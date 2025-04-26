บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรกสำหรับผู้ที่ต้องการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ

26 เมษายน 2568

Day One เป็นแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมสำหรับนักเขียน ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึก และผู้ที่ใส่ใจในประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่สวยงามและการใช้งานที่ง่ายดาย

แต่ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ แสดงว่ามันอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอีกต่อไปแล้ว บางทีคุณอาจต้องการควบคุมข้อมูลของคุณมากขึ้น หรือ ฟีเจอร์ที่รองรับการเขียนแบบยาว การติดตามอารมณ์ หรือการตั้งเป้าหมาย ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจเป็นเพราะค่าบริการรายเดือนไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้รับอีกต่อไป

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณกลับมาพิจารณา Day One อีกครั้ง ข่าวดีก็คือคุณมีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่แอปบันทึกประจำวันที่เน้นความเป็นส่วนตัว ไปจนถึงเครื่องมือบนคลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งสามารถใช้เป็นฐานความรู้ส่วนตัวได้ ตัวเลือกในรายการนี้มอบมากกว่าแค่สถานที่สำหรับจดบันทึกความคิดของคุณ

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Day One ที่มอบความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับการเขียนบันทึกของคุณ

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทนสมุดบันทึกวันแรก?

แม้ว่า Day One จะได้รับการยอมรับว่าเป็นแอปบันทึกประจำวันชั้นนำ แต่ก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการหรือกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

นี่คือเหตุผลที่หลายคนกำลังเปลี่ยนมาใช้:

  • ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มที่จำกัด: Day One ถูกสร้างขึ้นหลักสำหรับผู้ใช้ Apple หากคุณต้องการการเข้าถึงที่ราบรื่นบน Android, Windows หรือเว็บ คุณอาจพบว่าตัวเองถูกจำกัด
  • ข้อกังวลด้านราคา:แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลเวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการใช้งานจำกัดและการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมอาจไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่คำนึงถึงงบประมาณ
  • การจดบันทึกแบบบูลเล็ท: Day One ขาดโครงสร้างการจดบันทึกแบบบูลเล็ทที่มีอยู่แล้ว เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็ว การย้ายงาน หรือการจัดทำดัชนีด้วยสัญลักษณ์
  • ช่องว่างของฟีเจอร์: Day One เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวัน แต่ขาดฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามนิสัย การวิเคราะห์อารมณ์ หรือการค้นหาเชิงลึกข้ามรายการทั้งหมด ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้มีอยู่ในเครื่องมืออื่น
  • การผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: หากคุณกำลังมองหาวิธีผสมผสานการเขียนบันทึกเข้ากับการจัดการงาน การซิงค์ปฏิทิน หรือการติดตามเป้าหมาย ทางเลือกบางอย่างมีตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรกในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรก:

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพClickUp Docs สำหรับการจดบันทึกแบบร่วมมือกันด้วย AI– ClickUp Notepad สำหรับบันทึกข้อความอย่างรวดเร็ว– ClickUp AI สำหรับสรุปบันทึก สร้างรายการจากงานที่ทำ ข้อความแชท ฯลฯ – เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบเหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันอย่างเป็นระบบพร้อมการจัดการงานและการตั้งเป้าหมายเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
โนชั่น– ระบบบันทึกประจำวันแบบกำหนดเอง– ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน– แม่แบบรายวันที่ใช้ซ้ำได้เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยภายในพื้นที่ทำงานสมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
เอเวอร์โน้ต– คำแนะนำประจำวัน– การป้องกันด้วยรหัสผ่าน– วิดีโอและเสียงที่ฝังไว้เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกความรู้ การเขียนบันทึก และการจัดระเบียบโน้ตอย่างรวดเร็วเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
บันทึกตาราง– คำแนะนำที่มีโครงสร้าง – วิดเจ็ต เช่น 'เหตุการณ์', 'ความทรงจำ' และ 'คำคม'เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกแบบมินิมอลและการสะท้อนตนเองเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
ไดอารี– การแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับการบันทึกประจำวันแบบไม่ต้องใช้มือ– มุมมองปฏิทิน– การติดตามนิสัยเหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การบันทึกที่เรียบง่าย มีโครงสร้าง และเต็มไปด้วยสื่อเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
การเดินทาง– บันทึกประจำวันใน Convery เป็นสมุดภาพ – ปกป้องด้วยรหัสผ่าน – มีมุมมองปฏิทิน ไทม์ไลน์ และแผนที่เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
จ๊อปลิน– การจัดรูปแบบแบบลดราคา– โครงสร้างลำดับชั้น– ผู้ช่วย AI, จาร์วิสแอปจดบันทึกแบบโอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างเป็นระบบและการจัดระเบียบอย่างละเอียดเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
เพนซู– การค้นหาขั้นสูง – ฟีเจอร์ Time Capsule เพื่อส่งบันทึกถึงตัวคุณในอนาคตเหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัวพร้อมการบันทึกอัตโนมัติและข้อความถึงตัวเองในอนาคตเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
เดลีโอ– การบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวันเพื่อติดตามและตรวจสอบรูปแบบ – มุมมองแบบรายการหรือปฏิทินดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรมพร้อมข้อมูลเชิงภาพเวอร์ชันพื้นฐานฟรี
ออบซิเดียน– การจัดวางแบบอิสระที่คุณสามารถลากโน้ต รูปภาพ ฯลฯ ได้ – การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและแผนที่ภาพของรายการบันทึกเหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบเชื่อมโยงด้วยลิงก์, มุมมองกราฟ, และการปรับแต่งปลั๊กอินเวอร์ชันพื้นฐานฟรี

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไม Day One อาจไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไป มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสมบัติที่ดีขึ้น และประสบการณ์การบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบมีโครงสร้างพร้อมการจัดการงานและการตั้งเป้าหมาย)

ClickUp Docs: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
เก็บการสะท้อนความคิดส่วนตัวหรือการทำงานไว้ใกล้กับการจัดการงานของคุณด้วย ClickUp Docs

หากกิจวัตรการบันทึกประจำวันของคุณเริ่มรู้สึกกระจัดกระจาย หรือบันทึกของคุณถูกฝังอยู่ระหว่างสมุดบันทึกหลายเล่มClickUpอาจเป็นโครงสร้างที่คุณขาดหายไป

แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการบันทึกประจำวันที่มีประสิทธิภาพ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ ClickUp เป็นแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุดของพวกเขา มันจัดระเบียบความคิดและรายการที่ต้องทำของคุณ ทำให้ค้นหาได้ และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับภาพรวมที่กว้างขึ้น

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปฟรีนี้คือClickUp Docs ซึ่งทำให้การเขียนบันทึกเป็นนิสัยที่ราบรื่น ร่วมมือกันได้ดี และมีการจัดระเบียบ

คลิกอัพ ด็อกส์
บันทึกกิจกรรมประจำวัน, บันทึกข้อมูลในบันทึกอื่น ๆ, และทำให้ข้อความที่น่าเบื่อกลายเป็นที่น่าสนใจด้วย ClickUp Docs

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่สำหรับแต่ละวัน จัดเก็บบันทึกประจำสัปดาห์ไว้ในโฟลเดอร์ย่อย และแม้แต่เชื่อมโยงรายการบันทึกกับงานหรือเป้าหมายเฉพาะได้อีกด้วย เพื่อให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ ตาราง รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดรูปแบบความคิดของคุณได้อย่างที่ต้องการ

คุณสามารถสร้างบันทึกหลายเล่มใน ClickUp ได้ฟรีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าโฟลเดอร์ชื่อ "บันทึกออนไลน์" และภายในนี้สร้างเอกสารสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาจเป็นบันทึกความคิด บันทึกความขอบคุณ หรือบันทึกประจำสัปดาห์ก็ได้ ในขณะที่แต่ละเอกสารทำหน้าที่เป็นบันทึกแยกกัน คุณสามารถใช้หน้าซ้อนเพื่อแบ่งออกเป็นบันทึกประจำวัน การทบทวนประจำเดือน และบันทึกเฉพาะหัวข้อ

เพื่อให้การเขียนบันทึกมีความลื่นไหลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับความคิดสั้นๆ และการทบทวนประจำวันClickUp Notepadมอบวิธีการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและปราศจากสิ่งรบกวน เมื่อใดก็ตามที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น

ClickUp Notepad: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
บันทึกความคิด ไอเดีย การระดมความคิดคร่าวๆ และการสะท้อนความคิดด้วย ClickUp Notepad

เหตุผลที่มันเป็นหนึ่งในแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมที่สุดคือคุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับกิจวัตรประจำได้ จัดรูปแบบด้วยหัวข้อและไฮไลท์ได้ ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถฝังวิดีโอหรือสเปรดชีตเพื่อทำให้การบันทึกประจำวันของคุณมีภาพประกอบได้

และหากบันทึกสั้น ๆ กลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ ให้เปลี่ยนเป็นงาน พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และลำดับความสำคัญ ทุกการบันทึกใหม่สามารถพัฒนาไปสู่ การระดมความคิด การวางแผน และ การติดตามเป้าหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการพัฒนาการเขียนบันทึกของคุณให้มากกว่าการเขียนเพียงอย่างเดียวและต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับความคิดของคุณจริง ๆ ClickUp Brain เพิ่มชั้นการทำงานด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้

สมมติว่าคุณใช้ ClickUp Docs ในการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วใน Notepad ClickUp Brain สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ทันที พร้อมดึงข้อมูลเชิงลึก สรุป หรือรายการเฉพาะ เพียงแค่ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น "ฉันได้สะท้อนอะไรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา?" หรือ "สรุปความคิดของฉันเกี่ยวกับการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า"

ClickUp Brain
เปิดเผยเหตุการณ์ที่ผ่านมา สรุปความคิด และรับคำตอบที่แม่นยำทุกครั้งด้วย ClickUp Brain

ไม่เหมือนกับแอปบันทึกประจำวันอื่น ๆ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างคำถามอัตโนมัติตามธีมการบันทึกของคุณ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือสร้างคำถามติดตามเพื่อสำรวจความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้

ด้วยความสามารถในการรับรู้บริบท ไดอารีดิจิทัลช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเดือนของการเขียนเนื้อหาส่วนตัวเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เปลี่ยนบันทึกประจำวันให้เป็นรายการที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้ โดยใช้ClickUp Tasks พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบหากจำเป็น
  • ตั้งการแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วยClickUp Remindersเพื่อติดตามความคิด สะท้อนวันของคุณ หรือกลับไปพิจารณาไอเดียอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสม
  • ติดตามการเติบโตส่วนบุคคล เป้าหมายด้านผลผลิต หรือความสำเร็จในการสร้างนิสัยโดยใช้ClickUp Goalsและมองเห็นความก้าวหน้าตลอดเวลา
  • ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกยาว สร้างคำถามประจำวัน หรือแม้แต่ระดมความคิดใหม่ๆ ระหว่างการบันทึกความคิดของคุณในหลายอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายของแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมนี้มีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, AI, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้ งานแต่ละงานมีแท็บกิจกรรมเพื่อให้คุณดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและดูเป็นมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp เป็นแอปเดียวของคุณ จะไม่มีข้ออ้างใด ๆ ที่จะไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยภายในพื้นที่ทำงานสมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้)

Notion แดชบอร์ด: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
ผ่านทางNotion

หากสไตล์การบันทึกของคุณเน้นไปที่โครงสร้างภาพหรือการติดตามกิจวัตรประจำวัน Notion อาจรู้สึกเหมือนบ้านของคุณ

คุณสามารถสร้างหน้าบันทึกประจำวันสำหรับแต่ละวันโดยเฉพาะ ฝังสื่อต่าง ๆ ติดตามอารมณ์ของคุณ และออกแบบเทมเพลตสำหรับการทบทวนตอนเช้าหรือสรุปสิ้นวัน ด้วย Notion คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกได้ไม่จำกัด เพื่อบันทึกกิจกรรมและนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของคุณ

Notion ยังสามารถเชื่อมต่อสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณกับระบบที่กว้างขึ้นได้ เช่น การเชื่อมโยงกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ปฏิทินเนื้อหา หรือแผนงานโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างระบบบันทึกประจำวันแบบกำหนดเองอย่างสมบูรณ์ พร้อมหน้าบันทึกที่ซ้อนกัน ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง และแม่แบบประจำวันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ฝังวิดีโอ, เสียง, รูปภาพ, และไฟล์ลงในบันทึกประจำวันเพื่อเอกสารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • เชื่อมโยงหน้าวารสารกับงาน โครงการ หรือเป้าหมายโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ตระหนักถึงบริบท

ข้อจำกัดของ Notion

  • แอปอาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงหรือเพิ่มการใช้หน่วยความจำแม้ในขณะใช้งานการจดบันทึกอย่างง่าย
  • แอปฟรีมีขนาดไฟล์อัปโหลดจำกัดที่ 5 MB ดังนั้นหากบันทึกของคุณมีไฟล์ PDF, รูปภาพหลายรูป หรือบันทึกเสียง คุณจะหมดพื้นที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกความรู้, การเขียนบันทึกประจำวัน, และการจัดระเบียบโน้ตอย่างรวดเร็ว)

แดชบอร์ด Evernote
ผ่านทางEvernote

ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังและการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ Evernote ช่วยให้ความทรงจำและความคิดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับแต่ละรายการในบันทึกประจำวัน คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่และใช้รูปแบบชื่อที่สอดคล้องกันโดยใช้วันที่ เช่น '2025-04-23 บันทึกประจำวัน' เพื่อให้บันทึกของคุณเรียงตามลำดับเวลาและง่ายต่อการย้อนกลับไปดูวันที่เฉพาะเจาะจง

ทางเลือกของบันทึกประจำวันวันนี้ให้คุณเพิ่มแท็ก เช่น #งาน, #ส่วนตัว, #การเดินทาง, #ความคิด, หรือ #ขอบคุณ ทำให้ง่ายต่อการกรองและค้นหาบันทึกตามธีมหรือหัวข้อ หากคุณพบเจอบทความหรือคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ คุณสามารถตัดแปะลงในบันทึกของคุณได้โดยตรงและกลับมาทบทวนในภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรายการของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, หรือแม้กระทั่งบันทึกเสียง
  • ตั้งคำถามหรือหัวข้อประจำวัน—ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอน—เพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอและทำให้การเขียนบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
  • ล็อกบันทึกประจำวันหรือสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของความคิดของคุณ

ข้อจำกัดของ Evernote

  • เวอร์ชันฟรีของ Evernote มีพื้นที่จำกัดเพียง 60MB ต่อเดือน และคุณสามารถใช้งานได้เพียงสองอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันใช้ Evernote มานานแล้วสำหรับการจดบันทึกและการจัดการความรู้ แอปนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและชัดเจน และซิงค์ได้อย่างรวดเร็วระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด

4. สมุดบันทึกตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมินิมอลและการสะท้อนตนเอง)

แดชบอร์ดบันทึกตาราง: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
ผ่านทางGrid Diary

Grid Diary เป็นแอปบันทึกประจำวันที่ใช้งานง่ายและเป็นทางเลือกแทน Day One Journal ที่ใช้รูปแบบตารางเพื่อช่วยให้คุณสะท้อนความคิดอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่รู้สึกหนักใจ แทนที่จะเขียนบันทึกประจำวันแบบยาวและไม่มีโครงสร้าง แอปนี้จะนำเสนอชุดคำถามหรือหัวข้อที่จัดโครงสร้างไว้ในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้คุณสะท้อนความคิดอย่างมีทิศทาง

เนื่องจากรายการสั้นและมีโครงสร้าง คุณจึงใช้เวลาเพียง 5 ถึง 10 นาทีต่อวัน ทำให้เป็นนิสัยที่ยั่งยืนแม้ในตารางงานที่ยุ่ง

คุณสมบัติเด่นของ Grid Diary

  • สร้างหรือปรับแต่งตารางของคุณด้วยคำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
  • ประเมินเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณ ทบทวนการพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงรูปแบบหรือธีมที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • เพิ่ม, ลบ, และจัดเรียงลำดับวิดเจ็ต เช่น 'กิจกรรม', 'ความทรงจำ', และ 'คำคม' เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะกับคุณมากขึ้น

ข้อจำกัดของบันทึกตาราง

  • เครื่องมือนี้ให้บริการเพียงมุมมองไทม์ไลน์แบบง่าย ๆ และบันทึกประจำวันเท่านั้น ไม่รองรับการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือแดชบอร์ดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ Grid Diary

  • ฟรี
  • การสมัครสมาชิก: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Grid Diary

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Diarium (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การบันทึกแบบเรียบง่าย มีโครงสร้าง และเต็มไปด้วยสื่อ)

แดชบอร์ดไดอาริอัม
ผ่านทางไดอารี

Diarium สร้างบันทึกประจำวันโดยอัตโนมัติทุกวัน ทำให้การสร้างนิสัยการเขียนบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย หากคุณชอบการพูดมากกว่าการพิมพ์ Day One Journal ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง ช่วยให้คุณบันทึกความคิดได้โดยตรงหรือใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับการเขียนบันทึกแบบไม่ต้องใช้มือ—เหมาะสำหรับการสะท้อนความคิดขณะเดินทางหรือเมื่อคุณเหนื่อยเกินกว่าจะเขียน

คุณสามารถดูวันที่คุณได้เขียนบันทึกด้วย 'มุมมองปฏิทิน' หรือเลื่อนดูรายการบันทึกในรูปแบบไทม์ไลน์เพื่อทบทวนการสะท้อนผลในแต่ละเดือนและตรวจสอบความสม่ำเสมอได้

คุณสมบัติเด่นของ Diarium

  • เปลี่ยนบันทึกการเดินทางของคุณให้เป็นไดอารี่การเดินทางพร้อมข้อมูลสถานที่, สภาพอากาศ, และจำนวนก้าว
  • แสดงรูปภาพของคุณ, นัดหมายในปฏิทิน, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, หรือข้อมูลการออกกำลังกาย โดยการเชื่อมต่อกับ Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, เป็นต้น
  • รับสถิติเช่นความถี่ในการเขียนบันทึก, จำนวนวันที่เขียนติดต่อกัน, และจำนวนคำที่คุณเขียนเพื่อการติดตามนิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของไดอารี

  • ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการบันทึกบันทึกประจำวันร่วมกัน

ราคาของไดอารีอัม

  • ฟรี
  • เวอร์ชันโปร: $9.99 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของไดอาริอัม

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Diarium อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากApple App Store:

ฉันรักแอปนี้มาก มันทำให้การบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย ค้นหารายการเก่าได้ง่าย และย้ายข้อมูลจากแอปอื่นมายังแอปนี้ได้ค่อนข้างสะดวก

6. Journey (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว)

แดชบอร์ดการเดินทาง: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
ผ่านทางเส้นทาง

Journey เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่เพิ่มข้อมูลเวลาและตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริบทที่มีความหมายแก่บันทึกของคุณ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และมุมมองแผนที่ของแอปช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมการบันทึกของคุณตลอดเวลาและย้อนกลับไปยังบันทึกตามวันที่หรือตำแหน่งได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามอารมณ์และกิจกรรมประจำวันได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุรูปแบบทางอารมณ์และปรับปรุงสุขภาพจิตของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของการเดินทาง

  • เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, ข้อมูลสภาพอากาศ, และแท็กตำแหน่งลงในรายการของคุณ
  • ส่งออกรายการเป็น PDF หรือ DOCX และแปลงเป็นหนังสือภาพที่จัดรูปแบบอย่างสวยงาม
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยรหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ, หรือ Face ID

ข้อจำกัดในการเดินทาง

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มีจำกัดทั้งในด้านพื้นที่และจำนวนบันทึก ดังนั้นเวอร์ชันเว็บแอปอาจมีความจำกัด

ราคาการเดินทาง

  • ฟรี
  • การเป็นสมาชิก: $4. 17/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ตลอดชีพ: $199. 99

คะแนนรีวิวและรีวิวการเดินทาง

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Joplin (แอปจดบันทึกแบบเปิดที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบอย่างละเอียด)

แดชบอร์ด Joplin
ผ่านทางโจปลิน

ทางเลือกสำหรับ Day One Journal คือ Joplin ซึ่งเป็นแอปจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่คุณสามารถใช้สำหรับการเขียนบันทึกประจำวันได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะหากคุณชอบประสบการณ์ที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้มากขึ้น แอปนี้รองรับการจัดรูปแบบด้วย Markdown ทำให้คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ PDF และลิงก์ได้

ด้วยสมุดบันทึกและสมุดย่อย คุณสามารถจัดระเบียบรายการของคุณให้เป็นโครงสร้างลำดับชั้นที่สะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อให้หัวข้อที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในกลุ่มเดียวกันและเข้าถึงได้ง่าย และปลั๊กอิน Jarvis (ผู้ช่วย AI) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสรุปเนื้อหา การเขียนข้อความใหม่ และการสร้างเนื้อหา ทำให้การปรับปรุงหรือขยายบันทึกประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย

จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin

  • ติดตามสิ่งที่ต้องทำ ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบรายการต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัวของ Joplin เพื่อบริหารจัดการทั้งงานประจำวันและการเขียนสะท้อนความคิดในที่เดียว
  • บันทึกหน้าเว็บทั้งหมด บทความ หรือข้อความบางส่วนโดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Joplin เพื่ออ้างอิงเนื้อหาออนไลน์ในบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ซิงค์บันทึกของคุณข้ามอุปกรณ์ด้วย Joplin Cloud และแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะหรือใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Joplin

  • Joplin ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลักและขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมือน Google Docs หรือ Notion

การกำหนดราคาของ Joplin

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $3. 40/เดือน (€2. 99/เดือน)
  • ข้อดี: $6. 81/เดือน (€5. 99/เดือน)
  • ทีม: $9. 09/เดือน ต่อผู้ใช้ (€7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Joplin

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Joplin ว่าอย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

ฉันชอบโครงสร้างการจัดระเบียบของบันทึกมาก ที่คุณสามารถมีสมุดบันทึกและบันทึกย่อยต่างๆ ภายในได้ ฉันยังชอบที่บันทึกถูกเก็บในรูปแบบ Markdown ซึ่งทำให้อ่านได้ง่าย ฉันใช้มันทุกวัน และมันใช้งานง่ายมากและสามารถผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างลงตัว

8. Penzu (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัวพร้อมการบันทึกอัตโนมัติและข้อความถึงตัวเองในอนาคต)

แดชบอร์ด Penzu: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
ผ่านทางPenzu

Penzu มอบประสบการณ์การบันทึกที่มีความยืดหยุ่น ให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้คุณสามารถบันทึกทุกรายละเอียดของชีวิตได้โดยไม่มีการจำกัด

ขณะที่คุณเขียน ระบบบันทึกอัตโนมัติจะทำงานอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดของคุณจะไม่สูญหาย นักเขียนที่ชอบติดตามความคืบหน้าจะชื่นชอบฟีเจอร์นับจำนวนคำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว

ด้วย Penzu Time Capsule คุณสามารถส่งข้อความถึงตัวเองในอนาคตได้—วิธีที่ไม่เหมือนใครในการสะท้อนถึงการเติบโตและเหตุการณ์สำคัญ เมื่อคุณพร้อมที่จะแบ่งปัน คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอีเมลส่วนตัวหรือลิงก์แชร์สาธารณะ ขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวของบันทึกนั้น

คุณสมบัติเด่นของ Penzu

  • ย้อนกลับไปดูการสะท้อนความคิดในอดีตได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันค้นหา และดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนผ่านความทรงจำเฉพาะเจาะจง
  • ปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณด้วยปกที่ไม่เหมือนใคร, พื้นหลัง, และแผ่นเขียนที่สามารถปรับได้เพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
  • ปกป้องบันทึกของคุณด้วยระบบล็อกแบบเข้ารหัสที่ช่วยให้การเขียนของคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Penzu

  • Penzu ไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การบันทึกที่มีความเชื่อมโยงมากขึ้น

ราคาของเพนซู

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.99/เดือน
  • โปร+: $9.99/เดือน
  • Penzu Pro+ ตลอดชีพ: $199.99

คะแนนและรีวิวของ Penzu

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Daylio (ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรมพร้อมข้อมูลเชิงภาพ)

แดชบอร์ด Daylio
ผ่านทางDaylio

Daylio, ทางเลือกแทนสมุดบันทึกประจำวัน Day One, ทำให้การติดตามอารมณ์และกิจกรรมประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบอารมณ์ของคุณได้เพียงไม่กี่แตะ Daylio ช่วยให้คุณบันทึกอารมณ์ของคุณได้ทุกวัน โดยเลือกจากตัวเลือกเช่น 'มีความสุข', 'เศร้า', หรือ 'กังวล' และช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มของอารมณ์ตามกาลเวลา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบันทึกหลายเล่มเพื่อติดตามว่าการเข้าสังคมช่วยเพิ่มอารมณ์ของคุณอย่างไร หรือความเครียดจากการทำงานส่งผลต่อคุณอย่างไร แอปนี้ยังช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมประจำวัน เช่น การวิ่งหรือการฝึกโยคะ เพื่อดูว่าการกระทำเฉพาะเจาะจงมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณอย่างไร

แอปนี้ให้มุมมองแบบปีในพิกเซล พร้อมการแสดงผลอารมณ์ของคุณตลอดทั้งปีในรูปแบบภาพ ทำให้คุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและแนวโน้มทางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถติดตามความมีประสิทธิภาพของคุณหลังเลิกงานได้ด้วยแอปบันทึกนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Daylio

  • สร้างแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกที่ให้คุณเห็นแนวโน้มและรูปแบบของอารมณ์ได้อย่างชัดเจน
  • สลับเป็นมุมมองรายการหรือปฏิทินเพื่อจัดระเบียบและนำทางรายการของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามสถิติการทำต่อเนื่องของคุณ รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ และรักษาแรงจูงใจด้วยการบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวัน

ข้อจำกัดของ Daylio

  • ไม่เหมาะเป็นแอปพลิเคชันบันทึกประจำวันมาตรฐาน เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่สนใจการมีสติและการดูแลตนเองเป็นหลัก

ราคาของ Daylio

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Daylio

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Daylio ว่าอย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจาก Reddit:

ฉันได้ใช้ Daylio เป็นครั้งคราวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสุขภาพจิตของฉัน และฉันพบว่ามันได้ผลดีมาก

10. Obsidian (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เชื่อมโยงด้วยลิงก์, มุมมองกราฟ, และการปรับแต่งปลั๊กอิน)

แผงควบคุม Obsidian: ทางเลือกสำหรับบันทึกประจำวัน
ผ่านทางObsidian

ด้วย Obsidian Canvas คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างเป็นภาพโดยการลากโน้ต รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ เข้าไปในเลย์เอาต์แบบอิสระ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอให้กับกระบวนการจดบันทึกของคุณ และสร้างรายการที่มีโครงสร้างสำหรับการสะท้อนความคิดประจำวัน การติดตามเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

Obsidian ยังถือเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกสำหรับ Day One Journal สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อบันทึกของคุณผ่านการเชื่อมโยงสองทางและสร้างเครือข่ายของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันในบันทึกของคุณ มุมมองแบบกราฟจะแสดงแผนที่ภาพของบันทึกของคุณเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นรูปแบบในความคิดของคุณและนำทางไปยังบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเมื่อการสะท้อนความคิดของคุณเติบโตขึ้น

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • ค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้แท็ก คำสำคัญ หรือลิงก์ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านคลังทั้งหมดของคุณ
  • ติดแท็กข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มแนวคิดหรือธีม และทำให้บันทึกของคุณง่ายต่อการเรียกดูและกรอง
  • ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อด้วยประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้รายการที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • บางครั้งคุณจำเป็นต้องพึ่งพาคำสั่งเพื่อดำเนินการเฉพาะเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องใช้คำสั่ง HTML
      เพื่อขีดเส้นใต้คำ เนื่องจากไม่มีปุ่มสำหรับฟังก์ชันนี้

ราคาของโอปอล

  • ฟรี
  • ซิงค์: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • เผยแพร่: $10 ต่อเว็บไซต์ ต่อเดือน
  • ตัวเร่ง: ชำระครั้งเดียว $25
  • เชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้ ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ทำให้การบันทึกประจำวันและการวางแผนประจำวันง่ายขึ้นด้วย ClickUp

สิ่งที่เคยเริ่มต้นเป็นเพียงพื้นที่เงียบสงบสำหรับบันทึกความคิด อาจจำเป็นต้องรองรับสิ่งต่างๆ มากขึ้นในปัจจุบัน: การวางแผนอย่างเป็นระบบ การติดตามเป้าหมาย การบูรณาการงาน และการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน

การเขียนบันทึกในวันนี้มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับประสิทธิภาพ ความทรงจำ และแรงผลักดัน และมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องการอะไรมากกว่าจากบันทึกของคุณ บางทีคุณอาจต้องการเชื่อมโยงรายการบันทึกกับรายการสิ่งที่ต้องทำ เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเป้าหมาย หรือใช้พื้นที่ทำงานเดียวสำหรับทั้งการวางแผนและการสะท้อนความคิดส่วนตัว

หากคุณรู้สึกเช่นนั้น ClickUp หนึ่งในแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุด ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ดู สิ่งที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปบันทึกประจำวัน Day One คือมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เอกสาร, สมุดบันทึก, งาน, เป้าหมาย และ ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้รวมการสะท้อนความคิด การกระทำ และความชัดเจนไว้ในแอปเดียว

