วิธีสร้างแบบสำรวจใน Slack

คุณใช้เครื่องมือใดในการสื่อสารภายในองค์กรของคุณ?
หากคุณตอบว่า Slack คุณคือหนึ่งในผู้ใช้ประมาณ 38..8 ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ทุกวัน พูดถึงคู่แข่งที่คู่ควร!
Slack ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม โดยนำเสนอพื้นที่ที่มีความคล่องตัวซึ่งมีช่องทาง การส่งข้อความทันทีและการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อการตัดสินใจได้ด้วย?
อย่างไร? คำตอบคือแบบสำรวจใน Slack
การสำรวจความคิดเห็นใน Slack ที่จัดเวลาได้ดีสามารถช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น รวบรวมข้อเสนอแนะ และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
มาสำรวจวิธีการสร้างโพลแบบนั้นใน Slack กันเถอะ
⏰ สรุป 60 วินาที
การสำรวจความคิดเห็นใน Slack ช่วยให้ทีมรวบรวมข้อเสนอแนะและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ หรือการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น
- Simple Poll ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่รวดเร็วและปรับแต่งได้ใน Slack โดยใช้คำสั่ง /poll ตัวเลือกประกอบด้วย การลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน, แบบสำรวจที่จัดขึ้นซ้ำ, และคำตอบแบบเลือกหลายตัวเลือก
- โพลลี เป็นตัวเลือกที่ก้าวหน้าขึ้น พร้อมให้บริการคุณสมบัติเช่น การสำรวจความคิดเห็นตามกำหนดเวลา, การตอบแบบไม่ระบุตัวตน, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- SurveyMonkey เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำแบบสำรวจเชิงลึก คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มบนแพลตฟอร์มของพวกเขาและแชร์ลิงก์ใน Slack เพื่อรับคำตอบ
- ClickUp ผสานการทำงานกับ Slack ทำให้การสำรวจความคิดเห็นและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและง่ายดาย
- ClickUp Forms เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับแบบสำรวจใน Slack โดยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด และวิเคราะห์คำตอบผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็น ได้แก่ การตั้งคำถามให้เรียบง่าย กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
วิธีการสร้างแบบสำรวจใน Slack
การสร้างแบบสำรวจในSlack นั้นง่ายกว่าที่คุณคิด แม้ว่า Slack จะไม่มีเครื่องมือสร้างแบบสำรวจในตัว แต่ก็มีวิธีมากมายที่จะทำให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่การตอบกลับด้วยอีโมจิอย่างรวดเร็วไปจนถึงแอปโพลล์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตอบกลับที่ละเอียดมากขึ้น Slack มีเครื่องมือที่จะทำให้การโหวตเป็นเรื่องง่าย
1. แบบสำรวจด้วยอิโมจิในข้อความ Slack
ปฏิกิริยาอีโมจิเป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการในการทำโพลแบบง่าย ๆ ในช่อง Slack นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- คลิกปุ่ม "เขียนข้อความ" เพื่อโพสต์ข้อความใน Slack โดยระบุคำถามและตัวเลือกของแบบสำรวจ (เช่น "เวลาใดที่เหมาะที่สุดสำหรับการประชุม? ตัวเลือกหนึ่ง: 10 โมงเช้า, ตัวเลือกสอง: 2 โมงบ่าย")
- เพิ่มอีโมจิที่เกี่ยวข้องลงในข้อความของคุณสำหรับแต่ละตัวเลือกคำตอบ
- ขอให้สมาชิกในทีมโหวตโดยการแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิที่ตรงกับตัวเลือกของพวกเขา
คุณสามารถมองเห็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้ในพริบตา
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วหรือแบบสอบถามที่มีเพียงคำถามเดียว แต่ไม่เหมาะสำหรับแบบสอบถามที่มีหลายคำถามหรือการตอบแบบไม่ระบุตัวตน
🧠เกร็ดความรู้สนุกๆ: Slack เป็นผู้ทำให้การใช้อีโมจิแบบกำหนดเองเป็นที่นิยมในการสื่อสารในที่ทำงาน โดยเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆ สามารถอัปโหลดอีโมจิของตัวเองเพื่อสะท้อนมุกตลกภายในทีม วัฒนธรรมองค์กร หรือแค่เพื่อความสนุกสนาน
2. แบบสำรวจความคิดเห็นแบบง่าย
Simple Poll เป็นแอปสำรวจความคิดเห็นที่มีชื่อเสียง ใช้สำหรับสร้างแบบสำรวจใน Slack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วจากทีมของคุณ
ไปที่เว็บไซต์ Simple Poll หรือไดเรกทอรีแอป Slack คลิก เพิ่มไปยัง Slack และอนุญาตแอปสำหรับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ โปรดทราบว่า Simple Poll เป็นแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งต้องเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
ตอนนี้ มีสองวิธีในการสร้างแบบสำรวจใน Simple Poll
ก) การใช้ทางลัด
ในหน้าต่างแชท ที่มุมล่างซ้าย มีปุ่ม ไฟล์แนบและทางลัด (สัญลักษณ์บวกเล็ก ๆ) ให้คุณคลิกเพื่อเริ่มต้น
หาก "สร้างโพลด้วย Simple Poll" ไม่ปรากฏทันที ให้พิมพ์ "poll" ในแถบค้นหา แล้วมันจะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณคลิกที่ทางลัดแบบสำรวจง่าย หน้าต่างจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเพิ่มคำถาม ตั้งค่าตัวเลือก และปรับแต่งการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ
เมื่อแบบสำรวจของคุณพร้อมแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ดูตัวอย่าง" ระบบจะแสดงให้คุณเห็นว่าแบบสำรวจของคุณจะปรากฏอย่างไรเมื่อเผยแพร่
B) การใช้คำสั่ง /poll
ไปที่ช่อง Slack หรือส่งข้อความโดยตรงที่คุณต้องการสร้างแบบสำรวจ แล้วพิมพ์คำสั่ง /poll ตามด้วยคำถามและตัวเลือกคำตอบของคุณ ตัวอย่างเช่น:
กดปุ่ม Enter หรือส่ง และแบบสำรวจของคุณจะเริ่มใช้งานทันที
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถปรับแต่งแบบสำรวจเพิ่มเติมได้โดยการเพิ่มคำสำคัญขั้นสูงลงในคำสั่งสแลชของคุณ เช่น:
- 'ไม่ระบุชื่อ' เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคำตอบ
- 'recurring' เพื่อสร้างโพลที่เกิดซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด
- 'จำกัดจำนวนการลงคะแนน' เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถลงคะแนนได้
- 'allow-options' เพื่ออนุญาตให้สมาชิกในทีมของคุณเพิ่มตัวเลือก
ตัวอย่าง: /poll "คุณต้องการให้เราครอบคลุมเรื่องใดในการประชุมบริษัทในภายหลัง?" "ความคืบหน้าการจ้างงาน" "อัปเดตงานเลี้ยง" "การเงิน" ตัวเลือกที่อนุญาต: ไม่ระบุตัวตน
กด Enter แล้ว Simple Poll จะสร้างแบบสำรวจในช่องหรือข้อความ ทีมของคุณสามารถเริ่มโหวตได้ทันที!
3. พอลลี่
Polly เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างแบบสำรวจใน Slack โดยมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การกำหนดเวลาการสำรวจและการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน
1. ไปที่ไดเรกทอรีแอป Slack และเพิ่ม Polly ลงในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ
2. ในช่องทางที่คุณชื่นชอบ ให้พิมพ์ /polly ตามด้วยคำถามและตัวเลือกของคุณ
3. จะมีหน้าจอป๊อปอัปปรากฏขึ้นซึ่งจะให้คุณเลือกประเภทคำถามต่างๆ:
- แบบปรนัย
- มาตราส่วนตัวเลข (1-5, 1-10)
- เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
- NPS (คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ)
- เปิดกว้าง
4. เช่นเดียวกับ Simple Poll คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมได้ เช่น แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน การโหวตหลายครั้ง และการสำรวจแบบซ้ำ
5. เมื่อแบบสำรวจของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีหรือกำหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมได้
6. Polly ให้ผลลัพธ์และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลการสำรวจได้ในขณะที่ทีมของคุณตอบกลับ
👀 คุณรู้หรือไม่? ใน Polly เมื่อคุณสร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามแบบไม่ระบุตัวตนแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการสำรวจแบบระบุตัวตนได้ในภายหลัง แต่คุณสามารถสลับการตั้งค่าต่างๆ ได้
4. SurveyMonkey
SurveyMonkeyซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีรายละเอียดโดยใช้ประเภทคำถามขั้นสูง แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Slack แต่คุณสามารถแชร์แบบสำรวจของ SurveyMonkey กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
โดยการผสาน Slackและ SurveyMonkeyเข้าด้วยกันคุณสามารถใช้คำสั่ง slash เพื่อถามคำถามง่าย ๆ และแชร์แบบสำรวจและผลลัพธ์กับผู้เข้าร่วมใน Slack ได้ ตัวอย่างเช่น: /poll "เราควรระดมความคิดเกี่ยวกับอะไรในเซสชั่นถัดไปของเรา?"
หากคุณได้สร้างแบบสำรวจที่ละเอียดมากขึ้นใน SurveyMonkey แล้ว คุณสามารถแชร์มันในช่อง Slack ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งง่าย ๆ อีกคำสั่งหนึ่ง: /survey.
ข้อจำกัดของการใช้ Slack ในการสร้างแบบสำรวจ
- แบบสำรวจความคิดเห็นใน Slack มักขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งประเภทคำถามหรือรูปแบบ ส่งผลให้ข้อจำกัดในการรวบรวมความคิดเห็น
- แบบสำรวจอาจกระจายไปอยู่ในช่องทางต่าง ๆ ทำให้ยากต่อการจัดการคำตอบหรือติดตามผลลัพธ์ในที่เดียว
- การสร้างแบบสำรวจขั้นสูงใน Slack (เช่น แบบสำรวจหลายคำถาม) มักต้องติดตั้งแอปจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือข้อจำกัด
สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงการสำรวจความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน— เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทนการสำรวจความคิดเห็นใน Slack
ในขณะที่ Slack ให้ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นพื้นฐานและการสำรวจอย่างรวดเร็ว ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Form Viewโดยขจัดข้อจำกัดเช่น การปรับแต่งที่จำกัดและการขาดการเก็บข้อมูลที่ละเอียด
🧠เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการสำรวจความคิดเห็นย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 19 จอร์จ กัลลัพ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี 1935 ซึ่งได้วางรากฐานสำหรับเทคนิคการสำรวจความคิดเห็นสมัยใหม่
ทำไมต้องใช้ ClickUp Forms?
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนการประชุมสัมมนาของบริษัทและต้องการรวบรวมความชอบของทุกคนสำหรับกิจกรรมต่างๆ...หรืออาหารกลางวัน ในขณะที่การสำรวจความคิดเห็นใน Slack อย่างรวดเร็วอาจใช้ได้ แต่คุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรวบรวมความชอบหลายรายการ ความคิดเห็น หรือแม้แต่การจัดอันดับ
ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถ:
- ออกแบบแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ
- รวบรวมคำตอบโดยละเอียด รวมถึงข้อเสนอแนะแบบเปิด
- แชร์ลิงก์ผ่านClickUp Chat(หรือ Slack) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ClickUp Chat ช่วยให้คุณไฮไลท์ลิงก์เป็น 'ประกาศ' เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือน คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ตอบแบบสอบถามผ่าน ClickUpเพื่อให้ส่งคำตอบตรงเวลา!
ด้วย ClickUp ทุกขั้นตอนของการทำโพลของคุณจะเกิดขึ้นภายในแอปเดียวกัน ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหรือติดตั้งเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เริ่มต้นด้วยการสร้างโพลใน ClickUp Forms แชร์ผ่านแชทในตัวของ ClickUp และวิเคราะห์คำตอบภายใน ClickUp ผ่านรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ จะมีความมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้อีกไหม?
วิธีสร้างแบบสำรวจโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
การสร้างแบบสำรวจในมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp นั้นรวดเร็วและใช้งานง่ายมาก นี่คือวิธีการทำ:
1. ตั้งค่าแบบฟอร์ม
- ไปที่พื้นที่ทำงาน ClickUp ที่คุณต้องการจัดการแบบสำรวจ
- ไปที่มุมมองแบบฟอร์ม และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกเทมเพลตแบบฟอร์มที่มีอยู่ หรือสร้างแบบฟอร์มใหม่จากศูนย์ (การใช้เทมเพลตจะรวดเร็วกว่ามากแน่นอน!)
- สร้างแบบสำรวจของคุณโดยใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อเพิ่มคำถาม/หมวดหมู่ คุณสามารถใช้ตัวเลือกแบบหลายคำตอบ, แบบเลือกจากรายการ, หรือแม้กระทั่งกล่องข้อความสำหรับคำตอบแบบเปิด
นี่ต้องเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแบบสำรวจ เห็นด้วยไหม?
2. ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากฟิลด์กำหนดเองเริ่มต้นของ ClickUpเช่น "ชื่อ", "อีเมล" หรือ "ความสำคัญ" สำหรับแบบสำรวจ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแนะนำผู้ตอบแบบสอบถามตามคำตอบก่อนหน้าของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนเลือก "ใช่" สำหรับการเข้าร่วมการพักผ่อน พวกเขาอาจถูกกระตุ้นให้เลือกวันที่หรือกิจกรรมที่ต้องการ
- ใช้เทมเพลตของ ClickUp เป็นแรงบันดาลใจและเร่งกระบวนการตั้งค่าแบบสำรวจของคุณให้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มลงทะเบียนทั่วไปเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
3. แชร์แบบสำรวจ
- เมื่อแบบฟอร์มพร้อมและเผยแพร่แล้ว ให้คัดลอกลิงก์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- โพสต์ใน ClickUp Chat หรือช่อง Slack ของคุณเพื่อให้ทีมเข้าถึงได้ง่าย และให้ผู้เข้าร่วมตอบกลับได้โดยตรง
4. ติดตามการตอบกลับ
- ดูคำตอบแบบเรียลไทม์จากมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUp
- เมื่อมีการตอบกลับเข้ามา ข้อมูลจะถูกซิงค์โดยตรงกับงานใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้ทันที
การผสานรวมกับ Slack
แต่นั่นยังไม่หมด!ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack ของ ClickUp คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนแบบสำรวจหรือการเตือนความจำไปยัง Slack ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมได้ และเชื่อมช่องว่างระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการให้คนตอบแบบสำรวจของคุณมากขึ้นหรือไม่? คุณต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบสำรวจที่ดีกว่า!
นี่คือคำแนะนำเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจของคุณ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน: เริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการสำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าคำถามมีความกระชับ, มีความเกี่ยวข้อง, และเข้าใจง่าย
- ทำให้เรียบง่าย: ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและให้ตัวเลือกการตอบกลับหลายทางเพื่อรองรับมุมมองที่หลากหลาย
- โปรโมทอย่างกว้างขวาง: แชร์แบบสำรวจผ่านอีเมล แพลตฟอร์มแชท หรือแดชบอร์ดต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นClickUp Notificationsจะช่วยเตือนให้ผู้คนส่งคำตอบของพวกเขา
- เสนอสิ่งจูงใจ: กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยอธิบายว่าผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้อย่างไรหรือเสนอรางวัลเล็กๆ น้อยๆ
- สร้างความรู้สึกเร่งด่วน: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตอบสนองอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณได้รับผลการสำรวจแล้ว การสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน:
- ระบุแนวโน้ม: รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแบบแผนหรือแนวโน้มในคำตอบ ใช้ตัวกรองทางประชากรศาสตร์ (หากมี) เพื่อเข้าใจมุมมองของกลุ่มต่าง ๆ
- สร้างภาพข้อมูล: นำเสนอผลลัพธ์ผ่านแผนภูมิหรือกราฟเพื่อให้ข้อมูลที่ค้นพบเข้าถึงได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
- เน้นประเด็นสำคัญ: ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือ KPI ขององค์กร และอย่ามองข้ามข้อมูลที่ผิดปกติหรือคำตอบที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์
- สื่อสารอย่างโปร่งใส: แบ่งปันผลลัพธ์กับผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอนาคต
นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ด้วย ClickUp
ClickUp มอบเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อทำให้การสำรวจและการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณ สร้างแดชบอร์ดผลลัพธ์การสำรวจที่กำหนดเองด้วยClickUp Dashboards โดยใช้วิดเจ็ตเช่นแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงข้อมูลการตอบกลับอย่างชัดเจนในทันที
คุณสามารถติดตามอัตราการมีส่วนร่วมได้ด้วยการใช้วิดเจ็ตติดตามความคืบหน้าหรือมุมมองกิจกรรมเพื่อระบุระดับการมีส่วนร่วม ใช้เครื่องมือรายงานของ ClickUp เพื่อสร้างสรุปและเชื่อมโยงผลลัพธ์ของแบบสำรวจกับเป้าหมายเฉพาะโดยใช้ClickUp Goals
สุดท้าย อย่าลืมเพิ่มความคิดเห็นในแดชบอร์ดหรือรายงาน และสรุปผลการค้นพบในClickUp Docsเพื่อความสะดวกในการแชร์กับทีม
ด้วยการออกแบบแบบสำรวจที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน วิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีกลยุทธ์ และใช้คุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสำรวจความคิดเห็นให้กลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในทีมและขับเคลื่อนการตัดสินใจที่อิงข้อมูล
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มคำถามปลายเปิดเป็นทางเลือกควบคู่ไปกับตัวเลือกแบบปรนัยเมื่อสร้างแบบสำรวจของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ข้อเสนอแนะ หรือมุมมองเฉพาะตัวที่คำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจไม่สามารถครอบคลุมได้
แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของคุณ (เล่นคำกับคำว่า Form) ด้วย ClickUp
การสำรวจความคิดเห็นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกมองข้ามซึ่งสามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจปฏิกิริยาด้วยอีโมจิอย่างรวดเร็วใน Slack หรือการสำรวจที่ละเอียดมากขึ้นโดยใช้ Simple Poll หรือ Polly ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการรวบรวมความคิดเห็นและการตัดสินใจอย่างประชาธิปไตย
แต่บางครั้ง คุณต้องการมากกว่าแค่การลงคะแนนเสียงธรรมดา
เมื่อคุณมีกำหนดส่งงาน ความต้องการส่วนตัว และความคิดเห็นที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทาง การทำโพลใน Slack อย่างรวดเร็วช่วยได้ แต่ ClickUp จะรวบรวมคำตอบโดยละเอียด กรองตามลำดับความสำคัญของทีม และแสดงผลทั้งหมดในรูปแบบรายงานแบบเรียลไทม์
ด้วย ClickUp การสร้างแบบสำรวจกลายเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเชิงลึก และ—กล้าพูดเลยว่า—สนุกอีกด้วย
อย่าพอใจแค่ "ดีพอ"สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และทำให้แบบสำรวจครั้งต่อไปของคุณเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ!