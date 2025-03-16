Bear vs. Apple Notes: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

หากคุณเคยพบว่าตัวเองจมอยู่ในทะเลของโน้ต รายการสิ่งที่ต้องทำ และความคิดสุ่มยามดึก คุณอาจเคยสงสัยว่า: แอปโน้ตไหนที่จะทำให้ชีวิตของฉันเป็นระเบียบสักที?
วันนี้ เรามีคู่แข่งสำคัญสองราย—Bear และ Apple Notes—ที่กำลังต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดแอปจดบันทึก
หนึ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยการรองรับ Markdown และการจัดระเบียบที่เรียบหรู (สวัสดี, แท็กซ้อนกัน!) ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งฝังรากลึกในระบบนิเวศของ Apple ทำให้สะดวกอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมืออย่างรวดเร็วด้วย Apple Pencil
แต่แบบไหนที่ ดีกว่า สำหรับการทำงานของคุณ? ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ระดับสูง, ผู้ที่บันทึกโน้ตแบบไม่เป็นทางการ, หรือใครก็ตามที่พยายามติดตามโน้ตสั้น ๆ ของคุณ มาดูกันเถอะว่า Bear กับ Apple Notes แบบไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
สุดท้ายนี้ เราจะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองเครื่องมือให้คุณรู้จัก!ClickUp AI Notetakerจะถอดเสียงการประชุมของคุณและเปลี่ยนให้เป็นสรุปที่สมบูรณ์แบบพร้อมข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเลย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความสามารถหลักของ Bear Notes และ Apple Notes
|Apple Notes เหมาะที่สุดสำหรับ
|Bear Notes เหมาะที่สุดสำหรับ
|การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Apple
|ดีไซน์เพรียวบางและการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้สูง
|โซลูชันฟรีในตัวสำหรับผู้ใช้ Apple ทุกคน
|รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูง
|การจัดระเบียบโฟลเดอร์อย่างง่ายพร้อมการค้นหาที่ทรงพลัง (รวมถึงข้อความในรูปภาพ)
|การจัดระเบียบโดยใช้แฮชแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ยืดหยุ่น
|การซิงค์ iCloud ที่เชื่อถือได้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
|ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ แต่ต้องสมัครสมาชิกแบบ PRO
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์ที่ง่ายดาย
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้คนเดียวที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามและโครงสร้าง
- ClickUp ยกระดับการจดบันทึกไปอีกขั้น ต่างจากแอป Bear หรือ Apple Notes, ClickUp ผสมผสานการจดบันทึกเข้ากับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์, แผนผังความคิด, และการทำงานอัตโนมัติ, มันเปลี่ยนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้—ทั้งหมดในที่ทำงานเดียว
Bear Notes คืออะไร?
Bear Notes เป็นแอปจดบันทึกที่เบาและทรงพลังซึ่งทำให้การบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันความคิดของคุณเป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับนักคิดสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่ง และนักจดบันทึกที่ทุ่มเท Bear สร้างสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งาน
ต้องการจดบันทึกอย่างรวดเร็วติดตามงานประจำวัน หรือลงลึกในงานเขียนที่ยาวขึ้นหรือไม่?
การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Bear และการรองรับ Markdown ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่น นอกจากนี้ ด้วยความเข้ากันได้กับ Apple Pencil บันทึกด้วยลายมือจะรู้สึกเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่บันทึกประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน Bear ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—ความคิดของคุณ
👀 คุณทราบหรือไม่: ใน Apple App Store แอปพลิเคชันธุรกิจและยูทิลิตี้—ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันจดบันทึก—เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ10.11% และ 9.73% ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ตามลำดับ
คุณสมบัติของ Bear Notes
Bear Notes เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการทำงานและความสวยงามในแอปจดบันทึก มันมาพร้อมกับแอปเดสก์ท็อป รวมถึงแอปที่ใช้งานได้กับ iPhone และ iPad
นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้จดบันทึก:
คุณสมบัติ #1: การจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ที่ง่ายดาย
ในฐานะแอปบันทึกโน้ตของบุคคลที่สามที่สร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์ของ Apple, Bear Notes โดดเด่นด้วยการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ที่สะอาดและใช้งานง่าย ตั้งแต่การเขียนบล็อกโพสต์ การร่างโค้ด ไปจนถึงการจัดระเบียบรายการต่าง ๆ Bear ทำให้การจัดรูปแบบง่ายและทรงพลัง—โดยไม่มีความยุ่งเหยิงที่ไม่จำเป็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จดบันทึกที่ชื่นชอบการจดบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถอ่านแบบผ่านตาได้ และชื่นชอบการควบคุมเพิ่มเติม นอกจากนี้ ฟีเจอร์แสดงตัวอย่างแบบสดยังช่วยให้คุณเห็นข้อความที่จัดรูปแบบแล้วแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณกำลังเขียน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Bear Notes ช่วยให้คุณส่งออกบันทึกของคุณเป็นรูปแบบ RTF, PDF, JPG, HTML, DOCX และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติ #2: จัดระเบียบอย่างมืออาชีพด้วยแท็ก
หากคุณเป็นคนชอบจดบันทึกบ่อย ๆ คุณจะรู้ดีถึงความลำบากในการค้นหาบันทึกส่วนตัวหลายร้อยฉบับเพื่อหาบันทึก หนึ่ง ฉบับที่ต้องการ และเมื่อคุณต้องค้นหาบันทึกนั้นในระหว่างการประชุมที่สำคัญ? น่าอึดอัดใจจริง ๆ
ระบบแท็กของ Bear Notesช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบโน้ตให้ดีขึ้นผู้ใช้สามารถกำหนดแท็กหลายตัว (เช่น #งาน หรือ #ประสิทธิภาพ) ให้กับโน้ตหนึ่ง ๆ และสามารถเข้าถึงโน้ตนั้นได้จากหมวดหมู่ใด ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น แท็กซ้อนช่วยให้คุณสร้างหมวดหมู่ย่อย ทำให้ทุกอย่างมีโครงสร้างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะบันทึกโน้ตมากแค่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติที่ 3: ซิงค์ข้ามอุปกรณ์
ความคิดของคุณสมควรที่จะติดตามคุณไปทุกที่ที่คุณไป Bear Notes ซิงค์ได้อย่างง่ายดายระหว่าง iPhone, iPad, และ Mac ของคุณ และ iCloud ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใช้ Apple Device ใดก็ตาม
ด้วยการผสานรวมกับ iCloud ความคิดของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจึงสามารถเริ่มเขียนโน้ตบน Mac และเสร็จสิ้นบน iPhone ได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกสั้น ๆ จัดระเบียบบันทึกการประชุม หรือทำงานเขียนที่ยาว Bear ก็ช่วยให้คุณเข้าถึงไอเดียของคุณได้ทันทีเสมอ
คุณสมบัติที่ 4: ธีมที่หรูหราและการปรับแต่ง
การปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณมีความสำคัญ และ Bear Notes มอบธีมที่ออกแบบมาอย่างสวยงามมากกว่า 28 แบบให้คุณเลือกใช้ตามสไตล์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชอบทำงานในเวลากลางคืนและชื่นชอบโหมดมืด หรือเป็นผู้ที่ชอบการจดบันทึกด้วยสีสันสดใส Bear ก็ให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของหน้าจอได้ตามใจคุณ
เวอร์ชันฟรีให้คุณเข้าถึงธีมที่มีสไตล์สามแบบเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดูสดใหม่ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งตัวอักษรและรูปแบบการจัดวางเพื่อให้บันทึกของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หมายเหตุเกี่ยวกับราคา
Bear Notes มีราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน:
- ฟรีตลอดไป
- Bear PRO: $2. 99/เดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของคุณได้อย่างไร
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
Apple Notes คือแอปจดบันทึกที่ติดตั้งมาในตัวจาก Apple ซึ่งสามารถใช้งานได้บน iPhone, iPad, Mac และแม้แต่ Apple Watch ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ แอปเว็บนี้เป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนที่ต้องการจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
อะไรที่ทำให้ Apple Notes โดดเด่น? มันทำงานได้ทันทีตั้งแต่เปิดใช้งาน ช่วยให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายด้วยโฟลเดอร์ การค้นหาอัจฉริยะ และตัวเลือกการติดแท็ก
คุณต้องการระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ครั้งต่อไป, ร่างบันทึกการประชุม, หรือติดตามงานประจำวันหรือไม่? Apple Notes ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของคุณ
ด้วยบันทึกที่เขียนด้วยลายมือผ่าน Apple Pencil, การซิงค์ผ่าน iCloud และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย มันคือแอปบันทึกที่อเนกประสงค์และไม่ยุ่งยากที่เข้ากับระบบนิเวศของ Apple ของคุณได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติของแอปเปิลโน้ต
เมื่อมองแวบแรก Apple Notes อาจดูเรียบง่ายและไม่โดดเด่น แต่จริงๆ แล้วเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่าซึ่งทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่าย นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้หลายล้านคน:
คุณสมบัติ #1: การซิงค์ที่ง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ Apple
หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของ Apple Notes คือการซิงค์ที่ไร้ที่ติระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าคุณจะพิมพ์บน Mac แก้ไขบน iPad หรือตรวจสอบบันทึกเดียวกันบน iPhone ทุกอย่างจะประสานกันอย่างลงตัวผ่าน iCloud
การอัปเดตเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ดังนั้นบันทึกการประชุม รายการที่ต้องทำ และความคิดส่วนตัวของคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
นอกจากนี้ การเข้าถึงแบบออฟไลน์ยังช่วยให้คุณดูและแก้ไขบันทึกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความคิดของคุณจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ 2: สื่อหลากหลายรูปแบบและการทำงานร่วมกัน
หากคุณคิดว่า Apple Notes เป็นเพียงการบันทึกข้อความธรรมดา คุณกำลังมองข้ามศักยภาพที่แท้จริงของมันไป มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ภาพร่าง เอกสารที่สแกน และแม้แต่ลิงก์เว็บได้โดยตรงในบันทึกของคุณ เปลี่ยนการจดบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยมัลติมีเดีย
ต้องการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานหรือแชร์บันทึกการประชุมหรือไม่?การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่แชร์บันทึก ทุกคนก็สามารถแก้ไขหรือมีส่วนร่วมได้ทันที เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายสำหรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติที่ 3: ความเรียบง่ายขององค์กร
ไม่มีใครชอบบันทึกที่รก และ Apple Notes โดดเด่นในการจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถจัดเรียงบันทึกเป็นโฟลเดอร์ ใช้บันทึกที่ปักหมุดเพื่อเก็บไอเดียสำคัญไว้ด้านหน้าและตรงกลาง และยังสามารถติดแท็กบันทึกเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ต้องการค้นหาอะไรอย่างรวดเร็วหรือไม่? ฟังก์ชันค้นหาที่ทรงพลังไม่เพียงแต่ค้นหาข้อความเท่านั้น—ยังสามารถจดจำคำสำคัญในบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ เอกสารที่สแกน และแม้แต่ไฟล์แนบได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะจัดการบันทึกการประชุม รายละเอียดโครงการ หรือบันทึกเตือนความจำส่วนตัว Apple Notes ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ 4: รักษาความปลอดภัยให้กับบันทึกส่วนตัวของคุณ
ด้วย Apple Notes ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่คิดถึงทีหลัง—แต่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
ในฐานะแอปที่ติดตั้งมาในตัวจาก Apple แอปนี้มอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลลับของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถล็อกโน้ตที่มีความสำคัญได้ด้วยรหัสผ่าน, Face ID, หรือ Touch ID ทำให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องและเป็นส่วนตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบันทึกดิจิทัล, ข้อมูลทางการเงิน, หรือเอกสารทางธุรกิจ
นอกจากนี้ เนื่องจากทุกอย่างถูกซิงค์ผ่าน iCloud ด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง โน้ตของคุณจึงยังคงปลอดภัยในทุกอุปกรณ์ Apple ของคุณ ทำให้คุณสบายใจไม่ว่าคุณจะเข้าถึงจากที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติที่ 5: การผสานการทำงานอัจฉริยะกับระบบนิเวศของ Apple
การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Apple มาพร้อมกับสิทธิพิเศษบางอย่าง Apple Notes สามารถทำงานร่วมกับ Siri ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสร้างโน้ตได้โดยไม่ต้องใช้มือเมื่อใดก็ตามที่แรงบันดาลใจมาเยือน ต้องการบันทึกบทความหรือข้อความสั้นๆ จาก Safari หรือไม่?
แชร์ไปยังโน้ตได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น
ด้วย Universal Clipboard คุณสามารถคัดลอกข้อความจากอุปกรณ์หนึ่งและวางลงในอีกอุปกรณ์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกไอเดียบน iPhone ปรับปรุงรายละเอียดบน Mac หรือวาดภาพด้วย Apple Pencil บน iPad Apple Notes ก็ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่ายบนทุกอุปกรณ์
ราคาของแอปเปิลโน้ต
Apple Notes ฟรี
🧠เกร็ดความรู้: เลโอนาร์โด ดา วินชี คือผู้ใช้การจดบันทึกขั้นเทพคนแรก เขาเขียนภาพร่าง ข้อสังเกต และไอเดียต่างๆ ลงบนกระดาษนับพันหน้า โดยมักใช้ การเขียนแบบกลับด้าน (เขียนย้อนกลับ) เพื่อรักษาความลับของบันทึกของเขา!
หมี vs. แอปเปิ้ล บันทึก: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Bear และ Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
Bear เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการออกแบบที่เรียบหรู รองรับ Markdown และสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เป็นโปรแกรมโปรดของนักเขียนและผู้ใช้ระดับสูง
ในทางกลับกัน Apple Notes เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย มอบความเรียบง่าย การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple อย่างไร้รอยต่อ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จดบันทึกในชีวิตประจำวัน
ดังนั้น แบบไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด? มาดูกันแบบเปรียบเทียบข้างเคียงและดูว่าแบบไหนเหมาะสมกว่ากัน
|คุณสมบัติ
|หมี
|บันทึกของ Apple
|การจัดระเบียบ
|ระบบที่ใช้แท็กแบบมีลำดับชั้นพร้อมแท็กซ้อนเพื่อความยืดหยุ่น
|ระบบโฟลเดอร์แบบดั้งเดิมพร้อมบันทึกที่ปักหมุด
|การจัดรูปแบบ
|รองรับ Markdown สำหรับการเขียนที่มีโครงสร้าง
|การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ ไม่รองรับ Markdown
|การซิงค์
|ต้องมีการสมัครสมาชิก PRO เพื่อซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|ซิงค์ iCloud ฟรีข้ามทุกอุปกรณ์ Apple
|การปรับแต่ง
|ธีมมากกว่า 28 แบบ, ตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษร
|ปรับแต่งได้น้อย, โหมดมืดพร้อมใช้งาน
|ความร่วมมือ
|ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บันทึกที่แชร์พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ลายมือและ Apple Pencil
|ไม่มีการสนับสนุนโดยตรง
|รองรับการเขียนด้วยลายมือและ Apple Pencil
|การสนับสนุนมัลติมีเดีย
|รองรับรูปภาพและลิงก์ แต่ไม่รองรับการสแกนเอกสาร
|รองรับรูปภาพ เอกสารที่สแกน และภาพวาด
|ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
|การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับบันทึก
|ล็อกโน้ตด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่าน
|การบูรณาการ
|การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด
|ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Apple
|ราคา
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; การสมัครสมาชิกแบบ PRO จะปลดล็อกคุณสมบัติพรีเมียม
|ฟรีอย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์ของ Apple
คุณสมบัติ #1: การจัดระเบียบและการค้นหา
Apple Notes ทำให้ทุกอย่างง่ายด้วยระบบโฟลเดอร์, โน้ตที่ปักหมุดไว้, และการค้นหาที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถจดจำข้อความในรูปภาพและเอกสารที่สแกนได้. มันสะอาด, มีประสิทธิภาพ, และเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการที่มีโครงสร้างและไม่ยุ่งยาก.
ในขณะเดียวกัน Bear เลือกใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยระบบที่ใช้แฮชแท็ก คุณสามารถติดแท็กโน้ตด้วยหลายหมวดหมู่ สร้างแท็กซ้อนเพื่อจัดระเบียบได้ดีขึ้น และเรียกดูโน้ตได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่มีข้อจำกัดของโฟลเดอร์แบบดั้งเดิม
🏅 ผู้ชนะ: Bear สำหรับความหลากหลายในการจัดระเบียบ หากคุณเป็นผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องจัดการกับบันทึกจำนวนมากและต้องการการจัดหมวดหมู่ขั้นสูง คุณจะชื่นชอบการบันทึกใน Bear
คุณสมบัติ #2: การซิงค์และการเข้าถึง
Apple Notes เป็นแอปที่หาตัวจับยากหากคุณใช้ระบบนิเวศของ Apple อย่างเต็มรูปแบบ มันซิงค์ข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อระหว่าง iPhone, iPad และ Mac ผ่าน iCloud ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโน้ตของคุณได้ทันที การซิงค์รวดเร็ว เชื่อถือได้ และฟรีทั้งหมด—ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ
ในทางกลับกัน Bear ยังมีฟีเจอร์การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ให้ใช้งานด้วย แต่ต้องสมัครแบบ PRO ก่อน ถึงแม้ว่าการซิงค์จะราบรื่นและเชื่อถือได้ แต่การที่ต้องเสียเงินอาจทำให้หลายคนตัดสินใจไม่ใช้ หากการซิงค์อัตโนมัติแบบฟรีเป็นสิ่งสำคัญ Apple Notes คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
🏅 ผู้ชนะ: Apple Notes, สำหรับการเสนอการซิงค์ฟรี
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและความสวยงาม
Bear คือความฝันสำหรับผู้หลงใหลในการออกแบบ ด้วยธีมที่หรูหรา ตัวอักษรที่ประณีต และอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง การจดบันทึกจึงกลายเป็นเรื่องสนุกและสร้างสรรค์ การรองรับ Markdown ช่วยให้คุณควบคุมการจัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายการบันทึกของคุณดูสมบูรณ์แบบในขณะที่คุณเขียน
ในทางกลับกัน Apple Notes ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันมากกว่ารูปแบบ การออกแบบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมานั้นใช้งานง่าย แต่ขาดการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ Bear มีให้ หากคุณชอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ให้ความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Bear คือตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
🏅 ผู้ชนะ: หมี, สำหรับการเน้นในด้านความสวยงามและการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
ท้ายที่สุดแล้ว แอปที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ—ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับการควบคุมความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้งานที่ราบรื่น ไม่ว่าคุณจะเลือกแอปใด ทั้งสองแอปต่างก็มีเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ความคิดของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายท่ามกลางความวุ่นวายในโลกดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
หมี vs. แอปเปิ้ล บันทึกบน Reddit
เราได้สำรวจกระทู้ใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Bear กับ Apple Notes และเห็นได้ชัดว่าทั้งสองแอปมีผู้ติดตามที่เหนียวแน่น การเลือกมักขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและความต้องการในการทำงานของแต่ละคน
ผู้ใช้Redditคนหนึ่งชื่นชม Bear โดยกล่าวว่า:
ฉันคิดว่า Bear สามารถค้นหาลายมือที่สแกนได้ดีกว่า Apple Notes ฉันใช้สมุดโน้ตแบบกระดาษและบางครั้งก็สแกนโน้ตเข้าไป และฟีเจอร์การค้นหาของ Bear มีประโยชน์มากในเรื่องนี้ Bear มีฟีเจอร์การค้นหาที่ยอดเยี่ยมโดยทั่วไป
ฉันคิดว่า Bear สามารถค้นหาลายมือที่สแกนได้ดีกว่า Apple Notes ฉันใช้สมุดโน้ตแบบกระดาษและบางครั้งก็สแกนโน้ตเข้าไปใน Bear ซึ่งฟีเจอร์การค้นหาของ Bear ช่วยได้มาก Bear มีฟีเจอร์การค้นหาที่ยอดเยี่ยมโดยทั่วไป
ในทางกลับกัน Apple Notes มีแฟนคลับที่ภักดี
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันได้เปลี่ยนมาใช้แอปโน้ตของ Apple แล้ว ส่วนใหญ่เพราะ:ฟรีแชร์โน้ตกับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนักแต่ใช้ Apple เหมือนกันค้นหาได้ผ่านฟังก์ชันค้นหาของ iPhone/mac/iPadดีพอใช้เมื่อ Apple พัฒนา AI เต็มรูปแบบ ดูเหมือนว่าฟีเจอร์ AI จะถูกนำมาใช้ในแอปโน้ตของ Apple ได้เร็วกว่ามาก
ฉันได้เปลี่ยนมาใช้แอปโน้ตของ Apple แล้ว ส่วนใหญ่เพราะ:ฟรีแชร์โน้ตกับสมาชิกครอบครัวที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนักแต่ใช้ Appleค้นหาได้จากฟังก์ชันค้นหาของ iPhone/mac/iPadดีพอใช้เมื่อ Apple พัฒนา AI อย่างเต็มรูปแบบ ดูเหมือนว่าฟีเจอร์ AI จะถูกนำมาใช้ในแอปโน้ตของ Apple ได้รวดเร็วกว่ามาก
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bear หรือ Apple Notes
กำลังค้นหาทางเลือกแทน Apple Notesหรือ Bear แต่ยังหาสิ่งที่เหมาะสมไม่ได้ใช่ไหม?
พบกับ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน แม้จะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่แอปนี้ยังโดดเด่นในฐานะแอปจดบันทึกที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย—ผสมผสานข้อดีของ Bear และ Apple Notes เข้าด้วยกัน พร้อมมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดจัดการงาน หรือจัดระเบียบความคิดของคุณ ClickUp ก็ช่วยรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือจดบันทึก—มันคือพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น
เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: หากคุณเคยประสบปัญหาว่า: โน้ตของฉันอยู่ที่ไหนหมด และไม่มีฐานข้อมูลโน้ตที่พร้อมใช้งาน ClickUp จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้คุณ ด้วย ClickUp โน้ตของคุณจะอยู่รวมกันในที่เดียว!
ClickUp's One Up #1: เอกสารที่มากกว่าแค่บันทึก
ClickUp Docsไม่ใช่แค่สำหรับจดบันทึกความคิด—มันเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นแผนการที่สามารถทำได้จริง ด้วยการจัดระเบียบแบบไม่จำกัดชั้น การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และการผสานงานโดยตรง มันเหมาะสำหรับทุกอย่างตั้งแต่บันทึกย่อสั้นๆไปจนถึงโครงร่างการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
ต่างจาก Bear หรือ Apple Notes, ClickUp Docs ให้บริการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมสามารถแก้ไขและแชร์โน้ตได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถฝังลิงก์, วิดีโอ, หรือแม้กระทั่งงานต่างๆ ลงในเอกสารของคุณได้โดยตรง ทำให้เป็นพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นซึ่งไปไกลกว่าการบันทึกโน้ตแบบธรรมดา
Docs ดีมากจนทำให้ฉันไม่อยากใช้ Word อีกเลยสำหรับการทำโครงร่างหรือจดบันทึก
Docs ดีมากจนทำให้ฉันไม่อยากใช้ Word อีกเลยสำหรับการทำโครงร่างหรือจดบันทึก
ClickUp's One Up #2: ผู้ช่วยส่วนตัว AI พร้อมให้บริการคุณ
ทำไมต้องจดบันทึกด้วยมือเมื่อAI สามารถจดบันทึกการประชุมให้คุณได้?
ClickUp Brainปฏิวัติการจดบันทึกด้วยการสรุป, การระดมความคิด, และเร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกไฮไลท์การประชุมหรือร่างเอกสารที่มีรายละเอียด ClickUp Brain จะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน กระชับ และมีโครงสร้าง—ซึ่งทั้ง Bear และ Apple Notes ไม่มีให้
ClickUp's One Up #3: สมุดบันทึกในตัวสำหรับไอเดียอย่างรวดเร็ว
สำหรับช่วงเวลาที่ความคิดผุดขึ้นมาอย่างกะทันหันClickUp Notepadคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง. บูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มอย่างราบรื่น, ช่วยให้คุณจดบันทึก, เตือนความจำ, หรือสิ่งที่ต้องทำได้โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณหยุดชะงัก.
ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม ClickUp Notepad สามารถแปลงความคิดให้เป็นงานได้ทันที ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp's One Up #4: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ยกระดับการทำงานของคุณ
ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของการประชุมของคุณ ClickUp's AI Notetaker มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้น 10 เท่าจากบันทึกของคุณ
และพูดกันตามตรง บางครั้งการประชุมก็เหมือนกับภาพเบลอ AI Notetaker แก้ไขปัญหานั้นได้:
- บันทึกทุกการตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถบอกคนที่ไม่ได้อยู่ (หรืออยู่แต่เหม่อลอย) ได้ว่าพวกเขาพลาดอะไรไปบ้าง
- เปลี่ยนคำพูดคลุมเครืออย่าง 'เดี๋ยวเราค่อยทำ' ให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน และมอบหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณไม่ต้องย้อนกลับไปทั้งการประชุมทุกครั้งที่ต้องการหาข้อมูลเพียงเล็กน้อย โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยป้องกันไม่ให้การประชุมกลายเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากเหมือนหนังเรื่อง Groundhog Day
คุณสมบัติโบนัสที่ทำให้ ClickUp เป็นดาวเด่น
แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้มันก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน
ด้วยเทมเพลตการจดบันทึกแบบแผนผังความคิด คุณสามารถจัดโครงสร้างความคิดได้อย่างเป็นภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหรือการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน
สุดท้ายนี้ ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ที่ศูนย์กลางได้ ในขณะที่ฟีเจอร์งานและการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้บันทึกของคุณเป็นมากกว่าข้อความที่หยุดนิ่ง—แต่กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ร่วมกับทีมทั้งหมดของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตแผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการวางแผนโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนช่วงเวลาการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริงอย่างไร้รอยต่อ
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม ClickUp จะเปลี่ยนการจดบันทึกให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีพลวัตและเป็นระบบ—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ทำให้งานของคุณโดดเด่นด้วย ClickUp
การจดบันทึกได้พัฒนาไปไกลมาก—การจดบันทึกของคุณไม่ควรพัฒนาไปบ้างหรือ? แม้ว่าแอปเหล่านี้จะทำงานได้ดี แต่ก็มีข้อจำกัดของตัวเอง แล้วอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอป Bearหรือแอปทดแทนสำหรับ Apple Notes?
ไม่มีอะไรน่าแปลกใจที่นี่—มันคือ ClickUp
มากกว่าแค่แอปจดบันทึก, ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกไอเดีย สรุปเนื้อหาด้วย AI หรือเปลี่ยนโน้ตให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบดั้งเดิม—โดยไม่มีข้อเสีย—พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมาย
พร้อมที่จะจดบันทึกอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี!