10 อันดับทางเลือก AI Clearfeed ที่ดีที่สุดในปี 2025

ClearFeed AI เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนที่รวบรวมคำถามของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ และส่งต่อไปยัง Slack และ MS Teams ทีมงานสามารถจัดการคำขอของลูกค้าหลายรายการได้พร้อมกัน เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง และให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ใช้ MS Teams หรือทำงานร่วมกันในช่องทาง Slack, ClearFeed อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับการจัดการตั๋วอย่างเต็มรูปแบบได้ หากเครื่องมือเช่น Zendesk หรือ Jira ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ
ดังนั้น เราได้คัดสรร 10 ทางเลือกของ ClearFeed AI ที่ทรงพลังที่คุณสามารถใช้แทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clearfeed AI ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการด้วยพลังของ AI
- Zendesk AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้าด้วย AI
- Jira Service Management: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการ IT และทีม DevOps
- อินเตอร์คอม: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาสนับสนุนลูกค้าและแชทสด
- Freshdesk: เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าแบบหลายช่องทางพร้อมระบบอัตโนมัติ
- Zoho Desk: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือที่คุ้มค่าพร้อมการสนับสนุนจาก AI
- ServiceNow: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการ IT ในองค์กรและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการกรณีศึกษาที่ผสานรวมกับระบบ CRM
- Help Scout: เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลด้วยกล่องจดหมายร่วม
- HubSpot Service Hub: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ผสานรวมกับการตลาดและการขาย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ ClearFeed AI?
ลองนึกภาพว่าคุณสูญเสียลูกค้าไปเพราะระบบสนับสนุนของคุณไม่มีประสิทธิภาพ! เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลก—65%ของผู้คนได้เปลี่ยนไปใช้บริษัทอื่นเนื่องจากประสบการณ์การดูแลลูกค้าที่ไม่ดี!
ในขณะที่ ClearFeed มุ่งหวังที่จะป้องกันสิ่งนี้ ข้อจำกัดของมันยังคงมีช่องว่างอยู่ ดังนั้นนี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ ClearFeed เพื่อให้มั่นใจว่ามันถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า:
- 👉🏻 อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันจัดระเบียบและแสดงคำขอของลูกค้าอย่างเรียบร้อย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างระบบตั๋วที่แข็งแกร่งและจัดการคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 👉🏻 ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในตัว ตัวอย่างเช่น ควรสามารถจัดเส้นทางตั๋ว แก้ไขคำถามพื้นฐาน และจัดการงานที่ทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
- 👉🏻 การสนับสนุนแบบ Omnichannel: เลือกเครื่องมือที่รองรับช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น อีเมล แชท ระบบช่วยเหลือ ฯลฯ เนื่องจาก ClearFeed รองรับเฉพาะ Slack และ MS Teams เท่านั้น จึงทำให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างจำกัด
- 👉🏻 ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- 👉🏻 การผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม: มองหาเครื่องมือที่รองรับการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น ระบบช่วยเหลือลูกค้าซอฟต์แวร์ CRM เครื่องมือจัดการโครงการ ฯลฯ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปในการบริการลูกค้า
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ ClearFeed AI
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ ClearFeed ที่คุณสามารถใช้ในองค์กรของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการด้วย AI)
แม้ว่าอาจไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แต่คุณภาพของการร่วมมือภายในองค์กรของคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสนับสนุนที่มอบให้แก่ลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น ทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อมีความสามารถในการจัดการความรู้ได้ดีกว่า แม้ว่าจะเป็นเพียงแง่มุมเดียว แต่เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้พวกเขาสามารถเปิดประเด็นปัญหา แก้ไขข้อสงสัย และส่งต่อปัญหาไปยังขั้นตอนถัดไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจเพิ่มขึ้นถึง41%
ดังนั้น หากนี่คือจุดที่บริษัทของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอยู่ ให้เลือกใช้แอปเดียวจบสำหรับทุกงาน—ClickUp!
📮 ClickUp Insight:การสำรวจของ ClickUp พบว่า พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานมีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวัน ในที่ทำงานของพวกเขา *นี่อาจต้องมีการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล, แชท, และเครื่องมือจัดการโครงการ. แล้วถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ล่ะ? ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
นี่คือวิธีที่มันช่วยผู้ใช้รายนี้ในโครงการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา:
การนำ ClickUp มาใช้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงกระบวนการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปีได้
โซลูชันบริการลูกค้าของ ClickUpมีเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น มีเทมเพลตบริการลูกค้าที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนรวบรวมข้อมูลลูกค้า ติดตามความคิดเห็น และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แต่สิ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือClickUp Brain— ระบบ AI พื้นฐานของแพลตฟอร์ม
สมองคือศูนย์กลางหลักของ ClickUp ไม่ว่าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นหาเฉพาะหรือดูสถานะของคำค้นหาที่รอดำเนินการ คุณก็สามารถทำได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain โปรดชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้! 👇
โดยการรวมศูนย์การสื่อสาร Brain ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถหารือเกี่ยวกับข้อสงสัยของลูกค้า แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และมอบหมายงานภายในพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ลดโอกาสของความล่าช้าหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด
นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุด ด้วย Brain คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงระบบการสนับสนุนลูกค้าของคุณให้ราบรื่น—เหมือนกับที่เราทำที่นี่:
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงคือClickUp CRM ด้วยการใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการสอบถามของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และตรวจสอบสถานะ ความสำคัญ และอื่นๆ ของงานเหล่านั้นได้
นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ—ตั้งแต่การอัปเดตสถานะไปจนถึงการมอบหมายงาน—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการปรับปรุงระบบการจัดการการสนับสนุนลูกค้าของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และจัดการข้อสงสัยของลูกค้าในมุมมองแบบรวมศูนย์
- มอบหมายตั๋วให้สมาชิกทีมโดยอัตโนมัติตามปริมาณงานหรือความเชี่ยวชาญ
- กำหนดเส้นตายและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขข้อสงสัยเป็นไปอย่างทันท่วงที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการคำขอของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasksโดยเปลี่ยนให้เป็นตั๋วที่สามารถติดตามได้
- ติดตามเป้าหมายของทีมวิ่งได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Goalsและรับรองว่าทุกคำขอของลูกค้าจะเสร็จตามกำหนดเวลา
- ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docsเพื่อแบ่งปันความรู้และทรัพยากร
- สร้างภาพรวมประสิทธิภาพการสนับสนุนด้วยแดชบอร์ด ClickUpและสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ผสานการทำงานของ ClickUpเข้ากับ Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira และ Google Drive อย่างไร้รอยต่อ เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารในที่เดียว
- ค้นหาทุกงานหรือความคิดเห็นได้ทันทีด้วย ClickUp Universal Search เพื่อไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่าเครื่องมือนี้มีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งของ ClickUp มาก ความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเราเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแผนกไอทีของฉัน ความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบงานและเป้าหมายช่วยให้เราทำงานได้ตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ดี เช่น Zapier ทำให้เราสามารถทำงานอัตโนมัติได้ ClickUp ได้ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการติดตามโครงการของทีมฉันให้ดีขึ้น
2. Zendesk AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI และการจัดการตั๋ว)
Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าบนคลาวด์ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกบริการตนเองอาจดึงดูดคุณ
แพลตฟอร์มยังรองรับการสื่อสารแบบหลายช่องทาง (omnichannel) ทำให้ทีมของคุณสามารถสลับการใช้งานระหว่างอีเมล, แชท, และสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการกับคำถามและคำร้องของลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ Zendesk ยังมอบความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลที่มั่นคง และสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk AI
- จัดสรรตั๋วไปยังตัวแทนที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยคำตอบที่สร้างโดย AI และมาโคร
- นำเสนอตลาดแอปขนาดใหญ่เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- ผสานการทำงานกับ Salesforce, Slack และ Shopify เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Zendesk AI
- ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- ขาดการรายงานที่ยืดหยุ่นได้โดยไม่ใช้แอปจากบุคคลที่สาม
ราคา Zendesk AI
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อตัวแทน
- ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Zendesk AI
- G2: 4. 3/5 (6,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลดเสียงรบกวนเกี่ยวกับ AI ในการบริการลูกค้า นี่คือคู่มือที่ตรงไปตรงมาของเราเกี่ยวกับวิธีใช้ AI ในการบริการลูกค้า (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
3. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการ IT และทีม DevOps)
องค์กรของคุณประสบปัญหาในการจัดการเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาหรือไม่? Jira ช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ให้คุณ เป็นเครื่องมือการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวปฏิบัติ ITIL ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการลูกค้า ลดเวลาหยุดทำงาน และปรับปรุงคุณภาพการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีม DevOps และทีมวิศวกรรมโดยการมาตรฐานกระบวนการทำงาน. นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมอบการจัดการสินทรัพย์และการกำหนดค่าที่แข็งแกร่งซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- ให้บริการพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานและลูกค้า
- รองรับการติดตาม SLA และการวิเคราะห์บริการอย่างละเอียด
- ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติและ API
- ผสานการทำงานกับ Confluence, Bitbucket และ Microsoft Teams เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- จำกัดตัวเลือกการปรับแต่งบนแผนระดับล่าง โดยจำกัดคุณสมบัติขั้นสูง
- ไม่มีการผสานรวมระบบสนับสนุนทางโทรศัพท์ในตัวสำหรับคำถามที่ใช้เสียง
ราคาของ Jira Service Management
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $19. 04/เดือน ต่อตัวแทน
- พรีเมียม: $47.82 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira Service Management อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการจัดการคำขอและเหตุการณ์ทางไอที เมื่อคุณคุ้นเคยกับการตั้งค่าแล้ว มันช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันน่าเชื่อถือ แต่มันสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน *
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:91%ของลูกค้าที่ไม่พอใจไม่ได้ร้องเรียน—พวกเขาเพียงแค่จากไป ดังนั้น ติดตามการไม่มีความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมที่ลดลงเพื่อจับพวกเขาไว้ก่อนที่พวกเขาจะจากไป 🚶🏻
4. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาสนับสนุนลูกค้าและแชทสด)
ข้อมูลเผยว่า 69%ของลูกค้าชอบใช้แชทบอทแบบสนทนาในการติดต่อกับบริษัท Intercom ให้บริการนี้เป็นหลัก ตัวแทน AI ของบริษัทมีชื่อว่า Fin คุณสามารถนำไปใช้เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ปรับแต่งการสื่อสารกับผู้ขาย และส่งต่อบทสนทนาไปยังตัวแทนมนุษย์ที่เหมาะสม
Fin ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง—คุณสามารถปรับแต่งโทนเสียงให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนของบริษัทของคุณได้ อีกประโยชน์หนึ่งของการใช้ Intercom คือการรายงานที่ละเอียดลึกซึ้ง ไม่ว่าคุณต้องการเข้าใจว่าทำไมถึงมีการสร้างตั๋วหรือว่าตัวแทนของคุณทำงานอย่างไร—ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI จะเปิดเผยทุกอย่างให้คุณทราบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าด้วยกล่องจดหมายรวมและความสามารถของระบบ CRM
- ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมเชิงรุกผ่านการสื่อสารในแอปและอีเมลที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ให้ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมขายและทีมสนับสนุน
- ผสานการทำงานกับ Stripe, Marketo และ Google Analytics เพื่อข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- จำกัดการรายงานขั้นสูงไว้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น ทำให้ทีมขนาดเล็กมองเห็นข้อมูลได้น้อยลง
- ขาดฐานความรู้ค้นหาภายในหน้าต่างแชท
ราคาอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Intercom อย่างไรบ้าง?
อินเตอร์คอมใช้งานง่ายมาก ฉันใช้ทุกวันเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของเรา และมันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ฉันต้องการ ฉันชอบคุณสมบัติที่เราสามารถเลื่อนการแจ้งเตือนได้หากเราไม่ต้องการปิดมัน ฉันยังชอบคุณสมบัติที่เราสามารถสร้างตั๋วสำหรับงานหลังบ้านได้อีกด้วย ทีมสนับสนุนของพวกเขาก็ช่วยเหลือดีมากเช่นกัน
5. Freshdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบหลายช่องทางพร้อมระบบอัตโนมัติ)
Freshdesk เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าบนคลาวด์ที่มีอยู่ในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม มันมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครซึ่งแพลตฟอร์มอื่นไม่มี—การวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของตั๋วโดยประเมินโทนของข้อความจากลูกค้า
นอกเหนือจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการสื่อสารแบบหลายช่องทาง (อีเมล, แชท, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์), ให้บริการคุณสมบัติการเล่นเกม, และมีฐานความรู้เพื่อส่งเสริมการบริการตนเองของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- ระบบอัตโนมัติในการจัดสรรตั๋วและการตอบกลับด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดย Freddy
- ติดตาม SLA และเวลาการตอบสนองด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
- อนุญาตให้กำหนดกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ผสานการทำงานกับ WhatsApp, Zapier และ QuickBooks เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- จำกัดการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานไว้เฉพาะแผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
- ทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ราคาของ Freshdesk
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $18/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีชายคนหนึ่งเคยทวีตสดเกี่ยวกับบริการที่แย่ของสายการบินที่เขาใช้บริการ—และได้รับความช่วยเหลือเร็วกว่าคนที่โทรไปที่สายด่วนเสียอีก! 📳
6. Zoho Desk (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือที่คุ้มค่าพร้อมการช่วยเหลือจาก AI)
หากคุณต้องการโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าที่คุ้มค่าแต่ไม่ต้องการลดทอนคุณสมบัติ Zoho Desk อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ มันขับเคลื่อนด้วย AI และมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลาย
ด้วย Zoho Desk คุณสามารถทำให้การจัดหมวดหมู่และการมอบหมายตั๋วเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย Zia—ผู้ช่วย AI ของ Zoho นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของลูกค้าโดยการสร้างศูนย์ช่วยเหลือและฐานความรู้ที่สามารถปรับแต่งได้ นอกเหนือจากนี้ อินเทอร์เฟซของเครื่องมือยังให้ความเพลิดเพลินในการใช้งาน
เมื่อคุณเปิดแดชบอร์ด คุณสามารถดูคำขอของลูกค้าทุกคำที่เรียงตามวันที่สร้างตั๋วได้ ซึ่งทำให้การใช้งานไม่ซับซ้อนเลย
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Desk
- ติดตาม SLA และการยกระดับปัญหาพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับตั๋วที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- รองรับการช่วยเหลือหลายแบรนด์ภายใต้บัญชีเดียวสำหรับธุรกิจที่บริหารจัดการหลายแบรนด์
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันตามบริบทด้วยความคิดเห็นส่วนตัวและบันทึกที่แชร์ภายในตั๋ว
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoho CRM,Slack และ Jira เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเองและการทำงานอัตโนมัติ
- จำกัดการเรียกใช้ API และการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามสำหรับการสมัครสมาชิกระดับล่าง
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้
- องค์กร: $40/ผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (6,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Desk อย่างไรบ้าง?
การสื่อสารและมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำได้ง่ายดายด้วย Zoho Desk ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น พร้อมให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอดปี
7. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอทีขององค์กรและการทำงานอัตโนมัติ)
เครื่องมือ ITSM อีกตัวหนึ่งคือ ServiceNow เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการสนับสนุนการส่งมอบบริการทั่วทั้งองค์กรด้วยกระบวนการทำงานข้ามสายงาน ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และการส่งมอบคุณภาพบริการที่สม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
นอกเหนือจากนี้ ความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มนี้ทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ ให้คุณสร้างตั๋วได้เพียงอย่างเดียว ServiceNow ได้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้ในตัว
นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจสอบสุขภาพของระบบแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจอย่างมีน้ำหนักและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยตัวแทนเสมือนสำหรับคำถามสนับสนุนทั่วไป
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานผ่านแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย
- ช่วยให้การจัดการสินทรัพย์ไอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามวงจรชีวิตอย่างละเอียด
- ผสานการทำงานกับMicrosoft Teams, Salesforce และ Okta
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ต้องการการตั้งค่าและการกำหนดค่าอย่างละเอียด
- ขาดความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาบริการของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
8. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการกรณีศึกษาที่ผสานรวมกับระบบ CRM)
ภายใน
Salesforce น่าจะเป็นชื่อที่รู้จักกันดีที่สุดในรายการนี้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยเร่งการจัดการการสนับสนุนลูกค้าโดยตรง
ตัวอย่างเช่น Salesforce ให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับคำถามของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน นอกจากนี้ยังติดตามการโต้ตอบของลูกค้าในทุกช่องทางแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างช่องทางต่างๆ
คุณยังสามารถสร้างรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทน เวลาในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า แนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ระบบอัตโนมัติการจัดการกรณีด้วยบอท Einstein ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- รองรับพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้าและทีมภายใน
- เปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางแบบหลายช่องทางสำหรับการสอบถามผ่านแชท อีเมล และโทรศัพท์
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Slack, Google Workspace และ Shopify
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ต้องใช้แผนระดับสูงเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หากไม่มีการผสานกับบุคคลที่สาม
ราคา Salesforce
- องค์กร: $165/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: $500/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายเดือน/รายปี)
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว Salesforce เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริการลูกค้าเมื่อติดตั้งใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้ว ผม/ฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับการใช้งานที่บริษัทปัจจุบันของเรา มันช่วยให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันและบริการที่สำคัญได้มากมาย
9. Help Scout (เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าแบบส่วนตัวด้วยกล่องจดหมายร่วม)
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น Help Scout เป็นซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่มีฟีเจอร์หลากหลายในการปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป
ด้วยการใช้สิ่งนี้ คุณและทีมของคุณสามารถให้บริการแชทแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าของคุณได้ คุณยังสามารถติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการสำรวจ CSAT ที่ติดตั้งไว้ในระบบเพื่อระบุปัญหาที่ไม่ชัดเจนและให้การสนับสนุนที่ดีขึ้น
Help Scout ยังมีแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองสำหรับการรายงานประสิทธิภาพที่ง่ายดาย พร้อมด้วยแอปมือถือสำหรับการจัดการตั๋วได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้วยระบบออกบัตรตามกฎ การติดตามผล และการจัดการ SLA
- ให้บริการกล่องจดหมายร่วมเพื่อการร่วมมือของทีมในการตอบคำถามของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองด้วยฐานความรู้แบบบูรณาการและปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Shopify, Trello และ Asana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสนับสนุน
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับการจัดการหลายช่องทาง
- มีการสนับสนุนหลายภาษาอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Help Scout
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $55/เดือน
- เพิ่มเติม: $83/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? อีเมลบริการลูกค้าฉบับแรกของ Amazon ได้รับการตอบกลับโดย Jeff Bezos เอง! 😮
10. HubSpot Service Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ผสานรวมกับการตลาดและการขาย)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือ HubSpot Service Hub ในรายการนี้
ชมวิดีโอที่อธิบายฟังก์ชันหลักของมัน!
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงการจัดการการสนับสนุนลูกค้าสำหรับทั้งทีมการตลาดและทีมขาย มันสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีได้ แพลตฟอร์มนี้รวมการสนับสนุนลูกค้าและ CRM เข้าด้วยกันพร้อมระบบตั๋วและการจัดการกรณีแบบบูรณาการเพื่อให้ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมสนับสนุนทำงานสอดคล้องกัน
นอกจากนี้ยังทำงานอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่ใช้ AI, มีแดชบอร์ดรายงานในตัวสำหรับติดตามตัวชี้วัดการสนับสนุนของตัวแทน, และซิงค์กับเครื่องมือการขายและการตลาดของ HubSpot เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Service Hub
- รองรับการสื่อสารหลายช่องทางผ่านอีเมล แชท และแพลตฟอร์มโซเชียล
- ให้บริการเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อวัดคุณภาพการบริการ
- อนุญาตให้สร้างฐานความรู้สำหรับการให้บริการตนเอง ลดการขอความช่วยเหลือ
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Slack และ Mailchimp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ HubSpot Service Hub
- ต้องการแผนระดับสูงกว่าสำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการรายงาน
- จำกัดความสามารถของแชทบอทโดยไม่รวมการเชื่อมต่อกับ HubSpot Marketing Hub
ราคาของ HubSpot Service Hub
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $150/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว HubSpot Service Hub
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Service Hub อย่างไรบ้าง?
ศูนย์บริการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมปัญหาของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของฉันสามารถติดตามและตอบสนองต่อทุกข้อกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายเมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว และช่วยให้ฉันสามารถมอบหมายงานให้กับทีมได้โดยไม่ต้องสื่อสารกลับไปกลับมา ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของตั๋วของตนเองได้ และเห็นว่าเรากำลังดำเนินการอะไรอยู่แบบเรียลไทม์
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Atera: รวมการตรวจสอบระยะไกล, การทำงานอัตโนมัติของ IT, และการออกตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- SysAid: ระบบอัตโนมัติการจัดการบริการไอทีด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือบริการตนเอง
- LiveAgent: ยกระดับการสนับสนุนลูกค้าด้วยระบบตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แชทสด และการสื่อสารแบบหลายช่องทาง
ทำให้การจัดการตั๋วเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากด้วย ClickUp!
ClearFeed เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการจัดการแบบครบวงจร ระบบขาดระบบตั๋วที่ครอบคลุม ระบบอัตโนมัติขั้นสูง และกระบวนการทำงานที่ราบรื่น สิ่งนี้ทำให้ยากต่อการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น
เพื่อยกระดับการสนับสนุนลูกค้าอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีโซลูชันแบบครบวงจรอย่างClickUp
ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติการจัดการงาน การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการจัดการตั๋ว เพื่อให้ทุกคำถามได้รับการมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack, Microsoft Teams และ Zendesk ทำให้ ClickUp ช่วยให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นและเร่งการตอบสนองให้รวดเร็วขึ้น
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการสนับสนุนของธุรกิจคุณหรือไม่?
