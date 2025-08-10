10 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

เคยลองจัดการตารางงานของพนักงานสิบสองคนในสเปรดชีตไหม? คุณต้องสลับกะ, รับมือกับการลาออกกะทันหัน, วันหยุดที่ชนกัน และทุกคนคาดหวังว่าตารางงานจะสมบูรณ์แบบภายในวันจันทร์
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานของทีมงานเข้ามามีบทบาท
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดสรรงานหรือกะให้กับพนักงานด้วยตนเอง เครื่องมือนี้จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ เครื่องมือจะตรวจสอบว่าใครว่าง มีคุณสมบัติเหมาะสม และงานต้องการอะไร ก่อนที่จะสร้างตารางงานที่แม่นยำที่สุดโดยอัตโนมัติ
นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมงานที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 💁
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดตารางงานลูกเรือ?
การดูแลให้มีคนทำงานในแต่ละกะเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยไม่มีความวุ่นวายตามปกติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่เหมาะสมสามารถทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ แต่เฉพาะเมื่อมันมีคุณสมบัติที่คุณต้องการจริงๆ เท่านั้น
มาแยกแยะกันเถอะ ⚓
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่สร้างตารางการทำงานของพนักงานโดยพิจารณาจากเวลาว่าง, บทบาท, และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ
- การตรวจจับความขัดแย้งแบบเรียลไทม์ เพื่อแจ้งเตือนการจองซ้อน, ปัญหาการทำงานล่วงเวลา, หรือการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
- แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และกะงานประจำ ที่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การวางแผนรายสัปดาห์หรือรายเดือนเป็นเรื่องง่าย
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบของสหภาพแรงงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการพักเบรก โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามใบรับรอง เพื่อให้คุณไม่พลาดใบอนุญาตที่หมดอายุหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนใกล้ถึงชั่วโมงสูงสุด เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าหรือปัญหาทางกฎหมาย
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานลูกเรือในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติหลักในซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานและวิธีการใช้งาน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|ธุรกิจหรือทีมใดก็ตามที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานและตารางเวลาแบบครบวงจร
|การจัดตารางโครงการและทีมงานที่ยืดหยุ่นพร้อมการจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสื่อสาร
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|สายสะพาย
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การจัดตารางกะที่ง่าย การติดตามเวลา และการสื่อสารในทีม
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $2 ต่อเดือน
|คอนเน็กทีม
|ทีมเคลื่อนที่และทีมภาคสนาม
|การจัดตารางงานทีมงานแบบเน้นมือถือเป็นอันดับแรก, การติดตามเวลา, การสลับกะ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทีมกระจายสินค้า
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|รอง
|ธุรกิจที่ทำงานเป็นกะ
|ระบบจัดตารางงานพนักงานอัตโนมัติ ติดตามเวลาทำงาน และบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และสถานพยาบาล
|เริ่มต้นที่ $4.50 ต่อเดือน
|เมื่อฉันทำงาน
|ธุรกิจที่ทำงานเป็นกะ
|การจัดตารางงานง่าย, การติดตามเวลา, และการสื่อสารทีมสำหรับร้านอาหาร, ร้านค้าปลีก, และบริการทางการแพทย์
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|7กะ
|ร้านอาหารและบริการด้านการต้อนรับ
|การจัดตารางงานพนักงานร้านอาหารด้วยการคาดการณ์แรงงาน, การจัดตารางงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $31.99 ต่อสถานที่
|มนุษยชาติ
|องค์กรขนาดใหญ่
|การกำหนดตารางเวลาแบบไดนามิกและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับองค์กรที่มีความต้องการกะงานที่ซับซ้อน
|ราคาตามความต้องการ
|BuildOps
|บริการภาคสนามและการก่อสร้าง
|การส่งทีมงาน, การมอบหมายงาน, และการติดตามความคืบหน้าสำหรับบริการและก่อสร้าง
|ราคาตามความต้องการ
|การตอกบัตรแทนกัน
|การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาอย่างง่าย
|การจัดตารางกะและการติดตามการเข้างานที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน
|เริ่มต้นที่ $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้ +$19 ค่าธรรมเนียมฐานต่อเดือน
|เพลนเดย์
|พนักงานรายชั่วโมงและทีมกะ
|การจัดตารางการทำงาน, การติดตามเวลา, และการควบคุมต้นทุนแรงงานสำหรับพนักงานรายชั่วโมง
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
โปรแกรมจัดตารางงานทีมที่ดีที่สุด
การค้นหาซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมงานที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการทำงานที่ราบรื่นกับงานโครงการที่ต้องเร่งส่งในนาทีสุดท้าย
นี่คือการรวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากร ลดความขัดแย้ง และทำให้ทุกโครงการดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานทีมแบบกำหนดเองพร้อมการติดตามงานและกะ)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
มันมอบทุกสิ่งที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าทีม, และผู้จัดตารางเวลาต้องการเพื่อให้ทีมงานทำงานสอดคล้องกัน, งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง, และกะงานได้รับการครอบคลุม
ปฏิทิน ClickUp
อันดับแรก เรามีClickUp Calendar ศูนย์บัญชาการกลางสำหรับการจัดตารางเวลาของทีมคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานสลับกะระหว่างสาขาต่าง ๆ หรือกำหนดเส้นตายสำหรับทีมโครงการ คุณสามารถสลับมุมมองระหว่างแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อเลือกดูรายละเอียดในระดับที่ต้องการ
ลากและวางงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย และใช้รหัสสีสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเร่งด่วน กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้วในพริบตา
ต้องการซิงค์กับ Google Calendar ของทีมคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหา; การซิงค์สองทางทำให้การอัปเดตไหลลื่นระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างไม่มีสะดุด ความสามารถในการมองเห็นนี้ช่วยชีวิตทีมที่จัดการการเยี่ยมชมไซต์, การเปลี่ยนกะ, และการประชุมกับลูกค้า
นอกจากนี้ ระบบแจ้งเตือนในตัวและความสามารถในการเข้าร่วมประชุมได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ยังช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและตารางงานของโครงการเป็นไปตามกำหนด แน่นอนว่า การจัดตารางเวลาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม การติดตามว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
นั่นคือจุดที่ClickUp Project Time Trackingเข้ามาช่วย
ไม่สำคัญว่าทีมงานของคุณจะทำงานจากแล็ปท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือแม้แต่ส่วนขยาย Chrome ฟรี พวกเขาสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมภาคสนามที่สลับงานหรือไซต์งาน คุณสามารถบันทึกเวลาด้วยตนเองได้เช่นกัน ในกรณีที่มีคนลืมกด 'เริ่ม'
ต้องการทราบว่าการติดตั้งโครงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้เวลานานเท่าใดเมื่อเทียบกับการประมาณการหรือไม่?แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดแบบภาพของ ClickUp ช่วยให้คุณเข้าถึงรายละเอียดได้ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ โครงการ หรือบุคคล
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรักษาความโปร่งใส (ไม่มีการตรวจสอบอย่างลับๆ ที่นี่) ในขณะที่ให้ผู้จัดการรายงานที่พวกเขาต้องการเพื่อปรับแต่งตารางเวลาและปริมาณงาน
คลิกอัพ เบรน
ต้องการยกระดับการจัดการทีมงานไปอีกขั้นหรือไม่? ลองใช้ClickUp Brain
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังนี้ช่วยสนับสนุนการจัดการตารางการทำงานของทีมงานของคุณอย่างเต็มที่ ต้องการรายงานสถานะอย่างรวดเร็วจากหลายไซต์งานใช่ไหม? AI Project Manager ของ Brain สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
ต้องการค้นหาเอกสารการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือไม่? AI Knowledge Manager จะดึงเอกสารให้คุณทันที
ตัวอย่างเช่น หากคุณบริหารทีมงานก่อสร้างที่ทำงานในหลายไซต์ คุณสามารถขอให้ Brain สร้างการอัปเดตโครงการแบบทันทีในภาษาธรรมชาติได้ ถาม: 'สรุปงานที่ทีมงานกำลังดำเนินการทั้งหมดสำหรับโครงการ Alpha รวมถึงการอนุมัติที่รอดำเนินการและอุปสรรค' ระบบจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน ความคิดเห็น และเอกสาร โดยเน้นความคืบหน้า ความล่าช้า และขั้นตอนถัดไป
เทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUp
ไม่อยากสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ทุกครั้งใช่ไหม?ลองใช้แม่แบบตารางเวลาทีมของ ClickUp ดูสิ 👇
ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานแม่แบบตารางเวลาทีมของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการจัดตารางเวลา ติดตาม และปรับปริมาณงานของทีม แต่ละงานจะถูกระบุอย่างชัดเจนด้วยโครงการของลูกค้าและทีมที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประสานงานระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ระบบการจัดระเบียบทางสายตาและระบบแท็กแบบกำหนดเองของมันยอดเยี่ยมมาก คุณสามารถคัดกรองงานได้ทันทีตามลูกค้า, โครงการ, หรือบทบาท ขณะที่ป้ายกำกับสีช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการจัดสรรได้ในพริบตา
⚙️ โบนัส: แรงงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดผลผลิตสูงสุด เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนแม่แบบภาระงานพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณประเมินความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน สร้างภาพรวมที่ชัดเจนของหน้าที่ความรับผิดชอบและความพึ่งพาซึ่งกันและกัน และกำหนดความคาดหวัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบ: ใช้ClickUp Automationsเพื่ออัปเดตสถานะกะงาน อัตราพนักงาน และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
- รวมศูนย์เอกสารของทีมงาน: จัดเก็บเอกสารการปฐมนิเทศ, SOPs, และแนวทางโครงการ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
- เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก: ดึงตารางเวลา การสื่อสาร และการอัปเดตจากแอปต่างๆ เช่น Zoom และ Google Calendar ด้วยClickUp Integrations
- มองเห็นและปรับตารางเวลา: ลากและวางงาน, ใช้สีเพื่อแยกกะ, และซิงค์เหตุการณ์ข้ามทีมเพื่อให้ได้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวนี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้
📮 ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย 35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด ความตกต่ำนี้อาจเกิดจากการใช้เวลาและพลังงานในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณให้ทัน' กับทุกการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมไว้ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUp การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
2. สลิง (เหมาะสำหรับการจัดตารางงานแบบง่าย)
Sling เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก การบริการ และสาธารณสุขที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การตั้งค่ากะงานเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถดูตารางงานของตนได้โดยตรงบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้การวางแผน การสลับกะ หรือการขอลาเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องติดต่อกันไปมาอย่างไม่รู้จบ
ผู้จัดการสามารถสร้างเทมเพลตตารางงานที่ใช้ซ้ำได้สำหรับกะงานที่เกิดซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนรายสัปดาห์ แพลตฟอร์มยังรองรับหลายสถานที่ทำงาน ช่วยให้การจัดตารางงานและการสื่อสารระหว่างไซต์ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของสลิง
- ติดตามต้นทุนแรงงานของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินและจัดการการทำงานล่วงเวลา
- มอบหมายงานโดยตรงให้กับกะเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบและสร้างความรับผิดชอบ
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปเพื่อลดการมาถึงล่าช้า
- จัดเก็บเอกสารพนักงานร้านค้าอย่างปลอดภัยเพื่อการเข้าถึงใบรับรองและบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของสายสะพาย
- คุณไม่สามารถคัดลอกการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเอกพจน์และวางในที่อื่นได้
- มันส่งการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม
ราคาสลิง
- ฟรี
- พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sling อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
การสามารถสร้างกะที่ซ้ำกันได้ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพว่ากะแต่ละกะควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการวางแผนตารางกะได้มาก... บางครั้งก็จะมีปัญหาเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเลย บางการกระทำต้องใช้การคลิกค่อนข้างมากเพื่อให้สำเร็จ ฉันรู้สึกว่าซอฟต์แวร์นี้ค่อนข้าง "ฉลาด" ในการคาดเดาว่าคุณต้องการทำอะไร
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานทั่วโลกจะขยายตัวถึง 1.36 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 โดยจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 12.1% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
3. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมงานบนมือถือ)
การบริหารจัดการแรงงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด การพลาดการอัปเดต และความไม่มีประสิทธิภาพได้ Connecteam คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการภาคสนาม ค้าปลีก และการบริการ
เครื่องมือนี้ช่วยให้การมอบหมายงานเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่าย ด้วยรายการตรวจสอบที่ละเอียด วันครบกำหนด และการแนบไฟล์ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไซต์งานหรือกำลังเดินทาง เพื่อการสื่อสารเชิงรุก เครื่องมือนี้สามารถเปิดใช้งานแชทภายใน ฟีดอัปเดต และแบบสำรวจทันที เพื่อให้ข้อมูลสำคัญถึงทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- แชร์เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ รูปภาพ PDF และประกาศ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้, บทบาท, และกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมเห็นข้อมูลที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองสำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป เช่นการจัดการการลาและการเข้าถึงนโยบายของบริษัท
- ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกด้วยการให้เพื่อนร่วมงานยอมรับและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้า
ข้อจำกัดของ Connecteam
- เครื่องมือที่จำกัดสำหรับการสร้างหลักสูตร ข้อความ และแบบทดสอบ
- ไม่สามารถปรับแต่งแบบอักษรได้
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Connecteam
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
การจัดกะให้เป็นมุมมองกลุ่มทำให้ดูได้ง่ายขึ้นในทันที จุดสีเขียวที่ยืนยันหรือยอมรับแล้วมีประโยชน์มากเมื่อเราต้องการดูว่าผู้ฝึกสอนได้เห็นกะของตนหรือไม่ กะที่ถูก삭제อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และหากมีพื้นที่สำรองที่เราสามารถกู้คืนได้ก็จะช่วยได้มาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดตารางงานแบบพาเรโตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม ให้คุณจัดสรรเวลา 80% ของตารางงานให้กับสมาชิกทีมที่เชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อรับผิดชอบงานหลัก และอีก 20% ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด ช่วยลดความเสี่ยงและรักษาคุณภาพงานให้อยู่ในระดับสูง
4. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะอัตโนมัติ)
Deputy เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การจัดตารางงานอัตโนมัติด้วย AI ในตัว ใช้การคาดการณ์ความต้องการ แนวโน้มการขาย ความผันผวนตามฤดูกาล และกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างตารางงานที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียว
เครื่องมือนี้คำนึงถึงความพร้อมของพนักงาน คุณสมบัติ และงบประมาณแรงงานเพื่อลดงานด้านการบริหารและลดค่าใช้จ่ายค่าแรงที่ไม่จำเป็น Deputy ช่วยให้คุณสร้างตารางงานจากศูนย์คัดลอกแม่แบบตารางงานที่เคยใช้ และปรับแต่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของรอง
- อ้างอิงการลาและใบรับรองที่ได้รับการอนุมัติเพื่อป้องกันการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านอุปกรณ์มือถือ, เว็บเบราว์เซอร์, หรือการจดจำใบหน้าด้วยไบโอเมตริกซ์
- อนุมัติ แก้ไข และส่งออกใบลงเวลาดิจิทัลไปยังระบบเงินเดือนที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น
- สื่อสารประกาศหรือการอัปเดตที่สำคัญผ่านฟีดข่าวหรือเครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของรอง
- การสร้างตารางเวลาโดยไม่ลบเวอร์ชันก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- แท็บ 'บุคคล' ไม่รวมผู้จัดการและหัวหน้าของพวกเขา
ราคาสำหรับรอง
- การจัดตารางเวลา: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวรอง
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deputy อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันได้ใช้ Deputy เป็นประจำสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการเวลาในการทำงาน และมันช่วยได้มากจริงๆ อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และทำให้การวางแผนกะและการสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่ายมาก... บางครั้งแอปมือถือก็ค้างหรือออกจากระบบโดยไม่คาดคิด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้ตารางเวลาของคุณสแกนได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ใช้สีน้ำเงินสำหรับแผนกต้อนรับ สีแดงสำหรับช่างเทคนิค และสีเขียวสำหรับผู้จัดการ ความชัดเจนทางสายตา = ลดความสับสน
5. เมื่อฉันทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกะงานและงานที่ง่าย)
หากคุณบริหารทีมที่ทำงานเป็นกะ When I Work จะช่วยให้การจัดตารางงานเป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง ด้วยเทมเพลตตารางงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและปรับแผนการทำงาน คุณสามารถควบคุมตารางเวลาของพนักงานได้อย่างไร้กังวล ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งกะงานซ้ำและการจัดตารางอัตโนมัติตามความพร้อมใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
หนึ่งในส่วนที่ดีที่สุด? พนักงานสามารถจัดการตารางเวลาของตนเองได้ด้วยตัวเอง. พวกเขาสามารถขอเวลาหยุด, แลกเปลี่ยนกะ, และอัปเดตความพร้อมใช้งานได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน. การแลกเปลี่ยนกะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านระบบบอร์ดดิจิทัล ช่วยลดความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย. แพลตฟอร์มยังทำให้การสื่อสารง่ายมาก ๆ ด้วยระบบข้อความในตัว.
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- ติดตามการจัดการเวลาและการเข้าร่วมด้วยนาฬิกาดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
- ติดตามการเข้าร่วมงาน การมาสาย และการขาดงาน พร้อมสร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนแรงงานและแนวโน้ม
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกะงานที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงตารางงาน และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ
- ผสานระบบเงินเดือนอย่างไร้รอยต่อด้วยการซิงค์ชั่วโมงการทำงานกับผู้ให้บริการอย่าง ADP, Gusto และ Paychex
ข้อจำกัดของ When I Work
- ไม่มีตัวเลือกคัดลอก/วางสำหรับตารางเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่จะถึง
- ฟังก์ชันการแชทมีปัญหาและทำงานช้า
ราคาเมื่อฉันทำงาน
- สถานที่เดียวหรือตารางเวลา: $3/เดือนต่อผู้ใช้
- หลายสถานที่หรือหลายตารางเวลา: $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ When I Work
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง When I Work อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
แม้ว่าแอปจะดี แต่หน้าตาการใช้งานอาจดูไม่ลื่นไหลและไม่เป็นธรรมชาติในบางครั้ง ฟีเจอร์การติดตามเวลาทำงานทำงานได้ แต่ไม่ราบรื่นเสมอไป และผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์เวลาไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ การแจ้งเตือนอาจล่าช้าในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกะการทำงานได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 ไปใช้
6. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานของพนักงานร้านอาหาร)
7shifts ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโลกของร้านอาหาร ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดตารางงานและการบริหารจัดการแรงงานของพนักงานในร้านอาหาร ผู้จัดการสามารถสร้างตารางงานได้รวดเร็วขึ้นโดยพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานและความต้องการในการจัดสรรบุคลากร พนักงานสามารถตรวจสอบกะงานของตน ขอลาหยุด และติดต่อสื่อสารกับทีมได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถืออย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ 7shifts ยังทำงานร่วมกับระบบ POS และระบบเงินเดือนที่ได้รับความนิยมได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ร้านอาหารลดงานเอกสารได้ ระบบนี้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะของทีมในร้านอาหารในแต่ละวันอย่างลึกซึ้ง ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือจัดตารางเวลาทั่วไป
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสลับ, เสนอ, หรือขอเปลี่ยนกะงานได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ ซึ่งจะทำการอัปเดตตารางงานโดยอัตโนมัติและแจ้งให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบทราบ
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน การพัก และการทำงานล่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟีเจอร์เช่น การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) และการจดจำใบหน้า
- ติดตามและควบคุมต้นทุนแรงงานโดยการตั้งเป้าหมายแรงงานตามยอดขายที่คาดการณ์ไว้
- สร้างรายงานอัตโนมัติเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา การเข้าร่วม และตัวชี้วัดด้านแรงงานเพื่อการวิเคราะห์รายเดือนหรือตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ 7shifts
- การจัดการกะงานที่เปิดอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ผู้ใช้บ่นว่าบางครั้งเครื่องมือมีปัญหาขัดข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือได้
ราคา 7shifts
- Comp: ฟรี
- อาหารจานหลัก: $31. 99/เดือน ต่อสถานที่
- ค่าบริการ: $69. 99/เดือน ต่อสถานที่
- กูร์เมต์: เริ่มต้นที่ $135/เดือน ต่อสถานที่
7shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 7shifts อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบแอปนี้มาก มันให้ความยืดหยุ่นกับเรามากในการบันทึกบันทึกการนำเข้าต่าง ๆ ระหว่างผู้จัดการ ตรวจสอบยอดขายและเปอร์เซ็นต์แรงงาน และประกาศให้พนักงานทราบ...เรายังต้องระมัดระวังมากเมื่อไม่ได้ปิดเบราว์เซอร์ เพราะข้อมูลจะไม่บันทึกจนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ ดังนั้นมันยากเมื่อมีคนหลายคนทำงานกับตารางเวลา เพราะมันสามารถย้อนกลับไปยังเทมเพลตเดิมได้ง่ายมาก
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การสื่อสารมากเกินไป > การสื่อสารน้อยเกินไป. ส่งการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงกะงานผ่านแอปแจ้งเตือน, SMS, และอีเมลเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา 'ฉันไม่รู้'
7. มนุษยชาติ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาองค์กรที่ซับซ้อน)
มนุษยชาติเป็นระบบจัดตารางงานพนักงานที่มั่นคง ช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการพนักงาน สร้างตารางงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และลดต้นทุนแรงงาน พนักงานสามารถสลับกะ ขอลา หรืออัปเดตความพร้อมในการทำงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ
แพลตฟอร์มนี้ทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎของสหภาพแรงงาน พร้อมทั้งมีเทมเพลตการจัดการงานในตัว การติดตามเวลา และการจัดการการลา เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณยังได้รับรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของพนักงานและต้นทุนแรงงานได้ดียิ่งขึ้น
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ
- คาดการณ์ความต้องการบุคลากรและปรับตารางเวลาให้เหมาะสมโดยใช้การคาดการณ์ด้วย AI ที่อิงตาม KPI เช่น ยอดขายและปริมาณลูกค้า
- จัดการโปรไฟล์พนักงานพร้อมทักษะ ความพร้อมใช้งาน และการขอลา เพื่อทำให้การจัดกะและการกำหนดเวลาทำงานง่ายขึ้น
- สื่อสารกับพนักงานผ่านอีเมลอัตโนมัติ, SMS, การแจ้งเตือนแบบพุช, และแชทในแอปบนเดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อจำกัดของมนุษยชาติ
- จำเป็นต้องปรับรูปแบบการส่งออกหลังจากดาวน์โหลด
- ไม่ทนต่อความผิดปกติของการจัดตารางเวลา
การกำหนดราคาเพื่อมนุษยธรรม
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของมนุษย์
- G2: 4. 3/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Humanity อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับ Humanity:
เมื่อผู้ใช้เรียนรู้วิธีการแก้ไขความพร้อมใช้งานบนปฏิทินแล้ว จะใช้งานได้ง่ายมาก ต้องคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อบล็อกเวลาบนปฏิทินและจะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง...แอปไม่ซิงค์กับเว็บไซต์ได้ดี; ข้อมูลที่ป้อนในแอปจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์...
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้กฎ 3C สำหรับการครอบคลุมกะงาน ก่อนที่จะสรุปตารางเวลา ให้ถามตัวเองว่า:
- ความครอบคลุม: เรามีพนักงานครบทุกกะหรือไม่?
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: เรากำลังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การหยุดพัก และข้อจำกัดการทำงานล่วงเวลาหรือไม่?
- การสื่อสาร: เราได้สื่อสารทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่?
8. BuildOps (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดส่งงานบริการภาคสนาม)
BuildOps เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการทำงานของแรงงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาเชิงพาณิชย์และธุรกิจบริการภาคสนาม นอกจากนี้ยังมีการรายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้บริษัทมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ KPI, ต้นทุนแรงงาน, ความคืบหน้าของโครงการ และผลกำไรจากการให้บริการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ BuildOps คือแอปพลิเคชันสำหรับช่างเทคนิคภาคสนามที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ช่างสามารถเข้าถึงใบสั่งงาน ประวัติลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดงานได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แม้ในขณะออฟไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกลายเซ็น อัปโหลดรูปภาพ บันทึกการทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ได้ทันที ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ช่วยเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงินและลดข้อผิดพลาด
คุณสมบัติเด่นของ BuildOps
- ติดตามช่างเทคนิคและงานเพื่อเพิ่มการมองเห็นในการปฏิบัติงานภาคสนามและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- จัดการใบสั่งงาน ใบเสนอราคา สัญญา และบันทึกประจำวันจากแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- ผสานการทำงานกับระบบบัญชีเช่น QuickBooks เพื่อทำให้การเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามทางการเงินง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ BuildOps
- คุณไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงไปยังลูกค้าจากแพลตฟอร์มได้
- การสร้างแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เป็นเรื่องท้าทาย
ราคา BuildOps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว BuildOps
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง BuildOps อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
Build Ops ได้ถูกตั้งค่าไว้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน พวกเขาอ้างว่าทำเช่นนี้โดยเจตนาเพื่อให้องค์กรขนาดเล็กสามารถขยายตัวได้ในอนาคตตามการเติบโตของเวลา เราสามารถเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังนี้ได้ แต่จนกว่าเราจะถึงจุดนั้น เราได้เห็นงานบริหารเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จริง ๆ Build Ops คาดว่าจะมีบุคลากรบางตำแหน่งในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้พนักงานระบุความพร้อมใช้งานเป็น:
- ✅ สีเขียว: พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ
- 🟡 สีเหลือง: สามารถทำงานได้หากจำเป็น
- 🔴 สีแดง: ไม่มีให้บริการ
การใช้รหัสสีและสัญญาณภาพสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูภาพรวมของตารางงานของทีมงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจจัดตารางงานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
9. การตอกบัตรแทนกัน (เหมาะสำหรับการบันทึกเวลาทำงานพื้นฐานของพนักงาน)
Buddy Punch เป็นโซลูชันการติดตามเวลาและการจัดตารางงานของพนักงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเลือกการลงเวลาทำงานที่หลากหลายทำให้โดดเด่น พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ แอปมือถือ หรือแม้แต่ระบบรหัส QR เฉพาะ
เพื่อเพิ่มระดับความรับผิดชอบ Buddy Punch ยังมีระบบติดตามด้วย GPS, การล็อกที่อยู่ IP, และแม้กระทั่งการถ่ายภาพเมื่อมีการบันทึกเวลาเข้างาน ดังนั้นผู้จัดการจะทราบเสมอว่าสมาชิกในทีมอยู่ที่ไหนและเวลาใดที่พวกเขากำลังลงเวลาเข้างาน นอกจากนี้ การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติยังช่วยให้ทุกคนได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ตรวจสอบการเข้างานแบบเรียลไทม์, แจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา, และรับการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานใกล้ถึงขีดจำกัดการทำงานล่วงเวลา
- จัดการเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) ด้วยกฎการสะสมที่สามารถปรับแต่งได้และตัวเลือกบริการตนเองสำหรับพนักงานในการขอหรือป้อนข้อมูลวันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย หรือวันลาส่วนตัว
- กำหนดรหัสงานและรหัสแผนกสำหรับการติดตามโครงการและงานอย่างละเอียด ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ต้นทุนแรงงานตามลูกค้า งาน หรือสถานที่
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน
- การแจ้งเตือนอีเมลที่มากเกินไปทำให้รู้สึกหนักใจ
- แอปไม่แจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในเวลาเข้า-ออกกะ
ราคาบัดดี้พันช์
- เริ่มต้น: $5. 49/เดือนต่อผู้ใช้ +$19 ค่าธรรมเนียมพื้นฐานต่อเดือน
- ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมฐาน $19 ต่อเดือน
- องค์กร: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมฐาน $19 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buddy Punch อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันชอบมากที่แอปนี้ตรงประเด็นมาก หมายความว่าคุณไม่ต้องคลิกหลายครั้งเพื่อเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ...ฉันเชื่อว่าแอปนี้ควรมีตัวเลือกในการปรับแต่งส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย การทำให้แอปดูน่ามองมากขึ้นจะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตารางการทำงาน 9/80 คืออะไรและทำงานอย่างไร?
10. Planday (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแรงงานรายชั่วโมง)
Planday เป็นโซลูชันที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกับที่ทรงพลังสำหรับผู้จัดการ ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบภายในองค์กร โดยอัตโนมัติ เช่น การจัดการสัญญา การบังคับใช้การพักเบรก และการติดตามเอกสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบแรงงานที่เข้มงวดหรือมีข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนแรงงานของ Planday โดยมีการคาดการณ์ต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างตารางงาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน ระบบ POS และระบบ HR หลายระบบ เช่น ADP, Xero, QuickBooks และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี API แบบเปิดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Planday
- ให้พนักงานสามารถสลับกะ, ขอลา, และจัดการเวลาว่างของตนผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- ติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกของพนักงานและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- เก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างปลอดภัย และเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัญญาและกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
ข้อจำกัดของ Planday
- แอปพลิเคชันมือถือมีเวลาโหลดนาน
- มันไม่ค่อยยืดหยุ่น และปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดาย เนื่องจากบริการลูกค้าไม่ดี
ราคาของ Planday
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Planday
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/ 5 (50+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ตารางการทำงานแบบหมุนเวียนสำหรับปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สร้างรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น ทำงานสี่วัน พักสี่วัน และหมุนเวียนทีมให้ทำงานในกะต่างๆ ทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางพนักงานที่ดีที่สุด
กำหนดความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการที่ทีมของคุณจัดการตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมขนาดเล็กหรือดูแลการดำเนินงานขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มผลกำไรของงาน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ClickUp คือตัวเลือกอันดับต้น
ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการจัดตารางเวลา, การผสานระบบกับระบบ HR, ซอฟต์แวร์ธุรกิจก่อสร้าง, และระบบเงินเดือน, รวมถึงความสามารถในการติดตามเวลาทำงาน, จัดการงาน, และทรัพยากร, ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅