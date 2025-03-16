20 ไอเดียการตลาดที่ทรงพลังสำหรับการก่อสร้างเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณและชนะใจลูกค้า

อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังพัฒนา และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้องมีมากกว่าการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ด้วยจำนวนบริษัทก่อสร้างมากกว่า3.9 ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกา การลงทุนในกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งสามารถช่วยคุณดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สร้างการรับรู้แบรนด์ และรักษาโครงการของคุณให้เต็มอยู่เสมอ
เพื่อช่วยให้คุณโดดเด่นและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น เราได้รวบรวมกลยุทธ์การตลาดที่พิสูจน์แล้ว 20 กลยุทธ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง มาสำรวจกันเถอะ! 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
- การตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโต: ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการแข่งขันสูง การตลาดที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความไว้วางใจในแบรนด์ และคว้าโครงการได้มากขึ้น 🚀
- กระจายการตลาดให้มากกว่าการบอกต่อ: แม้ว่าการแนะนำจากปากต่อปากจะมีคุณค่า แต่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่แข็งแกร่งจะช่วยให้มีลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 🔄
- ดำเนินการ 20 กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว: กลยุทธ์หลักประกอบด้วย การปรับแต่ง SEO, แคมเปญ PPC, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การสร้างเนื้อหา, และการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 🎯
- เครื่องมือสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การตลาดการก่อสร้างแบบครบวงจร: ClickUp, Google Analytics, SemRush, และ MailChimp
- ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ: การใช้การผสานการทำงานของ ClickUp, แผนภูมิแกนต์, กระดานไวท์บอร์ด, และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินการทางการตลาดเป็นไปตามแผนและสร้างผลลัพธ์ที่ดี 📊
- ใช้ประโยชน์จากเรื่องราวความสำเร็จในโลกจริง: กรณีศึกษาจาก Contour Heating และ General Electric แสดงให้เห็นว่าบริษัทก่อสร้างประสบความสำเร็จในการใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าได้อย่างไร 🏆
ทำไมการตลาดจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้าง?
หมดยุคแล้วที่การแนะนำแบบออร์แกนิกเพียงอย่างเดียวสามารถรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ หากธุรกิจของคุณไม่ปรากฏในผลการค้นหา คุณกำลังมอบโอกาสให้กับคู่แข่งของคุณ
วันนี้96%ของผู้คนค้นหาบทวิจารณ์ออนไลน์สำหรับบริการท้องถิ่น รวมถึงบริษัทก่อสร้างด้วย. สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง. ✅
กลยุทธ์การตลาดที่ดำเนินการอย่างดีไม่เพียงแต่เพิ่มการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในระยะยาวอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่การลงทุนในด้านการตลาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับธุรกิจก่อสร้าง:
- การสร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง: ธุรกิจที่ใช้การตลาดเนื้อหาสร้างโอกาสทางการขายได้มากกว่า54%เมื่อเทียบกับธุรกิจที่พึ่งพาวิธีการแบบดั้งเดิม ✅
- ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น: กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเช่นการโฆษณา PPC ให้ผลตอบแทน$2สำหรับทุก $1 ที่ใช้ไป ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่ายในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ✅
- ความไว้วางใจในแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น: บริษัทที่มีการแสดงตนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอและมีรีวิวที่ดี มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ลูกค้าประจำ—4 จาก 5โครงการของบริษัทก่อสร้างที่มีความไว้วางใจสูง มาจากลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำ ✅
- ความได้เปรียบในการแข่งขัน: เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดี การมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง และโฆษณาดิจิทัลที่มีกลยุทธ์ จะช่วยให้คุณอยู่เหนือคู่แข่ง ✅
- ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะ:63%ของบริษัทก่อสร้างใช้สื่อสังคมออนไลน์และโฆษณาดิจิทัลเพื่อเข้าถึงแรงงานรุ่นใหม่และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะง่ายขึ้นและสร้างกำลังคนที่น่าเชื่อถือได้ ✅
- เพิ่มการมองเห็นโครงการ: การนำเสนอโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านพอร์ตโฟลิโอกออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, และกรณีศึกษา ช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่าง ✅
- การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้บริษัทก่อสร้างปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด ✅
- การเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ: กลยุทธ์การตลาดที่สม่ำเสมอช่วยให้มีโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ลดการพึ่งพาการทำงานตามฤดูกาลและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ✅
20 ไอเดียการตลาดสำหรับบริษัทก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับทุกบริษัทก่อสร้าง
กลยุทธ์ที่มั่นคงผสานเครื่องมือดิจิทัล, การสร้างเครือข่าย, และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
นี่คือแนวคิดการตลาดขั้นสูงสำหรับบริษัทก่อสร้างที่สามารถช่วยคุณดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมและสร้างการมีอยู่ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง:
1. สร้างเว็บไซต์ที่มีผลกระทบสูงและสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้
เว็บไซต์ของคุณมักสร้างความประทับใจแรกให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ—เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างดีสามารถเป็นปัจจัยชี้ขาดระหว่างการชนะโครงการหรือการสูญเสียโอกาสให้กับคู่แข่ง
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า79%ของผู้ที่ไม่พอใจกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณจะไม่กลับมาอีก ยิ่งเว็บไซต์ของคุณโหลดเร็วเท่าไร ผู้เข้าชมก็จะใช้เวลาสำรวจเนื้อหาและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณนำเสนอได้มากขึ้นเท่านั้น
🚀 นี่คือเคล็ดลับบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีผลกระทบสูง:
- ใช้เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการออกแบบที่รกและมุ่งเน้นไปที่แกลเลอรีโครงการมืออาชีพ, คำรับรองจากลูกค้า, เป็นต้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจนในทุกหน้า
- รวมกรณีศึกษาโดยละเอียดของโครงการที่ผ่านมา พร้อมรูปถ่ายก่อนและหลัง
2. ปรับปรุงโปรไฟล์ Google Business ของคุณและ SEO ท้องถิ่นให้ดีที่สุด
ธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่พึ่งพาลูกค้าในท้องถิ่น ทำให้โปรไฟล์ธุรกิจ Google (GBP) และการตลาดออนไลน์ท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง GBP ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีจะช่วยให้บริษัทของคุณปรากฏในผลการค้นหา "ผู้รับเหมาใกล้ฉัน" และ Google Maps ช่วยดึงดูดลูกค้าท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินโฆษณา
🚀 เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในท้องถิ่น
- ลงรายการธุรกิจของคุณในไดเรกทอรีท้องถิ่น เช่น Houzz, Angi และ HomeAdvisor
- กรอกและยืนยันข้อมูลในโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google ด้วยรายละเอียดที่ทันสมัย
- โพสต์อัปเดตโครงการ รีวิวจากลูกค้า และไฮไลท์บริการอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้คำค้นหาท้องถิ่น (เช่น "ผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านในดัลลัส") ในเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ
ClickUp แอปเดียวครบทุกความต้องการสำหรับการทำงาน มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
เทมเพลตการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม SEO ของคุณได้ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUp. เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถจัดระเบียบกลยุทธ์คำค้นหา, ติดตามความคืบหน้าของ SEO, และทำให้แน่ใจว่างานการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) ดำเนินไปตามกำหนดการ.
ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูล GBP, ติดตามอันดับในท้องถิ่น หรือจัดการหลายสาขา การมีเวิร์กโฟลว์ SEO แบบรวมศูนย์จะช่วยให้การทำงานของคุณสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ และวัดผลได้ ⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งกระบวนการทำงาน SEO
- การจัดระเบียบการวิจัย คำสำคัญ และข้อมูล
- ช่วยติดตามการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างถูกต้อง
- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมให้ง่ายขึ้น
3. ดำเนินการโฆษณา PPC แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ทันที แต่แคมเปญที่วางแผนไม่ดีอาจทำให้งบประมาณของคุณหมดลงอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ PPC ที่กำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ช่วยให้โฆษณาของคุณเข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้บริการของคุณเท่านั้น แทนที่จะเสียเงินไปกับคลิกที่ไม่เกี่ยวข้อง
🚀 เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ PPC ให้สูงสุด
- ปรับแต่งหน้า landing page ให้สอดคล้องกับเนื้อหาโฆษณาเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- รันแคมเปญโฆษณาแยกต่างหากสำหรับบริการที่อยู่อาศัย, บริการเชิงพาณิชย์, และบริการเฉพาะทาง
- ใช้การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าภายในรัศมีการให้บริการที่เหมาะสมของคุณ
- กำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับผู้เข้าชมที่ไม่ได้ทำการแปลงในการเข้าชมครั้งแรก
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มงบประมาณการก่อสร้างฟรีที่สามารถใช้ได้
4. ปรับแต่งการตลาดของคุณด้วยการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าในธุรกิจก่อสร้างไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด การแบ่งกลุ่มลูกค้าช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้—ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้รับเหมางานเชิงพาณิชย์ การส่งข้อความที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและสร้างความไว้วางใจ
🔎 คุณรู้หรือไม่? แบบแปลนก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักมีอายุย้อนไปกว่า 4,000 ปีในยุคเมโสโปเตเมียโบราณ ซึ่งชาวสุเมเรียนใช้แผ่นดินเหนียวในการร่างแผนผังเมือง การออกแบบในยุคแรกเหล่านี้ได้วางรากฐานสำหรับการวางแผนสถาปัตยกรรมและการจัดการโครงการในปัจจุบัน!
ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
ด้วย ClickUp Custom Fields ธุรกิจสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตาม ประเภทโครงการ, งบประมาณ, สถานที่, และความต้องการด้านบริการ ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งการตลาดทางอีเมล, โฆษณาทางสื่อสังคม, และเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการโต้ตอบของลูกค้าเป้าหมาย, จัดลำดับความสำคัญของลูกค้ามูลค่าสูง, และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
🚀 เคล็ดลับสำหรับการแบ่งกลุ่มการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในเครื่องมือ CRM เพื่อกรองและติดตามลูกค้าเป้าหมายที่แบ่งกลุ่ม
- สร้างหน้า landing page และโฆษณาแยกต่างหากสำหรับบริการที่อยู่อาศัยและบริการเชิงพาณิชย์
- ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามขนาดโครงการ งบประมาณการตลาด หรือสถานที่ตั้ง
- ติดตามแหล่งที่มาหลักเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง
5. เปิดตัวโปรแกรมการทบทวนเชิงกลยุทธ์และการส่งต่อ
ลูกค้าที่มีศักยภาพจำนวนมากอ่านรีวิวออนไลน์ก่อนจ้างผู้รับเหมา ทำให้การจัดการชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญ
กลยุทธ์การแนะนำและการรีวิวที่แข็งแกร่งช่วยให้ลูกค้าที่พอใจช่วยสร้างธุรกิจใหม่ให้คุณ แทนที่จะรอการรีวิวอย่างเฉื่อยชา คุณสามารถทำให้การขอรีวิวเป็นระบบอัตโนมัติ และมอบสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแนะนำเพิ่มเติม
🚀 เคล็ดลับเพิ่มรีวิวและการแนะนำ
- ตอบกลับอย่างมืออาชีพต่อทั้งรีวิวเชิงบวกและเชิงลบเพื่อสร้างความไว้วางใจ
- ตั้งค่าการส่งคำขอรีวิวโดยอัตโนมัติทางอีเมล/ข้อความหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- แนะนำให้ลูกค้าไปที่ Google Reviews, Yelp และ Houzz เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- เสนอสิ่งจูงใจ เช่น ส่วนลดหรือบัตรของขวัญสำหรับการแนะนำลูกค้า
6. ลงทุนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
การตลาดเชิงเนื้อหาช่วยสร้างความไว้วางใจ ให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูง โดยนำเสนอความเชี่ยวชาญและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับความต้องการของลูกค้า บริษัทก่อสร้างที่เผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอจะดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญในการปรับปรุงบ้านสามารถเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับ "วิธีประหยัดเงินในการปรับปรุงห้องครัวโดยไม่ลดคุณภาพ" เนื้อหาประเภทนี้สร้างความไว้วางใจ ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมนานพอที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้า
🚀 เคล็ดลับสำหรับการตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
- เขียนบทความบล็อกเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า
- เผยแพร่กรณีศึกษาที่แสดงโครงการที่ผ่านมาพร้อมภาพก่อนและหลัง
- สร้างรายการตรวจสอบที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการงานก่อสร้างฟรี
7. สร้างการมีตัวตนที่กระตือรือร้นบน LinkedIn และเครือข่ายอุตสาหกรรม
ด้วยจำนวนบริษัทก่อสร้างนับพันบน LinkedIn ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเครือข่าย B2B ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และคว้าสัญญาธุรกิจมูลค่าสูง ต่างจาก Facebook หรือ Instagram LinkedIn คือที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ นักลงทุน และผู้จัดการโครงการมองหาผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
🚀 เคล็ดลับการตลาดบน LinkedIn
- โพสต์บทความแสดงความเป็นผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับแนวโน้ม เช่น อาคารสีเขียวหรือระบบอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์บริษัทของคุณด้วยคำอธิบายที่มืออาชีพและบริการที่นำเสนอ
- แบ่งปันการอัปเดตการก่อสร้างเบื้องหลังและโครงการที่เสร็จสมบูรณ์
- เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมในการสนทนาเพื่อเพิ่มการมองเห็น
🌎 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: คาดว่าตลาด AI ในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีมูลค่าถึง 4.51 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026
8. ใช้การตลาดผ่านอีเมลเพื่อให้อยู่ในใจลูกค้าเสมอ
การตลาดผ่านอีเมลยังคงเป็นหนึ่งในแนวคิดการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างในการดูแลลูกค้าเป้าหมายและรักษาลูกค้าเก่าไว้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างไม่ใช่การซื้อที่เกิดขึ้นบ่อย การอยู่ในความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจนกว่าพวกเขาจะพร้อมตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างเช่น ในฐานะผู้รับเหมาหลังคา คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาตามฤดูกาลพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ
ในทางกลับกัน หากคุณมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างเชิงพาณิชย์มากกว่า คุณสามารถแบ่งปันกรณีศึกษา ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม หรืออัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
🚀 เคล็ดลับสำหรับการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพ
- รวมปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่สามารถคลิกได้ (เช่น "จองการปรึกษาฟรี")
- ส่งการอัปเดตโครงการรายเดือน โปรโมชั่นพิเศษ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- ปรับแต่งอีเมลตามประเภทของลูกค้า (เจ้าของบ้าน, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เป็นต้น)
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลสำหรับคำขอข้อมูล, การประเมินราคา, หรือลูกค้าเก่า
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สงสัยว่าจะใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? นี่คือคำแนะนำที่คุณควรทำตาม:
✅ ปรับแต่งขั้นตอนโครงการ งาน และกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างของคุณ
📊 ใช้แดชบอร์ดและแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามไทม์ไลน์และการจัดสรรทรัพยากร
🔄 ปรับปรุงการอนุมัติ การจัดตาราง และการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
📂 เก็บแบบแปลน ใบอนุญาต และการสื่อสารไว้ในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบเดียวกัน
9. โฆษณาธุรกิจของคุณบนโฆษณาบริการท้องถิ่นของ Google
โฆษณาบริการท้องถิ่นของ Google (LSAs) ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เชื่อถือได้ไว้ที่ด้านบนของหน้าค้นหา พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์ "รับประกันโดย Google" ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ทันที
ต่างจาก PPC คุณจ่ายเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีคุณภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกการตลาดที่คุ้มค่า
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ธุรกิจของคุณสมบูรณ์ พร้อมข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง พื้นที่ให้บริการ และรีวิวเชิงบวกเพื่อเพิ่มการมองเห็นและความน่าเชื่อถือ การปรับแต่งโปรไฟล์ LSA ของคุณ จะช่วยให้ได้อันดับที่สูงขึ้นและลูกค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นจากการค้นหาในท้องถิ่น
🚀 เคล็ดลับสำหรับการดำเนินการ LSA ที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามการแปลงสายและการส่งข้อความเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
- ยืนยันโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google และรักษาคะแนนรีวิวให้อยู่ในระดับสูง
- ใช้หมวดหมู่บริการที่ชัดเจน (เช่น หลังคา, ปรับปรุง, ระบบปรับอากาศ) เพื่อการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น
- ตั้งงบประมาณที่เหมาะสมตามการแข่งขันในท้องถิ่นและความต้องการ
10. เปิดตัวแคมเปญการตลาดวิดีโอเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญ
วิดีโอโฆษณาและโชว์ผลงานโครงการดึงดูดการมีส่วนร่วมได้มากกว่าโพสต์แบบนิ่ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
วิดีโอที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้น 157%ในปริมาณการเข้าชม SERP แบบออร์แกนิกสำหรับธุรกิจ ดังนั้น การรวมเนื้อหาวิดีโอเข้ากับบทความบล็อกสามารถเพิ่มผลกระทบสูงสุดได้โดยการเน้นความเชี่ยวชาญและโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คำรับรองจากลูกค้า วิดีโอการสร้างแบบไทม์แลปส์ และฟุตเทจเบื้องหลังการทำงานช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมองเห็นภาพการทำงานร่วมกับคุณและสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณ
🚀 เคล็ดลับสำหรับการตลาดผ่านวิดีโอ
- ใช้โฆษณา YouTube ที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าของบ้านหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- สร้างวิดีโอไฮไลท์โครงการที่แสดงกระบวนการก่อสร้างและผลลัพธ์สุดท้าย
- คำรับรองจากลูกค้าภาพยนตร์เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
- โพสต์คำแนะนำการก่อสร้างอย่างรวดเร็วหรือคำถามที่พบบ่อยบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
11. มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและเทคโนโลยี CRM
การได้ลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญ แต่การได้รับธุรกิจซ้ำจากลูกค้าที่พึงพอใจนั้นมีคุณค่ามากกว่า
📈 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าใหม่ถึง67%ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าเก่า ทำให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าในอนาคต
🚀 เคล็ดลับในการเพิ่มการรักษาลูกค้า
- รักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านจดหมายข่าวหรือโปรโมชั่นพิเศษ
- ใช้ระบบ CRM เพื่อติดตามการติดต่อของลูกค้า, ความชอบ, และประวัติโครงการ
- ส่งการติดตามผลส่วนบุคคลสำหรับการบำรุงรักษา โครงการใหม่ หรือการแนะนำ
- มอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ
ClickUp CRM
ในประเด็นนี้ClickUp CRMช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามการติดต่อกับลูกค้า และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า
โดยการรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมต่าง ๆ ได้
ด้วยการใช้ระบบ CRM ของ ClickUp ธุรกิจก่อสร้างสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ราบรื่น ติดตามทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ และปรับปรุงเวลาการตอบสนอง ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และธุรกิจที่กลับมาใช้บริการซ้ำ
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, แชท, WhatsApp มาไว้ในที่เดียว. ดังนั้น, คุณรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ.
12. เข้าร่วมสมาคมก่อสร้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างเครือข่าย
การเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสสู่สัญญาและพันธมิตรที่มีมูลค่าสูง
โครงการของรัฐบาลและสัญญาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม การเป็นสมาชิกยังเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่าย ฝึกอบรม และเข้าถึงโอกาสในการประมูลงานพิเศษอีกด้วย
🚀 เคล็ดลับการใช้ประโยชน์จากสมาคมก่อสร้าง
- แสดงรายการสมาชิกของคุณบนเว็บไซต์และสื่อการตลาดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น AGC, NAHB หรือสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่น
- เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับสมาชิกเท่านั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
- ใช้ประโยชน์จากเซสชันการฝึกอบรมและการรับรองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
คุณรู้หรือไม่:สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งอเมริกา (AGC)เป็นสมาคมชั้นนำของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเป็นตัวแทนของบริษัทกว่า 27,000 แห่ง รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้ให้บริการ
13. เข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์
งานอุตสาหกรรมให้โอกาสเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีอิทธิพลในวงการ และโอกาสทางธุรกิจโดยตรง
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการก่อสร้าง, งานพบปะสร้างเครือข่าย, และงานแสดงสินค้าทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ และทำให้คุณสามารถติดต่อได้กับนักพัฒนา, สถาปนิก, และผู้รับเหมาที่กำลังมองหาความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในใจของลูกค้าอยู่เสมอ
🚀 เคล็ดลับการใช้ประโยชน์จากงานอีเวนต์ในวงการ
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามผลด้วยอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เข้าร่วมงานแสดงการก่อสร้าง, งานแสดงสินค้า, และการประชุมอสังหาริมทรัพย์
- สนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงบ้านในท้องถิ่นหรือการพบปะของผู้รับเหมา
- จัดตั้งบูธหรือการนำเสนอเพื่อแสดงบริการของคุณ
โบนัส: พิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น งาน NAHB International Builders' Show (IBS), World of Concrete และงานประชุม AIA Conference on Architecture งาน ConExpo-CON/AGG และการประชุมของ Associated Builders and Contractors ก็เป็นงานสำคัญเช่นกัน
14. สร้างบุคลิกภาพของผู้ชมเพื่อปรับปรุงการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย
การเข้าใจลูกค้าในอุดมคติของคุณช่วยให้ปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจก่อสร้างให้บริการลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่เจ้าของบ้านไปจนถึงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และแนวทางแบบเดียวกันสำหรับทุกคนไม่สามารถใช้ได้ผล คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร งบประมาณ และประเภทของโครงการ
🚀 เคล็ดลับในการสร้างบุคลิกภาพของผู้ชม
- ใช้เครื่องมือ CRM เพื่อติดตามการติดต่อและการตั้งค่าของลูกค้า
- ระบุประเภทลูกค้าหลัก (เจ้าของบ้าน, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, เป็นต้น)
- กำหนดงบประมาณ ความต้องการ และกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา
- ปรับแต่งโฆษณา เนื้อหาเว็บไซต์ และอีเมลให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นบริษัทก่อสร้างอย่างไร?
นี่คือคำแนะนำเพื่อเริ่มต้น:
💰 ดำเนินการขอใบอนุญาตและเอกสารรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกอบกิจการอย่างถูกต้อง
🏗️ ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงานที่มีคุณภาพ
📢 สร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งด้วยเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียระดับมืออาชีพ
🤝 สร้างเครือข่ายกับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ
15. พัฒนาระบบการดูแลลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า
ไม่ใช่ทุกโอกาสที่พร้อมจะตัดสินใจทันที ระบบการดูแลโอกาสที่มีโครงสร้างดีจะช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพยังคงสนใจจนกว่าพวกเขาจะพร้อมจ้างคุณ ซึ่งรวมถึงการติดตามผลทางอีเมล การโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้ง และการติดต่อตามกำหนดเวลา เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในความคิดของพวกเขาเสมอ
บริษัทก่อสร้างสามารถทำให้การติดตามทางอีเมลสำหรับลูกค้าที่ขอใบเสนอราคาแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พวกเขายังคงมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การอัปเดตโครงการ และข้อเสนอพิเศษ เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองของ ClickUp
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือมอบหมายงานติดตามผลเมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสสำคัญ
วิธีนี้ช่วยในเรื่อง:
- การรักษาความสนใจของลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยการติดตามผลอย่างทันท่วงที
- การทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
- การรับประกันว่าไม่มีโอกาสทางการขายหลุดลอยไป
- ปรับแต่งการสื่อสารเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
🚀 เคล็ดลับสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลาให้กับลูกค้าที่ยังตัดสินใจไม่ได้
- ตั้งค่าลำดับอีเมลอัตโนมัติพร้อมการอัปเดตโครงการและกรณีศึกษา
- ใช้การแจ้งเตือน CRM เพื่อติดตามลูกค้าที่ยังไม่สนใจทุก ๆ สองสามเดือน
- กำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในอดีตด้วยโฆษณา Google และโซเชียลมีเดีย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการตลาดฟรีเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
16. ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อการแนะนำ
การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถนำมาซึ่งการแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มเติม
ซัพพลายเออร์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพก่อนที่พวกเขาจะเลือกผู้รับเหมา ทำให้พวกเขาเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีคุณค่า การสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะขยายขอบเขตการเข้าถึงและเพิ่มความไว้วางใจ
🚀 เคล็ดลับในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
- ร่วมมือกับบริษัทวัสดุก่อสร้าง, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, และสถาปนิกเพื่อแบ่งปันลูกค้าเป้าหมาย
- สื่อการตลาดร่วมแบรนด์ที่มีโลโก้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นที่กว้างขึ้น
- เสนอส่วนลดพิเศษหรือบริการแบบแพ็คเกจร่วมกับพันธมิตร
- โปรโมตบริการของกันและกันบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
17. ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดและปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลประสิทธิภาพ
หนึ่งในแนวคิดการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างคือการเข้าใจว่าแคมเปญใดสร้างลูกค้าเป้าหมายได้—และแคมเปญใดที่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว
ธุรกิจควรติดตามปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการเปลี่ยนแปลงจากโฆษณา PPC อัตราการเปิดอีเมล และต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของตน
แดชบอร์ด ClickUp
ด้วยการใช้แดชบอร์ดของ ClickUp บริษัทก่อสร้างสามารถติดตามตัวชี้วัดการตลาดที่สำคัญได้ในที่เดียว—ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไปจนถึงต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า—เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเป็นไปตามข้อมูล ไม่เพียงแต่ช่วยระบุแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงและกำจัดแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การจัดสรรงบประมาณดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุดอีกด้วย
🚀 เคล็ดลับในการติดตามความสำเร็จทางการตลาด
- ตรวจสอบ SEO, PPC, และการวิเคราะห์อีเมลเป็นประจำเพื่อหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
- ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามแหล่งที่มาของลีด, ประสิทธิภาพของโฆษณา, และอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบบริการใดที่สร้างการสอบถามและรายได้มากที่สุด
- ปรับงบประมาณการตลาดตามข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญ
18. สร้างตารางการโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่สม่ำเสมอ
ในขณะที่ธุรกิจก่อสร้างพึ่งพาการแนะนำจากลูกค้าเก่าเป็นอย่างมาก สื่อสังคมออนไลน์ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์ การให้ความรู้แก่ลูกค้า และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
การโพสต์โปรเจกต์ก่อนและหลัง, วิดีโอแบบไทม์แลปส์, และคำรับรองจากลูกค้า ช่วยสร้างความไว้วางใจและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
มุมมองปฏิทิน ClickUp
มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยธุรกิจวางแผนและจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียล่วงหน้าได้ ช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, LinkedIn, Facebook และ TikTok โดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
ในระยะยาว สิ่งนี้ช่วยในเรื่อง:
- การรักษาการไหลของเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มการมองเห็นแบรนด์และความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย
- การปรับเวลาโพสต์ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุด
- ลดความเครียดด้วยแผนเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างดี
🚀 เคล็ดลับในการสร้างความสม่ำเสมอในโซเชียลมีเดีย
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการตอบกลับความคิดเห็นและข้อความอย่างรวดเร็ว
- โพสต์ การอัปเดตการบริหารโครงการก่อสร้างหลังการก่อสร้าง, เนื้อหาเบื้องหลัง, และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้แฮชแท็กและจีโอแท็กเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
- กำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าโดยใช้มุมมองปฏิทินเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง
19. จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อการศึกษาหรือช่วงถาม-ตอบฟรี
ลูกค้าในธุรกิจก่อสร้าง—โดยเฉพาะเจ้าของบ้าน—มักลังเลเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการตลาด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจ ธุรกิจจำเป็นต้องจัดการกับข้อกังวลอย่างเชิงรุกเพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
ในเรื่องนี้ การจัดสัมมนาออนไลน์ทางการศึกษาฟรีหรือการถามตอบสดช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้บริษัทของคุณอยู่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หัวข้อเช่น "สิ่งที่ควรรู้ก่อนปรับปรุงห้องครัว" หรือ "วิธีเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม" สามารถดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและสร้างความสนใจจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้
🚀 เคล็ดลับสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานและติดตามผลด้วยข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เลือกหัวข้อที่ตอบสนองต่อความกังวลทั่วไปของลูกค้า (เช่น การจัดทำงบประมาณ, การขออนุญาต)
- โปรโมทสัมมนาออนไลน์ผ่านการตลาดทางอีเมลและโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
- บันทึกเซสชันและนำคลิปมาใช้ใหม่สำหรับเนื้อหาเว็บไซต์
20. ใช้คำรับรองผ่านวิดีโอเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจในแบรนด์
คำรับรองจากลูกค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดในวงการก่อสร้าง—แต่คำรับรองในรูปแบบวิดีโอจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้น การได้เห็นและได้ยินลูกค้าที่พึงพอใจพูดถึงประสบการณ์ที่ดีของพวกเขา ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อลูกค้าที่มีศักยภาพ
ผู้รับเหมาสามารถบันทึกคำให้การสั้น ๆ ที่เป็นมืออาชีพจากลูกค้าที่พอใจ และนำไปใช้บนเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณา PPC ของตนเพื่อสร้างความไว้วางใจได้ทันที
คลิป ClickUp
ด้วยClickUp Clips ทีมของคุณสามารถบันทึกความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วในสถานที่และจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์การตลาดเพื่อใช้ในภายหลัง วิธีนี้ช่วยในเรื่อง:
- การปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยการจับข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
- ลดการสื่อสารผิดพลาดด้วยข้อมูลตอบกลับที่ชัดเจนและมองเห็นได้
- การจัดระเบียบคำรับรองจากลูกค้าและการอัปเดตโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมการตลาดและทีมก่อสร้าง
🚀 เคล็ดลับการใช้ประโยชน์จากวิดีโอคำรับรอง
- วิดีโอแนะนำบนเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และการตลาดทางอีเมล
- ขอให้ลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาผ่านวิดีโอหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
- เก็บคำให้การให้สั้น—30-60 วินาทีเน้นการเปลี่ยนแปลง
🧠 โปรดจำไว้:การใช้ AI ในการตลาดก่อสร้างจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ มีข้อมูลเป็นฐาน และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ควรใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ปรับปรุงการสร้างโอกาสทางการขาย และยกระดับการนำเสนอภาพเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
เครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรมการตลาดด้านการก่อสร้างของคุณ
การดำเนินกลยุทธ์การตลาดการก่อสร้างที่มีผลกระทบสูงต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวางแผน, ติดตาม, และปรับปรุงทุกแคมเปญ.
ตั้งแต่การจัดการโครงการและการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการวิเคราะห์และการสร้างเนื้อหาเครื่องมือวางแผนการตลาดเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
1. ClickUp: เครื่องมือการตลาดและการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดด้านการก่อสร้าง ช่วยให้ทีมวางแผน ดำเนินการ และติดตามทุกแง่มุมของความพยายามทางการตลาดของพวกเขา
โซลูชันการตลาดของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด รวมถึงการติดตามแคมเปญ การวางแผนเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติ และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ธุรกิจก่อสร้างสามารถใช้เพื่อรวมศูนย์งานการตลาด ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ และรับรองความสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ
การผสานการทำงานกับ ClickUp
ClickUp ช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถจัดการและทำงานด้านการตลาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Miro, Figma, Zilflow และอื่น ๆ อีกมากมาย
คลิกอัพ เบรน
นอกจากนี้ClickUp Brainยังช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาโดยการสร้างร่างบล็อก ไอเดียแคมเปญ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพและนำหน้าคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ Brain สร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับบริษัทก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาในหัวข้อ "วิธีทำให้ห้องเป็นมิตรกับเด็ก" นี่คือสิ่งที่มันพูด:
แผนภูมิแกนต์ ClickUp
นอกจากนี้ บริษัทก่อสร้างสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาด (KPIs)ได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาและแคมเปญต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
นี่ช่วยใน
- การสร้างภาพแผนการตลาดและลำดับความสำคัญเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า
- ติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมโดยการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
พื้นที่ทำงานของทีมก่อสร้าง
สำหรับบริษัทก่อสร้างที่บริหารจัดการทั้งด้านการตลาดและการดำเนินโครงการ ClickUp'sConstruction Teams Workspaceมอบมุมมองแบบรวมศูนย์ของทุกการดำเนินงานให้ครบถ้วนในที่เดียว ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ ติดตามค่าใช้จ่ายโฆษณา และอัตโนมัติการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความพยายามจะขับเคลื่อนรายได้ที่แท้จริง
แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp
นอกจากนี้คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบทุกขั้นตอนของกลยุทธ์ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพ และในที่สุดก็สามารถคว้าสัญญาที่มีมูลค่าสูงได้มากขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถวางแผนแคมเปญ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าได้บนแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ ด้วยสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถปรับปรุงความพยายามทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน
💡เคล็ดลับเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUpเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลาเนื้อหาส่งเสริมการขายรอบเหตุการณ์สำคัญ และวางแผนการหาลูกค้าตามความพร้อมของโครงการ ในระยะยาว จะช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร และทำให้ความพยายามทางการตลาดสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน
2. Google Analytics: ติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแคมเปญ
Google Analytics ช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถติดตามปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์, ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้, และวัดประสิทธิภาพการตลาดได้. ระบบช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นได้ว่าช่องทางใด (SEO, PPC, โซเชียลมีเดีย) ที่สร้างผู้ติดต่อมากที่สุด และจุดใดที่ต้องการการปรับปรุง.
ด้วย Google Analytics คุณสามารถ:
- ติดตามการแปลงเว็บไซต์และแบบฟอร์มการติดต่อ
- วิเคราะห์เนื้อหาที่ดึงดูดการเข้าชมมากที่สุด
- ติดตามอัตราการตีกลับและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
3. SEMrush: การวิเคราะห์ SEO และการแข่งขัน
SEMrush เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ก่อสร้างและการทำวิจัย SEO ที่แข่งขันได้ มันช่วยให้ธุรกิจระบุคำหลักที่มีมูลค่าสูง ติดตามอันดับการค้นหา และวิเคราะห์ความพยายามทางการตลาดของคู่แข่ง
SEMRush สามารถช่วยคุณ:
- ค้นหาโอกาส SEO ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงอันดับ
- วิเคราะห์กลยุทธ์คีย์เวิร์ดของคู่แข่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายและประสิทธิภาพของโฆษณา PPC
4. Mailchimp: การตลาดผ่านอีเมลและการทำงานอัตโนมัติ
อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดูแลลูกค้าเป้าหมายในด้านการตลาดก่อสร้าง Mailchimp ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานติดตามผลอัตโนมัติ ส่งจดหมายข่าว และสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
ด้วย Mailchimp คุณสามารถ:
- ระบบอัตโนมัติอีเมลการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- ส่งการอัปเดตโครงการและข้อเสนอโปรโมชั่น
- ติดตามอัตราการเปิดและระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม ทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในช่องทางที่ไม่เชื่อมโยงกันและจำกัดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้92% ของพนักงานกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจเนื่องจากเอกสารกระจัดกระจาย โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือบริหารโครงการในการติดตามงานที่ต้องดำเนินการ
ด้วย ClickUpแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน ปัญหานี้จะหมดไป ClickUpผสานการจัดการโครงการด้วย AI การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
การเห็นตัวอย่างจริงในโลกของการตลาดการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและเหตุผลว่าทำไม
นี่คือสองกรณีศึกษาที่คุณต้องรู้:
กรณีศึกษา #1: การให้ความร้อนแบบคอนทัวร์: SEO และการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
คอนทัวร์ ฮีตติ้ง ผู้ผลิตโซลูชันการให้ความร้อนที่ผิวหน้าปลอดภัย ต้องการที่จะโดดเด่นในตลาดที่แออัด และสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญของตน ขณะที่คู่แข่งพึ่งพาวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม คอนทัวร์มองเห็นโอกาสที่จะครองอุตสาหกรรมผ่านการตลาดเนื้อหาและการตลาดออนไลน์ (SEO)
🔎 กลยุทธ์
Contour Heating สร้างและปรับปรุงเนื้อหาบล็อกที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง โดยมุ่งเน้นคำหลักที่เกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
พวกเขาได้มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่บล็อกโพสต์เชิงลึกสองครั้งต่อสัปดาห์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ คู่มือผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มในอุตสาหกรรม เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับโซลูชันการทำความร้อน เว็บไซต์ของพวกเขายังได้เชื่อมต่อกับ HubSpot เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม
📊 ผลลัพธ์
- 📈 เพิ่มขึ้น 2,000% ในการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิก
- 💰 2,000,000 ปอนด์ในข้อตกลงที่เกิดจากการตลาดขาเข้า
- 📝 บทความบล็อกเดี่ยวสร้างรายได้มากกว่า 500,000 ปอนด์
🏆 ทำไมถึงได้ผล
- พวกเขาเน้นไปที่คำค้นหาที่มีความตั้งใจสูงซึ่งนำไปสู่การแปลงเป็นลูกค้าจริง
- กลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขาสร้างคุณค่าที่แท้จริง ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูล
- พวกเขาใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ทำให้เว็บไซต์ของพวกเขาติดอันดับสูงบน Google ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือบริษัทที่ยังคงพึ่งพาวิธีการขายแบบดั้งเดิม
กรณีศึกษา #2: เจเนอรัล อิเล็กทริก (GE): การเล่าเรื่องผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์
เจเนอรัล อิเล็กทริก (GE)เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ แต่ในปี 2015 บริษัทจำเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเน้นดิจิทัลเป็นหลัก อุตสาหกรรมการก่อสร้างและการผลิตมักถูกมองว่าเป็นเรื่องแห้งแล้งและเทคนิค ดังนั้น GE จึงต้องการเปลี่ยนมุมมองของสาธารณชนและดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
🔎 กลยุทธ์
GE เปิดตัวแคมเปญการเล่าเรื่องที่น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบองค์กรไปสู่เนื้อหาที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง พวกเขาได้จัดแคมเปญทางสังคมชื่อว่า #GEInstaWalk โดยเชิญผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์มาเยี่ยมชมโรงงานและโพสต์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งเพิ่มชั้นของความโปร่งใสและความตื่นเต้นให้กับงานอุตสาหกรรม
📊 ผลลัพธ์
- 👀 3.8 ล้านวิววิดีโอ
- 📈 ผู้ติดตามใหม่ 3,000 คนจากแคมเปญเดียว
- 💼 เพิ่มขึ้น 800% ในการเข้าชมส่วนอาชีพ
🏆 ทำไมถึงได้ผล
- พวกเขาเน้นการเล่าเรื่องโดยมนุษย์ ทำให้แบรนด์รู้สึกเข้าถึงได้มากขึ้น
- พวกเขาใช้ผู้มีอิทธิพลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
- พวกเขาปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ เป้าหมายทางการตลาด ดึงดูดบุคลากรด้านวิศวกรรมใหม่ๆ ผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและสะท้อนสถานการณ์จริง
โปรดจำไว้ว่าด้วย ClickUp คุณสามารถทำทั้งหมดนี้และอีกมากมายได้—ภายใต้หลังคาเดียว
สร้าง, ตลาด, และขยายธุรกิจก่อสร้างของคุณด้วย ClickUp
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันสูงกว่าที่เคยเป็นมา และการตลาดเชิงกลยุทธ์คือกุญแจสำคัญในการคว้าโครงการที่มีมูลค่าสูง. ตั้งแต่ SEO และ PPC ไปจนถึงการร่วมมือและการตลาดเนื้อหา ธุรกิจจำเป็นต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อการดำเนินการ การติดตาม และการปรับปรุงให้ดีที่สุด.
นี่คือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณ—ด้วยการรวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการตลาด
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญหลายช่องทางหรือปรับการตลาดให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เหนื่อยหนัก
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และควบคุมกลยุทธ์การตลาดการก่อสร้างของคุณด้วยการวางแผนที่ชาญฉลาดขึ้น, ระบบอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ 📈