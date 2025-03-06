Sunsama vs. ClickUp: แอปวางแผนไหนดีที่สุด?

เช้าของคุณเริ่มต้นด้วยการโทรหาลูกค้าสามสาย ตามมาด้วยการประชุมทีมต่อเนื่องกัน ตอนนี้เวลา 4 โมงเย็นแล้ว คุณยังไม่ได้แตะงานที่สำคัญที่สุดเลย และพลังงานของคุณก็หมดไปแล้ว
หากนี่คือสิ่งที่ทุกวันของคุณเป็นเช่นนี้ ถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาแอปวางแผนดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และหากคุณได้ทำการค้นคว้าแล้ว คุณอาจเคยพบกับตัวเลือกยอดนิยมสองตัว: Sunsama กับ ClickUp
ทั้งสองเครื่องมือสัญญาว่าจะช่วยคุณจัดการเวลาได้ดีขึ้น แต่พวกมันมีแนวทางที่แตกต่างกัน ขณะที่เครื่องมือหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การวางแผนรายวันและการผลิตที่มีสติ เครื่องมืออื่นมอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ทำงาน คำถามที่แท้จริงคือ: เครื่องมือใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
|ClickUpเหมาะที่สุดสำหรับ:
|ซันซามา เหมาะที่สุดสำหรับ:
|ทีมและธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลาย
|ผู้เชี่ยวชาญอิสระและฟรีแลนซ์ที่มุ่งเน้นการวางแผนประจำวัน
|ผู้ใช้ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างละเอียดและโซลูชันพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
|ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย โหมดโฟกัส และการจำกัดเวลา
|ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI สำหรับการอัตโนมัติของงานและการให้ข้อมูลเชิงลึก
|ผู้ที่ต้องการผสานรวมเครื่องมือที่มีอยู่เข้ากับระบบวางแผนแบบรวมศูนย์
|บุคคลที่ต้องการคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจัดการโครงการ
|บุคคลที่ต้องการประสบการณ์การวางแผนที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน
ClickUp คืออะไร?
รายการที่ต้องทำของคุณอยู่ในแอปบันทึกของคุณ โครงการของทีมอยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน และทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ คุณต้องส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานในเครื่องมือแชทแยกต่างหาก
ข้อเท็จจริงที่ไม่น่าสนุก? เราสลับแอปไปมาราว1,200 ครั้งต่อวัน นั่นเท่ากับ 9% ของเวลาทำงานต่อปีที่เราสูญเสียไป
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายสำหรับการจัดตารางงาน การจัดการเวลา และการติดตามโครงการ เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกแบบมาเพื่อทดแทนเครื่องมือหลายอย่าง มันนำเสนออินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับการวางแผน การจัดระเบียบ และการดำเนินงานตามวิธีของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่จัดการงานส่วนตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ที่ดูแลโครงการซับซ้อน ClickUp สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ด้วยคุณสมบัติเช่นการอัตโนมัติของงาน, เอกสารที่สามารถทำงานร่วมกันได้, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณอยู่เหนือตารางเวลาและส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปฏิทินที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIและเทมเพลตวางแผนรายวันที่พร้อมใช้งาน มาสำรวจฟีเจอร์เหล่านี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนประจำวันได้อย่างไร
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerช่วยให้การกำหนดเวลาและจัดการกิจกรรม กำหนดส่งงาน และงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกรายละเอียดและความคืบหน้าของงาน
ไม่ว่าคุณต้องการติดตามความสำเร็จ, ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, หรือจัดหมวดหมู่ภารกิจ, แบบฟอร์มนี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการการจัดการภารกิจ, การจัดการโครงการ, หรือการวางแผนโดยรวมของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้มีมุมมองหลากหลายให้เลือก เช่น ปฏิทินรายเดือนและไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณมองเห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
มันทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติและให้ภาพรวมที่ชัดเจน ช่วยลดความวุ่นวายในการจัดตารางงานและเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเวลาของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเทมเพลตเพื่อช่วยในการจัดตารางเวลาส่วนตัวและงานอาชีพของคุณทุกวันคุณสามารถตรวจสอบเทมเพลต ClickUp Daily Planner ได้ ในทางกลับกันคุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerเพื่อจัดระเบียบงานของคุณสำหรับสัปดาห์ มันจะแสดงทั้งสัปดาห์ของคุณในรูปแบบสองหน้าที่มีความมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิทิน ClickUp
ปฏิทิน ClickUpไม่เพียงแต่ช่วยจัดตารางงานอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังมอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการมองเห็นงาน การประสานงานกิจกรรม และการจัดการไทม์ไลน์ของงานได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะต้องติดตามกำหนดส่งงานหลายงานหรือจัดการภาระผูกพันส่วนตัว ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp จะช่วยให้แผนของคุณเป็นระเบียบและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
สลับระหว่างรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การจัดตารางเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่ย้ายงานหรือปรับระยะเวลาและความสัมพันธ์ของงานได้โดยตรงในปฏิทิน
ความสามารถของปฏิทิน AIของ ClickUp เช่น การจัดตารางเวลาอัจฉริยะสำหรับการประชุมและงานที่ต้องทำของคุณ และการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอย่าง Google Calendar ช่วยทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้น
คุณยังสามารถแชร์ปฏิทินของคุณอย่างปลอดภัยกับลูกค้า, ทีมเมท, หรือแขกได้, ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกันในเรื่องของลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาของงาน.
เพิ่มพลังให้กับการแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และคุณจะไม่มีวันพลาดการประชุมหรือกำหนดการสำคัญอีกต่อไป!
3. ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และแอปภายนอก เช่น Google Drive ของคุณเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่ทำงานที่ชาญฉลาดและรวมศูนย์ในที่เดียว
ฟีเจอร์ AI นี้ยังช่วยให้คุณใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ และการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างราบรื่นด้วยคำสั่งง่ายๆ
หากปริมาณงานของคุณเคยล้นมือจนควบคุมไม่ได้ และคุณเคยสงสัยว่าจะติดตามงานต่างๆ ได้อย่างไร ClickUp Brain จะแชร์รายงานสรุปงานประจำวันและสรุปกิจกรรมโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุด
ใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- วางแผนวันของคุณและระบุงานที่ต้องทำก่อนโดยพิจารณาจากกำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และความเร่งด่วน
- ดึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงาน โครงการ หรือเอกสารจากพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
- รับคำแนะนำและเนื้อหาที่เข้าใจบริบทเพื่อเร่งการทำงาน—ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนรายงานหรือร่างอีเมล
- สร้างเทมเพลตเพื่อทำงานได้รวดเร็วขึ้นและถอดเสียงคลิปวิดีโอและเสียงได้อย่างง่ายดาย
- เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล AI
👀 คุณรู้หรือไม่? 93% ของบริษัทที่ลงทุนในAI สำหรับการจัดการโครงการเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกภายในเพียง 12 เดือน
4. งานใน ClickUp
งานใน ClickUpเป็นหัวใจสำคัญของฟังก์ชันการจัดการงานใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน
ใช้เพื่อ:
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้: สร้างงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น และรับประกันความรับผิดชอบ
- ปรับแต่งงานของคุณให้ตรงกับความต้องการ: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มรายละเอียดที่สมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ธงลำดับความสำคัญที่มีสีแตกต่างกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
- กำหนดเวลาและอัตโนมัติ: วางแผนและปรับตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกัน มอบหมายงานให้กับหลายรายการ และดูความเชื่อมโยงของโครงการได้อย่างง่ายดาย
การติดตามงานของ ClickUp ช่วยจัดระเบียบการทำงานของคุณโดยให้ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
หากคุณต้องการโซลูชันที่ง่ายขึ้นสำหรับการจัดการงานลองใช้เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp มันมีมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ—รายการ กระดาน กล่อง และปฏิทิน—เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นงานตามลำดับความสำคัญหรือแผนก ติดตามสถานะ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ราคาของ ClickUp
ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการโครงการเกือบทุกประเภทได้. มันมีความเทคนิคเพียงพอที่จะจัดการกับโครงการระหว่างแผนกขนาดใหญ่ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีต่อปี แต่ก็สามารถปรับแต่งให้ทำงานเป็นรายการตรวจสอบประจำวันอย่างง่ายได้เช่นกัน.
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Sunsama ฟรี
ซันซามาคืออะไร?
Sunsama เป็นแอปวางแผนรายวัน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบงานประจำและตารางเวลาในขั้นตอนการทำงานที่ง่ายและสะดวกในแอปเดียว
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมงานและลำดับความสำคัญส่วนตัว จัดสรรเวลาสำหรับงานต่างๆ และติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งวัน
ด้วยการมุ่งเน้นที่การวางแผนอย่างเป็นระบบ Sunsama นำเสนอฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ผู้ใช้จัดการงานและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Sunsama
ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติบางประการของ Sunsama กัน:
1. การวางแผนรายวัน
คุณสมบัติการวางแผนรายวันของ Sunsama มอบวิธีง่าย ๆ ในการจัดโครงสร้างวันของคุณโดยการจัดเรียงงานและตารางเวลาไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้, จัดสรรเวลาสำหรับงานที่สำคัญ, และมองเห็นปริมาณงานของคุณได้ภายในอินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
Sunsama ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญประจำวัน เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าโดยปราศจากความเครียดที่ไม่จำเป็น คุณสมบัตินี้ยังส่งเสริมการวางแผน การทบทวนงานที่เสร็จสิ้น และการกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันถัดไป ส่งเสริมแนวทางที่สมดุลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยจัดสรรเวลาสำหรับการพัฒนาทักษะ การเข้าร่วมเวิร์กช็อป หรือการอ่านข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม การนำสิ่งเหล่านี้มาผนวกเข้ากับการวางแผนประจำวันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นในการทำงานประจำวัน
2. การบูรณาการงาน
หนึ่งในจุดแข็งของ Sunsama คือความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Trello, Asana และ Jira ได้อย่างราบรื่น
การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถดึงงานจากหลายแพลตฟอร์มเข้าสู่ Sunsama ได้ สร้างศูนย์กลางสำหรับการวางแผนและการดำเนินการ
ด้วยการขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน คุณสามารถดูงานและนัดหมายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น การผสานรวมของ Sunsama ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ทำให้การจัดระเบียบและการมองเห็นงานดีขึ้น
3. การกำหนดกรอบเวลา
คุณสมบัติ timeboxing ของ Sunsama ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้กับงานต่างๆ ส่งเสริมสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
การจัดตารางงานบนปฏิทินอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของแต่ละงานและยึดมั่นตามแผนที่วางไว้ได้ วิธีการที่มีโครงสร้างเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณมีตารางงานที่แน่นเกินไป พร้อมทั้งช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละงานได้รับความใส่ใจอย่างเหมาะสม
สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาอย่างแม่นยำ ไทม์บ็อกซิ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการบล็อกเวลา (รายสัปดาห์, รายวัน, และรายเดือน)
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ฟรี 2 สัปดาห์
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
ClickUp เทียบกับ Sunsama: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของคุณสมบัติของเครื่องมือทั้งสอง:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|ซันซามา
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมและธุรกิจทุกขนาด
|ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ฟรีแลนซ์
|คำแนะนำการจัดตารางเวลาโดย AI
|ใช่
|ไม่
|การทบทวนรายวันและรายสัปดาห์
|ใช่
|ใช่
|เครื่องมือการจัดการโครงการ
|ใช่
|ไม่
|การจำกัดเวลา
|ใช่
|ใช่
|การทำงานเป็นทีม
|ใช่
|จำกัดเฉพาะงานและปฏิทิน
|การผสานรวม
|ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึง Google Calendar, Slack, Salesforce และอื่น ๆ
|ปานกลาง, เน้นเครื่องมือที่มุ่งเน้นงาน
|พร้อมใช้งานทันที
|ใช่
|ไม่
|การติดตามความก้าวหน้า
|ใช่ พร้อมแดชบอร์ดและการรายงานที่สร้างขึ้นเองและติดตั้งไว้แล้ว
|ใช่, มุ่งเน้นที่เป้าหมายส่วนบุคคล
ตอนนี้ มาเจาะลึกกันให้มากขึ้นและดูว่า Sunsama และ ClickUp มีวิธีการวางแผนดิจิทัลที่แตกต่างกันอย่างไร นี่คือรายละเอียดการเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของพวกเขา:
1. การจัดตารางด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp มีคำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะวางแผนช่วงเวลาสำหรับงานของคุณโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และปริมาณงานที่มีอยู่
เพียงขอให้ ClickUp Brain แนะนำ:
- งานใดที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
- วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการประชุม
- ช่วงเวลาใดที่ควรจัดสรรให้กับงานใด โดยอ้างอิงจากแนวโน้มผลผลิตในอดีตของคุณ
คุณจะได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณให้สอดคล้องกับภารกิจที่สำคัญที่สุดและช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
Sunsama ไม่รวมการจัดตารางเวลาด้วย AI แต่คุณสามารถกำหนดชั่วโมงการทำงานโดยรวมเป็นตารางเวลาเริ่มต้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งตารางเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละช่องทาง ซึ่งจะแทนที่ตารางเวลาเริ่มต้นของคุณ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะด้วยความสามารถในการจัดตารางเวลาด้วย AI ขั้นสูงที่ไม่ต้องใช้การควบคุม
2. เครื่องมือการจัดการโครงการ
👀 คุณรู้หรือไม่? มีการจัดสรรงบประมาณประมาณ 48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับโครงการต่างๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Standish Group เปิดเผยว่า มีเพียง 35% ของโครงการเหล่านี้เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ ส่วนที่เหลือ 65% เป็นจำนวนทรัพยากรที่สูญเปล่าและโอกาสที่พลาดไปอย่างมหาศาล
ClickUp โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทั้งบุคคลและทีม โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ การเชื่อมโยงงาน และการติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการกล่าวถึง (@mentions) ยังช่วยรักษาบริบทภายในงานและเอกสารต่างๆ
ระดมความคิดและมองเห็นภาพกระบวนการทำงานได้โดยตรงภายใน ClickUp ด้วย Whiteboards และ Mind Maps สร้างและจัดเก็บเอกสารโครงการพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดการอีเมลและข้อความโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนข้ามทีม
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
ซันซามา มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล และไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่วางแผนโครงการซับซ้อน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คือผู้ชนะอย่างชัดเจนสำหรับทีมหรือธุรกิจที่ต้องการการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
3. แม่แบบ
ClickUp นำเสนอเทมเพลตการวางแผนโครงการและการจัดการโครงการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับโครงการส่วนบุคคลหรือทีม
Sunsama ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน แต่ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตของตนเองได้โดยเพิ่มงานลงในรายการงานที่ยังไม่ได้ทำและทำเครื่องหมายว่าเป็นเทมเพลต งานเหล่านี้สามารถทำซ้ำได้ตามต้องการเพื่อนำโครงสร้างงานกลับมาใช้ใหม่
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะด้วยความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลต
4. การกำหนดราคา
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|สุสานามะ
|ราคา (ต่อเดือน)
|แผนฟรีตลอดไป
|ไม่จำกัด
|ธุรกิจ
|ยี่สิบเหรียญ
|0 บาท
|7 ดอลลาร์
|12 ดอลลาร์
|การจัดตารางเวลาโดยปัญญาประดิษฐ์
|ไม่
|ใช่ ด้วย ClickUp Brain
|ใช่ ด้วย ClickUp Brain
|ไม่
|การวางแผนอัตโนมัติ
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|มุมมองปฏิทิน
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เอกสารที่ทำงานร่วมกัน
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|การจัดการสปรินต์
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|แม่แบบโครงการ
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|แชทแบบเรียลไทม์
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|จำนวนงาน
|ไม่จำกัด
|ไม่จำกัด
|ไม่จำกัด
|ไม่จำกัด
คลิกอัพ
ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคาหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน แผน Free Forever เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ในขณะที่แผน Unlimited มีค่าใช้จ่าย $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ แผน Business ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมที่กำลังเติบโต มีค่าใช้จ่ายเพียง $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp มีแผน Enterprise ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และหากคุณต้องการใช้ AI สามารถเพิ่ม ClickUp Brain ได้ในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา 7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
สุนสามา
Sunsama คิดค่าบริการ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับการทดลองใช้ฟรี 14 วันพร้อมฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายนี้ไม่มีระดับชั้น ทำให้ราคาชัดเจนและตรงไปตรงมา แต่ไม่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลและทีมได้ หากคุณเลือกแผนรายปี คุณสามารถประหยัดได้ $48 ต่อปี
🏆 ผู้ชนะ: ตัวเลือกการกำหนดราคาแบบแบ่งชั้นของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีม โดยไม่ต้องผูกเงินของคุณไว้กับฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ
ClickUp เทียบกับ Sunsama บน Reddit
การถกเถียงระหว่าง Sunsama กับ ClickUp มักเกิดขึ้นในบทสนทนาบน Reddit ทั้งสองมีแฟนคลับที่ภักดี แต่เรามาดูกันว่า Redditors ชื่นชอบ (หรือเกลียด) อะไรเกี่ยวกับแอปเหล่านี้และเปรียบเทียบกันอย่างไร
ผู้ใช้ Reddit มักจะอธิบาย ClickUpว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม โดยมีผู้ใช้จำนวนมากชื่นชมความสามารถในการจัดการโครงการระยะยาวหลายปีและงานขนาดเล็กได้อย่างดีเช่นกัน
Chihulytea, ตัวอย่างเช่น, ระบุว่า,
ฉันใช้ ClickUp มาหลายปีแล้วเพื่อจัดการโครงการวิจัยหลายปีและงานขนาดเล็กต่างๆ สำหรับฉันแล้ว มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการมากกว่า ในขณะที่ Sunsama เป็นเครื่องมือจัดการงานประจำวันแบบรวดเร็ว
ฉันใช้ ClickUp มาหลายปีแล้วเพื่อจัดการโครงการวิจัยหลายปีและงานขนาดเล็กต่างๆ สำหรับฉันแล้ว มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการมากกว่า ในขณะที่ Sunsama เป็นเครื่องมือจัดการงานประจำวันแบบรวดเร็ว
ในกระทู้อื่น ๆ ClickUp ยังได้รับการชื่นชมในด้านฟีเจอร์ปฏิทินที่หลากหลาย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้ ฟีเจอร์เหล่านี้มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรให้กับผู้ใช้สำหรับการจัดระเบียบงานของพวกเขา
เมื่อคุณค้นหาความคิดเห็นเกี่ยวกับ Sunsama ความรู้สึกที่พบบ่อยในหมู่ผู้ใช้คือความสามารถในการรวมเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
ตามที่Cappy2020กล่าวไว้
สิ่งสำคัญที่สุดที่มันช่วยฉันได้คือการรวมแอปหลายตัวที่ฉันต้องใช้ (Gmail, Google Calendar, Things, Asana) เข้าด้วยกันเป็น UI/โปรแกรมกลางที่ใช้งานง่าย ซึ่งฉันสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนและจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
สิ่งสำคัญที่สุดที่มันช่วยฉันได้คือการรวมแอปหลายตัวที่ฉันต้องใช้ (Gmail, Google Calendar, Things, Asana) ให้อยู่ใน UI/โปรแกรมกลางที่ใช้งานง่าย ซึ่งฉันสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนและจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
หลายกระทู้เกี่ยวกับการจัดการงานใน Reddit ชื่นชมอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยให้พวกเขาวางแผนได้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบเวลาที่ช่วยให้วันของพวกเขาเป็นระเบียบมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit บางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ Sunsama กับตัวเลือกซอฟต์แวร์อื่นๆ:
ฉันอยากจะใช้ต่อไป แต่ฉันไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับราคาของแอปนี้ได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นแอปที่เรียบง่ายมาก
ฉันอยากจะใช้ต่อไป แต่ฉันไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับราคาของแอปนี้ได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นแอปที่เรียบง่ายมาก
อ่านเพิ่มเติม: รีวิว Sunsama: สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้
แอปวางแผนไหนครองแชมป์?
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว และเรามีผู้ชนะที่ชัดเจน! 🏆
ระหว่าง Sunsama และ ClickUp, ClickUp ปรากฏเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า
ในขณะที่ Sunsama โดดเด่นด้วยความเรียบง่าย การวางแผนประจำวันที่ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การจำกัดเวลา (timeboxing) แต่ข้อจำกัดด้านฟังก์ชันการทำงานและราคาที่สูงกว่าทำให้มันน่าสนใจน้อยลงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งและครอบคลุมมากกว่า
แนวทางแบบมินิมอลของ Sunsama เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การวางแผนประจำวันที่มีประสิทธิภาพและไม่มีความวอกแวก แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
ClickUp, ในทางกลับกัน? 💜
นี่คือโซลูชันครบวงจรที่มอบคุณค่าอย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติอันหลากหลาย เช่น การจัดการงานที่ปรับแต่งได้ ปฏิทินมุมมองหลากหลาย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ClickUp คือแอปที่ครบทุกความต้องการ สร้างขึ้นเพื่อรองรับและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่วางแผนงานประจำวันหรือทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน ClickUp มอบความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานเพื่อจัดการทุกอย่างได้
- ประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60.2% ของลูกค้า)
- เครื่องมือถูกเปลี่ยน 3 ชิ้นขึ้นไป (40.9% ของลูกค้า)
- เงินที่ประหยัดได้ (54.7% ของลูกค้า)
พร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์การประหยัดเวลาและเงินเช่นเดียวกันหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้!