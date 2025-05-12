บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจที่ดีที่สุดในปี 2025

12 พฤษภาคม 2568

แบบสำรวจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า การทำวิจัยตลาดหรือการตรวจสอบความพึงพอใจในงานของทีมคุณ

แต่การดำเนินการสำรวจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงคือการเจาะลึกข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและดึงเอาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ออกมา

เมื่อฐานลูกค้าและขนาดทีมของ ClickUp เติบโตขึ้น เราตระหนักว่าเราต้องการซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังเพื่อจัดการข้อมูลแบบสำรวจทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ การทำด้วยมือไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก

ดังนั้น เราจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ

หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจหลายสิบแพลตฟอร์ม เราได้คัดเลือกแพลตฟอร์มที่เราชื่นชอบที่สุด 10 อันดับแรกไว้แล้ว เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมของเรา และเราหวังว่าพวกมันจะเป็นประโยชน์กับคุณเช่นกัน!

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจ?

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ฉันให้ความสำคัญในแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจ:

  • ทำลายกำแพงข้อมูล: เครื่องมือนี้ควรทำให้ข้อมูลการสำรวจเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีม โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพวกเขา
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง: ฟีเจอร์สำหรับการแบ่งกลุ่ม, การทำตารางไขว้, และการวิเคราะห์แนวโน้มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: การมีกราฟ, แผนภูมิ,และแดชบอร์ดโครงการที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายนั้นยอดเยี่ยมมาก เพราะช่วยให้ฉันสามารถแสดงข้อมูลได้ตามที่ต้องการ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ต้องสามารถเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของฉัน เช่น Excel, ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์ม BI
  • การปรับแต่งแบบสำรวจ: เครื่องมือต้องให้ฉันสามารถสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนได้ พร้อมด้วยประเภทคำถามต่าง ๆ, ลอจิกการแยกเส้นทาง, และตัวเลือกการออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนและการฝึกอบรม: การมีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็วและแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ การรู้ว่ามีผู้ช่วยเหลือพร้อมให้บริการทำให้ผมและทีมของผมมั่นใจว่าจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจที่ดีที่สุดที่ควรใช้

โดยคำนึงถึงเกณฑ์ข้างต้น นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเรา:

1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลแบบสำรวจในรูปแบบภาพ

ClickUp มีเครื่องมือทรงพลังสองอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์แบบสอบถาม:ClickUp Form Viewสำหรับสร้างแบบสอบถามที่สามารถปรับแต่งได้ และClickUp Dashboardsสำหรับการแสดงข้อมูลแบบสอบถามอย่างชัดเจนขึ้น

มุมมองแบบฟอร์มช่วยให้ฉันสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง—พนักงาน ลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ฉันสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้ให้เป็นงานที่ติดตามได้ใน ClickUp และเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของฉันโดยตรง ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าบ่นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ฉันจะสร้างงานสำหรับทีมพัฒนาของเราเพื่อตรวจสอบโดยด่วน

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
เริ่มต้นใช้งานแบบฟอร์ม ClickUp
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับมุมมองแบบฟอร์มคือความยืดหยุ่นของมัน มันไม่ใช่แบบฟอร์มสำรวจที่ตายตัวหรือใช้รูปแบบเดียว มันเข้าใจตรรกะเงื่อนไขและอัปเดตคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ การปรับแต่งคำถามให้เหมาะสมและการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำได้อย่างราบรื่น

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบสอบถามแบบไดนามิกด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

ตอนนี้ มาสู่ขั้นตอนต่อไป ฉันใช้ ClickUp Dashboards เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการสำรวจ การ์ดแบบกำหนดเอง เช่น การ์ดแผนภูมิวงกลม การ์ดแผนภูมิแท่ง และการ์ดแผนภูมิคำนวณ (มีในแผนธุรกิจขึ้นไป) ช่วยให้ฉันมองเห็นข้อมูลงานในรูปแบบที่ต้องการ

แดชบอร์ดที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
มองเห็นข้อมูลลูกค้าได้ทันทีด้วยแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่นของ ClickUp

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของการ์ดที่ช่วยให้ฉันติดตามตัวชี้วัดต่างๆ:

ประเภทบัตรประเภทเมตริก
บัตรแผนภูมิวงกลมเปิดคำขอสนับสนุนตามสถานะงานสปรินต์ตามสถานะ
บัตรแผนภูมิแท่งแนวโน้มของกระบวนการขายตามช่วงเวลา
บัตรแผนภูมิการคำนวณจำนวนคำขอสนับสนุนใหม่ เวลาเฉลี่ยในการแก้ไข

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากอุตสาหกรรม SaaS ซึ่งมีการดำเนินงานที่เน้นด้านการตลาด การขาย และการสนับสนุนลูกค้าเป็นหลัก ยังมีบัตรอีกมากมายที่ช่วยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การเงิน การประกันคุณภาพ การดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง และยังมีอีกมากมาย

หากฉันต้องการข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจ ฉันใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI คู่หูที่เชื่อถือได้และติดตั้งมาในตัวของ ClickUp มันสแกนทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของฉันและให้คำตอบแก่ฉันทันที

ClickUp Brain
รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับคำถามของคุณด้วย ClickUp Brain

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบข้อมูลการสำรวจ (เช่น คำตอบ ข้อมูลผู้เข้าร่วม และประวัติการสำรวจ) ใน ที่เก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์
  • อัตโนมัติการกระจายแบบสำรวจ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ข้อมูลประชากร, การติดต่อในอดีต) และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
  • ปรับแต่งแคมเปญแบบสำรวจตามความชอบของผู้เข้าร่วม หรือประวัติการตอบกลับ และรับคำตอบที่มีความหมาย
  • สร้างรายงานโดยละเอียด เกี่ยวกับผลการสำรวจ แนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ
  • ติดตามระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม สำหรับแบบสำรวจ, ตรวจสอบอัตราการตอบกลับ และวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ได้ให้บริการฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. SurveySparrow—เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง CSS

SurveySparrow
ผ่านทางSurveySparrow

ฉันชอบเพิ่มความเป็นแบรนด์ให้กับสื่อการตลาด ดังนั้นฉันจึงรู้สึกสนใจในทันทีเมื่อได้เห็นการปรับแต่ง CSS ของ SurveySparrow นอกจากการสร้างแบบสำรวจที่ละเอียดแล้ว ฉันยังสามารถปรับแต่งแบบสำรวจให้เฉพาะเจาะจงโดยใช้พารามิเตอร์การติดต่อและตัวแปรที่กำหนดเองได้อีกด้วย

ฉันยังชอบความสะดวกในการแชร์แบบสำรวจ—เครื่องมือนี้ให้ฉันสามารถสร้างลิงก์เว็บโดยตรงสำหรับอีเมลหรือ SMS สร้างรหัส QR ที่สามารถสแกนได้ หรือฝังลิงก์เป็นวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow

  • อัตโนมัติแบบสำรวจที่เกิดซ้ำและอีเมลเตือนสำหรับผู้ตอบบางส่วนและผู้ไม่ตอบ
  • โฮสต์แบบสำรวจจากเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ของคุณเอง
  • รับรายงานการสำรวจทางอีเมลเป็นระยะๆ
  • ส่งออกข้อมูลการสำรวจในรูปแบบ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • เครื่องมือนี้ไม่รองรับการใช้งานบนมือถือ

ราคาของ SurveySparrow

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $19 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • เริ่มต้น: $39 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $249 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • CX พื้นฐาน: $199 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • NPS + CX Suite: ราคาตามความต้องการ

รายละเอียดราคาที่มาจาก G2

คะแนนของ SurveySparrow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. Survicate—เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เซอร์วิเคต
ผ่านทางSurvicate

Survicate รองรับการสร้างแบบสำรวจสำหรับหลายช่องทาง (อีเมล, เว็บไซต์, ในแอป, เป็นต้น) แต่สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมคือความสามารถในการสร้างแบบสำรวจภายในผลิตภัณฑ์

ทีมของเราได้พยายามรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะผ่านการสำรวจที่กระตุ้นโดยเหตุการณ์ (เช่น การสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การดาวน์โหลดหลังจากผู้ใช้ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี หรือการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การนำเข้าหลังจากที่พวกเขาลองนำเข้าข้อมูลดิบจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม)

ต้องบอกว่ามันทำงานได้ดีมาก เนื่องจากการสำรวจมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับบริบท จึงช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาเฉพาะของลูกค้าได้ (เช่น ปัญหาในการนำเข้า/ส่งออกสำหรับเครื่องมือบางประเภท)

คุณสมบัติเด่นของ Survicate

  • สร้างแบบสำรวจที่มีแบรนด์ด้วยตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย
  • รวบรวมรายงานข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง
  • รับการแจ้งเตือนบน MS Teams/Slack และทำงานร่วมกันภายในเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • เชื่อมต่อ Survicate กับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่โดยใช้ Zapier

ข้อจำกัดของ Survicate

  • ไม่มีตัวเลือกในการรวมผลการสำรวจหลายรายการ

ราคาของเซอร์วิเคต

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • ขนาด: $299/เดือน

คะแนนของ Survicate

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

4. เชิงธีม—เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาด้วย LLMs

เชิงธีม
ผ่านทางหัวข้อเฉพาะ

แม้ว่าแบบสำรวจทางอีเมลจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้า แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีอัตราการตอบกลับต่ำ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสำรวจของ Thematic ช่วยแก้ไขปัญหานี้

มันใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบในแชทและทำนายระดับความพึงพอใจของลูกค้า ฉันชอบฟีเจอร์ที่คิดมาอย่างดีนี้—มันช่วยให้ฉันวัดคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ได้อย่างแม่นยำสำหรับลูกค้าที่เคยติดต่อทีมสนับสนุนของเรา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในแบบสำรวจลูกค้าของเรา

คุณสมบัติเด่นตามธีม

  • วิเคราะห์ข้อมูลจากการโทร, แชทสนับสนุน, อีเมล และข้อความโดยอัตโนมัติ
  • ค้นพบหัวข้อ/ธีมที่ขับเคลื่อนปริมาณการโทรและเวลาการจัดการเฉลี่ย (AHT) เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบุปัญหาใหม่และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาจริงด้วยระบบ AI ของ Thematic โดยไม่ต้องรอผลการสำรวจ
  • สร้างรายงานได้เพียงไม่กี่คลิกและแชร์ปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัดเชิงหัวข้อ

  • การตั้งค่าเริ่มต้นรู้สึกไม่เสถียร

การกำหนดราคาตามธีม

  • เริ่มต้น: $2000/เดือน พร้อมที่นั่งชมไม่จำกัด
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การจัดอันดับตามธีม

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

5. Tableau—เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย AI

Tableau
ผ่านทางTableau

ฉันชอบ Tableau Pulse มาก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่คุณต้องการ เราได้ 'ติดตาม' ตัวชี้วัดบางตัวจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) อัตราการเลิกใช้บริการ และมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า

ด้วย Pulse เราสามารถรับสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเมตริกเหล่านั้นได้ เพียงแค่คลิกเดียว มันยังช่วยให้ฉันเจาะลึกได้มากขึ้น ฉันสามารถทำการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงและระบุการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนในตัวเลข รวมถึงจุดข้อมูลที่ผิดปกติหรือค่าที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังสร้างส่วนคำถามที่พบบ่อยสำหรับแต่ละเมตริกเพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ติดตามข้อมูลสำคัญจากทั้งมือถือและเดสก์ท็อป
  • วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจทางสายตาและเปลี่ยนให้เป็นรายงานแบบโต้ตอบที่สามารถแชร์ได้
  • กรองรายการสำรวจตามข้อมูลประชากร
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Salesforce หรือ Microsoft Office

ข้อจำกัดของ Tableau

  • ไม่ทำการรีเฟรชรายงานโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงใหม่
  • รูปแบบการกำหนดราคาที่สูงทำให้เหมาะสมเฉพาะกับบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น

ราคาของ Tableau

  • ผู้ชม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้สร้าง: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
  • นักสำรวจ: $70/เดือน ต่อผู้ใช้

รายละเอียดราคาได้มาจาก G2

การจัดอันดับ Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

6. SurveyMonkey—เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบแบบสำรวจที่ละเอียด

SurveyMonkey
ผ่านทางSurveyMonkey

เนื่องจากธุรกิจของเราเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากหลายช่องทาง ทีมความสำเร็จของลูกค้าจึงต้องสร้างแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ในขณะที่สำรวจ SurveyMonkey ฉันได้พบกับไลบรารีเทมเพลตของพวกเขาและรู้สึกประทับใจมาก!

จากการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ไปจนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการประชุม SurveyMonkey มีเทมเพลตสำหรับทุกวัตถุประสงค์ เราสามารถปรับแต่งธีมของแบบสำรวจเพื่อให้มีความรู้สึกที่เป็นแบรนด์มากขึ้นได้อีกด้วย

มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นทำแบบสำรวจหรือทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากหลายช่องทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • สร้างแบบสำรวจด้วย AI อย่างรวดเร็วด้วย SurveyMonkey Genius
  • รวบรวมความคิดเห็นที่แบ่งกลุ่มด้วยคำถามแบบแยกสาขาและคำถามที่มีเงื่อนไข
  • สร้าง แก้ไข และตรวจสอบแบบสำรวจร่วมกับสมาชิกในทีม
  • ทำการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อทำความเข้าใจว่าคำตอบของคำถามเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ SurveyMonkey

  • ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

รายละเอียดราคาได้มาจาก Capterra

คะแนนของ SurveyMonkey

  • G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

7. SentiSum—เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ตั๋วสนับสนุน

เซนติซัม
ผ่านทางSentiSum

SentiSum ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อวิเคราะห์การโทร แชท อีเมล และผลสำรวจของลูกค้า เครื่องมือนี้ใช้ AI ขั้นสูงในการวิเคราะห์ตั๋วสนับสนุนอย่างลึกซึ้งและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

ในระหว่างการทดสอบเครื่องมือ เราสามารถรวมช่องทางการให้ข้อมูลย้อนกลับหลายช่องทางของเราให้เป็นหนึ่งเดียว และติดแท็กตั๋วในระดับที่ละเอียดได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถถาม SentiSum ได้ทุกคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าของเรา และมันจะให้คำตอบที่รวดเร็วและมีความหมายโดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ มันรวดเร็วกว่าการสร้างรายงานเฉพาะกิจเสียอีก!

คุณสมบัติเด่นของ SentiSum

  • เชื่อมโยงเหตุผลที่ลูกค้าติดต่อกับ CSAT และ NPS
  • ใช้การวิเคราะห์การพูดที่ไร้รอยต่อเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
  • จัดลำดับความสำคัญของตั๋วโดยอัตโนมัติตามหัวข้อและความรู้สึก
  • เปลี่ยนความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียและรีวิวเชิงลบให้กลายเป็นตั๋วการสนับสนุน

ข้อจำกัดของ SentiSum

  • ระบบ AI อาจจัดหมวดหมู่ตั๋วผิดพลาดได้บางครั้ง เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันในภาษาพูด/เขียน ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องระมัดระวัง

ราคา SentiSum

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนน SentiSum

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Displayr—เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดข้อมูล

Displayr
ผ่านทางDisplayr

การทำความสะอาดข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการรับรองว่ารายงานการวิเคราะห์การสำรวจมีความน่าเชื่อถือและปราศจากข้อผิดพลาดหรือค่าที่ขาดหายไป ด้วย Displayr ฉันสามารถทำความสะอาดข้อมูลการสำรวจของฉันได้ด้วยตัวเองจนถึงระดับตัวแปรหรือทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้

การทำความสะอาดด้วยตนเองเหมาะสำหรับปริมาณงานที่น้อย แต่การจัดการข้อมูลอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของเรา Displayr สามารถจดจำข้อมูลทุกประเภทได้ ตั้งแต่ข้อความ ตัวเลข ตาราง ไปจนถึงคำตอบหลายตัวเลือก ระบบสามารถตรวจจับประเภทข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ และระบุปัญหาต่างๆ เช่น ป้ายชื่อที่หายไป ข้อมูลที่ราบเรียบ หรือหมวดหมู่ขนาดเล็กที่ต้องรวมเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติเด่นของ Displayr

  • สร้างเรื่องราวข้อมูลที่มีความหมายโดยใช้ชุดเครื่องมือและเทมเพลตแบรนด์ที่ปรับแต่งได้
  • ปรับปรุงชื่อตัวแปรที่สับสนให้กลายเป็นป้ายกำกับที่กระชับด้วย Displayr AI
  • จัดกลุ่มคำตอบแบบข้อความและแบบปลายเปิดจากการสำรวจให้เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกัน
  • แสดงผลข้อมูลแบบสำรวจด้วยแผนภูมิมากกว่า 100 ประเภท รวมถึงแผนภูมิวงกลม แผนภาพ และต้นปาล์ม

ข้อจำกัดของ Displayr

  • ใช้เวลาโหลด/รีเฟรชนาน

ราคาของ Displayr

เรื่องราวจากข้อมูล

  • ฟรี (เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ใช้ทั่วไปที่มีความต้องการพื้นฐาน)
  • มืออาชีพ: $40/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Displayr

  • ฟรี (เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ใช้ทั่วไปที่มีความต้องการพื้นฐาน)
  • มืออาชีพ: 255 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับของ Displayr

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. Crunch.io—เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจอย่างรวดเร็ว

ครันช์.ไอโอ
ผ่านทางCrunch.io

เมื่อต้องคัดแยกข้อมูลที่ซับซ้อน ฉันมักต้องสร้างตัวกรองเฉพาะเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ด้วย Crunch ฉันสามารถสร้างและใช้ตัวกรองใหม่ได้อย่างรวดเร็ว—ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับฉันคือการส่งออกข้อมูลที่ราบรื่น ฉันส่งออกข้อมูลแบบสำรวจของฉันแบบออฟไลน์ด้วย Excel เพื่อนำเสนอให้ทีมของฉัน และประสบการณ์นั้นราบรื่นมาก เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้แชร์/นำเสนอออนไลน์ได้อีกด้วย ฉันได้ลองใช้ดูและสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดเลย นี่ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ดีสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

Crunch. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ
  • จัดระเบียบคำถามให้เป็นโฟลเดอร์ที่มีเหตุผล
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลด้วยเวลาตอบสนองที่น้อยกว่าหนึ่งวินาที
  • ปรับแต่งประเภทการแสดงผล

ข้อจำกัดของ Crunch. io

  • มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ Crunch. io

  • ไม่มีให้บริการ

คะแนน Crunch.io

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. ซอฟต์แวร์วิจัย Q—ดีที่สุดสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์วิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านทางซอฟต์แวร์วิจัย Q

การสำรวจตลาดของเราบางรายการมีหลายขั้นตอน บางครั้งฉันทำการวิเคราะห์และรายงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว (สำหรับขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว) แต่กลับพบว่าต้องทำทั้งหมดใหม่อีกครั้งเมื่อฉันปรับปรุงข้อมูลเก่าด้วยผลการสำรวจที่ได้มาใหม่

ด้วย Q ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ฉันไม่ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดเพราะการแก้ไขข้อมูลเล็กน้อย—มันช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับฉันและทีมของฉัน!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์วิจัย Q

  • ทำความสะอาดข้อมูลและสร้างตารางโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • สร้างรายงานข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
  • เข้าถึงการสนับสนุนภาษา R อย่างครบถ้วน
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ MS Excel และ MS PowerPoint

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์วิจัย

  • การกระตุกเป็นครั้งคราว

การกำหนดราคาซอฟต์แวร์วิจัย Q

  • ใบอนุญาตมาตรฐาน: $2379/ปี
  • ใบอนุญาตที่โอนสิทธิ์ได้: $7347/ปี

การให้คะแนนซอฟต์แวร์วิจัย Q

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

รวมศูนย์การสร้างแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp

แนวคิดหลักเบื้องหลังซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบสอบถามคือการรู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณให้ดียิ่งขึ้น และทำการปรับปรุงโดยอิงจากวงจรข้อเสนอแนะ เครื่องมือแบบสอบถามที่ฉันได้รวมไว้ในรายการนี้ยอดเยี่ยมในสิ่งที่พวกเขาทำได้—การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม—แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการออกแบบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ได้อย่างเท่าเทียมกัน หรือรองรับหลายอุตสาหกรรมได้

นี่คือจุดที่ ClickUp มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ แพลตฟอร์มนี้มอบอำนาจให้คุณสามารถตั้งคำถามปลายเปิดและมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบผืนผ้าที่ยืดหยุ่นสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากข้อมูลแบบสำรวจ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!