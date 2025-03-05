10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Polly AI สำหรับการรับความคิดเห็นจากพนักงานและการมีส่วนร่วมของทีม

มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกทีมต้องเผชิญ เมื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดใจถูกโยนทิ้งไป กลายเป็นประสบการณ์การทำงานที่น่าเบื่อและไร้ชีวิตชีวา โซลูชันอย่าง Polly AI จึงเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูบรรยากาศนี้ กลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ทีมสามารถทำลายกำแพงน้ำแข็งและเริ่มต้นการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม Polly AI ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ อาจไม่มีฟีเจอร์หนึ่งหรือสองอย่างที่คุณต้องการจริงๆ หรือบางทีคุณอาจต้องการตัวเลือกอื่นๆ ที่ทำงานได้ดีกว่ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
ดังนั้น ตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณที่สุด? บล็อกนี้จะสำรวจทางเลือกของ Polly AI จำนวน 10 ตัวที่อาจทำให้คุณประทับใจมากกว่าในเครื่องมือทำงานของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้การสำรวจ, การประชุมถาม-ตอบ, และการตรวจสอบทีมของคุณรู้สึกไม่เหมือนงานที่ต้องทำตามคำสั่งของบริษัทอีกต่อไป 🎉
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Polly AI:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน) ✅
- แบบสำรวจง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วภายใน Slack) ✅
- HeyTaco (เหมาะที่สุดสำหรับการให้รางวัลระหว่างเพื่อนร่วมงานใน Slack และ MS Teams) ✅
- Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft 365) ✅
- เรื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน) ✅
- SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจ) ✅
- ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกลุ่มแบบง่าย) ✅
- Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม) ✅
- Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มฟรีและใช้งานง่าย) ✅
- Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพ) ✅
Polly AI คืออะไร?
Polly AI เป็นเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและการให้ข้อเสนอแนะในที่ทำงานที่ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet ช่วยให้ธุรกิจสามารถ จัดการโพลแบบสำรวจ, เซสชันถาม-ตอบ และการตรวจสอบอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของพวกเขา
Polly ช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว การประชุมแบบสแตนด์อัพ การเล่นเกมที่สนุกสนาน และการตรวจสอบความรู้สึกของพนักงานผ่านแบบสำรวจแบบชีพจรเป็นเรื่องง่าย มันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มั่นคง ทำให้วงจรการให้ข้อเสนอแนะรวดเร็วขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และง่ายต่อการดำเนินการ
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Polly AI?
Polly AI มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมีส่วนร่วมของทีม แต่มีเหตุผลบางประการที่องค์กรอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือสื่อสาร AI อื่นๆ:
- แผนฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีของ Polly มีขีดจำกัดที่ 25 คำตอบต่อเดือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ในระยะยาว
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซของ Polly มีความยุ่งยากในการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อต้องตั้งค่าโพลที่มีตัวเลือกหรือฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ความซับซ้อนนี้ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นไปอย่างล่าช้า
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: Polly แสดงชื่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลยังคงไม่เปิดเผยตัวตน การตั้งค่าเริ่มต้นนี้อาจทำให้ผู้คนรู้สึกยากขึ้นในการแบ่งปันความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำกัด: Polly ทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นได้ดีพอสมควร แต่ยังไม่เพียงพอในด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง ไม่สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณอาจพบว่าเครื่องมืออื่น ๆ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนมากขึ้น, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น, การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งขึ้น, และการสนับสนุนที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีมและกระบวนการให้คำแนะนำ
🔎 คุณทราบหรือไม่? พนักงานที่ได้รับการยกย่องในปริมาณที่เหมาะสมมีโอกาสถึงสี่เท่าที่จะมีส่วนร่วมในงานของตน
ทางเลือกของ Polly AI ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างธุรกิจสำหรับแต่ละทางเลือกของ Polly AI:
|ทางเลือก
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและโครงการพร้อมแบบสำรวจในตัวสำหรับความคิดเห็นของทีม
|ทีมที่บริหารจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
|แบบสำรวจความคิดเห็นง่าย ๆ
|แบบสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทำงาน Slack
|ผู้ใช้ Slack ที่ต้องการการตัดสินใจของทีมที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ
|เฮ้ทาโก้
|การยกย่องและขอบคุณพนักงาน
|ทีมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจผ่านการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน
|Microsoft Forms
|แบบสำรวจ แบบทดสอบ และการรวบรวมความคิดเห็น
|ผู้ใช้ Microsoft 365 ที่รวบรวมคำตอบที่มีโครงสร้าง
|เรื่อง
|การให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนและการพัฒนาทักษะ
|ทีมที่ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการเติบโตทางวิชาชีพ
|ซูเอร์ฟายมังก์กี
|การสำรวจขั้นสูงและการวิเคราะห์
|ธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจอย่างละเอียด
|วาดเล่น
|การนัดหมายและการจัดตารางกิจกรรม
|ทีมที่ประสานงานการประชุมข้ามหลายเขตเวลา
|Zapier
|การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานรวมแอปพลิเคชัน
|ผู้ใช้ที่ทำการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ในเครื่องมือต่างๆ
|Google Forms
|แบบฟอร์มอิสระ แบบสำรวจ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
|บุคคลและองค์กรที่ต้องการตัวเลือกที่ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
|วัฒนธรรมแอมป์
|การมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพ
|บริษัทที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Polly AI ที่คุณควรใช้
มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Polly AI กันเถอะ! แต่ละตัวมีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการสำรวจ, โพล, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน.
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน)
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดการงานทั้งหมดในที่เดียว มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในการบริหารโครงการ การทำงานร่วมกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทำให้กระบวนการง่ายและน่าสนใจ
เมื่อพูดถึงการให้ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วม พวกเราส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือภายนอกและนำข้อมูลเชิงลึกกลับมาสู่พื้นที่ทำงานของเรา ซึ่งเพิ่มการสลับบริบทและการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ แต่ไม่ใช่กับ ClickUp
ด้วยAI Agents ของ ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ ตัวอย่างเช่น การประชุมแบบ async standup จะกลายเป็นเรื่องง่าย—Agents สามารถแจ้งเตือนทีมของคุณให้อัปเดตข้อมูล รวบรวมคำตอบ และสร้างสรุปความคืบหน้าของทุกคนโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเองและมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกและแบ่งปันอยู่เสมอ ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้วยตัวเลือกในการ ตั้งค่าช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับงานและโครงการเฉพาะClickUp Chat ช่วยให้ทีม ของคุณจัดการการสนทนาให้เป็นระเบียบและตรงประเด็น มีตัวแทนแชทหลากหลายรูปแบบใน ClickUp เพื่อช่วยให้การสนทนาของคุณมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น!
หากคุณต้องการ สร้างแบบสำรวจสำหรับงานหนักและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ClickUp Formsควรเป็นเพื่อนซี้คนใหม่ของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp ได้โดยตรง ซึ่งสะดวกสำหรับการรวบรวมความคิดเห็น การทำแบบสำรวจ หรือการจัดการโพล เพราะ คำตอบจากแบบสำรวจจะถูกจัดระเบียบเป็นงานอย่างเป็นระเบียบ ทำให้การติดตามและติดตามผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณเป็นแฟนของ Slack ใช่ไหม?การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slackช่วยให้คุณสร้างงานและแสดงความคิดเห็นจากข้อความใน Slack ได้อย่างง่ายดาย ClickUp ยังช่วยให้คุณแนบงานไปยังแชทใน Microsoft Teams ได้โดยตรง คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนไฟล์แนบ ทำให้การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น
ต้องการเริ่มต้นทันทีใช่ไหม? เรามีเทมเพลตพร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUpช่วยให้ทีมติดตามความพึงพอใจของพนักงานและระบุจุดที่ควรปรับปรุงโดยการรวบรวมความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน เพื่อให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับสิ่งนี้:
- ระบุอย่างชัดเจนถึงพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงในสภาพการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
- ติดตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่า
ยังมีเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUpและเทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพัน ClickUpเพื่อช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนต่อไปตามความคิดเห็นของพนักงาน
ต้องการเพิ่มพลังให้แบบสำรวจของคุณด้วย AI หรือไม่? ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีโครงสร้างได้ในไม่กี่วินาที นี่คือตัวอย่างที่เราสร้างขึ้น:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวบรวมความคิดเห็นด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาโดยใช้ ClickUp Chatสำหรับความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากทีม
- ติดตามการมีส่วนร่วมกับแบบสำรวจเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่เป็นระบบ
- ปรับแต่งและออกแบบแบบฟอร์มสำรวจของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
- วิเคราะห์คำตอบด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่แสดงแนวโน้มและความรู้สึกของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง? นี่คือสิ่งที่Christian Gonzalez ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารของหอการค้า บริการ และการท่องเที่ยวแห่งชาติแห่งกวาดาลาฮารา กล่าวไว้:
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์ในแอปเดียว (ClickUp)
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์ในแอปเดียว (ClickUp)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงินประมาณ 9 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ!
2. แบบสำรวจความคิดเห็นแบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วภายใน Slack)
Simple Pollเป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Slack ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามภายในพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบายทุกขั้นตอน Simple Poll ทำงานได้ภายใน Slack คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ด้วย ฟีเจอร์สำรวจความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องลังเล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบสำรวจง่าย
- สร้างแบบสำรวจใน Slackได้ทันทีด้วยคำสั่ง /poll
- จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
- กำหนดเวลาการสำรวจความคิดเห็นแบบต่อเนื่องเพื่อทำให้การตรวจสอบทีมและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- ส่งออกผลการสำรวจในรูปแบบ CSV สำหรับการติดตามและวิเคราะห์ในระยะยาว
ข้อจำกัดของแบบสำรวจง่าย
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 100 คำตอบต่อเดือน
- มันไม่มีการรายงานในตัวนอกเหนือจากการส่งออกไฟล์ CSV
ราคาแบบโพลง่ายๆ
- ฟรี
- พรีเมียม: $59/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 24 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบโพลง่ายๆ
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้Simple Poll กล่าวถึงมัน:
ฉันชอบความรวดเร็วและง่ายดายในการสร้างและส่งแบบสำรวจไปยังทีมต่างๆ ภายใน Slack ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมทีม รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือสอบถามว่ามีใครมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์บางตัว – Simple Poll ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้ทีมของฉันมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาได้
ฉันชอบความรวดเร็วและง่ายดายในการสร้างและส่งแบบสำรวจไปยังทีมต่างๆ ภายใน Slack ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมทีม รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือสอบถามว่ามีใครมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์บางตัว Simple Poll ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้ทีมมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาได้
3. HeyTaco (เหมาะที่สุดสำหรับการยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อนใน Slack และ Microsoft Teams)
HeyTacoเป็นแพลตฟอร์มที่สดชื่นสำหรับการยกย่องพนักงานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมแสดงความขอบคุณต่อความพยายามของกันและกันในวิธีที่สนุกสนานและน่าสนใจ ผ่านการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถส่ง 'ทาโก้' เสมือนจริงเพื่อแสดงความขอบคุณ
เป็นวิธีที่สนุกในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นบวกและเชื่อมโยงกัน สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับเงินค่าทาโก้รายวัน ซึ่งพวกเขาจะแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการยกย่องการทำงานที่ยอดเยี่ยมหรือความสามัคคีในทีม
คุณสมบัติเด่นของ HeyTaco
- เปิดใช้งานการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานด้วยทาโก้เสมือนจริง เพื่อทำให้การแสดงความชื่นชมเป็นเรื่องสนุกและมีความหมาย
- ผสานการทำงานกับ Slack และ Microsoft Teams เพื่อรวมการยกย่องภายในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว
- ปรับแต่งรางวัลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
- ติดตามการมีส่วนร่วมผ่านกระดานผู้นำและระดับความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ HeyTaco
- มันขาดฟังก์ชันการทำงาน เช่น การสำรวจอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงลึก
- การแจ้งเตือนการยอมรับบ่อยครั้งอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้น
HeyTaco ราคา
- แผนสำหรับทุกคนและทีม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
HeyTaco คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของ HeyTaco ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันชื่นชมว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะแบ่งปันความชื่นชมกับเพื่อนร่วมทีมบน Slack มันง่ายเหมือนการส่งอีโมจิ แต่เพิ่มสัมผัสที่คิดถึงและเป็นส่วนตัวเพื่อยกย่องความพยายามของใครบางคน ความง่ายนี้ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความขอบคุณที่ซื่อสัตย์และจริงใจบ่อยครั้ง ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อขวัญกำลังใจของทีม
ฉันชื่นชมว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะแบ่งปันความชื่นชมกับเพื่อนร่วมทีมบน Slack มันง่ายเหมือนการส่งอีโมจิ แต่เพิ่มสัมผัสที่คิดถึงและเป็นส่วนตัวเพื่อยกย่องความพยายามของใครบางคน ความง่ายนี้ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของทีม
4. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft 365)
Microsoft Formsช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของชุด Microsoft 365 มันทำงานร่วมกับแอปอื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
แพลตฟอร์มนี้มีประเภทคำถามที่หลากหลาย เช่น แบบเลือกตอบ, ข้อความ, การให้คะแนน, และมาตราส่วนลิเคิร์ท การติดตามผลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ในตัวช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที ซึ่งสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้โดยการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมในการสร้างแบบฟอร์มและวิเคราะห์ข้อมูล
- ฝังแบบทดสอบหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นลงในวิดีโอที่โฮสต์บน Microsoft Stream บน Sharepoint ได้โดยตรง
- อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามอัปโหลดไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารหรือรูปภาพประกอบ
- สร้างแบบฟอร์มที่รองรับหลายภาษา เพื่อขยายการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- ความสามารถในการผสานรวมมุ่งเน้นเป็นหลักภายในระบบนิเวศของ Microsoft ซึ่งอาจจำกัดการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ไม่สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวได้ และต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365
ราคาของ Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแบบสำรวจใน Microsoft Forms
5. เรื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน)
Matterเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการยกย่องและให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ฉลองความสำเร็จ และส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทางเลือกแทน Polly AI, Matter สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น และช่วยให้เกิดการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านการให้คำชมเชยและคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติการให้คำชมเชยที่สามารถปรับแต่งได้, การแจ้งเตือนคำแนะนำอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์เพื่อช่วยคุณติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของเรื่อง
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ผ่านฟีเจอร์ 'Feedback Friday' ของแพลตฟอร์ม
- ติดตามการมีส่วนร่วมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในองค์กร
- ฝังการให้ข้อเสนอแนะและการยกย่องเข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวัน
- สร้างแม่แบบการยกย่องส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทหรือโอกาสพิเศษ
ข้อจำกัดของวัตถุ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ส่งคำชมเชยได้จำนวนจำกัดต่อช่องต่อสัปดาห์
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าราคาเป็นอุปสรรค
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Pro + แบบสำรวจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสอบถามและการวิเคราะห์)
SurveyMonkey เป็น แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลและองค์กรในการสร้าง แชร์ และวิเคราะห์แบบสำรวจ มีประเภทคำถามหลากหลายเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์ตรรกะขั้นสูง ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจและทำการวิจัยผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติขั้นสูงเช่น ตรรกะการข้ามและการแยกเส้นทางช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการนำเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้า นอกจากนี้ SurveyMonkey ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- เข้าถึงชุดคำถามที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับคุณภาพและความเกี่ยวข้องของแบบสำรวจ
- สร้างแบบสำรวจในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและรวบรวมความคิดเห็นที่ครอบคลุม
- แจกจ่ายแบบสำรวจผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงอีเมล ลิงก์เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
- วิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือรายงานแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 10 คำถามต่อแบบสำรวจ
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
ราคาของ SurveyMonkey
- Advantage รายปี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานรายเดือน: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์รายปี: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อได้เปรียบของทีม: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $92/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การทำวิจัยผู้ใช้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้คุณออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ ไม่ใช่แค่การคาดเดา สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และน่าใช้งาน ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญ สิ่งนี้จะนำไปสู่ความพึงพอใจที่สูงขึ้น การรักษาผู้ใช้ที่ดีขึ้น และการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น 🚀
7. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกลุ่มแบบง่าย)
Doodleเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการประสานงานประชุมและกิจกรรมกับกลุ่มคน มันช่วยให้ผู้จัดงานสามารถเสนอช่วงเวลาที่แตกต่างกันและให้ผู้เข้าร่วมแชร์เวลาว่างได้ ช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถ เสนอช่วงเวลาหลายช่วง, เชิญผู้เข้าร่วมให้โหวตตัวเลือกที่พวกเขาต้องการ, และระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว Doodle ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Outlook เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่จัดตารางไว้ทั้งหมดจะซิงโครไนซ์กันในทุกแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Doodle
- ประสานงานการประชุมกลุ่มโดยเสนอตัวเลือกเวลาหลายช่วงและให้ผู้เข้าร่วมระบุเวลาที่สะดวก
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความตรงต่อเวลาด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติและกำหนดเวลาส่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตอบกลับ
- ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยตัวเลือกต่างๆ รวมถึงวันที่ เวลา และสถานที่
- ยกระดับภาพลักษณ์มืออาชีพของคุณด้วยการเพิ่มโลโก้และองค์ประกอบแบรนด์ขององค์กรคุณลงในคำเชิญและแบบสำรวจของ Doodle
ข้อจำกัดของดูเดิล
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา ซึ่งอาจรบกวนสมาธิ
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการถูกจำกัดไว้สำหรับเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
ฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายของ Doodle ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้ โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า
การใช้งานมีความเรียบง่ายและสะดวกในการแบ่งปัน การตั้งค่าแคมเปญและส่งลิงก์ไปยังผู้รับหลายคนทำได้ง่าย การสร้างแบบสำรวจหรือตัวเลือกปฏิทินหลายรายการถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ฉันไม่เคยพลาดกำหนดเวลาในการนัดหมายหรือได้รับการตอบกลับล่าช้าเลย
การใช้งานนั้นง่ายและสะดวกในการแชร์ การตั้งค่าแคมเปญและการส่งลิงก์ไปยังผู้รับหลายคนทำได้ง่าย การสร้างแบบสำรวจหลายแบบหรือตัวเลือกปฏิทินเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ฉันไม่เคยพลาดกำหนดการสำหรับการนัดหมายหรือได้รับการตอบกลับล่าช้าเลย
8. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม)
Zapierเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเว็บแอปต่างๆ และทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ใช้สามารถ สร้าง 'Zaps' เพื่อกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการระหว่างแอป ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Zapier ยังรองรับแอปพลิเคชันมากกว่า 5,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักอย่าง Gmail, Slack และ Trello ช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ใช้ตรรกะ if/then ภายใน Zaps เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะ
- ใช้ชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวของ Zapier เพื่อปรับแต่งและควบคุมการไหลของข้อมูลภายในระบบอัตโนมัติของคุณ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วยประวัติงานโดยละเอียด
- สร้าง Zaps หลายขั้นตอนเพื่อทำงานอัตโนมัติและเปิดใช้งานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Zapier
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ใช้ Zaps แบบขั้นตอนเดียวและงาน 100 งานต่อเดือน
- แผนประกันระดับสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจที่ดีที่สุด
9. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มฟรีและใช้งานง่าย)
Google Formsเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มฟรีที่ช่วยให้คุณสร้าง แชร์ และวิเคราะห์แบบสำรวจ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ โดยถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Polly AI ในฐานะส่วนหนึ่งของชุด Google Workspace จึงทำงานร่วมกับบริการอื่นๆ ของ Google ได้อย่างดี เช่น Google Sheets ทำให้การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แบบสำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปยัง รองรับประเภทคำถามต่างๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึงแบบตัวเลือก แบบดรอปดาวน์ และมาตราส่วนเชิงเส้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นโดยใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขแบบฟอร์มพร้อมกัน; คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม
- ผสานกับ Google Sheets เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงและอัปโหลดไฟล์ได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์ม ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการรวบรวมเอกสาร รูปภาพ หรือทรัพยากรอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Google Forms
- มันมีคุณสมบัติการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งทำให้แบบฟอร์มดูทั่วไป
- มันไม่ให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือคุณสมบัติการรายงานแบบเนทีฟ
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบความรวดเร็วในการตั้งค่าแบบฟอร์มใน Google Formsโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
Google Forms ทำให้การทำงานกับผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในห้องเดียวกันได้ง่ายและรวดเร็ว เราต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อขยายธุรกิจ และ Google Forms ตอบสนองได้ทันที
Google Forms ทำให้การทำงานกับผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในห้องเดียวกันได้ง่ายและรวดเร็ว เราต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อเติบโตทางธุรกิจ และ Google Forms นั้นรวดเร็วทันใจ
10. Culture Amp (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพ)
Culture Ampเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่ครอบคลุม พร้อมเครื่องมือมากมายสำหรับการมีส่วนร่วม การจัดการประสิทธิภาพ และการพัฒนา
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงาน Culture Amp ช่วยให้องค์กรสามารถ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการสำรวจที่ปรับแต่งได้, การประเมินผลการทำงาน, และแผนการพัฒนา. แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน, การประเมินผลการทำงาน, และการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- ดำเนินการสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างครอบคลุม พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เปิดใช้งานการจัดการประสิทธิภาพผ่านการตั้งเป้าหมาย, การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา, และการติดตามการพัฒนา
- ผสานรวมกับระบบ HRIS ต่างๆ เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล
- จัดตั้งเมทริกซ์สมรรถนะที่มีโครงสร้างเพื่อกำหนดและประเมินทักษะและพฤติกรรมที่คาดหวังภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มค่อนข้างสูง
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคล
📌 ทางเลือกอื่นสำหรับ Polly AI:
- Slido (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชมแบบสด)
- Mentimeter (เหมาะสำหรับผู้นำเสนอและครูผู้สอนในการสร้างแบบสำรวจแบบโต้ตอบและเรียลไทม์ระหว่างเซสชัน)
- Tally (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมรองรับการตอบแบบไม่จำกัดและการเชื่อมต่อที่ทรงพลัง)
- Alchemer (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้สูงและการวิเคราะห์ระดับองค์กร)
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Polly AI ของคุณ
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Polly AI ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมาย ไม่ว่าคุณจะมองหาการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วด้วย Simple PollผลการสำรวจเชิงลึกจากSurveyMonkey หรือการอัตโนมัติที่ราบรื่นด้วย Zapier
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่าง—การรวบรวมความคิดเห็น, การส่งเสริมการร่วมมือ, และการให้การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง—ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุด. มันทำให้การจัดการความคิดเห็นง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้, แชทแบบเรียลไทม์, และแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึก.
สมัครฟรีวันนี้เพื่อดูว่า ClickUp ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร