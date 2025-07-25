30+ คำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ Leonardo AI เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่ง

จินตนาการถึงมหานครที่เรืองแสงตั้งอยู่บนดาวเคราะห์ต่างดาว มีตึกระฟ้าที่สร้างจากโครงสร้างคริสตัลและแม่น้ำนีออนไหลผ่านถนน
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นความจริงที่มองเห็นได้จำเป็นต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและศิลปินด้านภาพที่มีเครื่องมือระดับสูง
ขอบคุณ Generative AI—แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความสามารถทางด้านการออกแบบก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. ตอนนี้คุณสามารถจินตนาการได้ถึงการมีพลังสร้างสรรค์เช่นนี้อยู่ในปลายนิ้วของคุณ—ด้วยแพลตฟอร์มเช่น Leonardo AI.
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปชมตัวอย่างมากกว่า 30 รายการของคำสั่งสำหรับ Leonardo AI ที่สามารถปรับแต่ง ปรับปรุง หรือใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะภาพของคุณเอง
- Leonardo AI เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพ พื้นผิว และงานศิลปะแนวคิด
- คุณสมบัติเช่นการฝึกอบรมแบบจำลองแบบกำหนดเอง, การสร้างภาพจากคำอธิบาย, และการสร้างเรื่องราวช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนได้ด้วยความแม่นยำ
- การเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ คำสั่งที่มีโครงสร้างช่วยสร้างภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง ลดเวลาและความพยายาม
- ClickUpช่วยจัดการภาพที่สร้างโดย AI ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร และสมอง ทีมสามารถจัดระเบียบแนวคิด ร่วมมือกัน และปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทำความเข้าใจ Leonardo AI
Leonardo AI(ถูกซื้อกิจการโดย Canva) เป็นแพลตฟอร์ม AIสร้างสรรค์ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูงเพื่อแปลงข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูง ภาพประกอบ พื้นผิว และงานศิลปะแนวคิด
นอกจากนี้ยังมอบตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงให้กับผู้ใช้เพื่อปรับปรุง, ปรับเปลี่ยน, และทำให้ผลงานของพวกเขาสมบูรณ์แบบโดยไม่ทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่สอดคล้องกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม, นักออกแบบ, และนักศิลปะที่ต้องการควบคุมผลงานของตนอย่างละเอียด
คุณสมบัติหลักของ Leonardo AI
- การฝึกอบรมโมเดลตามแบบกำหนดเอง: ฝึกอบรม AI ด้วยภาพของคุณเองเพื่อสร้างภาพที่ตรงกับสไตล์, แบรนด์, หรือวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ
- ภาพเพื่อคำแนะนำ: อัปโหลดภาพ และ AI จะสร้างคำแนะนำเพื่อช่วยคุณสร้างหรือปรับปรุงภาพที่คล้ายกันได้อย่างง่ายดาย
- ความช่วยเหลือจาก AI: รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นพร้อมคำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ และอารมณ์ที่แนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของคุณ
- การสร้างสตอรี่บอร์ด: สร้างลำดับภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อวางแผนเรื่องราว แคมเปญการตลาด หรือแนวคิดเกม
- โหมดส่วนตัว: รักษาความลับของผลงานของคุณด้วยการสลับง่าย ๆ เพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
ทำไมการเชี่ยวชาญคำสั่งจึงมีความสำคัญ?
Leonardo AI เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภาพที่สวยงามในเวลาเพียงไม่กี่นาที—แต่เฉพาะเมื่อคุณให้คำแนะนำที่ถูกต้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิ่งคุณชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น มาดูกันว่าทำไมคุณจึงควรเชี่ยวชาญการใช้คำสั่งของ Leonardo AI:
- ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ: คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยให้ AI เข้าใจสไตล์, โครงสร้าง, และรายละเอียดที่คุณต้องการในภาพของคุณอย่างถูกต้อง
- ลดการลองผิดลองถูก: คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยป้องกันไม่ให้ AI สร้างภาพที่สุ่มหรือไม่ตรงตามต้องการ ส่งผลให้ต้องแก้ไขงานน้อยลง
- เพิ่มการควบคุมเชิงสร้างสรรค์: คำแนะนำเฉพาะช่วยให้คุณปรับแต่งแสง เงื่อนงำ และเอฟเฟกต์ทางศิลปะได้อย่างละเอียดโดยไม่ต้องแก้ไขภายหลัง
- เพิ่มความสามารถในการขยาย: การให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างแนวคิดที่หลากหลายจากแนวคิดเดียวกันได้หลายรูปแบบในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประสิทธิผล: คำแนะนำที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยให้คุณสร้างผลงานคุณภาพสูง ลดการพึ่งพานักออกแบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับร่างเริ่มต้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? โมเดล AI บางตัวสามารถเขียนคำสั่งของตัวเองได้! วิศวกรคำสั่งอัตโนมัติ (APE) สร้าง ทดสอบ และเลือกคำสั่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด—ทั้งหมดด้วยตัวเอง
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ Leonardo AI
Leonardo AI กำลังผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการออกแบบกราฟิก สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่โลกแฟนตาซีอันน่าฝันไปจนถึงภาพเหมือนในสไตล์ภาพยนตร์
เพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมคำสั่งสำหรับ Leonardo AI มากกว่า 30 ข้อไว้ให้คุณใช้เป็นแรงบันดาลใจหรือทดลองใช้ด้วยตัวเอง (ถึงเวลาปลุกวิศวกรคำสั่งในตัวคุณแล้ว!) 👇
ข้อความที่กระตุ้นให้สร้างภาพแฟนตาซีและเทพปกรณัม
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ Leonardo AI และภาพผลลัพธ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในตำนาน บุคคลผู้กล้าหาญ และโลกแห่งมนตร์เสน่ห์
1. เฟมเมล์ แบล็ก คานารี ในผ้าลายเสือดาว
คำแนะนำ: ซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Black Canary ผสมผสานกับการออกแบบธีมเสือดาว ยืนอย่างสง่างามอยู่กลางเมืองที่มีชีวิตชีวา เธอสวมชุดคอสตูมที่ประณีตซึ่งมีลวดลายเสือดาวและประดับด้วยหนังสีดำ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ฝังองค์ประกอบของเรื่องราวแบบภาพยนตร์อยู่เสมอ ใช้คำบรรยายที่แม่นยำเพื่อเพิ่มความลึกซึ้ง เช่น แสงที่ดูมีมิติ วัสดุที่มีพื้นผิว และบริบทของสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นอารมณ์ เพื่อเปลี่ยนคำอธิบายตัวละครพื้นฐานให้กลายเป็นฉากที่มีหลายชั้นเชิงภาพ
2. มังกรเสมือนจริงบนภูเขาในยุคกลาง
คำแนะนำ: มังกรดำที่สง่างามและเต็มไปด้วยรายละเอียดประณีต นั่งอยู่บนเนินเขาหิน มองลงมาที่หุบเขาเขียวชอุ่มที่มีแม่น้ำคดเคี้ยวและภูเขาไกลโพ้น
3. ซามูไรผู้โดดเดี่ยวเดินผ่านป่าไผ่
คำแนะนำ: ซามูไรผู้โดดเดี่ยวถือคาตานะ เดินผ่านป่าไผ่ที่ปกคลุมด้วยหมอกยามพลบค่ำ แสงไฟอ่อนนุ่มและร้อนแรงอยู่เบื้องหลัง เงาสะท้อนในน้ำ องค์ประกอบภาพแบบภาพยนตร์ รายละเอียดสูงสไตล์อนิเมะ แสงไฟที่เคลื่อนไหว ควันหมอกแบบปริมาตร พื้นผิวที่ซับซ้อน
📌 เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่การใช้สัดส่วนภาพที่กำหนดเองจะช่วยให้การจัดกรอบภาพดีขึ้น
- Cinematic (21:9 หรือ 16:9): เหมาะที่สุดสำหรับภาพทิวทัศน์และฉากแอคชั่นที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
- แนวตั้ง (9:16 หรือ 4:5): เหมาะที่สุดสำหรับภาพบุคคลที่เน้นความเหมาะสมบนมือถือ พร้อมฉากหลังที่ดึงดูดสายตา
- เอ็กซ์ตรีม อัลตรา-ไวด์ (32:9): เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามาที่กว้างไกล
4. ภาพถ่ายของวัดโบราณที่มีรายละเอียดซับซ้อน
คำแนะนำ: วัดโบราณของอินเดียที่ซับซ้อนด้วยงานแกะสลักหินที่ละเอียดอ่อนและสีสันสดใสของหินทราย ถูกส่องสว่างด้วยแสงอาทิตย์อ่อนๆ สถาปัตยกรรมที่งดงามล้อมรอบด้วยพืชพรรณเขียวชอุ่ม มีบรรยากาศที่เงียบสงบและไร้กาลเวลา ถ่ายทอดออกมาในสไตล์ที่สมจริงและเหมือนภาพยนตร์
ข้อความเพื่อสร้างภาพการออกแบบสถาปัตยกรรมและภายใน
นี่คือตัวอย่างข้อความที่เราได้ลองใช้เพื่อสร้างงานออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม และแนวคิดศิลปะแนวอนาคตอันน่าทึ่งด้วย Leonardo AI:
5. บ้านสมัยใหม่พร้อมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้และวิวทะเล
คำแนะนำ: บ้านหลังนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบแบบลอยตัว พร้อมสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่ผสานเข้ากับมหาสมุทรอย่างไร้รอยต่อ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์แบบมินิมอลที่ปลูกพืชพื้นเมือง ระเบียงกระจกเปิดรับวิวทะเลและเส้นขอบฟ้าได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง แสงไฟอบอุ่นช่วยเสริมบรรยากาศที่สงบและทันสมัย
🖌️รายละเอียดเพิ่มเติม: เราใช้ Leonardo Kino XL และเลือกตัวเลือกพรีเซ็ต Cinematic เพื่อสร้างภาพนี้
6. ปรับปรุงแสงสว่างของภาพตึกระฟ้าในเมือง
คำแนะนำ: อาคารสำนักงานสมัยใหม่ที่มีด้านหน้าอาคารสีน้ำเงินเรียบหรู หน้าต่างกระจกขนาดใหญ่สะท้อนภาพเส้นขอบฟ้าของเมือง แบรนด์ ClickUp โดดเด่นด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่บนยอดอาคาร ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเมืองที่มีตึกระฟ้าเป็นฉากหลัง แสงสีทองอุ่นในช่วงเวลาโกลเด้นอาวร์ รายละเอียดสูง สไตล์สถาปัตยกรรมเสมือนจริงระดับมืออาชีพ
7. สถาปัตยกรรมทะเลทรายแห่งอนาคต
คำแนะนำ: โครงสร้างสถาปัตยกรรมล้ำยุคตั้งอยู่กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ โดดเด่นด้วยดีไซน์กระจกโค้งมนและคอนกรีตที่ทันสมัย ล้อมรอบด้วยเนินทรายและภูเขาไกลโพ้นภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าใส ฉากนี้ผสมผสานความเรียบง่ายแบบมินิมอลเข้ากับบรรยากาศเหนือจริงและแฟนตาซีอย่างลงตัว พร้อมแสงไฟที่ละเอียดประณีตและเสมือนจริงราวกับภาพยนตร์
8. ห้องชงชาสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นพร้อมแสงไฟนุ่มนวล
คำแนะนำ: ห้องน้ำชาญี่ปุ่นที่เงียบสงบพร้อมเสื่อทาทามิแบบดั้งเดิม โต๊ะไม้เตี้ย และวิวเปิดของสวนที่เขียวชอุ่มและเงียบสงบ ฉากนี้มีความเรียบง่าย เน้นองค์ประกอบไม้ธรรมชาติ แสงไฟนุ่มนวล และบรรยากาศที่สงบสุข
9. ภายในโบสถ์ยุคกลางที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
คำแนะนำ: ภายในโบสถ์ยุคกลาง เพดานโค้ง ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ซับซ้อน หน้าต่างกระจกสี ม้านั่งไม้ที่มีรายละเอียด ประดับแท่นบูชาทองคำ แสงจากโคมระย้าที่อบอุ่น แสงแดดส่องลงบนพื้นหิน สมจริงเหมือนภาพถ่าย รายละเอียดสูง
🎯โปรดจำไว้: Leonardo AI ทำงานได้ดีที่สุดกับวลีสั้น ๆ ที่อธิบายได้ดี แทนที่จะเป็นประโยคยาว ๆ ซับซ้อน ดังนั้นให้สร้างคำสั่งที่ชัดเจน
10. คฤหาสน์สไตล์โกธิคที่ชวนขนลุก
คำแนะนำ: คฤหาสน์สไตล์โกธิคที่ถูกทิ้งร้าง มีซุ้มโค้งที่ซับซ้อน โคมระย้าที่เต็มไปด้วยฝุ่น ผ้าม่านกำมะหยี่สีแดงที่ขาดวิ่น พื้นไม้ที่แตกร้าว แสงสลัวที่ลอดผ่านหน้าต่างสูงใหญ่ และบรรยากาศที่ชวนขนลุกอย่างน่าขนลุก
ข้อความเพื่อสร้างภาพจำลองธรรมชาติและภูมิทัศน์
ตอนนี้เรามาใช้ Leonardo AI เพื่อสร้างฉากธรรมชาติที่สมจริงในป่าอันเงียบสงบและภูเขาอันยิ่งใหญ่กันเถอะ 👇
11. นกสวยงามบนต้นไม้ที่บานสะพรั่ง
คำแนะนำ: นกสีสันสดใสเกาะอยู่บนกิ่งดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ มีขนสีน้ำเงิน เหลือง และแดง ฉากหลังเป็นดอกไม้เบลออย่างนุ่มนวล กลีบดอกร่วงหล่นอย่างแผ่วเบา และแสงแดดอุ่น ๆ รายละเอียดสูงมาก ภาพเสมือนจริงระดับ 8K พร้อมแสงธรรมชาติและสีสันสดใส
12. หมีขั้วโลกที่ดุร้าย ถ่ายทอดพลังดิบและความดราม่าของธรรมชาติ
คำแนะนำ: หมีขั้วโลกที่ทรงพลังกำลังวิ่งผ่านทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะภายใต้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มและพายุฝนฟ้าคะนอง ถูกส่องสว่างด้วยแสงฟ้าผ่าที่สว่างจ้า หิมะปลิวว่อนรอบตัว ฉากที่เหมือนภาพยนตร์และสมจริงสูง รายละเอียดสูง บรรยากาศที่ดราม่า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ การจัดวางซ้อนสองชั้น เพื่อบังคับให้ตัวสร้าง AI สร้างชั้นที่เป็นธรรมชาติ เหมือนกับกล้องถ่ายรูป แทนที่จะปล่อยให้ AI ตัดสินใจเรื่องความลึก ให้แยก พื้นหน้า, พื้นกลาง, และ พื้นหลัง ด้วยตัวเองในคำสั่งของคุณ
ตัวอย่าง: 'อัศวินในโฟกัสชัดเจน (เบื้องหน้า), ซากปรักหักพังที่ปกคลุมด้วยหมอกจาง ๆ ปรากฏอยู่ไกลออกไป (กลางภาพ), ท้องฟ้าสีแดงเลือด (พื้นหลัง, เบลอเล็กน้อย).'
13. ใบไม้สีทองในฤดูใบไม้ร่วงบนทะเลสาบที่เงียบสงบ
คำแนะนำ: ฉากฤดูใบไม้ร่วงที่เงียบสงบริมทะเลสาบที่เงียบสงบ ใบไม้สีทองและสีแดงร่วงหล่นอย่างแผ่วเบาจากต้นโอ๊กใหญ่ ทะเลสาบสะท้อนสีสันอ่อนโยนของท้องฟ้ายามเย็น สร้างบรรยากาศที่ฝันหวานและสงบสุข คลื่นน้ำเบาๆ บนผิวน้ำเพิ่มความสมจริง และสายลมอ่อนๆ พัดใบไม้ที่เหลืออยู่ในอากาศ ฉากนี้สว่างไสวด้วยแสงสีทองอุ่นๆ เสริมบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงที่แสนอบอุ่น แสงสว่างที่ละเอียดระดับสูง, สมจริงเหมือนภาพถ่าย, และเหมือนภาพยนตร์
14. ภาพถ่ายดอกทานตะวันสีสดใสในระยะใกล้ที่สมจริง
คำแนะนำ: ภาพถ่ายเสมือนจริงของดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสในระยะใกล้ พร้อมใบสีเขียวเข้มจัด วางเรียงบนพื้นหลังที่มีพื้นผิวสีเข้ม
15. ภาพระยะใกล้ของนกฟลามิงโกขนาดเท่าปลายนิ้ว
คำแนะนำ: ภาพระยะใกล้ของนกฟลามิงโกสีชมพูขนาดเล็กที่เกาะอย่างอ่อนโยนบนปลายนิ้วมือมนุษย์ ฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ตกดินสีทองอุ่น ขนนกฟลามิงโกมีรายละเอียดอ่อนนุ่ม สีชมพูสดใสและพื้นผิวที่ซับซ้อน
ข้อความเพื่อสร้างแนวคิดแนววิทยาศาสตร์และอนาคต
16. ผู้นำหญิงผู้ไม่เกรงกลัวในชุดไซเบอร์พังค์
คำแนะนำ: โร้ก หญิงสาวผู้นำกลุ่มต่อต้าน Eclipse Down วัย 30 ปี ผู้ดุดันและกล้าหาญ ยืนอย่างมั่นใจ ผมยาวสีน้ำตาลของเธอที่ถักเป็นเดรดล็อกสีฟ้าพลิ้วไหวใต้แสงจันทร์ เธอสวมชุดรบสีดำที่โดดเด่นด้วยถุงมือไซเบอร์เนติก เครื่องหมายประจำตำแหน่งโลหะ และกางเกงสีดำที่มีแถบสีนีออนสีฟ้า ทิวทัศน์เมืองแห่งอนาคตเบื้องหลังเธอเรืองแสงด้วยโฮโลแกรมและแสงไฟประดิษฐ์ สะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวอันโดดเด่นของเธอ
🔍คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้แท็บ Negative Prompt บน Leonardo AI เพื่อลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการในภาพได้ สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถป้อนองค์ประกอบเช่น 'เอฟเฟกต์เบลอ' 'มือบิดเบี้ยว' หรือ 'ไม่ต้องการภาพการ์ตูน'
17. ชายในหน้ากากกันแก๊สในเมืองดิสโทเปีย
คำแนะนำ: ชายเคร่งขรึมสวมหน้ากากกันแก๊สแห่งอนาคต ท่ามกลางทิวทัศน์เมืองดิสโทเปียที่เปียกชุ่มไปด้วยสายฝน ส่องสว่างด้วยแสงนีออนนุ่มนวล บรรยากาศมืดมิดและชวนให้นึกถึงภาพยนตร์ รายละเอียดของหยดน้ำฝนสะท้อนแสงของเมืองอย่างชัดเจน ความสมจริงระดับสูงและบรรยากาศชวนขนลุก ผสมผสานกลิ่นอายไซไฟ
18. ยานอวกาศต่างดาวลอยอยู่เหนือทะเลสาบอันเงียบสงบยามพระอาทิตย์ตก
คำแนะนำ: ภาพวาดดิจิทัลของยานอวกาศต่างดาวขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือทิวทัศน์อันเงียบสงบในยามพระอาทิตย์ตกดิน สะท้อนแสงบนทะเลสาบที่เงียบสงบเบื้องล่าง
19. ภาพเสมือนจริงของดาวพุธ
คำแนะนำ: ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เรืองแสงโดดเด่นบนเส้นขอบฟ้าของดาวเคราะห์ต่างดาว สาดแสงสีส้มอบอุ่นปกคลุมภูมิประเทศที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยหินก้อนกลมกระจายอยู่ทั่วไป แม่น้ำคดเคี้ยวสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์คู่ที่กำลังตกขอบฟ้า ท่ามกลางท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาว ภาพที่สมจริงเหมือนภาพยนตร์ รายละเอียดสูง และเหมือนภาพถ่าย
🔖 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำและทิศทางแบบภาพยนตร์ให้มากในคำสั่งของคุณ
ตัวอย่างเช่น,❌ 'นักรบในสนามรบ' → น่าเบื่อ✅ 'นักรบที่เต็มไปด้วยแผลเป็นจากสงครามกำลังจับดาบแน่น ฝนตกพรำขณะที่เถ้าถ่านลอยวนในอากาศที่เต็มไปด้วยควัน' → รู้สึกมีชีวิตชีวา
20. ห้องนอนใต้ทะเลที่หรูหราและอนาคต
คำแนะนำ: ห้องนอนใต้ทะเลในอนาคตที่มีเฟอร์นิเจอร์สีขาวทันสมัยและเรียบหรู พร้อมผนังกระจกขนาดใหญ่ที่มองเห็นชีวิตทางทะเลและแนวปะการัง
ข้อความเพื่อสร้างงานศิลปะนามธรรม
ตอนนี้เรามาพูดถึงตัวอย่างคำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะด้วย AIที่คุณสามารถป้อนเข้าสู่เครื่องมือสร้างงานศิลปะ AIเพื่อเติมชีวิตให้กับแนวคิดเชิงนามธรรมของคุณกัน 👇
21. โปสเตอร์แมวพร้อมศิลปะเชิงนามธรรมแบบเรขาคณิต
คำแนะนำ: การออกแบบโปสเตอร์ที่มีลักษณะเป็นภาพวาดสไตล์การ์ตูนของแมวที่มีลักษณะโดดเด่น พร้อมพื้นหลังเป็นผ้าปะติดดอกไม้สีสันสดใส แมวมองขึ้นไปเล็กน้อย สีสันสดใส เส้นตรงสะอาดตา ลวดลายซับซ้อน ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้านสมัยใหม่
22. เพิ่มพื้นหลังย้อนยุคให้กับภาพรถยนต์วินเทจ
คำแนะนำ: เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นหลังของรถสีแดงวินเทจที่จอดอยู่บนทุ่งหญ้าด้วยการเพิ่มท้องฟ้าที่มีแสงอาทิตย์ส่องประกายแบบย้อนยุค ภูเขาที่อยู่ไกล และต้นปาล์มสูง ใช้โทนสีอบอุ่นและเข้มข้นพร้อมบรรยากาศแบบยุค 1970 ที่ชวนให้คิดถึงอดีต รักษาตัวรถให้คงสภาพเดิมในขณะที่ผสมผสานพื้นหลังให้กลมกลืนอย่างลงตัว
23. การจัดโต๊ะอาหารเช้า
คำแนะนำ: ภาพศิลปะดิจิทัลที่เหมือนจริงของโต๊ะไม้สไตล์ชนบทที่เต็มไปด้วยผลไม้สดหลากหลายชนิด ขนมปังทำมือ และน้ำผึ้งที่หยดลงบนแพนเค้กอุ่นๆ แสงธรรมชาติอ่อนๆ ส่องให้เห็นพื้นผิวและสีสันต่างๆ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าดึงดูดใจ
24. ภาพถ่ายนิ่งของเชอร์รี่สุกที่หรูหรา
คำแนะนำ: ภาพถ่ายเชอร์รี่สีแดงมันวาวหนึ่งลูกพร้อมก้านสีเขียว วางบนผ้าสีครีมอ่อนนุ่ม แสงเป็นธรรมชาติและกระจายตัว สร้างองค์ประกอบที่เรียบง่ายและสง่างามด้วยระยะชัดลึกตื้นเพื่อเน้นจุดโฟกัส
25. แก้วกาแฟร้อนในบรรยากาศคาเฟ่แสนอบอุ่น
คำแนะนำ: ภาพเสมือนจริงของกาแฟร้อนในถ้วยบนสมาร์ทโฟน วางอยู่บนโต๊ะไม้ในคาเฟ่ ฉากหลังมีแสงสว่างอบอุ่นจากโคมไฟแขวนสไตล์อุตสาหกรรม และบรรยากาศภายในคาเฟ่ที่อบอุ่นและทันสมัย พร้อมหน้าต่างขนาดใหญ่และรายละเอียดที่เบลอ
26. แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นฉ่ำในบรรยากาศร้านอาหาร
คำแนะนำ: ภาพถ่ายที่เหมือนจริงของชีสเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่ดูชุ่มฉ่ำ พร้อมผักกาดหอม มะเขือเทศ และขนมปังเงาวาว ล้อมรอบด้วยชามเฟรนช์ฟรายส์ คุกกี้ และของว่างต่างๆ บนโต๊ะไม้ พื้นหลังเป็นบรรยากาศของร้านอาหารที่ดูอบอุ่นและสว่างไสวด้วยแสงไฟนวลตา มีผู้คนกำลังรับประทานอาหาร
คำแนะนำอื่น ๆ ของ Leonardo
27. การปรับปรุงแสงในภาพบุคคล
คำแนะนำ: ปรับปรุงภาพของผู้หญิงที่ยิ้มอยู่ให้ดีขึ้นโดยเพิ่มแสงสว่างนุ่มนวลบนใบหน้าของเธอ และเพิ่มความลึกให้กับภาพเมืองที่เบลอเป็นโบเก้ในฉากหลัง
28. ภาพมุมสูงของตลาดที่คึกคัก
คำแนะนำ: ภาพมุมสูงของตลาดกลางแจ้งที่มีชีวิตชีวา มีแผงขายของสีสันสดใส ผู้คนพลุกพล่าน และสินค้าที่จัดเรียงอย่างประณีตเป็นระเบียบสมมาตร
29. ภาพถ่ายระยะไกลของกวางที่กำลังออกมาจากป่า
คำแนะนำ: ภาพถ่ายระยะไกลของกวางในทุ่งโล่งของป่า ล้อมรอบด้วยหมอกบางเบาและใบไม้ที่เบลออยู่ไกล
30. ถ่ายภาพบุคคลที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง
คำแนะนำ: ภาพมุมกลางของบุคคลที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง โดยมีแสงไฟจากเมืองสะท้อนบนกระจกและฉากหลังภายในที่พร่ามัว
31. ถ่ายภาพมาโครของเฟืองนาฬิกาที่เคลื่อนไหวอย่างละเอียดสูง
คำแนะนำ: ภาพมาโครระยะใกล้ของเฟืองนาฬิกาที่กำลังเคลื่อนไหว พร้อมการสะท้อนที่ซับซ้อนและรายละเอียดโลหะที่คมชัด รายละเอียดสูงและเน้นเฉพาะจุด
32. มุมมองที่เน้นความลึกของป่าในฤดูใบไม้ร่วง
คำแนะนำ: มุมมองที่เน้นความลึกของเส้นทางเดินป่าที่เรียงรายไปด้วยใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงสีสันสดใส แสงแดดส่องผ่านต้นไม้ และฉากหลังที่เบลอของป่าที่อยู่ไกลออกไป
และนี่คือการสรุปตัวอย่างคำสั่ง AI ของ Leonardo ที่ชัดเจน ละเอียดอ่อน และซับซ้อนที่สุดบางส่วน ซึ่งคุณสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจได้!
การสร้างคำสั่ง AI ของคุณเองในสไตล์เลโอนาร์โด
ตอนนี้คุณได้เห็นผลงานศิลปะที่น่าทึ่งที่สุดบางส่วนที่ Leonardo AI สามารถสร้างได้แล้ว มาทำความเข้าใจวิธีการสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบกัน
1. เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
กระบวนการสร้างคำแนะนำเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่คุณจะกดแถบคำแนะนำ มันเริ่มต้นด้วยภาพที่ชัดเจนและละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการสร้าง
อย่าเร่งรีบในกระบวนการนี้ แต่ให้ ใช้เวลาในการรวบรวมแรงบันดาลใจและข้อมูลอ้างอิงเพื่อสร้างคำแนะนำที่ละเอียด ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ แม่แบบมู้ดบอร์ดและ บอร์ดไอเดีย สำหรับการระดมความคิดเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ
แนวทางนี้จะช่วยให้คุณคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชุดสี สไตล์ศิลปะ และธีม ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสำหรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์อย่างดี
2. กำหนดและอธิบายหัวข้อของคุณ
หัวข้อคือสิ่งแรกที่คุณจะป้อนในตัวสร้างข้อความสำหรับ AI เป็น จุดโฟกัส (องค์ประกอบหลัก) ของภาพ ซึ่งเป็นการกำหนดเวทีให้ข้อความสำหรับ AI ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ หัวข้ออาจเป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเช่นต้นไม้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการระบุให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลองนึกถึงลักษณะเฉพาะ เช่น สี ขนาด พื้นผิว ตำแหน่ง หรือคุณลักษณะพิเศษใดๆ ที่ทำให้หัวข้อโดดเด่น
หากคุณไม่รู้วิธีสร้างคำอธิบายหัวข้อ นี่คือคำถามบางข้อที่คุณควรลองตอบ:
👉หัวข้อคืออะไร? เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือฉาก👉มีคำกริยาที่สามารถอธิบายหัวข้อได้หรือไม่? เช่น เดิน บิน พักผ่อน👉หัวข้อสื่อถึงอารมณ์หรือความรู้สึกประเภทใด? เช่น สงบเงียบ ลึกลับ มีชีวิตชีวา👉วัตถุตั้งอยู่ที่ไหน? เช่น ในป่า บนดาดฟ้าแห่งอนาคต ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว👉รายละเอียดใดที่ทำให้วัตถุนี้โดดเด่น? เช่น ดวงตาที่เรืองแสง ลวดลายที่ซับซ้อน
ยกตัวอย่างของเรา แทนที่จะใช้แค่ 'ต้นไม้' หัวข้อที่ดีกว่าสำหรับการสร้างภาพด้วย AI อาจเป็น 'ต้นโอ๊กอายุหลายศตวรรษที่มีรากคดเคี้ยว'
3. เพิ่มประสิทธิภาพของคำสั่งด้วยตัวปรับแต่ง
ตัวปรับแต่งคือองค์ประกอบเชิงพรรณนาที่เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีความละเอียดอ่อน
พวกเขาคือ 'รายละเอียดเพิ่มเติม' ที่กำหนดว่าวัตถุของคุณดูเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น สไตล์ องค์ประกอบ แสง พื้นผิว และอื่นๆ
แผ่นสรุปคำศัพท์สั้น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่ออธิบายตัวปรับแต่งต่าง ๆ:
|คำขยาย
|คำอธิบาย
|แผ่นโกง
|สไตล์
|ระบุสไตล์ศิลปะของภาพ
|ไซเบอร์พังค์, อนิเมะ, การเรนเดอร์ 3 มิติ, สมจริงเหมือนภาพถ่าย, สีน้ำ, อะบสแตรก, โกธิค
|แสงสว่าง
|อธิบายว่าแสงมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุหรือฉากหลังอย่างไร
|แสงสตูดิโอ แสงเรืองแสง แสงนีออน แสงสลัว แสงยามโพล้เพล้ สตูดิโอ แสงนวล
|อารมณ์
|ระบุโทนอารมณ์หรือบรรยากาศของภาพ
|แปลกประหลาด, สงบ, ร่าเริง, เข้มข้น, เศร้า
|เนื้อสัมผัส
|กำหนดความรู้สึกหรือรายละเอียดพื้นผิวของภาพ
|หยาบ, ปูด้วยพื้นผิว, เงางาม, เงาวาว, นุ่มลื่น, เปล่งประกาย, แตกเป็นรอย
|องค์ประกอบ
|อธิบายการจัดวางองค์ประกอบในกรอบ
|สมมาตร, อยู่ตรงกลาง, โฟกัสกลาง, พาโนรามา, ภาพระยะใกล้, มุมกว้าง
|มุมกล้องและเลนส์
|โปรดอธิบายหากคุณมีกล้องและเลนส์เฉพาะในใจ
|Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 มม., 35 มม., 85 มม., 135 มม.+, 300 มม.+, 800 มม.
|สิ่งแวดล้อม
|อธิบายสภาพแวดล้อมที่วัตถุถูกวางไว้
|ป่าหมอก, ทิวทัศน์เมือง, ทุ่งหญ้าที่มีมนต์ขลัง, ทะเลทรายที่แห้งแล้ง, เมืองดิสโทเปีย
4. ระบุให้ชัดเจนกับคำแนะนำเชิงลบ
ต่อไป นี่คือส่วนที่คุณจะระบุโดยเฉพาะกับ Leonardo AI เกี่ยวกับ สิ่งที่คุณ ไม่ต้องการ ให้ปรากฏในภาพ
นี่อาจเป็นลักษณะเฉพาะ, รูปแบบ, หรือองค์ประกอบที่อาจทำให้ภาพบิดเบี้ยวและดูไม่น่าดึงดูดน้อยลง
คำสำคัญสำหรับคำสั่งเชิงลบของLeonardoAIที่คุณสามารถบันทึกไว้ใช้เอง:
- ไม่มีสีสันสดใส
- ไม่มีภาพเบลอ
- ไม่มีภาพการ์ตูน
- ไม่มีใบหน้าที่ถูกโคลน
- ไม่มีหัวประหลาด
- ห้ามตาเหล่
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเหล่านี้ได้โดยตรงในคำสั่งของคุณ แต่การใช้คุณสมบัติคำสั่งเชิงลบของ Leonardo AI จะง่ายกว่ามาก มันช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณโดยไม่ทำให้คำสั่งหลักของคุณยุ่งเหยิง
5. จัดลำดับความสำคัญ
ตอนนี้คุณได้ปรับแต่งคำสั่งของคุณด้วยตัวปรับแต่งและคำหลักเชิงลบแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญของพวกมัน จัดเรียงพวกมันตาม ลำดับความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางให้กับ AI และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
และนี่คือโครงสร้างของโจทย์ที่ควรเก็บไว้ใช้:
หัวข้อเชิงพรรณนา + สไตล์ + องค์ประกอบ + แสงสี + รายละเอียดการเรนเดอร์เพิ่มเติม + คำสั่งเชิงลบ
ตอนนี้เรามาสำรวจเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณสร้างคำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกัน:
- เรียนรู้และฝึกฝน: ชุมชนเฉพาะทางและแหล่งข้อมูล เช่นr/leonardoai(Reddit),เซิร์ฟเวอร์ Discord,ช่องทางชุมชน(ศูนย์ Youtube อย่างเป็นทางการของ Leonardo)และคู่มือชุมชนสามารถนำเสนอเทคนิคสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ
- คำแนะนำการออกแบบด้วยเครื่องมือสร้างคำแนะนำ: ใช้เครื่องมือสร้างคำแนะนำของ Leonardo เองหรือฟีเจอร์ Magic Prompt เพื่อสร้างและปรับปรุงคำแนะนำของคุณ
- ทดลองกับความเป็นนามธรรม: เลโอนาร์โดมีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพแนวคิดที่ไม่มีอยู่จริง ดังนั้นจงผลักดันจินตนาการ
ผลกระทบของเครื่องมือ AI ต่อการออกแบบและการจัดการความคิดสร้างสรรค์
ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบ Leonardo AI สามารถทำให้แนวคิดใด ๆ กลายเป็นจริงได้ แต่การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์นั้นคือความท้าทายที่แตกต่างออกไป
กระบวนการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการระดมความคิด การขัดเกลาไอเดีย การจัดโครงสร้างข้อความกระตุ้น การปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับทีม และการจัดการกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ต้องทำก่อนที่ภาพสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีระบบที่เป็นโครงสร้างในการจัดการการแก้ไขและประสานงานต่าง ๆ ทุกอย่างจะยิ่งล่าช้าและผิดพลาดมากขึ้น
