10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรกสำหรับผู้ที่ต้องการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ

Day One เป็นแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมสำหรับนักเขียน ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึก และผู้ที่ใส่ใจในประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่สวยงามและการใช้งานที่ง่ายดาย
แต่ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ แสดงว่ามันอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอีกต่อไปแล้ว บางทีคุณอาจต้องการควบคุมข้อมูลของคุณมากขึ้น หรือ ฟีเจอร์ที่รองรับการเขียนแบบยาว การติดตามอารมณ์ หรือการตั้งเป้าหมาย ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจเป็นเพราะค่าบริการรายเดือนไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้รับอีกต่อไป
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณกลับมาพิจารณา Day One อีกครั้ง ข่าวดีก็คือคุณมีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่แอปบันทึกประจำวันที่เน้นความเป็นส่วนตัว ไปจนถึงเครื่องมือบนคลาวด์ที่ปลอดภัยซึ่งสามารถใช้เป็นฐานความรู้ส่วนตัวได้ ตัวเลือกในรายการนี้มอบมากกว่าแค่สถานที่สำหรับจดบันทึกความคิดของคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Day One ที่มอบความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับการเขียนบันทึกของคุณ
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทนสมุดบันทึกวันแรก?
แม้ว่า Day One จะได้รับการยอมรับว่าเป็นแอปบันทึกประจำวันชั้นนำ แต่ก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการหรือกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
นี่คือเหตุผลที่หลายคนกำลังเปลี่ยนมาใช้:
- ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มที่จำกัด: Day One ถูกสร้างขึ้นหลักสำหรับผู้ใช้ Apple หากคุณต้องการการเข้าถึงที่ราบรื่นบน Android, Windows หรือเว็บ คุณอาจพบว่าตัวเองถูกจำกัด
- ข้อกังวลด้านราคา:แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลเวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการใช้งานจำกัดและการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมอาจไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่คำนึงถึงงบประมาณ
- การจดบันทึกแบบบูลเล็ท: Day One ขาดโครงสร้างการจดบันทึกแบบบูลเล็ทที่มีอยู่แล้ว เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็ว การย้ายงาน หรือการจัดทำดัชนีด้วยสัญลักษณ์
- ช่องว่างของฟีเจอร์: Day One เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวัน แต่ขาดฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามนิสัย การวิเคราะห์อารมณ์ หรือการค้นหาเชิงลึกข้ามรายการทั้งหมด ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้มีอยู่ในเครื่องมืออื่น
- การผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: หากคุณกำลังมองหาวิธีผสมผสานการเขียนบันทึกเข้ากับการจัดการงาน การซิงค์ปฏิทิน หรือการติดตามเป้าหมาย ทางเลือกบางอย่างมีตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรกในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสมุดบันทึกวันแรก:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|– ClickUp Docs สำหรับการจดบันทึกแบบร่วมมือกันด้วย AI– ClickUp Notepad สำหรับบันทึกข้อความอย่างรวดเร็ว– ClickUp AI สำหรับสรุปบันทึก สร้างรายการจากงานที่ทำ ข้อความแชท ฯลฯ – เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันอย่างเป็นระบบพร้อมการจัดการงานและการตั้งเป้าหมาย
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|โนชั่น
|– ระบบบันทึกประจำวันแบบกำหนดเอง– ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน– แม่แบบรายวันที่ใช้ซ้ำได้
|เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยภายในพื้นที่ทำงานสมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|เอเวอร์โน้ต
|– คำแนะนำประจำวัน– การป้องกันด้วยรหัสผ่าน– วิดีโอและเสียงที่ฝังไว้
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกความรู้ การเขียนบันทึก และการจัดระเบียบโน้ตอย่างรวดเร็ว
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|บันทึกตาราง
|– คำแนะนำที่มีโครงสร้าง – วิดเจ็ต เช่น 'เหตุการณ์', 'ความทรงจำ' และ 'คำคม'
|เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกแบบมินิมอลและการสะท้อนตนเอง
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|ไดอารี
|– การแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับการบันทึกประจำวันแบบไม่ต้องใช้มือ– มุมมองปฏิทิน– การติดตามนิสัย
|เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การบันทึกที่เรียบง่าย มีโครงสร้าง และเต็มไปด้วยสื่อ
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|การเดินทาง
|– บันทึกประจำวันใน Convery เป็นสมุดภาพ – ปกป้องด้วยรหัสผ่าน – มีมุมมองปฏิทิน ไทม์ไลน์ และแผนที่
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|จ๊อปลิน
|– การจัดรูปแบบแบบลดราคา– โครงสร้างลำดับชั้น– ผู้ช่วย AI, จาร์วิส
|แอปจดบันทึกแบบโอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างเป็นระบบและการจัดระเบียบอย่างละเอียด
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|เพนซู
|– การค้นหาขั้นสูง – ฟีเจอร์ Time Capsule เพื่อส่งบันทึกถึงตัวคุณในอนาคต
|เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัวพร้อมการบันทึกอัตโนมัติและข้อความถึงตัวเองในอนาคต
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|เดลีโอ
|– การบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวันเพื่อติดตามและตรวจสอบรูปแบบ – มุมมองแบบรายการหรือปฏิทิน
|ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรมพร้อมข้อมูลเชิงภาพ
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
|ออบซิเดียน
|– การจัดวางแบบอิสระที่คุณสามารถลากโน้ต รูปภาพ ฯลฯ ได้ – การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและแผนที่ภาพของรายการบันทึก
|เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบเชื่อมโยงด้วยลิงก์, มุมมองกราฟ, และการปรับแต่งปลั๊กอิน
|เวอร์ชันพื้นฐานฟรี
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไม Day One อาจไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไป มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสมบัติที่ดีขึ้น และประสบการณ์การบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกประจำวันแบบมีโครงสร้างพร้อมการจัดการงานและการตั้งเป้าหมาย)
หากกิจวัตรการบันทึกประจำวันของคุณเริ่มรู้สึกกระจัดกระจาย หรือบันทึกของคุณถูกฝังอยู่ระหว่างสมุดบันทึกหลายเล่มClickUpอาจเป็นโครงสร้างที่คุณขาดหายไป
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการบันทึกประจำวันที่มีประสิทธิภาพ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ ClickUp เป็นแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุดของพวกเขา มันจัดระเบียบความคิดและรายการที่ต้องทำของคุณ ทำให้ค้นหาได้ และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับภาพรวมที่กว้างขึ้น
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปฟรีนี้คือClickUp Docs ซึ่งทำให้การเขียนบันทึกเป็นนิสัยที่ราบรื่น ร่วมมือกันได้ดี และมีการจัดระเบียบ
คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่สำหรับแต่ละวัน จัดเก็บบันทึกประจำสัปดาห์ไว้ในโฟลเดอร์ย่อย และแม้แต่เชื่อมโยงรายการบันทึกกับงานหรือเป้าหมายเฉพาะได้อีกด้วย เพื่อให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ ตาราง รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดรูปแบบความคิดของคุณได้อย่างที่ต้องการ
คุณสามารถสร้างบันทึกหลายเล่มใน ClickUp ได้ฟรีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าโฟลเดอร์ชื่อ "บันทึกออนไลน์" และภายในนี้สร้างเอกสารสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาจเป็นบันทึกความคิด บันทึกความขอบคุณ หรือบันทึกประจำสัปดาห์ก็ได้ ในขณะที่แต่ละเอกสารทำหน้าที่เป็นบันทึกแยกกัน คุณสามารถใช้หน้าซ้อนเพื่อแบ่งออกเป็นบันทึกประจำวัน การทบทวนประจำเดือน และบันทึกเฉพาะหัวข้อ
เพื่อให้การเขียนบันทึกมีความลื่นไหลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับความคิดสั้นๆ และการทบทวนประจำวันClickUp Notepadมอบวิธีการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและปราศจากสิ่งรบกวน เมื่อใดก็ตามที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น
เหตุผลที่มันเป็นหนึ่งในแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมที่สุดคือคุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับกิจวัตรประจำได้ จัดรูปแบบด้วยหัวข้อและไฮไลท์ได้ ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถฝังวิดีโอหรือสเปรดชีตเพื่อทำให้การบันทึกประจำวันของคุณมีภาพประกอบได้
และหากบันทึกสั้น ๆ กลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ ให้เปลี่ยนเป็นงาน พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และลำดับความสำคัญ ทุกการบันทึกใหม่สามารถพัฒนาไปสู่ การระดมความคิด การวางแผน และ การติดตามเป้าหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
หากคุณต้องการพัฒนาการเขียนบันทึกของคุณให้มากกว่าการเขียนเพียงอย่างเดียวและต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับความคิดของคุณจริง ๆ ClickUp Brain เพิ่มชั้นการทำงานด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
สมมติว่าคุณใช้ ClickUp Docs ในการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วใน Notepad ClickUp Brain สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ทันที พร้อมดึงข้อมูลเชิงลึก สรุป หรือรายการเฉพาะ เพียงแค่ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น "ฉันได้สะท้อนอะไรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา?" หรือ "สรุปความคิดของฉันเกี่ยวกับการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า"
ไม่เหมือนกับแอปบันทึกประจำวันอื่น ๆ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างคำถามอัตโนมัติตามธีมการบันทึกของคุณ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือสร้างคำถามติดตามเพื่อสำรวจความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้
ด้วยความสามารถในการรับรู้บริบท ไดอารีดิจิทัลช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเดือนของการเขียนเนื้อหาส่วนตัวเข้าด้วยกัน
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการ? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้าหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยแล้วล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนบันทึกประจำวันให้เป็นรายการที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้ โดยใช้ClickUp Tasks พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบหากจำเป็น
- ตั้งการแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วยClickUp Remindersเพื่อติดตามความคิด สะท้อนวันของคุณ หรือกลับไปพิจารณาไอเดียอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสม
- ติดตามการเติบโตส่วนบุคคล เป้าหมายด้านผลผลิต หรือความสำเร็จในการสร้างนิสัยโดยใช้ClickUp Goalsและมองเห็นความก้าวหน้าตลอดเวลา
- ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกยาว สร้างคำถามประจำวัน หรือแม้แต่ระดมความคิดใหม่ๆ ระหว่างการบันทึกความคิดของคุณในหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายของแอปบันทึกประจำวันยอดนิยมนี้มีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, AI, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้ งานแต่ละงานมีแท็บกิจกรรมเพื่อให้คุณดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและดูเป็นมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp เป็นแอปเดียวของคุณ จะไม่มีข้ออ้างใด ๆ ที่จะไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, AI, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้ งานแต่ละงานมีแท็บกิจกรรมเพื่อให้คุณดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและดูเป็นมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp เป็นแอปเดียวของคุณ จะไม่มีข้ออ้างใด ๆ ที่จะไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยภายในพื้นที่ทำงานสมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้)
หากสไตล์การบันทึกของคุณเน้นไปที่โครงสร้างภาพหรือการติดตามกิจวัตรประจำวัน Notion อาจรู้สึกเหมือนบ้านของคุณ
คุณสามารถสร้างหน้าบันทึกประจำวันสำหรับแต่ละวันโดยเฉพาะ ฝังสื่อต่าง ๆ ติดตามอารมณ์ของคุณ และออกแบบเทมเพลตสำหรับการทบทวนตอนเช้าหรือสรุปสิ้นวัน ด้วย Notion คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกได้ไม่จำกัด เพื่อบันทึกกิจกรรมและนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของคุณ
Notion ยังสามารถเชื่อมต่อสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณกับระบบที่กว้างขึ้นได้ เช่น การเชื่อมโยงกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ปฏิทินเนื้อหา หรือแผนงานโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างระบบบันทึกประจำวันแบบกำหนดเองอย่างสมบูรณ์ พร้อมหน้าบันทึกที่ซ้อนกัน ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง และแม่แบบประจำวันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ฝังวิดีโอ, เสียง, รูปภาพ, และไฟล์ลงในบันทึกประจำวันเพื่อเอกสารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- เชื่อมโยงหน้าวารสารกับงาน โครงการ หรือเป้าหมายโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ตระหนักถึงบริบท
ข้อจำกัดของ Notion
- แอปอาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงหรือเพิ่มการใช้หน่วยความจำแม้ในขณะใช้งานการจดบันทึกอย่างง่าย
- แอปฟรีมีขนาดไฟล์อัปโหลดจำกัดที่ 5 MB ดังนั้นหากบันทึกของคุณมีไฟล์ PDF, รูปภาพหลายรูป หรือบันทึกเสียง คุณจะหมดพื้นที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการจัดการโครงการแบบ Bullet Journal
3. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกความรู้, การเขียนบันทึกประจำวัน, และการจัดระเบียบโน้ตอย่างรวดเร็ว)
ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังและการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ Evernote ช่วยให้ความทรงจำและความคิดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับแต่ละรายการในบันทึกประจำวัน คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่และใช้รูปแบบชื่อที่สอดคล้องกันโดยใช้วันที่ เช่น '2025-04-23 บันทึกประจำวัน' เพื่อให้บันทึกของคุณเรียงตามลำดับเวลาและง่ายต่อการย้อนกลับไปดูวันที่เฉพาะเจาะจง
ทางเลือกของบันทึกประจำวันวันนี้ให้คุณเพิ่มแท็ก เช่น #งาน, #ส่วนตัว, #การเดินทาง, #ความคิด, หรือ #ขอบคุณ ทำให้ง่ายต่อการกรองและค้นหาบันทึกตามธีมหรือหัวข้อ หากคุณพบเจอบทความหรือคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ คุณสามารถตัดแปะลงในบันทึกของคุณได้โดยตรงและกลับมาทบทวนในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรายการของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, หรือแม้กระทั่งบันทึกเสียง
- ตั้งคำถามหรือหัวข้อประจำวัน—ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอน—เพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอและทำให้การเขียนบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
- ล็อกบันทึกประจำวันหรือสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของความคิดของคุณ
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีของ Evernote มีพื้นที่จำกัดเพียง 60MB ต่อเดือน และคุณสามารถใช้งานได้เพียงสองอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Evernote มานานแล้วสำหรับการจดบันทึกและการจัดการความรู้ แอปนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและชัดเจน และซิงค์ได้อย่างรวดเร็วระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด
ฉันได้ใช้ Evernote มาเป็นเวลานานแล้วสำหรับการจดบันทึกและการจัดการความรู้ แอปนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและชัดเจน และซิงค์ได้อย่างรวดเร็วระหว่างทุกอุปกรณ์
4. สมุดบันทึกตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมินิมอลและการสะท้อนตนเอง)
Grid Diary เป็นแอปบันทึกประจำวันที่ใช้งานง่ายและเป็นทางเลือกแทน Day One Journal ที่ใช้รูปแบบตารางเพื่อช่วยให้คุณสะท้อนความคิดอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่รู้สึกหนักใจ แทนที่จะเขียนบันทึกประจำวันแบบยาวและไม่มีโครงสร้าง แอปนี้จะนำเสนอชุดคำถามหรือหัวข้อที่จัดโครงสร้างไว้ในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้คุณสะท้อนความคิดอย่างมีทิศทาง
เนื่องจากรายการสั้นและมีโครงสร้าง คุณจึงใช้เวลาเพียง 5 ถึง 10 นาทีต่อวัน ทำให้เป็นนิสัยที่ยั่งยืนแม้ในตารางงานที่ยุ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Grid Diary
- สร้างหรือปรับแต่งตารางของคุณด้วยคำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
- ประเมินเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณ ทบทวนการพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงรูปแบบหรือธีมที่เกิดขึ้นซ้ำ
- เพิ่ม, ลบ, และจัดเรียงลำดับวิดเจ็ต เช่น 'กิจกรรม', 'ความทรงจำ', และ 'คำคม' เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะกับคุณมากขึ้น
ข้อจำกัดของบันทึกตาราง
- เครื่องมือนี้ให้บริการเพียงมุมมองไทม์ไลน์แบบง่าย ๆ และบันทึกประจำวันเท่านั้น ไม่รองรับการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือแดชบอร์ดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Grid Diary
- ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Grid Diary
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚อ่านเพิ่มเติม:แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด
5. Diarium (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การบันทึกแบบเรียบง่าย มีโครงสร้าง และเต็มไปด้วยสื่อ)
Diarium สร้างบันทึกประจำวันโดยอัตโนมัติทุกวัน ทำให้การสร้างนิสัยการเขียนบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย หากคุณชอบการพูดมากกว่าการพิมพ์ Day One Journal ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง ช่วยให้คุณบันทึกความคิดได้โดยตรงหรือใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับการเขียนบันทึกแบบไม่ต้องใช้มือ—เหมาะสำหรับการสะท้อนความคิดขณะเดินทางหรือเมื่อคุณเหนื่อยเกินกว่าจะเขียน
คุณสามารถดูวันที่คุณได้เขียนบันทึกด้วย 'มุมมองปฏิทิน' หรือเลื่อนดูรายการบันทึกในรูปแบบไทม์ไลน์เพื่อทบทวนการสะท้อนผลในแต่ละเดือนและตรวจสอบความสม่ำเสมอได้
คุณสมบัติเด่นของ Diarium
- เปลี่ยนบันทึกการเดินทางของคุณให้เป็นไดอารี่การเดินทางพร้อมข้อมูลสถานที่, สภาพอากาศ, และจำนวนก้าว
- แสดงรูปภาพของคุณ, นัดหมายในปฏิทิน, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, หรือข้อมูลการออกกำลังกาย โดยการเชื่อมต่อกับ Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, เป็นต้น
- รับสถิติเช่นความถี่ในการเขียนบันทึก, จำนวนวันที่เขียนติดต่อกัน, และจำนวนคำที่คุณเขียนเพื่อการติดตามนิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของไดอารี
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการบันทึกบันทึกประจำวันร่วมกัน
ราคาของไดอารีอัม
- ฟรี
- เวอร์ชันโปร: $9.99 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของไดอาริอัม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Diarium อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากApple App Store:
ฉันรักแอปนี้มาก มันทำให้การบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย ค้นหารายการเก่าได้ง่าย และย้ายข้อมูลจากแอปอื่นมายังแอปนี้ได้ค่อนข้างสะดวก
ฉันรักแอปนี้มาก มันทำให้การบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย ค้นหารายการเก่าได้ง่าย และย้ายข้อมูลจากแอปอื่นมายังแอปนี้ได้ค่อนข้างสะดวก
6. Journey (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว)
Journey เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่เพิ่มข้อมูลเวลาและตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริบทที่มีความหมายแก่บันทึกของคุณ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และมุมมองแผนที่ของแอปช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมการบันทึกของคุณตลอดเวลาและย้อนกลับไปยังบันทึกตามวันที่หรือตำแหน่งได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามอารมณ์และกิจกรรมประจำวันได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุรูปแบบทางอารมณ์และปรับปรุงสุขภาพจิตของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของการเดินทาง
- เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, ข้อมูลสภาพอากาศ, และแท็กตำแหน่งลงในรายการของคุณ
- ส่งออกรายการเป็น PDF หรือ DOCX และแปลงเป็นหนังสือภาพที่จัดรูปแบบอย่างสวยงาม
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยรหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ, หรือ Face ID
ข้อจำกัดในการเดินทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มีจำกัดทั้งในด้านพื้นที่และจำนวนบันทึก ดังนั้นเวอร์ชันเว็บแอปอาจมีความจำกัด
ราคาการเดินทาง
- ฟรี
- การเป็นสมาชิก: $4. 17/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ตลอดชีพ: $199. 99
คะแนนรีวิวและรีวิวการเดินทาง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Joplin (แอปจดบันทึกแบบเปิดที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบอย่างละเอียด)
ทางเลือกสำหรับ Day One Journal คือ Joplin ซึ่งเป็นแอปจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่คุณสามารถใช้สำหรับการเขียนบันทึกประจำวันได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะหากคุณชอบประสบการณ์ที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้มากขึ้น แอปนี้รองรับการจัดรูปแบบด้วย Markdown ทำให้คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ PDF และลิงก์ได้
ด้วยสมุดบันทึกและสมุดย่อย คุณสามารถจัดระเบียบรายการของคุณให้เป็นโครงสร้างลำดับชั้นที่สะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อให้หัวข้อที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในกลุ่มเดียวกันและเข้าถึงได้ง่าย และปลั๊กอิน Jarvis (ผู้ช่วย AI) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสรุปเนื้อหา การเขียนข้อความใหม่ และการสร้างเนื้อหา ทำให้การปรับปรุงหรือขยายบันทึกประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ติดตามสิ่งที่ต้องทำ ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบรายการต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัวของ Joplin เพื่อบริหารจัดการทั้งงานประจำวันและการเขียนสะท้อนความคิดในที่เดียว
- บันทึกหน้าเว็บทั้งหมด บทความ หรือข้อความบางส่วนโดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Joplin เพื่ออ้างอิงเนื้อหาออนไลน์ในบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ซิงค์บันทึกของคุณข้ามอุปกรณ์ด้วย Joplin Cloud และแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะหรือใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Joplin
- Joplin ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลักและขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมือน Google Docs หรือ Notion
การกำหนดราคาของ Joplin
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3. 40/เดือน (€2. 99/เดือน)
- ข้อดี: $6. 81/เดือน (€5. 99/เดือน)
- ทีม: $9. 09/เดือน ต่อผู้ใช้ (€7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Joplin ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันชอบโครงสร้างการจัดระเบียบของบันทึกมาก ที่คุณสามารถมีสมุดบันทึกและบันทึกย่อยต่างๆ ภายในได้ ฉันยังชอบที่บันทึกถูกเก็บในรูปแบบ Markdown ซึ่งทำให้อ่านได้ง่าย ฉันใช้มันทุกวัน และมันใช้งานง่ายมากและสามารถผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างลงตัว
ฉันชอบโครงสร้างการจัดระเบียบของบันทึกมาก ที่คุณสามารถมีสมุดบันทึกและบันทึกย่อยต่าง ๆ ภายในได้ ฉันยังชอบที่บันทึกถูกเก็บในรูปแบบ Markdown ซึ่งช่วยให้อ่านได้ง่าย ฉันใช้มันทุกวัน และมันใช้งานง่ายมากและสามารถผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้เป็นอย่างดี
8. Penzu (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัวพร้อมการบันทึกอัตโนมัติและข้อความถึงตัวเองในอนาคต)
Penzu มอบประสบการณ์การบันทึกที่มีความยืดหยุ่น ให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้คุณสามารถบันทึกทุกรายละเอียดของชีวิตได้โดยไม่มีการจำกัด
ขณะที่คุณเขียน ระบบบันทึกอัตโนมัติจะทำงานอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดของคุณจะไม่สูญหาย นักเขียนที่ชอบติดตามความคืบหน้าจะชื่นชอบฟีเจอร์นับจำนวนคำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว
ด้วย Penzu Time Capsule คุณสามารถส่งข้อความถึงตัวเองในอนาคตได้—วิธีที่ไม่เหมือนใครในการสะท้อนถึงการเติบโตและเหตุการณ์สำคัญ เมื่อคุณพร้อมที่จะแบ่งปัน คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอีเมลส่วนตัวหรือลิงก์แชร์สาธารณะ ขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวของบันทึกนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Penzu
- ย้อนกลับไปดูการสะท้อนความคิดในอดีตได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันค้นหา และดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนผ่านความทรงจำเฉพาะเจาะจง
- ปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณด้วยปกที่ไม่เหมือนใคร, พื้นหลัง, และแผ่นเขียนที่สามารถปรับได้เพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
- ปกป้องบันทึกของคุณด้วยระบบล็อกแบบเข้ารหัสที่ช่วยให้การเขียนของคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Penzu
- Penzu ไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การบันทึกที่มีความเชื่อมโยงมากขึ้น
ราคาของเพนซู
- ฟรี
- ข้อดี: $4.99/เดือน
- โปร+: $9.99/เดือน
- Penzu Pro+ ตลอดชีพ: $199.99
คะแนนและรีวิวของ Penzu
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Daylio (ดีที่สุดสำหรับการติดตามอารมณ์และกิจกรรมพร้อมข้อมูลเชิงภาพ)
Daylio, ทางเลือกแทนสมุดบันทึกประจำวัน Day One, ทำให้การติดตามอารมณ์และกิจกรรมประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบอารมณ์ของคุณได้เพียงไม่กี่แตะ Daylio ช่วยให้คุณบันทึกอารมณ์ของคุณได้ทุกวัน โดยเลือกจากตัวเลือกเช่น 'มีความสุข', 'เศร้า', หรือ 'กังวล' และช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มของอารมณ์ตามกาลเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบันทึกหลายเล่มเพื่อติดตามว่าการเข้าสังคมช่วยเพิ่มอารมณ์ของคุณอย่างไร หรือความเครียดจากการทำงานส่งผลต่อคุณอย่างไร แอปนี้ยังช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมประจำวัน เช่น การวิ่งหรือการฝึกโยคะ เพื่อดูว่าการกระทำเฉพาะเจาะจงมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณอย่างไร
แอปนี้ให้มุมมองแบบปีในพิกเซล พร้อมการแสดงผลอารมณ์ของคุณตลอดทั้งปีในรูปแบบภาพ ทำให้คุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและแนวโน้มทางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถติดตามความมีประสิทธิภาพของคุณหลังเลิกงานได้ด้วยแอปบันทึกนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Daylio
- สร้างแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกที่ให้คุณเห็นแนวโน้มและรูปแบบของอารมณ์ได้อย่างชัดเจน
- สลับเป็นมุมมองรายการหรือปฏิทินเพื่อจัดระเบียบและนำทางรายการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามสถิติการทำต่อเนื่องของคุณ รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ และรักษาแรงจูงใจด้วยการบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวัน
ข้อจำกัดของ Daylio
- ไม่เหมาะเป็นแอปพลิเคชันบันทึกประจำวันมาตรฐาน เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่สนใจการมีสติและการดูแลตนเองเป็นหลัก
ราคาของ Daylio
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Daylio
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Daylio ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ Daylio เป็นครั้งคราวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสุขภาพจิตของฉัน และฉันพบว่ามันได้ผลดีมาก
ฉันได้ใช้ Daylio เป็นระยะๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสุขภาพจิตของฉัน และฉันพบว่ามันได้ผลดีมาก
10. Obsidian (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เชื่อมโยงด้วยลิงก์, มุมมองกราฟ, และการปรับแต่งปลั๊กอิน)
ด้วย Obsidian Canvas คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างเป็นภาพโดยการลากโน้ต รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ เข้าไปในเลย์เอาต์แบบอิสระ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอให้กับกระบวนการจดบันทึกของคุณ และสร้างรายการที่มีโครงสร้างสำหรับการสะท้อนความคิดประจำวัน การติดตามเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
Obsidian ยังถือเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกสำหรับ Day One Journal สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อบันทึกของคุณผ่านการเชื่อมโยงสองทางและสร้างเครือข่ายของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันในบันทึกของคุณ มุมมองแบบกราฟจะแสดงแผนที่ภาพของบันทึกของคุณเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นรูปแบบในความคิดของคุณและนำทางไปยังบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเมื่อการสะท้อนความคิดของคุณเติบโตขึ้น
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้แท็ก คำสำคัญ หรือลิงก์ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านคลังทั้งหมดของคุณ
- ติดแท็กข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มแนวคิดหรือธีม และทำให้บันทึกของคุณง่ายต่อการเรียกดูและกรอง
- ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อด้วยประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้รายการที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- บางครั้งคุณจำเป็นต้องพึ่งพาคำสั่งเพื่อดำเนินการเฉพาะเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องใช้คำสั่ง HTML
- เพื่อขีดเส้นใต้คำ เนื่องจากไม่มีปุ่มสำหรับฟังก์ชันนี้
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- ซิงค์: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- เผยแพร่: $10 ต่อเว็บไซต์ ต่อเดือน
- ตัวเร่ง: ชำระครั้งเดียว $25
- เชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้ ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ทำให้การบันทึกประจำวันและการวางแผนประจำวันง่ายขึ้นด้วย ClickUp
สิ่งที่เคยเริ่มต้นเป็นเพียงพื้นที่เงียบสงบสำหรับบันทึกความคิด อาจจำเป็นต้องรองรับสิ่งต่างๆ มากขึ้นในปัจจุบัน: การวางแผนอย่างเป็นระบบ การติดตามเป้าหมาย การบูรณาการงาน และการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน
การเขียนบันทึกในวันนี้มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับประสิทธิภาพ ความทรงจำ และแรงผลักดัน และมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องการอะไรมากกว่าจากบันทึกของคุณ บางทีคุณอาจต้องการเชื่อมโยงรายการบันทึกกับรายการสิ่งที่ต้องทำ เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเป้าหมาย หรือใช้พื้นที่ทำงานเดียวสำหรับทั้งการวางแผนและการสะท้อนความคิดส่วนตัว
หากคุณรู้สึกเช่นนั้น ClickUp หนึ่งในแอปบันทึกประจำวันที่ดีที่สุด ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ดู สิ่งที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปบันทึกประจำวัน Day One คือมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เอกสาร, สมุดบันทึก, งาน, เป้าหมาย และ ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้รวมการสะท้อนความคิด การกระทำ และความชัดเจนไว้ในแอปเดียว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างบันทึกดิจิทัลแรกของคุณ