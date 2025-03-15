ตัวอย่างข้อเสนอแนะทางวิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะเป็นขุมทรัพย์ แต่เฉพาะเมื่อมันถูกส่งมอบในวิธีที่ถูกต้อง
ความคิดเห็นที่คลุมเครือซ่อนอยู่ในอีเมลยาวเหยียด? เข้าใจผิดได้ง่าย คำขอแก้ไขที่เป็นข้อความ? ขาดความชัดเจน ผลลัพธ์? การโต้ตอบซ้ำไปซ้ำมา เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้
นี่คือจุดที่การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จริงแล้วผู้ชมจะจดจำข้อความได้ถึง 95%เมื่อได้รับชมในรูปแบบวิดีโอ เมื่อเทียบกับการอ่านข้อความเพียง 10% เท่านั้น
วันนี้เราจะสำรวจตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโออย่างมีประสิทธิผล
⏰ สรุป 60 วินาที
- การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอช่วยให้การรีวิวชัดเจนขึ้นโดยการสาธิตสิ่งที่ต้องแก้ไขให้เห็นเป็นภาพ ลดการตีความผิด
- การบันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายช่วยเน้นปัญหาการจัดแนว ความไม่สอดคล้อง หรือข้อกังวลเกี่ยวกับ UI/UX
- คุณสามารถแชร์วิดีโอข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับสมาชิกในทีม โดยแสดงตัวอย่างเฉพาะของจุดแข็งและพื้นที่ที่ควรปรับปรุง
- วิดีโอช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ แสดงปัญหาการใช้งาน ฟีเจอร์ที่ขาดหายไป หรือจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
- ครูผู้สอนสามารถให้คำแนะนำผ่านวิดีโอที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย อธิบายข้อผิดพลาดให้เห็นภาพ แนะนำแนวทางปรับปรุง และทำให้การเรียนรู้มีความโต้ตอบมากขึ้น
- ClickUpทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก แนบ และแชร์วิดีโอข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในงาน ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
ประโยชน์ของการให้คำแนะนำผ่านวิดีโอ
ก่อนที่เราจะแสดงตัวอย่างของวิดีโอฟีดแบ็กให้คุณดู ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
📝 ความชัดเจนที่ดีขึ้น
การให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อจำกัด—น้ำเสียงอาจสูญหาย และบริบทอาจถูกตีความผิดได้ แต่ วิดีโอสั้นๆ จะช่วยขจัดความไม่แน่นอน ทีมของคุณจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าคุณหมายถึงอะไร เห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ขั้นตอนต่อไปได้ทันที
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ให้การให้คำแนะนำสั้น ๆ. วิดีโอ 30 ถึง 60 วินาที ก็เพียงพอที่จะสื่อสารประเด็นของคุณ. หากนานเกินไป คุณอาจทำให้ผู้ชมเสียความสนใจ.
🧠 การจดจำที่ดีขึ้น
เคยอ่านอีเมลแล้วลืมทันทีว่ามันพูดอะไรไหม? นั่นเป็นเพราะข้อความเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีประสิทธิภาพเสมอไป ผู้คนจดจำเนื้อหาทางภาพได้ถึง 65%หลังจากผ่านไปสามวัน เมื่อเทียบกับเพียง 10-20% ของคำแนะนำที่เป็นข้อความเท่านั้น
ข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านวิดีโอจะติดตรึงใจ ไม่ต้องพูดซ้ำหรือติดตามผลอีกต่อไปเพราะมีคนลืมสิ่งที่คุณพูด การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วสามารถแทนการชี้แจงหลายรอบได้
⚡การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอช่วยให้โครงการของคุณไม่ติดขัดเพราะข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อสมาชิกในทีมสามารถ ได้ยินน้ำเสียงและเห็นสิ่งที่คุณหมายถึงอย่างชัดเจน การแก้ไขจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และงานจะดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด
ข้อมูลก็พูดเช่นกัน;67% ของพนักงานทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นเมื่อคำแนะนำมีวิดีโอแทนที่จะเป็นเพียงข้อความ.
7 ตัวอย่างความคิดเห็นจากวิดีโอ
ด้านล่างนี้คือวิธีที่ดีที่สุดบางประการในการให้ข้อเสนอแนะเชิงภาพและหลีกเลี่ยงการแก้ไขซ้ำไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด:
1. การทบทวนการออกแบบพร้อมคำอธิบายประกอบ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังตรวจสอบต้นแบบเว็บไซต์อยู่ มีไอคอนบางตัวที่ต้องเปลี่ยน ระยะห่างของข้อความไม่สม่ำเสมอในบางจุด และมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำอยู่บ้าง คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอและเพิ่มลูกศรเพื่อเน้นแต่ละปัญหา หรือคุณอาจเขียนความคิดเห็นยาวๆ เช่น "ในหน้าแรก ไอคอนในบล็อกที่สองไม่ตรงแนว"
แต่มีวิธีที่ดีกว่าในการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ— เพียงแค่บันทึกวิดีโอสั้น ๆ ในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองนาที คุณสามารถชี้ให้เห็นทุกสิ่ง ทำให้ง่ายขึ้นมากสำหรับนักออกแบบในการเข้าใจและแก้ไขปัญหา
🎬 ตัวอย่างการใช้ฟีดแบ็กวิดีโอสำหรับการทบทวนการออกแบบ:
- เดินผ่านต้นแบบแอปพลิเคชัน: คลิกผ่านการใช้งานและชี้ให้เห็นปัญหาด้านความสะดวกในการใช้งาน, รูปแบบที่สับสน, หรือพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงการไหลของผู้ใช้ได้
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบรนด์บนสื่อภาพ: ตรวจสอบโลโก้, แบนเนอร์, หรือเอกสารการตลาดเพื่ออธิบายว่าทำไมการออกแบบบางอย่างไม่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ และเสนอแนะการแก้ไข
- ตรวจสอบแอนิเมชันหรือไมโครอินเทอร์แอคชัน: เล่นผ่านงานออกแบบการเคลื่อนไหว ชี้ให้เห็นว่าจังหวะดูเร็วหรือช้าเกินไป และแนะนำการปรับปรุง
คุณสามารถลองใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอที่ง่าย ๆ เช่น Loom เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้
แต่หากคุณต้องการซอฟต์แวร์แสดงผลวิดีโอที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างและแชร์วิดีโอได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของโครงการClickUp Clipsสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง คุณสามารถ ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ PDF และบันทึกคลิปได้โดยตรงจากส่วนความคิดเห็น
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนสำคัญของการเติบโต แต่บ่อยครั้งขาดความส่วนตัวเมื่อส่งผ่านข้อความ การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรอาจรู้สึกเย็นชา ไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งทำให้รู้สึกท้อแท้หากน้ำเสียงไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ข้อความยาวๆ ที่เต็มไปด้วยข้อเสนอแนะอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
โดยการบันทึกวิดีโอสั้น ๆ คุณสามารถ ให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสมาชิกในทีมของคุณ ได้ โดยเน้นจุดแข็งของพวกเขา, ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, และทำให้แน่ใจว่าข้อความของคุณถูกสื่อสารอย่างชัดเจนตามที่ต้องการ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่จดหมายอีเมลอีกฉบับที่ต้องอ่านผ่าน ๆ
นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถ เข้าใจน้ำเสียงและสีหน้าของคุณ ทำให้ข้อเสนอแนะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น
🎬 ตัวอย่างการใช้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม:
- บันทึกหน้าจอโปรเจกต์ของสมาชิกในทีม: ตรวจสอบผลงานของพวกเขา ชี้ให้เห็นสิ่งที่ทำได้ดีและจุดที่สามารถปรับปรุงวิธีการได้
- ตรวจสอบรายงานหรือการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ: แสดงปัญหาการจัดรูปแบบ การแสดงข้อมูลที่ไม่ชัดเจน หรือส่วนที่ข้อความสามารถสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เล่นผ่านบันทึกการประชุมหรือการโต้ตอบกับลูกค้า: เน้นช่วงเวลาที่การสื่อสารมีความชัดเจนและช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถปรับปรุงความชัดเจน การมีส่วนร่วม หรือการตอบสนองได้
3. ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างละเอียดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา การปรับปรุงการโต้ตอบ และการปรับประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อความคิดเห็นถูกส่งผ่านแบบสำรวจหรือตั๋วสนับสนุนในรูปแบบข้อความ ข้อมูลบางส่วนมักจะสูญหายไป
ข้อความสั้น ๆ อย่าง "กระบวนการเช็คเอาต์สับสน" ไม่ได้บอกคุณว่าทำไมมันถึงสับสน อาจเป็นเพราะตัวเลือกการชำระเงิน? ช่องกรอกข้อมูล? หน้าการยืนยัน? หากไม่มีบริบทที่เหมาะสม ทีมจะต้องทำการคาดเดา
นั่นคือเหตุผลที่การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอเป็นวิธีที่ดีกว่าในการ จับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า มันช่วยให้คุณเห็นและได้ยินสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ของคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือพึงพอใจอย่างแท้จริง
📌 คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำง่าย ๆ ในแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อขอความคิดเห็นจากลูกค้าได้ เช่น:
- คุณสามารถแสดงให้เราเห็นได้ไหมว่าคุณใช้ [คุณสมบัติ/สินค้า] อย่างไร และคุณชอบอะไรเกี่ยวกับมัน?
- มีสิ่งใดบ้างที่คุณต้องการให้ทำงานแตกต่างออกไป? คุณสามารถสาธิตได้หรือไม่?
- กรุณาอธิบายให้เราฟังถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณพบเจอขณะใช้งาน [ฟีเจอร์/ผลิตภัณฑ์]
- มีอะไรที่รู้สึกสับสนหรือยากกว่าที่คาดไว้หรือไม่? แสดงให้เราเห็นตรงไหน
อย่าลืมจัดระเบียบวิดีโอความคิดเห็นของลูกค้าทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสังเกตแนวโน้มและปัญหาที่พบบ่อย
🎬 ตัวอย่างการใช้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้า:
- ปฏิกิริยาต่อการอัปเดตอินเทอร์เฟซ: ลูกค้าบันทึกหน้าจอขณะใช้งานการอัปเดตอินเทอร์เฟซใหม่ ซึ่งช่วยให้สามารถจับภาพความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีต่อการเปลี่ยนแปลงนี้
- การทดสอบการใช้งานคำสั่งเสียง: ลูกค้าโต้ตอบกับผู้ช่วยเสียงและบันทึกว่ามันเข้าใจคำสั่งของพวกเขาได้ดีเพียงใด โดยแสดงการ ตีความผิดหรือความไม่พอใจใดๆ
- ปัญหาการใช้แถบค้นหา: วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าพิมพ์คำค้นหาลงในแถบค้นหาแต่ไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงฟังก์ชันการค้นหาที่ไม่ดีหรือเนื้อหาที่ขาดหายไป
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอให้ลูกค้าของคุณติดตั้งส่วนขยาย Clip Chrome หรือส่วนขยายบันทึกหน้าจออื่น ๆบน Chromeเพื่อบันทึกวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์
4. การให้ข้อเสนอแนะด้านการฝึกอบรมและการศึกษา
การให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดสำหรับผู้สอนทุกคน ตามการศึกษาพบว่านักเรียนมักประสบปัญหาในการนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้เนื่องจากข้อเสนอแนะไม่มีความเฉพาะตัว มีลักษณะเป็นคำสั่งมากเกินไป หรือใช้คำศัพท์ที่เข้าใจยากในกระบวนการประเมินผล
ในฐานะผู้สอนด้านการศึกษา คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความคิดเห็นที่ยาวเหยียดและขาดความละเอียดอ่อนและความเชื่อมโยงส่วนบุคคล ข้อความวิดีโอมีประสิทธิภาพมากกว่าในการแบ่งปันข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิผล
ด้วยวิดีโอสั้น ๆ คุณสามารถ ทบทวนการบ้านโดยอธิบายผลการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง ชี้ให้เห็นจุดแข็ง และแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรุง การบันทึกหน้าจอช่วยให้คุณชี้ให้เห็นส่วนที่ต้องการได้ชัดเจน ทำให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร คุณยังสามารถแบ่งปันคำอธิบายหรือเอกสารการฝึกอบรมที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้นักเรียนสามารถ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดได้ตามต้องการ
นี่คือลักษณะของการบันทึกวิดีโอขณะตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย:
🎬 ตัวอย่างการใช้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอสำหรับนักเรียน:
- การแยกปัญหาคณิตศาสตร์: อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาของนักเรียนทีละขั้นตอน ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการคำนวณ และสาธิตวิธีการที่ถูกต้อง
- การทบทวนงานวิจัย: บันทึกการสาธิตหน้าจอของงานวิจัยเพื่อเน้นย้ำจุดที่ข้อโต้แย้งต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนออย่างถูกต้อง
- การตรวจสอบประวัติหรือผลงาน: วิเคราะห์ประวัติหรือผลงานของนักเรียน และเสนอแนะการปรับปรุงการจัดวาง, การปรับเนื้อหา, หรือการเน้นทักษะ
🧠 คุณรู้หรือไม่? การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอแบบหลายช่องทางช่วยเพิ่มการเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล
5. วิดีโอรีวิวการตลาด
วิดีโอแคมเปญการตลาดต้องไร้ที่ติ ข้อผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในข้อความหรือภาพสามารถทำให้แคมเปญอ่อนแอลงและอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ได้เช่นกัน การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิดีโอช่วยให้การให้คำแนะนำที่เป็นระบบแก่ทีมการตลาดของคุณง่ายขึ้น คำแนะนำที่เป็นระบบ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในวิดีโอเพื่อช่วยให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น บันทึกหน้าจอของคุณขณะ หยุดชั่วคราว ใส่คำอธิบายประกอบ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้การแนะนำทีมของคุณในการปรับจังหวะของอินโทร ปรับปรุงภาพซ้อนทับ หรือปรับตำแหน่ง CTA ให้ง่ายขึ้นอีกด้วย
🎬 ตัวอย่างการใช้ฟีดแบ็กวิดีโอสำหรับแคมเปญการตลาด:
- การตรวจสอบความสามารถในการอ่านและการเข้าถึง: แสดงว่าตัวอักษรขนาดเล็ก ความคมชัดต่ำ หรือการจัดวางที่รกรุงรังส่งผลต่อความชัดเจนของข้อความอย่างไร
- ลำดับความสำคัญในกราฟิก: แสดงให้เห็นว่าข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบของแบรนด์ไม่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ และอธิบายสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- ประสบการณ์บนมือถือเทียบกับเดสก์ท็อป: บันทึกหน้าจอทั้งสองมุมมองเพื่อแสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีปัญหาหรือให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรเมื่อใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
🧠 คุณรู้หรือไม่? 48% ของพนักงานกล่าวว่าข้อความวิดีโอเป็นรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเทียบกับข้อความหรืออีเมล
6. การรายงานข้อบกพร่องและการตรวจสอบคุณภาพ
รายงานข้อบกพร่องที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมักจะทำให้กระบวนการล่าช้า เนื่องจากนักพัฒนาต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจปัญหาจากข้อความเพียงอย่างเดียว รายงานที่คลุมเครือ เช่น "เมนูแบบเลื่อนลงไม่ทำงาน" ไม่ได้อธิบายว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน หรือเพราะเหตุใด
ด้วยระบบให้คำแนะนำผ่านวิดีโอ ทีมประกันคุณภาพ (QA) สามารถบันทึกปัญหาได้เรียลไทม์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการแก้ไขบั๊ก และเน้นให้เห็นพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีความเข้าใจผิด ไม่เสียเวลา
การบันทึกหน้าจอของบั๊กซอฟต์แวร์ยังช่วยให้นักพัฒนาวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้กำลังทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือไม่ และปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของบั๊กนั้น ๆ
นี่คือวิธีที่ BetterBugs ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รายงานข้อบกพร่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้
🎬 ตัวอย่างการใช้ความคิดเห็นผ่านวิดีโอสำหรับการรายงานข้อบกพร่อง:
- ข้อบกพร่องของ UI: บันทึกวิธีที่ปุ่ม, เมนูแบบเลื่อนลง, หรือโมดัลทำงานผิดพลาด โดยแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์
- ประสิทธิภาพการทำงานล่าช้า: จับเวลาการโหลดที่ช้า องค์ประกอบที่ไม่ตอบสนอง หรือการเปลี่ยนฉากที่สะดุดซึ่งยากที่จะอธิบายเป็นข้อความ
- ความสับสนของข้อความแสดงข้อผิดพลาด: แสดงตำแหน่งที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ชัดเจน ขาดหายไป หรือไม่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงข้อความเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น
7. การเดินตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
ผู้จัดการโครงการมักประสบปัญหาในการสื่อสารความคืบหน้าของงานที่ซับซ้อนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานสถานะที่เป็นลายลักษณ์อักษรมักรู้สึกแห้งแล้งและไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของงานที่กำลังดำเนินอยู่ได้
ด้วยระบบให้คำแนะนำผ่านวิดีโอ ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างการนำชมแบบภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเป้าหมายที่บรรลุแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในอนาคตได้ โดยการบันทึกหน้าจอขณะนำทางผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถให้ข้อมูลอัปเดตที่มีบริบทซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจได้ในทันที การอัปเดตที่มีบริบทช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
🎬 ตัวอย่างการใช้ฟีดแบ็กวิดีโอสำหรับการเดินหน้าโครงการ:
- การปรับกำหนดการ: แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพัฒนาการล่าสุดส่งผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการอย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
- การมองเห็นการจัดสรรทรัพยากร: แสดงการใช้แบนด์วิดท์ของทีมในแต่ละสายงาน และจุดที่อาจเกิดคอขวด
- กลยุทธ์การลดความเสี่ยง: วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมการนำเสนอแผนสำรองและแนวทางทางเลือกในรูปแบบที่มองเห็นได้
แนวทางนี้เปลี่ยนการอัปเดตโครงการแบบคงที่ให้เป็นเรื่องราวภาพที่น่าสนใจซึ่งทำให้ทุกคนสอดคล้องและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
การใช้ ClickUp สำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิดีโอ
แม้ว่าคำแนะนำผ่านวิดีโอจะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่กระบวนการบันทึก, บันทึกไว้, และแบ่งปันวิดีโอก็อาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญได้ นี่คือจุดที่ ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ช่วยให้การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น
มาดูกันว่า คุณสามารถใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจอของ ClickUp สำหรับการให้คำแนะนำผ่านวิดีโอได้อย่างไร
บันทึกหน้าจอได้เพียงคลิกเดียว
ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถ บันทึกหน้าจอส่วนใดก็ได้ของงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เอกสาร หรือแดชบอร์ดโครงการ—และแชร์กับทีมของคุณได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งบันทึกเสียงเพื่อให้ความคิดเห็นโดยละเอียดได้อีกด้วย
เพียงคลิกที่ไอคอนวิดีโอบนแถบเมนูด้านบนและเริ่มบันทึกคลิป
คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะด้วยเสียงได้โดยใช้ ClickUp Clips ต้องการให้ข้อเสนอแนะตามบริบทใช่ไหม? ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกคลิปได้โดยตรงจากความคิดเห็นของงาน เอกสาร และแชท
นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการคลิปทั้งหมดของคุณได้ใน Clips Hub ซึ่งตั้งอยู่ที่แผงด้านซ้ายของคุณ
แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนคลิป
สมมติว่าคุณบันทึกวิดีโอเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะ สมาชิกในทีมของคุณมีคำถามเพิ่มเติม ตอนนี้คุณจะต้องกลับไปดูวิดีโอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาถามอะไร ClickUp จัดการเรื่องนี้ให้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถ คลิกที่ใดก็ได้ในคลิปและเพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดการกลับไปกลับมา
ถอดเสียงคลิปด้วย AI
อีกหนึ่งความท้าทายของการให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอคือผู้ใช้ต้องดูวิดีโอซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain!
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp สามารถถอดความคลิปและสร้างสรุป เพื่อให้คุณเข้าใจบริบททั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Brain สร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากคลิปใดก็ได้และแปลงเป็นงานเพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ค้นหาข้อมูลจากคลิป
ต้องการอ้างอิงความคิดเห็นที่แชร์ไว้ในคลิปแต่หาไม่เจอใช่ไหม? ถาม ClickUp Brain ได้เลย! มันจะค้นหาคลิปเหล่านั้นเพื่อหาข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพและไฟล์ PDF
หากคุณไม่ต้องการบันทึกวิดีโอแต่ยังต้องการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้เพียงไม่กี่คลิก
เปิดไฟล์แนบที่แชร์ไว้ในงาน และไปที่ เพิ่มความคิดเห็น ตอนนี้คุณสามารถคลิกที่ใดก็ได้บนภาพเพื่อเพิ่มความคิดเห็นโดยละเอียด
ด้วยเครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณสามารถ:
- แชร์ความคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบบจำลองการออกแบบ
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เน้นการแก้ไขบนข้อเสนอของลูกค้าหรือเอกสารการตลาด
ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำผ่านวิดีโอเช่น Loom, Zoom หรือ Vimeo อยู่หรือไม่?ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นทำให้คุณสามารถแนบคำแนะนำผ่านวิดีโอได้โดยตรงไปยังงาน, เอกสาร, และความคิดเห็น ด้วยวิธีนี้ คุณไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และคำแนะนำทั้งหมดจะยังคงเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอ
การให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอช่วยให้การทำงานร่วมกันชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำอย่างถูกต้องเท่านั้น ต่อไปนี้คือห้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ข้อเสนอแนะของคุณเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง:
ให้สั้นและตรงประเด็น
การอธิบายยืดยาวทำลายจุดประสงค์ของการให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอ จงอธิบายปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข หากข้อเสนอแนะของคุณมีหลายประเด็น ให้แยกเป็นคลิปต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแก้ไขแต่ละจุดได้โดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมดใหม่
🧠 คุณรู้หรือไม่? Forrester Researchรายงานว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะดูวิดีโอมากกว่าการอ่านเอกสาร อีเมล หรือบทความบนเว็บถึง 75%
ให้ข้อเสนอแนะของคุณตรงกับช่วงเวลาสำคัญ
การบันทึกความคิดเห็นช่วยให้คุณสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าจุดใดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างการบันทึก ให้หยุดชั่วคราวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เลื่อนเมาส์ไปเหนือบริเวณที่ต้องการปรับ และพูดออกมาให้ชัดเจนถึงวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง
ให้ตรงประเด็นแต่สร้างสรรค์
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยรักษาท่าทีที่สนับสนุนเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพ. สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์แต่ยังช่วยรักษาขวัญกำลังใจให้สูงขึ้น.
แทนที่จะพูดว่า "นี่ใช้ไม่ได้" ให้ชี้แจงปัญหาและเสนอทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น "ส่วนนี้รู้สึกเร่งรีบเกินไป ลองขยายช่วงการเปลี่ยนผ่านออกไปอีกหนึ่งวินาทีเพื่อให้การไหลลื่นขึ้น" วิธีนี้จะช่วยให้ผู้รับเข้าใจและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคุณได้ง่ายขึ้น
รวมศูนย์ความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ความคิดเห็นที่กระจัดกระจายในอีเมลและเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ นำไปสู่ความสับสนและการพลาดการแก้ไข จัดเก็บความคิดเห็นวิดีโอโดยตรงในเครื่องมือจัดการโครงการ เช่น ClickUp โดยแนบคลิปไปยังงานหรือเพิ่มลงในเอกสารเพื่ออ้างอิง วิธีนี้ช่วยให้ความคิดเห็นเชื่อมโยงกับโครงการ ทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูและดำเนินการตาม
