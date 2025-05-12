10 อันดับโปรแกรมจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การจดบันทึกเคยหมายถึงการเขียนอย่างบ้าคลั่ง, มือเป็นตะคริว, และช่วงเวลาที่ "เดี๋ยวนะ พวกเขาเพิ่งพูดอะไรนะ?" โชคดีที่ผู้จดบันทึกการบรรยายด้วย AI ได้เข้ามาช่วยทำงานหนัก—การถอดเสียง, สรุป, และจัดระเบียบทุกอย่างเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ได้
เครื่องมือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญจากการบรรยายออนไลน์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์ สรุปโดย AI หรือถอดความฉบับเต็มที่สามารถค้นหาได้สำหรับการทบทวนอย่างรวดเร็ว ก็มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณโดยไม่ต้องพัฒนาความเร็วในการเขียนเหนือมนุษย์ มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณตามทันทุกการบรรยายกัน
ผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติและความสามารถหลักของโปรแกรมจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการจัดการงาน
|ผู้จดบันทึก AI, เชื่อมต่อเอกสารและงาน, สรุปเนื้อหา, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบสำหรับนักเรียน
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดความและสรุปการประชุมแบบทันที
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปโดย AI, ข้อเสนอแนะงาน, การผสานการทำงานกับการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|หมายเหตุ
|การถอดเสียงหลายภาษา
|58+ ภาษา, สรุปโดย AI, การผสานกับ Slack/Salesforce/Notion
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Avoma
|ทีมขาย + ทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|การซิงค์ CRM, รองรับมากกว่า 40 ภาษา, สรุปแบบเรียลไทม์ + ความร่วมมือ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย
|ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมอัจฉริยะ
|รหัสผู้พูด, รองรับมากกว่า 100 ภาษา, สรุปที่สามารถค้นหาได้, งานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|รู้
|เปลี่ยนบันทึกให้เป็นเครื่องมือในการเรียน
|บัตรคำ, การทบทวนแบบเว้นระยะ, แบบทดสอบอัตโนมัติ, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แนวคิด
|ระบบความรู้ที่ครอบคลุม
|การสรุปด้วย AI, รองรับเทมเพลต, สร้างไอเดีย, พื้นที่ทำงานครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แทคติค
|ข้อมูลเชิงลึกการประชุมแบบเรียลไทม์บนพื้นฐาน Chrome
|การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์, ส่วนขยาย Chrome, การติดตามผล
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เข้าใจ
|การผสานการทำงานกับ Zoom อย่างไร้รอยต่อ
|แอปเนทีฟของ Zoom, Ask Fathom AI, การแชร์คลิป, สรุปทันที
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Rev
|การถอดความที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย
|AI + การถอดเสียงโดยมนุษย์, พจนานุกรมที่กำหนดเอง, รองรับ HIPAA, รองรับหลายภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI?
ผู้จดบันทึกการบรรยายด้วย AI มีคุณภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาผู้ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ. มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนั้นคุ้มค่ากับเวลาของคุณอย่างแท้จริง และอาจคุ้มค่ากับเงินของคุณด้วย.
- ความถูกต้องในการถอดเสียง: ระบบ AI ควรสามารถจับคำพูดได้แบบเรียลไทม์ รองรับสำเนียงและศัพท์เทคนิคที่หลากหลาย โดยไม่ทำให้บันทึกการบรรยายของคุณกลายเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจ
- สรุปอย่างชาญฉลาด: ควรทำมากกว่าการถอดความโดยการเน้นจุดสำคัญและย่อเนื้อหาการบรรยายยาวให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่าย
- การปรับแต่ง:ทุกคนมีวิธีการจดบันทึกที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นเครื่องมือควรให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ จัดระเบียบเนื้อหา และปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณได้
- การร่วมมือ: หากคุณกำลังเรียนกับเพื่อน เครื่องมือที่ให้คุณแชร์บันทึกและทำงานร่วมกันได้จะทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร)
- การผสานรวม: แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดจะซิงค์กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Docs, ปฏิทิน และตัวจัดการงาน ทำให้การทำงานของคุณราบรื่น
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม แล้วคุณจะประหยัดเวลา มีระเบียบ และไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป!
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI คุณสามารถทดสอบมันได้โดยการอัปโหลดไฟล์เสียงสั้น ๆ จากบรรยายหรือการประชุมครั้งก่อน ๆ ตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการสรุปของมันด้วยตัวเอง การทดสอบนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอัลกอริทึมของ AI ที่มีอยู่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและสไตล์การเรียนรู้ของคุณ
ผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรในตัวผู้จดบันทึกที่สมบูรณ์แบบของคุณ มาสำรวจตัวเลือกที่เหมาะสมในรายละเอียดกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI พร้อมการจัดการงาน)
หากคุณต้องการผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานทางวิชาการหลักของคุณด้วยClickUp แอปสำหรับงานทุกประเภท ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
ClickUp อาจเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่แก่นแท้ของมัน แต่เกินกว่าการจัดการงาน มันเชื่อมโยงการสนทนาและความรู้ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความสามารถ AI ที่ติดตั้งไว้
ทำให้การจดบันทึกสำหรับการบรรยายออนไลน์ของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการเชิญClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการสนทนาของคุณ มันมีความเชี่ยวชาญในการถอดความ จัดระเบียบ และสรุปบันทึกการประชุมของคุณ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานและเอกสารใน ClickUp เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
มันสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Zoom Meetings และ Google Meet ได้ ใช้เพื่อบันทึกเสียงและถอดความการบรรยายของคุณข้ามแพลตฟอร์ม รับบันทึกที่ครอบคลุมพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงในกล่องจดหมายของคุณ โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง
มันรวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ในเอกสาร ClickUp ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการบรรยายเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้สะดวก คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารบันทึกการบรรยายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้โดยการเชื่อมโยงเอกสาร ClickUp หนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง
ต้องการเชิญสมาชิกทีมโครงการหรือเพื่อนของคุณมาร่วมแก้ไขบันทึกหรือไม่? ทำได้อย่างปลอดภัยด้วยการอนุญาตและประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบันทึกของคุณได้รับการติดตามและคุณยังคงควบคุมได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกและมาตรฐานรูปแบบให้อ่านง่ายขึ้นลองใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมที่มีอยู่ใน ClickUp ด้วย
🤝 หมายเหตุเตือนใจ: ก่อนที่คุณจะบันทึกการบรรยายออนไลน์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากคณาจารย์และสถาบันของคุณในการทำเช่นนั้น ไม่มีใครชอบการละเมิดความเป็นส่วนตัว—ดังนั้นการเคารพความคิดเห็นของพวกเขาจึงเป็นมารยาทที่ดี (และจำเป็นอย่างยิ่ง)
ClickUp ยังให้คุณสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากบันทึกการประชุมและเอกสารของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อจัดการรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามผล นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการงานที่มีอยู่เพื่อเก็บงานที่ได้รับมอบหมายไว้ในที่เดียวและประหยัดเวลาในการติดตามงานเหล่านั้น!
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนที่ดีที่สุดของการจดบันทึกบน ClickUp คือการใช้ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
เนื่องจาก ClickUp Brain สามารถสรุปบันทึกของคุณได้ทันที เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกัน โดยที่คุณไม่ต้องอ่านทั้งหมด! มันยังสามารถดึงบริบทเพิ่มเติมและคำตอบจากความรู้อิสระของมัน (ซึ่งคุณควรตรวจสอบเพื่อลดการเข้าใจผิด!)
ClickUp's AI-powered Connected Searchช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนในแต่ละครั้ง (และสำหรับการสอบ!) ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านลิงก์มากมายที่ปลายภาคการศึกษาที่หนักหน่วง
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดั้งเดิมมากขึ้น เช่น แอปบันทึกที่สะดวก?ClickUp Notepadให้คุณบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาบนแลปท็อป, แท็บเล็ต, หรือสมาร์ทโฟนของคุณ โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดก่อนที่มันจะหลุดลอยไป.
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทเงียบ ๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างไม่รู้ตัว งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์มการจัดการอีเมล และการกระโดดเข้าออกการประชุม
สิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นจริงสำหรับนักเรียนที่ต้องจัดการกับงานเรียน การบ้าน โครงการกลุ่ม และเครื่องมือการเรียนรู้หลายอย่าง การสลับไปมาระหว่างสิ่งเหล่านี้ทำให้สมาธิลดลงทีละน้อย ทำให้ยากต่อการจดจำข้อมูล การจัดระเบียบ และการทำงานให้เสร็จจริง
หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ?ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณ (และการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทยังคงเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
หากคุณต้องการโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการจดบันทึกของคุณ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp Class Notes for College Students Template ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยคุณจัดการกับแรงกดดันที่ท่วมท้นทางการศึกษา
- จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นโฟลเดอร์แยกสำหรับแต่ละวิชาโดยใช้ClickUp Docsหรือใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงและแผนผังความคิด และทำให้ง่ายต่อการทบทวน
- ใช้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดสรรเวลาสำหรับการจดบันทึกและติดตามความก้าวหน้า
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนบันทึกเป็นประจำ ช่วยในการจดจำและเข้าใจ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นโดยการแชร์บันทึกและไอเดียของคุณโดยตรงภายใน ClickUp
ต้องการการจัดระเบียบเพิ่มเติมในการจดบันทึกของคุณหรือไม่?แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลของ ClickUpจะแบ่งบันทึกของคุณออกเป็นส่วนๆ ที่ง่ายต่อการจัดการ—คำเตือน, บันทึก, และสรุป—เพื่อให้คุณไม่เพียงแค่จดบันทึกสิ่งต่างๆ แต่ยังสามารถเข้าใจและจดจำสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆ
ไม่ต้องเลื่อนดูเอกสารที่รกเพื่อหาประเด็นสำคัญในคืนก่อนสอบอีกต่อไป!
🧠 เกร็ดความรู้: วอลเตอร์ พอก สร้างวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ขึ้นในปี 1950s มันถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและช่วยในการจดจำได้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ได้ผลดีมาก แม้ว่าคุณจะใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI สมัยใหม่ก็ตาม
โดยรวมแล้วClickUp สำหรับนักเรียนมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันบันทึกของคุณ—จากภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงการประชุม, สร้างสรุป, และสร้างรายการที่ต้องทำจากบันทึกของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker
- เชื่อมต่อบันทึกและงาน และอ้างอิงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ
- รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทจากบันทึกและพื้นที่ทำงานทางวิชาการของคุณด้วย ClickUp Brain
- สร้างคลังข้อมูลบันทึกที่สามารถแชร์ได้ พร้อมเอกสารและเทมเพลตใน ClickUp
- ใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการจดบันทึกแบบมีภาพและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
- บางคุณสมบัติถูกจำกัดไว้สำหรับแผนชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฟังก์ชันการทำงาน, ตัวชี้วัด, และการปรับแต่งของมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Notion กับ Confluence และ Jira ของ Atlassian…ในฐานะนักเรียนและนักทดลอง, ฉันสามารถติดตามการบ้านและโครงการของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน.
ฟังก์ชันการทำงาน, ตัวชี้วัด, และการปรับแต่งของมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Notion กับ Confluence และ Jira ของ Atlassian…ในฐานะนักเรียนและนักทดลอง, ฉันสามารถติดตามการเรียนและการทำงานของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน.
2. Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุมทันที)
คุณเคยรู้สึกว่าคุณพลาดประเด็นสำคัญในการอภิปรายในชั้นเรียนเพราะคุณมัวแต่จดบันทึกให้ครบถ้วนหรือไม่?Otter.aiเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ
มันทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกรายละเอียดถูกบันทึกไว้ให้คุณ มันสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือถอดความด้วย AIที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการหารือแทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึก Otter.ai คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา
คุณสมบัติเด่นของ Otter
- รับบันทึกการประชุมทันทีโดยไม่ต้องยกปากกาขึ้นด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์
- ข้ามการนั่งฟังการบันทึกที่ยาวและรับสรุปโดย AI ที่กระชับ
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามการสนทนาในที่ประชุม
ข้อจำกัดของนาก
- ทำงานหลักสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษ
- การถอดเสียงอาจมีความแม่นยำน้อยลงหากมีเสียงที่ซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน
การตั้งราคาแบบ Otter
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
3. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
หากคุณเคยใช้ Otter แล้วและกำลังมองหาทางเลือกอื่น นี่คือทางเลือกหนึ่ง:Notta
ต่างจาก Otter, Notta ช่วยลดความยุ่งยากในการจดบันทึกด้วยการรองรับการถอดความแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษา ไม่ว่าคุณจะต้องการผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะหรือผู้สรุปบันทึกด้วย AI Notta ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและค้นหาได้ง่าย
ด้วยสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การเน้นคำสำคัญ, และการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างราบรื่น คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญจากการบรรยายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารการบรรยายทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- รับบันทึกการประชุมและบรรยายสดที่สามารถค้นหาได้ทันที
- สร้างสรุปแบบคลิกเดียวด้วยระบบ AI ที่เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack, Salesforce, และ Notion เพื่อแบ่งปันข้อมูลการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดบางประการ
- แผนฟรีจะถอดเสียงได้เพียงสามนาทีต่อไฟล์เท่านั้น
- ไม่รองรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์
ราคา Notta
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12.49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การถอดความที่ยอดเยี่ยม, สรุปโดย AI ที่แม่นยำ, และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อฟังข้อความ, แก้ไข, และเพิ่มความคิดเห็น.
การถอดความที่ยอดเยี่ยม สรุปโดย AI ที่แม่นยำ และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับฟังข้อความ แก้ไข และเพิ่มความคิดเห็น
👀 คุณรู้หรือไม่? มีความสัมพันธ์ระหว่างการจดบันทึกกับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) หรือไม่? นักเรียนที่จดบันทึกได้ดีกว่าจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า!
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า)
อันนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านการขายมากกว่านักเรียนนักศึกษา แต่ถ้านักเรียนนักศึกษาใช้ก็ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณรับงานฟรีแลนซ์Avomaคือตัวช่วยจดบันทึกที่คุณกำลังมองหา
เครื่องมือนี้มีการถอดความแบบเรียลไทม์, บันทึกที่สร้างโดย AI และการผสานรวมกับ CRM เพื่อให้คุณอยู่ในเกมการขายของคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะจัดการบันทึกการประชุมหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น Avoma ก็ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- เข้าถึงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในกว่า 40 ภาษา พร้อมการจดจำคำศัพท์ทางเทคนิค
- รับสรุป AI ที่มีโครงสร้าง รายการดำเนินการ และคำตัดสินที่สำคัญ
- ร่วมแก้ไขบันทึกกับทีมของคุณเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง
- ซิงค์ข้อมูลการประชุมกับการผสานรวม CRM เช่น Salesforce และ HubSpot
ข้อจำกัดของ Avoma
- ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- หมายเหตุอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองอย่างละเอียดหลังจากการถอดความ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. ไฟลั่ก (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมอย่างชาญฉลาด)
หากคุณมักพบว่าตัวเองต้องค้นหาข้อมูลสำคัญจากบันทึกการประชุมหรือบันทึกย่อFirefliesจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น เครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ AI นี้ทำให้การประชุมของคุณสามารถค้นหาได้ มีข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำไปปฏิบัติได้
มันทำการถอดเสียง, สรุป, และวิเคราะห์การสนทนาผ่าน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, และ Webex. ด้วยความแม่นยำในการถอดเสียงที่อ้างว่าถึง 95% และรองรับมากกว่า 100 ภาษา, มันเป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการบันทึกการบรรยายอย่างถูกต้อง.
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- ใช้การจดจำเสียงพูดและการตรวจจับภาษาอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการจดบันทึกของคุณ
- สร้างสรุปการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้ทันที
- ค้นหาคำหลัก หัวข้อ หรือประเด็นใด ๆ ภายในบันทึกการบรรยายของคุณด้วยการค้นหาด้วยระบบ AI
- เพิ่มความคิดเห็น สร้างเสียงสั้น และแบ่งปันช่วงเวลาจากบรรยาย เพื่อเสริมบริบทและทำให้การทบทวนง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies ว่าอย่างไร
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนทั่วโลก รวมถึงบริษัทและตัวแทนขายด้วย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการทราบรายละเอียดของการโทรและไฟล์เสียง
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนทั่วโลก รวมถึงบริษัทและตัวแทนขายด้วย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการทราบรายละเอียดของการโทรและไฟล์เสียง
6. Knowt (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ)
"เรียนรู้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรียนรู้อย่างหนัก" คือปรัชญาที่Knowtนำไปสู่การปฏิบัติ. ต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมที่เพียงแค่จับข้อมูล Knowt เปลี่ยนสไลด์การบรรยายของคุณให้กลายเป็นเอกสารการศึกษาที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ตามจังหวะของคุณเอง.
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้คุณทดลองวิธีการสอนและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทบทวนแบบเว้นระยะ การทดสอบแบบฝึกหัดอัตโนมัติ และการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
รู้จักคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนบันทึก วิดีโอ และไฟล์ PDF ให้เป็นแฟลชการ์ดได้ในไม่กี่วินาที
- สร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่มุ่งเน้นจุดอ่อนเฉพาะของคุณ
- ใช้การคำนวณการทบทวนแบบเว้นระยะขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทบทวนเนื้อหา
- ซิงค์เอกสารการศึกษาข้ามอุปกรณ์และกลับมาเรียนต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้
ทราบข้อจำกัด
- ไม่มีการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการบรรยายสด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา Knowt
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Knowt
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
👀 คุณรู้หรือไม่? การบรรยายมีอัตราเร็วอยู่ที่120-180 คำต่อนาที แต่ผู้เรียนสามารถพิมพ์ได้เพียงประมาณ 33 คำต่อนาที หรือเขียนด้วยมือได้เพียง 22 คำต่อนาที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบันทึกโน้ตอัตโนมัติจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า!
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบความรู้ที่ครอบคลุม)
Notion AI เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงานNotionของคุณโดยตรง อาจไม่ได้เข้าใจบริบทลึกซึ้งเท่า ClickUp Brain แต่ช่วยสรุปเอกสารยาว ๆ ระดมความคิด และปรับแต่งงานเขียนของคุณให้เรียบร้อยโดยไม่ขัดจังหวะการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังดึงประเด็นสำคัญจากการบรรยาย เขียนเนื้อหาใหม่ หรือจัดระเบียบความคิดของคุณ Notion AI จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ บอกลาความล้นหลามของข้อมูลและปล่อยให้ Notion AI เปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ดึงประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วด้วย AI
- ร่างข้อความ, คิดค้นไอเดีย, และปรับปรุงการเขียนของคุณตามความต้องการ
- เข้าถึงเทมเพลตการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่มีการถอดความการประชุมสดสำหรับการจดบันทึกทันที
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,040+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไร
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
ที่ที่ฉันรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้ดีคือในบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล และการช่วยในกระบวนการทำงานทั่วไป
ที่ที่ฉันรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้ดีคือในบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล และการช่วยเหลือในกระบวนการทำงานทั่วไป
8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกการประชุมแบบเรียลไทม์ผ่านส่วนขยาย Chrome)
ไม่เหมือนกับเครื่องมือบันทึกการบรรยายอื่น ๆTactiqทำงานได้ตรงจุดที่คุณใช้งาน หากคุณพึ่งพา Google Meet, Zoom หรือ Microsoft Teams ในการประชุม ปลั๊กอิน Chrome ของ Tactiq จะช่วยให้การบันทึกโน้ตเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งเพิ่มเติม
Tactiq บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสร้างรายการดำเนินการ—ทั้งหมดนี้ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tactiq
- ถอดความบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ในกว่า 60 ภาษา
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างการติดตามผลจากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
- อัตโนมัติงานที่ทำบ่อยและซ้ำซาก เช่น การร่างอีเมล
ข้อจำกัดของ Tactiq
- แผนฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 10 ครั้ง และเครดิต AI 5 เครดิตต่อเดือน
- อาจไม่ได้ผลเท่ากันกับทุกสำเนียง
ราคาของ Tactiq
- ฟรี ตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน Zoom อย่างง่ายดาย)
หากคุณเป็นผู้ใช้ Marketplace ของแอป Zoom นี่เป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับคุณ!
Fathomเปลี่ยนการโทรของคุณให้เป็นบทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทันที พร้อมไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญและสรุปข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ "Ask Fathom" คุณสามารถโต้ตอบกับบันทึกการโทรของคุณ สร้างอีเมลติดตามผล และรับคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะได้ ทั้งหมดนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ถอดเสียงการบรรยายอย่างถูกต้องและระบุผู้พูด
- รับสรุปข้อมูลที่กระชับและชัดเจนภายใน 30 วินาทีหลังการประชุมสิ้นสุด
- แชร์คลิปการประชุมเฉพาะเจาะจงได้ทันที
เข้าใจข้อจำกัด
- บันทึกอัตโนมัติอาจไม่ทำงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลิงก์การประชุมในนาทีสุดท้าย
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,600 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fathom AI ในการจดบันทึก
10. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัยสำหรับองค์กร)
ต้องการให้ถอดความของคุณถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่?Revพร้อมให้บริการด้วยพลังสองด้านของ AI และความแม่นยำของมนุษย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้านกฎหมาย การวิจัย หรือทุกสาขาที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ Rev รับประกันว่าคุณจะได้รับถอดความคุณภาพสูงสุดทุกครั้ง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกจากการบรรยายวิดีโอหรือถอดความการประชุมและการสัมภาษณ์ Rev ให้การสนับสนุนหลายภาษา ตัวเลือกคำศัพท์ที่กำหนดเอง และสรุปโดยใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณดึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ถอดเสียงการประชุมด้วยความแม่นยำของ AI สูงถึง 95%
- สร้างคำบรรยายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน 38 ภาษาและคำบรรยายที่แปลโดยมนุษย์ใน 17+ ภาษา
- ปรับปรุงความถูกต้องโดยการเพิ่มพจนานุกรมที่กำหนดเองสำหรับการถอดเสียง
- รับรองความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HIPAA และ SOC 2 Type II สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- เสียงที่มีเสียงรบกวนในพื้นหลังสูงอาจต้องใช้การถอดเสียงโดยมนุษย์
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรอาจทำให้การถอดคำพูดแบบเรียลไทม์หยุดชะงัก
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทุกอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย ClickUp
การถกเถียงระหว่างการใช้บันทึกดิจิทัลกับกระดาษยังคงดำเนินต่อไป แต่เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ทำให้การเลือกง่ายขึ้น
ด้วย AI ที่เข้ามาช่วยในการจดบันทึกที่น่าเบื่อ คุณไม่จำเป็นต้องพลิกดูสมุดบันทึกที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบอีกต่อไปเพื่อหาสรุปการบรรยายเพียงหนึ่งบท หรือต้องพยายามอ่านลายมือที่เขียนอย่างเร่งรีบก่อนสอบปลายภาค
นอกจากนี้ การใช้ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI อย่าง ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและค้นหาบันทึกของคุณได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นกับงานของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นได้อีกด้วย ทำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
เลิกความยุ่งเหยิงและเสียเวลาในการจดบันทึกด้วยมือ แล้วอัปเกรดสู่การจดบันทึกที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติมากขึ้นสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้