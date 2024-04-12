การจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถช่วยเพิ่มสมาธิของคุณได้อย่างไร

คุณรู้จักใครบ้างไหมที่อธิบายงานของพวกเขาว่าสงบ, กว้างขวาง, หรือเงียบสงบ? น่าจะไม่มีใคร.
การทำงานในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย พนักงานถูกกดดันทุกวันด้วยอีเมล ข้อความใน Slack การประชุม งาน เครื่องมือ และอื่นๆ อีกมากมาย—หรือที่เรียกว่าตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน พวกเราส่วนใหญ่เริ่มต้นวันด้วยการแจ้งเตือน ทันทีที่เข้าสู่โหมดตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ การทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนวิ่งบนลู่วิ่งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลา ขาดสมาธิ และไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
การฝึกเขียนบันทึกประจำวันอย่างเรียบง่ายแต่สร้างสรรค์สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้และอีกมากมายได้ มาดูกันว่าทำอย่างไร
การเข้าใจการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มผลผลิต
มีเทคนิคและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากมายที่ถูกโปรโมททุกวัน แต่การจดบันทึกเป็นกิจวัตรหนึ่งที่ได้ผ่านการทดสอบของกาลเวลาแล้ว มาทำความเข้าใจกันให้ละเอียด
การจดบันทึกเพื่อเพิ่มผลผลิตคืออะไร?
การบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือการเขียนความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ ในลักษณะที่สะท้อนตนเอง
มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือวิธี 'บันทึกประจำวัน' ซึ่งคุณเขียนความคิดและความรู้สึกของคุณราวกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับสมุดบันทึกของคุณ คุณอาจสร้างรายการของใช้ที่ต้องซื้อหรือเขียนสิ่งที่คุณฝันอยากทำในวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ
เมื่อรู้สึกติดขัด ผู้คนก็มักจะเขียนบันทึกคำตอบของตนต่อคำถามเช่น 'วันนี้คุณรู้สึกขอบคุณอะไร?' หรือ 'สิ่งหนึ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกระทำของคุณในวันนี้คืออะไร?'
แม้ว่าบางวิธีอาจเหมาะสมกับเป้าหมายบางอย่างมากกว่า แต่การเขียนบันทึกทุกประเภทได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในเชิงบวก
ทำไมต้องฝึกเขียนบันทึกประจำวัน?
นักวิจัยจากเพนน์สเตทพบว่าการบันทึกความรู้สึกเชิงบวกผ่านเว็บ (PAJ) ช่วยลดความไม่ไว้วางใจทางจิตใจและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี หากจะอธิบายอย่างง่าย การเขียนความรู้สึกของตนเองตอบสนองต่อคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น
มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น การเขียนบันทึกอย่างสร้างสรรค์ยังมอบประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและร่างกายหลายประการอีกด้วย
การเคลียร์ความวุ่นวายทางจิตใจ: การเขียนเชิงสะท้อนช่วยให้คุณประมวลผลอารมณ์ที่ซับซ้อนโดยไม่มีการตัดสิน มันช่วยให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ของคุณและแก้ไขอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งเสริมความจำที่ดีขึ้น
การสนับสนุนความวิตกกังวล: ความวิตกกังวลถูกนิยามว่าเป็นความกังวลที่มากเกินไปและต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การเขียนบันทึกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความกลัวอย่างอ่อนโยนและป้องกันไม่ให้สะสมเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การบรรเทาความเครียด: คุณเคยรู้สึกอยากตะโกนใส่ความว่างเปล่าไหม? การเขียนบันทึกเป็นทางเลือกที่ใกล้เคียง มันช่วยให้คุณแสดงความคิดของคุณออกมา—ไม่ว่าจะดูไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมืออาชีพเพียงใด—ในทางที่สร้างสรรค์เพื่อหาทางออก
การยึดหลัก: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัว การเขียนบันทึกช่วยให้คุณสามารถยึดมั่นกับเป้าหมายของตนเองได้ มันช่วยจัดระเบียบงาน หน้าที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญของคุณ
การสะท้อนตนเอง: การเขียนบันทึกประจำวัน เมื่อทำควบคู่ไปกับการติดตามพฤติกรรม สามารถช่วยระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณมีวันที่อารมณ์ไม่ดีเมื่อคุณนอนไม่เพียงพอหรือไม่? คุณรู้สึกเฉื่อยชาหลังจากการเดินทางหรือเปล่า? สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
แนวคิดสร้างสรรค์: ใช้สมุดบันทึกเพื่อสำรวจปัญหา พิจารณาแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย และจดบันทึกแนวคิดสร้างสรรค์ที่คุณอาจคิดได้
การวางแผน: แม้ว่าการเขียนบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ใช่เครื่องมือในการวางแผนโดยตรง แต่ก็ช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีได้ มันมอบช่วงเวลาพักที่จำเป็นจากความเร่งรีบของกิจวัตรเดิม ๆ ให้คุณได้หยุดคิด ฟัง เข้าใจ และวางแผนอนาคตของคุณ
ทำไมต้องใช้การจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน?
การศึกษาพบว่า 83% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาประสบกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในทางกลับกัน นายจ้างสามารถเห็นผลผลิตเพิ่มขึ้น 4 เท่าสำหรับทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ใช้จ่ายในประเด็นสุขภาพจิตทั่วไป
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินแล้ว ต่อไปนี้คือประโยชน์เชิงคุณภาพของการบันทึกสิ่งต่างๆ
การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้น: พนักงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องทำงานหลายอย่างในแต่ละวัน การจดบันทึกช่วยให้เคลียร์ความคิดและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
การพัฒนาตนเอง: การเขียนบันทึกช่วยสร้างความตระหนักรู้ในตนเองและการควบคุมอารมณ์ ส่งผลให้พนักงานมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
จุดมุ่งเน้น: การเขียนบันทึกช่วยขจัดสิ่งรบกวนและทำให้คุณมีสมาธิกับเป้าหมายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนได้ทบทวนตนเองและปรับทิศทางให้ตรงกับจุดหมายปลายทาง
ความร่วมมือ: ความชัดเจนทางความคิดนำไปสู่คุณภาพของการกระทำ การเขียนบันทึกช่วยให้ผู้คนสามารถขัดเกลาความคิดของตนและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความยืดหยุ่น: ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันต้องการให้ผู้คนมีความยืดหยุ่น—ทั้งทางการเงิน, ทางอารมณ์, และทางอาชีพ. การเขียนบันทึกช่วยให้เข้าใจถึงจุดอ่อนของตนเองและทำงานเพื่อเอาชนะมัน.
แล้วเราจะฝึกการเขียนบันทึกแบบมืออาชีพได้อย่างไร? มาดูกัน
องค์ประกอบหลักของบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สมุดบันทึกประสิทธิภาพสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ รายงานเกี่ยวกับวันของคุณ การตอบสนองต่อคำถาม หรืออะไรก็ได้ อย่างไรก็ตาม การมีองค์ประกอบหลักของสมุดบันทึกประสิทธิภาพดังต่อไปนี้จะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตามเป้าหมาย
ขั้นตอนแรกในการบรรลุเป้าหมายคือการเขียนมันลงไปและทำให้มองเห็นได้ องค์ประกอบในการติดตามเป้าหมายของบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้คุณ:
- กำหนดลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ
- แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถดำเนินการได้
- ระบุวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย
- กำหนดเส้นตายหรือเป้าหมาย
- ติดตามความก้าวหน้า
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการอ่านหนังสือ 52 เล่มต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณจำเป็นต้องอ่านหนังสือหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์ โดยสมมติว่าหนังสือเฉลี่ยมีความยาว 350 หน้า คุณจะต้องอ่าน 50 หน้าต่อวัน
การตั้งตัวติดตามในสมุดบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของคุณสำหรับเป้าหมายนี้จะช่วยสร้างนิสัยในการอ่าน
การติดตามการขาดงาน
การเขียนบันทึกที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำด้วย สมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายที่จะทำงานวันละ 8 ชั่วโมง
คุณสามารถติดตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานได้โดยใช้ตัวติดตามปฏิทินรายวันในสมุดบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆ จากแง่มุมอื่นๆ ในแต่ละวันได้ หากคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
การสะท้อนอารมณ์
บันทึกการผลิตช่วยบุคคลให้คิดทบทวนความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตน. สมมติว่าคุณเสียอารมณ์ในที่ประชุมทางธุรกิจวันนี้. หรือให้คำแนะนำที่ไม่ดีแก่สมาชิกในทีม.
การทบทวนพฤติกรรมของตนเองช่วยให้คุณติดตามได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้น คุณอาจค้นพบว่าตนเองรู้สึกถูกโจมตีจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้ขาดความอดทน การเขียนบันทึกช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของความคิดและพฤติกรรมที่ซับซ้อนในจิตใจของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยช่วยกำหนดขอบเขตระหว่างงานกับชีวิตที่บ้าน
การจัดการความรู้
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเขียนบันทึกเข้าไปในเทมเพลตการทำงานเพื่อจดบันทึกบทเรียนประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ในฐานะนักเขียน คุณสามารถบันทึกคำศัพท์ที่คุณสนใจได้ นักออกแบบสามารถทำรายการเครื่องมือและระบบอัตโนมัติที่น่าสนใจที่พวกเขาสามารถใช้ได้
การเขียนบันทึกสามารถกลายเป็นฐานความรู้ส่วนตัวของคุณได้
ประเภทของบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มผลผลิต
สมุดบันทึกของแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณสามารถใช้สมุดบันทึกของคุณได้ตามที่คุณต้องการ นี่คือวิธีการที่ผู้คนมักใช้สมุดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สมุดบันทึกความกตัญญู
บันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวัน การเขียนบันทึกความกตัญญูช่วยในเรื่อง:
- ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
- มุ่งเน้นที่คุณมี ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มี
- การชื่นชมชีวิต/การทำงานในแบบที่เป็นอยู่
- สร้างบนพื้นฐานของการกระทำเชิงบวก
สมุดบันทึกเป้าหมาย
ตั้ง, ติดตาม, และทบทวนเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจ. ใช้เพื่อ:
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
- ดูเป้าหมายของคุณเป็นประจำ
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
- ทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล
- สำรวจวิธีการปรับปรุงการบรรลุเป้าหมาย
วารสารคุณค่า
กำหนดและสะท้อนคุณค่าที่หล่อหลอมการกระทำ/พฤติกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากค่านิยมหลักของคุณคือคุณภาพมากกว่าปริมาณ คุณจะมุ่งเน้นการสร้างกรอบการทำงาน รายการตรวจสอบ และมาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น แทนที่จะตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข
คุณจะสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและการเก็บบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนหากคุณให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
ใช้สมุดบันทึกค่านิยมเพื่อระบุค่านิยมของคุณและอ้างอิงถึงค่านิยมเหล่านั้นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย เมื่อคุณดำเนินไป ให้เขียนบันทึกว่าคุณใช้ค่านิยมเหล่านี้ในการตัดสินใจอย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้องในสถานการณ์ต่างๆ
บันทึกความอยากรู้อยากเห็น
ที่รู้จักกันในนามของบันทึกประจำวันทั่วไป บันทึกความสนใจคือบันทึกของแนวคิด ความคิด และการค้นพบที่คุณสนใจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นวิดีโอใน YouTube และชอบแนวคิดนั้น คุณสามารถเขียนเกี่ยวกับมันในบันทึกความสนใจของคุณได้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเปิดรับความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นการเติบโตทางปัญญา และค้นพบมุมมองใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของชีวิต
บันทึกการจัดการเวลา
ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมุดวางแผนรายวันจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมเป็นรายชั่วโมง การจดบันทึกประสิทธิภาพการทำงานเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่ดี บันทึกสิ่งที่คุณทำในแต่ละชั่วโมงของวันเพื่อสังเกตรูปแบบและพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะติดตามเวลาอย่างไรลองใช้เทมเพลตบันทึกการทำงานของ ClickUp
หน้าเช้า
ทิ้งความคิดในยามเช้าของคุณออกไปเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง. สิ่งนี้สามารถช่วยคุณปล่อยภาระของวันก่อนหน้าและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับวันที่มีประสิทธิผล.
คุณสามารถเลือกสิ่งใดก็ได้จากข้างต้นสำหรับการฝึกเขียนบันทึกของคุณ หรือจะลองผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณได้
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มผลผลิต
หากคุณเป็นมือใหม่ การเขียนบันทึกอะไรก็ได้ถือเป็นการฝึกฝนที่ดี เพียงแค่เปิดสมุดบันทึกหรือสร้างไดอารี่ดิจิทัลขึ้นมา แล้วเริ่มเขียนได้เลย จากนั้นค่อย ๆ นำกลยุทธ์ต่อไปนี้สำหรับการเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ร่วมกับซอฟต์แวร์วางแผนชีวิตอย่างClickUp
มุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณ
ปรับการจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้มีจุดมุ่งหมาย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลดความเครียดทางอารมณ์ การเขียนคุณค่าของคุณและคิดทบทวนการกระทำของคุณอาจช่วยได้
ตัวติดตามเวลาจะเป็นประโยชน์มากหากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการเวลา หากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์—นักเขียน นักออกแบบ ผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัล ฯลฯ—สมุดบันทึกความสนใจจะเหมาะสมอย่างยิ่ง
ตั้งค่าสมุดบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของคุณตามเป้าหมายของคุณ ใช้ ClickUp Docs เพื่อจดบันทึกเป้าหมายของคุณและแปลงเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำตามความจำเป็น
ปรับแต่งรายการของคุณ
ปล่อยวางความกลัวหน้ากระดาษเปล่า ลองเขียนแบบอิสระ จดบันทึกสิ่งที่นึกออกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือแม้แต่โครงสร้างประโยค ตัวอย่างเช่น คุณอาจแค่บรรยายเหตุการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้
อย่าแก้ไขในขั้นตอนนี้ (จริง ๆ แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขบันทึกของคุณเลย!) ทำให้มันเป็นของคุณเองทั้งหมด—ทั้งข้อดีและข้อเสีย ลองใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนบันทึกของคุณโดยไม่ถูกรบกวน ใช้มุมมองแบบ mark-down และมุ่งเน้นไปที่การตัดเสียงรบกวนออกไป
เพิ่มการบันทึกประจำวันเข้าไปในกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทบทวนข้อเสนอแนะ/คำวิจารณ์ที่คุณได้รับในวันนั้นได้
ทำให้สนุก
ไม่ถนัดเขียนใช่ไหม? ไม่เป็นไรเลย เพิ่มประสบการณ์การเขียนบันทึกของคุณด้วยการใส่ลูกเล่นอย่างการวาดรูปเล่น สื่อต่างๆ และรายการต่างๆ เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ สร้างภาพปะติดและบอร์ดอารมณ์
หลีกเลี่ยงความสมบูรณ์แบบ
สมุดบันทึกไม่ได้มีไว้ให้ใครอ่าน ไม่มีใครมาประเมินหรือตัดสินมัน นี่คือพื้นที่ส่วนตัวของคุณสำหรับการสำรวจความคิดของคุณ ดังนั้น หลีกเลี่ยงความสมบูรณ์แบบ ปล่อยให้คำสะกดผิดและประโยคที่ไม่สมบูรณ์อยู่ตามเดิม ถ้าแมวที่คุณวาดดูเหมือนวัว ก็ปล่อยไว้อย่างนั้น ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้น
โอบรับความช้า
ในขณะที่โลกหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วรอบตัวคุณ จงโอบรับความช้าในการเขียนบันทึกของคุณ ปิดแท็บ/แอปอื่นๆ ทั้งหมดและเขียนด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง ใช้เวลาในการคิดและประมวลผล ตอบสนองให้น้อยลงและประเมินให้มากขึ้น
ให้คงความสม่ำเสมอ
เมื่อคุณฝึกเขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ทวีคูณขึ้น ความสม่ำเสมอช่วยสร้างและรักษาแรงผลักดันในการก้าวหน้า
หากคุณยังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดี เรามีบางอย่างสำหรับคุณลองใช้เทมเพลตบันทึกประจำวันบนClickUp เพื่อช่วยให้คุณมีโครงสร้างในการทำงาน
ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI เพื่อสร้างไอเดียและให้คำแนะนำในการเขียนบันทึกเพื่อเริ่มต้น
เชื่อในกระบวนการ
คุณไม่น่าจะประหยัดเวลาได้ถึง 4 ชั่วโมงต่อวันหลังจากเขียนบันทึกเพียง 15 นาที อย่าเร่งผลลัพธ์ ให้เชื่อมั่นในกระบวนการ
เขียนทุกวันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีก็ตาม หากในช่วงแรกคุณมีปัญหาในการเขียน อย่าเพิ่งยอมแพ้ หากการเขียนบันทึกของคุณดูเหมือนไร้สาระ ให้อภัยตัวเอง
ความท้าทายของการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มผลผลิต
ความเรียบง่ายและประโยชน์ที่ทวีคูณจากการจดบันทึกความมีประสิทธิผลทำให้ไม่สามารถมองข้ามได้ แม้ว่าจะดูเรียบง่าย แต่การจดบันทึกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บุคคลต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการนำการจดบันทึกมาใช้ในชีวิตประจำวัน
นี่คือความท้าทายบางประการและวิธีที่คุณสามารถเอาชนะได้
ขาดความสม่ำเสมอ: การหาเวลาหรือแรงจูงใจในการเขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอท่ามกลางตารางงานที่ยุ่งเหยิงเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ผลตอบแทนนั้นคุ้มค่า เพื่อความสม่ำเสมอ ลองทำดังนี้:
- ตั้งการแจ้งเตือนรายวันสำหรับการเขียนบันทึก
- การใช้คำสั่งกระตุ้นในขณะที่รู้สึกขาดแรงบันดาลใจ
- เขียนเพียงไม่กี่คำเพื่อเริ่มต้น
ความท่วมท้น: คนส่วนใหญ่หันมาเขียนบันทึกเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การเขียนบันทึกเองก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกท่วมท้นได้เช่นกัน ความสมบูรณ์แบบอาจนำไปสู่การหยุดนิ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ความคิดของคุณไหลเวียนและเขียนอย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างหรือความสมบูรณ์แบบ
ความไม่มั่นใจในตัวเอง: การมองดูภาพในอินสตาแกรมที่สวยงามของบันทึกของผู้อื่นอาจทำให้คุณรู้สึกกลัวและไม่อยากทำต่อไป
เตือนตัวเองว่าการเขียนบันทึกเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การแข่งขัน—เข้าหาด้วยความเห็นอกเห็นใจตนเองเพื่อแสดงออกอย่างแท้จริง คุณไม่สามารถล้มเหลวในความพยายามที่เพียงแค่ทำมันก็เป็นความสำเร็จแล้ว
การกระจายเครื่องมือ: ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนบันทึก หากคุณพบว่าตัวเองกำลังซื้อสมุดบันทึกหรือปากกาหลายเล่มหรือดาวน์โหลดแอปบันทึกดิจิทัลหลายแอป คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ประสบปัญหานี้ ผู้ที่อยากเขียนบันทึกส่วนใหญ่ต่างก็เคยเจออุปสรรคนี้เช่นกัน
อย่าให้เครื่องมือเป็นอุปสรรคกับคุณ เริ่มเขียนด้วยสิ่งที่มีอยู่—ไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษหรือสมุดบันทึกในโทรศัพท์ของคุณ มุ่งเน้นที่การฝึกฝนและทำอย่างต่อเนื่อง
ปล่อยให้ความคิดของคุณเบ่งบานด้วย ClickUp เพื่อการจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
พนักงานทั่วไปในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาสองวันต่อสัปดาห์ไปกับอีเมลและการประชุม นี่เป็นข้อมูลจำนวนมากที่ไหลเข้ามาจากแหล่งต่างๆ ทำให้คุณต้องรวบรวมและประมวลผลทั้งหมด
การเขียนบันทึกอย่างสร้างสรรค์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ มันช่วยให้คุณเคลียร์ความคิดที่วุ่นวาย จัดการกับความรู้สึกท่วมท้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ มันเปิดโอกาสให้คุณได้ผ่านความรู้สึกต่างๆ โดยไม่ตัดสิน และแก้ไขความขัดแย้งในจิตใจของคุณ
ClickUp's Notepadและ Docs เป็นเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกประจำวัน ลองดูด้วยตัวคุณเองทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. การบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มผลผลิตคืออะไร?
การบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือการผสมผสานระหว่างการบันทึกประจำวันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ความชัดเจนในเป้าหมาย เทคนิคการจัดการเวลา ความรับผิดชอบ และความคิดสร้างสรรค์
2. คุณจะเริ่มบันทึกประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร?
ขั้นตอนแรกคือการเขียนบันทึกแรกของคุณ ให้คงความสม่ำเสมอกับความคาดหวังที่เป็นจริงและใช้เวลาอย่างเต็มที่
3. การเขียนบันทึกมีกี่ประเภท?
การเขียนบันทึกมีหลายประเภท แต่ประเภทที่ควรลองเริ่มต้น ได้แก่ บันทึกความกตัญญู บันทึกเป้าหมาย บันทึกคุณค่า และบันทึกความอยากรู้อยากเห็น