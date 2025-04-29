10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Goalscape สำหรับการจัดการเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกในการเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็น
เคยรู้สึกไหมว่าเป้าหมายของคุณลอยอยู่ในอวกาศ ไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่กว่า? มาพูดกันตามตรง: ในฐานะผู้นำ การจัดการเป้าหมายไม่ควรรู้สึกเหมือนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA โดยไม่มีคำแนะนำ
หากคุณรู้สึกว่าวงกลมซ้อนกันที่หมุนวนอย่างน่าเวียนหัวของ Goalscape ไม่ตอบโจทย์และต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ดีกว่าเดิม คุณมาถูกที่แล้ว
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึง 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Goalscape เพื่อช่วยให้ทีมของคุณบรรลุการจัดการเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมที่จะพิชิตเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง? ไปกันเลย!
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Goalscape?
ตามรายงานของ PWC ระบุว่า77% ของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ. ในขณะที่ Goalscape เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซการตั้งเป้าหมายแบบภาพ แต่ขาดความสามารถในการปรับขนาด, การร่วมมือในทีม, และการจัดการงานขั้นสูง.
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Goalscape:
- คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง: ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมีระบบติดตามเวลาในตัว, แผนภูมิแกนต์, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน ✅
- การประสานงานในทีมที่แข็งแกร่งขึ้น: เครื่องมือเช่นClickUpและ Monday.com ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและการอัปเดตงานรวมศูนย์ ✅
- ตัวเลือกการผสานรวม: แพลตฟอร์มชั้นนำเชื่อมต่อกับ CRM, ปฏิทิน, ไดรฟ์คลาวด์ และแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ ✅
- ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น: ทางเลือกมักรองรับมุมมองการทำงานที่หลากหลาย—Kanban, ไทม์ไลน์, รายการ—เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของทีมใดก็ได้ ✅
- แผนที่คุ้มค่า: มีเครื่องมือหลายตัวที่มอบความคุ้มค่ามากขึ้นผ่านระดับฟรีที่กว้างขวางหรือรูปแบบการกำหนดราคาแบบคงที่สำหรับทีมที่กำลังเติบโต ✅
ทางเลือกของ Goalscape ในภาพรวม
ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นเกี่ยวกับทางเลือกของ Goalscape, กรณีการใช้งาน, โครงสร้างธุรกิจ, และราคาของแต่ละแพลตฟอร์ม
|ทางเลือกแทน Goalscape
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งาน
|ราคาเริ่มต้น
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและเป้าหมายแบบครบวงจร
|ทีมทุกขนาด, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Trello
|การจัดการเป้าหมายด้วยภาพ (สไตล์คัมบัง)
|บุคคลและทีมขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|การวางแผนด้วยภาพและการตั้งเป้าหมาย
|การร่วมมือของทีมข้ามสายงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Wrike
|การจัดการโครงการระดับองค์กร
|ทีมขนาดใหญ่ & องค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
|จิรา
|การติดตามและพัฒนาโครงการแบบアジล
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินตั้งแต่ $7.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Monday. com
|เวิร์กโฟลว์แบบภาพและการวางแผนทีม
|ทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมปฏิบัติการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|Weekdone
|สำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
|ทีมมุ่งเน้นการสอดคล้องกับเป้าหมาย
|ฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน; $90/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
|แนวคิด
|การสร้างนิสัยและเป้าหมายส่วนตัว
|ทีมที่ต้องการเอกสาร, งาน & บันทึก
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|เป้าหมายบนเส้นทาง
|การสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์
|บุคคลที่มุ่งเน้นเป้าหมายแบบ SMART
|ไม่มีแผนฟรี; $68/ปี
|เบสแคมป์
|การร่วมมือในทีมและการตั้งเป้าหมายที่ง่ายขึ้น
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการความร่วมมือที่ง่ายดาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; $15/ผู้ใช้/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Goalscape ที่ควรใช้
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการโครงการและเป้าหมายที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
มาพูดกันตามตรง งานทุกวันนี้อาจรู้สึกวุ่นวายไปหมดใช่ไหม? โครงการ เป้าหมาย และการสื่อสารกระจัดกระจายไปทั่ว? มันทำลายประสิทธิภาพการทำงานจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
เข้าสู่ ClickUp, แอป "ทุกอย่าง" สำหรับการทำงาน มันรวมการจัดการโครงการ, ความรู้, และเป้าหมายไว้ในศูนย์กลางเดียว และมันมีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและดีขึ้น
💜 จัดการทุกเป้าหมายในที่เดียวด้วย ClickUp Goals
ClickUp Goalsช่วยให้ทั้งทีมและบุคคลสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ
คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้—รวมถึง OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)—และแบ่งย่อยออกเป็นงานย่อยใน ClickUp, งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการและเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสามารถติดตามพวกเขาได้โดยใช้การติดตามความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ พร้อมเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน
เมื่อต้องจัดการเป้าหมายหลายอย่างในทีม ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายโดยให้คุณแชร์เป้าหมาย มอบหมายความเป็นเจ้าของ และติดตามความคืบหน้าของกลุ่มได้
เครื่องมือในตัว เช่นClickUp Chat แบบเรียลไทม์ การสนทนาแบบมีหัวข้อ การกล่าวถึงและกล่องจดหมาย ClickUpที่รวมศูนย์ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์ได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ค้นหาและจัดการได้ง่าย
💜 รับความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์ แทนที่จะเดาว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายแค่ไหน คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
ดูว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยเป้าหมายของคุณอย่างไร ติดตามประสิทธิภาพของทีม และวัดผลตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดในที่เดียว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับเป้าหมายของคุณได้ เพิ่มวิดเจ็ตติดตามความคืบหน้า แผนภูมิความสำเร็จ หรือการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อดูสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
💜 การจัดระเบียบเป้าหมายด้วยเทมเพลตของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpประกอบด้วยตัวเลือกสถานะที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามความคืบหน้า, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบและแสดงเป้าหมายอย่างชัดเจน, และมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ความพยายามของเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตาม KPI, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดหลักในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามแบบภาพและการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp
- รักษาความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการ ทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบบันทึก สร้างฐานความรู้ และทำงานร่วมกันในภารกิจโครงการด้วยClickUp Docs
- เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานและงานย่อย และติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละกิจกรรมด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม, ปริมาณงาน, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ ได้ด้วยClickUp Dashboards
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการเพื่อทำงานโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
- รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึงโดยใช้ClickUp Reminders. ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานของคุณตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 3 วัน ก่อนถึงกำหนดส่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- การปรับแต่งในระดับสูง แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อาจต้องมีการตั้งค่าและกำหนดค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก
ราคาของ ClickUp/
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,
เราใช้ ClickUp ทุกวันเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ ในฐานะวิศวกร ฉันชื่นชมว่า ClickUp สามารถใช้ได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงเครื่องมือการจัดการทีมอย่างครอบคลุมและการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมตัวเลือกหลากหลายสำหรับการดูงาน กำหนดการตัดสินใจ โอกาส และการแจ้งเตือน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีความหมายและน่าสนใจ และเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?
ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายแบบภาพ)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการชื่นชมในด้านความเรียบง่ายและวิธีการจัดการงานที่เน้นภาพ เป็นเจ้าของโดย Atlassian และมีอินเทอร์เฟซบอร์ด Kanban ที่เข้าใจง่าย
แม้ว่า Trello จะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการเป้าหมายโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้ Trello เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้ เพียงแค่สร้างบอร์ดเฉพาะ รายการเพื่อแสดงแต่ละขั้นตอน และบัตรสำหรับแต่ละขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และด้วย Power-Ups คุณยังสามารถเพิ่มการติดตามเป้าหมายและการรายงานได้ อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อินเทอร์เฟซกระดานคัมบังที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมการจัดการงานแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- บอร์ดและรายการที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงความคืบหน้าของเป้าหมาย
- พลังเสริมสำหรับการผสานรวมและฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การติดตามเป้าหมาย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อการจัดการเป้าหมายแบบทีม
ข้อจำกัดของ Trello
- ฟังก์ชันหลักขาดคุณสมบัติการจัดการเป้าหมายเฉพาะโดยไม่มีการเพิ่มพลัง
- อาจมีความเป็นระเบียบลดลงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีเป้าหมายหลายประการ, จุดสำคัญ, และงานย่อย
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์มีจำกัดในเวอร์ชันมาตรฐาน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Trello:
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ฉันชอบ Trello เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงมากสำหรับการจัดระเบียบโครงการ งาน และกิจกรรมประจำวัน การออกแบบที่อิงตามบอร์ดและบัตรนั้นใช้งานง่าย สวยงาม และเข้าใจง่าย ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น มันช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว
⭐️ เกร็ดความรู้: ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายได้รับการพัฒนาทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเซซิล อเล็ก เมซได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ครั้งแรกในปี 1935 เอ็ดวิน เอ. ล็อค นักจิตวิทยา เริ่มศึกษาการตั้งเป้าหมายในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และทำการวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนด้วยภาพและการตั้งเป้าหมาย)
Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยปรับปรุงการร่วมมือและการจัดระเบียบของทีม. คุณสมบัติ "เป้าหมาย" ของ Asana ช่วยให้ทีมสามารถตั้ง, ติดตาม, และจัดการเป้าหมายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม, โดยเชื่อมโยงกับงานที่กำลังทำอยู่. ซึ่งทำให้แน่ใจว่างานที่ทำทุกวันช่วยส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจและบริษัท.
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ฟีเจอร์ "เป้าหมาย" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการจัดการวัตถุประสงค์
- ความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการและงานเฉพาะ
- มุมมองโครงการหลายแบบ รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ (แผนภูมิแกนต์)
- รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมาย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจมีความซับซ้อนมากกว่าในการตั้งค่าและเรียนรู้เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และคุณสมบัติ
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความง่ายในการสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถจัดระเบียบได้ดี ฉันชอบที่สามารถแบ่งโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อย ตั้งกำหนดเวลา และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายงานความคืบหน้าฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับขนาดและตัวเลือกการปรับแต่ง มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการพร้อมด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการจัดการเป้าหมาย
Wrike ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดโครงการและ รายงาน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เวิร์กโฟลว์และโครงสร้างโครงการที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- คุณสมบัติการจัดการเป้าหมายที่แข็งแกร่งพร้อมการมองเห็นความคืบหน้าและความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและเป้าหมาย
- เสนอการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจหลักหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Wrike
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- ราคาอาจสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ทีม: $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1,700+ รีวิว)
⭐️ คุณรู้หรือไม่? หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าการสร้างภาพในจินตนาการเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การสร้างภาพในจินตนาการจะกระตุ้นสมองในลักษณะคล้ายกับประสบการณ์จริง เสริมสร้างเส้นทางประสาท ลดความวิตกกังวล และสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงการผ่าตัดเมื่อใช้ร่วมกับการฝึกฝนจริง
5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและพัฒนาโครงการแบบ Agile)
Jira เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการติดตามโครงการสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ มันมีคุณสมบัติเช่น การติดตามปัญหา, กระดานแบบอไจล์, และการวางแผนสปรินต์
อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของมันทำให้ทีมสามารถปรับใช้เพื่อการจัดการเป้าหมายได้โดยการสร้างโครงการหรือบอร์ดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) หรือกรอบเป้าหมายอื่น ๆ ได้ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของมันมีจำกัด ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการติดตามปัญหาอย่างละเอียด
- ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่น ๆ และแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก
- สนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัว (Agile) ซึ่งสามารถปรับให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายแบบวนซ้ำสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
ข้อจำกัดของ Jira
- ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก และอาจต้องการการปรับแต่งอย่างมากเพื่อการจัดการเป้าหมายที่กว้างขึ้น
- อาจมีความซับซ้อนสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Jira
- แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (14,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Jira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากและมีเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมือใหม่และไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือที่คล้ายกันมาก่อน (หรือไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของวิธีการแบบ Agile เช่น Scrum หรือ Kanban) อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก บทเรียนเบื้องต้นของ Jira ค่อนข้างเทคนิคและไม่ได้อธิบาย 'ทำไม' หรือ 'อย่างไร' ในการใช้แต่ละฟังก์ชันในกรณีจริงเสมอไป ตัวอย่างเช่น สิ่งต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์, อีปิคส์ หรือแม้แต่การใช้งานตัวกรองพื้นฐานก็อาจสร้างความสับสนได้หากคุณขาดบริบท
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพและการวางแผนทีม)
Monday.com เป็นระบบปฏิบัติการการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยภาพ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ กระบวนการทำงาน และงานต่าง ๆ ผ่านกระดานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
แม้ว่า Monday.com จะไม่ใช่เครื่องมือจัดการเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้ทีมสามารถสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับการติดตามเป้าหมายกำหนดหมุดหมายสำคัญ และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของมันสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ยังช่วยให้มีภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา พร้อมบอร์ดและคอลัมน์ที่สามารถปรับแต่งได้
- มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของทีมและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการติดตามเป้าหมาย
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้กระบวนการและงานที่ทำซ้ำกันเป็นไปอย่างราบรื่น
- มีการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างหลากหลาย
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สามารถราบรื่นยิ่งขึ้น
- ไม่มีฟีเจอร์การจดบันทึกโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มบันทึกให้กับงานได้
Monday.com ราคา
- แผนฟรีให้บริการสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมคุณสมบัติที่จำกัด
- พื้นฐาน: $9/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ชอบมากที่เราสามารถล็อกฟิลด์บางอย่างให้เฉพาะบุคคลที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ ฉันสามารถมีบอร์ดของตัวเองสำหรับงานของตัวเองและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก
ชอบมากที่เราสามารถล็อกฟิลด์บางอย่างให้เฉพาะบุคคลที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ ฉันสามารถมีบอร์ดของตัวเองสำหรับงานของตัวเองและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก
⭐️ เกร็ดความรู้สนุกๆ: แม้ว่าแรงกดดันจากเพื่อนมักจะมีนัยเชิงลบ แต่ การใช้ประโยชน์จากแรงกดดันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจการแบ่งปันเป้าหมายของคุณกับใครสักคนและให้ พวกเขาติดตามความคืบหน้าจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ
การรู้ว่ามีใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณ (และอาจจะถามไถ่ว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง!) สามารถเป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพื่อให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ การตั้งเป้าหมายจะกลายเป็นกีฬาประเภททีม!
7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์)
Weekdone เป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้กรอบการทำงาน OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
มันมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการกำหนดเป้าหมาย, การติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์, และการให้คำแนะนำ. แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการเป้าหมาย แต่มันอาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถพบได้ในเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการ OKR
- ให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของบุคคลและทีมในการบรรลุเป้าหมาย
- อำนวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสำเร็จของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
- นำเสนอการรายงานและการวิเคราะห์ที่เน้นประสิทธิภาพของเป้าหมาย
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการติดตามเป้าหมายโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Weekdone
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานและเป้าหมายแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์
ราคาของ Weekdone
- แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- แผนชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $90/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
8. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัย)
Notion นำเสนอพื้นที่ทำงานที่รวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ ฐานความรู้ และฟังก์ชันฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน
มันมีความยืดหยุ่นและช่วยให้ทีมสามารถสร้างระบบของตนเองสำหรับการจัดการเป้าหมาย ไม่ว่าจะผ่านหน้าเฉพาะ ฐานข้อมูลสำหรับติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ หรือรายการงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบข้อมูล, เป้าหมาย, และงาน
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวเพื่อแสดงภาพการทำงานและติดตามความคืบหน้า
- รวมการติดตามเป้าหมายกับการจัดการโครงการ, การบันทึกข้อมูล, และการแบ่งปันความรู้
- หลากหลายเทมเพลตและการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ Notion
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมี UI ที่ใช้งานยากในบางครั้ง
- คุณไม่สามารถทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับงานที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเป็นอัตโนมัติได้
- บางครั้ง เครื่องมือจะกำหนดตารางงานมากเกินไป ทำให้ปฏิทินยุ่งเกินไป
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า,
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก ไม่เพียงเท่านั้น Notion ยังให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ฟรีแลนซ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้งานสำเร็จลุล่วง
⭐️ คุณรู้หรือไม่?นักแสดงตลกชื่อดัง เจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ใช้เทคนิคการมองเห็นอย่างง่ายเพื่อให้คงความสม่ำเสมอในการเขียนของเขา เขาจะขีดเครื่องหมาย 'X' บนปฏิทินทุกวันที่มีการเขียน โดยตั้งเป้าว่าจะไม่ขาดวันเลย
นี่แสดงให้เห็นถึงหลักการที่ทรงพลัง: การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำทุกวันสามารถสร้างแรงผลักดันและทำให้ภารกิจที่ดูน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ห่วงโซ่ของสัญลักษณ์ 'X' ที่เห็นเป็นภาพยังกลายเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังอีกด้วย!
9. GoalsonTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์)
GoalsOnTrack เป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถกำหนดเป้าหมาย SMART แยกย่อยเป็นงาน และติดตามความก้าวหน้าได้
มันมีคุณสมบัติเช่น ตัวช่วยวางแผนเป้าหมาย, การแสดงภาพความก้าวหน้า, การติดตามนิสัย, และการรายงาน. แม้จะมีความแข็งแกร่งในด้านการจัดการเป้าหมาย แต่มันอาจไม่มีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมเหมือนทางเลือกอื่น ๆ.
คุณสมบัติเด่นของ GoalsOnTrack
- ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการตั้งเป้าหมายและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กรอบการทำงาน SMART
- รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามนิสัยและคู่หูที่ช่วยรับผิดชอบ
- วางแผนทุกขั้นตอนของเป้าหมายของคุณด้วยแพลนเนอร์และแบบฝึกหัดที่สามารถพิมพ์ได้
- บอร์ดวิสัยทัศน์และสมุดบันทึกเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวางด้วยปฏิทินงานที่ผสานรวมกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar, iCal และ Outlook
ข้อจำกัดของ GoalsOnTrack
- เน้นน้อยกว่าการจัดการโครงการที่กว้างขวางและการทำงานร่วมกันในทีมเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ทันสมัยเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ บางตัว
ราคาของ GoalsOnTrack
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนรายปี: $68/ปี
GoalsOnTrack คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการตั้งเป้าหมายที่เรียบง่าย)
Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีมที่มีชื่อเสียงในด้านความตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
แม้จะไม่มีฟีเจอร์การจัดการเป้าหมายโดยเฉพาะ แต่ทีมสามารถใช้ Basecamp ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายผ่านการจัดการโครงการตามลำดับ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, กระดานข้อความ, และเครื่องมือการจัดตารางเวลาสามารถใช้หมุดหมายสำคัญเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของเป้าหมายหลักได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งทีมต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
- มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่เน้นโครงการและการจัดการงาน
- คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระดานข้อความและการแชทแบบเรียลไทม์
- เสนอโครงสร้างราคาแบบคงที่ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดคุณสมบัติการจัดการเป้าหมายเฉพาะและการติดตามความคืบหน้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ค่อนข้างพื้นฐาน
- การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการบางตัว
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เบสแคมป์: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
โดดเด่นด้วยการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการ น่าสนใจด้วยการจัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ การสื่อสารของทีมโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีกลยุทธ์ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการผ่านการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ไร้รอยต่อด้วยความโปร่งใสจากการเข้าถึงความคืบหน้าของโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายบนแดชบอร์ด
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Goalscape ขึ้นอยู่กับความต้องการและลำดับความสำคัญของทีมคุณโดยเฉพาะ เมื่อตัดสินใจ ควรพิจารณาถึงความสำคัญของฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบบูรณาการ เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม ฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมาย และราคา
แม้ว่าทางเลือกทั้ง 10 นี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp, แอปที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว, ผสานการติดตามเป้าหมาย,แม่แบบการตั้งเป้าหมาย, การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวหรือปรับเป้าหมาย OKR ของทีมให้สอดคล้องกัน ClickUp มอบพลังให้คุณวางแผน ติดตาม และดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียว
ลงทะเบียนฟรีและเริ่มสำรวจได้เลย!