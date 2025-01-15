เครื่องมือจัดระเบียบ 10 อันดับแรกสำหรับนักเรียนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน

ชีวิตนักเรียนสามารถกลายเป็นเรื่องที่ หนักหนาสาหัส ได้
ระหว่างงานที่ไม่มีวันจบสิ้น กำหนดส่งที่เข้ามาเร็วกว่าที่คาดไว้ โครงการกลุ่มที่ดูเหมือนจะต้องใช้ความสนใจของคุณตลอดเวลา และตารางเรียนที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำตาม มันเป็นภาระที่หนักหนาจริงๆ
แต่ข่าวดีก็คือ: คุณไม่จำเป็นต้องทำมันเพียงลำพัง
เครื่องมือจัดระเบียบที่เหมาะสมสามารถลดภาระหนักจากไหล่ของคุณได้มากมาย มันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำหรือสมุดวางแผนที่ดูหรูหราเท่านั้น
พวกเขาสามารถช่วยคุณรักษาเกรดเฉลี่ยให้สูงและโดดเด่นเมื่อเริ่มต้นอาชีพของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการความวุ่นวายในชีวิตนักเรียนของคุณได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรด้วยระบบ AI
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอล
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง
- Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและทำรายการอย่างง่าย
- Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียด
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับฟีเจอร์การจดบันทึกที่ครอบคลุม
- myHomework นักเรียนวางแผน: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเรียนที่ตรงไปตรงมา
- MyStudyLife: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเรียนและสอบ
- Any.do: เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์งานส่วนตัวและงานวิชาการ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับนักเรียน?
อะไรที่ทำให้เครื่องมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบในฐานะนักเรียน? พิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้อย่างราบรื่น คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ (และต้องกลับไปทำสิ่งที่ค้างไว้)
- การจัดการงานและกำหนดเวลา: มองหาลิสต์งานที่ต้องทำ, ตัวเตือน, และมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามการมอบหมายงานและการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ—และอย่าพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการแชร์แบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงานสำหรับโครงการกลุ่ม
- การวางแผนการศึกษา: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลต, การจัดระเบียบบันทึก, และคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณวางแผนและปรับปรุงการเรียนของคุณ
- ตัวเลือกการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Drive หรือ Microsoft Office
- ความสามารถในการจ่าย: มองหาแผนฟรีหรือตัวเลือกที่มีราคาสมเหตุสมผลที่เหมาะกับงบประมาณของคุณในฐานะนักเรียน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การทดลองใช้ฟรีหรือเดโมก่อนตัดสินใจใช้เครื่องมือการศึกษา วิธีนี้จะช่วยให้คุณทดสอบได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆ ตรงกับความต้องการของคุณมากน้อยเพียงใด
10 เครื่องมือจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน
เราเข้าใจดี—ชีวิตนักเรียนนั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย และคุณคงอยากใช้เวลาว่างไปกับการทำตามความหลงใหลของคุณ, ดื่มด่ำกับกิจกรรมนอกหลักสูตร, หรือแค่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ทำหน้าที่หนักแทนคุณแล้ว และรวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับ AI-powered all-in-one student productivity)
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับการบ้าน งานวิจัย กำหนดส่ง หรือสิ่งอื่นๆ อีกนับล้านClickUpคือเครื่องมือเดียวที่สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
นี่คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนงานของคุณ, การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและครูของคุณได้อย่างง่ายดาย, และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
ตามที่Paola Landaeta Saldías นักศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวิจัย TIM – TU Berlin กล่าวไว้ว่า:
*การจัดการโครงการหรือภารกิจได้อย่างง่ายดายและชัดเจนเป็นคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์นี้ มีหลายวิธีที่ผมใช้มัน แต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทีมของเราคือความสามารถในการติดตามทุกโครงการอย่างถูกต้องและแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความสามารถในการสื่อสารแม้กระทั่งการใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงาน/โครงการนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ เพราะเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบแล้ว ก็ทำให้สามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยการสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับแนวคิด/โครงการใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาต่อไป
เริ่มต้นด้วยClickUp Tasks— โครงสร้างหลักของกระบวนการทำงานทางวิชาการของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเพราะลืมกำหนดส่งงานหรือพลาดรายละเอียดสำคัญ
คุณสามารถใช้มันเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ด้วยรายการตรวจสอบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรายการง่ายๆ หรือบนกระดานคัมบัง (หรือมุมมองอื่นๆ อีกหลายสิบแบบในClickUp)
จากนั้นมีมุมมองปฏิทิน ClickUp ซึ่งจะนำตารางเรียนทั้งหมด กำหนดส่งงาน และกิจกรรมของคุณมาไว้ตรงหน้าคุณตลอดเวลา ทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและควบคุมได้
ไม่ว่าคุณจะต้องการวางแผนการเรียนหรือประสานงานการประชุมกลุ่ม, มุมมองปฏิทินของ ClickUp สามารถติดตามทุกอย่างได้
ตอนนี้ หากคุณชอบทำงานโครงการกลุ่ม (หรือพูดตามตรง พยายามเอาตัวรอดจากมัน)ClickUp Docsจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก
ไม่มีอีเมลยาวเหยียดหรือไฟล์แนบที่หายไปอีกต่อไป ด้วย Docs คุณสามารถสร้าง แชร์ และแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับกลุ่มของคุณได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร การระดมความคิด หรือแม้แต่การให้ทุกคนติดตามข้อมูลเดียวกัน
🧠 เกร็ดความรู้: ClickUp มี ClickApps ให้เลือกมากกว่า 35 รายการ ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การติดตามเวลา, แผนผังความคิด, และแม้แต่การวางแผนงานแบบสปรินต์
ตอนนี้ มาพูดถึงClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณ
มันสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น การตั้งการเตือนและการสรุปบันทึกการบรรยาย ช่วยประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม มันยังก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการให้คำแนะนำการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามนิสัยและปริมาณงานของคุณ
หากคุณต้องการเริ่มต้นจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งาน
เทมเพลตเช็กลิสต์การวางแผนสำหรับนักเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างในสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่หมดเงินกลางเทอม
หากคุณต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถตรวจสอบClickUp Student Templateได้เพื่อเริ่มต้นการจัดระเบียบตั้งแต่ต้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้การศึกษาของคุณง่ายขึ้น และทำให้คุณอยู่ในความควบคุมของสิ่งสำคัญทั้งหมด เช่น การจัดระเบียบการเรียนการสอน การจัดการโครงการ งานมอบหมาย และการสอบ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาสำหรับเป้าหมายทั้งหมดของคุณ
ในที่สุดClickUp AI Notetakerก็ช่วยลดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ด้วยการบันทึกทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ มันจะรวมการบรรยายของคุณ บันทึกเสียงแบบเรียลไทม์ และสรุปแนวคิดสำคัญ—เพื่อให้คุณไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำหลายชั่วโมงเพื่อทบทวนเนื้อหา นอกจากนี้ยังซิงค์กับบันทึกและงานของคุณใน ClickUp ทำให้การจัดการงานและการกำหนดเวลาเป็นระเบียบในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมการจัดการงาน การจดบันทึก ปฏิทิน และการแจ้งเตือนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้หลายแอปพร้อมกัน
- จัดระเบียบงานของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณ. ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูกำหนดส่งงาน หรือมุมมองบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- จัดสรรเวลาให้กับงานต่าง ๆ และติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาและประมาณเวลาในตัวจาก ClickUp
- ทำงานร่วมกันในโปรเจกต์กลุ่ม แบ่งปันบันทึก และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน ClickUp รวมถึงระบบโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย ความคิดเห็นในภารกิจ การกล่าวถึง และเอกสารที่แชร์
- ตั้งเป้าหมายทางวิชาการ เช่น การเรียนจบโมดูลการศึกษาหรือการได้เกรดที่ต้องการ และติดตามความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลาด้วยClickUp Goals
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอล)
Todoistเป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและทันสมัย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องมีฟีเจอร์ซับซ้อนเหมือนเครื่องมือที่ยุ่งยาก
การออกแบบที่เรียบง่ายของมันมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลัก เช่น การสร้างงาน การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามกำหนดเวลา
ใช้ป้ายกำกับและตัวกรองเพื่อ ปรับแต่งรายการงานของคุณให้เน้นเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูงหรือหมวดหมู่เฉพาะ เชื่อมต่อ Todoist กับ Google Calendar, Dropboxและซอฟต์แวร์บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
โบนัสสนุก ๆ? ระบบ Karma แบบเกมของ Todoist ช่วยกระตุ้นให้คุณรักษาสถิติการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยลำดับชั้นของโครงการและงานย่อยที่เข้าใจง่าย
- กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดด้วยป้ายกำกับและตัวเตือนที่ปรับแต่งได้
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือครอบครัวผ่านโครงการที่ร่วมกัน
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เป้าหมายที่ติดตั้งไว้และคะแนนกรรม
ข้อจำกัดของ Todoist
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์
- ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับมือถือเว้นแต่จะมีการโหลดงานไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูง)
ชีวิตนักเรียนมักรู้สึกถูกจำกัดและถูกบังคับ ด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่รูปแบบการบ้านไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการ
Notionเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมไฟล์ดิจิทัลของตนเอง ไม่ว่าคุณจะต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายหรือระบบการจัดการความรู้ที่ละเอียด Notion ช่วยให้คุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถสร้างหรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับบันทึกการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือการติดตามโครงการ และซิงค์ Notion กับแอปต่างๆ เช่น Google Drive หรือ Trello เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียนและการวิจัยของคุณได้อย่างรวมศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูล, วิกิ, และเอกสารแบบกำหนดเองได้ในที่เดียว
- เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์โดยการเชื่อมโยงหน้า, งาน, และโครงการอย่างราบรื่น
- แสดงข้อมูลด้วยตาราง กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
- แบ่งปันพื้นที่ทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมงาน, ผู้สอน, หรือสาธารณชนผ่านหน้าเว็บสด
ข้อจำกัดของ Notion
- คุณสมบัติการจัดการงานขาดการแจ้งเตือนหรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง
- ปัญหาประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนอุปกรณ์เก่า
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
4. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและรายการอย่างง่าย)
Google Keepคือแอปที่เบาที่สุดสำหรับการบันทึกไอเดียและบันทึกข้อความสั้น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีตารางเรียนแน่น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบกระดาษโน้ตติดผนังที่สามารถสร้างโน้ตที่มีสีสันเพื่อจัดระเบียบได้ดีขึ้น บันทึกเสียงเพื่อจับความคิดหรือไอเดียได้อย่างรวดเร็ว และแปลงเสียงเป็นข้อความได้ รวมถึงรายการตรวจสอบที่ช่วยให้จัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแชร์บันทึกกับผู้อื่น
- ตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งหรือตามเวลาสำหรับงาน
- ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบัญชี Google ของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกขั้นสูง
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่
- ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นนอกเหนือจาก Google Workspace
- โครงสร้างองค์กรแบบเรียบง่ายสำหรับผู้จดบันทึกจำนวนมาก
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
หมายเหตุ: Google Keep สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้บุคคลทั่วไป และเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace สำหรับทีม ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับ Google Workspace
Google Keep คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียด)
หากคุณเคยต้องการแบ่งปันบันทึกและทำงานร่วมกันกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นของคุณMicrosoft OneNoteคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
นี่คือสมุดบันทึกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกและจัดการข้อมูลอย่างละเอียดและร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่หนาแน่น OneNote มอบระบบสมุดบันทึกที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างอย่างดีเยี่ยมให้คุณ คุณสามารถแบ่งบันทึกของคุณออกเป็นสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้าเพื่อความสะดวกในการค้นหา
ด้วยการรองรับการเขียนด้วยลายมือ คุณสามารถจดบันทึกด้วยปากกาหรือวาดแผนผังได้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณ และไม่เหมือนกับบันทึกแบบกระดาษ คุณไม่ต้องกังวลกับการทำข้อมูลสำคัญหายหรือลืมไว้เมื่อคุณต้องการใช้งาน—คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือพีซี ผ่าน OneDrive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- คลิปเนื้อหาเว็บและบันทึกไว้โดยตรงในสมุดบันทึกของคุณ
- จัดระเบียบสมุดบันทึกด้วยส่วนต่างๆ, แท็ก, หมวดหมู่ย่อย และแม่แบบ OneNote
- ทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้คำค้นหาและการจดจำลายมือ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ไม่มีเครื่องมือจัดการคัมบังหรือโครงการ
ราคาของ Microsoft OneNote
- ส่วนบุคคล: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แอปสำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือนต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
หมายเหตุ: Microsoft OneNote มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับ Microsoft 365
Microsoft OneNote การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
6. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
ระบบบัตรและกระดานของ Trelloมอบวิธีการจัดระเบียบงานที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการกลุ่มหรือการวางแผนภาคการศึกษา กระดานแต่ละอันจะแทนขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน เช่น งานที่ต้องทำ งานที่กำลังทำ หรือเสร็จแล้ว บัตรแต่ละใบจะแทนงานย่อยในแต่ละขั้นตอน
เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด, รายการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, และเอกสารแนบให้กับงานแต่ละชิ้น เพื่อให้คุณมีบริบทที่สมบูรณ์ตลอดเวลาคุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่มของคุณเมื่อทำงานในโครงการที่แชร์ และยังสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้บนงานเหล่านั้นเพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น
Trello's Power-ups ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่กำหนดเอง เช่น Google Drive, Slack และปฏิทินของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างภาพกระบวนการทำงานโดยใช้กระดานสไตล์คัมบังที่ยืดหยุ่น
- ลากและวางงานระหว่างรายการเพื่อจัดระเบียบได้ง่าย
- แนบไฟล์ รูปภาพ และลิงก์ไปยังการ์ดโดยตรง
- ทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Butler
- ใช้ป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญ, หัวข้อ, หรือประเภท
ข้อจำกัดของ Trello
- การจัดการการพึ่งพาและการเชื่อมโยงงานยังขาดอยู่
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับบอร์ดอาจรู้สึกจำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Trello ratings & reviews
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
7. Evernote (ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติการบันทึกโน้ต)
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจำเป็นต้องใช้Evernote มันมีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักเรียนที่ต้องการบันทึก จัดระเบียบ และเรียกคืนข้อมูลหลากหลายประเภท
คุณสมบัติการจัดระเบียบที่โดดเด่นของ Evernote ได้แก่ การค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาโน้ตได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่เนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือ ความสามารถในการเปลี่ยนโน้ตของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำโดยการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายและตัวเตือน และการสร้างโน้ตมัลติมีเดียโดยการเพิ่มวัสดุดิจิทัล เช่น การบันทึกเสียง รูปภาพ PDF และภาพร่างลงในข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- รวบรวมข้อมูลจากทุกที่ด้วยการตัดเว็บอย่างรวดเร็วและการสแกน OCR
- ซิงค์บันทึกได้อย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ของคุณ
- จัดระเบียบความคิดด้วยสมุดบันทึก แท็ก และเทมเพลต Evernoteที่กำหนดเอง
- ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกหรือแก้ไขกับเพื่อนร่วมทีม
ข้อจำกัดของ Evernote
- อินเทอร์เฟซที่ดูเทอะทะเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ใหม่กว่า
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์ถูกจำกัดเฉพาะแผนที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)
8. myHomework Student Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเรียนที่ตรงไปตรงมา)
myHomework Student Plannerช่วยให้การวางแผนการเรียนง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย คุณสามารถซิงค์ตารางเรียนของโรงเรียนกับแอปเพื่อจัดการเวลาเรียนและงานต่างๆ และดูภาพรวมทั้งหมดได้ในทันที
นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม—ใช้แอปได้บนทุกอุปกรณ์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนของคุณไปจนถึงแล็ปท็อป
คุณสมบัติเด่นของ myHomework Student Planner
- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบ และกำหนดส่งในที่เดียว
- ปรับแต่งตารางเรียนด้วยการใช้รหัสสีและช่วงเวลา
- รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- เข้าถึงเครื่องมือแบบออฟไลน์เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของสมุดวางแผนการบ้านสำหรับนักเรียน myHomework
- การออกแบบล้าสมัยเมื่อเทียบกับสมุดวางแผนที่ทันสมัยกว่า
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาที่อาจทำให้เสียสมาธิ
myHomework Student Planner ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี (มีโฆษณา)
- พรีเมียม: $4. 99/ปี
myHomework นักเรียนวางแผนการบ้าน คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเรียนและสอบ)
ตามชื่อที่บ่งบอกMyStudyLifeคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาให้คุ้มค่าที่สุด มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดตารางเวลาพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความสำเร็จทางวิชาการอีกด้วย
ใช้เพื่อวางแผนเวลาเรียนและติดตามวันสอบพร้อมการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายที่เชื่อมโยงกับชั้นเรียนเฉพาะได้อีกด้วย โอ้ แล้วเราบอกหรือยังว่ามันฟรี? ชนะ ชนะ ชนะ!
คุณสมบัติเด่นของ MyStudyLife
- จัดระเบียบชีวิตในโรงเรียนของคุณด้วยตารางเรียนแยกตามวิชา
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลา การสอบ และตารางเวลา
- ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยภาพรวมของวิชาและงาน
ข้อจำกัดของ MyStudyLife
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับงานหรือชั้นเรียน
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน โดยตรงสำหรับ โปรเจ็กต์กลุ่ม
ราคาของ MyStudyLife
- ฟรี
MyStudyLife คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Any.do (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์งานส่วนตัวและงานวิชาการ)
Any.doผสานการจัดการงานเข้ากับการผสานปฏิทิน มอบวิธีการที่ง่ายสำหรับนักเรียนในการจัดการชีวิตส่วนตัวและการเรียน ดูงานของคุณควบคู่ไปกับตารางประจำวันเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น ลดสิ่งรบกวนด้วยเครื่องมือเช่นตัวจับเวลา Pomodoro และแม้กระทั่งการตั้งการเตือนอัตโนมัติสำหรับงานเช่นการบ้านหรือการเตรียมตัวสำหรับชั้นเรียน
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบงานด้วยรายการอัจฉริยะและโฟลเดอร์ที่จัดหมวดหมู่
- ร่วมมือกันด้วยรายการงานที่แชร์สำหรับโครงการกลุ่ม
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar และ Alexa
ข้อจำกัดใดๆ
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- ความสามารถในการจัดการงานยังไม่ทันสมัยสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การตั้งราคาพรีเมียมอาจไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติที่มี
- ความล่าช้าในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์เป็นครั้งคราว
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $7.99/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สำหรับผู้ใช้สี่คน)
- ทีม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. รีวิวและให้คะแนน
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
เรียนให้ดี ทำคะแนนสูง และประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
การติดตามงานต่างๆ ในฐานะนักเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเครื่องมือจัดระเบียบที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง คุณจะไม่เพียงแค่เอาตัวรอด—แต่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่
หากเราต้องเลือกตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุด ClickUp จะครองตำแหน่งนี้ จากปฏิทินที่มีรหัสสีและรายการงานที่ละเอียดไปจนถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทำให้โครงการกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้น ClickUp มีทุกอย่างครบครัน
คุณรู้สึกท่วมท้นกับตารางงานที่แน่นขนัดหรือไม่? ใช้ธงความสำคัญและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ต้องการสร้างโครงการวิจัยใช่ไหม? ระดมความคิดด้วย ClickUp Brain และจดบันทึกไอเดียลงใน ClickUp Docs ที่จัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์
และอย่าลืมการผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Google Drive, Zoom และ Outlook ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรีสำหรับนักเรียน คุณจึงสามารถปลดล็อกฟังก์ชันระดับพรีเมียมได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท แล้วทำไมต้องทนกับความวุ่นวายในเมื่อคุณสามารถมีความชัดเจนได้?สมัครฟรีตอนนี้และลองใช้ ClickUp ดู อนาคตของคุณ (และอาจรวมถึงเกรดเฉลี่ยของคุณด้วย) จะขอบคุณคุณ!