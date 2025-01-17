วิธีใช้เทคนิค 369 ในการดึงดูดความสำเร็จ

คุณเคยฝันกลางวันเกี่ยวกับการไปเมืองไกล ๆ ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้น หรือไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพที่ไม่ธรรมดาบ้างไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณกำลังสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงอยู่
แต่การปรากฎตัวไม่ใช่เพียงแค่การคิดฝันไปเองเท่านั้น มันคือความสามารถในการนำสิ่งต่าง ๆ มาสู่ชีวิตผ่านพลังของการคิดบวก การมองเห็นภาพ และการเชื่อในสิ่งนั้น ๆจากดาราฮอลลีวูดไปจนถึงผู้นำทางธุรกิจ การปรากฎตัวได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจรายละเอียดของกระบวนการนี้ โดยเฉพาะวิธีการแสดงผล 369 และวิธีการผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะความท้าทายและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
วิธีการแสดงผล 369 คือการฝึกเขียนคำยืนยันเชิงบวกสามครั้งในตอนเช้า หกครั้งในตอนบ่าย และเก้าครั้งในตอนกลางคืน แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
นี่คือแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การดึงดูดผลลัพธ์ 369 ของคุณประสบความสำเร็จ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถบรรลุได้เพื่อทำให้เป็นจริง
- จินตนาการเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน
- ฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณและความเชื่อมั่น
- ฝึกฝนวิธี 369 ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน เพื่อสร้างความสม่ำเสมอ
- จับคู่กับขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเฉื่อยชา
วิธีการดึงดูด 369 คืออะไร?
วิธี 369 เป็นวิธีการทำให้ความฝันในชีวิตของคุณเป็นจริงโดยใช้พลังของการมีสมาธิ การทำซ้ำ และเจตนาที่ดี
แก่นแท้ของมันคือการเขียนเป้าหมายของคุณสามครั้งในตอนเช้า หกครั้งในตอนบ่าย และเก้าครั้งในตอนกลางคืน พร้อมกับจินตนาการถึงการบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยความขอบคุณและความเชื่อมั่น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกเป้าหมายหรือความรู้สึก เช่น "ฉันจะประสบความสำเร็จในการสอบที่กำลังจะมาถึง" และเขียนมันลง 3-6-9 ครั้งต่อวัน
วิธีการแสดงผล 369 ทำงานอย่างไร?
เทคนิคการปรากฎ 369 ทำงานโดยการเสริมสร้างความตั้งใจในจิตใต้สำนึก ให้เป้าหมายอยู่ในความคิดตลอดเวลา
ความเชื่อ: ในขณะที่คุณกำลังเขียนคำยืนยัน คุณได้รับการสนับสนุนให้ร่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นความจริงแล้ว (เช่น ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับงานใหม่ที่ใช้ทักษะของฉันและมอบโอกาสในการเติบโตให้ฉัน) สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อที่ว่ามันจะเกิดขึ้น
การมองเห็นภาพ: โดยการมองเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยความขอบคุณ คุณจะปรับความคิด, อารมณ์, และพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งกฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่า จะทำให้ความเป็นจริงนั้นใกล้เข้ามา
ความกตัญญู: การแสดงออกถึง 369 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกขอบคุณสำหรับอนาคตที่พวกเขาจะมี สิ่งนี้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเป้าหมายและความฝัน แทนที่จะเป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดความกลัว ความวิตกกังวล ความรู้สึกไร้หนทาง และอารมณ์ด้านลบอื่นๆ
การซ้ำ: การกล่าวเป้าหมายและความตั้งใจของคุณซ้ำสามครั้งต่อวันช่วยสร้างการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับการปรากฏตัว ทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดขึ้นจริง
หากคุณพร้อมที่จะลอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
ขั้นตอนในการนำวิธี 369 ไปปฏิบัติ
ที่แก่นแท้ของวิธีการแสดงผล 369 คือการเขียนคำยืนยันของคุณลงสามครั้งต่อวัน แต่การเดินทางของการแสดงผลนั้นมากกว่านั้นมาก มันเกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่ชัดเจน การกระทำ โครงสร้าง การมองเห็นภาพ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยในเรื่องทั้งหมดนี้ คุณอาจพบว่ามีคุณค่าอย่างมากในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล มาดูกันว่ามันช่วยได้อย่างไร
1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
ขั้นตอนแรกคือการรู้ว่าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์อะไรในชีวิตของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์อะไร ให้แน่ใจว่าเจตนาของคุณเป็นบวก กระชับ และมีความหมายต่อคุณ เลือกเป้าหมายหรือเจตนาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การบรรลุเป้าหมายในอาชีพ การปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
มุ่งเน้นที่เจตนาหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง; อย่าสร้างเป้าหมายหลายอย่างที่ทำให้พลังงานของคุณกระจายออกไป
2. การสร้างคำยืนยัน
เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไร ก็ถึงเวลาที่จะเขียนเจตนาของคุณให้ถูกต้อง เขียนคำยืนยันที่ทรงพลังซึ่งสะท้อนถึงเจตนาของคุณ โดยมีลักษณะเช่น:
✨ ความเรียบง่าย: ทำให้เรียบง่ายและจดจำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น "ฉันจะเป็นเศรษฐี" เป็นเจตนาที่น่าจดจำ
✨ ความชัดเจน: อย่าคลุมเครือหรือลังเล แทนที่จะพูดว่า "ฉันอาจจะหางานได้" หรือ "ฉันจะพยายามหางาน" ให้สร้างคำยืนยันของคุณว่า "ฉันมีงานที่ฉันต้องการแล้ว"
✨ ความคิดเชิงบวก: ขจัดอารมณ์ด้านลบทั้งหมด สร้างคำยืนยันของคุณขึ้นมาจากความรู้สึกขอบคุณหรือความสุข เช่น "ฉันรู้สึกขอบคุณที่มีงานในฝัน" หรือ "ฉันพอใจกับความก้าวหน้าในอาชีพของฉัน"
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นและใช้งานคำยืนยันของคุณได้ตลอดเวลา ลองพิจารณาใช้เครื่องมือดิจิทัล จัดรูปแบบให้แสดงคำยืนยันของคุณในรูปแบบที่คุณชื่นชอบมากที่สุด เข้าถึงได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ แบ่งปันกับเพื่อนหรือคู่หูที่คอยสนับสนุน หรือแม้แต่แปลงคำยืนยันเหล่านั้นให้เป็นงานหรือเป้าหมายสำคัญก็ได้
🙋คุณรู้หรือไม่?
คุณสามารถสร้างคำยืนยันกลุ่ม เช่น "เราเป็นทีมที่สามัคคีและมีแรงจูงใจ สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างง่ายดาย"
3. การรวมการมองเห็น
คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแค่คำพูดเท่านั้น ในกระบวนการสร้างสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นจริง คุณสามารถจินตนาการภาพยืนยันความเชื่อของคุณได้ด้วยเทคนิคการจินตภาพบางอย่างที่อาจช่วยคุณได้คือ:
สร้างภาพในใจให้ชัดเจน: จินตนาการถึงเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ภาพ เสียง กลิ่น หรือสัมผัส เพื่อให้ฉากนั้นสมจริงและน่าดึงดูด
มีส่วนร่วมกับอารมณ์ของคุณ: รู้สึกถึงความสุข ความขอบคุณ และความตื่นเต้น ราวกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายของคุณแล้ว
คิดในรูปปัจจุบัน: จินตนาการว่าคุณกำลังประสบกับผลลัพธ์นั้นในตอนนี้แทนที่จะคิดถึงเป้าหมายของคุณว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคต
ใช้เครื่องมือ: ใช้บอร์ดภาพฝัน, บอร์ดอารมณ์, หรือการนั่งสมาธิแบบมีไกด์เพื่อสนับสนุนกระบวนการจินตนาการของคุณ
4. การรักษาความสม่ำเสมอ
ความสำเร็จคือผลผลิตของนิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวัน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือของเขาในสรุป Atomic Habitsนี้
เพื่อที่จะบรรลุอนาคตที่คุณต้องการ คุณจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ดังนั้น ให้การปฏิบัติ 369 ของคุณกลายเป็นนิสัย
- สร้างกิจวัตรประจำวัน รวมถึงการเขียนคำยืนยันในเช้า บ่าย และเย็น
- จัดสรรเวลาเฉพาะในแต่ละวันสำหรับการเขียนคำยืนยันของคุณ
- ตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามกิจวัตรของคุณวันละสามครั้ง
- ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสม่ำเสมอ—พกสมุดและปากกาไว้ในกระเป๋าถือของคุณ หรือใช้แอปบันทึกโน้ตบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์
กลยุทธ์ของ ซีรีส์เซินเฟลด์ในการสร้างนิสัยประจำวัน, ติดตามความก้าวหน้า, และมุ่งเน้นไม่ให้ขาดตอน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการปฏิบัติที่สม่ำเสมอ
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกฝนกลยุทธ์ Seinfeld ของคุณ! เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้สามารถช่วยคุณจัดการนิสัยได้ทั้งแบบรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือหลายครั้งต่อวันตามวิธี 369
⚡️ คลังแม่แบบ: ดูแม่แบบติดตามนิสัยอื่นๆ
หากดูเหมือนง่ายเกินไป คุณคิดถูกแล้ว วิธีการปรากฎ 369 เป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังในการบรรลุเป้าหมายของคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ผล
ทำไมวิธี 369 อาจได้ผล
วิธีการแสดงผลเป็นแนวคิดล่าสุดที่พัฒนาจากแนวคิดต่างๆ เช่น พลังแห่งความคิดเชิงบวกและกฎแห่งการดึงดูด มันช่วยให้บุคคลและทีมใช้จิตใจ ความคิด และพลังงานร่วมกันเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
มุมมองทางวิทยาศาสตร์
หากคุณคิดว่าวิธีนี้ดูเหมือนเป็นความคิดที่เกินความจำเป็นมากมาย ความจริงแล้วไม่ใช่เลย ในความเป็นจริง การดึงดูดสิ่งที่ต้องการนั้น มีรากฐานมาจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์บางประการ
คำทำนายที่กลายเป็นจริงด้วยตัวมันเอง: เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งระบุว่าคำทำนายหนึ่งสามารถส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้ได้ หากคุณเชื่อในสิ่งใดว่าเป็นความจริง คุณก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเสมือนว่าเป็นความจริง ซึ่งจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา
ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนเชื่อว่าตนเองไม่เก่งคณิตศาสตร์ พวกเขาอาจคิดว่าการพยายามเรียนคณิตศาสตร์เป็นการเสียเวลา ซึ่งในที่สุดก็ทำให้พวกเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์จริง ๆ — นี่คือระบบความเชื่อที่พิสูจน์ตัวเองว่าถูกต้อง
ความยืดหยุ่นของระบบประสาท: หอสมุดการแพทย์แห่งชาติให้คำจำกัดความของความยืดหยุ่นของระบบประสาทว่า "ความสามารถของระบบประสาทในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของตนเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก"
แนวคิดด้านสุขภาพจิตนี้สามารถขยายออกไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมองของคุณสามารถปรับตัวได้เองเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อและการยืนยันที่สม่ำเสมอ การทำซ้ำอย่างมีโครงสร้างของวิธีการ 369 ช่วยเสริมสร้างเส้นทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ต้องการ สร้างการทำนายตนเองให้เป็นจริงของการบรรลุเป้าหมาย
📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานระบุว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย
ข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยา
การปฏิบัติเพื่อการปรากฎการณ์ยังสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใช้กันทั่วไปบางประการด้วย ตัวอย่างเช่น วิธีการ 369 สะท้อนเทคนิคการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) ที่ส่งเสริมให้แทนที่ความเชื่อเชิงลบหรือจำกัดด้วยคำยืนยันเชิงบวกที่สามารถทำได้
แม้ว่าจะเรียบง่าย ปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพสูง วิธีการดึงดูดแบบ 369 ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน
ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา
แม้ว่าจะฟังดูตรงไปตรงมา แต่เทคนิคนี้ไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกปัญหา เมื่อใช้ในลักษณะนั้น มันย่อมล้มเหลวอย่างแน่นอน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น การไม่ดำเนินการและความคาดหวังที่ไม่สมจริง
การเขียนคำยืนยันให้ตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างอนาคตของคุณ แต่การดึงดูดสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ลงมือทำนั้นไร้ประโยชน์
ตัวอย่างเช่น การเขียนเกี่ยวกับงานใหม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องปรับปรุงประวัติการทำงานของคุณ สมัครงานที่เหมาะสม ฝึกสัมภาษณ์งาน เป็นต้น
เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถสร้างตัวเองให้ฟิตขึ้นได้หากไม่ออกกำลังกาย
ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือความคาดหวังที่ไม่สมจริง คุณอาจฝันที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการเมืองเลย ความคาดหวังที่ไม่สมจริงเหล่านี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล
การจัดการกับความคิดบวกที่เป็นพิษและผลกระทบของมัน
วิธีการ 369 มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการเพิกเฉยต่อความยากลำบากที่แท้จริงหรืออารมณ์ด้านลบ เพื่อแลกกับความคิดบวกอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ประสบปัญหาทางการเงินอาจใช้วิธี 369 เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาปฏิเสธที่จะแก้ไขนิสัยการใช้จ่ายหรือปัญหาการจัดการงบประมาณ ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่สามารถยั่งยืนได้
ความคิดบวกที่เป็นพิษเช่นนี้สามารถกดทับความรู้สึกที่ถูกต้องและขัดขวางการเติบโตส่วนบุคคลได้ เนื่องจากความท้าทายมักมอบบทเรียนที่มีคุณค่า
ผลของยาหลอกในวิธี 369
ผลลัพธ์ของวิธีการ 369 อาจเกิดจากผลของยาหลอกในบางครั้ง—ซึ่งความเชื่อในกระบวนการนำไปสู่การรับรู้หรือการปรับปรุงที่แท้จริง โดยไม่คำนึงว่าคุณมีความก้าวหน้าจริงหรือไม่
ตัวอย่างเช่น การยืนยันว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอาจทำให้คุณเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วโดยไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใด ๆ ที่ยืนยันได้
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ คุณสามารถใช้วิธีการ 369ในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการควบคู่ไปกับเครื่องมือและวิธีการพัฒนาตนเองอื่น ๆมาดูกันสักสองสามวิธี
การพัฒนาตนเองเหนือกว่าวิธีการ 369
เช่นเดียวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด วิธีการแสดงผล 369 แก้ไขปัญหาเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น มันช่วยขจัดความคิดเชิงลบและการหยุดชะงักที่ตามมาด้วยการแทนที่ด้วยคำยืนยันเชิงบวกและเจตนา อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย
วิธีที่ดีที่สุดในการใช้วิธี 369 คือการผนวกเข้ากับแผนการพัฒนาตนเองที่กว้างขึ้นของคุณ นี่คือวิธีการ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: ตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาที่ชัดเจน (SMART) ใช้เครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายนั้นมองเห็นได้และเข้าถึงได้
สร้างแผนปฏิบัติการ: เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวและคำยืนยันในใจแล้ว ให้สร้างแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมสำหรับแต่ละเป้าหมายของคุณ เพื่อเอาชนะความวิตกกังวลเกี่ยวกับเวลาที่อาจเกิดขึ้น
ลองใช้เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองเพื่อจัดระเบียบงาน จัดกิจกรรม ติดตามความก้าวหน้า และเน้นจุดที่ต้องปรับปรุง— ทั้งหมดในที่เดียว
จัดระเบียบนิสัยของคุณ: เมื่อคุณมีเป้าหมายและภารกิจในการพัฒนาตนเองมากเกินไป อาจทำให้รู้สึกหนักใจ ในกรณีเช่นนี้ ลองใช้วิธี "จัดกลุ่มนิสัย" ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโยงนิสัยย่อยเข้ากับนิสัยเดิมหรือนิสัยที่เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มกิจวัตรการเก็บกวาด 5 นาทีเข้าไปในนิสัยการปูที่นอนในตอนเช้าของคุณ
ติดตามความก้าวหน้า:ใช้แอปติดตามเป้าหมายและตั้งค่าแดชบอร์ดที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความก้าวหน้าในแต่ละเป้าหมาย ทบทวนประสิทธิภาพของคุณเอง ระบุช่องว่าง และปรับรายการดำเนินการของคุณให้เหมาะสม
บรรลุความสำเร็จอย่างชัดเจนด้วยวิธี 369 ในทุก 365 วันด้วย ClickUp
ความฝันอาจเป็นสิ่งที่ไม่คงอยู่ได้ วันหนึ่งคุณอาจเชื่ออย่างแรงกล้าว่าคุณจะเป็นเศรษฐี ขณะที่วันต่อมาคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ที่สิ้นหวัง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คือส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
ในทางกลับกัน มันก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิธีการอย่างเช่นวิธี 369 และเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ จึงเกิดขึ้น วิธี 369 ช่วยเสริมสร้างพลังของความคิดเชิงบวกและเจตนาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความคิดเชิงบวกกับผลลัพธ์ คุณต้องมีแผนการกระทำที่แข็งแกร่งและเครื่องมือการดำเนินการ ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการบันทึกการผลิต
