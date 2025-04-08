11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productive.io ในปี 2025

การใช้Productive.ioอาจรู้สึกเหมือนพยายามยัดโครงการของคุณให้เข้ากับรูปแบบของคนอื่น ระหว่างการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นในการรายงานที่จำกัด และการสนับสนุนลูกค้าที่ช้า ทำให้รู้สึกถูกจำกัดได้ง่าย
ลองนึกภาพการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณได้จริง—ที่รายงานสามารถปรับแต่งได้, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่าย, และความช่วยเหลืออยู่แค่เพียงคลิกเดียว นั่นคือสิ่งที่ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productive.io มอบให้
ในโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือชั้นนำที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของ Productive และช่วยให้คุณกลับมาควบคุมกระบวนการทำงานของคุณได้อีกครั้ง ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยว สตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต หรือองค์กรขนาดใหญ่ มาดูตัวเลือกยอดนิยมเหล่านี้ก่อนที่การติดต่อกับลูกค้าของคุณจะกลายเป็นวิกฤต
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกแทน Productive.io ที่เราจะครอบคลุม:
- ClickUp: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพรวม
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน
- Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการเชื่อมต่อระบบต่างๆ
- Jira: เหมาะที่สุดสำหรับทีม Agile และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร
- การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและเอเจนซี่
- Scoro: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินและธุรกิจ
- Kantata: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการพยากรณ์
- Accelo: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการและระบบอัตโนมัติ
- Workamajig: เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Productive.io?
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Productive. io ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการจัดการงาน การติดตามทางการเงิน หรือการกำหนดตารางทรัพยากรหรือไม่? นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การจัดการโครงการและงาน: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และระบบอัตโนมัติ สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การจัดสรรทรัพยากร: เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนกำลังการผลิต และการปรับสมดุลปริมาณงาน เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการทางการเงิน: ง่ายต่อการจัดทำงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้ด้วยการติดตามค่าใช้จ่าย การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เพื่อให้การเงินของคุณอยู่ในความควบคุม
- ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและผสานรวมกับเครื่องมือ CRM, แพลตฟอร์มอีเมล และซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- การรายงานและการวิเคราะห์: ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ รายงานการติดตามเวลา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เพื่อความเข้าใจโครงการที่ดียิ่งขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? กว่า 85% ของธุรกิจใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างจริงจัง และตลาดคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 7 พันล้านดอลลาร์ ยังคงจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตและความหวังอยู่หรือไม่? บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือการจัดการที่ชาญฉลาดกว่า
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Productive.io ที่รวมการจัดการงานและโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการวางแผนทรัพยากรไว้ในที่เดียว หากคุณเบื่อกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่แยกจากกัน แพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ ClickUp จะช่วยให้โครงการ ความรู้ การแชท และแม้แต่ความช่วยเหลือจาก AI ของคุณถูกรวมไว้ที่เดียว ช่วยให้ทีมทุกขนาดทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
หัวใจสำคัญของโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpคือClickUp Tasks ซึ่งช่วยให้คุณแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และติดตามได้ ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ ที่ขาดความยืดหยุ่น ClickUp Tasks สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดๆ ก็ได้
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดงานทั้งหมดได้—ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบและกำหนดส่งไปจนถึงงบประมาณ ระดับความสำคัญ ชื่อลูกค้า และแม้แต่แท็กที่กำหนดเองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ แนบลิงก์ เอกสาร และคลิปเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงภายในงานเพื่อเพิ่มบริบท
การพึ่งพาของงานใน ClickUpช่วยให้ทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ในขณะที่สถานะที่กำหนดเองสามารถทำได้มากกว่าสถานะ "ต้องทำ" และ "ทำเสร็จ" ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างไดนามิกมากขึ้น และด้วยระดับความสำคัญ ทุกคนจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
แน่นอนว่าการจัดการงานเป็นเรื่องหนึ่ง—แต่การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเหล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขอแนะนำClickUp Time Tracking เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง หรือซิงค์กับแอปอย่าง Toggl และ Harvest เพื่อการบันทึกเวลาที่ราบรื่นไร้รอยต่อ นอกจากนี้ รายงานรายละเอียดยังแยกแยะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด
สำหรับทีมที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpทีมงานของคุณสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่เพื่อนร่วมทีมกำลังทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ClickUp และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpที่แชร์ร่วมกัน ในขณะที่การซิงค์อัตโนมัติจะรักษาการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันทันที ไม่มีความสับสนในการทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป—เพียงแค่ความก้าวหน้าของโครงการที่ราบรื่น
ClickUp Brainซึ่งเป็น AI แบบสนทนาและเข้าใจบริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการงานด้วยการทำให้การประชุมอัปเดตโครงการและการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ การร่างสรุปกิจกรรม และการแนะนำรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน—ทั้งหมดนี้ภายในไม่กี่วินาที
การใช้ Ask AI ใน ClickUp ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที กำจัดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาผ่านโฟลเดอร์และรายการขนาดใหญ่ การจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีผลกระทบสูงแทนที่จะทำงานที่ยุ่งยากและใช้แรงงาน
ต้องการลดงานซ้ำซากที่ต้องทำด้วยตนเองให้มากขึ้นหรือไม่?ClickUp Automationsจะกระตุ้นการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง จัดการการอัปเดตซ้ำๆ การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือนต่างๆ นั่นหมายถึงการคลิกน้อยลง ความยุ่งยากน้อยลง และกระบวนการทำงานของโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และหากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแม่แบบการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp จะช่วยให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้ทีมจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้โดยไม่เกิดการแยกส่วน ทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายทรัพยากรที่ชัดเจน การสื่อสารกับลูกค้า และกำหนดเวลาโครงการตั้งแต่วันแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกับทีม คู่ค้า และลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Docs จำกัดการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองตารางสำหรับสร้างฐานข้อมูล มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับติดตามไทม์ไลน์ และมุมมองบอร์ดสำหรับติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอน
- ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำขอ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลจากแบบสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมมือและระดมความคิดแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000แอปโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรวมข้อมูลโครงการสำคัญของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอนและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพรวม)
ลองนึกภาพการวางแผนโครงการทั้งหมดของคุณในคราวเดียว—ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีความสับสนMonday.comมอบความได้เปรียบที่เข้าใจง่ายให้กับทีมด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก กระดานคัมบังและแดชบอร์ดโครงการ
มันช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้คุณมอบหมายผู้รับผิดชอบ, กำหนดความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack และ Mailchimp
- ให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้พร้อมกันในโครงการ
- รับการสนับสนุนสำหรับแดชบอร์ดและวิดีโอแบบฝังตัว เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Monday.com
- มุมมองไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทินถูกจำกัดเฉพาะแผนมาตรฐานขึ้นไปเท่านั้น ผู้ใช้แผนพื้นฐานจะไม่สามารถใช้งานได้
- ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และแอปพลิเคชัน เป็นคุณสมบัติพรีเมียมที่ต้องการแผนระดับสูงกว่า
Monday.com ราคา
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไร
โดยรวมแล้วมันทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก ต้องใช้เวลาสักพักในการหาวิธีจัดวางบอร์ด รายการย่อย และการเชื่อมต่อต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด เราไม่ได้ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเลยแม้แต่แบบเดียว ความชัดเจนที่มันสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก และด้วยระบบอัตโนมัติ เราจึงไม่พลาดกำหนดส่งงานหรือรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน)
เกร็ดความรู้:Asanaเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือจัดการงานภายในที่พัฒนาโดยวิศวกรสองคนของ Facebook ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การจัดแนวเป้าหมาย และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมต่างๆ มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เชื่อมโยงโครงการกับเป้าหมายของบริษัทหรือองค์กร
- ทำให้กระบวนการซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายและเทมเพลตที่มีมาให้
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดทีมและการรายงานขั้นสูง
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana ว่าอย่างไร
Asana เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการงานของทีมคุณ แต่ก็ยังมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามโครงการและกิจกรรมของคุณเองด้วย คุณสามารถใช้โครงการ/บอร์ดที่แตกต่างกันเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ ใครเกี่ยวข้องกับงานนั้น และกำหนดเวลาที่แต่ละงานต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการยืดเยื้อออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือการนิยามคำว่า "เสร็จสิ้น" อย่างไม่ชัดเจน โครงการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด? เมื่อส่งมอบงานตามที่กำหนดแล้ว? เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้ว? หรือเมื่อโครงการเริ่มใช้งานจริงและสร้างผลลัพธ์ได้แล้ว?
กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือเมื่อถึงเวลาปิดโครงการ มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงต่อการแก้ไขงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการขยายขอบเขตงานที่เกินขอบเขตเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและงบประมาณของคุณ
4. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการผสานรวม)
แน่นอนZapierไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั่วไป อย่างไรก็ตาม มันคือแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ธุรกิจเลือกใช้เมื่อทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หากคุณต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ทำซ้ำๆ Zapier สามารถช่วยคุณได้
เชื่อมต่อ Zapier กับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณและแอปอื่นๆ กว่า 7,000 รายการเพื่อทำงานอัตโนมัติ—ไม่ต้องเขียนโค้ด บอกลางานที่น่าเบื่อและสวัสดีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานยังสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ยุ่งเหยิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งเรียกว่า Zaps โดยใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- มอบหมายงานให้กับทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดเอง
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ Zapier
- ขาดระบบติดตามงานและรายงานในตัว จำเป็นต้องผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจต้องการการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีม Agile และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์)
การบริหารทีมเทคโนโลยีที่เชื่อมั่นในวิธีการ Agile อย่างเต็มที่? เพื่อนร่วมทีมของคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับJira
พัฒนาโดย Atlassian, Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีม Agile ที่จัดการโครงการซับซ้อน และมอบเครื่องมือทรงพลังสำหรับการวางแผนสปรินต์, การติดตามปัญหา,และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน.
มันช่วยให้ทีมสามารถแยกงานออกเป็นส่วนย่อย ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยระบบรายงานโครงการในตัว การเชื่อมต่อกับระบบอื่น และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง Jira ช่วยให้ทีมพัฒนาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ใช้การติดตามปัญหาและสปรินต์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนวิธีการ Agile และ Scrum
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ Figma, Slack, Google Drive และอื่นๆ อีกมากมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Jira
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลระบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพในระดับใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และโครงการที่มีปริมาณงานสูง
ราคาของ Jira
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 53/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Agile Manifesto ซึ่งเปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถูกเขียนและพัฒนาโดยกลุ่มนักพัฒนาในปี 2001—ที่รีสอร์ทสกีในยูทาห์!
6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)
ไม่ใช่ทุกโครงการจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้—ลองถาม 3M ดูสิ!เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ตั้งใจจะสร้างกาวที่เหนียวเป็นพิเศษ แต่เขากลับบังเอิญสร้างกาวที่อ่อนแรงแทน แต่แทนที่จะมองว่าเป็นความล้มเหลว 3M กลับค้นพบจุดประสงค์ใหม่ให้กับมัน นำไปสู่หนึ่งในอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดตลอดกาล: กระดาษโน้ต Post-it
การบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายถึงการยึดติดกับแผนเพียงอย่างเดียว—แต่คือการปรับตัวเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นั่นคือจุดที่Wrikeเข้ามาช่วย
Wrike ช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัวด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร การผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft, Google และ Adobe รวมถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่เน้นจุดคอขวดก่อนที่มันจะขัดขวางความก้าวหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ตาราง, และแดชบอร์ดเพื่อการติดตามโครงการ
- ปรับแต่งแดชบอร์ด, กระบวนการทำงาน, และเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
- รับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ ติดตามประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล—ในเครื่องมือเดียว
ข้อจำกัดของ Wrike
- มีความยืดหยุ่นสูงแต่ตั้งค่าได้ยากสำหรับผู้เริ่มต้น
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)
7. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและเอเจนซี่)
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมภายในองค์กร แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่มั่นคงกว่าสำหรับลูกค้าล่ะ?Teamworkอาจเป็นคำตอบ
นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า การจัดการ และการส่งมอบบริการเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ บริการไอที บริษัทที่ปรึกษา หรือทีมวิศวกรรม ล้วนได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Teamwork
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แบบเรียลไทม์ ติดตามงบประมาณ และตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง
- เข้าถึงเทมเพลตโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ การรับลูกค้าใหม่ และอื่นๆ
- ดูความพร้อมของทีม, ปรับปรุงปริมาณงาน, และวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
- ขาดเครื่องมือการจัดการเอกสารโครงการที่แข็งแกร่งในตัว
- แม้ว่าเครื่องมือจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อธุรกิจขยายตัว
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ราคา: $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: $69. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork ว่าอย่างไร
Teamwork มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ; ฉันไม่ต้องหลงอยู่ในทะเลของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, และกำหนดเส้นตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังแกะรหัสลับ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word, และ ClickUp
8. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินและธุรกิจ)
ลองนึกภาพว่าคุณต้องดิ้นรนกับเครื่องมือหลายอย่างเพียงเพื่อให้การให้คำปรึกษาหรือเอเจนซีของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยScoro คุณสามารถผสานการจัดการโครงการ, CRM, การเสนอราคา, การออกใบแจ้งหนี้, และการรายงานไว้ในระบบเดียวได้แทน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับแอป นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น ทำให้การดำเนินงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับต้นทุนโครงการ รายได้ และความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จทางการเงิน
- เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีม ป้องกันการทำงานหนักเกินไป และปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Scoro
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการและโครงการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- มีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับด้านการเงินของโครงการและการดำเนินงานทางธุรกิจ แทนที่จะเน้นที่การร่วมมือในระดับงาน
- มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบริหารโครงการส่วนใหญ่
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $71 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "ผู้จัดการโครงการ"เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อกองทัพสหรัฐฯ ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำกับดูแลปฏิบัติการที่ซับซ้อนในช่วงสงคราม นับตั้งแต่นั้นมา การบริหารโครงการได้พัฒนาเป็นศาสตร์ที่สำคัญในทุกอุตสาหกรรม—แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
9. Kantata (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการคาดการณ์)
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างกว้างขวางKantataถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ปรึกษาและเอเจนซี่ที่ต้องการติดตามการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด
มันให้บริการการคาดการณ์โครงการขั้นสูง, การติดตามสุขภาพพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์, และการบัญชีโครงการแบบบูรณาการ, ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกำไรและประสิทธิภาพได้
มันมอบการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงแก่ธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน, ค่าใช้จ่าย, และการเรียกเก็บเงินด้วยคุณสมบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบอัตโนมัติ
- รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการสำรวจ
- คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรตามโครงการได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของคันตาตา
- เหมาะสำหรับบริการระดับมืออาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาเท่านั้น
- เหมาะสำหรับการติดตามทางการเงินและการวางแผนทรัพยากรมากกว่าการจัดการงานและกระบวนการทำงาน
- ขาดระบบ Kanban, Gantt และตัวเลือกการติดตามและแสดงผลโครงการที่ยืดหยุ่นอื่นๆ
การกำหนดราคา Kantata
- ราคา: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kantata ว่าอย่างไร
มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการเวลาและการจัดสรรโครงการ. ด้านข้อมูลต้องการความสามารถในการจัดการ แต่หากบริษัทของคุณมีบุคคลที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ก็สามารถจัดการได้ไม่ยาก.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดจะมองทุกโครงการเป็นโอกาสในการเรียนรู้ หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ให้ทำการประเมินผลหลังการดำเนินงานเพื่อประเมินสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี บันทึกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และนำไปใช้กับโครงการของลูกค้าในอนาคต เมื่อเวลาผ่านไป การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้โครงการใหม่แต่ละโครงการราบรื่นกว่าโครงการก่อนหน้า
10. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการและระบบอัตโนมัติ)
ธุรกิจบริการดำเนินงานบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ แต่การจัดการเครื่องมือหลายอย่างและกระบวนการทำงานด้วยมืออาจทำให้เกิดปัญหาคอขวดAcceloช่วยรวมการจัดการโครงการ การจัดการการขาย การติดตามเวลา การเรียกเก็บเงิน และการรายงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการกำกับดูแล
ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การติดตามแบบเรียลไทม์ และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และรักษาความโปร่งใสในทุกโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ, กระตุ้นการกระทำ, และลดการทำงานด้วยมือ
- มอบการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ
- เปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจากงานปฏิบัติการขายสู่การดำเนินโครงการ โดยให้ทีมทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในความคาดหวังของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Accelo
- สำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ที่ให้บริการเป็นหลัก
- ไม่มีแผนฟรีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
Accelo ราคา
- ราคา: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
11. Workamajig (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์)
ในยุคของ 'Mad Men' เอเจนซี่ทำงานด้วยวิสกี้ สัญชาตญาณ และเอกสารจำนวนมาก ทุกวันนี้ ทีมสร้างสรรค์ต้องการมากกว่าแค่ไอเดียดีๆ—พวกเขาต้องการโครงสร้าง นั่นคือสิ่งที่Workamjigนำเสนอ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ Workamajig รวมการจัดการโครงการ การจัดทำงบประมาณ การวางแผนทรัพยากร และการทำงานร่วมกับลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน
ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการจัดการใบเสนอราคาจากผู้ขายและการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทุกอย่างถูกทำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เอเจนซี่ของคุณสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และทำกำไรได้
คุณสมบัติเด่นของ Workmajig
- ปรับปรุงการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายในตัวและการกำหนดเส้นทางอนุมัติ
- ใช้พอร์ทัลลูกค้าสำหรับการร้องขอ การอนุมัติ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Workamajig
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ อาจไม่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอื่น
- แพลตฟอร์มอาจต้องการการเรียนรู้ที่ชันและเวลาในการนำไปใช้
ราคาของ Workamajig
- ภายในองค์กร: $41/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- หน่วยงาน: $41/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workamajig
- G2: 3. 8/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (รีวิว 320+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workamajig ว่าอย่างไร
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกด้าน ฉันชอบรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และการที่ฟังก์ชันการจัดการโครงการ การติดตามเวลา และการบัญชีทั้งหมดเชื่อมโยงกัน
ClickUp: ทางเลือกที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับ io ที่เน้นประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้การจัดการเครื่องมือเองกลายเป็นงานหนัก เมื่อคุณเลือกอย่างชาญฉลาด คุณจะรักษาความสอดคล้องของทีม ขจัดอุปสรรค และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายทั่วทั้งองค์กรของคุณ
หาก Productive. io ทำให้คุณรู้สึกถูกจำกัด ClickUp อาจเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นได้ที่คุณต้องการ ด้วยมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และราคาที่ไม่ทำให้ทีมการเงินของคุณร้องไห้ ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางและรายได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสลับเครื่องมืออีกต่อไป ไม่ต้องพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป—เพียงแค่พื้นที่ทำงานที่ทำงานเพื่อคุณ
ทีมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถแทนที่เครื่องมืออย่างน้อยสามอย่างในราคาเพียงหนึ่งเดียว พร้อมทั้งประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งสองฝ่าย!
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งประสิทธิภาพ