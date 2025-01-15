บล็อก ClickUp

เครื่องมือจัดระเบียบ 10 อันดับแรกสำหรับนักเรียนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน

15 มกราคม 2568

ชีวิตนักเรียนสามารถกลายเป็นเรื่องที่ หนักหนาสาหัส ได้

ระหว่างงานที่ไม่มีวันจบสิ้น กำหนดส่งที่เข้ามาเร็วกว่าที่คาดไว้ โครงการกลุ่มที่ดูเหมือนจะต้องใช้ความสนใจของคุณตลอดเวลา และตารางเรียนที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำตาม มันเป็นภาระที่หนักหนาจริงๆ

แต่ข่าวดีก็คือ: คุณไม่จำเป็นต้องทำมันเพียงลำพัง

เครื่องมือจัดระเบียบที่เหมาะสมสามารถลดภาระหนักจากไหล่ของคุณได้มากมาย มันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำหรือสมุดวางแผนที่ดูหรูหราเท่านั้น

พวกเขาสามารถช่วยคุณรักษาเกรดเฉลี่ยให้สูงและโดดเด่นเมื่อเริ่มต้นอาชีพของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการความวุ่นวายในชีวิตนักเรียนของคุณได้:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรด้วยระบบ AI
  2. Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอล
  3. แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง
  4. Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและทำรายการอย่างง่าย
  5. Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียด
  6. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ
  7. Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับฟีเจอร์การจดบันทึกที่ครอบคลุม
  8. myHomework นักเรียนวางแผน: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเรียนที่ตรงไปตรงมา
  9. MyStudyLife: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเรียนและสอบ
  10. Any.do: เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์งานส่วนตัวและงานวิชาการ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน?

อะไรที่ทำให้เครื่องมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบในฐานะนักเรียน? พิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้อย่างราบรื่น คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ (และต้องกลับไปทำสิ่งที่ค้างไว้)
  • การจัดการงานและกำหนดเวลา: มองหาลิสต์งานที่ต้องทำ, ตัวเตือน, และมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามการมอบหมายงานและการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ—และอย่าพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการแชร์แบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงานสำหรับโครงการกลุ่ม
  • การวางแผนการศึกษา: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลต, การจัดระเบียบบันทึก, และคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณวางแผนและปรับปรุงการเรียนของคุณ
  • ตัวเลือกการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Drive หรือ Microsoft Office
  • ความสามารถในการจ่าย: มองหาแผนฟรีหรือตัวเลือกที่มีราคาสมเหตุสมผลที่เหมาะกับงบประมาณของคุณในฐานะนักเรียน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การทดลองใช้ฟรีหรือเดโมก่อนตัดสินใจใช้เครื่องมือการศึกษา วิธีนี้จะช่วยให้คุณทดสอบได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆ ตรงกับความต้องการของคุณมากน้อยเพียงใด

10 เครื่องมือจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

เราเข้าใจดี—ชีวิตนักเรียนนั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย และคุณคงอยากใช้เวลาว่างไปกับการทำตามความหลงใหลของคุณ, ดื่มด่ำกับกิจกรรมนอกหลักสูตร, หรือแค่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ทำหน้าที่หนักแทนคุณแล้ว และรวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับ AI-powered all-in-one student productivity)

ClickUp Checklists
จัดการการบ้าน งานวิจัย และงานอื่นๆ ของคุณในแพลตฟอร์มเดียวด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับการบ้าน งานวิจัย กำหนดส่ง หรือสิ่งอื่นๆ อีกนับล้านClickUpคือเครื่องมือเดียวที่สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

นี่คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

นี่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานของคุณ, การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและครูของคุณได้อย่างง่ายดาย, และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.

ตามที่Paola Landaeta Saldías นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย TIM – TU Berlin กล่าวไว้ว่า:

*การจัดการโครงการหรือภารกิจได้อย่างง่ายดายและชัดเจนเป็นคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์นี้ มีหลายวิธีที่ผมใช้มัน แต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทีมของเราคือความสามารถในการติดตามทุกโครงการอย่างถูกต้องและแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็ทำให้สามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยการสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับแนวคิด/โครงการใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาต่อไป

การจัดการโครงการหรือภารกิจได้อย่างง่ายดายและชัดเจนเป็นคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์นี้ มีหลายวิธีที่ฉันใช้มัน แต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทีมของเราคือความสามารถในการติดตามทุกโครงการอย่างถูกต้องและแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว จึงสามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยการสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับแนวคิด/โครงการใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาต่อไป

งานใน ClickUp
จัดระเบียบวันของคุณด้วย ClickUp Tasks เพื่อแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้

เริ่มต้นด้วยClickUp Tasks— โครงสร้างหลักของกระบวนการทำงานทางวิชาการของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเพราะลืมกำหนดส่งงานหรือพลาดรายละเอียดสำคัญ

คุณสามารถใช้มันเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ด้วยรายการตรวจสอบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรายการง่ายๆ หรือบนกระดานคัมบัง (หรือมุมมองอื่นๆ อีกหลายสิบแบบในClickUp)

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือสำหรับครูผู้สอนในการใช้แบบฟอร์ม ClickUp

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
มองเห็นตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

จากนั้นมีมุมมองปฏิทิน ClickUp ซึ่งจะนำตารางเรียนทั้งหมด กำหนดส่งงาน และกิจกรรมของคุณมาไว้ตรงหน้าคุณตลอดเวลา ทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและควบคุมได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการวางแผนการเรียนหรือประสานงานการประชุมกลุ่ม, มุมมองปฏิทินของ ClickUp สามารถติดตามทุกอย่างได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Docs เป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึก แผนงาน และแนวคิดของคุณ

ตอนนี้ หากคุณชอบทำงานโครงการกลุ่ม (หรือพูดตามตรง พยายามเอาตัวรอดจากมัน)ClickUp Docsจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก

ไม่มีอีเมลยาวเหยียดหรือไฟล์แนบที่หายไปอีกต่อไป ด้วย Docs คุณสามารถสร้าง แชร์ และแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับกลุ่มของคุณได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร การระดมความคิด หรือแม้แต่การให้ทุกคนติดตามข้อมูลเดียวกัน

🧠 เกร็ดความรู้: ClickUp มี ClickApps ให้เลือกมากกว่า 35 รายการ ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การติดตามเวลา, แผนผังความคิด, และแม้แต่การวางแผนงานแบบสปรินต์

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เป็นคลังไอเดียส่วนตัวของคุณเพื่อถามคำถาม สรุปข้อมูลเชิงลึก หรือแม้แต่สร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น

ตอนนี้ มาพูดถึงClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณ

มันสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น การตั้งการเตือนและการสรุปบันทึกการบรรยาย ช่วยประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม มันยังก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการให้คำแนะนำการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามนิสัยและปริมาณงานของคุณ

นักเรียนสร้างสรุปและบันทึกด้วย ClickUp Brain
ปรับ ClickUp Brain ให้เข้ากับสไตล์การเรียนของคุณเพื่อประโยชน์สูงสุด

หากคุณต้องการเริ่มต้นจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งาน

เทมเพลตเช็กลิสต์การวางแผนสำหรับนักเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างในสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่หมดเงินกลางเทอม

หากคุณต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถตรวจสอบClickUp Student Templateได้เพื่อเริ่มต้นการจัดระเบียบตั้งแต่ต้น

เทมเพลตสำหรับนักเรียน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ยกระดับชีวิตนักเรียนด้วยเทมเพลตนักเรียน ClickUp เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ช่วยให้การศึกษาของคุณง่ายขึ้น และทำให้คุณอยู่ในความควบคุมของสิ่งสำคัญทั้งหมด เช่น การจัดระเบียบการเรียนการสอน การจัดการโครงการ งานมอบหมาย และการสอบ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาสำหรับเป้าหมายทั้งหมดของคุณ

ในที่สุดClickUp AI Notetakerก็ช่วยลดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ด้วยการบันทึกทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ มันจะรวมการบรรยายของคุณ บันทึกเสียงแบบเรียลไทม์ และสรุปแนวคิดสำคัญ—เพื่อให้คุณไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำหลายชั่วโมงเพื่อทบทวนเนื้อหา นอกจากนี้ยังซิงค์กับบันทึกและงานของคุณใน ClickUp ทำให้การจัดการงานและการกำหนดเวลาเป็นระเบียบในที่เดียว

อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการจัดการโครงการที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวมการจัดการงาน การจดบันทึก ปฏิทิน และการแจ้งเตือนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้หลายแอปพร้อมกัน
  • จัดระเบียบงานของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณ. ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูกำหนดส่งงาน หรือมุมมองบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • จัดสรรเวลาให้กับงานต่าง ๆ และติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาและประมาณเวลาในตัวจาก ClickUp
  • ทำงานร่วมกันในโปรเจกต์กลุ่ม แบ่งปันบันทึก และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน ClickUp รวมถึงระบบโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย ความคิดเห็นในภารกิจ การกล่าวถึง และเอกสารที่แชร์
  • ตั้งเป้าหมายทางวิชาการ เช่น การเรียนจบโมดูลการศึกษาหรือการได้เกรดที่ต้องการ และติดตามความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลาด้วยClickUp Goals

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอล)

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoistเป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและทันสมัย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องมีฟีเจอร์ซับซ้อนเหมือนเครื่องมือที่ยุ่งยาก

การออกแบบที่เรียบง่ายของมันมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลัก เช่น การสร้างงาน การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามกำหนดเวลา

ใช้ป้ายกำกับและตัวกรองเพื่อ ปรับแต่งรายการงานของคุณให้เน้นเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูงหรือหมวดหมู่เฉพาะ เชื่อมต่อ Todoist กับ Google Calendar, Dropboxและซอฟต์แวร์บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

โบนัสสนุก ๆ? ระบบ Karma แบบเกมของ Todoist ช่วยกระตุ้นให้คุณรักษาสถิติการทำงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยลำดับชั้นของโครงการและงานย่อยที่เข้าใจง่าย
  • กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดด้วยป้ายกำกับและตัวเตือนที่ปรับแต่งได้
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือครอบครัวผ่านโครงการที่ร่วมกัน
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เป้าหมายที่ติดตั้งไว้และคะแนนกรรม

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับมือถือเว้นแต่จะมีการโหลดงานไว้ล่วงหน้า

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูง)

โนชั่น
ผ่านทางไม่มี ข้อมูล

ชีวิตนักเรียนมักรู้สึกถูกจำกัดและถูกบังคับ ด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่รูปแบบการบ้านไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการ

Notionเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมไฟล์ดิจิทัลของตนเอง ไม่ว่าคุณจะต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายหรือระบบการจัดการความรู้ที่ละเอียด Notion ช่วยให้คุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถสร้างหรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับบันทึกการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือการติดตามโครงการ และซิงค์ Notion กับแอปต่างๆ เช่น Google Drive หรือ Trello เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียนและการวิจัยของคุณได้อย่างรวมศูนย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างฐานข้อมูล, วิกิ, และเอกสารแบบกำหนดเองได้ในที่เดียว
  • เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์โดยการเชื่อมโยงหน้า, งาน, และโครงการอย่างราบรื่น
  • แสดงข้อมูลด้วยตาราง กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
  • แบ่งปันพื้นที่ทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมงาน, ผู้สอน, หรือสาธารณชนผ่านหน้าเว็บสด

ข้อจำกัดของ Notion

  • คุณสมบัติการจัดการงานขาดการแจ้งเตือนหรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง
  • ปัญหาประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนอุปกรณ์เก่า

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

4. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและรายการอย่างง่าย)

Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepคือแอปที่เบาที่สุดสำหรับการบันทึกไอเดียและบันทึกข้อความสั้น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีตารางเรียนแน่น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบกระดาษโน้ตติดผนังที่สามารถสร้างโน้ตที่มีสีสันเพื่อจัดระเบียบได้ดีขึ้น บันทึกเสียงเพื่อจับความคิดหรือไอเดียได้อย่างรวดเร็ว และแปลงเสียงเป็นข้อความได้ รวมถึงรายการตรวจสอบที่ช่วยให้จัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแชร์บันทึกกับผู้อื่น
  • ตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งหรือตามเวลาสำหรับงาน
  • ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบัญชี Google ของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกขั้นสูง
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่
  • ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นนอกเหนือจาก Google Workspace
  • โครงสร้างองค์กรแบบเรียบง่ายสำหรับผู้จดบันทึกจำนวนมาก

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

หมายเหตุ: Google Keep สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้บุคคลทั่วไป และเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace สำหรับทีม ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับ Google Workspace

Google Keep คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

5. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียด)

Microsoft OneNote: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางMicrosoft OneNote ดิจิทัล

หากคุณเคยต้องการแบ่งปันบันทึกและทำงานร่วมกันกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นของคุณMicrosoft OneNoteคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ

นี่คือสมุดบันทึกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกและจัดการข้อมูลอย่างละเอียดและร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่หนาแน่น OneNote มอบระบบสมุดบันทึกที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างอย่างดีเยี่ยมให้คุณ คุณสามารถแบ่งบันทึกของคุณออกเป็นสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้าเพื่อความสะดวกในการค้นหา

ด้วยการรองรับการเขียนด้วยลายมือ คุณสามารถจดบันทึกด้วยปากกาหรือวาดแผนผังได้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณ และไม่เหมือนกับบันทึกแบบกระดาษ คุณไม่ต้องกังวลกับการทำข้อมูลสำคัญหายหรือลืมไว้เมื่อคุณต้องการใช้งาน—คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือพีซี ผ่าน OneDrive

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • คลิปเนื้อหาเว็บและบันทึกไว้โดยตรงในสมุดบันทึกของคุณ
  • จัดระเบียบสมุดบันทึกด้วยส่วนต่างๆ, แท็ก, หมวดหมู่ย่อย และแม่แบบ OneNote
  • ทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้คำค้นหาและการจดจำลายมือ

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ไม่มีเครื่องมือจัดการคัมบังหรือโครงการ

ราคาของ Microsoft OneNote

  • ส่วนบุคคล: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แอปสำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • ครอบครัว: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพรีเมียม: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

หมายเหตุ: Microsoft OneNote มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับ Microsoft 365

Microsoft OneNote การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)

6. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)

Trello: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางTrello

ระบบบัตรและกระดานของ Trelloมอบวิธีการจัดระเบียบงานที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการกลุ่มหรือการวางแผนภาคการศึกษา กระดานแต่ละอันจะแทนขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน เช่น งานที่ต้องทำ งานที่กำลังทำ หรือเสร็จแล้ว บัตรแต่ละใบจะแทนงานย่อยในแต่ละขั้นตอน

เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด, รายการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, และเอกสารแนบให้กับงานแต่ละชิ้น เพื่อให้คุณมีบริบทที่สมบูรณ์ตลอดเวลาคุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่มของคุณเมื่อทำงานในโครงการที่แชร์ และยังสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้บนงานเหล่านั้นเพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น

Trello's Power-ups ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่กำหนดเอง เช่น Google Drive, Slack และปฏิทินของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างภาพกระบวนการทำงานโดยใช้กระดานสไตล์คัมบังที่ยืดหยุ่น
  • ลากและวางงานระหว่างรายการเพื่อจัดระเบียบได้ง่าย
  • แนบไฟล์ รูปภาพ และลิงก์ไปยังการ์ดโดยตรง
  • ทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Butler
  • ใช้ป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญ, หัวข้อ, หรือประเภท

ข้อจำกัดของ Trello

  • การจัดการการพึ่งพาและการเชื่อมโยงงานยังขาดอยู่
  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับบอร์ดอาจรู้สึกจำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

Trello ratings & reviews

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

7. Evernote (ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติการบันทึกโน้ต)

Evernote: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางEvernote

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจำเป็นต้องใช้Evernote มันมีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักเรียนที่ต้องการบันทึก จัดระเบียบ และเรียกคืนข้อมูลหลากหลายประเภท

คุณสมบัติการจัดระเบียบที่โดดเด่นของ Evernote ได้แก่ การค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาโน้ตได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่เนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือ ความสามารถในการเปลี่ยนโน้ตของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำโดยการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายและตัวเตือน และการสร้างโน้ตมัลติมีเดียโดยการเพิ่มวัสดุดิจิทัล เช่น การบันทึกเสียง รูปภาพ PDF และภาพร่างลงในข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • รวบรวมข้อมูลจากทุกที่ด้วยการตัดเว็บอย่างรวดเร็วและการสแกน OCR
  • ซิงค์บันทึกได้อย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ของคุณ
  • จัดระเบียบความคิดด้วยสมุดบันทึก แท็ก และเทมเพลต Evernoteที่กำหนดเอง
  • ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกหรือแก้ไขกับเพื่อนร่วมทีม

ข้อจำกัดของ Evernote

  • อินเทอร์เฟซที่ดูเทอะทะเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ใหม่กว่า
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์ถูกจำกัดเฉพาะแผนที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)

8. myHomework Student Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเรียนที่ตรงไปตรงมา)

myHomework นักเรียนวางแผน: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางmyHomework Student Planner

myHomework Student Plannerช่วยให้การวางแผนการเรียนง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย คุณสามารถซิงค์ตารางเรียนของโรงเรียนกับแอปเพื่อจัดการเวลาเรียนและงานต่างๆ และดูภาพรวมทั้งหมดได้ในทันที

นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม—ใช้แอปได้บนทุกอุปกรณ์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนของคุณไปจนถึงแล็ปท็อป

คุณสมบัติเด่นของ myHomework Student Planner

  • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบ และกำหนดส่งในที่เดียว
  • ปรับแต่งตารางเรียนด้วยการใช้รหัสสีและช่วงเวลา
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
  • เข้าถึงเครื่องมือแบบออฟไลน์เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของสมุดวางแผนการบ้านสำหรับนักเรียน myHomework

  • การออกแบบล้าสมัยเมื่อเทียบกับสมุดวางแผนที่ทันสมัยกว่า
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาที่อาจทำให้เสียสมาธิ

myHomework Student Planner ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี (มีโฆษณา)
  • พรีเมียม: $4. 99/ปี

myHomework นักเรียนวางแผนการบ้าน คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

9. MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเรียนและสอบ)

MyStudyLife: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางMyStudyLife

ตามชื่อที่บ่งบอกMyStudyLifeคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาให้คุ้มค่าที่สุด มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดตารางเวลาพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความสำเร็จทางวิชาการอีกด้วย

ใช้เพื่อวางแผนเวลาเรียนและติดตามวันสอบพร้อมการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายที่เชื่อมโยงกับชั้นเรียนเฉพาะได้อีกด้วย โอ้ แล้วเราบอกหรือยังว่ามันฟรี? ชนะ ชนะ ชนะ!

คุณสมบัติเด่นของ MyStudyLife

  • จัดระเบียบชีวิตในโรงเรียนของคุณด้วยตารางเรียนแยกตามวิชา
  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลา การสอบ และตารางเวลา
  • ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยภาพรวมของวิชาและงาน

ข้อจำกัดของ MyStudyLife

ราคาของ MyStudyLife

  • ฟรี

MyStudyLife คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

10. Any.do (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์งานส่วนตัวและงานวิชาการ)

Any.do: เครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
ผ่านทางAny.do

Any.doผสานการจัดการงานเข้ากับการผสานปฏิทิน มอบวิธีการที่ง่ายสำหรับนักเรียนในการจัดการชีวิตส่วนตัวและการเรียน ดูงานของคุณควบคู่ไปกับตารางประจำวันเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น ลดสิ่งรบกวนด้วยเครื่องมือเช่นตัวจับเวลา Pomodoro และแม้กระทั่งการตั้งการเตือนอัตโนมัติสำหรับงานเช่นการบ้านหรือการเตรียมตัวสำหรับชั้นเรียน

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • จัดระเบียบงานด้วยรายการอัจฉริยะและโฟลเดอร์ที่จัดหมวดหมู่
  • ร่วมมือกันด้วยรายการงานที่แชร์สำหรับโครงการกลุ่ม
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Alexa

ข้อจำกัดใดๆ

  • คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
  • ความสามารถในการจัดการงานยังไม่ทันสมัยสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • การตั้งราคาพรีเมียมอาจไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติที่มี
  • ความล่าช้าในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์เป็นครั้งคราว

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $7.99/เดือน
  • ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สำหรับผู้ใช้สี่คน)
  • ทีม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

Any. รีวิวและให้คะแนน

  • G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

เรียนให้ดี ทำคะแนนสูง และประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

การติดตามงานต่างๆ ในฐานะนักเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเครื่องมือจัดระเบียบที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง คุณจะไม่เพียงแค่เอาตัวรอด—แต่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่

หากเราต้องเลือกตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุด ClickUp จะครองตำแหน่งนี้ จากปฏิทินที่มีรหัสสีและรายการงานที่ละเอียดไปจนถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทำให้โครงการกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้น ClickUp มีทุกอย่างครบครัน

คุณรู้สึกท่วมท้นกับตารางงานที่แน่นขนัดหรือไม่? ใช้ธงความสำคัญและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ต้องการสร้างโครงการวิจัยใช่ไหม? ระดมความคิดด้วย ClickUp Brain และจดบันทึกไอเดียลงใน ClickUp Docs ที่จัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์

และอย่าลืมการผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Google Drive, Zoom และ Outlook ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรีสำหรับนักเรียน คุณจึงสามารถปลดล็อกฟังก์ชันระดับพรีเมียมได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท แล้วทำไมต้องทนกับความวุ่นวายในเมื่อคุณสามารถมีความชัดเจนได้?สมัครฟรีตอนนี้และลองใช้ ClickUp ดู อนาคตของคุณ (และอาจรวมถึงเกรดเฉลี่ยของคุณด้วย) จะขอบคุณคุณ!