟอร์มช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และมีบทบาทสำคัญในการติดตามความคืบหน้าและทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
Zoho Forms เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานและการเก็บข้อมูล แต่มีข้อจำกัด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการลูกค้า รวบรวมความคิดเห็น จัดการคำขอโครงการ หรือทำให้การอนุมัติเป็นอัตโนมัติ มีเครื่องมือที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับทีมของคุณอยู่แล้ว
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมควรทำมากกว่าการเก็บข้อมูล; มันควรเชื่อมต่อข้อมูลนั้นกับกระบวนการทำงานของคุณ, ระบบ CRM, และการตัดสินใจของคุณ.
ในประเด็นนี้ ClickUp โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ Zoho Forms ด้วยการนำเสนอระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง และชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานจริงที่สามารถดำเนินการได้ ช่วยคุณลดความยุ่งยากจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและการเติบโตของทีมคุณ
