11 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้—นั่งอยู่ในห้องประชุม พยักหน้า แต่แอบสงสัยว่ากำลังมีอะไรที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ ความคิดถูกโยนไปมา มีการตัดสินใจ และเรากลับออกมาพร้อมกับคำถามมากกว่าคำตอบครึ่งหนึ่ง
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมเข้ามาช่วย! เครื่องมือที่ชาญฉลาดเหล่านี้จะบันทึกทุกคำพูดอย่างครบถ้วน คุณจึงไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป ไม่ต้องจดบันทึกอย่างเร่งรีบหรือกังวลว่าพลาดอะไรไป
ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือการอัปเดตที่สำคัญ ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่เหมาะสมช่วยให้คุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในขณะที่จัดการเอกสารให้โดยอัตโนมัติ
พร้อมที่จะทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพูดว่า "ขอโทษครับ/ค่ะ รบกวนพูดอีกครั้งได้ไหม?" นี่คือ 11 อันดับซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่จะช่วยให้คุณติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องและไร้ความเครียด
เครื่องบันทึกการประชุมคืออะไร?
ผู้บันทึกการประชุมบันทึกเนื้อหาเสียงและภาพเพื่อให้คุณสามารถกลับมาดูได้ในภายหลัง ซึ่งรวมถึงทั้งสองประเภท—การประชุมเสมือนจริงและการประชุมสด
นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถสร้างบทถอดเสียง แปลการสนทนาเป็นภาษาที่คุณต้องการ และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย
ในการใช้ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม คุณต้องเริ่มเครื่องมือก่อนเข้าร่วมการประชุม (ทั้งแบบพบหน้ากันหรือออนไลน์) และนั่นคือทั้งหมด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ซอฟต์แวร์จะบันทึกทุกวินาทีของการประชุม—เหมือนกับเครื่องมือบันทึกวิดีโอทั่วไป 📽️
ทำไมคุณถึงต้องการเครื่องบันทึกการประชุม?
หากคุณกำลังลังเลเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบันทึกการประชุมสำหรับองค์กรของคุณ ลองพิจารณาประโยชน์ของมัน:
- บันทึกข้อมูลสำคัญ: บันทึกประเด็นสำคัญของการประชุมเพื่อให้คุณสามารถทบทวนได้หากคุณไม่ได้เข้าร่วมหรือเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
- สร้างสรุป: สร้างบทถอดความที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสรุปการสนทนาและช่วยให้คุณสร้างรายงานการประชุม
- ปรับปรุงสมาธิ: อัตโนมัติกระบวนการจดบันทึกทั้งหมด ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนา
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีการจัดประชุมประมาณ11 ล้านครั้งต่อวัน ซึ่งรวมแล้วมากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อปี! 🤯
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องบันทึกการประชุม?
เครื่องบันทึกการประชุมที่ดีควรทำทั้งสองอย่าง—บันทึกการประชุมและถอดเสียงการประชุม แต่เหนือสิ่งอื่นใด นี่คือฟังก์ชันอื่นๆ ที่คุณควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องบันทึกการประชุมที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่สะอาด สำหรับผู้เริ่มต้น การจัดวางควรเป็นแบบที่คุณสามารถเข้าร่วม เริ่ม และหยุดการบันทึกได้โดยไม่ยุ่งยาก
- คุณภาพการบันทึก: เลือกเครื่องมือที่สามารถบันทึกการประชุมคุณภาพสูงได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งเนื้อหาเสียงและวิดีโอมีคุณภาพสูงสุด
- ความถูกต้องของการถอดเสียง: เลือกใช้เครื่องมือที่มีฟีเจอร์บันทึกโน้ตในตัวและตรวจสอบความถูกต้องของมัน เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกการประชุมที่สร้างขึ้นนั้นปราศจากข้อผิดพลาด
- คุณสมบัติการแก้ไข: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณตัดและใส่คำอธิบายประกอบในบันทึกเสียงได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญ ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก ฯลฯ
- ความสามารถในการจัดเก็บ: มองหาเครื่องมือที่บันทึกการประชุมออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เพิ่มคะแนนหากมีตัวเลือกการแชร์หลายรูปแบบ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เลือกเครื่องมือที่รองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Dropbox, Slack, Google Calendar เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่ถูกรบกวน
เครื่องบันทึกการประชุมที่ดีที่สุด 11 อันดับ
อย่าพลาดคำพูดใด ๆ อีกเลย—นี่คือ 11 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้บันทึกการประชุมได้:
1. ClickUp (แอปการประชุมและการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดด้วย AI)
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานClickUpโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม บรรจุฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบครัน เหมาะสำหรับการบันทึกและแชร์การประชุมออนไลน์—ไร้ความยุ่งยาก ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ClickUp's AI Notetakerเปลี่ยนการประชุมจากการสนทนายืดยาวให้กลายเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการลงมือทำ AI จะจับข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การตัดสินใจ ข้อคิดเห็น และรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมสร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับซึ่งสามารถผสานเข้ากับโครงการปัจจุบันได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ทุกการประชุมมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิผล
นี่คือประโยชน์บางประการ:
- การเก็บบันทึกแบบรวมศูนย์: เอกสารการประชุมทั้งหมด เช่น บันทึกการประชุม ไฟล์เสียง และสรุปการประชุม จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในเอกสารส่วนตัวเพียงฉบับเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและค้นหา นอกจากนี้ การติดแท็กอัจฉริยะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและทำให้ข้อมูลค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- การจัดการรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ: รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกเปลี่ยนเป็นงานที่มอบหมายและติดตามได้ใน ClickUp อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและส่งเสริมการติดตามผลอย่างทันท่วงที
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการจะถูกโพสต์ไปยังช่องแชทที่เลือกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
- การผสานปฏิทินที่ราบรื่น: ด้วยการผสานปฏิทินที่ไร้รอยต่อ คุณจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมของบันทึกการประชุม ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการประชุมที่สำคัญและสร้างรายงานอัตโนมัติ
- การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว: การถอดเสียงอัตโนมัติให้บันทึกที่สามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ของการประชุมแต่ละครั้ง ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและส่งเสริมความสอดคล้องของทีมที่ดีขึ้น
ด้วย ClickUp's AI Notetaker คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมได้อย่างมาก ปรับปรุงการจัดการโครงการ และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมโดยรวม
ClickUp Meetingsคือโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการในการประชุมออนไลน์ ไม่ว่าคุณต้องการจดบันทึกหรือบันทึกเหตุการณ์การประชุม
คุณยังสามารถแก้ไข เพิ่มคำอธิบายประกอบ และมอบหมายงานได้จากความคิดเห็นโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบงานเหมือนมืออาชีพด้านประสิทธิภาพ และใช้คำสั่งเครื่องหมายทับเพื่อผลลัพธ์ทันที มันเหมือนกับผู้ช่วยดิจิทัลของคุณ—แต่เร็วกว่า
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์สำหรับการบันทึกและแชร์การประชุมเสมือนจริงอีกด้วย
ตัวแทนที่มั่นคงสำหรับเครื่องมือเช่น Loom, Zoom, เป็นต้น,ClickUp Clipsให้คุณสามารถบันทึกการประชุมออนไลน์ได้ เปิดใช้งานเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
ClickUp Brain—ระบบ AI พื้นฐานของแพลตฟอร์ม— สร้างบันทึกการประชุมและถอดความได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ทรงพลังและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี สามารถสรุปถอดความ, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และมอบหมายให้กับบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามงานนั้นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดตารางการประชุมได้อย่างราบรื่น
- ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างและแชร์วาระการประชุมและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
- นำClickUp Chatมาใช้เพื่อทำงานร่วมกันในการอภิปรายและการตัดสินใจในการประชุม
- ผสานการทำงานกับงาน ClickUpเพื่อมอบหมายการติดตามผลและความรับผิดชอบโดยตรงจากบันทึกการประชุม
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในการดำเนินการตามรายการที่ตกลงไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอย่างมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ Capterraชื่นชอบการจัดระเบียบของ ClickUp เป็นอย่างมาก พวกเขายังพบว่าสามารถปรับแต่งและทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม:
ClickUp ช่วยให้งานของทีมเราเป็นระเบียบมาก คุณสามารถจัดหมวดหมู่ประเภทของงาน สถานะ และจังหวะการทำงานของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามเวลาสำหรับแต่ละงาน ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมาก เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการงานทั้งหมด
2. Microsoft Teams (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดที่ผสานรวม)
Microsoft Teams ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม แต่เป็นเครื่องมือแชทกลุ่มที่ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงการนำเสนอ PPT แบบเรียลไทม์ การสนทนาบนกระดานไวท์บอร์ด และการสร้างคำบรรยาย
อย่างไรก็ตาม MS Teams ยังมีฟีเจอร์การบันทึกการประชุมขั้นพื้นฐานให้ใช้งานด้วย สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถบันทึกการประชุมเสมือนจริงพร้อมบันทึกโน้ตที่สร้างโดย AI ได้ การบันทึกเหล่านี้จะบันทึกเสียง วิดีโอ และกิจกรรมการแชร์หน้าจอทั้งหมด เพื่อให้ไม่พลาดการตัดสินใจหรือช่วงเวลาสำคัญใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ร่วมมือกันในเอกสารระหว่างการประชุมเพื่อการทำงานเป็นทีมทันที
- ปรับแต่งการตั้งค่าการประชุมให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- รับประกันการปกป้องข้อมูลระดับองค์กรด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- อาจมีความยากลำบากในการถอดความให้ถูกต้อง
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การบันทึกข้อมูล ต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
- Microsoft Teams Essential: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,760+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2เชื่อว่าหนึ่งในจุดเด่นที่ดีที่สุดของ MS Teams คือความง่ายในการใช้งานและความเข้ากันได้กับหลากหลายแพลตฟอร์ม:
ฉันชอบ Microsoft Teams เพราะใช้งานง่ายและเป็นมิตร เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีสำหรับการพูดคุยและแชทกับหลายคนพร้อมกันบนแพลตฟอร์มเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในทีมหรือโครงการ
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและระบบอัตโนมัติสำหรับรายการดำเนินการ)
Fireflies.aiเป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การบันทึกการประชุม การถอดเสียง ไปจนถึงการสรุปเนื้อหา
ด้วย Fireflies.ai บันทึกการประชุม Zoom หรือ Google Meet รับถอดความ บันทึกเนื้อหา และบันทึกโน้ตใน CRM ของคุณ ระบบยังสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องทำงานซ้ำอีกต่อไป! นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดและแชร์การบันทึกได้อีกด้วย
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้การถอดเสียงเป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อบันทึกการประชุมที่แม่นยำ
- ทบทวนสรุปการประชุมผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ระบุช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมด้วยพลังของ AI
- ค้นหาการบันทึกการประชุมโดยใช้การกรองขั้นสูง
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ไม่มีการสนับสนุนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับทุกภาษา
- คุณภาพการบันทึกอาจลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)
4. Otter.ai (แพลตฟอร์มจดบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ที่ดีที่สุด)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการประชุมที่บันทึกทุกคำพูดที่พูดผ่านไมโครโฟน ลองใช้ Otter.ai ผู้ช่วยประชุม AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกด้วย โดยบันทึกทุกรายละเอียดสำคัญและสร้างบันทึกและสรุปที่แม่นยำโดย AI
นอกจากนี้ Otter ยังทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ มันจะเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ทุกครั้งโดยอัตโนมัติและบันทึกการสนทนาจนกว่าคุณจะหยุดการบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจะใส่คำอธิบายประกอบในช่วงเวลาสำคัญ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแชร์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมระบุผู้พูด
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงเนื้อหาการประชุมได้จากทุกที่
- ค้นหาเนื้อหาการประชุมโดยใช้เครื่องหมายเวลาและคำสำคัญที่เน้น
- เพิ่มคุณภาพเสียงเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง
- แผนฟรีให้บริการถอดเสียงจำกัด
Otter. ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ลองใช้กฎสองพิซซ่า! กฎนี้ได้รับความนิยมจากเจฟฟ์ เบโซส โดยแนะนำว่าการประชุมควรมีขนาดเล็กพอที่พิซซ่าสองถาดจะเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน 🍕
5. Zoom (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมวิดีโอและเสียง HD ที่ดีที่สุด)
Zoom นำเสนอชุดโซลูชันในที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร แม้จะเป็นเช่นนั้น แต่ก็เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านเครื่องมือการประชุมออนไลน์
มันช่วยให้คุณสร้างวาระการประชุม, สรุปการประชุมแบบเรียลไทม์, เป็นต้น แพลตฟอร์มอ้างว่าผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวได้เช่นกัน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างสรุปการประชุม ขั้นตอนต่อไป คำถาม และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- บันทึกวิดีโอและเสียงการประชุมแบบ HD พร้อมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- จัดการประชุมเสมือนจริงด้วยฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นและการแชท
- ทำเครื่องหมายและใช้ไวท์บอร์ดระหว่างการประชุมเพื่อการร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Zoom
- ความแม่นยำในการถอดเสียงที่จำกัดสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การบันทึกข้อมูลที่เก็บไว้ ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนชำระเงิน
ราคา Zoom
บุคคลและธุรกิจ
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $13. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18. 32/เดือน ต่อผู้ใช้
องค์กร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,110+ รีวิว)
ทีมระยะไกลส่วนใหญ่เริ่มใช้ Zoom ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และไม่เคยหันกลับไป ใช้อะไรอีกเลย—รีวิวจาก Capterraนี้แสดงให้เห็นว่าทำไม:
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเมื่อทำงานจากระยะไกล
6. Google Meet (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดในระบบนิเวศของ Google)
Google Meet คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการประชุมทางวิดีโอ บันทึกเสียง วิดีโอ และกิจกรรมบนหน้าจออย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ด้วย Gemini คุณยังสามารถจดบันทึกและรับถอดความได้อีกด้วย
ต้องการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมหรือไม่? บันทึกการบันทึกไว้ที่ Google Drive หรือแชร์ผ่านอีเมลเพื่อให้ได้คำแนะนำง่ายและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Google Docs, Sheets และ Slides
- แสดงคำบรรยายสดและถอดความอัตโนมัติระหว่างการประชุม
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการนัดหมายที่ราบรื่น
- รับรองการประชุมที่ปลอดภัยและมีการเข้ารหัสด้วยการป้องกันระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Google Meet
- ความแม่นยำในการถอดความที่จำกัด
- ไม่สามารถเข้าถึงการบันทึกการประชุมแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Google Meet
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (2,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,850+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2ชอบใช้ Google Meet เพราะมีความโต้ตอบได้ดี และกล่าวว่า:
Google Meet เป็นโซลูชันการประชุมที่ยอดเยี่ยม มีเอฟเฟกต์พื้นหลังที่ดีกว่าห้องประชุมออนไลน์ส่วนใหญ่ และมีเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นและถาม-ตอบ ที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น และคุณสามารถตั้งค่าการประชุม Google Meet ได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ
7. Krisp (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนและความชัดเจนของเสียงพูด)
Krisp คือศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการประชุมของคุณ ฟีเจอร์ AI Noise Cancellation ช่วยกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลังในเสียง ทำให้เสียงคมชัด ในขณะที่ AI Accent Localization ช่วยแปลสำเนียงภาษาต่างประเทศขณะสนทนา
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างการถอดความ บันทึกย่อ และสรุปเนื้อหาได้—เหมือนเครื่องบันทึกเสียงทั่วไป แต่ล้ำหน้ากว่ามาก
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- แยกเสียงสำหรับแต่ละผู้พูดระหว่างการประชุมกลุ่ม
- เพิ่มคุณภาพเสียงด้วยการปรับแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- เพิ่มความชัดเจนโดยการกรองเสียงพื้นหลังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ข้อจำกัดของ Krisp
- แผนฟรีมีคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนที่จำกัด
- อาจประสบปัญหาคุณภาพเสียงลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูงมาก แม้จะมีการตัดเสียงรบกวน
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $16/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5
8. Riverside.fm (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมและการสัมภาษณ์ทางไกลคุณภาพระดับสตูดิโอที่ดีที่สุด)
หากคุณต้องการเพิ่มคุณภาพของการประชุมทางวิดีโอของคุณ Riverside.fm คือคำตอบของคุณ. เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย, ใช้งานง่าย, และมุ่งเน้นไปที่การผลิตการบันทึกการประชุมคุณภาพสตูดิโอเป็นหลัก.
Riverside.fm ใช้งานง่าย—บันทึกและถอดเสียงการประชุม แต่เหนือกว่านั้น คุณสามารถแก้ไขสรุปการประชุมที่สร้างขึ้น กำหนดสีให้กับข้อมูลสำคัญ ลบเสียงรบกวนพื้นหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังให้คุณถ่ายทอดสดการประชุมได้โดยตรงบน LinkedIn และ Facebook. คุณสามารถดาวน์โหลดและแชร์ได้ในภายหลังเมื่อเสร็จสิ้น.
Riverside.fm คุณสมบัติเด่น
- แก้ไขและผลิตการบันทึกเสียงที่สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์
- นำเสนอคุณภาพวิดีโอระดับสตูดิโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K
- ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือพอดแคสต์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
- สำรองข้อมูลการบันทึกอัตโนมัติบนคลาวด์เพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Riverside.fm
- ไม่มีการรองรับการถอดเสียงหรือคำบรรยายในตัว
- ต้องใช้แผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง
Riverside.fm ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $19/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Riverside. fm คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 3/5
9. Skype (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก)
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Skype แพลตฟอร์มการโทรวิดีโอสำหรับทีมที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันยังมีฟีเจอร์บันทึกการประชุมด้วย?
ใช่—Skype อนุญาตให้คุณบันทึกวิดีโอคอลทุกครั้งที่คุณทำบนแพลตฟอร์มนี้ได้ หากเป็นการโทรแบบกระจายสัญญาณ Skype จะบันทึกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้
ก่อนที่การบันทึกจะเริ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือน และไฟล์บันทึกจะพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็นเวลา 30 วัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- บันทึกทั้งวิดีโอและเสียงระหว่างการโทรเพื่อให้ได้เนื้อหาการประชุมที่ครบถ้วน
- แชร์การประชุมที่บันทึกไว้กับทีมของคุณได้ทันที
- เปิดใช้งานการบันทึกเสียงการโทรกลุ่มได้ไม่จำกัดความยาว
- อำนวยความสะดวกในการโทรระหว่างประเทศสำหรับการประชุมข้ามพรมแดน
ข้อจำกัดของ Skype
- ขาดความสามารถในการถอดความขั้นสูงหรือการจดบันทึก
- คุณภาพเสียงอาจลดลงระหว่างการประชุมขนาดใหญ่
ราคา Skype
- การสมัครสมาชิกในสหรัฐอเมริกา: $3. 59/เดือน
- การสมัครสมาชิกในอเมริกาเหนือ: $8. 39/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Skype
- G2: 4. 3/5 (23,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ Capterraรายหนึ่งชื่นชอบเป็นพิเศษว่า Skype มีประสิทธิภาพมาก และกล่าวว่า:
Skype มีความเกี่ยวข้องและทรงพลังในปี 2024. มันพัฒนาไปตามความต้องการทางธุรกิจและมีชื่อเสียงที่ดีทั่วโลก. ความเสถียรของมันคือเหตุผลที่ฉันใช้มัน.
10. Webex (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงที่สุด)
Webex แม้จะเป็นที่รู้จักในด้านชุดคุณสมบัติการบันทึกการประชุมที่ครบครัน แต่ระบบอัตโนมัติและคุณภาพสูงคือส่วนที่ดีที่สุด
บันทึกการประชุมทั้งหมดในคุณภาพระดับ HD อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้
Webex ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเพื่อสนับสนุนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การใส่คำบรรยาย, การกำจัดเสียงรบกวน, การปรับปรุงเสียง, และอื่น ๆ ในระหว่างการสนทนาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- จัดห้องประชุมเสมือนจริงพร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้
- เปิดใช้งานการแชทแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ระหว่างการประชุม
- ตรวจสอบให้มีการเข้ารหัสแบบครบวงจรสำหรับการบันทึกการประชุมที่ปลอดภัย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของ Cisco สำหรับการจัดการองค์กร
ข้อจำกัดของ Webex
- การถอดเสียงอาจไม่ถูกต้องหากมีสำเนียงที่หนัก
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 3/5 (19,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (7400+ รีวิว)
11. GoTo Meeting (แพลตฟอร์มบันทึกการประชุมระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์การแชร์)
GoTo Meeting เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถจัดการประชุมออนไลน์ที่ปลอดภัยกับทีมของคุณจากประเทศต่างๆ ได้โดยใช้โปรแกรมนี้
สำหรับฟังก์ชันการบันทึกการประชุมนั้น ค่อนข้างพื้นฐาน GoTo Meetings ช่วยให้คุณบันทึกการประชุมพร้อมถอดความที่แม่นยำโดย AI นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคลาวด์และแชร์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล Slack เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- จัดการประชุมด้วยเทมเพลตและการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้
- จัดการการบันทึกด้วยการเข้าถึงและเครื่องมือการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- แชร์ไฟล์และหน้าจอแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เพื่อทำให้กระบวนการทำงานหลังการประชุมง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ความจุในการจัดเก็บการบันทึกที่จำกัด
- ขาดความสามารถในการสกัดข้อมูลจากบันทึกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $14/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (13,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,640+ รีวิว)
ผู้ใช้ Capterraชื่นชอบ GoTo Meeting เนื่องจากคุณภาพการบันทึกที่ดีเยี่ยม, มาตรการความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด, และความง่ายในการตั้งค่า:
วิดีโอและเสียงดูและฟังได้ค่อนข้างดี การที่แพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ความสำเร็จของโซลูชันใด ๆ ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วที่สามารถนำไปใช้ได้ การประชุมทั้งหมดปลอดภัยและสมบูรณ์
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- ScreenApp: เปลี่ยนการบันทึกหน้าจอและการถอดเสียงการประชุม
- Evernote: จัดเก็บและจัดระเบียบบันทึกการประชุมและประเด็นที่ต้องดำเนินการอย่างละเอียด
- Zoho Meeting: จัดและบันทึกการประชุมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
สัมผัสประสบการณ์ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุด—ใช้ ClickUp!
เครื่องมือทั้ง 11 นี้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การถอดความและการจดบันทึก ไปจนถึงการสกัดรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิตโดยทำให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการหลุดรอดไป แม้ว่าจะดูเหมือนไม่จำเป็น แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่ราบรื่น
ClickUpโดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว สามารถผสานการบันทึกการประชุม การจัดการงาน การติดตามโครงการ และการสื่อสารภายในทีมได้อย่างราบรื่นในเวิร์กสเปซเดียวที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI
