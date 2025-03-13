วิธีที่เอเจนซี่การตลาด SaaS สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเติบโตของคุณ

ธุรกิจ SaaS เผชิญกับความท้าทายในการเติบโตที่ไม่เหมือนใคร การโดดเด่นจากคู่แข่ง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อาจรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบาก นี่คือจุดที่เอเจนซี่การตลาด SaaS ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วย
การตลาด SaaS ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับภูมิทัศน์ B2B เส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อน และโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่การสร้างเรื่องราวแบรนด์ที่น่าสนใจ การดำเนินแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญสามารถมอบความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท SaaS ของคุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจบทบาทสำคัญของ SaaS marketing ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ และแง่มุมที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาด B2B SaaS ที่ประสบความสำเร็จ
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอเจนซี่การตลาด SaaS
เพื่อเข้าใจความละเอียดอ่อนเฉพาะของสาขา, ให้เราสำรวจความซับซ้อนของเอเจนซีการตลาด B2B SaaS.
เอเจนซี่การตลาด SaaS คืออะไร?
เอเจนซี่การตลาด SaaS เชี่ยวชาญในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) เอเจนซี่เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการเฉพาะของ SaaS เช่น กลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งาน วงจรการต่ออายุ และความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสมัครสมาชิกจะเติบโตอย่างยั่งยืน
หน่วยงานเหล่านี้ยังใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SaaSเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การตลาด การเพิ่มอัตราการแปลง และการทำ SEO ทางเทคนิค กลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าไปจนถึงการรักษาลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่?มีบริษัท SaaSมากกว่า9,000แห่งในสหรัฐอเมริกา
ความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การตลาดแบบ SaaS และกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงจุดที่แตกต่างระหว่างช่องทางการตลาดและกลยุทธ์ทั้งสองนี้:
|ความแตกต่าง
|กลยุทธ์การตลาด SaaS
|กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม
|กลุ่มเป้าหมาย
|กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล มีปัญหาและความต้องการเฉพาะเจาะจง
|กลุ่มเป้าหมายที่กว้างและมักอิงตามสถานที่จะถูกแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร
|ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
|ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC), รายได้ประจำรายเดือน (MRR), อัตราการสูญเสียลูกค้า (churn rate), และมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV)
|การรับรู้แบรนด์, ปริมาณการขาย, และส่วนแบ่งตลาด
|ช่องทางการขาย
|ช่องทางการขายแบบต่อเนื่อง: การได้มาซึ่งลูกค้า → การกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน → การรักษาลูกค้า → การแนะนำต่อ → รายได้ ช่องทางการขายแบบ SaaS เน้นการมีส่วนร่วมในระยะยาว การขายเพิ่ม และการส่งเสริมการต่ออายุหรือการสมัครสมาชิก
|กรวยเชิงเส้น: การรับรู้ → ความสนใจ → ความต้องการ → การกระทำ กรวยแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อเพียงครั้งเดียว โดยสิ้นสุดที่การขาย
|จุดเน้นของแคมเปญ
|มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นคุณค่า การแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วม
|แคมเปญที่เน้นผลิตภัณฑ์โดยเน้นคุณสมบัติและดึงดูดอารมณ์
|ผลลัพธ์ของแคมเปญ
|การสมัครสมาชิก, การมีส่วนร่วมของผู้ใช้, การขายเพิ่ม, และการรักษาผู้ใช้ในระยะยาว
|การซื้อครั้งเดียว, ความภักดีต่อแบรนด์, และการจดจำ
ทำไมบริษัทจึงต้องการเอเจนซี่การตลาด SaaS?
การตลาดแบบ B2B ไม่ใช่แค่การขายอีกต่อไป แต่เป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การต้อนรับผู้ใช้ใหม่ไปจนถึงการขายผลิตภัณฑ์ ล้วนกำหนดวิธีที่ลูกค้าจะรับรู้ธุรกิจของคุณ การเติบโตของ B2B ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระยะยาวและการรักษาลูกค้าเป็นอย่างมาก
มุ่งเน้นที่กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว หน่วยงานเหล่านี้จะปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะของ SaaS เช่น การเติบโตของการสมัครสมาชิกและการลดอัตราการยกเลิก ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการตลาดบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในแคมเปญของคุณ
บริษัท B2B SaaS สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากความสามารถเฉพาะทางของเอเจนซี่การตลาด SaaS ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ, สร้างการเติบโตของรายได้, และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ
👀 คุณทราบหรือไม่?ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที 86%ให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติของ SaaS แต่ 64% พบว่ามีความยากลำบากในการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
บริการหลักที่นำเสนอโดยเอเจนซี่การตลาด SaaS
บริษัท SaaS ให้บริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะของรูปแบบธุรกิจ SaaS โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและวัดผลได้ มาดูบริการหลักของพวกเขาบางส่วนกัน:
- การสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัท SaaS: เอเจนซี่การตลาด SaaS ใช้เครื่องมือเช่น LinkedIn Sales Navigator และ Google Ads เพื่อเชื่อมต่อบริษัท SaaS แบบ B2B กับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
- การตลาดเนื้อหาสำหรับ SaaS: การตลาดเนื้อหาช่วยให้บริษัท SaaS เพิ่มการรับรู้แบรนด์และแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านบล็อก กรณีศึกษา เอกสารขาว การสัมมนาออนไลน์ คู่มือ และ eBook
- กลยุทธ์ SEO: เอเจนซี่การตลาด SaaS เชี่ยวชาญใน SEO ทางเทคนิค, การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา, และกลยุทธ์การสร้างลิงก์ที่ช่วยปรับปรุงอันดับของคุณและเพิ่มปริมาณการเข้าชม
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: เอเจนซี่ SaaS ยังรับประกันว่าด้านเทคนิคต่างๆ เช่น ความเร็วของเว็บไซต์ การตอบสนองบนมือถือ และข้อมูลที่มีโครงสร้าง ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีขึ้น
- การตลาดผ่านอีเมล: เอเจนซี่เหล่านี้สามารถช่วยคุณออกแบบแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล พร้อมเนื้อหาที่น่าสนใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ที่ช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
👀คุณรู้หรือไม่? การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผลการค้นหาแบบออร์แกนิกคิดเป็น45.1% ของการคลิกทั้งหมดในผลการค้นหา เนื่องจากผู้ใช้มักจะเชื่อถือผลการค้นหาแบบออร์แกนิกมากกว่าโฆษณา การปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา (SEO) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดผู้ชมจำนวนมากขึ้น
บริษัทการตลาด SaaS ชั้นนำ
นี่คือรายชื่อบริษัทเอเจนซี่การตลาด SaaS ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการเติบโตและส่งมอบผลลัพธ์ให้กับบริษัท SaaS เอเจนซี่เหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความท้าทายเฉพาะของอุตสาหกรรม SaaS ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ
1. โรเก็ตโต
Roketto เป็นเอเจนซี่การตลาดที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์สำหรับบริษัท B2B SaaS ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการตลาดเนื้อหา, SEO, การออกแบบเว็บไซต์, การตลาดผ่านอีเมล และการใช้งาน HubSpot ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
Roketto สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ หน่วยงานส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวผ่านการสร้างโอกาสทางการตลาด การได้มาซึ่งลูกค้า และการรักษาลูกค้าไว้
บริการที่นำเสนอ
- แผนการตลาดแบบกำหนดเอง 12 เดือน
- การระบุและกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ซื้อ
- การตลาดแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้การติดต่อแบบเย็นชาแบบดั้งเดิม
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
👀คุณรู้หรือไม่? รายงานระบุว่าทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ใช้จ่ายในการทำการตลาดผ่านอีเมล นักการตลาดสามารถสร้างรายได้ถึง 42 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เฉลี่ยถึง 4,200% ทำให้อีเมลเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ SaaS
2. ซิงเกิลเกรน
เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับบริษัท SaaS, B2B และเทคโนโลยี ผ่านกลยุทธ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ Single Grain ใช้ประโยชน์จากบริการการตลาดดิจิทัลขั้นสูง เช่น SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การตลาดเนื้อหา และกลยุทธ์การโฆษณาแบบชำระเงิน
มันขับเคลื่อนการปรับปรุงที่สำคัญในตัวชี้วัดหลัก เช่น การเติบโตของการสมัครสมาชิก การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ ซึ่งในที่สุดจะเพิ่มผลกำไรของคุณ
บริการที่นำเสนอ
- มีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้าน SaaS, B2B และเทคโนโลยี ทำให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
- ให้ความสำคัญกับการเติบโตของการสมัครสมาชิก การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ และการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่จับต้องได้และสามารถติดตามได้
- สร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้และจัดงานอีเวนต์ในวงการที่มีอิทธิพลซึ่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน SaaS
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
3. โปรโมชั่นนินจา
Ninja Promo เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS ที่ต้องการสร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง เพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยี ฟินเทค และบล็อกเชน
โครงการที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- บรรลุการเพิ่มขึ้นของปริมาณลีด 263% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสในโครงการ SaaS
- ช่วย OVHCloud บรรลุผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) ถึง 300% ผ่านแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนของลูกค้าขึ้น 250% ภายในห้าสัปดาห์
บริการที่นำเสนอ
- บริการการตลาดแบบครบวงจรที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของ SaaS
- การเริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่พร้อมเริ่มงานภายในหนึ่งวันหลังจากการปรึกษาหารือ
- เน้นกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การกำหนดราคา
- แผนเริ่มต้น (40 ชั่วโมง): $3200/เดือน
- แผนบูสต์ (80 ชั่วโมง): $5600/เดือน
- แผนเต็มกำลัง (160 ชั่วโมง): $9600/เดือน
4. อินทราแรคท์
ด้วยการมุ่งเน้นที่การสร้างความต้องการ Interact จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัท SaaS ในระยะเริ่มต้นและที่กำลังขยายตัว ซึ่งมุ่งเน้นการเร่งการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการได้มาซึ่งผู้ใช้ และปรับปรุงการรักษาผู้ใช้
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- เพิ่มอัตราการเปิดใช้งานผู้ใช้สำหรับลูกค้า SaaS มากกว่า 200%
- พัฒนา стратегииที่ประสบความสำเร็จซึ่งช่วยเพิ่ม MRR ให้กับบริษัท SaaS ขนาดกลางได้ถึง 150% ภายในหนึ่งปี
บริการที่นำเสนอ
- บริการการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การเติบโต การสร้างโอกาสทางการขาย การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง การตลาดเชิงเนื้อหา
- แนวทางที่เน้น SaaS เป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและการสร้างรายได้ระยะยาว
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
5. โคบลูม
เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้นการเติบโตสำหรับบริษัท SaaS, CoBloom เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการตลาดแบบดึงดูดและกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ใช้โฆษณาแบบชำระเงินเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม 357 รายจากการเข้าชมเพียง 1,325 ครั้งสำหรับ Scale โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่ 27%
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกในแต่ละเดือนจาก 0 เป็น 10,000 รายภายในสองปีสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย
บริการที่นำเสนอ
- ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดขาเข้าที่ปรับให้เหมาะกับบริษัท SaaS
- มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
- มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวผ่านกลยุทธ์ที่ยั่งยืน
- ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวชี้วัด SaaS และพฤติกรรมของผู้ชม เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญที่ดำเนินการตรงเป้าหมาย
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
6. ห้องปฏิบัติการปรับปรุง
Refine Labs เหมาะสำหรับบริษัท B2B SaaS ที่ต้องการขยายความพยายามในการสร้างความต้องการ เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด และสร้างนวัตกรรมในกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ เอเจนซี่นี้ได้พัฒนาแคมเปญการสร้างความต้องการที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัท SaaS หลายแห่ง
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- การมีบทบาทผู้นำทางความคิดที่แข็งแกร่งผ่านเนื้อหาทางการศึกษาและกรณีศึกษา
- กลยุทธ์สื่อที่ชำระเงินซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญสำหรับลูกค้า
บริการที่นำเสนอ
- ความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วในการสร้างความต้องการและแคมเปญสื่อโฆษณาแบบชำระเงิน
- มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งให้ผลลัพธ์ที่วัดได้
- ทรัพยากรมากมายผ่าน 'The Vault' สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความเป็นเลิศทางการตลาด
การกำหนดราคา
- การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ความต้องการ: 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- การจัดการสื่อโฆษณา: $15,000/เดือน
- กลยุทธ์สร้างสรรค์และการผลิตโฆษณา: $12,000/เดือน
- การสมัครสมาชิก Vault: $149/เดือนต่อบุคคล หรือ $699/เดือนต่อทีม
7. ใบกระวานดิจิทัล
เชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์การเติบโตที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SaaS, Bay Leaf Digital เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SaaS ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการทำให้การตลาดของพวกเขาง่ายขึ้นและเพิ่ม MRR.
ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ SaaS ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ร่วมมือกับลูกค้า SaaS เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 27% ภายในระยะเวลาสี่เดือน
- พัฒนาแคมเปญ PPC ที่ส่งผลให้จำนวน MQL (ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด) เพิ่มขึ้น 300% สำหรับบริษัทเทคโนโลยี
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท SaaS ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ด้วยเทคนิค CRO
บริการที่นำเสนอ
- มุ่งเน้นเฉพาะบริษัท B2B SaaS เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรม
- มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในการสร้างลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดได้
- เน้นอย่างมากในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งรวมสื่อโฆษณา การตลาดเนื้อหา และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
8. การตลาดของไฮนซ์
ในฐานะเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโต Heinz Marketing ให้บริการซอฟต์แวร์ SaaS สำหรับบริษัท B2B SaaSขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ปรับปรุงประสิทธิภาพจากลูกค้าเป้าหมายสู่รายได้ และนำระบบสร้างความต้องการที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ช่วยลูกค้า SaaS ลดระยะเวลาการขายลง 25% พร้อมเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าผ่านการปรับกลยุทธ์การสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแคมเปญสร้างความต้องการสำหรับบริษัท SaaS ส่งผลให้มี MQL เพิ่มขึ้น 300% ภายในระยะเวลาหกเดือน
- นำเสนอแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 150% สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์
บริการที่นำเสนอ
- ความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการผสานการเสริมศักยภาพการขายเข้ากับกลยุทธ์การตลาด
- มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับลูกค้า SaaS
- มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาวที่สามารถวัดผลได้ ผ่านแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
9. กระดาษเหล็ก
Ironpaper เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อการเติบโต โดยมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อผลักดันการเติบโตที่วัดผลได้และเพิ่มรายได้ประจำรายเดือน (MRR)
Ironpaper เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS ขนาดกลางและองค์กรที่กำลังมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยขยายธุรกิจผ่านการตลาดแบบดึงดูดและการทำ SEO ขั้นสูง
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ช่วยลูกค้า SaaS ให้บรรลุอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น 50% จากช่องทางเข้าผ่านทางการปรับแต่งเนื้อหาและกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกับบริษัท SaaS เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 300% ภายในหนึ่งปี โดยเน้นที่ SEO และการตลาดเนื้อหา
- นำแคมเปญสื่อโฆษณาแบบชำระเงินที่ส่งผลให้มีผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มขึ้น 150% ภายในระยะเวลาหกเดือน
บริการที่นำเสนอ
- มุ่งเน้นอย่างมากที่การตลาดแบบดึงดูดและการกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวสำหรับบริษัท SaaS
- ผสาน SEO, การตลาดเนื้อหา และสื่อโฆษณาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
- ความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการแปลงและปรับปรุงอัตราการแปลงจากลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
10. ตะขอหลัก
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเข้าชมเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย และการปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล HookLead ให้บริการแก่ธุรกิจ B2B SaaS ขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการนำกลยุทธ์การตลาดแบบบัญชีเป้าหมายมาใช้ ปรับปรุงคุณภาพของโอกาสทางการขาย และสร้างการเข้าชมที่มีอัตราการแปลงสูง
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ประสบความสำเร็จในการนำกลยุทธ์ ABM ไปใช้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า SaaS เพิ่มคุณภาพของลีดขาเข้าได้ถึง 40%
- ส่งมอบกลยุทธ์ SEO และการตลาดเนื้อหาสำหรับบริษัท SaaS ที่ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกแบบออร์แกนิกถึง 150% และอัตราการแปลงเพิ่มขึ้น 25% ภายในระยะเวลาหกเดือน
- นำแคมเปญการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุมที่สร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่าในเวลาไม่ถึงสามเดือน
บริการที่นำเสนอ
- ความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในด้านการตลาดตามบัญชีลูกค้า (ABM) และการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจ SaaS
- การนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การตลาดได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างและการเปลี่ยนโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพสูง
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
11. เสือธรรมดา
Simple Tiger ปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจ SaaS ดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับบริษัท SaaS ที่ต้องการปรับปรุงทั้งเทคนิคการตลาดขาเข้าและขาออก โดยเน้นที่การเพิ่มปริมาณการเข้าชมที่มีคุณภาพสูงและการปรับปรุงกระบวนการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย
ผลงานที่โดดเด่นของมันได้แก่:
- ช่วยธุรกิจ SaaS เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ 250% ผ่านกลยุทธ์ SEO และแคมเปญโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ประสบความสำเร็จในการนำกลยุทธ์การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและการตลาดผ่านอีเมลมาใช้ ส่งผลให้มี MQL เพิ่มขึ้น 30% และอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดทั้งช่องทางการขาย
บริการที่นำเสนอ
- ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการตลาดจนถึงการปิดการขาย
- แนวทางทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มุ่งเน้นผลลัพธ์ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงที่สามารถวัดผลได้
- มีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้านสื่อโฆษณาแบบชำระเงินและการเติบโตแบบออร์แกนิก พร้อมนำเสนอโซลูชันการตลาด SaaS ที่ครบวงจร
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อัตราการรักษาลูกค้าในธุรกิจ SaaSมักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นอาจประสบกับการสูญเสียลูกค้าในอัตราที่สูงกว่า แต่เมื่อบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การเลือกเอเจนซี่การตลาด SaaS ที่เหมาะสม
ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาดการเลือกเอเจนซี่การตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องยาก กุญแจสำคัญคือการให้ความสำคัญกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและมีประวัติความสำเร็จในการขยายธุรกิจ SaaS
เกณฑ์ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกหน่วยงาน
นี่คือสิ่งที่เราแนะนำให้คุณพิจารณา ก่อนตัดสินใจ:
- ความต้องการของคุณ vs. ความเชี่ยวชาญของพวกเขา: จับคู่เป้าหมายทางการตลาดเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, SEO, หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์—กับสาขาความเชี่ยวชาญของเอเจนซี่
- ประสบการณ์เฉพาะทางในอุตสาหกรรม: เอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้าน SaaS มักเข้าใจตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การเติบโตของ ARR การจัดการการสูญเสียลูกค้า และช่องทางการขาย SaaS ซึ่งช่วยให้กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่นี้
- งบประมาณของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการของเอเจนซี่สอดคล้องกับทรัพยากรทางการเงินของคุณ บางเอเจนซี่ให้บริการแก่สตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด ในขณะที่บางเอเจนซี่มุ่งเน้นไปที่บริษัท SaaS ที่มีชื่อเสียงซึ่งต้องการบริการระดับพรีเมียม
- ความยืดหยุ่นในการสนับสนุนลูกค้าและบริการ: ประเมินการตอบสนองและความเต็มใจในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระยะยาวโดยไม่มีความตึงเครียด
- ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี: ยืนยันว่าเอเจนซี่มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ การผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบ CRM และ SaaS ที่คุณใช้อยู่จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการทำงาน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์ในกลยุทธ์การรักษาลูกค้า ในอุตสาหกรรม SaaS การรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับเรานั้นสำคัญพอๆ กับการดึงดูดลูกค้าใหม่ เอเจนซี่ที่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการอัตราการสูญเสียลูกค้าและโปรแกรมสร้างความภักดี จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของพวกเขา
คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทเอเจนซี่การตลาด SaaS:
การบอกต่อปากต่อปากและรีวิวออนไลน์
มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานในเครือข่ายหรือกลุ่มวิชาชีพของคุณเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการทำงานกับเอเจนซี่การตลาด SaaS รีวิวออนไลน์บนแพลตฟอร์มอย่าง Clutch, G2 หรือ Google Reviews สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของเอเจนซี่ได้
กรณีศึกษาและผลลัพธ์
ค้นหาข้อมูลรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่หน่วยงานประสบความสำเร็จที่สามารถวัดได้สำหรับลูกค้า SaaS ตัวชี้วัดเช่นการเพิ่มขึ้นของ MRR, อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น, หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขาในการส่งมอบผลลัพธ์
พอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้า
ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าของเอเจนซีเพื่อประเมินประสบการณ์และความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของพวกเขา การทำงานร่วมกับบริษัท SaaS ที่มีชื่อเสียงหรือการจัดการแคมเปญที่ซับซ้อนอย่างประสบความสำเร็จบ่งชี้ถึงความสามารถของพวกเขาในการจัดการกับความต้องการทางการตลาดที่หลากหลาย
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เอเจนซี่ B2B SaaSเจริญเติบโตจากการแนะนำต่อ การบอกต่อปากต่อปากและคำรับรองจากลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดธุรกิจใหม่ โดยลูกค้าที่พึงพอใจจะแบ่งปันคุณค่าของผลงานที่พวกเขาได้รับ
คำรับรองและกรณีศึกษา
นี่คือสองกรณีศึกษาที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณต้องค้นหา. โดยการสำรวจความสำเร็จในโลกจริง คุณจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์.
1. NP Digital
NP Digital เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านการเติบโตของ SaaS โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและ SEO ขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ตัวอย่างที่โดดเด่นของความสำเร็จคือการร่วมมือกับ Tentrr แพลตฟอร์มการตั้งแคมป์ ผ่านการปรับแต่งคำค้นหาให้ตรงเป้าหมาย การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง และการสร้างลิงก์อย่างมีกลยุทธ์NP Digital สามารถเพิ่มจำนวนคลิกแบบออร์แกนิกของ Tentrr ได้ถึง 458% ภายในระยะเวลา 15 เดือน
ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ NP Digital ในการสร้างกลยุทธ์ SEO ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นในผลการค้นหา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางของ NP Digital ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง การระบุโอกาสทางการแข่งขัน และการดำเนินแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการเติบโตระยะยาวสำหรับลูกค้าของพวกเขา
2. อินทราแรคท์
Inturact มีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่ม MRR ให้กับลูกค้า
ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการร่วมมือกับ Whip Around บริษัทซอฟต์แวร์การจัดการยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาหกเดือน Inturact สามารถเพิ่ม MRR ของ Whip Around ได้เป็นสองเท่าจาก$9,000 เป็น $20,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 122%
ความสำเร็จนี้มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกแบบออร์แกนิกถึง 800% และการจัดตั้งโซลูชันแบบชำระเงินที่สามารถขยายได้เพื่อสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้
แนวทางของ Inturact ประกอบด้วยการนำช่องทางชำระเงินที่สามารถปรับขนาดได้มาใช้, การปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ให้เหมาะสม, และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวน์ที่ครอบคลุม
ClickUp สำหรับการดำเนินกลยุทธ์การตลาด SaaS และการจัดการเอเจนซี่
เอเจนซี่การตลาด B2B SaaS สามารถช่วยคุณพัฒนา стратегииและไอเดียเพื่อการเติบโตได้ แต่เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณนำไปใช้ได้จริง และทำให้กลยุทธ์เหล่านี้ทำงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจคุณ
นี่คือจุดที่ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เข้ามาช่วย
ทัศนคติของเราคือ 'ถ้ามันไม่อยู่ใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นในปัจจุบันนี้ การที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นได้ในที่เดียว
ทัศนคติของเราคือ 'ถ้ามันไม่อยู่ใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นในปัจจุบันนี้ การที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นได้ในที่เดียว
ด้วยการรวมศูนย์เครื่องมือ โครงการ และการสื่อสารไว้ใน ClickUp ทีมการตลาดสามารถขจัดความซ้ำซ้อน ลดการสลับบริบท และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบได้
รักษาความเป็นระเบียบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpและใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่นSaaS CRMเพื่อวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามแคมเปญ
ใช้ประโยชน์จากงานใน ClickUpเพื่อแยกแคมเปญที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ โดยมีงานหลักสำหรับวัตถุประสงค์โดยรวมและงานย่อยสำหรับผลลัพธ์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามโครงการเป็นไปอย่างละเอียดครบถ้วน
แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้มีการมอบหมายงานตามลำดับความสำคัญ และช่วยให้ทีมสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่แตกต่างกันได้ เช่น 'ด่วน' 'สูง' หรือ 'ปกติ'
ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp CommentsและClickUp Chat ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลยาว ๆ และช่วยเพิ่มความสอดคล้องและความโปร่งใสของทีม
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่าง ClickUpการจัดการโครงการการตลาด การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
เลือกทำงานร่วมกับClickUp Automationsเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา стратегииที่สำคัญ
ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพแคมเปญหรือไม่? ใช้ClickUp Dashboards. อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมติดตามตัวชี้วัดสำคัญและปรับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์.
ซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpยังสามารถช่วยเอเจนซี่การตลาด B2B SaaS ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมได้โดยการแสดงภาพความจุของทีมแบบเรียลไทม์ ระบุและป้องกันปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ระหว่างโครงการต่างๆ
สุดท้าย ความสามารถของ ClickUp ในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CRM, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล และแอปพลิเคชัน SaaS ช่วยรวมศูนย์ความพยายามทางการตลาด ทำให้การจัดการข้อมูล การสื่อสาร และกระบวนการทำงานง่ายขึ้นจากแพลตฟอร์มเดียว
ใช้เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUpเพื่อจัดการลูกค้าหลายราย, จัดการบุคลากรในทีมต่างๆ ให้สอดคล้องกัน, มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สร้างผลกระทบที่แท้จริง, และติดตามความคืบหน้าของโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองที่รวมศูนย์ในที่เดียว
สถานะที่กำหนดเอง ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ฟิลด์ที่กำหนดเอง จัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลบัญชีและขนาดสัญญา และ มุมมองที่กำหนดเอง ให้การเข้าถึงแดชบอร์ดที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการโครงการ ด้วยการติดตามเวลา แท็ก การแจ้งเตือนการพึ่งพา และอีเมลที่ผสานรวมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าหลายรายและแคมเปญได้เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
อยู่เหนือคู่แข่งอย่างมีกลยุทธ์ด้วยเอเจนซี่การตลาด B2B ที่เหมาะสม
การร่วมมือกับเอเจนซี่การตลาด SaaS ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ. เอเจนซี่เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, SEO, และการสร้างความต้องการที่เหมาะกับธุรกิจแบบสมัครสมาชิก. เลือกเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และมีประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ SaaS.
ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การจัดการงาน และการติดตามแบบเรียลไทม์ มันทำให้การจัดการแคมเปญง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับแต่งตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ARR และการสูญเสียลูกค้า
เอเจนซี่ที่ดี เมื่อผสานกับคุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มการมองเห็นและบรรลุการเติบโตในระยะยาวได้
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด SaaS ของคุณหรือไม่?