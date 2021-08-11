เคล็ดลับการบริหารโครงการที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียน

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นมัธยมปลายหรือกำลังจะจบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ชีวิตในวงการวิชาการก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างปฏิเสธไม่ได้
ในฐานะนักเรียน คุณไม่เพียงแต่มีโอกาสที่จะขยายความรู้ทางปัญญาของคุณเท่านั้น แต่คุณยังได้มีโอกาสสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ ๆ และอาจได้เดินทางไปทั่วโลกด้วย! มีเหตุผลที่ลุงของคุณบอกคุณอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา
อย่างไรก็ตาม การจัดการกับความกดดันและความรับผิดชอบที่นำมาซึ่งความสำเร็จทางวิชาการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน
ตัวอย่างหนึ่งคือวิธีที่นักเรียนสามารถเสียสมาธิได้ง่ายกับทุกสิ่งที่ออนไลน์และการพึ่งพาโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น งานวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์แสดงให้เห็นว่าการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือช่วยปรับปรุงคะแนนการทดสอบได้จริง
เพื่อช่วยรับมือกับความท้าทายและสิ่งรบกวนมากมายที่คุณจะต้องเผชิญ ในโพสต์นี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถรักษาความสงบและบรรลุเป้าหมายใด ๆ ได้
หมายเหตุ: ลองดูว่าClickUp สำหรับนักเรียนสามารถช่วยให้คุณทำโปรเจกต์ในชั้นเรียนให้สำเร็จได้อย่างไร!
1. แบ่งและพิชิตงานวิชาการของคุณ
การบ้านที่ไม่มีที่สิ้นสุด, บันทึกการบรรยาย, และกิจกรรมนอกหลักสูตรสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ หลุดลอยไปได้ง่าย ๆ
แม้ว่าสมุดโน้ตแบบขดลวดและกระดาษโน้ต Post-it อาจมีประสิทธิภาพในการจดจำสิ่งต่างๆในระยะสั้น แต่ถ้าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องสร้างระบบที่ไร้ที่ติเพื่อความสำเร็จของนักเรียน
ด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp คุณสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตโครงการนักศึกษาของเรา คุณสามารถแบ่งงานของคุณตามรายวิชาเพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย:
- โครงการ: ชื่อของคุณ (หรือชื่อโครงการของชั้นเรียน)
- รายการ: หนึ่งรายการต่อหนึ่งชั้นเรียน
- งาน:รายการการกระทำที่คุณรับผิดชอบในแต่ละชั้นเรียน (การเตรียมสอบ, การบ้าน, เป็นต้น)
คุณสามารถ จัดเรียงและ/หรือกรองงานของคุณเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญได้อีกด้วย!
การจัดโครงการกลุ่ม
เมื่อคุณได้จัดโครงสร้างของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องหาวิธีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกลุ่ม สิ่งสำคัญคือต้องระบุสถานที่กลางที่คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ แต่ก็ต้องหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบหมายงานต่างๆ ให้กับคนต่างๆ ได้ด้วย
โชคดีที่คุณสามารถรักษาการจัดระเบียบนี้ให้เรียบง่ายและสอดคล้องกันได้ด้วยงานใน ClickUp
ภายในงานของคุณ คุณสามารถแชทกับเพื่อนร่วมทีมในช่องแสดงความคิดเห็น และใช้ @-mention เพื่อแจ้งเตือนบุคคลให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องได้ คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ใช้คนอื่นเพื่อมอบหมายงานย่อยได้อีกด้วย
ทางด้านขวามือ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สมบูรณ์ในคำอธิบายงานของคุณเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และยังสามารถฝังวิดีโอและรูปภาพเพื่อเพิ่มรายละเอียดได้อีกด้วย
2. รักษาความรับผิดชอบ
คุณได้ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะทำคู่มือการเรียนสำหรับวิชาวรรณกรรมสเปนเมื่อไหร่? แล้วการจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ล่ะ? คุณได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลการเรียนฟรีสำหรับนักเรียนหรือยัง?
การคาดหวังที่จะตอบคำถามเหล่านี้อาจทำให้คุณตกอยู่ในวังวนของการผัดวันประกันพรุ่งที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โชคดีที่ ClickUp มีฟีเจอร์ง่าย ๆ ที่สามารถช่วยคุณได้!
ตั้งค่า สถานะที่กำหนดเอง เพื่อแบ่งแยกขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
เพียงแค่ย้ายแต่ละงานไปยังสถานะถัดไปเมื่อคุณดำเนินการไปเรื่อย ๆ คุณจะสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลา และไม่ต้องกังวล เราได้ตั้งค่าสถานะที่ยอดเยี่ยมไว้ให้คุณแล้วในเทมเพลตนักเรียน!
ระบุวันที่ เพิ่ม วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับงานของคุณโดยลากและวางลงบนปฏิทิน ClickUpของคุณ
คุณสามารถทำสิ่งเจ๋ง ๆ ได้ เช่น การระบายสีงานตามรายการหรือสถานะ หรือแม้กระทั่งซิงค์งานของคุณไปยังปฏิทินภายนอกที่คุณชื่นชอบโดยตรง
กำหนดลำดับความสำคัญ ลำดับความสำคัญเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้คุณเผชิญกับงานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น "เร่งด่วน", "สูง", "ปกติ" หรือ "ต่ำ" แล้วจัดเรียงในมุมมองรายการเพื่อให้เห็นเรียงลำดับจากบนลงล่าง การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การบริหารเวลาที่ดี
คุณสามารถบันทึกมุมมองที่จัดเรียงแล้วเป็นรายการโปรดเพื่อกลับมาดูได้ตลอดเวลา!
3. อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อย
เราทุกคนต่างเคยสัมผัสกับความรู้สึกของความน่ากลัวที่ค่อยๆ เข้ามาใกล้เมื่อฤดูสอบกำลังจะมาถึง
คุณไม่เพียงแต่ต้องเตรียมตัวสอบปลายภาค 37 วิชาเท่านั้น แต่คุณยังบอกโจอี้ด้วยว่าคุณจะช่วยเขาจัดงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิด้วย
และเมลิสซากำลังรอให้คุณส่งคู่มือการศึกษาวิชาชีววิทยาให้ด้วย อ้อ แล้ววันเกิดแม่ของคุณก็กำลังจะมาถึงด้วย
ในช่วงเวลาที่เครียดที่โรงเรียน อย่าลืมว่าไม่ทุกภารกิจต้องการความพยายามและการเตรียมตัวในระดับเดียวกัน และคุณไม่จำเป็นต้องจดจำทุกอย่างไว้ในหัวของคุณ ด้วยระบบที่เหมาะสม คุณสามารถแบ่งทุกอย่างออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น
สองคุณสมบัติสำหรับคุณ: งานย่อย และ รายการตรวจสอบ.
งานย่อยสะท้อนเนื้อหาของงานหลักที่มันสังกัดอยู่ จึงช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดได้มากตามต้องการ คุณสามารถกำหนดสถานะ แทรกรายการสนทนา หรือแม้แต่สร้างเช็กลิสต์แยกต่างหากภายในงานย่อยแต่ละงานได้
ในทางกลับกัน รายการตรวจสอบจะเน้นที่แต่ละข้อว่า "ทำแล้ว" หรือ "ยังไม่ได้ทำ" สิ่งเหล่านี้เหมาะสำหรับงานที่ง่ายมาก ๆ ซึ่งคุณสามารถทำเสร็จแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกได้ทันที!
สรุป
วินัยในตนเองที่เข้มแข็งไม่ใช่กุญแจดอกเดียวที่จะทำให้คุณเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยม ความจริงแล้ว ความสำเร็จทางวิชาการเกี่ยวข้องกับวิธีที่คุณจัดสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณมากพอๆ กัน
การสร้างระบบการจัดการโครงการที่น่าเชื่อถือซึ่งคุณต้องการใช้จริง ๆ จะช่วยคุณประหยัดความเครียดและคืนเวลาให้คุณได้ใช้เพลิดเพลินกับชีวิตนักเรียนของคุณ!