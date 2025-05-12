10 อันดับโปรแกรมจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

12 พฤษภาคม 2568

การจดบันทึกเคยหมายถึงการเขียนอย่างบ้าคลั่ง, มือเป็นตะคริว, และช่วงเวลาที่ "เดี๋ยวนะ พวกเขาเพิ่งพูดอะไรนะ?" โชคดีที่ผู้จดบันทึกการบรรยายด้วย AI ได้เข้ามาช่วยทำงานหนัก—การถอดเสียง, สรุป, และจัดระเบียบทุกอย่างเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ได้

เครื่องมือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญจากการบรรยายออนไลน์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์ สรุปโดย AI หรือถอดความฉบับเต็มที่สามารถค้นหาได้สำหรับการทบทวนอย่างรวดเร็ว ก็มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณโดยไม่ต้องพัฒนาความเร็วในการเขียนเหนือมนุษย์ มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณตามทันทุกการบรรยายกัน

ผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติและความสามารถหลักของโปรแกรมจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
ClickUpการจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการจัดการงานผู้จดบันทึก AI, เชื่อมต่อเอกสารและงาน, สรุปเนื้อหา, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบสำหรับนักเรียนมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Otter. aiการถอดความและสรุปการประชุมแบบทันทีการถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปโดย AI, ข้อเสนอแนะงาน, การผสานการทำงานกับการประชุมมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
หมายเหตุการถอดเสียงหลายภาษา58+ ภาษา, สรุปโดย AI, การผสานกับ Slack/Salesforce/Notionมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Avomaทีมขาย + ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าการซิงค์ CRM, รองรับมากกว่า 40 ภาษา, สรุปแบบเรียลไทม์ + ความร่วมมือทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
หิ่งห้อยข้อมูลเชิงลึกในการประชุมอัจฉริยะรหัสผู้พูด, รองรับมากกว่า 100 ภาษา, สรุปที่สามารถค้นหาได้, งานอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
รู้เปลี่ยนบันทึกให้เป็นเครื่องมือในการเรียนบัตรคำ, การทบทวนแบบเว้นระยะ, แบบทดสอบอัตโนมัติ, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แนวคิดระบบความรู้ที่ครอบคลุมการสรุปด้วย AI, รองรับเทมเพลต, สร้างไอเดีย, พื้นที่ทำงานครบวงจรมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แทคติคข้อมูลเชิงลึกการประชุมแบบเรียลไทม์บนพื้นฐาน Chromeการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์, ส่วนขยาย Chrome, การติดตามผลมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
เข้าใจการผสานการทำงานกับ Zoom อย่างไร้รอยต่อแอปเนทีฟของ Zoom, Ask Fathom AI, การแชร์คลิป, สรุปทันทีมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Revการถอดความที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัยAI + การถอดเสียงโดยมนุษย์, พจนานุกรมที่กำหนดเอง, รองรับ HIPAA, รองรับหลายภาษามีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร

คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI?

ผู้จดบันทึกการบรรยายด้วย AI มีคุณภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาผู้ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ. มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนั้นคุ้มค่ากับเวลาของคุณอย่างแท้จริง และอาจคุ้มค่ากับเงินของคุณด้วย.

  • ความถูกต้องในการถอดเสียง: ระบบ AI ควรสามารถจับคำพูดได้แบบเรียลไทม์ รองรับสำเนียงและศัพท์เทคนิคที่หลากหลาย โดยไม่ทำให้บันทึกการบรรยายของคุณกลายเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจ
  • สรุปอย่างชาญฉลาด: ควรทำมากกว่าการถอดความโดยการเน้นจุดสำคัญและย่อเนื้อหาการบรรยายยาวให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่าย
  • การปรับแต่ง:ทุกคนมีวิธีการจดบันทึกที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นเครื่องมือควรให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบ จัดระเบียบเนื้อหา และปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณได้
  • การร่วมมือ: หากคุณกำลังเรียนกับเพื่อน เครื่องมือที่ให้คุณแชร์บันทึกและทำงานร่วมกันได้จะทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร)
  • การผสานรวม: แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดจะซิงค์กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Docs, ปฏิทิน และตัวจัดการงาน ทำให้การทำงานของคุณราบรื่น

เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม แล้วคุณจะประหยัดเวลา มีระเบียบ และไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป!

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI คุณสามารถทดสอบมันได้โดยการอัปโหลดไฟล์เสียงสั้น ๆ จากบรรยายหรือการประชุมครั้งก่อน ๆ ตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการสรุปของมันด้วยตัวเอง การทดสอบนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอัลกอริทึมของ AI ที่มีอยู่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและสไตล์การเรียนรู้ของคุณ

ผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ดีที่สุด

ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรในตัวผู้จดบันทึกที่สมบูรณ์แบบของคุณ มาสำรวจตัวเลือกที่เหมาะสมในรายละเอียดกันเถอะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI พร้อมการจัดการงาน)

คลิกอัพ
ลองใช้ ClickUp AI Notetaker
ทำให้บันทึกการบรรยายฉลาดขึ้น จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp AI Notetaker

หากคุณต้องการผู้ช่วยจดบันทึกการบรรยายด้วย AI ที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานทางวิชาการหลักของคุณด้วยClickUp แอปสำหรับงานทุกประเภท ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ClickUp อาจเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่แก่นแท้ของมัน แต่เกินกว่าการจัดการงาน มันเชื่อมโยงการสนทนาและความรู้ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความสามารถ AI ที่ติดตั้งไว้

ทำให้การจดบันทึกสำหรับการบรรยายออนไลน์ของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการเชิญClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการสนทนาของคุณ มันมีความเชี่ยวชาญในการถอดความ จัดระเบียบ และสรุปบันทึกการประชุมของคุณ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานและเอกสารใน ClickUp เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

มันสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Zoom Meetings และ Google Meet ได้ ใช้เพื่อบันทึกเสียงและถอดความการบรรยายของคุณข้ามแพลตฟอร์ม รับบันทึกที่ครอบคลุมพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงในกล่องจดหมายของคุณ โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

มันรวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ในเอกสาร ClickUp ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการบรรยายเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้สะดวก คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารบันทึกการบรรยายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้โดยการเชื่อมโยงเอกสาร ClickUp หนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง

คลิกอัพ ด็อกส์
บันทึกบันทึกและถอดความ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ต้องการเชิญสมาชิกทีมโครงการหรือเพื่อนของคุณมาร่วมแก้ไขบันทึกหรือไม่? ทำได้อย่างปลอดภัยด้วยการอนุญาตและประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบันทึกของคุณได้รับการติดตามและคุณยังคงควบคุมได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกและมาตรฐานรูปแบบให้อ่านง่ายขึ้นลองใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมที่มีอยู่ใน ClickUp ด้วย

🤝 หมายเหตุเตือนใจ: ก่อนที่คุณจะบันทึกการบรรยายออนไลน์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากคณาจารย์และสถาบันของคุณในการทำเช่นนั้น ไม่มีใครชอบการละเมิดความเป็นส่วนตัว—ดังนั้นการเคารพความคิดเห็นของพวกเขาจึงเป็นมารยาทที่ดี (และจำเป็นอย่างยิ่ง)

ClickUp ยังให้คุณสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากบันทึกการประชุมและเอกสารของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อจัดการรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามผล นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการงานที่มีอยู่เพื่อเก็บงานที่ได้รับมอบหมายไว้ในที่เดียวและประหยัดเวลาในการติดตามงานเหล่านั้น!

งานใน ClickUp
เปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่ชาญฉลาดและติดตามได้ ด้วย ClickUp Tasks

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนที่ดีที่สุดของการจดบันทึกบน ClickUp คือการใช้ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

เนื่องจาก ClickUp Brain สามารถสรุปบันทึกของคุณได้ทันที เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกัน โดยที่คุณไม่ต้องอ่านทั้งหมด! มันยังสามารถดึงบริบทเพิ่มเติมและคำตอบจากความรู้อิสระของมัน (ซึ่งคุณควรตรวจสอบเพื่อลดการเข้าใจผิด!)

คลิกอัพสมองสรุปบันทึก
สรุป จัดระเบียบ และดึงข้อมูลสำคัญจากบันทึกการบรรยายได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ClickUp's AI-powered Connected Searchช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนในแต่ละครั้ง (และสำหรับการสอบ!) ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านลิงก์มากมายที่ปลายภาคการศึกษาที่หนักหน่วง

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดั้งเดิมมากขึ้น เช่น แอปบันทึกที่สะดวก?ClickUp Notepadให้คุณบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาบนแลปท็อป, แท็บเล็ต, หรือสมาร์ทโฟนของคุณ โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดก่อนที่มันจะหลุดลอยไป.

ClickUp Notepad
จดบันทึกไอเดีย สิ่งที่ต้องทำ และคำเตือนต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากงานของคุณด้วย ClickUp Notepad

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทเงียบ ๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างไม่รู้ตัว งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์มการจัดการอีเมล และการกระโดดเข้าออกการประชุม

สิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นจริงสำหรับนักเรียนที่ต้องจัดการกับงานเรียน การบ้าน โครงการกลุ่ม และเครื่องมือการเรียนรู้หลายอย่าง การสลับไปมาระหว่างสิ่งเหล่านี้ทำให้สมาธิลดลงทีละน้อย ทำให้ยากต่อการจดจำข้อมูล การจัดระเบียบ และการทำงานให้เสร็จจริง

หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ?ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณ (และการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทยังคงเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

หากคุณต้องการโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการจดบันทึกของคุณ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp Class Notes for College Students Template ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการงานเรียนของคุณโดยจัดระเบียบบันทึกจากหลายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันด้วยเทมเพลตบันทึกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการงานเรียนของคุณโดยจัดระเบียบบันทึกจากหลายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันด้วยเทมเพลต ClickUp Class Notes สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยคุณจัดการกับแรงกดดันที่ท่วมท้นทางการศึกษา

  • จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นโฟลเดอร์แยกสำหรับแต่ละวิชาโดยใช้ClickUp Docsหรือใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงและแผนผังความคิด และทำให้ง่ายต่อการทบทวน
  • ใช้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดสรรเวลาสำหรับการจดบันทึกและติดตามความก้าวหน้า
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนบันทึกเป็นประจำ ช่วยในการจดจำและเข้าใจ
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นโดยการแชร์บันทึกและไอเดียของคุณโดยตรงภายใน ClickUp

ต้องการการจัดระเบียบเพิ่มเติมในการจดบันทึกของคุณหรือไม่?แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลของ ClickUpจะแบ่งบันทึกของคุณออกเป็นส่วนๆ ที่ง่ายต่อการจัดการ—คำเตือน, บันทึก, และสรุป—เพื่อให้คุณไม่เพียงแค่จดบันทึกสิ่งต่างๆ แต่ยังสามารถเข้าใจและจดจำสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆ

ไม่ต้องเลื่อนดูเอกสารที่รกเพื่อหาประเด็นสำคัญในคืนก่อนสอบอีกต่อไป!

🧠 เกร็ดความรู้: วอลเตอร์ พอก สร้างวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ขึ้นในปี 1950s มันถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและช่วยในการจดจำได้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ได้ผลดีมาก แม้ว่าคุณจะใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI สมัยใหม่ก็ตาม

โดยรวมแล้วClickUp สำหรับนักเรียนมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันบันทึกของคุณ—จากภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ถอดเสียงการประชุม, สร้างสรุป, และสร้างรายการที่ต้องทำจากบันทึกของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker
  • เชื่อมต่อบันทึกและงาน และอ้างอิงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ
  • รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทจากบันทึกและพื้นที่ทำงานทางวิชาการของคุณด้วย ClickUp Brain
  • สร้างคลังข้อมูลบันทึกที่สามารถแชร์ได้ พร้อมเอกสารและเทมเพลตใน ClickUp
  • ใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการจดบันทึกแบบมีภาพและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
  • บางคุณสมบัติถูกจำกัดไว้สำหรับแผนชำระเงิน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฟังก์ชันการทำงาน, ตัวชี้วัด, และการปรับแต่งของมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Notion กับ Confluence และ Jira ของ Atlassian…ในฐานะนักเรียนและนักทดลอง, ฉันสามารถติดตามการบ้านและโครงการของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน.

ฟังก์ชันการทำงาน, ตัวชี้วัด, และการปรับแต่งของมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Notion กับ Confluence และ Jira ของ Atlassian…ในฐานะนักเรียนและนักทดลอง, ฉันสามารถติดตามการเรียนและการทำงานของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน.

2. Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุมทันที)

Otter: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางOtter

คุณเคยรู้สึกว่าคุณพลาดประเด็นสำคัญในการอภิปรายในชั้นเรียนเพราะคุณมัวแต่จดบันทึกให้ครบถ้วนหรือไม่?Otter.aiเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ

มันทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกรายละเอียดถูกบันทึกไว้ให้คุณ มันสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือถอดความด้วย AIที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการหารือแทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึก Otter.ai คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา

คุณสมบัติเด่นของ Otter

  • รับบันทึกการประชุมทันทีโดยไม่ต้องยกปากกาขึ้นด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์
  • ข้ามการนั่งฟังการบันทึกที่ยาวและรับสรุปโดย AI ที่กระชับ
  • มอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามการสนทนาในที่ประชุม

ข้อจำกัดของนาก

  • ทำงานหลักสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษ
  • การถอดเสียงอาจมีความแม่นยำน้อยลงหากมีเสียงที่ซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน

การตั้งราคาแบบ Otter

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Otter

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

3. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)

หมายเหตุ: ผู้บันทึกโน้ตการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางNotta

หากคุณเคยใช้ Otter แล้วและกำลังมองหาทางเลือกอื่น นี่คือทางเลือกหนึ่ง:Notta

ต่างจาก Otter, Notta ช่วยลดความยุ่งยากในการจดบันทึกด้วยการรองรับการถอดความแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษา ไม่ว่าคุณจะต้องการผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะหรือผู้สรุปบันทึกด้วย AI Notta ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและค้นหาได้ง่าย

ด้วยสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การเน้นคำสำคัญ, และการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างราบรื่น คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญจากการบรรยายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารการบรรยายทั้งหมด

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • รับบันทึกการประชุมและบรรยายสดที่สามารถค้นหาได้ทันที
  • สร้างสรุปแบบคลิกเดียวด้วยระบบ AI ที่เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack, Salesforce, และ Notion เพื่อแบ่งปันข้อมูลการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดบางประการ

  • แผนฟรีจะถอดเสียงได้เพียงสามนาทีต่อไฟล์เท่านั้น
  • ไม่รองรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์

ราคา Notta

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $12.49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

การถอดความที่ยอดเยี่ยม, สรุปโดย AI ที่แม่นยำ, และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อฟังข้อความ, แก้ไข, และเพิ่มความคิดเห็น.

การถอดความที่ยอดเยี่ยม สรุปโดย AI ที่แม่นยำ และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับฟังข้อความ แก้ไข และเพิ่มความคิดเห็น

👀 คุณรู้หรือไม่? มีความสัมพันธ์ระหว่างการจดบันทึกกับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) หรือไม่? นักเรียนที่จดบันทึกได้ดีกว่าจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า!

4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า)

Avoma: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางAvoma

อันนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านการขายมากกว่านักเรียนนักศึกษา แต่ถ้านักเรียนนักศึกษาใช้ก็ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณรับงานฟรีแลนซ์Avomaคือตัวช่วยจดบันทึกที่คุณกำลังมองหา

เครื่องมือนี้มีการถอดความแบบเรียลไทม์, บันทึกที่สร้างโดย AI และการผสานรวมกับ CRM เพื่อให้คุณอยู่ในเกมการขายของคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะจัดการบันทึกการประชุมหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น Avoma ก็ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • เข้าถึงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในกว่า 40 ภาษา พร้อมการจดจำคำศัพท์ทางเทคนิค
  • รับสรุป AI ที่มีโครงสร้าง รายการดำเนินการ และคำตัดสินที่สำคัญ
  • ร่วมแก้ไขบันทึกกับทีมของคุณเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง
  • ซิงค์ข้อมูลการประชุมกับการผสานรวม CRM เช่น Salesforce และ HubSpot

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • หมายเหตุอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองอย่างละเอียดหลังจากการถอดความ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
  • ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. ไฟลั่ก (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมอย่างชาญฉลาด)

หิ่งห้อย: ผู้จดบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางหิ่งห้อย

หากคุณมักพบว่าตัวเองต้องค้นหาข้อมูลสำคัญจากบันทึกการประชุมหรือบันทึกย่อFirefliesจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น เครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ AI นี้ทำให้การประชุมของคุณสามารถค้นหาได้ มีข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำไปปฏิบัติได้

มันทำการถอดเสียง, สรุป, และวิเคราะห์การสนทนาผ่าน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, และ Webex. ด้วยความแม่นยำในการถอดเสียงที่อ้างว่าถึง 95% และรองรับมากกว่า 100 ภาษา, มันเป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการบันทึกการบรรยายอย่างถูกต้อง.

คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์

  • ใช้การจดจำเสียงพูดและการตรวจจับภาษาอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการจดบันทึกของคุณ
  • สร้างสรุปการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้ทันที
  • ค้นหาคำหลัก หัวข้อ หรือประเด็นใด ๆ ภายในบันทึกการบรรยายของคุณด้วยการค้นหาด้วยระบบ AI
  • เพิ่มความคิดเห็น สร้างเสียงสั้น และแบ่งปันช่วงเวลาจากบรรยาย เพื่อเสริมบริบทและทำให้การทบทวนง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies ว่าอย่างไร

รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:

นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนทั่วโลก รวมถึงบริษัทและตัวแทนขายด้วย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการทราบรายละเอียดของการโทรและไฟล์เสียง

นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนทั่วโลก รวมถึงบริษัทและตัวแทนขายด้วย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการทราบรายละเอียดของการโทรและไฟล์เสียง

6. Knowt (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ)

โน้ต: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางKnowt

"เรียนรู้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรียนรู้อย่างหนัก" คือปรัชญาที่Knowtนำไปสู่การปฏิบัติ. ต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมที่เพียงแค่จับข้อมูล Knowt เปลี่ยนสไลด์การบรรยายของคุณให้กลายเป็นเอกสารการศึกษาที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ตามจังหวะของคุณเอง.

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้คุณทดลองวิธีการสอนและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทบทวนแบบเว้นระยะ การทดสอบแบบฝึกหัดอัตโนมัติ และการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

รู้จักคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เปลี่ยนบันทึก วิดีโอ และไฟล์ PDF ให้เป็นแฟลชการ์ดได้ในไม่กี่วินาที
  • สร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่มุ่งเน้นจุดอ่อนเฉพาะของคุณ
  • ใช้การคำนวณการทบทวนแบบเว้นระยะขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทบทวนเนื้อหา
  • ซิงค์เอกสารการศึกษาข้ามอุปกรณ์และกลับมาเรียนต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้

ทราบข้อจำกัด

  • ไม่มีการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการบรรยายสด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

การกำหนดราคา Knowt

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลตร้า: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Knowt

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

👀 คุณรู้หรือไม่? การบรรยายมีอัตราเร็วอยู่ที่120-180 คำต่อนาที แต่ผู้เรียนสามารถพิมพ์ได้เพียงประมาณ 33 คำต่อนาที หรือเขียนด้วยมือได้เพียง 22 คำต่อนาที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบันทึกโน้ตอัตโนมัติจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า!

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบความรู้ที่ครอบคลุม)

แนวคิด: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางNotion

Notion AI เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงานNotionของคุณโดยตรง อาจไม่ได้เข้าใจบริบทลึกซึ้งเท่า ClickUp Brain แต่ช่วยสรุปเอกสารยาว ๆ ระดมความคิด และปรับแต่งงานเขียนของคุณให้เรียบร้อยโดยไม่ขัดจังหวะการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังดึงประเด็นสำคัญจากการบรรยาย เขียนเนื้อหาใหม่ หรือจัดระเบียบความคิดของคุณ Notion AI จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ บอกลาความล้นหลามของข้อมูลและปล่อยให้ Notion AI เปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ดึงประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วด้วย AI
  • ร่างข้อความ, คิดค้นไอเดีย, และปรับปรุงการเขียนของคุณตามความต้องการ
  • เข้าถึงเทมเพลตการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Notion

  • ไม่มีการถอดความการประชุมสดสำหรับการจดบันทึกทันที

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,040+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไร

ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:

ที่ที่ฉันรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้ดีคือในบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล และการช่วยในกระบวนการทำงานทั่วไป

ที่ที่ฉันรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้ดีคือในบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล และการช่วยเหลือในกระบวนการทำงานทั่วไป

8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกการประชุมแบบเรียลไทม์ผ่านส่วนขยาย Chrome)

Tactiq: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางTactiq

ไม่เหมือนกับเครื่องมือบันทึกการบรรยายอื่น ๆTactiqทำงานได้ตรงจุดที่คุณใช้งาน หากคุณพึ่งพา Google Meet, Zoom หรือ Microsoft Teams ในการประชุม ปลั๊กอิน Chrome ของ Tactiq จะช่วยให้การบันทึกโน้ตเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งเพิ่มเติม

Tactiq บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสร้างรายการดำเนินการ—ทั้งหมดนี้ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tactiq

  • ถอดความบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ในกว่า 60 ภาษา
  • ประหยัดเวลาด้วยการสร้างการติดตามผลจากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • อัตโนมัติงานที่ทำบ่อยและซ้ำซาก เช่น การร่างอีเมล

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • แผนฟรีจำกัดการประชุมไว้ที่ 10 ครั้ง และเครดิต AI 5 เครดิตต่อเดือน
  • อาจไม่ได้ผลเท่ากันกับทุกสำเนียง

ราคาของ Tactiq

  • ฟรี ตลอดไป
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน Zoom อย่างง่ายดาย)

Fathom: ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI
ผ่านทางFathom

หากคุณเป็นผู้ใช้ Marketplace ของแอป Zoom นี่เป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับคุณ!

Fathomเปลี่ยนการโทรของคุณให้เป็นบทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทันที พร้อมไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญและสรุปข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ "Ask Fathom" คุณสามารถโต้ตอบกับบันทึกการโทรของคุณ สร้างอีเมลติดตามผล และรับคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะได้ ทั้งหมดนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • ถอดเสียงการบรรยายอย่างถูกต้องและระบุผู้พูด
  • รับสรุปข้อมูลที่กระชับและชัดเจนภายใน 30 วินาทีหลังการประชุมสิ้นสุด
  • แชร์คลิปการประชุมเฉพาะเจาะจงได้ทันที

เข้าใจข้อจำกัด

  • บันทึกอัตโนมัติอาจไม่ทำงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลิงก์การประชุมในนาทีสุดท้าย

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,600 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fathom AI ในการจดบันทึก

10. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัยสำหรับองค์กร)

Rev: ผู้บันทึกโน้ตการบรรยายโดย AI
ผ่านทางRev

ต้องการให้ถอดความของคุณถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่?Revพร้อมให้บริการด้วยพลังสองด้านของ AI และความแม่นยำของมนุษย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้านกฎหมาย การวิจัย หรือทุกสาขาที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ Rev รับประกันว่าคุณจะได้รับถอดความคุณภาพสูงสุดทุกครั้ง

ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกจากการบรรยายวิดีโอหรือถอดความการประชุมและการสัมภาษณ์ Rev ให้การสนับสนุนหลายภาษา ตัวเลือกคำศัพท์ที่กำหนดเอง และสรุปโดยใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณดึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • ถอดเสียงการประชุมด้วยความแม่นยำของ AI สูงถึง 95%
  • สร้างคำบรรยายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน 38 ภาษาและคำบรรยายที่แปลโดยมนุษย์ใน 17+ ภาษา
  • ปรับปรุงความถูกต้องโดยการเพิ่มพจนานุกรมที่กำหนดเองสำหรับการถอดเสียง
  • รับรองความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HIPAA และ SOC 2 Type II สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ข้อจำกัดการหมุนรอบ

  • เสียงที่มีเสียงรบกวนในพื้นหลังสูงอาจต้องใช้การถอดเสียงโดยมนุษย์
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรอาจทำให้การถอดคำพูดแบบเรียลไทม์หยุดชะงัก

การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ทุกอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย ClickUp

การถกเถียงระหว่างการใช้บันทึกดิจิทัลกับกระดาษยังคงดำเนินต่อไป แต่เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ทำให้การเลือกง่ายขึ้น

ด้วย AI ที่เข้ามาช่วยในการจดบันทึกที่น่าเบื่อ คุณไม่จำเป็นต้องพลิกดูสมุดบันทึกที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบอีกต่อไปเพื่อหาสรุปการบรรยายเพียงหนึ่งบท หรือต้องพยายามอ่านลายมือที่เขียนอย่างเร่งรีบก่อนสอบปลายภาค

นอกจากนี้ การใช้ผู้ช่วยบันทึกการบรรยายด้วย AI อย่าง ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและค้นหาบันทึกของคุณได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นกับงานของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นได้อีกด้วย ทำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

เลิกความยุ่งเหยิงและเสียเวลาในการจดบันทึกด้วยมือ แล้วอัปเกรดสู่การจดบันทึกที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติมากขึ้นสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้