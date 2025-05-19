รีวิวตารางเวลา Sling: คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี & ข้อเสีย

ลองนึกภาพว่าคืนวันศุกร์ คุณกำลังจะได้ผ่อนคลายกับไอศกรีมหนึ่งถังและดูซีรีส์เรื่องโปรดหนึ่งตอน (โอเค หนึ่งซีซั่น) แล้วจู่ๆ โทรศัพท์ของคุณก็ดังขึ้น
"เฮ้ พรุ่งนี้ฉันต้องทำงานไหม?"
"ฉันขอสลับกะกับเจคได้ไหม?"
"โอ๊ะ ฉันจองซ้อนสองงาน—ช่วยด้วย!"
ค่ำคืนอันเงียบสงบของคุณหายไปแล้ว ซึ่งตอนนี้กลายเป็นวิกฤตตารางงานเต็มรูปแบบ แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานการณ์นี้ คุณสามารถใช้เวลาช่วงนั้นไปกับการบริหารธุรกิจของคุณแทนที่จะเป็นนักสืบกับตารางกะงาน
เข้าสู่ Sling เครื่องมือที่สัญญาว่าจะช่วยคุณให้รอดพ้นจากความวุ่นวายนี้ แต่คุ้มค่าหรือไม่? มาค้นหาคำตอบกันในรีวิว Sling Schedule นี้!
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้จัดการใช้เวลาห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดตารางเวลาและบริหารงานให้กับทีมของตน
สลิงคืออะไร?
Sling เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานและบริหารจัดการแรงงานสำหรับพนักงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ ทีมทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการในการวางแผนกะงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาการจัดตารางงานแบบเดิม ๆ
หากคุณเคยมีพนักงานส่งข้อความมาหาคุณตอน 4 ทุ่มว่า "ขอโทษครับ/ค่ะ หัวหน้า ผม/ฉันลืมว่ามีตั๋วไปดูการแข่งขันพรุ่งนี้" คุณคงเข้าใจดีว่ามันลำบากแค่ไหน ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือเมื่อมีพนักงานสองคนมาทำงานกะเดียวกันในขณะที่คนที่ได้รับมอบหมายจริงๆ กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
การจัดตารางเวลาเป็นเหมือนการเล่นเกมเตตริส แต่ชิ้นส่วนมักจะเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลา
Sling ทำให้ทุกชิ้นส่วนที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ผ่านกระบวนการอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างตารางเวลาได้ในไม่กี่นาที ติดตามความพร้อมของพนักงาน อนุมัติคำขอลา และหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของทีมซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงาน และผู้ช่วยจัดการเงินเดือน ไม่ว่าคุณจะบริหารธุรกิจค้าปลีกหรือร้านอาหาร Sling ก็เป็นเสมือนดวงตาและมือเพิ่มเติมของคุณ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเงินเดือน)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ธุรกิจที่นำแอปตารางการทำงานมาใช้รายงานว่ามีความเร็วในการสร้างตารางเพิ่มขึ้น 30%และข้อผิดพลาดลดลง 55%
คุณสมบัติเด่นของสายคล้อง
Sling นำเสนอเครื่องมือการจัดการแรงงานหลายอย่างในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นี่คือสิ่งที่โดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: การจัดตารางกะ
การสร้างตารางงานควรเป็นงานที่รวดเร็ว ไม่ใช่ปริศนาที่คุณต้องแก้ตอนเที่ยงคืน ปฏิทินแบบภาพของ Sling ช่วยให้ผู้จัดการสามารถลากและวางกะงาน ใช้เทมเพลตกะ และจัดการกะที่ทับซ้อนกันพร้อมการแจ้งเตือนในตัว
พนักงานสามารถขอรับกะงานที่ว่าง ตรวจสอบวันทำงานที่จะมาถึง และทำเครื่องหมายวันที่ไม่สามารถทำงานได้—ทั้งหมดนี้ผ่านอุปกรณ์มือถือของพวกเขา ความสะดวกในการมีตารางงานแบบไดนามิกที่สามารถเข้าถึงได้ทำให้การจัดการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเวลาและการรายงาน
นอกจากการเลือกกะการทำงานแล้ว พนักงานยังสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของตนเอง คุณยังสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานและบันทึกเวลาพักได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การบันทึกเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมงานของคุณกระจายอยู่ในหลายสถานที่
คุณสามารถตรวจสอบเวลาทำงานตามรอบการจ่ายเงิน ส่งออกเพื่อประมวลผลเงินเดือน และรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานได้ ลาก่อนตารางงานที่ยุ่งเหยิงและการขโมยเวลา!
คุณสมบัติที่ 3: การสื่อสารในทีม
การพึ่งพาโน้ตติดผนังหรือการแชทกลุ่มที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นล้าสมัยไปแล้ว Sling มีระบบส่งข้อความกลุ่มในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญ กำหนดการอัปเดต และการประกาศต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาจัดการคำขอเปลี่ยนกะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความโดยตรงหรือการแชทกลุ่ม ทุกคนก็เข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงาน
การจัดตารางกะเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้งานเสร็จสมบูรณ์? นั่นคือจุดที่ระบบการจัดการงานของ Sling เข้ามาช่วย
คุณสามารถมอบหมายงานสร้างตารางเวลาโครงการสำหรับทีมของคุณ และติดตามอัตราการเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีหน้าที่สำคัญใดถูกมองข้าม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
👀 คุณรู้หรือไม่?ตารางงานแบบ 2-2-3เป็นรูปแบบการหมุนเวียนกะที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้พนักงานทำงานเพียงครึ่งหนึ่งของวันในสองสัปดาห์ มอบเวลาพักผ่อนมากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ 5: การจัดเก็บเอกสารพนักงาน
คุณสมบัติเอกสารพนักงานของ Sling จัดเก็บสัญญา, ใบรับรอง, และใบอนุญาตอย่างปลอดภัยในที่เดียว
ผู้จัดการสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังโปรไฟล์ของพนักงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนวันหมดอายุ และควบคุมการเข้าถึงได้—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตามข้อกำหนด และไม่ยุ่งยาก พนักงานยังสามารถเข้าถึงเอกสารของตนเองได้ ซึ่งช่วยลดการขอเอกสารซ้ำไปซ้ำมาและประหยัดเวลา
คุณสมบัติ #6: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
Sling ช่วยให้การจัดการแรงงานง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงข้อมูลการกำหนดตารางเวลาและการจ่ายเงินของคุณ การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Toast, Shopify, Square และ Gusto นั้นสามารถค้นหาได้ง่ายมาก
ซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาดจากงานที่ทำด้วยมือที่น้อยลง การประมวลผลเงินเดือนที่ง่ายขึ้น และข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนแรงงานและประสิทธิภาพการขาย Sling ไม่เพียงแต่จัดตารางกะเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลา แรงงาน และทีมในแพ็คเกจอัจฉริยะเดียว
แต่แพ็กเกจนี้มีราคาเท่าไหร่? มาหาคำตอบกันเถอะ
ราคาสลิง*
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
*ตรวจสอบเว็บไซต์ของเครื่องมือเพื่อดูราคาล่าสุดเสมอ
ข้อดีของการใช้สลิง
Sling เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเฉพาะในร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และธุรกิจบริการ ที่การจัดการตารางงานอาจรู้สึกเหมือนเขาวงกตที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่สิ่งใดที่ทำให้มันดีขนาดนั้น? นี่คือข้อดีบางประการของการใช้แอป:
- ✅ รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 30 คนในแผนฟรีของ Sling
- ✅ ช่วยควบคุมต้นทุนแรงงานโดยการติดตามการทำงานล่วงเวลาและจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับความต้องการ
- ✅ ใช้งานได้ทั้งบนแอปมือถือและเดสก์ท็อป
- ✅ สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานข้ามเขตเวลาต่างๆ
- ✅ ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตตารางงานประจำสัปดาห์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
👀 คุณทราบหรือไม่?ความผิดพลาดในใบลงเวลาทำงานของพนักงานทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียเงินถึง 7.4 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน หรือคิดเป็นชั่วโมงการทำงานที่สูญเสียไป 50 ล้านชั่วโมงต่อปี
ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Sling ต้องเผชิญ
แม้ว่า Sling จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ นี่คือบางส่วนที่ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถปรับปรุงได้:
- ❌ การรายงานขั้นสูง, การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน, และการผสานระบบเงินเดือนต้องการการอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
- ❌ ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวระหว่างแอปและเวอร์ชันเว็บ
- ❌ ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการตั้งกฎเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลาของทีมคุณ
- ❌ การจัดสรรงานเปลี่ยนกะจะถูกจัดเรียงตามตำแหน่งงานและสถานที่เท่านั้น ทำให้ยากต่อการจับคู่พนักงานตามทักษะหรือประสบการณ์
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
รีวิว Sling บน Reddit
ตอนนี้คุณทราบทุกอย่างเกี่ยวกับ Sling แล้ว มาดูกันว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ เราได้ไปที่ Reddit เพื่อค้นหาความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์:
ผู้ใช้ชื่อAmusedCindy บนr/restaurantownersชี้ให้เห็นถึงความง่ายในการจัดตารางเวลาด้วย Sling:
ฉันสงสัยว่าทำไมเจ้าของ/ผู้จัดการไม่จัดตารางงานให้พนักงานเป็นรายเดือน? เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเดือนในการใช้ Sling เพื่อจัดตารางพนักงานบาร์และรถขายอาหารของเรา ตอนนี้เรามีพนักงาน 12 คน ซึ่งไม่ได้มากนัก แต่ทุกคนต่างก็ขอบคุณที่เราจัดตารางรายเดือนให้ เพราะพวกเขาสามารถไปทำงานอื่น/จัดการดูแลเด็ก/มีชีวิตส่วนตัวได้
ฉันสงสัยว่าทำไมเจ้าของ/ผู้จัดการไม่จัดตารางงานให้พนักงานเป็นรายเดือน? เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเดือนในการใช้ Sling เพื่อจัดตารางพนักงานบาร์และรถขายอาหารของเรา ตอนนี้เรามีพนักงาน 12 คน ซึ่งไม่ได้มากนัก แต่ทุกคนต่างก็ขอบคุณที่เราจัดตารางรายเดือนให้ เพราะพวกเขาสามารถไปทำงานอื่น/จัดการดูแลเด็ก/มีชีวิตส่วนตัวได้
ในr/ToastPOS ผู้ใช้ Slingชื่อ lightbrightensightอธิบายว่าแม้ว่าบริการจะทำงานได้ดี แต่การปรับแต่งยังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก:
เราใช้ Sling สำหรับหลายสาขาและชอบมัน มันมีค่าใช้จ่าย $70 ต่อเดือน ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ มากมาย ฉันต้องการให้การตั้งค่าสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งคำขอลาและคำขอไม่พร้อมทำงาน แต่ระบบมีคุณสมบัติการจัดตารางเวลา, การสื่อสาร และการรายงานที่แข็งแกร่ง
เราใช้ Sling สำหรับหลายสาขาและชอบมัน มันมีค่าใช้จ่าย $70 ต่อเดือน ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ มากมาย ฉันต้องการให้การตั้งค่าสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งคำขอลาหยุดและคำขอไม่พร้อมทำงาน แต่ระบบมีคุณสมบัติการจัดตารางเวลา, การสื่อสาร และการรายงานที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแฟนของแอปมือถือของ Sling ผู้ใช้ชื่อBarStainกล่าวในr/BarOwners:
...เวอร์ชันเว็บสำหรับเดสก์ท็อปนั้นเหนือกว่าเวอร์ชันแอปหรือเวอร์ชันเว็บสำหรับมือถือ (บนแท็บเล็ต) อย่างมากสำหรับการตั้งตารางเวลาจริง ๆ แอปนี้ยอดเยี่ยมในฐานะพนักงาน แต่ขาดความละเอียดอ่อนในการจัดตารางแบบลากและวางที่ฉันชอบมาก
...เวอร์ชันเว็บสำหรับเดสก์ท็อปนั้นเหนือกว่าเวอร์ชันแอปหรือเว็บมือถือ (บนแท็บเล็ต) อย่างมากสำหรับการตั้งตารางเวลาจริง ๆ แอปนี้ยอดเยี่ยมในฐานะพนักงาน แต่ขาดความละเอียดอ่อนในการลากและวางตารางเวลาที่ฉันชอบมาก
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างระบบการเสนอเวลาทำงานที่พนักงานสามารถขอเวลาทำงานที่ว่างได้แทนที่จะมีการจัดสรรให้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่มั่นใจได้ว่าทุกกะจะมีคนทำงานครบถ้วน
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานทางเลือกแทน Sling
Sling เหมาะสำหรับคุณหากคุณมีทีมขนาดเล็กและต้องการเพียงการจัดการตารางเวลาให้ง่ายขึ้น
แต่ถ้าคุณมีทีมขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีความสามารถมากกว่าและตอบโจทย์ทุกข้อในการจัดการเวิร์กโฟลว์ ไม่มีเครื่องมือใดที่เทียบได้กับ ClickUp
สร้างตารางเวลาแบบภาพได้อย่างง่ายดาย
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้คุณจัดการตารางงานได้อย่างไร้ความยุ่งยาก พร้อมทำให้ชีวิตของคุณง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ดังนั้น คุณจะสร้างตารางเวลาบน ClickUp ได้อย่างไร?
ClickUp's One Up #1: กำหนดตารางกะและประชุมของคุณด้วยปฏิทิน AI ของ ClickUp
ClickUp Calendarเป็นปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการภาระงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยเสมือนที่ไม่เพียงแต่วิเคราะห์งานค้างของคุณเท่านั้น แต่ยังจัดลำดับความสำคัญของงานและบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือสิ่งที่ AI ของ ClickUp ทำได้อย่างแม่นยำ—มันระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณในการมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชาญฉลาด เพื่อให้แน่ใจว่างานสำคัญของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
และหากจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับทีมหรือผู้ขายของคุณ คุณสามารถทำได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของ ClickUp
ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar, Apple Calendar และ Microsoft Outlook ทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใน ClickUp จะถูกสะท้อนในปฏิทินของทีมคุณทันที ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและการขาดงานกะได้ในทันที พร้อมกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ClickUp's One Up #2: ติดตามเวลาภายในงาน
ด้วยการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าเวลาทั้งหมดหายไปไหน เพราะมันติดตามงานทั้งหมดให้คุณ พนักงานสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงภายในงาน ทำให้การตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ประสิทธิภาพการทำงาน และความถูกต้องของเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามเวลาบนClickUp Tasksได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ คุณจะไม่พลาดการติดตามเวลาอีกต่อไป คุณยังสามารถเพิ่มเวลาที่ใช้ในกะหรือภารกิจภายหลังได้ด้วยตนเอง และบันทึกไว้ได้—ไม่มีเวลาสูญเปล่าอีกต่อไป
สุดท้ายนี้ ดูเวลาทั้งหมดที่ทีมของคุณใช้ในแต่ละกะงานผ่านClickUp Timesheets ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการจัดตารางกะงานได้อย่างชัดเจน และยังช่วยดูแลขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน
ก่อนใช้ ClickUp บริษัทของเราใช้ซอฟต์แวร์สี่ประเภทที่แตกต่างกันสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีการเชื่อมต่อระหว่างกันน้อยมาก และข้อมูลต้องถูกป้อนด้วยตนเองหลายครั้ง
ก่อนใช้ ClickUp บริษัทของเราใช้ซอฟต์แวร์สี่ประเภทที่แตกต่างกันสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีการเชื่อมต่อระหว่างกันน้อยมาก และข้อมูลต้องถูกป้อนด้วยตนเองหลายครั้ง
ClickUp's One Up #3: อัตโนมัติการแจ้งเตือนตารางเวลาและงาน
คุณสมบัติทั้งหมดนี้คงไม่ช่วยอะไรมากนักหากคุณยังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดตารางงานทุกเดือน ใช่ไหม? ต่างจาก Sling,ClickUp Automationsช่วยลดความกดดันให้คุณโดยจัดการงานประจำทั้งหมดของคุณ
คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อจัดกะการทำงานโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนพนักงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแม้กระทั่งอัปเดตตารางเวลาเมื่องานเสร็จสิ้นหรือคำขอลาได้รับการอนุมัติ
ดังนั้น คุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหา "ฉันไม่ได้รับข้อความ" อีกต่อไป
ClickUp's One Up #4: ติดตามความคืบหน้าการกำหนดเวลาของคุณแบบเรียลไทม์
เพื่อให้ตารางเวลาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าพนักงานของคุณกำลังทำอะไรอยู่และมีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด
โปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของClickUp Dashboardsในการให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับความพร้อมของทีม การครอบคลุมกะ ต้นทุนแรงงาน และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
นอกจากนี้ วิดเจ็ตแบบกำหนดเองยังช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดได้ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจจัดตารางเวลาได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แต่ใครจะมีเวลาตั้งค่าทั้งหมดนี้ล่ะ ใช่ไหม? นี่คือทางออก
ผสานรวมเทมเพลตพร้อมใช้งานเข้ากับแผนการจัดตารางเวลาของคุณ
เทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ClickUp
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่?แม่แบบตารางกะพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และแชร์ตารางกะพนักงาน พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานนี้ช่วยให้การวางแผนกะงานง่ายขึ้น ติดตามคำขอลาหยุด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ปรับปรุงการจัดตารางงานของพนักงานด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลา, แท็ก, คำเตือนการพึ่งพา, อีเมล, และอื่น ๆ
- รวบรวมและจัดการข้อมูลความพร้อมใช้งานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ต้นทุนแรงงาน อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และอื่นๆ เพื่อการจัดตารางงานที่ง่ายดาย
- ปรับกะและอัปเดตตารางงานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Milestones เพื่อแสดงกำหนดเวลาที่สำคัญหรือเป้าหมายในไทม์ไลน์โครงการของคุณอย่างชัดเจน
เทมเพลตตารางกะงาน ClickUp Shift
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกะประจำวันหรือกะรายชั่วโมงของคุณแม่แบบตารางกะของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
เน้นรายละเอียดเฉพาะกะสำหรับรูปแบบการหมุนเวียนที่ซับซ้อน เช่น กะสวิง กะกลางคืน และการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานตามตารางเวลาที่ไม่เป็นแบบดั้งเดิม เช่นตารางการทำงาน 9/80
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยคุณได้:
- ติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ และต้องทำ
- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเวลาทำงานและพนักงานที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้มุมมองตารางกะแบบเลื่อนเพื่อจัดระเบียบและวางแผนกะสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ
- ใช้ ClickUp Email Management หรือ ClickUp Chat เพื่อสื่อสารตารางกะงานให้กับทีมของคุณ
เทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUp
ต้องการดูแลกิจกรรมของทีมคุณหรือไม่?แม่แบบตารางเวลาทีมของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณแม่แบบนี้ให้การจัดการงานแบบรวมศูนย์ของงานและตารางเวลาของสมาชิกทีมทุกคน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการการติดตามอย่างละเอียดจากผู้ร่วมงานหลายคน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมรายการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของงานง่ายขึ้น
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะและจัดกลุ่มตามผู้รับมอบหมายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยเพื่อการติดตามอย่างละเอียด
- ดูงานด้วยมุมมองปฏิทินเพื่อดูงานของทุกคนในตารางเวลาทีมที่รวมกันในที่เดียว
ClickUp Brain
คุณคิดว่าแค่นั้นเหรอ? หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ ClickUp คือมันมาพร้อมกับผู้ช่วย AIส่วนตัวของคุณ—ClickUp Brain มันคือผู้ช่วยนำทางในที่ทำงาน ผู้ช่วยเขียนงาน คู่คิดในการระดมสมอง และเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการให้มันเป็น
ต้องการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการหรือไม่? แค่ถาม Brain แล้วมันจะดึงข้อมูลจากงานและการสนทนาเพื่อมอบสิ่งที่คุณต้องการให้ ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!
ต่างจาก Sling ที่เน้นการจัดตารางเวลาพื้นฐาน ClickUp มอบแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมซอฟต์แวร์จัดกะพนักงานเข้ากับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ด้วยการลดความยุ่งยากในการคิดสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่ทำซ้ำ
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ด้วยการลดความยุ่งยากในการคิดสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่ทำซ้ำๆ
ราคาของ ClickUp
จัดตารางงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วด้วย ClickUp
ความสามารถในการจัดตารางเวลาของ Sling ตอบโจทย์การจัดการกะงานอย่างง่ายดาย แต่ทำไมต้องพอใจแค่การเอาตัวรอดในน้ำ เมื่อคุณสามารถขี่คลื่นแห่งประสิทธิภาพการทำงานได้? ลองใช้ ClickUp แทนดูสิ
นอกเหนือจากการวางแผนกะการทำงานแล้ว ClickUp ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการของคุณได้อีกด้วย มันติดตามเวลา, ซิงค์ปฏิทิน, และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการสื่อสารที่สับสน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตการจัดการเวลาให้คุณใช้ด้วย
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังและการทำงานอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยจัดตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการทีมงานของคุณอย่างสิ้นเชิง
