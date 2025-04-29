บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Goalscape สำหรับการจัดการเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

29 เมษายน 2568

การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกในการเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็น

เคยรู้สึกไหมว่าเป้าหมายของคุณลอยอยู่ในอวกาศ ไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่กว่า? มาพูดกันตามตรง: ในฐานะผู้นำ การจัดการเป้าหมายไม่ควรรู้สึกเหมือนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA โดยไม่มีคำแนะนำ

หากคุณรู้สึกว่าวงกลมซ้อนกันที่หมุนวนอย่างน่าเวียนหัวของ Goalscape ไม่ตอบโจทย์และต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ดีกว่าเดิม คุณมาถูกที่แล้ว

ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึง 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Goalscape เพื่อช่วยให้ทีมของคุณบรรลุการจัดการเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมที่จะพิชิตเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง? ไปกันเลย!

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Goalscape?

ตามรายงานของ PWC ระบุว่า77% ของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ. ในขณะที่ Goalscape เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซการตั้งเป้าหมายแบบภาพ แต่ขาดความสามารถในการปรับขนาด, การร่วมมือในทีม, และการจัดการงานขั้นสูง.

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Goalscape:

  • คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง: ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมีระบบติดตามเวลาในตัว, แผนภูมิแกนต์, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน ✅
  • การประสานงานในทีมที่แข็งแกร่งขึ้น: เครื่องมือเช่นClickUpและ Monday.com ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและการอัปเดตงานรวมศูนย์ ✅
  • ตัวเลือกการผสานรวม: แพลตฟอร์มชั้นนำเชื่อมต่อกับ CRM, ปฏิทิน, ไดรฟ์คลาวด์ และแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ ✅
  • ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น: ทางเลือกมักรองรับมุมมองการทำงานที่หลากหลาย—Kanban, ไทม์ไลน์, รายการ—เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของทีมใดก็ได้ ✅
  • แผนที่คุ้มค่า: มีเครื่องมือหลายตัวที่มอบความคุ้มค่ามากขึ้นผ่านระดับฟรีที่กว้างขวางหรือรูปแบบการกำหนดราคาแบบคงที่สำหรับทีมที่กำลังเติบโต ✅

ทางเลือกของ Goalscape ในภาพรวม

ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นเกี่ยวกับทางเลือกของ Goalscape, กรณีการใช้งาน, โครงสร้างธุรกิจ, และราคาของแต่ละแพลตฟอร์ม

ทางเลือกแทน Goalscapeเหมาะที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานราคาเริ่มต้น
คลิกอัพการจัดการโครงการและเป้าหมายแบบครบวงจรทีมทุกขนาด, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
Trelloการจัดการเป้าหมายด้วยภาพ (สไตล์คัมบัง)บุคคลและทีมขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
อาสนะการวางแผนด้วยภาพและการตั้งเป้าหมายการร่วมมือของทีมข้ามสายงานมีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Wrikeการจัดการโครงการระดับองค์กรทีมขนาดใหญ่ & องค์กรมีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
จิราการติดตามและพัฒนาโครงการแบบアジลทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินตั้งแต่ $7.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
Monday. comเวิร์กโฟลว์แบบภาพและการวางแผนทีมทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมปฏิบัติการมีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
Weekdoneสำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ทีมมุ่งเน้นการสอดคล้องกับเป้าหมายฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน; $90/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
แนวคิดการสร้างนิสัยและเป้าหมายส่วนตัวทีมที่ต้องการเอกสาร, งาน & บันทึกมีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
เป้าหมายบนเส้นทางการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์บุคคลที่มุ่งเน้นเป้าหมายแบบ SMARTไม่มีแผนฟรี; $68/ปี
เบสแคมป์การร่วมมือในทีมและการตั้งเป้าหมายที่ง่ายขึ้นทีมขนาดเล็กที่ต้องการความร่วมมือที่ง่ายดายมีแผนฟรีให้บริการ; $15/ผู้ใช้/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Goalscape ที่ควรใช้

1. ClickUp (เครื่องมือจัดการโครงการและเป้าหมายที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

มาพูดกันตามตรง งานทุกวันนี้อาจรู้สึกวุ่นวายไปหมดใช่ไหม? โครงการ เป้าหมาย และการสื่อสารกระจัดกระจายไปทั่ว? มันทำลายประสิทธิภาพการทำงานจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

เข้าสู่ ClickUp, แอป "ทุกอย่าง" สำหรับการทำงาน มันรวมการจัดการโครงการ, ความรู้, และเป้าหมายไว้ในศูนย์กลางเดียว และมันมีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและดีขึ้น

💜 จัดการทุกเป้าหมายในที่เดียวด้วย ClickUp Goals

ClickUp Goalsช่วยให้ทั้งทีมและบุคคลสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้—รวมถึง OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)—และแบ่งย่อยออกเป็นงานย่อยใน ClickUp, งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการและเป็นระเบียบมากขึ้น

ClickUp Goals: ทางเลือกแทน Goalscape
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายหลายเป้าหมายใน ClickUp ได้ในที่เดียว

คุณสามารถติดตามพวกเขาได้โดยใช้การติดตามความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ พร้อมเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ภายในเป้าหมายของ ClickUp

เมื่อต้องจัดการเป้าหมายหลายอย่างในทีม ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายโดยให้คุณแชร์เป้าหมาย มอบหมายความเป็นเจ้าของ และติดตามความคืบหน้าของกลุ่มได้

เครื่องมือในตัว เช่นClickUp Chat แบบเรียลไทม์ การสนทนาแบบมีหัวข้อ การกล่าวถึงและกล่องจดหมาย ClickUpที่รวมศูนย์ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์ได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ค้นหาและจัดการได้ง่าย

💜 รับความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์ แทนที่จะเดาว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายแค่ไหน คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน

แดชบอร์ด ClickUp
เริ่มต้นติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ดูว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยเป้าหมายของคุณอย่างไร ติดตามประสิทธิภาพของทีม และวัดผลตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดในที่เดียว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับเป้าหมายของคุณได้ เพิ่มวิดเจ็ตติดตามความคืบหน้า แผนภูมิความสำเร็จ หรือการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อดูสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน

💜 การจัดระเบียบเป้าหมายด้วยเทมเพลตของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpประกอบด้วยตัวเลือกสถานะที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามความคืบหน้า, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบและแสดงเป้าหมายอย่างชัดเจน, และมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ความพยายามของเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายงาน และรักษาความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART
  • มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตาม KPI, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดหลักในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามแบบภาพและการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp
  • รักษาความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการ ทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน

เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบบันทึก สร้างฐานความรู้ และทำงานร่วมกันในภารกิจโครงการด้วยClickUp Docs
  • เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานและงานย่อย และติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละกิจกรรมด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม, ปริมาณงาน, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ ได้ด้วยClickUp Dashboards
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการเพื่อทำงานโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึงโดยใช้ClickUp Reminders. ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานของคุณตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 3 วัน ก่อนถึงกำหนดส่ง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
  • การปรับแต่งในระดับสูง แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อาจต้องมีการตั้งค่าและกำหนดค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก

ราคาของ ClickUp/

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,

เราใช้ ClickUp ทุกวันเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ ในฐานะวิศวกร ฉันชื่นชมว่า ClickUp สามารถใช้ได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงเครื่องมือการจัดการทีมอย่างครอบคลุมและการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมตัวเลือกหลากหลายสำหรับการดูงาน กำหนดการตัดสินใจ โอกาส และการแจ้งเตือน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีความหมายและน่าสนใจ และเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร

เราใช้ ClickUp ทุกวันเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ ในฐานะวิศวกร ฉันชื่นชมว่า ClickUp สามารถใช้ได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงเครื่องมือการจัดการทีมอย่างครอบคลุมและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการดูงาน, จุดสำคัญ, การตัดสินใจ, โอกาส, และการแจ้งเตือน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางที่มีความหมายและน่าสนใจ และเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร

📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?

ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายแบบภาพ)

Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการชื่นชมในด้านความเรียบง่ายและวิธีการจัดการงานที่เน้นภาพ เป็นเจ้าของโดย Atlassian และมีอินเทอร์เฟซบอร์ด Kanban ที่เข้าใจง่าย

แม้ว่า Trello จะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการเป้าหมายโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้ Trello เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้ เพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะ รายการเพื่อแสดงแต่ละขั้นตอน และบัตรสำหรับแต่ละขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และด้วย Power-Ups คุณยังสามารถเพิ่มการติดตามเป้าหมายและการรายงานได้ อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • อินเทอร์เฟซกระดานคัมบังที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมการจัดการงานแบบลากและวางที่ง่ายดาย
  • บอร์ดและรายการที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงความคืบหน้าของเป้าหมาย
  • พลังเสริมสำหรับการผสานรวมและฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การติดตามเป้าหมาย
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อการจัดการเป้าหมายแบบทีม

ข้อจำกัดของ Trello

  • ฟังก์ชันหลักขาดคุณสมบัติการจัดการเป้าหมายเฉพาะโดยไม่มีการเพิ่มพลัง
  • อาจมีความเป็นระเบียบลดลงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีเป้าหมายหลายประการ, จุดสำคัญ, และงานย่อย
  • ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์มีจำกัดในเวอร์ชันมาตรฐาน

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Trello:

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า,

ฉันชอบ Trello เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงมากสำหรับการจัดระเบียบโครงการ งาน และกิจกรรมประจำวัน การออกแบบที่อิงตามบอร์ดและบัตรนั้นใช้งานง่าย สวยงาม และเข้าใจง่าย ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น มันช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

ฉันชอบ Trello เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงมากสำหรับการจัดระเบียบโครงการ งาน และกิจกรรมประจำวัน การออกแบบที่อิงตามบอร์ดและบัตรนั้นใช้งานง่าย สวยงาม และเข้าใจง่าย ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น มันช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน การตั้งกำหนดเวลา และการเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

⭐️ เกร็ดความรู้: ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายได้รับการพัฒนาทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเซซิล อเล็ก เมซได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ครั้งแรกในปี 1935 เอ็ดวิน เอ. ล็อค นักจิตวิทยา เริ่มศึกษาการตั้งเป้าหมายในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และทำการวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี

3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนด้วยภาพและการตั้งเป้าหมาย)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยปรับปรุงการร่วมมือและการจัดระเบียบของทีม. คุณสมบัติ "เป้าหมาย" ของ Asana ช่วยให้ทีมสามารถตั้ง, ติดตาม, และจัดการเป้าหมายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม, โดยเชื่อมโยงกับงานที่กำลังทำอยู่. ซึ่งทำให้แน่ใจว่างานที่ทำทุกวันช่วยส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจและบริษัท.

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ฟีเจอร์ "เป้าหมาย" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการจัดการวัตถุประสงค์
  • ความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการและงานเฉพาะ
  • มุมมองโครงการหลายแบบ รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ (แผนภูมิแกนต์)
  • รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมาย

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อาจมีความซับซ้อนมากกว่าในการตั้งค่าและเรียนรู้เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และคุณสมบัติ

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $24.99/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า ,

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความง่ายในการสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดี ฉันชอบที่สามารถแบ่งโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อย ตั้งกำหนดเวลา และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความง่ายในการสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดี ฉันชอบที่สามารถแยกโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อย ๆ ตั้งกำหนดส่ง และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายงานความคืบหน้าฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)

Wrike: ทางเลือกของ Goalscape
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับขนาดและตัวเลือกการปรับแต่ง มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการพร้อมด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการจัดการเป้าหมาย

Wrike ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดโครงการและ รายงาน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เวิร์กโฟลว์และโครงสร้างโครงการที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
  • คุณสมบัติการจัดการเป้าหมายที่แข็งแกร่งพร้อมการมองเห็นความคืบหน้าและความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
  • ความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและเป้าหมาย
  • เสนอการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจหลักหลายประเภท

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • ราคาอาจสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Wrike

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ทีม: $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,700+ รีวิว)

⭐️ คุณรู้หรือไม่? หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าการสร้างภาพในจินตนาการเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การสร้างภาพในจินตนาการจะกระตุ้นสมองในลักษณะคล้ายกับประสบการณ์จริง เสริมสร้างเส้นทางประสาท ลดความวิตกกังวล และสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงการผ่าตัดเมื่อใช้ร่วมกับการฝึกฝนจริง

5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและพัฒนาโครงการแบบ Agile)

JIRA: ทางเลือกแทน Goalscape
ผ่านทางJira

Jira เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการติดตามโครงการสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ มันมีคุณสมบัติเช่น การติดตามปัญหา, กระดานแบบอไจล์, และการวางแผนสปรินต์

อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของมันทำให้ทีมสามารถปรับใช้เพื่อการจัดการเป้าหมายได้โดยการสร้างโครงการหรือบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) หรือกรอบเป้าหมายอื่น ๆ ได้ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของมันมีจำกัด ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการติดตามปัญหาอย่างละเอียด
  • ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่น ๆ และแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก
  • สนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัว (Agile) ซึ่งสามารถปรับให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายแบบวนซ้ำสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

ข้อจำกัดของ Jira

  • ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก และอาจต้องการการปรับแต่งอย่างมากเพื่อการจัดการเป้าหมายที่กว้างขึ้น
  • อาจมีความซับซ้อนสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Jira

  • แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า,

Jira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากและมีเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่และไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือที่คล้ายกันมาก่อน (หรือไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของวิธีการแบบ Agile เช่น Scrum หรือ Kanban) อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก บทเรียนเบื้องต้นของ Jira ค่อนข้างเทคนิคและไม่ได้อธิบาย 'ทำไม' หรือ 'อย่างไร' ในการใช้แต่ละฟังก์ชันในกรณีจริงเสมอไป ตัวอย่างเช่น สิ่งต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์, อีปิคส์ หรือแม้แต่การใช้งานตัวกรองพื้นฐานก็อาจสร้างความสับสนได้หากคุณขาดบริบท

Jira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากและมีเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่และไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือที่คล้ายกันมาก่อน (หรือไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของวิธีการแบบ Agile เช่น Scrum หรือ Kanban) อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก บทเรียนเบื้องต้นของ Jira ค่อนข้างเทคนิคและไม่ได้อธิบาย 'ทำไม' หรือ 'อย่างไร' ในการใช้ฟังก์ชันแต่ละอย่างในกรณีจริงเสมอไป ตัวอย่างเช่น สิ่งต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์, อีปิค หรือแม้แต่การใช้งานตัวกรองพื้นฐานก็อาจสร้างความสับสนได้หากคุณขาดบริบท

6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพและการวางแผนทีม)

Monday.com: ทางเลือกของ Goalscape
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นระบบปฏิบัติการการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยภาพ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ กระบวนการทำงาน และงานต่าง ๆ ผ่านกระดานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

แม้ว่า Monday.com จะไม่ใช่เครื่องมือจัดการเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้ทีมสามารถสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับการติดตามเป้าหมายกำหนดหมุดหมายสำคัญ และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของมันสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ยังช่วยให้มีภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา พร้อมบอร์ดและคอลัมน์ที่สามารถปรับแต่งได้
  • มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของทีมและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการติดตามเป้าหมาย
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้กระบวนการและงานที่ทำซ้ำกันเป็นไปอย่างราบรื่น
  • มีการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างหลากหลาย

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สามารถราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ไม่มีฟีเจอร์การจดบันทึกโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มบันทึกให้กับงานได้

Monday.com ราคา

  • แผนฟรีให้บริการสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมคุณสมบัติที่จำกัด
  • พื้นฐาน: $9/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $16/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า ,

ชอบมากที่เราสามารถล็อกฟิลด์บางอย่างให้เฉพาะบุคคลที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ ฉันสามารถมีบอร์ดของตัวเองสำหรับงานของตัวเองและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก

ชอบมากที่เราสามารถล็อกฟิลด์บางอย่างให้เฉพาะบุคคลที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ ฉันสามารถมีบอร์ดของตัวเองสำหรับงานของตัวเองและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก

⭐️ เกร็ดความรู้สนุกๆ: แม้ว่าแรงกดดันจากเพื่อนมักจะมีนัยเชิงลบ แต่ การใช้ประโยชน์จากแรงกดดันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจการแบ่งปันเป้าหมายของคุณกับใครสักคนและให้ พวกเขาติดตามความคืบหน้าจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ

การรู้ว่ามีใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณ (และอาจจะถามไถ่ว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง!) สามารถเป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพื่อให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ การตั้งเป้าหมายจะกลายเป็นกีฬาประเภททีม!

7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์)

Weekdone: ทางเลือกสำหรับ Goalscape
ผ่านทางWeekdone

Weekdone เป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้กรอบการทำงาน OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)

มันมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการกำหนดเป้าหมาย, การติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์, และการให้คำแนะนำ. แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการเป้าหมาย แต่มันอาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถพบได้ในเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการ OKR
  • ให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของบุคคลและทีมในการบรรลุเป้าหมาย
  • อำนวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสำเร็จของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
  • นำเสนอการรายงานและการวิเคราะห์ที่เน้นประสิทธิภาพของเป้าหมาย
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการติดตามเป้าหมายโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
  • อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานและเป้าหมายแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์

ราคาของ Weekdone

  • แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • แผนชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $90/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

8. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัย)

แนวคิด: ทางเลือกของ Goalscape
ผ่านทางNotion

Notion นำเสนอพื้นที่ทำงานที่รวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ ฐานความรู้ และฟังก์ชันฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน

มันมีความยืดหยุ่นและช่วยให้ทีมสามารถสร้างระบบของตนเองสำหรับการจัดการเป้าหมาย ไม่ว่าจะผ่านหน้าเฉพาะ ฐานข้อมูลสำหรับติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ หรือรายการงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ใช้ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบข้อมูล, เป้าหมาย, และงาน
  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวเพื่อแสดงภาพการทำงานและติดตามความคืบหน้า
  • รวมการติดตามเป้าหมายกับการจัดการโครงการ, การบันทึกข้อมูล, และการแบ่งปันความรู้
  • หลากหลายเทมเพลตและการเชื่อมต่อ

ข้อจำกัดของ Notion

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมี UI ที่ใช้งานยากในบางครั้ง
  • คุณไม่สามารถทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับงานที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเป็นอัตโนมัติได้
  • บางครั้ง เครื่องมือจะกำหนดตารางงานมากเกินไป ทำให้ปฏิทินยุ่งเกินไป

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก ไม่เพียงเท่านั้น Notion ยังให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ฟรีแลนซ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้งานสำเร็จลุล่วง

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก ไม่เพียงเท่านั้น Notion ยังให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ฟรีแลนซ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้งานเสร็จสมบูรณ์

⭐️ คุณรู้หรือไม่?นักแสดงตลกชื่อดัง เจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ใช้เทคนิคการมองเห็นอย่างง่ายเพื่อให้คงความสม่ำเสมอในการเขียนของเขา เขาจะขีดเครื่องหมาย 'X' บนปฏิทินทุกวันที่มีการเขียน โดยตั้งเป้าว่าจะไม่ขาดวันเลย

นี่แสดงให้เห็นถึงหลักการที่ทรงพลัง: การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำทุกวันสามารถสร้างแรงผลักดันและทำให้ภารกิจที่ดูน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ห่วงโซ่ของสัญลักษณ์ 'X' ที่เห็นเป็นภาพยังกลายเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังอีกด้วย!

9. GoalsonTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์)

GoalsOnTrack: ทางเลือกแทน Goalscape
ผ่านทางGoalsOnTrack

GoalsOnTrack เป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถกำหนดเป้าหมาย SMART แยกย่อยเป็นงาน และติดตามความก้าวหน้าได้

มันมีคุณสมบัติเช่น ตัวช่วยวางแผนเป้าหมาย, การแสดงภาพความก้าวหน้า, การติดตามนิสัย, และการรายงาน. แม้จะมีความแข็งแกร่งในด้านการจัดการเป้าหมาย แต่มันอาจไม่มีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมเหมือนทางเลือกอื่น ๆ.

คุณสมบัติเด่นของ GoalsOnTrack

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการตั้งเป้าหมายและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กรอบการทำงาน SMART
  • รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามนิสัยและคู่หูที่ช่วยรับผิดชอบ
  • วางแผนทุกขั้นตอนของเป้าหมายของคุณด้วยแพลนเนอร์และแบบฝึกหัดที่สามารถพิมพ์ได้
  • บอร์ดวิสัยทัศน์และสมุดบันทึกเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  • การจัดตารางเวลาแบบลากและวางด้วยปฏิทินงานที่ผสานรวมกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar, iCal และ Outlook

ข้อจำกัดของ GoalsOnTrack

  • เน้นน้อยกว่าการจัดการโครงการที่กว้างขวางและการทำงานร่วมกันในทีมเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ทันสมัยเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ บางตัว

ราคาของ GoalsOnTrack

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนรายปี: $68/ปี

GoalsOnTrack คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

10. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการตั้งเป้าหมายที่เรียบง่าย)

เบสแคมป์: ทางเลือกของ Goalscape
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีมที่มีชื่อเสียงในด้านความตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย

แม้จะไม่มีฟีเจอร์การจัดการเป้าหมายโดยเฉพาะ แต่ทีมสามารถใช้ Basecamp ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายผ่านการจัดการโครงการตามลำดับ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, กระดานข้อความ, และเครื่องมือการจัดตารางเวลาสามารถใช้หมุดหมายสำคัญเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของเป้าหมายหลักได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งทีมต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
  • มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่เน้นโครงการและการจัดการงาน
  • คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระดานข้อความและการแชทแบบเรียลไทม์
  • เสนอโครงสร้างราคาแบบคงที่ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการเป้าหมายเฉพาะและการติดตามความคืบหน้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์
  • ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ค่อนข้างพื้นฐาน
  • การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการบางตัว

ราคาของเบสแคมป์

  • ฟรี
  • เบสแคมป์: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

โดดเด่นด้วยการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการ น่าสนใจด้วยการจัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ การสื่อสารของทีมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีกลยุทธ์ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการผ่านการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ไร้รอยต่อด้วยความโปร่งใสจากการเข้าถึงความคืบหน้าของโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายบนแดชบอร์ด

โดดเด่นด้วยการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการ น่าสนใจด้วยการจัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ การสื่อสารของทีมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีกลยุทธ์ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายผ่านการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ไร้รอยต่อด้วยความโปร่งใสจากการเข้าถึงความคืบหน้าของโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายบนแดชบอร์ด

ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Goalscape ขึ้นอยู่กับความต้องการและลำดับความสำคัญของทีมคุณโดยเฉพาะ เมื่อตัดสินใจ ควรพิจารณาถึงความสำคัญของฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบบูรณาการ เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม ฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมาย และราคา

แม้ว่าทางเลือกทั้ง 10 นี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp, แอปที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว, ผสานการติดตามเป้าหมาย,แม่แบบการตั้งเป้าหมาย, การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวหรือปรับเป้าหมาย OKR ของทีมให้สอดคล้องกัน ClickUp มอบพลังให้คุณวางแผน ติดตาม และดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียว

ลงทะเบียนฟรีและเริ่มสำรวจได้เลย!