บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

11 เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 มีนาคม 2568

ความร่วมมือคือกระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะบริหารกลุ่มเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่

ในขณะที่ทีมขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีจากการสื่อสารที่ใกล้ชิด โครงการสมัยใหม่มักต้องการ 'ทีมข้ามสายงานขนาดใหญ่' ที่ขยายตัวออกไปซึ่งมีสมาชิกหลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยคน

เมื่อทีมเติบโตขึ้น ความท้าทายในการทำงานร่วมกันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย—แต่คำตอบไม่ใช่การลดขนาดทีม หากแต่เป็นการมอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับทีมต่างหาก ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของ Microsoft ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายกำแพงระหว่างแผนก ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม

บทความบล็อกนี้สำรวจ 11 เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 11 เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

  1. ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการประชุมของทีม)
  2. ไมโครซอฟต์ SharePoint (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกัน)
  3. ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลและปฏิทิน)
  4. ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดค้นและทำงานร่วมกันทางภาพ)
  5. ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ)
  6. ไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ ฟอร์ บิสซิเนส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์)
  7. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน)
  8. Microsoft Loop (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์)
  9. ไมโครซอฟต์ วิวา เอนเกจ (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
  10. ไมโครซอฟต์ วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบ)
  11. Microsoft 365 Groups (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีม)

แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การแบ่งปันไอเดีย และการจัดการโครงการClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือของไมโครซอฟต์?

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคิดได้อย่างง่ายดายและดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรคำนึงถึง:

  • คุณสมบัติ: จับคู่ความสามารถของเครื่องมือกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น Microsoft Project เหมาะสำหรับการติดตามโครงการอย่างละเอียด ในขณะที่ Microsoft Loop ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในเนื้อหาแบบโมดูลาร์
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ไม่ว่าคุณจะใช้ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลหรือการร่วมมือกันในระดับองค์กร มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
  • การผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปหลักของ Microsoft เช่น Outlook, OneDrive และ Power BI
  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน ทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • ความคุ้มค่า: ประเมินว่าราคาของเครื่องมือสอดคล้องกับงบประมาณขององค์กรของคุณหรือไม่ โดยพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวด้วย แผนของ Microsoft 365 รวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งมักให้ความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อแยกเป็นรายตัว

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด

11 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดของ Microsoft

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาคุณสมบัติใดในเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว แต่ละรายการมีคุณสมบัติอันทรงพลังที่จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

1. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการประชุมของทีม)

ไมโครซอฟต์ ทีมส์
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่โดดเด่นในการแชทแบบเรียลไทม์และการประชุมทางวิดีโอ การผสานรวมกับแอป Office 365 อย่างเป็นธรรมชาติทำให้เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม

การแชทของทีมช่วยให้คุณสามารถแชร์และแก้ไขเนื้อหาได้พร้อมกันในการแชทกลุ่ม โดยการเปลี่ยนแปลงของทุกคนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ลดความจำเป็นในการสื่อสารที่ยืดยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • เปิดใช้งานการประชุมทางวิดีโอและเสียงพร้อมผู้เข้าร่วมสูงสุด 1,000 คนบน Teams
  • สื่อสารกับกลุ่มใหญ่ที่ทุ่มเทให้กับโครงการโดยใช้ฟังก์ชันช่อง
  • บันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  • ใช้โหมดใช้งานร่วมกันเพื่อทำให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกน่าสนใจมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • การจัดการและจัดระเบียบไฟล์ที่แชร์ภายในช่องทางหรือแชทอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น
  • ข้อเสียหลักอีกประการหนึ่งของMicrosoft Teamsคือการจำกัดจำนวนช่องสาธารณะไว้ที่ 200 ช่อง และช่องส่วนตัวไว้ที่ 30 ช่อง

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • 365 Business Standard: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่ Teams ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารและมีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอ มันเป็นการทำงานร่วมกันในระดับถัดไปสำหรับการสื่อสารทุกด้านจริงๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเหนือกว่าเครื่องมือสำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด

ฉันชอบที่ Teams ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารและมีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอ มันเป็นการทำงานร่วมกันในระดับถัดไปสำหรับการสื่อสารทุกด้านจริงๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ มีความหมาย และเหนือกว่าเครื่องมือสำนักงานใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

👀 คุณทราบหรือไม่? จากการวิจัยของ Gartnerพบว่าเกือบ 80% ของพนักงานในปัจจุบันพึ่งพาเครื่องมือการทำงานร่วมกันในการทำงาน

2. Microsoft SharePoint (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกัน)

ไมโครซอฟท์ ชีร์พอยต์
ผ่านทางMicrosoft SharePoint

Microsoft SharePointซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการทำงานร่วมกันเอกสาร ช่วยให้ทีมสามารถเขียนเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมกับการควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่ง

คุณสามารถเลือกจากคลังเอกสารที่มีเทมเพลต SharePoint มากกว่า 100+ แบบ หรือออกแบบโฟลว์ที่กำหนดเองจากศูนย์เพื่อผสานรวมกับ SharePoint คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Power Automate

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft SharePoint

  • สร้างพอร์ทัลอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
  • จัดการสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
  • ใช้การติดแท็กเมตาดาต้าเพื่อการจัดหมวดหมู่เอกสารและการค้นหาที่ง่าย

ข้อจำกัดของ Microsoft SharePoint

  • บางคนอาจต้องใช้เวลาสักพักในการหาวิธีให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้อื่น
  • มีความล่าช้าเล็กน้อยเมื่ออัปโหลดไฟล์หรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

ราคาของ Microsoft SharePoint

  • ฟรี: ทดลองใช้งานหนึ่งเดือน
  • SharePoint (แผน 1): $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft SharePoint

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีบริหารทีม: ทักษะ, กลยุทธ์, เครื่องมือ

3. Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลและปฏิทิน)

ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
ผ่านทางMicrosoft Outlook

เครื่องมือจัดการอีเมลที่ทรงพลังซึ่งก้าวไปไกลกว่าการสื่อสารพื้นฐาน Microsoft Outlookนำเสนอปฏิทินทีมที่แชร์ได้และตัวจัดการงานในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่รู้จักในด้านความปลอดภัยระดับองค์กร Outlook รับประกันว่าการสื่อสารของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

คุณสมบัติการจัดตารางเวลาของมัน รวมถึงการวางแผนการประชุมและการจัดตารางเวลาทางอีเมล ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและสำหรับการอยู่ข้างหน้าในสภาพแวดล้อมการทำงานที่วุ่นวาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook

  • จัดลำดับความสำคัญของอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์โฟกัสกล่องขาเข้า
  • จัดการกล่องจดหมายร่วมเพื่อการทำงานร่วมกันในทีม
  • รักษาความกระชับและความเรียบร้อยของประโยคของคุณด้วยคำแนะนำขณะที่คุณเขียน (การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อย่างชาญฉลาด)
  • ซิงค์ข้อมูลระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook

  • ฟังก์ชันการค้นหาอาจทำงานช้าในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณอีเมลจำนวนมาก
  • Outlook ทำงานได้ไม่ดีบนสมาร์ทโฟน และบางครั้งอาจมีความล่าช้าในการรับอีเมล

ราคาของ Microsoft Outlook

  • ฟรี
  • Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Outlook อย่างไรบ้าง?

MS Outlook เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการส่งอีเมลและการจัดการปฏิทินงานของคุณ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมอื่นๆ เช่น Zoom workplace, MS Teams เป็นต้น ฉันเป็นผู้ใช้ MS Outlook ทุกวันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สะดวกที่สุดพร้อมตัวเลือกการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์

MS Outlook เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการส่งอีเมลและการจัดการปฏิทินงานของคุณ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมอื่นๆ เช่น Zoom workplace, MS Teams เป็นต้น ฉันเป็นผู้ใช้ MS Outlook ทุกวันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สะดวกที่สุดพร้อมตัวเลือกการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์

4. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)

ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด
ผ่านทางMicrosoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard มอบพื้นที่ดิจิทัลสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด วางแผน และร่างไอเดียแบบเรียลไทม์ จุดเด่นคือฟีเจอร์การจดจำรูปร่างอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปวาดด้วยมือให้กลายเป็นแผนผังที่สวยงามและเรียบร้อย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard

  • ใช้กระดาษโน้ตและกล่องข้อความสำหรับการระดมความคิดอย่างมีโครงสร้าง
  • อยู่ในกระแสการทำงานด้วยส่วนประกอบ Loop ใน Whiteboard ที่ซิงค์ข้ามแชท การประชุม อีเมล และเอกสาร
  • เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเขียนและวาดภาพที่เป็นธรรมชาติด้วย Microsoft Surface Hub พร้อมปากกาคู่สำหรับการเขียนแบบแอคทีฟ
  • นวัตกรรมและการออกแบบที่รวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 60 แบบ

ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard

  • มีรายงานว่าเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผลเมื่อมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำงานกับไฟล์เดียวกัน

ราคาของ Microsoft Whiteboard

  • ฟรี เมื่อมีบัญชี/การสมัครสมาชิก Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด

5. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ)

Microsoft Project: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางMicrosoft Project

หากคุณต้องการเครื่องมือช่วยในการวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการที่ซับซ้อน Microsoft Project คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการไทม์ไลน์ เครื่องมือจัดตารางงานเชิงคาดการณ์นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแนะนำไทม์ไลน์และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • ผสานการทำงานกับ Planner เพื่อการจัดการงานที่ง่ายขึ้น
  • วางแผนโครงการของคุณด้วยการจัดตารางเวลาแบบไดนามิกตามความพยายามที่จำเป็น ระยะเวลาของโครงการ และจำนวนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
  • สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อดูสถานะโดยรวมและเจาะลึกไปยังรายละเอียดของโครงการและโปรแกรมของคุณ โดยใช้การแสดงผลข้อมูลด้วย Power BI
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติบนเดสก์ท็อปและมือถือด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย สร้างขึ้นบนคลาวด์ Azure

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าจำเป็นต้องทำการทดลองอย่างกว้างขวางเพื่อเข้าใจระบบอินเตอร์เฟซอย่างเต็มที่

ราคาของ Microsoft Project

  • Microsoft Planner: รวมอยู่ใน Microsoft 365
  • แผนที่ 1: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาของไมโครซอฟท์พบว่า85% ของพนักงานที่สำรวจกล่าวว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัทของพวกเขา

6. Microsoft OneDrive for Business (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์)

ไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ : เครื่องมือการทำงานร่วมกันของไมโครซอฟต์
ผ่านทางMicrosoft OneDrive

OneDrive for Business มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์ได้อย่างปลอดภัยทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน จุดเด่นสำคัญคือฟีเจอร์กู้คืนไฟล์ย้อนหลังได้ 30 วัน ซึ่งช่วยเพิ่มชั้นการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive for Business

  • สำรองไฟล์, รูปภาพ, และวิดีโออัตโนมัติข้ามอุปกรณ์
  • แชร์ไฟล์ภายนอกด้วยลิงก์ที่ปลอดภัยและวันหมดอายุ
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงและเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สแกนเอกสารสำคัญโดยใช้แอปมือถือ Microsoft OneDrive

ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive for Business

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับเอกสารที่ไม่ใช่ Office
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Microsoft OneDrive for Business

  • OneDrive for Business (แผน 1): $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft Business 365 Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Business 365 Standard: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

Microsoft OneDrive for Business การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneDrive for Business อย่างไรบ้าง?

สำหรับผม, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ MS 365 ทำให้การร่วมมือกันในเอกสาร Word, Excel, และ PowerPoint เป็นเรื่องง่ายในเวลาจริงกับทีมของเราและทั้งองค์กร.

สำหรับผม, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ MS 365 ทำให้การร่วมมือกันในเอกสาร Word, Excel, และ PowerPoint เป็นเรื่องง่ายในเวลาจริงกับทีมของเราและทั้งองค์กร.

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เข้ากับระบบบริหารจัดการโครงการของคุณ เพื่อเร่งกระบวนการทำงานและลดการสลับบริบทสำหรับทีมของคุณ

7. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน)

Microsoft To Do: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางMicrosoft To Do

แอปจัดการงานข้ามแพลตฟอร์ม Microsoft To Do ผสมผสานความเรียบง่ายและการซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ กำหนดวันที่ครบกำหนด และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับรายการตรวจสอบประจำวันของคุณเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do

  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเพื่อความรับผิดชอบร่วมกัน
  • แนบไฟล์หรือบันทึกไปยังงานโดยตรงเพื่อความชัดเจน
  • ซิงค์รายการงานส่วนตัวหรือที่แชร์ข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น
  • ผสานการทำงานกับงานใน Outlook เพื่อจัดการงานทุกประเภทในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Microsoft To Do

  • พึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อย่างสูง
  • คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของการทำเครื่องหมายงาน

ราคาของ Microsoft To Do

  • ฟรี พร้อมบัญชี/การสมัครสมาชิก Microsoft 365

Microsoft To Do คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft To Do อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบ Microsoft To-Do เพราะการผสานรวมฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของฉันได้อย่างราบรื่น และเติมความสร้างสรรค์ให้กับการจัดระเบียบงาน

ฉันชอบ Microsoft To-Do เพราะการผสานรวมฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของฉันได้อย่างราบรื่น และเติมเต็มความเป็นสร้างสรรค์ให้กับการจัดระเบียบงาน

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft To Do

8. Microsoft Loop (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์)

Microsoft Loop: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางMicrosoft Loop

Microsoft Loop ช่วยปรับปรุงการร่วมมือโดยการให้สามารถแบ่งปันเนื้อหาแบบเรียลไทม์และไดนามิกผ่านองค์ประกอบที่ลื่นไหล เช่น ตาราง, รายการ, หรือบันทึก

สามารถแก้ไขได้พร้อมกันในแอปของ Microsoft เช่น Teams และ Outlook ช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนและส่งเสริมความโปร่งใสสำหรับทีมข้ามสายงาน โครงสร้างแบบโมดูลาร์ของ Loop สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ มอบความยืดหยุ่นและความชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop

  • ร่วมสร้างสรรค์, ติดตามข้อมูล, และสานต่อจากจุดที่ผู้อื่นหยุดไว้ด้วย Copilot ใน Loop
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบด้วยประวัติเวอร์ชันในตัว
  • จัดการโครงการด้วยหน้าเว็บที่เชื่อมโยงเพื่อการบันทึกเอกสารอย่างครอบคลุม
  • รับการแจ้งเตือนเฉพาะเรื่องที่คุณสนใจและมุ่งเน้นกับสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Loop

  • ไม่มีตัวเลือกในการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงหน้าภายในหน้าอื่น
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แก่ผู้มาเยือน

ราคาของ Microsoft Loop

  • ฟรี พร้อมบัญชี/การสมัครสมาชิก Microsoft 365

คะแนนและรีวิว Microsoft Loop

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

9. Microsoft Viva Engage (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)

Microsoft Viva Engage: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางMicrosoft Viva Engage

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กร Microsoft Viva Engage เชื่อมต่อพนักงานผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์

มันส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและร่วมมือกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้. คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์คือความสามารถของ Storyline ซึ่งสามารถขุดค้นข้อมูลขององค์กร และให้พนักงานแบ่งปันการอัปเดตและความคิดเห็นได้ ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นชุมชน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Engage

  • จัดกิจกรรมเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม
  • สร้างและปรับปรุงโพสต์ เพิ่มรายละเอียด และเลือกโทนเสียงด้วย Copilot ใน Viva Engage
  • โพสต์ผลสำรวจและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีม
  • มอบรางวัลความสำเร็จด้วยเหรียญตราและกระดานผู้นำ
  • แชร์การอัปเดตขององค์กรด้วยฟีดที่มีสไตล์

ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Engage

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีขึ้นสำหรับแดชบอร์ดและรายงานการวิเคราะห์
  • ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Microsoft Teams และ Viva Connections มีปัญหาในการเรียนรู้แพลตฟอร์ม

ราคาของ Microsoft Viva Engage

  • Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft Viva Workplace Analytics และข้อเสนอแนะจากพนักงาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft Viva Suite: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Viva Engage

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จากการสำรวจของ Salesforce พบว่า75% ของพนักงานชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในฐานะเพื่อน และมากกว่าหนึ่งในสามชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกหรือพันธมิตรในลักษณะเดียวกับที่พวกเขามีกับเพื่อน

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Loop ที่ทำให้การทำงานร่วมกันดูง่ายดาย

10. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)

Microsoft OneNote: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางMicrosoft OneNote

ด้วยการรองรับเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ และไฟล์เสียง Microsoft OneNote ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด แบ่งปันไอเดีย และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถเพิ่มการบันทึกเสียงเพื่อจับรายละเอียดการประชุมและเน้นเนื้อหาสำคัญด้วยเครื่องมือวาดภาพที่มีอยู่ในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • สร้างบรรยากาศของแฟ้มเอกสารจริงที่มีส่วนและหน้าแยกต่างหากในแบบแปลนสมุดบันทึกดิจิทัล
  • ผสานการใช้หมึกดิจิทัลเข้ากับความรู้สึกเป็นธรรมชาติของปากกา เพื่อร่างไอเดียแรงบันดาลใจของคุณและนำเสนอให้กับสมาชิกในทีม
  • บันทึกโน้ตของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการถอดเสียงและทบทวนภายหลัง

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • การขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์

ราคาของ Microsoft OneNote

  • ทดลองใช้ฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด
  • มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมในแผน Microsoft 365 เริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?

Microsoft OneNote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีโครงสร้างการจัดระเบียบที่แข็งแกร่ง การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์ม เวอร์ชันฟรีขนาดใหญ่ ตัวตัดเว็บที่เหนือกว่า และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

Microsoft OneNote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีโครงสร้างการจัดระเบียบที่แข็งแกร่ง การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์ม เวอร์ชันฟรีขนาดใหญ่ ตัวตัดเว็บที่เหนือกว่า และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

11. Microsoft 365 Groups (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีม)

Microsoft 365 Groups: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft 365 Groups เป็นบริการสมาชิกแบบข้ามแอปพลิเคชันใน Microsoft 365 ที่สร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันข้ามแอปต่างๆ เช่น Outlook, Teams และ SharePoint การผสานรวมกับ Microsoft Planner เป็นคุณสมบัติพิเศษที่มอบมุมมองแบบรวมศูนย์ของงานและกำหนดการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกลุ่ม Microsoft 365

  • สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อการจัดตารางเวลาที่ประสานกัน
  • ใช้รายการงานแบบรวมสำหรับโครงการที่ข้ามสายงาน
  • จัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพื่อการร่วมมือที่ปลอดภัย
  • ซิงค์กับ OneDrive เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่แชร์

ข้อจำกัดของกลุ่ม Microsoft 365

  • ผู้ใช้รายงานว่าวิธีการสร้างกลุ่ม 365 กลุ่มที่ง่ายเกินไปทำให้เกิดชื่อกลุ่มที่สับสนและซ้ำกันทั่วทั้งองค์กร

ราคาของ Microsoft 365 Groups

  • พร้อมใช้งานเมื่อสมัครใช้งาน Microsoft 365 เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือน

การจัดอันดับและรีวิวกลุ่ม Microsoft 365

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Microsoft OneNote อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft อื่น ๆ

ระบบนิเวศของ Microsoft ขยายไปไกลกว่าเครื่องมือพื้นฐานของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผสานรวมกับแพลตฟอร์มอันทรงพลังอย่าง Slack, Asana และClickUp

มาดูรายละเอียดของพวกมันกันดีกว่า

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกัน)

การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา และเราทุกคนกำลังทำงานในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันน้อยเกินไป ซึ่งทำลายประสิทธิภาพของทีม การรวมศูนย์เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับปัญหานี้

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรในที่เดียว มันรวมเอาคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน

มาดูกันว่ามันคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดของ Microsoft

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teams

ClickUp Workspace: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
อัปเดตทุกคนให้ทันสมัยด้วยการเชื่อมต่อ MS Teams ของคุณกับ ClickUp Workspaces

การผสานการทำงานของ ClickUpกับMicrosoft Teamsช่วยให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

การผสานรวมนี้ช่วยให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบรวมศูนย์ข้ามไซต์ของทีม พร้อมได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของ Microsoft Teamsและปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกล

การผสานรวมกับ Outlook ช่วยให้คุณสามารถซิงค์อีเมล งาน และกิจกรรมในปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป และด้วย OneDrive คุณสามารถแชร์เอกสารและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ClickUp

เป้าหมาย ClickUp

ClickUp Goals: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ร่วมมือในโครงการกับทีมของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ClickUp Goals

ClickUp Goalsช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิดกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards

เมื่อพูดถึงการระดมความคิดClickUp Whiteboardsคือผู้นำที่แท้จริง พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดานภาพพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้ทันทีทำให้การร่วมมือกันเป็นไปอย่างชัดเจน ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คลิกอัพ แชท

ClickUp Chatเปลี่ยนวิธีที่คุณสื่อสารและทำงานร่วมกันใหม่ทั้งหมด ต่างจาก MS Teams, ClickUp Chat ไม่เพียงแค่การส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังผสานการสื่อสารเข้ากับการทำงานของคุณโดยตรง

ClickUp Chat: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
รวมความพยายามในการสื่อสารของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chat ยกระดับการทำงานเป็นทีมไปอีกขั้น พร้อมมอบสิ่งต่อไปนี้ให้คุณ:

  • การสื่อสารแบบบูรณาการ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
  • การแจ้งเตือนแบบรวมศูนย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp Collaboration Detectionเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตเมื่อมีผู้อื่นกำลังแก้ไขงานหรือเอกสารเดียวกันอยู่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ถูกเขียนทับ
  • รวมศูนย์และจัดระเบียบข้อมูลด้วยClickUp Brainและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่สำคัญภายในพื้นที่ทำงาน
  • แนบบันทึกการประชุม วาระการประชุม และงานที่ต้องติดตามผลโดยตรงไปยังกิจกรรมการประชุมบนClickUp Meetings
  • บันทึกและแชร์วิดีโอข้อความเพื่ออธิบายรายละเอียดหรืออัปเดตข้อมูลโดยใช้ClickUp Clips

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด

ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมอง Whiteboard View

📮ClickUp Insight: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว?

ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น. การร่วมมืออย่างราบรื่นอยู่เพียงคลิกเดียวด้วย ClickUp.

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก)

Slack: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบช่องทางที่ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน. Slack สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือของ Microsoft เช่น Teams, Outlook, และ OneDrive ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์, นัดหมายการประชุม, และซิงค์ปฏิทินข้ามแพลตฟอร์มได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ภายใน Slack เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ร่วมมืออย่างปลอดภัยกับองค์กรภายนอกโดยการสร้างช่องทางที่ใช้ร่วมกัน
  • อัตโนมัติการกระทำเช่นการสร้างช่องทางและการส่งข้อความส่วนตัวโดยใช้ Slack Agentforce—แพลตฟอร์มสำหรับตัวแทน AI
  • ค้นหาข้อความ ไฟล์ และลิงก์ได้อย่างแม่นยำด้วยตัวกรองและคำสำคัญ
  • จดบันทึกการประชุมโดยใช้ Slack AI

ข้อจำกัดของ Slack

  • Slack ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อความ และไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการจัดการงานและโครงการ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)

3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการอัปเดตงาน)

อาสนะ: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft
ผ่านทางAsana

เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก, กล่องข้อความที่สามารถปรับแต่งได้ของ Asana มอบวิธีการที่ราบรื่นขึ้นในการจัดการกับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับงาน, ช่วยให้คุณมีสมาธิและลดการเสียสมาธิ. ด้วยคุณสมบัติในการจัดเรียง, คัดกรอง, และจัดลำดับความสำคัญของข้อความ, ทำให้การมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ง่ายขึ้น.

นอกจากนี้ Asana ยังช่วยกำหนดค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับโครงการ เช่น การรับการอัปเดตสำหรับข้อความใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือเมื่อมีการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สร้างภาพตารางเวลาโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
  • ติดตามโครงการหลายโครงการในแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
  • สร้างรายงานความคืบหน้าของโครงการและซิงค์กับ Power BI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • โครงการขนาดใหญ่สามารถจัดการได้ยาก
  • ไม่มีระบบจัดการเอกสารและความรู้ในตัว

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและระหว่างแผนกต่าง ๆ ทีมของฉันประหยัดเวลาได้มากจากการเห็นการอัปเดตข้ามแผนกใน Asana แทนที่จะต้องส่งอีเมลหรือพยายามหาตัวกันเองเพื่ออัปเดตข้อมูล โดยรวมแล้ว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย และแหล่งข้อมูลออนไลน์กับบทความต่าง ๆ ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและแผนกต่างๆ ทีมของฉันประหยัดเวลาได้มากขึ้นจากการเห็นการอัปเดตข้ามแผนกใน Asana แทนที่จะต้องส่งอีเมลหรือพยายามหาตัวกันเองเพื่ออัปเดตข้อมูล โดยรวมแล้ว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย และทรัพยากรออนไลน์รวมถึงบทความต่างๆ มีประโยชน์อย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Visio ที่ดีที่สุด

การเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เหมาะสม

การเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ คุณสามารถหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้

ClickUp โดดเด่นในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารและรวมการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

แนวทางแบบบูรณาการนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างการร่วมมือแบบไม่พร้อมกัน, และเพิ่มผลผลิตได้

ไม่ว่าคุณจะทำงานในโครงการง่าย ๆ หรือบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อน ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ (และทีมของคุณ) เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ, สื่อสารอย่างชัดเจน, และบรรลุเป้าหมายของคุณ

คุณกำลังรออะไรอยู่?ลองใช้ ClickUpวันนี้เลย!